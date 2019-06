La Ventana (20/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 13

que que quiero crear que se llama eh la fundación de Technology MIT donde lo que queremos es crear una alternativa eh que realmente posición a las personas en el centro decir si tiene que ser posible hacer las cosas de otra manera no no deberíamos tirar ya la toalla no a lo mejor soy demasiado optimista pero no puede ser investigador yo creo sino él es optimista que estaban comentando que todos los ingenieros y más los de Iveco creo por lo visto por defectos somos optimistas porque sino no no trabajaría vamos pero creo que es importante eh mostrar algún hilo de esperanza no de decir lo Rosario es una manera pero hay tiene que haber otra manera el problema es que ahora no hay demasiadas alternativas o no hay ninguna alternativa no se construirlas claro tendremos entonces yo creo que es una antes una oportunidad para que lo haga bien hay una fortuna inmensa cada vez más hay un sentimiento en la población de falta de confianza e ID eh hastío o no de de negatividad hacia muchas empresas tecnológicas sobre todo por ejemplo Facebook ha caído muchísimo nos desde Facebook Cambridge analítica ha caído en picado no yo creo que que hay un a cada vez hay más conciencia no antes hablabas de que podemos hacer son te quería mencionar brevemente yo propongo un marco ético regulatorio que en inglés se llama Feito que son siglas de palabras en inglés no la F es Deferr no es de justicia creo que deberíamos tener garantías de dicen los algoritmos que usamos de no discriminación debe de alguna manera de poder certificar que no están discriminando la es de autonomía haciendo alusión a la manipulación subliminal no de nuestro de nuestro comportamiento ya la violación del principio de la autonomía la también es de Lady es decir eh claridad con respecto a la atribución de responsabilidad de las consecuencias de estas secciones han olímpicas y también es de aumento de la inteligencia yo creo que el modelo debería ser de aumentar nuestra inteligencia no de reemplazarlos no late de Feito en Fast confianza de Transparency transparencia Lage es de educación lo hemos hablado ven eficiencia que es maximizar el impacto positivo de Quality igualdad que no hemos hablado pero daría para mucho y la AN finalmente es de no maleficio eficiencia la anómala eficiencia es diferente de la eficiencia porque la pena eficiencia es maximizar el impacto positivo la no mal eficiencia es minimizar el impacto negativo no