La Ventana (18/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 en Canarias

Voz 1454 00:05 los expertos insisten en que sólo una mirada corta nos impide ver el deterioro de nuestro entorno y tomar conciencia de la crisis climática el investigador del CSIC Pedro jordano lo ha explicado al inicio del programa La Ventana poniendo el acento en la necesidad de una respuesta política a nivel global en el compromiso de adoptar acciones individuales con el medio ambiente como ya hemos hecho ha asegurado en el terreno de la sala

Voz 2 00:26 en una falta de visión porque tenemos que ver también ser consciente de que fue como estaba el mundo cuando nosotros llegamos como estar al mundo cuando nosotros lo dejemos oí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio de cambio climático ya cerca de pérdida de especies es que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rapidez tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces ese tipo de actitudes e tirarse piedras sobre el propio tejado

Voz 1454 00:54 el Gobierno de Japón ha pedido a los residentes en varias áreas de la zona costera del noroeste de Japón que abandonen sus viviendas y busquen refugio después del terremoto de casi siete grados y la posterior alerta de tsunami la oficina del primer ministro ha creado un gabinete de crisis para seguir al minuto la situación ya que después del primer terremoto se han registrado al menos otras dos réplicas el consejo Escolar ha dado luz verde a su dictamen sobre el decreto de becas el Gobierno para este próximo curso y que permitirá que la tramitación siga adelante es el mismo documento que fue rechazado hace una semana en ese mismo hoy en ese mismo organismo a mediodía en el informativo Hora catorce hemos hablado con el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes Carlos López nos explicaba cuáles han sido sus peticiones

Voz 1286 01:35 nosotros lo que hemos pedido para futuras convocatorias sabíamos que para este año la situación era muy difícil que nos sentemos tanto en el observatorio del Estado sea una pida cobrar Darek antes una que llega tarde especialmente de las familias más pobres es una es una que no sirve

Voz 1454 01:51 el Tribunal Supremo ha confirmado una nueva condena para el ex presidente Balear Jaume Matas ahora porque Alberto Pozas

Voz 0055 01:57 se trata de la cuarta condena que dicta el Supremo contra el ex ministro Jaume Matas por corrupción en esta ocasión por cerrar flecos de un contrato en privado con el arquitecto Santiago Calatrava después presionar al Gobierno balear para sacarlo adelante prevaricación pero también trafico de influencias porque según el Supremo a cambio quería obtener un beneficio económico pero sí político de cara a las elecciones de ese año dos mil siete los jueces dejan su condena por tanto en siete meses de prisión diez de inhabilitación y la obligación de hacerse cargo como responsable civil de los uno coma dos millones que facturó el arquitecto Santiago Calatrava explican los jueces que debe pagar para que no sea la ciudadanía quien sufra las consecuencias de la corrupción

Voz 1454 02:32 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:34 atar a Esther muy buenas el mercado de Liga Santander se sigue moviendo al centrocampista Rodrigo ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que va abonar su cláusula de rescisión de setenta millones de euros para abandonar el club rojiblanco es algo que venimos contando la Cadena SER como que la elegido para sustituirle porque conjunto colchonero es Marcos Llorente que está a la espera de que el Madrid del sí a la oferta del Atlético además el Atleti prende cerrar hoy también el fichaje del portugués Joao

Voz 1454 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:02 cadena ser madre

Voz 1454 03:04 la Unión Europea advierte de las sanciones que puede acarrear la eliminación de medidas que contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes el comisario de Energía y Clima Miguel Arias Cañete ha evitado hacer referencia Madrid Central pero ha recordado que las ciudades deben cumplir con los límites de calidad del aire

Voz 0230 03:17 pero no comentamos hechos referidos a entidad

Voz 1567 03:20 de esos locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las Nimes de calidad del aire pues habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha Hydro espetó aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de inflación pertinente

Voz 0047 03:38 más de cien mil personas han firmado la petición

Voz 1454 03:40 en Change punto RG para que Madrid Central siga en vigor su promotor justo Sáez va a llevar estas firmas al Ayuntamiento en los próximos días

Voz 5 03:47 a veces hay proyectos en la vida que no son proyectos políticos son proyecto los que la propia evolución la propia historia demuestran que tienen quedándose no se puede dar un paso atrás cuando hay un proyecto interesante lo que hay que hacer es abandonarlo mejorarlos sino se puede pero no hay porque quitar proyectos que son bodegas que son necesarios me porque quitarlos por motivos políticos meramente

Voz 1454 04:10 la policía ha detenido en la capital a un hombre por grabar sin sin su consentimiento a varias mujeres entre ellas a su mujer su hija ya varias compañeras de trabajo cuando estaban desnudas la investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la mujer del arrestado descubrió las grabaciones en su ordenador Alfonso Ojea aldeas

Voz 0047 04:25 venido se le han intervenido varios dispositivos electrónicos que almacenaban imágenes de pornografía infantil junto a grabaciones con cámara oculta de contactos sexuales del propio detenido con su esposa el descubrimiento por parte de la mujer de un vídeo en la que la pareja tenía un encuentro íntimo desencadena esta investigación en la que también han salido a la luz vídeos de su hija en el baño e imágenes de siete mujeres desnudas todas compañeras de trabajo del detenido se le imputan siete delitos contra la intimidad un delito de prostitución y corrupción de menores y otro

Voz 1454 04:54 más de abuso sexual tenemos veintiocho grados en el centro

Voz 6 04:58 adiós

Voz 1454 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 4 05:11 servicios informativos

Voz 11 07:17 metas es para recordar eventos repetición

Voz 24 09:46 historia de amor en un partido

Voz 1 09:49 desde sus mensajes de texto

Voz 23 09:52 programa el seis ocho uno cero seis siete tres uno esta noche hablamos del fin en el paro de láser a partir de la una y media

Voz 25 10:01 con Mara Torres

Voz 26 10:07 la patria una marca yo no veo rojos y azules clubes españoles de blanco y entonces sí Balbino pues es el más cálido Arenillas y que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 27 10:33 sí sí

Voz 15 10:46 señoras señores muchísimas gracias termino como siempre Visca Barcelona y Visca Catalunya

Voz 28 10:52 no hay emoción y está fingiendo

Voz 0055 10:59 diciendo diciendo no sé pero estaba animado el carajo é moi ella ya tiene narices que esté hoy en Bilbao no esté Iturriaga

Voz 6 11:11 yo mencionar con el partido en el segundo sobre la bocina rol sobre la bocina sobre la bocina poderosa Iturriaga pero está Toni Martínez Especialistas secundarios Aróstegui hola Marta Estévez Pilar de Francisco Marta del Vado está Hello estoy dónde estás exactamente

Voz 0047 11:34 estoy en Orlando esperando al presidente Trump que vaya

Voz 6 11:37 aunque sea esta sí lo era tal Antonio vamos por ahí para todos

Voz 0230 11:47 de momento político para todo este que estamos viviendo ha creado Pepa Bueno en Hoy por hoy una palabra nueva pero que se ponga en riesgo la como

Voz 0979 11:54 nada de Madrid por parte de del PP esto en esta mesa cuesta mucho creer yo les llamo toreo la unión de pacto postureo

Voz 15 12:07 no pero vamos a ver cómo hacemos esto porque realmente estamos ante la creación de una figura nueva

Voz 0230 12:17 hacerlo bien porque podríamos hablar efectivamente de una palabra inventada pero a su vez de un personaje inventado mezcla de Pepa Bueno y Luis Piedrahita que podría ser Pepa Bueno aita o mejor aún Lewis Pepa Hita Luis vamos a escuchar vamos a escuchar con la atención que merece la palabra que define el momento político porque urge un vocablo para designar estos días que estamos viviendo en Madrid en los que el centro hecha pacta impactar vive sin pactar en sí tan alto pacto espera que pacta porque no pacta casi pacta muera pacta ya fuera de sí todo el centroderecha amor que no hay pacto no señor dice Rivera pero sí pero es que Ortega Smith tiene el acuerdo entero yo lo sé porque lo vi lo puso así el un letrero por más que diga Rivera es que si pacto dice Pepa Bueno

Voz 0979 13:08 yo le llamó toreo la unión de pacto postureo

Voz 0230 13:12 la definición quedaría tal que así

Voz 27 13:21 ah

Voz 6 13:22 es el toreo

Voz 15 13:28 dícese de la acción de fingir que hay un desacuerdo

Voz 0230 13:32 mientras se está pactando a todo esto han detenido a un señor

Voz 30 13:37 el ex futbolista y ex presidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial del año dos mil veintidós que se debe disputar en Qatar

Voz 0230 13:46 bueno vamos a considerar algunas cosas vamos Qatar Qatar Qatar es un país donde hay mucho dinero muchísimo lo han elegido para jugar el Mundial de fútbol tratándose de un país en el que cómo decirlo

Voz 31 14:02 es el ofender

Voz 6 14:09 muy amarillo muy amarillos en Qatar

Voz 15 14:15 los mundiales de fútbol Se suele jugar ahorro incluso un poquito más tarde vamos a hacer una prueba vamos a poner en Google El tiempo en Qatar ahora es como cuando vas de viaje con La Ventana Francino que miro soberbio ropa

Voz 0230 14:29 mucho calor aquí hoy pues era el tiempo en Qatar nos habrías cuánto hay en Qatar

Voz 15 14:33 cuarenta y cinco grados cuarenta y cinco grados

Voz 0230 14:37 Google que son unos cachondos añaden mayormente

Voz 15 14:42 ya te digo mayormente de mi abuelo cuarenta y cinco grados no es la temperatura adecuada para practicar deporte

Voz 0230 14:49 tenemos tres datos Qatar es un país donde hay mucho dinero en Qatar hay temperaturas poco adecuadas para la práctica del deporte de alta competición en Qatar se va a celebrar un Mundial de fútbol por decisión de los directivos de fútbol uno de ellos ha sido detenido o la sin ánimo de ser prejuicios eso sí aparecen noticias sobre la existencia de sobornos para la elección de Qatar no deberíamos sorprendernos de manera absoluta todo presunto por supuesto esto como presunto bueno qué tiempo hace en Orlando por ejemplo Marta

Voz 0047 15:29 aquí estamos a veintiocho grados hace sol aún que una tormenta mayormente sol pero dan tormentas tropicales para esta tarde las típicas tormentas tropicales Berlanga

Voz 15 15:41 bueno pero bueno se podría jugar con veinte grados derecha empuje bienes

Voz 6 15:45 a jugar hoy tú Francino

Voz 15 15:47 que estás en plena tenemos mucho calor no pero

Voz 0055 15:50 hemos veintinueve grados a baja un poquito y además señala Sanz

Voz 15 15:52 pero más que en Barcelona en Barcelona veintiséis de Madrid qué temperatura tenemos XXIX ahora mismo y soleado

Voz 0230 16:01 hay Orlando Madrid Bilbao Barcelona vete acatar que además es el último puede ganar Messi sí

Voz 15 16:16 ser un Mundial de fútbol de Marta

Voz 34 16:25 sí teorías sobre la actualidad política Xavi condensa hacer preguntas si en suicidio asistido aún no es legal en España que es lo que está haciendo Ciudadanos

Voz 21 16:39 grito con las tendencias que a menudo son sólo viejo concepto reciclados el tuit desde pum

Voz 34 16:43 en el entrenamiento de hoy vamos a practicar Tello que consiste en subida rápida son escaleras

Voz 15 16:49 sí bajada con peso pues a mi me parece una mudanza

Voz 34 16:52 la Llop se llama al optimismo

Voz 21 16:56 ay amigos amigas empieza la temporada de bodas ingenuos ná reflexiona sobre

Voz 34 17:00 Ello la única diferencia entre una multa y una invitación a una boda es que contra la primera cabe recurso venga vamos ahora con Marina que se prepara para el granito metas para este verano

Voz 13 17:10 claro

Voz 34 17:11 no conseguir tener un cuerpo como el que tenía antes del accidente dos dejar de llamar al hecho de haber nacido el accidente

Voz 21 17:20 ya acabamos las librerías con este bonito dialogó de Rafael Vives

Voz 15 17:24 te noto circunspecto y algo taciturno necesitas algo si un diccionario

Voz 35 17:32 IU Grill

Voz 36 17:36 a la misma hora en

Voz 0979 17:42 a

Voz 36 17:44 tú y yo fin de Arona con frío Arango ante Juanfran le la se esté yendo al mar la obra

Voz 15 18:26 yo soy un concurso bastante difícil bueno la nos podrá decir el grado de dificultad porque se trata de un concurso de repetición de melodías reconocimiento de melodías y repetición vamos a poner una melodía y hay que tratar de repetirlo repetir la melodía se aclara de jurado concursan Francino Marta del Vado en Bilbao

Voz 0047 18:51 no necesitas

Voz 0230 18:56 el concurso Francino contra Marta del Vado vamos a escuchar una melodía trata de repetirla con el mayor grado de precisión posible la melodía o no tiene un tiene alguna dificultad porque está hecha sólo con la

Voz 13 19:10 eh

Voz 0230 19:12 atención Ésta es la melodía atención

Voz 37 19:15 eh eh eh eh eh en Onteniente eh

Voz 15 19:20 lo que no es fácil en primer lugar compite Marta del Vado desde Orlando Florida vamos a poner de nuevo la las oído viene repetir no tienes que representar las entonarla Francino tú

Voz 6 19:37 no juegues

Voz 15 19:41 sí digamos esto nuestro concurso un concurso se de entonces vamos a poner de nuevo la melodía primero Marta la tendrás que repetir

Voz 37 19:52 evidentemente que evite eh eh eh eh

Voz 0230 19:57 Marta adelante vamos

Voz 0047 20:00 eh eh

Voz 1 20:03 más Katharina

Voz 15 20:05 bueno bueno oye bien bien oye oye oye como poneros vosotros digo yo si a continuación confites Francis

Voz 6 20:13 no

Voz 15 20:15 desde Bilbao para puntuar para valorar seguirla debe tener en cuenta que Francino

Voz 0230 20:19 ha podido escuchar la melodía una coronas de Marta

Voz 6 20:23 pero una vez más porque la vamos a huir de nuevo

Voz 0230 20:25 por qué

Voz 37 20:28 eh eh eh eh eh eh

Voz 15 20:30 entonces sabrán ahora tienes que repetir Frantino pero para compensar esta la que tiene para compensar esta ventaja que tienes la melodía una vez más vamos a distraerse con un poco de ruido íbamos a hacer ruido

Voz 0230 20:44 eh

Voz 15 20:48 cuando digas

Voz 6 20:49 repite Francino veinte

Voz 15 20:58 muy interesante seguirla valorará esta esta capacidad de más creativa además de la eh añadido a un texto

Voz 1490 21:06 tras ello textura entendió textura

Voz 15 21:09 sí bueno se a la semana que viene

Voz 6 21:11 ha ganado digo riada importante como es natural

Voz 0230 21:15 las seis todas estas es

Voz 15 21:18 pertenecen al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones José Luis ahora los tiene esta costumbre en este tipo de ir triunfando sus frases de es en forma de interrogante a veces de advertencia o de desafío

Voz 0230 21:48 o simplemente como punto de apoyo para pasar a la siguiente frase como Arquímedes con un punto de apoyo movería el mundo pues hágalo se apoyan para investir a Pedro Sánchez

Voz 15 22:02 aquí hay un poco de toreo también como diría Luis Pepa ITA entre PSOE y poder

Voz 0230 22:09 hemos entre Pedro Sánchez Pablo Iglesias hoy se ha sabido que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez estaban hablando ayer por la tarde en Moncloa mientras los iba soltando es alejando el pacto acercando el pacto alejando el pacto Fernando pacto en general todos estos un poco tostón que es gobierno de coalición de cooperación iremos a la investidura de momento parece que Pedro Sánchez está dejando que Albert Rivera se cueza como las langostas en el agua hirviendo de Boss pistas que tenemos pistas con la la investidura será pronto eh bueno

Voz 13 22:39 sí

Voz 0230 22:40 habrá investidura porque es necesario un Gobierno eh

Voz 13 22:42 España necesita un Gobierno que nosotros vamos a responder a esas necesidad esto está muy bien hicieron breve en breve el Gobierno tratará temas de carácter nacional le temas de carácter nacional y en otros cuestiones no vamos a entrar los propios ayuntamientos constituidos van a notar mucho

Voz 0230 23:10 de momento a los ayuntamientos otras cuestiones no otras cuestiones no vamos a entraría

Voz 13 23:17 no sabemos en esa cuestión eh eh

Voz 0230 23:20 porque no sabemos si PP Ciudadanos y Vox tienen pacto o tiene

Voz 13 23:23 sí ha habido pacto si no ha habido eh

Voz 15 23:27 pero oye una cosa una cosa una cosa una cosa el PSOE

Voz 0230 23:32 cierto es

Voz 13 23:33 vamos a estar abiertos como sea

Voz 0230 23:36 sea como sea el Gobierno lo decidirá el presidente

Voz 13 23:40 sí eso es lo que tiene que decidir el presidente y eso es lo que hay cosas

Voz 0230 23:47 que no se pueden aceptar como la obstrucción y el bloqueo

Voz 13 23:51 la que no podemos aceptar es una visión de obstrucción de bloqueo una cosas hacer oposición y otra bloquearla una cosa es plantear políticas de posición y otra cosa es bloquear la gobernabilidad del país

Voz 0230 24:09 en una eh con paradigma ya que parece que no va a llegar parece que no va a llegar nunca pero si tenéis paciencia para tapa la E siempre llega

Voz 13 24:20 uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas a la que no puedes Reus a rehuir no puedes decepcionar

Voz 6 24:32 bueno ya está en resume el candidato

Voz 0230 24:35 no se presentará en breve sine presidente

Voz 13 24:38 el candidato se presentará la investidura en breve

Voz 0230 24:42 ahora parece que como que te falta algo

Voz 25 24:48 en realidad la noticia del

Voz 15 24:49 si es que se ha encontrado un sistema solar con dos planetas parecidos a la Tierra y sólo están a doce o trece años luz no no no es mucho goce ofrece años y saliéramos ahora un poquito más despacio que la luz

Voz 36 25:00 llegaríamos a los mil

Voz 15 25:03 detallaron Donald Trump ya sería expresidente se especula con que estos planetas pueden tener agua líquida albergar vida y que todos sus habitantes sean Javier Ortega Smith no sería supere superhombre esto sería un planeta habitado por Javier Ortega Schmitz que se reprodujeran por esporas no habría mujeres homosexuales Un paraíso una única especie animal el toro de lidia sería sería un plato único Pajín ante no llevasen trece años Luz Casal Planeta de Javier Ortega Smith esto sería un hallazgo está lejos todavía pero se ha dado el primer paso

Voz 0230 25:34 a todo esto va al primer día de alcalde y le multan

Voz 15 25:36 lo sabe energía Enrique que tenemos

Voz 1842 25:39 la web de Cadena SER Gonzalo Pérez Jakome es el nuevo alcalde de Ourense líder del partido local democracia ourensana ya estrenado mandato recibiendo una multa de tráfico en su primer día en el cargo la Policía Local lo ha sancionado por tener estacionado indebidamente ante el concejo uno de sus vehículos acudió con el coche privado que pertenece a la televisión en la que trabaja lo aparcó en el acceso al edificio municipal que está reservado para el coche oficial de la Alcaldía y desde el partido dicen que bueno que estos son desajustes del primer

Voz 0979 26:08 día que por cierto no sé habéis visto un vídeo que está burlando por por tuit

Voz 39 26:14 ver que suena aquí el blogs está gastando mucho dinero el bloque el PSOE y el PP en promocionar Orense hizo promocionar sí hizo unos inútiles que están arruinando la es decir yo que es de hace dos años Elvis es el alcalde

Voz 1 26:26 de cara tenerlo identificado Carnaval sí es verdad es verdad

Voz 21 26:38 bueno vamos a tener un concurso en otro concurso sí porque Iturriaga no está entre nosotros que hacía hueco elevación lo vamos a intentar rellena con concurso que se diferencia en varias cosas con el de Iturriaga por ejemplo este concurso al cien por cien Free de Wikipedia vale de acuerdo y segundo y lo más importante este concurso sabemos cómo acabar cuando va a acabar como el de Ito es muy sencillo muy sencillo todo se trata de que lo está concursantes contesten a una pregunta la gran pregunta que se ha hecho la humanidad desde que el mundo es mundo a quién quieres más a mamá o a papá estos el concurso es facilísimo ya tenemos un concurso tan teléfono

Voz 39 27:19 hola buenas tardes digo tu nombre Rafa bajara la plaza desde donde jamás

Voz 21 27:32 no claro sino también bueno ya se escucha de qué va el concurso no pregunta

Voz 34 27:37 tres abstención la repito a quién quieres más a tu papá tiempo

Voz 39 27:48 no a mi papá

Voz 21 27:51 estas tuvo respuesta definitiva vamos bueno vale tu respuesta esa tu papá valen vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a tu madre que es la señora Carmina señora que vino buenas tardes qué tal buenas tardes bien usted puede confirma que Rafel quiere más a su papá que a su que a usted dos mamá completamente

Voz 39 28:18 sí sí la verdad es que a mi hija lo consideraron toda la vida o gilipollas contable y pudiera cambiará lo cambiaba ahora mismo una piedra de hachís en cambio una comida viera tiene muy buena relación iban a pescar juntos bueno vertical bélica o sea que yo creo que sí que su padre felicidad hijo un idiota pero con cosas tan bien

Voz 21 28:46 felicidad

Voz 39 28:47 el odio

Voz 21 28:50 lo que quieres ganar pues ha ganado atención un viaje para dos personas con quién vas

Voz 0047 28:57 en Chernóbil

Voz 39 28:59 es más

Voz 21 29:03 pues muchas gracias otro concursante sí claro queremos un concursante y un acierto pues ya tenemos a otro al teléfono hola buenas tardes

Voz 15 29:11 tu nombre del nazi nazi Burgos

Voz 34 29:15 de Burgos nazi de Burt

Voz 15 29:19 es que claro que esperaba yo nazi

Voz 34 29:22 quién quieres más a tu papá

Voz 39 29:26 volver a ver con el hombre que que tengo pueda imaginar que mucha estima no me en ninguno de los todos pero si tuviera que quedarme daba por sería con mi madre mamá que al menos me dio la vida al menos desde la vida

Voz 21 29:39 además las respuestas vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a Santiago que es de la residencia de niños abandonados del convento de las Carmelitas de fresa madre Santillana qué tal buenas tardes bien usted sabe bueno merme comentando usted que nazi fue abandonó de pequeño está a las puertas de su la

Voz 34 29:56 pero podría ustedes decirme a quién de los dos padres que nunca conoció podría querer más

Voz 39 30:01 no nazi para casonas y yo creo que a ninguno de los dos partes nazi además de bien pequeño a desarrollar lo que fue una día visceral a todos los seres humanos a una persona que sólo tiene odio en su corazón Gaudio no hay maldad y tiene buena porque psicópata asesino

Voz 21 30:17 pues entonces eso es

Voz 40 30:20 no

Voz 21 30:21 no es correcta respuesta ha dicho verdad

Voz 39 30:25 la verdad es que sí me me me no no de cómo la madre y el padre y la bicicleta que nunca tuve

Voz 21 30:34 exacto pondré para que éste

Voz 39 30:36 dentro de mi papá siempre se ha ido gracias nazi

Voz 21 30:43 pues yo creo que bien alto como como el saludo adiós

Voz 0055 30:54 a ver que hoy tenemos a seis las cinco en Canarias La Ventana de la tele como haría lo Cubells están Pamplona por cierto yo esta moto

Voz 15 31:00 por digamos pero antes un aperitivo de Tele

Voz 6 31:02 Marta tras la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en creéis que casi todas las televisiones os voy a dar pistas bueno a ver estuvo en El hormiguero presentando el documental historias de nuestro cine pero estuvo hablando de toda una vez que tuvieron que pintar

Voz 1 31:20 el culo delante veinte personas dieron el sábado

Voz 21 31:24 pues que que me fui a la tenemos un fin de semana libre y me fui a la playa cuenta entonces bueno pues se me me cogió un poquito el sol y luego tengan una escena de desnudo con Cayetana Guillén Cuervo por cierto claro como había puesto el bañador pues se tenía la espalda más o menos morena y el culo blanco fado muchísimo pierde pero qué has hecho desgraciado y que de hecho dice baje los pantalones y nada yo coño

Voz 6 31:52 a la misma hora en Movi Star asistimos a su funeral en el cielo puede esperar congregó a muchos amigos para recordar un actor que murió

Voz 15 31:59 ya trabajando en una cosita Raúl perdona

Voz 0460 32:02 o sea que yo yo voy a hacer la cena porque no quiero o sea que no tengo ningún problema con la cena cena Lago penal Rosita contó que no tengo carnet de conducir el teórico si el tren como te lo propio el carné ya lo que viene siendo el carné de conducir no no me parece prudente no sé qué te parece latir llevar el coche sin carné de conducir

Voz 0230 32:18 no te preocupes lo único que tienes que hacer es agarrar el volante vale y fingir que que conduces son tres segundos vale vale vale

Voz 41 32:39 todos los políticos tiende sino registros en distintos momentos una cosa es lo que uno dice en un mitin otra cosa que una dice en una charla con amigos de acosar al Parlamento yo no haya profesor el colegio de lengua que decía que que el inteligente era saber habla en distintos registros en distintos momentos para cada momento pues hay registro distrito hoy no estamos eres hoy estamos a intentar componer gobiernos

Voz 28 32:59 adiós

Voz 6 33:05 oye que la voces Espinosa pero que él estuvo usar el Padre Hijo y Espíritu más día Resines Monteros Monteros

Voz 25 33:58 SER

Voz 1 38:08 lo que cale ser

Voz 0230 38:12 en La Ventana con claro

Voz 6 38:15 sí

Voz 27 38:17 eh

Voz 0055 38:24 una vaca veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias estábamos en La Ventana en todo por la radio y pide paso el gran José Antonio Páramo

Voz 46 38:33 aquí estoy para hablarme no mi libro eh tengo dos no quiere no voy a hablar de a la vale ya me gustaría a mí pero no llegó a tanto Isabel Allende la autora en español viva más leída del mundo acaba de publicar su última novela su nueva novela largo PETA lo de mar un fascinante viaje a través del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que a veces lo difícil no es sino volver largo pétalos de mar la nueva novela de Isabel Allende está publicada por Plaza Janés

Voz 15 38:59 ya lo sabes con un largo pétalos dije bueno bonito nombre

Voz 6 39:05 sí correcto responsable Youtube

Voz 47 39:13 buenas tardes grande y a gran día a día internacional pala Fele hola buenas tardes está en Estados Unidos yo eso Youtube gran día internacional del falaz el primo hermano del que va que es la comida oficial de Youtube como todos sabéis que más ha unido el fenómeno de la semanal la Prodi lo protagonizan dos youtubers especializado una música hay otro en fin a Jaime Altozano hijos Jose Luis Crespo millón y medio de seguidores cada uno en sus respectivos canales que han hecho estos chicos han ido al laboratorio de la Universidad Politécnica de Madrid hacer división de de experimentos han intentado afinar un tambor fabricado un altavoz con un vaso probar una cámara ante les faltó echar pastillas en la lavadora han del coliseo en Nador de hadrones a ver qué pasaba parecían dos niños Equipark muy friki

Voz 0055 39:58 al igual que el construir una cámara que no tenga rebotes

Voz 15 40:02 venga muchísimos una cámara en el sonido

Voz 36 40:04 se suma crisis en un muro de sonido

Voz 6 40:08 pero que no sabes por dónde te viene

Voz 36 40:10 esta es una cámaras River verán

Voz 46 40:16 entonces en esta Cámara lo que la utilizamos sobretodo para médico seiscientas opción de diferentes materiales cualquier cosa que no ocurre

Voz 48 40:23 es una ventana una paré

Voz 46 40:26 como hay en el sonido

Voz 47 40:29 bueno adiós bueno suena igual un concierto Leticia Sabater

Voz 28 40:34 no bueno

Voz 47 40:38 gracias vuestro yo tuvo esa ahora se ve muy cool el será aplicado no el estudiar los chavales ya no quieren moto dice mamá quiero unas gafas de cristal gordo Papa no quiero ir al botellón quiero ser empollón compromete las gafas de Rejón en el lado opuesto en el reverso tenebroso Ángela Elche youtuber de cincuenta mil seguidores una influencer que cuenta sus trucos para copiar en los exámenes pero recordemos que en Youtube todo es falso salvo alguna cosa

Voz 0419 41:07 pero ahora ocho y tú tenías que apunta lo cinco siete y tú tenías que hacerlo yo estaba en un sitio al lado de la haré estaba siempre puesto una lámina contra las tablas de multiplicar entonces hasta que un día fue el profesor y lo quitó siguió con Tommy para poder seis años delante la mano IDC pero es que yo no tengo la lámina y me dijo es que es un examen y yo dicen pero cómo voy a contestar si no tengo la lámina el profesor seguido así como a esta niña nadie ha explicado lo que es un examen yo estaba ahí en el mundo porque me había puesto la Ayuntamiento pero no

Voz 6 41:46 en el Ayuntamiento porque me encanta precisado

Voz 47 41:52 como Froilán en la Familia Real está ahí va un besamanos y reparte Flyer se mismo me entero de nada no

Voz 0047 41:59 en fin más novedades en materia de educar

Voz 47 42:01 quién fuerzas el reportero dicharachero Youtube millón de seguidores ha entrevistado al profesor de instituto a a su profesor de Historia que también el pobre tiene anécdotas cuidando exámenes

Voz 49 42:11 bueno estamos terminando un examen una prueba escrita quedan diez minuto y bueno pues el revuelo normal no es coger los papeles está en ese momento una chica y levanta la mano para pedir la palabra con la palma abierta y la veo completamente inscrita no digo nada dejó que pregunte le contesta a la pregunta cuando hemos acabado le digo perdona

Voz 0979 42:32 en la mano exactamente que ha escrito entonces se pone totalmente colorada son pregunta del examen pero no te preocupes porque ninguna de las que me apunté en la mano las preguntado

Voz 6 42:42 es fácil comprobar a ver

Voz 47 42:48 es pensar mal a lo mejor iba la boda de Pilar Rubio Sergio Ramos se lleva alta tú todavía que no se tarda en de calidad buena bueno una pequeña Nicolas y después de los estudios vamos a las vacaciones el línea Jam de este mes de junio el canal mola viajar nos da consejos muy prácticos a la hora de reservar un viaje es el lo llevo matrimonio que ha dado varias veces la vuelta al mundo con sus chiquillos pequeños

Voz 0047 43:12 sólo nos han divorciado pues eso Jaume Figueras te gana

Voz 47 43:14 tú sabes qué dices el hotel ha salido bien ha habido convivencia sana me hay que fiarse vamos a escuchar un audio en el que van en en un avión a Dubai ida venderles Kamen el billete les dicen pues vais en business

Voz 6 43:26 sí es volar en el paraíso estamos de camino

Voz 24 43:28 a Dubai de Benito por del Estado después adicto

Voz 32 43:38 lo que he hecho

Voz 15 43:38 en Cuba

Voz 24 43:39 ahí las copas y ponga Alba hay como asientos para tomarse nos vamos pues claro a paso alguno volando de verdad es el próximo

Voz 6 43:51 ha

Voz 47 43:54 no hay que pensar

Voz 0230 43:56 creo yo creo Pilar que yo si fuera en business también encontraría un hallazgo indescriptible que el cordero vaya

Voz 6 44:08 arriba

Voz 47 44:12 creo con estirar los pies claro es como un poco volar con Ryanair si te quedas dormida y sueñas convino Cordero todo igual de bueno y esto me recuerda es la experiencia el videoclip con altura de Rosalía que escenificó un poco cómo sería un jet privado ella va cantando bailando este esta canción tienen muchísima metáforas gracias al canal guiños de Youtube las ha explicado es un canal donde los artistas cuenta un poco como compusieron sus letras muy interesante análisis de esta canción con altura

Voz 0230 44:45 Honduras

Voz 50 44:46 es como solera es como tener peso haciendo algún tema travesura con altura Larache travesura yo creo que depende de cada uno pero en mi caso pues tiene que ver con pasarte lo muy bien con desenfreno con libertad que no haya ninguna regla

Voz 6 45:03 qué

Voz 51 45:04 te tira que andan mates

Voz 0047 45:07 los quilates tienen hacen referencia a las joyas de las flores azules a los billetes

Voz 47 45:11 bueno aquí hay presos comunicación muchísimas pasar esto es que recomiendo para cuando para cuando el making off de los especialistas explicando cómo nació el personaje en Burgos

Voz 6 45:23 sí sí sí ahí queda eso llama viendo

Voz 1 45:51 grado

Voz 6 45:56 es que me queda absorta escuchando la mejor sintonía de la radio es que esto se está a punto de llegar aquí a Orlando donde va no

Voz 0047 46:09 en oficialmente su candidatura para la reelección hace cuatro años el día que confirmó que se presentaba la carrera electoral dijo esto sobre los mexicanos

Voz 15 46:24 ahí

Voz 0047 46:27 que traen drogas que traen crimen a Estados Unidos y que son unos violadores esto nos pareció entonces una barbaridad y un millonario excéntrico que sabían que ha aprovechado Concert presidente no lo supimos ver como un presagio de lo que después ha sido su presidencia bueno pues hoy con la batalla contra la migración ilegal en el centro de sus discursos de sus políticas presenta su candidatura a la reelección en Florida aquí va a haber tomates en dos mil veinte Toni te lo avisó estado bisagra más importante de todo el país en dos mil dieciséis lo ganó Trump pero por menos de ciento veinte mil votos en noviembre del año pasado que hubo elecciones a gobernador ganó el candidato republicano por menos de treinta mil así que los votantes aquí están muy divididos los latinos ya sabéis son un colectivo muy importante en Florida hay una parte que apoya al presidente de son en su mayoría cubanos americanos también venezolanos en el exilio pero hay otra está en contra es la comunidad puertorriqueña primera vez son tantos como los cubanos aquí en Florida miles han llegado a este estado en los últimos años tras el huracán María que devastó la isla en dos mil diecisiete ya la que Trump no sólo ha bloqueado recursos para la rehabilitación sino que ha maquillado las cifras de damnificados el sigue hablando de sesenta y cuatro fallecidos mientras que las autoridades en la isla elevaron esa cifra a casi tres mil como consecuencia del paso del huracán el caso es que hoy se van a movilizar en contra de Donald Trump han organizado una protesta en la que piden respeto para los hispanos ayer estuvo hablando con Marcos Vila que es el director de una organización que se llama Alianza for progress uno de los convocantes

Voz 1591 48:06 lo nosotros lo hispano lo latino no no no les damos la bienvenida a Tom trompa ha sido un presidente que han maltratado a Puerto Rico que ha maltratado a nuestra Comunidad y que ha hablado muy mal de nosotros como hispano en la frontera él ha separado la familia ha encarcelado niños en jaulas de alambre Kay meter niños en una jaula de alambre como si fuera una gallina o y Brown pollo

Voz 0047 48:30 bueno los hay que estar en contra pero también los hay que están a favor incluso quiénes hacen cola desde ayer para coger sitio para poder entrar en el evento hay veinticinco mil asientos Trump está diciendo en Twitter que se han registrado más de de cien mil personas ojo que el presidente llega Orlando enfadado terreno dado si enfadado después de que las encuestas in Angry después de que las encuestas internas de su equipo de campaña pongan por delante al demócrata Joe Biden en varios estados

Voz 1490 49:03 por supuesto para que Alba

Voz 0047 49:10 pero la te lo cuento por supuesto para Trump estas encuestas que elevan por detrás de viven son encuestas falsas

Voz 32 49:19 Judith

Voz 52 49:26 dice que él no se cree esos sondeos asegura que él

Voz 0047 49:29 a gana que va por delante en todos los estados la consecuencia ha despedido a tres de los cinco encuestadores de su equipo de campaña después de que se conocieran públicamente estos datos internos efectivamente como que por ejemplo aquí en Florida según esas encuestas viven saca siete puntos a Donald Trump esto pues obviamente no le ha gustado nada la verdad es que entendemos mucho mejor esto de los despidos después de ver cómo reacciona el presidente cuando su jefe de campaña ni torció durante una entrevista está grabada que lo estaba haciendo un periodista de Ibi si le dijo que no puede toser y que ese fuera del despacho atentos al momento tos ya la reacción de trampa

Voz 15 50:14 este trance desconcentra

Voz 52 50:26 dice que no le gusta que se repite de pide que repita la entrevista porque eso jefe de gabinete han trazado toser en medio de la respuesta el edicte que se vaya de su despacho que se vaya a toser no la entrevista

Voz 6 50:37 no era eso pero Trump

Voz 0055 50:42 la ahora aquí en Radio Bilbao hay un botoncito para cuando toses mira mira la diferencia a ver esto se oye no mira sí

Voz 6 50:58 la Casa Blanca han visto milenios descubren nada que es lo vendan aquí a la Casa Blanca ha acusado hoy en Madrid no hay no tiene claro

Voz 0047 51:21 la semana pasada fue el cumpleaños del presidente lo lo comentamos aquí cumplió setenta y tres y lo celebraban así en la Casa Blanca

Voz 6 51:37 le cantaban el Cumpleaños Feliz Navidad cosió

Voz 1490 51:40 pero en Twitter pasó otra de las cosas maravillosas que pasan en el universo paralelo

Voz 0047 51:45 lo de Internet es que la gente empezó a felicitar a Trump usando el hashtag día de John Mccain os acordáis el senador republicano candidato presidencial que se convirtió en uno de los principales críticos de Tram Tram

Voz 0979 51:56 Leo dio por ese todavía hoy después de su muerte trampa criticando no

Voz 0047 52:01 bueno pues la gente decidió que el catorce de junio fuera el día de John Mccain y no el cumpleaños de Donald Trump convirtiéndolo en Trending Topic al menos durante durante todo ese día lo que no sabemos a quién

Voz 1454 52:13 pidió Trump después de esto

Voz 6 52:15 sí aseguró alguno cayó

Voz 1 52:23 adiós adiós

Voz 28 52:32 a ver cómo a Facebook

Voz 53 52:36 Conseil Hollande en todo este imitando al gran te Ibarretxe bueno voy a dedicar este voces cruzadas hoy al concepto de apropiación cultural sí sí sí porque ha vuelto a vuelto a salir a la palestra yo no quiero abrir un debate ya has hablado mucho yo sólo quiero romper una lanza a favor de la herencia artística

Voz 1490 52:55 de la mezcla de la influencia de los estilos de la riqueza cultural que tenemos oye que es mucha y que creo que todos podemos y debemos usar libremente dicho esto os voy a poner una cosita muy bonita que pasa gracias a esta apropiación cultural entre comillas escuchar

Voz 15 53:10 yo yo

Voz 54 53:12 Jones lo leí irme no muy serio se mostró o si se tanta todo ganado

Voz 1490 53:49 bueno ella es la cantante Noa la cantante israelí Noa que le ha puesto letra a este con estilo swing a este Vadim Eric de Johann Sebastian Bach

Voz 47 53:57 ajá Pino precioso no es muy bien bueno pues vamos a hacer

Voz 1490 54:04 es una versión Nos nuestra propia apropiación cultural por ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven paso vamos a ponerle un poquito de bossa de acento un poco bossa un poco propicio al aire vamos a ver porque como todas las letras pero como todas las músicas entrar a capón me pueda allá

Voz 55 54:23 hay más propias

Voz 6 54:26 a propias

Voz 1490 54:29 a propias son apropió Zhao a propia fijando a a propios

Voz 1 54:38 no

Voz 6 54:44 la apropiación cultural

Voz 1490 54:50 hay más hay más vais a ver cómo se apropia haría

Voz 15 54:53 Shakira o como se propietarias Akira de Mozart no lo quiere

Voz 1490 54:59 cómo se propia haría quiera concretamente con ese rondó a la turca como podría sonar ves es que está todo muy a capón

Voz 6 55:10 no no sé venga gracias

Voz 1 55:15 Waka

Voz 56 55:17 bueno cuando tienen más Waka Waka Waka Waka Waka bueno aguante bueno hueco cuando Kalou han cambiado no supo muta web estuvo en que si Don Juan puso más Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka hueco

Voz 6 55:56 te queda bien verdad sí sí

Voz 1490 55:58 bueno hoy para terminar con más apropiaciones culturales todo esto entrecomillas Nos vamos a apropiar vamos a tirar la casa por la ventana nos vamos a copiar de los vamos a propia Hervelle a Fitzgerald del ska qué es esto de la fábrica que yo sí les gusta mucho de él mira esto ir también vamos a seguir por Mozart que nos gusta mucho cola Pequeña serenata nocturna ya está Nos vamos apropiar del famoseo ritmo chiste canta con esta canción ya mira mira veréis

Voz 6 56:32 el compás

Voz 57 56:40 de de da que ser del todo claro yo donde abre dure ya veré Beretta de revelar

Voz 58 56:53 Tip Titi ver Indira terapeuta eh shock te

Voz 6 57:00 a ti te da

Voz 58 57:05 es de te quiero

Voz 6 57:09 te da

Voz 27 57:14 bien eh

Voz 6 57:28 sí hombre venga yo encantada venga mañana más todo por la radio

