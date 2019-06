La Ventana (21/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0259 00:00 las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 órdenes de detención de los condenados por la conocida como la manada después de que el Supremo les haya impuesto quince años de cárcel por un delito de violación son diecisiete para uno de ellos el que era guardia civil que además se quedó con el teléfono móvil de la víctima se han hecho ya efectivas hay detenciones Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0799 00:21 qué tal buenas tardes y cuatro miembros de la manada han sido detenidos falta Ángel Boza las cuatro

Voz 0125 00:28 detenciones han sido en Sevilla allí en alrededores de Sevilla en pueblos cercanos a Sevilla estaban siendo vigilados por agentes de la Policía Nacional inglesa de debido con una orden de detención e ingreso inmediato en prisión estos arrestos que han sido desde prácticamente en los últimos sesenta minutos han tenido lugar una hora después de que la vista pública en el Supremo para la revisión de su condena quedase vista para sentencia la policía les había puesto vigilancia a la salida de los juzgados donde tienen que ir a firmar Esther todos los lunes miércoles y viernes

Voz 0313 00:56 nada más conocer la decisión gracias Ana el fallo del Supremo

Voz 1454 00:59 hemos hablado aquí en la SER con la magistrada y ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial ese Inmaculada Montalbán

Voz 2 01:05 exactamente y estaba convencido de que el Tribunal Supremo en atención a eso estaremos calificaría como violación el atentado a la dignidad y a la libertad de esta mujer yo creo que el sistemas de recursos ha funcionado oí la credibilidad de la justicia está pues en primer lugar

Voz 1454 01:25 Trump vuelve a amenazar a Irán lo hace en un hilo de Twitter después de confirmar que paró el ataque diez minutos antes cuando fue informado de las posibles víctimas y seguía adelante con sus planes esa información de nuestra corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 01:37 buenas tardes la primera explicación a la suspensión del ataque selectivo que estaba ya en marcha la acaba de dar el presidente Donald Trump en una cadena de tuits Estados Unidos estaba a punto de atacar cuando pregunto por el número de víctimas que causaría un general de dijo que cincuenta personas morirían en la ofensiva así que diez minutos antes de este ataque dio la orden de pararlo el presidente dice que no era una respuesta

Voz 1362 02:00 proporcionada al derribo del drone estadounidense

Voz 1510 02:03 sí asegura que no tiene prisa en actuar contra Irán Tram responsabiliza además al ex presidente Barack Obama de haber fortalecido a Irán con el terrible acuerdo dice literalmente que le ha dado vía libre a Teherán para conseguir armas nucleares unas armas asegura que nunca tendrá

Voz 1454 02:20 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la recusación del juez que suspendió la licencia de obras para iniciar la exhumación de Franco la solicitud era del Gobierno Adela Molina de la Abogacía del Estado

Voz 0011 02:30 tribunal considera que no está acreditada la falta de imparcialidad del juez yo estoy Bastarreche con las pruebas aportadas por la Abogacía del Estado entre ellas un artículo escrito por el juez en el año dos mil siete en el que critica la ley de memoria histórica de la que dice por ejemplo que es la gran maldad de Zapatero el TSJ resuelve que esas críticas a la ley no son suficiente para aportarles ya que según el auto no tienen nada que ver con lo que tendrá que decidir el juez que únicamente afecta a una actuación municipal urbanística la legalidad de la licencia de obras para exhumar a Franco cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 3 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:03 la oposición pide explicaciones e Isabel Díaz Ayuso después de conocer que la candidata del PP aceptó la donación de un piso de sus padres la capital para evitar su posible embargo una información que cuenta hoy Info Libre según la cual el padre Ayuso en sus socios tenían una deuda contraída con la empresa semipública aval al Madrid utilizaron la vivienda para sortear el embargo lo que supondría un delito de alzamiento de bienes del que Ayuso habría sido cooperadora escuchamos a Íñigo Errejón de Mas Madrid Isabel Serrano de Podemos

Voz 0799 03:29 la señora Ayuso tiene que salir a explicarse con todo lo peor es que ningún madrileño y madrileña esta situación les sorprende porque el problema estructural del Partido Popular en Madrid el Partido Popular de Madrid se soluciona cambiando las caras tenían

Voz 4 03:43 con cuenta la trayectoria del Partido Popular no parece descabellado pensar que puede haber habido un trato de favor que pueden haber irregularidades por tanto creemos que es fundamental que no solamente Isabel Díaz Ayuso sino los responsables de Madrid rindan cuentas de si ha habido un trato de favor y qué es lo que ha sucedido con este inmueble Isabel Díaz Ayuso

Voz 1454 04:03 Ayuso ha evitado hacer declaraciones sobre este asunto desde el Partido Popular aseguran que se trata de un tema personal cerca de veinte tres mil personas se presenta mañana a la mayor convocatoria de oposiciones a maestro que se han celebrado en Madrid tres mil quinientas plazas para profesores de infantil y primaria que forman parte del acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos para reducir la interinidad que aquí en Madrid está en un veinticinco por ciento el consejero de Educación en funciones Rafael Van Greg

Voz 5 04:26 creo que es una grandísima oportunidad para estabilizar a profesorado interino pero en otros casos era también bueno pueda para para incorporar de nuevo profesorado a las a las aulas de la Comunidad

Voz 1454 04:40 y los salarios de los madrileños se situaron como los segundos más altos de toda España en dos mil diecisiete el último año del que se tienen datos la ganancia media anual por trabajador fue de veintisiete mil euros en Madrid un dos por ciento más que en dos mil dieciséis según los datos del Instituto Nacional de Estadística tenemos veintiocho grados en el centro de Madrid

Voz 3 09:06 Yolanda Besteiro buenas tardes

Voz 0313 09:09 hablamos con la presidente de la Federación de Mujeres Progresistas que esta mañana lo contábamos verdad Mariola presentaba la segunda edición de la campaña acortando con la violencia sexual y al cabo de un ratito la sentencia del Supremo cómo estás Yolanda

Voz 16 09:22 pues casi me da miedo decir que me siento feliz

Voz 0313 09:24 no no no te asusta pero no te guste no

Voz 16 09:27 sí

Voz 17 09:29 si no porque después de después de eso la verdad es que eh

Voz 16 09:34 teníamos esperanza en que el Tribunal Supremo corrigiera el gravísimo error bajo nuestro punto de vista de lo que eh

Voz 17 09:41 qué se hizo mal en la parte de la Audiencia de Navarra

Voz 16 09:46 espera la verdad es que no tengo palabras que estamos muy satisfechas porque no solamente por nosotros sino lo que significa esta mañana comentaba en la presentación de la campaña que esta sentencia iba a ser ejemplarizante para bien o para mal y me siento feliz porque va a ser ejemplarizante para bien la confianza en la Justicia se va a retomar por parte de las víctimas por parte de toda la sociedad y desde luego es el cimiento de impunidad de sus principios sus convicciones profundas de los agresores sexuales las esta sentencia a pena que pensar dos veces

Voz 0313 10:19 has podido hablar con la fiscal por casualidad no no que no es que nosotros sí hemos hablado no quiere aparecer una antena Jesse es muy comprensible pero sí nos consta que está satisfecha por dos motivos como fiscal porque ha ganado el casa el caso y fundamentalmente como mujer por las dos cosas

Voz 16 10:37 así es así es primero por lo que supone de de Justicia no y confianza en la justicia hay que ser persona que tenga cualquier problema y especialmente

Voz 0313 10:50 circunstancia por mujer no

Voz 16 10:51 las mujeres que que a veces os tras no sentimos cuando acudimos a la justicia y vimos cómo los entiende y no se comprende que la realidad de los hombres calidad de las mujeres es diferente y que a la hora de aplicar la justicia de interpretar y aplicar las leyes es de una manera aséptica que pueden cometer graves injusticias como ha sucedido precisamente en el caso de la manada que recogía de la gala sepa todo lo que es la cultura de la de la violación pues la verdad que tras esta sentencia reconfortado y recuperas tanto como persona como ciudadano o ciudadana normal como mujer todo lo que todo lo que implica de todo lo que debe ser la interpretación de la justicia por parte de aquellos que están encargados de hacerlo que son los juzgados en los tribunales

Voz 0313 11:33 esta tarde está convocada una concentración frente al Tribunal Supremo que estaba convocada con The antes de conocerse el el la sentencia de oye yo creo que hay un montón de gente no sé si lo esperas tú no sé si ese espíritu de bueno la la las tres sabeis tanto luz como Mariola como tú habéis pronunciar la palabra reconciliación de eso cada una en el terreno que que desee pero no sé yo creo que va a ir mucha gente mucha gente se movilizó cabreada e indignada por las primeras resoluciones judiciales bueno ahora termina un proceso se han seguido todos los pasos sean recorrido todos los caminos bueno tampoco está mal celebrarlo no

Voz 16 12:12 yo creo que sí yo creo que que esta tarde va a ser una reunión multitudinaria que va a adquirir mucha gente para manifestar eso sumó su que su recuperación en la Fira de la justicia y también en un momento no debemos olvidar que por parte de algunos tratan de negarle la idea Gal la existencia de la propia violencia de género por lo tanto yo el mensaje primero que satisfacción pero también de mensaje de que un poder del Estado porque la justicia es un es el tercer poder de del Estado aquellos encargados de interpretar y aplicar las leyes por imposible en corrigen algo que no debería haberse producido empezamos el camino para acabar con la impunidad para acabar con la cultura de la violación que por desgracia todavía continúa plenamente sentimientos

Voz 0827 13:03 yo creo que el fallo del Supremo corrige un fallo Supremo jugando con las palabras y esta es una buena noticia yo creo que es una noticia de la que también nos alegramos

Voz 18 13:11 la inmensa mayoría de los hombre eso quizás ahí

Voz 0827 13:14 no quedó que se llama Ricardo González que fue el juez que dictó su voto particular fueron doscientas treinta y siete páginas de las trescientas setenta una que tuvo la sentencia en donde soltó perlas como por lo que se refiere a esta mujer tampoco percibo signo alguno de pudor en las imágenes no percibo en su expresión y sus movimientos atisbo alguno de oposición rechazo disgusto asco repugnancia negativa incomodidad sufrimiento dolor miedo descontento desconcierto o cualquier otro sentimiento esto lo firmó un juez también Ricardo González por fortuna este hombre que pedía la absolución suponemos que hoy estará muy triste ante la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este país

Voz 1362 13:53 yo lo estoy contenta no sé yo si puedo sí puede intervenido yo no estoy contenta estoy reconciliada sí

Voz 0313 13:59 no nos lo mismo no estoy contenta porque porque bueno

Voz 1362 14:02 aquí hay una víctima que que lo va a seguir siendo tampoco no sé yo querría expresar que yo entendía un afán justiciero simplemente de justicia no justiciero a mí no me no me viene mejor ni peor que estos sujetos pasen más tiempo en la cárcel a yo creo que que la lucha y la ola de solidaridad e indignación que desató este caso tiene más que ver con los términos las palabras a los sentimientos de las mujeres ante determinadas agresiones comentaba antes Yolanda que no es lo mismo una agresión sexual desde el punto de vista de la mujer no es lo mismo por qué porque las reacciones Se se miran bajo la lupa porque la estrategia de del abogado de la defensa o de uno de los abogados de la defensa en este caso fue repugnante fue poner el foco sobre la víctima culpabilizar la someter su vida privada seguimiento contratará a un detective publicar sus sus sus diarios fue tan repugnante que yo creo que hay casos judiciales y hay casos hay crímenes este es un crimen que que significan un antes y un después no sólo la justicia sino en la cultura de un país yo creo que este caso por desgracia para la víctima ha sido uno de ellos

Voz 0313 15:14 pero yo quiero preguntar yo quiero preguntar enseguida si de estos puede salir alguna conclusión positiva sin poder salir algo algo limpio pero de Hamen segundito que Ana Terradillos está pendiente de las detenciones de de los cinco integrantes de la manada faltaba uno Ana hola buenas tardes de nuevo qué tal cómo estás buenas tardes sigue faltando no

Voz 0259 15:33 si falta uno falta Ángel Boza

Voz 0125 15:35 que es una persona también Casado vigilaba desde su salida al juzgado sabéis que tenían una orden de detención e ingreso en prisión inmediata entonces reducimos según nos cuenta la policía detenido en los próximos minutos de momento hay cuatro detenidos cuatro que han sido detenidos todos en Sevilla por eso les ha detenido la Policía Nacional las detenciones ha tenido lugar una hora después de que la vista pública en el Supremo para la revisión de esa condena quedase vista para sentencia la policía les había puesto vigilancia a la espera de esa bueno de ese cambio de de pena de esa revisión de condena ir les tenían vigilados desde la salida de los juzgados donde tienen que ir como sabes todos los lunes miércoles y viernes afirmar era muy complicado que se escapase en del país porque no tenían pasaporte segoviana escapado evidentemente a Europa pero digamos que la policía tenía puesto vigilancia con lo cual esa eso hacía muy complicado no esa posibilidad de que se escapase de momento como digo cuatro detenidos eh nos falta Ángel Boza hizo bueno pues a la espera de esa última detención que confirmaría ya que los cinco miembros de la manada se encuentran arrestados y que van a ingresar en prisión de forma inmediata

Voz 0313 16:40 pues bien Anna pues ya no estás contando Mariola empieza tú se puede sacar algo positivo de esta historia

Voz 0259 16:45 a ver yo quiero poner un dato objetivo encima de la mesa cinco magistrados no esta Sada dos mujeres si no me equivoco Anna Ferrer ir Susana Polo dos magistradas muy comprometidas en la lucha contra la violencia de género y Vicente Magro también

Voz 1362 17:00 n este magistrado a este juez este perfil e quizás es que

Voz 0313 17:05 están formados con perspectiva de género son Yolanda que te parece

Voz 16 17:11 pues yo quiero que que sí porque siempre venimos denunciando que uno joven las hacia el delante es natural es precisamente para proteger adecuadamente a las víctimas es la introducción de la perspectiva de género en la administración de la Justicia que es lo que falta no que las dos jueces y magistrados en Marie comprendan que los hombres y mujeres famoso censados ducados de una manera distinta que nos hace comportarnos también una manera difería de interpretar de aplicar la ley de una manera aséptica sin tener en cuenta eso pues que conlleva una resolución justa y al final a la moderación que el derecho a la tutela judicial efectiva que son ellos los encargados de de hacer es de hacer Ivo por lo tanto lo creo que que al menos y Cloutier en interpretado es que además la ausencia de perspectiva de género era lo que primaba en el caso

Voz 0313 18:03 ya he ahí sí

Voz 16 18:05 se ponía de manifiesto que había contado yo antes no lo de la cultura la violación como todavía se educa nuestras jóvenes y a nuestras niñas a las mujeres en general y limitar nuestra libertad no es no hacer tal cosa no hablar con determinada persona etcétera existiera trasladar el eje de la culpa de la

Voz 0313 18:26 a de los agresores a la víctima que es lo que sí

Voz 16 18:29 me dio en este caso una nave ida y es parte

Voz 0313 18:32 fíjate Yolanda con esto que dices déjame que que que lea en su literalidad el argumento del Supremo hasta donde sabemos de la sentencia que dado todo este flash no dice según el Supremo dice la situación intimidante que sufrió la víctima hizo que ella misma adoptara una actitud de sometimiento haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación se produjo por el lugar recóndito angosto sin salida en el que fue introducida a la fuerza los magistrados consideran que los acusados se aprovecharon de esas circunstancias claro es que este relato no tiene nada que ver con lo que contaba ellas de momento si es que no tiene absolutamente claro

Voz 19 19:12 pero lo mismo con el voto particular no claro claro

Voz 0313 19:15 pero es verdad que los otros dos los otros dos jueces

Voz 0827 19:17 efectivamente al al optar por el abuso y no por la agresión lo que intentaron lo que decía es que no hubo que

Voz 18 19:26 esa intimidación no se había producido no era ni el Supremo el Supremo tenía que decidir sobre esto y el Supremo sienta jurisprudencia sobre eso

Voz 0313 19:34 decía yo espero que cuente cuenta cuenta

Voz 16 19:37 me cuenta en él la cultura la violación porque la tutela hacen al final lo que viene hacerse ajuste quitar el comportamiento de los agresores que es un poco el argumento tras dirigió aquí pobres chicos esos buenos hijos esposos lo que pasa es que se se fueron de acuerdo hace un hueco y cómo les vamos a condenar a quince años vamos a ver si rebajamos la realidad no es tan grave eso es la cultura de la fotografía

Voz 0313 20:01 la importancia de gravedad

Voz 16 20:03 la docencia es que lo que era un evidencias que la intimidación y lo que se resistieron los magistrados interpretara ya P ya reconocer es que aquí había unas flores Altea es ahora lo que está diciendo el Supremo creéis creéis

Voz 1362 20:16 que si no se hubiera producido la ola de indignación feminista no sólo feminista me refiero de de de mujeres al respecto hubiera habido esta perspectiva de género en el Supremo

Voz 0827 20:28 a mí lo que me gustaría es más que mirar al pasado mirar al futuro lo que yo digo es desde que se produjo esta violación múltiple ha habido otras manadas que han violado de manera múltiple a otras mujeres entonces que esta sentencia del Supremo sirva para hacer una justicia clara con estos otros vale

Voz 18 20:44 no él servirá también para redefinir porque yo creo que eso es fundamental el concepto de violencia machista

Voz 16 20:51 yo creo que sí yo creo que si decía algo positivo

Voz 0313 20:54 sí sí yo así lo veo igual

Voz 16 20:57 al que el caso Diana durante marcó un antes en la violencia de género producida en el marco de la pareja a mi me parece que esta sentencia en todo lo que tiene que ver el la la violencia sexual que que la agenda feminista porque es muy complejo entender y comprender esto que estoy intentando explica lo que es lo que supone la cultura de la violación no ya tiene con lo que ha hecho ha sido ponerlo en la agenda yo acuerda que ha herido o puede haber sido un efecto imitación respecto a otras manadas pero también es cierto que cada vez más mujeres se atreven a denunciar estas situaciones tras esta sentencia que seguramente con toda seguridad huchas más al recuperar su confianza en la Justicia lo denunciarán por supuesto quince años de condena los que integren las manadas pasadas las bajas se lo piensan dos veces

Voz 0259 21:46 sí además yo creo que sí va a ser una referencia para acabar con esa confusión que hay ahora mismo en el Código Penal sobre con el abuso la agresión sexual la violación y un poco puede allanar también el camino para esa reforma del Código Penal que tenemos pendiente no

Voz 1362 22:02 a raíz de de las elecciones que el Gobierno de de Pedro Sánchez propone que

Voz 0259 22:09 todo acto sexual sin consentimiento sea agresión sexual que se acabe que se que se elimine el abuso sexual que sea todo agresión se suele se recupere el término violación que la calle es lo que entiende todo el mundo

Voz 0313 22:21 lo peor es que además tenemos en fin no nos por buscar referentes pero siempre está bien mirar un poquito afuera no el el no es no poco el nueve y el silencio tampoco significa consentir una relación bueno esta semana un tribunal de Lisboa aquí al lado en Portugal ha reafirmado en una sentencia que la ausencia de resistencia física no implica el consentimiento de la víctima agredida de una violación Aitor Hernández corresponsal buenas tardes

Voz 20 22:46 buenas tardes y además creo que el caso de la manada

Voz 0313 22:48 la sentencia está ahora mismo en la en las portadas de todos los diarios portugueses verdad

Voz 21 22:53 efectivamente han enviado SMS es urgentes para contar el caso porque tiene una relevancia tremenda y no sólo porque el caso de España fue tan

Voz 0827 23:00 alarmante pero precisamente porque salió

Voz 21 23:03 yo esta esta confirmación de la condena eh aquí en Portugal esta semana es precisamente el caso tiene que ver con Marco Caneira un hombre de treinta y cinco años de edad que fue condenado por violar a una menor una menor de

Voz 0882 23:16 nueve y once años en dos mil dieciséis

Voz 21 23:18 así sensores fue condenado a seis años y seis meses de prisión hiel recurrió alegando que no se había producido una violación porque la víctima no se había resistido físicamente al coito oral y anal este argumento evidentemente fue rechazado por los magistrados lusos es afirmaron que la ausencia de resistencia física por parte de la víctima no puede ser considerada como una forma de aceptación o consentimiento de la agresión por lo contrario es una muestra de su deseo de sobrevivir una situación sobre la cual no tiene control en la que vive una sensación de total impotencia los magistrados llegaron a comparar el la la violación con lo que siente una víctima afronta un robo que la esa víctimas siguen silencio no implica que está consintiendo al atraco

Voz 0827 24:04 evidentemente hay curiosamente la asienten

Voz 21 24:07 sí afirmara firmada por la magistrada Teresa fría ella feria botón ella es la presidenta de las sesión de mujeres juristas en Portugal es una de las personas que más ha estado eh reafirmando el peso del convenio de Estambul que precisamente establece

Voz 19 24:23 que para que una violación se produjo

Voz 21 24:25 Jan ese tiene que entender que cualquier falta de consentimiento Speedo es directamente una falta de aceptación de de lo que está ocurriendo

Voz 0313 24:33 bueno si los tribunales si la justicia va dejando clarito cuál es el terreno de juego yo creo que vamos avanzando y que dentro de todo lo que ocurre bueno pues insisto hay que sacar alguna conclusión positiva sobretodo de cara de cara al futuro Yolanda Besteiro muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad y un abrazo muy grande

Voz 16 24:51 gracias a vosotros y un fuerte abrazo también

Voz 0313 24:54 hola un beso gracias a otro lustro no te vayas eh no tienes tú te quedas que de acuerdo venga hasta luego

Voz 3 25:01 pronto

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 8 25:25 decidí no estoy dispuesto a sostener que la Peer nacido en un hospicio sea la circunstancia más afortunada que puede acontecer a un ser humano siguiente es decir que en este caso particular fue que pudo haberle ocurrido a Luis eso que se tuvieron grandes dificultades para inducir a Olivera que tomase sobre si la actualidad de respirar práctica molesta la costumbre ha hecho necesaria para nuestra cómoda existencia durante un rato permaneció bloqueando sobre un colchón Filho de borra suspendido de manera harto inestable entre este punto y el otro que indudablemente inclinada la balanza en favor de este último ahora bien Si durante el período hubiese estado Oliver rodeado de eso lícitas abuelas tías es que estas nodrizas doctores de honda sabiduría inevitablemente tan lento hubiera muerto más compró había sino una pobre vieja bastante aturdida por el inusitado uso de la cerveza bélico de la parroquia que desempeñaba estas funciones por contrata Oliver y la naturaleza pudieron dilucidar la cuestión por seis son los del resultado fue que mediante algunos esfuerzos de respiro estornudo procedió cierra los huéspedes del hospicio el hecho de la carca lanzando un grito todos lo agudo que lógicamente podía esperarse de un infante que sólo poseía ese utiliza como accesorio que es la voz desde el espacio de tiempo no superior a tres minutos y cuarto

Oliver Twist Dickens mil ochocientos treinta y ocho

Voz 27 28:40 de siete años y que no

Voz 0313 28:43 en la memoria la figura legendaria mítica del comandante Jacques Cousteau Céline su nieta y ahora retoma el legado de de su abuelo recorre los mismos lugares desde la Patagonia a la selva del Amazonas pasando por la Antártida la Polinesia etcétera etcétera Canal Odisea estrena hoy en el mundo Consell incrustó que su nueva serie de documentales de una de las familias que más ha trabajado y sigue trabajando para proteger nuestro planeta Javier Gregori buenas Pagola buenas tardes

Voz 0882 29:09 pues un placer conocer a Céline quizá porque nació en California las habla un perfecto español con acentos así francés no lo ha perdido nos acaba de conceder la primera entrevista a un medio audiovisual español para presentar precisamente lo que decías esto es documentales que acaba de dirigir y protagonizar y que tienen el mil la misma visión de los eso ha vuelto a alertar sobre el deterioro del planeta para tratar de salvar tanto las especies de plantas como de animales y claro la primera pregunta Carles era casi obligada que recuerdas de tu abuelo comandante Cousteau cuyos documentales transformaron yo me incluyo en defensores de la naturaleza a millones de personas en todo el mundo

Voz 28 29:48 nada muchas historias me acuerdo él siempre caminando estaba sentado como siempre pensando en algo a ustedes el estaba pasota o pueblo que estaba no que el trabajo de de viajar de contar explorar de compartir bueno más que vea esto creo que inspiró al mundo entero que tenemos una él mismo legado juntos porque fuimos inspirados por por su trabajo por su pasión

Voz 0882 30:20 su serie en el mundo arranca precisamente hoy en un viaje a la Patagonia en el Cono Sur recorriendo los mismos lugares Carles donde su abuelo descubrió por ejemplo hace venta años que las ballenas en concreto la ballena azul estaba a punto de extinguirse esto sirvió para que la Comisión Ballenera Internacional prohibiera la caza comercial de estos grandes cetáceos pero cuatro décadas después Céline ha sido testigo de que continúa por desgracia la degradación de la Patagonia

Voz 5 30:45 eso incluye la muerte de los últimos indígenas

Voz 0882 30:48 que viven allí desde hace milenios la cuestiones estamos aún a tiempo Céline le preguntábamos de parar la destrucción de nuestro planeta

Voz 28 30:57 todavía estamos a tiempo pero hay que tomar acción no iría creo que todo lo días si puedo diera algo de las personas que están escuchando es que todos los días se levanta Erice no voy a hacer algo algo positivo algo para proteger y que encuentran su pasión Ikeda está pasando lo que sea para niños o para perros la puerta pero que hacen algo porque iba a reacción en todo el mundo es súper importante que estaba personas que este poder

Voz 0882 31:30 en el canal Odisea cada viernes un documental que nos trae pues a muchos televidentes los recuperar nuestra juventud nuestra niñez abordo del abordo del Khalid son Calipso que por cierto financió pagó la abuela de Céline y es la persona que más estuvo en el Khalifa aunque prácticamente no salía en los documentales además su madre también era fotógrafa durante trece años de las misiones de su abuelo en el setenta y dos su abuelo salvó las ballenas la última pregunta que le a Céline Cousteau o las nuevas generaciones con el Friday con la juventud el clima es optimista sobre el futuro de nuestro planeta de nuestra propia especie

Voz 28 32:07 lo que me da tristeza es que tenemos que estar en un momento de crisis para hacer la gente reacciona no

Voz 16 32:13 sabemos que que estamos viendo

Voz 28 32:15 por esto al mismo tiempo yo me levanto en las mañanas no yo escojo ser optimista porque has ido mucho mejor así defiendo mejor así a lo mejor soy optimista uno dice yo yo puedo yo puedo porque hay que decirlo todos lo días aquí decidir qué I am algo iba a ser todo lo que pueda para defenderlo

Voz 0882 32:37 paradojas de la vida cables hace treinta años un mes de junio en la Cumbre de la Tierra estaba yo entrevistando a Jacques Cousteau con mucho miedo treinta años después a su nieta y con el mismo tema salvar el planeta Tierra aprendemos

Voz 0313 32:50 claro la pregunta es ya dice que es optimista somos optimistas o pesimistas de cara al futuro como lo miramos y no sólo lo relativo al medio ambiente y el cambio climático como conciliamos por ejemplo la revolución tecnológica con la igualdad y los derechos cuál es el antídoto para terminar presos en una red donde las máquina los algoritmos y unas pocas cabezas ya en las que tomen las decisiones ayer se habló mucho de esto en la jornada cruce de caminos en Madrid lo recuerda no que abrimos la Ventana porque claro ya sabemos que el potencial es inmenso

Voz 0605 33:18 el potencial es inmenso para abordar algunos de los problemas como el cambio climático la sostenibilidad el envejecimiento de la población que en enfermedades crónicas no vamos a poder afrontar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que es una inteligencia artificial entrenada alimentada con datos no las es la relación entre el meta y la inteligencia artificial

Voz 0313 33:44 eso nos decía Nuria Oliver la gran experta mundial en Big Data pero claro Pedro Baños por ejemplo experto en geo estrategia le añadía alguna condición muy básica por otra parte yo creo que

Voz 1776 33:53 lo primero que deberíamos de pensar antes de implementar cualquier sistema tecnológico cualquier avance tecnológico es si eso verdaderamente colabora a una mayor felicidad por así decirlo del ser humano es decir y sobre todo también pensando en esa seguridad humana en su campo más amplio al final yo creo que ese es el principal objetivo al que teníamos que acudir

Voz 0313 34:12 Pia centrado así el balón te entra Vargas Llosa al remate lo cierra con una apelación a las Humanidades a la literatura

Voz 1503 34:18 una sociedad enteramente impregnada exclusivamente por las imágenes es una sociedad mucho más fácil de manipular que una sociedad que está impregnada a través de la buena literatura de espíritu crítico

Voz 0313 34:35 que resulta apasionante todo esto eh preguntas respuestas dudas es lo que vivimos ayer en La Ventana yo me quede lo eligen Antena me quedé con ganas de saber quién está detrás de esto hoy porque lo había organizado Enrique Serra buenas tardes

Voz 16 34:49 los perder saludamos al consejero delegado de

Voz 0313 34:51 Banco Caminos iban con que yo confesó ayer que no sabía exactamente lo que era nos lo puede explicar por favor

Voz 16 34:58 sí sin lugar a dudas no ante todo chico gracias por poco pero bueno somos un grupo financiero pues tampoco con todo el Banco de profesionales que es concepto en el que nosotros tratamos de poner a la persona pero era el cetro cierta forma de relación bellos yo creo Carles que al final las finanzas en cualquiera de nosotros es un punto en la en nuestra vida que determinadas circunstancias pues nos nos afecta una manera especial entonces nosotros lo afrontamos siempre desde la óptica de la persona y desde ahí aplicarle y ayudarles asesorarles no los palcos de profesionales nacer de esos mismos profesionales con el espíritu de aquí pañales por todos sus ciclos de vida tanto en los aspectos de las finanzas como en el resto aspecto el Italia existe un poco el espíritu del origen de los bancos de profesionales nosotros contemplamos dos tenemos una clara visión de ampliar a tantos colectivos profesionales como se sientan identificados un poco en este concepto

Voz 0313 35:56 aquel siglo ocurrió el cruce de caminos Enrique

Voz 16 35:58 bueno cruce caminos nace Carlos como optaba foto es una mirada al pasado ya futuro déjame que que esto tampoco nosotros mirándonos a nuestro propio pasado ya nuestro con nuestro prioricen a los os os dimos cuenta hace dos años que esto ya lo veníamos haciendo hacía acerca de treinta cuarenta años con una diferencia en el en el fondo es bancos nacieron como como el think tank pero más bien poco exclusivo de su propia profesión siempre de interpretar El el futuro para que para ver qué necesidades iban a tener financieras y de ir preveían no las no por ciclos final no poco el ciclo financiero cada uno de ir previendo antes de que ocurra entonces nosotros nos paramos a pensar que la estoy poco tan cambiante en el que estamos era necesario exportar al resto de disciplinas que realmente estaba provocando esa gestión del cambio tan brutal en la que vivimos y tratar de comprender mejor esa sociedad del futuro en consecuencia pues estamos yo creo rodeados de bastantes jornadas que nos hablan de lo que está pasando no tanto de lo que hoy está pasando en el futuro juntos creemos que el futuro se en el presente entonces traer a esos hombres y mujeres no con mentes brillantes que realmente son los que comprenden esa sociedad el futuro ya trabajando en la transformación de las mismas es creemos que es un

Voz 0313 37:16 está bien algo hacer para permanecer

Voz 16 37:18 hacerlo durante mucho tiempo Enrique y la última

Voz 0313 37:21 de de lo que escuchó ayer que fue mucho e interesante vuelvo a lo del optimista pesimista con qué sensación se queda dentro de veinte años este mundo será mejor o peor

Voz 16 37:32 dentro de veinte años lo dijo Mario ayer repetidas veces y bueno Nicolas también lo lo trató en cruce de caminos de estamos ojos realmente más más pesimistas que que más optimistas perdóname que pesimistas pero que estamos en el mejor momento esta historia independientemente del amplitud de temas que también pueden tener la pira contraria creo que vimos mejor que nunca y sin lugar a dudas eh con un buen uso de todo lo que se habló ayer debemos ser capaces de de las personas que son las que provocan ese cambio hacer precisamente de estos cambios algo bueno somos pesimistas somos claramente poco pesimistas y optimistas respecto al futuro

Voz 0313 38:08 muy bien Enrique Serra consejero delegado de Banco Caminos y con Fary promotor de este cruce de caminos del que ayer disfrutábamos en La Ventana gracias por este ratito de buenas tardes eh

Voz 16 38:17 muchísimas gracias a vosotros adiós

Voz 0313 38:19 mientras a recordar eventos repetición

Voz 0827 41:21 es dice la siguiente los administradores de las webs películas y series yonquis vídeos yonquis entre los años dos mil ocho y dos mil catorce han sido absueltos de un delito contra la propiedad intelectual en el que era considerado como el mayor juicio contra la piratería en España que se ha celebrado en Murcia estas páginas web facilitaron el camino para piratear contenidos audiovisuales proporcionando enlaces a servidores en donde estaban alojadas estas obras la sentencia no niega los hechos se pero afirma que los encausados se limitaban a redirigir a los usuarios hacia estos mega servidores además dice que sus webs no contenía ningún tipo de contenido audiovisual propio Ike no está demostrado que obtuvieran ingresos por el número de descargas realizadas por su intermediación sino que eran beneficios indirectos

Voz 19 42:08 dados de la publicidad aparecida en las páginas

Voz 0827 42:10 el web la acusación pedía más de quinientos millones de euros pero les ha salido a no pagar bueno en realidad lo que hicieron estas personas hoy sería delito conforme a la reforma del Código Penal de dos mil quince ya una sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideran hombre lo que es de sentido común que proporcionar las llaves para el robo también es una forma de colaboración en el robo así que si no hemos entendido mal esta sentencia que es recurrible no nos habla tanto de la impunidad sino de las diferentes velocidades a las que circulan el mundo y la ley cuando el vértigo de los avances tecnológicos compite con la lentitud de las reformas legales ya casi infinitos espacios en los que avispados ciudadanos que hoy serían delincuentes

Voz 19 42:54 Sadam a nuestra pequeña historia como simples

Voz 0827 42:56 espabilados que supieron servirse de las grietas del sistema

Voz 0313 43:03 Pepa Blanes Javier Ruiz buenas tardes muy buenas charlamos con la jefa de Cultura y el jefe de bueno faltan indios siete economía de láser a ver con esta sentencia Javier tú primero

Voz 20 43:13 digo por alusión

Voz 0313 43:14 de lo que ya sabemos cómo tenemos que leer esta decisión judicial bueno

Voz 20 43:18 prisión de facto legaliza la piratería en España esto es en castellano lo que ha hecho si el enlace a el sitio en el que tú puedes descargar no es ilegal que tu pueblo es de enlace a una página web no es un delito sino es ilegal siglo ilegales solamente colgarlo allí es decir no enlazar los sin sólo colgarlo allí los delitos se cometen fuera de España no son perseguibles en España los enlaces que si se hacen en España no son delito así que de facto legaliza la piratería con un gran asterisco no puede ser de otra manera porque si el mero enlace es un delito Google es un delincuente quién piratea con buscó ver en Google el nombre de una película la extensión de lo que normalmente se piratea Si es webcam Si es RIP si es cualquiera de los formatos solamente con eso Google te sirve el punto en el que lo puedes descargar con lo cual la justicia española de facto legaliza esto pero no hay otra alternativa porque declarar esto ilegal probablemente convierte a Google en delincuentes

Voz 18 44:27 Google te lo permite sitúa como autor no le advierten de que está haciendo algo que no le corresponde porque si tú cómo no

Voz 20 44:33 en estas mismas bueno advierten estas mismas

Voz 1463 44:36 poquito estas mismas webs en el momento en que tú notifica

Voz 20 44:38 las te retiran cuál es el problema que el cómo se puebla de contenido pirata Internet el cómo se notifica no va a la misma velocidad el archivo que se piratea la última película de Spiderman no se llama Spiderman tocó se llama uno dos ocho siete cuatro tres barra ochenta y siete es imposible que el autor de esa propiedad intelectual se da cuenta de que eso es subir su película hilo notifica ha pasado tiempo suficiente para que haya descargas

Voz 0313 45:06 pero para otra mirada

Voz 1463 45:09 en qué sentido tanto tengo miedo no quiere decir que una de las cosas enclave cultural pues es evidente que la Pérez la piratería afecta a los creadores el Observatorio siempre de de piratería y hábitos de consumo lo que siempre dice es que claro no se recoge todo el IVA que hasta hace poco estaba un veintiuno por ciento en los productos audiovisuales también se pierde el IRPF además de puestos de trabajo yo lo que creo lo que destaco de si analizamos los datos de este Observatorio es que en los últimos años desde dos mil quince ha habido una caída de la piratería del doce por ciento con lo cual la piratería ha es verdad que tenemos esta sentencia pero dos mil quince coincide con la llegada de Netflix que pasa que la llegada de las plata por más no podemos hacer un causa efecto pero si si vemos esos datos decimos que desde que el contenido está disponible a un precio barato la gente no piratea tanto o digamos que los hábitos se van reconduciendo con lo cual es positivo

Voz 20 46:06 si no nos ha traído aquí para la bronca vamos a darle la

Voz 35 46:09 es que me da miedo porque el jefe de economía viene un iPad no

Voz 20 46:12 nosotros vamos a darle la bronca Francino dice

Voz 0313 46:15 venga lo que estás diciendo tú hay muchas pero

Voz 20 46:17 la vida si es verdad que hay muchas pérdidas la cifra de pérdidas que dice Pepa que dice la industria son mil novecientos millones de euros para que la gente se haga una idea mil novecientos millones de euros lo que gasta el Estado en carreteras este año es decir con lo que se piratea Se podría reparar todas las carreteras de España cuesta mucho puestos de trabajo dice son ciento treinta y un mil puestos de trabajo cuesta mucho iba son seiscientos treinta hay ocho millones en impuestos esos son las cifras oficiales venga vamos a la bronca venga esas cifras de quiénes no están en esta industria que nos está escuchando quién está en la industria pero quiénes no están en ella dicen son meramente exageradas y te explico por qué ese es el argumento económico estas cifras son todo lo que se piratea pero mucho se piratea porque es gratis hay discos que se piratea porque cuestan cero euros en el momento en que cuesten un céntimo hay muchos consumidores que se lo llevan gratis que no estarían dispuestos a pagar ni siquiera ese céntimo es decir que pirateo no equivale a pérdida

Voz 18 47:20 no podemos dar las gracias las gracias a esos consumidores que van porque está gratis disponible en Internet

Voz 20 47:26 en casa me has Ghailani para la bronca económica Giotto

Voz 18 47:29 sirvo las dos que esta es la primera hay una segunda

Voz 1463 47:31 que tú pones las cosas a disposición con un precio barato la gente acude a las plataformas operativo porque son está tienen buena calidad es mucho

Voz 0605 47:39 es fácil que descargar de un enlace descargar

Voz 1463 47:42 los subtítulos que los subtítulos coincidan con la versión ajeno sea no puesto señores no está claro si esto sí sí sí

Voz 20 47:50 segundo argumento en defensa de la piratería el defensa de la piratería el argumento es mire la piratería ha facilitado primero alternativas legales porque muchas de estas series que han sido pirateadas durante seis años se piratea van porque Netflix no estaba en España porque algunos precios eran disparatada mente caros en España

Voz 0313 48:10 que han conseguido los piratas insisto solo

Voz 20 48:13 argumentos económicos no me hagáis amigo de él

Voz 0313 48:15 defenderle vamos en el capítulo de las portadas pero no

Voz 20 48:18 el argumento es han bajado los precios uno ya han extendido la oferta dos extras son los efectos de la vida

Voz 0827 48:24 yo paso por muchas joyerías donde veo a perder

Voz 19 48:26 el reloj general nunca jamás pero no se me ocurre no ya estoy contradiciendo el haber lo que tú estás

Voz 0313 48:35 Sando con muchísima atención imagino el director de la además hemos Jamaica conocieron poco para que escuchara al banco a entre sacuda Javier Ruiz como merece Mariano Barroso buenas tardes

Voz 36 48:47 no sólo no límites a las Moya

Voz 0313 48:52 qué te parece la sentencia María no

Voz 36 48:55 bueno mirando son son unos términos que no que no en los que prefiero no entrar porque bueno lo habéis explicado muy bien en el m esa especie de Vitoria que avisó hecho decide el hecho de que no le llama el hecho de que tú conduzcas a ciento ochenta y no haya ningún radar no quiere decir que tú no estés haciendo una barbaridad que no estés viendo hombre no estoy haciendo algo que no sólo es ilegal sino que es inmoral y que es el va contra la ética contra el respeto a la a la comida básica no el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan sino chino hayan intente piña incluso aunque Pepín el nuevos resulta que pues confesar con un con un sacerdote pelo perdona todo no quiere decir que lo que hayas hecho nos ha sido creo que es una es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carles que que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo de llamarle pirata tiene un punto romántico Gravina

Voz 0313 49:55 toda la verdad

Voz 36 49:57 creo que no es piratería sino gorro vía es decir no son siempre en todos los grupos había uno que era el que no compraba tabaco o el que no comprar los chicles ordenó compra

Voz 16 50:06 cuál que nunca invita la caña no entonces eso

Voz 36 50:08 se llama borrón estas personas son gorriones ya está es verdad que ese doce por ciento que ya ese doce por ciento que ha ido bajando la piratería coincide exactamente lo ha Pepa coincide con el doce por ciento que ha ido aumentando el número de abonados adaptarse mejor más a decir que

Voz 0313 50:26 cuando ocho euros al mes ocho nueve o diez por una plataforma de surte de Tanos es que hay que tener mucho Juanjo es que muy caro por eso me lo claro eh quiero decir claro este es el argumento de que

Voz 36 50:37 claro como no estaban es Luis aquí se podía piratear de una bueno bueno que yo me me consta que la gente de las plataformas retrasaba la entrada en España precisamente porque porque había una indefensión total contra contra el consumo legal contra este es el consumo el consumo ilegal es una barbaridad no se puede justificar bajo ningún concepto

Voz 16 50:56 no porque no haya radares en la carretera eres

Voz 36 50:59 Ivette es una barbaridad está

Voz 16 51:02 contra las normas básicas que robarle

Voz 36 51:04 cuanto a la panadera porque la vuelta para para atender una llamada de teléfono

Voz 1463 51:09 Pepa John Mariano que estoy de acuerdo contigo tengo que ir a los Goya

Voz 0313 51:13 yo no me voy a pelear pero