La Ventana (19/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 las seis de la tarde a las cinco en Canarias tenemos una información de última hora un rescate en aguas del mar de Alborán que de momento y según las primeras informaciones que ha facilitado la ONG Caminando Fronteras se saldará con más de una veintena de muertos veintisiete rescatados con vida Nicola

Voz 1620 00:21 Castellano buenas tardes qué tal buenas tardes a una patera que se da por desaparecida hace más de cuarenta y ocho horas no había aceptado la ONG Caminando Fronteras de Tánger cuarenta y nueve personas iban a bordo entre ellas dos mujeres y una niña Irene aumento han sido localizados con vida a veintisiete personas por un mercante el esquí que dirige a estas personas estos momento hasta el puerto de Motril a pesar de ser zona de rescate marroquí es un buque mercante el que lo va a dirigir a aguas españolas escuchemos a Helena Maleno en declaraciones a la SER

Voz 2 00:47 finalmente han sido encontrados sólo veintisiete supervivientes por un buque por un buque que que estaban siendo trasladados a Motril lo lo que sabemos es que algunos están en muy malas condiciones físicas imaginaros el shock después de una tragedia de de este tipo

Voz 1620 01:06 lo que sabemos Carlas a ahora es que el buque mercante los alicantinos han localizado exactamente a doce millas al norte del cabo telefónicas en esa ruta del mar de Alborán que hoy se cobra de nuevo esa veintidós vidas

Voz 0313 01:17 qué más contamos hasta ahora Ester Bazán El Instituto Nacional

Voz 1255 01:19 al de Artes Escénicas abre un expediente disciplinario al director de la Compañía Nacional de Danza y ocho de los diez bailarines que viajaron a Japón para participar en una gala titulo privado pero con material de la compañía esa información de Marta García buenas tardes

Voz 1513 01:33 buenas tardes después de casi cinco meses investigando si se produjeron irregularidades irregularidades el INAEM ha decidido abrir expediente disciplinario a José Carlos Martínez a ocho bailarines a la maestra de baile de la Compañía Nacional de Danza que participaron en febrero en una gala en Japón a título privado y en la que ya adelantó la SER se usaron coreografías y vestuario de la compañía además de que varios bailarines no tenía la resolución de compatibilidad que les permitiera actuar una de las notificaciones a las que ha tenido acceso la SER propone una sanción grave que podría suponer la suspensión de empleo

Voz 0313 02:04 sueldo de tres días a tres meses el esperado

Voz 1513 02:07 antes se resolverá en el plazo máximo de un mes y medio

Voz 1255 02:09 los con los titulares del deporte Toni López qué tal buenas tardes

Voz 3 02:12 muy buenas en media hora la selección sub veintiuno se juega el pase a semifinales del Europeo si perdemos estamos fuera última hora desde Italia como el de Torrejón

Voz 4 02:19 suena la música en el estadio previa que salgan los dos equipos a calentar España y Bélgica los de Luis de la Fuente que tienen varios cambios en el once por ejemplo en la portería juega así Vera línea de cuatro atrás para Martínez Gaviria Vallejo Jorge Meré júnior Firpo otra de las novedades con un centro del campo también novedoso con Verino Ceballos Oiarzabal por la banda izquierda derecha

Voz 0313 02:38 en otra novedad y arriba

Voz 0324 02:40 Borja Mayoral gracia armario además la noticia del día Luis M

Voz 3 02:43 sí que deja la absoluta por broma personales y le sustituye que hará su segundo rover Moreno y a las nueve tercer partido de la final de Liga Endesa ACB entre Barça y Madrid Si gana Madrid será campeón de Liga lo contamos en Cannes

son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 activistas LGTB y advierten que no permitirán retrocesos en los derechos del colectivo en Madrid hoy se han presentado las fiestas del Orgullo con la sombra del acuerdo de PP y Ciudadanos con la extrema derecha en la capital escuchamos a la diputada socialista y activista Carla Antonelli a la vice alcaldesa Begoña Villacís

Voz 5 03:18 no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni de debajo de las piedras todo

Voz 6 03:30 cuando cabe en el orgullo el orgullo que reivindica es la amplitud y el orgullo no que no reivindica

Voz 1869 03:36 con los sectarismos y la exclusión este

Voz 1915 03:38 año Ciudadanos no irá en una de las carrozas del desfile como ha ocurrido otros años porque esta vez no ha cedido a firmar el contrato con la organización un contrato que implica asumir las reivindicaciones del colectivo LGTB y en esta ocas a la formación naranja ha optado por no firmarlo en una hora a los trabajadores y familiares de los ancianos que viven en la residencia de mayores Parque de Los Frailes el Leganés se van a concentrar ante las puertas del centro protestan por la falta de personal y de medios la empresa que gestiona la residencia propiedad de la Comunidad de Madrid es Alia su dueño es José Luis Ulibarri imputado por prevaricación en el caso Gürtel detenido y encarcelado por el caso enredaderas y que desde diciembre se encuentra en libertad con cargos

Voz 0313 04:15 nos Carmen López tiene allí a su madre

Voz 7 04:18 hacia todos son grandes dependientes pero además últimamente cada vez menos yo observado ultimamente que por ejemplo en el turno de tarde en las cenas la la solamente hay una ocultó a atendiendo el principal es el turno de mañana hay tres lo que hacen tres en el trono de mañana lo tiene que hacer una sola en el turno de tarde

Voz 1915 04:40 y un dato más los nacimientos cayeron más de un cinco por ciento en Madrid el año pasado son datos del Instituto Nacional de Estadística publicados hoy en dos mil dieciocho hubo en total cincuenta y siete mil doscientos noventa tres mil doscientos menos que en dos mil diecisiete

la bajada está en línea con lo que ocurre en el resto del país donde los nacimientos cayeron un seis por ciento

Voz 0313 09:03 la historia como ya sabrán está repleta de injusticias episodios turbios de mentiras filo pusiéramos de vamos a perder la cuenta seguro episodios que en muchos casos sólo quedan aclarados con el paso del tiempo hoy recordamos una ejecución en Estados Unidos de la silla eléctrica de matar gente fruto de la histeria de la Guerra Fría ídem la cruzada anticomunista la famosa caza de brujas hoy recordamos en La Ventana el caso Rosenberg

Voz 21 09:32 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:48 no lo hacía a las ocho de la tarde hora neoyorquina del diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta y tres mientras achicharrado han en la silla eléctrica al matrimonio Rosenberg unos cientos protestaban fuera de la prisión de sin sin contra aquella ejecución y otros gritaban muerte a las ratas comunistas el asesinato del ingeniero Julius Rosenberg y quince minutos después el de su mujer F uno detrás del otro porque solo tenían una silla fue un linchamiento legal tal y como lo definió Jean Paul Sartre Se supone que por haber facilitado a los soviéticos los secretos de la bomba atómica pero no ni siquiera les filtraron el mecanismo de la minipisos

Voz 1 10:28 a las a ver a ver

Voz 1626 10:50 el matrimonio Rosenberg una pareja judía que en su juventud militó con los comunistas cargó con la culpa de haber pasado los soviéticos las claves para fabricar la bomba atómica a los yanquis les entró el pánico cuando vieron a los rusos hacer pruebas nucleares dijeron ya está nos han robado la exclusivo él sí robótico senador Joseph Mc Carthy y sus secuaces buscaron culpables hilos Rosenberg les cuadrar un como sospechosos la pareja siempre negó la acusación pero Estados Unidos echó mano de eso que llaman la duda razonable algo así como haber pruebas lo que se dice prueba no tenemos pero como nos tienes muy mosqueados te acuso a caso

Voz 23 11:28 incluso hasta el último aliento Julius IFE el Rosenberg ser

Voz 1626 11:32 declararon inocentes pero MacArthur en plena caza de brujas necesitaba culpables para escarmentar a los comunistas hoy desclasificados ya los documentos de aquel proceso Se sabe que fueron condenados sin pruebas y que Julius Rosenberg pasó algún secretario industrial a los soviéticos industrial no atómico

Voz 1 11:55 si tú

Voz 24 11:58 hola que Ci

Voz 0867 12:00 mira

Voz 1626 12:11 en el año dos mil ocho otro de los imputados en aquel proceso confesó que sí que él también espió un poquito con Julius pero

Voz 23 12:19 lo que es el Rosenberg era inocente también se sabe que el

Voz 1626 12:22 dice Joseba son indicios sin argumentos negociados con testigos que facilitaron acusaciones falsas a cambio de librarse ellos mismos de la imputación la caza de brujas llegó al disparate con la ejecución de los Rosenberg gracias al perturbados senador Mc Carthy aquel que sustituyó su sangre por whisky con tal de no tener glóbulos rojos si lo hubieran sentado en la silla eléctrica no lo apagan en meses

Voz 1 12:48 es When I

Voz 0313 13:54 qué tal está pensando que del de la historia de los Rosenberg se ha hecho alguna película verdad hoy hoy que hoy tú te acuerdas Roberto a mí algo

Voz 0324 14:03 su mentales bastantes maratón en el argumento no les no se llaman los Ros pero los tres de Dustin Hoffman y de Rois de ellos están traumas porque sus padres les les Mc Carthy les les mando a la silla eléctrica eh contando elaborando pruebas falsas de que eran espías osea que la muy cerca pero concreta

Voz 0313 14:33 Soria eh

Voz 0324 14:35 sí no allí había

Voz 27 14:38 la veda absoluta para cazar comunistas sino al al sospechoso al al delatado no aquello

Voz 0324 14:48 no debía de ser siniestro porque lo es una época ahorros lo peor Osama imaginar fue horrible los inquisidores pero lo que hicieron pues mucha gente que que contaba webs que los que testificaron en durante la caza de brujas hice no lo hicieron por salvar sus principios sino por salvar sus piscinas no entonces la la elite de Hollywood pues eh declararon contra sus amigos y antiguos colegas fue algo siniestras asco ingente extraordinaria es en la historia del cine como el el director Elia Kazan por ejemplo que pero hubo no hubo bastantes chivatos así les fue muy bien salvaron sus piscinas salvaron sus cuentas corrientes pero mucha gente no pudo volver a trabajar lo tuvo que hacer en la sombra como Dalton Trumbo que es un caso de resistencia admirable no eh escribiendo Anes con con seudónimos continuamente hasta que le dan dos Oscar por fin quiero Douglas en el lo impone en Espartaco dice esto las Dalton Trumbo ir es Kirk Douglas el que rompe la las listas negras no tiene mucho tienen

Voz 0313 16:10 siempre están pasando cosas fíjate no es comparable pero con esto de la caza de este no es comparable insisto pero la decisión del New York Times de retirar las barbaridades la edición internacional esto y además despedir a los dos caricaturistas que habían hecho el final dibujo Netanyahu hoy con el medio ciego y tal bueno bueno eso es bueno pues

Voz 0324 16:32 pero te diría que no pero sigue comparable pero no hubiera habido no hubiera existido al problemas y el perrito aquel en vez de Netania y hubiera sido un pringado palestina no seguramente seguramente no seguros euros de ahora no

Voz 0313 16:47 oye Carlos nos acordamos el viernes en Málaga estimación de la Ventana del museo ruso de

Voz 0324 16:52 de San Petersburgo estuvo con nosotros Antonio Banderas a tu además súper agradable

Voz 0313 16:58 en fin contento moviéndose además entre su gente me voy yo le pregunté estábamos con Isaías y lo decimos coño mira que hemos hablado de TIC a veces con Boyero y Almodóvar la película porque estás de Cannes pero dijo que Sabino con sensación agridulce no porque él ganó el premio al mejor actor pero había mucha expectativa de que dolor y Gloria se llevaron la palma

Voz 0324 17:19 pues ganó el premio por interpretar a Almodóvar no

Voz 0313 17:24 Boyero dice mira yo siempre he mantenido un respeto absoluto para esto una cosas el crítico otra cosa es el creador esos el arte el respeto cada uno que lo entienda como quiera los pareció vamos casi la Play

Voz 0324 17:35 sí bueno nunca ha tenido algo muy bien problemas muy bueno con Antonio Banderas es un tío que creo que ha hecho que ha dirigido muy bien sumó su carrera no

Voz 1869 17:48 tenía claro lo que fue el primero

Voz 0324 17:50 en dar el salto a América y ahí se hizo se hizo un hueco importante en el cine de acción sobre todo la compagina que a mí me me

Voz 0313 18:04 qué bien me comentó que le respeta mucho banderas de Colombia vamos con estrenos venga que este viernes tenemos uno de en fin de traca

Voz 28 18:27 harina

Voz 0313 18:39 este viernes estrena Toy Story cuatro eh la última entrega animada de esta saga de los juguetes de de Disney Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo esto lo hemos visto en los episodios anteriores pero con un juguete nuevo es llama Forqué arranca pues otra aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos les de Nabucco lo grande que puede ser el mundo para Un juguete

Voz 30 19:03 Mary Anne Lise fue

Voz 0313 19:13 Versión original por cierto con las voces de Tom Hanks y Tim Allen

Voz 0867 19:18 Lippi es un juguete pertenece esa

Voz 1869 19:22 por mi versión doblada por cierto

Voz 0313 19:25 Óscar Barberán el doblaje de Woody en español tras el lío que hubo por lo poco que le pagaba le ofrecían menos de mil euros por poner la voz a este personaje hicieron antes de ser lo que cobró Tom Hanks lo replantee hoy corrigieron pero bueno oye palabra y cuatro porque todo el interés era una maravilla

Voz 0324 19:45 si no nos va a decía sonar yo es que me pierdo ya un poco ya no sé cuál me ha gustado más porque como cada cierto tiempo tenemos Un Un Toy story pero estas está muy bien es un es un hallazgo como como casi todo lo que fabrica Pixar por lo menos siempre tenemos expectación no les puede salir mejor o peor pero yo creo que Toy Story es uno uno de los mejores aciertos de de esta factoría que que dirige el gran John las sí aunque no sé si la sigue dirigiendo porque también hubo acusaciones contra él y no sé si de acoso recordáis

Voz 0313 20:29 no sé si la dirige esta

Voz 0324 20:31 no es productor ejecutivo pero vamos yo ahí en en Pixar yo creo que Curran todos no se puede decir eh eh la dije este es de es el estilo el estilo pisar no por ejemplo quién está Peter doctor que dirige bastantes pero te quiero decir veo a ver Nemo veo veo Toy Story Wally qué debe de haber hay tanta gente tan buenos tan buenos profesionales con la animación con los diálogos con las historias de verdad si prosigue la Therese no puede no le en las Astra o no y que había ahí como una historieta de amor con Woody es ella vuelven es una señora muy muy liberada muy fuerte y muy muy aguerrida si prosigue el cuelgue entre ellos aquí hay un eh bueno la idea de que los juguetes tienen vida propia no Iggy Iggy que sufren enormemente cuando pues pasan a otras manos Si eso me parece me parece genial haberse inventado un universo al Rey es punto de partida algo dices joder qué qué imaginación es muy difícil mantenerlo vivo

Voz 0313 21:57 a primeras si ya la cuarta no sé si no viste partida de ver una exposición que hubo que pasó por aquí claro claro claro a Fórum era maravilloso y sí que se veía por dentro del universo no

Voz 0324 22:09 aquí fíjate llegan pues de repente adoptan los muñecos a un tenedor un tenedor con el que Sam caprichosa o la niñita pequeña que han pasado a ser ahora de ella hay un tenedor de la basura no y entonces el pobre tenedor anda muy perdido y ellos lo lo adoptan van a una feria de atracciones que no veas la que montan aparece un nuevo personaje que es un un motorista canadiense ellas son muy exótico y muy están

Voz 1255 22:42 yo ya no me acuerdo si me preguntas en la primera que pasaba en la

Voz 0324 22:45 segunda en la tercera y no me da igual da igual pero

Voz 31 22:51 yo he pasado un rato ratón

Voz 0324 22:54 muy divertido y sospecho que va a dar juego otro ellas Story para hacer novelas más así pues mira seguimos con cine de animación porque

Voz 32 23:04 de Cuba

Voz 0313 23:10 por qué desde el viernes pasado se puede ver otra peli de animación pero muy distinta Toy Story absolutamente distintas se titula el pan de la guerra y la protagonista es una niña de once años en el Afganistán de los talibanes

Voz 1 23:25 pista Craig

Voz 0313 23:29 a mí me de once años que vive en Kabul que tiene que sacar adelante a la familia después de que su padre había sido detenido partidos se corta el pelo y se hace pasar por niño

Voz 25 23:40 esta Juve peruano servía muy bien lucido Caruana juntos permanecen en el corazón aun cuando los demás desaparece

Voz 0313 23:49 bueno esta película en dos mil diecisiete fue candidata al Oscar a la mejor peli de animación pero señaló ganó coco que suena Perifé fantástica ideó la produjo Angelina Jolie

Voz 0324 23:59 si la produce la dirige es una productora irlandesa es que siempre asociamos cuando hablamos de dibujos animados pensamos en Disney o no pero en otros sitios del mundo hacen dibujos animados espectaculares

Voz 0313 24:17 bueno aquí en España aquí en España también si los japonés

Voz 0324 24:20 ese son muy buenos aquí se se están haciendo cosas que está muy bien estos son irlandeses y están especialidad especializados en leyendas celtas así si Toy Story te decía es deliciosa y divertida esta es es muy triste osea su argumento una niña yo creo que andar por ahí en en Afganistán lo tiene muy crudo cualquiera que no sea un talibán no pero si encima eres mujer lo odio a las mujeres de debe de ser heavy no esta niña para sobrevivir eh pues decide vestirse de niño no intentando que la pues que la familia no viva porque es como imposibles sino que sobrevivan después de del encarcelamiento del padre es que tiene un tono muy amargo los dos

Voz 31 25:19 dibujos son

Voz 0324 25:21 de una delicadeza extraordinaria

Voz 8 25:26 es fíjate ya sé que parece

Voz 0324 25:28 una paradoja hay que los términos están encontrados pero

Voz 8 25:32 a la vez que triste es bonito

Voz 0324 25:35 es una película muy bonita no pero es que verlas en programa doble Toy

Voz 0313 25:43 la otra aquí la otra dices bueno este que está bien que los dibujos animados puedan abarcar

Voz 0324 25:49 tener tantos personajes sin matiz

Voz 0313 25:51 qué vamos a hacer un regalo esa tarde Carlos así pero tienes que quedarte un poquito más vamos a hablar dentro de unos minutos de Woody Allen ha que no te lo esperabas esto pues no beber enseguida verás por

Voz 44 29:15 todo queda ventana con Carla

Voz 1432 29:24 encina

Voz 0324 29:33 no

Voz 0313 29:35 Carlos Boyero no es que sea el nombre de poca fe no lo es no lo es pero cuando lo hemos dicho vamos a hablar de Woody Allen un poquito escéptica César diciendo bueno ya veremos vamos a hablar de Woody Allen en su faceta musical porque esto que está sonando es la Eddy Davis New Orleans Jazz Band con la que lleva yo qué sé desde los años setenta

Voz 0324 29:55 pero leer levita tocar en Nueva York

Voz 27 30:00 en un bar es Zoran Michaels en paz

Voz 0324 30:06 eh que tocaba siempre los lunes sabes que bien no fue a recoger el Oscar dijo que no que tenía que tocar yo te hablo esto hace cuánto errores veintisiete veintiocho años fue magnífico ver le veías tocar con un grupo de frikis notables no decías hubiera preferido ser sin IVE que tocar el clarinete como sino hacer Woody Allen Nozal el amor y la entrega que le echa al a la música es

Voz 0313 30:40 pues mira mañana Woody Allen y su banda abre la cuarta edición de Las Noches del Botánico que es el festival de Música que se celebra en el Jardín Botánico de la Complutense de Madrid hemos invitado subdirector director artístico del festival aventar un año más Julio Martí buenas tardes

Voz 45 30:56 muy buenas tardes cómo estás amigo como eso aquí lo dicen los toreros en capilla

Voz 0313 31:02 no es mal nos mal estreno el de mañana eh

Voz 45 31:05 bueno es bueno es fenomenal fenomenal porque claro hay que estrenado siempre con algo que que pacto

Voz 46 31:13 pero en todos los medios una Madrid

Voz 45 31:15 ya ven lo logra no eso es es lo ideal siempre me gusta abrir con alguien que realmente es un mazazo no caso de helena eh hay que reconocer que como ha dicho Carlos que sufre es muy mejor cineasta que músico pero señalaba el anterior era que tiene y su pasión por el por el ya tradicional porque esto no es millas clásico eso es lo que se llama jazz tradicional

Voz 47 31:42 ya está en Madrid ha llegado este hombre lo todavía no Julia que el el el eh

Voz 45 31:46 que llega mañana por la mañana hice Val diez siguiente a las diez de la mañana

Voz 0313 31:50 Nuestros manda todos los

Voz 45 31:53 en toda la banda han llegado pero el el bueno se va a retrasar dinero pero te cuantos nos ha llevado locos es decir qué quiere decir llevo tal dialogo llevó al siguiente luego llegó al otro luego me voy

Voz 47 32:04 el limbo diecisiete veces tres días

Voz 45 32:09 hombre que estamos estamos buscando estoy loco por por por por por hacer el hecho y por otro estoy los cupos que se vaya

Voz 0313 32:19 Julio como si le conoces cómo es Woody Allen en las distancias cortas

Voz 45 32:23 pero es Saiz quiso otros que ya que nos tiene preocupados está muy lejos el hombre vale poco ve muy mal yo estoy diciendo no sé cómo estás haciendo fin claro por lo que la gente no lo reconociendo claro

Voz 48 32:36 sí él hizo una película que interpretaba un director que se queda ciego a empieza rodar si te acuerdas que feliz y esto lo ves todo Tour sí sí sí sí sí sí

Voz 47 32:52 pues se ve se ve que estaba intuyendo que acababan camino como eso no porque es evidente el nombre

Voz 0313 33:00 oye Julio déjame decir déjeme compartir con los oyentes ya que estamos aquí mezclando lo del Festival de Las Noches del Botánico con La Ventana del cine con Carlos Boyero estábamos hablando hace un segundito de de de Toy Story cuatro bueno en el cartel de este año hay algunos elementos cinematográficos que no está nada mal por ejemplo yo recuerdo que él cigala le puso la voz a Buzz Lightyear en Toy Story tres

Voz 20 33:24 me ha despertado perfil medio planeta Struck extraña

Voz 0313 33:35 sí es verdad que el botánico veremos en otra faceta

Voz 47 33:39 era maravilloso en once plantas no tiene mucha ilusión en el Botánico que que tenemos para estaba para esta edición en julio además del portal hay Woody Allen porque hay treinta y cuatro conciertos eh

Voz 45 33:55 tenemos de todo tenemos de todos podemos recomendar lo que queráis mire ese es el estilo y seguro que hay alguien que representa no pues es como siempre tenemos ocho de música latina y cada vez estaba puesto en esas Juanes de Benigni INE tenemos música de origen celta Florido MacCain y de que responder con los chico de instituto flamenco como sabes tenemos días que nos encanta porque no sólo está Woody Allen está Melendi largos tajos Sellers está Chick Corea haciendo un homenaje a Paco con su hija tenemos una noche maravillosa en la que George Benson y Tomatito no sólo en el escenario os actuando uno primero y luego el otro sino que acabaran tocando juntos bueno que bueno

Voz 0313 34:36 quería seso

Voz 45 34:39 un quince julio

Voz 0313 34:41 le no nos sentimos curiosidad por el año pasado veintiséis veintiséis setenta mil creo recordar

Voz 45 34:49 si la hacemos con ya las llevamos así

Voz 0313 34:52 antes de empezar

Voz 45 34:54 a las llamamos lo que quiere decir que hemos conseguido una gran sinergia con con el público de la ciudad que es que es que es quiero decir como ya hemos comentado en otras ocasiones mi aspiración es que la gente cuando decimos el programa igual el día ser saben que nuestro compromiso con la calidad musical Icon con el con el espacio vamos con nuestro festival es total de tal manera que da igual el día que esto es el Madrid si quiere sacudir sabes que muchos cosa pasaron una noche inolvidable no esté que esta es pues la la panacea de todo programador cómo te porque que el día que yo traigo jardín ahí se que está garantizado que la gente venga pues tengo toda la libertad del mundo para traer el pues cosas que quiere otra el muchos dicen es que no hay gente amenaza este este tipo yo digo pero si es que es maravilloso sabes estar externa discusión definía antes cuando no teníamos tanta capacidad de tomar tus propios de ahí ambiente Tube decir Éste es el que voy a hacer si yo sí pues bueno poco a poco vamos consiguiendo esa capacidad de de de que la gente pueda acudir a cosas que no va a haber o artistas que no saben si no son los ponemos en los Estados está está

Voz 0313 36:08 ah

Voz 49 36:15 no

Voz 1 36:19 iba

Voz 50 36:27 no haber Boyero

Voz 25 36:30 pregunta de Trivial esta canción forma parte de la banda sonora de una peli pues de animación más pistas de animación Hércules

Voz 0313 36:46 y él que cantes no hay que el botón que también estará

Voz 25 36:49 en Las Noches del Botánico

Voz 0313 36:51 pues mira me has pillado el cine es que

Voz 45 36:55 ese es que la elegido a Carlos una película que la se le ocurra David

Voz 47 37:00 no no la viví dicho caso creo que se ha hecho popular porque si no hace mucho le puso tan Intertuna excepciones ninguna de estas de la de la es la de la serie de los del Caribe a sí voy bien hoy oculta hoy estamos ya al primer pistoletazo de salida pero templado

Voz 0313 37:24 vamos a que vuelva otro día La Ventana hay hablabas con calma porque hay muchísima tela que cortar en Las Noches del Botánico de acuerdo

Voz 47 37:30 si tú quieres que estoy a tu disposición un abrazo Julio como ya te escucha igualmente

Voz 0313 37:46 Carlos Boyero cierra siempre su ventana en el cine con música la suya la personal e intransferible con motivos sin motivo porque sí porque no hoy elegido esta

Voz 51 37:59 sí

Voz 52 38:08 ayer abrimos la entrevista

Voz 0313 38:09 John Adams en Bilbao el músico mínima

Voz 0503 38:12 lista la ópera esta moderna actual abrimos con una canción de U2 porque veníamos de un reportaje anterior porque él John Adams es un hombre que hasta que fuera Universidad sólo escucho música clásica jazz descubrió a Bob Dylan fin toda la gente de

Voz 0313 38:30 Stevie Wonder y entonces le cambió tuvo una crisis hubiera San Francisco ha quedado compone opera desde ahí pero es una canción de U2 es curioso porque a mí a U2 no es uno de mis grupos favoritos por ver sin embargo tienen tienen un disco

Voz 0324 38:48 que me parece magistral que se al cual pertenece esta canción fantástica en la que Bono afirma una y otra vez eso tan terrible y qué ocurre con tanta frecuencia en las relaciones sentimentales de el ni contigo ni sin

Voz 50 39:22 eh

Voz 0867 40:21 ni contigo pero bueno eso lo dejamos

Voz 0313 40:24 Carlos Boyero un abrazo amigo

Voz 0867 42:08 la Gone Cerra

Voz 55 42:11 el cual posee ejecutivos capaces de hundir acoso Cajas de Ahorros Funcas por las por Saura que de casado durante esta exhibición hombre Carlos en Wall Street el bueno mañana se abre la sesión del que suena acampa en la es su vela

Voz 0313 42:31 el Niño Becerra buenas tardes hago lo que toda quita hoy vamos Sapa abrir esta ventana de los números con una afirmación que pondrá de mal humor a más de uno pero pero bueno

Voz 8 42:41 qué dicen dicen que ya no son necesarios

Voz 0313 42:45 la pregunta es quién es quién es No somos necesarios es la respuesta es pues todos los que conforman conformamos la la clase media para generar riqueza la clase mayoritaria hoy si todavía pero que al ritmo que vamos será por poquito tiempo el sistema ya no permite integrar a la mayoría era ascensor social baja más que sube desde hace tiempo todo esto lo cuenta geógrafo Christoph Julie en su ensayo no sea Haití el fin de la clase media occidental editado por Taurus está muy bien pero esto mismo más cosas las lleva contando hace tiempo Santiago Niño islas confirma hay reafirma en su último libro el crack tercera fase Ésta es una de las consecuencias más claras y evidentes de de la tercera fase Santiago

Voz 1869 43:26 la desaparición en fin veremos

Voz 0313 43:28 de cuando en cuanto tiempo de la clase media sí

Voz 1869 43:31 eh es decir en la clase media que que hemos conocido que la que nace después de la Segunda Guerra Mundial porque hubo otra antes pero era ultra minoritario etc etc etcétera es decir la clase media que hemos conocido esa que tú has definido también que es lo que producía la estaba impuesto Si etcétera etcétera esa esa consumía tal igual esa clase media cada vez es menos necesaria entonces claro en primer lugar ya no hay una paz social que que en fin que proteger porque no hay una guerra fría tal entonces entonces entonces claro esa ascensor social ni la redistribución de la renta que comportaba etc etcétera pues esta se parando se está deteniendo porque la tecnología está sustituyendo una infinidad de tareas que estamos al principio de las que antes hacía la la clase media entonces claro se está deteniendo esto a ver esto la la los primeros signos que empezaron a verse fueron a mediados de los años ochenta cuando empieza sobre todo de la automóvil arroba cotizar al principio pues bueno muy muy lentamente la industria no entonces ahora habrá una planta de automóviles puede tener pues los dos mil trabajadores en los años sesenta pues tenía veinte mil es decir lo que pasa es un sector muy concreto y además tenía la ventaja de que esa remodelación suponía una rebaja en el precio del del automóvil no como todo el mundo quería un automóvil pues tú me parecía muy bien pero claro eso ya cambiado entonces entonces claro la las implicaciones de esto es que hay un sector creciente pues que se está se está diluyendo

Voz 0313 45:14 dónde está adelgazando la clase media es en el empleo es decir este este este territorio está cada vez más polarizado es decir hay empleos de de altísima cualificación hay bastantes además eh pero hay otros muchos muchos muchos muy muy precarios y cada vez más

Voz 1869 45:30 sí sí entonces claro estamos pasando a un modelo es decir el el el noventa y cinco por no más en el veintinueve por ciento de las personas en los años setenta ochenta incluso y un trabajaban pues bueno me lo invento de de de ocho a la de ocho a tres Si amparaban para comer un bocadillo se van a su casa y las empresas que tendrán

Voz 0313 45:54 varios turnos pues sería el turno de dos años

Voz 1869 45:57 diez y luego pues tal no y entonces pues fichaba la entrada la salida entraban a trabajar pues salada que fuera is cual llegar a los sesenta y cinco años se jubile daban saciar una fiesta Vecilla les regalaban no sé qué tal esto estos está acabando y decir ah y ahora ahora la la ese ese modelo cada vez está teniendo una menor participación por un agravante osea quién quién sigue en ese modelo horario tiene su horarios infinitos es decir no no tiene horario sea trabaja cuando cuando le le dicen que tiene que trabajar hicieron que está haciendo cosas entonces la la al otro lado de esto lo que hay es bueno un un una una tareas trocitos de tarea que la van realizando quién tiene acceso a esos trocitos se ha dado un eso significa acabar con el salario determinado el salario fijo en fin previsión de ingresos bueno etc

Voz 0313 46:55 quién en economía con todo en la vida es muy muy interesante apelar a la historia en la clase media para a de forma un poquito exagerada la clase media fue un invento fue una creación del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial que fijaba estructura estructura social cívica con roles muy atribuidos muy muy determinados fue una cuestión por lo tanto voluntad política entiendo si yo yo no sé si hoy no es nefasto

Voz 1869 47:20 en este sentido económica eh

Voz 0313 47:24 yo no sé si hoy no es necesaria o no lo me atrevería decirlo pero que no hay voluntad política por mantenerla

Voz 1255 47:29 los y lo digo o no la suficiente

Voz 1869 47:32 bueno a ver yo yo aquí muchos oyentes genera malestar no van a estar de acuerdo con lo que con lo que voy a decir hora pero bueno sea ya sabéis que yo pienso que la que manda es la economía no es la política es decir los los políticos aquí el color de exactamente igual del país también son administradores de lo que marcan unos unos poderes económicos que son los que determinan las líneas son las grandes estrategias y un Black Rock por ejemplo que está manejando ocho billones de dólares en activos porque ya me diréis bueno sea es que es que prácticamente osea es la mitad del PIB de Estados Unidos cuidado entonces a partir de aquí los políticos lo que hacen es definir cosas cuando se instaura el el el el modelo de protección social la clase media de todo este modelo hay el el el poder económico necesita que haya estabilidad en ha una segunda Guerra Mundial ha habido tal se necesita una estabilidad Iniesta este modelo de protección social y este este digamos esa clase media son protegidos por los políticos recordad por ejemplo que la derecha las Cristiano democracia y puso fue la que puso en marcha el modelo protección social el Wolf Aristegi te etcétera Esa fue la Cristiano de lo que no fuera Izquierda fue la Cristiano la alemana y la italiana etc etcétera en Francia lo mismo ocurre alguien temiendo cuando llegó la socialdemocracia siguió Hinault habido diferencia por qué porque en aquel momento la la el gran poder económico les decía a los políticos oye Montalvo como queráis pero hace falta uno estabilidad ahora la estabilidad había una guerra fría en fin miseria mansalva pensar por ejemplo que la Segunda Guerra Mundial supuso que en Europa hubiera cincuenta millones de desplazados es que es que es que hoy no lo podemos imaginar esto y entonces claro ahora esta estabilidad ya se conseguir por otros medios con lo cual bueno esa estructura ya cambia ya ya tiene que cambiar entre entonces claro evidentemente no hay voluntad política para no

Voz 0313 49:38 pero este modelo de capitalismo de acumulación que es el que tenemos ahora desigualdad extrema cuánto tiempo resiste sin inestabilidad sí porque ya hay signos ya signos de una cierta inestabilidad

Voz 1869 49:51 ah bueno invención porque es decir chalecos amarillos por ejemplo por ejemplo bueno ya sé que es poquita cosa

Voz 0313 49:59 ah pero quiero decir eso tiene tiene el aguante que tiene o tú crees que es infinito

Voz 1869 50:03 no a ver yo yo creo yo creo Yeste esto yo creo que se va bueno ya lo hemos hablado varias veces yo yo pienso que queda nada para que esto es simplemente una renta básica es decir sitúa la persona le garantiza un mínimo vital que le permita tener asegurado ese mínimo eres a partir de aquí le dices a la gente bueno y ahora usted se busca la vida pues acepta este mini yo lo aceptas dos horas aquí lo lo acepta están un día que no hace nada hay yo creo que por ahí la paz social está muy garantizado sinceramente yo yo lo lo lo pienso y se sitúa además resulta que no se la la el ocio y el ocio digamos de mayoritario Se garantiza a un precio muy muy bajo lo que decía el trabajo

Voz 0313 50:56 de uno de tus alumnos no que en el futuro el doce y el entendimiento

Voz 1869 50:58 es prácticamente gratuito no legalizar la marihuana pues ya tiene su hago un amplísimo abanico social digamos calmar yo yo no en fin yo creo que la era de las revoluciones ha pasado totalmente sincero

Voz 0324 51:13 hemos garantizado no crea inflación

Voz 1869 51:16 no el mínimo garantizado uno crea inflación porque precisamente la tecnología permite incrementar brutalmente la productividad brutalmente con lo cual hace esto consigues que los costes según andan el precio evidentemente pasa a ser básico no esto queriendo decir que el los relojes de Cartier vayan a bajar de precio pero no estoy diciendo esto no no me estoy refiriendo a lo básico esa nuevas exactamente entonces a la la la iría mantendrá los precios la inflación bueno yo pienso que la inflación ya ha dejado de ser un Bromera manso

Voz 0313 51:51 a ver has tocado el término el concierto productividad vamos a vamos a meternos un día más aquí en La Ventana de los números en el mundo digital íbamos a hablar de eso de la productividad del empleado en ese entorno digital Pepe Rubio que tiene que contarnos a ver

Voz 1869 53:55 eso también es parte de este nuevo modelo se ha no puedo estar más de acuerdo con lo que esa señora dicho yo yo de de de lo que he dicho yo me quedo con un concepto cualquier lugar cualquier lugar quiere decir donde sea y cuando sea es decir repito eh cuando sea y donde sea qué quiere decir esto los los lugares físicos fijos los horarios determinados el fichar a la entrada de la salida etc etc etcétera desaparece

Voz 0313 54:23 no habrá sedes corporativas los poderosos

Voz 1869 54:26 ver las es eso eso puede que tarde un poco en desaparecer porque claro a ver qué es el símbolo no sea la la torre si está Torres irse entonces claro tener allí una oficina la Torre Sears pues a ver eso eso cuesta un poco más propio de un tema pronto pura de pura historia humana en nada más y yo hay un dato son permitidme que un dato se hizo hace unos años en en el Reino Unido un un estudio de sobre los la reducción de costes medios que una empresa multinacional al a los que podía llegar Si incrementaba todas las tecnologías de comunicación existentes en dos tres años bueno pues agarrado a la silla es el sesenta y cinco por ciento de reducción de costes yo me fui cuidado cuidado sin tocar ni un centavo o ni un céntimo El salario de la persona eh pero cuidado no no no no hay no ha escatimado

Voz 0313 55:25 esta cultura de trabajo tan presencial que seguimos teniendo en España cuánto tiempo le das

Voz 1869 55:31 bueno no sé aquí aquí esto solamente se va a acabar si alguien coge algo

Voz 0313 55:36 acabamos de poner en marcha una ley P justo para controlar como fichamos

Voz 1869 55:41 no pero puesto en marcha Carles olvidemos para que aparezca en

Voz 0313 55:47 sí porque yo ya conozco muchas empresas que le da la posibilidades más invitan a los empleados a que fichen a través del sí

Voz 1869 55:54 cuida o sea esto se ha hecho esto se ha hecho por este tema no esto esta cultura presencial se acabará el momento que

Voz 0313 56:01 sí

Voz 1869 56:01 llegue un directivo llegue a una empresa de un bueno estos acabado a partir de ahora esto Baida sí porque tenéis razón Baixa Holanda el Reino Unido el se funcionar de otra manera aquí no hay cultura presencial sí sí incluso peor aún sea porque dices bueno es que es el empleado que quiere hacer méritos bueno en algunos casos pero en otros casos en el mismo jefe o los mismos jefes de los que lo promueven para sentirse acompañados entonces claro eso es un problema cuando el puesto de trabajo

Voz 0313 56:32 ya empieza a ser bueno es de hecho o puede ser flexible inamovible todo dos cosas no flexible Mobile total

Voz 1869 56:38 bueno simplemente fijaos con un ordenador lo que podéis hacer estando donde estéis en fin a partir de aquí pues lo que pasa es que insisto eh o sea lo habíais dicho muy bien eh hay un tema de tema cultural si es un tema cultural y esto y esto va a costar osea a ver en empresas que estén en comedias que estén muy internacionalizado y que a la vez generen cosas servicios o bienes de alto valor añadido será más fácil que no en las que no

Voz 0313 57:10 pues ya lo iremos siguiendo Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana digo claro a Sylvinho

