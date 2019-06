La Ventana (14/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0521 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

tenemos nuevos datos del caso de Córdoba que se investiga vaca que se investiga como un presunto caso de violencia machista después del hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia por arma blanca los cuerpos se han encontrado al apagar el fuego originado en una vivienda última hora qué datos tenemos María Eugenia Vílchez buenas tardes buenas

Ordes la Subdelegación del Gobierno confirma que el hombre supuesto agresor estaba en libertad condicional porque ya había sido condenado por el asesinato de su anterior pareja en Algeciras a principio del año dos mil la víctima no había presentado ninguna denuncia últimos datos que nos llegan de Córdoba de de desde donde precisamente las organizaciones contra la violencia de género han convocado ya una concentración para mañana tras confirmarse estos extremos

Voz 1454 00:49 últimas horas para alcanzar acuerdos antes de la constitución de los ayuntamientos mañana sábado pendiente está por ejemplo el de Barcelona a la espera de la consulta convocada por Ada Colau que se cierra en una hora su partido ya ha respondido a la oferta del candidato de Esquerra de incluso poder compartir la Alcaldía por un tiempo de dos años que han respondido Monica Peinado

Voz 1600 01:07 los Comunes aseguran que Maragai no les ha trasladado ninguna propuesta en este sentido y no quieren entrar a valorar el contenido sí que acusan a Esquerra Republicana de intentar condicionar los resultados de la consulta que está realizando Barcelona en Comú lo ha dicho la número tres Janet Sanz

Voz 2 01:22 se trata en una gesticulación otra nueva gesticulación por parte el señor Ernest Maragall Esquerra Republicana que más allá de quiere plantear una propuesta lo que está haciendo es intentar influir o condicionar los resultados de nuestras consulta

Voz 1454 01:45 el presidente de Estados Unidos también señala a Irán después del incidente en aguas del golfo de Omán con dos petroleros declaraciones en una entrevista a la Fox White Nadj

Voz 3 01:54 sí desde Washington aseguran que son miembros de la Guardia Revolucionaria iraní los que han retirado una mina sin explotar de uno de los petroleros implicados en el incidente de ayer Donald Trump tiene claro a quién pertenecían los artefactos y así lo explicado en una entrevista telefónica con Fox News

Voz 4 02:09 a sobrellevar nubes no

Voz 3 02:12 llevan el nombre de Irán escrito dice Trump quien además ha añadido que el país asiático es una nación donde impera el terror y que han cambiado mucho desde que él está en la Casa Blanca el presidente norteamericano también se ha pronunciado sobre la próxima cumbre del G20 de China ha bloqueado trampa ha asegurado que tarde o temprano China tendrá que sentarse a negociar un nuevo acuerdo comercial

Voz 5 02:44 sí que es verdad que hay bueno pues esa posibilidad de que quede fuera de digamos de lo que es la acción de la justicia española pero insisto es una persona que goza de presunción de inocencia que es ha sido elegido por uno un conjunto importante

Voz 1915 03:09 el PP y Ciudadanos apuran las últimas horas antes del pleno de investidura en el Ayuntamiento de Madrid desde la dirección de ciudadanos dicen que el acuerdo se puede alcanzar en las próximas horas aunque se desconoce cómo van las conversaciones la reunión que ha empezado a la una y media de la tarde está ahora en un receso a su llegada a la dirigente popular Andrea Levy descartaba sorpresas de última hora

Voz 7 03:26 cómo encara la reunión SATE siete sorpresa es mañana el cambio de Almeida

Voz 8 03:38 no parece que vaya prosperó

Voz 1915 03:39 la idea de una alcaldía compartida hay ciudadanos empieza a buscar otras opciones como reclamar alcaldías de otros municipios madrileños los cuatro concejales de Vox son indispensables para el acuerdo el partido de Abascal exige una reunión con Ciudadanos antes del pleno de mañana en San Fernando de Henares ciudadanos apoyará con sus votos al PSOE las dos formaciones han alcanzado un acuerdo de investidura en las últimas horas SER Henares Javier Galicia

Voz 9 04:02 ambos partidos han escenificado un acuerdo inicialmente para la investidura que sienta las bases para una gobernabilidad estable en el municipio el socialista Javier Corpas será el nuevo alcalde no descarta un pacto definitivo de gobierno

Voz 10 04:13 no podemos descartar ningún tipo de gobierno porque queremos un gobierno fuerte y estable está abierto yo insisto que este acuerdo es un acuerdo progresista y sobre todo es que está acuerdo pone cerco a la extrema derecha

Voz 9 04:25 eso y Ciudadanos suman mayoría en el pleno de San Fernando municipio tradicionalmente gobernado por la izquierda cuyos cinco grupos con representación han mantenido conversaciones hasta hoy para garantizar un gobierno progresista los socialistas dicen que el acuerdo con Ciudadanos lo es pero previsiblemente hará que mañana no reciba a los votos del resto de grupos de la izquierda en el pleno de investido

Voz 1454 04:44 en cuanto al tiempo sol y temperaturas

Voz 0313 04:46 algo más bajas que ayer se espera que vayan subiendo a lo largo del

Voz 1454 04:49 fin de semana a esta hora tenemos veinticinco grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes el capitán de un equipo la presidenta de un Gobierno el director de una empresa de la delegada de clase el portavoz de una asociación la reina de unas fiestas el líder de una carrera todo eso son cargos papeles muy importantes papeles de autoridad de representación de poder ejecutivo pero hay una figura una en concreto qué asociamos normalmente y con razón a la diplomacia que a mi se me antoja la más valiosa de todas estoy hablando de la figura del embajador hoy abrimos la Ventana desde Málaga para dar la bienvenida al verano les hablamos desde el Museo Ruso de San Petersburgo lo hacemos acompañados del mejor embajador

Voz 12 06:36 que tiene Málaga urbi et orbi

Voz 0313 06:39 a ver si lo reconocen

Voz 6 06:59 el nuevo decreto lanzó una ella tú me veis es doble

Voz 14 07:11 Antonio Banderas buenas tardes bienvenido qué tal Z musical Pacelli tiene veinticuatro años ya el esperado verdad

Voz 15 07:28 Porras por la razón de que tiene veinticuatro años y el otro día en una gala en Miami e Juanes que canto me invitó a subir a cantar la canción unido a las letras

Voz 14 07:40 ah sí comer yo recuerdo una actuación con Bisbal que también este con las gafas y el papel flamenco del claro para ir refrescando la memoria hoy el traje de embajador y te gusta

Voz 16 07:52 si sientes bien Enel lo he dicho bien

Voz 17 07:56 así que me halaga muchísimo

Voz 15 07:59 pues tenemos vanidad pero me da muchísimo miedo no sentirse representante de una ciudad como Málaga pues dan miedo no puedo alguno viaja por la vida yo siempre lo he dicho con una maleta cargada de miserias y grandezas y por la miseria salen Se ven y entonces no se siente uno representante de esta ciudad no a la que aman pero siempre que así

Voz 16 08:21 todo por ahí a cualquier lugar del mundo ha repetido hoy a insistir de lo de las raíces lo de tu casa

Voz 0313 08:27 hay gente que lo oculto al que lo difumina está muy bien está en su derecho has hecho todo lo contrario

Voz 1819 08:33 básicamente porque tengo mucha fe en él en en mi tierra la tengo desde hace muchísimos años y viendo lo que está pasando últimamente más todavía no y esa es una de las razones por las que metido en construir una cruz excesivo Cueza haciendo es el teatro del Soho Caixa hay quería ir ley

Voz 0313 08:54 hace poco que decías que era una forma romántica de arruinarse los que hoy llega pero tampoco esa eso no

Voz 1819 09:00 eso sí que tengo al rojo vivo espero

Voz 0313 09:02 la te lo importante lo importante que es el Málaga y luego hablaremos e con el alcalde el vicepresidente de la Junta haremos un recorrido por los museos esta ciudad ha dado en en unos años un cambio así identidad a la hora de de atraer antes de atraer turistas de atraer talento y riqueza que es el arte que eso una seña que antes no teníamos en este país sólo tenían muy poquito no tú estás aportando hay un eslabón más a la cadena con el teatro

Voz 1819 09:24 va a intentar hacer algo importante en ese en ese terreno no hay una ola efectivamente cultural muy importante que demos surfear la hay que hacerse con mucho cuidado porque todo este tipo de cosas son muy delicada en cualquier caso si uno tiene que hacer un análisis de lo que ha pasado en esta Málaga en los últimos veinte quince veinte años Liza en eh yo aquí a romper una lanza por el alcalde hilo voy a romper por una razón

Voz 0313 09:48 la justamente ese tiempo es que hay

Voz 1819 09:51 hay una cosa que tiene que ver con la humanidad una ciudad probablemente eso también tenga que ver en un momento determinado con en Urbanismo cuando en Málaga se toma un paso muy serio no en hacerle una guerra el coche pero sí ponerle una alfombra y yo creo que se da un paso importante porque la ciudad se humaniza ir poco a poco hay instituciones que empiezan a fijarse en Málaga como un lugar muy especial no para la instalación por ejemplo museo que ha sido lo que realmente a un paso importante no con hechos Pompidou con emoción en el que estamos en este momento museo ruso está también el Museo Thyssen Picasso que llegó con anterioridad vida pero después en el festival también de Málaga en el Festival de Cine cine español pero que después se ha convertido en el cine en español lo cual abierto lo han internacionalizado el festival también a toda Hispanoamérica es importante entonces añadirle ahora a esto un proyecto como el teatro el Soho Caixabank que no viene solamente hacer un teatro profesional sino que no estamos liando también tenemos que estudiar todos de acuerdo pero ya existe un acuerdo en el aire con un examen que es una escuela que tiene seiscientos alumnos

Voz 0313 11:01 escuela de actores actores bailarines cantar

Voz 1819 11:04 de que están nutriendo ya a los a los teatros profesionales de Madrid y que va a tener un segundo teatro yo quiero que viene impulsar no esa imagen oculto en cultural que tú

Voz 0313 11:13 porque ha roto una lanza en favor del alcalde en funciones Francisco de la Torre buenas tardes bienvenida cómo está qué tal bienvenido

Voz 14 11:22 y casualmente casualmente estatal

Voz 0313 11:25 que en un día tan especial Juan Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía irresponsable turismo buenas tardes bienvenido

Voz 14 11:30 lo que tal

Voz 0313 11:32 yo yo vería pensando tenía pensado esta mañana el grave joe que viene vamos a hablar de cultura de arte de museos con Antonio Tanos seguía pero la política está muy interesante como está digo en dicho y de Málaga no está cerrado todavía digo pues ya se lo pregunta yo bañar usted en principio como lo anuncio repetimos o todavía no tiene no confirma

Voz 18 11:51 eh aún no está confirmado yo espero que seguro

Voz 0313 11:54 no

Voz 18 11:55 no se que oficialmente yo no tengo digamos la noticia definitiva pero

Voz 0313 12:00 Juan Marín está sonriendo bueno

Voz 16 12:02 yo yo sirve lo permite aunque las arcas permíteme felicitar al alcalde de Málaga

Voz 14 12:10 la situación decidiendo en clave el resultado

Voz 16 12:13 sí pero cada mañana yo hasta que mi interlocutor en nivel

Voz 18 12:17 el ex parejas Khadija e inmediato todo resuelto yo no lo puedo confirmar soy muy disciplinado este sentido muy leal en cualquier tipo de conversación y por tanto así en lo que yo espero que sí pero aún no puedo cocina

Voz 0313 12:31 bueno yo eso tuve que hacer un titular dentro un ratito pondría en Málaga prácticamente cerrado un acuerdo para que el gobierno municipal me equivocaría con estos señor Marín no no quedaría muy pues cierre momentito el paréntesis de la política luego volvemos a al negociado de la política y el turismo y de la cultura pero antes hablando con al principio con Antonio Banderas cuando decía lo de embajador y le preguntaba por lo del traje es un embajador a ver cómo lo explico esto es el embajador con un par se me entiende no lo que es lo que significa un par pero yo lo que argumentan eh yo creo que la heroicidad no está siempre en grandes gestas en cosas muy heroicas como su nombre indica sino muchas veces en en actitudes en la vida cotidiana en decir un sí o un no en decir cuando tienes que empezar a cuando tienes que parar yo recuerdo pocos ejemplos de con un par de de agallas y de coraje como el que vi como tonta otra gente en el año dos mil quince hay que tener mucho valor para subir a un escenario a recoger un un Goya de Honor terminar un disco

Voz 18 13:31 curso pidiendo

Voz 17 13:36 dedicado yo mandaré esta dedicatoria a quién quizás haya sufrido más pasión por el cine mis ausencias prolongadas compromisos profesionales es la persona de la que me perdí los mejores planos las mejores secuencias y que sin embargo ha sido una producción te dedico este premio pidiendo perdón aquí Stella del Carmen aquí Hamid

Voz 14 14:10 ah pero digo tal como tal como les en tiene ese momento Esther

Voz 0313 14:14 me he acordado perfectamente estos días no creo que que fuera el único que lo que los sintió sabes que eso te humaniza más ante los ojos de mucha gente no

Voz 1819 14:22 ya pero en el fondo vine a relatar lo que es la vida de la artista no a nosotros se nos sitúa siempre en las alfombras rojas recibiendo halagos y los flashes de los fotógrafos la verdad no es verdad no Medellín yo no no voy a establecer aquí una queja porque o no sólo en la vida yo veo mucha gente que trabaja muchísimo tiene las cosas que yo no puedo tener que me ha dado la vida por lo tanto no esta quejarme no pero en la vida de los artistas es muy complicada no es mucho más complicada lo que la gente se queda está llena de eventualidades esa era una de las cruces que yo tuve durante esa época fue perderme mucho del crecimiento de mi hija y de no estar en los cumpleaños feliz de estar a mil mil kilómetros de distancia Hayden saben y eso es algo que además ya no me lo devolverá nadie porque eso son años perdidos pero eso es ese sacrificio que está detrás de esto no tiene mucho que ver un poco con la obra primera que hemos escogido para ponerla en televisión abrieron no se es un musical pero que habla de eso habla precisamente de los sacrificios que tienen que hacer los actores los artistas luego los cantantes los bailarines en este caso también en en en un Broadway que es internacional en este caso verdad para subsistir para que todo tiene que estar yendo un amor enorme por lo que estás haciendo porque te deja muchas cosas en el camino muchas muchas muy difícil aplicar hecho

Voz 0313 15:51 alcalde talde un político de ser lo pregunta usted porque llevan muchísimos años Bongo en sus a Juan un montón de equipos no un político a lo largo del tiempo también hacia esa reflexión de decir jo he tenido muchos fuerza ahí pero ha habido gente muy cercana que ha perdido cosas

Voz 18 16:06 en este viernes que si yo uno de ellos no como dice Antón distintos planos distintos ahora evidentemente hay Antonio puede ser las ausencias más largas más tiempo no todavía porque es trabajo suyo les lleva a cualquier lugar del mundo etc pero hay poco de paralelismos en en los problemas que puede crear efectivamente hay que organizarse bien y procurar dedicar mucho tiempo a lo que es tu compromiso con los votantes gente en la que está demostrado confianza no va a regatear esfuerzos ni tiempo ni iniciativa energía ideas etc pero tiene que un poquito el problema es ese poquito a veces de Renfe Manu Sánchez

Voz 14 16:51 de un cómico de un cómico como es el caso

Voz 0313 16:54 cómo se organiza ya que ya que tiene que renunciar bueno

Voz 19 16:57 yo estaba pensando claro yo pensaba en la vida de de gente excelente no como el alcalde como como Antonio Ander en mi caso yo creo que algún día mio recibirá un premio agradecerá al tiempo que yo le ahorramos de tener aguantaron el está conmigo entonces a Huertas Antonio Banderas sí pero hablaba previa solamente miren desde aquel discurso de Antonio creo que no removió la conciencia de ella está está al pequeño Emmanuel en primera fila bautizó el gran Francino la Santísima Trinidad preguntaba preguntado Lorena dice cariño crees que los del circo viajan tanto como nosotros digo hombre no exagera los ver circo pasan quince días mucho sitio seguido osea que nosotros aún más vuelta que los del circo pero feliz de que hoy estemos aquí bandera una lucha y una batalla que Málaga bastar conmigo alcalde prácticamente hace a confirmarlo de mañana de hecho diríamos que no nos levantamos aquí hasta que no se firme adelante nuestro que en esta nueva que en esta en este nuevo mandato vuelva la Torre Mónica a lucirlo de Mónica porque

Voz 14 18:13 el Manu tienes que tiene que explicar esto

Voz 16 18:17 no somos de Málaga pues bueno Ayna Ayna aquí aquí en Huelin en en Huelin grado muy claro si se es muy consciente de que esto es una chimenea de una antigua industria si en esa chimenea si lo hemos visto esta mañana además una experiencia Manuel sí sí

Voz 19 18:33 ya de enamorados el enamorado Le puso a Mónica Jim graffiti una textura preciosa el acervo popular hizo que aquellos pasará a llamarse Torre Mónica por dónde voy por la torre Mónica República o corremos el peligro de aforados juntos la pulcritud municipal limpió como gamos como así tenía que ser sobre

Voz 16 18:52 papeles la teoría aquel grafiti de Mónica

Voz 19 18:54 el Rosa sigue llamando la Torre Mónica Mónica vuelve te queremos

Voz 14 19:01 todos somos Mónica yo creo yo creo Antonio ahí faltó que la muniquesa estuviera entonces a la declarado BIC así

Voz 18 19:12 en su momento fue la más alta de España otro de los años veinte del pasado siglo para una fábrica de cómo mineral que venían etcétera llamados Guindos que además una demostración de cómo vaya hay esa torre está en la playa y sin embargo cuando existía como fábrica era tierra la maleza maneja Ito y una delicadeza de poner el muro que divide lo que hay es digamos espacio público más hacia arriba mal alejándonos del agua pudiera más enciende playas setenta pero se rehabilitó porque hay algún rayo algo la vía según hay un poco inclinado serbio una pequeña iglesia

Voz 1819 19:44 parte última ostra reeditado

Voz 18 19:46 la fidelidad total me acuerdo que costó ciento y pico mil euros la broma actuó

Voz 14 19:50 botón de meses no del novio y novia verdad el precio del amor

Voz 18 19:59 andamio los andamios que poner una metros llevaron varios meses hasta que pudo poner esa reconstrucción arribar a tiene un par de de los rayos perfectamente ha hecho una cosa muy bonita muy bien hecho

Voz 16 20:11 en ese tema lo de la Amy el algo etcétera no estaba lo mejor previsto votado por tejidos verdad fervor de Mónica aparece dictada de Cultura de la Junta querido presente rutas dicen que eso puede aparte que hay que proteger habrá acuerdo con

Voz 14 20:25 no habrá acuerdo veremos lo que habrá que declararlo Bien de Interés Cultural

Voz 16 20:32 Macy Brea sino las letras en bien de interés sentimental sería una casa es decir que no corría con mucho es mérito del enamorado ahora ya había una escalera grande por fuera que aún está claro que la pregunta yo como se pintó aquello claro cuál era para poder

Voz 18 20:47 subir a veces Pia lo que fuera pero los últimos peldaños Esther Esther Ramos e están quitado para que ningún nuevo enamorado

Voz 16 20:55 el hombre ya no de política

Voz 19 20:57 queda lejana de lo que pueda

Voz 0313 21:00 pasadas las ya de lo que es de nuevo el de Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes

Voz 14 21:06 eh tú crees que Torre Mónica como palabra compuesta tendría lugar en el diccionario como no

Voz 20 21:13 sobre todo en Málaga duda Torres

Voz 0313 21:15 Mónica definición yo sé de la pintada

Voz 20 21:18 te estoy escuchando y la verdad es que se me estaba ocurriendo cosas por ejemplo que Málaga que mira que es una ciudad cálida con gente cercana sin embargo es una ciudad para el arte yo creo que sería un buen eslogan para queda

Voz 14 21:31 el Juzgado de pues marcarle directamente

Voz 0313 21:36 Antonio te habrás enterado ya hace un ratito que el festival de Venecia va a darle un premio de honor a la trayectoria de a a Pedro Almodóvar que viene

Voz 1819 21:45 me acabo entra entrando por la puerta no me satisface mucho porque quedó algún sabor ciertamente amargo después del festival de Mónica

Voz 0313 21:55 he aquí Antonio pero pero el tú estarás contento York también pondrá contento por Portillo

Voz 1819 22:00 su puesto que sí pero había sea la crítica no

Voz 16 22:04 la que sobre todo la crítica

Voz 1819 22:06 el público había abrazado la película como virtual ganador

Voz 0313 22:10 bueno le falta le falta trayectoria todavía Gloria eh le falta todavía difícil de día importante arrieros somos Isaías no me dejes mentir la de veces que hemos hablado en la en la Ventana de Almodóvar y Boyero con Carlos Boyero que sabe que lo tenemos de prescriptor delfines y esta última película pues fíjate

Voz 21 22:27 bueno no no no bueno yo no yo no no no no yo yo creo yo no debo de hablar de los trabajos no no no no no te lo digo

Voz 0313 22:37 por eso eh pero que me llama la atención que dos personas establecen un tipo de química determinada

Voz 16 22:42 bueno en un sentido o en otro uno

Voz 0313 22:44 en su trabajo oí respetables pero es es una de las

Voz 1819 22:47 grandezas del arte estoy muy tuyo no vamos a ver una película a ti te gusta mi no es una cuestión también de gustos absolutamente son efectivas estamos viendo un cuadro no puede pasar lo mismo no por lo tanto yo eso hay que respetarlo y siempre lo he hecho nunca jamás he hablado de los críticos creo que ahí debe determinarse y ese debe ser el último eslabón

Voz 16 23:05 estamos de la cadena de una película

Voz 1819 23:07 ese es la crítica del crítico del crítico que te va a responder el crítico del crítico no tiene que terminar

Voz 0313 23:12 Pedro Almodóvar Antonio Banderas hoy sois como una como una marca como Xavi Iniesta que Heron con sólo jugador ya casi como una única persona la otra noche viendo viendo Rocket man la historia de de Elton John doping que cincuenta años después siguen sin discutirse en una vez dónde está la química de eso cómo cómo surge les te lo encuentras explicación uno

Voz 18 23:31 ay bueno nosotros si hemos llegado también

Voz 1819 23:33 a a discutir mucho momento no lo he lugar de trabajo nuestro que son los rodaje a han sido lugares tenso no yo yo recibí una lección muy importante cuando hice la piel que habito yo llegaba después de veintidós años a trabajar con el hijo venía con veintidós años en metidos en una mochila esto es lo que ha aprendido mira cómo me muevo esto mucha más adelante en la Cámara entonces lo eché todo encima de la mesa no pensando que que viendo más alta y me dijo esto no me sirve para nada

Voz 19 24:03 no

Voz 22 24:04 para nada dónde estás

Voz 1819 24:07 de hecho les servirá estos directores americanos Jorge para que está muy bien pero yo quiero ver al auténtico en aquel momento yo lo que hice fue enfrentarme entonces tuvimos un rodaje tenso siempre creativo nunca peligró ni nuestra amistad y nuestra colaboración pero fue tenso no no cuando yo vi la película en Toronto y me di cuenta de lo que había sido capaz de sacar de mí sin yo saber que ese personaje estaba dentro desde entonces tuve que hacer una reflexión que tenía que ver con una cura de humildad la vida me dio la oportunidad con la con el dolor y Gloria de ir de nuevo a trabajar con mi amigo Pedro no que hice pues me quité toda la medalla Chile aquella la dejé mi casa eh me puse a las órdenes de abrir muy bien los ojos y los oídos quería entender no solamente la historia que quería contar sino por qué me necesitaban a mí para contarla y empezamos a trabajar desde un punto de vista absolutamente diferente

Voz 22 25:07 salió la verdad la suya y la mía

Voz 0313 25:10 oye y acabas de rodar los Papas hoy termina ya los papeles de Panamá habéis acabado

Voz 1819 25:14 si está lista Juan son tengo que hacer una consulta en el doblaje que voy a hacer aquí en un pueblo de ese llama Chilches que es una cosa rarísima vais a ver una película de Hollywood ignora una parte hablada

Voz 19 25:24 lo que está hecha en Chilches

Voz 14 25:27 es para Netflix papeles

Voz 0313 25:32 papeles de Panamá bueno que tenemos tenemos flecos por aquí que como para poner figurante que nos tocan de cerca de Potes avanzarán o no es una sátira

Voz 1819 25:40 no es una película una reflexión seria sabe casi documental sobre lo que ocurrió es una es una sátira donde los personajes de de Ramón Fonseca yo que que son los dueños de esta gran compañía que albergaba doscientos cincuenta mil empresas de todo el mundo nos cuentan la historia desde su punto de vista mirando a cámara y se convierten en dos personajes casi bufones no de yo mismo pero ahí se cuenta una historia que en definitiva es arte que le la mayoría de todas esas empresas eran absolutamente legales

Voz 0313 26:15 que curioso ver los papeles de Panamá para Netflix en julio se va a estrenar en en HBO una serie sobre Jesús Gil estamos ahí estamos ahí refrescando la memoria alguna cosa interesante yo yo se lo he dicho muchas veces no te interesa mucho hablar de de política yo creo que en eso me sumaría pero tendría que corregir enseguida yo creo que hace tiempo que todos hemos confundido lo que es hablar de política que es todo con hablar de la vida de los partidos que es un aspecto muy concreto de de la política ha intentado pero deberá decir oye tú

Voz 1819 26:47 bueno sí intenta

Voz 19 26:49 Política Antonio

Voz 16 26:53 a qué nivel qué nivel la perdió

Voz 14 26:57 hombre avión bien que han tenido que ha tenido a Obama en su casa

Voz 0313 26:59 a preparando cosas de una campaña no es decir es normal que Etienne

Voz 1819 27:03 sí pero no me he interesado no no no no te enteras no no no

Voz 0313 27:06 sabes que está Obama o que sí creo que

Voz 1819 27:09 ya está Marbella da una conferencia privada he leído no

Voz 19 27:12 sí para una multinacional de turismo que cobran muy poco

Voz 0313 27:15 además observaron si no no será

Voz 16 27:17 la gente no sé yo

Voz 14 27:19 yo sí pero me da vergüenza pero me da vergüenza vergüenza decirlo

Voz 0313 27:24 hoy Antonio Banderas le tenemos que decir adiós ahora porque las cuatro y media entra en un ensayo ir las promesas hay que

Voz 14 27:32 si os queréis manifestar y que no salga yo me quedé que Callao yo lo cual infernal

Voz 18 27:37 dice que estaba ahí quiero dejar claro que estoy de acuerdo contigo que es el mejor embajador menos ganamos ya te herido Málaga Amos nunca nunca y que no va a tener otro igual la vida yo he visto no tanto fuera sino aquí vendiendo Málaga a la gente que la gente importante y lo convierte en prescriptores de opinión de lo que él piensa mal que es el mejor si todo el mundo para vivir para invertir para trabajar y eso lo cree mucha gente gracias pero antes hay

Voz 0313 28:02 pero antes de que se vaya antes de que se va quiero una pregunta para para los dotó también Juan Marín se podría meter pero le toca menos tragará Antonio Banderas el alcalde

Voz 22 28:12 el Málaga pasa mañana solo no el Málaga tiene

Voz 16 28:16 la mañana pero pasa sino no pues ha pasado por un claro cuatro dos dos cero para el Málaga Chema no aseguró parecerlo te puede ganar tres cero yo yo voy a estar allí te has a estar en el campo soplando

Voz 14 28:31 la BBC pueda yo muy bien

Voz 19 28:37 estamos nos llevamos a Obama Ontiveros y Obama Sí Se Puede

Voz 14 28:42 a banderas muchísimas gracias preceptivo otros

Voz 24 28:50 en la acta

Voz 25 29:15 en sueco no

Voz 27 29:39 ah

Voz 14 29:42 tú

Voz 23 30:01 eh unos pulmones

Voz 16 30:03 ni siquiera

Voz 23 30:06 dos goles que veremos en nuestra vida como importarán deberá duros duro porque goles los de muchas dosis están los de tu equipo que también Tovar los que te clasifican los que goles bonitos pero sólo los ningún equipo y es que si juega la selección deportiva

Voz 22 30:51 el verano Garrido Nasser

Voz 28 30:56 con las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos cuidado con la bici

Voz 29 31:04 unos van y otros vienen

Voz 30 31:07 las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hacia la derecha deja mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí poco todos quieren llevar razón y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 6 31:31 he estado con la vaca

Voz 30 31:34 de ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 37 34:16 me

Voz 38 34:20 en

Voz 39 34:30 Hyde solo cuya más coro la cría no caben caiga

Voz 16 35:16 faltan veinticinco minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana desde el Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga hoy en principios venido aquí a dar la bienvenida al verano Isère hablaremos y vamos a seguir hablando de museos y de de cultura Hay de arte porque es una capital ya mundial de arte de museos y de cultura pero eso no

Voz 0313 35:35 a cada cinco minutos la política por el camino ya hace un instante estábamos aquí con con Juan Marín con Francisco de la Torre que se hay acuerdo que sonó para la Alcaldía de Málaga Partido Popular Ciudadanos yo no sé en qué punto están pero cuidado con una cosa cuidado porque en el último minuto en el último segundo hay pactos que uno no sabe porqué porrón Isère desmontan Radio Huesca Luis la Iglesia buenas tardes buenas tardes qué ha pasado que quiero pasado poner Vegas sino no

Voz 38 36:05 Leo te leo la comunicación de Ciudadanos un hay treinta y un minutos ciudadanos alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular para gobernar en las tres capitales de provincia de Aragón el Partido Liberal Ciudadanos lograría la alcaldía de Huesca trece XXXI

Voz 0313 36:21 catorce veinte horas dice el posible alcalde de Ciudadanos

Voz 38 36:27 no

Voz 0313 36:27 no se ha firmado ningún pacto de gobierno seguimos trabajando por la ciudad de Huesca ya las dieciséis XXXVI allá

Voz 38 36:33 es una novedad pues ninguna sobre todo la novedad es que no coge el teléfono nadie aquí nadie quiere saber nada no sabemos si esto es un fallo de comunicación si al candidato le ha entrado el vértigo para ser alcalde cuando nadie contaba con él para ser alcalde

Voz 0313 36:47 eh recordemos que Ciudadanos tiene tres concejales de veinticinco tres de veinticinco sería raro que que que tuviéramos un alcalde con sólo tres concejales pero bueno todos porque cosas más raras se han visto eh tampoco no bueno pues nada Luis ya si alguna novedad los Villa paso y lo vale e intentaremos Rice intentar a ver si coge alguien el teléfono eh bueno va tenga ya la última qué va a pasar en Málaga mañana Umbrella

Voz 4 37:13 mañana lo que va a pasar ahora en Málaga es que Francisco de la Torre va a seguir siendo

Voz 0313 37:17 alcalde de Ciudadanos ya algún vándalo está hecho entonces si yo como usted que un pulso

Voz 16 37:24 pero pero yo lo he visto coger el teléfono no ha cogido periodista que de aquel periodo

Voz 18 37:31 he estado en silencio otro Ivo virado teletipos Irún sólo teletipo de portando todavía en las agencias no está eh

Voz 0313 37:38 cómo se puede decir en esta en esta ecuación de Málaga como la de Huesca no interviene Vox no interviene un tercer actor y esto me imagino que siempre hicieron poquito todos los todos los acuerdos señor Marín pero muy en serio además y como vicepresidente de la Junta eh no sé si a usted le miro la cara hay veo la expresión de satisfacción de un nivel determinado con el acuerdo firmado para que salgan adelante los presupuestos con el tema de la memoria histórica de la violencia intrafamiliar o lo que es en qué nivel de satisfacción está usted de verdad bueno

Voz 4 38:09 yo estoy muy satisfecho porque realmente hemos conseguido no solamente un acuerdo para dos mil diecinueve sino que

Voz 0313 38:15 ha garantizado el dos mil veinte yo creo que son seres

Voz 4 38:17 cuando nunca en política un acuerdo de presupuesto para dos años cuando tenemos un Gobierno de España que hace dos años que no tiene presupuesto pues resulta bastante satisfactorio insisto para para los que se ha logrado de pues yo creo que habría que matizar las informaciones que se están dando porque no se corresponde con la realidad no yo creo que cuando hablan por ejemplo por ejemplo cuando hablan de que en violencia de género se ha reducido la una partida de seiscientos mil euros es totalmente falso presupuesto

Voz 16 38:43 en este caso de perdón de política migratoria

Voz 4 38:46 política migratoria ha pasado de cuatro millones novecientos mil euros hace millones ciento cuarenta y cinco mil o sea que no puede haber bajado digo yo yo no me perdí eso que lo de lo de Barrio Sésamo de más me

Voz 0313 38:56 de lo de la violencia intrafamiliar que es exacta en la violencia

Voz 4 38:59 la intrafamiliar es un nuevo concepto que violencia doméstica que se incluye que se suma al de violencia de género la violencia doméstica por ejemplo cuando hay un maltrato de un nieto a su abuelo o de una o de un hijo a ah perdón en este caso de un hermano a otro hermano y la violencia de género cuando hay una vivencia machista cuando hay una agresión en este caso como estamos viendo desgraciadamente muy buenos dice que es una lacra para todo para todas la sociedad en el que bueno la mujer víctima no de esta violencia machista son conceptos completamente distinto no se elimina ningún término absolutamente ninguno se crea

Voz 0313 39:34 un nuevo que es violencia doméstica

Voz 4 39:37 lleva yo creo que eso eso es lo que hay que intentar aclarar de una vez por todas porque no ha habido ni un solo paso atrás en derecho ni uno solo y además se han aumentado a todos los presupuestos

Voz 14 39:47 para del género ahí hay hay opiniones hay opiniones distintas claro los hay opiniones distintas pero entonces pero entonces

Voz 0313 39:55 a usted como vicepresidente de la Junta está satisfecho de ese documento con la firma de los tres

Voz 4 40:00 dos yo otra noticia yo no

Voz 0313 40:02 de momento es una firme entre el Gobierno

Voz 4 40:04 con el apoyo de una retirada enmienda de un grupo parlamentario que ellos Vox que llevó al Parlamento porque lo votaron seiscientos mil andaluces que sí que sí yo creo que hay una mano no puede ser igual pero lo votaron no dio igual igual que llegó Podemos con común también seiscientos mil andaluces que lo votaron y hoy puesta con trescientos mil yo entiendo que haya mucha discrepancia decía que se pero dentro de la discrepancia hay una realidad que una de lo aprobamos un presupuesto que garantiza en este caso las políticas sociales también el bienestar de los ciudadanos además de las inversiones públicas con un incremento de veinte hasta veintitrés mil millones de euros en política social el cincuenta y cuatro por ciento para sanidad educación no a todo el que tiene que ver con dependencia o nos vamos no tenemos presupuesto nos quedamos con lo que teníamos que eran mil setecientos millones de euros me lo para esta materia no para malestares

Voz 0313 40:54 a una pregunta ibamos con los museos y el y el turismo pero la política es joven Tito que que está muy bien es si es cierto a mí me encanta la discrepancia el debate el Cebé el ruido pero está bien que cada uno diga lo que tenga que decir y protesten da igual estamos aquí pasando bien la tarde no sólo una pregunta ha leído la carta de Francesc de Carreras hoy a Albert Rivera en el país Francesc de Carreras es uno de los fundadores de C's ese eso de de joven maduro adolescente caprichoso que le llama se se ha leído la carta que Claes leído releído

Voz 4 41:26 además conozco a Francesca llega hace mucho daño y le tengo un gran respeto yo creo con una persona que tiene mucho criterio mucho argumento cuando dice algo pero también es cierto que en Francia tienen que respetar que un partido político tome sus decisiones en ese sentido pues la Ejecutiva tomó una decisión esa es la que se va a ejecutar igual que al resto de fuerzas politica toman la suya así que insisto que respeto mucho ese artículo ese esa opinión pero lógicamente cuando uno está dentro cuando uno está dentro es cuando realmente se da cuenta

Voz 0313 41:59 de cómo son los problemas que dimensiones tienen

Voz 4 42:02 y cuáles son las posibilidades resolverlo y nosotros adoptamos una decisión y la vamos a cumplir como hemos hecho hasta ahora pues dejamos aquí

Voz 0313 42:09 momento estamos en Málaga vuelvo al principio del discurso capital del arte de la cultura hay de los de los museos no exagero no exagero porque el número veinticuatro Museos dieciocho galerías las avala esta esta afirmación pero claro con tanta oferta pues hay que elegir en nuestro compañero Jesús Sánchez ha elegido cinco de los museos fijado en algunos cuadros concretos

Voz 6 42:35 cuántica

Voz 34 42:41 se abrió al público hace quince años fue el embrión de la actual eclosión cultural y museística de Málaga recibe seiscientos mil visitantes anuales tres de cada cuatro son extranjeros así que esto está

Voz 19 42:52 pagado de guías turísticos en el Museo Picasso la mayoría

Voz 0419 42:55 pero escuadras está sin firmar muchas veces vemos un cuadro mi recomendación personal es que no intentéis entender el cubismo no se puede muchas veces ves el cuadro porque señor gafas de sol sombrero fumando y comiendo pollo no ven nada vale pero es esta vez un poquito de su vida cuando lo hizo porque lo hizo si nada eh la señora las gafas un sombrero el cual El Pollo así que hacerlo con la visita guiada o con la audio guía que lo vais a entender mucho mejor

Voz 34 43:23 vamos a la segunda planta en la colección permanente tenemos la pieza más buscada se titula Jacqueline sentada Musa y segunda esposa del artista hasta que él murió óleo sobre lienzo del año mil novecientos cincuenta y cuatro uno de los mejores ejemplos del cubismo pero cueste interpretarla a italianos recién llegados en un crucero

Voz 33 43:42 no he caso interpretar lo

Voz 16 43:48 ya americanos australianos hacen hay buenos días

Voz 34 43:59 a franceses diez

Voz 16 44:02 Nos lo vamos

Voz 34 44:04 Picasso apenas a cinco minutos a pie cruzando la céntrica plaza de la Constitución más turistas que disfrutan

Voz 16 44:09 mucha alegría muchos y muchas culturas y sobre todo llegar

Voz 34 44:14 Nos al Museo Thyssen nada más entrar en el patio central Nos encontramos por sorpresa con este coro nos adentramos en la más completa muestra de pintura andaluza del siglo XIX con fondos de la baronesa todos los visitantes separan ante la obra cumbre de Julio Romero de Torres del año mil novecientos veinte

Voz 16 44:35 la chicas muy Bores

Voz 33 44:39 guapas para uso

Voz 34 44:42 asombra por su sencillez no dejamos a un el centro histórico para llegar al Museo más grande de la ciudad

Voz 0521 44:48 sale Málaga tiene

Voz 34 44:51 con quince mil piezas arqueológicas ido sumando referencias de Bellas Artes María Morente subdirector

Voz 40 44:56 en coleccionismo privado de los marqueses de Casa Loring que generan una colección arqueológica y en paralelo también en el siglo XIX el Estado español crea una Real Academia de Bellas Artes de San Telmo con la encomienda de crear un museo público con los bienes de esa amortizado

Voz 34 45:12 acaba de ser designado uno de los mejores museos de Europa con casi ciento cincuenta mil visitantes al año todos se fijan en su gran icono del año mil ochocientos noventa Anatomía del corazón de Enrique Simonet cirujano descubriendo

Voz 16 45:25 todo el cuerpo

Voz 34 45:28 nadie imagina que la mujer era prostituta

Voz 8 45:31 eh experimenta si realmente la mujer a las prostitutas tienen corazón es decir si tienen algún sentimiento como si fueran de piedra no

Voz 0313 45:39 a pesar de la vida que ha llevado la calle pues

Voz 38 45:42 que tiene corazón no tiene

Voz 34 45:44 sentimiento dejamos el Museo de Málaga y con sólo cruzar el parque de la ciudad llegamos al Muelle uno del Puerto allí se dirige el gran cubo de colores del Centro Pompidou la primera delegación del Pompidou francés que se abre fuera de París con cuadros y arte contemporáneo una de las piezas llama especialmente la atención rebañar

Voz 16 46:02 más bien es una obra de arte que está pensada para ser vendida como mueble la reminiscencia del yo diría de la que viene esta obra adelante una veintena de ovejas fáciles de confundir con un mueble tiene una mezcla entre pelo patas públicamente que realmente siempre estaba acostumbrada arte clásico

Voz 0313 46:18 tú Renacimiento barroco pero el eh

Voz 16 46:20 tan incomprendido el arte contemporáneo y entonces cuando el objeto escultórico llena prácticamente el espacio resulta muy interés

Voz 0313 46:26 ante el diálogo con el espectador que hoy luego la transgresión que tiene la obra de por sí la provocación del IMO

Voz 3 46:33 creo que lo podría explicar por ahí por no da detalle más

Voz 34 46:36 eso para que la gente sólo dejamos a su imaginación porqué del Pompidou en una caminata de quince minutos por el litoral llegamos a la antigua sede de Tabacalera que hoy acoge el Museo de la Colección Rusa

Voz 16 46:48 no un gran número de obras pero con un discurso también

Voz 0521 46:50 muy bien armado que hace recorrer tres siglos de la historia de Rusia

Voz 34 46:56 así lo resume su director José María Luna Santas reinas y obreras Rusia revisa su historia a través de las mujeres entre lo más buscado los retratos de la realeza y hay destaca Catalina segunda que fue Farina de Rusia durante tres décadas

Voz 29 47:10 le llaman Catalina la Grande ya bueno no es como se representan a aquella época las reinas con mucho lujo uno vestido muy con mucho volumen sí que tuvo varios amantes cosa que las mujeres en aquella época no era habitual

Voz 34 47:22 los alejados estratos sociales de la sociedad rusa de los cuatro últimos siglos Se acercan hasta darse la mano en Málaga hizo bien merece una he visto

Voz 33 47:31 ahora naturalidad y la vivacidad de lo que parece que se quieren salir la imagen de del cuadro e influenciados por toda Europa nosotros no teníamos ni idea de que fueran tan buenos un descubrimiento que no se olvide de debe visitar el museo ruso porque impresionante

Voz 14 47:53 yo estoy viendo esto mañana las exposiciones este museo ruso ya es verdad que los retratos de la realeza pues tienen el mucho tiene mucho poderío pero de verdad son las instantáneas de vida cotidiana hay un cuadro sobre una mina de carbón abandonada donde están ahí rebuscando algunas mujeres ya alguna niñas que pereza una fotografía en 3D que sean auténtica maravilla

Voz 0313 48:13 alcalde a quién se le ocurrió esto de los museos ahora al que quién tuvo la idea de esto edición Málaga para apostar por esto porque abre soporto aventura podía haber hecho mucho pues no piensa quién se le ocurrió esto

Voz 18 48:23 pero aquí hay una estrategia en cierta incultura sostiene desde los años noventa hay tres Ramoncín organizáis Ayza apuesta por la casa natal de viento el año XXV eso facilita luego la llegada del Museo Picasso Christine Picasso bien a la casa natal de Málaga ya tenía el recuerdo del interés de transita su suegro y que pudiera haber obra de a partir de ahí ya Barça el Museo Picasso avanzando que es el doping tres octubre cuando sangre pero dos tres mismo en febrero el antiguo mercado mayorista lo convertimos en arte contemporáneo que hace referencia es durante estos últimos años no ir en paralelo surgió lo de Museo Thyssen con la colección de Carmen Thyssen que vino hace una pensión temporal himnos pese al alcalde que valía la pena que principio que teníamos momento de rehabilitación o posible Museo de Historia de la ciudad pues esa orientación

Voz 0313 49:11 pero quien pensó en eso dice sobre todo

Voz 18 49:13 yo yo la verdad que aporte hasta te digo que las madre sirio de situación no yo supe que los museos franceses los grandes Museo Ruso estaban en una situación de buscarse de fueras dentro de Francia por ejemplo Louvre y el lo han hecho sus experiencias en el norte de LURD en el mes en el ajo la zona de la Lorraine ha sede ir más de San Petersburgo y son importantes y nosotros no tenemos aquí en Málaga colecciones históricas no hemos ido sede de una capital ciudad länder alemán cavidad como mulas por ejemplo se ha ido un paso adelante importante como fondos detrás que pudieran apoyar no era cubrir hiciéramos posible acuerdo surgió los embajadores respectivos al de Francia una visitas a Málaga partido amistoso de fútbol España Francia ya por los años dos mil ocho lepra ante pasador está en Málaga en una ciudad que aspira a ser sede de museo Louvre o el Pompidou los dos eso una cierta carcajada pero lo recordamos una esa experiencia luego tuvimos el edificio que surgió en el Muelle Uno de un acuerdo con dos mil cuatro con el puerto ya pensando tener equipamiento continente diríamos lo ve contenido surgía de pueblo y de ahí surgió la la doble de los dos

Voz 12 50:24 cuando tabacalera cerró

Voz 18 50:27 buscamos un convenio con Altadis para que pudiera pasar a ser propiedad municipal ya teníamos aquí edificios para ello era inmenso

Voz 16 50:33 estamos a favor ruso por el plantee

Voz 18 50:35 e ideas en torno al ermitas el me sugirió el Museo de Arte abuso de San Petersburgo como el más potente de ruso del mundo

Voz 16 50:41 pero la figura del embajador va sobrevolando cada canción bandera puesto que son de tipo de diplomático no

Voz 0313 50:48 este modelo vicepresidente esto no esté concreto pero uno así que lo que hace es captar nuevo perfil de de de visitantes es exportable al resto de Andalucía os sería bueno no no esto en concreto

Voz 4 50:58 no en concreto porque yo creo que Málaga gustado

Voz 0313 51:01 otras bellas no si hay otras viene ahora mismo

Voz 4 51:03 estamos hablando de que el turismo cultural fundamentalmente es el que está creciendo más en estos últimos años que uno de cada tres turistas que vienen a Andalucía vienen buscando la cultura el patrimonio curiosamente cuando hasta hace muy poco el sol y playa era digamos el sector predominante

Voz 0313 51:21 también está bien que también está muy hay que conservarlo afortunado

Voz 4 51:24 la mente pero bueno el sector de sol y playa tiene un problema ahí en la estación realización no que precisamente hay una masificación en los meses de verano julio agosto y hasta mediados de septiembre de muchísima gente que nos visita afortunadamente pero que muchos espacio especialmente el litoral pues practicamente cuántos turistas barato

Voz 0313 51:42 venir este año se calcula este año vamos a subir