La Ventana (13/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 la primera cita a esta hora la tenemos en el estadio Santiago Bernabéu donde está prevista la presentación del fichaje estrella del Madrid esto sería Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes un galáctico de de dos punto cero del tiempo

Voz 0889 00:21 la nueva era galáctica Jafar que ha pasado reconocible que ha mediado gente ahí en el campo bueno hay más gente que en los últimos partidos de Liga en el estadio Santiago Bernabéu hace falta Dios para ilusionarse que siguen entrando aficionado nos vamos en directo hasta allí Antón Meana buenas tardes

Voz 0465 00:36 qué tal Gallego Francino buenas tardes si sigue llegando gente ahora mismo seremos aproximadamente unas veinte mil personas están primer y segundo anfiteatro lleno en el fondo norte en el lateral de Castellana abren ahora el córner del fondo sur sigue llegando muchísima gente a la parada de metro Santiago Bernabéu presentación galáctica todavía no está en el palco Eden Hazard pero muchísimo ambiente desde primera hora de la tarde para ver a la gran fichaje de Florentino Pérez

Voz 0889 01:01 recordemos el Real Madrid va a pagar unos ciento treinta millones de euros con variables bien pagado Jesús va a firmar por los próximos cinco años para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid luego porque es muy bueno esto tío eh es muy bueno pero luego hay que verle en el Madrid

Voz 1600 01:16 más noticias Ester vamos con la política y sus números Ximo Puig ha sido investido presidente de la Comunidad Valenciana con los apoyos de su partido los socialistas Compromís Podemos con la votación concluye así el debate de este jueves Ana Talens buenas tardes

Voz 0141 01:29 buenas tardes por cincuenta y dos votos a cuarenta y seis Ximo Puig ha sido reelegido presidente de la Generalitat tras un debate bronco con cruce de acusaciones entre Puig Isabel Bonig del PP Toni Canto de Ciudadanos llana Vega de Vox se ha estrenado esta tarde acusándole de promover un feminismo supremacía hasta Zamora hacerla mi en ilegal que genera conflictos de convivencia en barrios donde no vive el tripartito idea hacer un cordón sanitario a Vox cuando Puig está aliado con los amigos de los genes genocidas bolivarianos y los amigos de los golpistas catalanes Puche ha respondido lamentando la gravedad de sus acusaciones pidiendo respeto a la convivencia ya la democracia tras la votación de hoy el pleno de toma de posesión sea el domingo a las doce del mediodía

Voz 1600 02:14 mientras en Barcelona sigue los movimientos en busca de un acuerdo para la Alcaldía después de que Ada Colau haya decidido consultar a las bases con quién pactar han hablado los candidatos del PSC Esquerra Maragall ha sido muy duro Monica Peinado buenas tardes buenas tardes el socialista Jaume Collboni había puesto como condición para apoyar la invasión

Voz 1 02:30 dura de Colau que hubieron compromiso por parte de los con

Voz 1600 02:32 es que les aseguraran un gobierno de coalición después de escuchar esta mañana Colau cree que este compromiso existe

Voz 2 02:39 creo en ese sentido que eso ha dado un paso muy importante en esa dirección que nosotros valoramos positivamente tanto la dirección de Barcelona han como como de la propia señora colado ha sido clara idea falsamente partidaria de hacer esta vinculación entre investidura en la configuración de un gobierno de coalición de izquierdas socialistas comunes

Voz 1600 03:00 Ernest Maragall y ahora mismo en rueda de prensa está criticando que Colau se haya posicionado tan claramente a favor del gobierno con los socialistas antes de la consulta a sus bases la acusa de pensar sólo en la alcaldía de engañar a los ciudadanos cuando dice que el eventual apoyo de los concejales de Manuel Valls a la investidura será gratis Naciones Unidas prestado su profunda preocupación con lo ocurrido en el mar de Omán con dos cargueros el incidente según algunos el ataque según otros el Secretario General de la ONU ha insistido en que los hechos deben determinarse y aclararse las responsabilidades Si hay algo que el mundo no puede permitirse ha dicho es una gran confrontación en el Golfo Pérsico esto ha dicho Antonio Guterres

Voz 3 03:38 en Meet Dave que quisiera señalar con una profunda preocupación el incidente de seguridad de esta mañana en el estrecho de Ormuz condenó enérgicamente cualquier ataque contra una embarcación civil los hechos y las responsabilidades deben esclarecerse Si hay algo que el mundo no puede permitirse es una confrontación en la región del Golfo Rizzo no

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho La siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 4 04:11 servicios informativos

la Ventana con las Francina

Voz 0313 06:56 esta tarde en La Ventana hemos hablado de dos temas que están conectados el boom de las series el boom de la ficción en la tele las plataformas y todo eso las actitudes actividades algunos Instagram que se han ido por ejemplo a Chernóbil hacerse fotos en posturitas obviando lo que ocurrió en aquel lugar obviando también el peligro que puede suponer para ellos pero en fin que vamos a hacerle esa es una mirada de ese nuevo mundo digital y tecnológico que nos atropella y que a veces criticamos pero que tiene otras posibilidades realmente fantásticas por ejemplo una manera distinta nueva de narrar saben que se está celebrando Madrid la Feria del Libro bueno pues de forma paralela se ha organizado también la Feria del hilo la feria del hilo y el II Certamen de Literatura twiterías donde los protagonistas son los hilos para que no lo sepa un hilo es una serie de tuits que están conectados te permiten contar una historia por ejemplo una historia de fantasía hay ciencia ficción que ha ganado el premio Samsung España que discurre en un hospital de arquitectura neomudéjar donde ocurren unas

Voz 12 07:57 serie de fenómenos extraños hola estoy en el Retiro en en Madrid sabéis que yo no sólo hacer vídeos pero creo que tenéis que que ver algo que descubierto esta mañana os voy a llevar un poco como en para que podáis llegar si queréis ya ver donde se encuentra lo que lo que es enseñar señala desde el parque de la entrada al Retiro los jardines de Cecilio Rodríguez están ahí pues haciendo una especie de línea recta cruzar la Feria del Libro llegáis a a lo que os quiero enseñar

Voz 13 08:32 ves está en fiestas cultura

Voz 15 09:10 Aíto García buenas tardes clara vinculación

Voz 16 09:13 Verdes oye lo primero felicidades eh porque el de los ojos

Voz 15 09:15 el rasgados ha ganado ese ese premio de fantasía ciencia ficción otorgado por otorgado por San España oye tú estuviste en el concurso Relatos no no no me estoy equivocando no tiene muy buena memoria por lo que le llegaste a una final de temporada hace hace un tiempo hace hace ya un tiempo

Voz 16 09:33 sí yo era residente dice la residencia en el Hospital Niño Jesús Yllera estaban el tercer año de mi mi residencia

Voz 15 09:41 no es pediatra intensivistas de de de este hospital en te inspira se las guardias son lo que ves ahí para escribir ese tipo de Historia

Voz 16 09:51 hombre el a los médicos tenemos la suerte de ver y vivir a veces eso compartir la vida de otras personas y eso es muy inspirador ya encima tienes un edificio como el que tenemos nosotros

Voz 15 10:07 por mucho más tú lo premiado es enlaza conecta con una vivencia durante una Guardiola

Voz 16 10:15 sí o sea yo hace tiempo que nos Hospital es un hospital de estructura con acritud en medio mundo mudéjar en los pasillos sí que te cruzas con algún niño así que los niños cuando está muy enfermos te cuentan cosas que y eso es algo que hablamos entre los trabajadores del hospital no le damos mayor importancia pero es lógico que tenga una especie de cultura interna el edificio está claro que eso te deja un poso que a mí me ha servido para para luego yo soy me gusta mucho pasear por el Retiro mirarlas escultura fijarme en quién son cómo se representan tenía ese niño de los ojos rasgados en esas culturas y dije voy a utilizarlo

Voz 15 10:57 oye este género del hilo como como te metes en esto

Voz 16 11:14 dos mil quince en dos mil quince yo publicó en mi último libro ellos cuando ya empiezo a utilizar Twitter para dibujar pediatría y al tiempo para escribir alguna historia

Voz 15 11:25 no gracias a que es algo muy accesible tres hijos dan para unir una madeja entera eh bueno tres dijo tan tan lo amparan una serie de Netflix ya más que para humilde oye pero tú cuando cuando haces los hilos Alberto tú eres de los que se programa exactamente toda la estructura o dejas que te sorprenda al por el propio camino que pueda tomar el que fluya pues depende depende

Voz 16 11:47 los con los que no tengo escritas la estructura pero tengo que reconocer que me éste es en realidad lo dice animado por una compañera pedía también llamada Verónica Bernabéu creando mensaje sí que procure buscar en un giro en una estructura que le diera sentido al final del del relato bien también depende cómo me pille entre comillas

Voz 15 12:09 mueve Alberto no te retires porque vamos a a compartir otra historia también también premiada donde

Voz 0089 12:15 después de sesenta y nueve tweets se descubre quién es el asesino

Voz 17 12:21 bueno uno mismo una cosa un poco inesperada vamos a verlo

Voz 18 12:26 ah

Voz 19 12:29 este es el libro en cuestión lo cogí hace siete u ocho años cuando estaba en segundo de Bachillerato así no lo había devuelto antes porque pensé que lo había perdido en una mudanza lo juro se titula El ángel de la guarda el autor es un tal Rafael Iriarte bueno pues el fin de pasado me acerqué a la Biblioteca devolverlo mitad Vergüenza uvitas contenta por haberlo encontrado pues imaginados mi cara cuando me acerco al mostrador Ledo y el libro a la chica y me dice que no aparece en el catálogo al final la chica me dijo que probablemente sólo había un ejemplo la de la biblioteca el Ike al llevar muchos años desaparecido no habrían quitado del catálogo si hubiera quedado la cosa si no fuera porque llegó otra bibliotecaria hice quedó flipando al ver el libro me contó que era el único ejemplar de la biblioteca porque era de un autor muy poco conocido y que hace unos años el señor había ido allí preguntando por el libro que había perdido el resto de los ejemplares en una inundación

Voz 1804 13:33 y dónde estaba el que quedaba pues en casa así que decidí Nagore Suárez buenas tardes

Voz 15 13:42 buenas tardes bueno ha hecho doblete con este thriller del que vamos a escuchar un fragmento ha ganado el premio del público y el premio El Corte Inglés al mejor lo de de thriller y misterio no te cagas es pobre pero pero dónde te has expirado para esto

Voz 1628 13:58 pues la verdad es que eso inspirado en una historia real que es la mía porque es otro día me encontré un libro que tendría que haber devuelto hace bastantes años a la Biblioteca

Voz 15 14:09 bastante daño sí sí sí sí

Voz 1628 14:12 tengo que decir que ya ha hablado con la biblioteca ese hizo que esta semana aquí dice voy a ir a devolverlo si me puse a pensar qué pasaría si ese libro tuviera estuvieron a historia no hay hilos

Voz 15 14:24 oye Nagore eres escritor ha hecho o amateur au profesional te dedicas a esto o te dedicas a otra cosa

Voz 1628 14:30 no no me dedicó esposa yo soy soy periodista y trabajo en una agencia creativa publicitaria

Voz 15 14:37 sí lo lo de meterte en la que preguntaba antes a a Alberto en el género hilo como como te surge pues

Voz 1628 14:43 pues yo empecé el año pasado participé en la Feria de lo ya me pasos que me enteré con muy poco margen de tiempo me enteré justo antes de que acabara y no me dio mucho tiempo a prepararlo bien pero me quedé con la espinita clavada día me apetecía repetir y me apetecía hacerlo bien este año estuve muy pendiente a ver si se iba a celebrar ir cuando vi que se iba a hacer dice bueno este año voy a hacerlo bien pero no me esperaba muchísimo menos la repercusión que ha tenido

Voz 15 15:09 no contenta no DOT dos premios eh

Voz 1628 15:11 sí sí no me lo creo

Voz 15 15:15 esto todo esto de de la del género del hilo yo creo que tiene un un culpable Un responsable por ser un poquito más más generosos que es Manuel virtual que este año forma parte del jurado de la de la Feria del hilo pero que muchos oyentes lo lo recordarán Manuel buenas tardes hola qué tal buenas por un Twitter tuyos nació el término verdad el dos de las vacaciones famosas anda de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa iba todo bien hasta que

Voz 17 15:42 la tata tanta ta ta contigo empezó todo mano

Voz 0089 15:44 eh

Voz 16 15:48 bueno siempre usado para la ficción pero es cierto que lo que busca es decir ya son para el verano fue fue un bombazo reír aquellos agentes arrimado a utilizarlo también como como un medio para eso para contar historias

Voz 15 16:02 oye tú has sido ya jurado de la de la primera edición ahora de la segunda que que has notado en cuanto a la evolución de este de este género

Voz 1628 16:10 sí sí sí

Voz 16 16:13 es una cosa que es que hemos notado en el jurado ha sido que que la gente estaba yo creo que está empezando a entender el formato que que que es transcribir tal cual la poderes publican otros medios sino que digamos el medio tiene sus particularidades y una de ellas también es de las que no me gusta meter la la interacción sea el hecho de que de que tú puedes estar publicando una Historia en directo como como persona Gore no hablo algo de cuatro días y que la los comentarios en el entorno de Historia de la esa rollo de la de la propia historia esto es una cosa que hemos notado oí hemos visto admite que que la gente ha apostado pues eso fue la la interactividad que no es no es la única manera de escribir en Twitter pero es verdad que es una buena otro nadie

Voz 15 16:58 sí porque Athina Gore lo de lo de ejercer de periodista te has servido para lo del para lo del hilo la forma de la forma de redactar la forma de de desarrollar un argumento o no son son caminos distintos

Voz 1628 17:10 no no claro que me da lo que me ha servido de hecho yo yo y criterio hizo porque lo que me ha gustado siempre escribir ir al final escribir un artículo una historia o lo que sea pues tiene las bases

Voz 15 17:21 ya en el caso de Alberto lo de escribir a a golpe de tuit a que se parece a las recetas médicas Valle

Voz 16 17:29 ya que es cierto que antes de yo yo practicaba mucho el microrrelato

Voz 15 17:34 y doy fe

Voz 16 17:36 entonces el tuit microrrelato pues por habernos aunque sean número de palabras son parecidos es la ejercicio es encontrar la palabra justa borrar lo que sobra y todo lo demás que que me ayudó para luego escribir Historia más largas

Voz 15 17:51 sí sí sí tu ya está ese paso que tienes tres libros publicados en tu caso Nagore te vas animar Otter ronda por la cabeza lo de ponerte con no sé con una novela por ejemplo

Voz 1628 18:01 sí sí por supuesto y más después de de este empujón no porque al final hace mucha ilusión y te dan ganas todavía y me encantaría

Voz 15 18:11 el y tú Manuel después del exitazo de del del primer hilo de la historia has hecho algo te planteas hacer algo así tipo novela libros algo más más ortodoxo

Voz 16 18:20 sí bueno trecho grandes pasando por el que el otro Manuel una novela somos comprometa si ahora mismo estoy escribiendo otra otra novela con idea de de póliza te vienen se llegó llegó a tiempo sí Ivonne sigue haciendo más cosas también complicado de algún otro hito Twitter de hecho el verano pasado juntos junto como esto García que fue el ganador de la hice el último precisamente en el en el certamen Si bueno desde entonces llevamos trabajando juntos la primera colaboración que utilizamos pues ha pasado de localizado por una un personaje que esperamos dando Twitter que te llamaban eran García ahí comunicó que también funcionó muy bien que no me ha gustado mucho lo de la lo veo cuál jugar parte con con diferentes medios y artista ver atadas para medir muy bien pues bueno

Voz 15 19:13 Alberto García Nagore Suárez gracias a los tres compañeros de la Cofradía del hilo y que tenga mucha suerte Ánimo eh

Voz 16 19:19 muchas gracias

Voz 20 19:21 no

Voz 21 19:24 eh

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 22 20:07 qué hacemos el último el fin

Voz 0141 20:10 defiende que todos los días del año Bono

Voz 0089 20:12 que aparque parné

Voz 23 20:15 en declaraciones todo Faunia fue Policy muchos más todo el año y todas las veces que quieras ir ahora con tu bueno parques tres parques eso todos los su niño gratis informa ten Bono parques punto

Voz 24 20:29 eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya ha solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo y no te la juegues informa T incomodidad punto madrid o en el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 0867 20:55 es la suya la ilusión la voz de quien la afición espera que devuelva el Real Madrid los triunfos que le dio en su día Cristiano Ronaldo se llama Eden Hazard que a esta hora se presenta en su nueva casa con miles de aficionados que reclaman a la nueva estrella del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu Ana de Madrid buenas tardes a todos es el fichaje más caro de la historia del club como las comparaciones son inevitables hoy la foto del Bernabéu no recuerda muy mucho aquella del año dos mil nueve cuando Florentino presentó aquí en Madrid a Cristiano Ronaldo Antón Meana está el Bernabéu hasta arriba no buenas tardes

Voz 0465 21:29 qué tal cómo estar Javier buenas tardes sí casi hasta arriba se sigue llenando falta por ejemplo el anillo superior en alguno de las gradas del Bernabéu pero muchísima gente más de media entrada ahora mismo llenó completamente por ejemplo el primer anfiteatro y el segundo en el lateral de Castellana también el Fondo Norte sacaba de abrir ahora la grada completa del fondo sur no para de entrar gente la diferencia con aquella presentación de Cristiano es aquel día estaba el escenario en el césped ahora está en el palco aún no hemos visto a Eden Hazard que ha venido con su padre con sus tres hermanos que también son jugadores profesionales pero expectación Máxima Isidre llegando muchísima gente para ver en directo a Eden Hazard

Voz 0867 22:09 yo de Blanco Ana en la reacción del aficionado está clara el campo está hasta arriba hay ganas de éxito y de triunfos pero objetivamente Hazard es tan bueno como dicen

Voz 0465 22:19 si es tan bueno como dicen ahora mismo top cinco del fútbol mundial en tenemos en cuenta que el Madrid no puede fichar a Messi porque el Barça no lo vende no puede fichara en papel porque el PSG no lo vende posiblemente entre Antoine Griezmann IED Hazard estén los mejores jugadores de Europa ahora mismo por tanto del mundo así que este fichaje es galáctico Stop el Madrid ficha a un número uno ahí que la gente esté tan ilusionada

Voz 0867 22:42 mira welcome Jafar la gente lleva cartelería para para refinerías tuvo a su nuevo ídolo en el Bernabéu mañana te escuchamos en SER Deportivos un abrazo muchísimas gracias al escenario el Bernabéu la presentación de su nueva estrella el Madrid que trato de abrir una nueva etapa de éxitos tras un año en blanco sin Liga sin Jean

Voz 0827 23:00 los

Voz 0867 23:03 hay siete y veintitrés minutos apenas dos días para la constitución de los ayuntamientos tenemos sin resolver todavía el enigma de Madrid el Partido Popular dice no a la fórmula que hoy se ha sacado de la manga Ciudadanos es decir la de repartirse la alcaldía en dos mitades dos años para Almeida dos años para Begoña Villacís Carolina Gómez qué tal muy buenas

Voz 0089 23:22 qué tal buenas tardes una aldea Levy ha salido común

Voz 0867 23:25 no a desbaratar este Plame de un acuerdo político que que no se atraganta tanto como el reparto de puestos no

Voz 0393 23:32 si Ciudadanos no quería hablar de puestos pero al final del camino el escollo es el de siempre el puesto esta mañana han llegado a un preacuerdo sobre el programa pero siguen discrepando sobre quién debe llevar el bastón de mando en el Ayuntamiento de Madrid Ciudadanos proponía como dices una alcaldía compartida dos años para Almeida hay dos para Villacís pero el Partido Popular se niega en rotundo porque dicen les sacan cuatro concejales y ochenta mil votos Miguel Gutiérrez Andrea Levy

Voz 25 23:57 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de sino dormida de ser alcalde de Madrid nuestra generosidad está en ofrecer ese acuerdo de dos años más dos años

Voz 19 24:06 que no entendemos pues que la semana

Voz 0160 24:09 sabrán cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís nos parece desde luego que esto no es serio que esto no responsable que no es riguroso

Voz 0393 24:19 para la la capital de España Vox acaba de informar por Twitter que Almeida se ha reunido esta tarde con Ortega Smith que tras ese encuentro abrimos Comillas sea aleja la amenaza de Carmena del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0867 24:31 llueve en efecto falta la otra pata sin cuyos votos naufraga haría el Gobierno de de las derechas en la capital Vox que además siguen su batalla particular contra ciudadanos estés Javier Ortega Smith precisamente esta mañana en Radio Nacional de España

Voz 26 24:43 pues el partido Bosch aunque es imprescindible porque gracias a los votos de los madrileños que han confiado en ellos es el partido que nos da la posibilidad al Partido Popular a Ciudadanos ya voz de desalojar de que no vuelva a gobernar la izquierda no me siento negociar con el claro cuando te encuentras con partidos que se dedican a hacer cordones sanitarios a poner vetos a candidatos se hace más complicada la negociación

Voz 27 25:07 mira seguido de boda esta mañana casado a Raquel iba a Manuel Buda en la Casa de la Panadería fuera

Voz 0867 25:14 al finalizar el mandato fecha límite para los acuerdos este sábado hay muchos municipios en los que la mayoría de izquierda está clara en todos aquellos en los que Ciudadanos forma parte de la ecuación la cosa se atasca y hay otros en los que la situación ya sea resueltos el caso del feudo histórico de David Pérez en Alcorcón que tendrá alcaldesa socialista durante los próximos cuatro años un gobierno junto a Unidas Podemos ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0134 25:38 Alcorcón cambia de signo político el PSOE ganó las elecciones municipales pero no con mayoría absoluta necesitaba apoyos que han encontrado en Unidas Podemos Ganar Alcorcón aseguran que con este Gobierno conjunto ambas formaciones cumplen con lo manda atado por la ciudadanía Natalia de Andrés PSOE Jesús Santos Unidas Podemos Ganar Alcorcón

Voz 28 25:57 y sobre todo vamos a devolver la alegría a la ciudad Alcorcón vamos a devolver los servicios vamos a devolver la transparencia en la solidaridad la justicia la igualdad todos esos valores que durante estos ocho años hemos perdido la ciudad Alcorcón estamos muy satisfechos con ellos estamos convencidos de carencia Granada bueno es un acuerdo que ser sobre todo beneficioso para nuestro vecinos selección así para la ciudad es un acuerdo que no va a sacar de los ocho años del Partido Popular pero

Voz 0134 26:24 siempre con este acuerdo el próximo sábado la socialista Natalia de Andrés será investida como alcaldesa de Alcorcón y Jesús Santos será segundo teniente de alcalde el PSOE contará con ocho concejalías y Unidas Podemos Ganar Alcorcón tendrá cinco concejalías y a las que se sumarán la presidencia y gestión de la empresa municipal de la limpieza es más

Voz 0867 26:41 ayer les contamos en este programa los problemas que estaba teniendo un concejal del PSOE en Parla que usa una silla de ruedas y que no podía entrar en el salón de plenos porque este espacio no es accesible finalmente hoy el alcalde de ese municipio ha decidido trasladar el pleno al Jardín Botánico de esa localidad problema resuelto de momento porque el Ayuntamiento de Parla estamos en el año dos mil diecinueve sigue sin estar adaptado sigue sin ser accesibles siete de la tarde y veintisiete minutos

Voz 0827 27:07 la Ventana de Madrid

Voz 8 29:14 siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 0867 29:18 son datos que hemos conocido hoy y que elevan en cinco coma seis por ciento la criminalidad en la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre de este año dos mil diecinueve datos del Ministerio del Interior que son preocupantes porque aumentan los delitos de droga y también hay un aumento de los delitos sexual les Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes buenas tardes en efecto

Voz 0089 29:37 es un dato preocupante pero lo es más lo que tu decías que los delitos sexuales siguen creciendo ya van varios trimestres consecutivos este tipo de agresiones han aumentado en los noventa días iniciales de este año un dieciocho por ciento Éste es el caso por ejemplo de los ataques compenetración que suben hasta los cincuenta y seis casos registrados en comisarías y en los puestos de la Guardia Civil seis más que el año pasado en el mismo periodo la capital veía además cómo su tasa de criminalidad no la región la capital aumenta más que la media regional se sitúa en el siete coma seis dos puntos por encima en todo caso los homicidios y los intentos de homicidio

Voz 0867 30:15 han bajado en la ciudad pero se dispara hasta

Voz 0089 30:17 a un veinte por cien los delitos por riñas lesiones Boadilla del Monte Aranjuez Galapagar son los municipios de más de treinta mil habitantes en los que la criminalidad se ha disparado con tasas que superan el treinta por ciento los que más bajan pues Pinto Leganés y Getafe

Voz 0867 30:35 Ramón Cosío Secretario General del SUP en la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 16 30:38 sí

Voz 34 30:39 hola buenas tardes nos ex portavoz nacional me parece un representante del sindicato

Voz 0867 30:45 no es culpa sin sin ánimo de alarmar a nadie pero el crecimiento es casual hubo obedece a alguna razón concreta es que es que dio la lista y claro llevamos una mala racha desde hace mucho tiempo ya

Voz 16 30:56 el crecimiento tiene que ver en nuestra opinión tenga una incidencia directa el hecho de que

Voz 35 31:01 hay un montón de cuchillas no se mercado dijimos podemos extra entorno encías se nosotros teníamos hace tan solo pues son nueve años y eso unido puerta ni nada pero bueno

Voz 16 31:14 una nueva modalidad de jornada laboral

Voz 35 31:17 tanto graves daños y quince al final tengamos casi un veinticinco por ciento menos de policías nacionales casco en la calle obviamente tiene una incidencia muy negativa en todo tipo de investigación en la seguridad ciudadana es ahora es el tipo es obvio los policías hay en la calle para

Voz 0867 31:41 la nueva dice usted faltan policías faltan medios pero hay que asumir también que como capital y como núcleo urbano el que concentra tanta gente

Voz 6 31:49 Madrid nunca va a ser un remanso de paz

Voz 35 31:53 depende cómo se mire estamos en tenemos contamos con la capital pues la segunda capital cosa que teníamos era más seguro de Europa por detrás vivos en una capital que muy seguras de tranquilizadores a un repunte no sabes bien sexuales que aumentaban era mucho más llamativo punto porcentual que en el número uno que eran seis personas más todo lo que yo tengo una tragedia para para para poder ni mucho menos lo que pasa que uno insisto en la seguridad de que España tengo una seguridad contamos de seguridad por tengo siguen como digo estamos viendo que poco a poco están bajando estos niveles están siendo sensiblemente peores pero sobre todos nosotros lo lo basamos en esa falta de personal en importante no solamente en el hecho de digamos pues la gente por qué investigando Rojas hacerla preventiva no quita el hecho de tener policías patrullando la calle dice que podamos que disuadir a personas simplemente que van a pelearse pues estoy en irse también el menudeo de drogas que Kalina ha apuntado porque unidos al menudeo de drogas es pequeño tráfico pues pues bien pues exceso el alcohol sin una saber sexuales esa labor de prevención como digo que hace los compañeros de seguridad ciudadana que tan continuamente patrullan donde caídos sigue en muchos de la condiciones de tipos de delitos que hace que suban sindicato

Voz 0867 33:15 hay algún detalle que nos ha llamado la atención de de de este listado de de cifras a nivel municipal Vioque y que hay ayuntamientos en los que estas tasas de criminalidad aumentan especialmente me refiero Galapagar Aranjuez o a Boadilla no como nos contaba Alfonso Ojea utilizan estos municipios las bandas las redes para ocultarse y pillar digamos desprevenida a la policía

Voz 35 33:35 no para nada en este caso dos de ellos corresponden a la Guardia Civil se hemos visto durante los últimos años del medio rural estas están la Liga mente poco a poco se está siendo abandonado entendemos la Policía Nacional que que es un error que tenemos que que reportar al medio rural en este caso quería algo pero no creemos que sea porque las bandas tengan incidencia muy muy importante que antes tres hacían cuando hablamos de que Madrid es una gran ciudad el hecho de que nuestro país es visitar cada año no recuerdo mal me paso por ochenta y cinco millones de visitantes extranjeros sin duda estamos seguros que Madrid es el primer destino dentro de España por el tamaño por la oferta cultural y de ocio por todo entonces bueno soñar también que hayan sido frutos están más asociados a los turistas y hay una gente que hemos

Voz 0867 34:25 hay una cosa más Madrid se comporta peor que el resto de España

Voz 35 34:29 no no tenemos nadie pero hay otro problema en Madrid ahí montón pese a los de otros estamos dando ahí donde el Madrid tenemos a nivel nacional ves policial que también se Madrid tenemos casi cuarenta mil policías que si tan pronto entre servicios centrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Policía Municipal y Nacional y la Guardia Civil de problema que tenemos que es que tenemos que optimizar los recursos que tenemos Madrid como digo no se comporta peor simplemente es la capital de España donde más manifestaciones se producen porque hay que manito

Voz 16 35:00 Jetase porque más gente pasa la ciudad

Voz 35 35:02 las soportaron la que más eventos soportan toques en todos lados que que que los índices sea sensiblemente superiores a otras comunidades pero como digo es la segunda capital de Europa con más segura que tenemos solamente por detrás de bien

Voz 6 35:15 señor Cossío gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 35 35:18 gracias a ustedes todo lo precisamente y la policía ha dado cita

Voz 0867 35:20 desde la operación practicada hace unos días en Humanes una red que se dedicaba a ocultar hachís en piedras piedras con importante presencia de cobre lo que produce digamos interferencias importantes a la hora de detectar estas sustancias un revestimiento

Voz 1804 35:33 le piedra sobre el paquete este revestimiento hacia muy difícil la detección incluso para para los scanners que tienen en la urbanas porque muchas de ellas Traian revestimiento de minerales

Voz 0827 35:46 sobre los demás

Voz 1804 35:48 de ir hacía bastante difícil la detección a través de los escáneres

Voz 0867 35:52 y hoy también hemos sabido que la Policía Nacional ha detenido a siete jóvenes por consumir hachís en una escuela infantil a la que acuden niños de entre cero y tres años SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 1684 36:02 y no era la primera vez que lo hacían según ha podido saber esta cadena los siete detenidos saltaron la valla se metieron en el patio de esta escuela infantil allí hicieron una barricada con los juguetes de los niños ISE ocultaron para tomar dichas sustancias la Policía Local de Algete ha intervenido varios tipos de droga entre ellas una pieza de hachís de más de cien gramos además ha hecho falta la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local para eliminar las posibles sustancias escondidas cercenar que ningún crío pudiera dar con ellas por error Luis Fernández es el jefe de la Policía Local de Algete

Voz 35 36:33 sí bueno sé contacta con los padres sobre todo contacto con el colectivo para que metiese uso de ese patio hasta que la unidad canina de la Policía Local y si hay alguna sustancia o ir a coger algo menos

Voz 1684 36:47 después de retirar varias piezas de hachís escondidas los detenidos ya han pasado a disposición judicial

Voz 36 36:55 siete

Voz 0867 36:55 treinta y siete alguna cosa más de Coppola ha presentado esta mañana una guía para la detección de incidentes homófobos dirigida a las policías Nacional y Municipal de cara a las fiestas del Orgullo dos mil diecinueve Se trata de una campaña en colaboración con el Ayuntamiento de la capital para mejorar la preparación de los agentes de esta manera que puedan reconocer esos actos homófobos y que las víctimas sientan más confianza a la hora de denunciar Virginia Sarmiento

Voz 37 37:17 coincidiendo con el orgullo pero pensando también en el futuro arco Polly el Ayuntamiento de Madrid han repartido a todas las comisarías de Policía Nacional y Municipal esta guía para detectar delitos de odio y discriminación Rubén López portavoz en Hoy por Madrid

Voz 0867 37:31 puede indicaciones para que la policía ya sea municipal lo nacional pueda identificar rápidamente qué tipo de incidente estamos hablando si hay LGTB fobia sino bueno esos datos de si la víctima crees que es por eso que luego puedan mirar si tiene antecedentes policiales si tiene algún tipo de de tatuaje que vaya por el tema de delitos de odio

Voz 37 37:49 con esta iniciativa esperan que las víctimas se atrevan a denuncia

Voz 0867 37:52 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque es nuestra más contundente cuando no ha ocurrido cualquier incidente de este estilo

Voz 37 38:03 durante las fiestas entre el cuatro y el siete de julio habrá también un puesto de atención del Observatorio madrileño contra la LGTB fobia en Chueca el epicentro de la celebración coordinado con la unidad de gestión diversidad de la Policía Municipal y también el amor este programa

Voz 0867 38:16 a terminar justo justo en el mismo sitio en el que empezó en el Bernabéu Antón Meana apareció la estrella no

Voz 0465 38:22 sí ya está aquí deben Jafar sentado en primera fila del palco a su lado Florentino Pérez pero Javier la gente es insaciable gritos de queremos P queremos P entre los aficionados que están en el Bernabéu pero es la tarde de Hazard ya está aquí el belga en el palco del Bernabéu leve

Voz 0867 38:38 vestido de traje no sé si contraje va a poder muchos pelotazos

Voz 0465 38:42 pero no luego bajará el vestuario cambiarse veremos vestido de blanco de corto pero sí perfectamente metraje en el palco para hacer la primera fotografía con Florentino Pérez

Voz 0867 38:51 Antón ha seguido el ritual de estos casos no el Rial ritual habitual ha hecho las fotografías primero firmando el contrato después con Florentino Pérez y con la junta directiva del Real Madrid y después ha ido a la sala de trofeos donde ha mostrado la camiseta con la que va a jugar en el Real Madrid

Voz 0465 39:06 exacto ya visto las Copas de Europa que es lo que más le impresiona a los jugadores que vienen al Madrid ha pasado primero reconocimiento médico ya tenido el contacto con el público la gente le ha visto muy de lejos y se ha vuelto loca no me quiero imaginar cómo se van a poner cuando les vean en el verde Javier

Voz 6 39:20 bueno Antón Meana te escuchamos en SER Deportivos hasta luego un abrazo muchas gracias nos marchamos

Voz 0867 39:25 mañana es viernes mañana estaremos pendientes de los acuerdos y de los pactos antes de la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado negociaciones contrarreloj aquí lo contaremos en La Ventana de Madrid como siempre desde las siete y veinte en a siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 36 39:40 de fondo

Voz 0313 41:12 lo que queda del día entre otras cosas deshacer la maleta para estar mañana en mala

Voz 0827 41:16 yo es eso es lo fundamental el vídeo pero antes tenemos que cerrar esta Ventana bueno ayer precisamente en La Ventana dejamos ya visto para sentencia el juicio del proceso

Voz 8 41:25 más gracias a todos visto para sentencia abandone la sala por favor

Voz 0827 41:29 ya a partir de ahora pues están haciendo apuestas sobre si la sentencia llegará relativamente pronto habrá que esperar al otoño Ernesto y Kaiser esta mañana en Hoy por hoy apostaba por una sentencia rápida

Voz 0587 41:39 los en el Supremo empezará a deliberar si yo creo que la sentencia puede estar el treinta y uno de julio contra todo lo que se dice de que puede estar en septiembre octubre primero porque creo que es una sentencia que con independencia de la cantidad de testigos y la cantidad de diligencias que ha habido es una sentencia relativamente acotada es una sentencia donde hay que determinar para la rebelión el elemento de Sonia esto es un teman que los magistrados en mi opinión ya tienen Lupín en ya tienen una opinión de opinión te diría es que el catorce de febrero se acabó la rebelión en este tribunal el día que declara Trapero sacaba la rebelión yo creo que es muy sencillo y luego van viendo por parte de este es el mecanismo por lo tanto un mes y medio después que Marchena ha trabajado todos los días casi seis siete horas diarias en esa medida yo creo que eso puede salir

Voz 0827 42:30 bueno pues ahí está la fecha quedaba Ernesto treinta y uno de julio porque el Tribunal y Marchena tienen parte del trabajo hecho en la política están trabajando en ello estamos contemplando pactos acuerdos y un baile frenético en el tripartito de hecho en que se está convirtiendo el trío PP Ciudadanos Ivo

Voz 0587 42:47 Ciudadanos Partido Popular y otro partido dos partidos están negociando la formación de gobiernos por el bien de España no por ambición de poder ni nada no es así porque de verdad que el centro echa el poder

Voz 0098 43:01 es que no le gusta no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años

Voz 0587 43:09 dándose la circunstancia de que los mejores gobiernos para España permiten a ciudadanos pillar cacho increíble coincidencia ciudadanos promete por Spa por España no por pillar cacho que la alcaldía de Madrid se dos años para el PP dos años para ciudadanos y encima ciudadanos exige que Vox no pille cacho que los de Bosso dicen abiertamente nosotros sí queremos pillar cacho señora

Voz 26 43:32 que hemos pedido que nos corresponde por derecho propio tenemos derecho a tener consejerías

Voz 0587 43:40 hemos pillar cacho es curioso porque si dijeran miren esto no nos gusta nada pero lo hacemos por pillar cacho quedaría mejor por eso la frase que conviene a Ciudadanos es esta sin el no

Voz 0098 43:51 porque esto se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0587 43:56 es mejor justificar que se hace por pillar cacho porque sino todo el mundo a pensar que lo hacen porque se lo creen

Voz 0827 44:02 bueno la última idea que ha tenido ciudadanos aquí en el Ayuntamiento de Madrid es la de compartir la Alcaldía dos años para el PP y dos para ciudadanos y eso no ha sentado muy bien en el Partido Popular Andrea Levy

Voz 0160 44:11 la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís Nos parece desde luego que esto no es serio que esto no es responsable que no es riguroso

Voz 0393 44:22 para la la capital de España

Voz 0827 44:25 veraces que para ser amigos y socios preferentes o no lo son tanto o están disimulando cara al público hay otras noticias políticas las del Mundo Today

Voz 1804 44:33 PP y Ciudadanos se turno harán la presidencia de Vox cada dos años y acuerdan así repartirse el peso de la otra derecha para que los pactos a los que lleguen con Vox les afecten a ambos por igual asumimos el grado justo de franquismo para seguir contando con la confianza de la gente reconoce River

Voz 43 44:53 última hora Armand cuéntanos la policía descubre que marcó mató a su madre rigió buscarla durante años no te vayas mamá los cojones los espectadores mono fue cómplice del delito añaden las autoridades

Voz 1804 45:10 vamos ahora con Alvar

Voz 0827 45:14 claro que ha omite de la verdad es que la caída el mito es un poco perturbadora como también la sensación de que pueda haber otras elecciones generales esta mañana opinaba sobre ello JJ Vaquero

Voz 0089 45:25 hombre cuando uno Annan quiere repetir la experiencia pero unas elecciones son un dineral que pagamos nosotros no podemos votar dos veces cada vez que tenemos que hacer una selección en general que yo estoy yendo al colegio más que de pequeño de verdad que Matemáticas es esto lo he recuperado el otro día ya de ir a votar hombre por favor ya antes de salir de

Voz 0827 45:45 el terreno político pues el rifirrafe que han tenido en el Parlamento valenciano Toni Cantó y Ximo Puig Toni Cantó

Voz 0465 45:57 el hacen Brando a Miguel Hernández en vano

Voz 0827 46:00 es ya pasado lo que ha pasado Miguel

Voz 44 46:02 ndez no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Mirza no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda al señor Marsá por publicar en Castella Miguel Hernández que no dejaron pública

Voz 8 46:17 son alguno de sus

Voz 0827 46:21 claro cuando la dejas tan a huevo pero bueno ya no solamente lo desafortunado de la elección es que es mentira y lo hemos documentado en Todo por la radio lógicamente ahí hay autores vale

Voz 0587 46:30 Ciudadanos que publican en castellano como es natural estoy hecho una lista

Voz 1 46:37 al poco Manuel Vicent Carlos Marzal Begoña Pozo astur gorra Laura Gallego Jaime Files Teresa Espasa Carmen Amoraga Manuel Alcaraz Santiago Álvarez Vicente Gallego Paco Brines Santiago postergó ello Francisca Aguirre Benito Juanjo Millás se lo Candel Alfons Cervera Laura Ballester Eloy Moreno Ferran Torrent Luis Cremades Mar Benegas Juan Pablo Zapater Francesc Bayarri Rafael Chirbes Antonio Cabrera

Voz 0827 47:00 hay que vamos a necesitar bombonas de oxígeno en los próximos tiempos y algunos a lo mejor leer un poquillo más vayamos a la vida que a veces se cruza con la muerte hoy hemos comenzado el programa hablando con el padre de una joven de veintisiete años fallecida en un accidente de tráfico fruto de un choque frontal con un vehículo que estaba participando en una carrera ilegal la familia quiere que se acuse al conductor de homicidio doloso no solamente imprudente que tendría una pena menor se llama el padre Carlos Soria

Voz 12 47:35 eso estamos luchando por el municipio doloso que decimos no sólo es la distracción es que te coger el cigarro el móvil invaden el carril izquierdo

Voz 0587 47:46 ni medio metro como mucho pero no no no

Voz 12 47:48 el terrorista invadió el Cabildo cien por cien círculo treinta y dos metros en dirección contraria de yo que venía mi hija de cara a las luces apagadas inútil gesto este esta persona estableciendo una carrera ilegal y además además no se quiso apartar los seis ocupantes ninguno de ellos hicieron omisión de socorro además Tomás uno de ellos se dio la fuga es decir no es sumiso de socorro en el para su compañero que quedó herido de las piernas pudo hacer para mi hija

Voz 0827 48:15 además eran plenamente conscientes no habían bebido no habían tomado drogas eso sí tenían sanciones de tráfico previa

Voz 12 48:22 de uno o los dos vehículos los dos conductores bueno terrorista está al cien por cien conscientemente sabía lo que hacía y la otra conductora también sabía muy bien qué es hacia esos dos estos dos lacras el que asesinó a mi hija tenía una de sanciones de tráfico en Rumanía nueve y nueve sanciones de tráfico en Rumanía así puedo exceso de velocidad la él ha como era colaboradora también la acompañante del quieren incumpliendo once sanciones de tráfico en Rumanía también

Voz 0827 48:48 la familia ahora está trabajando para que se haga justicia en el caso de su hija pero también para que se haga justicia futura con futuras víctimas de accidentes lo están haciendo desde Stop Accidentes con algunas propuestas de modificaciones legislativas