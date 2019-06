La Ventana (18/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cinco en Canarias

Voz 1454 00:05 forrado de subidas en las Bolsas después de que Tram anunciara una reunión con el presidente chino en el marco del G20 que el responsable del Banco Central Europeo se mostrara dispuesto a bajar más los tipos de interés y a comprar más deuda ascenso importante en la Bolsa de Nueva York que sigue abierta mayor en algunas de las europeas que acaban de cerrar Eladio Meizoso

Voz 0527 00:23 buenas tardes buenas tardes aquí el Ibex treinta y cinco ha subido hoy un uno con dos por ciento se sitúa en nueve mil doscientos cuarenta puntos la misma subida que se anota está ahora el Dow Jones en Wall Street un dos por ciento en línea también con Londres pero como decías París Frankfurt Milán han firmado hoy subidas por encima del dos por ciento aquí en el Ibex treinta y cinco destaca la subida de Arcelor el cinco coma nueve por cien Acerinox y Enagás el tres mientras que entre los bancos del Ibex tres suben tres bajan entre estos el que más Bankinter un dos coma uno por ciento subida también en el mercado del petróleo el barril de Brent se paga a sesenta y dos dólares que son dos más que ayer en la banda media ha subido hoy un uno con nueve

Voz 1454 01:06 sí Eladio decíamos que la empresa matriz de Iberia acaba de anunciar un importante pedido de aviones es el modelo Boeing siete tres siete Max que se quedó en tierra después de dos accidentes en Indonesia y Etiopía en cualquier caso la entrega de los nuevos aparatos está prevista entre dos mil veintitrés y dos mil veintisiete

Voz 0527 01:21 todavía margen para que pueda arreglarse la cosa en la fabricación de esos aviones de Boeing yagé ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha firmado una carta de intención para la compra de doscientos aviones Boeing siete tres siete de los modelos ocho y diez de distinta longitud que serán operados por sus aerolíneas British Airways la española Vueling la low cost de largo radio Level las primeras entregas como dices a partir de dos mil veintitrés G por su parte ha realizado también un pedido de ocho Airbus tres XXI para Iberia seis irlandesa Aer Lingus con la opción de ampliar los en catorce aparatos más para cada uno

el Mohamed Mursi el ex egipcio fallecido ayer durante la celebración de un juicio ha sido enterrado ya mientras las autoridades del país han reforzado la seguridad en las calles nos lo cuentas a nadie

Voz 1050 02:09 el abogado del ex presidente fallecido ayer en misteriosas circunstancias en un juzgado de Egipto Mohamed Mursi anunciado a los medios que el entierro tuvo lugar esta madrugada en presencia de un fuerte dispositivo de seguridad al sepelio pudieron asistir únicamente a sus hijos su esposa sus dos hermanos el propio abogado de Mursi las autoridades cuenta el abogado a los medios impidieron que Mursi fuese enterrado en el cementerio familiar por lo que el cadáver fue trasladado al este de la capital donde están enterrados otros miembros de la Hermandad Musulmana fuerza política a la que perteneció el exdirigente y que posteriormente fue declarada grupo terrorista tras el golpe de Estado Milito

el deporte Toni López buenas tardes muy buenas

Voz 2 02:45 esta noche se cierra el grupo cede el Mundial femenino al grupo de la muerte con todo por decidir a las nueve Brasil Italia y Australia Jamaica Italia con seis puntos Brasil y Australia con tres en la Copa América empieza la segunda jornada a las once y media con el iba a Perú a las dos y media eso juega el Brasil Venezuela

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 6 03:05 el nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha retirado

Voz 1454 03:07 las pancartas contra la violencia machista de todos los edificios municipales desde el Consistorio explican que ese tipo de Banderas no están reguladas por ley Carolina Gómez no ha hecho falta que Vox presida ninguna Junta de distrito para adoptar este tipo de decisiones están retirando ya las pancartas que colgaban de los edificios municipales tanto las de o como las de la violencia machista ya han desaparecido por ejemplo en los distritos de Arganzuela Fuencarral y Chamberí presididos por el Partido Popular también del distrito de Vicálvaro que preside Ciudadanos la explicación que da el Ayuntamiento es que la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley eso no quita dicen que en días especiales o especialmente significativos si se muestren tras en la Asamblea el PSOE ha solicitado ya de forma oficial un informe jurídico sobre la composición de la Mesa de la Cámara porque consideran que no cumple con el Estatuto de Autonomía el pacto entre PP Ciudadanos y Vox dejó fuera de este órgano este organismo a Mas Madrid que tiene más escaños que la extrema derecha también a Podemos el diputado socialista Diego Cruz es el vicepresidente segundo de la Asamblea

Voz 7 04:05 cuando tiene la más perdido la mesa no están cuestionó que está en cuestiones y la derecha sabes han excluido de forma poco adecuada a derecho poco adecuada lo que debe ser el rigor democrático con una formación política

Voz 1454 04:17 el auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares acusada de matar a dos ancianas inyectando les aire ha negado su implicación en los hechos hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial la Fiscalía pide cuarenta años de cárcel para esta mujer el abogado de las víctimas Antonio Navarro asegura que los casos que se juzgan no son los únicos que se han producido porque había

Voz 8 04:34 ha habido una serie de envenenamientos convenza día cecina y luego una mujer Ana Josefa que estaba llena de aire que consiguió sobrevivir después de una situación gravísima

Voz 0527 04:47 luego hubo otra fallecida paradas

Voz 8 04:50 cosas no tomaron ninguna medida hasta que aquello ya era evidente que tenían un asesino dentro de ellos mismos

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 5 05:08 cadena SER servicios informativos

sólo el seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias ayer a esta hora les hablábamos del Vaticano de su registro civil que ya es curioso hoy vamos a contarles la historia con mal final por cierto de alguien que le dio la brasa los Papas tanto se la dio que acabó en la hoguera

Voz 19 08:44 en ella

Voz 20 08:45 Ventana acontece que no es poco

Voz 20 08:51 eres Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:01 no han oído hablar de los Chiítas con H U sitas de Jean Just pues los suscritas fueron los seguidores de Jean Just Illán Huff era un tipo un cura reformista que vivió a principios del siglo XV de origen checo ese pasó la vida dando a los Papas por ser unos gamberros disipado y criticando a la Iglesia por abusó por supuesto lo truncaron el dieciocho de junio de mil cuatrocientos quince lo condenaron a la hoguera por boca las hereje y lo llamaban entonces protestó claro y pidió que le argumentaron su condena desde las Sagradas Escrituras la respuesta fue anda anda tira

Voz 22 09:43 es un asunto muy delicado es la Capi

Voz 18 09:56 por qué

Voz 23 09:57 la condena

Voz 21 09:59 no

Voz 19 10:03 juegan

Voz 1626 10:09 en esto de protestar Le a la iglesia unos llevan la fama y otros catalana Lutero no fue el primero en acusar a los papás de interesarse sólo por la pasta y el poder otros lo venían haciendo y uno de ellos fue el checo Jan Huff a quién no se le ocurrió otra cosa que plantarse en el Concilio de la ciudad alemana de Constanza para leerles un sermón y convencer a los clérigos de que abandonaran sus vicios que recuperar los valores de pobreza inmoralidad y que dejaran de vender a los ilusos papelitos que les perdonaba en los pecados Jean Just llegó al Concilio bajo la protección del emperador Segismundo que le dijo Tu tuve a cantarle las cuarenta que yo te protege a quién se le ocurre fiarse antes de ni siquiera abrir la boca Le dijeron que te retractas Illán Hurt dijo pero si todavía no he dicho nada da igual ya sabemos de qué vas que te retracte que no pues Alovera pero antes de que lo achicharrado van a primeros de julio pudo echarse a la cara al emperador para soltarle su famosa profecía la profecía del ganso porque Hurst en checo significa ganso vas a asar un ganso le dijo pero dentro de un siglo te encontrarás un cisne

Voz 26 11:35 que no podrá Sasa eso cuenta y así fue

Voz 1626 11:38 cien años después llegó Lutero todos entendieron que era el cisne de la profecía el cisne acabó siendo el perfecto logotipo de los luteranos por eso en mucha iconografía de Lutero aparece tras él a sus pies

Voz 21 11:51 un gancho supe acusar el ganso

Voz 1 11:54 The Who

Voz 18 11:57 las interesante es verdad lo de que unos tienen la

Voz 6 12:00 estaba yo otros Cardona Alagna pero en fin en cualquier caso

Voz 18 12:02 al pobre Just yo creo que igual hubiera ido bastante mejor lo de pasar desapercibido

Voz 1 12:11 esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 5 12:15 es es de un comité de bienvenida a pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondos no parece choque de uno

Voz 27 12:26 no por el esté con los borrasca que penetran desde el las

Voz 5 12:29 de Cuba es que me me encanta mirar a los aspersores expulsan Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1 12:48 Mariola buenas tardes buenas tardes Carles Francino cómo estamos

Voz 18 12:52 estás tú que has visto la serie está el joven Papa no salía nada de esto de lo que contaba del que contaba bueno hubiera sido una gran lo digo al Vaticano eh oye oye ordenar casados algunos lugares ignotos ideal me quedé impresionada rebajado la historia no poquitas lugares lugares apartados claro claro porque lugares apartados de Madrid una teoría una teoría curiosa bueno hoy La Ventana de la tele lo estamos abriendo antes lo comentaba con Mariola Cubells en Pamplona donde se está celebrando desde ayer conecta ficción que es un evento internacional que une talento Industria dedicado a la producción de series para televisión entre América y Europa pero además esto luego hablamos una serie un proyecto muy interesante muy muy concreto que creo que merece mucho la pena explicar pero hay una cosa muy curiosa que yo quiero que comentemos con los oyentes de La Ventana un nuevo sistema de medición que sí The para calibrar las reacciones del espectador ante un programa de tele yo creo que no hay ninguna duda de que sentimos cosas cuando vemos la tele ya sea una serie un concierto un partido de fútbol o un o un telediario Ignacio Padrón ha hecho una cosa muy chula e imaginado como hubiera sido tener un artilugio de este tipo durante la historia reciente de nuestra televisión ir más o menos que no sabría dicho ya verás

Voz 6 14:20 en estos sesenta y dos años de historia de la televisión en España ha quedado clara una cosa nos gusta mucho reírnos abril

Voz 0564 14:27 te

Voz 1 14:28 la abril hoy No somos personas humanas

Voz 6 14:35 los hay veces que no sabemos si reír o llorar de la vergüenza ajena

Voz 5 14:39 estoy bien

Voz 28 14:39 yo no tengo ofrenda pagado

Voz 18 14:43 y que somos un poco cotillas

Voz 6 14:44 Nos gusta conocer la vida de los demás

Voz 1 14:52 más grande que te en corte por mí

Voz 6 14:56 también hemos llorado mucho con la tele muerto aunque lo que de verdad nos parte el corazón fue la ruptura entre Chenoa y Bisbal

Voz 29 15:07 tiempos de apoyo de respeto que no lo estoy pensando bien

Voz 1626 15:11 ah bueno

Voz 29 15:12 muchísimas gracias eh

Voz 6 15:15 en dos mil diez el brazalete eso hubiese teñido de rojo y amarillo nada nos ha unido más que el gol de Iniesta en Sudáfrica

Voz 30 15:20 él para que luego digan

Voz 6 15:29 que el fútbol es sólo un deporte es mucho más con la alegría de un gol en el último minuto

Voz 26 15:39 menos mal que no lo tomamos tan en serio como los argentinos sino el brazalete explotaría

Voz 31 15:47 no

Voz 6 15:51 viví todo lo contrario que un buen documental de La dos transmite tanta paz que tendría que venir con un despertador

Voz 32 16:00 Nos dormimos en mil novecientos noventa y nueve las autoridades hundieron intencionadamente el barco de cincuenta y cinco metros de eslora para crear un arrecife artificial

Voz 6 16:10 la televisión nos hace vivir un carrusel de emociones Nos quedamos en vilo esperando a conocer el ganador de la primera edición de Operación Triunfo raza

Voz 33 16:19 estará siempre

Voz 6 16:21 Eduardo Chicho Ibáñez Serrador estuvo un tiempo

Voz 33 16:23 los bien porque no nos dejaban dormir muy bien hoy en pie

Voz 8 16:26 en un nuevo programa se llama esta flamante Serie de guiones historia

Voz 6 16:31 para no dormir son muchas décadas de televisión en nuestras vidas las que hemos vivido casi de todo así que ahora nos preguntamos ahora que esperemos que este brazalete en los ayuda

Voz 0313 16:44 un montón de sentimientos y de sensaciones verdad bueno este brazalete del alcalde Ignacio Padrón es el artilugio que la empresa consultora de marketing neurológicos socio gran eh sea animado a instalar para medir las reacciones que tenemos cuando cuando vemos la tele la directora de socio grafias Elena Martín está en Pamplona con Mariola Cubells Elena buenas tardes

Voz 0159 17:04 muy buenas tardes cómo estás hoy os conocido

Voz 0313 17:06 los recuerdas en una Seminci ex lo presentase seis cómo se miden las sensaciones al ver cine ahora la tele no sé si hay muchas o pocas diferencia

Voz 18 17:15 hay muchas diferencias pero depende

Voz 0159 17:17 bueno el tipo de ficción de programa que estemos analizando no

Voz 18 17:21 cómo funciona exactamente esto del brazalete de bueno de qué tamaño es donde se pone en la muñeca en el breve lo voy a poner luego

Voz 3 17:27 Carlos Paradela en la serie la serie de héroes invisibles estábamos ante estar aquí por estar aquí yo me lo voy a poner no sé si explotar porque yo la vi anoche vivía el capítulo hoy bueno emociones despierta di Elena

Voz 0159 17:41 nada básicamente es es un brazalete muy muy sencillo que colocamos en la en la muñeca y que va unido a dos electrodos en los dedos que va registrando la actividad eléctrica de nuestra piel todos nosotros tenemos electricidad en base a esa señal nosotros sabemos el nivel de atención y emoción que está causando pues lo que estemos viviendo en ese momento

Voz 18 17:58 hay que mantenerlo durante todo el programa lo digo porque hablaba muy largos hay que intentarlo al que mantenerlo enterito hay que intentarlo por lo menos cinco si hay que éste le pregunto a lo mejor con diez minutos ya suficiente no lo sé no lo sé

Voz 0159 18:13 hombre cambia mucho dependiendo del tipo de de contenido no en una en una película en cine el nivel de atención puede permitirse ciertos lujos a ciertas bajadas no en televisión tenemos un aparato que es un mando de televisión que cuando no tenemos la atención alta puede hacer

Voz 3 18:29 estragos bueno hará ellos han introducido además una nueva técnica que es la del reconocimiento facial Elena que me contabas el otro día y Francino también analiza tus reacciones en la causa de las caras que vaya

Voz 18 18:42 los gestos gris triste

Voz 3 18:44 pese a la rabia no yo le decía Elena antes que claro suena un poquito peligroso por aquello de sacralizar demasiado las audiencias pero ya sólo toman el buen sentido de bueno y que es un un medidor más no

Voz 0159 18:58 claro al final es un es un dato más que los por ayudar desde el punto de vista creativo no no sentencia al final todos los datos que tenemos puedan ayudar a los creativos por ejemplo a saber que un personaje funciona de una manera muy potente

Voz 18 19:12 en una trama o qué combinaciones entre pero

Voz 0159 19:14 Nájera entonces esto puede abrir líneas creativas muy interesantes incluso también de cara a la promoción un buen trailer es muy importante tenerlo claro no hay nosotros podemos identificar qué momentos son clave de una película para conformar un barco

Voz 3 19:28 la del tráiler claro claro claro

Voz 18 19:31 sí sí era una serie de que esté avanzando que hay algunas bastantes hecho que se van de ir escribiendo sobre la marcha pero casi para dar más vida o menos aún personajes decirte en función de la aceptación no les faltan

Voz 0159 19:43 la mente teníamos es interesante claro teníamos que hacer estudios con tecnología orientada realmente a la consecución de resultados no a medir eh pues efectividad pero desde el punto de vista emocional porque al final una película una serie tiene que conectar emocionalmente y si no lo hace pues va a pasar muy desapercibida no he una cosa es la opinión pero otra cosa es la emoción no no podemos perderla de vista

Voz 18 20:04 habéis trabajado ya con alguna alcaldía no de de televisión Elena

Voz 0159 20:07 sí trabajamos con con Mediaset eh muy de la mano con ellos de hecho mañana tenemos un panel a quién conecta donde van a contar toda esta trayectoria porque hemos aprendido junto si ha sido desarrollar una metodología diferente pensando y sobre todo creando a partir de las emociones de la gente y como ellos lo implementan dentro de sus estrategias

Voz 3 20:27 para hay una cosa importante y es que esto no invalida es decir no es un es una manera de hablar no es definitivo es decir vosotros dais una opinión eso no significa que la cadena se tenga que cargar absolutamente el proyecto pero sí que es verdad es que os tienen que acercar la verdad es que sí

Voz 0159 20:45 es súper interesante porque eh no no hay una decisión a ABC no eh y luego aquí en la parte creativa la parte de la de la promoción de la cadena de incluso los productores no tienen mucho que decir que en base a los datos se pueden tomar diferentes decisiones yo creo que ese es el trabajo más interesante y más

Voz 3 21:04 a vosotros estáis trabajando también me decías para para Univisión para Telemundo Televisa Televisa embarazo Davis saludables y claro las emociones que provoca la tele son universales

Voz 0159 21:17 al final nosotros medimos la cantidad de emoción con con el dispositivo con el brazalete el el reconocimiento facial si es universal al final les en las siete emociones básicas son comunes para todo para todo el mundo lo que pasa que nosotros adaptamos los estudios en funciona al público de hecho cuando hacemos estudios con niños los niños son pura emoción es un Target diferente que hay que tener en cuenta

Voz 18 21:38 no si al final no es mejor final de Juego de Tronos con un grupo de personas

Voz 0159 21:43 no no no pero pero hubiera estado ha sido trasladado muy Inter

Voz 3 21:47 piensan mira estaría bien porque si nos pusieron el brazalete a Carles y a mí nos pusiera es el último capítulo

Voz 18 21:52 perdió dos opciones de este hinojos te creas no fíjate no hay hay discrepo Mariola porque va no tu discrepamos en la valoración global de perdido a mil final tampoco me gustó nada vale voy a mí me gustó más la serie de lo que te gusta lo que ustedes engancha este antes y eso suena pero fíjate en el proceso de de proceso creativo de una serie tres pilotos tres pilotos tres ideas distintas de quince minutos grupos de veinte personas con el brazalete yo productor yo directivo me fío de las sensaciones por uno por otros lares eso se puede hacer no es una es afinar es afinar más el tiro eso es es alto y la experiencia son quienes tu tanto estos estos científico no

Voz 0159 22:35 eso es si al final es utilizar ciencia son bueno nosotros tenemos la la patente del dispositivo que que comentamos pero toda la metodología está avalada científicamente por eso colaboramos muy de la mano con universidades con la Universidad de Valladolid con la Complutense de Madrid porque al final esto pues tiene que tener su respaldo o no

Voz 3 22:52 oye Elena contaba antes Elena cuéntanos cuéntanos pinceles a los espectadores esto nace como una experiencia para los jurados populares

Voz 0159 23:01 exacto es una patente que realmente tiene una historia curiosa porque nace una como una apuesta entre dos profesores que se apostaban que la figura típica de los jurados populares de Estados Unidos estaba influenciada por lo que pasaba en la sala porque como no sabían de derecho pues estaban un poco manipulados por cómo se contarán las historias no al final esta tecnología en la la diferencia es ese grupo no nos quedamos como reacción a individualmente a la persona que sería puede estar triste os reconocer a alguien en el proceso sino que la tecnología sólo se queda con lo que es común a todo el mundo no entonces es mucho más objetivo oí nace de esa forma

Voz 18 23:34 después la implementados la desarrollamos para el mundo audio

Voz 0159 23:36 visual creativo y bueno otros mundos como el Retail también las experiencias entienda no

Voz 18 23:41 mira algo común a todo el mundo antes decidió a Mariola algo común general universal global la música esto por ejemplo

Voz 34 23:50 a la calle

Voz 35 23:53 la gorrilla detrás no

Voz 18 24:00 claro esta música esta canción en las reto nos evoca muchas cosas enough genera unos genera muchos sentimientos antes hablado Mariola de que se puso el brazalete anoche para ver el primer capítulo de héroes invisibles esta cita de Pamplona conecta

Voz 0313 24:16 la ficción es una forma de juntar talento e Industria decía para series producidas entre América y Europa

Voz 18 24:23 bueno pues Italia y Chile son los dos países invitados a esta edición de Chile vamos habla de una coproducción chileno finlandesa

Voz 3 24:31 sí sí bueno ese no sería interesante si héroes invisibles

Voz 36 24:37 todos ustedes usted explote esos redactar me ha hecho estas ante ha considerado

Voz 5 24:59 no Vittorio sueco el y tú de Sergio cantará bueno

Voz 18 25:04 las tardes

Voz 37 25:06 hola buenas tardes Sergio Candel es perdón

Voz 18 25:09 en sale de la productora parones que es quién ha producido esta serie nos está escuchando déjeme dar una pista a los oyentes de hoy en día una pista sólo que es una serie de seis capítulos que ya has estrenado en Finlandia y que cuenta una historia real un grupo de diplomáticos finlandeses que tras el golpe militar del setenta y tres en Chile ignoran las indicaciones de de su gobierno se dedican a acoger refugiar en definitiva salvar la vida a cientos de chilenos que se hicieron pasar por trabajadores de la embajada fueron enviados a Europa Sergio cuéntanos un poquito cómo llega la historia vuestras manos y cómo ha sido posible llevarla hasta la tele por favor

Voz 37 25:46 hola muy tú bueno y una pequeña corrección y la pareja de tapadillo y Lisa Brown no salvado un asiento chileno salvaron a miles de equipo le de el

Voz 3 26:02 de la dictadura yo

Voz 37 26:05 violencia de la dictadura criminal de Binoche

Voz 18 26:09 por lo tanto es una historia relé Gloria

Voz 37 26:12 de la historia llega nosotros por un encuentro buscado por a quién es el director de ficción de el canal público de le edición de Finlandia en ningún que él había escuchado una entrevista la radio a Zapata estaba tiró de Airbus el año dos mil nueve ni se entera de que además se había escrito un libro sobre esta historia que no conocía prácticamente nadie en Finlandia entonces en uno de estos mercados de televisión super y popular que es Meetic com

Voz 18 26:48 es el amigo catalán

Voz 37 26:51 me hace llegar el el el interés de conocerme nos conocimos y cuando él me cuenta la historia me doy cuenta que no está contando su historia que está contando mi historia entonces mi pertenencia inmediatamente me Gaultier dos veces el corazón me dijo eh tú acabas de hacer un gesto y que acabada cirugía eso ver como lo hacemos nosotros lo Kings los entonces podemos confiar mutuamente

Voz 3 27:23 no es muy curiosa de la serie que parece mentira que dos universos tan dispares como Finlandia hay Chile en épocas tan políticamente tan distintas socialmente tan distintas y visualmente sea tan atractivo el resultado Carles Osasuna es una coproducción muy muy muy muy interesante porque nuestro

Voz 18 27:42 dado sea en Finlandia ya Sergio

Voz 37 27:45 sí claro se mostró en Finlandia a partir del veintiuno de abril ya pasaron los hay capítulo y fue realmente un suceso no sólo de audiencias sino también un pequeño suceso político

Voz 3 27:55 en que en la televisión pública es que esto no me quedó claro llama dime una cosa en Chile eso

Voz 37 28:04 en Chile el tontas asociado a nosotros de Chile Visión que es un canal de telones en Chile iraquí es muy probable que el estreno sea en la próxima primavera OPA a partir de septiembre

Voz 3 28:15 vale y evidentemente eso llegará alguna plataforma Hay la veremos en el resto de Europa o

Voz 37 28:20 en actualmente es exactamente nuestro distribuyó a nivel globales Covain que una empresa sueca que en estos días tendrá novedades llegue en qué territorios blazer y ya se ha vendido y cuál es el la promesa de América que es lo que a nosotros personalmente no me interesa desde Chile

Voz 3 28:40 fíjate Carles que hoy va a estar en la en la en la presentación de los resultados del brazalete es decir porque hoy se estrena para el público y entonces Sergio yo no sé si tú estás preparado estamos aquí con Elena ahora no sé si estás preparado para para que te digamos lo que hemos sentido

Voz 18 28:57 por ejemplo Mariola ayer que hubiese el primer capítulo que que que este proyecto

Voz 38 29:02 accionó a mí me emocionó mucho

Voz 3 29:05 porque me pareció que la historia eso era muy universal ya estaba muy bien contada a estas historias de héroes de verdad invisible es yo creo que está muy bien que se pongan otra vez que se pongan en valor no a mi a mi personalmente la serie me emocionó me emocionó para bien es muy importante no

Voz 37 29:25 dime si te comento que es muy importante para nosotros como chileno que mide el proceso de de conocer nuestra propia historia de aceptar nuestras propias medida en un proceso

Voz 3 29:36 me suelen entonces eso no suena siempre bienes

Voz 37 29:38 ya no pido todo lo rápido pero para nosotros enfrentar nuestro pasado significa tener una mirada hacia el futuro que sea realmente reveladora llena de esperanza para el

Voz 18 29:51 dijo más creemos que es un nos quedamos con esa revelación con esa reflexión porque me parece de verdad un mensaje absolutamente irreprochable Sergio cuando era un abrazo muy grande es ser feliz

Voz 39 30:02 bueno hasta luego gracias hasta luego

Voz 37 30:05 no

Voz 34 30:06 Terre poder a la calle

Voz 35 30:10 la Gorriz

Voz 34 30:17 el y la yo no importaba nada ibas a encontrar

Voz 0313 30:35 déjame que te pregunte una cosa Mariola en ese catálogo de emociones que ayer sentiste al ver el primer capítulo de héroes invisibles Sete cayó

Voz 34 30:44 una lágrima mira

Voz 3 30:47 yo soy de lágrima fácil porque es una historia es contenida sabes eso está no no no te despierta la emoción fácil y entonces eh

Voz 38 30:57 te deja como un regusto amargo

Voz 3 30:59 porque esa historias muy potente lo visto dos capítulos no he visto en los seis pero la ves venir ya no Hinault pero sí que es una sí que te encoge un poco el corazón durante durante algunos momentos

Voz 18 31:12 las lágrimas Elena las mide el brazalete también puntúa

Voz 0159 31:15 pero eso no es no pero eso es evidente en una cosa facial que Dios no si hay buena en la en la el reconocimiento facial a partir de los micro gesto si del brazalete eh con con la electricidad de la piel sí que podemos saber que te está emocionando mucho oí a lo mejor eso sí

Voz 40 31:30 el vocal las veces que sea interesante que es que luego hay que rellenar un cuestionario escrito no con las mismas emociones influencias que que a veces es muy contradictorio claro claro porque no confesó entristecido tan al final

Voz 0159 31:44 dimos incluso porque no somos conscientes muchas veces de lo que estamos sintiendo no serio claro es así es así bueno es interesante ver también temas tabú es que a lo mejor la gente dice una cosa y luego está sintiendo otra no Elena Llopis viendo el telediario claro lo no ve incluso incluso en radio o qué los tomo todo el guante también por si queréis en Un día aprobarlo ver qué momentos de del programa pueden ser más emocionantes

Voz 18 32:10 ya está hecho hasta ha hecho suyas hasta eh chocó en cuántas personas necesita saber para para para que a un poco pero nosotros hacemos la radio no lo bueno si también nosotros pueden date escucho a tiro importan tan claro sí

Voz 0159 32:25 sí la verdad es que nosotros hacemos con grupos de treinta personas dependiendo del segmento B tenemos representatividad estadística no lo queremos hombres y mujeres serían sesenta bueno así progresivamente no

Voz 18 32:36 pero con un grupo de treinta podemos hacer

Voz 0159 32:38 algo chulo asegura el resultado no solo

Voz 18 32:41 Larralde que emociona o no sea ya ya veríamos una cosa u otra te Elena Martín directora de socios gracias por este ratito noventa Mariola cuya te venga un beso un beso a adiós

Voz 34 32:57 o de la yo no importaba ibas a encontrar

Voz 41 33:17 yo a las yen cinco minuto quedo destrozado suenan las

Voz 34 33:31 sí volví usted trabaja

Voz 0959 33:45 dando hasta las tantas es su suegro Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 0313 38:55 yo estamos en Bilbao ya lo saben porque lo vengo repitiendo durante toda la tarde estamos en Euskadi que es una tierra como top se que tiene un estilo de vida los particular singular marcado por algunos conceptos aquí diríamos que es un modo de vivir a ver si lo contó viene su nombre invitado M corregirá un modo que necesita por un lado la soledad la introspección la vida interior pero por otro imprescindible lo de estar con los demás el grupo La tribu la Comunidad a la complicidad compartir en definitiva eso tiene un nombre tiene un concepto que es filosofía de vida y para ampliar detallada explicación pues nadie mejor que Pepe Rubio

Voz 26 39:31 la filosofía de vida conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de un grupo de personas

Voz 51 39:42 hoy dosis de sino sí

Voz 52 39:46 forma en la que una persona decides vivir vayan a ver si queréis podemos salir de este momento y luego preparar para la noche encantada

Voz 26 39:56 es temporadas haciendo una sección de filosofía y hemos tenido que venir a Euskadi para hablar de lo que es una filosofía de vida

Voz 51 40:07 controle la tienes en el mar de todos

Voz 5 40:13 empiezas con los hielos de los ciclones que te

Voz 1 40:17 mira ahí está la montaña en la montaña es una metáfora de la vida

Voz 11 40:21 por nuestra parte lo que intentamos es mantener esa filosofía romántica de la montaña no a pesar de que son otros tiempos

Voz 26 40:26 el mar y la montaña siempre es cuestión de retos en esta tierra hasta para el humor

Voz 53 40:32 hermano esto es el cielo es lo que ha sido sube hasta aquí ves que tu cumbre elevará estime dicho más Rinconada no ya para rebajar el IVA para rebatir hasta aquí Bao

Voz 26 40:46 la verdadera filosofía de vida vasca es compartir

Voz 54 40:50 mira mitín es la Gilda de la mayoría de la Bodega Donostiarra ir de pinchos la cuadrilla de amigos el Choco

Voz 18 40:57 no

Voz 6 41:01 la comida no sabemos si es razón o excusa para estar juntos

Voz 55 41:05 bueno la alubia es un plato exquisito Euskalherria de los mejores que hay en cualquier momento

Voz 1 41:13 dos apetecible en esta tierra pedazo de jengibre que nos vamos a currar en un abrir

Voz 52 41:20 Nos ni un bocadillo yo te voy a recomendar un bocadillo que es el que a mi me gusta que es de bonito con guindillas cero aquí filosóficamente no se sube la tripa pero también tienen alternativa para bajar

Voz 26 41:36 para fibroso el frontón para músculo la piel cuando prefieren mezclar naturaleza y deporte muy tronco que se resiste todo va combinado en un modelo de vida ahí en Bilbao hasta para el fútbol tienen filosofía propia son tradiciones que unen y que permiten la diferencia que no están reñidas con la modernidad

Voz 36 42:12 eh si tanto Podemos en Boa que la naturaleza que el entorno son importantes

Voz 26 42:18 hay que empezar por por cuidarme y lo más importante que permiten remar juntos

Voz 51 42:25 a ellos se anima

Voz 18 42:33 Agustín Ramos arratsalde on buenas tardes muy buenas tardes qué tal está Agustín es profesor de Filosofía en la Universidad del País Vasco colaborador de esta Casa de de Radio Bilbao lo de la filosofía de vida vasca existe haberlo haylo verdad o subido a que sí muy bien no sé si queda mucho haciendo caras con la gastronomía esa legalmente lo del bocadillo de bonito tiene razón en esos buenísimo con la guindilla esto

Voz 21 42:57 venga a la salud dicho fuentes y todo lo demás lo de andar por el monte

Voz 0527 43:02 lo de ir al choco estar con los amigos la familia el entorno

Voz 21 43:06 que efectivamente como muy bien explicaba es no está reñida en absoluto con la modernidad ni con las tecnologías con la revolución industrial como se demostró en su momento con todo lo que hemos tenido en el País Vasco que ha sido muy fuerte lo dicen estar potente hay muy mal digerida a veces porque vino todo de golpe casi siempre pero todo ello hace que la tradición y la modernidad se puedan conjugar no sea que pueda estar degustando un excelente chuletón con un plato de alubias previo para que sea sin condiciones y a la vez ir al monte evidentemente va a poder comerte el chuletón

Voz 18 43:43 el piloto alubias el hilo el hilo de vida interior versus compartir o no es versus

Voz 44 43:49 yo creo que vamos muy muy juntos

Voz 18 43:52 el pero es patrimonio de aquí del País Vasco o también sucede en otros lugares no habrá guías más acusados

Voz 21 43:57 hay cantidad de sitios yo creo un poco también tenemos que romper un cierto mito que hay de que los vascos somos especialmente especiales no si somos un poco especiales en bastantes cosas no como aquí

Voz 18 44:09 ha sido muy evidente

Voz 21 44:12 porcentaje pero luego encuentras tu vas a Georgia hay ahí en Jorge su muy parecidos así hay cantidad de gente en familia en entornos en ambientes se juntan esa la mentalidad países distintos con nuestro están en el mundo occidental estamos en la frontera con con Francia y en cambio en Georgia pues estás en la frontera

Voz 18 44:33 con Rusia y con todos los problemas que hay en

Voz 21 44:35 has tal no pero puede decir lo mismo de cualquier país al que vas yo en todos los lugares a los que voy como buen vasco por cierto estoy encantado me adapto enseguida a los ambientes a los entornos a las comidas me gusta mucho las comidas de muchísimos países yo creo que suena manera también de ser que la parte íntima va también con la parte social que somos más intimistas estamos más metidos en en un mundo interior que nos gusta llenas interesa mantener una cierta intimidad individual personal pero a la vez somos muy colectivo nos gustan todos los juegos colectivo nos gusta estar con los amigos nos gusta estar con la familia con el entorno

Voz 18 45:14 pero hasta lo pones por escalafones en la filosofía de vida a la vasca por decirlo así amistad y familia amigos y familia están al mismo nivel o qué es lo que estaba más arriba

Voz 21 45:25 no hay un parecido dará hay una tradición muy potente pero eso yo creo que es en todo el mundo que es la tradición familiar eso es muy normal no igual los países nórdicos en eso han tenido un poco más de desapego o los Estados Unidos un poco más desapego hacia la parte familiar digamos nosotros yo creo que en toda España también el arraigo de los familiares muy potente toda la Tarazona ibérica

Voz 18 45:49 pero aquí está la cuadrilla eh que esos esos esos

Voz 21 45:51 muy particulares es que no es incompatible el vasco tiene una gran ventaja y es que puede hacer como las mujeres varias cosas a la vez

Voz 18 45:58 eh

Voz 21 45:59 sea puede estar comiendo puede estar discutiendo puede estar jugando puede estar participando en un debate puede hacer varias cosas a la vez no una entonces puede estar con la familia tranquilamente y luego está con los amigos

Voz 0527 46:11 el recuerdo en mi casa

Voz 21 46:14 ya estaba con nosotros allí comía tranquilamente y después iba con unos amigos a tomar el café la copa y el puro en la época aquella famosa que se tomaba ahora ya no existe prácticamente eso no se iba a decir había momentos él tenía esos momentos los domingo llegaba a las tres de la tarde exacto a casa es decir no a las tres menos diez no daba igual quien viniera si había amigos si había familiares él a las tres tenía que estar con los amigos de doce más o menos hasta las tres es decir no es incompatible Agustín que buscan

Voz 18 46:47 tus alumnos hoy en la Universidad buscan respuestas buscan certidumbre que buscan

Voz 21 46:53 los jóvenes lo que buscan es cariño seres escucha un poco que se les atienda que que puedan expresarse porque tienen muchos problemas como todo joven evidentemente nosotros también los teníamos cuando cuando lo hemos sido no hay que escucharles hay que darles mucho aprecio y cariño porque lo necesita no y luego darles formación la formación que es la que la universidad o cualquier centro educativo tiene que dar la formación en Historia en matemáticas ciencias en economía

Voz 18 47:25 Política me lo que sea no pero solo

Voz 21 47:27 yo escucharles un poco no partir del principio de que son gente que no lo hace bien que no entiende que no comprende qué

Voz 18 47:37 han aislado no los chavales

Voz 21 47:40 los seres explican las cosas correctamente bien las entienden perfectamente saben de que esta

Voz 18 47:45 blando saben de qué van los temas

Voz 21 47:48 hay que meterlos en la filosofía por ejemplo no suele haber problemas se porque los sociales

Voz 44 47:54 no sé es como un imán

Voz 21 47:56 es como un imán para ellos es algo extraño inquietante al principio luego les va atrayendo les va gustando es un proceso que tú vas viviendo con ellos iban entrando y entonces les empiezan a gustar las preguntas las cuestiones lo que no se ve que es lo más importante siempre es lo que no se ve

Voz 18 48:13 aprender a dudar como bien sabéis los

Voz 21 48:16 qué es aquello que no te dicen aquello que ocultan aquello que no se sabe dónde está el documento tal porque no aparece en fin

Voz 18 48:24 eso que no se ve la parte velada es lo que a los

Voz 21 48:27 los chavales más jóvenes les gusta

Voz 18 48:29 fíjate entrando en ilusiona mucho esto que acabas de decir porque conecta con algo que nos dijo ayer en La Ventana autor profesor un profesor de instituto de de de Málaga que ha inventado un método vamos que ha escrito un libro Out auto editado un libro donde enseña geometría a través de un partido de fútbol es la historia de un chaval a la que el que no sale también las matemáticas sometería pero el fútbol como son triángulos son diagonales y al final nos dijo una cosa de la conversación los dijo Bono pero vamos a ganar hay esperanza porque hay un montón de chavales hablamos Instituto desea paso todavía lejano de la universidad que son curiosos que tienen inquietudes que tienen ganas de aprender no es verdad esa leyenda esa cosa de que los jóvenes ya horas tanto el día en Internet de aislados y tal título con firmas en una escala superior cuando me alegro mucho

Voz 21 49:17 sí y además además te añado Carles la idea de que en en en toda la Península Ibérica hay también en en Euskadi hay un deseo hacia hacia lo intelectual no sé muy bien porqué de dónde viene exactamente hay que investigarlo mucho más no igual viene de la la revolución contra Napoleón contra la Ilustración francesa yo creo más bien por ahí no pero hay un desprecio hacia lo intelectual cuando en toda la Península Ibérica tenemos intelectuales

Voz 18 49:43 populosos aquí por ejemplo cantidad de

Voz 21 49:46 turistas cuando viene la parte por el chuletón que es evidente que es normal preguntar

Voz 18 49:50 tampoco es incompatible no pero claro ellos quieren saber

Voz 21 49:53 a Unamuno van a la plaza Unamuno donde nació bien allí la casa en la que nació no sé hay cantidad de de artistas literatos científicos pensadores yo no veo por qué razón hay que despreciar estos sea hay una especie de consideración de que lo intelectual el pensar en negativo te duele la cabeza yo creo que la cabeza duele sobre todo cuando no se piensa y no se sabe qué pasa

Voz 18 50:18 pero cuando fíjate otro elemento para la esperanza es la historia pequeñita eh pero muy hermosa un profesor de Filosofía del que sólo sabemos que se llama Juanjo Juanjo a secas ya leído hace unos días la vanguardia precioso una compañera periodista Susana Cuadrado escribió un artículo titulado El profesor de Filosofía escuchemos una fragmento ya verás

Voz 1 50:39 extraño

Voz 0564 50:39 da la sensación de que tu hija te pida que dediques es la columna del sábado a su profesor de Filosofía hoy únicamente escribes con la esperanza de que el teléfono Juanjo se llama poco más sabes que su nombre fue aparecer este individuo y todo empezó a ser muy raro a ella se la notaba cambiada como si un alguien se lo hubiese metido dentro faenando hablaba de Platón que si el mito de la caverna que si el engaño de lo que vemos conocemos porque recordamos te tiras te varios años diciéndole que tenía que madurar espera ahora parecía haberlo hecho de golpe hasta que por fin acabó el curso desde que Juanjo ya no flota en el ambiente las cenas ya no son lo que eran hay una cierta sensación de orfandad tú que a la edad de tu hija no tuviste la suerte de tener esa devoción por un maestro sientes una profunda envidia el profesor filósofo le había enseñado a mirar a saber qué cosas merecen la pena ser miradas iguales no sacándole algo dentro que ella sabía que tenía en definitiva le había dado los planos para escapar de alguno de los laberintos en los que te metes a los diecisiete años mientras él esperaba pacientemente a la salida y al final se descubrió ella porque ese tipo lo revuelto todo ella era otra somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros Sartre gracias Juanjo

Voz 0527 51:59 Susana cuadrada buenas tardes

Voz 6 52:01 hola buenas tardes

Voz 39 52:04 qué contenta que contenta oírme no leer me decía me hacía esa

Voz 18 52:09 es que Agustín había leído el artículo estaba haciendo así con el pulgar arriba diciendo jode vaya historia Acció suene artículo muy muy sensible muy delicados muy bonito tú sabes y Juanjo la ha leído

Voz 39 52:19 la leído nosotros los heridos sino que me dio respuesta hay además una es una respuesta muy al estilo

Voz 18 52:26 a la vieja usanza porque