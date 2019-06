La Ventana (17/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 sobre las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 se lo acabamos de contar hace unos minutos aquí en La Ventana ha muerto el ex presidente egipcio Mohamed Mursi fue el primer presidente elegido en las urnas recordemos después de la caída de Mubarak por la primavera árabe pero los militares sólo lo acabaron cargando Ester Bazán

Voz 1454 00:21 se encontraba en prisión desde julio de dos mil trece Isaías había sido sometido a múltiples juicios durante estos casi seis años estaba de hecho en una de esas sesiones de un juicio contra él por espionaje según ha informado la televisión estatal egipcia que no ha ofrecido detalles sobre las causas de la muerte del ex mandatario islamista dirigente de los Hermanos Musulmanes seguimos con la infame nación internacional Alta Representante de la Unión Europea ahora mismo en funciones va a viajar mañana a Estados Unidos para analizar la situación de crisis con Irán provocada por el incidente entre dos barcos en el golfo de Omán y del que las autoridades norteamericanas responsabilizan a las iraníes Bruselas Griselda Pastor adelante

Voz 0738 00:56 los ministros de Exteriores no aceptan las acusaciones americanas contra Irán piden a los Estados Unidos que eviten una escalada militar en el golfo de Omán no hay

Voz 2 01:06 pruebas categóricas que demuestren quién es el autor de esos atentados May afirmaciones en un sentido yo el otro pero son afirmaciones seguramente de interés de parte no

Voz 0738 01:19 declaraciones del ministro Borrell resumiendo el mensaje que Mogherini trasladará mañana el secretario de Estado americano y es que a pesar de que Irán ha anunciado una aceleración de su enriquecimiento de uranio la alta representante para la Política Exterior considera que lo importante es de momento que cumplen

Voz 1454 01:39 su mandato los impuestos a las transacciones financieras terminarán afectando también al usuario como los cambios en la ley hipotecaria el último aviso lo ha lanzado el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander donde está Carlos Sevilla

Voz 3 01:54 el Gobierno dio luz verde en enero al nuevo impuesto a las transacciones financieras con el que espera recaudar ochocientos cincuenta millones de euros una tasa que grava con un cero coma dos por ciento la compra de acciones emitidas en España de empresas con un capital en Bolsa superior a los mil millones para el presidente de Bolsas y Mercados Españoles Javier Hernani esto es

Voz 0944 02:11 el error es que es un error en sí mismo porque hay gente que piensa que el Iker pues otras acciones financieras lo pagan lo paga la banca o lo paga bueno pues pues no sé no sé quién eh eh desconocido y malvado pues puesto es que no es así el puesto otras financieras terminará pagándolo como siempre es ciudadano

Voz 4 02:30 es la segunda vez en esta jornada inaugural de los cursos de verano

Voz 3 02:33 lo que escuchamos decir que son los ciudadanos quienes deben pagar los nuevos cargos a la banca esta mañana el gobernador del Banco de España ha dicho que es lógico que los nuevos costes que incluye la ley hipotecaria que entró en vigor el domingo los asuman los clientes pagando hipotecas más caras

Voz 1454 02:46 Manuel Valls ratifiquen el apoyo otorgado Ada Colau para que se convirtiera en alcaldesa de Barcelona en un breve comunicado que hemos conocido hace una hora ha dicho estar evaluando el escenario político que se abre para su plataforma después de que Ciudadanos anunciara su ruptura con ellos Valls dice que este extremo tendrá que valorarlo en el momento oportuno vamos con los deportes Jesús Gallego buenas tardes

Voz 5 03:05 buenas tardes Mundial de fútbol femenino las selecciones

Voz 0919 03:08 española está jugando el tercer partido de la primera fase ante China acaba de comenzar la segunda parte el resultado es de empate a cero con este marcador la selección española se clasificaría para octavos de final como segunda de grupo en el otro partido de este grupo la gran favorita Alemania está ganándole tres cero a Sudáfrica y la otra cita del día es a las nueve de la noche segundo partido de play off de la final de la Liga ACB Madrid juegan Real Madrid y Barcelona por el momento los de Pablo Laso dominan el playoff uno cero la serie recordemos es al mejor de cinco

Voz 1454 03:38 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las ocho las siete en Canarias en el informativo

Voz 4 03:46 en Hora Veinticinco cadenas e inicios informativos

Voz 0313 06:08 la del talan con Carles Francino

Voz 14 06:14 ya

Voz 0313 06:16 eh a ver esta preguntas para todo cualquier oyente de La Ventana pero empiezo por Roberto Roberto tú sabes lo que es el wasabi si tú lo sabes supuestos muy bien no ha palabra les tiene que sonar sobre todo si son asiduos a la comida japonesa

Voz 16 06:37 porque son condimento pues muy utilizado no en en esta gastronomía fuerte y fuertes y fuerte eh bueno e creemos

Voz 4 06:46 que conocemos el wasabi

Voz 0313 06:48 tengo que conocemos es algo parecido a lo que se consume en España de manera mayoritaria es en realidad un sucedáneo de wasabi lo que es el el producto fresco el de verdad es muy complicado encontrar porque crece fin de forma natural salvaje en unas condiciones muy determinadas y muy complejas en en las montañas de de Japón pero ahora resulta que dos catalanes han conseguido reproducir el cultivo de wasabi en una finca de de Viladrau en el Mont Saint la provincia de de Barcelona ya lo comercializan desde el pasado mes de octubre Hellman buenas tardes hola

Voz 17 07:23 hola buenas bueno

Voz 0313 07:26 pues ingeniero agrícola y uno de los fundadores de llama hoy que es la empresa que cultiva y comercializa el wasabi el primer cultivo de esta especie del Mediterráneo Jay esto como como lo habéis hecho cuéntanos un poco

Voz 18 07:39 bueno mira primero del todo de quería aprovechar para contar una anécdota que tiene que ver con con vuestro programa es que yo personalmente hace unos años estaba estaba escuchando vuestro programa por la tarde noche y estéis a una chica que había montado una empresa una explotación de producción de gallinas ponedoras psicológica y en Galicia tres fue fue una fue una entrevista que fue bastante inspiradora para mí yo en ese momento tenía trabajo y estaba muy contento mi trabajo pero tenía el gusanillo de montar algo propio iban no ir a raíz de esto pues convence a a buscar cultivos Si opciones un buen recuerdo de que un amigo mío que es Arnau Arnau Riba que es mi socio Sabin me había hablado de él compró una finca en bilateral si estaban bueno pensando con nuestro amigo posibles cultivos posible o posibilidades para ahí en base a la persona cultura les había ocurrido esto el wasabi entonces bueno le estuve dando vueltas poco informaciones que era bastante interesante diferente y bueno ya dijimos Raven que vamos a pasar una prueba piloto de haber ellos son muy amantes de la cultura japonesa y la gastronomía ahí así comenzó

Voz 0313 09:07 oye y que que que condiciones sedán o habéis creado en esa zona del Montse para que se pueda cultivar wasabi

Voz 18 09:13 no si nosotros estamos en la cara norte el punto en que es que es la parte digamos más fresca ola de la montaña y bueno digamos que no es que sea exactamente las condiciones que tiene wasabi en Japón pero se asimila bastante bueno es lo que intentamos fue documentar no entender que es cuál es las las necesidades de del cultivo a ver cuáles serán nuestros condicionantes ambientales y a partir de ahí diseñar un sistema un prototipo e intentar cultivar esta planta que todos leíamos en todas partes que era tan difícil y que tampoco había conseguido cultivar fuera de Japón

Voz 0313 09:54 Ike Ike acogida estáis teniendo quiero decir ya cuánta superficie cultivada cuantos encargos

Voz 18 10:00 sí bueno mira empezamos con una prueba piloto de treinta metros cuadrados y ahora tenemos más de mil metros cuadrados plantados Si seguimos aumentando porque realmente la aceptación es muy buena pues ahora mismo veremos empezado sobre todo en Barcelona Hay Cataluña ya tenemos algunos algunos otros clientes el resto España la situación es muy buena de modo que estamos estamos invirtiendo más si haciendo crecer

Voz 0313 10:31 oye Pau a cuánto se paga el kilo de wasabi

Voz 18 10:34 bueno pues depende un poco digamos que haber nuestro precio a a restaurantes oscila entre los ciento sí trescientos euros ida y en los puntos de venta que tenemos porque tenemos algunos puntos de venta de momento provincia de Barcelona sobre todo pro próximamente en otras zonas de España es más caro pero porque bueno digamos que los los troncos pequeñitos que son para para el consumidor final para que uno pueda aprobarlo en su casa pues son troncos pequeñitos Si dando una un pequeño tronco pues se puede ser una cena para cuatro seis ocho personas de gustar lo que es el wasabi irreal

Voz 0313 11:14 dicho tronco se verde que nos ponen el restaurante

Voz 18 11:18 no no no no esa bolita verde que ponen en dos restaurantes efectivamente y es lo que yo también está acostumbrado a a consumir es un sucedáneo es una invitación que estrecha base de rábano picante se monta Zhai aditivos varios en el mejor de los casos digo un poco de wasabi

Voz 17 11:38 para una parte de la planta

Voz 18 11:40 para poder

Voz 0313 11:43 Alonso voy porque me han dicho que la planta real la que vosotros Kurti de esa se aprovecha todo

Voz 18 11:49 sí sí sí a ver lo más preciado es el tronco que es que para que nos hagamos una idea una una palmera que les van cayendo las hojas el tronco desnudo pero eso en pequeñito porque no hacer no llegan a un palmo de altura pues ese es el tronco que es lo más parecido es lo que se raya en un radiador especializa en la pasta pero además de esto pues las hojas las raíces los brotes lo estáis todo se puede comer en Japón lo comentó entonces realmente también estamos teniendo mucha aceptación en los restaurantes con las otras partes de la planta

Voz 19 12:22 aparte de las circunstancias ambientales estas que nos decías y que se dan ahí la parte norte en la cara norte del del Saint necesita de mucho cuidado

Voz 18 12:32 sí sí haber hecho nosotros hemos estado investigando estuvimos durante tres años investigando antes de decirnos el mercado porque realmente es una planta que fuera de sus u óptimo de temperatura humedad comienza enseguida desarrollar patologías o para el crecimiento entonces bueno estamos continuamente cuidando la especialmente en verano y en invierno que son los momentos más críticos por la cosa que lo tendréis en invernales

Voz 0313 13:00 los entonces por lo que dices no sé que mantener temperatura ahí no

Voz 18 13:03 maderos adaptados hacemos crecer en graba en en en piedra de Río con mucha agua intentando mimetizarse pues el la forma natural en la que crece el wasabi en Japón de hecho de los muy

Voz 0313 13:20 el primer puesto en Helmand uno de los fundadores de llama hoy gracias por a Marte a La Ventana de contarlo eh

Voz 18 13:27 gracias a vosotros era saber si esta entrevista sí

Voz 0313 13:29 tiradora para otra persona ahí dentro de tiempo nos lo cuenta también inspiraciones encadena puro bueno Hidum producto gastronómico a otro que forma parte de nuestro de día es el café pero que traemos aquí a La Ventana por razones muy distintas hoy se ha presentado los primeros datos de un informe que se Lula café la historia de un éxito que esconde una crisis atención y que concluye que el actual modelo de la industria del café no es sostenible ni para el medio ambiente ni para quienes lo cultivan que viven la mayoría de los casos literalmente en la pobreza Mónica Gómez buenas tardes

Voz 18 14:04 vamos a Mónica Gómez ex vicepresidente de la corte

Voz 0313 14:06 senadora estatal de comercio justo y empecemos por los datos no va a nivel nacional e internacional en en en que os habéis basado para para publicar este trabajo

Voz 20 14:18 bueno son eso estudia que que he hecho la la plataforma de comercio justo francesa precisamente para para analizar siendo el el caso de uno de los productos digamos estrella en el comercio justo que hayamos trabajan desde hace más de sesenta años Si bueno que llevamos denunciando ya mucho tiempo lo que se esconde detrás de él el del muchas veces del café que nos de comercio justo pensábamos que era importante pues aterrizar lo en alguna serie de datos que que nos ayudarán a saber pues que tenemos por delante no oí entre otras cosas cuando comentabas ahora que efectivamente no es sostenible ni para el medio ambiente ni para quienes lo cultivan sin estamos en el medio ambiente es un modelo el actual que se basa en el en el monocultivo sin sombra esto quiere decir que para cultivar el café pues lo que se hace es que ese talar árboles plantas vegetación para plantar exclusivamente el café con las encías de por supuesto la deforestación no debe ser talado todos los árboles y plantas pero también el que se empobrece el suelo es un tipo de cultivo que requiere muchos más productos químicos se pierde humedad biodiversidad esto lo que informe muestra es que si no cambiamos de modelo en unos treinta años no se va a la vuelta de la esquina para el dos mil cincuenta la superficie apta para cultivar café se podría reducir a la mitad siendo un producto bueno pues que consumimos a diario no en en en muchos países sí bueno decíamos también que que no es sostenible para quienes lo cultivan porque porque pues este modelo actual imperante lo que genera sobre todo es mucha pobreza no los los los datos que se extraen del informe pues muestran que que al final pues los ingresos que recibe en están incluso por debajo del umbral de la pobreza

Voz 0313 16:03 no no me anotado me he notado un dato de este de este informe Monica en los últimos años las empresas distribuidoras generaron una facturación de más de mil cien millones de euros y los productores percibieron sólo el cuatro por ciento de las ganancias

Voz 20 16:18 yo comunal si si es que es un es un modelo que es profundamente injusto con con las personas que cultivan el café que son al final las más vulnerables no porque porque se encuentran en una situación en la que no tienen capacidad que no tienen ese toman decisiones al margen no de de su realidad no olvidemos por ejemplo que el precio del café fijan la bolsa yo entonces al final es algo completamente ajeno a su

Voz 18 16:43 a su utilidad que tiene consecuencias tan drásticas como

Voz 20 16:45 qué pues si los ingresos no llegan que los hijos y las hijas tengan que estar trabajando porque sino la familia no sale adelante

Voz 0313 16:51 qué qué países sabéis examinado Monica por curiosidad

Voz 20 16:54 que Perú Etiopía hay colombianos son los tres países en los que se ha centrado en el estudio aunque bueno el café se cultiven más de ochenta países y hay unos veinticinco millones de personas que que viven o en algunos casos malviven no del del cultivo del café

Voz 0313 17:08 lo escuchándote estaba tomando nota y me salen aquí tres patas para decir que hemos hecho un pan como unas hostias es decir cambio climático por un lado contaminación irá déficit de diversidad por otro pobreza directa de la gente afectada

Voz 20 17:23 sí sí sí sí sí efectivamente pero bueno yo creo que es importante también que que Si hay informes este tipo también es para plantear alternativas y soluciones no que que no nos quedemos sólo en en la gravedad de de lo que está sucediendo sino que pensemos que sí que hay alternativas no y lo que lo que yo creo que este informe muestra es que el modelo productivo que combina comercio justo con agricultura orgánica

Voz 18 17:47 no es el que sin duda está dando un mejor resultado

Voz 20 17:50 no para para frenar este tipo de de impacto están negativos no tanto en el planeta como en la vida de las personas que lo cultivan

Voz 0313 17:59 Miguel yo quiero que desarrolla un poquito esta idea porque desde dos mil diez hasta hasta dos mil diecisiete por los datos que tenemos el Cafés ha situado como el producto más consumido en este territorio del del comercio justo quería que contara un poquito más cuáles son los los activos los valores que supone el café tú vas a comprar café de comercio justo vale porque lo haces porque él lo tienes que hacer

Voz 20 18:20 yo creo que no hay excusas sinceramente no tiene que ver café de comercio justo aparte de que el que lo prueba sabe que tiene una calidad excelente y es un café buenísimo

Voz 0313 18:29 doy fe doy fe porque lo consumido más encarece muchísimo el producto eso no sería fundamental quiero decir si hay otros valores pero el cambio de modelo se encarece mucho el producto

Voz 20 18:41 no a ver este cambio de modelo es un modelo que se pasa en el cultivo en sombra es decir evitamos ese monocultivo digamos que la deforestación etc sin sombra combinado con otros árboles y plantas por supuesto garantiza una serie de criterios que son básicos en el comercio justo como que se pague un salario digno que no haya explotación infantil que haya igualdad entre mujeres y hombres que se respete el medio ambiente en fin es de sobras Antillas son un son son tan de sentido común y tan básicas que que cualquier paquete de café debería cumplirlo y desafortunadamente fuera del comercio justo no siempre es así no el precio preguntados por el precio pues yo creo que que también es un poco un mito y también depende de cómo lo veamos no si pensamos que en comercio justo un paquete de caza hace molido de doscientos cincuenta gramos de una calidad excelente y Arábiga puede costar a lo mejor unos tres con veinte tres cincuenta de ese paquete no salen veinticinco tazas de café no a lo mejor luego un día vamos y nos tomamos dos cafés en la calle con eso ya es un paquete entero casi de de café no en general estamos hablando de céntimos si pensamos por ejemplo en el Café de de kilo que es el que suele ponerse suele poner pues en cafetería subir o en máquinas deben Dean el incremento que suele suponer el cambio de café convenció nada la café de comercio justo a lo mejor de tres cinco céntimos por tasas es lo que estamos hablando no

Voz 0313 19:59 si el precio no son la excusa muy bien Mónica Gómez vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo gracias por asomarse a la ventana de un abrazo eh

Voz 20 20:06 gracias a vosotros adiós

Voz 0313 20:09 ante en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 7 20:14 sí matización de Baricco de EPO sólo hasta este sábado aire acondicionado de tres mil dieciocho frigoríficas por sólo doscientos ochenta y nueve euros Vico de precios bajos todos los días tiempo atrás y Teatralia de oro los dos programas veraniegos del festival Teatralia dieciséis espectáculos para disfrutar en familia en espacios como el Complejo El Águila la sede de la Orcam o la Casa Museo Lope de Vega información en Madrid punto RG pague Teatralia Comunidad de Madrid

Voz 21 20:46 cierres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya ha solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo y no que las leyes informa Thein comunidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 23 21:08 el alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida Navas pues que encabeza la candidatura del partido

Voz 0867 21:25 José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 4 21:29 buenas tardes que Aguere dijo reconozco que todavía no me acabo de acostumbrar a esa coletilla final alcalde de Madrid enhorabuena muchas gracias sorpresa la primera pregunta no sobre Vox se egoísmo e interés personal de verdad contemplan la posibilidad de soterrar la Gran Vía

Voz 0666 21:47 no no nos la posibilidad de soterrar la Gran Vía Bosch nos planteó en ese acuerdo programático que si podíamos estudiar alternativas de soterramiento hacer un estudio de la viabilidad técnica y además yo ya he dicho en público que les advertimos que nosotros ya no sabíamos interesa por esa cuestión es cierto durante la precampaña electoral era una de las opciones que estudiamos para poder mejorar la movilidad de Madrid y que sin embargo desde nuestro punto de vista había numerosas dificultades fundamentalmente por las puntos de entrada y salida así como por la cota a la que va a Metro aún así nos pidieron que si se podía incluir que se hiciera el estudio pues si el estudio no tenemos ningún problema en que salga el estudio pero esto no prejuzga desde luego ninguna decisión sea cual sea incluso el sentido del estudio

Voz 0867 22:27 bueno uno respiró más tranquilo en la composición actual de la Gran Vía recordemos tiene un carril menos por sentido si finalmente se en las multas Si se modula las restricciones al centro no corremos el riesgo de colapsar esta zona de Madrid en EEUU

Voz 0666 22:41 es un es un riesgo que hay que efectivamente se pudiera producir algún atasco mayor también tengo que decir una cosa yo creo que es razón hable pensar que en estos momentos ya hay alternativas distintas a la de la Gran Vía a nosotros lo que pretendemos con esta medida no es tanto que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso no queremos que se convierta exclusivamente un lugar de paso pero sí que por lo menos la gente que pueda o quiera ir al centro de Madrid pueda acudir por los ejes estructura antes del Distrito Centro y por tanto todos aquellos que quieran venir a comprar a comer al teatro al cine lo tengan un poco más fácil para mí ir sin que ellos unifique necesariamente que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso porque como bien indican Javier con la obra que se ha hecho que nosotros ya dijimos que por supuesto no vamos a tocar porque hemos parece inútil e innecesario en este momento pues obviamente va a ser más complicado circular por la Gran Vía pero sí queremos que al menos la gente tenga más facilidades para poder acercarse al distrito

Voz 0867 23:33 qué sería disparatado pensar en Madrid Central por horas es decir que se levantaran las restricciones por ejemplo los fines de semana o determinadas horas del día

Voz 0666 23:43 mire nosotros cualquier solución cualquier solución y no estoy diciendo que estas sean concretó que luego ya vio el titular de

Voz 4 23:48 Almeida ya propone que se pueda levantar no

Voz 0666 23:51 no digo eso Prego cualquier solución que nos permita hacer una movilidad que sea compatible con la lucha por la contaminación por mejorar la contaminación en la calidad del aire pero también porque se pueda acudir y disfrutar de toda la ciudad nosotros estaríamos dispuestos a estudiarla eso no se mostrados porque pesa lo que sea no Sadiq de contrario en campaña electoral es que no somos negacionistas es que somos conscientes de que hay un problema de contaminación pero creemos sinceramente también que este modelo adoptado el anterior equipo de gobierno no es quizás el más adecuado para abordar ese problema

Voz 0867 24:20 qué prefiere isla restringida su áreas conjuntas es decir los accesos mejor sólo a las zonas de los residentes o mejor un área única no conjunta como se estableció con Madrid Central que es mejor

Voz 0666 24:34 pues creo que nosotros sinceramente teníamos un sistema que funcionaba de manera bastante razonable que era el de las Apple recién segundo lugar nosotros creo que el siguiente paso es que tenemos que dar como como gobierno de la ciudad de Madrid es actuar ahí donde de verdad se genera el problema de la movilidad y en su caso de la influencia sobre la contaminación obviamente que es en todos los coches que entran y salen de fuera del perímetro de la M30 yo creo que de verdad es ahí donde tenemos quince

Voz 4 25:00 edil

Voz 0666 25:00 porque joe cuando los que vivimos dentro de la M30 lo fuimos dentro M30 o tenemos la suerte vivir entró en meta nos podemos mover por muy diversas alternativas es autobús metro o taxi que coche compartido moto bici patinete Illa más anti económica de todos expresa ante el coche por eso no se utiliza tanto el coche el problema es todas aquellos que tienen necesidades de movilidad que sólo pueden ser cubiertos por coche yo creo que el paso que tenemos que dar es precisamente actuar ahí en el perímetro de M30

Voz 0867 25:28 sí contemplan ustedes esto sí es la Gran Vía no pero sí contemplan soterrar la entrada a Madrid por la A5 iba en el programa electoral del Partido Popular y resolver el problema en ese acceso a la capital alcalde Hermida usted se compromete a que Madrid no vuelva a ser la ciudad más endeudada de España

Voz 0666 25:44 sí por supuesto porque esto cuesta un pico esto entre otras cosas porque gracias a la Ley Montoro los ayuntamientos tienen que estar en una situación de superávit es decir mientras no se modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria el alcalde Almeida quisiera o no quisiera tiene que mantener al Ayuntamiento de situación de superávit y por tanto yo creo que sobre eso no corremos ningún riesgo que no tengan ninguna duda a los madrileños que nosotros vamos a cumplir con la senda de amortización de deuda que tenemos acordada con el ministro de Hacienda eso es cierto nosotros lo que sí vamos a hacer es ejecutar la totalidad del presupuesto y eso sí puede implicar que vamos a pagar menos deuda de manera anticipada pero no que no vayamos a pagar la deuda que tenemos ya acordada en la senda prevista por el Ministerio

Voz 0867 26:24 vamos que no se va a hacer usted un Gallardón no va a ser un alcalde Gastón

Voz 4 26:29 bueno yo creo que Alberto Ruiz Gallardón fue un gran alcalde de la ciudad de Madrid que luego es afronta una gran crisis económica pero yo creo que su legado está presente en muchos lugares de esta ciudad

Voz 0867 26:38 bueno hablábamos con Vox digamos una cosa existe una existe un documento más seguro sí sí te lo puedo asegurar aclare Messi existe o no ese documento firmado con Vox en el que ustedes ese comprometen a ceder puestos en concejalías o juntas de distrito ese compromiso existe o no existe

Voz 0666 26:55 nosotros desde luego lo que desea es público notorio es que hay un acuerdo con voz que nos obliga a que en el plazo de veinte días desde que se constituya el gobierno municipal pues tengamos que negociar con ellos una serie de cuestiones que vayan acordes con el peso de la representación que tienen en el Ayuntamiento de Madrid nosotros estamos en eso nosotros no hemos negado y los modos esto que puede que haya alguna juntas de distrito que efectivamente tengan concejales presidentes que sean de Vox Dei en segundo lugar respecto de la presencia en otros entes pues eso es algo que yo le puedo decir que negociaremos con Vox de hecho yo ya estaba hablando con Javier Ortega este fin de semana Informe reunirse próximamente con él para poder establecer esa negociación pero también digo que es las consecuencias de esa negociación serán conocidas de manera inmediata hicieran públicas sin lugar a dudas que además estoy convencido de que serán plenamente respetuosas no sólo con el acuerdo con Vox sino también con el acuerdo con Ciudadanos porque no podemos traicionar ninguno de los dos acuerdos

Voz 0867 27:51 el no voy a pedir que escuche conmigo Rocío Monasterio y dice que ustedes están incumpliendo su palabra que existe un contrato Ike se hablen ese contrato en ese texto firmado de coalición de Gobierno escuchen

Voz 24 28:01 murió lo único que sé es que hay un contrato entre el Partido Popular y Vox el contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox y eso es lo que sea firmado y además una proporción en presupuesto y eso es lo que se firmó el viernes por la noche

Voz 0867 28:19 concejalías de gobierno dice Rocío Monasterio esto no sería tan fácil como sacar el documento y enseñarlo públicamente

Voz 0666 28:26 no lo que dice Rocío Monasterio principalmente es que hay un incumplimiento por parte del Partido Popular y lo que yo tengo que decir es que incumplimiento puede haber sino ha transcurrido el plazo previsto es decir si en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo todavía prácticamente no han transcurrido ni dos días desde que se celebró el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox yo creo que hay que acudir a una no la asociación que es lo que nosotros vamos a hacer y que en el mar de esa negociación de acuerdo a ese documento se tendrán que tomar las decisiones pertinentes pero también tengo que decirle a Vox que no nos acuse de incumplimiento porque es que para empezar no ha transcurrido el plazo suficiente y que desde luego esto para mí no es causa justificativa tampoco de suspender las negociaciones en el marco de la Comunidad de Madrid no se puede tener la Comunidad de Madrid al albur de lo que suceda en una negociación que todavía no ha comenzado hoy para la que tenemos plazo en el Ayuntamiento de Madrid porque la Comunidad de Madrid lo suficientemente importante como para que una discrepancia que pueda haber entre partidos se pueda es recrear finalmente sobre los ciudadanos que votaron de una determinada manera el veintiséis de mayo por tanto lo único que puedo decir la boxes no hay incumplimiento porque no ha transcurrido el plazo todavía por tanto difícilmente se puede hablar de tal si les pediría que se siguiera negociando en la Comunidad de Madrid que me parece lo lógico y lo razonable porque hay unos términos de unos plazos para la investidura

Voz 0867 29:50 eh alcalde sus palabras que Vox le dio su apoyo sin tener amarrados los puestos son muy torpes ustedes el han vuelto a color como de Andalucía

Voz 0666 30:00 eh yo creo que en Andalucía sinceramente no le colamos ninguna voz bueno tengo que decir al final es cierto que los acuerdos son acuerdos bien ocasiones Se pueden ser interpretados de distinta manera pero yo lo que tengo claro es que llegaría a un acuerdo que sea satisfactorio como fue satisfactorio el acuerdo con Ciudadanos llegaremos a ese acuerdo siempre respetando tanto lo que teníamos previsto conciudadanos como lo que teníamos previsto como of que yo creo que es lo verdaderamente importante de todas formas poder a partir de ahí ya centrarnos que ya lo estamos de todas formas en lo que de verdad yo creo que no debe ocupar como Gobierno que son solucionar los problemas de los madrileños

Voz 0867 30:36 no vamos no se asuste el primer día pero le van ustedes a Vox el distrito de El Pardo

Voz 4 30:44 el distrito de Fuencarral El Pardo es el ego la verdad es que todavía no hemos entrado en la negociación entonces no sabría decirle exactamente qué distintas el es bajo en kart a Vox aunque entiendo el morbo de la pregunta que me está

Voz 0867 30:57 tampoco teme que desde los distritos se hagan rumiar hace desde Vox no que cometan aquello en un fortín y que les de más de un problema no no

Voz 0666 31:05 ni mucho menos por por una cuestión no porque aquí también hay un acuerdo programático entre el Partido Popular y Ciudadanos entre el Partido Popular Vox que permítame que lo diga menos mal que estaba el Partido Popular porque sino porque está al Partido Popular

Voz 0827 31:17 mejor no hay cambio de Gobierno en la ciudad de Madrid

Voz 0666 31:20 precisamente rumiar de sigue con bueno rumiar de no porque no hubiera sido ya concejala pero vamos siguen con sus fortines de distrito pero en todo caso lo que quiero decir es que aquí no va haber fortines aquí lo que abres el cumplimiento de un programa que por cierto es público yo lo dije el otro día al margen del que a unos les guste más o menos desde el punto de vista ideológico lo cierto es que no hay ningún punto que a mí me puedan decir que escape a nuestro ordenamiento jurídico

Voz 0867 31:41 pues imagínese señor Almeida estadio Metropolitano imaginárselo lleno de gente de aficionados de repente suena esta música

Voz 4 31:52 la llama olímpica todo el mundo mirando a Madrid

Voz 0867 31:55 bueno echando números esto sería en dos mil treinta y dos Madrid dos mil treinta y dos la próxima elección olímpica sería en dos mil veinticinco parece que queda mucho tiempo pero

Voz 4 32:05 como tenemos alguna experiencia Hinault buena sabemos que no queda tanto usted está por intentarlo solo se va a intentar si hay consenso de todos los grupos

Voz 0666 32:14 sólo si hay consenso Si me dice usted de todos los grupos yo digo que la unanimidad muy difícil conseguirlas sólo si hay un amplio consenso es decir yo no puedo prever que todos los grupos municipales estrictamente puedan llegar a ese consenso haremos todo lo posible pero si hay uno amplio consenso social hay un amplio consenso político yo creo que sí merecería la pena intentarlo es una fase muy preliminar en la que nos encontramos porque hay que hacer esa ronda de contactos entienda de mar la desilusión que ese género después de que no consiguiera amor las Olimpiadas las críticas que hubo que fueron numerosas y que a lo mejor en algunos ciudadanos han podido generar la idea de que aquello fue un despilfarro que sinceramente pienso que no lo fue pero lo que sí digo es que por tanto vayamos a un consenso porque sin eso desde luego la candidata ahora nacería ya muy coja no podemos permitirnos otro fracaso en obtener las Olimpiadas

Voz 0867 33:00 el otro día me preguntaron cómo veía el nuevo gobierno municipal dice esta reflexión que usted era eh Un conductor que llevaba en el asiento del copiloto a una persona Villacís que elevar recordando a uno constantemente que se está pasando de velocidad que cuidado con este semáforo que está en rojo con el esto que ustedes dos llevan en el maletero escondido a Vox que le va a tocar hacer frente a grandes equilibrios en estos cuatro años esa de que un tripartito no es fácil de gobernar

Voz 0666 33:23 no no no no no no es fácil de gobernar un gobierno

Voz 25 33:27 no en el que obviamente hay dos acuerdo suscrito

Voz 0867 37:36 siete de la tarde y XXXVII minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid el día en el que además de celebrarse la primera junta de gobierno en el Ayuntamiento de la capital Carmena ha dicho adiós

Voz 4 37:48 nadie ha hecho nada más

Voz 5 37:52 voy a hacer pero pero como Manuela Carmena aliviada mañana estará

Voz 0867 37:56 aquí con nosotros en la radio partir de las doce y veinte con Elena Jiménez de momento Más Madrid aplaza cualquier disputa interna irá portavocías y la van a repartir Rita Maestre y Marta Higueras Maestre aparte mediática e higueras la parte más ejecutiva Más Madrid intenta recomponer y evolucionar un proyecto político de momento no de Gobierno sino de oposición aumentan un cero coma seis por ciento las denuncias por violencia de género en Madrid durante el primer trimestre del año en el registro oficial sumar de seis mil doscientas las mujeres que figuran como víctimas del machismo Pilar Llop diputado socialista y ex delegada para la Violencia de G

Voz 5 38:30 este modelo que se está generando no

Voz 32 38:32 Stella adecuado para combatir eficazmente la violencia de género consta constantemente cuestionando a las mujeres diciendo que es que las mujeres mienten que que se sin embargo estamos viendo que las mujeres no están denunciando ahí una bolsa oculta tienen aproximadamente un setenta por ciento como van a denunciar en falso si no están denunciando

Voz 0867 38:50 los taxis de Madrid han presentado esta mañana su campaña orgullo de ir en taxi durante las próximas semanas los vehículos van a lucir una banda arco iris en la puerta en sustitución de la tradicional banda roja la campaña durará hasta el próximo siete de julio Julio Sanz presidente de la Federación Profesional de taxi

Voz 0332 39:07 voluntario totalmente todos aquellos que quieran pues simbolizar esa unión le un gran colectivo de profesionales estén servicio público con los que disfruten de estas fiestas del Orgullo sin discriminación

Voz 0867 39:20 Julio Sanz esta mañana en Hoy por Hoy Madrid nos marchamos mañana regresamos a La Ventana de Madrid desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten de lunes disfruta del buen tiempo que mañana seguirán los cielos despejados y las temperaturas pasando de los treinta grados en toda la región hasta mañana adiós

Voz 0827 39:58 sí

Voz 29 41:39 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 5 41:44 vamos a usuarios que acabamos de estrenar semana ya

Voz 0827 41:47 estaba España va a dirigir digiriendo en este comienzo de semana lo votado este fin de semana se han constituido los ayuntamientos se han producido extraños matrimonios sonados divorcios novias inesperadas

Voz 0230 41:58 no es fácil encontrar una banda sonora para esta acumulación de disparates y marcianos está viendo no es fácil adivinar qué pensará de nuestro sentido del espectáculo

Voz 4 42:09 lo que pasa que la banda debería hacer escala música de fondo a Veinticinco escucharán los análisis oportunos los

Voz 0827 42:15 más afinados mientras tanto el equipo de investigación de todo

Voz 4 42:18 por la radio sigue investigando sobre parecido

Voz 0827 42:21 corazón hables y el cruce entre el vocalista Iván Espinosa de los Monteros el actor Antonio Resines apunta a ser insuperable estas unas pruebas

Voz 0230 42:30 estuvo Espinosa de los Monteros en La Ser en Hoy por hoy y hace sólo unas semanas que Antonio Resines estuvo en La Ventana tenemos una ocasión única de comparar voces que han pasado por las mismas condiciones técnicas no es fácil distinguir sus voces

Voz 0944 42:44 cae su partido está llena de gente muy sensata muy prudente es es una grabación de cuarenta y tantas horas por desgracia prácticamente todos los grupos europeos tienen algo algo de esto a gente que ha participado que ha hecho cine español

Voz 5 42:57 bueno pero es que todavía hay fragmento

Voz 0944 42:59 los que se confunden más más yo pasa mucho tiempo en Polonia por otros motivos en etapa profesional tuvo una gran repercusión de público yo que es un país modélico en muchísimos aspectos que ha sido muy importante para la historia de este país pero también tiene algunas debilidades entre la debilidad ibamos a casa toma única porque estas cosas no funciona no funciona es que yo no seguiré

Voz 0827 43:22 es brutal no se sabe quién es cada cual bueno también se ha hablado mucho cómo no de la boda de Sergio Ramos

Voz 37 43:29 la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio pues hubo una avalancha de tweets durante todo el fin de semana en osado pereza leerlos todos y nos vamos a quedar con uno con este de veinticinco años sin cotizar

Voz 1 43:38 quién le iba a decir a David Beckham que algún día iba a cenar en Bollullos de la Mitación

Voz 37 43:42 a este de Cuenca te ves hoy a hacer todo lo que sois puristas de la lengua del tuit desde error desconocido

Voz 1 43:50 me tienen harto con tanto anglicismo de toda la vida esos él ha llamado

Voz 37 43:56 ya acabamos en Asturias como un ejemplo de que hay parejas con un enorme problema de comunicación el Twitter

Voz 0827 44:02 cariño esto no funciona yo Happy Days sobre extrañas parejas la primera de las noticias del Mundo Today

Voz 1 44:10 Ada Colau pactará con Vox para ver qué hace Ciudadanos

Voz 4 44:14 no pensábamos que fuera capaz de pactar

Voz 0573 44:16 los radicales admite Arrimadas con desconcierto

Voz 1 44:20 la OTAN pide al alcalde de Vigo que respete el Tratado de No Proliferación Nuclear

Voz 0573 44:25 a ver qué Sanjuán algo hay que hacer ha replicado Abel Caballero frente al petardo de uranio Ricardinho que está preparando los alumnos que no

Voz 1 44:33 sepan escribir podrán examinarse oralmente en la selectividad

Voz 0573 44:37 por fin los alumnos analfabetos podrán estudiar Medicina filología sin ser discriminados

Voz 0827 44:41 de momento los alumnos sean sí que saben escribir examinado por escrito y están digiriendo también las notas obtenidas en la selectividad que por cierto dice han presentado ante el Ministerio de Educación más de veinte mil firmas para pedir una selectividad única y común en sus contenidos en todo el país

Voz 38 44:58 en el caso de de mi comunidad Castilla y León que entraba no Veintisiete estándares de historia cuando en otras como Cantabria entraban sólo veintiocho y aparte de de la dificultad también ahora de corregir diferentes criterios de corrección

Voz 39 45:09 pues que a mí no me lleve la nota para entrar en Medicina teniendo en cuenta que mi media es de

Voz 4 45:15 los estudiantes proponen cambios no sabemos si será como los cambios que han anunciado esta mañana los titulares del futuro Díaz Ayuso compaginará la presidencia de la comuna

Voz 1022 45:25 la de Madrid con no haber trabajado en la vida la política popular anuncia así que no renunciará a su principal hobby el examen de selectividad se repetirá hasta que a todo el mundo le parezca bien seremos gente tan joven se Trauma dice hice que de tonto para toda la vida

Voz 1 45:43 pues nada a lo mejor así es la selectividad del futuro

Voz 40 45:49 de todo

Voz 0827 45:54 Nos que lo hagan están todavía en la escuela puede este fin de semana se ha celebrado en Málaga un partido en el que jugaba contra el Sporting de Portugal en Punta Umbría el Málaga alevines es el torneo de la Costa de la Luz que es un campeonato de fútbol entre equipos base de España de Portugal Canal Sur retransmitía el partido esa semifinal entre alevines niños de diez y once años la Granada estaba caliente los padres protestando discutiendo cuando paso esto

Voz 11 46:24 que para que existimos los nervios puede aparecer pero es que hay razón ninguna para Sant se transforman el país voy a hacer una reflexión a los aplausos a estos chavales que les dan la espalda la violencia señor Bravo con esa imagen que nos tan regar a espalda a sus propios sectores hecho sus familiares

Voz 0827 46:44 esa era la imagen los chavales dirigiéndose a la grada de sus familiares dándole la espalda diciendo por favor para hemos hablado con su entrenador con Fernando Moreno nos ha dicho que lo decidieron los entrenadores con los chavales todos estaban de acuerdo

Voz 41 46:58 es cierto que al cero final y que puede ser que sea ir el partido fuese algo más algo Monique pensó Si es cierto que

Voz 18 47:07 te podría hacer que que algún

Voz 41 47:10 lance del juego pueden hubiese alguna jugada más peligrosa pero al final cabo nada fuera de lo normal

Voz 0827 47:15 nada fuera de lo normal es lo que nos contaba por eso decidieron decirle a los padres por favor para

Voz 41 47:22 pues desde de consenso todo el cuerpo técnico que lo formamos junto a los jugadores pues tuvimos estuvimos hablando poco con ellos lo comentamos en cuanto el árbitro causó juego fueron otro hacia la grada donde se encontraban a todos los familiares Hay nada hicimos ese acto de protesta que ya te digo de expone un puntito más de de arena a la puja contra la violencia en el informativo puede ser unas cosas Mais ocho así que ya hemos visto nada a sentir para que para que ocurran estas cosas lo que no lo menos posible

Voz 0827 47:55 es algo que se entrena eh porque no solamente entrenarán fútbol también procuran transmitirle a los chavales los valores