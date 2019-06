La Ventana (20/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1454 00:06 ciudadanos resta importancia a la polémica por las declaraciones de esta mañana de su líder después de que el Elíseo haya negado a primera hora de la tarde que les hubieran felicitado por sus pactos fuentes de la formación naranja ha señalado que no se sienten desautorizados y añaden que las declaraciones de Rivera hacían referencia al partido del Gobierno francés y a su delegación europea Hinault a Macron como presidente de la República Macron está en Bruselas en la reunión en la que se está negociando los principales cargos en las instituciones europeas desde allí alguna valoración corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:35 sí muy buenas tardes de fútbol temas próximo de sus asesores más cercanos no hay voz porque el encuentro era sin micros pero éramos cerca de cincuenta periodistas y todos han podido asistir al malestar que ha generado en el equipo del presidente de Francia la afirmación de Rivera es evidente que el presidente Macron no ha felicitado a nadie por sus pactos con la extrema derecha nos ha dicho podemos citar estas palabras de uno de sus principales asesores muy molesto y que ha querido zanjar cualquier relación entre lo que está pasando en España hilar satisfacción o felicitación de Macron Trump

Voz 1454 01:11 baja la tensión con Irán y ha insistido en que el dron derribado esta mañana estaba en el espacio aéreo internacional Hinault en el iraní como dicen las autoridades de Teherán el presidente norteamericano ha hablado de error imprudente y estúpido sobre posibles consecuencias que ha dicho José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 01:27 a estar después a Trump le acaban de preguntar insistentemente sobre un ataque en respuesta a Irán ya ha dicho en la Casa Blanca

Voz 1512 01:33 ya

Voz 2 01:34 pronto lo sabremos el presidente estadounidense no de Skaar

Voz 1061 01:37 está por tanto esa posibilidad e insiste en que el dron derribado en el estrecho de Ormuz estaba en el espacio aéreo internacional Hinault en territorio iraní como sostiene Teherán trompa asegura además que tiene pruebas a pesar de que esta misma tarde el ministro de Exteriores iraní ha acusado a Washington de mentir también le han preguntado si está todavía abierto al diálogo con Irán trampa he dicho que vamos a ver qué ocurre por último ha puesto voz a algo que había tuitear lo poco antes Irán ha cometido un gran error

Voz 1454 02:00 Se rompe el grupo parlamentario de marea en Galicia al que pertenece podemos después de la marcha de cuatro de sus catorce diputados ampliamos con Ricardo Rodríguez abandona en el grupo el hasta ahora portavoz y candidato a la presidencia de la Xunta hace tres años Luis Villares y otros tres diputados afines la convivencia nunca ha sido fácil en la coalición creada por Podemos Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Nova los cuatro diputados que se van al grupo Mixto lo hacen con duras críticas a Pablo Illes

Voz 1168 02:24 esas Luis Villares implantación las tesis de Iglesias no campo ideológico lo use acabo durante bueno dos mil Daza Sete es supuso una importante fuga una curva de persoas diversas quedaban su a pluralidad de inicial la ruptura

Voz 1454 02:36 en Marea convierte al Partido Socialista en segunda fuerza política

Voz 1510 02:39 echar el verano que comienza mañana será previsible

Voz 1454 02:42 ante más caluroso de lo normal íbamos a dejar atrás la sexta primavera más seca del siglo XXI según la previsión facilitada por la Aemet que habla de situación de sequía meteorológica por esta situación hemos preguntado en la SER

Voz 1510 02:53 premio de Naciones Unidas de Medio Ambiente y profesor emérito de

Voz 1454 02:56 la Universidad de Zaragoza es Pedro Arrojo bueno

Voz 3 02:58 vamos a tener un ciclo de sequía un incremento de turistas sin renunciar a incrementos en el regadío y por tanto sin aprender de del pasado hay que prevenir las sequías reduciendo las expectativas de crecimiento de demandas y hay que introducir alguna forma de compensación de seguros en el regadío

Voz 4 03:21 vamos con los deportes Toni López buenas tardes buenos último día de la fase de grupos del Mundial femenino al descanso el Holanda cero Canadá cero Camerún cero Nueva Zelanda cero partidos del grupo luego termina el grupo F con el Chile Tailandia Estados Unidos Suecia que se juegan desde las nueve España jugará octavos contra la ganadora de ese dolor centroamericanas suecas y también a Arnau empieza la final del ascenso a la Liga Santander entre Deportivo Logroñés Mallorca hoy la ida en Riazor la vuelta al domingo en Palma

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

cadena S

inicios informativos

Voz 6 05:03 sólo necesitas escucharlo unos segundos para saber que es el mejor

Voz 1804 05:08 redescubre a Jimi Hendrix en el cincuenta aniversario de su concierto en Puerto una edición única de doble sede más libro

Voz 6 05:15 con textos y fotos exclusivas

Voz 1826 06:08 pues yo si en los próximos minutos vamos a recuperar de una una historia que tiene mucho que ver con este medio que tiene mucho que ver con la historia reciente de este programa porque hace unos meses coincidiendo con el Día el Día Mundial de la Radio estuvimos hablando aquí con los creadores del laboratorio de radio este es un proyecto que impulsa la radio en el ámbito rural con el colegio Virgen a Cela en A Coruña bueno este centro se encuentra en una zona aislada con baja densidad demográfica con una red de transporte público la verdad que casi inexistente y una oferta cultural y de ocio muy limitada bueno pues en ese entorno desde hace cuatro años Ayuda en acción con el apoyo de Fundación Repsol desde este curso también de la Fundación La Caixa me están apoyando ideas como la de este laboratorio de radio iraquí hoy durante todo el día nos hemos encontrado con un grupo de niños de niñas de unos diez años que estaban visitando nuestros estudios le hemos preguntado de dónde venía los han dicho que del virus se da Cela en A Coruña que quieren ser radiofonista que estaban visitando la radio futuros periodistas que en sus clases crean contenidos como estos

Voz 0419 07:21 en especial Cp sedación pues la igualdad hoy enfadamos de eliminación de Givenchy contra Moyà

Voz 1826 07:28 habla por ejemplo de la iluminación de la violencia contra la mujer

Voz 0419 07:32 decentes no entrenó un día que estaba en paro es un simbolizaron este programa pero hay algo que te hemos que presente cada día responsabilidad de compartida porque entonces se todos su música

Voz 1826 07:44 ellos también celebraron el Día Mundial de la Radio

Voz 10 07:46 entonces Rayo o doce cerca de mil novecientos sus indecisos inventos siempre son fritos de otros inventos celebramos Sochi o Día Mundial a Radio abdicado dial uno a tolerancia es capaz

Voz 1826 07:58 bueno hacen ficción adaptando a la radio por ejemplo algún cuento de Dickens o he oído por ahí también algún fragmento en el que hablan sobre la leche sobre las vacas a ver yo aquí tengo en el estudio a Lucía y agrupa no

Voz 11 08:14 qué tal buenas tardes Bruno hola bienvenido si os habéis escuchado iríais alguno de vosotros estos que estamos poniendo ahora aquí que estamos escuchando de vuestras radios no sí sí que que hacéis aquí en Madrid hoy es mínimo exclusión visteis discurso y que ha visitado que has hecho pues hemos visitado ayer fuimos al parque de atracciones hoy por la mañana a La Caixa mañana iremos al museo sí la radio también si la radio de todo lo que habéis visitado qué es lo que más ilusión os ha parque de atracciones margina canciones yo creía que iban a decir

Voz 12 08:57 la radio lo que ahorra

Voz 11 09:00 tal vez es la es la

Voz 1826 09:02 en hable una de las responsables junto al su compañero Sergio Pascual creadora de este laboratorio de radio ahora que te veía esto se puede decir porque la radio son emociones cedió delito emocionada no

Voz 11 09:15 porque al final es sí

Voz 1510 09:17 hombre desde el laboratorio de radio queriendo acercar la radio a la gente y hoy ver las una de las semillas de este proyecto traerlos aquí a la Cadena Ser a la radio pues es emocionante

Voz 1826 09:28 sí cuando nació este proyecto hace unos seis años tu crías que esto iba a tomar más o menos el cuerpo que que está que está teniendo es decir que algún día vendría aquí a visitar la Cadena SER a compartir Radio igual que estuvimos hablando el Día Mundial de la

Voz 11 09:41 adiós con vosotros pues francamente

Voz 1510 09:43 Mañero de proyectos Sergio Pascual y yo lo teníamos clarísimo pero sólo nosotros porque en aquel momento nadie contaba nadie apostaba por este proyecto tengo que decir que CPI brisa Cela fue uno de los primeros proyectos que iniciamos con laboratorio de radio con el apoyo de Ayuda en Acción y a partir de ahí se nos han ido abriendo puertas Si muy contentos que estamos de cumplir años

Voz 1826 10:05 oye hemos escuchado a alguno de los fragmentos alguna de las muestras pequeñitas del mucho que hacéis Cobo trabajáis con ellos como trabajáis por ejemplo con con Lucía con con Bruno como es el día a día una vez a la semana como esta organizado esto

Voz 1510 10:17 pues si una vez a la semana a una vez cada quince días vamos allí trabajamos con toda primaria en valoramos mucho el trabajo en equipo el proceso que conlleva la radio con todas sus potencialidades las habilidades comunicativas sobretodo el reparto de tareas que todos y cada una de las personas que participan independientemente de sus capacidades contribuyan con con el programa que se está haciendo con el contenido

Voz 1826 10:40 Lucía Bruno que es lo que más gusta gusta vosotros de de la radio que hacéis

Voz 11 10:45 a mí lo que más me gusta es trabajar en equipo ir a visitar sitios nuevos gente nueva y a mí lo que más me gusta es porque aprendemos localizar trabajar en equipo escucháis iba a decir que sí

Voz 1826 11:01 si os obligan nos mandan como deberes pero buenos

Voz 11 11:03 estaba la radio escucha la radio también en casa en el coche cuando vais con la familia sí que es lo que más gusta después cuando sois oyentes de radio ya imagino que además la escucháis de forma diferente porque como sabéis

Voz 1826 11:15 a cómo se hace desde aquí desde dentro

Voz 11 11:18 no imagino que ya escucháis la radio diferente y que es lo que más nos gusta qué tipo de programas gusta en los cuarenta y los cuarenta Los cuarenta Principales Cadena cien Cadena cien

Voz 12 11:30 no voy a pero bueno voy a perdonar

Voz 11 11:34 oye pensáis ser periodistas os pensáis dedica

Voz 1826 11:36 caros a a las adiós otros

Voz 11 11:39 os fijo lo que vamos a ser pero Itu por ejemplo entre las cosas que tienes por ahí no fijas que que piensas Lucía dentista dentista dentista hipo de puedes para la radio también ayer la consulta no perfectamente Intur uno veterinario bueno Willie ya veo hacia donde están encaminadas estas estas carreras bueno también nos también nos acompaña

Voz 1826 12:01 eh como decíamos es un proyecto esté en el que habían puesto Sergio Lucía mucha fe habían llamado a muchas puertas imagino que que una de ellas que se abrió fue la de Ayuda en Acción allí en en Galicia no Beatriz Varela representante de Ayuda en Acción en en aquella comunidad qué tal Beatriz buenas tardes oye cómo está siendo él dio a preguntar por todos estos años pero a mí me gustaría que me dijeras cómo estáis viviendo tú el día D el día de hoy el Día D

Voz 1512 12:27 cursó bueno está siendo muy emotivo porque bueno estamos viendo que todos esos objetivos que tenían están viendo alcanzados y también viendo materializados no el día de hoy

Voz 1826 12:36 ya cómo empezó todo esto como cromos involucradas vosotros

Voz 11 12:40 en el proyecto pues mira a nosotros

Voz 1510 12:42 esta iniciativa se enmarca dentro del programa aquí también de Ayuda acción que lo que busca es dotar de las mismas oportunidades a niños y niñas adolescentes y familias independientemente de la estación que se encuentren es decir nos dirigimos a aquellos colectivos que se encuentra en riesgo de exclusión social y como todo días vieja antes pues bueno vimos que la exclusión social en el rurales es evidente que es una zona muy aisladas pero son doce habitantes por kilómetro cuadrado esto lo que hace es que no tengan oportunidades socio educativas que no

Voz 11 13:14 puedan pues coger un autobús y a lo mejor pues visita

Voz 1510 13:17 dar el hospital de Coruña cómo fueron ellos entrevistarle en todos creemos romper con el Aris con esta exclusión social vegetarianos

Voz 1826 13:24 si la radio y la televisión que sé que estáis también he visto además de todos los abalorios que traen he visto cámaras de televisión estáis también tanto Ayuda en Acción como vosotros el laboratorio de radio que es un poquito ya la voz al laboratorio de medios

Voz 1510 13:40 de hoy un poquito también con el apoyo de Fundación Repsol y Fundación La Caixa también ampliarnos al medio audiovisual porque la radio para nosotros lo guarda absolutamente

Voz 11 13:49 todos somos amantes de la radio locos por ella

Voz 1510 13:52 de ahí que es decir que el medio audiovisual también aporta mucho al alumnado por ejemplo el lenguaje no verbal que está importante tanto para ser dentista cómo lo que queremos ser adecuando

Voz 1826 14:01 más mayores de la comunicación tú Beatriz una vez involucrados en este en este proyecto como habéis visto que la radio ahora la televisión los medios de comunicación le puede ayudar a todos estos niños niñas a estar más implicados en su entorno a común Car a sabe a compartir con aquel que le quiera escuchar sus inquietudes

Voz 0827 14:25 bueno sí

Voz 1510 14:26 que uno de los objetivos principales precisamente pues que puedan conocer otras realidades y además que puedan conocer la gente lo que se hace en un cero no entonces yo creo que que este proyecto se materializa en eso es decir pueden ir a visitar otros

Voz 11 14:39 menos bueno

Voz 1510 14:42 ponen en valor no el rural y todas las potencialidades que yo estoy

Voz 11 14:45 Lucía trabajáis con niños de otras veces que hemos hablado cuando han premiado por ejemplo con motivo de de aquella charla con motivo del Día Mundial de la Radio que trabajáis también con gente mayor si es el otro colectivo con el que trabajamos a veces juntamos da

Voz 1510 14:59 bueno colectivo y eso tiene que ser maravilloso quiso es maravilloso poner alrededor de nuestros micrófonos a gente de diferentes edades que comparte todo y que no lo saben que es maravilloso sobre todo porque a los mayores siempre las ha acompañado este medio que es la radio los más jóvenes ya lo escuchan otro formato atrás del pop caso de otra manera juntar los para rescatar el patrimonio cultural inmaterial o para compartir inquietudes es maravilloso

Voz 1826 15:24 ellos Lucía hay Bruno han estado en alguno de esos encuentros con con gente mayor recorte

Voz 11 15:28 dais algún pues

Voz 1510 15:30 de pensando yo que este curso habéis hecho

Voz 11 15:33 Vista a la bisabuela de una niña que está ahí en la pecera sí sí que os gusta más cuando hacéis Radio por ejemplo entrevistar a personas conocer que os cuenten su vida y que que que es lo que qué pensáis de esos encuentros y a mí lo que más me gusta es entrevistar a gente entrevistar a la gente tú te preparas mucho las entrevistas cuando vas a entrevistar a la gente bueno yo improviso hay precisa son maravilloso si sabemos naturales ya has siempre decimos que bueno esto es sabido que la mejor improvisación es la que está preparado pero sí sí sí

Voz 1826 16:10 iba a compartir también con con los oyentes que uno de vuestros alumnos ha estado charlando conmigo y la entrevista muy pero muy preparada preparadísima

Voz 1510 16:19 es verdad eh contigo hemos empleado otro medio que no tan natural como es la tele pero también han ido una granja ecológica de de Mourinho que van a esta clase también a entrevistar a los padres cómo funciona hemos ido a hacer un programa en directo desde la Unidad de Trasplantes de ya es decir la radio y la tele lo no sirve también para conectar la escuela con la vida no sólo conocer más nuestro entorno sino otras realidades

Voz 1826 16:45 es una muy buena excusa es un muy buen medio para conocer el entorno como decíamos si la vida hoy por cierto que antes era Diego no gusta Room no quién Mead me ha preguntado ha sido la pregunta la pregunta del tercer grado más dura que que creía yo sobre el futuro de la radio digo después el se lo pregunto a Lucía tú

Voz 1510 17:04 pues yo creo que el medio gozaba una salud muy buena creo que es el medio que mejor está o ha capeado la crisis y se puede reconocer que la crisis ha pasado que lo que lo pongo en duda pero desde luego es un medio que para mí es uno de los medios más democráticos porque permite otorgar voz a aquellos colectivos que normalmente no lo

Voz 11 17:21 sí y eso siempre va a hacer falta Lucía Bruno queréis

Voz 1826 17:27 yo creo que podríamos saludar a todos vuestros compañeros y compañeras también que están ahí al otro lado de la pecera eh al otro lado del cristal os queremos agradecer muchísimo que no os hayáis visitado esta esta tarde Easy que espero veros por aquí porque es pasado mañana el tiempo pasa así de rápido cuando llegue un verano que vengáis Si digáis es que soy becario yo conozco una que está por aquí cerca estuvo de becaria en en La Ventana no hace tantos veranos sí es que yo vine ya con el grupo de Lucía barra Tegui con esto de de laboratorio de radio un beso muy fuerte Lucía Bruno Lucía Beatriz

Voz 11 18:05 pues mucho ánimo gracias por acompañarnos gracias por aquí en la Cadena Ser

Voz 13 18:09 sí

Voz 15 18:41 no

Voz 14 19:10 eso es en Paris

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa La Ventana

Voz 20 20:39 cuando he visto la noticia cuando ha dicho cuánto cobro yo no nunca me no me he preocupado de lo que cobra no sabía lo que cobra basta que lo mirado hoy

en La Ventana de Madrid

Voz 20 20:50 no me preocupo de lo que cobra el de al lado yo mi me preocupa el trabajo que realizo

era el salario que tengan de verdad no lo sabía Javier Casal

Voz 0867 21:07 estamos en tiempos convulsos de negociaciones políticas de acuerdos imposibles de pactos secretos que no se publican los demagogia pero que fáciles son los acuerdos políticos cuando sólo de pasta la alcaldesa de Móstoles la socialista Noelia Posse decían unos meses aquí en la radio que no le preocupaba su salario Kelly lo conocía de hecho hoy cinco días después de constituirse los ayuntamientos cinco repito esto les aprueba la subida de sueldos para toda la corporación posee va a ganar un dieciséis coma setenta y cinco por ciento más más de ochenta mil euros ochenta y dos mil euros para ser exactos al año el mismo sueldo que tiene practicamente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez la legislatura se inicia con alegría los bolsillos sin que haya hemos salido de la crisis con ganas de dinerito por lo que se ve a favor han votado todos los grupos PSOE ganar Móstoles El PP sólo se han opuesto Vox yp podemos lo que se dice empezar con con buen pie y pensando en el pueblo ya les avisamos no va a ser un caso aislado los próximos días los ayuntamientos de toda la región deben fijar las condiciones salariales de sus corporaciones

Voz 1512 22:15 para ver las alianzas más sorprendentes

Voz 0867 22:19 la Plataforma en Defensa de Madrid Central ha presentado esta misma tarde en el Palacio de Cibeles más de ciento cuarenta mil firmas para que se mantenga el proyecto de Madrid Central firmas recogidas a través de Change punto RG J Sáenz es el promotor de la iniciativa

Voz 21 22:33 no es un proyecto político ya está la cuestión es que es un proyecto que de evolución de las ciudades un modelo de ciudad que no se puede revertir se tiene que abanderar potenciarlo y si hubiese alguna deficiencia mejorarlo pero nunca echar atrás un proyecto de futuro de modernidad que es una cuestión de sal

Voz 0867 22:49 pues de momento está plataforma convocado una manifestación entre Callao y Cibeles el próximo sábado desde desde las siete de la tarde y el Ayuntamiento ha anunciado que el día uno de julio se inicia la moratoria de las sanciones de las multas es decir entrada libre en Madrid Central con envío de notificaciones informativas como ocurrió durante el periodo de

Voz 22 23:06 vas a punto de partida los calmantes eh el acuerdo programático al que llegamos con con Ciudadanos al acuerdo que es bueno pues que vamos a llevar a cabo por parte de de este de Gobierno de esa reconversión de Madrid Central y por lo tanto pues eh a partir de ahí lo que queremos es también escucharles y saber cuáles son las dificultades que están teniendo que les está provocando este proyecto de de Madrid

Voz 1512 23:26 central tal y como lo habían implantado el equipo de gobierno anterior

Voz 22 23:28 la industria punto de partida como no puede ser de otra manera es nuestro nuestro acuerdo de gobierno con con Ciudadanos de reconvertir ese área de Madrid Central

Voz 0867 23:36 Madrid Central se acaba se acaba eh pero de momento el tripartito de Cibeles no tiene claro el plan alternativo la portavoz Inmaculada Sanz se ha limitado en esta mañana que el plan es el que sale del acuerdo de gobierno con Ciudadanos Carolina Gómez cuatro días después del primer pleno ciudadanos reestructura su presencia en el Gobierno Silvia Saavedra

Voz 1512 23:59 bueno en primer lugar yo quiero enseñar esta foto es el poster de Lenin es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en su despacho

Voz 0867 24:10 esta de Silvia Saavedra deja la Concejalía de Igualdad Se marcha con Begoña Villacís ha coordinación territorial así que o no se lo pensaron bien o empiezan pronto los cambios hay en Cibeles Carolina danos una explicación a estos cambios han Ciudadanos

Voz 0133 24:24 bueno pues la explicación que dan es que necesitaban que Silvia Saavedra estuviera en la primera Junta de Gobierno que se celebró la semana pasada la primera entre Ciudadanos y el Partido Popular porque saber a esa abogada consistorial dicen sabe muy bien los temas del Ayuntamiento en la única manera que tenían de garantizar su presencia en esa reunión era nombrar la concejal por qué pues porque en ese momento no se había nombrado las concejalías delegadas los segundos puestos en el escalafón del Gobierno los del PP por ejemplo siguen sin nombrarse India ahí surge otra pregunta Casal porque están tardando tanto en nombrar esas concejalías delegadas pues probablemente por Vox porque ahí es donde Almeida quiere encajar a la extrema derecha hoy en la alcaldía culto al reconocer que ese firmó un acuerdo antes de la investidura con Vox que es secreto y que no pueden soñar

Voz 11 25:06 ese compromete a que se documento firmado entre PP

Voz 12 25:08 que sea público no me puedo comprometer porque insisto no entra dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puede ser de otra mal

Voz 0867 25:14 era es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente

Voz 0133 25:20 bueno el estado de las negociaciones está que sepamos en el mismo punto que ayer el PP

Voz 11 25:25 sé que avanzan Vox que de momento pues unas alcanzado ningún acuerdo

Voz 0867 25:28 gracias Carolina decía esta mañana Pablo Casado no si es que no sé si es que está jugando la provocación decía el presidente del Partido Popular que aquí no hay nada secreto

Voz 1732 25:38 las áreas de gobierno aunque ya se han publicado en el Boletín Oficial no es incompatible con que tengan responsabilidades en la gestión municipal aquellos e integrantes de la candidatura de bosque que han tenido también apoyo ciudadano y que por tanto pueden optar a a participar de las decisiones eh que tome esta corporación pero creo que son acuerdos compatibles y aquí no hay nada secretos

Voz 0867 26:02 las negociaciones paralelas en Vallecas para alcanzar un acuerdo de gobierno siguen a la espera de que se desbloquee la entrada de Vox en el Ayuntamiento de la capital hoy se ha reunido en Vallecas en la Asamblea la nueva Mesa Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 26:15 días miénteme primero el lío que ahí

Voz 0867 26:17 de de espacio en el edificio de grupos pero son seis grupos ahora ya hay que buscar acomodo para todos

Voz 0861 26:22 por que no entran todos Javier ni son seis grupos pero sólo hay cinco plantas en el edificio no hay despachos para todos y no se ponen de acuerdo veremos si al final Javier tienen que hacer obras de momento la Mesa de la Asamblea ha dicho hoy que si los partidos no se ponen de acuerdo pues tendrá que ser el órgano de la Cámara el que decida qué oficinas ocupa cada grupo parlamentario en función eso sí de su número de diputados

Voz 0867 26:44 un Javier decía antes la mesa esta vez sí ha hecho un reparto equitativo de los siete senadores no por designación autonómica que le corresponden en la Asamblea de Madrid cómo queda la cosa

Voz 0861 26:53 sí en la mesa aplicado Javier la ley Don esta vez sí esa respetado la lógica proporcional no como ocurrió hace días con la mesa donde dejaron fuera recordaremos a Mas Madrid metiendo en su lugar a Vox que tiene menos representación pruebas Madrid ha conseguido un puesto de senador aunque hay quienes ven en ese puesto a Íñigo Errejón para tener algo más de presencia a nivel nacional desde Más Madrid Nos lo niega nos dicen que Errejón ocupará en ningún caso ese puesto de senador el PP tendrá dos senadores autonómicos los mismos que el Partido Socialista tal y como hemos adelantado esta mañana que la SER bueno pues la ejecutiva ha propuesto ya que sean Pilar Llop José Cepeda aunque eso no mes tendrán que ser refrendados el próximo domingo en un comité regional Ciudadanos también tendrá dos senadores fuentes de la formación naranja Javier nos aseguran que no descartan que uno en sus puestos se lo acabé quedando Ángel Garrido en el caso de que no consiga finalmente entrar en un hipotético gobierno con Isabel Díaz Ayuso

Voz 0867 27:46 estoy pensando yo que hay precedentes no en esto de un portavoz parlamentario compuesto de senador en Podemos Ramón Espinar como no gracias ver no luz por aprovechar todo este bloque político y en crónica municipal esta tarde se ha cerrado un acuerdo de gobierno en San Sebastián de los Reyes entre el PSOE atención y Ciudadanos el PSOE tiene que hacerle hueco ahora en el gobierno de Narciso Romero cinco ediles del partido de Albert Rivera que formaran parte desde ahora del Ejecutivo municipal SER Madrid Norte David

Voz 1673 28:14 pero la suma de los concejales socialistas y los del partido naranja se queda en doce ediles uno menos de los necesarios para la mayoría absoluta no sabemos si la buscará por ejemplo para aprobar los presupuestos con los partidos de la izquierda o con PP y Vox que ven con este pacto cómo se esfuma la posibilidad de una moción de censura en el futuro en las próximas horas se trabajará en el acuerdo programático ideado dado a conocer la estructura y el reparto de las diferentes delegaciones el alcalde socialista Narciso Romero asume Comunicación urbanizaciones nuevos desarrollos mientras que el líder de Ciudadanos y ex concejal del PP Miguel Ángel Martín Perdiguero será el vicealcalde y primer teniente de alcalde será más

Voz 1826 28:48 concejal de Urbanismo Vivienda Obras Servicios

Voz 1673 28:50 Alonso Seguridad Ciudadana Festejos Ituri

Voz 0867 28:53 son gracias David siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 0867 31:50 la noticia la hemos conocido esta misma tarde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid inhabilita durante un año a una pediatra que defendía las consultas que las vacunas propagado en el autismo siete de la tarde y treinta y dos minutos Miguel Ángel Chillón presidente del Colegio de Médicos de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido La ventana cómo está hola buenas tardes Miguel Ángel lo primero como tenía conocimiento de este caso como os llega bueno como compró Weiss que es cierto que que está facilitando esta información evidentemente errónea

Voz 30 32:20 bueno es normalmente los eh estos casos llegan denuncias hoy que hacen a la Comisión debido antología de cruce de médicos en este caso de la asociación que ha divulgado la noticia e fue la que hizo también la denuncia hace ya bastantes meses

Voz 0867 32:36 no queremos aportar demasiados datos para para defender evidentemente la intimidad de de de esta profesional pero sabemos que es mujer yo no sé si nos podrías aclarar si trabajaba en un centro privado o en un centro público

Voz 30 32:50 ella es una médico colegiado del Colegio de Madrid

Voz 0867 32:53 trabajo trabajaba

Voz 30 32:55 privado que evidentemente nosotros no somos muy partidarios de divulgar este tipo de de datos sobre la persona puesto que el Colegio de Médicos ya actuado ha actuado en consecuencia según la recomendación de la consigue de teología hoy se ha tomado la decisión en base al Código de la antología ya los estatutos de conocía de médicos a partir de este momento ya caso está digamos que he visto para sentencia Il no quisiéramos entra en linchamientos morales ni ni que una sola persona en concreto puesto donde hemos divulgado no

Voz 11 33:29 mira

Voz 0867 33:30 no me parece bien pero sí fijándose un poco en en el detalle de de bueno en fin de tratarse al tratarse de un centro privado no no sé si es más complicado cerciorarse de que realmente está inhabilitado y que por tanto ha sido apartada de sus tareas esto lo complica más en un centro privado que en un centro público

Voz 30 33:48 sí es un poquito más complicado para nosotros solemos comunicado al a la Consejería de Sanidad conmina a Madrid y por tanto ellos tienen los mecanismos de seguimiento para comprobar que unos médicos que están inédito a que no que no

Voz 0867 34:02 pero en ese momento entiendo que hay controles por tanto si se nos ha impactado la noticia mucho pero yo no sé si hay precedentes nuevo si puede haber casos parecidos a éste con esta o con otros formaciones en este sentido no informaciones erróneas que se difunden desgraciadamente a través de una consulta

Voz 30 34:20 efectivamente lamentablemente cada vez parece haber más información sobre toda vez a través de las redes sociales de todos los tecnologías de comunicación de bueno de practicas que está alejada del del conocimiento científico y el método científico que ABC tiene más adeptos de seguidores son gente que que se dejan Involcan remolcar pero este tipo de de consejos claro hace falta que haya una denuncia y hace falta que se haga un análisis objetivo y que se lleve vamos de una forma rigurosa para ver si efectivamente lo que están haciendo conculca una ley o en este caso a las prácticas

Voz 0867 35:00 sido una prótesis previo que que supone para esta pediatra además de la inhabilitación aquí se enfrenta si se prueba finalmente que los hechos se produjeron de esta manera

Voz 30 35:11 no no estoy hasta terminados que ella evidentemente ese poder recurrir pero de momento de momento ha desde el apartarla del ejercicio de la profesión por trescientos sesenta y cuatro días ya es firme ha comunicado de hecho reducimos que ha debido ser la noticia la debido pasaron filtrar un lanzar las efigies de España que es la que puso la la denuncia no a partir de este momento pues la la medida ha estado trabajando los próximos trescientos sesenta y cuatro días que es el la duración de las

Voz 11 35:44 Miguel Ángel Chillón presidente de

Voz 0867 35:45 colegio de Médicos de Madrid agradezco mucho que haya tenido nuestra llamada esta tarde un saludo

Voz 31 35:53 la Ventana de Madrid

Voz 0867 35:56 Javier Casal

Voz 31 35:59 no

Voz 0867 36:08 este es un poco la Comunidad de Madrid va a poner música las ambulancias de urgencias para que los traslados sea aún más sosegados con menos estrés para el paciente que viajen ellas la sonorización de estas ambulancias del Summa ha sido presentada esta mañana por los consejeros en funciones de sanidad y de cultura y los sindicatos no es que desprecie la música pero creen que de poco sirve pinchar clásicos a bordo sin después en estas mismas ambulancias circulan que lo hacen

Voz 1933 36:37 numérico Teresa Rubio la música va a ser el nuevo elemento terapéutico que van a incorporar las UVI móviles del Summa uno uno dos Enrique Ruiz Escudero consejero de Sanidad en función

Voz 32 36:45 para incorporado un modelo de reproducción musical que permite era configurar reproducir las listas musicales de acuerdo con los gustos y las necesidades específicas de cada país

Voz 1933 36:58 en suma realiza al año en torno a ochenta mil asistencias en UVI móvil Rosa López del sindicato Súmate

Voz 33 37:03 en el suma uno uno dos y usted lo sabe señor consejero porque tiene un montón de notas por nuestra parte que hay días en las que alguna Ubis el Madrid estás sin médico usted sabe eh que en muchas ocasiones hay médicos que están viendo ciento sesenta pacientes en Veinticuatro horas resuelva esto déjese de multiplicarse

Voz 1933 37:24 según la nota de la Consejería los asesores de la Orquesta y Coro de la Comunidad van a diseñar listas de reproducción en función de las diferentes patologías situaciones el traslado

Voz 0867 37:33 eh

Voz 0827 37:37 vamos a completar la crónica del día

Voz 0867 37:38 Madrid en el juicio contra la auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe Felipe de Alcalá de Henares acusado de inyectar aire en las venas de los pacientes y acabar con la vida de al menos dos ancianos hoy ha declarado el hermano de una de las fallecidas que pasó de estar al borde de recibir el alta a fallecer sin explicación

Voz 34 37:55 paseando conmigo por las pasillo hoy de la planta quinta sección b nos encontramos al médico que la estaba llevando Nos dio la enhorabuena dijo que la daba de alta al día siguiente

Voz 0867 38:10 en el juicio quedará visto para sentencia mañana mismo y como cada año por estas fechas la Delegación del Gobierno ha presentado su plan de seguridad en los pantanos madrileños para evitar que una tarde picnic acabe en tragedia María Paz García es la delegada del Gobierno

Voz 0598 38:24 pedí por favor a la ciudadanía que sea muy responsable que siga las instrucciones que sea un poco comprensiva con las restricciones cuando se produzcan de este modo puestos podremos seguir disfrutando de este maravilloso paraje ideas tan estupendas que tenemos además están cerca de nuestros grandes pueblos y ciudades

Voz 0867 38:48 disfrutar de los pantanos de los embalses de Madrid estaban en gobierno en el embalse de San Juan que se único con bandera azul que tenemos en nuestra región buen lugar para pasar una tarde descanso eso sí que en fin de semana porque hay mucha gente la música de Woody Allen que esta noche abren un programa de Las Noches del Botánico como siempre en la Universidad Complutense una de las citas musicales del verano

Voz 31 39:13 es sí

La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 31 39:40 uno

La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0827 41:15 pues venga vamos recogiendo que se hace tarde sabemos que es tarde Roberto y que la carga de día ya va pesando a esta hora los sabéis bien pero les dimos un dos minutos de atención por favor aunque sabemos que es una capacidad que está menguando a pasos agigantados como nos contaba esta mañana Marta P irano periodista autora de un libro titulado el enemigo conoce el sistema y nos decía como nuestra capacidad atención de concentración va reduciéndose

Voz 39 41:40 no es que la tinta de colores menos que la que teníamos hace cinco años mucho menos que la teníamos hace veinte cuál es nuestra capacidad de atención ahora mismo de concentración cuanto segundos ocho

Voz 0827 41:49 ocho segundos nuestra capacidad de concentración y con esos datos pues resulta que ha nacido un verdadero negocio un capitalismo de la atención

Voz 39 41:57 capitalismo mover atención consiste básicamente en darnos servicios a cambio de nuestra atención en realidad nuestra atención es una herramienta para lo que verdaderamente hace funcionar el capitalismo de la atención que son los datos no entonces las empresas que se dedican a este tipo de negocio lo que hacen es producir actividades o herramientas o aplicaciones sobre todo que son tremendamente adictivas para que pasemos el mayor número de horas utilizando las y por lo tanto generemos el máximo posible de datos

Voz 0827 42:25 de estas cosas estarán hablando a esta hora mentes brillantes reunidas hoy en Madrid en una iniciativa que han llamado

Voz 0861 42:30 cruce de caminos

Voz 2 42:33 no

Voz 0827 42:37 y en ese marco hemos pasado buena parte de la tarde en nuestra ventana con personas como Nuria Oliver que es ingeniera de telecomunicaciones ahora trabaja de directora de investigación de ciencia de datos eh vodafone en data pop Alliance que presenta hoy una ponencia que se titula Big Data e inteligencia artificial para el bien común

Voz 0605 42:57 el potencial es inmenso para abordar algunos de los problemas como el cambio climático la sostenibilidad el envejecimiento de la población que enfermedades crónicas no vamos a poder afrontar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que es una inteligencia artificial entrenada alimentada con datos no es las es la relación entre el Keita y la inteligencia artificial

Voz 0827 43:23 no estamos hablando de un futuro que verán nuestros hijos la carrera está ya lanzada y además es imparable y lo que tenemos que decidir Nos decía Nuria Oliver es cómo gestionarla como sociedad T

Voz 0605 43:34 pedir a dónde queremos ir con ese de desarrollo tecnológico no sentirnos empotrados como para decir bueno pues queremos realmente invertir en inteligencia artificial que nos ayude a vivir más y mejor a todos que nos ayude a hacer una detección precoz de cáncer no o de o de otro tipo de enfermedades que nos ayude a entender mejor o construir modelos meteorológicos mucho más precisos que nos permitan entender el cambio climático que nos ayude a tener sistemas de energía no inteligentes etcétera etcétera somos nosotros los que creamos la tecnología deberíamos ser nosotros los que decidiese como queremos

Voz 1512 44:07 te besarla pero no sabemos si tenemos capacidad

Voz 0827 44:09 Nuestra ventanas asomado Pedro Pedro Baños que es militares coronel del Ejército de Tierra especialista en cambio de estrategia en seguridad en terrorismo yihadista en inteligencia dos libros publicados sobre las nuevas formas en que los nuevos poderes están dominando el mundo y él nos hablaba del otro lado del lado perverso del Big Data

Voz 0861 44:30 que en cuenta que esta inteligencia artificial este Internet de las cosas

Voz 0867 44:33 también tiene un lado perverso el lado perverso de que se va a utilizar para hacer la guerra la hacer la guerra

Voz 0861 44:40 en un campo de batalla privilegiado que tenemos actualmente que es precisamente les el ciberespacio incluso empleando un poco más el espectro electromagnético que significa que además va a permitir también controlar a las poblaciones como nunca había podido hacer de una manera absolutamente universal instantánea

Voz 0827 44:58 pues a él que ha estudiado y que conoce bien las guerras convencionales le hemos preguntado cómo serán esas nuevas guerras en el futuro

Voz 0861 45:05 la guerra va a estar muy robotizada y de hecho ya lo está esto te hablamos de los drones vamos a hablar de de vehículos no tripulados bajo el bajo el mar en el mar en el espacio absolutamente en todos los campos y además una guerra donde también van a participar los robots pero al final robots que van a terminar por agredir a personas clases Ése es el auténtico drama y además hay que pensar que una vez más esta tecnología en lo que va a permitir como digo es ese control absoluto de las poblaciones

Voz 0827 45:30 pues esperemos no verlo pero bueno mientras unos trabajan para diseñar las nuevas máquinas de matar otros trabajan por la

Voz 0867 45:37 vida se estoy de aquí somos pioneros en

Voz 0827 45:44 España hemos hablado con Rafael Matesanz que que fue responsable durante buena parte de los Veintisiete años que funciona ya en nuestro país la Organización Nacional de Trasplantes es una carrera de éxito

Voz 11 45:56 a día de hoy pero que tuvo principios difíciles

Voz 1770 46:00 yo recuerdo los primeros fracasos pues no está has bueno era pues nefrólogos trasplante renal y los primeros casos fueron durísimos luego cuando empezamos nosotros pues también en momentos muy difíciles pero bueno pues pronto las cosas empezaron a ir bien y a partir de las satisfacciones fueron mucho mayores que que que los fracasos fíjese que hemos entrenado más de veinte mil veinte mil profesionales desde que empezamos en el ochenta y nueve y entonces no dejar nada de improvisación nosotros no somos más generosos que los franceses sobre los italianos que los alemanes lo que pasa es que estamos mucho mejor organizado en el reloj todos los países del mundo en estos momentos pues nos mira llegó mirando ya mucho tiempo

Voz 0827 46:37 Juan copiando nos llevan copiando mucho tiempo vende y ante este nuevo mundo que se nos abre pues lo que nos decía Nuria Oliver es que no hay que rechazarlo sencillamente hay que inspirar más

Voz 0605 46:46 hay que inspirar más tenemos una grandísima falta de vocaciones científico tecnológicas estamos en la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial está en el corazón de la cuarta revolución industrial se anticipa que va a haber centenas de miles de nuevos puestos de trabajo tecnológicos que no sabemos ni cómo van a ser Nicola van a ser suplidos porque no tenemos suficiente gente que se sienta interesada por estos temas

Voz 0827 47:09 gente brillante pero claro qué pasa con esas mentes brillantes que quizás ni siquiera se puedan asomar al mundo pues eso es lo que esa pregunta

Voz 1 47:17 hoy Pepe Rubio lo ideal sería que todas las mentes brillantes tuviera una oportunidad pero en la mayoría de los casos son visibles como la mexicana la Martínez fin lado mejicana mujer indocumentada de primera generación ingresos bajas eso hace dos años se graduó va como la mejor alumna del Mc Kinley High School de Texas en este emocionante discurso confesaba que seguía siendo ilegal y terminaba diciendo siempre habrá personas que juzgarán hice harán expectativas con base en sus ideas preconcebidas de lo que somos y lo que deberíamos ser sin embargo tenemos la oportunidad de demostrarles que se equivocan en esos momentos en los que necesiten una razón para seguir adelante cierre

Voz 40 48:07 los ojos e imagínense en el futuro dice me dijeron que no podría así que lo hice

Voz 41 48:19 dos años después Larissa es B

Voz 1 48:21 claro

Voz 2 48:21 en la universidad

Voz 0827 48:26 pues ella lo consiguió y otros tantos y tantas y lo celebramos como no bueno llega esta tarde en que tanto hemos hablado e inteligencia artificial hemos tenido como no la inteligencia natural que día a día destilan algunas de las pizzerías

Voz 42 48:39 la gente recurre al lógicas poco realistas pero la verdad es que mejorarían mucho un ejemplo lo pone él

Voz 12 48:44 Ali El ingeniero que inventó esas toallitas frescas para el culo que tiras de una detrás cuatro podría haber inventado también el cajero automático

Voz 42 48:53 a todos nos hemos hecho esta pregunta qué formula Sonia todo

Voz 12 48:56 los porqué cuando suena la alarma de un coche lo escucha todo el barrio menos el dueño del coche se

Voz 42 49:04 en teoría de ser un borde es finísima un ejemplo lo pone Miguel

Voz 12 49:08 todo queda tienes adivina por tu piel veinticinco Portús ojo Torrente por tu cuerpo dieciocho tú sí que sabes es decir a una mujer cállate que estoy sumando

Voz 0827 49:18 pues sí es un cordero bueno esta ventana que hemos mirado tanto a un futuro que ya está aquí que está llamando a la puerta también hemos viajado al pasado con Nieves Concostrina hasta ese preciso día en que nació la paleontología el veinte de junio de mil ochocientos veinticuatro gracias también a dos mentes brillantes Gideon Man

Voz 1512 49:42 él era un apasionado de la búsqueda de fósiles India cuando husmear va por las minas del sur de Inglaterra encontró huesos y dientes muy muy grandes por la forma parecían ser de un animal gigante que se alimentaba de plantas pero llegaba hasta donde llegaba por eso consultó al mayores P

Voz 0861 50:00 tan naturalista europeo el francés yo

Voz 1512 50:03 descubrir que utilizando su propio método de anatomía comparada Le confirmo aquel veinte de junio que tenía entre sus manos dientes de un reptil de proporciones gigantescas tuvieron que ser bichos grandísimos visto el tamaño de los fósiles y lo era los igualado antes pesaban ocho toneladas y eran herbívoros cómo se puede estar tan gordo comiendo solo verdura y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta hace millones de años salieron ilustrados con sotana hay dijeron de sonada absolutamente imposible porque si Dios creó la tierra hace seis mil años ningún bicho estuvo aquí antes porque no había tierra donde está

Voz 2 50:41 así de lógico y así de ilógico

Voz 0827 50:45 José Domínguez tanto que hemos hablado de mentes brillantes a pregunta de ve en la política donde está realmente brillante

Voz 1512 50:50 hay una especie de cristales rotos cuando tu aspira a que mentes brillantes sean también quienes y cojan tu voto para gestionar estos problemas que son menores pero cuando hay miopía se pueden vertido en algo en algo mayor todavía hay por eso da un poco de pereza verla la incapacidad de caminar juntos para para el bien común

Voz 0827 51:12 pues nada tendrás que tener paciencia Montserrat Domínguez aquí andamos comandamos sobre todo en el centro hecha eh y muy especialmente en Ciudadanos

Voz 43 51:21 mil

Voz 2 51:25 además no