La Ventana (17/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

las cuatro las tres en Canarias ha descendido de manera significativa el porcentaje de mujer

Voz 1454 00:08 eres que no declaran contra su maltratador son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de dos mil dieciséis en ese estudio destaca también un aumento de las denuncias aunque caen las que presentan el entorno familiar la policía o los servicios sociales resumimos

Voz 0259 00:26 con Mariola lo unido es uno de los datos positivos del balance entre enero y marzo ha bajado a tres mil setecientas cincuenta y nueve el número de mujeres que renuncian a seguir con el proceso contra su agresor una renuncia que provoca el archivo de la causa por primera vez desde que hay estadísticas que hay por debajo del diez por ciento en el primer trimestre del año se presentaron hasta mil denuncias por violencia de género un dos por ciento más entre los datos negativos bajan las interpuestas por los familiares por la policía hay por los servicios sociales además las órdenes de protección concedidas por los jueces también desciende el observatorio del Poder Judicial destaca que se ha registrado un repunte del número de menores enjuiciados setenta y cuatro frente a los cincuenta y nueve del mismo periodo de dos mil dieciocho

Voz 1454 01:10 biturbo de negociaciones políticas en Barcelona ciudadanos rompe con Valls después de que apoyarán a Colau para la alcaldía en Madrid Vox paraliza sus reuniones para la Comunidad hasta que se aclare el aquí

Voz 0995 01:21 todo del Ayuntamiento que insisten incluye al Qal

Voz 1454 01:23 días respecto a la investidura de Sánchez esto acaba de decir el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias

Voz 3 01:29 Mista creo que Pedro Sánchez buenos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad a España que es lo que nuestro país

Voz 1454 02:10 es de élite tienen derecho a una indemnización si se les termina el contrato Alberto

Voz 0055 02:14 Pozas los futbolistas de elite trabajan a través de un contrato por mucho que cobren recuerda Supremo tienen el mismo derecho a cobrar una indemnización cuando su contrato temporal con un equipo se acaba doce días por año trabajado los jueces refuerzan su doctrina en este asunto resolviendo el caso de Sergio Mora centrocampista que entre otros pasó por las filas del Rayo del Alavés del Getafe del Alcorcón y que reclamaba casi treinta y cinco mil euros a este último equipo de Santo Domingo donde pasó seis temporadas el Supremo dice que tiene derecho a cobrar ese dinero que es el había negado en un primer momento por ser un jugador de élite recordando que los derechos laborales no están condicionados a sueldo

Voz 1454 02:46 yo una cuestión más un grupo de estudiantes ha presentado hoy en el Ministerio de Educación cerca de doscientas mil firmas para que haya una prueba única de la selectividad para toda España a la idea se ha sumado a medio día el rector de la Universidad de Salamanca cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 4 03:07 desde el próximo uno de julio Madrid Central entra en modo

Voz 0089 03:10 espera desde ese día no se va a notificar las sanciones a los infractores porqué este área de prioridad residencial única queda en suspenso es una de las primeras medidas analizadas en la primera Junta de Gobierno del nuevo equipo municipal ya lo adelantaron las tres fuerzas de la derecha durante la campaña electoral y ahora se da ese paso adelante José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid es un fracaso

Voz 5 03:32 no yo creo que los datos de contaminación están ahí los datos objetivos son que en él

Voz 1 03:37 primer trimestre del año dos mil diez nueve con Madrid Central

Voz 5 03:40 vigor se han producido peores datos que la media de los ocho años anteriores y luego los propios comerciantes yo no sé qué interés pueden tener en decir que han perdido ventas o que están sufriendo perjuicio yo creo que los comerciantes no tienen ningún interés en transmitir una imagen negativa de la situación que se vive en el distrito Centro

Voz 0089 03:56 en esta suspensión cautelar de Madrid Central están de acuerdo las tres fuerzas que han logrado desbancar a Manuela Carmena de la plaza de Cibeles pero parece que sólo están de acuerdo en eso porque ahora no hay ninguna decisión administrativa no administrativa todavía que fije nombramientos para cargos de Vox por eso el número uno de esta formación de la formación verde en el Ayuntamiento Javier Ortega Smith ha insistido desde el Congreso de los Diputados que ellos tienen que estar en el gobierno municipal madrileño los otros

Voz 4 04:48 cinco dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la extinción de un fuego de pastos en la intersección con la M40 no hay ningún tipo de problema ahora mismo en el centro veintiocho grados

Voz 7 05:02 jóvenes que no escapar que aparquen debido aparcan a golpe de batería

Voz 1014 05:52 encina

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes no sé quién dijo una vez que la educación es como un viaje de ida y vuelta eh que lo que aprendes lo que te enseñan las ideas los valores que recibe Es tarde o temprano los acabas devolviendo no recuerdo quién lo dijo pero tenía más razón que un santo claro que eso tiene dos traducciones una positivas sin duda pero la otra nefasta todo depende de lo que ha mamado en la ida para ver cómo la vuelta después en el fútbol por ejemplo el fútbol un deporte de equipo verdad osea que requiere entre otras cosas esfuerzo disciplina compañerismo está muy bien para los chaval está muy bien que juegue pero que pasa semana sí semana también los llegan historias de partidos de niños no dos uno de niños donde los padres y las madres acaban a guantazo limpio el espectáculo es denigrante es lamentable alguna vez hemos comentado aquí en La Ventana con con Michael Robinson Michael buenas tardes hola irá mucho coraje verdad tú recuerdas haber vivido algún episodio de esto cuando el chaval de estar jugando en el campo que de repente los padres

Voz 1546 06:52 léase del todo no pero escuchar voces Si discusiones a las manos no iría pero también es cierto muy pocas veces he visto mi padre en un lío pero de vez en cuando a vergüenza

Voz 0313 07:07 pero eso es sólo el son padres hinchas o padres entrenadores donde crees que está el problema

Voz 1546 07:11 yo creo que es bueno es que hay padres entrenadores los les escuchas todos los días en la calle en la cafetería o cómo estamos Arco no fueron café no es que la si es que todo el mundo en España son entrenador todo el mundo sabe quién juega bien que supuestamente digamos no a eso es algo muy muy frecuente pero vana Alcampo inmensos hijos sus sobrinos jugar estoy está agudizado poco un cuatrocientos por cien

Voz 0313 07:41 algo pasa bueno pues hoy hoy vamos a contarles un episodio es realmente sensacional partido de fútbol del torneo de la luz entre los equipos infantiles del Málaga y el Sporting de Lisboa volvió a ocurrir eso que comentábamos lo de lo de casi siempre no follón en las gradas incluso no tienen que intervenir los servicios de seguridad pero lo importante de lo relevante lo valioso ocurren el césped nos quién área marca un gol espectacular osea tira un caño una chilena no nada de eso los jugadores para el partido los chavales se se marchan a la banda se dirigen al público osea a sus seguidores a sus familiares se ponen de espaldas para decirles dais pena o para lanzar a ese mensaje dais pena yo debo tener el día ñoño Isaías Roberto buenas tardes

Voz 1 08:25 pero a mí estas cosas me reconcilian

Voz 0313 08:27 con el ser humano sinceramente creo que todavía hay esperanza bienvenidos a La Ventana

Voz 10 08:42 mucho que le gustó ir lo quito

Voz 11 08:57 si si bien

Voz 10 09:00 eh

Voz 1 09:17 mal

Voz 10 09:21 que

Voz 11 09:24 sí

Voz 10 09:26 de Miranda se esto lo que sí ha existido aquí es que sets deben eh eh

Voz 12 10:20 sí

Voz 10 10:26 sí se siete y es que

Voz 12 10:43 Pla

Voz 7 10:49 Fernando Moreno buenas tardes

Voz 0313 10:51 hola buenas tardes Fernando Moreno ex entrenador del alevín del Málaga por lo tanto protagonista directo o indirecto de esta de esta imagen que va en dirección absolutamente contraria a lo que por desgracia tenemos que contar tan tan a menudo Fernando lo primero felicidades de verdad a los chavales aquí sí porque eso eso sí que es dar ejemplo eh

Voz 13 11:12 pues nada muchas gracias bueno se nosotros intentamos hacer transmitir y poner nuestro granito de arena en el cual puede estamos duramente encontró de de cualquier violencia verbal que ocurre en el fútbol

Voz 0313 11:28 oye pero el partido era un partido no sé

Voz 14 11:30 eh trabado de emocionante o

Voz 0313 11:33 sin que hubiera tenido yo qué sé lo que pasa en el fútbol aunque sean aunque sean chavales pues algún momento de detención han compartido tranquilo que pasaba

Voz 13 11:41 bueno de es cierto que al ser Pasolini Finaldi que puede ser que que hay el partido fuese algo más algo muy pensó si es cierto que que podría hacer que que algún lance del juego pueden hubiese alguna jugada más peligroso pero al final ha quedado en nada fuera de lo que pasa

Voz 0313 12:02 oye de quién fue la idea de marcharse a la banda de ponerse de espaldas fue de los chavales fue del cuerpo técnico

Voz 13 12:08 pues fue de consenso como con el cuerpo técnico no todo el cuerpo técnico que lo formamos junto a los jugadores pues y estuvimos hablando con con ellos lo comentamos en cuanto el árbitro para uso el juego fuera otro ácida eh hacia la grada donde se encontraban todos los familiares hay nada hicimos ese acto de protesta que ya te digo de expone un puntito más de de arena a la

Voz 15 12:36 en contra la violencia en el foco informativo o funcionó el gesto quiere decir la la grada se calmó un poco

Voz 13 12:43 sí bueno también hay que hay que agradecer que estuvo tuvo una intervención magnífica el cuerpo de seguridad que que estaba trabajando durante todo el fin de semana abstuvo mantuvieron la calma tanto los padres momento que nosotros pues no conoces a cabo hacia hacia la grada pues si fue recíproco

Voz 15 13:06 que que recibimos por parte de todo

Voz 13 13:09 de toda la grada que viene oye tú que tienes

Voz 0313 13:11 ya me imagino bastante tiempo en esto es lo más lo más especial lo más lo más singular qué has visto en un campo de fútbol

Voz 13 13:19 bueno sí sabemos que hoy en día de las redes sociales pues muchísimas cosas no se ven cosas muy desagradables pero se me ocurren muchas cosas buena muchas cosas malas nosotros lo que intentamos ayudar que el fútbol formativo esfumaban pase fea sea cada vez mejor no puede ser una cosa es que hemos visto sí ni nada a sentir para que para que ocurran estas cosas que no lo menos posible

Voz 1546 13:49 es posible que algunos de los espectadores más traviesos los traviesas eran padres directos los a los jugadores tuyos

Voz 13 14:00 bueno son no son gente de de la grada con gente familiares que estaban allí tanto de un equipo como veo otro no nosotros sí es cierto que que nuestro nuestro aficionado nuestro familiares han estado durante toda la temporada y lo han hecho fenomenalmente bien apoyando animando respaldado a al equipo aquí y la verdad es que no tenemos ahora ninguna queja de ellos

Voz 1546 14:25 nadie ha recriminado estoy de ese detalle un padre adulto ha recriminado el gesto y de los jugadores a dar la espalda a ellos

Voz 13 14:40 lo han mostrado han mostrado todo su apoyo a a ello en todo momento desde el que finalizó el partido estuvimos hablando con ellos tanto con el otro entrenador del Sporting de Portugal que te amo espectacular mentes bien con con nuestro cuerpo técnico y con los jugadores aquí un sin ningún problema a cabo el partido medianamente muy bien y nada a seguir

Voz 16 15:06 los árbitros imagino Fernando que lo entendieron también a la primera no porque si la complicidad del árbitro de los árbitros eso sí

Voz 0313 15:12 puedo hacer

Voz 13 15:13 exacto fue pues fue el árbitro el que el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con la grada ir a raíz de ahí fue cuando decidimos Un decidió el pausa del partir de nosotros nosotros pues decidimos tomar esa decisión

Voz 0827 15:29 en el fútbol formativo también trabajáis con los jugadores quiere decir un jugador que hiciera lo mismo no sé qué increpar al árbitro o a otro jugador del equipo rival también lo sancionarlo castigados para que no se vuelva a repetir la cosa

Voz 13 15:44 bueno sí son cosas tren-tran forma parte de que de nuestra norma interna no pero en ningún momento nuestro jugador le he se comportaron mal es todo lo contrario tuvieron una actitud fenomenal muy buena oí ni nada

Voz 0313 16:03 oye Fernando cuántos años lleva ex entrenador

Voz 13 16:06 pues esta es mi novena temporada

Voz 0313 16:09 tú te buena temporada te estarás haciendo rico no

Voz 0827 16:11 entrenando

Voz 15 16:14 si lo haces mal bueno te estás enriqueciendo

Voz 13 16:19 escapó poco a poco pues uno va adquiriendo concepto con una entrenadores también al final Cabo cuando se está intentando enseñar un acaba acaba aprendiendo no Jessor pues es fruto de los chicos no que se acuerdan metiéndote tampoco y en ello un nuevo concepto que tú

Voz 17 16:40 eh que otros digo bueno el FIFA al

Voz 13 16:44 mutuo no que para él tanto los tactos no no echo hacia ellos como hacia nosotros y eso al final que se que mucho que muestran senadores está prestan de mejor manera

Voz 0313 16:55 fuiste jugador antes de de entrenar Fernando

Voz 13 16:58 sí en categoría categoría Pace hasta hace un par de añitos estado está el jugar

Voz 0313 17:05 has estado jugando ahí y que y que que experiencia recuerdas todo cuanto tenía es la edad de los que entrenas ahora

Voz 15 17:12 pues a quiero decir estamos mejor estamos peor en ese aspecto

Voz 17 17:16 lo estaba evolucionando evolucionando poco a poco para ahí para mejor el desierto es el tema de las redes sociales

Voz 13 17:26 y con mucho todo lucran muy involucrados que que a lo mejor no hace un poquito más que el daño pero bueno al fin y al cabo es algo

Voz 17 17:34 ella inculcado en la orina ahí no hay que darle a atrás hay que vivir con eso

Voz 1546 17:39 por cierto enhorabuena porque al final ganasteis

Voz 1 17:42 el torneo es verdad tres goles a cero al Betis

Voz 1546 17:44 la final

Voz 15 17:46 sí sí con mucho la verdad que no merecía una alegría para un fin

Voz 0313 17:52 semana donde el Málaga digamos que no han tenido nos ha quedado ahí no

Voz 17 17:57 sí bueno la verdad que fue un día una dura no

Voz 13 18:01 noche alguna porque todos lo nosotros por ejemplo tenemos bastantes que que remontar empero no creo que una ciudad como Málaga un club tan grande como como este merece está en primera división sobretodo no no por eso sino por la fantástica afición que que tiene Málaga y que ha demostrado tener este este fin de semana una vez más

Voz 1546 18:24 es una pena no que cuando estáis de enhorabuena Aitán no sé tanto que liga el club y los mayores pues claro es casi mal visto esta feliz cuando todos los demás están bueno yo creo que es que tendrán que fichar a Fernando Moreno como entrenador vete a saber dónde estaría el primero

Voz 0313 18:42 vete a saber los chavales que hoy será el día de mañana Fernando un abrazo muy grande amigo de verdad

Voz 15 18:48 nada muchísimas gracias a seguir remando

Voz 0313 18:51 me acaban de enviar un mensaje en el polideportivo de Alcalá de Henares habrán montón de ejemplos pero en este en concreto hay un está colgado un cartel a la entrada padres madres queremos jugar con nuestras reglas y luego detalla lo que son esas esas normas respeta las reglas con tu apoyo seré feliz está muy bien todos los mensajes son son

Voz 1 19:08 ayer estuviera en la comida de despedida de la temporada del club donde juega mi hijo de un equipo de fútbol sala

Voz 0827 19:15 IS iba el entrenador ya que ha estado cinco años con ellos y demás no y ahí se te pasa por la mente todo lo que ha pasado y cuántas veces los padres sin llegar estas cosas que que pasaron en Málaga no veo cuantas veces te quejas de la arbitro te quejas de cómo está actuando el entrenador y demás cuando es gente que es que prácticamente trabaja por la cara es decir que que están allí sencillamente para que los chavales jueguen se diviertan aprendan estén ahí haciendo ejercicio físico y aprendan a convivir y a respetarse y demás no sin embargo no no dejamos esa capa fuera de de las gradas muchas veces que muchos ven

Voz 1546 19:51 a lo largo de la vida de un joven era un niño los padres estamos Vergüenza si ese soplo caso notas de muchas veces los niños pues sienten vergüenza por sus padres por su actitud y claro los padres poco ignorantes la ha realmente qué tipo de imágenes están dando en público

Voz 0313 20:11 sí lo que pasa es que estos padres a los que los hijos el expusieron de espaldas la próxima se lo van a pensar

Voz 1 20:15 no no he visto nunca he visto

Voz 1546 20:18 no ha visto la afición del Alepo

Voz 1 20:21 eso sí mucho pero sabes lo que pasa que muchas veces se hace eso desde el anonimato porque como el árbitro no tiene capacidad sacara una tarjeta amarilla una tarjeta roja a un padre para decirle oiga váyase usted acaso un poquito ustedes es vende eso sí sirven de esa impunidad mira

Voz 0313 20:37 poner árbitros en las gradas a lo mejor pues

Voz 1 20:39 en Inglaterra en un en un parque donde se juega

Voz 1546 20:42 es uno de los patios federados digamos no es que los árbitros van ya hablan con los familiares la Federación han dado la la potestad paterna arbitro a señalar una tarjeta roja al al público sí que sí que menos en la zona el Liverpool sirve sirvió Ventós tarjetas rojas no le permite entran las instalaciones durante una temporada lo que sucede ya he conocido y ha hablado ya con los árbitros aquí en España hacer que de eso Icon señor Rubiales el precedente de que la claro es que los árbitros de meter a Istán realmente muy preocupados porque al final acabó cinco como diecisiete dieciocho años tú ves unos padres son poco Basadre evoluciones etc etcétera ir amonestar si Charles fuera es una cosa

Voz 1 21:34 qué arriesgada sus laboral para las

Voz 0313 21:37 era en en homenaje a Michael Robinson otra noticia que tiene que ver que vincula la educación y el fútbol Ésta es una historia diferente hoy traemos a un libro que se titula El futbolista que sólo sabía una fórmula que su libro ilustrado en el que se pretende enseñar geometría Michael apunta geometría a través de un relato futbolístico el protagonista es Mateo es un niño al que bueno no también las mates también las matemáticas no no sé nada el mal pues Mateos un niño al que no se elevan Celedón bien las matemáticas hasta que un día se da cuenta de que están muy muy relacionadas con el fútbol Sergio Guirado buenas tardes

Voz 18 22:16 hola buenas tardes

Voz 0313 22:18 picas y autor del del libro profesor en el instituto Sierra de Mijas lleva doce años de de interino dando vueltas por Granada Cádiz Almería Málaga el dice que haciendo turismo a costa de la Junta pero bueno ahora hasta el instituto Sierra de Mijas y ha surgido la idea de este de este libro cuéntanos en qué consiste Sergio ver

Voz 18 22:35 bueno pues me mira hace tiempo

Voz 17 22:37 pues la Junta pulso que puso que fuera

Voz 18 22:40 en clase de matemáticas con todas las clases de matemáticas

Voz 17 22:45 entonces yo necesitaba un poco de material para

Voz 18 22:48 para él clase ir yo un día pues uno ver uno de niño que no hacía nada habitualmente aunque pero bueno tú qué haces cuando yo atrás a tasa que no hacen nada y donde yo me pongo haber problema de los Manolo nuevo tú mañana aprenden matemáticas entonces bueno que cuenta exilió este chico ir sacando la fórmula el cálculo de área de la figuras plana de Ia a través de un pequeño partido de de una gran final

Voz 0313 23:19 es verdad que los partidos de fútbol es verdad que cuando te enseñan a jugar al fútbol si lo piensas un poquito viarios con Michael no me dejará mentir no todos son triángulos

Voz 1546 23:27 sí sí todos los otros preámbulos y además el equipo en la historia recién que en mayo por ejemplo a todo aquello fue el la el Barça Barça siempre Franco glosó los obtuso regular sí extintos para que luego el jugador que tiene posesión de balón tiene opciones alternativas no tiene muchas veces cuando llegaron delantero centro un balón línea recta nunca es buena siempre tienen virago Nadal cuando sobre todo cuando hubo profesional el Zidane para ver si formas no

Voz 0313 24:05 claro porque el la Diagonal Sergio lo que haces es romper el el rectángulo no te quedan dos triángulos entonces

Voz 18 24:11 claro que entre los triángulos de saca la jaula si el base por altura al corta el rectángulo en dos pues tiene pase por Natura el partido con y así va a todas iba a todo cuanto Barrena que sí

Voz 0313 24:25 sí

Voz 18 24:27 al pueblo de áreas sobre todo con el con la disminución de la fórmula que lo que pretende no es así

Voz 0313 24:35 a ti te ha dado resultado el libro que a nivel de de los alumnos quiero decir

Voz 18 24:39 son llegar a la huelga general otomano tomando trama que tener Cuenca que vamos todos llevamos Diego yo con la matemática primera hora hora proceder desguaces segunda una pero se quiere decía que era el uno tres

Voz 13 24:54 otro tres entonces si les cuenta las cosas

Voz 18 24:56 de otra manera ello lo toman con muchísimo mayor

Voz 17 25:00 mucho mucho más

Voz 1 25:02 tanto el futbolista corre y con la pelota no estoy diciendo que está mal con la pelota pero

Voz 1546 25:09 la vez que en el equipo de Pep Carles se que te gustó mucho ex equipo pero pocas quien te fastidia la geometría la pelota no el jugador con ello no

Voz 0827 25:26 es que es muy interesante a mi me parece que es verdad que a veces la ciencia se enseña a los chavales sin que los chavales vean la aplicación práctica y lo que pretende este profesor con una gran habilidad es pasar de la vida real y explicarles que en su vida bueno sí podría hablar del fútbol pero seguramente podría hablar de de otras cosas que hacen los chavales les puede explicar desde las matemáticas yo siempre por ejemplo digo que si yo fuera profesor de Lengua también señalé a la lengua partiendo de una retransmisión deportiva porque las retransmisiones de nosotros compañero Nos están cargadas de metáforas de figuras retóricas el jugador duerme

Voz 1 26:00 el balón el jugador dispara el jugador fusil a la grada ruge

Voz 0827 26:04 es decir constante el el Messi te queremos Messi es el verde que te quiero verde de Lorca exactamente igual no

Voz 1 26:10 entonces si si partimos de la retransmisión deportiva

Voz 0827 26:12 podemos llegar a Lorca y a lo mejor sí solamente enseñas Lorca con todo lo bello que es Lorca es más difícil lo contrario no profesor

Voz 18 26:21 claro yo en el tema del de el fútbol y la quitan lo que tienes que son son universales de el lo mismo que el lenguaje en el comunicado la matemática y el fútbol lo podemos comunicar igual que es la Argentina que hay una pero empecé a y lo que es lo que pretendo es lo que dice Isaías ponerlo todo junto no se para las matemáticas de todo lo demás

Voz 0827 26:44 en ese caso el gigante estoy pensando que incluso los pactos los pactos políticos se podrían explicar desde las matemáticas no sé si ha pactado con Pata Pata concede no profesor

Voz 18 26:55 se encuentran en un punto central claro claro

Voz 1 26:58 es entonces

Voz 18 27:01 eso eso

Voz 1 27:03 variable hice ángulos seré mejor plantearles un patio de fútbol

Voz 1546 27:09 lo que sí entiendo que realmente lo que hace usted es utilizar el fútbol con un maravilloso pretexto para contra otro cosa no

Voz 0313 27:17 claro

Voz 18 27:18 exacto exacto lo que pretendo que acercan la matemática las cosas que más le por qué qué Almo no yo te lo que se venía de una manera más abstracta y lo que no es que el otro también por ejemplo hago cosas como enseñarle tenemos ética eh o cosas piensa que todas las matemáticas el acto ten

Voz 0313 27:41 ahora bien sean mucho más

Voz 18 27:43 soy tocar que de vigorizar Sergio cuántos años de profesores

Voz 0313 27:48 ya

Voz 18 27:49 pues teme año doce sino sino calculo mal

Voz 16 27:52 yo más seis más seis

Voz 0313 27:56 yo era una última pregunta o que nos va a conectar con el asunto que tardaremos a continuación sean nuestra polémica la de esta tarde de los chavales de de estos últimos años en las clases en el contacto de tal cuántos hay que quieran ser Instagram Merz youtubers influencer y estas cosas cuántos tienen esto en la cabeza

Voz 18 28:14 pues bastante la verdad que bastante lo que se lleva cada vez más esfuerzo pero sí que es verdad que desde mi punto desde el punto de vista Tena Atalaya el proceso pues y lo que estamos al la lo mismo que hay un montón de niños que tienen grande que no que no tiene mucho esfuerzo hay otro montón que son una maravilla sabe que son muy un auténtico currante y un auténtico o trabajadores y gente con muchísima ilusión y cuando la gente me dice que lo niños ya no

Voz 13 28:51 son como hacen Escherichia esto no es como antes

Voz 18 28:54 etc yo creo que estamos totalmente

Voz 13 28:56 Salgado

Voz 18 28:58 donde hay unos niños los trabajadores con gana fuerza increíble con su pegarse K

Voz 0313 29:07 celebro que el profesor comparta lo que decía que hace un ratito a La Ventana hay que todavía queda esperanza Sergio airado autor del futbolista que sólo sabía una fórmula muchísimas gracias por este ratito

Voz 18 29:16 muchas gracias a vosotros hasta ver se otros claro está

Voz 16 34:43 Internet ha sido el mejor escenario para más de un artista esta chica que está cantando por ejemplo veinte añitos Argentina se llama Sofía Fon Berdych más conocida como Ture y acumula ya más de trescientos mil seguidores es una es una de las sensaciones

Voz 0313 34:56 es el momento en en Latinoamérica ya podemos decir con propiedad que se ha convertido en una en una influencer

Voz 16 35:01 siga pues porque ahora para hacer dúos tiene actuaciones en directo bueno pero esto del Hola influencer sabemos exactamente qué es

Voz 1375 35:11 por ello más nuestra polémica

Voz 31 35:16 la polémica

Voz 1 35:20 la verdad es que el universo influencer no estoy

Voz 0827 35:22 n desconcertados muchas marcas convocan ya por igual a periodistas que ha youtubers y blogueros para el lanzamiento de sus productos un Nos dicen que será la procesión del siglo XXI y otro día nos hablan del fiasco que se esconde tras muchos de estos personajes una información nos cuenta la creación del primer Master de influencer en España meses después conocemos la historia de una estrella Instagram Mi de Twitter de nombre Ari que con tres millones de seguidores en ambas redes fue incapaz de vender XXXVI camisetas cuando se lanzó a crear su propia marca textil puede que estemos ante un negocio tan reciente que aún necesita madurar quizás las marcas sobrevaloran las cifras que sí esconden tras cada celebridad virtual en un mundo en el que los paquetes de seguidores comentarios Ilha Aix pueden comprarse a precio de saldo o es posible que la nombramiento de los seguidores por las poses de un personaje Se desinflaron cuando tienen que aflojar su cartera para comprar el producto que prescriben los datos indican que hay veinte millones de influencer en todo el mundo y que el pasado año las marcas invirtieron en España treinta y cinco millones de euros en hacerse con sus servicios cuatro veces más que en el año diecisiete esa es una realidad presente indudable la pregunta es

Voz 1 36:36 sí además puede que sea una burbuja

Voz 0827 36:38 que estalle en un futuro cercano

Voz 1 36:42 Oriol

Voz 0313 36:43 duro no lo sé pero los datos ahora mismo son los que son casi la mitad de los jóvenes españoles querrían ser actores músicos algo más del treinta por ciento dicen que les gustaría ser deportistas basta aquí digamos que no hay muchas novedades con esta nueva profesión ocupación que entra en el ranking de las aspiraciones de de la gente más joven es están según un estudio uno de cada cuatro uno de cada cuatro veinticinco por ciento quieren ser influencer osea vivir enseñando su vida sus amistad de sus aficiones sus preferencias y hacer de esto pues una forma de de de oficio de o de ganarse la vida Julio Guerra ha vivido como un influencer un fin de semana en el Festival de las Artes de Valencia

Voz 1375 37:38 nos vamos del festival pero no como cualquiera lo vamos a tener que estar entre todo el tumulto y no nos vamos a tener que enfrentar a los grandes problemas del mundo festivalero

Voz 32 37:50 igual

Voz 0995 37:53 problemas como cuando cenar si tenemos dos conciertos por delante en algo menos de una hora queremos también ver un poco el que está sonando en ese momento en fin terrible problemas que siendo especial siendo vi siendo famosos siendo influencer pues no los tendríamos que soportar pero son muchas más las ventajas volvamos al principio

Voz 33 38:12 y a nadie

Voz 1 38:15 destino Valencia Joaquín Sorolla

Voz 4 38:17 debían desde Madrid la mayoría con el tren en la estación de Atocha preferentes

Voz 1375 38:21 sí con atención especial y merienda incluida su llegada a la estación

Voz 0995 38:24 lo que les trasladan al hotel pero no es un hotel cualquiera Hotel Balneario cinco estrellas gran lujo primera línea de playa por tener tiene hasta

Voz 4 38:33 bueno lógicamente que este glamour increíble que hoy tenemos nosotros habrá gente que lo tienes obviamente no es mi caso glamour

Voz 0995 38:41 la Noelia

Voz 34 38:42 Noelia Ramírez ochenta y siete mil seguidores en Instagram dueña de una empresa de transportes

Voz 0995 38:48 ella es una de las ganadoras de un concurso que consiste en tener una vida de lujo durante un fin de semana para convertirse en influencer aunque en el fondo ella ya lo es si le preguntamos eso en qué consiste ser influenza

Voz 4 38:58 para mí en mi caso simplemente es tengo mogollón de cosas gratis

Voz 0995 39:02 Noelia eso sí se dedica otra cosa tiene una empresa de transporte y aprovecha lo de ser influencer porque le gusta pero no es ni mucho menos su salida profesional

Voz 4 39:10 porque me gusta detonó en ningún momento monte e Instagram pensando en ojalá que me den cosas rueden regalos viajes

Voz 0995 39:18 extraño que pueda parecer Se información

Voz 4 39:21 en Galicia yo cojo todas las mañanas me tomo el café antes siempre cojo el periódico pero es que ya es costumbre porque es mi vida día a día

Voz 0995 39:29 decir que es el ejemplo de una influencer no influencer lo es pero porque le gusta no lo ve como su futuro profesional lo contrario a Vicky

Voz 34 39:37 Víctor Cano veintiocho años cinco mil seguidores en Instagram actor Villa eh

Voz 0995 39:42 él lo tiene claro hay una salida profesional no es que le gusta es que le encanta montar bien y realmente te lo ocurre

Voz 1 39:48 las puedes vivir perfectamente porque trabajas con marcas en la mano

Voz 0995 39:51 este miman te cuidan aunque tiene muchos menos seguidores que Noelia sí que les saca partido a la herramienta más que el número de seguidores dice lo importante es la relación con los patrocina

Voz 1 40:01 si tú presentas una buena propuesta una marca la marca con que se lo des todo hecho la marca la marca te lo va a coger porque la marca de lo que quiere decir al contenido fácil sencillo sencillo complicar me das esto sí lo tienes si firmamos ya vamos

Voz 0995 40:17 el último ejemplo Iker

Voz 34 40:18 Iker Ugarte treinta años mil quinientos seguidores en Twitter periodistas

Voz 0995 40:23 él no tenía del todo claro que ellos eran aspirantes a influencias

Voz 0313 40:27 finalmente ganó un sorteo y le tocó una

Voz 0995 40:29 hemos visto lo que hay una vez probada la experiencia de un fin de semana de lujo pues tampoco le importaría quedarse así

Voz 0364 40:35 influencer eh son va reportar a invitaciones a eventos eh que me mandaran cosa de esa casa para aprobar y dar mi opinión sobre ellas

Voz 0995 40:44 sí me gustaría si cree que ya sea como influencer sólo trabajando para marcas que es lo que hace los profesionales de la comunicación se enfocan cada vez más en este sector es su casa no

Voz 0364 40:55 a ser una asignatura propia de la carrera de periodismo de comunicación pero yo creo que poco a poco sí que se está metiendo en el ya es habitual en el día a día de la gente así yo creo que sí que puede llegar a ser una realidad de verdad

Voz 0995 41:10 bueno y les dejamos que no se crean que esto es tan sencillo Nuestros aspirantes se quedan sin tiempo sus mentores así se llaman les van a dar consejos de estilismo maquillaje comunicación hasta les dan unas Play List una lista de canciones que les recomiendan para estar bien preparados que no se puede ir de cualquier manera a un concierto el festival empezado queda mucho por delante mucha zona VIP muchas cosas gratis y el contador que pone fin a este día de lujo ya ha empezado a funcionar

Voz 7 41:40 José Pablo García buenas tardes

Voz 17 41:42 buenas tardes José Pablo saludamos

Voz 0313 41:45 bloguero profesional periodista y director del primer Master para influencias en España no sólo eso creo que a las cinco en un ratito formas parte del tribunal para evaluar los trabajos que van a defender los alumnos no

Voz 17 41:56 exacto exacto como director académico de este primer Master para ser influencer profesional de España pues lo lo proyecto el FM su fe su esto de fin de máster ir bueno creo que tengo bastante fe puesta en ellos y ahora lo que tiene que es trabajo de de todo el año esta quinientas horas lectivas con muchas asignaturas más allá de estilismo maquillaje y si eso que hay veces que que se queda un poco la cosa que en la frivolidad

Voz 15 42:25 jugáis su esfuerzo trabajo durante todo el curso académico

Voz 0313 42:27 dos alumnos tenéis José Pablo

Voz 17 42:29 pues mira tenemos diez alumnos nuestras cosas son bastante pequeñita algunos no ha podido terminar el curso por diferente motivo pero aproximadamente este segundo año el año pasado fue el primero acabó con éxito y con la mayoría de los alumnos que es lo más importante yo creo que para

Voz 13 42:45 una persona que que empieza asturianos

Voz 17 42:48 decide dar este paso es la mayoría a trabajando que lo que al final es uno de los objetivos de del Mater ir año pues exactamente igual intentando enseñarle cómo funciona el mercado laboral Noguchi más o menos por dónde van las tendencias y en donde gasta dinero tanto los clientes como las marcas que son los fue olvidarnos puede gustar más o menos pero el marketing de influencer que es que estamos hablando hoy el hecho una radiografía perfecta que podíamos estar con todos los gastos que va hablando sobre la tarde y toda la noche pues precisamente lo que intentamos hacer es

Voz 0313 43:21 oye yo tengo ganas de que nos des detalles de lo que enseña en este máster y de que supone exactamente ser influencer pero el último protagonista el reportaje escuchándole Juan me down me ha preocupado porque decía buenos que incluso en el futuro tal vez en la carrera de periodismo deberá haber una asignatura de influyó en bueno es que son dos cosas distintas tengo yo tengo yo la impresión el convencimiento una cosa acalde periodista tú lo eres otra cosa ser influencer son son dos cosas leerán estas no

Voz 17 43:46 eh en hecho en esto sí que creo que puedo puedo aportar algo pues por mi parte de periodistas durante mucho tiempo trabajado en los medios tradicionales en radio en prensa escrita en televisión y bueno ahora con con momento hace cinco años

Voz 13 43:58 no tanto Chita que también hizo María José como yo

Voz 17 44:01 pues creamos un proyecto digital que era que se llama tomar por mundo que nuestra web de viajes y a partir de ahí fui moviendo evolucionando con con la realidad del mercado por lo tanto creo que es un concepto diferente creo que el periodista seguirá siéndolo lo que pasa que el periodista del siglo XXI tiene que tener muy muy muy asimilado pues todas las herramientas digitales al final todo una gran parte de este mundo consiste en vender el vender lleva implícito fuese todas las herramientas del marketing entonces es verdad que a lo mejor el periodista va a seguir siendo periodista pero va a necesitar herramientas del siglo XXI más cercanas al marketing digital ya venderse porque porque todos lo sabemos cada vez hay menos trabajo me refiero asalariado y hay más emprendimiento más trabajo individualizado no sé eso es una gran parte de lo queramos y respondiendo a la pregunta de las asignaturas aquí ponemos mucho foco en la marca personal en la transformación digital damos asignaturas de marketing digital damos una asignatura que derecho legal en entornos que carné asignaturas que realmente padecen para mucho vale para en influencer pero vale también para una persona que esté empezando a montar un negocio

Voz 0827 45:10 estamos ante el futuro de verdad o estamos también ante una burbuja a lo mejor las dos cosas son compatibles se que estén en busca de un nuevo tiempo que es está abriendo donde se está sumando mucha gente y que dentro de esa burbuja efectivamente haya una realidad muy concreta que sea un camino a marcar durante este siglo

Voz 17 45:28 claro va vamos por parte lo que lo que está claro hemos escuchado a varias personas en el reportaje compañero de julio guerras y al final la gente la gente me encanta durante una época de la historia le encantaba hacer pues el por el protagonista Auxerre el actor José el futbolista ahora una persona de éxito que que se acerca a todo lo que tiene que ver con con la fama con el éxito es el influencer entonces al final los niños ya lo ha dicho ya lo han dicho los esto

Voz 18 45:59 Dios quiere ser influencer tienen serios

Voz 17 46:02 suelen ser porque es la persona que se acerca a esos parámetros que tenemos no eso sueño a esos anhelos

Voz 16 46:07 sí pero no puede haber veinte billones de Messi en el mundo no quiero decir que hay veinte billones de influencer esto sea burbuja o no como decía Isaías igual tiende a bajar un poquito el suflé a normalizarse a que queden los tres o cuatro meses no todo el mundo va a poder ser influencer en el pozo en el futuro no

Voz 17 46:23 no es que estamos hablando de conceptos diferente Messi estamos hablando de talento el talento no lo tiene todo el mundo lo que sí se puede trabajar son las herramientas a hice puede tener se puede trabajar las está pez ya hice puede he transmitido nada más cayó bueno periodistas aspirantes a buenos locutores de radio puede haber muchos a ver si me explico porque porque haya un talento no quiere decir que el resto no pudiera optar a eso creo que esto es importante que todo el mundo lo sepa él influencer no tiene porque eso es lo de miles de millones de personas de hecho la tendencia yo son importante va justo lo contrario no a los macro influencer o lo que conocemos que son gigantes

Voz 15 47:01 vale no lo contrario vamos al yo creo afluencia

Voz 17 47:04 eso ojo al dato que en Europa está empezando y en España llegará en breve al Nano influencer al influencer del barrio de tu calle de tu comunidad etcétera etcétera

Voz 0313 47:14 con eso te puedes ganar la vida o te podrás ganar la vida José Pablo pregunto eh

Voz 17 47:18 al al ciento por cien osea y además tú te respondo sin duda

Voz 0313 47:22 por qué porque la marca

Voz 17 47:24 necesitan vender Ilan marcas la gente está ahora mismo en Internet y hay que llegar a donde está la gente y estas conexiones que estos conectores esto seudo comer viales que también se le puede llamar así se conectan casi la conexión perfecta que meter la cabeza marca cliente a cómo ganan dinero influencer bueno pues a través de muchas maneras pero evidentemente principalmente gracias a vender productos de marcas o bueno incluso haciendo publicidad etcétera etcétera osea sí por supuesto se puede ganar dinero esto

Voz 1546 47:52 entonces el la información o el mensaje a través de Instagram Twitter Facebook etcétera etcétera donde

Voz 1 48:00 influencer y pues cosecha

Voz 1546 48:03 hace cree su cosecha de X miles de seguidores del momento cuando realmente uno puede pensar bueno lo único que hace Cities venderme venderme cosas no no puede influir en el número de seguidores que tiene que hacer el influencer utilizar este medio por su propio bien calma

Voz 17 48:24 esa ha dado ha dado como una de las claves uno de los grandes problemas uno de los grandes problemas de la falta de profesionalizar de profesionalidad de profesionalismo la gente ya lo habéis escuchado alguno desgraciadamente sólo quieren las cosas gratis el trabajando es que te den Costa gratis es cobrar por hacer algo por otro lado que el duque comenta falta regulación en España tenemos un ya ve problemas que ahora mismo todo este sector que mueve miles de millones de euros que por supuesto el mercado va por delante de las leyes está muy ausencia de leyes es decir se está regulando y efectivamente hay un abuso de muchos influencer conseguido influencer en aprovecharse de este vacío y de abusar de la marca al final van a perder la credibilidad

Voz 15 49:04 lo que está pasando con eso es con lo grande y influencer

Voz 17 49:07 y al final es eso y al final qué haces la marca tiene que seguir vendiendo

Voz 13 49:11 no no nos sirve el el influencer gigante no pasa

Voz 17 49:13 nada vamos a uno más pequeñito que sea más de más confianza y así vamos sea al final quiero decir esto no va a ser algo que sea es algo que pase de de un día para otro ni mucho menos porque las redes sociales no han venido para una semana han venido para quedarse

Voz 0313 49:26 pero la pero la pero el filtro y la selección se va a hacer seguro porque a un influencer aún prescriptor mira utilicemos esta palabra un prescriptor de lo que sea con crédito con prestigio se les reconoce ya un caradura también se puede tardar un poquito más de tiempo pero se les recoleto

Voz 17 49:41 tanto tira la clave Laura la clave es apostar por la calidad y eso es lo que al final el mercado para hacer una una definición natural de dónde está la ley donde está la cantidad sobre todo la cantidad hay que dicen ni entre la paja grano No la chica está que ha vendido sólo veintí típico camiseta es cierto tiene mucho millón y la vendido pero probablemente porque la empresa que la contrató en no contrató a la persona correcta hay caso justo vendiendo camisetas de marcas españolas que usaba influencer y venden miles de millones

Voz 0313 50:10 sí pero miles de camisetas

Voz 17 50:12 eso que así se han internacionalizado gracias lo influencer entonces hay que hay que siempre apostar por esa calidad no pero bueno creo que todavía por vuestra parte la mesa hay un poco de incredulidad no en en en este Márquez y la influenza

Voz 0313 50:24 bueno más dudas sobre quien exactamente sobre la definición y sobre todo escuchando pues algunos de los protagonistas del reportaje ver cómo se confunde eso más que con un oficio con una ocupación y una ocupación que por casualidad pero circunstancias te puede servir para ganarte la vida pero que Curro y talento y detrás

Voz 16 50:43 igual no hace falta mucho ir porque que el mundo hay muchas dudas en el mundo digital en el ámbito de Internet ya hemos vivido alguna que otra burbuja eh acuérdate los finales de los noventa las punto com todo el mundo iba a tener pero mira dominada José Pablo un tema concreto una duda cuéntanos de qué van los trabajos de fin de curso de los de los alumnos para que los