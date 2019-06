La Ventana (18/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 en Canarias

Voz 1454 00:05 la ministra de Economía en funciones cree que la crisis climática debería ser una de las prioridades en la Unión Europea en la próxima legislatura junto a la cuestión del crecimiento sostenible e inclusivo Europa debería estar a la vanguardia del proceso ha dicho en Bruselas Nadia Calviño tenemos muchos activos y muchas ventajas es el momento adecuado para hacerlo entre otras cosas porque los tipos de interés están realmente bajos es el momento de hacer inversiones la ministra ha advertido de que en materia de lucha contra el cambio climático el enfoque del avestruz enterrar la cabeza ahí dejarlo pasar no es el adecuado en esa misma línea se ha expresado aquí en La Ventana el investigador del CSIC Pedro jordano además pedía implicación individual

Voz 2 00:43 tenemos que es que empezar por Acciona individual de cada cual sabemos cómo vivimos simplemente con pequeña podemos hacer podemos llevar una vida mucho más amigable con el medio ambiente análogo a lo que ya mencionado ante acerca de la salud hay una conciencia cada vez mayor de cómo poco a poco podemos cambiar pocos hábitos en nuestra vida diaria bicicleta subir por la escalera etcétera etcétera que mejora nuestra salud o exactamente igual trasladarlo eso al medio ambiente el punto de vista de reciclaje de basura uso del agua transporte revisar nuestro modo de vida

Voz 1454 01:18 sólo hay heridos leves en Japón después del terremoto de casi siete grados en la escala de Richter que se ha sentido en el noroeste y que ha motivado una alerta de tsunami en una amplia zona costera al margen de los heridos leves no hay información de daños materiales graves los terremotos en Japón causa una especial preocupación por el impacto que pudieran tener en sus centrales nucleares todavía recuerdan la tragedia de Fukushima de hace ocho años de la crónica política estábamos pendientes de la decisión de Celestino Corbacho después de la ruptura de Ciudadanos Juan Manuel Valls por apoyar a Colau para la alcaldía de Barcelona el que fuera ministro socialista y que iba como independiente tenía que decidir con quién se iba Se sabe ya Pau rumbo buenas tardes

Voz 0225 01:57 buenas tardes esa veía hace bien pocos minutos el partido Cid Ciutadans no ha informado que Celestino Corbacho ha decidido formar parte del grupo municipal de Ciutadans como independiente el ex ministro socialista ha tomado esta decisión después de

Voz 2 02:10 a reunirse con quién fuera un moreno

Voz 0225 02:12 a Tura Manuel Valls esta mañana y también de conversar con el líder de Ciutadans en Cataluña Carlos Carrizo esta tarde Corbacho pasa así a formar parte como décimos de grupo municipal municipal de Ciutadans Manuel Valls se queda únicamente con dos escaños en el pleno municipal suyo propio y el de la ex Unió Eva Parera está prevista una comparecencia del ex primer ministro francés para mañana por la mañana

Voz 1454 02:37 el actual alcalde socialista de A Cañiza en Pontevedra pide explicaciones Alberto Núñez Feijóo por el expolio de los documentos municipales que ti

Voz 0028 02:44 oye al alcalde saliente del PP

Voz 1454 02:46 este niega la Guardia Civil busca una parte del material y se ha hecho cargo de la otra mitad ya localizada

Voz 0827 02:52 radio Galicia Ainhoa Apestegui

Voz 0028 02:54 según los testimonios que ha recabado el actual alcalde de A Cañiza las carpetas con documentos sacadas del Ayuntamiento llenaban el maletero de dos coches uno ha sido interceptado por la Guardia Civil permanece bajo custodia del juzgado del otro nada se sabe el Partido Popular llevaba al frente del municipio cuarenta años que terminan en opinión de Luis Piña con un esperpento a la altura de una república bananera por eso lanza una pregunta al presidente de la Xunta

Voz 3 03:18 yo mi pregunta que me hago esto aumento es bueno que eso sería en este caso al presidente del Partido Popular en Galicia la todo el presidente de la Xunta tiene fijo si este es el tipo de de representantes de cargos públicos que en este momento tiene el particular en Galicia

Voz 0028 03:33 Luis Piña no tiene duda de que se trata de documentos que el Gobierno anterior no quiere que vean los nuevos responsables municipales

Voz 1410 03:39 íbamos con el deporte Toni López buenas tardes

Voz 4 03:41 Dexter muy buenas mañana la selección española sub veintiuno se juega la clasificación a semifinales del Europeo juega contra Bélgica y tras la derrota tres uno contra Italia en el primer partido como dice Dani Ceballos lo de mañana contra Bélgica es una final

Voz 5 03:53 un punto de vista creo que el partido de mañana es muy importante cometido en momentos anteriores pero sabemos la importancia del pacto

Voz 6 04:03 mañana cuando afrontarlo como si

Voz 5 04:05 si fuera una fila para pobre porque es vital en

Voz 4 04:08 el Mundial femenino hoy termina el grupo C el de la muerte con todo por decidir a las nueve juega Brasil Italia Austria de Jamaica ya en la Copa América de esta noche dos partidos que abren la jornada dos Bolivia Perú Brasil Venezuela

Voz 1454 04:17 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este día a las ocho y las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0867 04:26 en ese

Voz 1 04:29 vicios informativos

Voz 7 04:33 pues sí existen los seísmos positivos que no te lo crees pues escucha con atención porque te va a mover hasta teléfono que directa este supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche eh listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el jinete

Voz 1410 04:56 punto com Un recompensa Bankinter este verano tu puedes

Voz 8 05:00 el rey el rey de la serie es el rey de los Stories el rey de la y que el rey de los datos el Rey D sólo ahora hace inevitable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses informa ten el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 9 05:17 israelí embistió treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas Vision Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo en embistió consulta condiciones

Voz 0391 05:35 la hora es la hora reside canarios

Voz 6 05:39 la hora de ver las cosas

Voz 7 05:42 de otra forma Hora Veinticinco

Voz 6 05:44 la actualidad de otra con Ángels Barceló

Voz 10 05:52 la Ventana

Voz 11 05:54 ah sí eh eh

Voz 12 06:13 en en o no se es

Voz 0827 06:21 no

Voz 12 06:23 eh a dos dos

Voz 6 06:31 sí

Voz 1826 06:48 siete de la tarde y siete minutos seis y siete en Canarias venimos de Bilbao íbamos a abrir habrá La Ventana de momento en Alemania vamos hasta allí vamos a hablar del precio de los alquileres y es posible regularlo de momento el Senado de Berlín aprobado allí en aquel país hoy la elaboración de una futura ley de alquileres que podría establecer que sus precios no aumentaran durante cinco años e incluso contempla la posibilidad de aplicar una reducción en el precio si éste se considera excesivo Carmen Viñas corresponsal en Berlín buenas tardes Carmen de momento esto no es que sea un paso definitivo pero sí que es muy importante

Voz 14 07:25 sí es muy importante porque

Voz 0391 07:26 lo que se ha hecho es acordar las bases para luchar contra la escalada de precios del alquiler en en la capital alemana el Senado ha dado luz verde esta mañana un documento que se convertirá en ley en breve en el que entras entre otras medidas recoge la congelación de alquileres durante cinco años también incluyó la obligación del propietario de reducir el alquiler si éste supera el límite legal marcado si el propietario no lo hace se podría enfrentar a una multa de quinientos mil euros para ello se va a definir un límite de alquiler máximo que sugieren que podría vincularse a la edad y estado de conservación del edificio además en el caso de nuevos alquileres el alquiler máximo que se puede exigir es el último que pagó el inquilino anterior estas son las líneas generales que ha logrado sacar adelante en los socios del tripartito que gobierna en Berlín que como sabéis está formado por socialdemócratas la izquierda y los verdes pese a sus discrepancias ideológicas todos han coincidido en que era que era necesario escuchamos a Kathryn lo que senadora de Di Linke La Izquierda que es la impulsora de le impuso era redactora de este documento

Voz 15 08:28 Faes y todo esto cuyos problemas

Voz 6 08:33 en Berlín tenemos

Voz 0391 08:34 problema muy grave con unos alquileres desorbitados no sólo aquí sino también en todas las grandes ciudades y observa esto pero en Berlín es muy destacable sobre todo porque los ingresos de las familias son más bajos que en otras grandes ciudades dice la futura ley será pionera en Alemania y quieren que entró en vigor el próximo año con efecto retroactivo según las asociaciones de inquilinos va a afectar a uno coma seis millones de viviendas que supone el ochenta y cinco por ciento de las existentes en la capital alemana lo que se pretende con esta futura ley es proteger a los inquilinos de las grandes inmobiliarias y enfriar el mercado de la vivienda que está al rojo vivo de dos mil once a dos mil dieciséis Se estima que los precios tanto de alquiler como de propiedad han subido un cuarenta por ciento en los dos últimos años la subida ha sido del veinte por ciento

Voz 1826 09:19 esto que sobre el papel por todos esos motivos que los pones que nos cuentas todo esto suena muy bien pero creo que hay otro lado no no tan idílico Carmen

Voz 0391 09:29 bueno claro desde las asociaciones de inquilinos dado la voz de alarma de que hay propietarios que están subiendo ahora los alquileres antes de que entre en vigor la ley que les va a obligar a congelar los durante cinco años se pretende que la ley como hemos dicho entra en vigor a finales de del próximo año y que sea que tengan efecto retroactivo hasta julio del próximo año pero claro estamos hablando mal a un año vista falta mucho tiempo hay alquileres que se van cumpliendo vos a lo largo de este año hice teme que que se aplique la subida

Voz 1826 10:00 sí

Voz 0391 10:01 para evitar luego la congelación durante cinco años y luego también existen dudas sobre el efecto jurídico que pondría tener esta ley porque los propietarios seguramente pues puedan actuar se prevé que haya demandas claro

Voz 1826 10:12 esta es la situación aprobado por lo tanto ese proyecto la elaboración de ese proyecto de ley de alquileres en Alemania corresponsal muchas gracias

Voz 0391 10:21 un saludo a todos gracias un saludo buenas tardes

Voz 1826 10:23 igual Portugal extiende una hace unos días un nuevo programa de alquiler accesible Un programa que limita a los seiscientos euros algunos alquileres la presión turística el incremento del valor del mercado han provocado allí el éxodo de muchos residentes de algunas localidades hacia la periferia Aitor Hernández corresponsal en Lisboa Aitor qué tal buenas tardes buenas tardes el plan sabemos en este caso entrará en vigor este sí que es más inminente el próximo uno de julio que límites contempla exactamente este plan

Voz 16 10:56 pues mira el programa impone límites diferentes a los arrendamientos en función de la ubicación y el tamaño del inmueble de esta manera un estudio en Lisboa ciudad donde hay una burbuja inmobiliaria pasaría a valer un máximo de seiscientos euros cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional de los lusos el límite pronto eso de una habitación sería de novecientos euros mil ciento cincuenta para un apartamento de dos habitaciones y hasta mil setecientos euros para una vivienda con cinco habitaciones en localidades coméis con menor presión inmobiliaria los límites impuestos sería más bajo es en el interior de Portugal por ejemplo el precio máximo para una vivienda de una sola habitación sería de unos trescientos cincuenta euros y una vivienda con hasta cinco cuartos saldría un máximo de seiscientos cincuenta euros

Voz 1826 11:40 y aquí también igual que nos contaba nuestra corresponsal en Alemania aquí también hay algunas voces algo más escépticas con con la implantación de esta medida

Voz 16 11:50 pues en efecto porque el programa viene con muchos elementos que limitan su alcance primero es voluntario es decir los arrendadores deciden si ellos quieren participar a cambio de beneficios fiscales que sólo se perciben si la renta es un veinte por ciento inferior a los presos del mercado segundo el programa sólo puede ser aprovechado por arrendatarios hindú cuáles cuyos ingresos brutos anuales no superan los treinta y cinco mil euros o por parejas cuyos ingresos totales no superan los cuarenta y cinco mil euros también cabe destacar que en Portugal los alquileres frecuentemente no se declaran relativamente poco control fiscal sobre el sector por lo que los incentivos para participar son pocos ciencia de Benito es una periodista española afincada en Lisboa que ha visto cómo su alquiler se ha disparado estos últimos años ella nos cuenta que considera que la medida será poco útil para la mayoría de los afectados por la veo burbuja inmobiliaria inmobiliaria

Voz 0536 12:43 bueno son premios que ya son caros teniendo en cuenta el salario medio en Portugal hay muchísima gente que está cobrando alrededor de ochocientos novecientos euros con lo cual los pisos que tienen una mayor dimensión que se van encareciendo pues siguen seguirán siendo intocables para muchos portugueses y luego está la cuestión de esos beneficios fiscales que van a aplicar a los propietarios que es dudoso que muchos propietarios prefieran adherirse a este programa cuando la situación habitual es que declaren hacienda portuguesa la mitad del alquiler con lo cual la otra mitad la cobran en negro y es mucho más beneficioso cobrar la meta en negro que obtener unos eventuales descuentos fiscales que al final siempre van a ser menores que se a mitad de alquiler

Voz 1826 13:31 también tenemos el ejemplo de gracias Aitor Hernández desde Lisboa Portugal también tenemos el ejemplo del estado de Nueva York que recientemente aprobado limitar los precios del alquiler lo ha hecho mediante una ley que amplía las zonas establecidas en una legislación anterior bueno se calcula que esta medida por ejemplo va a afectar allí a cerca de dos millones y medio de apartamentos pero en nuestro país en España en España algunos partidos algunos agentes sociales han intentado sin éxito que se regulen los alquileres pero por qué no salga adelante este tipo de medidas vamos a vamos a sumar a esta conversación a Julio Rodríguez que se economista Julio Rodríguez qué tal muy buenas tardes buenas tardes podría funcionar en España algo parecido a lo que estamos escuchando Nueva York Portugal el proyecto de de Alemania podría funcionar algo parecido aquí en nuestro país

Voz 17 14:21 costaría trabajo porque no se sabe casi nada del mercado alquileres España es un país con tanta tradición de vivienda en propiedad que no hay casi ningún estudio para saber cuál es la situación del mercado del alquiler sólo sabemos de verdad que hay un dieciocho y medio por ciento de hogares que vivienda alquiler no veintidós como se dice porque sentidos lo tienen sumando las viviendas cedidas gratis y que hay ahora dos portales inmobiliarios dos o tres portales inmobiliarios que informa sobre los precios que piden los propietarios esa estadísticas de manejan tanto no sólo los alquileres efectivamente contratado son los precios que defienda los propietarios que ponen las viviendas en alquiler pero respondiendo a su pregunta con más precisión trabajo en España imponer esto también porque tenemos un país con mucha importancia a las autonomías sería que preciso pactarlo con ellas ya hay una autonomía la catalana que ha introducido una fórmula parecida a la de Berlín aunque se va imponiendo gradualmente puesto que tienen la ventaja en Cataluña de que cuando seguirlas lanzas van a depositar lo hacen el guarismo depositar el el afianza también entregan el contrato de alquiler eso permite a la Generalitat de Cataluña disponer de una información sobre los niveles de los contratos de alquiler ha establecido un decreto de de de forma que un alquiler no debe superar lo que es normal en cada en cada barrio en cada distrito sin embargo esto no puede hacerse solamente encargado

Voz 1826 15:45 aquí podremos decir bueno en cuanto a las medidas de las que disponemos en nuestro país para regular el alquiler y la referencia del IPC se podría considerar una de ellas

Voz 17 15:53 se sigue es una él no introdujo el Real Decreto Ley siete barra dos mil diecinueve que introdujo de nuevo en un plazo máximo del alquiler en cinco años que también es prorrogable au siete años y la empresa arrendador es una empresa no un particular y entonces también además de alargar el plazo que estaba en tres años de acuerdo con una ley que introdujo en el dos mil trece el Gobierno el Partido Popular pues además de estos se introdujo de nuevo que la actualización no debería superar el importe del IPC del año anterior es decir que tenemos un cierto tope que es el lo del IPF y la duración del de el plazo más sino duración máxima contra otro alquiler sin embargo hay opiniones se encuentran que es insuficiente puesto que en las capitales sobre todo Madrid y Barcelona la subida de los alquileres han sido impresionantes desbordan con mucho los niveles salariales porque hay que tener en cuenta que ha crecido el empleo creciendo la economía para los salarios nuevos empleos son muy bajos y además son bastante precarios entonces esta gente no puede acceder a la vivienda en propiedad tiene que buscar alquiler nos encontramos con una situación en Madrid de exceso de demanda en el mercado de alquiler osea hay más demanda de alquilar esta oferta puesto que hay poca tradición de vivienda en alquiler y esto puede resolverse por varias vías por primera vez lo que está pensando por ejemplo nuevo alcalde de Madrid y ha dicho que abrirá las puertas del Ayuntamiento los promotores privados bueno pero habrá que decirles a promotores privados que construyan vivienda

Voz 1826 17:19 lo hice superpone a todo esto los últimos tiempos igual que nos decían como referencia teníamos lo que nos han contado en Portugal que las grandes ciudades o ciudades con gran atractivo turístico se ha sumado la problemática esta del alquiler turístico

Voz 1552 17:33 es un tema que parece que también es imposible regular

Voz 1826 17:35 con cierta eficacia no

Voz 17 17:37 bueno eso ya había introducir una regulación significativas no es centro IGME establecía como que tenido que salir por una puerta a parte ya dicho el nuevo alcalde que nada de una puerta parte que salgan por la puerta es decir que con una nuevas autoridades locales elegidas democráticamente hace poco pues resulta que vamos a tener un Mao L aumento otra vez de los pisos turísticos aunque hice nuevo alcalde que no ha influido y sobre eso es cierto que la cuantía absoluta no excesivamente alta pero siempre sirven de reclamo según alquiler caro por un piso de alquiler turístico sirve de referencia para otro alquiler que uno quiere es turístico para que lo suba luego en este momento hemos un serio problema de vivienda en alquiler el partido Podemos ha pedido reiteradamente al Partido Socialista introduzco un control de alquileres habido bastante oposición en España es ese pregunta control Claire rápidamente a un economista responderá eso es malísimo con la época de Franco se controlarlos los alquileres y entonces se acabó el parque de alquiler bueno eso es una verdad a medias porque la verdad es que el régimen de Franco no con toda la vivienda de protección oficial hicieron muchísima vivienda de protección oficial pero todas en propiedad además con la posibilidades calificarla de en poco tiempo se volvían viviendas libres siete millones de viviendas protegidas hoy no significan nada no hay Parque Social de Vivienda tácticamente luego yo en principio no estaría tanto por el The Killer pero si estaría porque se formen serio un parque social de vivienda alquiler en ausencia del Parque social de vivienda de alquiler que mucha gente que no tiene donde se porque los pueblos que a Madrid no es raro encontrar alquiler de ochocientos mil euros impuestos está muy por encima de los niveles salariales existente en este momento yo creo que bueno que el nuevo Gobierno se forme y que este tema lo asuma haciendo un aún con mejor conocimiento del cómo está el mercado del alquiler ir pensando sin de alguna forma de control día necesaria pero sólo durante un tiempo restricción abrió una fortísima oposición

Voz 1826 19:33 de la opinión pública

Voz 17 19:35 quitarnos ahí hay muchos factores desde luego

Voz 1826 19:38 y para otro día dejamos también cómo puede llegar a influir también esta enfermedad que tenemos parece en nuestro en nuestro ADN en nuestro país sobre la necesidad practicamente que tenemos de de comprar la vivienda Julio Rodríguez economista muchísimas gracias buenas tardes

Voz 17 19:55 a ustedes buenas tardes gracias son las City veinte seis

Voz 1826 19:58 ante en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 18 20:05 sí

Voz 19 20:19 bueno bueno no que saludar a Manuela con con con besote como sí

Voz 1478 20:23 ya ya lo he notado que así como un poquito flojito para que demasiado ruido y que se escuchase esto

Voz 19 20:30 aunque no lo parezca por mi trayectoria los últimos años respeto mucho la radio bueno

Voz 1478 20:34 a vosotros de hecho fue estas navidades no en en el encuentro con las primeras cuestiones

Voz 0391 20:40 como si se destruían

Voz 19 20:44 claro ahora Manuela ahora ya no tenemos un impedimento legal digamos en ahora más hechos bueno oye pues hablamos a estudiar no tendríamos necesidad no se considera si ahora te metes a Kome que conmigo no se considera puerta giratoria no no se puerta cómica que puerta cómica pero podemos hacerlo polideportivos y de la comunidad no podemos ver lo podamos verla

Voz 20 21:03 pues a este de arroba leer hoy más es que el humor es muy bueno para volver a ver cada vez veces que no puedes pensar porque oyes tantas tonterías de pronto zas el humor te abre la puerta

Voz 0867 21:20 sí ha sido el encuentro de esta mañana aquí en la SER entre Manuela Carmena David Broncano la puerta cómica que hubo en nombre para un programa de radio buenas tardes a todos los Inmaculada Sanz relataba ayer en su estreno como portavoz municipal la hoja de ruta del nuevo gobierno municipal de Almeida Villacís y Ortega

Voz 1454 21:38 también vamos a impulsar de manera inmediata la moratoria de las multas a partir del uno de julio los semáforos de la cinco dejarán de funcionar en los próximos días porque han sido completamente inútiles han provocado más atascos y desde luego no han resuelto ninguna de las cuestiones que se supone venían a resolver vamos a desactivar también de manera inmediata la web versión original y que ustedes hagan su trabajo como debe ser lógicamente en un Estado de derecho y en una democracia en plena libertad y no matizado por ningún poder

Voz 0867 22:07 eh pero en su relato Inmaculada Sanz se olvidó de añadir la retirada de todas las pancartas de los edificios municipales todas las pancartas las de los refugiados o por ejemplo las que recuerdan la lacra de la violencia machista Almeida no quieren y marketing y propaganda y el Ayuntamiento de la capital al menos la parte que afecta al Partido Popular sólo va a colgar junto a las banderas reglamentarias pancartas en momentos muy puntuales porque Ciudadanos en principio sí iba a mantenerlas en aquellos distritos que preside hemos invitado esta tarde a la concejala de Igualdad a este programa la concejala de Igualdad de Ciudadanos Silvia Saavedra pero no podía atendernos para aclarar esta polémica así que estamos en línea con Rita Maestre portavoz de Más Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes buenos Se retiró las pancartas pero la cosa va por barrios Se retiran las juntas del PP pero ciudadanos dice que va a mantener las suyas al menos las que hacen referencia a la violencia de género desde más Madrid se va a pedir algún tipo de explicación al nuevo equipo

Voz 17 23:05 bueno yo creo que en primer lugar esto demuestra que

Voz 21 23:10 de todo este intercambio titulares sobre las Juntas de Distrito son o no son Gobierno para de alguna forma ocultar la más que probable entrada de Vox el Gobierno pues que era lo que es un timo por supuesto una junta de escritor es un lugar de gobierno de esta ciudad y en segundo lugar lo que tampoco pueden hacer las juntas exitoso en reinos de taifas donde el concejal que te ha tocado pues te toca una cosa u otra no el Gobierno cuál de la ciudad de Madrid tiene un área que ya no es un área de políticas dejen hay diversidad pero un área más grande donde se supone que incluyen las cuestiones que tienen que ver con la igualdad con la lucha contra las violencias machistas y por lo tanto yo creo que lo que tendría que hacerse desde el área de Igualdad desde el área actual de Bienestar Social y Familia esa parece que es el nombre completo porque tendría que hacerse una instrucción para que así efectivamente ese compromiso estaba por parte del Gobierno pues se puedan ver esas pancartas en todos los edificios municipales porque no es no

Voz 22 24:04 es una cuestión de marketing político de propaga

Voz 21 24:07 es un compromiso que en principio los partidos cada mismo gobernantes en la ciudad de Madrid asumen y que por lo tanto entiendo que que deben formar parte del espacio de las cuentas municipales

Voz 0867 24:16 esto realmente se hace porque no se quiere dar protagonismo como se dice en ninguna causa de manera permanente o en su retirada no se de alguna manera puede estar presente el factor Vox

Voz 21 24:27 yo no comprendo quién no puede querer darle protagonismo permanente el hecho de que cada año mueren asesinadas en Madrid varias mujeres que en España sean ya más de mil en los últimos dieciséis años no puedo comprender cómo eso no debe estar en el centro de la política cotidiana de cualquier gobierno porque aunque lleva años intentando ese todavía no yo que acabar con con este terrible esta terrible desigualdad y por lo tanto protagonismo pueden aparece también que es un gesto hacia la extrema derecha que niega la violencia machista llega la violencia sobre las mujeres que entienda que el Partido Popular quiere hacerle no él quién tiene que aclararse es es Ciudadanos porque por una parte forma parte de su Gobierno y además tiene una concejalía no un area directamente implicada en luchar contra la violencia machista

Voz 0867 25:13 una más hubiese tomado la misma decisión este Ayuntamiento si la pancarta que que tuvieron que retirar fuera una bandera de Venezuela

Voz 21 25:22 nunca ha sido así Venezuela en las juntas de distrito pero imaginarme que no yo creo de verdad que es terrible que Partido Popular Ciudadanos hayan asumido un discurso absolutamente minoritario en España que es el de la la fuerza política que niega la violencia machista no es así no lo hace así la mayor parte de Madrid y de los españoles importante no parece que es terrible no que una minoría condicione de esta forma lo que tiene que ser una política pública fundamental que es proteger a las mujeres las mujeres podamos vivir en libertad en nuestra ciudad en nuestro país

Voz 0867 25:51 Rita Maestre tenemos pendiente una entrevista más larga aquí en el estudio para charlar del futuro de Más Madrid pero queríamos conocer su opinión de urgencia sobre la retirada de estas pancartas así que le agradezco que que haya estado con nosotros esta tarde un saludo

Voz 21 26:03 muchísimas veces más Cerler

Voz 0867 26:06 los veintiséis Manuela Carmena en su entrevista esta mañana en Radio Madrid ha cargado y duro contra Almeida por ocultar ese pacto secreto con Vox Almeida admite que el documento existe y Carmina nos ha contado que seguirá apareciendo puntualmente junto Más Madrid avisa que el nuevo alcalde podría estar incumpliendo la ley y transparencia

Voz 23 26:24 lo que pase en el Ayuntamiento de Madrid es una cosa y lo que pasa en la Comunidad de Madrid es una cuestión absolutamente distinta lo que me comprometo a negociar con Vox y eso por supuesto que lo voy a hacer que hay un documento que está firmado por el Partido Popular y por Vox parece que es claro que existe nadie lo ha negado nunca que se documenta exista Lisandro

Voz 1410 26:43 cuidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno su capítulo según no un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha

Voz 0867 27:00 de momento lo más inmediato pasa precisamente por el Palacio de Cibeles donde esta tarde el PP y Vox se sientan de nuevo la mesa para aliviar las tensiones de las últimas horas hice rave el resultado de ese pacto secreto alguna novedad Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1478 27:14 qué tal buenas tardes Casal documentos que no vemos y reuniones que incluso nos consta confirmar pero a esta hora podemos decir que Martínez Almeida Ortega Smith y Espinosa de los Monteros están dormidos aquí en el Palacio de Cibeles en el Ayuntamiento también habría alguien de la dirección nacional del Partido Popular entendemos que es Javier Maroto porque ha puesto en redes sociales una foto con Almeida desde su despacho de alcalde el encuentro ha empezado a las cuatro y media de la tarde y continúa a esta hora así que ya van tres horas el secretario general del PP Teodoro García Egea hablaba hace unos minutos desde Génova decía que espera que esta reunión sirva para resolver definitivamente el encaje de boxeo en el gobierno municipal

Voz 1826 27:50 yo creo que esta tarde se van a sentar las bases para

Voz 24 27:52 a que tanto ciudadanos como Vox vean que el Ayuntamiento recoge sus reivindicaciones y las aplica en la medida en la que los ciudadanos le han dado representación después de cuatro años de Carmena tenemos que tener cuatro años de calma de sosiego de eliminar Madrid Central de mejorar el medio ambiente de la ir de la ciudad de bajar los impuestos mejorar el tráfico esos son los cuatro años que yo le pido a Vox ya ciudadanos que permitan que Martínez Almeida despliegue todos esa idea que hemos habló entre todos

Voz 1478 28:21 bueno el entuerto está ya sabes en qué Vox dice que lo que ese pacto se ha incumplido porque el Partido Popular prometido concejalías que no les han concedido

Voz 0867 28:28 el atasco en el Ayuntamiento que puede retrasar o dificultar también el acuerdo en Vallecas queda margen que da tiempo y sobre todo hay pocas ganas de demorar los plazos que lo situarían en un escenario muy complicado un retraso de la investidura septiembre de incluso una repetición electoral estos son Ayuso y el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 1480 28:45 yo creo que a nuestro electorado no entendería ningún caso que nos fuéramos de nuevo elecciones el electorado de los tres partidos lo que quieres que nos centremos que busquemos acuerdos que nos entendamos que sigamos mirando para adelante y eso es lo que están

Voz 20 28:58 el grupo de formaciones políticas que estén permanentemente en una pataleta constante o lanzando órdagos y amenazas y bravuconadas yo lo que más que nunca es momento de de tener altura de miras

Voz 0827 29:10 ambientazo siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 25 29:14 o Racó auto hasta un cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante revisión afín

Voz 0028 29:20 que al Leonor auto y llega T veinte euros de descuento Icon

Voz 20 29:23 Serpa todas las garantías del fabricante

Voz 25 29:27 condiciones en auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 6 29:33 Sir ese empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo y no que las informa de incomodidad punto madrid según el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y Comunidad de Madrid

Voz 26 29:53 sí

Voz 27 29:59 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana

Voz 20 30:05 en La Ventana

Voz 6 30:10 David Broncano

Voz 20 30:11 Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 28 30:32 de esto es una maravilla que bonito es la sorpresa de la sopesa ser tiros

Voz 0827 30:36 eh no porque

Voz 28 30:39 con Jorge Ponce Bob Pop

Voz 19 30:41 Toxo vida moderna con David Broncano en que lo hemos tenido

Voz 20 30:46 cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que mundo Beat Arenas

Voz 6 30:55 hola qué tal queridos hollín Kardashian nombre es James Barrie son fotógrafo de National Geographic entre con todos los rincones más pajes del citado las tribus Filadelfi pudo asegurar que por culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar Carrusel deportivo que peinaban como Iturralde González Sergio Ramos unas de verdad

Voz 14 31:27 el Deportivo los deportivo la del gol con quieres escuchar el larguero

Voz 20 31:36 quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer genes trinos o bajo demanda tú pones la ahora va a seguir El Larguero en nuestra estará hasta el día toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 0867 31:59 siete de la tarde y XXXII y entre negociación y negociación Madrid Central que agota sus últimos días antes de que el próximo día uno de julio se levanten las sanciones Europa no recuerda que sí que hay que cumplir observemos sancionados eso sí el comisario Cañete mejor no se mete en líos porque en Madrid ya gobierna el Partido Popular

Voz 1567 32:17 pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las líderes de calidad del aire pues habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha Hydro Spector aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de infracción pertinente

Voz 0867 32:38 José Martínez Olmos ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada qué tal muy buenas tardes

Voz 17 32:44 hola buenas tardes a ver si nos ha interesado

Voz 0867 32:47 mucho el artículo que escrito usted en el diario en el que incide precisamente en esta idea no que esto no es la la cabezonería de un alcalde de una alcaldesa que este es un proyecto con el que Europa nos ha dado digamos algo de oxígeno para evitar las sanciones

Voz 17 33:00 sin duda y además es un proyecto que tiene un impacto potencial positivo en la salud de la población y que está en el marco de lo que en la normativa española de protección de la salud pública por lo tanto si el Ayuntamiento va a cambiar el proyecto de Madrid Central o va eliminarlo como se está diciendo eventualmente puede dar un paso atrás en la calidad del aire y eso tendrá un impacto negativo en la salud de las personas y estadía en mi opinión incumpliendo la Ley General de Salud Pública incluso podría prevaricar el Ayuntamiento haciendo una medida que fabrique puede perjudicar la salud de la Pobla

Voz 0867 33:37 es decir una decisión de este tipo puede tener consecuencias legales para sus responsables políticos

Voz 17 33:42 sin duda la decisión hasta adoptada por el órgano de gobierno del Ayuntamiento de Madrid con unos objetivos

Voz 0867 33:48 de finales de octubre del año

Voz 17 33:50 ocho la evaluación que se está produciendo en cuanto a la calidad del aire está alcanzando enormemente positivo que se sabe que están vinculado a la disminución del riesgo para la salud de las persona si el Ayuntamiento va a cambiar o anular este proyecto la ley le obliga la Dalí de salud pública le obliga a tener un impacto en salud evidentemente los técnicos Barbados vamos a decir que el impacto negativo para la salud por lo tanto podría ser posible delito contra los pública

Voz 0867 34:18 yo como las sanciones la espada a España el Gobierno el Gobierno central el Estado puede obligar de alguna manera una administración local en este caso el Ayuntamiento de Madrid a tomar esas medidas para que se mantenga la parte Symantec en este caso las restricciones para que se mantenga Madrid Central

Voz 17 34:33 bueno la ley General de Salud Pública del año dos mil once le otorga al Ministerio de Sanidad a la autoridad para poder monitorizar y para poder vigilar las decisiones que adoptan las administraciones públicas que puede afectar a la salud de los ciudadanos por lo tanto eventualmente el Gobierno podría intervenir para modular o incluso para impedir esta decisión si finalmente se demuestra que puede perjudicar en la calidad del aire por lo tanto la salud de las personas independiente

Voz 1826 35:02 como

Voz 17 35:02 dado por el incumplimiento de una de unos estándares de calidad que ya están establecidos por la directiva

Voz 0867 35:08 además esas una sanción que no pagan sólo los madrileños que pagar toda España a escote usted concluyen el artículo escrito con una reflexión no sobre los intereses económicos que priman hoy su parece sobre los intereses generales de la ciudadanía

Voz 17 35:23 bueno es que se está imponiendo en Europa y por lo tanto en España y esto fue en Granada donde pues la aquí de la escena pública del año dos mil once que hay que velar por el interés general de la ciudadanía y hay decisiones que se sabe que están en vinculadas con la salud del conjunto de la población se conoce que la contaminación atmosférica está ligada a la aparición de toneladas de importancia luso a la mortalidad por esposa enfermedades y por lo tanto es un avance para la sociedad que las administraciones públicas tengan que tomar decisiones evaluando el impacto en la salud de las personas Ésta es una decisión que se ha tomado entre otros motivos también por salud del conjunto de la población de Madrid y por lo tanto dar marcha atrás perjudicaría eventualmente la salud de la población de Maddie podría tener consecuencias legales graves y además el Gobierno puede intervenir para impedir esta decisión si finalmente se quiere hacer

Voz 0867 36:09 bueno queda claro José Martínez Olmos muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana de Madrid estará próxima muchas gracias buenas tardes siete de la tarde y treinta y seis minutos alguna cosa más del día nuevo escándalo en la selectividad Madrid hasta mañana los estudiantes pueden recurrir la prueba de Dibujo técnico que incluía dos problemas que no están contemplados en el bachillerato es decir no tenían por qué saber hacer esa prueba la comisión organizadora de la prueba debe reunirse para aclarar que hace ahora pero alumnos padres y profesores están que trinan Laura Gutiérrez

Voz 1275 36:39 el ejercicio dos de la opción A y el ejercicio uno del AVE ninguno de los dos se dio en clase porque no era obligatorio no lo marca el decreto de Bachillerato ni siquiera ese contenido se exige en las oposiciones a profesor de dibujo

Voz 22 36:51 Madrid no entra para nada dentro del temario de hoy bachillerato de chinón siquiera entrar en las en las oposiciones de te dibujos sanos no estado dentro de dentro

Voz 1275 37:00 es Lucía Sánchez profesora de Dibujo y correctora de ese examen ni ella supo resolver el ejercicio

Voz 22 37:06 no encontraba la manera de sacarlos los elementos principales el estuvieran de un montón de vueltas suficientes ya otra compañera me explicó que era una propiedad de la parábola muy muy específicas

Voz 20 37:17 esta docente ha corregido ciento cuarenta y cinco examen

Voz 1275 37:19 es sólo dos tienen bien estos ejercicios Adrian hizo el examen llevo un expediente de dieces y matrículas de honor pero

Voz 29 37:27 no hubo manera podría haber estudiado todavía más jóvenes ella haberme revisado los apuntes diez veces más que haber visto un montón de vídeos de profesores que ligan un montón de casos y creo que habría sacado la misma nota hice habría dado la misma situación

Voz 1275 37:39 la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid denuncia que con estos ejercicios no se pretende valorar conocimiento sino buscar la excelencia que aseguran que en otras comunidades es más fácil este examen Marta Garrido presidenta

Voz 0391 37:52 es que la ven enfermos a zifios que separan salen de la prueba de Madrid hoy salís mal

Voz 1275 38:00 los profesores animan a los alumnos afectados a pedir la revisión de la prueba

Voz 0867 38:05 la Comisión de la materia está reunida esta tarde van a trasladar ahora su decisión a la Comisión organizadora de la hilo avanzado esta mañana la SER la Guardia Civil UCO implica al ex ministro Josep Piqué en el supuesto amaño de un contrato multimillonario en la Ciudad de la Justicia Lino implican a partir de una cadena de correos entre Piqué y los responsables de OHL según la UCO Piqué podría haber intentado manipular la adjudicación de uno de esos contratos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 38:30 se pueden ver los correos en Cadena Ser punto com fueron cruzados entre el entonces vicepresidente de OHL y ex ministro de Aznar Josep Piqué y el consejero delegado Javier López Madrid y otro directivo los correos están fechados en abril de dos mil quince y en ellos los agentes advierten supuestas maniobras irregulares obtención de información privilegiada e intentos de manipulación de la mesa de contratación que finalmente propuso adjudicar a la UTE Acciona OHL como pretendían los sospechosos el contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid por setecientos siete

Voz 0391 39:04 esta Llum millones de euros en los coches

Voz 1552 39:06 ellos también se pide la mediación del presidente de Madrid Ignacio González para lograr este contrato Piqué agradece a López Madrid sus gestiones en este sentido el juez José de la Mata ha pedido a la Fiscalía que informe sobre las medidas a tomar Se da la circunstancia de que el Supremo tiene que decidir si Madrid acaba pagando una indemnización multimillonaria a la UTE por este contrato supuestamente amañado porque al final la presidenta Cristina Cifuentes suspendió la adjudicación

Voz 0867 39:35 nos marchamos mañana regresamos con más Ventana de Madrid desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 6 40:03 cualquier sitio Mutuel hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 31 40:08 veinte a la mutua y bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea

Voz 20 40:12 llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 31 40:14 ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0391 40:18 os bienvenidos condiciones el Mutua punto

Voz 20 40:21 pues disculpe tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen esas quienes se encuentran que bien

Voz 32 40:33 la han vive un verano de cine con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google debate un Google Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentra un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 20 40:51 oye Chris tú tienes alarma si la de Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entra en en mi casa ni te lo pienses sino a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que cuando a merece la pena vivir tranquila

Voz 7 41:06 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 41:19 la Ventana el reto

Voz 20 41:24 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1826 41:28 Isaías vamos cerrando el programa de hoy que han sido un umbral

Voz 6 41:31 es una ventana muy especial muy especial si hoy nuestro programa así

Voz 0827 41:34 de una ventana abierta al conocimiento hemos está en Bilbao donde en estos momentos se están entregando los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA

Voz 33 41:45 sí

Voz 6 41:47 premios con nombres muy

Voz 0827 41:49 cortantes el lingüista Noam Chomsky por ejemplo que defiende que el lenguaje es la facultad que nos distingue del resto de las especies que bajo la apariencia de idiomas tan distintos en realidad esconde una Gramática Universal y que esa gramática nos ha permitido construir social

Voz 34 42:04 es produciendo sobre ellos no

Voz 6 42:09 si tomas

Voz 14 42:09 a los seres humanos cualquiera por ejemplo usted decidió si observamos atentamente nuestro lenguaje encontraremos pequeñas diferencias entre los dos pero existirá una capacidad compartida suficiente para que podamos interactuar libremente y por lo tanto el lenguaje se convierte en el principal medio de interacción social entre individuos eso es una sociedad vivimos en una sociedad avanzada en donde la realidad virtual Nos hemos enterado gracias a Sonia Ballesteros no es solo

Voz 0827 42:42 ante un juego lo que empezó como un juego ya se usa

Voz 1913 42:45 ya en medicina para reducir la sensación de dolor lo hacen en la clínica erasmus de Bruselas donde interviene el doctor la mano

Voz 20 42:52 está fuera del foco de la enfermedad que está viviendo el paseante y obviamente es la liberación de endorfinas a Libération de oxitocina y eso a su vez mejora evidentemente alguna algunos aspectos del dolor

Voz 1913 43:05 también se utiliza la realidad virtual para que las sesiones de quimio sean más llevaderas

Voz 35 43:09 el sin que tiene la percepción de tener una de las pruebas también tiene la sensación de que el tiempo va más

Voz 34 43:19 la psicología lo utiliza para superar fue

Voz 1913 43:21 días superar el miedo a los perros las arañas resultará hechas la realidad virtual te pone en esas situaciones y te permite interactuar con tus miedos superarlos dicen que con un éxito de hasta el noventa por ciento

Voz 1 43:35 Gil premios también a personas que trabajan

Voz 0827 43:39 contra el cambio climático que trabajan en la ecología y en la biología de la conservación por ejemplo el británico Jonathan Gregory que nos advierte que el aumento del nivel del mar está afectando ya a más de cien millones de personas o la investigadora de la Universidad de Stanford Gravesen en Bailey que nos dice que queda ya muy poco tiempo para evitar la extinción la extinción de un millón de especies

Voz 36 44:01 todos saben que la urgencia es muy fuerte no tenemos tiempo de pensar si es un existe en vencer exacto si otros países hacen lo mismo es tiempo de tomar decisiones propios de

Voz 37 44:23 hacer algo

Voz 0827 44:30 no tenemos tiempo hay que hacer cosas con urgencia puede sonar a un mensaje apocalíptico pero en La Ventana ha estado Pedro jordano que es jurado de estos premios es profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y coincide con esta científica

Voz 2 44:45 si la lástima de tiempo real no no nada exagerado aquí la razón es que la tasa de pérdida de especies supera a lo que conocemos del registro fósil lo que se llama la la pérdida de especie de fondo en varios órdenes de magnitud de muchísimo más alta por lo tanto necesitamos redoblar el esfuerzo ese esfuerzo además tiene que ser concentrado y además tiene que ser de gran alcance en todo el planeta sea que es todo un desafío

Voz 0827 45:09 es un desafío contra esta degradación que además en términos históricos está produciendo muy rápidamente

Voz 2 45:15 tenemos que ver también ser consciente de cómo estaba el mundo cuando nosotros llegamos como estar al mundo cuando nosotros lo dejemos oí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio climático acerca de pérdida de especies que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rápida es tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces ese tipo de actitudes e tirarse piedras sobre el propio tejado Emma fácil llevar una vida saludable que llevar una vida enfermiza de más fácil llevar una vida amigable con el medio ambiente que una vida agresiva con el medio ambiente

Voz 0827 45:47 y echa de menos Pedro jordano que los políticos no estén hablando suficientemente de estas cosas que esta lucha en este en los programas electorales bueno mientras estas cosas están pasando en el mundo real el mundo sigue profundizando en lo virtual

Voz 20 46:02 en el sur los jueces bueno pues no es jueves no es jueves negro pero

Voz 38 46:17 hoy martes hemos sabido que Facebook va lanzar su propia moneda Javier Ruiz nos ha contado cómo será se llama libra detrás de la divisa están nos cercar Visa Spotify Vodafone lo que acaba de hacer Facebook es crear su propia moneda crear su propio Estado crear su propio regulador es la primera moneda que tenemos sin un banco central detrás hasta ahora había habido Crichton monedas habíamos oído hablar de bitcoins pero nada con este respaldo corporativo detrás acabamos de privatizar también el dinero así que un nuevo van con nuevo banco planetario sin banco regulador que lo vigile y un banco que además lo sabe todo de nosotros quién tiene tu dinero ahora Facebook n toda tu información también grave que anuncios ponerte que publicidad hacerte para que te gaste ese dinero o para que pidas dinero prestado ISIS excede esa información desde las partes Si tu compañía de seguros que sabe que ya no vas al gimnasio que sabe que además fumas y que sabe que no tienes demasiado dinero dice bueno pues a este hay que cobrarle más si se mezclan esas informaciones financieras con

Voz 2 47:23 la información de verdad esto es terreno

Voz 38 47:26 agua sin exploradas hizo son aguas un poco inquietantes para qué nos vamos a engañar

Voz 0827 47:35 la verdad es que las formas de control sobre nuestras vidas se van extendiendo y perfeccionando unas veces para mal otras veces para bien hoy en la tele de Mariola Cubells hemos hablado con Elena Martín directora de socio Graf que es una empresa creadora de un dispositivo que permite medir nuestras sensaciones a través de un brazalete cuando vemos una serie de televisión por ejemplo

Voz 1478 47:56 es un brazalete muy muy sencillo que colocamos en la en la muñeca y que va unido a dos electrodos en los dedos que va registrando la actividad eléctrica de nuestra piel en base a esa señal nosotros sabemos el nivel de atención y emoción que está causando pues lo que estemos viviendo en ese momento no sentencia al final todos los datos que tenemos pueden ayudar a los creativos por ejemplo a saber es un personaje funciona de una manera muy potente o en una trama o qué combinaciones entre personajes entonces esto pueda abrir líneas creativas muy interesantes incluso también de cara a la promoción un buen trailer es muy importante e tenerlo claro no hay nosotros podemos identificar qué momentos son clave de una película para conformar un el tráiler eso es

Voz 0827 48:37 bueno pues estaría muy bien usar este brazalete para medir también nuestros niveles emoción por ejemplo o de hartazgo con los pactos políticos que estamos presenciando hilo de centro hecha aquí en Madrid especialmente tiene miga tanto que había que inventar una palabra para definir el baile que nos están ofreciendo Pepa Bueno a lo Luis Pepa Ita pues se intentado ayuno porque urge un vocablo

Voz 40 49:01 para designar estos días que estamos viviendo en Madrid en los que el centro hecha pacta sin pactar Vives impactar en sí tan alto pacto espera que pacta porque no pacta casi pacta muera Paco