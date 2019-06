La Ventana (20/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1981 00:00 a las cinco las cuatro en Canarias el Elíseo niega que haya felicitado a Ciudadanos por sus pactos en España según han informado fuentes de la presidencia francesa F desmienten así lo dicho por Rivera esta mañana Óscar García buenas tardes

Voz 1645 00:16 tardes Esther si el Gobierno francés ha negado que su presidente Emmanuel Macron haya apoyado ni en público ni en privado los pactos de Ciudadanos en España sale de esta manera responder el Palacio del Elíseo Albert Rivera que esta mañana en Bruselas decía exactamente esto

Voz 0040 00:27 pues yo creo que Macron y el Gobierno hablamos Kalise directamente ha dicho justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo hoy son diez esta celebración para los liberales somos más fuertes somos más que desde luego todo lo contrario venimos a tejer todavía más lazos aserto había más fuertes más allá de los dimes y diretes la realidad

Voz 1645 00:49 de información errónea ha calificado el Ejecutivo galo estas palabras de Rivera la semana pasada la secretaria de Estado de Asuntos Europeos francesa Amelie de Mohsen aseguró que Macron no aceptaba ambigüedades respecto a los pactos de ciudadanos con Vox y confirmó que valoraban romper las alianzas con la formación naranja

Voz 1981 01:04 macro operación en el centro de Barcelona controles

Voz 1454 01:07 una red de venta de droga que operaba en al menos una veintena de pisos participan Mossos Policía Nacional igual

Voz 1981 01:13 urbanas se está desarrollando ahora mismo

Voz 1454 01:16 sigue adelante

Voz 2 01:17 buenas tardes un helicóptero de los Mossos d'Esquadra sobrevuela a esta hora el centro de Barcelona especialmente el barrio del Raval donde a esta hora decenas de Mossos d'Esquadra Policía Nacional y también Guardia Urbana están haciendo XXXV entradas y registros en pisos de la zona a dónde viven como decías ciudadanos paquistanís que se dedican a la venta ambulante de latas de cerveza pero que según la investigación es una tapadera para atraer sobre todo a turistas hasta pisos donde les suministran droga de hecho hace unas semanas los Mossos d'Esquadra ya desarticularon con la Guardia Urbana otro grupo en este caso de dominicanos que se dedicaba al suministro de cocaína y heroína a este grupo afincado especialmente en el distrito de Ciutat Vella

Voz 1454 01:58 la Sala del Tribunal de París que instruye el caso del dirigente de ETA Josu Ternera ha ordenado su ingreso en prisión provisional hasta que se examinen las peticiones de entrega a la justicia española la próxima audiencia será el veintiséis de junio en Londres recordamos que esta tarde finaliza la primera fase de la elección del sucesor de Theresa May después de esa primera fase la fase interna quedarán sólo dos candidatos que se van a enfrentar enfrentar en una votación definitiva en la que van a participar los militantes del Partido Conservador a medio día hemos conocido que Boris Johnson sigue en cabeza vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:31 pero ahora Esther muy buenas ser campeón del mundo de ciclismo Alejandro Valverde

Voz 4 02:33 de ha vuelto a competir tras dos meses lesionado y lo ha hecho con victoria acaba de terminar la primera etapa de la ruta de occitano y además empieza una final por el ascenso a Primera División hoy se juega la ida a las nueve en Riazor el Deportivo de la Coruña Mallorca y hoy también se cierra la fase de grupos del Mundial femenino en el grupo E a las seis Holanda Canadá y Nueva Zelanda

Voz 5 02:50 en el grupo F Chile Tailandia Estados Unidos Suecia quién gane su último partido Suecia jugará octavos contra España cinco de tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:01 el Madrid

Voz 1454 03:03 el Ayuntamiento tiene una alternativa Madrid Central del nuevo gobierno municipal ha tomado ya en la primera Junta de Gobierno la decisión de aplicar una moratoria de las multas que se sustituyen por avisos Inmaculada Sanz es la portavoz del Consistorio

Voz 6 03:14 sí a través de sabía del artículo doscientos cuarenta y siete lo que se produce es es ese esa moratoria de sanciones no en ese nuevo nuevo periodo de preaviso eh no no hay sanciones lo que hay son en el envío de una notificación de aviso digamos de que estás entrando en una zona que no es de de libre acceso pero no hay sanción porque está suspendida digamos no entonces por lo tanto la moratoria sí claro a partir del uno

Voz 1454 03:37 un grupo de ciudadanos acaba de presentar ciento cuarenta mil firmas en el Palacio de Cibeles para pedir que se mantenga Madrid Central cuarenta organizaciones ecologistas y de vecinos se han constituido una plataforma para defender la medida que ha convocado una manifestación para el próximo día veintinueve en Móstoles el primer pleno de la legislatura se ha dedicado a aprobar una subida de sueldo del Gobierno incluido el de la alcaldesa la socialista Noelia Posse que ha subido su sueldo cerca de un diecisiete por ciento ser Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1478 04:03 la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse pasará de los setenta mil doscientos treinta y seis euros a ochenta y dos mil euros que ganará a partir de ahora un dieciséis coma setenta y cinco por ciento de incremento el aumento de las retribuciones que ha sido aprobada con el apoyo del Partido Socialista PP Ciudadanos Más Madrid ganar Móstoles el voto en contra de Vox y Podemos afectará también a los salarios del teniente de alcalde los portavoces de los grupos políticos y los concejales con delegación todos con una subida del diez coma sesenta por ciento fuentes municipales han señalado que el incremento de la masa salarial sea propuesto a petición de los grupos políticos para que la alcaldesa los concejales y los portavoces puedan realizar han dicho su trabajo con dignidad

Voz 1981 04:46 cielos nublados la mayor parte de la comunidad y temperaturas algo más bajas hasta ahora tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 1478 05:15 Jonas sufrir atascos soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo

Voz 7 05:19 sabes quiénes son los moto expertos pues línea directa porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 8 05:31 bueno pero qué dientes más blancos sí gracias también en ti Van de habla si dental Blanc la pasta de dientes que blanqueó disiente sin dañar los por eso la uso cada día de MTV de uso diario sí sí claro de cada día de laboratorios Viñas

Voz 10 05:47 después de un rato buscando por finas encontrando la emisora sin interferencias entonces hoy también helado día porque te mereces una recompensa por los pequeños logros diarios disfruta de todos los helados dial setenta por ciento de descuento en la segunda unidad como el pack de bombón chocolate igualmente lado vía por cero cincuenta y uno la segunda unirá hasta el diez de julio en día a día punto es

Voz 11 06:07 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si robada a los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 3 06:14 nosotros ni ellos ni nadie se han empezado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 1 06:19 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 06:32 señor el destino lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva yo es que no encuentro nada especial CIS elige hoy primero que vea el bastante feo del escaparate es mi reflejos señaló no lo pues esta semana

Voz 13 06:46 en el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera ganó el bote de casi dieciséis millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha la con Joker

Voz 11 06:53 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad este año y lo hacía no Graphic Piepoli cara a cara con sus tiburones hay más difieren y el mayor acuario de Europa de los vas a perder

Voz 14 07:06 el océano Graphic Valencia cita de Lesseps y la Generalitat Valenciana

Voz 15 07:13 jugamos en el Monopoly el parchís la Oca la escoba el el Trivial

Voz 0788 07:21 nos vamos al Trivial acabamos Cisco

Voz 15 07:27 cuál es el quién tiene el mejor perder desde Carlos tus mensajes de voz tienen el seis ocho uno uno seis siete tres esta noche jugamos en el Faro de la Ser paro con Mara Torres

Voz 16 07:54 hola qué tal estás

Voz 17 07:56 muy preocupada mi negocio no está yendo como espera

Voz 18 07:58 Aíto cómo vas a basto desde que

Voz 11 08:01 Bush tenía anunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son lo parar a ella misma

Voz 0788 08:07 deberíais probarlo es fácil rápido y económico indica

Voz 11 08:10 hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 14 08:12 sin tres ser publicidad punto es tu negocio a despegar apunta bien

Voz 19 08:20 este verano tú puedes ser el Rey el rey de la serie es el Rey de los Stories el Rey del la y que el Rey de los datos que el Rey de

Voz 14 08:28 aquí sólo ahora hace Gable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses informa el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 20 08:41 abordo del transbordador espacial aproximando no

Voz 21 08:44 en nuestro destino el tres dos uno

Voz 1104 08:48 a puntito que tirarnos por la tirolina más alta del mundo

Voz 11 08:53 misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas dan mucha vida metas para recordar eventos repetición

Voz 1 09:04 distante Case Nizar de West en los bastante para que te lleves toda la tecnología Nissan

Voz 11 09:09 en esta hasta octubre sólo del quince al treinta de junio repetimos sólo del quince al treinta de junio y no para hasta octubre cubre ya tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con Nissan Innovation de AIDS

Voz 14 09:26 la patria una marca no le he entendido yo no veo rojos y azules yo españoles de blanco y es positiva

Voz 22 09:32 vino por eso es el más cálido

Voz 14 09:35 lo abre ya así que Max natal que la inmensa mayoría de joven el Partido Popular hace ya unos los emblemas Gemma eres tú

Voz 1104 10:03 el final para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad

Voz 14 10:09 porque habrá mucha la gente lo todo espectacular pasemos lista que los jueves suele haber multitud en todo por la radio Toni Martínez Martínez

Voz 23 10:24 está todo Darío Martínez está o los tres bueno arcanos y que está Arellano armera arcano arcano está muy bueno a ver

Voz 1104 10:32 se repita Toni Martínez

Voz 23 10:36 sí no está hola

Voz 1104 10:39 qué tal ahora sí especialista secundario la El Mundo ofrecidos luego El Mundo Today yo estéis El Mundo Today Lucía Taboada

Voz 1981 10:50 hola qué tal su Sara Ruiz hola

Voz 1104 10:53 hola señor Chet Olalla Iñaki de la Torre señor números para no no no no no no vamos a parar encadenado no oye una pieza tu Toni vamos se oye que estamos en una cumbre europea tenemos pendiente reunión de presidentes de Gobierno para elegir al sucesor de nuestro amigo Jean Claude

Voz 24 11:22 se acabó la era de Jean Claude Juncker a ver quién es su sucesor hay que elegir ahora

Voz 1104 11:27 eso por favor que tenga canción porque como sea Timerman qué haces con Timerman

Voz 0230 11:35 podría buscar canciones con Timerman bueno estará de Elton John Weimar mala

Voz 24 11:42 ah sí fíjate el desliz del pero bueno podríamos hablar

Voz 1104 11:48 luego también esta podría ser la de Ella Fitzgerald

Voz 25 11:51 la de Teinver más nada

Voz 1104 11:57 por los pelos

Voz 23 11:59 eh eh

Voz 1104 12:02 esto lo podemos probar incluso eh vamos a probarlo no vamos a aprobar presidente de la Comisión Europea France estoy mejor Chandler hombre que si el es verdad que este señor este señor Timerman se llama Francisco Cornelius Gerardo María Timerman refieren a todos estos nombres entonces y no le encontráramos canción podríamos hablar de él como el presidente de la Comisión Europea

Voz 0230 12:30 Francisco Cornelius esperar dos

Voz 23 12:43 día con no hay que precipitarse de todos manteros que la delegación española

Voz 27 12:49 muchas esperanzas de pillar cacho

Voz 28 12:52 porque esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 12:55 sí señora exactamente eso es lo que se trata de esta reunión en la Unión Europea a ver qué países pillan cacho los socialistas españoles son fuertes porque ha habido una victoria electoral inesperada el Gobierno español está levantando unas expectativas grandes practicamente imperiales como si todos los mandatarios de la Unión Europea esta tarde fuera recibir al presidente español cantando

Voz 23 13:25 notición notición Coalición Canaria no

Voz 0230 13:30 estarán en el Gobierno canario después de veintiséis años antes de que naciera Arca no

Voz 1104 13:34 estaba estaba gobernando Coalición Canaria ya tenemos también un día vino

Voz 0230 13:40 tras el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas con la cara dura de todos los demás el juez preguntó cómo habían destruido los discos duros y respondieron Nos dimos en la mejilla señoría tenemos la cara mucho más dura que el disco

Voz 0788 13:54 aquí si es que se que se que eso

Voz 1104 13:56 como hay que hacerlo

Voz 0230 13:59 qué tiempos qué tiempos que nostalgias que de todo lo bueno lo de Manuel Rivera

Voz 29 14:06 en mil

Voz 24 14:12 es el culebrón que nos lleva nos está llevando ahora no que como todavía no y un culebrón que además

Voz 0230 14:20 eh internacional vemos internacionalizado en París porque hay volver Rivera Albert Rivera diciendo Emmanuel Macron me has felicitado por los pactos que tengo en España con voz y el Elíseo absolutamente inusual ha hecho un comunicado diciendo aquí felicitado Rivera quien dice bueno exactamente exactamente lo que ha dicho es una información inexacta del presidente francés no ha publicado no ha hecho esas declaraciones en público y en privado Manuel Valls dice que Rivera apoya los reaccionarios Riviera dice que vaya apoya los populistas ibais dice que Rivera se apoya en la táctica de cuanto peor mejor ayer ya lo comenzó a explicar esto en Televisión Española

Voz 1104 15:05 que la estrategia del cuanto peor mejor una estrategia equivocara peligrosa

Voz 0230 15:14 él tenía una frase para acabar y acabó con un mensaje que era el que él quería cuanto peor peor claro y hoy lo ha vuelto a contar a Pepa Bueno tenía tanto interés en contar lo que ha fiado por acabar su mensaje

Voz 15 15:29 Pere cuánto cuanto peor mejor cuánto cuánto cuánto peor mejor no veíamos que vamos a escuchar

Voz 0230 15:37 bueno ahí Pepa intentaba dar conversación Pedro Manuel venía con su frase dice su frase cuanto peor siempre peor cuanto peor peor cuanto mejor no peor peor cuanto mejor mejor no todo el mundo

Voz 1104 15:53 que el cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor mejor para mí

Voz 21 15:59 en su beneficio y

Voz 23 16:02 Juan

Voz 0230 16:03 a lo mejor peor candor calor mañana verano Cano

Voz 23 16:11 perdón que realmente ahora viene el culebrón realmente el cule

Voz 22 16:15 durante el verano no es pasión de capitanes va ser pasión de ciudadanos lo que pasa que pasa en ciudadanos que ahora mismo se están enfrentando un nuevo verano mientras sigan pensando que el PP es tan culta van a vivir literalmente un verano azul eso se que empiezan a vivirlo el perro realmente en realidad que apoya a despedirlo que no sé qué ha pasado cuanto peor peor amigo pero cuanto peor peor peor peor es positivo no

Voz 23 16:38 aquí poco positivo entonces que me

Voz 22 16:41 pregunte qué está pasando y quiere mezclo peor Invesco verano para ver cuál es la última rima que te hace arcano que es lo peor que puede pasar en verano no lo sé algo por ahí me olido en Internet peor y verano si quieres lo pillas lo peor en verano sería Leticia Sabater en Veranos de la Villa

Voz 23 16:57 ah

Voz 30 17:00 qué

Voz 1104 17:08 la tocan a Córdoba

Voz 31 17:12 hay que recordar aquí derivadas de la gente recurre al lógicas poco realistas pero la verdad es que mejorarían mucho un ejemplo lo pone el pan

Voz 27 17:18 ni el ingeniero que inventó toallitas frescas para el culo que tiras de una y te traes cuatro podría haber inventado también el cajero automático

Voz 31 17:27 a todos nos hemos hecho esta pregunta qué formula Sonia todo

Voz 27 17:30 los porqué cuando suena la alarma de un coche lo escucha todo el barrio menos el dueño del coche

Voz 31 17:36 yo creo que este tuit desde entonces de ironía modo o lo tuitera Miguel

Voz 27 17:40 esto siempre considerada importante que cuando anuncian una película aclaren al final eso le sólo en cines por si vamos al mercado

Voz 31 17:48 a medida que Vox va adquiriendo poder en algunos municipios aumentan algunos temores el tuit desde afilado

Voz 27 17:54 vosotros le iría perdiendo el cariño a la Alhambra

Voz 31 17:58 llegan los la línea que separa la garantía de ser un borde es finísima un ejemplo lo pone Miguel Izquierdo

Voz 27 18:04 todo queda tienes adivina por tu piel veinticinco Portu Soho vente por tu cuerpo dieciocho tú sí que sabes es decir a una mujer cállate que estoy sumando

Voz 23 18:15 adiós que nadie esperaba

Voz 1104 18:23 después de las tutorías venga las noticias El Mundo Today

Voz 14 18:28 o Xabi Quique por este orden

Voz 1981 18:29 Pedro Sánchez acepta la petición de Podemos de renunciar al capitalismo hacer política a veces implica ceder para seguir avanzando camaradas ha dicho el presidente Pablo Iglesias reconoce que también ha tenido que ceder permitiendo que se conserve la propiedad privada en los chalés de las afueras nace sin Net Flix la plataforma que has sólo ofrece películas y series en las que sale Antonio Resines

Voz 33 18:56 bueno a mí lo has española ya está dedicando sus noches a navegar por el menú y sin decidir qué película de Antonio Resines ver flickr ya está rodando un documental que aclara la participación de Antonio Resines en el desastre de Chernobil

Voz 1981 19:14 concejal de Vox empieza a demoler la Alhambra

Voz 34 19:17 llevan varias horas golpeando una pared con un mar

Voz 1104 19:20 sí yo ya ha adelantado a su electorado que sufre

Voz 34 19:22 el recto necesitará dos legislaturas como mínimo

Voz 14 19:27 última hora Armand cuéntanos

Voz 31 19:29 senil Jordi Pujol sale a la calle exigir a la gente su tres por ciento ha sido detenido en una carnicería mientras intentaba extorsionar a los clientes por el bien de Cataluña

Voz 1981 19:42 vamos ahora con algunos titulares breves el humo negro de los consejero de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Voz 33 19:50 las caras de Bélmez desarrollan bocadillos para poder hablar entre ellas

Voz 1981 19:55 la Policía detiene al fin a los gamberros que se sientan al fondo del todo del autobús

Voz 1104 20:00 Fernando Alonso descubre la quinta marcha dos mil seiscientos setenta y tres años a los países de la Unión Europea para mejorar sus planes contra el cambio climático

Voz 33 20:13 ni el bar finalmente anula la boda de Sergio Ramos

Voz 35 20:19 hace

Voz 11 20:27 los Especialistas secundarios

Voz 31 20:30 saben de un poquito no porque cuando a todos pues ya es un clásico que perdemos a uno de los mayores productores de penados de España para que nos cuenten cuáles son las novedades de este año así que vamos a Soledad fuerte aplauso a Rodrigo pie qué tal director de la empresa helados a

Voz 27 20:46 ahí pase la verdad que es un placer estar de nuevo aquí no entre gente con tantísimo talento todo presunto todos los cadáveres

Voz 31 20:55 año usted no presenta los nuevos federados que danzan al mercado

Voz 27 20:58 es lo que tenemos para esta temporada decíamos la verdad que estamos muy muy muy muy muy muy orgulloso de la novedad este año la verdad que hemos hecho un muy buen trabajo en la empresa ojo es una empresa cien por cien becarios

Voz 31 21:08 no le ha editado seis más pasta para mí sí huy huy huy huy huy huy no novedades

Voz 27 21:17 empecemos una bueno una mediación que que creemos una ideación que creemos en helados suena es que lo va Petar no es el helado de tabaco que bien sí porque la empresa nos dimos cuenta de que hay gente que no chupa helado porque durante esos cinco minutos que dura no puede fumar verdad es verdad sin así que pensamos pues un helado desde el tabaco pues veo que te estás muy bien pero tiene nicotina

Voz 31 21:39 no me interesaba no eso va con su nicotina

Voz 27 21:41 quitarán y toda la mierda no hemos reparado en gastos tenemos el helado en tabaco negro que es en la ducados de tabaco rubio que se mal Polo

Voz 23 21:49 ahora suele cariñoso becarios ese hemos empezado muy muy muy arriba muy arriba

Voz 31 21:57 si podemos mantener el nivel venga que hay más atención otra novedad

Voz 27 22:00 a esta buenísima

Voz 23 22:03 es lo que becarios son vaya Juanjo mira habla bien

Voz 27 22:07 mira esta foto mira esta foto esto esto es un lazo amarillo con un valor sí correcto es el para la República

Voz 23 22:16 sí

Voz 27 22:17 no sé pues ya tienen un helado acercarse

Voz 0788 22:24 pero cuidado le parece bastante

Voz 27 22:25 o que no queremos ser sectario en otra empresa no tenemos ideología ni ética mira este esto es un polo normal de color marrón no parece un helado parece claro pero no es un Vox

Voz 31 22:39 a esta hora de Liria director de toros de rabo de toro

Voz 27 22:45 la medida no ha chupando va parecía una banderita de España que está sujeta al palo que organizaba totalmente barriga que bonito que bonito Íñigo Espinosa lo motero no ha felicitado

Voz 31 22:55 yo lo Espinosa no de los modelos que más que más tienes que matar

Voz 27 23:00 no piensa que los becarios hacían diecisiete horas al día mira atención a este el de llegado el desvelado es un helado derretido lo que viene a ser una bolsa de agua agua Achi Ring con este lado denunciamos el deshielo en los polos bonito toda la mierda a esta del cambio climático que te parece

Voz 31 23:17 nos metemos un poquito de denuncia un poquito de denuncio un poquito de tema que es denuncias fueron un pueblo de Retiro está bien sí sí a menores de edad pero bueno está claro el tema del cambio climático está juventud sube muy fuerte venga el último eso también lo va a apretar

Voz 27 23:33 el espera esté cese llama él él él instalado es un polo que viene con dos cámara de fotos una delante y otra detrás de mil doscientos megapíxeles no sé pero pero bien combinado que vale para que mientras esté comiendo helado te haga un selfie con el propio lado suma instan cómo se degrada Chávez

Voz 31 23:57 pues mal la verdad que no sé cuál cuál me gustaban bueno pues quién quiere recibir en su caso del catálogo de los helados de helados AIS que ya no esté número de teléfono

Voz 36 24:07 pues en otros cuarenta treinta y tres treinta

Voz 27 24:10 sois Rodrigo muchísimas gracias hablo

Voz 31 24:12 me regalo chino de regalos gira para vosotros

Voz 27 24:15 cadena SER lo diecisiete becarios pavos otro que me necesita

Voz 1104 24:21 aquí Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes

Voz 1981 24:33 pues mi adiós en alarde una cosa que me ha hecho muchísima gracia

Voz 1 24:37 ya

Voz 1981 24:43 es un tuit que igual habéis visto que Xavier realizado en todo el mundo el Britten cuestión varía llamada Harriet Alida que explica que suprima Zidane dan le dijo a sus compañeros de trabajo en Inglaterra que quería una tarta por su cumpleaños con la cara de la cantante Mariah Carey y yo no voy a juzgar los gustos de la gente me parece perfectamente válido pedir una tarta de cumpleaños con la cara de Alaya Carey pero lo cierto es que sus compañeros de trabajo no entendieron muy bien lo que pedía en la pastelería en vez de una tarta de Mariah Carey pidieron una tarta de Marie Curie la científica la premio Nobel efectivamente en la tarta en cuestión se ve una foto de la científica polaca con cara bastante seria en blanco y negro impresas sobre el chocolate bueno esta radial

Voz 1104 25:26 sí

Voz 1981 25:28 está radiante anécdota llegó a oídos de la propia Mariah Carey que escribió un tuit que decía esta podría haber sido yo sino hubiera suspendido las matemáticas tan el collage así que si quieres que tu artista o deportista favorito esté presente en tu cumpleaños equivoca te con la foto de la tarta yo qué sé M de Carvajal jugador del Real Madrid ponga Ramón y Cajal la anécdota en cuestión me ha llevado

Voz 1322 25:50 contarme cómo se hacen estas tartas con fotos impresas que la gente se está viniendo muy arriba con las tartas de cumpleaños instará pequeño que es la dueña de mis Robinson en Vigo me lo ha explicado

Voz 37 25:59 este es un papel especial que se mete una impresora de dulces que imprime la fotografía que tú

Voz 1981 26:07 como decía la gente pues ha venido bastante arriba

Voz 1322 26:10 con las tartas de cumpleaños así que le he preguntado a Sara que cuáles son las peticiones más extrañas que le han llegado en su pastelería

Voz 37 26:16 la mayoría se van a lo erótico de lo más extraña que me han pedido últimamente fue una chica que para su novio le quería ser una tarta con su coche favorito casi clásica se hace no sí que halló la verdad Nico y tuve que hacer la resolución del coche en la tarta novio sacándole unas fotos con su móvil charro ya al suelo sacarme una foto

Voz 28 26:40 todo esto reproducido en una caja

Voz 37 26:42 sí luego asumí animen en él un poco más friki lo último

Voz 28 26:45 la pena de Drago

Voz 37 26:49 del maestro Mut dentro y sangrando por la nariz cuando

Voz 28 26:52 veía a ensayar

Voz 37 26:58 efecto sobre natal

Voz 1981 27:01 bueno cómo es la gente pues pide de todo tipo de cosas comentó

Voz 1104 27:04 que nadie lo pena una tarta con el alcalde de Vigo con la foto la calderilla

Voz 1981 27:08 pues mira lo voy a preguntar si es que no sé sí sí claro

Voz 27 27:13 durante el seny tuviera alcalde

Voz 31 27:18 o viceversa

Voz 23 27:31 claro

Voz 14 27:35 la salida de

Voz 1104 27:37 Susana Ruíz en todos por la radio esta semana de que palo vamos esta semana vamos algo que no vais a adivinar cabecera ya se lo diré previsibles vamos a ver

Voz 38 27:52 bueno pues el buen buen muy malo pájaros agrupe a ver las rayas que ayuda ponemos más conocida la voz

Voz 27 28:20 bueno el caso es que las rayas ayudadas

Voz 38 28:22 te vamos a controlar su temperatura corporal según

Voz 1104 28:25 cubierto en Los Rodeos

Voz 38 28:29 que existe una diferencia de temperatura entre las franjas blancas y las negras que va aumentando a medida que el días buena parte del día las franjas negras están entre doce y quince grados más calientes que las blancas indica que este patrón único que tienen las cebras con subrayado no es un capricho de la naturaleza sino que forma parte de un sistema de refrigeración corporal los autores del estudio observaron que las cebras tienen este es muy curioso toda la capacidad de levantar el pelo de las franjas negras mientras que las ventas permanecen planas imaginamos un terciopelo que son capaces de empezar sólo las negras esta elevación de los pelos negros contribuya a regular la temperatura corporal ya que facilita la transferencia o la retención de calor según el momento entre la piel y la superficie del cabello estudios anteriores ya habían demostrado que las rayas de la cebra son notablemente más pronunciadas

Voz 1454 29:17 en los animales que viven en climas más cálidos osea cuando

Voz 38 29:20 ha miembro una alarma sé si es como una alarma

Voz 3 29:23 o sea que mucha gente tiene uno a cero en casa

Voz 38 29:25 por suerte no bravas en casa a todos los vecinos tienen ya somos el único de en fin este es el mundo de la RAE eso sí se ha confirmado seguro eh

Voz 5 29:56 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista corras mucho

Voz 11 30:00 Kuerten traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 39 30:04 día la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 3 30:14 multa condiciones en mutuo apuntó allí Cristo tiene Solana si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sino vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquilo

Voz 1 30:31 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calcula unánime Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 30:41 has cambiado de marchas inequívoca arte te sabes el camino sin al GPS

Voz 10 30:46 entonces hoy también helado día porque te mereces una recompensa por los pequeños logros diarios disfruta de todos los helados día al setenta por ciento de descuento en la segunda unidad como el fax de conos de nata día por sólo cero treinta la segunda herida hasta el diez de julio en la plaza de DJ día punto es

Voz 40 31:02 abrir las facturas de la luz y no entender nada lo nota

Voz 0788 31:05 Mann

Voz 40 31:06 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 9 31:09 por eso en Lucerna dejamos de hacerlo normal para hacer algo mucho más honesta ofrecer luz a precio de coste entre el luciera punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 14 31:24 entre otros muchas fotos porque

Voz 1104 31:30 te hace feliz

Voz 19 31:39 la Ventana en las redes sociales a La Ventana bien funky La Ventana

Voz 41 31:49 en la Cadena SER presentan

Voz 3 31:53 el placer de escuchar

Voz 21 31:57 si de verdad les interese lo oye

Voz 42 31:59 el primero te quieren saber es dónde

Voz 21 32:01 cómo fue todo ese rollo tenía fan

Voz 42 32:03 día que hacían mis padres antes de tenerme a mí Dimas puñetas estilo David Copperfield no tengo ganas de contarles nada primero porque es un ala

Voz 11 32:12 y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada

Voz 42 32:16 bueno estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente no digo que no pero a quisquilloso además no claridad qué voy a contarles mi opio crecía con velos suria Blair les de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quitará y que tuvieran que matarme quien reponer no poco leve

Voz 11 32:37 tampoco le he contado más eso que el mi hermano

Voz 42 32:40 viven cólico como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana el será quién me llevé a casa Nasar también y quizá en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares Leo costa noreste

Voz 0788 32:59 dos

Voz 42 33:00 pues no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que suplica cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tiene un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda Laura CB está en Hollywood prostituyen pase

Voz 11 33:19 y en el mundo es el Fine niveló nombren a El guardián no

Voz 15 33:24 entre el centeno J D Salinger mil novecientos cincuenta y uno Katrina se el placer de escucha

Voz 43 33:38 para poder entender la actualidad es necesario afrontar la desde todos los prismas Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno qué tal el fin de semana en ambientes de no no no pega ojo un y Pérez hoy puro con José Antonio Pérez hoy por hoy puedo de

Voz 11 33:57 lo grave no sé

Voz 28 34:01 estaba usted estoy encantado usó una grabadora que grabó tuvo miedo

Voz 1981 34:10 músico afonía

Voz 18 34:12 canadiense

Voz 28 34:14 a ver a ver a ver a ver

Voz 1981 34:17 no se componía Pepa Bueno como claro porque en la Casa Encantada tenían puesto la Cadena Ser que es que la Cadena SER se hoy en todas partes

Voz 28 34:29 no os escucho todo tipo de casa

Voz 11 34:43 con un Premio Ondas un Premio nunca lo hizo

Voz 1 34:49 el Premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cuál

Voz 44 34:53 meta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento

Voz 11 34:58 porque para cada hubo un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premios Premios Ondas los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se sede el España entre el Premios Ondas punto com escribe tu candidatura

Voz 15 35:18 la Ventana con Francina

Voz 1104 35:31 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio yo no sé si inauguramos hoy lo hicimos yo el otro día pero arcano tiene un consultorio por su puesto que no tienen consultorio tenéis que pensar cositas que es plantearle dudas lo que sea de eso es que eso es como siempre voy a voy a improvisar pero esta vez el formato es que me hacéis una consulta yo respondo improvisando rimas obviamente no resuelve nada lo pasamos el rato pues se quita saber la consulta cómo abrir una botella de vino sin sacacorchos bien bien bien bien

Voz 22 36:03 por ello yo como abrir una botella de vino sin sacacorchos y quieres lo su ves que te puedo hacer un tutorial para que te sirva en You Tube techo el otro día lo busqué y no se desfase se puede hacer sin incas un poquito con Las llaves de casa y así lo sacas realmente yo no me lo creo arcano lo está haciendo está haciendo como el recreo pero bueno cuéntame eso para mí es más difícil desbloquear el bloqueo que hay en el Congreso como lo puede sacar el temas de los pactos porque lo estoy haciendo ahora mismo en el segundo acto Chile complica la consulta así que lo cubre Se me complica la consulta más que la del uno de octubre

Voz 23 36:36 a ver a ver a ver

Voz 0788 36:39 por qué precisamente las peluquerías en las que atienden a hombres y mujeres se llaman

Voz 22 36:43 bien es menor porque se llevan unisex no lo sea aquí igual que no me sé todas las letras de LGTB Icub más ver cómo las dudas arcano lo está haciendo en realidad no hay similitud de atienden a hombres atienden a mujeres atienden lo que sea a cambio de que les papeles lo importante es ir a la peluquería yo le diría me cortas el pelo a cambio te hago una poesía pero bueno y entonces tú me puedes ver porque no le importa que sea hombre que sea mujer pero bueno me importa este chaval prefiere una peluquería unisex que un amigo unir neuronal que tenga lo suyo yo lo fluyó lo intuyo en realidad ahora mismo voy a mil pero por eso aquí cierra este free esto no es unisex sex sólo para ti

Voz 23 37:23 no

Voz 1104 37:26 a la última Xavi el último que me está saliendo chispazo

Voz 23 37:30 los chavales

Voz 1104 37:32 Nos cuesta fabricar unos cuantos

Voz 22 37:34 euros cuesta fábrica que un euro que este es un problema que ahora mismo tenemos en el feudo has empezado diciendo lo de cuántos euros arcano y por un momento creía que me estaba preguntando David Broncano ya además cuánto dinero tenía pero arcano lo está haciendo con esta poesía realmente puesta como cincuenta céntimos a ver si te creces el problema es que el dinero lo devolvemos con intereses entoces un euro que me representa para fabricar un euro que me está costando un euro cincuenta y luego te preguntas qué es lo que controla importa lo que cueste lo que control hoy en día es el dólar Gil cuantos dólares puede explicar que en realidad yo no puedo fallar pero arcano pistas lo que puedas eh a veces estoy dentro a veces estoy fuera pero siempre acabo estando en las dos K

Voz 23 38:12 caras de la moneda

Voz 45 38:20 sí

Voz 27 38:24 bueno el ratio de Estados Unidos ya esto Estados Unidos no

Voz 31 38:26 vamos a ir porque si os parece bien vamos a abrir nuestra conexión usa uves dobles Virgil calado

Voz 23 38:35 sí

Voz 27 38:44 gracias igual de aquí al viejo John Pike Els que no desierto que el hombre no pueda atravesar montado a lomos de un buen caballo con un revólver en una mano y una botella de whisky la otra lo puede preguntar cómo sujetas las riendas del caballo aquí faltan manos yo contesto con los dientes porque en el oeste Si no estás dispuesto

Voz 23 39:05 a morder sólo te queda trabajar todo este del rapero mi nombre que no amiga bueno quería

Voz 27 39:23 acaba la temporada médicos bueno tenemos al teléfono a un amigo cuál es su nombre

Voz 28 39:31 hola

Voz 46 39:33 como nuestro presidente fluye la tibia todos los oyentes de RCat Teo V quien sí

Voz 27 39:42 la letra bueno que me cuentas zonas

Voz 46 39:46 pues mira yo creo que que yo creo sinceramente que un hombre debe solucionar por sí mismo no pero tampoco hay que hallar la mano amiga tendida no con dos

Voz 28 39:56 cuántos Ballester timón Chaves y hasta dónde quieres llegar

Voz 46 40:00 los que me conocen saben que a mi me gusta ir por libre no que yo soy de los que forjan su propio destino aunque tampoco puedo negar cierta desidia cuando no y a aceptar el auxilio de los amigo en caso solo

Voz 23 40:13 todos los demonios Thomas que quieres tú Ramiro

Voz 46 40:20 a vosotros no tiene la verdad que sí vosotros lo estáis os estoy en carretera porque siempre rótula rodada en la diligencias conducen una diligencia que nos hizo Llor desde dichoso creen que boicots y llevo cartas ya está véase lo llevo las esperanzas de las criaturas de Dios a través dos caminos

Voz 23 40:39 bueno aquí te marca

Voz 27 40:42 qué pesado eres o a qué tan disparado mucho verdad

Voz 46 40:46 sí sí vivo muchísimo juego ver a mi madre la vieja señora Jefferson es decir

Voz 27 40:51 estás a ver yo estoy mira esto

Voz 46 40:54 del Indio Muerto a tres días de echar son Creek en medio del río que que cultiva la Vito justo de Colorado Spring estaba a la vuelta

Voz 27 41:03 jamás posará enviamos una diligencia vale una dirigencia grúa de cuál es cuando te mato vamos por Dios vamos a respirar un poco K9 de música sino Antonio ahora vamos a saludar un indio que por suerte son más parcos en palabras oso preocupado no tribu

Voz 47 41:21 sólo en los sí sí sí

Voz 1104 41:28 y que te cositas te cuenta os ha preocupado

Voz 46 41:32 pues preocupa pues la verdad se ha vuelto a poner de moda quién lo atribulado arrancar cabelleras

Voz 47 41:37 dos jóvenes que me has menos otra vez otra vez otra vez escenario has dejado

Voz 46 41:41 sí sí sí sí Villa habíamos cerrado de Cabo esta costumbre tan tan bárbara hay que tanto daño ha hecho a la comunidad también sabes lo que nos cortó erradicarla los viejos lo decían que sino arrancamos la cabellera el hombre blancos diría

Voz 47 41:58 fíjate tú fíjate tú las cosas que eso ya lo sabíamos de de de de de esta lacra para el caballito es que son los jóvenes de la verdad

Voz 46 42:08 sí sí sí pero por culpa de los turcos surcos pagar un Caracas

Voz 47 42:12 oye super cavó o en Turquía hay que tiene salida ahí si el pelado

Voz 46 42:20 la policía de aquí de la tribu dudosos los Mossos d'Esquadra pues

Voz 23 42:24 vale

Voz 47 42:26 van como locos detrás de los jóvenes sale mal de Pedro cero

Voz 46 42:32 sólo quería decirlo para para que se sepa que no se te este palos vale que sopas

Voz 47 42:37 pero es que sirvió su hijo nos hace su la labor

Voz 46 42:42 esto que estamos viendo hoy Vaquero esto es increíble me gustaría si puede ciertas los la gracia en nombre de mi pueblo si puedo

Voz 1104 42:53 sí claro que sí claro que sí esta es tu radio

Voz 48 42:55 un poco yo yo alguna yo hago el río

Voz 28 43:06 yo soy soy todavía no se preocupó acabar

Voz 48 43:13 hasta aquí todo bien

Voz 28 43:19 ya

Voz 27 43:24 si estamos aquí con con piel de gallina amigos

Voz 47 43:27 esa es mi mujer

Voz 27 43:32 gracias gracias a tíos ocupado buenos amigos se llega el crepúsculo ya este viejo vaquero debe dejar sus posaderas en el sofá para jugar por Lite

Voz 23 43:42 adiós adiós adiós

Voz 1104 43:45 sí oye esto los millennials el tema indios y vaqueros no tocar eso sí bueno el recelo dos años pasaba verdad muy rico ese juego el tinto o de otro ritmo leopardo un ritmo soy pero pero muy bueno muy muy bueno muy buena narrativa tú dirás que cuesta esta semanalmente

Voz 23 44:06 por aquí

Voz 3 44:10 sí que estuvo allí Intel presentaron el primer estudio que involucra gamers españoles traído aquí datos que rompen rompen con esa con esos estereotipos que tenían de gordo saludo friki encerrado en su habitación estaba está muy interesante mira por ejemplo aquí tenemos y tengo que decir que inmersa en pie he escuchado estos datos porque no pone en buen lugar a que nos escuchen el perfil el Geimer es ochenta por ciento el Geimer español es ochenta por ciento masculino ir veinte por ciento femenino pero este veinte por ciento está creciendo a ritmos muy elevados Se está cada vez hay más muchos más comunidad femenina luego es deben va esto me ha sorprendido de veintí el consumidor de veinticinco a treinta y cuatro años con trabajo y estudios universitarios o sea que yo crea de chavales parado para que no hacen nada no

Voz 1104 45:03 es que pagos indocumentados no le son gente provecho los Juegos

Voz 3 45:12 plataforma preferida de los dimes es el PC un treinta y ocho por ciento frente al móvil el Port en la tabla y el portátil digo y la consola

Voz 1104 45:20 otro lado otro dato muy en el

Voz 3 45:23 yo es que somos el cuarto país del mundo en consumo de ahí Sports o sea los deportes electrónicos o sea es es brutal la cantidad de gente que esto se ha visto reflejado que en la final de Lejeune Se va a vivir aquí lo bueno la final perdona la finales en París pero las los cuartos de final y las semifinales van a ser en el

Voz 1104 45:41 wifi de nuestro Bicing el otro sitio

Voz 23 45:44 esperaré Vistalegre Vistalegre el Valle de los Caídos es verdad

Voz 1104 45:49 hacer las cosas en el Palacio Vistalegre se va a celebrar se borró

Voz 3 45:53 el avión que recordando pero el premio son cinco millones de euros para ganador que son hay hay volumen ahí

Voz 27 46:01 luego es una comunidad en la que tener

Voz 3 46:03 es aquí en España mucho más madura que la que tenemos en Europa o por así decirlo ir esto se ve reflejado en los contenidos en los contenidos que se consumen un treinta y dos por ciento consume Youtube y esto me ha sorprendido brutalmente porque el otro veintiocho por ciento Facebook o sea que yo lo lo tenía totalmente descartado ahí fuerte entre los gamers y luego el diecisiete por ciento Instagram luego un tercio de los Kaymer no sigue ningún influencer a ninguno sabe esto me ha sorprendido bastante luego los Gimme no son esta gente tira que estaba encerrado que no jugaba con prefieres jugar con sus amigos de siempre no no gente no gente que Utah mucho jugar on line con sus amigos Yves Le preguntaron también si el ocio en el que no era lo videojuegos en donde invertían hay muchísima gente era viajar luego hay porcentajes entiendo porque suman más de cien

Voz 23 46:52 no tenía ni idea pero él

Voz 3 46:54 cincuenta y ocho por ciento viajar cuarenta y seis por ciento a deporte cuarenta y cuatro por ciento leer

Voz 23 46:57 sí sí

Voz 1104 47:02 es una cosa le cuatro por ciento pero esto

Voz 3 47:04 que era sobre si el cien por cien de tu tiempo lo invierte es en jugar el resto el cuarto cuatro meses no será le entiendo pero luego los juegos más jugado son el FIFA el leyes el Call of Duty y el contra el Strike ir rompiendo esto rompe todos los esquemas del frío que tenía yo que era el pues un vago que no hacía nada que sólo juega esta vez no es serio porque está tranquilo e enserio son gente que estudia gente aprovecho esto me me reconforta porque lo niña del futuro jamás podrán entender mi frustración al decirle a mi madre que no podía usar un juego

Voz 1104 47:41 Moraleja Moraleja Vega

Voz 35 47:57 igual yo tampoco tampoco es igual que tampoco

Voz 23 48:14 esta clase de música

Voz 1104 48:15 tampoco chunga estatus ya aquí quiere vinilo el vinilo los discos de los haga este del desafío este tipo de música se oyó ayer en el Café Berlín de Madrid este tipo de música sí formas saltando los que estábamos en la darnos él pudo esto es una música que

Voz 0788 48:35 se llama Roda de samba hay un grupo de Roda de samba hay varios en Madrid pero uno estuve actuando ayer en en Madrid ya digo que era porque en los los convenios de Radio Madrid de Marta González Novo y sus compañeros de Hoy por Hoy Madrid hicieron el digamos la actuación final de una sección que tiene muy bonita en la que van por allí grupos de de todos los tipos de Madrid que se llama suena Madrid iba a grupos pues que tocan por la calle sobre todo pero que tocar en garitos y que queremos conocer todo el mundo bueno pues eh esta era una música preciosa que sonó allí yo lo que quería era me daba cuenta de que se parecía a otra música muy parecida que es esta ley ahora

Voz 14 49:24 venga nada

Voz 1104 49:27 alguien está saboteado los apuntes de la clase

Voz 0788 49:30 falta la aguja del disco no es lo que quería era llevarnos de viaje con esta música

Voz 1104 49:35 inténtalo bueno yo lo voy a intentar porque lo que le

Voz 0788 49:37 ya sabes que todos estos ritmos se parecen y es muy gracioso la

Voz 27 49:40 eres música brasileña como sabéis

Voz 0788 49:42 el samba lo que os decía antes era el modo de la samba original que tiene un ritmo así mecido entrecortado también con la flautista es de fondo y resulta que esto que estamos viendo de fondo a ver si conseguimos un poquito más el Calypso subimos lo hizo el ritmo es parecido es parecido a mí es que me suena entrecortado pero sé que todo el mundo lo está haciendo bien bueno lo que quiero que me dice es que la música viaja tiene muchos parecidos tú puedes ir viajando con la música nos hemos sido la primera música era de Brasil Iniesta es el Calipso que se bailan Trinidad y Tobago y se toca y además ha sigue tocando todavía no tiene influencia francesa y española cuando la portuguesa es la que hace la influencia dentro de Brasil si seguimos viajando con esa música de repente nos encontramos con el momento jamaicano que está por ahí cerca escucha

Voz 1104 50:41 a mí

Voz 53 50:45 sí

Voz 0788 50:57 hemos ido al Caribe estábamos en la música de bueno de la costa sur de de Bahía sobre todo que por lo visto donde nació la musical brasileña del que hablaba antes después nos hemos ido a Trinidad y Tobago que están por allí no muy lejos de repente hemos saltado al al momento jamaicano que un día que era la música una de las músicas de las que se había nutrido luego el reggae Si sigues no cambia mucho la música es muy curioso IT hoy es esta otra música suena

Voz 35 51:27 te pareció Cate Ermakova

Voz 14 51:36 más intensas las cajas negras se tras

Voz 0788 51:52 pues es muy gracioso porque aunque los suena caribeña esta música resulta que está pegada a África estamos ya que se parece bastante a lo que he dicho antes que era la música de la la arroba de samba que se parece un poquito al Calipso que se parece un poquito al momento jamaicano resulta que es música casi africana o bueno africana directamente porque es de la isla es de es de Cabo Verde en Cabo Verde conocéis muchísimo a cesar ya área devoró bueno pues está la esta música que se llama la Morla viene parte de la música francesa parte de la música portuguesa y parte de la música inglesas muy gracioso pero siguen siendo ritmos y sonidos muy parecidos por esos digo que es para seguir de viaje con la música nos hemos hecho más al Este como a seguir oyendo canción

Voz 14 52:38 estás

Voz 0788 52:48 no sé si hacéis idea de cómo es el mapa veníamos de la costa de Brasil los hemos ido hemos subido un poco al norte hacia el Caribe ahí hemos escuchado dos o tres músicas que siguen siendo parecidas os voy a intentar sorprender para que es como muchas músicas se parecen porque unas y otras han bebido de la música africana han llegado las músicas contaminando por así decirlo en el mejor sentido de los de la metrópolis a la colonia de la calumnia ha vuelto a la metrópolis que bonito porque si os dais cuenta ese sonido cantado el portugués por supuesto como es la Morla si lo pasamos a un fado rápido no suena tan diferente escuchar

Voz 14 53:45 para María

Voz 35 53:50 esto

Voz 0788 53:59 es mutua la influencia claro moverte entre deporte

Voz 1104 54:01 Albert graves porque además me han descubierto todavía lo

Voz 0788 54:04 los musicólogos que llegó primero que influencia llegó primero para convertirse enfados Sol se sabe que las letras y que eran lisboetas pero luego no han sabido muy bien de dónde viene las música pero sí que han influido mutuamente como como decía antes efectivamente Si te vas del fado ya seguimos el viaje de repente voy a hacer un salto que os va a aparecer eh loco menores como esto que ahora no es tan raro

Voz 14 54:34 eso es una mazorca segoviana cerquita