La Ventana (14/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:06 ya hay resultado de la consulta a las bases del partido de Ada Colau sobre su preferencia para pactar la alcaldía se inclina la balanza hacia el PSC Monica Peinado cuáles son los porcentajes buenas tardes

Voz 1600 00:18 buenas tardes pues el setenta y uno por ciento de las personas que han votado han avalado el acuerdo de gobierno con el PSC y con Ada Colau como alcaldesa ha votado más del cuarenta por ciento del censo el porcentaje más elevado de las consultas de Barcelona en Comú Ada Colau celebra la participación y asegura que el resultado le da más fuerza a la pena tentación de su candidatura mañana era el resultado más lógico teniendo en cuenta que Colau la dirección del partido se habían posicionado públicamente a favor de este pacto con el PSC con cola o en la alcaldía para que eso sea así para que Colau sea reelegida comunes y socialistas necesitan también al menos tres de los votos de Manuel Valls dice cola aunque confía en ellos pero que la situación es de mucha incertidumbre

Voz 1454 01:02 quién Saragoza lo que parecía estaba hecho ha saltado por los aires esta tarde en principio la Alcaldía iba a ser para el PP la vice alcaldía para ciudadanos pero a esta hora no parece que pueda salir adelante que ha pasado Pepe las Marías buenas tardes

Voz 1012 01:16 buenas tardes PP y Ciudadanos estaban presentando su acuerdo de Gobierno para la ciudad de Zaragoza con el popular Jorge Azcona como alcalde cuando se le ha comentado las declaraciones del portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que no iban a apoyar esa investidura porque no han negociado con ellos y los dos concejales de Vox son imprescindibles para el Gobierno de centro derecha Azcona no salía de su asombro

Voz 3 01:38 yo creo que será Vox y que será eh los representantes de los que centraliza aquí quién tendrán que explicar esa situación tendrán que explicar que ayer eh hubiera una coincidencia que ayer dijeran que estaban dispuestos a votar por eh a Jorge Azcona como alcalde de Zaragoza

Voz 1012 01:58 y mientras en Huesca sigue la incertidumbre también ciudadanos había comunicado al una y media de la tarde que la capital oscense su candidato José Luis cadena con tres concejales de veinticinco iba a ser el alcalde de la ciudad cincuenta minutos después él mismo lo desmentía en su Twitter y ahora mismo no hay ninguna novedad sobre esta surrealista situación

Voz 1454 02:15 el primer ministro italiano dice que su país no necesita aprobar medidas correctivas para ajustar sus cuentas y cumplir con sus objetivos de crecimiento y déficit y evitar un procedimiento sancionador por parte de Bruselas Giuseppe Conte ha hecho estas declaraciones a su llegada a la cumbre de países del sur de Europa que se celebra a esta hora en la capital de Malta presentado el primer proyecto de diccionario en lengua de signos un proyecto de cola en colaboración con la RAE en la Academia de la Lengua vamos con los detalles Raquel García existe mucha variedad de signos Hinault todas las palabras utilizan el mismo el objetivo del proyecto ha sido buscar una estandarización que permita asignar haciéndolo de la manera correcta vamos a escuchar a la intérprete de Concha Díaz es la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas

Voz 4 02:56 no vale cualquier signo hay que utilizar los signos correctos signos que han ido saliendo hay signos nuevos que irán saliendo que enriquecen y dan vida a nuestra lengua de signos irán formando parte de esta

Voz 0564 03:08 para empezar el proyecto incluye tres mil quinientos signos entre los

Voz 1454 03:10 más utilizados el diccionario aún sin dominio va a incluir imágenes fijas y vídeos y explicaciones en los casos en los que haya varios significados según el contexto y además el deporte Toni López buenas tardes tal

Voz 5 03:21 este muy buenas en juego un partido del Mundial femenino del que España está pendiente porque Italia puede ser rival en octavos empieza ahora la segunda mitad del Jamaica cero Italia dos ante esa jugador Japón dos Escocia aún hoy a las nueve Se juega en Inglaterra Argentina la selección española cierra la fase de grupos el lunes contra China además esta madrugada empieza la Copa América edición número cuarenta y seis del torneo continental sudamericano con Brasil con Argentina con Messi con la Uruguay de Luis Suárez hoy a las dos y media hora española en anfitrión brasier jugar al partido inaugural en Sao Paulo contra Bolivia

Voz 1826 05:01 hoy ya nos hemos adelantado una semana al inicio del verano y ahora llega el momento de asomarnos a nuestra Ventana de la cultura y el ocio

Voz 1472 05:13 la una de la cultura y el ocio

Voz 1826 05:20 este es el lugar desde el que cada viernes en Madaya Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 05:25 buena tarde nos ofrece planes y propuestas

Voz 1826 05:27 los que invertir nuestro tiempo libre este fin de semana un recorrido que hoy empezamos donde con que con La Fura dels Baus en Madrid sí porque inconfundible vuelve Carmina Burana

Voz 0564 05:50 sí lo hace tras viajar por tres continentes una producción que ha cumplido ya una década ahora puede verse en el Teatro Calderón con hasta el treinta de junio la puesta en escena es espectacular con la música en directo y un coro de dieciséis integrantes en el escenario un cilindro de ocho metros de diámetro que envuelve literalmente a los músicos Antonia Torres es el barítono protagonista se incorporó al espectáculo cuando éste llevaba ya un tiempo de rodaje le hemos preguntado que sintió cuando recibió esa llamada para formar parte de Carmina Burana

Voz 9 06:19 te prometo que es unas de las alegrías más grandes de mi vida porque

Voz 10 06:23 eh yo escuche hablar de La Fura como tenía catorce

Voz 9 06:25 quince años fue mi profesor de literatura teatro el que el que me habló de de La Fura cuando cuando me llaman para hacer Carmina Burana que además es una obra que yo cantaba por todo el mundo pues pues de que fue en una alegría de hecho me me preocupé de buscar ese profesor lo encontré decirle imagínate yo orgullosísimo

Voz 1826 06:45 musical evidentemente pero es un espectáculo muy visual

Voz 0564 06:48 eso es la furia juega siempre mucho con todo lo visual en otros espectáculos Novés lo vives Alvarito no le hemos preguntado si Carmina Burana y La Fura dels Baus estaban condenados a encontrarse

Voz 9 07:00 inevitablemente y afortunadamente no estará gira llevas a esta producción lleva diez años ya hay yo creo que que incluso antes tiene que verse o La Fura con con Orff Carmina Burana tanto los los textos lo que se proponen estrictos de de la Edad Media como la música que después hizo por yo creo que está muy el universo febrero el espectáculo redondo yo creo

Voz 2 07:29 entre otras cosas pues

Voz 11 07:43 para ello

Voz 1826 07:45 a y de Madrid que ahora nos vamos a ver a Zaragoza al menos mal dice

Voz 0564 07:51 en el centro de historias de la ciudad puede verse hasta principios de julio la Exposición Zaragoza americana un recorrido por la historia de la base americana de la ciudad que cerró en mil novecientos noventa y dos de su influencia en la vida de sus vecinos en todos los aspectos los a Mary maños es como se conoce a aquellos estadounidenses que acabaron haciendo vida en Zaragoza muchos de ellos enamoraron tuvieron Familia y se quedaron en España pero Zapater es periodista en el Heraldo de Aragón y uno de los comisarios de la muestra cómo era aquella Zaragoza americana

Voz 12 08:19 pues sin duda un un choque y un contraste entre aquella España en blanco y negro aquella instalación militar que era una pequeña ciudad norteamericana construida en Zaragoza había desde el colegio hasta demoler a iglesia para todo tipo de concesiones campo de gol había muchos militares que se integraron se mezclaron con con la ciudad y con sus gentes y así es como poco a poco nos fuimos impregnando también de de esa cultura americana que que se iba iba pitando

Voz 1826 08:53 se va filtrando ir en qué tipo de cosas dejaron huella como influyeron en la ciudad

Voz 0564 08:57 en muchos aspectos por ejemplo la pasión por el baloncesto o la música el jazz el rock luego el funky hip hop del rap los discos llegaban antes a la base americana que a las tiendas

Voz 12 09:06 una cosa muy curiosa era que aquellos jóvenes zaragozanos que habían tenido la oportunidad de trabajar entrada a trabajar en una base como personal civil se fueron empapando de ya que ya música hicieron músicos ponernos primeros Roques de España fueron los primeros que actuaron en el Club de Oficiales de la base americana porque a los americanos les hace mucha gracia escuchar rock and roll en español no sólo grupos de Zaragoza por ejemplo de toda España Niki de micro de Micky y los Tonys pues estuvo actuando en en por las doscientas mexicanas

Voz 1826 09:47 hice zaragozanos vamos a Barcelona al Teatre Romea

Voz 13 09:54 no

Voz 14 09:58 a mí

Voz 15 10:01 donde hasta el domingo puede verse la obra la partido

Voz 0564 10:04 Camps la partida de ajedrez si una obra basada en la última novela de Stefan Zweig que escribió en mil novecientos cuarenta y uno y que nunca antes se había representado en los teatros de nuestro país un texto que tiene humor pero que es también todo un retrato de la locura del mundo una pieza teatral que protagoniza sólo el actor Jordi Bosch que interpreta todos los papeles de la obra

Voz 1012 10:24 la historia una serie de personajes que viajan en un trasero

Voz 0564 10:27 cántico justo al principio de la segunda guerra mundial rumbo a Latinoamérica uno de los personajes está obsesionado con el ajedrez y consigue organizar una partida con el campeón mundial y un tipo un desconocido que juega asombrosamente bien hemos hablado con el director de la obra con Iván Morales

Voz 12 10:43 pues lo que más impresiona es la capacidad que tiene de Juanes White desde la distancia pues como es de ahí el tío en el fondo sin imponer sin ser nada evidente y sin ser nada violento en su narrativa UAW ningún fondo te está abriendo las puertas de de uno de los lugares más oscuros del alma humana ni en el fondo hay algo ahí muy triste pero también hay algo muy muy luminoso es una sola literaria muy compleja

Voz 16 11:15 sí

Voz 1826 11:18 nos quedamos en Barcelona el Caixaforum acaba de inaugurar la exposición construyendo nuevos mundos

Voz 0564 11:23 en un recorrido por las vanguardias artísticas e históricas de las primeras décadas del siglo pasado a través de la colección del IVAM fueron décadas bulliciosa hiperactivos y artísticamente brillantes el arte nunca volvió a ser el mismo encontramos desde la obra pionera de Man Ray o Marcel Duchamp hasta el futurismo el constructivismo los orígenes de la abstracción hemos hablado con Josep Salvador el comisario de la muestra porque los artistas tenían aquella necesidad de huir de la realidad

Voz 17 11:49 bueno porque por un lado pues con todas las envía Ali todos los conflictos de poder estos artistas tensaron que bueno que una nueva era posible y que Iker sino en esa nueva sociedad ellos tenían tienen que participar en intervenir porque ya no quería estar en su torre de marfil de la Academia ha ido salones privados

Voz 18 12:19 no te quedes inmóvil al borde del camino lo con geles el vídeo lo quieras con desgana no Alves ahora ni nunca Notes Alves no te yenes de calma

Voz 1012 12:32 los reservas del mundo sólo un rincón trans

Voz 1826 12:34 qué manera de ganarme enemigos en este momento si esto fuera Twitter batiría el récord de cortar cortara Benedetti mientras recita no te sabes lo siento me equivocaba

Voz 0564 12:48 Pepe es tal vez es uno de los poemas más conocidos del poeta uruguayo Mario Benedetti celebra rendir homenaje en el espectáculo Notes aldeas que la compañía a tiro hecho representa este fin de semana en el espacio inestable de Valencia fue el primer montaje de la compañía hace ya ocho ocho años siguen subiendo la los escenarios porque De Benedetti el público no se cansa Carla Chillida es la directora del espectáculo a ella le hemos preguntado que es que no es no te Álvez

Voz 19 13:14 es una propuesta de teatro físico porque es un poco el código que lleva a la que llevamos con la compañía a tiro hecho inglés es un y tal pero es un recital teatral nos damos tienes toda esa poética de Benedetti pero pero llevado un poco al cuerpo no sólo desde lo intelectual sino a partir también de la vamos a todo el teatro físico

Voz 20 13:36 tal

Voz 1826 13:39 aquí podríamos decir aquello de que a rey muerto rey puesto porque tras el final de Juego de Tronos ha sido una serie como Chernóbil la que ha ocupado su lugar

Voz 0564 13:47 si esta semana proponemos un fin de semana de series con las recomendaciones de José Manuel Romero compañero de el cine en la SER

Voz 1084 13:54 a las series hay que darles tiempo es más importante el desarrollo con buen primer capítulo y la ficción británica sabe mucho de eso está viviendo una primavera dorada con propuestas como la víctima

Voz 21 14:03 tengo hecho saber dónde está en realidad no lo lo tiene un acto Juanmi hijo ILE dieron un nuevo nombre yo una nueva vida puede acercarse a Milla mi familia y mis quiera los habríamos feliz

Voz 1084 14:15 en emite esta miniserie de cuatro capítulos que plantea un interesante dilema moral Kelly Mc Donald interpreta a una mujer que quince años después de la violenta muerte de su hijo es acusada de desvelar en Internet la identidad del asesino una reflexión sobre la reinserción

Voz 1012 14:29 justicia y el papel de los medios de comunicación

Voz 1084 14:31 también desde Reino Unido en HBOS puede ver gente mal ya

Voz 2 14:35 es que no me Castilla con un nombre jamás nunca bajo ningún concepto sería absurdo

Voz 1084 14:42 drama de época que narra la historia de una mujer que desafió las convenciones sociales haciéndose cargo del negocio familiar y manteniéndose soltera Annie indicada ahora como icono es considerada una de las primeras lesbianas modernas y para los que prefieran una comedia

Voz 1012 14:56 mi lista una ser imprescindible fallar nunca

Voz 2 15:00 sí es bueno le queda bien

Voz 1826 15:05 con la segunda temporada de disponible

Voz 1084 15:08 en Amazon Prime Video la ficción creada Porfirio Bridge la voz más valiente feminista de la comedia actual es un relato amargo que rompe la cuarta pared para conversar con él

Voz 1826 15:23 ayer nos contaba precisamente José Manuel Romero nuestro compañero en La Ventana que las series están robando tiempo a la lectura para ver centrémonos que hay tiempo para todo no nos vacío sólo con una de las alternativas aquí nos gusta dejarnos recomendar también por los libreros y esta semana le hemos pedido un titulo a quiénes

Voz 0564 15:41 al presidente de la Asociación de Libreros de Teruel Tomás cirugía él regenta la decana librería escolar

Voz 0577 15:48 eso tardes les voy a recomendar un libro que es

Voz 19 15:51 una jaula de oro de la autora

Voz 0577 15:53 la Lambert bueno se atreve con este nuevo libro no que es dentro de de lo que es novela policíaca misterio suspense y ahora se mete en el universo de del género de suspense psicológico con la nueva protagonista que es falle que es una nueva heroína que bueno que va a quedarse ahora en sus en sus próximos libros no

Voz 22 16:15 eh

Voz 23 16:18 él

Voz 2 16:19 eh

Voz 1826 16:22 la jaula de oro de Camilla ver Editorial Maeva

Voz 24 16:26 J

Voz 1826 16:32 si tomamos aire porque llega por fin el plan familiar para esta semana

Voz 0564 16:36 protagonizada por lo que suena a Pedro y el lobo la Orquesta Metropolitana de Madrid dedica a las familias el último de sus conciertos de esta temporada interpretando este sábado a las siete y media en el Auditorio Nacional el carnaval de los animales y Pedro y el lobo dos obras clásicas pensadas para niños los que nunca han escuchado una orquesta en directo en el caso de Pedro y el lobo tiene en cuenta que el carnaval de los animales una introducción de cada animal para que los niños lo reconozcan antes de escuchar la música a Silvia Sanz directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid le hemos preguntado qué relación tienen los niños con la música clásica

Voz 19 17:09 pues la verdad es que no solamente tenemos que estar un poquito más contentos por los padres creemos que hay una un acercamiento mayor al mundo de la música clásica e de los Papas que intentan que los hijos se estén más acostumbrados a escuchar qué hacer por acercarles también al mundo de la música ya no solamente con clases de instrumento sino también a la hora de buscar o tenga que ver con la música eh

Voz 1826 17:50 pues venga más buscado vamos ya con los conciertos para este fin de semana

Voz 0564 17:53 el equipo Opel que suena estará mañana en el Festival au son de Camiño que se celebra en Santiago de Compostela entre hoy y mañana pasarán por allí Rosalía de justa Morla e Iván Ferreiro Xoel López estará mañana en Toledo

Voz 25 18:14 Mela más eh

Voz 1826 18:27 terminamos con con Silvia Pérez

Voz 0564 18:30 Luz y el pianista marcó Mesquida que estarán el domingo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 26 18:36 on

Voz 27 18:57 más tierna

Voz 26 19:10 K

Voz 16 19:51 no

Voz 1472 23:54 qué tal buenas tardes Casal cuéntanos bueno pues desde Vox eh nos dicen que no hay novedades no se ha producido ningún encuentro a tres aunque no se descarta que lo vaya a ver en las próximas horas sus cuatro concejales son imprescindibles ya sabéis para lograr el desbancar a Manuela Carmena de la alcaldía de la capital aquí en El Aaiún también siguen sentados los equipos negociadores de Partido Popular y de Ciudadanos liderados por Andrea Levy Miguel Gutiérrez han empezado a la una y media de la tarde y Anne hecho un receso de dos horas para comer la premisa es no levantarse de esa mesa hasta que no haya acuerdo todo irá como tiene que ir decía uno de los concejales de Ciudadanos que está negociando durante ese paréntesis en principio hay bastante entendimiento sobre el programa pero seguimos sin saber si se ha avanzado algo sobre la cuestión de la alcaldía sobre quién llevará el bastón de mando que es lo que ha enfrentado a ambos partidos durante las dos últimas semanas la opción Begoña Villacís se ha desinflado en las últimas horas tampoco parece haber cuajado esa oferta de alcaldía compartida que hizo ayer Ciudadanos el papel lo rechazó de manera conjunta

Voz 1454 25:00 David se lo ha tomado prácticamente abruma

Voz 1472 25:02 pero a esta hora Casal a las siete y veinticinco de la tarde cuando faltan dieciséis horas para que para que se constituya el Ayuntamiento de Madrid no hay nada cerrado y nadie se atreve a descartar por completo ninguna opción

Voz 0867 25:15 mi ningún gesto mantenemos esta línea abierta contigo por si se produjera alguna novedad de momento nos vamos a quedar con dos cosas la primera una conexión con el Congreso de los Diputados donde esta tarde ha comparecido el portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros que por la mañana estaba aquí en Hoy por hoy que aprieta las tuercas a su manera a las otras dos patas del acuerdo pactos que todavía no existen y que pueden existir así que Vox suponemos que dentro de una estrategia para meter presión lo que dice es que si no hay acuerdo tendría que en pensar ya esta formación y el resto de formaciones de la derecha en una moción de censura Cámara Baja Javier carrera qué tal muy buenas tardes

Voz 0866 25:51 qué tal buenas tardes Javier si una moción de censura a la que Espinosa espera que no haya que llegar aunque no es un escenario que descarten todavía no hay nada cerrado hasta ahora insistía el portavoz de la formación que mantiene la exigencia inicial del partido

Voz 2 26:04 no apoyaremos ningún gobierno que Vallelado farmacias podía extrañado tanto con estamos a tiempo a la madre esperamos que la responsabilidad de unos y otros permita evitar que caiga en las manos en Ecuador

Voz 0866 26:18 hablaba Espinosa de un principio de acuerdo programático con el PP sin cerrar aún y sin descartar tampoco entrar en el Gobierno

Voz 2 26:25 por supuesto un acuerdo programático esté cerrado pues tendremos que aclarar quién va a asumir responsabilidad de cada área Vox al con aspira a tener respuesta desgobierno sigue está bien

Voz 0866 26:36 contacto constante más frecuente con los populares algo menos conciudadanos nos explicaba el portavoz de Vox a quién le gustaría decía Ferrell el acuerdo esta misma noche

Voz 0867 26:45 Sevilla son las siete de la tarde y veintisiete minutos esto en Vox en el resto de ayuntamientos de la región hay cosas que se va moviendo y en algunas algunas cosas que estaban cerradas pero pero todavía estaban a la espera de lo que ir regional no sabemos si esto se puede relacionar con el avance de las negociaciones en la capital pero lo cierto es que esta tarde varios munición Dios en el norte han desbloqueado sus pactos entre Ciudadanos y el Partido Popular ya sabemos por ejemplo quién va a gobernar en El Molar o en Colmenar Viejo información desde de SER Madrid Norte de David Guerrero David buenas tardes

Voz 33 27:14 buenas tardes Javier el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos en Colmenar Viejo ya es una realidad la formación naranja dará estabilidad con sus dos concejales que formarán parte del equipo de gobierno del actual alcalde Jorge García García y Carlos Velasco candidato de Ciudadanos hablan de acuerdo basado en proyecto y programa

Voz 34 27:30 ahora mismo me habría con los retos que tiene por delante para los próximos cuatro años necesita de un gobierno estable es algo que también ha entendido ciudadanos hemos buscado que su impacto que se centre unos ciudadanos que los proyectos miren hacia los ciudadanos

Voz 33 27:42 en El Molar sea rubricado el primer acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE que mantendrá cuatro años más a la actual alcaldesa en funciones Yolanda Sanz en uno de los pocos ayuntamientos gobernados por la formación naranja este mandato

Voz 35 27:52 el trabajo desarrollado por ambas formaciones en los últimos años y los resultados electorales obtenidos han sido las claves para poder formalizar este acuerdo

Voz 33 28:01 en el aire siguen los acuerdos de los dos municipios más importantes del norte de Madrid en Alcobendas Ciudadanos ha insistido en que si el actual alcalde ganador de las elecciones el popular García de Vinuesa no se aparta formarán gobierno con el PSOE con el que también alcanza mayoría absoluta en Sanse el actual regidor socialista Narciso Romero ha ofrecido un pacto de gobierno Ciudadanos que sigue en silencio la opción de un pacto a la andaluza se complica porque C's ha pedido la alcaldía al PP Vox entrar en el Govern

Voz 0867 28:26 el gracias David en Villalba se ha cerrado también esta tarde el acuerdo entre populares y naranjas Mariola Vargas seguirá siendo allí la alcaldesa del municipio serrano nos lo cuenta Raquel

Voz 1431 28:35 de diez concejales suman las dos formaciones políticas estando la mayoría absoluta en trece por lo que sería un gobierno en minoría al tener el ayuntamiento un total de veinticinco ediles los dos partidos según sus responsables ambos

Voz 0867 28:48 cada una fórmula de consenso desde

Voz 1431 28:50 minuto uno tras las elecciones así lo explica la candidata popular Mariola Vargas nos pusimos en contacto

Voz 31 28:56 con el partido Ciudadanos desde el minuto uno con afrontamos ahí

Voz 1431 29:01 llegamos a un consenso de ambos programas electorales en estas elecciones han sido ocho los partidos políticos que han obtenido representación en Collado Villalba

Voz 0867 29:10 hoy en San Fernando de Henares feudo tradicional de la izquierda va a gobernar el PSOE y en este caso sorpresa gracias al apoyo de Ciudadanos las dos formaciones han llegado a un acuerdo de investidura SER Henares Javier Galicia

Voz 36 29:21 el PSOE gobernará San Fernando de Henares con el apoyo de Ciudadanos ambos partidos han escenificado un acuerdo inicialmente para la investidura que sienta las bases para una gobernabilidad estable en el municipio el socialista Javier Corpas será el nuevo alcalde no descarta un pacto definitivo de gobierno

Voz 37 29:36 no podemos descartar ningún tipo de gobierno porque queremos un gobierno fuerte y estable está abierto yo insisto que este acuerdo es un acuerdo progresista y sobre todo es que está acuerdo pone cerco a la extrema derecha

Voz 36 29:48 PSOE y Ciudadanos suman mayoría en el pleno de San Fernando municipio tradicionalmente gobernado por la izquierda cuyos cinco grupos con representación han mantenido conversaciones hasta hoy para garantizar un gobierno progresista los socialistas dicen que el acuerdo con Ciudadanos lo es pero previsiblemente hará que mañana no reciba a los votos del resto de grupos de la izquierda en el pleno de investidura

Voz 0867 30:06 pues este es el escenario mañana en A Vivir Madrid y en Hora catorce les vamos a contar indirecto como Aído cómo va el pleno de Madrid capital y todo lo que pasa en los ayuntamientos de la región una emocionante jornada de constitución de los ayuntamientos en la que todavía no sabemos que pasará por ejemplo en Valdemoro zona cero de la Púnica o en Arroyomolinos el primer municipio gobernado hasta ahora por ciudadanos y donde se registraron en esta legislatura varios casos de enchufismo siete de la tarde treinta minutos

Voz 38 30:35 claro

Voz 0867 33:22 a siete de la tarde treinta y tres minutos y hoy hemos conocido también las notas de la selectividad en Madrid no hay un alumno con la nota más alta este año hay cinco cinco chicos y chicas que han sacado atentos un nueve coma nueve siete cinco lo que se dice prácticamente rozar la perfección Álvaro Álvaro Rodero qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 19 33:43 muy buenas pues muy bien la verdad muy contento

Voz 41 33:45 tengo muy sorprendido la verdad es que todo es increíble no hay crédito como ya había dicho antes y estudiando en el Instituto San Mateo no aquí en el centro estudiado en el Instituto San Mateo pero yo estudié al principio en la educación primaria en el colegio público el Quijote en Villa de Vallecas justo en el

Voz 42 34:03 en el instituto que está al lado está pegado es Villa de Vallecas

Voz 0867 34:07 coma nueve siete cinco por curiosidad en que te dejaste las décimas que te faltan para el diez redondo

Voz 42 34:13 pues en un límite de matemáticas que no me di cuenta de una cosilla pero nada pecata minuta sedantes ha entrado pues todavía no lo he podido celebrar como quisiera pero ya hemos ido por ejemplo al Biggs una limitado sus amigos y nada es muy contento también con mi padre con mi madre sea vuelos en fin iremos de fiesta saldremos a cenar en buen sitio cualquier cosa

Voz 41 34:37 hace cuidar estos días sí sí sí

Voz 42 34:40 me cuidadores

Voz 41 34:42 días lo tiene claro ya juez no

Voz 42 34:45 yo todavía no tengo claro lo que pasa que bueno a partir de esta semana empezaré a mirar siempre había dicho Ingeniería de Telecomunicaciones pero últimamente no no me llama mucho la atención lo último que he mirado pues algo relacionado matemáticas como por ejemplo el doble grado de informática en mates o directamente matemática pura no sé

Voz 0867 35:04 contado que quieres Fang de algún blog de matemáticas no como te has preparado para el examen

Voz 42 35:10 fue a ver fan la verdad es que este señor

Voz 41 35:14 Moussaten que vas creo que llama a es un héroe para estudiantes de mate

Voz 42 35:19 es porque de verdad que el esfuerzo que hace todo gratis no sabes increíble no se vea el PDF todas las soluciones de todos los modelos y nada ahí me preparé hice algún examen Filho también en clases nos han hecho dos simulacros que ajetreo Vila

Voz 41 35:33 la calle no hay ajetreo se nota que estamos en viernes ya

Voz 0867 35:37 bueno no te no te vamos a molestar más enhorabuena por tu nota disfruta lo celebra por todo lo alto nada mucha suerte la carrera

Voz 41 35:45 muchísimas gracias un placer hablar con vosotros tenga cuya tesis abrazó hasta luego

Voz 0867 35:51 bueno alguna cosa más del día a nueva denuncia por torturas en el CIE de Aluche la jueza de control del centro de internamiento para extranjeros asegura en un auto que uno de estos internos fue agredido por un policía iraquí la dirección del cien tapó los hechos es la segunda denuncia por torturas que la jueza eleva en estas últimas semanas información de Nicolás Castellano

Voz 1620 36:08 la juez se manifiesta de manera contundente que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y la salud de las personas internas sin que puedan ser sometidas a trato degradante

Voz 1012 36:19 detalle los indicios de que el interno fue agredida

Voz 1620 36:22 con con un objeto contundente en la cabeza por un agente de policía no identificado la noche del veintisiete de abril cuando esta persona estaba en uno de los dormitorios al ser unos hechos constitutivos de un posible delito de tortura acuerda remitir el caso al Juzgado Decano de Madrid para que se investigue además destaca que la dirección del centro omitió comunicar al juzgado estos hechos tan graves de los que tenía conocimiento tanto el servicio médico del Xie

Voz 1012 36:45 como la Cruz Roja la jueza tampoco pudo

Voz 1620 36:48 ya a ese interno porque lo expulsaron antes de que el treinta de abril ella misma visitará el centro

Voz 0867 36:53 por cierto la justicia absuelto al médico acusado de no haber atendido correctamente a Samba una inmigrante congoleño en ese CIE de Aluche esta mujer terminó falleciendo para tras evitar en varias ocasiones el equipo médico su traslado al hospital La justicia es muy crítica con el trato recibido y las deficiencias burocráticas de la Administración pero insisto absuelve al médico que la atendió y las obras en la línea siete de Metro Metro de Madrid han servido de poco lo adelantado y la Ser meses de cierre y tres millones de inversión después no sea logrado evitar las filtraciones en esta instalación la Consejería de Transportes admite que sí que continúan esas filtraciones Javier Bañuelos qué tal buenas tardes

Voz 1012 37:30 qué tal buenas tardes en teoría según el último contrato si bautizar una solución más contundente para sellar las filtraciones de agua de esa línea siete B pero tampoco ha funcionado en un nuevo informe al que ha tenido acceso la SER la Consejería de Transportes comunica metro que el agua sigue colándose eh por los muros del túnel que une las estaciones del hospital del Henares el Barrio del Puerto filtraciones que según alertan siguen afectando a la catenaria el origen de este problema llegó tras el empeño de Aguirre de llevar el Metro hasta el nuevo Hospital del Henares algo que obligó a modificar el trazado inicial de los planos en dos mil diez siete incluso el director general de Infraestructuras de la Comunidad llegó a ser así de explícito en la Asamblea y los que tomaron la decisión la tomaron se tomó acertadamente la construcción desgraciadamente con los vicios surcos lo previsto vicios ocultos pues de esos vicios ocultos la Comunidad culpa a Dragados que fue quien hizo aquellas obras un informe de Cedex concluyó que la empresa de Florentino Pérez no tuvo en cuenta el riesgo de las sales solubles que provocan estas filtraciones por eso a día de hoy la comunidad reclama Dragados veinte millones de euros como daño patrimonial

Voz 2 38:57 me

Voz 0867 39:01 el programa básicamente con la misma música que arrancamos con la misma noticia sin novedad en la plaza de la Villa donde desde la una y media de la tarde siguen reunidos los equipos negociadores del Partido Popular de Ciudadanos apenas han hecho una pausa de unos minutos para comer de McDonald's de comida rápida después han retomado esas esas negociaciones así que en fin hora25 les contaremos si salta la noticia las negociaciones entre PP Ciudadanos y de momento sin Vox mañana más Madrid ha convocado una concentración a medio día en Cibeles para despedir a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid pero mismo tiene que quedarse unos días más lo contaremos en la Ser hasta mañana adiós

Voz 43 40:04 Sánchez

Voz 2 40:10 el mejor de los tres próximos

Voz 27 40:20 la pista de dos vías

Voz 2 40:24 Paco Nadal

Voz 1826 40:41 Paco Nadal que una semana después sigue en Perú ahora él Limbaugh desde Lima qué tal Paco Nadal buenas tardes bueno para buenos medio días casi no

Voz 15 40:49 buenos días siete horas menos Lima es medio diez de de de de la capital del pero

Voz 1826 40:55 oye la semana pasada unos nos estamos contando que estábamos en Iquitos a punto de iniciar tú aventura por la selva amazónica de Perú bueno eso es lo que estamos precisamente esperando y que los cuentes que nos diga a saber cómo ha ido esta experiencia que no recuerdes a ver qué estas allí quién te acompaña quién te acompañan in que es lo que has estado haciendo

Voz 15 41:16 poesías dejé un poco con P expectantes no me interesaba en la selva una aventura fabulosa así total a despertar responde a las expectativas y estoy aquí de vuelta para acotar la pues mira he venido suele todas las razones debería de hacer un reportaje de un trabajo que hacer una ONG que se llama despensa amazónica que lidera un famosísimo chef peruano sabes que la gastronomía en pero los cocineros son como los futbolistas e es Pedro mi el esquí alpino es el que tiene varios restaurantes por el más conocido es Emma a más es un restaurante de cocina amazónica es un experto en la cocina amazónica en todo lo que viene del Amazonas y ha creado una ONG para Málaga debía contar porqué dejaba conmigo también otros chefs bien conocido buen amigo español Sacha Hormaechea que quería conocer también el proyecto bueno es internado en el Amazonas sitio muy remoto para conocer lo que están haciendo allí que básicamente es trabajar con comunidades locales del Amazonas tanto indígenas como colonos para que su trabajo el su trabajo es estar activo de pesca de de Agricultura de de yuca por ejemplo pueda tener mayor valor económico decir ponerlo en valor y que eso es producto pueda salir de los circuitos locales de los mercados de la selva por lo que les paga muy poquito puedan llegar a los restaurantes de Lima de malvender los allí llegar con un mayor valor añadido a los restaurantes Lima porque realmente como dice la el título de la ONG la Amazonas es un gran una gran despensa de ahí salen maravilla eso es fantásticos bastante desconocidos productos naturales que sirven para negociar Isern ha utilizado históricamente en la cocina peruana

Voz 44 43:07 la masonería la cocina peruana es una despensa con una de diversidad tremenda hay una diversidad de culturas que tienen un conocimiento

Voz 9 43:18 una traición

Voz 44 43:20 digamos con una cocina tradicional tremenda no

Voz 15 43:23 muchos casos están perdiendo está Pérez

Voz 44 43:26 no porque básicamente nunca lo hemos prestado atención nunca les hemos prestado atención a ellos nunca hemos valorado su cultura y sus tradiciones despensas masónica es una la ONG que formamos con la intención de darle valor no solamente al producto masónico sino también en las culturas en despensa masónica lo que hacemos es trabajar directamente con productores au comunidades au pescadores para poner en valor su producto mira

Voz 1826 43:55 estábamos escuchando precisamente a uno de tus compañeros de viaje al chef peruano al que hacía referencia a Pedro Miguel

Voz 15 44:02 pero es que así se sí que me explicaba que qué hacían allí no bueno pues ese era un objetivo

Voz 1826 44:10 el el

Voz 15 44:11 la razón pero el objetivo yo les pedí digo quiero que me lleváis a un sitio donde estáis trabajando con alguna comunidad local

Voz 1826 44:18 de dónde dónde te llevaron porque yo he visto por ahí alguna foto en la que bueno visitando una selva es una reserva natural no

Voz 15 44:27 sí sí me llevaron al fin del mundo yo creo que no había estado en un sitio tan alejado desde de la civilización en mi vida es la Reserva Nacional para Callas a midia muy poca gente lesionara pero es la segunda reserva más grande del Perú ocupa una muy extensión tremenda de la Amazonía peruana en la región de Loreto son de veinte mil casi veintiun mil kilómetros cuadrados pero para que eso es una idea es la extensión de la provincia de Cáceres por ejemplo de Badajoz una provincia de una de las grandes españolas no es como te digo el ecosistema más extenso de Sudamérica de de bosque inundable se han reportado allí pues nada hay mal más de mil especies de vertebrados el veintisiete por ciento de la diversidad de estas especies del Perú el veintiséis por ciento del total de la Amazonía se encuentra allí no vale es una zona además fíjate el estado de salud tan bueno de conservación te te lo viene a confirmar que hay gente con especies como la vaca marina El matí o el delfín rosado que son muy delicados y en cuanto hay algo de contaminación desaparece y ahí se insistió en la misma hinchado a ver delfines rosados bueno qué pasa ahí claro si esto está en Prístina hoy tan tan puro porque está alejado de todo para usáis en tuve que navegar doce horas doce horas en un barco rápido en rápidos remontando desde que es un puerto a dos hora de Iquitos el río el hilo el Marañón primero lo que haya Ali hilo el río para que haya para llegar a una coche a coche es una laguna la coche haya mida la Cocha en la selva es un antiguo meandro del río que quedó desconectado de forma una laguna en forma de U hay muchas cosas a lo largo de la reserva para Callas a mí de bueno allí trabaja un grupo de pescadores de la aldea de Bretaña que ya viven en el culo del mundo literario

Voz 1679 46:23 que alejados de todo el unas mil y pico personas bueno pues XXXII pescadores de esta zona de coche haya mida se asociaron consiguieron de promueva P que es la el organismo que regula la pesca empero que le diera un certificado de pesca sostenible para que con ese certificado pudiera comprar y comercial su pesca de manera legal porque aquí bueno pues todo es ilegal o alegal quiere vende donde puedes sin respetar eh a ver entonces bueno esta certificado que les dio a estos tres treinta y dos pescadores les habilita para el Gobierno peruano para hacer una pesca sostenible poder

Voz 1826 47:05 oye llevando hasta allí a través de la palabra pero también con los sonidos mira escucha que son sonidos de lo que tú has estado viviendo tres días Nos decías y me parece que hablabas de estos pescadores Éste es el sonido de los pescadores Sandoval segando la red

Voz 15 47:23 esta es mi mi mi exigua que ha pasado dos días y medio se porque estos pescadores tirando Rede buscando el país mira el paisaje para que no lo sepa que casi nadie lo sabrá es un pedazo monstruo un pescado de río de de la amazona en cuanto

Voz 1012 47:41 eso que puede pues mira puede pesar hasta adopción

Voz 15 47:43 dos kilos medir dos metros es un verdadero monstruo para pescar el país van dos Cánovas en paralelo con redes atrás las redes la llevan entre las dos Cánovas pescadores con esa paz tranquilidad y serenidad y silencio que da la vida el cazador se ponen en medio de la laguna pueden pasar allí una hora dos horas con un sol de justicia un silencio tremendo el sonido de la selva esperando que un país salga respirar cuando ven que sale uno brevemente una segundos a respirar las dos canoas empiezan a rodear lo cada una por un lado van soltando red que es lo que eso oíamos ahora mismo la canoa corriendo el PSOE no va remando en la proa rápido el reverso va detrás son tanto red forman un círculo alrededor del paisaje de lo lo captura van cerrando el cerco cómo se puede hacer en la almadraba aquí Il Osaka

Voz 45 48:36 ósea que es una técnica es un arte a ver

Voz 15 48:39 es un arte es una técnica antiquísima que se usaban en el Amazonas siempre es perfectamente sostenible porque bueno pues he pescado poco no es una red de arrastre que arrase con todo tienen una veda sirios Espejel practicamente desde ahora es de mediados de junio julio agosto y septiembre lo pueden pescar después tienen una cuota de cuatrocientos veintitrés países esa al año en la época buena pueden sacar veinte el otro todavía era muy al principio el agua estaba muy alta era difícil localizar los países estuvimos dos días y medio para para encontrar uno no pero pero realmente ha sido fácil una experiencia fascinante primero por lo lejano pues la sensación que tuve que dormir en tienda de campaña allí la gente que venía conmigo Pedro Miguel y el Sasha el cocinero español de Andrea la sociedad de todo lo que íbamos claro llegar a la conclusión que llegaron a ese país Pesca todo allí vendido en el mercado de Bretaña que es la aldea donde yo

Voz 45 49:36 decir pues les pagaban diez soles kilos dos euros y medio oye no es estás hablaremos de esta de esta reserva que su lugar idilio

Voz 1826 49:44 como preservada pero a la vez es un lugar muy turístico no

Voz 15 49:48 pues mira las reserva para que haya midia es tan grande que que tienen muchos puntos de acceso es uno de los sitios que más se ve un turista suele ir siberiana Iquitos estar como un par de horas de Quito hitos empieza

Voz 1679 50:00 la Reserva ISIS suele visitar algunas cosas y algunas poblados que tal digamos en el borde de la reserva eso es lo que suele visitar un turista llegan a ese interior a la coche haya mira donde yo llegue la verdad es que no llegan porque no llegar los barcos turísticos tienes que alquilar tu tu propio barco ese barco rápido la verdad es que costó un dineral porque da el barco sólo para vosotros para hallar donde queríamos entonces bueno si la reserva para que hayas Emilia se visita desde Iquitos pero digamos es una vez ese rasca un poquito en la fachada en lo que haría culturista no internarse hasta esa soledad es tan Pristina Si inmaculadas donde yo estado pues tienes que ir la expedición preparada como para esto porque no haya te digo ninguna infraestructura

Voz 1826 50:41 este es el sonido que te encontrabas

Voz 1679 50:43 a la mañana al amanecer

Voz 46 50:47 esto es así si me despertara jugarán mañana

Voz 1679 50:50 ha hecho que se oye de fondo que parece como un motor se son los monos es así el gran sonido de la selva los moros arrolladores pasan en la madrugada las chillando han dicho dando y además parece que cambian de registro a veces parece un avión a veces parece una moto se oye de fondo siempre es uno de los les es más cercana a Sevilla que el Chicho de un pivote mucho que es un pequeño logro pequeñito le a la blanca diferente amarilla muy popular por ahí se oye Víctor Díaz hay un pájaro que le llame el Víctor Díaz hay muchos logros ese era ese es el sonido de despiertas la Ana en la selva ICO mosquitos muchos mosquitos tremenda cantidad de mosquitos en la selva pero dormida allí en medio de la nada con ese silencio de esas noches llena de estrellas llena de ruidos diferentes la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa ha merecido la pena

Voz 15 51:45 fuerza lo físico oí sobre todo

Voz 1679 51:48 Salid hecho un colador porque vamos por más repelente que te pongas manga larga lo que quieras a Javier lo poquitos acaban contigo pero bueno es parte de sepa con gusto por vivir la experiencia de de estar allí pescando el paisaje con estos pescadores de la Macía Arlanzón y a peruana vamos a cambiar de continente

Voz 32 52:07 está ahí

Voz 1826 52:10 todavía tenemos tiempo para que responda a alguna de las consultas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Creo que vamos camino de África escuchamos a

Voz 19 52:20 hola buenas tardes Paco estoy lleva cuatro amigas de aquí de cerca de garantía y hemos perdón y son los viajes

Voz 0564 52:28 el viaje organizado ya a Sudáfrica