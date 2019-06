La Ventana (19/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1284 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias ha terminado ya la rueda de prensa en la ciudad de Fútbol de Las Rozas donde se ha hecho oficial el relevo al frente de la selección española Esther Bazán si el sustituto de Luis Enrique

Voz 1454 00:15 segundo rover Moreno hayan vuelto a alabar el trabajo del técnico asturiano también ha definido sus próximos objetivos Antón Meana hasta allí buenas tardes de nuevo

Voz 0231 00:24 qué tal buenas tardes quiere seguir la misma línea detrás

Voz 2 00:26 jo y confía mucho en este grupo de futbolista

Voz 0231 00:28 las dice la Federación Española de Fútbol que ha sido el único candidato para el recambio de Luis Enrique no quiere desvelar Rubiales el motivo personal por el que Luis Enrique deja la selección Ésta ha sido la respuesta de Rubén Moreno cuando la Cadena SER le ha preguntado por su falta de experiencia en los banquillos evidentemente cómodo dicho al porque como he dicho al principio

Voz 1804 00:46 lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el papel y la ganamos nadie se va a acordar si yo tenía de más a menos experiencia en extremo

Voz 0231 00:59 tanto la próxima contracción será en septiembre dos partidos el día cinco en Rumanía el día ocho contra Islas Feroe en Gijón

Voz 1454 01:07 nuevo llamamiento a la denuncia ya no bajar la guardia de las víctimas de violencia machista y de su entorno lo ha hecho la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del poder judicial en un discurso institucional justo cuando la cifra de mujeres asesinadas ha llegado a las mil desde que se tienen registros

Voz 3 01:23 m a todas las mujeres que sufren violencia y a sus familias para recordarles que no están solas hemos avanzado mucho y no podemos dar ni un solo paso atrás no vamos a bajar la guardia en ningún momento debemos esperanza las víctimas deben tener esperanza

Voz 1454 01:42 el cabeza de lista de Navarra Suma hay presidente de UPN lanza una advertencia después de la elección a medio día de la Mesa del Parlamento foral en la que tiene presencia EH Bildu

Voz 0230 01:51 tú Ike evidencia según él un acuerdo con el

Voz 1454 01:54 CSN

Voz 0552 01:55 que nosotros obviamente no podemos dar el apoyo a una formación política von presidente que es capaz de pactar con los amigos de Dios un Ternera eso no lo hemos hecho nunca nos parece inmoral no lo vamos a hacer en el futuro por lo tanto obviamente esto es así ya lo dijimos mantenemos la palabra dada nosotros y mantenemos la palabra

Voz 1454 02:17 el hielo marino en la Antártida durante el mes de mayo fue el más bajo en el registro histórico que se hace por satélite desde el año mil novecientos setenta y nueve hay una media de ocho con ocho millones de kilómetros cuadrados lo que supone un trece por ciento menos respecto al promedio de periodo de referencia entre el año mil novecientos ochenta y uno y dos mil diez la nota este deportiva de la tarde la hemos contado el inicio de de el boletín informativo la marcha de Luis Enrique pero hay otros titulares más Toni López buenas tardes

Voz 0230 02:43 qué tal buenas bases seis en media España Bélgica la selección sub veintiuno juega el segundo partido del Europeo con obligación de ganar para seguir con opciones de alcanzar las semifinales ya a las nueve tercer partido de la final de la ACB en el Palau entre Barça y Real Madrid sigan al Madrid será campeón de Liga lo contamos en Carrusel deportivo por ser más a partir de las nueve cinco

Voz 1454 02:59 tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:05 el Gobierno central rechaza la retirada de las pancartas contra la violencia machista en los edificios municipales ayer el nuevo equipo del PP en el Ayuntamiento de Madrid ordenó retirar esas pancartas de los distritos alegando que no cumplen con la legalidad la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones Isabel Cela

Voz 4 03:21 tenemos que seguir luchando y por lo tanto rechazamos absolutamente lo que significa el perder pie el perder intensidad el perder recursos en lo que es la lucha contra la violencia de género no con la intrafamiliar no con la Domecq contra la doméstica lucha contra la violencia de género que no es otra cosa sino el asesinato eh de una mujer por parte de un hombre aprovechando la debilidad de ésta

Voz 1454 03:49 continúan las negociaciones entre los equipos técnicos de PP y Ciudadanos para el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre tanto Vox mantiene su bloqueo a ese Gobierno hasta que se aclaren las condiciones del pacto de la derecha en el Ayuntamiento de la capital el presidente en funciones Pedro Rollán ha llamado a Vox a la responsabilidad para evitar una nueva convocatoria de elecciones

Voz 5 04:06 esto obedece a una cuestión de cortejo de escenificación de poner en valor las reivindicaciones y las exigencias por lo tanto yo creo que en este sentido hay que darle tiempo al tiempo hasta el próximo día once de julio hay tiempo para intentar acordar sino hay tiempo hasta el próximo día once de septiembre

Voz 1454 04:29 los detenidos por tratar de impedir el desahucio de varias familias en la calle Lavapiés piden al nuevo Ayuntamiento que defienda el derecho a la vivienda hoy han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla dos de los seis

Voz 2 04:39 prestados acusados de delitos de resistencia

Voz 1454 04:41 la desobediencia a la autoridad efectivamente

Voz 6 04:44 en aquel día hice un acto de desobediencia para impedir que cuatro familias en la calle se que el juez sólo va a tratar como una desobediencia de tipo penal si me tienen que condenar por ello pues siempre con la cabeza bien alta veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 1454 04:59 esto todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 1804 05:06 cabe dignas

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 7 05:16 hola qué tal estás

Voz 1454 05:18 muy preocupada está yendo

Voz 8 05:20 como esperaba Aíto cómo vas a basto

Voz 1804 05:23 desde que anunció en la radio en poco tiempo y conoce y esto es un no parar Luis deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 9 05:34 Cintra en ser publicidad punto es y ayude a Túnez

Voz 1804 05:37 conoció a despegar

Voz 9 05:38 apuntarían a ser publicidad punto es

Voz 1804 05:43 con rastreador asegura te el mejor mejor precio final final en tu seguro de coche y moto garantizado rastrea

Voz 10 05:52 señor el destino lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva que es que no encuentro nada especial hizo elige al primero que vea el bajito y feo del escaparate es mi reflejos señaló la pues esta semana

Voz 1804 06:06 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera gane el bote de casi dieciséis millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha la Joker Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 11 06:18 has cambiado de marchas inequívoca arte te sabes el camino sin mirar el GPS entonces

Voz 12 06:23 hoy también helado día porque te mereces una recompensa por los pequeños logros diarios disfruta de todos los helados día al setenta por ciento de descuento en las

Voz 1804 06:30 segunda unidad como el Pacte con ordenada día por solo

Voz 12 06:33 los treinta la segunda herida hasta el diez de julio en la plaza de día hay día punto es

Voz 1 06:39 sólo necesitas escucharlo unos segundos para saber que es en mejor

Voz 13 06:44 redescubre a Jimi Hendrix en el cincuenta aniversario de su concierto en una edición única de doble sede más libro con textos y fotos exclusivas domingo veintitrés por doce con noventa y cinco euros con el países

Voz 14 06:59 Holanda madre de un niño con autismo un niño con poca comunicación con unos ojos que te expresan todo sin saber expresar es que son tan especiales que son todo corazón

Voz 15 07:12 el proyecto solidario en Contigo a cincuenta y más punto punto com

Voz 16 07:19 empezamos con el empastes pues yo esta viaja en algunos momentos es mejor no alargar las otrosí

Voz 17 07:26 en la noche más corta del año

Voz 18 07:28 venga la magia con el cupón especial de San Juan de la ONCE entren cupón especial punto podrás ganar una de las mágicas noches que sortea hemos en un hotel

Voz 17 07:36 es Buza cientos de experiencias gourmet

Voz 18 07:38 además puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Juan de la ONCE las ya alarga la magia Bases depositadas ante notario

Voz 16 07:50 disculpe tiene una marisquería

Voz 1804 07:53 están buscando a Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 10 07:55 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no me a mía se doblen esas quienes Kiessling encuentran que bien

Voz 1804 08:01 la vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar hablo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentra un precio mejor toro ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 19 08:20 hay indicios treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas que Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo embistió consulta condiciones

Voz 20 08:36 algún día hoy es la nueva novela de Ángela Becerra una gran historia de amor que perdura a través del tiempo y a pesar de la distancia algún día hoy Premio de Novela Fernando Lara dos mil diecinueve

Voz 16 08:48 allí Cristo tiene alarma si la Securitas Direct qué tal es que estamos pensando imponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sino vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquilos

Voz 15 09:03 sin Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento Tricio calcula online en Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 09:15 un Premio Ondas Now es un premio nunca lo ha sido un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier meta un puente quite hace cruzar hacia el reconocimiento porque para cada uno un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premio

Voz 1804 09:39 Premios Ondas los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entre el premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura

Voz 16 09:50 coronas quieres presentar eh

Voz 1284 09:52 el Santander ya los Ondas este es cuando eh este esto bueno claro está que ediciones ya es la la número sesenta y tres no ya ya ya

Voz 23 10:02 todo por la radio ya lo tenemos pero el Barça cuantas ligas tiene cuenta no se opone

Voz 1284 10:09 será lo mejor individual hombre ya has abierto el plazo para poderse presentar a los Premios Ondas ya en fin de semana seguramente siempre son entre semana entre semana trabajo entonces

Voz 17 10:21 sí

Voz 1454 10:23 en radio en televisión entre el dos de octubre de dos mil dieciocho y el treinta de septiembre de este año

Voz 1284 10:27 así están las cosas a la estafa más original se estafador plenamente capacitado que quiere apuntarse ya lo sabe y ahora empezamos va

Voz 24 10:43 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles el blanco y entonces

Voz 2 10:50 por eso es el más caro

Voz 24 10:52 a lo Arenillas y queman matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 25 11:16 es más arriba

Voz 1804 11:22 es plantear políticas de posición y otra cosa es bloquear la gobernabilidad del país

Voz 26 11:35 a ver veces citamos oyente para usted no sabe con quién habla de Javier Coronas eh osea a partir de ya un oyente o una oyente que quieran nueve cero dos catorce sesenta sesenta además de coronas

Voz 17 11:45 esta tarde en Bilbao donde bueno pero tenemos desafío no

Voz 2 11:51 bueno tenemos además desafió homenaje

Voz 17 11:54 eh aun grande de la tele Toni Martínez Especialistas secundarios la de Aróstegui esta Páramo hola Roberto yo estoy demasiado mañana mañana seremos más

Voz 1284 12:07 más seguro mañana el presidente de Estados Unidos

Voz 0230 12:25 el drama aspira a la reelección y su lema serán mantengamos América grande

Voz 23 12:40 fijaros que la proporción es tres segundos que palabra diez de aplauso así cualquiera yo ahora lo vamos a escuchar a su secretario de Estado Mike Pompeo

Voz 27 12:51 pero pero pero

Voz 23 12:55 bueno von pero que Donald Trump no desea una guerra con Irán pero no quiere una guerra con Irán pero dice que si hay que ir se va este es Mike pero

Voz 0871 13:14 en un huevo que enseña que chulas

Voz 0230 13:21 la aquí la pregunta es por qué nos cuenta esto May por un pelo ah bueno su mensaje destinado las autoridades iraníes son unas amenazas en las que nosotros tenemos sólo el papel de pasar miedo más hablando de todo un poco os acordáis del asesinato del periodista Jamal casó pero en la embajada de Arabia Saudí en estatuas de cuerpo entero y salió en varias maletas y no era un truco de magia sino que lo habían raca raca raca y mucha gente en el mundo el príncipe heredero de Arabia Saudí que tiene carácter un poquito fuerte que mermado serios

Voz 23 13:55 que son la ONU ha investigado blanco y en botella

Voz 0230 13:58 encargado

Voz 23 14:02 oye visto el mundo tampoco estamos tan mal

Voz 17 14:04 es verdad

Voz 28 14:10 venga varones

Voz 2 14:11 las canta

Voz 17 14:12 hoy día

Voz 1667 14:15 qué energía que maravilla tal vez empezamos las tutorías con una propuesta muy muy muy interesante de PIU por Joyce

Voz 29 14:24 se ha pinchado los teléfonos de las empresas que van a organizar la candidatura Madrid los de Madrid a los Juegos Olímpicos por ahorrar tiempo digo

Voz 1667 14:33 vamos con la oca que lleva lo pasivo agresivo a un nuevo nivel hacer es signo de las comillas al fingir un orgasmo felina comparte una experiencia realmente

Voz 29 14:44 inquietante me rascado la nariz ya que he ido un tornillo pequeñito los dos segundos que he tardado en darme cuenta de que eran de las gafas han sido los más desconcertantes de Mi vida venga un dialogo a cargo de cansino Royal que sordo mudo más exagerado

Voz 23 15:00 es capoeira vale venga

Voz 1667 15:06 o acabamos con con la cuota obligada cuota Iturriaga el dale dale esto tú te va a gustar de Bono el vino llama al erotismo porque lleva taninos taninos

Voz 30 15:20 sí

Voz 31 15:24 no hay nada

Voz 1804 15:27 aún

Voz 32 15:27 a quién se expresiones da nada ni ante Suecia

Voz 0230 16:05 oye tenemos tenemos en el Hoy por hoy nueva aportación al piedra autismo esa afición a la creación de palabras nuevas

Voz 0184 16:13 añadiría a los neologismos que Pepa mencionaba antes al pacto creo que era el postureo de los pactos añadiría uno marca mía que es pacte Leo que es el pasteleo estamos exactamente en el Pacte le digo que es que es negociar cómo con qué nombres van a componer

Voz 1284 16:32 en el diccionario semana lo lo vamos a lo vamos a elaborar

Voz 0230 16:37 no el Pacte les ha gustado

Voz 33 16:41 ser no puede ser la palabra son peligrosas

Voz 7 16:46 se sabe

Voz 0230 16:49 oye parecen puede ser ETA que hoy aparece en el diario El País un reportaje sobre la familia dedo no sé si lo conocéis un dibujo animado para niños muy pequeños con una canción obsesivas sobre los dedos

Voz 18 17:00 eh

Voz 27 17:15 de dónde

Voz 0230 17:20 esto también tiene su su versión en inglés

Voz 27 17:32 en realidad no española

Voz 0230 17:34 de la inglesa original las dos son obsesivas repetitivas este estas melodías que teta ladran el cerebelo no es difícil hacerse con la melodía es un obsesivo como los Pactos de Madrid

Voz 33 17:59 mi vida ha estado Mérida pacta vice alcalde Villacís vice alcalde Villa

Voz 0230 18:14 sí sí

Voz 33 18:15 pacta Ortega Smith Ortega Smith sea pacta

Voz 0230 18:26 aquí el alcalde Almeida dice que cumplirá con Bossi conciudadanos con los dos a la vez como un alcalde

Voz 23 18:30 a cumplir el acuerdo con Vox y cumplir el acuerdo con Ciudadanos y ahora se reafirma se compromete a negociar con Vox lo que lo que me comprometo a negociar y eso por supuesto que lo voy a hacer es tan surrealista todo que el portavoz de Vox

Voz 0230 18:45 expresiones de los Monteros su Espinosa de Los Monchines que en cualquier caso su voz están clavada la de Antonio Resines que no hay manera de concentrarse en lo que dice por lo que lo vamos a subrayar dice que al final van a tener que hacer público el acuerdo

Voz 7 18:58 entenderlo entender

Voz 0230 19:01 es que tienen un acuerdo secreto un acuerdo oculto como el secreto de la trompeta el secreto de la neta el culo pero tienen un secreto lo cuentan oye que tenemos un secreto como me aprieten lo digo escuna escuchamos a Espinosa de los Monteros

Voz 23 19:19 a lo mejor al final publica la aprobó para que se entienda que lo que estamos diciendo

Voz 0230 19:23 es Resines

Voz 23 19:26 claro es que al final vamos a tener que publicar

Voz 0230 19:29 Pardo pero es que el otro socio del PP Ciudadanos asume que hay bigamia impide que hagan público el acuerdo secreto Begoña Villacís esta mañana en Onda Cero

Voz 34 19:38 yo creo que no es que hay muchas especulaciones Inter muchos ISIS porque yo es verdad que cada vez que entrevista ahora mismo aceite Easy legar esto hizo que que lo hagan público que lo pregunta sobre todo que la van público estuvimos todos de deudas

Voz 0230 19:51 sobre todo es que se acaban de votar los unos sobre los otros ya se cuenta con normalidad en los informativos que hay un acuerdo secreto entre PP

Voz 35 19:58 Gordon hoy de puertas para afuera lo aquí escrito pero es un acuerdo secreto nivel y Vox lo han dado a conocer aunque ambas partes ya reconocen que en ese pacto que se cerró unas horas antes de la investidura de Almeida como alcalde de Madrid los populares acordaron concejalías de Gobierno para la ultraderecha bueno entonces va a Espinosa

Voz 0230 20:13 Monteros y cuenta el secreto la aguantado hizo al final tener bueno contarlo y tres minutos después la contado dice que hay un acuerdo secreto entre el PP y Vox para toda España

Voz 2 20:22 para el conjunto de España

Voz 36 20:23 dice que habrá coaliciones de gobierno todos aquellos éxitos no sepan formar entre esas tres formaciones que Vox tendrá en proporción a sus resultados desde que que no estamos pidiendo nada nada raro es decir en proponer que los soldados responsabilidades concejalías de gobierno irresponsabilidades en las administraciones públicas este caso llamamientos que corresponde

Voz 0230 20:41 entonces estos para toda España el PP tiene un acuerdo firmado con Vox para toda España Begoña Villacís que es la de ciudadanos dice

Voz 2 20:51 y añade si eso es verdad estoy alteraría

Voz 0230 20:53 a un poco nuestro contrato con el PP

Voz 34 20:55 has sería efectivamente algo que alteraría el contrato porque bueno debería contar con el uno con la aceptación por nuestra parte con la aceptación por parte del Partido Popular

Voz 0230 21:06 entonces aquí ya hemos llegado al punto Papa dedo mamá dedo

Voz 27 21:19 no todos los pactos son

Voz 0230 21:26 los pactos son difíciles pero esto no se ha visto nunca en la democracia española un acuerdo a tres que uno niega los otros dos lo tienen en secreto pero uno de ellos hace público el secreto se han votado ya en los ayuntamientos Iván de Tel ente ley de radio en radio diciendo me ha engañado

Voz 17 21:42 engañando a engaño que lo diga la verdad

Voz 0230 21:45 pero llega el verano toda llega el verano dificultades hay para todos para gente sin dinero como por ejemplo Iturriaga pues hay soluciones

Voz 0871 21:53 pero tenemos por ejemplo el caso del yate barato

Voz 0230 21:56 lo sabe bien la isla inflable

Voz 37 21:58 para seis personas para fiesta en la playa con este nombre se venden Amazon lo que ya es conocido como el yate de los

Voz 0871 22:05 en el anuncios explica que es perfecta

Voz 37 22:06 está para uso en tierra o agua diseñado para máxima comodidad y horas de relajación el ya te está compuesto por dos partes en la parte de atrás es una plataforma trasera con seis porta vasos dos neveras Yvancos para estas seis personas y la parte delantera cuenta con un espacio liso donde hasta dos personas pueden estar tumbadas también cuenta con una plataforma de abordaje trasera y sus medidas son seis metros de largo

Voz 0871 22:28 desde Anzo una de alto pesa treinta

Voz 37 22:31 kilos y aguanta hasta seiscientos kilos de peso se tarda unos veinte minutos que decirlo el precio

Voz 23 22:37 como no con el pie incluida mil menos te vas a comprar tres Llanos

Voz 37 22:46 tengo tres porque cuesta entre trescientos veintitrés ciento sesenta dólares al cambio son entre trescientos a trescientos cincuenta euros

Voz 1284 22:52 Tinto de verano luego te pasa en un alpistes me sobra sitio

Voz 17 23:04 que hacen Francisco Iturriaga lo los que promete además de plástico el secundarios va todos los tres madre mía

Voz 1284 23:18 nudos tiene que ser ya sabéis que el tres de julio hacemos La Ventana en Barcelona se ha ocho en ETA eso hagamos si queréis lo compramos

Voz 1667 23:33 vale pues ahí estaremos en este programa ya sabes hablado más de una vez de los terroristas no

Voz 2 23:38 esta estas personas que piensan que la tierra es plana como

Voz 1667 23:40 disco de Alex Ubago y que esto de que es esférica reído es un invento de los que mandan de los que mueven los hilos y bueno pues atención a esto vamos a saludar al presidente de la Asociación de insolación y el señor Money for nothing que está al teléfono señor Money for nothing buenas tardes

Voz 38 23:58 hola muy buenas tardes cuenten este quema esta especie

Voz 1667 24:00 de de asociación de insolación y éstas que han creado ustedes

Voz 38 24:04 bueno la primera es que a mí no me gusta llamarla asociación me para afrontar conminó despectivo irá la idea como que somos un grupo de locos tramando cosas locas

Voz 1667 24:15 porque como prefiere creíamos entonces

Voz 38 24:17 nosotros preferimos secta bien

Voz 1667 24:20 se adecuarse ajustabas no

Voz 38 24:22 a respetuoso de acuerdo con este especie eh

Voz 1667 24:25 hasta que han creado ustedes Calavera

Voz 38 24:28 bueno la sociedad escucha con ese talante borre no de las sociedades como vecinos informativa no cuentan eso de que en caso de ola de calor procuramos evitar hacer ejercicio en las horas de máxima hizo la acción que procuraremos hidratar no busquemos las hombre ahí bla bla bla bla bla

Voz 1667 24:47 entonces ustedes defienden que esos consejos son mentiras no

Voz 0871 24:50 es que

Voz 1667 24:52 de arriba no

Voz 38 24:55 que Ortega los Marzuk si lo solía Adolfo Díez a gente que dirige la sombra nuestro vino

Voz 1667 25:02 sin embargo perdóneme si no Nothing parece cosa bastante obvio no incluso parece que tiene sentido eso de que si estamos a cuarenta y cinco grados procuraremos no correr una maratón a las dos del mediodía por qué

Voz 38 25:13 guapa

Voz 2 25:16 por qué

Voz 38 25:19 si tú aprobado correr una maratón de cinco grados

Voz 1667 25:22 no yo no ya ya ya me ha dado eh y me ha dado y es que no sé qué responderle

Voz 38 25:27 mira tú sabes y meter un gato de microondas es malo no lo he comprobado nunca llamar Bono han convencido de que si ya malo para Beato un gato con platos al plato pero el gato pero no han convencido de que de que el gato sí a ver si nadie lo ha probado a eso me refiero no porque por sentadas cosa que quizás están de pie que yo

Voz 7 25:49 no entiendo sociedad

Voz 1667 25:53 osea que ustedes defienden que no pasa nada por hacer ejercicio a pleno sol no que no es nada que no sea tampoco

Voz 38 26:00 nada mira de hecho para demostrar que no pasa nada que todo esto un invento de Florentino Pérez de los Iñaki Gabilondo te lo has Tomás Roncero

Voz 1667 26:08 quemados si lo si vamos a convocar a toda la mierda

Voz 38 26:11 de nuestras secta para que durante la primera quincena de agosto construyan un chalé con piscina en Santa Pola sólo trabajando hora además insolación

Voz 1667 26:19 los dos

Voz 38 26:19 lo que no pasa nada ya estoy para quienes para mí es que hoy no trabaja en esta construcción nada porque lo va a hacer para tapar boquita

Voz 1667 26:30 las no si alguno de estos y fallece algún

Voz 38 26:33 el científico que eso sea malo ya ya

Voz 1667 26:37 pero si uno muere entonces

Voz 38 26:39 vale los anillo entonces rectifica si está todo

Voz 1667 26:44 pero el chalé ya está construido no me gusta el Caribe

Voz 38 26:47 comanda esta entrevista Ruben lamenta usted pertenece a un medio que hunde sus raíces en los centros de poder

Voz 17 26:51 vamos a dejar aquí como usted quiera vale vale vale

Voz 38 26:56 a Mary cree a Mary Grec Make A la mierda

Voz 1667 27:03 qué difícil es muy complicado pues sí

Voz 15 27:09 existen los seísmos positivos que no te lo crees pues escucha con atención porque te va a mover hasta hay teléfono lideró directa este supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 21 27:31 el INE directa punto com Google compañía Bankinter tú

Voz 1025 27:34 en te gastas en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectivos

Voz 0871 27:42 cuidar el carburante porque no

Voz 1025 27:44 todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantienen limpio el interior del motor y alargan su vida útil ahorrando operaciones de mantenimiento además reducen la formación de carboncillo y otras impurezas impiden la corrosión de las partes metálicas y ayudan también a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar al elegir bien utiliza sólo carburantes óptima

Voz 0230 28:12 no carbura

Voz 1025 28:15 antes óptima de Cepsa aquí

Voz 15 28:17 de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de además motu arte tráete

Voz 39 28:22 la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1804 28:38 este miércoles desde las nueve una hora menos en Canarias Century hermanas José Bono salmantino

Voz 40 28:47 el partido de las finales de la Liga ACB desde el Palau Barcelona Lassa Real Madrid porque que diga la gente cierto para los blaugranas buscan la remontada histórica de un dos cero el Madrid quiere ser ya campeón

Voz 1804 29:02 el Ocón Tagus aquí en Carrusel Deportivo con Dani Carril Bici que desinformación Hora veinticinco con Ángels Barceló en tu vial habitual

Voz 7 29:14 Reina se

Voz 1 29:21 la de imponer en la crisis sociales La Ventana La Ventana P

Voz 1804 29:34 para poder entender la actualidad es necesario afrontarla desde todos los prismas Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno el fin de semana ambientes de un y Pérez hoy hoy con José Antonio Pérez Hoy por hoy con Toni Jerry cadenas SER

Voz 16 29:56 entonces está de baja vale dos tres día ahora no que la cosa acabaría

Voz 1804 30:05 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine nadie se los regaló sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra esto no

Voz 17 30:20 en la Cadena Ser

Voz 41 30:23 tres cosas hay en la vida si salud dinero y la Serra y quién tenga esas tres cosas que heredé gracias adiós verdad que sí

Voz 0871 30:34 no podemos aquí lastrado

Voz 1 30:36 no pero podemos dar gratis para todo el mundo a Lugo fina tenga siempre te recordaremos sal fina

Voz 42 31:03 un mar faculta aquí tal queridos hollín Kardashian Mi nombre es James Harrison expedicionario fotógrafo de National Health en recorriendo los rincones más salvajes del planeta citado las tribus Filadelfi puedo asegurar que por culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos estamos lugar todos escuchan a su agiliza peinaban como Iturralde González

Voz 0230 31:31 Sergio Ramos una vena de verdad Piti Agustí dispositivo deportivo la ronda tricolor

Voz 11 31:43 y una ser que los escucha reinante

Voz 15 31:46 en nuestra NAP dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 1804 31:57 a toma el control de lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 32 32:12 cuenta con las eh

Voz 44 32:15 lo que pasa

Voz 25 32:24 Francino

Voz 1284 32:35 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo qué pasa vamos a ver nos vamos de vacaciones

Voz 45 32:41 coche pues no hay que olvidar revisar que todo está en orden si te toca hacer alguna reparación que hay que pensar hay saben

Voz 23 32:48 oscar punto es caro Oscar Oscar tiene todo para nuevo para tu coche para todo un catálogo un catálogo

Voz 45 32:56 de más de un millón de referencia así para encontrar cuando mira para encontrar la la que tu coche necesita pues utiliza el motor de búsqueda por matrícula súper fácil además dos veces más barato que en el taller pues eso

Voz 17 33:09 os caro si deja de pagar caro

Voz 2 33:14 a Oscar

Voz 17 33:17 claro claro Carlos pues no no lo sabemos coronas ya no lo sabemos pero lo sabremos no que por supuesto lo realmente tenemos oyente quiere saludar a ver buenas tardes hola cómo estás intuyo contenta femenina cuál es tu nombre Baida un día más Chema al tanto y que bonita Bozal va de León

Voz 0871 33:50 competir va a ser la persona que dictamine quién sabe más de ti como oyente de la SER no hemos tu respuesta ya así que cuando queráis empezamos a competir desde Madrid Francino ni tú que viene aquí lo aquí bueno hoy hijo ama eso no entramos en bucle vale también Tommy Íñigo Íñigo ha sido porque ves empezamos la ruta es como es el cabello de Alba de León rizado año rubio de bote o muy largo

Voz 1284 34:33 a Castaño Toni dice que ha repetido no se puede repetir si esto es así

Voz 2 34:40 vale pues yo pelo largo

Voz 7 34:43 de bote rizado ahí cada uno cuál es el corrector es el pelo castaño

Voz 0871 34:52 muy Tony Blair ha perdido

Voz 2 35:00 vamos siguiente pregunta claro podía tener algo

Voz 0871 35:04 Alba de León con esmero Castaño cuántas veces arropado en tu vida doy cuatro opciones nunca una dos o más de treinta Barcelona

Voz 23 35:15 pues mira algún día

Voz 2 35:18 treinta y dos almas

Voz 23 35:21 pues no alma una alma alguna Tony dice una

Voz 2 35:25 dos dos dos dos ninguna con esa voz no sé

Voz 23 35:28 pues roba no que bonita Corazón corazón

Voz 7 35:34 Alba cuál es la respuesta ninguna

Voz 2 35:36 estoy seguro que es que no sabe qué hacer una voz de una buena persona

Voz 7 35:43 es lo mismo

Voz 17 35:47 bueno bueno

Voz 0871 35:50 el Alba cuando lo justifica es tanto crecería algo así pero bueno vamos a traer aquí a ver el bar ahí sí sí lo sabemos tanto que alimentos no es no probado nunca Alba Bale esta persona que nunca robado el pelo castaño diques de León alcachofas alioli Mango o percebes es una pregunta muy bonito las plazas yo lo tengo claro

Voz 7 36:21 Mango Mango porque no ha robado pero manga pues regula tiene que salir no alioli alioli

Voz 2 36:30 yo estoy con Francino alioli porque no tendría esa voz Tony alcachofa alcachofa

Voz 7 36:38 qué es lo que no has probado nunca en tu vida pero no aprobada el mango mira

Voz 0871 36:48 el mundo no estuvo un punto cada una pregunta que es que en León pero lo mala pasada parecidos tampoco les gusta que hay tiempo de remontaremos si me gusta vamos tres preguntas solamente está muy abierta cuando sido Alba la última vez que has dicho te quiero esta pregunta me encanta nunca hace un año hace un mes más o menos o esta mañana Barcelona hace un año a año difícil hace un mes azules a mí no me ha hundido en la anterior pero si yo con Francino está mañana esta mañana cuando ha sido la última vez que has dicho te quiero Alba

Voz 17 37:33 el tamaño de corazón no aquí

Voz 0871 37:41 no hay que hacer recuento de marcador

Voz 17 37:44 no había florecido está dentro de la pomada

Voz 0871 37:47 Itu lleva dos hola yo te voy a voy una osea que está abierta ahora son Carrol Álvaro es un tesoro eso cofre por descubrir cuál es el último que tiene hecho libro una rosa un peluche o un juego de rol está pregunta tiene un libro un libro un libro

Voz 17 38:08 eso si sería un serio pero a veces lo evidente es lo más dicho

Voz 1804 38:14 libro un arroz juego Navarro un libro una rosa un peluche o un juego de rol

Voz 2 38:19 pero yo no yo pero yo también yo con peluches

Voz 0871 38:25 llegó en la feria

Voz 2 38:27 no Alba con un peluche sí

Voz 0871 38:30 pero dos de azúcar diciéndome te quiero o juego de rol de has dicho un libro vale Alba que es el último regalo de hecho en tu vida

Voz 7 38:43 un muñeco a

Voz 1667 38:47 de quién te sientes que que peluches en la Feria de León

Voz 46 38:51 baby Bruce tiene la lo bonito

Voz 7 38:55 este de Marte

Voz 0871 38:58 guardias de la galaxia no

Voz 2 39:02 no no es eso no es bueno casa me has puesto el punto

Voz 0871 39:06 sí sí las tres e Íñigo yo digo Itu e Íñigo Íñigo cuáles quedan dos preguntas los preguntas cuál es tu película favorita película Alba ha un poco los gunners Dirty Dancing o Midnight in Paris mundiales mira a esta misma en París Zidane se esta noche a la mañana

Voz 2 39:44 yo yo voy a jugar y no sé cuál es pero voy a jugar dado que mi perseguidores Íñigo voy a decir lo mismo que llegó por qué no

Voz 0871 39:53 yo soy una estrategia indecente Dirty Dancing entidad si dos minas ahí ya sí

Voz 2 40:01 creo que es ese

Voz 0871 40:04 Dirty Dancing yo lo ha dicho Laura no no peli vale vale pues nada pues Alba cuando quiera cuál es tu favorita

Voz 23 40:16 Midnight in Paris toma

Voz 17 40:23 tengo de de de de pillada

Voz 0871 40:31 vamos con una última pregunta químicos copiado puedes empatar voy a hacer una cosa voy a hacer que responda prohibiera Iturriaga cantante tanta o favorito Mark Knopfler Amaral Albert Pla

Voz 23 40:48 el Junco Cuco no sé por qué la Junta

Voz 17 40:54 ah

Voz 0871 40:56 se nosotros solamente yo la tensión pero no lo es

Voz 17 41:03 a verdad

Voz 2 41:06 quiero dar una oportunidad a Íñigo así tener esto pero no le Alba tan cantando

Voz 23 41:12 sí sí sí sí Junco yo no no no

Voz 2 41:16 Mark Knopfler Lafarge Knopfler yo voy a decir Amaral para

Voz 17 41:19 no es muy vulgar Pardo

Voz 2 41:22 una persona

Voz 27 41:24 no no no no

Voz 2 41:27 es mucha gente sería lo obvio pues anda que respetamos entren en León

Voz 0871 41:35 pues antisistema

Voz 2 41:38 yo le he dicho Amaral Amaral Amaral Amaral bueno bueno esto como hacía esto es esto es la leche eh

Voz 1667 41:52 Alba cuál es tu grupo preferido tu cantante cantante preferido

Voz 17 42:03 Carroll ha fallado macarra muy bien muy bien

Voz 47 42:07 las buenas ganado empatado no sepa tan bonito el concursante resultado muy bonitos le sea tu cuatro Íñigo cuatro Toni dos

Voz 0871 42:15 sí sí sí sí empatado empatado muy bien muy bien muy bien mucho

Voz 47 42:23 en total muy buen trabajo visto morir pero una cosa si no te gusta Konko

Voz 7 42:35 la puesta escucharlo profundamente nada tengo antes nuestra tarea

Voz 2 42:44 es que robar escuchado

Voz 17 42:47 a ver rodar un disco El Junco muchas gracias Alba

Voz 15 42:57 ah

Voz 49 42:59 pues después de decoro si esa detenimiento venga venga que esta semana os os decía que es especial porque la semana pasada falleció un grande de la tele

Voz 2 43:12 el desafío se va a convertir

Voz 49 43:14 de no ser sonada esta sintonía

Voz 17 43:26 bueno vamos a jugar hoy dos tres vale

Voz 2 43:29 con lo cual hemos querido como esta es una especie de isla no porque la semana que viene ya volveremos al concursar habitual hemos querido invitar a dos grandes campeones del Desafío no a ver si tenemos en una un me un hombre que estuvo cinco semanas concursando y ganó el tocadiscos el dos de abril es Moisés hola Moisés buenas tardes

Voz 17 43:51 hola a todos

Voz 2 43:53 el de ser ir también su adversario de hoy estuvo diez semanas concursando ganó esto acata el doce de marzo el doce de marzo y otro el dos de abril qué tiempo se quede Cuenca día Pablo cómo estás

Voz 17 44:11 muy bien

Voz 2 44:15 bueno preguntarles pero tocadiscos a ver cómo funciona si bien todo el va a mi llegó de San Pablo yo voy a plantear pues como es el Un dos tres por vamos a poner mil euros la respuesta por ejemplo por miles por la respuesta Dios voy a dar un tema en cada tema vais a poder elegir con quién queréis jugar de pareja vale venga aquí os recuerdo que están en la mesa coronas para amor

Voz 23 44:44 a Roberto Francino Toni en You

Voz 2 44:46 eh Nerea va a llevar el tiempo no

Voz 17 44:50 el delantero contabiliza los oyen voces entre

Voz 0230 44:55 que está coronas que no coincide nunca con el Concurso Nerea que puede hacer dos cosas padrinos

Voz 2 45:01 no pero además vamos a cambiar para ser trenta segundos a cambiar

Voz 17 45:06 el libro puedes cambiar

Voz 2 45:09 jugáis se Noise si Pablo no tienes que jugar siempre con el mismo yo recomiendo que vais cambiando vale entonces empezamos Moisés esta primera ronda con quién quieres jugar

Voz 50 45:18 para claro comparado Páramo venga no Pablo perfecto Moisés compara muy tú Pablo con francés lo vamos a verlo

Voz 2 45:28 mecánica vais diciendo alternativamente uno venga vale venga entonces tengo quince Moisés a ti que te quemas te que que te gusta más África o Asia prevé para va lo tiene claro para que en todas las va a Paco sexy Páramo treinta segundos países

Voz 51 45:51 africanos como por ejemplo Marruecos un dos tres responda a través Marruecos Sudán tú no no espera primera

Voz 2 46:01 alternativamente a Sudán tú

Voz 51 46:04 a Senegal mucho más rápido Túnez Egipto Egipto Sudáfrica vamos Páramo yo he dicho como por ejemplo Marruecos hagas car Etiopía Etiopía Páramo Sudán no

Voz 52 46:25 hola

Voz 17 46:28 pasa que terminar

Voz 2 46:31 pero claro ahora haríamos una rima pero no se nos ocurre nada con lo cual simplemente decir Cantimpalos así lo siete respuestas acertadas vale siete respuestas para muy Moisés vamos con Pablo y Francino Pablo y Francino os toca Asia a países de Asia a tiempo

Voz 51 46:51 por ejemplo Tailandia un dossier escuela otra bailando China China Japón Filipinas olvida India Pakistán e hay corean los ves que sí

Voz 17 47:15 no sé si hombre me parecía que Corea del Norte Norte vale vale

Voz 52 47:22 y enviarlo tiempo tiempo con la que no están de paz

Voz 2 47:30 ha sido oye dos cuatro ocho respuestas primer punto para Pablo una

Voz 7 47:38 ya he

Voz 2 47:41 vamos con Moisés Moisés quieres cambiar seguro quieres cambiar de porque Páramo estado lamentable

Voz 17 47:46 oye tienes camiseta

Voz 50 47:48 Arias es una broma hambre no yo te obligan obligo a cambiar de pareja te obliga a cambiar de padre e hijo así con que Faraona coronas venga Coro pero te vi Pablo te cambia Francino porque si por Nerea Nerea no puede jugar que jueguen equipado hace lo que tiene que con que contaba el hombre lo cuento yo hablo con quién venga venga venga

Voz 2 48:18 a Moisés y coronas vale que a ti por ejemplo Moisés que te duelen más normalmente los músculos y los huesos

Voz 50 48:31 Navona

Voz 2 48:33 todo os vale venga a Moisés y coronas huesos del cuerpo humano como por ejemplo el fémur uno externo a través de empieza

Voz 51 48:42 Coronas el fémur fémur omóplato tibia la tibia el peroné tácito metacarpiano clavícula eh de la Falange Española verte verdad que

Voz 17 49:12 EFE El Tello

Voz 52 49:14 no es músculo

Voz 17 49:19 sin duda el Tello es que Chicho ha sido Juan muy bien vamos con Pablo Nerea que evidentemente

Voz 2 49:36 estar con los huesos vamos con los músculos como por ejemplo el externo Klein Hideo

Voz 51 49:42 pues bueno otra vez no vale vale vale venga electoral felices tríceps bíceps triangular crían tenemos un médico en la sala vial en el dorsal dorsal muy bien estoy deltoides prometo que Perón era un pero no

Voz 52 50:15 no lo sé pero tengo bien

Voz 17 50:20 no no es igual

Voz 2 50:24 y es que aunque Bush que valga aunque valga como músculo que no lo cierto es que el el punto es para corona así Moisés que empatan a uno Thomas porque ha dicho han sido ocho nueve respuesta acepta una hablo han salido la Vega y Pablo

Voz 17 50:43 Pablo elige compañero

Voz 2 50:46 he pone todo el efecto venga aquí en ánimo AIS es decir si se venga a ver eh necesito primero primero Pablo Pablo me tienes que decir una dos vocales una fuerte y una débil una fuerte esas islas débiles son entonces dime una década la eh la ida hay perfecto ya habrá Moisés dime tú dos donde ir a la A Illa o perfecto

Voz 53 51:26 pues venga Pablo Eton ni palabras que no contengan ni la ONU ni la ahí como por ejemplo teta

Voz 2 51:36 un dos tres responda otra vez

Voz 51 51:38 Berta casa a daños araña Pata Pata vana Pana palabra para nada verdad Braga vamos Bolín voy voy

Voz 2 52:14 el perdón ha entrado diez diez diez muy bien muy bien muy bien venga pues Francino Moisés que habéis elegido a la isla u aún palabras

Voz 53 52:27 que no tengan Milá ni la U como por ejemplo teta

Voz 2 52:31 un dos tres sí que lo que digan de todo un dos paredes bobadas

Voz 51 52:40 vengo viene Pened s bueno vale vale el año que veleño Leño ha dicho Leño bueno no se ha hecho bien coge color muy bien muy bien

Voz 52 53:08 Pisco primo como así lo diez respuestas

Voz 1667 53:15 ha dicho color y bicolor que también es un poco sí

Voz 17 53:19 ha dicho palabreja ha visto la eso renombre

Voz 2 53:30 he Pablo elige compañero a soporto Robert perdón Moisés elige Toni Antonio otra vez a ver venga aquí a a directamente para Pablo ir Rober deportistas españoles con medalla olímpica

Voz 17 53:51 a un lado para otro día

Voz 51 53:59 Pablo volando Romay e Induráin perfecto Guardiola muy bien eh Losantos eso con el futbolista también

Voz 27 54:31 creo recordar que

Voz 23 54:34 a ver si podía estar empezó con todo el equipo esto esto buenas tardes

Voz 2 54:40 los seis siete no hombre no

Voz 17 54:45 eh

Voz 2 54:45 bueno venga Moix éxitos ahí lo tenéis fácil porque la verdad es que la la pregunta pero bueno nunca se sabe a ver deportes olímpicos como por ejemplo el baloncesto junto a ustedes les puedo otra vez siguiente pregunta Moises

Voz 17 55:01 eso es

Voz 51 55:04 muchas Toni el fútbol fútbol tenis bádminton bádminton Luque siete hacer Polo waterpolo balonmano eso no deporte hockey hierba hockey hierba también

Voz 52 55:35 nueve de apenas dos como

Voz 2 55:40 juntas para Moisés que se coloca en cabeza con dos puntos y medio nos queda una sólo vale para Pablo oí para Moix hay premio hoy eh no no hay premisas no esto

Voz 17 55:51 el tienen esto cata vale vale vale vale todo podría regalar

Voz 2 55:56 empezamos empezamos con el que va de con el que va con el que va detrás Pablo disco vamos contigo con qué quieres jugar último acompañante quién queda Arman no queda ningún niño y armar sus diarios va vengáis Pablo con Íñigo Moisés con armas no venga vale ya está pararlo e Íñigo

Voz 17 56:19 programas de la se estaba volviendo a más de la SER como por ejemplo la ventana un dos tres responda otra vez pero no que esperen entrenador aclara

Voz 51 56:32 hoy por hoy tabla

Voz 17 56:40 de Onda Cero vamos hombre a el ruido la radio no ser Historia

Voz 51 56:53 a SER Historia

Voz 17 56:55 tú Paul ser Deportivo Carrie sale por el Larguero bien

Voz 2 57:06 seis seis parecen pocas espero cuidado el tema al que se enfrentan Robin sexy Toni cuidamos Moix éxito no hablar mal llamada Arman yo prevenido expuesto a veces lleva necesita necesitáis decir siete sí

Voz 1667 57:25 que siente usted

Voz 2 57:28 el número siete empresas que Delibes XXXV

Voz 17 57:33 como parecía una bancada de Santander

Voz 51 57:36 un dos tres responda otra hay que decir no correcto Inditex bien he Mercadona Merkel

Voz 17 57:48 adorna mercado no como amigo no no queda uno de Barcelona porque lo hemos Pablo exactamente han ganado Pablo y Juan Pablo I

Voz 2 58:07 Moisés

Voz 17 58:11 en las mismas letras los labios cero

Voz 2 58:16 de hecho pues todo bancos todo bancos iba sin desmerecer

Voz 17 58:19 la Casimiro perdona Moisés lo siento eh bueno no sé si Pablo encantado de escuchar a nosotros y hasta aquí más grande que tenemos algo de Junco sí siempre

Voz 27 58:42 no

Voz 17 58:43 este es un pequeño

Voz 27 58:47 entonces es más vale aparte

Voz 17 58:49 por qué se pero sí sí se puede redescubrir idiota mañana más

Voz 27 58:57 te abrazo

Voz 15 59:04 es lo normal sientes este seísmo IPC escáners de llamarles libio directa supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 21 59:16 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 54 59:29 sí