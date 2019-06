La Ventana (19/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias tenemos una información de última hora y la verdad que tiene mala pinta Se trata del hallazgo de un cadáver en la vivienda de la expareja de una mujer desaparecida desde el pasado mes de agosto en Tarrasa al hombre han detenido el cadáver ha aparecido esta misma tarde información de Ana

Voz 0196 00:22 si el cadáver de esta mujer Monica Borrás de cuarenta y nueve años ha aparecido en el interior de la casa de Tarrasa donde ella había convivido con su ex pareja sentimental a pesar de que habían dejado la relación seguían bajo el mismo techo los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Desaparecidos han localizado los restos de esta mujer a primera hora de esta tarde desde el mediodía estaban haciendo una inspección ocular en la vivienda tras la detención esta mañana de la ex pareja sentimental ella desapareció el siete de agosto del año pasado este hombre había dicho siempre a la policía que ella se había ido tras una discusión dando un portazo en realidad estaba muerta en su propia casa

Voz 0313 01:00 también tenemos nuevos datos del rescate de una patera en aguas del mar de Alborán donde viajaban casi cincuenta personas hay una veintena de muertos de los rescatados preocupa el estado de alguno de ellos es

Voz 1454 01:09 han sido trasladados a un hospital en helicópteros seis de entre ellos dos mujeres una niña el resto se espera que lleguen a puerto en las próximas horas Nicolás Castellano sí

Voz 1620 01:18 pues son The love de los evacuados son Varane quien están en estado crítico según informan fuentes de Salvamento Marítimo sido trasladados en helicópteros junto a dos mujeres y a la niña y fuentes de la Sociedad Estatal de Salvamento aseguran a la SER que la patera que abría salido de una zona cercana a Alhucemas estaba siendo buscada de ayer parabienes de Frontex y del Ejército del Aire después de que sus ocupantes alertaran de la falta de noticias un ferry que cubre la ruta Nador Motril ha localizado la barcaza pasadas las tres y media de esta tarde a doce millas al norte del cabo de tres formas con veintisiete ocupantes sin rastro de las otras veintidós personas que Caminando Frontera da por muertas los veinte supervivientes que siguen ese buque de pasajeros llegarán a partir de las ocho de la tarde al puerto de Motril

Voz 1454 01:55 el Ministerio de Hacienda va a devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad todos los que lo solicitaron y su reclamación fue rechazada son más de ocho mil contribuyentes que tienen que seguir el mismo trámite que los demás Mariola lo Unido buenas tal

Voz 1444 02:08 es buenas tardes Esther ha sido la propia ministra de

Voz 0259 02:10 tiende a quién ha comunicado personalmente la solución a las afectadas María Jesús Montero se reunió esta mañana con la representantes de la asociación que aglutina a casi ochocientas madres pero el problema como dices perjudica a unas ocho mil según reconoce el Ministerio se les ha garantizado que cobrarán la devolución del IRPF todas en un plazo corto ir rellenando un formulario a través de la web de Hacienda Eli Fernández y la presidenta de la asociación

Voz 1 02:36 la forma sencilla ya que en los plazos los vecinos han hablado más o menos tres cuatro meses resuelto hay luego contempla todos los casos no preinscritos estén purgado en acta e Atos firme y las que están en tramitación sea contempla el cien por cien

Voz 1444 02:54 la devolución para Hacienda supondrá unos once millones de

Voz 0259 02:56 euros para esas madres que fueron pioneras en reclamarla antes de la sentencia del Supremo y que fue paradójicamente paradójicamente Sela denegaba de media para ella supone unos dos mil euros

Voz 1454 03:07 del Supremo al Constitucional ese tribunal amplía las posibilidades de cobrar indemnización por cumplir prisión preventiva siendo inocente es una información que adelantamos aquí en la Cadena Ser Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 03:17 este es el pleno del Constitucional ha declarado nulo un apartado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba hasta ahora las posibilidades de cobrar una indemnización por haber estado preso preventivo después resultar absuelto los magistrados por amplia mayoría nueve frente a tres ordena que la prisión preventiva generará siempre la correspondiente indemnización siempre que haya un perjuicio para el recluso que la cumplido los magistrados resuelven así una cuestión de inconstitucionalidad que ellos mismos se presentaron y que servirá para resolver en el futuro más de treinta casos de reclusos que esperan poder cobrar una indemnización económica por haber pasado tiempo en prisión y luego resulta

Voz 1284 03:52 absueltos deportes con Toni López buenas tardes tan Esther muy buenas jugando la selección española sub veintiuno contra Bélgica el segundo partido del Europeo necesitamos ganar como al partido Mario Torrejón hola

Voz 2 04:01 qué tal muy buenas desde el estadio Ciudad del tricolores no somos capaces de momento de doblegar a la selección belga cuando acaba de tener una oportunidad muy caras y espero minuto treinta y cuatro Toni íbamos empate a uno marcó Dani en el minuto seis pero se ha hecho con el control de la selección belga ya ha salido con con en el minuto veintitrés

Voz 3 04:17 el central ha puesto en empate lo dicho minuto treinta

Voz 2 04:19 cuatro empate a uno entre España y Bélgica gracias

Voz 1284 04:21 Mario la noticia del día Luis Enrique deja de ser seleccionador absoluto de lo sustituye el que era su segundo Moreno en baloncesto a las nueve tercer partido de la final de Liga ACB en el Palau Blaugrana juega el Barça las a Real Madrid Si gana el Madrid será campeón de Liga lo contamos en Carrusel Deportivo ser más web y aplicaciones

Voz 1454 04:36 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

servicios informativos

Voz 11 06:18 sí

Voz 0313 06:58 Felipe sexo me imagino que lo saben ya todos los oyentes cumple cinco años como Rey y en los últimos días está recibiendo todo tipo de reconocimientos homenajes felicitaciones y demás hoy el viaje ha sido a la inversa desde la Corona se ha rendido homenaje y tributo a la sociedad civil a través de la concesión de las medallas de la Orden Civil esto no ocurre todos los años María Manjavacas buenas tabla buenas tardes sino que hoy bueno por este aniversario por ser un momento especial y también por acumulación de méritos posea

Voz 1444 07:29 se ha producido el si no es así no tienen periodicidad se premia al mérito civil se resume muy bien lo decían en el acto es gente anónima que hace cosas extraordinarias gente anónima que hace el bien sin ruido y esto es lo que hoy ha querido reconocer el Rey y reconocerse también para que lo acompañen en este aniversario que no deja de ser una fecha redonda

Voz 0313 07:47 veintidós hombres diecinueve mujeres cuéntanos algunas

Voz 1444 07:50 es lo que te abren fuego y hay tantas pero vamos a ver es difícil escoger pero voy a empezar con la veterana de este grupo de ejemplares que tiene en sí mismo una historia un siglo exagerar trabajando para que se reconozca el trabajo de las amas de casa ciento siete años se llama Clotilde es de Valencia ya ya llegado guapa maravillosamente rodeada de tres generaciones de mujeres su hija su nieta su biznieta la estábamos esperando cuando ha llegado error nuestro le preguntábamos entorno normal como estaba claro su hija nos decía que no oía bien ya bueno nos ayudaba

Voz 14 08:21 venga muchas Real Madrid oye que cómo se siente por este reconocimiento que le han hecho con datos puede explicar de bien yo lo pueda pedir va con una vitalidad envidiable

Voz 1444 08:40 The con su vestido de flores azul toda feliz la hemos visto cuando la decoraba el Rey Kaymer Ike imagináis que le ha preguntado cuando ha hablado con ella claro los Reyes querían saber el secreto de esta juventud

Voz 14 08:51 que el explique cómo ha llegado a la edad digo pues mira y da allí

Voz 1444 09:04 tanto nos decía lo que habrán trabajado estas manos la única vez que salió al extranjero a vendimiar a Francia allí en Valencia fundó cree una asociación de amas de casa desde su experiencia decía que todavía nos teníamos que poner las pilas

Voz 14 09:16 parece que las de casa bien es verdad y sede de espabilar porque al cabo de los ERE así

Voz 1444 09:31 sí a mí me hacía mucha gracia este momento Francino cuando explicaba lo que dijo cuando le llamaron de la Zarzuela

Voz 14 09:39 cuidado que tenía que decir debate del Rey tipo de bebida facilitada retratados por él hijo de Dios

Voz 1444 09:51 a la protagonista además ha sido la anécdota porque las niñas la han acompañado a su sitio después de recibir la condecoración por cierto ella se ha quitado el bastón

Voz 0313 09:59 dotada de las historias que era que mayúscula Sela del donante de sangre sevillano quedaron una cuando más de ciento sesenta veces ha donado sangre

Voz 1444 10:06 pues mira ciento sesenta y uno para ser exactos se llama Eugenio tiene setenta años es de Mairena del Aljarafe y claro la primera pregunta

Voz 4 10:14 le queda el que bueno que he tenido Unión Condado echarla

Voz 1444 10:26 en Sevilla pues va diciendo eso de que se Dones sangre veinte meses tiene el niño para los curiosos y la verdad que hay que oírle explicando por qué lo hace

Voz 4 10:34 se siente cuando una persona con la sangre comparable con el deber cumplido saber que haya podido sonreír con tu sangre

Voz 1444 10:44 y él decía que su virtud era la constancia porque nunca ha fallado iba cada tres meses a donar sangre no falló ni cuando murió su mujer ni cuando murió su hijo

Voz 4 10:52 nunca el momento como sobre todo muy míos enterró un domingo y el lunes tenía eso me hizo más fuerte y con más concienciado

Voz 1444 11:04 le dio fuerza para terminar su historia empezamos por el principio lo que hizo cuando recibió la llamada de la Casa Real que pienso

Voz 4 11:11 se están riendo de mí y lo puedo contar situarme estaban en Sevilla viendo un acto cívico sonó el teléfono y lo cogí le dieron que me llamaban de la Casa Real a él le dije que no lo podía atender con lo que era una cita médicos pero no podía atender a un número muy largo de esos que mandan lo de la Seguridad Social tiene pendiente una radiografía atender entonces me dieron el delegado del Gobierno que se llama de la Casa Real digo bueno ya

Voz 1444 11:41 pues ya que la acogió hoy de esa llama hasta hoy uno de los protagonistas de esta ceremonia al mérito civil en el Palacio Real vamos a saludar a otra

Voz 3 11:48 quería Luis buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 11:51 investigadora en inteligencia artificial y emprendedora tiene veintiocho años es ingeniera informática está en el campo de Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid yo no sé escuchando el testimonio de de Clotilde de la señora de ciento siete años si la inteligencia artificio

Voz 3 12:06 el ahí tiene algo que decir o no rendirse a la evidencia que hace

Voz 10 12:10 hombre yo creo que se trata de colaborar con los humanos

Voz 0313 12:17 oye Nerea qué significa para ti de esta esta distinción este este reconocimiento esta medalla

Voz 10 12:23 pues la verdad es que jolines algo increíble fue que al final es un reconocimiento aclaran sabes cómo qué impacto va a tener no en esa ciudad de repente te llaman te dicen que te van a condecorar tú buscas que claro qué narices es el eso no lo es la medalla que significa

Voz 0313 12:39 tú te lo crees tú te localista de primeras no no adiós

Voz 10 12:44 llamó el rector de la Universidad de todo no me llamó el rector dicen Jolín Vigo servirá en serio

Voz 3 12:49 en un poquito todavía sigue incrementando no porque he visto alguna fotografía tuya por ahí rodeada como si fueras una

Voz 0313 12:54 medallista olímpica de periodistas decías

Voz 3 12:56 esto no creo que me esté pasando claro por qué

Voz 10 12:59 que es muy raro esa viniendo del mundo académico además de forfaits puede difícil también como visibilizar ese ese papel que hago yo y otras otras mujeres también y hombre de divulgar no divulgar sobre tecnología ID de visibilizar pues sobre todo referentes femeninos y claro como el final ese tipo de méritos no están digamos reconocidos dentro del currículum investigador que de repente pues te encuentras rodeada de periodistas hablando de todos los proyectos que has hecho de forma paralela a la investigación es algo inaudito el favela emocionante y gratificante

Voz 0313 13:31 oye Nerea ha compaginado sus estudios de doctorado con la creación de eventos y ahora en sobre él eso

Voz 10 13:38 pues sigo bueno estoy seguimos un grupo de estudiantes no yo ahora estoy a punto de leer mi tesis cinco de julio pero pero seguimos montando fue lo que sería la edición de textos es del próximo año dos mil veinte que será en marzo

Voz 3 13:52 con todo divulgación tecnológica lo digo para que lo sepan los oyentes que organizado por estudiantes que que agrupa a más de dos mil asistentes creer en mil asistentes luego he tenido

Voz 10 14:01 en la última edición en los quince mil visionados on line ha sido una barbaridad música parece claro efectivamente entonces se está muy bien que que empieza a cobrar ese renombre también a nivel institucional no porque al final es algo que viene de abajo no vine de los estudiantes que Jolín ya ha sido llevamos siete años haciéndolo y ha sido como todo un recorrido luego pues también es colaborador con con otras iniciativas pues te lo que decía no a nivel de asociaciones no que trabajamos para visibilizar a la mujer que pues no sé lo luego también estuvo en la presentación del libro blanco no de pero hay mujeres tecnologías enfrentan el Gobierno también en ciencia en el Parlamento que ha sido una iniciativa también que que mordió al Congreso para para digamos que apoyen las evidencias científicas en las leyes no y al final tratar como un poco de de llevar también ese esa capacidad de la ciencia no invertir en las leyes y luego llevarse a los ciudadanos pues yo te puedo preguntarle

Voz 0313 14:57 de qué va esa tesis que va a ser el cinco de julio

Voz 3 15:00 bueno o no voy a entender nada no hace falta que te lo pregunte si si si es que lo sabes te lo sabes bien a ver si eh

Voz 10 15:07 mira vas de un campo de la inteligencia artificial que se llama planificación automática sí pero básicamente lo que intentamos hacer es que las máquinas razón por sí misma esto entonces imagínate que tienes un problema pues como puede ser el día una un digamos un un almacén no de paquetes que tienes que pues cada día digamos llevada a una serie de de personas pues todo lo que sería por ejemplo la gestión interna del almacén imagínate con robots no que tienes que coordinar pues que uno lleve un paquete a a un trabajador otro otro y tal pues somos capaces con nuestros algoritmos de déjeme harto esa secuencia arreglar todas esas interacciones digamos entre entre los robots permitir un poco también pues esa convivencia no humanos robot en el en el último paso no aparte de mucho más teórica pero por supuesto luego pues podría llevarse a ese tipo de de casos de uso otros similares

Voz 0313 15:57 pero esta idea este concierto de que las máquinas puedan pensar es una manera de decirlo no las máquinas las máquinas nunca podrán pensar por sí mismas lo que pasa es que los algoritmos pueden ser infinito usted

Voz 10 16:10 depende como decida central para enviar otros al finales que se sepan desenvolverse en el entorno para el que han sido diseñadas al final la idea es que con nuestros algoritmos lo que saben es eso de aprenden a desenvolverse pero luego igual pues les llevado a cabo entorno completamente distinto Ícaro no no van a saber pues identificar deprimido cosas no como interaccionar pues con un humano imagínate un niño que de repente apareció con lo cual al final siempre intentas ser específico dentro de él lo generalista que puede llegar a ser tu tu algoritmo

Voz 0313 16:40 hace un ratito tú no habrás podido escucharnos pero estábamos con nuestro economista de cabecera con Santiago Niño Becerra nos estaba hablando precisamente un día más de de esta convivencia entre

Voz 3 16:49 entré en el mundo laboral entre lo humano

Voz 10 16:54 más que promete muchísimo porque el final a mí una de las cosas que me gusta allí también hemos tratado de de visibilizar en nuestro eh esto no pesar de que somos estudiantes es precisamente esa transversalidad de la tecnología no que al final ya no es una cosa de que yo me meto en mi laboratorio pero gramo y luego ya lo lanzo no es que ahora yo tengo que hablar pues la persona que lo va a implementar luego en una empresa o en una institución o donde sea con la con iguales tienes que hablar con un departamento legal lo tienes que hablar con expertos que pueden ser yo soy médico So Ho maestros son incluso lingüistas no para todo el tema de de la habla con lo cual es muy interesante el momento en el que nos encontramos y cómo lo lo vamos a abordar entre todos

Voz 0313 17:34 tú dirías que el gran desafío de la inteligencia artificial es el desafío ético o algún otro que sea superior

Voz 10 17:40 hay dos que yo creo que son claves uno por supuesto es el desafío ético porque al final tenemos que tener mucho cuidado de Llano Llanos sino de los de los datos sobre los algoritmos en sí sino de quien está programado y cómo cómo está protegido de verdad el usuario qué qué medidas legales digamos tenemos para proteger ser dueños no Masó menos de de nuestros datos y nuestra privacidad pero también hay otro y es bastante urgente grave nosotras también tratamos de de visibilizar lo dentro de este movimiento no de de mujer en tecnología que es precisamente que que los datos están llenos de sesgos y nosotros también queremos sesgos con lo cual a nivel de digamos y tú

Voz 16 18:17 Metz esos datos en un sistema

Voz 10 18:19 laborismo pues el sistema inteligente pues es probable que hay que seguir aprendiendo de esos sesgos pues como ha pasado que igual nosotras pues penalizadas dependiendo que existe más inteligentes por el hecho de que somos una minoría en os dentro de de la tecnología o a nivel de de usuario no simplemente hay estudios que dicen que claro la voz de las mujeres por ejemplo se reconoce mucho peor que la de los hombres

Voz 3 18:41 cómo le enseñas a la máquina que sepan detectar dónde está el sesgo no

Voz 10 18:44 hola ahora se está trabajando mucho ese punto a niveles diversidad hayan nuestro hombre mujer sino también a nivel de etnia de edad digamos que hay un amplio abanico que ahora que tenemos que tener todo toda la la Big Picture que llamamos nosotros no toda la visión global de de qué está pasando en el mundo porque al final tú desarrollar pues en pues aquí en Madrid desde Estados Unidos donde se pero tienes que tener en cuenta a todos no de alguna forma o al menos que la algoritmos sepa corregirse

Voz 0313 19:10 has comentado con el Rey el sesgo de la Corona que tiene a la hora de las creció eso eso eso son sur

Voz 3 19:15 que no sea la última

Voz 0313 19:22 te vas a quedar en España o tienes planes de salir de arte por ahí

Voz 10 19:26 pues por ahora si decide que quiero quiero quedarme un tiempo quiero aprovechar también todo lo que hemos sido agitando estos años que aspira a algo muy emocionante que ahora se está reconociendo y me gusta días hice un tiempo alquilo luego a plantearme si si quiere verme fuera

Voz 17 19:40 muy bien Nerea Luis medallista civil

Voz 0313 19:45 muchas gracias por estar en La Ventana hay felicidades de corazón de verdad eh

Voz 10 19:48 es a vosotros otro para timar

Voz 0313 19:50 o acaso un abrazo venga son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:03 Madrid Javier Casal Álvaro qué tal muy buenas tardes bienvenido Ventana de Madrid cómo estás

Voz 18 20:07 qué tal buenas tardes lo hemos leído y tu historia la que Screen

Voz 0867 20:10 a tu padre en el diario punto es y queríamos polaco que la compartir así esta tarde y con nosotros aquí en la radio tu tu padre sufrida verdad

Voz 18 20:17 sí bueno claro efectivamente mi padre enfermo de esclerosis lateral amiotrófica que desde hace apenas un mes y medio la diagnosticaron aunque iba con síntomas tres años y bueno pues ha con el diagnóstico en la mano y empieza un camino muy largo de papeles e Administración para intentar lograr pues las pocas ayudas a las que puedes acceder a la primera de ellas es el primer escalón es el el certificado de discapacidad que es el que acredita que tiene es un es una discapacidad alta menor Hayward el grado depende a la persona en el caso de las personas con esclerosis lateral amiotrófica el grados muy altos unas personas que no es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que que no tiene cura que no se sabe absolutamente no la de ella no tiene tratamiento las personas van perdiendo movilidad van perdiendo la capacidad de hablar de comer de respirar finalmente mueren eh esperanza de vida es de de tres años por eso en una enfermedad como ésta es muy importante ser rápido y eficiente

Voz 0867 21:21 bueno tú cuentas en primera persona cómo es ese camino hacia esa revisión que tiene que hacer en un centro público dependiente de la Comunidad de Madrid y como ese periplo no se convierte en una especie de pesadilla pero una persona que recordemos va en una silla de ruedas el acceso no es nada fácil

Voz 18 21:35 eso es usar al final esto iba a ser un paso más de los que llevamos ya meses dando de médicos a médicos esto va a ser simplemente acudir a un tribunal médico que es el que ve Tous informes y certifica que que vale tienes esta enfermedad te hoy x por ciento de de discapacidad esta mañana hemos cogido un taxi les hemos plantado en el centro base número cinco de la Comunidad de Madrid que está en el barrio Hortaleza bueno eh nos hemos bajado el taxi no encontrábamos el centro hemos preguntado un farmacéutico eh no había visto a mi padre dice mira tienes que bajar esas escaleras Aita digo humilla pero es que mi padre tal vacías ruedas dice bueno dice hay otra opción tienes que dar la vuelta a la manzana entera digo bueno pues ya estás la la única opción pues pues vamos total que coja Mi padre e con la silla empezamos a andar y bueno pues una cera de cincuenta centímetros llena de baches encuesta con desniveles vamos impracticable con pivotes en mitad sé es que no es día de farolas Nook

Voz 0867 22:28 era muy estrecha en la que no puede circular a penas una persona mucho menos

Voz 18 22:32 pues sí efectivamente estaba lleno de coches aparcados no había manera entonces la única solución ha sido bajarnos a la carretera a la calzada y hacer todo ese camino esquivando coches y pidiendo por favor que nos dejasen pasar porque era el único camino hemos girado la esquina y tampoco mejora la situación porque efectivamente ya en el tramo de apenas cincuenta metros pues como cuatro cinco seis farolas una señal en medio de una acera que ya digo tiene tenía como fin cuarenta centímetros de ancho que era imposible que ya una persona normal ya le cuesta pues una por una silla de ruedas es imposible que pase por ahí bueno ya al último paso decidido intentar entrar en el centro avión pequeño escalón que bueno a una persona que van dando pues les supone absolutamente nada pero cuando una persona no eran ideas ruedas cosa efectivamente sobretodo en un centro que como digo está especializado en dar una certificación para que

Voz 0867 23:18 hoy rampa de acceso en el centro

Voz 18 23:19 no no no no por lo menos vamos no no ya te digo que ha sido nuestra experiencia no

Voz 0867 23:24 ese es el centro base número cinco de la Comunidad de Madrid y la Comunidad dice que era responsabilidades municipal lo de las escaleras y los de las farolas os han dado alguna solución porque creo que os habéis quejado

Voz 18 23:35 Nos hemos nos hemos quejado informalmente cuando ya no de han tratado de mi padre hablaba con la doctora digo mira digo no no me cabe en la cabeza que estéis en esta situación que no se le ha costado entrar aquí un slalom una gincana dice mira llevó veintisiete años trabajando en este centro todo lo hemos denunciado infinitas veces ya no sabemos qué decir hay una sola línea de autobús el la parada de metro está a ochocientos metros todo están cuesta no hay no hay las escaleras no tienen barandilla hay farolas en medio de las aceras dice ya no sabemos qué hacer porque es que este sitio no tendría que estar aquí aquí pues por lo menos que tuviese unas condiciones adecuadas por detrás

Voz 0867 24:11 eso es bueno el trato médico de seis personas que han atendido ese más que correr

Voz 18 24:15 por supuesto por supuesto vamos desde siempre nos a lo quiero recalcar en la sanidad publica nos han tratado espectacularmente bien trato muy cariñoso además que que se agradece muchísimo en una situación como esta pero lo pero bueno ya te digo la la doctora ha sido encantadora nos ha tratado maravillosamente bien pero pero ella no puede ponerse a asfaltar la cera ni a quitar farolas de de Medio no sé no es no es su papel su papel lo ha hecho muy bien

Voz 0867 24:39 es un problema entiendo que que bueno al que tú has puesto voz pero que están sufriendo seguramente día a día decenas y decenas de personas afectadas por esta o cualquier otra enfermedad que tienen que acudir a este centro han ser Éibar quemado su evaluados por ese tribunal

Voz 18 24:54 claro ten en cuenta que este este tribunal estos tribunales pues vena a personas con discapacidad muy distintas USA no tienen porque herencia ruedas pueden ir con personas con Ferreira etc pero bueno eh desde luego todas las personas de España que tienen esclerosis lateral amiotrófica que son cuatro mil se diagnostican tres casos cada día tienen que pasar por este tribunal no todas empiezan con las piernas pero algunas empiezan con las manos que etcétera la discapacidad existe si su enfermedad es lo suficientemente grave y dura como para llevarla lo mejor posible estas pequeñas trabas que a nosotros nos pueden parecer muy muy pequeñas y muy sencillas insalvables para estas personas son son un abismo con una enfermedad como digo tan terrible

Voz 1626 25:41 que que bueno que te incapacita que te incapacita por completo a lo haré gracias por venir esta tarde a la radio muchísimas gracias fíjate

Voz 0867 25:51 buenas tardes a todos ayer por las pancartas de la violencia machista que sólo va a retirar el Partido Popular hoy por la celebración del Orgullo que Vox quiere llevar recordemos a la Casa de Campo

Voz 19 26:01 cambiando de sitio las fiestas del Orgullo hacía sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas hilos manda haríamos si me permites te lo digo lo mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay lo que quieran pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto

Voz 0867 26:18 en una manifestación a la que Ciudadanos quiere acudir como Si la entrada de la extrema derecha en las instituciones no fuera con ellos hoy Ciudadanos se muestra entusiasta con el orgullo a través de este vídeo que han difundido en redes sociales

Voz 20 26:35 ya la violencia

Voz 4 26:45 al orgullo vamos lo hacía

Voz 0867 26:48 él es también vamos pero con Vox Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes bueno hoy se ha presentado el Orgullo dos mil diecinueve Este año sin representación política en la cabecera y en el caso de ciudadanos sin carroza porque básicamente la organización no se ha concedido no

Voz 0393 27:01 si no se lo ha concedido porque no han enviado el documento necesario con la asunción de la reivindicación de los derechos LGTB y como han hecho otros años así que no van a tener carroza hoy todas las miradas estaban puestas en Villacís que ha acudido como vice alcaldesa en nombre del Ayuntamiento y que ha recibido críticas por parte de algunas personas del colectivo como Carla Antonelli por permitir que Vox entre en el Gobierno

Voz 21 27:20 no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a Charlie con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni debajo de la piedra

Voz 22 27:31 todo el mundo cabe en el orgullo el orgullo que reivindica es la amplia

Voz 1444 27:34 y el orgullo lo que no reivindica son los ex

Voz 22 27:37 abismos y la exclusión Villacís asegura

Voz 0393 27:39 que el Ayuntamiento de Madrid no va a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos LGTB ahí que la manifestación del Orgullo se va a seguir celebrando

Voz 0867 27:46 gracias Carolina una edición de el orgullo dedicada a los primeros activistas a los mayores del movimiento LGTB Carmen García presidenta de COGAM qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes bueno Carmen porque habéis decidido que no haya representación política en la cabecera de la marcha del día seis

Voz 16 28:01 bueno pues porque al final había bastantes polémica Si bueno pues este año lo importante era la gente mayor pues la que hoy estamos aquí tengo los derechos lo están luchando los tan sufrido y queríamos que fueran ellos los que los protagonistas de la pancarta nada más puedo

Voz 0867 28:21 inmerecida Ciudadanos su al Partido Popular ese puede defender al colectivo LGTB y al mismo tiempo pactar con Gobierno de de extrema derecha es decir se puede estar Emmys y repicando que firmando acuerdos sacudiendo a la manifestación del día seis

Voz 16 28:34 bueno la manifestación puedo ir todo el mundo porque era una manifestación hoy derecho darle manifestaciones un derecho constitucional que bueno sin igual que nosotros lo tenemos lo hemos pedido Federación hizo a la Federación Estatal ahí Cogam los que los responsables y los que pedimos el permiso pues cualquier persona puede agregarse a esa manifestación otra cosa es que nosotros pongámonos lema Si bueno pues sino Xavier en a unos unos requisitos pues es difícil nosotros el primer punto a no pactar con mi vamos no valerse de votos de partido de extrema derecha pues va a ser difícil si yo creo que va a ser difícil va a ser un encaje bolillos por qué bueno pues ya hemos visto lo que ha pasado ahora tendrías en Andalucía no es que se ha recortado presupuesto y más a final que votos ahí quieras que no que pagan precios por eso el primer punto es muy importante porque y a fe que se pueda cumplir el resto con tranquilidad y no estar ahí todos los días discutiendo a lo mejor no cumple ninguno pero bueno cada uno es como es y elige lo que tienen que ver nosotros siempre tenemos la puerta abierta a dialogar con todo el mundo la manifestación es una cosa libre de todo el mundo puede y todo el mundo lo único que nos parece que es un poco pues esto un poco contradictorio querer dicho en esta novela porque al final dependes de alguien ajeno matí en teoría pues no tiene de Chad los nosotros estamos pidiendo hace tres años lo que que yo esta mañana la la ley la cumplimiento de la ley de leyes autonómica y entonces el programa de voz lo que quiere es derogar las entonces bueno a ver cómo se conjugará son no

Voz 0867 30:24 eh está muy bien la fiesta está muy en la celebración pero claro a veces olvidamos que estamos en una manifestación eso te iba a decir la parte reivindicativa no el otro día precisamente no lo recordaba Federico Armenteros este año más que nunca no hay que olvidar de dónde venimos y lo que costó precisamente en sus orígenes sacará a la calle y la bandera

Voz 16 30:44 sí sí sí sí no sí eso es lo que estaba diciendo que los mayores es gracias a ellos estamos aquí gozamos de los derechos que tenemos si no fuera por ellos ahora mismo no teníamos hizo que no podemos hacer es irnos otra vez el armario decir en un campo de mañana y Rome eso no se puede hacer osea hemos salido de la Armani no estamos dispuestos sin y dispuestas a volver a eso

Voz 0867 31:08 Carmen tenéis la sensación de que se ha intentado como el orgullo y con un fin interesado claro utilizar esta causa unos para hacer negocio y otros para blanquear su imagen política

Voz 16 31:18 pues yo creo que todo el mundo utiliza las cosas no más o menos eh proceda a nosotros pues no es llueven críticas por un sitio en el otro ahí siempre para tomar siempre tomar una decisión y nunca les gusta todo el mundo pero bueno pues hay gente que nosotros nuestro fin están los estatutos nuestro fins defender los derechos de las pasiones Hubei y en eso estamos depende independientemente del partido que esté en el poder independientemente de lo que sea entonces ahí vamos a estar y hay hay

Voz 1444 31:51 no van a encontrar todo el mundo

Voz 16 31:54 eso sí hay gente que cumple con eso pues bienvenido sea ahí estaremos más de acuerdo con ellos demás hay gente que no lo cumple porque no puede cumplir lo porque prefiere cumplir otras cosa pues allá cada uno

Voz 0867 32:08 Carmen García presidenta de COGAM bueno charlaremos mucho durante estos próximos días gracias por estar con nosotros en buenas tardes

Voz 17 32:13 gracias a vosotros

Voz 4 32:23 Naranjo va a ser la

Voz 0867 32:24 la pregonera de este año y en la programación hay un montón de grupos estos son mis cafeína que están actuando en el Orgullo dos mil diecinueve Madrid por cierto muchos Carrillo esta tarde tío duro García Egea ha criticado una foto de el Palacio de Cibeles con dos banderines de España en la fachada decía el secretario general del PP se nota que Almeida exalcalde la que no representa todos en referencia a la bandera se nota se nota que me busque las banderas en la fachada de civiles porque no están la foto desde el año dos mil catorce cuando la proclamación de Felipe VI gobernaba el Partido Popular y al mide no estaba ni en proyecto el tuit lo ha reiterado el Partido Popular Nacional y a los pocos minutos Lombo

Voz 23 33:06 sí por la tarde treinta y tres minutos

Voz 0867 35:58 siete de la tarde y treinta y seis minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid Íñigo Errejón en la SER Carmena estará donde ella quiera en el futuro político de Más Madrid

Voz 0799 36:06 bueno Manolo pues el en realidad lo que quiera Manuela tiene que decidir decidirá cuál quiere que sea su relación con una fuerza política que se inspira en ella que se sea inspiraron como ha gobernado IN ya jugará el papel que más le apetezca pero no hay prisas lo lo lo iremos viendo vamos pasivamente Luis habiendo Manuela

Voz 0867 36:23 en Hoy por hoy preguntado por los acuerdos secretos entre Vox y el Partido Popular una cosa es que no se publicita

Voz 35 36:28 inmediato y otra cosa es que ahora uno amenace como si fuera un como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro le diga oye que si te pones punto conmigo Vox diciendo al Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro ni preguntara a Vox ni preguntas al Partido Popular Olga ustedes que han pactado para que ahora les amenacen

Voz 0867 36:50 los acuerdos secretos y condicionan además el otro acuerdo al que deben llegar Partido Popular Vox y ciudadanos para que Ayuso sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid mucho postureo ningún avance que sepamos Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 37:03 qué tal buenas tardes Javier bueno hay que diferenciar lo que se dice en público lo que pasa de puertas adentro aquí en la SER ya sea etiquetado esa fase como la del pactó toreo es decir el postureo de lo

Voz 0827 37:14 los pactos en el capítulo de hoy pues

Voz 0861 37:16 lo poco que se sabe es que Ciudadanos sigue avanzando para cerrar lo antes posible un acuerdo programático con el PP para que Isabel Díaz Ayuso gobierne la Comunidad de Madrid hoy mismo los equipos técnicos de los dos partidos han vuelto a tener reuniones pero de momento sin grandes novedades PP y Ciudadanos Javier siguen

Voz 0827 37:35 bajando mientas Vox en paralelo

Voz 0861 37:37 mantiene su bloqueo a Isabel Díaz Ayuso para el presidente funciones Pedro Rollán este podría ser un ejemplo del pacto y del que venimos hablando

Voz 36 37:46 esto obedece a una cuestión de cortejo de escenificación de poner en valor las reivindicaciones y las exigencias por lo tanto yo creo que en este sentido hay que darle tiempo al tiempo hasta el próximo día once de julio hay tiempo para intentar acordar Si no hay tiempo hasta el próximo día once de septiembre

Voz 0861 38:08 bueno ése sería Javier el límite sin esa segunda vuelta en ese segundo pleno de investidura ningún candidato tapó consigue la presidencia de la Comunidad pues en cincuenta y cuatro días se tendría que celebrar unas nuevas elecciones en Madrid

Voz 0867 38:22 gracias Javier alumnos de los colegios del centro de la capital se han manifestado hoy con mascarillas para que se mantenga Madrid Central alumnos y padres que han pedido al Ayuntamiento de Almeida que no levante las restricciones

Voz 1610 38:32 hay una parte muy importante seguramente la más importante que es la de las la salud la calidad del aire que respiramos pero además

Voz 37 38:39 Nos hemos comprobado que se ha favorecido la seguridad vial ha favorecido la posibilidad de autonomía incluso de los propios niños porque estás cruda estamos más tranquilas sabiendo que hay menos coches en la calle

Voz 0867 38:53 y hoy la facultad de Químicas ha homenajeado a su profesor Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 38 38:58 Alfredo tuvo dos grandes pasiones en su vida la química y la política o mejor sería decir la enseñanza y la política eligió ser cínico pero dejó las aulas y la investigación por su compromiso político y su afán de mejorar la educación y la vida de las personas política le dio muchas alegrías pero también muchos sinsabores su viuda

Voz 0867 39:21 el Goya recordado su vocación política y también docente Rubalcaba da desde hoy nombre al Aula Magna de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense nos marchamos mañana volvemos a La Ventana de Madrid desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 39 39:40 son

Voz 24 40:04 si no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 40 40:08 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 32 40:21 o lo cera este verano tu puede ser el Rey el rey de la serie es el rey de los Stories el rey de la y que a raíz de los datos el Rey de

Voz 41 40:31 sólo ahora actriz evitable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses informa ten el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0313 41:27 pues hoy al repasar lo que queda del día vamos a empezar precisamente con deporte

Voz 4 41:33 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1610 41:37 pero por razones muy distintas a la competición no es verdad

Voz 0827 41:40 sí la verdad es que hoy casi casi al abrir la ventana se hacía oficial una despedida

Voz 11 41:46 P

Voz 0827 41:49 el seleccionador de fútbol Luis Enrique tras una temporada apartado del equipo por motivos familiares ha decidido dejarlo Luis Enrique deja definitivamente

Voz 4 41:58 su cargo no lo contaba Antón Meana si ya es oficial lo ha explicado el presidente Luis Rubiales lo ha comunicado hoy Luis Enrique si parece escuchamos en directo a Rubén Moreno en su primer minuto como seleccionador nacional es muy difícil para mí tener que afrontar algo que en cualquier otro momento sería muy bonito

Voz 14 42:16 con las circunstancias que serán pero bueno es algo que aceptamos y vamos a trabajar con con honestidad con profesionalidad ir tratando de dejar el trabajo que empezó Luis pues en lo más alto sí puede ser pues llevan dolor ocupe ganándola como

Voz 0827 42:36 pues nada esperemos que sea así que Rúber Moreno pueda lograr que la selección vuelva a coronarse en Europa y en el mundo y hablando de coronas sois ha abierto el plazo para presentar candidaturas a la próxima edición de los Premios Ondas coronas quiero es presentarte a darse los Ondas la lo tenemos ya me pilla en fin de semana seguramente

Voz 42 42:56 sí ya no está a no es buena siempre son entre semana entre semana trabajo entonces

Voz 0827 43:02 la verdad es que no parece muy animado el hombre Wendy seguimos hablando de coronas porque hoy hace cinco años que era coronado el Rey Felipe VI tras aplicar su padre Juan Carlos I tras un episodio la verdad muy poco ejemplar quizás por eso hoy ha hablado de ejemplaridad en su discurso

Voz 0623 43:17 señaló entonces que para ejercer este servicio fundamental al Estado y a la sociedad es preciso que las acciones del Rey se guíen en la ejemplaridad y la dignidad por la integridad la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España

Voz 0827 43:33 y en este día tan especial para él el Rey ha condecorado a cuarenta Jones a cuarenta ciudadanos bueno personas corrientes pero muy especiales a la vez por ejemplo Clotilde que tiene ciento siete años icono de larga vida al Rey pues Felipe le ha preguntado los secretos de su longevidad

Voz 14 43:49 que el explique como ya he dicho el edad digo pues mira te da nada a bajar mucho

Voz 0827 44:03 tranquilidad y trabajar mucho que parece un oxímoron también con ha condecorado a Eugenio es un donante de sangre sevillano tiene setenta años un hombre que cuando recibió la llamada de la Zarzuela les colgó porque pensó que era una broma

Voz 4 44:16 eso también riendo de mí les sonó el teléfono y me dijeron que me llamaban de la Casa Real le dije que no podía atender porque yo tenía que era una cita al médico que no podía atenderla no sé si me lo merezco o me estaba viviendo fuera de juego es verdad que toda una mucha sangre es verdad que luchó mucho pero estoy muy feliz mucha felicidad lo que he hecho

Voz 0827 44:37 el padre del actual Rey Juan Carlos I comenzó su reinado en la época en la que Carlos Cano cantaba a la murga de los currantes

Voz 25 44:45 Morillo Kobe Elorrio

Voz 0827 45:05 a una letra que pasados los años todavía sigue vigente y hoy esta canción ha sido la apertura de la tertulia de Hoy por Hoy en la que han hablado de divorcio de Ciudadanos y Manuel Valls que por cierto hoy sea despachado contra sus ex socios

Voz 43 45:19 Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación Il liberal reaccionaria y antieuropea además de sectaria ha sido es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que sea sacrificado Cataluña por ventajas electorales electorales en el resto de España

Voz 0827 45:46 aquí también se ha despachado aquí en la Cadena Ser Íñigo Errejón con el secretismo de los pactos del tripartito PP Ciudadanos Vox

Voz 35 45:54 una cosa es que no se publicita de inmediato y otra cosa es que ahora uno amenace ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado Vox diciendo al Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro mi preguntaron a Vox ni preguntas al Partido Popular Olga ustedes que han pactado para que ahora les amenacen

Voz 0827 46:12 eso ha sido en Hoy por hoy un programa que sigue muy creativo eh

Voz 18 46:15 en la búsqueda de nuevas palabras

Voz 0827 46:17 varias entorno a los pactos tan nobles en principio pero que algunos están convirtiendo en mero mercadeo

Voz 1610 46:24 tenemos en el Hoy por hoy nueva aportación al piedra Haití como esa afición a la creación de palabras nuevas

Voz 4 46:30 yo añadiría a los neologismos que Pepa mencionaba antes al pacto creo que era el postureo de los pactos añadiría uno marca mía que es pasteleo que es el pasteleo estamos exactamente en el Pacte le vamos a hacer el diccionario semanas

Voz 0827 46:48 pero lo vamos a lo vamos a elaborar fruto del pasteleo puede ser el Pacte Leo que desde luego aquí en Madrid por ejemplo en otras comunidades también se está dando muy bien en Madrid por cierto arrancaban también nuestras twiterías de hoy

Voz 1610 47:02 empezamos las tutorías con una propuesta muy muy muy interesante Depp y hubo Lloyd

Voz 1626 47:07 ha pinchando los teléfonos de las empresas que van a organizar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos por ahorrar tiempo digo

Voz 1610 47:15 venga un dialogo a cargo de cansino Royal

Voz 1626 47:17 mira que sordo mudo más exagerado es capoeira

Voz 44 47:21 ah vale venga

Voz 4 47:25 pero acabamos

Voz 1610 47:27 la cuota obligada cuota Iturriaga con al dale dale esto tú te va a gustar de pone speech

Voz 45 47:33 el vino llama al erotismo porque lleva taninos Thani

Voz 0827 47:40 todo por los pelos bueno y nuestra polémica la hemos buscado muy lejos

Voz 46 47:43 la hemos buscado en Noruega

Voz 0827 47:50 pero hay una pequeña isla al norte del país ya en el círculo polar ártico que vive muchos días con jornadas de veinticuatro horas de sol o veinticuatro de oscuridad que ha decidido prescindir del tiempo de los relojes oye que cada persona haga lo que quiera sin estresantes horarios hemos hablado con David Vergara que se ha hablado a su vez con la persona que ha tenido la idea

Voz 16 48:12 acabo justo después es con lo que os la persona que a todo incluso a otra expectativa las consultor de una prosa de Recursos Humanos septiembre tenía como trabajo cómoda el tiempo para que fuera más no y vio que había mucho Express luego motriz del mismo les hubiera pienso que todo el reloj con su mujer que Foster acalla pasó toda su vida en lo que sus padres le había dicho que era que es mejor recordar lo que has hecho de lo que estaba planeando

Voz 0827 48:43 el séquito quitó reloj lo colgó simbólicamente invitado también a sus convecinos a que cuelguen los suyos en el puente de la isla

Voz 16 48:51 perdono cogemos desde el punto y Nos comprometemos todos a dejar a a no contar en la usa mejor el tiempo y es lo que ha decidido