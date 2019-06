La Ventana (20/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 son las seis las cinco en Canarias mal día para la bolsa española con los bancos castigados por la posibilidad de una bajada de tipos de interés en la zona euro además Eladio Meizoso es noticia también el petróleo buenas tardes

Voz 0527 00:15 buenas tardes y el Ibex treinta y cinco ha bajado hoy un cero coma veinticinco por ciento hasta nueve mil doscientos ocho puntos frente a las subidas generalizadas en Europa un cero con cinco por ciento el Eurostoxx en Wall Street donde el Dow Jones avanza ahora mismo un cero con seis por ciento la clave aquí ha estado en los bancos los son seis de los ocho valores que más bajan en el IVA

Voz 2 00:34 sobre todo el Sabadell que ha perdido un cuatro

Voz 0527 00:36 ocho por ciento y el petróleo como dices al alza está en sesenta y cuatro dólares el barril de Brent son tres más que ayer su nivel más alto en junio todo después del PIB de Trump diciendo que Irán ha cometido un gran error con el derribo de un dron estadounidense

Voz 1454 00:50 Ciudadanos no se siente desautorizado por el Gobierno francés que esta tarde ha desmentido que su presidente Emmanuel Macron haya felicitado a Albert Rivera por sus pactos en España tal y como había asegurado esta mañana el líder de Ciudadanos en Bruselas los naranjas insisten en que hay buena sintonía entre ambos información de Óscar García

Voz 2 01:08 Fuentes cercanas Albert Rivera aseguran a la Cadena Ser

Voz 1645 01:10 el Elíseos y trasladó buenas palabras a los responsables del partido tras las elecciones andaluzas tanto por el crecimiento electoral como por los resultados y también por la entrada en gobiernos esto aseguran las fuentes consultadas no matiza en nada el mensaje que esta mañana lanzó Rivera que ha dicho que Macron y el Elíseo apoyan sus pactos en España Illes han felicitado por tanto la dirección de ciudadanos dice no sentirse desautorizada más aseguran cuando Albert Rivera se ha reunido este mediodía en Bruselas con el secretario general del partido de Macron Stanislas Guerin y Yeste le ha confirmado la buena sintonía de la formación francesa con Ciudadanos

Voz 1454 01:45 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca alerta de la situación de un matrimonio de octogenarios ambos con movilidad reducida y ella además con alzheimer que van a ser desahuciados de su vivienda la semana que viene en Zamora de ellos encarga a su hijo que además no tiene trabajo un caso que nos cuenta José Manuel Gozalo buenas tardes

Voz 1081 02:02 bueno extras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ya planteó esta situación el pasado mes de enero al banco y prometió tramitar un alquiler social a esta familia pero de momento van pasando los días y esa solución no llega a medida que se acerca la fecha del desahucio esta plataforma ha asegurado que no va a permitir que se deje a esta familia en la calle sin una alternativa habitacional los dos miembros de este matrimonio de ochenta y cinco años tienen movilidad reducida son dependientes además la mujer tiene alzheimer una enfermedad cardiaca el hijo que vive con ellos y les cuida es un parado de larga duración

vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:36 hola buenas tardes hoy a las nueve deportivo a la Burgueña Mallorca partido de la ida de la final por el ascenso a Primera División la vuelta asegura el próximo domingo en Palma además hoy España conocerá su rival de octavos de final del Mundial femenino au Suecia o Estados Unidos si ganan las americanas lo empatan serán ellas sigan a Suecia será contra las suecas

Voz 0313 02:52 Estados Unidos Suecia a las nueve igual que el Chile de ahí

Voz 3 02:55 Mendia para cerrar el grupo F en el grupo acaban de empezar el Holanda ganada uno Zaranda los dos con cero cero

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

PSOE y Ciudadanos gobernarán juntos en San Sebastián de los Reyes el alcalde Narciso Romero logró ser investido de nuevo el pasado sábado por una falta de acuerdo del bloque de la derecha y ahora pactado con la formación naranja para evitar una moción de censura SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 1243 03:21 la suma de los concejales socialistas y los del partido naranja se queda en doce ediles uno menos de los necesarios para la mayoría absoluta no sabemos si la buscará por ejemplo para aprobar los presupuestos con los partidos de la izquierda o con PP y Vox que den con este pacto cómo se esfuma la posibilidad de una moción de censura en el futuro en las próximas horas se trabajará en el acuerdo programático y ha dado a conocer la estructura y el reparto de las diferentes delegaciones el alcalde socialista Narciso Romero asume Comunicación urbanizaciones nuevos desarrollos mientras que el líder de Ciudadanos y ex concejal del PP Miguel Ángel Martín Perdiguero será el vicealcalde y primer teniente de alcalde será además concejal de Urbanismo Vivienda Obras Servicios Infraestructuras Seguridad Ciudadana Festejos y Turismo

Voz 1454 04:00 la inversión extranjera cayó un cuarenta y cinco por ciento en la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre del año según datos del Ministerio de Economía con todo Madrid sigue siendo la comunidad que recibe la mayor parte de la inversión extranjera Ángeles revuelo

Voz 0313 04:11 la inversión foránea Se reduce de seis mil doscientos

Voz 4 04:14 en dos millones de euros a tres mil cuatrocientos veintidós en el primer trimestre del año dos mil diecinueve No obstante los madrileños son los que más inversión extranjera reciben en el país siete coma cinco euros de cada cien esta inversión en la región procede mayoritariamente de países como Luxemburgo seguido de Reino Unido Países Bajos y México los sectores donde más se reduce esta inversión son el de servicios financieros publicidad o el de suministro de energía eléctrica Joyce

sentado el Plan Verano dos mil diecinueve en el pantano de San Juan el plan de seguridad que ya está en marcha desde hace unos días el objetivo es reducir el número de incidentes en los pantanos y zonas recreativas de la región durante las vacaciones también prevenir los incendios tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Ike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

son las seis y casi diez minutos de la tarde a las cinco en Canarias yo estoy casi por poner la banda sonora de de Parque Jurásico bueno igual no hace falta igual que la ponga Nieves Concostrina pero es que hoy hoy contamos en una ventana un episodio importantísimo el hallazgo de los primeros restos de dinosaurio

Voz 18 09:49 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la Historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:05 ahora el veinte de junio de mil ochocientos veinticuatro ha quedado en los anales de la paleontología dicho sea así con intensidad ese día el célebre naturalista zoólogo Jobs cubierta escribía una carta al científico inglés Gideon mantel confirmando le esos dientes fósiles tan raros e inclasificables que le había enviado no eran ni de rinoceronte ni grande ni de ningún otro bicho conocido eso era de un animal nuevo les decía hubiera quizás un reptil herbívoro hoy descomunal y lo era eran los dientes de un igualado ante aquella fue la primera catalogación del fósil de un dinosaurio fue el primer pasito de la paleontología Guide han mantel era un apasionado de la búsqueda de fósiles India cuando husmear va por las minas del sur de Inglaterra encontró huesos y dientes muy muy grandes por la forma parecían ser de unánime

Voz 0136 11:18 al gigante que se alimentaba de plantas

Voz 1626 11:20 pero llegaba hasta donde llegaba por eso consultó al mayor experto naturalista europeo el francés Georges cubierto que utilizando su propio método de anatomía comparada Le confirmo aquel veinte de junio que tenía entre sus manos dientes de un reptil de proporciones gigantescas así fue como Gideon mantel tras observar que aquellos enormes dientes fosilizados se parecía mucho a los de las actuales iguanas bautizó al presunto nuevo bicho como Higuaín Odón que significa diente de iguana tuvieron que ser bichos grandísimos visto el tamaño de los fósiles y lo era los igual antes pesaban ocho toneladas y eran herbívoros cómo se puede estar tan gordo comiendo solo verdura la paleontología y la ciencia siguieron avanzando y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta hace millones de años salieron ilustrados con sotana hay dijeron de sonada

Voz 19 12:14 absolutamente imposible

Voz 1626 12:34 porque si Dios creó la tierra hace seis mil años ningún bicho estuvo aquí antes porque no había tierra donde estar vale entonces como explicaba la iglesia que aparecieran huesos tan grandes de ningún animal conocido pues estaba claro es que no eran animales eran de los gigantes de los que habla la Biblia por eso cuando descubrieron unos testículos descomunales fosilizado dijeron lo veis de un gigante hilo llamaron escroto un humanum era el extremo inferior del fémur de un mega los AUS un bicho que correteaba por aquí ciento sesenta millones de años antes de que Dios creara la tierra

Voz 0313 13:15 pues se pongan como se pongan las cuentas a mí no me cuadran eh yo yo los de las sotanas que decía Nieves no me lo creo mucho porque del cielo sabrán o no sabrán pero desde luego de la tierra de sus habitantes y de sus problemas a veces parece no tenga ni puñetera idea suerte que ahora en La Ventana abrimos Radio lindo para compensar un poquito

Voz 17 13:39 radio

Voz 20 13:42 una mitad particular para observar con el tinto no ahora no

Voz 21 14:04 hola

Voz 0313 14:08 estoy seguro que a esta hora hoy muchos oyentes de La Ventana están rebobinar su cabeza diciendo esta canción me suena pero la ponían esta canciones hace una dos temporadas efectivamente podemos contar el origen de la historia pero aunque seguramente algún hoy a lo conozca no me importa refrescar esa memoria Elvira Lindo decidió en el comienzo de esta sección de radio lindo en La Ventana elegir esta canción yo se lo pregunté primero Iñaki de la Torre después cada semana cada semana cuando sonaba para abrir este espacio había oyentes amigos amigas que llamaban que escribían preguntando quién es quién canta como se titula la canción quiere ser interpreto Elvira Lindo buenas tardes

Voz 1628 14:47 hola buenas tardes no me dejes mentir

Voz 0313 14:51 no Lola la gente preguntábamos

Voz 1628 14:52 muchísimo quién era el que en el cantante de quién era la canción pero yo creo que es que es

Voz 0313 14:59 estaba hecha para nosotros no está eso eso eso lo preguntaremos Laura yo sé

Voz 1628 15:06 bueno pues yo creo que esta es una de las primeras canciones que yo escuche de Antonio zambullen y me acuerdo perfectamente que iba andando por Lisboa ideó una tienda de discos surgía una voz maravillosa tal y como ocurrió con los niños y el fantasías el flautista de Hamelín me sentí completamente atraída entre la tienda y medio el primer disco de de zambulló ya una vez que es que escucharlo a él es quedarse rendido ante esa voz email desde entonces me ha ido acompañando y desde que nosotros no elegimos para esta sección que tú llamas radio que de vergüenza

Voz 0313 15:50 bueno pues

Voz 1628 15:52 desde que les elegimos para esta canción yo qué sé yo creo que los guió muy bien en los primeros tiempos porque tiene usted tiene un tono especial

Voz 0313 16:00 tiene un aire pues mira tú sabes aquella peli de Woody Allen que están en la fila del cine y uno está hablando un pedante tienes no porque Mc Luhan decía me dice mira aquí está más Luján Antonio están buenas tardes ojo zambulló como pronunció bueno como tú quieras sus fans ver en mi tierra me llaman Bush zambulló

Voz 1628 16:21 es una muy buena Antonio buenas tardes

Voz 2 16:25 hola qué tal ve muchas gracias por por poner la música en tu tu rubrica aquí no me me quedo muy feliz

Voz 1628 16:35 bueno bueno no solamente ha sido esta canción hemos puesto verdad

Voz 0313 16:40 Tomás ha habido más pondremos unas cuantas aguanta de su disco de The yo a peso dudó a beso beso al al redactar hacerlo vino al revés al al regreso del revés del Rey del revés servirán sabes

Voz 1628 16:55 lo que pasa Carles que cuando basa

Voz 22 16:57 va a Lisboa el al

Voz 1628 17:00 la gente se le dan también lo sintió más a los portugueses quiero intentar decir una frase pilla una pobre frase en portugués ya no te deja nombre porque ellos hablan perfectamente español es imposible practicar un puerto así que escuchamos a Antonio da mucho que yo creo que no sé cuando aprendería español pero seguro que de chico de cruzar a España los veranos o algo así cuando Antonio sabes que yo

Voz 2 17:29 mi tierra está muy cerca de de España unos setenta kilómetros siete y poco kilómetros siempre he tenido mucho contacto con la cultura española del sur más del sur no sólo con una parte de las de las de la de las músicas que es que escuchábamos las las la Israel ir también por la por la tele porque veíamos a veces veíamos más la televisión española la portuguesa porque no no llegaba allí la portuguesa y por eso fue parte practica yo creo que fue sobre todo por eso y por habla hablar con la gente vamos vamos intentando in ente saber cómo se como se como se habla hay practicarlo

Voz 0313 18:18 la sensación que os os forfait más vosotros que nosotros que era exceso

Voz 2 18:22 viaje diría tampoco un poco incompleto yo estoy encantado yo estaba juntando para para ahí porque tenemos un un un ejemplo de que eso no pasa siempre han Hernández que es una una española de de aquí de mal desde Madrid no de Madrid que trabaje en Lisboa que trabaja en en la calle

Voz 0313 18:41 salen universal y habla muy bien

Voz 2 18:43 el portugués ya en estos momentos me me decían que ella ya tiene algunas alguna dificultad en hablar en español por eso está aprobado quiere que si quieren pueden

Voz 0313 18:58 mira vamos a comprobar vamos a comprobar que Antonio no sólo habla el el el castellano perfectamente sino que lo canta mira tú a mí en un clásico además ya verás qué violines tan hermosos de entrada y mira como una amapola en su voz ya verás Medea

Voz 23 19:15 de los hierros de Tour reza

Voz 24 19:21 Dead

Voz 23 19:25 escuche la triste sin

Voz 21 19:51 ah

Voz 22 19:56 sí

Voz 1590 19:58 sabes qué me viene a la cabeza escuchando hombre mi madre cantando esa canción sí

Voz 22 20:04 esta

Voz 0313 20:06 le diera

Voz 2 20:08 esta esta música la hemos elegido porque durante durante la grabación del disco nosotros siempre hablábamos mucho de cine pero al revés cuando terminábamos una era un arreglo una canción las siempre pensábamos a ver qué director elegiría para para para sumar su su película esta música hay siempre imaginábamos a Tarantino o están muy Kubrick o Woody Allen pero gira León en espero al revés hemos hecho luego al revés por ponerlo por eso por lo fueron Érase una vez en América en una película que no que no nos encanta ir lleno Morricone es un héroe para nosotros si este este arreglos la la escena la escena incide en el restaurante en Nueva York Robert venir todos los todos éramos muy enamorados de esa de esa de esa escena de es de esta música también por eso hemos hecho esta versión

Voz 0313 21:23 de todas formas si queremos profundizar en la parte digamos cinematográfica de este disco de de Antonio zambulló el dúo a beso hay yo tengo otra candidatura antes decía una película de Woody Allen yo tengo una por una peli de en que es multimillonario clarísimo

Voz 25 21:38 no

Voz 26 21:48 sí que Defensa sería Pöttering gran con no hizo horas de paz toma patas e sueño parece dar algo para pater pre natal tu destructor como producto Díaz mayo

Voz 0313 22:07 esta noche toca Madrid Woody Allen Esta noche toca demanda con su banda de jazz es una Noches del Botánico está aquí ha llegado esta mañana toca mañana se vuelve bueno

Voz 1628 22:16 yo tengo entradas para yo tengo entradas para Antonio

Voz 0313 22:19 al Bayern en el teatro en el teatro Nuevo Apolo en Madrid

Voz 1628 22:23 es que es así que realmente prefiero mus he tenido oportunidades de ir a verlo pero bueno pudiera aficionado no porque tenemos que recordar que Antonio este Bella del Alentejo de uno en zonas súper musical no entonces una una tierra de una gran tradición coral en Portugal fue entonces cuando las tierras musicales yo creo que es más es mucho más probable que la gente Cantero bien y cuando además es empieza desde niño es más probable que haya gente de adulta que canté bien si además se tiene una voz privilegiada entonces el milagro pues es Antonio zambulló pero a mí me gustaría que contara desde cuándo empezó a cantar porque esa creo que es muy importante

Voz 2 23:10 sólo rafia fue desde siempre porque yo he tenido he tenido la fortuna de tener una taberna enfrente de la casa de mi abuela donde yo pasaba los días porque mis padres trabajaban en esa en esa tal Taberna bodega está van siempre lo los hombres sobre todo por la mañana y al final de la tarde cante y cantaban las músicas tradicionales de Mi religión es mi primera memoria musical y fue por eso que yo he querido he querido ser Cantor escuchando a los hombres y luego tenía una abuela que como todas las balas tienes toda la paz quince del mundo y me enseñaba las las letras e incluso yo me iba muy tímido siempre pero me iba llegando a lo a los hombres que cantaban

Voz 22 24:01 con una

Voz 2 24:03 momento en que me invitaron me me pusieron encima del balcón de Pedra yo cantaba con ello así fue así que empecé cantando las músicas tradicionales

Voz 0313 24:12 y sobre todo escuchando yo creo que

Voz 2 24:13 lo más importante para cualquier para cualquier músico además de la formación clásica que que ha que uno tiene es la la escuchar escuchar a los otros y luego elegir lo que quiere seguido no

Voz 1628 24:31 porque luego vinieron los fados Antonio pero hubo algún cantante que te hizo clic en la cabeza y que y que te hizo desear cantaron

Voz 2 24:42 estados de los Estados no después

Voz 1628 24:46 hubo algún cantante que te influyera muchísimo

Voz 2 24:49 referencia claro que hay hay un momento en que mi vida cambia cuando escucho cuando escucho a Chet Baker y eso no se Hubert sobretodo estos dos luego por estos dos llego a los a otros como a Keita no fútbol como ha la a vivió Audi Day como la Nine Simón como yo que sea Tom Waits de área es porque ya que ya han hablado aquí también todos esos cosas

Voz 0313 25:18 es decir Caetano Veloso como tú

Voz 27 25:21 sí pero los dicho bien no no no no no es verdad

Voz 2 25:28 pero sí fueron eso iba hay hay cada cada cada cada Cantur me lleva a un género y luego es el género que que me cambia porque Berto para para la música brasileña luego llegó a Atón subí Vinicius de Moraes que y eso eso es un universo impresionante Chet Baker con el jazz luego llegó a dividió auditoría

Voz 0313 25:51 pero fíjate fíjate la parte la parte brasileña más brasileña de de tu disco en esta canción como se nota ya verás

Voz 28 25:57 no

Voz 0313 26:06 no

Voz 29 26:08 el silla curas

Voz 0313 26:16 uso

Voz 29 26:17 dar Demba

Voz 30 26:22 hay

Voz 31 26:25 a compás que jugó aquí no es malo

Voz 0313 26:40 bien Antonio vamos a hacer una cosa como veo que has venido con la guitarra Elvira yo te vamos a atracar de vamos a pedir que te quedes luego un ratito Iker reales a los oyentes de La Ventana una canción cita en directo por favor como aperitivo de de mañana en el Teatro Nuevo Apolo por prepárate que luego enseguida volverá a Alba

lo que pasa

Voz 0313 31:12 lo que pasa

Voz 45 31:14 el

Voz 46 31:20 tú

Voz 20 31:29 hay

Voz 47 31:31 en La Ventana con contra

Voz 20 31:34 las Francina esto tema voy a América soy todo aquello que no puede llamar

Voz 2 32:01 en todo a que que no pueden Doña mal

Voz 48 32:08 aristas tan después aquí tengo que lo que sea que lo que sí

Voz 49 32:43 quién recodo del sueño

Voz 48 32:54 y mira

Voz 0313 32:57 no lo pudo ver la cara Elvira Lindo que está Asturias esta tarde pero esta maravilla que hacen Antonio zambulló y la hacerte que es seguramente la canción que más habrá sonado del disco durante las últimas semanas aquí hay quién España será escrito Drexler lo sabía

Voz 1628 33:13 sí sí sí ya bueno yo creo que esta canción al menos Llanos la sabemos si si si yo no sé si Antonio cada vez que va a un sitio porque en Madrid en España tiene muchos seguidores ya yo no sé si por ejemplo mañana que va a actuar en Madrid el prepara algo especial no tiene un un ánimo especial para el público de Madrid o uno hace siempre el mismo concierto

Voz 2 33:36 no no normalmente tenemos tenemos como base el concierto que es el último disco pero siempre preparamos algo Square frente

Voz 1628 33:50 pues ya veremos lo que oye and yo yo voy a expresar un deseo aquí ya que está Antonio

Voz 0313 33:56 venga venga una una persona tan condecorado

Voz 1628 33:58 tan querida en Portugal qué podemos hacer para que de verdad se haga un Abel o un para que haya un tren bueno entre entre España y Portugal porque no lo hay yo ya les he visto yo creo que sí

Voz 2 34:11 está hablando de eso polvo hablaría hablando hace mucho habrán hecho en Portugal hay una hay un problema con dos trenes hay una guerra con los trenes que la gente cuando cuando de los países más más de Ségol olvidos más desarrollados desarrollados invierten sobre todo en los trenes de trenes de alta como tienes en el centro de Europa y aquí en España incluso también lo tiene en Portugal lo hacen al revés corta nos trenes de desde Lisboa para el sur por para para mi tierra no hay tren ahora porque no han electrificada la la línea y es así en un país no

Voz 0313 34:54 increíble bueno pues tenemos que los países con gente Dios

Voz 1628 35:00 que unirnos a reivindicarlo porque queremos estar

Voz 0313 35:03 no aquí nos hemos pasado verdad con la alta velocidad seguramente no se ha ido en detrimento y en Portugal os habéis quedado cortos y hay que buscar un punto de equilibrio

Voz 1628 35:13 es verdad que os que aquí por la noche sí sí pero además hoy que aparece todos los días que ya no podemos viajar tanto en avión necesitamos trenes para poder estar más cerca de Antonio zambullen

Voz 0313 35:30 me dejas que proyecte un poquito más Elvira otro de los elementos que a mí me llamó mucho la atención y me me agrada de más de este disco que es es saudade no en pero será la nostalgia verdad el recuerdo la memoria hay hay dos canciones en concreto que arrancan además con con una guitarrista muy hermosa ya verás esta es la primera

Voz 49 35:50 eh

Voz 23 35:58 nos vamos

Voz 0313 36:07 esto es un amor antiguo un amor de antes pero es que del antiguo podemos conectar perfectamente con la vieja escuela con el viejo estilo moda entidad

Voz 50 36:18 en sí

Voz 21 36:20 eh mira

Voz 50 36:25 sí mira tú

Voz 23 36:33 a estar se

Voz 21 36:37 está fuera héroe

Voz 0313 36:48 de dónde sale ese sentimiento Antonio donde tiene que escarbar uno tiene que rascar partes

Voz 2 36:54 la música la he hecho inspirado en las músicas tradicionales de Mitterrand y a la letra la letra habla de las de las desde te cosas tradicionales que se aprenden ahí cuando cuando eres niño como ir al río a de para

Voz 51 37:11 Skaar de hacer

Voz 2 37:14 desde aprender a cocinar los productos tradicionales porque tenemos una gastronomía riquísima de oí muy variada y luego llegar a la conclusión de que aquello que que has aprendido no sirve para nada sino para que tengas muy orgullo de lo que de dónde de To be de rehenes

Voz 1628 37:36 yo no envidio yo sólo por tu ambiente deberá tienen un gran amor por sus tradiciones porque además te lo cuentan te lo venden por su comida por su música por su paisaje no a lo mejor luego se convierten saluda de pero lo envidio porque los españoles somos mucho más escépticos con lo que somos y lo que tenemos

Voz 0313 37:57 nos cuesta lo de la tradición verdad abrirá tampoco acabo de entender por qué

Voz 1628 38:01 no no no no nos cuesta es muy bonito en Portugal encontrarte en todas partes en un peso muy fuerte la la tradición y la cultura popular

Voz 0313 38:11 Antonio te vas situando en el micrófono no regala en directo claro suena esta canción de fondo

Voz 21 38:19 tú te subía de Face si es que

a este a este ser tan encantado un beso muy grande para los dos y Antonio espero

Voz 1628 38:45 a este a este ser tan encantado un beso muy grande para los dos y Antonio espero

Voz 22 38:50 poder abrazar mañana

Voz 0313 38:53 les dejamos con Antonio mucho y cata ven todas

Voz 21 39:03 para Sita

Voz 49 39:06 Madrid fue ver uno

Voz 21 39:10 a eso de Haditha niñas no

Voz 49 39:20 ver pues no

Voz 26 39:23 el don de

Voz 21 39:29 más de mí es que es veros jueces con su

Voz 26 39:39 eh eh

Voz 21 39:45 a mí no

Voz 20 39:56 a bordo

Voz 21 40:00 y si era PCI brío con trote pues no voz también

Voz 49 40:32 a ver

Voz 21 40:37 mí es ir a pique pero este acto

Voz 49 41:05 de Mary pero hay caos

Voz 21 41:15 mi casa es y un verbo estar

Voz 49 41:28 sí mira mira más

Voz 22 41:51 ser Europa

Voz 55 46:08 el arte

Voz 20 46:09 es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 5 46:15 tanda de con Vic

Voz 56 46:16 el por

Miguel del Pozo buenas tardes

Voz 1628 46:27 buenas tardes Carlas cómo estás amigo muy bien aquí en Girona esto

Voz 0313 46:32 en Girona se mostró desperdigados por ahí que decir grandes es la radio permite hacerlo todo hoy vamos a asomarnos al cuadro yo lo aviso siempre a los oyentes para que intenten tenerlo delante ya has y saben exactamente de qué estamos hablando hoy nos asomamos a un cuadro de Caspar David

Voz 5 46:46 derecho que es caminante sobre un mar de nubes busquen los y pueden porque

a Hamburgo

Voz 57 47:01 a Hamburgo

Voz 0136 47:03 Museo llegamos a la estación central decidimos dar un paseo antes de entrar al descubrir que el museo está justo al otro lado de la kale andamos sin rumbo fijo cruzamos varios canales formados por el río Elba a su paso por la ciudad en una visión lejana advertimos el edificio de la Nueva Filarmónica la obra de los arquitectos han De Niro que se eleva como una montaña artificial sobre las casas antiguas las nubes se reflejan en su fachada de vidrio y la lluvia comienza a caer sobre nuestras cabezas volvemos en dirección a la estación y entramos en el museo en pocos minutos hemos dejado atrás la ciudad sus ruido y sus materiales modernos también sus prisas y los anuncios y carteles que lo inundan todo hemos pagado la entrada y ahora estamos en el espacio sin tiempo del museo donde cada cuadro nos permite asomarnos a la ventana abierta por el artista hay varios retratos donde el personaje nos mira como si fuera hablarnos pero en este museo destacan otros personajes pintados que no miran al espectador sino hacia el interior del cuadro estamos ante uno de estos cuadros en él aparece un nombre de espaldas que mira hacia adelante no podemos ver su rostro está en la cima de una montaña ante él se abre la inmensidad del Paisaje si hubiéramos subido con él a la montaña ahora le pedíamos que se apartara para poder ocupar nosotros su lugar privilegiado al borde del abismo y admirar el paisaje pero en el museo no podemos apartarle y obligados por el pintor que lo ha situado en el centro del cuadro tenemos que mirar a través del estamos ante el caminante sobre un mar de nubes pintado por Caspar David Friedrich en mil ochocientos dieciocho una obra cumbre del romanticismo alemán que sin embargo ahora que parece que ya no quedan románticos mantiene intacta su capacidad de situarnos ante la revelación de lo sublime Mixto

Voz 1628 49:01 el tío de la existencia aún más

Voz 0313 49:07 pues esta última apreciación me parece especialmente acertada yo quería preguntarte Miquel una tontería eh pero yo tengo una reproducción aquí del del cuadro es un cuadro grandes pequeño con con cómo es

Voz 1590 49:17 me sorprende es es un cuadro medio no no es un cuadro grande como como Las Meninas en el que puedas entrar en el cuadro pero tampoco es un cuadro pequeño como los cuadros de Vermeer en realidad tiene el formato típico del paisaje es un cuadro que hace setenta y cinco centímetros por un metro de alto pero normalmente esos cuadros estaban en formato horizontal como como la lectura de Patinir de la que hablamos aquí tiene más o menos ese mismo tamaño pero en este caso está en formato vertical el personaje que está en el centro sí que tiene que tienen gracia hace casi treinta centímetros es realmente es lo que te encuentras te encuentras en primer plano su espalda

Voz 0313 49:53 y tú qué sensación tuviste al verlo por primera vez tuviste esas ganas de de apartarlo como como hace un momentito

Voz 1081 50:00 de de esa espalda te hace en

Voz 1590 50:02 entrar en él se es es realmente mágico ese ese personaje el mismo paisaje sino si no estuviera esa esa figura de espaldas seguramente lo miraremos otra forma no exige haríamos en los detalles en en las cimas en las nubes que se ve en en unos árboles que aparecen en la parte superior de una cumbre o la montaña que hay al fondo no y fijaría en en los detalles esa figura te obliga a pensar a imaginar que está sintiendo ese personaje se personaje del cuando puedes ver el rostro por tanto tampoco sabes exactamente qué experiencia tiene él ha subido allí estaba pensando en suicidarse

Voz 0313 50:35 hay quién ha interpretado el cuadro así pues mira yo lo vio cuando lo he visto he de confesarte que me rondó por la cabeza

Voz 1590 50:40 sí bueno es es una posible alternativa estamos en el en el en el romanticismo alemán a perfectamente podría ser esa esa una lectura pero también es alguien que ha llegado allí se siente a seguro de sí mismo contemplando esa esa belleza o está sobrecogido por esa inmensidad que no que no consigue abarcar sólo lo bueno de esta pintura que te permite imaginar situarse en esa en ese personaje que mira éste mar de nubes o en este caso el protagonista

Voz 0313 51:07 el cuadro quiénes el paisaje hubo el hombre

Voz 1590 51:09 claro es una buena pregunta que que estamos viendo un paisaje o un retrato si si estuviera girado unos estuviera mirando sería un retrato casi como como la Gioconda las Gioconda también tiene un paisaje impresionante detrás de ella pero como nos están mirando claramente es un es un retrato en este caso no podemos decir que sea un retrato no sabemos ni ni quiénes pero lo importante no es la inmensidad del paisaje contemplado por un hombre sino ese hombre ante el paisaje es decir su reacción su impresión sus pensamientos que él tiene delante de esta naturaleza sublime

Voz 0313 52:05 oye Miquel danos alguna pincelada nunca mejor dicho del del autor de Caspar

Voz 1590 52:09 de Friedrich el mayor representante del del romanticismo alemán que comentábamos antes que frente al al racionalismo de el mundo neoclásico el romanticismo reclama precisamente este sentimiento individual la la consciencia del yo lo que siente uno para Félix es sir lo que hace es situar a este yo ante la naturaleza prácticamente estamos hablando de esta de esta pintura maravillosa pero podríamos resumir la mayoría de sus cuadros como estos seres humanos estas figuras que contemplan lo sublime la naturaleza siempre estuvo buscando esta esta comunión esta esta reacción de de lo que la naturaleza nos provoca a través de ella nos explica los sentimientos que que siente el propio pintor estos personajes

Voz 0313 52:51 qué papel tenía a Dios en el mundo en en en la cabeza en el arte de los románticos

Voz 1590 52:56 claro a Dios lo podemos buscar en en muchas partes a lo podemos buscar en el interior de una iglesia o en un amanecer a los románticos lo encontraban más a menudo en un amanecer en en la naturaleza para para ellos Dios se manifestaba a través a través de la naturaleza a través de estos paisajes a través a través de la visión en mitad del mar allí veían o percibían a la divinidad de la de la creación

Voz 0313 53:20 Seat por afinar un poquito más y además este este cuadro no sirve a la perfección donde reside más la belleza en en el objeto o en el sujeto que mira ahí está

Voz 1590 53:30 el gran el gran cambio el gran paso del del del mundo neoclásico al mundo al mundo romántico eso es parte de la reflexión también es verdad que claro para para para el mundo neoclásico la belleza está en en la proporción del objeto una cosa es bella Si cumple una serie de medidas de proporciones por tanto es algo que pertenece al objeto en cambio para la para el mundo romántico la belleza está en la mirada de un sujeto la belleza es aquello que nos causa nosotros la belleza no es objetiva no pertenece a aquello mirado sino que es subjetiva pertenece aquel que lo mira

Voz 0313 54:01 pero esto sería éste sería un signo de identidad del del propio romanticismo no el placer en el simple acto de observar de mirar la naturaleza

Voz 1590 54:09 sí a lo que sentíamos por ejemplo voy a leer una cita de un poeta romántico italiano Ugo Hugo coloque lo expresa perfectamente dije omnipotente Dios cuando miras una tarde de primavera acaso te complace es de de tu creación te te das cuenta de lo bello que es se pregunta él dice me has concedido para mí para mi consuelo una fuente inagotable de placer la contemplación de la naturaleza es una fuente inagotable de placer pero añade el poeta Yola He observado con indica herencia demasiadas veces claro cada día se produce este atardecer maravilloso pero a lo mejor nosotros no nos detenemos a mirarlo lo que hacen los pintores románticos es situarnos delante de estas de estas imágenes y esos personajes que sí que lo están viviendo que sí que lo están sintiendo

Voz 60 55:01 eh

Voz 61 55:05 eh

Voz 22 55:08 sí

Voz 0313 55:10 la puesta en caminante sobre un mar de nubes pero seguro que hay alguna otra obra de este mismo pintor de Caspar David Friedrich que quieras comentar con tenemos tiempo Mikel

Voz 1590 55:20 me gustaría hablar al menos de dos una que es la extraordinaria eh hemos empezado por esa quizás la más conocida pero hay otra que es monje mirando al mar este caso es horizontal es un paisaje prácticamente no ha no hay nada una playa desierta una figura este caso muy pequeñita monje solitario delante del mar Un mar oscuro un cielo que en este caso parece no ofrecer ninguna ninguna respuesta isla la son la edad que consigue transmitir ese ese hombre ante ante el misterio de la existencia aquí sí que lo vemos preguntándose un poco qué qué hace allí en medio de esta de esta gran naturaleza es una pintura realmente a maravillosa para mí de las más impacta desde las que de las que he visto me gustaría a para terminar destacar otra pintura a que están en el mismo museo de Hamburgo que dada su que al mar a aquel hombre ante el mar de nubes que es el mar de hielo lo que vemos realmente es un mar congelado en primer plano vemos las placas de hielo que han que han chocado que se han levantado parece también una celebración de la de la naturaleza del poder la belleza del de este mar congelado pero si nos fijamos bien se ven los restos de un naufragio de un barco que se ha hundido también está la naturaleza y los románticos al viento

Voz 0313 56:32 detalles dice pero claro esa naturaleza tan de ella

Voz 1590 56:34 también es destructora y en este caso aquí solamente hay un recuerdo a cuando era niño tenía trece años cayó al río y su hermano se lanzó para salvarle Río que estaba congelado su hermano murió murió ahogado salvando lea él ese ese recuerdo de ese río que tenían delante de casa ese río que seguramente tantas veces había admirado allí mismo a su hermano había encontrado había encontrado la muerte y en esta pintura también vemos estos esta esta belleza natural pero también el poder destructor de la naturaleza

Voz 0313 57:04 Miquel del Pozo un placer como siempre amigo un placer estar aquí Roberto lo dejó en tus manos porque está terminando aquí en el cruce de caminos la charla entre Pepa Bueno Vargas Llosa te verso voy a ver si pide un poquito el final muy bien si me han contado que Mario Vargas Llosa ha puesto el acento en la necesidad de que los niños lean esta es una reunión de mentes brillantes de gente con talento

Voz 6 57:27 muy difícil por no decir imposible conseguí

Voz 2 57:29 Pirlo sin la lectura luego nos vemos después no explicas

Voz 35 57:40 la Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 39 57:55 a doce

Voz 54 57:57 estáis

Voz 0313 58:03 sin prisas la vida suena de extremado

Voz 22 58:06 piensan de otro modo el día

Voz 0136 58:18 sin prisas Cadena SER

los dos secciones

Voz 32 58:27 vale entonces la ahora no eso que Uche para que la plaza que acabaría

Voz 62 58:33 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine nadie se había sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no radica en la Cadena Ser

Voz 63 58:52 me pisó lo fregado que me enteré yo era padre peces cuando éste fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa lo fregado millones hizo padres era juró como que unos hijos no voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya a las huellas interpretable padre salvar jamás del proceso de Carrusel deportivo un Carrusel esa boquita padre

Voz 1081 59:16 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos llantas