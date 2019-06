La Ventana (14/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1454 00:06 el vicepresidente de la Junta de Andalucía responde a uno de los fundadores de C's el catedrático Francesc de Carreras en un artículo publicado en El País dice que la formación naranja es clave para la estabilidad del Gobierno de España Aizpiri pide también una rectificación al líder del P

Voz 3 00:20 partido esto respondía Juan Marín hace unos meses

Voz 1454 00:22 votos en La Ventana respeto mucho

Voz 4 00:25 culo esta opinión pero lógicamente cuando uno está dentro cuando uno esta dentro es cuando realmente se da cuenta de cómo son los problemas que dimensiones tiene y cuáles son las posibilidades resolverlo y nosotros adoptamos una decisión y la vamos a cumplir

Voz 1454 00:40 se eleva la situación de emergencia en Sudán del Sur más del sesenta por ciento de la población no tienen nada que comer es un porcentaje desconocido Nicolás Castellano

Voz 1620 00:49 Naciones Unidas buenas tardes Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán del Sur acaban de actualizar esas previsiones humanitarias estiman que casi siete millones de personas afrontarán en el país niveles agudo de inseguridad alimentaria o peor es decir situación de hambruna desde ahora y hasta finales de julio las agencias de la ONU especializada la FAO el Programa Mundial de Alimentos a Unicef alertan de que el número de personas que se enfrentan este país castigado por la guerra civil a una falta criticada alimentos es más alto que nunca en su joven historia

Voz 1454 01:16 acordamos la información que les contábamos hace una hora respecto al caso de Córdoba que se investiga como un posible caso de violencia machista el hombre se encontraba en libertad provisional por el asesinato de su anterior pareja vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 5 01:30 qué tal muy buenos esta noche empieza la Copa América en Brasil a las dos y media de la madrugada hora española se juega Brasil Bolivia que abre la edición cuarenta y siete del torneo continental americano además en el Mundial femenino acaba de terminar el Japón dos Escocia uno a las seis se juega Jamaica Italia ya las nueve en Inglaterra Argentina España no juega hasta el lunes cuando cerrará la fase de grupos contra China ya en motociclismo ya está en marcha el Gran Premio de Cataluña en Montmeló los mejores tiempos en los libros de hoy han sido para Fabio guardará para Marc Márquez

Voz 1454 01:57 el juicio de extradición de Julian Assange empezará el veinticinco de febrero según la decisión de una juez británica en febrero de dos mil diez veinte en un caso que su defensa ha calificado de ataque frontal y atroz contra los derechos del periodismo y una cosa más Antonio Banderas está muy contento después de que el festival de Venecia vaya a premiar a Pedro Almodóvar con el León de Oro a toda su carrera en la próxima edición que empezará a finales de agosto sobre todo ha dicho después de lo que pasó en Cannes banderas se llevó el premio al mejor actor pero no consiguió premio Almodóvar el actor que ha estado con Francino en La Ventana que esta tarde está en Málaga ha hablado así de su experiencia en dolor y Gloria

Voz 0203 02:35 Ida vida midió la oportunidad con la con el dolor y Gloria de ir de nuevo a trabajar con mi amigo Pedro no que hice pues me quité toda la medalla mochila que hay ahora dejé mi casa eh me puse a las órdenes de abrir muy bien los ojos y los oídos quería entender no solamente la historia que quería contar sino por porque me necesitaban mí para contarla empezamos a trabajar desde un punto de vista absolutamente

cinco hoy tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:07 de control del CIE de Aluche ha emitido un auto en el que determina que el centro oculto la agresión de un policía uno de los internos lo venimos contando en la SER esa juez ha dado traslado del caso a la justicia ordinaria para que investigue esto en el mismo día en el que hemos conocido que la justicia ha absuelto al médico acusado por la muerte de Samba Martine la mujer que no recibió la atención médica adecuada durante su ingreso en el CIE la sentencia afirma que las deficiencias burocráticas del Estado tuvieron un peso relevante en que no recibiera el tratamiento adecuado Patricia Fernández eslabón

Voz 6 03:33 nada de la familia que esta sentencia viene a corroborar las denuncias que se viene haciendo desde los colectivos sociales desde hace muchos años el CIE en su esencia es un lugar donde se vulneran los derechos de las personas en el caso de samba el derecho más sagrado el derecho a la vida

Voz 1454 03:50 un colegio de Becerril de la Sierra está obligando a los alumnos a comprar tablets valoradas en seiscientos euros los niños tienen que adquirir el aparato electrónico cuando empiezan la primaria y la asociación de padres y madres del centro asegura que la medida no hará más que provocar segregación en las aulas se va a De la Rosa

Voz 7 04:05 digitales la creación que está implicando este proyecto además es un proyecto que va unido en la tablet Apple entonces porque hay hay parte de estos mucho más baratos

Voz 1454 04:16 la Consejería de Educación elude cualquier responsabilidad asegura que debe ser el propio centro quién explique su proyecto porque los colegios tienen autonomía en su planificación anual Hi5 alumnos Madrid Ellos han empatado en la nota más alta en la en la Prueba de Acceso a la Universidad los cinco han obtenido un nueve con novecientos setenta y cinco sobre diez uno de ellos es Álvaro Rodero de dieciocho años estudiante del instituto público San Mateo

Voz 8 04:41 todavía no no tengo claro que voy a estudiar pero Sender Informática Matemáticas tiene buena pinta a los relacionado con matemáticas ahora con el tema estuve el Big Data

Voz 9 04:53 tiene bastantes salidas parece me gusta Teresa bastante veinticuatro horas los dentro de mar

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis de las cinco en Canarias

cadena SER servicios informativos

la Ventana desde Málaga con Carles Francino

Voz 23 09:35 son el cinco nueve cuatro nueve en Canarias estos aplausos que suenan de fondo aquí en el Museo Ruso de Málaga no para despedir al gran Manu Sánchez ese marcha hasta el próximo viernes en que volveremos a abrir como siempre la Ventana del sur ahora como cada viernes hasta ahora unidad de vigilancia lingüística

Voz 24 10:00 no que usted me habla

Voz 1804 10:03 sí es desde el miércoles a las ocho de la tarde que pisaban tierra que aterrizaban en el aeropuerto Madrid Suárez PP de Barajas Madrid Suárez de Barajas reto anuncia a cualquier opción de compra cobra cinco euros más cobra cinco euros más a cinco millones de euros más ahora a mí me ponen entre la espada en la pared y espada como Aspada lección número dos para Echenique Barbosa remojar cuando ves cómo están las de los dos borroso remojar cuando quieras como usted de

Voz 25 10:34 los Reyes de España están en Shanghai han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China allí permanecerán durante cinco años allí permanecerán durante cinco años

Voz 1804 10:44 sí hubo parte médico sobre la salud del Rey para su operación de cadera el monarca se levanta y se mueve apoyado en dos maletas con dos maletas podemos cometer el error reciban los horrores rápido hay que emitir esta cinta esta gama esto sin más dilación las cuatro de la madrugada

Voz 3 11:02 a las cinco en Canarias sanas

Voz 2 11:05 uu de mitad de vigilancia que llega el informe número quinientos noventa y dos Isaac

Voz 0827 11:13 los noventa euros desde Málaga bueno pasamos de la consulta el urólogo a la traumatólogo se van a cumplir tres semanas desde que se celebraron las elecciones municipales autonómicas y europeas ya se ve que el ambiente está calentito mañana con los ayuntamientos ya sabes que ha habido además problemas como el recuento en algunas urnas incluso alguna localidad va a tener que repetirlas y esta semana hemos conocido una extraña noticia una especie de nuevo caciquismo resulta que en algunas farmacias se han vendido pastillas para mejorar los resultados electorales

Voz 26 11:44 el Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar seis tipos de complemento

Voz 3 11:47 los alimenticios que contenían Viagra

Voz 26 11:50 ponía en el etiquetado se vendían como productos aquí

Voz 3 11:52 les para lograr la aire para lograr la aire la erección

Voz 0827 11:57 la viagra para mejorar la elección cuantos la quisiera es la quisieran en fin la irrupción de Vox en el panorama político está provocando notables cambios incluso alguno lingüístico hemos acuñado un nuevo verbo en los últimos días el verbo sic Stuart lo escucho Mario Suárez hablábamos del reparto de escaños en el Congreso de los Diputados

Voz 23 12:18 Ciudadanos considera que Esquerra ocupará una parte centrada en el hemiciclo donde la pasada legislatura estaba precisamente ciudadanos que ahora compartirá la parte derecha del hemiciclo con el Partido Popular Boc se sitúa Boc se sitúa se sitúa en la filas de la Vox

Voz 0827 12:33 se sitúa bueno como son muy españoles el PP se sitúa por ejemplo Ciudadanos se sitúa así podríamos ir creando nuevos verbos algunos acuerdos para formar gobiernos municipales están ya cerrados otros están todavía pendientes de un hilo hasta el propio alcalde de Málaga no confirmaba lo que parece evidente buen incluso hay algunos que están pendientes de un hilo verde nos lo dice José Antonio Barrio en Evo

Voz 27 12:57 hola buenas noches pues la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat valenciana que se celebrará mañana

Voz 17 13:02 está pendiente de Unido verde está pendía

Voz 27 13:04 de de Unido verde

Voz 0827 13:06 Nos dicen de servicios Riquel alocución a bipolares verde es humilde buena a lo mejor es porque se refería al Pacto del Botánico

Voz 17 13:12 ah ya se sabe que en el Botánico hay mucho la verdad

Voz 0827 13:15 pues oye a lo mejor es posible que fuera una figura retórica pero bueno en todo caso para no llevar a la confusión recordamos que cuando una cosa es incierta pues está pendiente de un hilo o pende de un hilo y Darío Fernández y José Javier Simón se preguntan qué le ha pasado a Manuela Carmena con los transexuales madrileños que de repente los ha borrado del mapa en un pispás

Voz 28 13:34 que todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren identificados por la extrema derecha impidan impidan que lleguen a la asistencia como el decir que

Voz 9 13:45 todo el movimiento LGTBI todo el movimiento LGTBI

Voz 0827 13:48 es todo el movimiento LGTBI falta falta la T Balta delante de los transexuales bueno es verdad que las siglas están aumentando tanto que cada vez se hace más difícil pronunciarlas así que suponemos que lo de la alcaldesa todavía será por eso es Ramón Corominas y José Rodríguez nos envía un a ver si nos aclaramos resulta que está José analizando las huchas los bulos los fe las Faith News de la semana como no entre ellas pues destaca la de el presumido Donald Trump diciendo que el cambio climático han mejorado en su país ir resulta que al contar al contarlo dijimos esto

Voz 29 14:22 que parece claro es que el presidente de Estados Unidos ha olvidado algunos datos por ejemplo que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero es el mayor emisor de gases de efecto invernadero sólo les supera China vamos a ver

Voz 0827 14:38 hoy es el mayor hotel supera chino China Car el lunes no hay opción una opción B bueno pues dejemos claro que sí que lo tenemos claro pero bueno a veces las frases las construimos como las construimos

Voz 11 14:50 eh

Voz 0827 14:54 César Yllera nos envía este desliz geográfico en el que hablando de Leonard Cohen dijimos que conoció la poesía de Lorca por un libro que encontró en una librería de segunda mano en Monreal

Voz 1594 15:06 el músico canadiense se enamoró de la obra de Lorca en una librería de segunda mano de Monreal Monreal

Voz 3 15:14 cuando con sólo quince años

Voz 1594 15:16 libro leyó uno de sus poemas gacela del mercado

Voz 0827 15:20 Teddy con quince años yo creo que fue en Montreal donde los daré es posible que alguna vez haya venido por Navarra donde hay una villa que se llama así Monreal pero dudamos que Leonard Cohen se encontrase allí con el libro de Lorca un desliz geográfico a uno temporal los mandatos de algunos políticos en el mundo el de trama entre ellos en eso están haciendo muy largos sonoro ha cumplido cien días de gobierno en Brasil pero según escucharon Beatriz Zarautz Federico López Arturo Obregón y Fernando Kane Lotto a esta invitada de hoy por hoy le parecen un siglo cuál es la popularidad del presidente según las

Voz 12 15:53 encuestas según lo que tú ves mira

Voz 30 15:56 mente muy difícil de decir que cuando él cumplió cien años en el Gobierno cuando él cumpliría cien años de gobiernos Datafolha que uno pues

Voz 0827 16:04 queremos que el Dios no lo es eso no dure tanto no dure tanto bueno y estos despistes son frecuentes que nosotros también nos equivocamos en las fechas nos dice Andrés Vázquez

Voz 9 16:15 mítico Frontón Beti Jai que acaba de cumplir quince años que acaba de cumplir quince años abre sus puertas hoy a la ciudadanía para mostrar el resultado de su restauración que no cumple quince cumple ciento veinticinco años casi

Voz 0827 16:28 así no cumple de quince cumple ciento veinticinco años me recuerda lo del bebe Navarro te acuerdas sí que hemos crecido eso es que tiempo tiene nada tiene treinta y seis años

Voz 2 16:38 el recién nacido fue trasladaba ayer con problemas cara

Voz 31 16:40 diácono desde el hospital maternal de Pamplona al neonato de treinta y seis años de vida de treinta y fija años de vida se le detectó una cardiopatía congénita

Voz 0827 16:49 en fin que algunos nacen graditos ni

Voz 17 16:51 conato no neo nato un poquito

Voz 0827 16:54 de ella

Voz 32 17:00 pues bien estos días hemos

Voz 0827 17:01 a recordar uno de los episodios que cambió la historia del siglo XX en Europa y en el mundo el desembarco de Normandía del que se cumplen setenta y cinco años se produjo el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro salvo en Radio Nacional de España en donde los retrasar un poquillo esto lo escuchó Luis Arroyo

Voz 33 17:17 sucedía a estas horas hace setenta y cinco años el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco las tropas aliadas desembarcaban en Normandía

Voz 0827 17:28 pues sí desembarcaron en Normandía era un seis de junio pero no de mil novecientos cuarenta y cinco porque si hubieran desembarcado en esa fecha ya está ya se habrían encontrado trabajo hecho Hitler se había suicidado casi un mes y medio antes aquello desembarcar no tampoco era necesario bueno sobre este desembarco se han hecho muchas películas una de las más recordadas es la que dirigió Steven Spielberg en mil novecientos noventa y ocho Se Tula Salvar al soldado Ryan Ryan bueno era un militar no perteneciente a una familia que ya había perdido unos dos o tres de sus hermanos en la guerra así que se trataba de salvarlo no de matarlo de citizen José Miguel PES Fernando Martínez Bruno Vega

Voz 3 18:06 hoy tenemos para tienen la cara B porque el cine nos ha enseñado el desembarco de Normandía vamos a entrenar yo creo que por la película que todos tenemos en mente que es matar al soldado Ryan al soldado Ryan

Voz 0827 18:16 no matar hombres Ryan no matar al desembarcar te pues la bici iba si te matan los tuyos bueno

Voz 34 18:27 éramos

Voz 0827 18:30 bueno aparte del que ya hemos recordado varios verbos creado esta semana el verbo edulcorar por ejemplo que nos envía José Antonio Barrionuevo y que genera además un nuevo objetivo que es edulcorado

Voz 0617 18:41 las los Reverte son los todo esto está basado en hechos reales me da miedo esa no está está en tu escorado están muy escorado estando el Corán sí sí

Voz 0827 18:53 y lo repiten bueno es un cruce una mezcla entre endulzar si es un decorado de ahí tenemos un nuevo edulcorado esperemos que no progrese porque cada vez que decimos una cosa aquí y de repente se vuelva a repetir bueno ya hay deslices un poquito menos dulces este por ejemplo que Quillo que pilló Carmen Espinosa a Iñaki López en las esta noche iba a entrevistar a Esperanza Aguirre dijo que la iba a entrevistar sin más dilación

Voz 35 19:18 nosotros ahora lo hemos hecho

Voz 0827 19:23 la Federación y claro uno se imagina al pobre Iñaqui ahí rodeado de delatores y dentro del equipo de La Sexta no Enrique Legarra pues no tiene claro el concepto que usamos en Hoy por hoy para definir la necesidad que tiene el PSOE para llegar a pactos con diferentes partidos eso que antes por lo menos hasta ahora llamábamos geometría variable

Voz 1468 19:40 la formación morada se tendrá que adaptar a compartir o asumir la estrategia de un Gobierno que no quiere estar maniatado por esa coalición que practicará la geometría permanente la geología permanente que tendrá que da por ejemplo ayuntamientos pactados con Ciudadanos con el PP

Voz 0827 19:57 a V bueno pues con la explicación parece que eso era lo que llamábamos antes que metía varía doble varía pero oye vete a saber a lo mejor a partir de ahora lo llamamos así iban hace unos minutos hemos tenido aquí al gran Antonio Banderas

Voz 2 20:14 María

Voz 0827 20:15 ella entró en la Unidad de Vigilancia por este me gusta tocar guitarra es una traducción así directa del inglés pero parece muy poco correcta en español bueno hoy abrimos nuestra Ventana desde aquí desde Málaga desde el Museo Ruso de esta ciudad que tiene mérito montar aquí un museo ruso eh porque aquí mucho ruso mucho ruso

Voz 23 20:34 tampoco habláis y el gran maestro o internacional o esto ya aquí lumbre cito a Verso digo bien el gran maestro internacional nacionalizado español Ibrahim

Voz 36 20:44 Cara a cara culo Camps Dragulescu es que muy dificil

Voz 0827 20:57 cada Culloch que como todo el mundo sabe incluso es tener cara de de eso esto bueno tiene problemas aquí con el ruso pero no solamente con el ruso eh quizás no lleguen los malagueños al nivel de los problemas que tienen por ejemplo los compañeros de Sevilla con la pronunciación de algunas letras

Voz 23 21:12 a quién confía el calor de su hogar confíe en los profesionales de tensiones eléctricas del Tozo necesitéis y su dama eso

Voz 0827 21:21 puta madre de así en términos técnicos pero bueno no tropiezan con las eses pero sí que tropiezan con otras irregularidades

Voz 37 21:28 el Juzgado de Instrucción número cuatro de Marbella citado a declarar el próximo doce de julio al alcalde al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera su abogado municipal ex asesor municipal José María del Nido a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas ir

Voz 0827 21:43 me de Davis presuntas irregularidades cometidas en la concesión de licencias de obras a la empresa Fergo con casi es más fácil hablar ruso eh usuarios de esa manera bueno el día veintiséis de junio llega ya por fin el AVE a Granada aquí en Málaga ya tienen AVE eh pero también han tenido problemas ferroviarios problemas en general con todos los ferroviarios el tráfico ferroviario el de Ferrovial

Voz 38 22:05 desde la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola

Voz 0827 22:08 lo que les pasa aparece como que resbala con la red con redoble bueno problemillas aparte aquí en Málaga se vive muy bien el dinero fluye y eso se nota muchísimo eh no dejan de pensar en el dinero cada minuto Francino a veces incluso se les va la cosa irá al más desde hace tiempo incluso desde cuándo manejábamos pesetas

Voz 17 22:29 Costa del Sol

Voz 23 22:33 ocho veinticinco minutos de pesetas ocho veinticinco minutos de pesetas más de un billón feliz es decir ocho veinticinco minutos de la mañana

Voz 0827 22:42 en qué estaría pensando en la hipoteca que me ha tocado la Bonoloto claro escuchando estas cosas fíjate yo llego a pensar que Coral Pellicer que es una actriz valenciana nació en Valencia pero yo creo yo creo que tenía ascendencia malagueña era una actriz de cuya pensión hablaba Pepa Bueno

Voz 1727 22:59 Ellos los actores que son quiénes nos arrancan sonrisas a nosotros algunos en situación tan dura como la que vive Coral Pellicer con una pensión de trescientos noventa y uno euros al día trescientos noventa y uno euros al día

Voz 0827 23:12 no pues no está mal tampoco nos queremos no está mal ciento cuarenta y dos mil euros al año tampoco está mal no mal bueno yo creo que era al mes por desgracia bueno claro este nivel económico pues se pueden permitir pues educar a los niños malagueños en colegios de élite incluso en llevarles a estudiar a las principales universidades del mundo

Voz 39 23:33 cuando decía que a lo mejor tenemos que ir a Howard igual o como cedida es en inglés porque no tengo ni idea ahorra telón porque Jaguar la relación laboral y la idiosincrasia laboral muy localizada

Voz 0827 23:46 esto fue antes de lo de los másteres eh ahora empezamos a entender todo eso sin él aunque vayan a grandes universidades lo de la geografía así así

Voz 40 23:56 queremos la crisis que afronta en para que era esto vende Melville no para esta noche

Voz 41 24:06 el de del Milo el pantalón del Mirlo

Voz 0827 24:10 el planeta norte del mundo oye yo no sé lo que significa pero desde luego es un concepto pero es muy difícil ETA norte del mundo bueno vamos a verle un par de vueltas ahora las ciencias en general eso sí que es verdad de Gloria es el actual alcalde de Málaga con el que hemos conversado hace un momentito hablando de metros cúbicos

Voz 42 24:32 gran obra la planta de esta operadora decía tildó el estado más grande del mundo ciento sesenta y setenta y cinco mil metros cúbicos de agua Viaria ciento sesenta y cinco millones de litros cientos de cinco mil millones de litros por cada metro cúbico es un millón de litros no olvidemos pero eh miles de millones de litros no nos confundamos ese tema

Voz 17 24:57 no no no nos confundamos nosotros ahora como hagan los presupuestos como él los metros cúbicos

Voz 43 25:08 yo no porque desde luego padezco de la Torre tiene claro lo de los metros público

Voz 0827 25:14 como tienen claro lo de las fiestas en Sevilla patrocinador

Voz 9 25:18 en del envejecimiento del alumbrado de la Feria de Félix de de la semana de Navidad hombre hoy más metido en el tema de la Feria de Sevilla porque todos los años

Voz 0827 25:35 ver si es que no cuando se mete hacer una desaladora no quieren escuchar buena aquí en Málaga no son mucho de casarse no sé si aquí hay mucho matrimonio pero no son muy de casarse quizás porque crean que cuando uno se casa la caga

Voz 0617 25:46 estoy casa nadie por porque tenemos aquí una historia se casaron ni se quedó sola nada bueno sola no sé si estás en un verbo raro ahí bueno vamos a dejarlo

Voz 0827 25:58 ha salido verborrea nobles verbo clarísimo se cargaron oye es que a veces aquí se despistan

Voz 1454 26:02 el caso Malaya un joyero italiano muy conocido está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública desde la puerta de los juzgados de Marbella informa Pedro Jiménez no no lloro eh

Voz 23 26:14 se adaptan en la decíamos al al

Voz 0617 26:19 Pedro Jiménez

Voz 0827 26:22 bueno el caso Malaya la verdad es que dio a conocer algunos personajes que nos dejaron una gran herencia que haría todo el equipo de todo por la radio sin personajes como este que no era de Málaga pero también tocó negocios por aquí

Voz 44 26:33 Clemente

Voz 0827 26:35 dimite tú el famoso Sandokán pero bueno estamos en una ciudad estamos en una provincia que son maravillosas con una naturaleza espectacular y con alguna especie vegetal que no se da en otros sitios no yo por ejemplo lo de los cipreses yo

Voz 46 26:56 hemos puesto no es así precios no así Pérez es para que en el sitio de ubicación no haya ningún problema de de accidente pero los cipreses esto están puesto en sus propias de macetas

Voz 0827 27:07 no puede ser una equivocación porque lo repite así cipreses toma nota Francisco para la próxima vez que vengamos bueno pero aquí hay gente muy maja gente cálida gente muy sensual y eso se manifiesta hasta en los pequeños gestos por ejemplo cuando miran al alumna

Voz 2 27:26 alguna gorda recuerda pero

Voz 47 27:29 con unos prismáticos ya se nos ponen más gordas todavía no ponen más gordas todavía por así decirlo no hay empresas la expresión

Voz 0827 27:37 la luna con unos prismáticos

Voz 17 27:40 claro déjalo más gorda todavía

Voz 0827 27:43 bueno y claro Si mirándola unas cincuenta gorda pues que te diré yo cuando hablan de masturbación esto le pasó nosotros tenemos un malagueño favorito en el equipo que es Pepe Rubio que estuvo trabajando con Fernando Delgado en A vivir que son dos días y claro entre A vivir que son dos días un consultorio erótico que hacía Luis Antonio de Villena hablar de masturbación siendo en Málaga deviene pues claro si la masturbación es divertida en la radio imagínate en este momento

Voz 17 28:09 vamos con otro caso dice mi nombre es Iván IMI obsesión la masturbación cuando era un crío creía que eran cosas de la edad de la falta de pareja pero ahora tengo treinta y seis años estoy casado y no puede evitarlo de hecho estoy cada vez más agotado despistado estoy más gente la masturbación

Voz 36 28:27 desde mi propia Aviñón podemos ver al veto que decía

Voz 3 28:31 lo que está más pendiente gambas

Voz 17 28:34 que de su propia vida

Voz 36 28:35 en la respuesta de Luis Antonio Villena leída por ser así yo diría que tu único problema es lo que nos cuenta ser la obsesión que dices esa final cualquier verdad éramos sesión una idea fija se decía antes Small también podríamos concluir con un Bellón de casi la voz de Garcilaso pienso Remedios al Infanta hacía en este caso sin embargo cómo no recordar la facilita de Joyce en Ulises mi mano saldría vamos a ver cartero A vivir que son dos días que le dicen nuestros oyentes

Voz 17 29:09 ahí van pues una Ana dice Chico la verdad es que entre

Voz 0827 29:13 lo que le gusta a Lucía desnudas y más

Voz 17 29:18 bueno Carlo dice se ve que han asegurado que entiende lo que es la masturbación masculina porque la habilidad del hombre en estos casos nunca de la puede dar una mujer con ella puede hacer otra cosa pero el punto que era una buena más

Voz 48 29:30 sí

Voz 36 29:32 bueno es personal e intransferible concluye aquí el consultorio sentimental Luis Antonio

Voz 43 29:43 un árabe yo me había ido nunca esto es muy difícil mantener la rabia en algunos

Voz 0827 29:48 sí sí claro en momentos como estos imagínense buena pero llega el verano

Voz 0617 29:54 estamos celebrando hoy con el verano llegará el calor

Voz 0827 29:57 a pesar del cambio climático sobre la palabra calor pues ha investigado esta semana Saúl cabezal

Voz 3 30:04 el veintiuno de junio a las seis menos cinco de la tarde entrará oficialmente el verano y con él las altas temperaturas llegará entonces el calor que nos Pereira que no sofocar a que nos apretará no segoviana durante al menos los próximos tres meses es que son muchas las formas de expresar este fenómeno meteorológico en Andalucía dicen la caló justicia los meses estivales aquí en el sur hace una pese a Kahlo un viaje caló ahora no están un poco de tregua pero cuando llega el viento tan característico que azota la ciudad aumenta la temperatura baja la humedad aquí también se dice vaya con el terral pero Andalucía no es la única que tiene diferentes forma de expresar que hace calor en el norte aunque no hace tanto bochorno también atacan Lorenzo

Voz 49 30:48 o sea el sol Galicia algún que otro día desoye decir que fuego asi en Asturias de vez en cuando fuera un calor que juega en Navarra hace chicha Rina cuando están en plena canícula en Euskadi hace Vero de decir calor en Cataluña se dice Kina Caldas que fue en Murcia que aquí saben bastante de calor es que eso lagunera hasta cayendo aunque ABC es más bien Eslava Por último en Valencia sabes

Voz 1594 31:09 es que hace mucho

Voz 3 31:13 él gana el calor no no se asusten en Valencia no dicen Loret esto fue cosecha de Rita donde también hace calor ETA aunque de forma distinta ese las Islas Afortunadas en Canarias aquí lo llaman el calor o la talud y de día y aprovechando que estamos del museo ruso de Malaga tenemos la curiosidad de saber cómo se dicen ruso que calorazo así que nos despedimos preguntan los blogs Weston

Voz 2 31:39 no

Voz 0617 31:42 no te lo digo no nada nada nada

Voz 0827 31:45 los despidiendo a la semana pasada inauguramos la sección nuevas formas de despedida en la radio con Josep Cuní

Voz 5 31:50 le agradezco ideado Silva que lo haya recordado en directo en este programa mucha suerte buenas graba mucha suerte buenas gracias Marta

Voz 0827 31:55 en realidad eso nosotros muchas horas me buenas gracias la cosa va bien Francino lo de la sección esto lo escucho nuestro malagueño favorito Pepe Rubio en Hora veinticinco

Voz 3 32:02 es gracias muy muchas noches buenas gracias

Voz 17 32:10 pues para Angels no bueno bueno hacer muchas mañanas prontito yo ya voy usted con lo que el lo del consultorio Yo no Consultorio

Voz 0827 32:17 yo el otro día estaba pensando porque no hablamos en La Ventana de masturbación y ahora ya lo entendido nombre te habrá dicho nuevos focos dejarlo bueno recordamos nuestra dirección de correo que es de V arroba Cadena Ser punto com INAR ya saben algo equivocado que seguro que sí

Voz 50 32:32 lo siento mucho

Voz 42 32:35 no volverá con muchas gracias malas

Voz 2 32:48 la de imponen en la crisis sociales La Ventana La Ventana

Voz 50 32:59 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar he vuelto hace unos instantes

Voz 20 33:08 visitara mi trasero yo me hace que ese solitario vecino inquieta por más de uno a causa en este bello país que

Voz 52 33:16 un misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor sí Fillon no sabíamos llevado de maravilla

Voz 20 33:23 lo que sin venía precedido extraordinario y eso que él no imaginaba la espontánea simpatía que me inspiro por el contrario un

Voz 52 33:32 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron el tres sus párpados

Voz 20 33:38 cuando huyó anunciar mi nombre y preguntarle el señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino

Voz 50 33:48 lo visito tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que no existencia en alquilar la granja de frascos no les haya causado molestia pues tuvo que le casta es mía respondió apartándose de mí no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella sea así se me antojaba pasen dijo pase entre dientes como si quisiera mandarle al diablo

Voz 17 34:10 el acto tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 45 34:13 esto bastó para que yo resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo y como Mi caballo empujaba la barrera El soltó la cadena del portón y me precedió con los que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 50 34:29 el caballo señor cumbres por las cosas Emily Brontë mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 3 34:39 en el seis

Voz 53 34:46 cada vida tiene al menos una historia

Voz 54 34:49 algunos las escribe en otros lados

Voz 48 34:51 Len para unos y otros

Voz 2 34:54 muchos libros el programa de la literatura

Voz 55 34:56 es el punto de partida para conversar sobre las gran

Voz 1594 34:59 a preguntas en la madrugada del viernes

Voz 2 35:01 hasta las dos una hora menos en Canarias

Voz 56 35:04 con Macarena Berlín que es lo que hay en el interior de todos estos aprendemos

Voz 20 35:10 a escribir y a leer entre líneas

Voz 2 35:13 dos muchos libros cadenas después del Larguero Ortega Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales cada Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega síguenos también en nuestra cadena ser punto com

Voz 9 35:41 bonitas para darle vida

Voz 22 35:50 de dan desde Málaga con Carles Francino

Voz 17 35:55 faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias los viernes hasta ahora no pregunten porqué no justo gusta pasar miedo

Voz 23 36:13 Mona León Siminiani buenas tardes bienvenida La Ventana veo caras de preocupación entrará gente porque el último programa que hicimos de cara al público en Pamplona hace un par de semanas con la historia del Carnicero de Rostov ya nos dimos cuenta en fin en el fragor de la batalla que eso era que era heavy yo me quedé con ganas de decir que yo no soy Chikatilo que trae hoy a ver nada ahí tengo muchísimo más

Voz 1594 36:39 es una ficción también es decir que desde hace dos días está colgada en punto con la última entrega de Negra y Criminal la primera parte Rebeca y la semana que viene irá a la segunda entonces ya la semana que viene ya vendré con todo Rebeca sí pero íbamos con las diabólicas a mí me encanta Las diabólicas es un relato o un guión más bien de que son los mismos guionistas de Vértigo de Hitchcock que también recuerda que tuvimos aquí hace poco Las diabólicas fue llevado al cine magistralmente en mil novecientos cincuenta y cinco con Simon señores con su mujer la cosa comienza así

Voz 48 37:16 por favor no está supliendo los nervios quieres dejar de sobornar a final te has oído ese tiene que ser no tardará en llegar a la estación tranquilos Rabin Él en realidad su tren llega a las diez menos cuarto no es su anda cierra la ventana de una vez si alguien que esté en el puerto la aquí con esta niebla además a estas horas esta ciudad es donde no hay nadie en la calle cómo puede estar tan tranquila como haces para no preocuparte me preocupo Fernando claro que me preocupa pero no ganamos nada poniendo nerviosos lo cree Samos me da seguridad sabes que estamos juntos en esto cuando todo esto acabe por fin seremos los que pararemos si tomamos esto ayudará el tiempo no

Voz 58 38:16 Mireya llegará desesperada Esquerra inspeccionar toda la casa no entendería porque está la bañera tiene quería preguntas

Voz 8 38:22 ya sabes cómo es tu mujer sí han oído bien ha dicho el efecto Fernando Gabinet Luciana Mobile son además el beatle Angel con Mirella su mujer es comercial en una empresa que fabrica material de pesca Luciana es doctora tienes consulten Paris

Voz 48 38:44 a veces creo que no teníamos que haber enviado esa carta quizás deberíamos haber esperado porque querías esperar si no hubiéramos enviados a carta ya no estaría viviendo ahora Annan tiene que creer que tienes un amante aquí y que te va a pillar in fraganti a Malta si estoy esto es en los dos millones de seguro Fernando en lo que haremos con eso también es cierto sí lo sé pero tenemos veces

Voz 45 39:06 lo que pasa de estas aves que entiendo yo sólo pienso en nuestra vida la tires

Voz 17 39:14 el esto tiene la pinta que tiene no si no entendido mal el el tal Fernando y Luciana que su amante están pensando en cargarse a la mujer

Voz 1594 39:21 para encargarse para cobrar el dinero del seguro que el matrimonio ha firmado hace poco sí pero pongo poco con antecedentes de la historia Mireia la esposa de Rabin él sufre desde pequeña una cardiopatía que la obliga a recibir atención médica constante su médico es precisamente Luciano esta mujer que hemos oido altamente segura de sí misma por decirlo suave así es como o Rabin él y Luciana Se conocen así comienzan su affaire hace unos meses Mireya hay Rabin él contratan un seguro de vida cuando pasa el periodo de carencia a Luciana se le ocurre matar a Mireya para cobrar este seguro y con este dinero irse con Fernando a las Antibes Luciani Rabin él trazan un elaborado plan para matar a Mireya en Nantes lejos de París donde viven los tres el matrimonio y Luciana para atrás para traerla hasta allí han escrito una carta

Voz 48 40:09 pero qué haces tú aquí donde es para ella muy bien Rabin a que estás haciendo muy bien útil que me bien mi amor pero mire ya tranquiliza aquí no hay nadie más

Voz 59 40:23 el tuvimos cautivos

Voz 3 40:31 creías que te estaban engañando

Voz 2 40:37 le vamos tranquilo

Voz 48 40:47 recipientes de Lucian de Luciana y tuya mirarle tú mismo

Voz 2 40:55 una meca no era muy joven quemaba por lo tanto las noches que sepa por qué nos hacen esto

Voz 48 41:04 deja está estas tiendas pero Mireya de verdad crees que sería capaz de hacerte algo así mañana iremos saber a lo tierra y es verdad que esta carta suya lo haremos todo Janda tómate una copa de vino conmigo prefieren vaso rápido cuajara con eso

Voz 54 41:24 yo misma fuera Derek a su propia muerte aquí tienes

Voz 2 41:30 no sé tal Calvet lucían este fenómeno nosotros quizá no pueda soportar vernos felices o quizás está enamorada de mí

Voz 3 41:38 no creo la verdad no es para nada sutil

Voz 48 41:43 no es demasiado convencional Luciana convencional eso crees eso beben en el quiénes el convenciendo estas ven así ser Athens

Voz 60 42:25 la tienes donde queríais

Voz 17 42:28 yo creo que está sedada otorgado lo que sea que cuál es el siguiente paso que va a nacer con ellas pues es que

Voz 1594 42:33 aquí es donde empieza realmente lo elaborado el plan como hemos escuchado han dado un somnífero a Mireya y cuando está dormida Luciana que estaba esperando fuera entra en la casa a partir de

Voz 61 42:43 de ahí como desde el principio el del plan

Voz 1594 42:46 ella Luciana toma las riendas

Voz 48 42:49 qué haces buscando su suponga haya comprado uno hueco primera carta sí que mala ha hablado con la agenda este había hablado con quema malo también que ahora ayúdame a llevar la bañera coger a los pies la escultura de la chimenea pues mucho mejor asegura que no podrán verse las sobre el pecho Farinelli está asegurado y que hacen esto qué esperas ELA si bien para la luz y cierra

Voz 17 44:04 pero entonces la la han ahogado la OTAN y la dejan ahí sí

Voz 1594 44:08 es que el plan pero lo deja si la dejan por ahora lo por ahora de ahí porque el plan no ha hecho más que empezar como decía antes perdón el plan es bastante bueno la verdad su ideas dejarla allí durante cuarenta y ocho horas para luego llevársela a la urbanización de Mireya hay Rabin él tirarla a la piscina de este modo cuando la encuentren y le hagan la autopsia el agua que encuentren los pulmones revelará que Gemma en la piscina cuarenta y ocho horas tiempo en el que oficialmente Rabin el estado de viaje de negocios en antes con lo que ese día apartado como sospechosa ilusiona por supuesto no es sospechosa en ningún momento el hecho es que efectivamente en cuarenta y ocho horas Luciana vuelve a Nantes donde se ha quedado Rabin él viajan toda la noche hasta la urbanización de Rabin el con el cuerpo de Mireia en el maletero allí lo tiran a la piscina esperando que salga a flote en las próximas horas Cinema no no lo pasan dos días y el cadáver no aparece Rabin él empieza a ponerse nervioso hundía tomando café en un encuentro providencial con su tío que precisamente es un manitas así que Rabin él aprovecha la oportunidad

Voz 2 45:10 qué tal está tu bien Beatriz negoció con su sobrino que lo muy bien lo siento mucho estaba es que estoy pensando que apetecería hacer un trabajo en mi comunidad el otro día plan Thibault el de mantenimiento que era piscinas construido con la lluvia y las hojas

Voz 54 45:27 eso ha sido un problema esas pesetas vieja ya no frenan bien por duros porque no vienes y vacías la piscina algo te llegará sin problemas a finales de semana

Voz 2 45:37 demasiado tarde no podría bastantes la verdad es que antes de irme a Nantes ya olía demasiado y eso fue hace dos días así que no me quiero imaginar cómo estaba como sabes sin Holanda pues bueno a sueldo supongo la antigua no estará encargado más rápido de hacia era porque no pasamos ahora hay miramos se así sillas se queda tenía no dude nada te invito a este desayuno y nos vamos ya camarero quiénes otro café verdad

Voz 48 46:03 la Rabinato

Voz 8 46:06 Fernández su tío recorren en silencio el trayecto entre pequeños hotelito sea colegas revivir el tiene el vehículo de delante de la entrada de su casa si quieres dejaremos fuera coche

Voz 58 46:16 si quieres ver a la parte de atrás ya sabes dónde está la piscina yo pasaré dentro por si mira me ha dejado uno anotaban hasta ahora sobrino

Voz 62 46:25 el Tinell hace un poco de tiempo en la cocina cuyas contó puede tardar cutre en llegar a la piscina y hacer el descubrimiento en Siria cigarrillo para calmar los nervios échale un populariza nervioso esperando que su tío de señales de vida

Voz 63 46:39 de muerte Fernando Redondo

Voz 64 46:42 dejaron en el suelo

Voz 63 46:45 bueno él encontrado llega Miel dilo de una vez usted redujo de alguna vecina uno ya está vacía no hay agua ni ninguna instrucción supongo que el encargado de mantenimiento nada mientras todas estas fue como costara les han adelantado con con perdón ahora

Voz 42 47:09 así veneno y ganas

Voz 58 47:29 a ver esto tiene o tenía lo lo han pintado un plan perfecto locuaces efecto se ha estado cuarenta y ocho horas la dejaron en la bañera llena de agua con una cultura encima de todo lo demás y qué ha pasado aquí pues es imposible al menos eso es lo que piensan Luciani Israel ambos se ponen muy nerviosos lógicamente claro luz

Voz 1594 47:49 Tiana intentando mantener el control sobre la situación recomienda Running él que haga vida normal no deben verse unos días nadie puede sospechar que están juntos Rabin él recuerda entonces que el hermano de Mirella le acaban de operar así que decidió ir a verle al hospital para plantarle para aparentar normalidad pero

Voz 2 48:05 hola germanos cómo estás qué sorpresa sonríe fin qué tal estás con un poco de suerte me sueltan pasado mañana pero veremos que metieron

Voz 17 48:17 ellas preguntarle por su mujer inventarse una excusa para mí

Voz 2 48:19 ya no está Marta se acaba de ir es que no he podido venir antes estado Nantes no creo que volviste conduciendo toda la noche perdón como saben mucho

Voz 65 48:30 no podía viajar tanto como tú llevando la vida que llevo

Voz 2 48:32 sí fíjate me han tenido que dar una disculpa Germán como sabes lo hacen antes me lo ha dicho mira Ya com ha estado aquí esta mañana se ha marchado hace una hora

Voz 48 48:45 no no puede ser está seguro

Voz 17 48:48 yo estoy estoy seguro Lucie claro pues mi hermana suelo reconocerla

Voz 2 48:53 estás bien sí sí sí de hecho ha dejado una nota para ti una nota dar mucha mierda ah mira ese ese sobre que está en la mesa del bueno de Rabin el coger sobre lo vas abrirlo

Voz 8 49:05 lo uno lo va a abrir ese sobre esa caja de Pandora si lo abre se desatara El fiesta

Voz 2 49:16 me tengo que

Voz 8 49:23 la verdad es que Rabelais en no está para escuchar voces el sobre él está gritando en su bolsillo todos los temores y los remordimientos que acallado en las últimas setenta y dos horas se agolpan para salir despavoridos al menor gesto desde luego las cosas no pintan bien para Fernando Roig

Voz 17 49:43 por esta historia dada daba mucho mal rollo mucho judo al principio por un motivo por otro pero de verdad puede ser encerrado aquí a ver pues saber avancemos avance pues oé oé su fantasma es un fantasma que deja notas por cierto

Voz 1594 49:58 dado que en una nota de de de Mireia lo que le dice es sencillamente que debido a pasar unos días a casa de sus padres como si no hubiera pasado nada como si fuera un día más en la rutina de la pareja llama Luciana histérico deciden quedar en un café saltándose la regla de no verse y por tanto exponiéndose pero claro qué otra cosa pueden hacer así que se encuentra nunca cede el centro cuando están hablando de qué pueden hacer ante estos acontecimientos Luciana vea algo

Voz 48 50:26 ponen en el periódico si hay trabajo cada una mujer Senna porque en el Sena inspeccionen obliga a ser construir cinco años el puente de O A de Buffon que no está lejos y hasta hace tres días pero como ha podido salir de la piscina y aparecer en el primero tenemos que asegurarnos de que si ya tienes que ir al depósito de cadáveres Fernando los dos no podemos ir juntos pero tus y hayan encontrado unos y de nuestra coartada tiene que se veía espera la casa

Voz 8 51:04 bien pues estamos todos de acuerdo Gavin él tiene que bueno lo desde mi punto de vista venir

Voz 17 51:14 ya lo que pasa que hay alguna cosa que no cuadra porque hasta ahora lo ha denunciado la desaparición de la esposa si va al depósito de cadáveres a preguntar a reclamar lo que sea se va a exponer y sabrá exponer mucho además

Voz 1594 51:24 sí demasiado pero es que no tiene otra opción para bien él acude al depósito de cadáveres en principio parece que la descripción encaja sin embargo al ir a reconocerla se da cuenta de que no es ella pero eso no es lo único que le pasaba en la sala de espera hay un hombre que le mira curioso y que entabla conversación con él Rabin Elsa lo quita rápido de encima pero cuando sale a buscar un taxi el hombre le sigue

Voz 8 51:46 mire estamos de suerte ahí mismo la parada praxis necesito que me lleve a altas horas me lo sueña Caballero permitan amigo soy Alfred Fischer inspector de policía retirada y usted los va a llevar a mí este caballero a Inge en ahora mismo de acuerdo que inspector de policía Eduardo pero por favor no hace falta que me acompaña por Dios nos molestia permítame la dicho inspector de policía retirado pero con licencia para desarrollar todavía ciertas actividades investigaciones fatua dice de está usted nervioso cierto sí el Papa verdad y por eso me he tomado la libertad de seguirle y de ofrecerle meses

Voz 48 52:35 tienes que librar de del Fernando se lo agradezco mucho pero no es necesario claro Europa recuerde Melo se llama atún Miret se llamaba y se llama

Voz 8 53:08 bueno señor Rabin él

Voz 48 53:12 llevan casados en el que estas metiendo en un jardín ocho ocho

Voz 8 53:17 dice usted que echa de menos a su mujer cuando regresó del fin de semana donde estuvo

Voz 17 53:28 así que el narrador era todo el tiempo el policía que también es mala pata encontrarse con un policía en estas en estas circunstancias