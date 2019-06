La Ventana (19/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 Canarias a esta hora ya lo saben la cita está en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde se ha convocado una rueda de prensa del presidente de la Federación Española de Fútbol acompañado por el director deportivo Se va a anunciar el relevo del seleccionador Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 00:17 qué tal Esther buenas tardes se va a anunciar que Robert Moreno coge la selección española porque deja su cargo Luis Enrique Martínez estamos a la espera de que aparezcan Luis Rubiales José Francisco Molina por esta sala de prensa pero la Cadena SER ya estado con Robert Moreno en la Ciudad del Fútbol de las Rozas es posible que incluso conferencia de prensa esa es la noticia Luis Enrique Martínez deja la selección española ocupa el cargo de seleccionador su ayudante Robert Moreno

Voz 1454 00:42 enseguida volvemos a ese escenario esa rueda de prensa en el momento en el que comience lo haremos en unos minutos al inicio de la Ventana detenido en Gran Canaria un hombre como presunto patrón de la patera en la que murieron tres personas entre ellas un bebé cuya historia la de ese forales contamos aquí en la SER los datos en la crónica de Maca me Mesa

Voz 1315 00:59 se trata de un hombre de veintiocho años de edad y nacionalidad marroquí ha sido detenido como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros el detenido patroneado una patera que tras zarpar de la costa africana arribó a la localidad de Arguineguín el pasado día dieciséis de mayo en el desembarco fallecieron tres inmigrantes dos mujeres y una niña de un año de edad que se soltó del pañuelo en el que la tenía sujeta su madre los cuerpos sin vida de la menor de una de las mujeres fueron localizados posteriormente por Salvamento Marítimo pero el cuerpo de la tercera persona no ha sido hallado todavía la investigación policial pudo terminar que entre los veinticinco inmigrantes localizados no se encontraba el responsable de tripulada la embarcación que fue localizado posteriormente en un inmueble ocupado ilegalmente de Las Palmas de Gran Canaria donde se ocultó durante dos semanas el juzgado ha decretado

Voz 1454 01:47 prisión de la AVT califica de sorprendente la decisión del Tribunal de Apelación de París de dejar en libertad al dirigente de ETA Josu Ternera detrás todo hace sólo un mes ampliamos con Pilar Velasco buenas tardes buenas tardes creen que Josu Ternera no debe abandonar la prisión de han de París por motivos médicos y se han puesto en contacto con las autoridades francesas ante lo que consideran un escándalo Maite ahora luce presidenta

Voz 2 02:10 esperamos que nos dé una explicación a esta tarde porque además en nuestro equipo jurídico se reúne con las víctimas de la casa cuartel de Zaragoza dependiendo de la explicación que no tienen desde luego pues ya tomaremos nuestras medidas

Voz 1454 03:00 pudo de Madrid pide investigar un posible delito de torturas en el CIE de Aluche en concreto la jueza quiere que se investigue la agresión que sufrió uno de los internos por parte de un policía Alfonso Ojea

Voz 0089 03:10 así es la justicia ha decidido que se investigue la presunta agresión de un agente de policía contra un interno al que pegó con un objeto contundente cuando el extranjero se encontraba en el dormitorio de ese centro dice el magistrado del Juzgado de Instrucción número diecinueve de Madrid en su auto que existen y son palabras textuales indicios de que un miembro sin identificar aún de las fuerzas de la seguridad del estado que están obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia ha sometido a un interno a sufrimiento físico causándole lesiones esto significa que hay delito hay delito de tortura por si fuera poco el juez de instrucción afea la conducta de la dirección de este centro de extranjeros porque omitió comunicar al juzgado correspondiente estos hechos Íñigo Errejón califica como reto

Voz 1454 03:53 analistas las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobierno en el Ayuntamiento el portavoz de Más Madrid en la Comunidad ha estado esta mañana en la SER en Hoy por hoy donde ha criticado la reversión de Madrid Central anunciada por el alcalde José Luis Martínez Almeida creo que este es el seguramente el mejor ejemplo

Voz 3 04:08 de que el tripartito de las derechas que llega al poder el Ayuntamiento de Madrid no tiene plan el único plan que tenía era deshacer lo que había hecho el Ayuntamiento de Manuela Carmena llega más bien con un amo con un ánimo de restauración o de revancha que con ánimo de hacer cosas porque cuando le pregunta pero ustedes porque lo van a sustituir tiene un lío dentro más allá del ánimo de revancha

Voz 1454 04:27 tienen algún plan el alcalde Almeida que habla de revertir Madrid Central en cambio la vice alcaldesa Begoña Villacís dice que la medida sólo se va a remodelar hablando con todos los afectados

Voz 4 04:36 no lo vamos a revertir lo vamos a mejorar ir para mejorar lo lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores con toda la gente afectada con las plataformas de afectados con los colegios poco en todo el mundo que se haya visto afectado y es lo que hacía antes

Voz 0313 09:26 la verdad es que esta canción que está música bueno al margen de las confederaciones propia es el tema del del balconing que proponía nos lleva directamente al al fútbol a la a la memoria de los partidos de los estadios y demás y el fútbol tiene está ahora un punto de conexión en la Ciudad Deportiva de Las Rozas efectivamente tenía que anunciarse que Luis Enrique deja de ser selecto Nador español Antón Meana buenas tardes hola qué tal buenas tardes ya debe ser ya oficial Isabel ha explicado incluso por qué no

Voz 0231 09:52 si ya es oficial lo ha explicado el presidente de Luis Rubiales

Voz 0313 09:55 se lo ha comunicado hoy Luis Enrique insiste

Voz 0231 09:57 parece escuchamos en directo a Rubén Moreno en su primer minuto como seleccionador nacional

Voz 10 10:02 con Luis en en la distancia poco más puedo decir es muy difícil para mí es tener que afrontar algo que en cualquier otro momento sería muy bonito con las circunstancias que se dan pero bueno es algo que aceptamos y vamos a a trabajar con con honestidad con profesionalidad ir tratando de dejar el trabajo que empezó Luis pues en lo más alto y puede ser pues llevando la Eurocopa ganando la cómo no

Voz 0231 10:32 ha revelado Luis Rubiales una conversación que ha mantenido hoy con Luis Enrique que le comunicaba que no a seguía al frente de la selección están sentados el presidente de la Federación su director deportivo José Francisco Molina y el nuevo seleccionador Ruber Moreno es oficial la noticia que ya hemos contado en la Cadena SER Francino deja de ser seleccionador Luis Enrique Martínez desde ya para los partidos de septiembre en Bucarest ante Rumanía y ante Islas Feroe en El Molinón de Gijón ya va estar Ruber Moreno Antón porque lo deja Luis Enrique Ponce

Voz 0313 11:00 no lo sabemos todos y no lo hemos contado nadie en un acuerdo que yo creo que en fin que que honra esta profes

Voz 0231 11:06 Jon pero tampoco tiene que vulnera el derecho informó

Voz 0313 11:08 donde los aficionados Luis Enrique tiene un problema familiar muy serio muy grave ya ha decidido pues en fin debe darle prioridad a eso y no a la parte deportiva de su de su talento

Voz 0231 11:17 Tokio pero que no está mal decirlo no es correcto es un problema personal con su familia más directa problemas sí todavía Federación no ha querido desvelarlo Rubiales ha querido mantener todavía el respeto que Luis Enrique no debe querer que se sepa entonces como estos radio en directo hasta que no termine la comparecencia hablemos con el presidente no sabemos si han cambiado las normas del juego pero Luis Enrique ha querido que ese problema de salud que hay en su familia se mantuviera con total discreción Illa comunicada la federal son que no puedo aguantar más que no quiere mantener la espera que no quiere tener la cabeza en el fútbol cada quiere tener con su familia y que por ese motivo deja la selección agradece que confían en este equipo de trabajo en su misma línea porque no es normal Francino que se vaya un seleccionador para nada hay dejen al al ayudante que aunque me cae muy bien no tiene experiencia internacional es una apuesta muy fuerte la que hace Rubiales con Rúber Moreno

Voz 0313 12:04 pero es una apuesta pensando que Luis Enrique quizá dentro de un tiempo pueda Ball

Voz 0231 12:07 pero eso no se lo ha planteado el momento no se ha planteado en la etapa de Luis Enrique Se cierra hoy y es para que Rúber Moreno siga al frente de la selección llegue a la Eurocopa dice que tiene el mismo contrato que tienen Luis Enrique de años sigue todo el cuerpo técnico yo que he podido charlar con Robert Moreno hace veinte minutos cara a cara aquí en Las Rozas antes de la comparecencia le he visto responsabilizado ilusionado muy cercanos amigo Luis Enrique y con la sensación de que este grupo le apoya y que pueden hacer un buen camino hacia la Eurocopa del próximo veranos tenía tiene que clasificarse es el año que viene año dos mil veinte pero lo tiene prácticamente hecho después de las primeras jornadas de la fase clasifica

Voz 0313 12:43 será un poquito de margen fíjate Antón que dos

Voz 0231 12:45 en aspectos tan importa

Voz 0313 12:48 tres coinciden en esta noticia por un lado un gesto de coherencia del trabajo en equipo Luis Enrique era es era hasta hace un momento el líder la cabeza visible de un de un coro de de trabajadores de profesionales bueno él no va a estar pero al segundo por otro lado en la faceta estrictamente periodística insisto que poquitas veces Isaías Roberto buenas tardes y bueno no no recuerdo un caso de de discreción pactada sin escribir nada que se haya mantenido de esta forma durante tanto tiempo a mi me parece Matías Vallés buenas tardes estás ahí también no

Voz 11 13:20 bueno esta buenas tardes y yo creo que lo que hace esto

Voz 0313 13:24 no

Voz 11 13:24 es que son las circunstancias que obligan a retirada son tan dramáticas lo peor que puede pasarle a un ser humano que es lógico que se haya respetado este pacto

Voz 12 13:32 pero no siempre ha sido bueno siempre ha sido así incluso compañeros de la profesión ahora mismo Isaías nos preguntaba vosotros sabéis qué le pasa a Luis Enrique

Voz 0827 13:39 sí porque yo creo que la incertidumbre que tiene la gente que escucha estas noticias es saber qué ha pasado si ha habido alguna discrepancia con la Federación Si ha tenido otra oferta Si va a tomar otro rumbo si efectivamente como también podíamos sospechar bueno está pasando algo importante en lo personal no sin contar la precisión pues yo creo que dar algún tipo de información sobre la razón pues yo creo que no está mal pero bueno está muy bien que haya un pacto de silencio y que se mantenga eso siempre esta

Voz 11 14:07 bien es un compromiso yo creo que eso es un ejercicio solidaridad otra cosa es que el análisis deportivo como muy bien estaba diciendo es que Rober Moreno es único motivo para ser seleccionador es la vinculación a Luis Enrique en Unió cara que ha llevado al cargo aunque es verdad que victorias como las de Feroe Suecia de la de la hace una semana pues se tranquilizan de crear la selección parece estar en buenas manos no

Voz 13 14:26 con si hay alguna novedad nos vas contando de acuerdo perfecto son abrazó un abrazo muy gran

Voz 0313 14:31 amigo hasta luego

Voz 14 15:04 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 15:07 Matías Vallés adjunto a la dirección del Diario de Mallorca aquí te parece lo del banco

Voz 11 15:10 que se pues justo es tú hablabas de majadería que por supuesto me apuntó sabes que los sociólogos que siempre son más quinientos hablan de ritos de iniciación de los turistas británicos decía para los jóvenes británicos se ha convertido

Voz 0313 15:22 Nos de iniciación a la majadería

Voz 11 15:24 hería pero pero sabes que pasa Carles fíjate vienen periodistas británicos escribir de estos serio yo que sé del del Times de The Daily Telegraph y cuando les dice bueno te voy a explicar no no me lo explique yo lo es dicho sea las los los personajes los altos cargos políticos hubo un diputado laborista hizo quizo balcón y hace un tiempo han participado en esta lo que es la verdadera cara oculta el verano que los médicos ya llaman endémico es decir una situación endémica ya claro ante esa digamos esa ritual iniciación que nadie sabe justificar porque parecía que había menguado un poco pero bueno el renacer el cónsul británico el año pasado lo hay miles de británico en Barcelona dijo que esto pasa porque en Inglaterra no suelen vivir en pisos con balcones es decir cuando ven un balcón por lo visto en el Mediterráneo enloquecen y tienen tienen el el vértigo de arrojarse por ese balcón lo cual también es inexplicable es decir está muy lista siempre han llegado a consumo de drogas y alcohol eso ineluctable que todas las personas el noventa y cinco por ciento de los precipitados como se dice técnicamente precipitadas sea exactos emplea este término para para eludir este la finalización del balcón y que sin embargo está totalmente instalado lo han hecho bajo el consumo de drogas y alcohol

Voz 0827 16:28 corre precipitados también no

Voz 0313 16:31 te dos otros días vamos se hizo se hizo muy conocida esa noticia de de un chaval que demandó al hotel porque supuestamente se había fracturado la clavícula al resbalar en la piscina hay pedía no sé qué indemnización y un vídeo subido me imagino que por el mismo por algún colega las redes le veía saltando dándose un Castañar hizo contra un árbol y efectivamente cayendo el sol perdiéndose la la clavícula

Voz 11 16:53 es es un es un es un vida efectivamente que se ha hecho viral pero fíjate era la inteligencia la picaresca es decir me me tiro pensando en un árbol caigo al suelo me parto dos huesos voy al hotel a reclamar que me paguen las vacaciones pero lo grave de esto es que esto ocurre en la zona de Magaluf que es conocida en toda España y claro si pones sobre ahora en Google sólo Magaluf sin ponen nada te sale este vídeo lo primero es decir que la imagen turística no sólo de balear sino de toda España se liga a un comportamiento pues eso totalmente vinculado al alcohol en en los en los aviones que vienen de bajo coste a España con vuelos Liverpool Manchester diariamente centenares de vuelos se vende más alcohol es probablemente la factura del alcohol los pasajeros es más alta que los billetes es decir el negocio auténtico de las líneas de bajo coste es venderle cerveza sin alcohol es de mayor graduación a los pasajeros con récord además con el consiguiente peligro para la acción aérea para pilotos que no que tienen prohibido intervenir en este

Voz 0313 17:42 bueno ayer publicadas en el Diario de Mallorca esa esa propuesta esa idea esa petición de médicos de que ante el bloqueo el colapso de las urgencias en el hospital de Son Espases bueno se era una especie de no sé si llamarle hospital de campaña iguales que exageraba así pero sí una especie de hospital de campaña para atender los comas etílicos de los hooligans mayoritariamente británicos que en el servicio sí

Voz 11 18:05 estamos hablando como en Vietnam en y además una auténtica tienda de campaña en la zona de del consumo de las son son peleas son son comas etílicos para que estén ahí para que no molesten a los pacientes digamos habituales de un hospital que no tienen porque está sometido a gente que está en en ese momento fuera de sus casillas la industria hotelera se negó dijeron por la mala imagen que era haría el el que se hiciera el que se hiciera esto bueno y un médico y un médico de urgencias que es de los que tienen que vivir cada verano son más de mil cada en cada verano de cómo se etílicos

Voz 0313 18:34 comas etílicos más más más de mil cada cada verano

Voz 11 18:37 razón de tres cuatro diarios contó el tratamiento que supone

Voz 0827 18:40 pero me parece lo que parece un poco absurdo Matías es atacar la consecuencia y no ir a solucionar el problema es como si podemos ahora hospitales de campaña también en las carreras ilegales de coches posible alguien se pega una torta no lo que habrá que evitar es que haya carreras ilegales de coches yo creo que en esto tendría que suceder lo mismo

Voz 11 18:57 ahí está este Boone Theo Isaías que este médico de urgencias nos decía no quiero aparecer en público en un medio en la radio Perico diciendo lo porque es que me me tendrían que echar si digo la verdad algo que está ocurriendo yo no podía seguir

Voz 12 19:08 no no ha querido aparecer bueno ninguno

Voz 0313 19:10 daba hablando mucho cuando si no ha habido manera vial Barça lo buenas tardes bona tarda hola qué tal buenas tardes habérselo es presidente de la asociación que le quiero preguntar de entrada por por esto por el tema de de la petición iría de algunos médicos de que de de habilitar un servicio extra para la temporada alta de verano y atender este tipo de casos a ustedes que llevan tiempo batallando contra el tema de del turismo de borrachera sí lo hemos comentado aquí en La Ventana que les parece le parece buena idea mala idea o regular

Voz 15 19:38 bueno lo habéis comentado vosotros ahora mismo sea a nosotros no nos parece bien no sea un problema que se tiene que atacar de raíz os aquí lo que tenemos que hacer es luchar contra este tipo de turismo que es lo que era porque lo estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades para quitarlo de aquí para para erradicar votaremos el potencial para atraer a otros turistas menos conflictivos y lo último que necesitamos son hospitales de campaña en las zonas de ocio desmadrado

Voz 0313 20:04 porque lo que sí habéis conseguido creo ya en algún momento es una cierta restricción a determinados comportamientos al menos en algunas zonas buenos un peso un pasito o paso

Voz 15 20:13 se va un poco a poco lo Se va se va se va haciendo camino aquí en la zona Playa de Palma que depende del Ayuntamiento de Palma pues se ha se ha modificado la ordenanza del uso cívico del espacio urbano a petición nuestra bendición de no solamente nuestra asociación sigo de otras asociaciones y entidades empresariales con las que hemos formado una plataforma para luchar contra esto y también se han declarado en las zonas CEIP que son las Zonas de Especial Interés Turístico donde la restricciones

Voz 11 20:43 hay hay una cosa Biel que que eso que esos puede plantear dentro una comunidad muy activo y muy activos pero la industria que como todas las industrias tiene un punto salvajismo día pues ustedes a vivir a otro sitio esta es una zona turística y es una zona que es para la explotación del turismo

Voz 15 20:58 bueno en esto la industria como dice la angustia está un poco con nosotros con este tema

Voz 0313 21:02 por desde hace aproximadamente unos dos años

Voz 15 21:05 los los diferentes sectores empresariales están sumando un poquito al criterio de que el turismo de borrachera este turismo incívico de desfase lo queremos que eliminar en una zona quién si lo dice Si nos dice esto es el turista cuando hablamos con él hasta cuando se le recrimina o cuando el grabando con alguna cadena de televisión o no les entrevistamos pues ello nos dicen que nos vayamos que yo sea aquí tienen que hacer lo que quiera es porque están acostumbrados a quién lo han hecho históricamente no

Voz 0313 21:35 ya ya llevamos abrió el foco un poquito más allá de Palma Alfonso Rodríguez Badal buenas tardes bona tarda

Voz 17 21:41 hola buenas tardes comenta es saludamos en alcalde

Voz 0313 21:43 de de Calvià fíjese yo escuchando a Biel Barceló está pensando incluso si esta gente está en concreto en la del balconing la de los comas etílicos la que dicen Chaos que aquí queremos hacerlo que nos de la gana no sé si merecen el calificativo o o el apelativo de turistas es como eso que llaman grafiteros a gente que pinta coches particulares por ejemplo o una puerta de una vivienda eso no son grafiteros esos son vándalos eso de entrada no sé si podríamos cambiar el concierto domina hay alcalde

Voz 17 22:10 hombre lo que es cierto es que Magaluf Calvià y por extensión muchos destinos turísticos que han crecido muchas veces en torno al turismo de ocio nocturno lo que queremos es un destino de ocio nocturno pero controlado no un destino de sucesos no un destino al que se venda justamente a practicar unos excesos que en su propio país no consentiría no verían adecuados no nosotros desde luego estamos en contra de ese turismo de excesos estamos constantemente reclamando una regulación que

Voz 16 22:38 permita un control de esas ofertas agresivas de

Voz 17 22:40 alcohol porque está siempre detrás de cualquier caso de precipitados sea siempre el consumo de una ingesta masiva de alcohol y queremos una regulación de de de de este tipo de ofertas que permiten diez euros durante una hora dos horas bebe todo el alcohol que puedas cómo queremos también seguramente una recula una regulación del alcohol en el producto del todo incluido de los hoteles cuando éste es de baja calidad porque es que estamos dando alcohol de manera casi gratis o

Voz 18 23:06 muy barata a nuestros turistas

Voz 17 23:09 durante casi todo el día después no sorprende que ocurran estas cosas el alcohol está siempre detrás y queremos un destino pues que sea unidad de alcohol unidad de destino de ocio controlado como en tantas otras

Voz 0313 23:20 pero yo soy quien tiene o quién puede regularlo alcalde esos del Ayuntamiento es de los hoteles del Gobierno autonómico es de Sanidad quién quién tiene quién puede hacerlo esto

Voz 17 23:28 la competencia autonómica hay yo creo que a través de uno de leyes desde ligadas a a Ley de Salud pues creo que deberíamos hacer un esfuerzo para intentar contra este tipo de ofertas del mismo modo que ligado al al y turística se podría hacer algún grito el esfuerzo para conseguir esa regulación de todo incluido que es un producto que se reclama por parte de mucha altura Paradores y turistas pero que va ligado a una posibilidad de una ingesta continuada de alcohol que es justamente uno de los criterios que yo creo que sevillano objetivos para la regulación de este todo incluido en cualquier caso los destinos los municipios pues sufrimos primos además en la imagen donde éste no que quien quiera Avenida Magaluf ahora pues que es un destino que están reconversión es un destino que que ha modificado transformado mucha planta hotelera ahí está modificando sus entornos urbanos para recuperar ese liderazgo que tenía fuera de de esa constante imagen de un destino descenso

Voz 11 24:25 tanto tanto en Magaluf con la Playa de Palma estamos hablando Carles es importante por lo que decía antes Isaías de las carreras de coches esto no es un fenómeno particular concreto este fenómeno de millones millones de personas en Praia para me Magaluf hay tantos hoteles como en todo el país de Grecia es una zona de diez a doce kilómetros de costa tanto comentó como en toda Grecia los titulares que ahora mismo se obtienen en Internet poniendo

Voz 0313 24:46 Playa de Palma sólo Playa de Palma son

Voz 11 24:49 cuatro neonazis en una batalla campal desmadre con la quema una sombrilla empresarios denuncian venta de alcohol dieciocho detenidos en cuatro días desmadre madre alemana es decir éste es la la imagen que se está dando pero qué cree al alcalde sin poder un compromiso es verdad que el alcalde de Calviá ha tenido una inquietud sobre este problema pero no hay una ley por ejemplo de todo incluido porque el Gobierno del PSOE del partido el alcalde Rodríguez no la no la tramitó en la anterior legislatura no

Voz 17 25:14 bueno yo sigo insistiendo desde el ámbito local es lo que creo firmemente en la necesidad de modificar algunos aspectos y turística que la legislatura pasada poco más más vacacional cual temas de impuestos decidimos sostenible y que seguramente no sea afronto con tiempos recorrido suficiente para esa regulación en cualquier caso yo creo que no es sólo hay turística insisto yo creo que es la bonificación de un modelo que no pueden caer en la idea de un volumen excesivo de turistas para hacerlo viable y ligado a un exceso de oferta alcohólica nosotros desde el ámbito municipal hemos eso lo posible y seguimos trabajando porque me da mucha lástima que un destino turístico como Calvià con sesenta mil plazas turísticas cuando tener

Voz 0313 25:54 con cincuenta mil habitantes treinta mil de

Voz 17 25:57 ellas en la zona de Palmanova Magaluf pues fuera

Voz 16 26:00 ese manchado cuando realmente está

Voz 17 26:02 apostando por una reconversión hacia la calidad lo que hablabais antes de esa idea de hospitales de campaña yo estoy más con lo que comentaba creo que era Isaías yo creo que tenemos que ir justamente a erradicar el problema Hinault

Voz 20 26:16 a ponerle paños calientes porque es tanto cómodas

Voz 17 26:19 me carta de naturaleza a la desesperada

Voz 0313 26:21 donde de algunos médicos Alfonso Rodríguez Badal alcalde de Calviá gracias por estar en La Ventana hay un abrazo de verdad

Voz 16 26:26 muchísimas gracias no habrá presidente de la sanción

Voz 0313 26:29 estarán al igual mucha suerte y mucho ánimo como siempre

Voz 15 26:33 muchas gracias hasta luego una tarde

Voz 0313 27:09 cosas que se pueden hacer en verano al margen de ponerse ciego de alcohol o saltar de un balcón al otro ver una puesta de sol cuidar una planta leer un libro volar una cometa visitar una biblioteca decir te quiero mirando a los ojos visitar un museo ver amanecer Lanzarote por un tobogán han escribir una postal ver juegos artificiales jugar con globos de agua comer una fruta etcétera etcétera etcétera

Voz 0827 27:33 no hacer nada esta lista de recomendación

Voz 0313 27:36 John es de propuestas para el verano forman parte de una idea conjunta de tareas escolares y si tareas escolares para el tiempo de vacación y nueve ponían eso esta idea les surgió hace un año a un profesor conocido como el profe Manolo que Manuel Gordillo que da clases en el colegio Beatriz Galindo de Bollullos de la Mitación en Sevilla Ivano fue tan grande el éxito y tan masivo que le han animado a escribir un libro escrito y lo vamos a presentar yo en La Ventana profesor ou Manuel buenas tardes qué tal

Voz 20 28:04 hola buenas tardes manolos como eso

Voz 0313 28:08 felicidades por la la el año pasado por Lava repercusión ya por concretarlo en lo del en lo del libro la lista de tareas para aprender a disfrutar de la vida Ésa es toda una declaración de intenciones eh

Voz 20 28:21 pues sí con este libro de y esa es la idea no es un poquito casi ponernos en la obligación de recordarnos las cosas importantes aunque parece que que se nos olvida dedicar mi tiempo a la Familia la naturaleza

Voz 0313 28:34 a nosotros no alguno o bastante de los chaval les que que tienes en clase si los si los sueltan en ese ambiente que acabamos de describir Magaluf Calvià Palma etcétera etcétera tendría más en cuenta las propuestas de tus tareas o alguna de las otras que acabamos de comentar profe

Voz 20 28:53 hombre yo creo que era una forma de ver la educación no es un señor de los deberes es una del Elisabeth no yo quiero pensar que que ellos están aprendiendo a hacer afectivos a saber lo que está bien y lo que esto también a su propio criterio a sería el fin hacer emocionalmente tener una base emocional es fuerte para poder recibir con criterios duermen con las cosas hay creo que la escuela tiene que afrontar este tipo de de Educació desde la base

Voz 0313 29:21 conectarse encanta libre perdió Matías me encanta el título del libro que es deberes de vida que hicieron caso por cierto el año pasado uno

Voz 20 29:27 sí sí bueno ya tienen este año la suya y yo tengo a mi Miñón que les digo yo a mí me los tengo engancha ahí seguimos así es como debe de ser no niños tienen que disfrutar de de la escuela emocionarse venido a reírse a mi clase vienen corriendo y saltando a ver qué hacemos joven creo que el mejor indicador de calidad de la educación que hay que no el niño dentro a Félix a la escuela yo creo

Voz 11 29:50 creo que hay muchos padres y profesores que no están tanto maravillados con las propuestas porque como dijo HP las propuestas puede ser cualquiera lo lo importante es que se atiendan esas propuestas es decir cómo cómo se consigue el profesor Manuel Gordillo que es lo que los niños atiendan a esto se lo tomen en serio escuchen a sus profesores

Voz 20 30:08 bueno yo creo que debemos empezar por escucharles nosotros a ellos no estamos con un currículum demasiado centrado en el contenido deberemos recordar que los protagonistas son ellos en que son los que tienen los que nosotros como maestros tenemos que ayudarles en ese aprendizaje en ese camino a hacer las cosas muy y creo que hay que cambiar un poquito la mirada no hay que dejar atrás pues el imperio editorial que también tenemos un poco

Voz 19 30:34 en las escuelas no a nivel

Voz 20 30:37 social apoyar este tipo de propuestas que yo soy un defensor de la educación pública creo que esto pone en valor lo que hacemos muchísimos profesionales con algo que yo haya inventado ni muchísimo menos yo que recojo el trabajo que he ido viendo de muchos compañeros así que bueno quiero pensar que las cosas están cambiando y que somos muchos los que trabajamos así

Voz 0313 30:55 esta mañana la OCDE ha publicado el informe tal y sobre el estado de la docencia en España dos datos muy interesantes pero hay uno que me me llama mucho la atención hacia la pregunta la pregunta a los docentes a qué destinaría una subida del cinco por ciento en el presupuesto para educación uno tendería a pensar con una subida de sueldo porque es verdad que cobran lo que cobran los profesores pues no respondan eso menos de la mitad la petición prioritaria el ochenta y cinco por ciento de los docentes pide considera que lo más importante sería reducir el número de alumnos por aula eso es lo más grave con lo que os topa en el día a repartir el trabajo trabajo no

Voz 20 31:28 bueno yo creo que lo que debería sorprendernos es que todo esto lo lo maestro ya lo hemos dicho a los profesionales ya no hemos dicho en Andalucía por ejemplo el año pasado hubo una iniciativa repensar la primaria donde sea no consultó sobre todo esto y nosotros ya decíamos en las cosas que había que cambiar menos alumnos también decíamos que este tema editorial más facilidades para hacer nuestra propias proyecto que se cubra la la sustituciones con mayor antelación pero por desgracia los cambios educativos no tienen en cuenta la opinión de no profesional negro exacto y esta es van dando como golpes de de timón un poquito sin sentido no iba a mí no me sorprende todos sabemos que la alcaldía de lo que no es una cuestión de subir el sueldo una cuestión de otra formación de otra evaluación de de otra manera de cambiar las cosas de innovar etc

Voz 0827 32:16 profesor de zona hemos dicho nos decías que que los niños y las niñas los tuyos especialmente si que están preparados para hacer estos deberes de vida y los padres los padres que durante el curso escolar sí que pueden ayudar a hacer los deberes escolares editoriales que se mandan en el colegio están preparados para acompañarles en estos deberes de vida

Voz 20 32:35 hombre yo creo que una de las ideas de este libro es el el recordar no que yo siempre digo lo una frase que te preocupes si tus hijos que prestan atención porque también todo el día no siempre que es que no te escuchan porque deben todo el día nosotros somos su modelo como padres por supuesto que tenemos que pasar tiempo con nuestro hijo ellos van a estar muy pendientes de cómo nos comportamos de las cosas que hacemos vale creo que que como sociedad en la escuela también parte de esos problemas que estaba encontrando desacreditar al profesorado y están en una familia que puede cuestionar excesivamente lo que hacen las escuelas o que que vi que la escuela debería hacer como Quan

Voz 15 33:15 no nosotros éramos pequeños no era una una

Voz 20 33:18 una institución viva que tienen que ir cambiando que necesita del apoyo de la familia totalmente

Voz 0313 33:22 son las reflexiones del profe Manolo Manuel Gordillo autor de deberes de vida que hoy hemos presentado en en La Ventana profesor un abrazo muy grande si de verdad hay ánimo muchas gracias

Voz 0313 40:03 no faltan veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias es todo recordar la hora es uno de los latiguillos más repetidos y más frecuentes en en la radio ya lo saben ustedes pero si la Cadena SER tuviera emisora en una isla noruega que se llama Omar al norte del Círculo Polar Ártico tendríamos que olvidarnos eso porque han decidido algo muy curioso que es cargárselo relojes eliminarlos directamente hombre ellos tienen sus sus causas sus motivos pasan un montón de días en fin en plena oscuridad y han decidido que esto del día la noche contarlo como si no ocurriera nada extraño más les dificulta que les facilita la vida y han decidido eliminar el concepto tiempo así como suena David buenas tardes

Voz 16 40:44 hola buenas tardes cómo estás David David es periodista

Voz 0313 40:46 lo conoce lo recuerdan los oyentes de La Ventana sobretodo de todo por la radio lleva catorce años en en Noruega bueno desde aquí puede parecernos una idea un tanto un tanto extraña un tanto así pero pero interesante que pasaría exactamente para que decidan llevar a cabo esta medida cuántos días tienen de de noche absoluta cuéntanos un poquito esto David tú que lo conoces

Voz 16 41:06 acabo justo después con el uno cero estiman que es la persona que ha cursado otra esta iniciativa si yo creo que debería conocer al propio Manolo con el que ha visitado la más personas quede que tiene una haríamos por vivir esto me ha contado él es consultor de una prosa de Recursos Humanos en septiembre tenía como trabajo como organizar el tiempo para que fuera más productivos Duke

Voz 15 41:31 había mucho estrés lo

Voz 16 41:34 sí sí pero les hubiera que todo el alrededor con su mujer Se Frazer acalla mostró toda su vida en que su padre la había dicho que era que es mejor recordar lo que has hecho lo que ha estado planeando me ha dicho que la lo que desea es vivir más y por eso como yo vive en una pequeña población de trescientas personas es una pequeña isla donde tienen sesenta y nueve días de sol justo ahora en torno al entorno a su estilo de de verano pues lo que hicieron el se había ido de desviadas que Praga ya Cracovia dio que había muchos puentes que tenían cantados color en colgados en los puentes volvió a su pueblo les digo yo tengo una idea portero cogemos me estoy relojes desde el puente y Nos comprometemos todos alejar a a no contar en a usan mejor el tiempo es lo que ha decidido porque allí tienen precios veinticuatro horas de luz durante sesenta días hilo sin los niños por ejemplo de doce años que tienen barcos pues una semana pasar pues consta las dos tres de la mañana la cosa que aquí en Oslo donde yo estoy si pasará pues la es absoluto

Voz 0313 42:41 la Fiscalía botellón botellón sí sí sí sí sí sí cuántos habitantes hay en en Somalia

Voz 16 42:49 son trescientas trescientas personas más o menos eso es lo que ha hecho que se han podido se pudieron juntar el uno de junio tuvieron una reunión pensaron hacer oficial aunque llevan haciendo toda la vida

Voz 0313 42:59 aquí una pregunta el que fue el último día no que pusieron hora

Voz 16 43:11 eso le le le preguntaba por ejemplo que

Voz 17 43:14 la pregunta tú suerte tu cuando se barajó todos los niños

Voz 16 43:16 para los cuelan las colas de pueblo y ha dicho que de momento siguen unos horarios pero que quieren que estén infeccioso más flexibilidad que no todo esté atado a un horario por ejemplo esto lo va ser una comunidad pequeña el tenía una tienda aquí es muy estricto que no se puede abrirlo los domingos los pescadores o venir con pesca el domingo elección y necesito cada pieza y otra cosa que es muy abonen Noruega es muy cuadriculada en cuanto a horarios tenemos horarios para cuando se puede comprar en las tiendas hay horario cuántas hiciera los bares mucho más estrictas que en España hay una cosa muy curiosa tenemos horario de cuando se puede cortar por ejemplo está prohibido los domingos cortar el césped la policía está cansada de recibir los domingos al mediodía de gente que está cortando el césped lo que quieren aquí en verano es que ellos puedan cortar el acceso a las cuatro de la mañana siquiera en aceptó daban las nuevos al

Voz 0313 44:13 sí bueno todo esto

Voz 16 44:16 esto con un vídeo que colgaron en Facebook ese ve como cuando expresan todas las horas los dicen entre comillas para ellos no existen atracará a las cuatro de la mañana a las dos de la ola que la

Voz 0313 44:26 pues mira David la la la idea la idea es muy llamativa es es es muy interesante es verdad que se en un universo limitado de de trescientas personas una isla hay tal tú tú no te marche sigue aquí porque a partir de esta propuesta vamos a plantear nuestra política de hoy

Voz 36 44:44 la polémica Science la función

Voz 1 44:48 bueno pues esta rompedora decisión de los vecinos

Voz 0827 44:50 de esta pequeña isla al norte Noruega de prescindir de horarios y de relojes que terminen su vida nos lleva a plantearnos si realmente es posible vivir sin tiempo

Voz 11 45:00 su posición planetaria hace que vivan

Voz 0827 45:03 en parte del año en días de luz de oscuridad constantes y esa distorsión hace pues lo que nos ha contado de David que los niños puedan

Voz 13 45:10 jugar al fútbol de madrugada o el panadero a amasar

Voz 0827 45:13 van al mediodía según sus biorritmos o sus costumbres y con esa realidad claro el reloj puede convertirse en una imposición estresante y no lo negamos se ni negamos que sus trescientos habitantes puedan llegar a organizarse en esa anarquía temporal pero claro qué sucede en los ámbitos comunitarios como se organizarán la escuela la los transportes o los establecimientos públicos tendrán que esperar los alumnos a sus libérrimo maestros nos arriesgamos a visitar tan paradisiaco lugar sin saber si el recepcionista estará O'Shea tendremos que esperar a que el anterior cliente abandone cuando le plazca la habitación que hemos contratado ir cuando a las dos de la madrugada un vecino haya decidido dormir yo otro podar el jardín con la motosierra o cortar el césped el derecho de quién primará bueno les deseamos lo mejor e ir seguramente es que estamos muy lejos para entenderlo todo pero son tantas las variables que nos preguntamos si no será más estresante esa incertidumbre intemporal

Voz 0313 46:11 que la dictadura cierta del reloj

Voz 14 46:15 María Ángeles rol buenas tardes

Voz 19 46:18 hola muy buenas tardes María Ángeles ex integrantes

Voz 0313 46:20 puede crono biología de la Sociedad Española del sueño a investigadora del Laboratorio de Biología de la Universidad de Murcia qué hacemos con esta idea de las de los habitantes de la isla de asomar la aplaudimos la de no estamos saltamos un un depende María Ángeles

Voz 19 46:35 depende de investigador desde luego no deja de ser una situación ideal porque nosotros cuando estudiamos cómo funcionan los ritmos biológicos se hace precisamente en condiciones constantes voluntarios que te metan como una especie de un en una habitación aislada donde no tienen claves temporales para ver precisamente como expresa ver ya parece es lo que se llama signos de curso libros nuestra reloj tienen una tendencia que esta viviría un poquito más largos general de las veinticuatro horas

Voz 12 47:08 se dice que una hora más no aproximadamente

Voz 19 47:11 no llega no llega un poquito más de cuatro coma dos horas pero es hace que bueno tengamos tendencia así nos dejan cada día un poco más tarde y levantarnos más tarde

Voz 0313 47:23 porque es un poco lo que estoy

Voz 19 47:26 habitantes expresa no porque

Voz 0313 47:28 nuestro nuestro nuestro Ros biológico donde está en el cerebro dónde está

Voz 19 47:31 está en el cerebro está bastante profundo en concreto está en muchas neuronas apenas veinte mil cero la verdad que que están todas la fisiología de los bancos

Voz 11 47:42 pero es igual que ese cerebro se ha adaptado a un día de veinticuatro horas igual se podía adaptar también a un día sin horarios a una vida sin horarios

Voz 19 47:49 pues a ver si viviera más completamente aislado podría llegar como digo viviría su tiempo interno pero que ese reloj normalmente se ponen hora igual que digo que tiene tendencia largas se normalmente es precisamente la alternancia lo que hace que nos ajustemos exactamente veinticuatro horas es decir

Voz 16 48:08 los no

Voz 19 48:10 pelón como en esta situación hay otras claves importantes

Voz 14 48:15 ya

Voz 0313 48:17 por ejemplo David David desde Noruega que querías que querías apuntar sin perdona

Voz 16 48:22 os quería contar justo lo que me he contado sobre esto que es como nos ha dicho que el durante el verano cuantos sólo en todos los días sólo uno Sol de duelo entre una hora y media más de lo que es ver cómo en invierno hay además una hecho tierra debidos en el norte de Noruega siempre tiene una traducción de dormir entre una y dos horas de siesta esto a esta costumbre se Gomera sólo cojo yo todos lo días es costumbre ningún Time no podrá estar en un país como Noruega pero están también el planteando volver la introducirla con nosotros solamente si están no sé si

Voz 19 48:53 eh

Voz 16 48:54 si estos nota oye David pero di por ejemplo que lleva

Voz 0313 48:57 hace unos años en Noruega por lo tanto lo de dormir con con luz a con oscuridad en en en momentos donde nosotros estamos en otras aquí en España a ti te afectado te afecta repercute en algún algo de alguna manera tu comportamiento o no o te has adaptado

Voz 37 49:12 no se sobre todo los que tenemos

Voz 16 49:15 venga no hijos pequeños un mi mi hija tiene nueve años rondeña se han mentido a las ocho y las nueve y una doble del verano

Voz 37 49:26 algo por adaptar a tremenda ya no haber

Voz 16 49:28 aquí no hay persianas y cortinas que quizás toda la toda la luz intentará costara niños ocho cuando es la misma sensación que las cuatro las cinco de la tarde en España no es fácil

Voz 11 49:40 es es que yo yo lo que veo con todas las cautelas que puesto Isaías en la polémica es que esto es una llamada de atención yo a veces miro la hora no sé que ahora he mirado tengo que volver a mirar la mejora que no he mirado antes decir que que miramos Laura centenares de veces al día entonces es como la la reacción que ya casi neurótica era lo quería preguntar a la a la doctora rol si está bien regirse por unos unos horarios presión no hemos llegado al paroxismo que en cada ordenador en cada reloj en cada ventana en cada calle hay un hay un midiendo nuestro tiempo ordenando lo nuestro tiene