La Ventana (18/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

son las cuatro las tres en Canarias el sitio de acuerdo entre Alcoy parte por el que el fondo suizo compras sus dos plantas en Asturias y A Coruña un proceso del que dependen setecientos empleos y que se había vuelto a visualizar estos días con la llamada Marcha del aluminio que venía a Madrid a expresar su protesta y a reclamar la continuidad de sus puestos de trabajo

Voz 0527 00:29 buenas tardes Alcoy ha confirmado el principio de acuerdo en una nota de prensa en que matiza que entrará en vigor cuando haya sido aprobado por los órganos internos de decisión de ambas empresas y ratificado por los representantes de los trabajadores se necesitan además las autorizaciones de los organismos regulatorios como el de la competencia por ejemplo el próximo treinta de junio terminaba el plazo marcado por Alcoa para la venta de sus plantas en A Coruña y hábiles como alternativa a su cierre y la consiguiente pérdida de empleo el Ministerio de Industria que se había comprometido a buscar una solución ha valorado positivamente el preacuerdo ya esta ahora la empresa compradora parte expone su plan industrial para las dos factorías al secretario general de Industria ya representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias en una reunión a puerta cerrada en la sede del ministro

Voz 1454 01:15 capítulo de negociaciones políticas hoy pensando en la investidura de Pedro Sánchez el presidente en funciones si Pablo Iglesias mantuvieron ayer un encuentro de esos que se propusieron discretos la reunión no sirvió para avanzar en un acuerdo según fuentes socialistas consideran que las posiciones siguen muy alejadas y que siguen considerando a Podemos socio preferente desde la formación morada reiteran que su planteamiento sigue siendo el mismo Illa adelantan que se van a reunir y hablará mucho en estas próximas semanas la presidenta del PSOE Cristina Narbona confía en que habrá investidura pronto

Voz 3 01:47 se está negociando que los apoyos los pero lo antes posible pero en todo caso con apoyo sin apoyos habrá sesión de investidura pronto os estuviera negociando no sería no sería responsable hacerlo pero se está trabajando doy se que se trabaja mucho en Barcelona

presidente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento ha anunciado que si la alcaldesa no quita el lazo amarillo que volvió a poner ayer en la fachada del consistorio en una semana van a exigir legalmente su retirada la Comisión Europea considera que se quedan cortos para alcanzar los objetivos medioambientales los planes nacionales de energía y clima que han presentado los Estados miembros de la Unión hay un claro Marta en de mejora son necesarios más esfuerzos dicen las autoridades que trabajan en la crisis climática el Ejecutivo comunitario ha señalado que sólo cinco países España Dinamarca Estonia Lituania y Portugal han presentado planes con contribuciones significativamente más altas y una cuestión más terremoto y alerta de tsunami en el norte de Japón el terremoto que ha alcanzado casi los siete grados en la escala de Richter se ha registrado en la región japonesa de Niigata al norte del país y según fuentes oficiales ha motivado es alerta de tsunami que de momento no se han registrado posibles víctimas o daños materiales graves cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:07 cadena SER Madrid

Voz 4 03:08 a Manuela Carmena carga contra el nuevo alcalde de

Voz 1410 03:23 qué se les habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno Sun capítulo II un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha S

Voz 1915 03:42 pacto oculto mantiene bloqueadas las negociaciones de gobierno en la Comunidad de Madrid tanto es así que la posibilidad de unas nuevas elecciones autonómicas planea ya sobre esas negociaciones la última en pronunciarse sobre este asunto ha sido la candidata de Vox Rocío Monasterio que ha dicho que tienen todo el verano para ponerse de acuerdo dando a entender que Ayuso no saldrá elegida en la primera votación

Voz 5 04:00 el señor agua de tener que verse conmigo a escondidas porque no puede publicar en Nos reunimos o la política de la señora Díaz Ayuso que pretende que firme hemos eh pues un programa para luego firmar exactamente el contrario con partir conciudadanos pues no tiene ningún sentido nueve respetar a nuestros votantes no es respetar las

Voz 2 04:21 pocas ideas que nosotros bueno pues llevamos

Voz 5 04:24 a la negociación y las irregularidades

Voz 1915 04:26 en las contrataciones de la Consejería de Sanidad están ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción el colectivo ciudadano audita Sanidad ha denunciado esta mañana los contratos menores firmados por los hospitales de la Comunidad detectados por la Cámara de Cuentas el presidente en funciones Pedro Rollán asegura que esa cantidad de contratos sólo buscaba garantizar la asistencia a los pacientes

Voz 6 04:44 todos y cada uno de estos contratos menores se hacen dentro del marco de la ley pero tenemos el deseo de poder reducir el número de los mismos tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

es todo empieza en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Ike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:28 cadena SER servicios informativos la Ventana con las Francina

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes hoy al enterarme del descubrimiento de dos planetas parecidos a la Tierra que posiblemente tienen agua hay que están a doce años luz de nosotros osea un porrón de kilómetros he vuelto a pensar que ponerle fronteras al universo es un ejercicio bastante absurdo de hecho creo que las fronteras en general tienen un punto absurdo sobretodo porque provocan el efecto de querer saltarte las esta tarde abrimos la Ventana con un ramillete de personas empeñadas precisamente en eso en saltarse las fronteras más valiosas existen que son las del conocimiento y además en todos los terrenos e Investigación Médica química tecnológicas social matemática artística musical ecológica hoy vamos a explicarles el trabajo de personas empeñadas en no ponerse límites y lo haremos lo estamos haciendo ya desde Bilbao donde esta tarde serán reconocidas todas ellas con los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento el paseo promete y promete dolorido porque Nos vamos a encontrar con gafas de realidad virtual con microbios amigos con ópera realista periodística luego lo discutiremos con códigos lingüísticos de manipulación con afectados por el cambio climático con animales en peligro de extinción lo dicho sin límites sin Fronteras la radio tampoco las tiene bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:07 sí

Voz 10 07:10 sí eso sí eh en su eso no les ello

Voz 0313 09:23 Javier Gregori buenas tardes Carlos Garrido Mañero qué tal muy bien lo mueva es oye quiere que cuentes lo de los planetas en el Universo tiene fronteras tiene límites ha incidido en que queda

Voz 11 09:32 pues yo creo que es infinitamente tan grande

Voz 0882 09:35 como que estamos encontrando exoplanetas que se parecen a la Tierra relativamente cerca Éstos son los segundos más cercanos pero que están como decías tú muy bien a doce años luz bueno son y que su

Voz 0313 09:47 que lo sepan los ocho millones hacerse una idea es el cálculo

Voz 0882 09:49 billones de kilómetros es decir que porrón lo que entiende como un porrón de kilómetros es la más grande que nos podamos imaginar no pero bueno que sean planetas del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de su estrella una sea pequeña como como el sol que tenga una temperatura relativamente templada que puedan tener agua y que el agua es la condición para que haya vida pues ahora hay una ventana Carles tuvo es comprender nos llena de ilusión a los periodistas nos dedicamos a ciencia no porque haya vida más allá de la tierra yo creo que sería la noticia de la humanidad

Voz 0313 10:22 oye cómo se te queda el cuerpo a un periodista de ciencia después de una inmersión de casi cuarenta y ocho horas con personas que no tienen fronteras

Voz 0882 10:29 pues mira para mí Carles yo creo que todo el mundo nos lo va a entender

Voz 0313 10:32 pues menos todas las reconocen para mí es como ver la Acha

Voz 0882 10:34 en desde el el propio césped no como ver el la final de la Champions el propio césped no para mí son jugadores de la Champion de de la ciencia en el amplio espectro de la palabra claros de ciencia no estamos hablando sólo de ciencia pura y dura estamos hablando de humanidad estamos hablando de música estamos hablando de economía esto es muy importante pues son los mejores del mundo y además algo tan importante como que están a punto de ganar la Champions de la Champions que son los Nobel no

Voz 0313 11:03 mira hay lingüista norteamericano Noah Chomsky por empezar por un nombre propio ha recibido este año el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en una categoría nueva que es la de la de Humanidades y Ciencias Sociales Chomsky no ha podido venir personalmente pero hemos tenido acceso a la entrevista que recientemente concedió la propia Fundación BBVA con motivo de este premio Javier va a resumir nuestro contenido que creo que es muy interesante porque además aquí aparece Chomsky como el el el científico bueno que ha revolucionado desde hace muchos años lo que es el concepto de lenguaje que tenemos en el día a día que que utilizamos sin sin mucho pensar y que tiene una un fin una importancia absolutamente fundamental en nuestra vida

Voz 0882 11:41 Ana así estos que tiene dar exactamente noventa y un años no está atravesando su mejor momento de salud Le pedimos desde aquí que una una rápida recuperación pero mira con apenas Carles veintinueve añitos revolucionó el mundo no sólo da lingüística sino de la psicología de la neurociencia con esa famosa allá teorías sobre el origen del lenguaje humano en la que defendía por primera vez que el lenguaje era una facultad innata de la mente del ser humano y por lo tanto es el producto del cerebro que más nos distingue del resto de los animales y así lo explica el propio Chomsky desde su despacho en la Universidad de Arizona

Voz 12 12:19 es que sí

Voz 13 12:22 el modo de adquisición los modos de uso las propiedades estructurales internas todo esto parece ser bastante exclusivo de los humanos desde hace mucho tiempo Se reconoce que está en el corazón mismo de nuestros logros distintivos y creativos de nuevo es evidente que esto no tiene parangón en el mundo animal

Voz 12 12:43 eh

Voz 0882 12:46 por lo tanto Carles Mira para Chomsky esto crea un antes y un después en la lingüística como ciencia en el fondo yo sé que esto a muchas personas les va a sorprender no hay diferencias entre los distintos lenguajes entre doscientos idiomas mejor dicho que hablamos las personas es decir que desde el inglés al ruso pasando incluso que hechos que las ha analizado las lenguas indígenas que son únicas y él dice que es lo mismo en el fondo es lo mismo porque las bases gramaticales son las mismas o dicho de otro modo para Chomsky una Gramática Universal como él mismo explica

Voz 12 13:18 pues su brazo

Voz 15 13:21 los idiomas por supuesto varían

Voz 13 13:23 tren integrados en sistemas culturalmente ricos que pueden ser estudiados por sí mismos pero la estructura básica fundamental de lenguaje las propiedades que permiten a un niño pequeño adquirir las capacidades que ahora mismo estamos usando nosotros estas parecen uniformes para toda la especie independientemente de cualquier cultura

Voz 12 13:44 dos yo no falta en total no

Voz 0882 13:48 el jurado del premio Fronteras del Conocimiento en la Fundación BVA posa hablaba que ha dado ochos que un vuelco radical al estudio lenguaje humano Ia además hechos que también ha desempeñado una importante labor como intelectual ya denunciado desde la manipulación de la información que realizan los Gobierno no democráticos de algunos también democráticos no quiero mirar a ningún país pero también por supuesto otros que ha denunciado los abusos del capitalismo y la globalización pero si te parece me quedo con esa idea que está en esta entrevista que que entera se va a poder escuchar en la web de la Fundación BVA Chomsky lo que dice es que lo que nos permite a los seres humanos que funcionamos como una sociedad es precisamente el lenguaje que en una

Voz 12 14:33 son se Ichi entre Bello

Voz 13 14:37 si tomas a dos seres humanos cualquiera por ejemplo usted decidió observamos atentamente nuestro lenguaje encontraremos pequeñas diferencias entre los dos pero existirá una capacidad compartida suficiente para que podamos interactuar libremente y por lo tanto el lenguaje se convierte en el principal medio de interacción social entre individuos eso es una sociedad

Voz 12 15:01 that's

Voz 0313 15:03 no es el primer nombre propio de esta tarde Sin Fronteras en La Ventana yo otro de los premiados que han revolucionado el mundo en este caso de la medicina es otro norteamericano científico Jeffrey Gordon porque fue el primero en demostrar que esto le va a chocar también a mucha gente que la inmensa mayoría de los microbios que tenemos en el interior de nuestro cuerpo son como digo Javier entre comillas son amigos porque nos ayuden realiza tareas fundamentales no

Voz 0882 15:25 sí él hablaba de microbios amigos no hay además este investigador ha demostrado no sólo eso sino que tener una buena colonia de microbios en nuestro interior o incluso nuestra propia piel ya que todo el mundo tratamos ser muy muy aséptico si intentamos limpiarán mucho pues él no está muy de acuerdo con esto porque esto nos protege de muchas enfermedades hablaba de diabetes de la colitis inflamaciones del intestino y por esa razón Jeffrey Gordon ha recibido este premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología biomedicina hace unos minutos también hablamos con él nos explicaba que dentro de poco él se imagina que habrá Bío bancos dio banquillo bancos donde los médicos podrán almacenar esos microbios buenos hilos podrán trasplantar a las personas que lo necesiten les escuchamos

Voz 16 16:13 va de en fin no sé si los vio bancos los bancos biológicos y dirigida a utilizar Organismos bien identificados

Voz 3 16:27 es uno de los desafíos más importantes tendremos en nuestro arsenal tendremos microbios dirigí directamente seleccionados y suplementos para poder en resolver estos problemas digamos coros para con la salud es todos los días

Voz 0313 16:44 todo parece absolutamente fascinante volví también acabamos de hablar con otro premiado con el meteorólogo británico Jonathan Gregory que ha tenido el premio en la categoría de Cambio Climático por demostrar como el aumento del nivel del mar eso que hablamos tantas veces está afectando ya a más de cien millones de personas que viven en

Voz 0882 16:59 la costa en este caso es un premio compartido pero hemos hablado con este investigador el departamento de meteorología de sea de Reding en el Reino Unido que mira nos cuenta ahora mismo el cálculo que ellos hacen es que el nivel del mar va subir un metro durante las próximas décadas a largo de este siglo esto inunda gran parte por ejemplo

Voz 17 17:18 es una barbaridad de la isla de Manhattan

Voz 0882 17:20 lo inunda gran parte de la isla de Manhattan por no hablar de de Benidorm y de otras y otras zonas como como el mar

Voz 17 17:26 menor pero ahora mismo en esa zona

Voz 0882 17:29 es lo que ellos denuncian el esta subida del nivel del mar de un metro afectará a cien millones de personas en el mundo que van a tener que buscarse otro hogar sino quieren vivir sobre sobre las aguas no pero es que el nos decían esta pequeña entrevista que hemos tenido con él si los gobiernos no actúan pronto no recortar las emisiones de CO2 el marco de subir hasta diez metros y esto afectaría a muchísimas ciudades costes

Voz 14 17:52 las

Voz 18 17:55 es más Adolfo por cierto voz es importante por el hecho de que venís si hay si la subida es mayor en ese periodo de tiempo hay muchas ciudades que están porque yo en metros nivel de entonces en cuenta lo que hagamos ahora va a hacer tales resultados digamos a futuras Fofana China o en Francia

Voz 0313 18:23 bueno sí sí un metro era una barbaridad diez metros es una locura auténtica en la hacemos un poco de un premio al otro porque la investigadora de Universidad de Stanford Bridge Daily ha recibido el premio de Ecología que también incide en este en este mismo asunto en este mismo punto no que nos queda ya cada vez menos tiempo poquito tiempo para poder evitar en este caso la extinción de un millón de especies de animales y de plantas

Voz 0882 18:45 sí es lo que decía el último informe de la ONU que animas Gabriel

Voz 0313 18:48 yo diversidad si con este con esta información

Voz 0882 18:50 y en esta lista roja las contribuciones de derecho en Dajla sino fundamentales para crear una lista roja Mundial de Especies Amenazadas pues mira es que hay plantas como ella me decía que nos pueden dar los medicamentos del futuro los principios activos del futuro plantas que pueden desaparecer y que podamos no conocer no hay hay en esta lista roja pues especies también emblemáticas de animales como osos polares leones elefantes o el Tigre por esta razón ésta en Colorado Estados Unidos pero que ha recorrido el mundo analizando el impacto de la destrucción del ser humano nos explica en en por cierto muy buen español los explicaba que los gobiernos tienen que actuar ya que ya no hay excusas para poder hacer frente al mayor proceso de extinción desde que nuestra especie surgió en la

Voz 19 19:34 que saben que la urgencia es muy fuerte no tenemos tiempo de pensar si es una existe me perfecto si otros países hacen lo mismo es tiempo de tomar decisiones propios irle

Voz 12 19:56 hacer algo a lo que no

Voz 0313 20:09 un Pedro jordano buenas tardes Cedrón jordanos profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana ha sido jurado extraño en los premios Fronteras del Conocimiento hablemos de tiempo tan poquito tiempo nos queda para revertir o para frenar esto

Voz 17 20:23 y si la lástima de tiempo es real no no nada exagerado la razón es que la tasa de pérdida de especies supera a lo que conocemos del registro fósil lo que se llama La la la pérdida de especie de fondo en varios órdenes de magnitud de muchísimo más alto por lo tanto necesitamos redoblar el esfuerzo ese esfuerzo además tiene que ser concentrado y además tiene que ser de gran alcance en todo el planeta sea que es todo un desafío

Voz 0313 20:51 en esta política en esta estrategia del esfuerzo hay hay hay escenarios hay niveles distintos está el de el de los gobiernos de las instituciones de las grandes decisiones está al día a día al de picar piedra de todos nosotros no a ministro del cambio climático me recuerdan un poquito la de la Salut gente

Voz 17 21:07 dice bueno para qué voy a dejar de fumar

Voz 0313 21:10 voy a comer sano iba a dejar de haberse murió igual no o para que dejó de tirar plásticos de contaminar Si el planeta un día u otro va a desaparecer posible la respuesta a este a este argumento que existe que está que está ahí lo maneja mucha gente

Voz 17 21:23 en eh era una falta de visión porque eh tener

Voz 0313 21:27 que ver también ser consciente de que fue

Voz 17 21:30 como estaba el mundo cuando nosotros llegamos como estar al mundo cuando nosotros lo dejemos oí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio de cambio climático y acerca de pérdida de especies es que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rápidos tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces y de ese tipo de actitudes e tirarse piedras sobre el propio tejado es más fácil llevar una vida saludable que llevar una vida enfermiza más fácil llevar una vida amigable con el medio ambiente que una vida agresiva con el medio ambiente sencillamente porque no estamos protegiendo nosotros un mínimo de irse a un argumento

Voz 0313 22:10 dónde está la clave es decir tenemos un modelo dónde crecemos crecemos crecemos nos cargamos nos cargamos nos cargamos donde está la piedra filosofal para congeniar estos dos estos dos no menos

Voz 17 22:22 bueno librar los por lo menos yo no soy un experto en economía pero yo creo que gran parte de la clave está en que tenemos un modelo de economía lineal en que esa progresión que tú mencionas eso de que vamos avanzando vamos gastando vamos destruyendo íbamos dejando vamos dejando y entonces deberíamos ser capaces que doblar eso y transformarlo en una economía circular de tal manera que podamos reciclar gran parte de lo que estamos de forma que no desaprovechó gran parte de lo que estamos usando pues simplemente lo recicla muy convertimos eso en en esa geometría circular il eso no ayudaría mucho eso requiere transformaciones pero hemos visto transformación espectacular en el en el mundo yo no veo porqué no no vamos a poder hacer eso sí hay una determinación cero menos como decrete Atón ver su

Voz 4 23:05 con una anécdota o o marcan el camino o el cambio de algo

Voz 17 23:09 el ariete una chiquita que ese plan entonces

Voz 0313 23:11 antes de los gerifaltes del Musac tesis tener miedo porque vamos a a la destrucción bueno eso

Voz 17 23:16 todas la voz de la conciencia ahí lo hombre lo desde el ámbito científico sexta edición se está reclamando desde hace mucho tiempo esta atención y el y el problema yo creo que hay un problema de respuesta política de red de respuesta realmente del Gobierno y la dificultad para mí es que tiene que alcanzarse a una escala global es decir no no vale no es un Gobierno concreto no es un bloque de gobierno en concreto sino que tiene que ser algo que se plantea a escala planetaria ahí el valor de las declaraciones de Greta son precisamente esos recordar no con la singularidad que tiene el planeta y la ir lo que lo que constituye la humanidad como un todo no más allá de las divisiones que todos mencionó a la frontera los países de más todo eso era de puro artificio

Voz 0882 24:02 sí yo le preguntaba a Mato colega a Gravesen Daily que con Sadam en Estados Unidos bolso nombrar

Voz 11 24:08 si Putin en Rusia ahí podemos seguir con esta lista estáis

Voz 0882 24:13 dando a los políticos los datos exactos objetivos de la destrucción del planeta pero las emisiones de CO2 por ejemplo han vuelto a batir un récord este año es echan a los mares más de ocho mil toneladas de plásticos a al año en las costas es decir que que realmente no hay un avance al menos la comunidad política internacional eso cómo se ve desde el punto de vista del científico que ve que vamos hacia la destrucción y que y que esto no lo paran

Voz 17 24:41 eh eh una responsabilidad para los científicos realmente

Voz 0313 24:44 es el ser capaces de poner lo mejor de la ciencia al servicio esa información es dato esa evidencias

Voz 17 24:51 identifiques a base científica e al servicio del asocia

Voz 0313 24:54 queda ahí pues claro lo que tenemos que es que empezar por Acciona individual de cada cual sabemos cómo vivimos simplemente con pequeñas acciones podemos hacer podemos llevar una vida mucho más amigable con el medio

Voz 17 25:09 en Teherán análogo a lo que ya mencionado ante acerca de la

Voz 0313 25:11 saludo hay una conciencia cada vez mayor de cómo poco a poco podemos cambiar pocos hábitos en nuestra vida diaria bicicleta subir por las

Voz 17 25:20 el era etcétera etcétera que mejora nuestra salud o exactamente igual trasladarlo eso al medio ambiente

Voz 0313 25:25 el punto de vista de reciclaje de basura uso

Voz 17 25:27 el agua transporte revisar nuestros

Voz 0313 25:30 modo de vida pero ya una cosa muy concreta yo ya sé que ésta de que este asunto está sobre todo en manos de fin de las grandes decisiones luego tal día a día una cosa muy de estos días elecciones mal el Madrid Central es decir esto es esto no son no no es ideología estos son datos en en el centro de Madrid había unos niveles de contaminación antes de que se restringir al paso de vehículos determinados con el paso restringido se han reducido los niveles y ahora parece que volver a a reimplantar el mismo o casi el mismo nivel de de tráfico ese es un debate político fin donde entran muchos factores joder pero como cómo hacer entender a los responsables que esto no va de ideología ni de lucha entre partidos es que es un ejemplo muy concreto

Voz 17 26:12 de verdad ese ya era algo horizontal y hoy por hoy un un político un dirigente que ignore esa evidencia pues tiene uno de los problemas puede ser un perfecto ignorante es decir una falta de información rigurosa que los hay hilos say y el segundo un irresponsable y entonces pues claro He ahí que actuar como como sociedad pues tenemos que ver eh somos responsable a quién votamos que a él lo que no hablan Journey tampoco escuchado tantas cosas sobre medio ambiente sólo au sobre ciencia por ejemplo en esta prueba clara adherencia sobre él no ha sido Prats obediencia ha habido algún partido que ha mencionado cosas pero ha sido ha sido prácticamente pues al no IU sobre medio ambiente igual siendo un problema que verdaderamente verdaderamente capital no como como estamos hablando Pedro Dña

Voz 0313 27:02 Ana es el paradigma de muchas cosas como ésta Doñana hoy qué cosas se han hecho bien mal regular hemos hablado muchas veces del tema eh pero en el día en el que estamos

Voz 17 27:12 sí yo yo me gusta mucho decir que que para mí Doñana es como El Museo del Prado de la naturaleza española sólo quedan sólo que mucho mejor por qué dinámico es como si en el museo en Doñana es como si estuvieran cambiando los cuadros cada día cada hora Borrell amanecer recordando los o retocando claro pues el problema de Doña Macron Pla prácticamente desde desde su ex y de su propia existencia ha sido de tener continua agresión entonces está ahí parece que Doñana lo aguanta todo pero realmente cuando miramos con da todo y cuando miramos con el eh evidencia de tendencia al algo a largo plazo por encontramos problemas preocupantes no eh por ejemplo solamente de libélulas por ponerte un ejemplo las libélulas son estoy inflexiones el larvas viven en el agua y luego el adulto es tan bonito pues ten teníamos un inventario de diversidad de libélula en Doñana de aproximadamente cuarenta y tantas cuarenta y cinco cuarenta y ocho especies a finales de los principios de los años setenta años ochenta Hay ahora no llegan a la treintena o sea que sobre todo los ambiente acuático que en el agua es fundamental en Doñana donde se ve verdaderamente los grandes problemas e uno de ellos pues es la falta de agua la desecación en la calidad del agua ese día

Voz 14 28:31 problema absolutamente principal

Voz 17 28:33 lo tenemos otras cosas como sólo almacenes de hace es carretera en fin mortandad del lince pues en la en las autovías por atropello en fin especie exótica eh hay muchas cosas que están impactando en ese en ese Museo del Prado de la naturaleza española iba a mí lo que ocurrió también hay buenos y no hay signos también para la esperanza yo creo que ahora mismo instrumento instrumentos legales instrumento de acción de The Police el manejo del espacio natural que pueden ser muy objetivo

Voz 0313 29:07 hay instrumentos científicos también instrumentos sabemos cosas que no sabíamos todo flacos pues la última ya optimista o pesimista dentro de diez años dentro de quince estaremos mejor

Voz 17 29:17 pero yo soy optimista porque porque muchos de estos sistemas ecológicos que están degradados sí si la degradación sí sí es la ver sexto

Voz 4 29:25 pegado no ha llegado a un punto crítico donde llano y retorno en cuanto Thomas

Voz 17 29:32 acciones en cuanto toma hacia el decidida tenemos la tecnología y ahí tenemos el conocimiento y la ciencia como tú bien has dicho para hacer eso revierten rápidamente es decir se percibe rápidamente que el ecosistema se recupera el problema es cuando llegamos a esos puntos crítico de no retorno que también tenemos otro instrumento de diagnóstico como los que han elaborado las las premiado de este año en Frontera del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación y entonces

Voz 15 30:00 podemos recuperar es o sea que yo

Voz 17 30:02 sí soy optimista Pedro jordano muchísima gracia

Voz 0313 30:05 pero este ratito en La Ventana sido gracias

Voz 17 30:07 es otro

Voz 12 30:10 eh

Voz 20 30:11 eh eh eh eh sí

Voz 0313 36:03 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias esta tarde recuerdo hemos abierto la ventana en Bilbao donde hoy se entregan los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA personas y proyectos que intentan transformar el mundo para mejor se entiende con algún caso conservarlo simplemente conservar lo que es que no es poco lo que resulta evidente es que todo está cambiando a una velocidad absolutamente vertiginosa y lo que hoy al menos a mí anunciado Facebook me deja yo no sé si asombrado

Voz 4 36:30 hoy inquieto o acongojado

Voz 0313 36:33 Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenas tardes qué tal muy buenas tardes Francino moneda propia de Facebook lo cual no me lo puedo contar

Voz 36 36:42 es eh el futuro hoy es absolutamente y en fin a Lucía

Voz 15 36:49 ante esto tú sabes que yo no suelo emocionarme mucho con estas cosas pero lo de hoy es bordo se llama libra libra es la nueva divisa la nueva moneda que Facebook va a tener detrás se libra detrás de la divisa están Mastercard Visa Spotify Vodafone en fin nombres potentes que cada uno de ellos pone en torno a unos diez millones de dólares para empezar no lo que acaba de hacer Facebook es crear su propia moneda crear su propio Estado crear su propio regulador es la primera moneda que tenemos sin un el Banco Central detrás hasta ahora había habido Cristo monedas habíamos oído hablar de bitcoins habíamos oído hablar de en fin otra serie de cosas pero nada con él de respaldo corporativo detrás eh tú sabes que antes en eh

Voz 14 37:39 la tapa antigua llevarla

Voz 15 37:41 a era ser un Rey ahora ser un Reyes que tu cara esté en La Moneda bueno pues la moneda va a tener la cara de Mark Zuckerberg Marc Soccer se ha convertido en quién imprime la moneda quién regula es el banquero central quién reparte esa divisa en fin acabamos de privatizar también el dinero

Voz 0313 37:59 y eso podrá cambiarse con otras monedas estas

Voz 15 38:02 la idea la idea es que Facebook tenga una reserva de libras tú puedas comprar libras esas libra se cambien con euros con dólares te sirvan a ti para pagar todos los servicios que sea feeling con Facebook desde coger un taxi hasta comprar música hasta hacer transferencias entre tuyo es dinero virtual que se cambia después por moneda real ya insisto es tremendo tremendo escucha

Voz 0313 38:29 la cosa Javier antes has dicho no no bueno no hay bancos

Voz 4 38:31 es un banco de taparle los bancos tienen reguladores quién manda aquí claro hay ahí ínfimo

Voz 15 38:37 la de problemas por eso te digo que me parece alucinante a infinidad de problemas y de conflictos que se pueden abrir aquí el primero que tu dices es el capital quién regula una moneda hasta ahora en las monedas estaban reguladas por un banco central sabíamos que teníamos la Reserva Federal o el Banco Central Europeo aquí es Facebook quién regula su propia moneda es Facebook quién regula a calibra Facebook quién regula a Facebook así que tenemos ese como primer problema pero a mí hay dos que me asustan todavía más insisto que pueden resolverse pero hay dos que me asustan mucho más el primero quién tiene tu dinero ahora Facebook sabe tiene toda tu información también sabe qué anuncios ponen de qué publicidad hacerte qué tipo de en fin enfoque darte para que te gaste ese dinero o para que pidas dinero prestado

Voz 0313 39:25 la trayectoria de Facebook con los datos de los usuarios no es precisamente ejemplar que digamos no

Voz 15 39:29 ese es el problema terrible está poniendo el Financial Times están diciendo no han tenido los señores de Facebook murallas lo suficientemente altas digo que hay dos problemas llevamos el primero el de quién regula el segundo este el de la publicidad el tercero es todavía más grave si se cede esa información Itu información financiera desde las partes Si tu compañía de seguros que sabe que ya no vas al gimnasio que sabe que además fumas y que sabe que no tienes demasiado dinero dice bueno pues a este que cobrarle más si se mezclan esas informaciones financieras con la información de verdad insisto es terreno inexplorado para quienes hacemos normalmente economía Yvancos que esto es una cosa en fin que estallaba la autopista hecha y todas las líneas marcadas y todos los desvíos fijaos esto es terreno nuevos esto son agua sin Esplá

Voz 0313 40:14 además celebró Javier que formen parte igual que yo de la tribu de los acongojados eh si hasta ya seguiremos hablando de esta un abrazo compañero y date un abrazo fuerte vamos con noticias sigamos con movimientos sigamos con procesos con ideas que que transforman el mundo esto que dejamos otras ya veremos en qué queda vallados con algo más concreto y seguramente más positivo incluso más conocido el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de tecnologías de la información y la comunicación ha sido otorgado a un ingeniero informático norteamericanos que ama iban Sutherland por revolucionar la interacción de las personas con los ordenadores a través que los gráficos y sobre todo de la realidad virtual hay que remontarse al origen de este proceso hace casi sesenta años cuando los computadores ocupaban la habitación esos estudios de radio enteros Sutherland desarrolló el primer casco de realidad virtual lo bautizó como la espada de Damocles porque pesaba mucho hoy queremos investigar y concretar con nuestra compañera Sonia Ballesteros en qué consiste la realidad virtual y cómo está presente en nuestra vida cotidiana

Voz 1913 41:15 lo primero saber en qué consiste la realidad virtual

Voz 39 41:18 lo que hacemos en el fondo no deja de ser jugar con nuestros sentidos a través de las pantallas que llevan las gafas a nuestro sistema visual en mostramos un mundo que el cerebro cuando ves e información visual pues entiende que es el mundo real en el que está

Voz 1913 41:33 es una realidad que no existe pero que nuestro cerebro procesa como auténtica precisamente porque el cerebro se lo cree no sabe un montón de posibilidades lo que empezó como un juego ya se usa en medicina para reducir la sensación de dolor lo hacen en la clínica erasmus de Bruselas donde interviene el doctor Lanzmann

Voz 2 41:52 está fuera del foco de la enfermedad está viviendo el paseante y obviamente la liberación de endorfinas a Libération de oxitocina y eso a su vez mejora evidentemente alguna algunos aspectos del dolor

Voz 1913 42:05 también se utiliza la realidad virtual para que las sesiones de quimio sean más llevaderas

Voz 40 42:10 en la procesión de tener menos honor ante una de las pruebas como pueden ser las funciones por ejemplo en el caso de la quimioterapia también tienen lazos haciendo que el tiempo va más deprisa ha

Voz 1913 42:23 eso sucede porque nos sumergimos literalmente en un universo que nos provoca sensaciones agradables no sirven una simple pantalla necesitamos un casco unas gafas para entrar en la realidad virtual

Voz 41 42:35 citó por ejemplo les poner fin tienes de una Tablet o una televisión no solamente está dime a imagen también está recibiendo el ruido de los monitores de los hospitales del personal sanitario y la dialéctica los qué tal no con las cuales aislamientos se tiros mucho mayor

Voz 1913 42:51 la psicología lo utiliza para superar fobias superar el miedo a los perros las arañas la supera hechas el miedo volar o a subir en un ascensor la realidad virtual te pone en esas situaciones y te permite interactuar con tus miedos superarlos dicen que con un éxito de hasta el noventa por ciento el sector turístico el cultural y el educativo también usan esta realidad que nos permite viajar a otros lugares a otras épocas ya está estudiar el cuerpo humano entrando dentro del para el ámbito laboral están los simuladores con los que se entrenan los astronautas los pilotos de vuelo los cirujanos o los bomberos

Voz 42 43:28 por ejemplo un bombero tiene que hacernos Salvamento submarino un coches volcados con tecnología de realidad virtual podemos simular esas situaciones para lograr que al menos ellos ya tengan un pequeño entrenamiento previo sobre cómo habría que moverse como habría que actuar

Voz 1913 43:44 la realidad virtual puede hasta hacernos más felices lo contaba Elena Sánchez una compañera que recuerda cómo fue su primera experiencia

Voz 43 43:52 estaba en una reunión deje tienes que acabarlo lo que estaba viendo yo estaba en un escenario estadio vacío zona una guitarra mirarla derecho ahí estaba Bono el cantante mudos cansando pase facción era de mil que me está cantando a mí ya me dicen Elena vuelve se quitó las gafas vuelve a mi yo no no no no cuando voy a tener oportunidades a a U2 cantando Miami en privado en un sitio como este

Voz 0313 44:36 nuestro siguiente invitado yo no sé si es muy partidario poco partidario uno dos no tengo una idea sí sabemos que durante años sólo escucho jazz música clásica que está muy bien Lyndon etc pero un buen día al llegar a la universidad ahí las cosas cambiaron cambiaron las cosas y los tiempos

Voz 44 44:54 la guerra de

Voz 45 44:58 el cinco

Voz 44 45:02 yo no se debe que vive pues eh

Voz 45 45:18 en mi pueblo yo estado

Voz 44 45:22 deja ya de hecho

Voz 0313 45:26 esta canción de tienen desde el año sesenta y tres El Dylan siempre contó que era más que una aclaración era un sentimiento yo no sé si fue premonitorio pero nuestro invitado de hoy premio Fronteras del Conocimiento en creación cultural un día se empeñó en cambiar los tiempos en este caso los parámetros clásicos de la ópera y el mil novecientos ochenta y siete por ejemplo estrenó Nixon en China basada en el encuentro entre el presidente norteamericano

Voz 46 45:56 no

Voz 0313 46:04 John Adams buenas tardes bienvenido a La Ventana encantado Luis Rivero también buenas tardes amigo intérprete que en un momento de apuro nos ayudará a mantener esta esta conversación

Voz 48 46:14 en qué momento decidió que quería cambiar los tiempos au ya o las formas de

Voz 0313 46:20 de la ópera ser un Dylan

Voz 48 46:22 ópera

Voz 1913 46:24 quiero ante los años sesenta

Voz 16 46:27 yo pido a las

Voz 14 46:31 música de música te la fe en su tipo igual y todo eso ha obtenido con gran intervención para mí a a la época actor ante la cara de nada el ex di di a los pido yo hubiera crecido tocando el clarinete estudiando la música clásica pero siempre había llegas a casa con Mi padre es la sin de ser un compositor a me ocurrió de cuatro años

Voz 0313 47:15 por tanto yo antes intentaba al abrir la ventana hace un ratito no sé si ha acertado intentado un poco concretar Queretaro describir lo que su música una música periodística de actualidad no sé si es algo relacionado con esto con las cosas que ocurren con él el compromiso porque desde luego es una fórmula distinta a la ópera son los dioses la antigüedad a la ortodoxia pero aceptaríamos con esto diciendo que la música de John Adams es una música

Voz 14 47:42 muy de actualidad por resumir

Voz 0313 47:44 así oros quedamos cortos sí

Voz 14 47:48 la música es la música clásica a escribo o que es otra de las óperas pero como la mayor caída de compositores norteamericanos tenemos a influencias de la música popular una mezcla hay siempre una mezcla de influencias para mí ha quizás más que mis amigos las a a la red relación con las obras clásicos Jorge en es es muy importante porque soy un hombre de él de la Orquestra de la ópera

Voz 0313 48:41 entonces cómo funciona el eh los criterios de selección quiere decir la visita de Nixon a China pues es un acontecimiento de de nuestro tiempo o de o de ese momento luego está pues no se lo de del Doctor Atomic la historia de Oppenheimer el creador de la de de de de la bomba atómica cuáles son los criterios de selección para para escribir óperas para esto quiere decir si sí

Voz 14 49:04 era como una forma musical va ser que a tiene que ver algo con nuestras conté para negar a los temas que eligió a son temas que son más importantes en nuestro expides por ejemplo doctores toma lo que tiene que ver con la bomba atómica a mí secundo o para la Morte de swing Josué es sobre el Lauro sobre el terrorismo que este es un tema que confronta ambos trozos de ellas ya Muse o para que es escribí hace dos años que se llaman Gross Couto en huellas a es una ópera sobre siempre ahorro en el Estado ante el siglo XIX el racismo misoginia a así que toros las mías quién en asuntos que son muy importante para nosotros hoy en día

Voz 49 50:24 y sí

Voz 1938 50:31 no

Voz 49 50:42 el sí

Voz 51 50:57 no

Voz 49 50:59 eh

Voz 1938 51:08 eh yo abierto el programa esta tarde diciendo es una opinión personal mía eh que

Voz 0313 51:14 las fronteras es de las cosas más absurdas existen esa es mi opinión no sé si la música es lo más opuesto a las fronteras es de las pocas cosas a las que no se lo pueden poner límites a la música

Voz 3 51:26 que está en los planes de ETA aun por exigir por el césped

Voz 11 51:32 si estás la asistencia de Luis

Voz 14 51:35 and the por este mismo mes se dice que la música es a el lenguaje casa

Voz 12 51:47 hola soy

Voz 14 51:50 exactamente de acuerdo con eso ha pero creo que a lo que me parece es a lo que chico o te escribo que a lo estético de uno tipo música a por ejemplo a mí con la música rusa la música de allí había o China todo eso pero sí es posible entender disfrutar la música sin ha no sabe a en lengua sin

Voz 0313 52:25 límites mentales y si metes venta claro

Voz 14 52:28 yo no sé disfrutar mi música conocer a la el pasado de la música por ejemplo los del esquí Beethoven se necesita tener una miento del pasado

Voz 1938 53:00 yo también soy donadas también nos ha dado muchos amantes de la música porque no sé si usted sabe ya sufrió dos sus colegas contemporáneos e muchos tuvimos de ellos porque maltrata los heridos con esos ruidos y esas músicas altisonante Si usted abierto hay un campo con otros colegas como Philip Glass un campo alternativo y por qué

Voz 14 53:25 cree que es importante que la música contemporánea que los autores contemporáneos como usted se vuelva a reconciliar con con el público como lo eso es difícil a la vez ante Tavares que durante el siglo XIX y a la música contemporánea a había sólo hayan dado de Aldo a toros a mucha música era altisonante a por ejemplo la música de Schoenberg el les audiencias a a por miedo de confrontar con un nuevo pieza pero ha había un gran cambio autor ante los años sesenta con la invención del el minimalismo yo uso el estilo pero no me gusta ser un compositor a es es un forma de componer que es muy importante y es muy sencillo ah es un poco como el momento en el les rabia cuando esté temen a pese empezó a a escribir algo muy sencillo decimos que la infinita la rueda otra vez lo mismo con con nosotros

Voz 0313 55:32 es una creación muy especial la verdad digo para los oyentes que no que no lo conocen para que lo pueda explicarse

Voz 14 55:39 es es mi hija aleta de más o menos diez años a esta de un extracto de él de unos pies que yo escribí en el año dos mil dos que se llama ocho Hans Michael Sheen nosotros porque me es una petición petición de Nueva York para conmemorar a los acentos el nueve once

Voz 17 56:16 ha estado que yo

Voz 14 56:19 la Comisión muy difícil para para terminar porque no quería hacer Aldo grande ICO insta a es pues yo pero que a unas listas de los nombres de los muertos que use los para los use para crear un gran collage yo a Colás de de los nombre es una mezcla de los niños y los adultos Arona a pies que es yo quería crear algo que yo he llamado un espacio de la memoria a memo es es es vida interior sí muy entero

Voz 0313 57:44 John Adams ha sido un placer compartir este ratito de radio aquí en la en la ventana

Voz 14 57:47 sí es Gordón estar aquí en Bilbao la fundación de es a ha ha hecho algo muy importante para apoyar

Voz 12 58:02 estos asuntos

Voz 14 58:04 eh esto es muy ciego que a la mayoría del grupo son norte Merkel y debo decir que en este estos días no es en sí o sea un norteño con esto el Gobierno

Voz 0313 58:24 esta tarde a las siete y media en el Palacio Euskalduna entrega de premios de Fronteras del Conocimiento muchísimas gracias hombre

Voz 8 59:41 el él