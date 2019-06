La Ventana (17/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias Manuel Valls responde la ruptura anunciada esta misma tarde por ciudadanos ratificando su en su decisión de haber apoyado a Ada Colau para que sea la alcaldesa de Barcelona Monica Peinado buenas tardes bona tarda

Voz 1600 00:18 qué tal buenas tardes cuatro horas después del anuncio de Ciudadanos Manuel Valls en un escueto comunicado remarca que el apoyo que obtuvo en las elecciones municipales ha sido decisivo para frustrar el acceso del independentismo a la alcaldía de Barcelona y poca cosa más solo que está evaluando la situación creada tras la decisión de Ciudadanos de romper el grupo municipal que se manifestará sobre esta cuestión en el momento oportuno dice los tres concejales de Ciudadanos van a tener grupo propio y Manuel Valls contaría en principio con Eva Parera in Celestino Corbacho es decir tres y tres

Voz 0313 00:52 tenemos más de crónica política Ester Bazán si el partido

Voz 1454 00:55 el recurre al tiempo para evitar un choque con Vox fuentes de la dirección del partido aseguran que cumplirán con todo lo pactado y que se han dado un plazo de veinte días para hacerlo que nadie tenga duda de que vamos a cumplir con lo pactado con Ciudadanos y con Vox aseguran desde el partido de Pablo Casado mientras Vox insiste a través de un comunicado en que sus pactos para gobernar en los ayuntamientos incluyen concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad en entes municipales reiteran esta idea después de que en la estructura inicial del Ayuntamiento de Madrid su partido no tenga de momento representación alguna Javier Carrera adelante

Voz 0866 01:26 aumente día es también lo que contempla según Vox el acuerdo con el PP para integrar a sus representantes de forma propone

Voz 0313 01:32 al final dicen a los resultados en cada ayuntamiento

Voz 0866 01:34 dos reitera el partido que el pacto incluye esas concejalías de gobierno advirtiendo de que cualquier interpretación espuria dice el comunicado supondría un incumplimiento del compromiso firmado ante lo que aseguran reaccionarían hoy mismo su candidata a la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio anunciaba el cese de toda relación con los populares a nivel autonómico por la situación en el Consistorio madrileño fuentes de la formación de Santiago Abascal consideran que Vox tendría que contar como mínimo con una concejalía de gobierno en dicho

rescatadas más de un centenar de personas en aguas del mar de Alborán de origen subsahariano que intentaban alcanzar la costa en dos pateras que habían salido por la mañana desde el norte de Marruecos entre los rescatados había quince mujeres y tres niños de corta edad que ha sido interceptado circulando a ciento cincuenta y siete kilómetros por hora en un tramo limitado a cincuenta en Carballo en una zona con un paso de peatones y vivienda donde se registra un elevado número de accidentes su nombre el detenido tenía antecedentes por hechos similares vamos con los deportes Toni López buenas tardes

estará Esther muy buenas el marcha el último partido de la fase de grupos del Mundial femenino para España minuto tres del España cero China cero España busca clasificarse a octavos de final de un Mundial por primera vez en su historia lo estamos contando en Carrusel deportivo por la antena de ser más cadenaser punto com y aplicaciones de la SER Carrusel además a las nueve segundo partido de la final de Liga Endesa ACB entre Real Madrid y llega uno cero para el Madrid nueve cuarto partido de la final de Liga de fútbol sala al Pozo Murcia Barça Lassa Si gana el pozo será campeón

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0281 03:04 la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid trata de buscar

Voz 0089 03:07 su sitio en el mapa político de la capital Manuela Carmena ha renunciado a su acta de concejal esta misma mañana con una sonrisa mirando siempre hacia adelante

Voz 3 03:15 ya no es oye aquí nadie pues vamos a sentar que se nada más

Voz 0781 03:20 pues no no voy a hacer pero pero cómo se sienten

Voz 4 03:23 es un día así en un día ya en día como pues Ryder contenta claro ya a partir de ahora que ya veremos

Voz 0089 03:32 ya veremos Más Madrid tiene que anunciar esta semana como queda configurado el grupo municipal puesto que el reglamento del pleno establece que se deben comunicar los cargos de secretario del grupo y portavocía en los cinco primeros días hábiles desde la constitución de la nueva corporación todo indica que habrá una doble portavocía la que tratará con los medios de comunicación será Rita Maestre mientras que la portavocía política será para Marta Higueras

Voz 0313 03:55 la UGT ha señalado que es dramático

Voz 0089 03:58 qué veintisiete trabajadores hayan perdido la vida en accidentes laborales en la región entre enero y finales de mayo según se desprende de los datos ofrecidos por el Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Voz 0313 04:09 en concreto once fallecieron en el sector

Voz 0089 04:11 los servicios cuatro en la construcción tres en la industria y uno en la agricultura ocho accidentes mortales in itinere registrados en estos cinco primeros meses del año en la Comunidad Autónoma orgullo de ir en taxi así se llama la campaña que las emisoras de Teletaxi pide taxi han preparado para las fiestas del Orgullo de este año entre las acciones que se van a poner en marcha

Voz 0313 04:32 los taxistas van a decorar sus vehículos colar

Voz 0089 04:34 bandera del arcoiris Juanjo es uno de ellos

Voz 5 04:37 que cada hora que va pasando su

Voz 0313 04:43 si la gente polaca

Voz 5 04:45 oye te te mira con una sonrisa

Voz 0781 04:47 que le haga ganada que que

Voz 5 04:50 es un acto solidario

suben las mínimas de cara a mañana ahora mismo en la Gran Vía veintinueve grados centígrados

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1626 08:43 abrir las facturas de la luz y no entender nada

Voz 1 08:45 al sentir que me toman el pelo

Voz 1626 08:48 mal en Lucero sabíamos que había otras mal

Voz 12 08:50 las de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 13 09:02 tercera hola qué tal estás

Voz 14 09:07 muy preocupada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto cómoda

Voz 5 09:10 pues yo no doy abasto desde que anunció la

Voz 4 09:12 radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 1804 09:15 esto es sólo parar a sí mismo

Voz 4 09:17 les deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 0313 09:36 sólo seis minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias el Vaticano tienen una historia tan larga tan rica y tan turbio en ocasiones quedaría pues daría para muchos libros pero hoy vamos a contarles algo yo creo que básicamente curioso diría que muy poco conocido resulta que

Voz 1626 10:16 un registro civiles así por encima un organismo donde se inscriben por ejemplo nacimientos matrimonios así que si decimos que el diecisiete de junio de mil novecientos veintinueve se inauguró el registro civil del Vaticano una se pregunta allí no deberían de nacer niños hice casan poco pero si resulta que también nacen niños en el Vaticano muy contados porque lo contrario estaría feo aquel diecisiete de junio se inscribió al primer nacido dentro de los límites del Vaticano pero teniendo en cuenta que este mini Estado sólo existía desde cuatro meses antes está claro que el crío fue concebido en el

Voz 1804 10:54 extrajera

Voz 16 10:56 Adecco tener con la pelo esto no se dice eso no sea hacerlo uno punto

Voz 1626 11:10 ciudad del Vaticano existe como país desde febrero de mil novecientos veintinueve por eso todos los nacidos anteriormente en el recinto eran simplemente Román tampoco es que ahora se registre una enormidad de críos en el Vaticano de hecho es el país con el índice de natalidad más bajo pese a que su Gobierno se pasa la vida dando la azzurra con eso de crecer multiplicado deberían predicar con el ejemplo

Voz 0313 11:34 hasta hace aproximadamente diez años

Voz 1626 11:37 vaticanos se regía por el ordenamiento jurídico italiano es decir ley que se aprobaba en Italia se aplicaba automáticamente en la Santa Sede hasta que Benedicto XVI se hartó porque dijo que los italianos cambiaban mucho de leyes muy rápido digo yo que ese agobio haría porque cualquier día aprobaban el matrimonio homosexual como de hecho ocurrió en dos mil dieciséis tenían que aplican el Vaticano vaya disgusto el caso es que al Registro Civil Vaticano fue de los primeros organismos administrativos del nuevo Estado esos funcionarios la verdad los menos estresados

Voz 16 12:08 con nuestros Dios nuestro idioma Straw ven con nuestro por eso qué es pues por mi

Voz 1626 12:32 no sé cómo irá ahora eso de registrar o no registrar niños porque en el Vaticano no son mucho de informar de su cosa pero según uno de sus últimos padrones bastante fiable porque en este Estado mínimo y a la vez uno de los más ricos del mundo no sufren grandes vaivenes demográficos y de sus novecientos habitantes sólo quinientos y pico son ciudadanos vaticanos sexo o Atica ceño de ellos sólo cuarenta y tres son civiles el resto todos curas cardenales obispos monjas que risa así no hay forma de que el Estado Vaticano alcance los niveles mínimamente decentes de natalidad que ellos exigen al resto

Voz 1804 13:12 a mi casa de joder con la pelota

Voz 0313 13:18 o sea que en este caso lo de predicar con el ejemplo como que no cuando tal vez algún día ya veremos si cambian

Voz 0313 13:55 Benjamín Prado buenas tardes buenos amigos bienvenidos a La Ventana cómo estás muy bien cómo estás después de un fin de semana triunfal que tiene que contarlo sea triunfal de disfrutar mira al de disfrutar la Feria del Libro de Madrid la Feria del Libro de Gijón hay más o este fin de semana ha llegado también alguna no estoy muy agradecido a todas las leyes que buena

Voz 0281 14:14 conforme libros pero sobre todo estoy encantado porque en la de Madrid de verdad con también ha sido el de cada diez personas seis son oyentes de este programa a los oyentes de La Ventana no siguen en los libros siguen los relatos en Cannes

Voz 0313 14:28 el EGM oye si te parece nuestro dinero nos costó llevártelo a la lección buenas que si te gustan los libros de literatura los lunes sacude sexto los martes y los mirlos olvidados porque te gusten otras cosa pero los lectores en los hoyos muchos tú sabes qué pasa corren se me ocurren pocos hay algunos se me ocurren pocos temas de conversación más a menos y más agradables que que comentar un libro y tú sabes dárselo a alguien además tú sabes qué es lo que me dice además el noventa por ciento la gente que me lo dice Jorge de no lo pasáis yo soy digo es que es verdad pero pero es que es así el dato de hoy en la Feria del Libro de Madrid ha cerrado este año con un catorce por ciento más de ventas han sido han sido podido su mira yo recuerdo el sábado por la mañana hay yo recuerdo una tarde

Voz 0281 15:11 el sábado que estuve firmando en una caseta una está muy pequeñita y además no había no por nada Ever no había ni youtubers influir cero sin nada estábamos Antonio Muñoz Molina Enrique Vila Matas yo fue apoteósico apoteósico saque los escritores literarios todo todavía tenemos futuro en aquel sábado por la tarde había un amigo tuyo como se llama a Joaquín Sabina

Voz 0313 15:29 que canta si se decanta lo que se el Sabina sí sí Javier Sagarna buenas tardes qué director de la escuela de escritores como ha ido el convoy estamos ya terminando el concurso esta temporada falta una última plaza para la final

Voz 17 15:40 exactamente esta es la última frase que vamos a dejar la última oportunidad para escribir anterior durante la semana el borrado la semana que viene tendremos la última final final la siguiente semana la última final mensual en tres semanas la gran final de los seis mil

Voz 0313 15:53 recordó la frase de la semana pasada para empezar a construir las historias cuando acabe es la dejas fuera un cuanto relatos hemos recibido pues seiscientos

Voz 17 16:00 veintitrés está mal no está mal no está mal eran poquito para difícil que otras que hemos tenido pero hagamos un así es ciento sesenta y tres relatos está muy bien bueno

Voz 0313 16:08 pues luego saludamos a los finalistas si votamos para ayudarnos a seleccionar quién es el mejor obtenemos tenemos una invitada una invitada escritora autora de de novela negra bueno la novela que presentamos esta tarde en realidad es la última de una trilogía una trilogía con dos inspectores literarios de esos que te dejan huella a Lavalle las Pons la medalla por título en el reino de la araña y hay que decir que su autora no se andó nunca por las ramas porque ya en el comienzo en muerte era el ministerio palmada o ministro un político de buenas a primeras el segundo en tiempos de crimen una bomba pan banquero que también la comentamos aquí en La Ventana y ahora bueno ahora ocurre esto

Voz 0136 16:50 serían cerca de las dos de la madrugada cuando llegaron a casa discutían en voz baja para evitar que los oyeran los vecinos el hombre metió la llave en la cerradura ya abrió la puerta a pesar de todo le cedió el paso ella entró con gesto digno y se quitó el abrigo para colgarlo en el armario empotrado del recibidor era la enésima disputa del matrimonio variaciones sobre el mismo tema la batalla comenzaba con cualquier nimiedad pronto se sucedían las escaramuzas en un in crescendo de reproches quejas insultos la vieja retahíla de agravios que iba incrementándose con los años los dos eran personas bien formadas de buena posición reputada socialmente pero discutían entre ellos como auténticos rufianes después de guardas abrigo la mujer se dirigió al salón con paso decidido mientras volvía la cabeza para responder agriamente a la última frase hiriente de marido entonces sintió un dolor agudo en el esternón que le traspasó el pecho cortándole la respiración una hoja afilada le seccionó después el cuello de lado a lado limpiamente cayó al suelo muerta y la sangre que manaba a borbotones de sus heridas en papones rápidamente la costosa alfombra oriental adquirida en el último viaje de aniversario Él tuvo más tiempo pudo ver cómo moría su mujer

Voz 18 18:07 sí contempló el rostro del asesino a la luz intensa del recibo

Voz 0136 18:11 d'Or abierto

Voz 0313 18:15 pues saludamos ya la autora de En el Reino de la araña que es el pseudónimo de Marta Fernández portero Marta buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 5 18:24 buenas tardes estas de adjudicar aunque no te tocaba que

Voz 0313 18:26 cuando y si no no ya ya ya me tocó las narices tener que meter en la UVI de Isaías justo en La Ventana de los libros ya ya ya verás el viernes anduvo

Voz 0281 18:36 pero Isaías es de los que no enciende creándose Bray un famoso chiste en que en que un alumno esta ver dice bueno sí indicó que pasó con Lázaro dice fue Dios lo dijo levántate y anda ya cerró andó dice el otro anduvo gilipollas dice bueno al príncipe anduvo un poco Gili

Voz 19 18:52 ya lo más bien

Voz 0313 18:56 Marta la trilogía es el es el final de algo es el principio de una saga más larga es una trilogía que que surgió sobre la marcha

Voz 5 19:05 es una trilogía que surgió sobre la marcha y es el final de lo que es de los tres libres no sé qué habrá después NYSE habrá algo pero sí que consideré que ya lo que tenía que decir lo había dicho que estos tres personajes y sus peripecias ya se habían terminado antes de empezar a decaer en agotarse pues creo que está bien despedí

Voz 20 19:23 Carlos en un buen momento habiendo leído

Voz 0313 19:25 las las tres novelas las tres historias yo entiendo eso de sobre la marcha porque el el la primera efectivamente es la política un ministro en este caso luego a la II dices el poder financiero otro escenario otro territorio esta última ya es general ya es la sociedad es la la corrupción es un poco no sólo el crimen en general sino en la corrupción es el hilo conductor de de toda la trilogía no iban saliendo van saliendo cosas

Voz 5 19:49 sí sí es tremendo tenemos un país para inspirar

Voz 0313 19:52 no es verdad no la verdad es que la situación

Voz 5 19:54 sí de España en los últimos digamos diez años es bastante desolada con los estragos de la crisis el la caída del estado del bienestar y sin embargo el incremento de la corrupción ideó las injusticias la desigualdad y si los abusos de los poderosos hay mate quería hay material de gracias crímenes la patria

Voz 21 20:18 la de la novela negra todo donde iba de bajos fondos donde hay delincuencia donde robo donde

Voz 0281 20:23 abuso verdaderas lo cual debería preocuparnos lo digo como vivimos en una en un florecimiento de la novela negra y policiaca tan enorme debe significar que las sociedades están más podridas cantes no posiblemente

Voz 5 20:34 yo creo que ha habido un cambio en eso importante no en la época dorada de la novela negra en las primeras décadas del siglo XX efectivamente era era así era estaba inspirada o sucedía ambientes sórdidos en los bajos fondos con esos detectives privados

Voz 1626 20:48 el sí descreídos esos tipos duros

Voz 5 20:50 que investigan por su cuenta y luego larga fase decadencia yo creo que actualmente es es diferente ahora es la burguesía ahora es una determinar estamento social determinadas instancias roban los ricos sí que tienen un poder crecía con esta novela

Voz 0281 21:07 también efectivamente Dean tienen un poder crecía

Voz 5 21:09 gente que son capaces de de de socavar el el sistema de arruinar la vida de muchas personas es terrible

Voz 0313 21:16 yo yo quiero contar detalles a los a los oyentes que no conozcan el perfil de Álava Lleida las Pons algunos elementos interesantes en el caso del inspector que es el que es el contrapeso de la de la policía metódica ordenada y demás hay algunas frases lapidarias que tienen que ver con este cambio de paisaje al que hacía referencia Marta muy interesantes no dice en un momento en esta novela es simplemente en esta en la última parece que nos hemos quedado dormidos para todo lo que no nos atañe individualmente ese es un retrato de nuestro tiempo o muchos hablando de la corrupción muchos danos parece no darse verdadera cuenta de que lo que esos se llevan se lo están quitando

Voz 22 21:50 a ellos a nosotros a los demás

Voz 0313 21:53 As o una ya que está ya más directa directamente en un interrogatorio del inspector Pons dice una esposa que dice ignorar los negocios del marido no suena de algo es menuda novedad

Voz 5 22:05 sí la verdad es que bueno tampoco es muy representativo es luego se dice que que no son todos los casos ni muchos pero alguno hay y es cierto que que efectivamente hay muchas personas muchos familiares de esta gente que se dedica a estos trapicheos a estas montajes ya estas tramas que no tiene ningún problema en gastar a manos llenas y sin preguntarse dónde proviene todo el fruto de esos delitos y luego después pues de protestan por su ignorancia ir probablemente una parte de verdad porque sí ay bueno hay personas que no no se enteran de de lo que hace su cónyuge que verdaderamente si lo sospechara ambos supongo que

Voz 0281 22:45 Carlos I H HB también en en tu novela están son más difíciles yo creo de muchas veces de resolver porque como los bajos fondos estar en las altas esferas en las altas esferas hay muchos abogados hay muchos despachos de abogados hay muchos testaferros hay mucha gente que dificulta la llegada porque a uno que roban un supermercado al final lo pilla la Policía hay lo pilla él no pero aquí es muy difícil llegar no ya sea decisiva en vicepresidente del Gobierno en la cárcel cosas y es verdad pero parece que cuesta mucho llegar no de hecho los que unos días que desentrañar una fin una tela de araña muy muy muy espesa hasta llegar a la verdad

Voz 5 23:20 sí sí los entramados son muy complejos si es realmente difícil empiezan a hacer a sociedades de todo tipo participadas unas por otras mediando paraísos fiscales con procedimientos y de vuelta del dinero realmente endiablados que son muy difíciles de de captar pero yo creo que lo más preocupante de todo esto es que si existen estos grupos poderosos que son capaces de montar estos tinglados Marie sostener los enriquecerse con ellos y que cada vez sean más y que sean tan poderosos es también porque incierto caldo de cultivo en algunos sectores por lo menos de la sociedad

Voz 0781 23:55 una permisividad o cierta

Voz 5 23:58 blandura a la hora de rechazar este tipo de

Voz 0313 24:01 cuando no incluso fascinación eh fascinación

Voz 5 24:03 con aquello de que los malos que simpático son trece que interesar listos y en cambio los buenos que tontos y que aburridos no pues sí hay hay de eso oí también porque nos afecta más de cerca a saber que nuestro vecino entrado en casa o que a nuestra madre la roba el bolso por la calle sino roban camas de hospital lo kilómetros de autovía pues parece que eso nos llega como más de lejos donde existen la frase

Voz 0281 24:27 con de puro bueno pero no tanto de puro malo habría que empezar a meter la pata

Voz 0313 24:30 viene una pregunta una curiosidad casi logística el inspectora Valle cuando se mete de cabeza en un caso no duerme no no vive osea está entregada al cien por cien todo lo demás ser residente en el caso de una escritura en tu caso concretamente eso ocurre también cuantos está construyendo una novela o es capaz de separar un poquito

Voz 5 24:52 yo sé paro por eso tengo un seudónimo tengo que separa los dos mundos el de mi profesión y este mundo literario y yo escribo saltó de Mata tengo muy alto a saltó de Matallana muy personificado cero planificación sea para mí la novela es una aventura en la que yo vivo igual que los inspectores tengo sus tropezones sus errores sus palos de ciego exactamente igual que ellos porque no sé yo con un tema hay unas vagas ideas empiezo a escribir iba saliendo

Voz 0281 25:20 debe ir mucho para atrás él pero le gusta darme

Voz 0313 25:22 los Diego siempre y cuando el ciegos a Borges

Voz 5 25:28 luego hay que revisar mucho pero pero sí sí es así

Voz 0313 25:31 pero es curioso porque las tramas de tus novelas ya lo has dicho tú son muy intrincadas tienen muchos y muchas su tramas muchas Frechilla John me imagino Rosell Laporta la nevera o un encerado con post it con flechas y tal no

Voz 5 25:45 no un trabajo de revisión Pro eso sí mucho hay que releer y volver a leer y tachar y quitar y cambiar pero realmente yo en esta novela de la que hablamos iba ya por la página trescientos ya no sabía el desenlace no sabía quién iba a ser el a la los las asesinos si es auténtico es que es lo que me divierte

Voz 0313 26:05 o sea la aventura de escribir aventuras esto es la aventura

Voz 5 26:08 totalmente opuesto que hoy yo ya lo sé

Voz 0313 26:11 hay otros tres escritores aquí en la mesa yo no soy uno de ellos tanto Roberto como Benjamín que es el decano digamos como Javier como hacéis vosotros

Voz 0281 26:19 Justo al revés que Marta

Voz 1804 26:21 los rasgos una una novela

Voz 0281 26:24 todos los días escribir un poquito un poquito si no escribo un día semana completa

Voz 0313 26:27 en cuanto a la viajamos juntos a Málaga para ver La Ventana Tiki Tricky las tuvieron que caer durante el avión siendo me porque sino no es feliz

Voz 0281 26:35 yo otra cosa sin la que sería incapaz de empezar una novela es si no supiera cómo acabar tengo que saberlo tengo que saber aquel estoy apuntando lo cual demuestra que en esto no es como la cocina no abone la cocina tampoco es que el la receta equivalga al manjar luego hay que ponerle punto y tal pero es verdad que cada uno lo hace a su manera hay gente más disciplinada gente más constante gente que actúa a golpes de inspiración

Voz 17 26:54 son justo lo contrario que me pasó vale si se tal pues como esos exámenes que no se lo sabe qué ha ocurrido no rellenar no uvas también a usted descubriendo lo que pasa aunque luego lo que para que lo que nada me quita después es corregir un don para ver la estructura que no sea el principio ponerles eso sí si luego hay que ajustar ahí me gusta la aventura mucho si el tener una pizarra magnética y como decías lo de la el frigorífico la nevera llena deposite eso no te no te evita después tener que

Voz 0281 27:19 Antonio Machado dijo la frase más maravillosa no dijo que la que el trabajo escriba la inspiración corrija a mi me gusta saber qué es lo que va a pasar al final pero me dejo engañar

Voz 17 27:30 me dejo engañar por el camino es decir y después se puede cambiar no es muy bueno que es muchas veces no que de repente ves acaba antes de lo que está claro es que llegar hasta allí no es muy bonito

Voz 0313 27:41 son imágenes que se revela te gustaría ser más metódica

Voz 5 27:44 para poder hacer lo que dice Benjamín de escribir todos los días x tiempo folios pero es que trabajo y trabajo

Voz 19 27:51 eso quiere decir que para comer porque Trump porque escribir es trabajar también qué duda cabe pero es muy

Voz 0281 27:58 imposible es como ir al gimnasio en casa

Voz 5 28:01 que por qué escribo pues no lo sé me gusta escribir siempre me ha gustado desde que era pequeña pero no un caso había ocurrido escribir novelas escrito cuentos para niños pero la novela es la primera son mis tres primeras novelas no sé si las tres últimas también pero

Voz 0313 28:15 no tiene pinta yo no sé si con los dos inspectores pero no no tiene no tiene pinta de la verdad ante ese antes decía Benjamín que es que cerramos una una Feria del libro exitosa hoy hoy las librerías ven a la normalidad y una de las que vuelve a la normalidad es la librería Rafael Alberti que no sé si lo sabes acaba de ser galardonada con el premio al Librero del año tenemos a Pepe Rubio allí creo que no está solo Pepe buenas tardes hola buenas tardes pues estoy aquí

Voz 0781 28:44 muy como siempre que una librería muy emocionado porque te encuentras rodeado de libros e hoy un día muy muy especial porque está entre el orden habitual que está la librería Alberti siempre está muy ordenada pero también hay cajas llenas de libros a la espera de anaquel porque como te acaba de terminar a la Feria del Libro pues están esperando que llegue su su oportunidad Iggy bueno y estoy recordando justo la última vez que estuvo aquí Carlas

Voz 23 29:09 Lola Larumbe la librera de

Voz 0313 29:11 la de Alberti mía recuerda

Voz 0781 29:14 lo que me sacude un zulo una serie de libros quemados

Voz 23 29:19 que se conservan allí

Voz 0781 29:21 porque hay que recordar que está librería en otra época pues fue muy machacada por el fascismo tiene cristales a prueba de bomba una puerta prueba de gasóleo y gasolina es decir está preparada para lo que pueda pasar recordar esta semana precisamente este lunes a esta historia creo que es un ejercicio de memoria histórica para los que quizás la hayan perdido bueno pues me apetecía recuerda aquel momento es decir esos libros quemado que siguen ahí en un tapados en un cajón porque cuando venían creo que unen los fascistas a quemar la librería pues lo lo metían hay más prohibido por si acaso

Voz 21 29:57 pues aquí esta mirada Lola Larumbe en una en la red

Voz 0781 30:02 de una librería que ya tiene más de cuarenta años que cumplió cuarenta años en dos mil quince está feliz porque veo muchos han llegado muchos clientes y todos los que llegan absoluto

Voz 5 30:09 comente todos dicen oye tanda un premio enhorabuena

Voz 0313 30:13 está feliz está feliz en imagino por el premio porque la feria el libro no ha ido mal no

Voz 5 30:18 estamos muy contentos

Voz 0313 30:20 hola cómo estás qué tal Carles nadie nadie

Voz 20 30:23 Gemma García y dar aparecer por esa ventana tan maravillosa que tenéis ahí muchísimas gracias pues si estamos estamos muy contentos

Voz 5 30:32 porque el premio nos ha caído además justamente durante la

Voz 20 30:34 feria que es un trabajo

Voz 0781 30:37 en largo muy pesado son

Voz 20 30:39 muchos días muy intensos y muy bonitos también pero bueno de repente tener esta lluvia de de felicitaciones pues te hace pensar que que detrás de una librería como esta con tantos años no son solamente los libros que estamos aquí sino que se ha construido gracias a a muchísimos lectores y que estés premios para ellos no

Voz 0313 30:59 oye los los profesores esta tarde hemos hablado con uno suelen suelen decir no todos pero eso sí que son que son los los alumnos los que los que conforman el perfil de un docente lo hacen mejor o peor en el caso de un de una librera también son los los tengo los clientes habituales los escucharla y tal los que

Voz 20 31:17 yo creo que sí que el perfil de una librería al final ese esa comunidad de lectores que que la ropa que la mantiene que la empuja que en los años difíciles a unos momentos difíciles está siempre ahí en los años de crisis cuando había poca liquidez y eso podían comprar libros pues seguían viniendo a la librería las presentación de signos lo decían claramente miras que mi hijo está en paro y no tengo que ayudarle au me han recortado y tal pero yo voy a seguir se viniendo a esta librería Ahmidan los libros para cuando pueda comprar libros sea que estés es un premio pues para para ellos para los lectores y luego para tantos Cole

Voz 0781 31:54 llegas amigos los libreros Dema

Voz 20 31:57 Adri amigos que también tantas librerías independientes que hacen esta la misma labor que nosotros maravillosa no de acogimiento de de acompañamiento en la lectura no que es lo que se pretende que es lo que pretendemos hacer luego los autores también notan cortante de los escritores escritoras que generosamente vienen aquí a la librería presentan sus libros les llamamos para hacer una charla ahí están siempre encantadas venir Benjamín que lo tienes ahí al lado que son no no protesta nunca Benjamín aliada no jamás en la vida siempre contenta viene con una sonrisa sus zapatos más bonitos siempre genial

Voz 0281 32:34 tú sabes que yo empecé a ir a la librería Rafael Alberti cuando tenía unos trece años

Voz 5 32:39 claro pero claro

Voz 0281 32:42 se porque yo vivía en Las Rozas y entonces el autobús a Las Rozas paraba prácticamente en la puerta Rafael Alberti setenta empecé a empecé a ir por allí y un día les llevé a Rafael Alberti sólo presente así que les llega eh

Voz 0313 32:56 del autor como insiste el Támesis lo mismo dolor

Voz 20 33:00 es verdad pero no sabía que era están Jove claro lo primero que pensaba que éramos más

Voz 0281 33:05 la las primeras veces que yo fui a la ya fui con mi madre que vive a comprar allí libros y demás es llevo toda la vida yendo ahí cosas como no ir como autor si es que te hace mucha ilusión que los círculos de la vida se vayan cerrando a Lola tal

Voz 0313 33:16 déjame que te pregunto una cosa que es lo más bonito que te han dicho como librero

Voz 20 33:21 bueno lo más bonito yo creo que es cada vez que ha de recomendar un libro hay alguien viene a decirte después de pasar el tiempo dice oye ese libro que me que me recomendadas estés me ha hecho volver a leer por ejemplo no tanta gente que entra en crisis con la lectura o cuando empiezan a decir es que los libros pasan mucho o es que es mejor no es la de las descargas digitales no sólo leerlos los las esa es entonces cuando alguien viene y te dicen es que esta novela de quinientas páginas que me recomendase te pues me hace pensar que la lectura es algo único porque es que es

Voz 0313 33:58 pues nos han ahora todo

Voz 20 34:00 esto de las no ser las series y todas estas cosas que no se enganchan también no pero es que la experiencia de la lectura es absolutamente única no

Voz 5 34:09 sería una pena que yo creo que no

Voz 0313 34:12 para perder perder Lola Larumbe un beso muy grande de verdad muchísimas gracias a las granjas Benjamin adiós

Voz 3 34:21 claro

Voz 0313 40:46 faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias tenemos noticia de última hora

Voz 24 40:53 lo hizo

Voz 0313 40:54 ámbito internacional que nos lleva hasta Egipto el ex presidente de ese país Mohamed Mursi el que fuera presidente elegido democráticamente como candidato de los Hermanos Musulmanes islamista por lo tanto y que fue derrocado posteriormente acaba de morir según parece ante un tribunal

Voz 0781 41:10 Nuria Tesón el Cairo buenas tardes

Voz 35 41:14 hola buenas tardes todavía tenemos muy pocas noticias e efectivamente lo que sabemos hasta el momento como bien dices es que se encontraba en una sesión de del juicio por el que ese es uno de los muchos que que tenía pendientes y que durante

Voz 18 41:29 esa sesión ha colapsado será intentado trasladar al

Voz 35 41:33 al hospital ya habría muerto en el hospital pero por el momento tenemos muy pocas informaciones Egipto no es un país en el que al Gobierno le guste entrar información de primera mano y especialmente en todo aquello que que está relacionado con los Hermanos Musulmanes o con el expresidente eh Morsi que acaba de fallecer muchísimo menos

Voz 38 41:53 es previsible Nuria a pesar de en fin de las medidas represivas que hace tiempo aplica al Gobierno sobre Hermanos Musulmanes que este hecho genera algún tipo de en fin de protestas de incidentes manifestaciones lo así

Voz 35 42:06 es muy difícil saberlo pero si hacemos caso de alguna manera al lo que has estado pasando en los últimos años es bastante difícil que se pueda haber protestas en las calles desde luego en en las redes sociales que es donde realmente se están ventilando cualquier tipo de de de protesta o cualquier tipo de descontento con respecto al al actual durante el presidente ex general Abdel Fatah sí es donde lo vamos a ver pero en las calles es muy difícil porque la represión es muy grande los Hermanos Musulmanes fueron ilegalizados Seles nombró eh grupo terrorista a finales de dos mil trece después de que el presidente Morsi fuera arrestado y desde entonces se ha estado llevando a cabo una auténtica persecución Datu Hermanos Musulmanes como de todos aquellos que eran sus simpatizantes y al mismo tiempo cualquier tipo de oposición incluso

Voz 21 42:57 yo por ejemplo ahora hablaba hace poco con con

Voz 35 43:00 unos miembros de la oposición sobre esto para ver cuáles estrenan sus reacciones nada más conocerse y aunque no son simpatizantes e incluso pidieron la la caída de de Mursi en las masivas protestas que precedieron al golpe de Estado si es cierto que creen que esto así es un asesinato de Estado porque Sisi lleva seis años encarcelado su familia lleva mucho tiempo denunciando que no se le está aplicando el tratamiento a todas las enfermedades problemas e hígado problemas de de riñón incluso diabetes que que estaba sufriendo

Voz 0313 43:32 muy bien noticia de última hora que nos contado desde El Cairo nuestra compañera Nuria Tesón aquí en La Ventana en la SER

Voz 1 43:50 sí

Voz 0313 43:55 no voy a saludar a los finalistas de esta semana que son Pablo Núñez Rafa Olivares y Raúl Clavero Pablo Núñez tiene cincuenta y un años es del Sevilla farmacéutico aunque no trabaja porque se dedica a cuidar de su hijo que tiene una parálisis cerebral Pablo buenas tardes cómo estás hola buenas tardes amigo cómo va eso finalista por cuarta vez si no me equivoco eh

Voz 1123 44:15 pues sí por cuarta vez oye

Voz 0313 44:17 te escribes como terapia no has contado alguna vez en los ratos libres que tienes no

Voz 1123 44:21 pues sí que deje trabajar porque bueno pues causa que ya fue me puse a escribir así que me sirve de terapia vuestro concurso pues una gran terapia para mí una un aliciente

Voz 0313 44:37 pero muchísimo Oikos tenemos aquí una escritora de novela negra tú eres seguidor del género pues sí me encanta yo creo que

Voz 1123 44:44 eh al cine negro que ponían en nuestra en Grecia luego puedes descubrimos la la literatura negra Hay me encanta de hecho arte leyendo un libro que se llama Manuel Menéndez Miranda que son Relatos Negros

Voz 0313 45:00 que bueno lo estoy disfrutando muchísimo muy bien Pablo que tengas muchísima suerte amigo Rafa Olivares sesenta y siete años en San Juan Alicante es jubilado de banca veterano ya de este programa Rafa buenas tardes qué tal cómo estás amigo como eso muy bien estupendamente tal ollas llegado tú en dos ocasiones la final anual verdad Javier corrígeme tú yo creo que hasta en dos ocasiones y bueno el año pasado tuviste que yo me acuerdo del trece y dos mil dieciocho bueno pues oye tienes casi un casi la la última oportunidad para otra vez vale tengas mucha suerte amigo Raúl Clavero cuarenta y un años en Salamanca aunque vive en Madrid trabaja como guionista sobretodo de vídeos corporativos Raúl buenas tardes qué tal hola buenas tardes lo de lo de los lo de los vídeos los guiones y los relatos tienen puntos en común aparte de que todo consista en escribió son códigos distintos para hacerlo

Voz 1123 45:50 la verdad es que no lo que da es mucho calle escribir sobre judía sobre hoteles y al día siguiente sobre curling ese se da facilidad excluir de cualquier cosa

Voz 0313 46:00 pero hay muchos giros de guión ahí en las fintas colaboraciones

Voz 1123 46:04 en el lo que muchos giros de la plantilla estará bien

Voz 0313 46:08 muy bien Raúl que tengas muchísima suerte amigo bueno pues has pues votaremos pero antes Benjamín tiene un par de recomendaciones That's rapidito eh venga

Voz 4 46:22 quiero intimidar es que tenemos una una conexión pendiente comprar algo muy interesante hoy contra uno Lacruz de Montreal Ruiz de Enrique Meneses un libro que no sabía ha vuelto a publicar

Voz 0281 46:32 desde el año mil novecientos veintidós un libro que ha recuperado Ediciones del Viento impresiona te cuenta la historia de urna eh con bastante diletante heredero de hecho de la famosa empresa plata Meneses de la que no quiere saber gran cosa del dinero con lo dejan si Ike cuando se produce el desastre de Anual a miles de españoles asesinados allí bueno muertos en estaba en en el proceso la guerra con Marruecos las gambas del Rif decide alistarse ir allí contar una historia verdaderamente tremendas es Un paseo por el por el por el infierno es una bajada al infierno de Dante cadáveres muertos tortura a soldados españoles crucificados con clavos utilizados para hacer el tiro al blanco sobre ellos ahorros lo divertido del caso checa divertido es que aparte descubrir allí que gran parte de los muertos españoles lo fueron por el abandono que el propio Ejército español el en el que el previos extra español estuvo no les mandaban refuerzo los mandaban a los famosos blocar unas construcciones de madera sin agua y tal donde morían como conejos bueno la divertidos que el tipo le dan un lado un permiso se ven un permiso a Madrid se va al Hotel Ritz se hace la manicura se toma ayunos Dyke Iris carísimos cena ostras hice vuelve a la guerra otra vez el día seis a España hasta que le pegan un tiro en la cabeza en Huelva heridas el libro absolutamente fascinante que yo creo buenas íntimo se se alista en los en los vía pero como le parece poco una vez de metro regulares para ir con la bayoneta la mano impresionante la de monte Ruiz Enrique Meneses

Voz 0313 48:04 venga segundo al tercero lo pondré yo venga deje