La Ventana (24/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

con las cuatro las tres en Canarias en Ciudadanos tras la marcha del portavoz económico Toni Roldán que ha dejado el partido y también el escaño acabamos de conocer que el eurodiputado Javier Nart abandona la ejecutiva nacional lo hace después de que la dirección de la formación naranja haya decidido mantener el veto a Pedro Sánchez

Voz 0866 00:21 qué tal buenas tardes tanto el propio como el también eurodiputado Luis Garicano han pedido en la ejecutiva revisar la estrategia del partido en relación a la investidura de Sánchez ambos querían que se valorase la posibilidad de abrir una vía de negociación con el PSOE una votación de la que han salido derrotados con veinticuatro votos a favor

Voz 0313 00:38 de mantener esa estrategia del no a Sánchez cuatro

Voz 0866 00:41 votos en contra y tres abstenciones fuentes de la formación naranja confirman a la SER que esas tres abstenciones corresponden a Ignacio Prendes Marta Martín y Ornella de Miguel tras el resultado Javier Nart ha presentado su dimisión como miembro de esa ejecutiva nacional

Voz 1458 00:56 en Murcia el Partido Popular va a mantener el Gobierno después de llegar a un acuerdo con Ciudadanos cuáles son los detalles Paqui Pérez

Voz 0673 01:03 cinco consejerías serán para los populares y cuatro para ciudadanos según el acuerdo rubricado hoy que establece que la vicepresidencia y la portavocía del Ejecutivo también será para la formación naranja del mismo modo habrá una consejería paritaria entre ambos partidos el PP dispondrá el consejero hizo danos se hará cargo de la secretaría general además habrá un director general de cada partido el acuerdo queda a expensas de que Vox quiera apoyar la investidura del popular Fernando López Miras para que salga elegido por mayoría absoluta el propio López Miras ha apelado a la generosidad del partido de Abascal para propiciar un gobierno dice que quiere la mayoría de Murcia

Voz 1915 02:00 cree que durante años no ha habido interés por parte de la Iglesia ni de las administraciones en que los haya que habría que empezar por algo tan básico su portavoz Miguel Hurtado pone este ejemplo

Voz 2 02:08 a diferencia de la española la Fiscalía H

Voz 1704 02:11 en así tiene cifras ciento diecinueve sacerdotes obispos doscientas sesenta y seis víctimas por qué sucede esto porque la Fiscalía chilena cuando recibe denuncias de víctimas realiza de forma rutinaria registra son obispados de todo el país para incautar documentación sobre estos delitos la Fiscalía española piensa investigar en algún momento y realizar registros

Voz 1458 02:35 tres investigadores de la Clínica Dexeus mujer de Barcelona han demostrado que el semen congelado sigue siendo viable en las condiciones de ingravidez que hay en el espacio Montserrat Boada es la doctora que ha liderado el estudio

Voz 3 02:45 las muestras no padecen verse afectadas y esto nos alienta a pensar que podríamos llegar a trasladar muestras humanas fuera de la Tierra

son las cuatro y tres tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 José Luis Martínez Almeida pide responsabilidad a Vox para desbloquear las negociaciones en la Comunidad de Madrid el plazo límite para presentar un candidatos el próximo dos de julio y el PP no sabe nada del partido de extrema derecha desde su reunión conjunta la semana pasada

Voz 4 03:16 nosotros tuvimos una reunión como todos ustedes saben la semana pasada donde se hicieron una serie de propuestas que nos parecían razonables y que nos parecían sensatas y no hemos tenido noticias de Vox yo estoy esperando a que vos haga en este caso el planteamiento frente a lo que se habló la semana pasada si lo que digo es que no jugamos lo suficiente en la Comunidad de Madrid como para de verdad bloquearlas las deberes en la Comunidad de Madrid

Voz 1915 03:39 en Villaviciosa de Odón PSOE Ciudadanos y un grupo independiente han llegado a un acuerdo para apartar al PP de la Alcaldía a SER Madrid

Voz 0910 03:46 este Belén Campos en las elecciones municipales fue el Partido Popular el que ganó las elecciones aunque no consiguió mayoría absoluta en la alcaldía fue a parar a manos de la tercera fuerza de las municipales Ciudadanos su candidato José Pérez View fue investido gracias a los votos de su propio partido a los de Vox PSOE el Agrupación de Vecinos por Villaviciosa hay más Madrid todos los partidos al BID pierda unida se unieron para impedir que la popular Pilar Martínez se hiciera con el cargo ahora en el nuevo gobierno municipal Ciudadanos tendrá la alcaldía hay dos concejalías más el PSOE contará con la primera tenencia de alcaldía hay portavocía hay otras dos concejalías y otro de los hombres fuertes será el ex del Partido Popular Joaquín Navarro comisiones

Voz 1915 04:23 sobre las pedirá un peritaje oficial del examen inglés de las oposiciones a maestro celebradas el pasado sábado en Madrid Éste y otros dos sindicatos han mostrado su malestar porque los altavoces con los que se realizaba la prueba no permitían oír el sonido a todos los alumnos por igual también porque el nivel del examen era más alto del recorrido en el temario Isabel Gaudí en Comisiones Obreras

Voz 5 04:40 nosotros estamos preparando ya hoy un un escrito dirigido a la a la Consejería de Educación exigiéndoles que haga un peritaje sobre la prueba y nosotros ya hemos encargado a una entidad externa un peritaje de la propia prueba treinta y un grados en el centro de Madrid

Voz 1458 05:21 es todo empieza la ventana más información dentro de una hora ya saben que siempre

Voz 0313 05:25 actualizada en Cadena Ser punto com cadenas eh

la Ventana con las Francina

Voz 0313 05:53 Joaquín buenas tardes o la huelga esta Francisco buenas tardes buenas tardes qué tal tener las piernas

Voz 0571 05:58 bueno un poco cansadas después de varios días pues van cansando

Voz 2 06:02 llagas ampollas ha ocurrido algo de eso sí los pies un poco seria

Voz 0313 06:06 pues lo que se cuecen y bueno

Voz 2 06:08 lo que pasa que remedios caseros con agua vinagre y sal ayuda muchísimo

Voz 0313 06:14 la cabeza de ánimos de esperanza como anda

Voz 2 06:16 los Animos muchos esperanzas cada vez menos porque necesitamos que el Gobierno del paso adelante nosotros hacemos gestos que el Gobierno tiene que recoger

Voz 0571 06:28 pues bueno haber estamos en el ministerio digamos llegado es triste que tengamos que salir doce días caminando para buscar una solución que venimos de este nuestro de este de este el quince de octubre y bueno a ver a ver lo que pasa les explico porque hemos abierto hoy así

Voz 0313 06:42 directamente del programa hay muchas formas de viajar por el mundo y muchos motivos para hacerlo te puedes mover en tren en avión en coche en barco para hacer turismo por ejemplo está muy bien o para visitar a un amigo o un familiar pero también puedes hacer eso te puedes comer más de trescientos kilómetros andando si lo que defiendes es tu puesto de trabajo y eso es lo que han hecho un grupo de trabajadores de Alcoa de Avilés a Madrid para que alguien les garantice que ese puesto de trabajo desempleo que de momento conservan se vaya a mantener en el futuro no sé si lo conseguirán yo no lo sé miedo tampoco pero merece la pena que su historia sea conocida por dos razones porque no es un hecho aislado es el pan nuestro de cada día porque como dice Manu Chao la resignación es un suicidio permanente bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:43 venga ya ya está nada más en busca de libertad a ver

Voz 0313 09:14 saber más datos Joaquín el de los pies cocidos es Joaquín Acedo Francisco el ya veremos aún hay esperanza es Francisco González trabajadores ambos tienes nombre de banquero bueno pero pero sólo eso no pero es sólo eso ambos son trabajadores de Alcoa llevan haciendo una marcha desde Avilés hasta aquí hasta Madrid hasta el Ministerio donde hayan podido mantener nuevos contactos espero en la reunión mañana con el fondo suizo que ha comprado la empresa Ike mantiene el compromiso de que los puestos de trabajo se garanticen al menos durante dos años y a partir de ahí ya veremos ese es el minuto de juego resultado que el Robinson buenas tardes amigo conversamos Isaías Lafuente cómo estás

Voz 0827 09:51 muy buenas tardes al decía que hay muchas maneras

Voz 0313 09:54 muchas razones para moverse por el mundo pero se me ocurren pocas tan tan concretas y tan rotundas como lo que habéis hecho o tocado es hecho vosotros os ha merecido la pena

Voz 2 10:04 a ver yo creo que sí mira hoy estamos aquí en esta altavoz tan importante no perdonan la voz un poco gracias a a caminar trescientos cincuenta kilómetros gira estoy emocionado con poco estábamos aquí hoy no ha recibido el Ministerio conseguimos mañana en una reunión que no sabemos que saldrá de ella pero el luchar sirve de algo eso es lo único que sacó en conclusión ni de grandes compañeros como Frank que tengo aquí que para ido ver podéis

Voz 0313 10:31 explicar a los oyentes de La Ventana todo el mundo está al corriente yo creo de de que hay un problema en Alcoa que hace meses que se arrastra que el futuro no está nada claro que el Gobierno podría o tendría que implicarse más pero no está la génesis del problema

Voz 0571 10:43 no nosotros somos una empresa ya venimos con problemas de este del dos mil catorce realmente tenemos problemas por una tarifa la tarifa eléctrica esto qué quiere decir somos grandes consumidores l pende mosto

Voz 0313 10:55 como de grandes pues mira por ejemplo

Voz 0571 10:58 las tres plantas de talco a al cien por cien de la producción puede suponer un tres por ciento de consumo nacional total

Voz 0313 11:04 el total de España del total de España

Voz 0571 11:06 cuál es el problema que tenemos sobre todo cuando estaba de tarifa eléctrica tenemos un precio medio del megavatio que está a unos cincuenta y cinco euros en el resto de Europa por ejemplo en Play países como Alemania o como Francia han dado un precio medio de treinta y cinco nosotros no queremos tener ventajas respecto a nadie pero si las mismas condiciones que pueden tener en los demás países

Voz 0313 11:27 ya hay alguna opción de que eso se puede replantear después de los contactos de hoy alguien abierto aunque sea la mitad a una puerta decir bueno no vamos

Voz 0571 11:34 a a ver esto ya viene de hace tiempo el Gobierno lleva ya

Voz 0313 11:38 pues no sé pero ese es el único problema al coste de la tarifa eléctrica que paga Alcoa ahora Betis ahora en aluminio que se siga utilizando los ahora no ahora mismo

Voz 0571 11:47 para el problema que tenemos es ese Ara

Voz 0313 11:50 ahora hay una fábrica hermana la nuestra en Noruega funcionando dando beneficios sin ningún tipo de problemas con Alcoa ida beneficios porque en la tarifa eléctrica es competitiva hermana la nuestra la de La Coruña las dos hermanas oye cuántos años lleva en la alcoba uno y otro diecinueve años y tú

Voz 0571 12:08 yo diecisiete diecinueve diecisiete a veinte

Voz 0313 12:11 ha algún trabajo diferente ante sus trenes cuarenta años los dos tampoco yo no no no tú has estado siempre en no

Voz 0946 12:16 sí bueno antes había estado en un centro comercial en un centro comercial si esto en fin

Voz 0313 12:22 esperemos que no en el corto en el medio plazo se acaba estropeando tenéis algún plan B

Voz 2 12:27 yo seguir peleando yo no no se puede dejar caer la industria en Asturias de esta manera tenemos que pelear por los puestos de trabajo yo personalmente hasta el final no tengo Plame

Voz 0571 12:40 pues un poco lo mismo venimos de Avilés venimos de Asturias tienen industrial la industrias está abandonando cada vez más entonces sí es verdad que tenemos problemas en la comarca de Avilés Asturias entonces el futuro es es bastante negro

Voz 1546 12:53 quién lo quieren comprar suizos

Voz 0571 12:56 ver en su día el Gobierno se comprometió se comprometió

Voz 0313 12:59 a buscar un inversor

Voz 0571 13:02 hubo no primero que descartó se quedó con este suizo partes y hasta día de hoy tenemos muchas dudas un fondo suizo entonces lo que nos está poniendo hasta ahora es que nos da dos años de empleo no cita a partir de ahí no tenemos nada más no sabemos no conocemos su plan industrial no sabemos lo que va a pasar después de dos años y entonces por eso es una de las cosas de venir hasta aquí a Madrid caminando pedir un poco de espíritu de explicaciones al Ministerio que que va a pasar con nosotros después de dos años nadie no sólo ha clavado al parecer hoy en la reunión que tuvimos compañeros con secretario Raúl Blanco fue el compromiso que tuvo de tener mañana una reunión tanto como Don con nosotros trabajadores en el que iba a estar el inversor caí si no si iba a explicar cuál es su proyecto industrial que a día de hoy no lo conocemos cuántos sabéis llega a Madrid a Madrid muy hemos llegado caminando una media de unos veinticinco sí es verdad que fue una marcha en la que salimos trece trece verdad

Voz 0946 14:00 hemos bien nuestro comete

Voz 0571 14:02 y luego o compañeros de trabajo medidas de sus posibilidades en su descanso se en cogiendo ya de vacaciones nos han ido acompañando y darles darles las gracias porque sino si su compañía sería incapaz

Voz 0827 14:13 como si capaces XXV en nombre de cuantos

Voz 0571 14:15 cuántos sois trabajando allí pues mira no ahora mismo la empresa en la situación en la que estamos muestre somos un torno unos trescientos trabajadores también es verdad que la planta ya lleva dos años al sesenta y seis por ciento es una planta de producción somos más de quinientos trabajadores

Voz 0827 14:32 has estado alguna vez en este tiempo desde que se privatizó perdón desde desde que se privatizó la empresa ha estado al cien por cien durante años su sí sí cuando

Voz 2 14:41 cuando el precio del aluminio era competitivo daba lo mismo la tarifa eléctrica hay se producía sin problemas Alcoa cuando compró en el noventa y siete lo que era en España la empresa pública del aluminio tenía unos acuerdos con el Gobierno no sabe muy bien porque como pero que era rentable dando ese periodo terminó ya es cuando empezamos a tener problemas empezó a ver recortes dejó de haber inversión ninguna industria en cuanto a dejar de invertir en ella aboca la situación que tenemos ahora nosotros pedimos que el Gobierno sea responsable de esto porque hizo la venta inicial tuteló el proceso de de ERE que tenemos ahora se comprometió en buscar una solución viable que garantice el empleo pero no el empleo para dos años después dejarlos tirados que tendremos que volver a salir a la calle ni tamos algo que tenga futuro somos gente joven con familia necesitamos futuro y la comarca de Avilés Asturias necesita necesita tener trabajo porque al final el trabajo esto estáis cansados los dos verdad

Voz 0313 15:45 sí sí tú tienes una niña antifraude ninguno tu no verá lo hago estas preguntas porque cuando damos titulares de noticias de noticias económicas un ERE la empresa tan no sé cuando cierra puertas la mina de no sé quién ese cuando se prevé una reordenación de tal nos quedamos con eso y luego si rascas un poquito lo que hay detrás pues es gente con los pies cocidos con una camiseta amarilla con barba sin barba con más pelo con menos pelo con familia y con con planes en la vida cómo se vive el día a día bueno ya lleva años con esta con esta incertidumbre como es en fin como cómo te vas a cenar el fin de semana como cómo se vive en casa

Voz 0571 16:20 ligado es muy complicado llevamos ya muchos meses con esto sabes que se está acabando el plazo

Voz 0313 16:26 queda una semana no una semana

Voz 0571 16:28 antes del día treinta tendría que estar hecha la supuesta venta sino a partir del día uno de julio empezaríamos salimos a la calle entonces pues completado o la cabeza ahora ya no pensaba sobre esta situación

Voz 1546 16:41 quién es realmente lo que estéis con una solución regular o ninguna solución

Voz 0571 16:47 sí es lo que nos ponen es eso es o tienes esto o vas a la calle fíjate digo un proyecto ahora mismo dudoso que sólo garantiza estos años no sabemos nada más o sino a partir del uno de julio iremos despedidos para casa

Voz 0313 17:01 quería preguntaros por por la marcha de estos días no sólo desde el principio cuando arranca desde Avilés sino durante toda la trayectoria durante el itinerario abres tenido que parar hacer noche en algún sitio entraran algún supermercado oye que que que reacción cómo cómo está la gente cómo cómo cómo se mueve cuando veía

Voz 2 17:18 yo quiero agradecer a toda la gente que sale en las ventanas aplaudir no a los pueblos donde salían diez personas

Voz 0313 17:24 los mineros que vengan aquí que hace unos años también gracias

Voz 2 17:27 los mineros es que nos ayudaron a planificar esta marcha esto salió en en una semana cuatro días sacamos la marcha adelante gracias a ellos que no es ayudarnos dijeron que podíamos necesitar gracias a ellos salió adelante y de muchas otras personas pero al final se necesita ahí yo quiero dar las gracias a todas las personas a los a los alcaldes que salían a darnos la mano cuando llegas vuelve a doscientos habitantes agradece todas las cosas que todo eso te lo llevas no si grandísimos compañeros y quería a saludar a a los seis autobuses que están volviendo a Asturias que viene a darles un abrazo y beso

Voz 0313 18:00 Nos estarán escuchando salud si quieres si quieres dar buen un hombre concreto incluso no a todo

Voz 2 18:05 a todos esa hubo compañeros que primero tienen un abrazo pues bueno

Voz 0313 18:12 en Asturias el el momento de repartir números de la Lotería hace unos años que en el tema de empleo industrial y demás no

Voz 0571 18:19 no no no soplan vientos a Asturias ahora mismo está quedando no se queda para paraíso turístico porque la industria se está deshaciendo totalmente siempre piden políticas industriales políticas

Voz 0313 18:32 pero si no vemos nada de Asturias

Voz 0571 18:35 eh está haciendo un problema con la industria pero yo

Voz 0313 18:37 por lo por lo poco que sé de lo de lo que lo que habéis contado eh pero así como el futuro de las explotaciones mineras por razones muy obvias es el que es un futuro complicado que lo que hay que hacer es buscar alternativas y planificar con tiempo Bono pues empleos alternativos proyectos distintos bueno la fabricación y el uso de aluminio no algo que tenga que desaparecer de la noche a la mañana si el problema está concentrado en en en en que sea que tenga un precio competitivo y el factor clave es la tarifa eléctrica van a regla no puede ser tan complicado digo yo eh pero en fin desde la ignorancia lo digo

Voz 0571 19:12 no sabemos si es complicado no es lo que te comentaba ya de este mucho tiempo muchos compromisos sí parece que el Ministerio de Industria tuvo un intención no sé si sería real o sería porque estábamos en elecciones que se comprometió incluso sacarlo antes de las elecciones tuvimos ese compromiso pasar unas elecciones e incluso sea el Gobierno ha llegado a apartar de las negociaciones las que teníamos que hasta ahora venía tutelando un poquitín todo lo que es el proceso de venta el Gobierno ahora mismo ha desaparecido hasta hoy a ver realmente lo que pasa

Voz 0827 19:48 con con una tarifa

Voz 0571 19:49 ante la actual empresa no vendería eh no lo sabemos yo creo yo creo que no vendería bueno ahora ya dio el paso Alcoa ésta sí es verdad que puede que esté reestructurando sus negocios a nivel mundial puede que sí pero bueno con uno o con la tarifa

Voz 0313 20:06 eléctrica igual que pueden ser en Francia o Alemania

Voz 0571 20:08 ya estaríamos igual o incluso mejor que estarían otras plantas

Voz 1546 20:13 es lo que es una paradoja es decir que que Botella

Voz 0571 20:15 es es buscando una igualdad

Voz 1546 20:18 de condiciones normalmente países tienen dificultades en ser generosos con unas tarifas de electricidad o lo que fuese por no crear a competencia desleal con con otros países y sus industria pero realmente lo que está pidiendo usted es que pues las tarifas en los mismos que que en otros países europeos

Voz 0571 20:40 exacto exacto se este problema incluso se iba a trasladar a Europa Europa caro parece que quiera hacer algo porque aparte de nosotros ya hay en en Asturias donde somos hay más empresas que pueden tener este problema parece que Europa se quiere hacer algo pero claro que Europa puede tardar dos tres cuatro años nosotros nos queda una semana

Voz 0827 21:01 vamos a ponernos añoramos arriba llorar no perdona a soñar a soñar es decir qué es lo que os gustaría que saliera de esta negociación que estas conversaciones lo ideal aunque sea con sacrificio supongo que también en las negociaciones en el Plan a lo mejor contemplados algún tipo de sacrificios de los trabajadores de vuestra planta que es lo que cuál sería vuestro sueño

Voz 2 21:21 es un proyecto con futuro que garantice el empleo electro intensivo no electro intensivo pero que garantice el que cada trabajador pueda llevar el pan a casa cada día honradamente el único que pedimos y que el Gobierno cumpla lo que prometió lo que nos dio una la mano un en campaña electoral la administrar Reyes Maroto que me lo dijo a la cara que estaba solucionado en una semana seguimos aquí

Voz 0313 21:46 y hace dos meses de eso Joaquín Acevedo Francisco González gracias por estar en la Ventana porque daros un ratito más en Madrid y mucha suerte gracias a vosotros veíamos en contacto gracias

Voz 8 21:58 Gurría espectáculo le pusimos todo él le dan de la de la Tierra y así llegó el instante que ella no tras Copasa Aranjuez está el que lo crecieron fértil Tirso los que si los Alba recorrimos por venta por no estoy a fin de ETA hemos hecho de estas te quedas procuramos son los de abajo mostrado se está bien

Voz 0313 23:31 me dejáis a hacer una cosa ya que les hemos preguntado Joaquín ya Francis aussie tenían plan B Pires han confesado que no como suele ocurrir esas ocasiones mira vamos a contar a refrescar una historia esta mañana en Hoy por hoy Toni Garrido y que de momento ha tenido final feliz carro Rodríguez un estudiante que ha sacado la mejor nota de Selectividad de toda España de toda un catorce sobre catorce Aitzol bachillerato de ciencias pero tiene muy claro que se quiere dedicar al arte dramático y por eso ha pedido plaza en la Resad que es la Real Escuela Superior de dramático donde esto de las notas la selectividad no lo tiene muy en cuenta esta mañana hablaba con Toni le preguntaba por el plan B al fin y al cabo

Voz 9 24:08 es lo que me gusta y lo que me llena evidentemente soy consciente de que podría estudiar matemáticas o ingeniería porque bueno pues pues el bachillerato de ciencias es para lo que estoy preparado al fin al cabo pero en lo que me llenan no lo que me gusta y al final acabo voy a tener que levantarme por la mañana durante treinta cuarenta años y me gustaría tener que hacerlo para ir a trabajar a un empleo que me guste que me apasione sigue verdad que pensaba en compaginar los estudios en la RESAD quizás con una carrera de matemáticas por la UNED pero es algo que tengo que meditar y que no me gustaría que me quitará tiempo de de la Resad sea lo primero es el arte dramático si a partir de tengo tiempo para hacer cualquier otro tipo de actividad de ser una carrera o sea lo que sea pues entonces sí que lo haré

Voz 0673 24:49 la plaza Carlos

Voz 9 24:51 lo sé de hecho me lo van a decidir este mediodía mi sueño es dedicarme al teatro y sé que si no es este año pues al que viene pero mientras tanto pues pues pues quién sabe quizás este año me meto a

Voz 0313 25:03 pues el final es que no no ha lugar al mientras tanto ni a las matemáticas ni a dejar pasar el tiempo dejar pasar un año porque carro Rodríguez ha obtenido finalmente plaza en la en la RESAD las historias hay que empezar y terminar la de Alcoa le falta una semana para saber cuál es su final la de Carlos por lo menos la podemos contar estatal

Voz 1546 25:21 pero íbamos a muchas especies como como yo no he dado en mi vida yo no hay trabajando en esto sí pero pero claro hemos estado hablando con con dos caballeros que tiene un futuro no muy bueno o ninguno a ellos si eso es lo que ellos sí trabajan aquí de fábrica escucha la él documentos sonoros a llevarme a lo que quiere plantear es levantan Si todas las mañanas y no tener esa sensación de que tiene que ir a Picapiedra o lo que fuese sino puede entretenerse haciendo lo que quiere hacer me seguramente va a ser muy bueno en el teatro seguro

Voz 0827 26:03 bueno hasta ahora desde luego la subida ha sido buenísima que ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien con catorce sobre catorce y eso le ha permitido poder decidir Yell ha tomado un camino desde lo hubiera sido un guión un poquito extraño que no hubieran admitido bueno pero podía pasar felicidades Carlos

por hoy no estamos exactamente La Ventana estamos en la ventanita

Voz 0313 32:06 la culpa bendita culpa la tiene un equipo de fútbol que en apenas hora y media va a jugarse el pase a los estos de final de todo mundial es la selección española femenina y aunque rivales el coco el todopoderoso Estados Unidos campeón fin tantas cosas pues soñar es gratis o no

Carrusel deportivo este lunes desde la hora menos en Canarias

Voz 28 32:31 como no puede ser el clamor

Voz 1 32:32 Massot amén de volcado con la Roja Estados Unidos vive los históricos octavos del Mundial de Francia aquí la palabra Dani Garrido camina se

Voz 29 32:50 Sonia Lus Miguel Talavera buenas tardes hola buenas tardes qué tal buenas tardes es gratis unos gratis soñar es gratis pues que vale vale vale lo tiene que ser aunque sea contra has dicho la mejor selección del planeta tierra en fútbol femenino

Voz 1576 33:04 portentos físicos bien técnicamente bien tácticamente pero evidentemente nuestras chicas han ido de menos a más y por qué no el deporte nunca gana o o siempre no gana el mejor no

Voz 1914 33:14 ya en un deporte en el que siempre hablamos de estadísticas de historia ahí de números hay algo que no se puede cuantificar eso es la ilusión yo creo que ahí sí que vamos por delante

Voz 0313 33:23 en el estadio y que sí claro aquí estamos

Voz 1914 33:26 el está August Delon que ya ha abierto sus puertas empiezan a entrar los aficionados va a haber amplia mayoría de aficionados de Estados Unidos he visto pocos españoles esta mañana por las calles de Reims y están ahora mismo las internacionales de España pisando el terreno de juego haciéndose fotos y con ellas está el presidente de la Federación Luis Rubiales para darles ánimos ante el que es

Voz 2 33:46 es un partido histórico para ella alguna pista sobre

Voz 0313 33:49 canciones Nahla

Voz 1576 33:50 bueno yo creo que va por lo que ha trabajó durante la semana aunque ha tenido bastante cerrado el entrenamiento ha sido fortalecer el centro del campo dando entrada a lo mejor a Vicky Losada o a Silvia Meseguer en detrimento de una apunta porque tiene un centro como muy poderoso EEUU y quizá la experiencia de Marta Torrejón de nuevo volviendo la mejora del Barça en el lateral ir desplazando a Leila o a Javi que es más jovencita pues al mejor por ahí va pero vamos lo ha ocultado mucho Jorge vino a todas las semanas

Voz 1546 34:14 es curioso cuando menciona de que él Estados Unidos es el mejor equipo del planeta Tierra suena mucho más importante que el mundo realmente yo estuve siguiendo esto de Mundial femenino vimos hemos visto espectáculos maravillosos luego vimos al comportamiento los Cameron esas contra Inglaterra cuando bueno yo pro Un fugas momento negaba jugar no estar conforme con decisiones de Alvar pero yo pienso que el la gente que va atestiguar ese partido entre España y Alemania sí es la primera en el fútbol femenino van está muy pero muy muy sorprendidos porque estamos hablando de lo que hace a las mujeres es juegan un fútbol mucho más a Canal como muchas veces hombre utilice dice su físico como una herramienta digamos pues las mujeres no lo hacen acabamos viendo un fútbol muy brit delicatessen digamos muy atizan a es realmente un gustazo verles jugar

Voz 29 35:15 no estás nervioso

Voz 1914 35:17 yo me hacía esa misma pregunta Francisco José Delgado en SER Deportivos yo he contestado ante un sí o un no he dicho que muchísimo

Voz 0827 35:26 cada vez que tenemos en que tenemos que mejorar Sonia porque no nos han marcado vídeos habrá empleo empleo en primera persona del plural para referirme a ellas en que tienen que mejorar no nos has metido muchos goles pero a nosotros nos falta también marcar

Voz 1914 35:44 pues por ahí va hoy hace falta todo hace falta que den el doscientos por ciento que Estados Unidos no ofrezca asume

Voz 2 35:50 mejor versión y luego pues yo creo que alguna opción

Voz 1914 35:53 de de acercarnos a la portería contraria incluso de marcar vamos a tener el problema es el que estás comentando Isaías que a lo largo de este Mundial pues hemos decidido bastante de falta de puntería

Voz 29 36:03 bueno por cierto vosotros sabéis que el Vaticano tiene equipo femenino también sí sí yo sí lo sabía se bueno pues tenía que estrenarse este fin de semana pero pero ha habido un problema y luego nos hablamos compañeros un abrazo un abrazo a todos hasta luego

Voz 0313 36:18 eso es que ese partido de estreno tenían que jugar a un estadio de Viena y acabó siendo suspendido porque las jugadoras del equipo rival del equipo austríaco expresaron sus protestas la camiseta con fin como fuere en contra de la intransigencia de la Iglesia en materia de sexualidad hoy por el aborto y esas cosas Joan Solés corresponsal en Italia buenas tardes buenas buenas

Voz 0946 36:36 tarde que estaban ya desplegó

Voz 0313 36:39 la en el campo no estaban a punto de empezar a darle patadas al balón

Voz 0946 36:42 sí sí sí el equipo femenino del Vaticano se puso a rezar en el estadio antes de empezar el encuentro y después mientras se escuchaban los himnos de Austria del Vaticano las jugadoras del María Gil de Viena se levantaron un poco las camisetas para mostrar escrito en sus pieles Mi cuerpo mis reglas o contra la homofobia o contra la intransigencia de la Iglesia católica en temas de sexualidad de moral de libertad de aborto ante ello el Nuncio Apostólico el obispo español Pedro López Quintana abandonó la grada y los directivos del club Vaticano optaron por enviar las jugadoras a los vestida a los vestuarios antes de que el árbitro pitara el inicio del juego las austriacas están indignadas además por el morbo que había despertado el encuentro en muchos hombres para ver jugar bien esas contra vaticanas según han denunciado las vaticanas están también indignadas porque era su primer partido internacional para que venían entrenando desde hace muchos meses la suspensión les ha sentado bastante mal consideran poco deportiva la protesta de sus

Voz 0313 37:46 sabía quiénes forman parte del equipo femenino del del Vaticano quiero decir son trabajadoras de de allí son monjas que Ekin que forma quién juega

Voz 29 37:54 bien es la de las vaticanas

Voz 0946 37:56 es un equipo creado el año pasado están Jun con juntando si todavía no es como el masculino que tiene ya una trayectoria de cuarenta y ocho años han jugado ya contra el equipo femenino de la Roma nada menos en mayo pasado perdieron diez a cero

Voz 0313 38:12 bueno aquí que mejorar no pasa nada exactamente

Voz 0946 38:15 en ella son funcionarias del Estado del Vaticano o esposas e hijas de trabajadores de la ciudad estado la capitana es Michael una camerunesa Eugène llegue esposa de un gendarme de la policía vaticana hay administrativas del gobernará Tom alguna locutora de la Radio Vaticana todas ellas bajo la preparación física de Giancarlo de Gianfranco Gadañón ni que es el entrenador de la Escuela de Fútbol Octavia de Roma esperemos que los próximos encuentros internacionales de las vaticanas los anuncios los arzobispos los curas sepan aceptar mejor las críticas de las jugadoras adversarias bueno es que

Voz 1546 38:53 unas curas en el Vaticano tiene un campeonato de fútbol todos los años bueno no exactamente igual es como se puede imaginar con una excepción es que podido recibidos al árbitro montar una tarjeta amarilla o tarjeta roja normalmente pero tan bien los hábitos en Vaticano pueden barajar si teme que echarles una tarjeta morado que esto les mandan a rezar sí sí sí sí claro yo no sabía si Express mal gráfico una tarjeta amarilla o no no lo sabe cuál prefería pero sí exacto sacaba mucho Stage

Voz 0313 39:33 perdona aparte del fútbol es usted acordando esta tarde se sabrá asimilan acoge los Juegos Olímpicos de invierno del año dos mil veintiséis seis verdad

Voz 0946 39:42 sí exacto tiene un cincuenta por ciento de posibilidades porque hay estas dos candidaturas Milán o Estocolmo el comité sueco ha destacado mucho las deficiencias de la candidatura italiana lejanía de las instalaciones déficit de infraestructuras pero los italianos también han destacado la de los suecos a los Ana nido al parecer de vacaciones para ver si les toca la lotería la plana mayor de la derechista Liga que según en han contado sólo tienen garantizados los votos de los delegados rusos gracias a la amistad de su líder el vicepresidente Matteo Salvini con el presidente Vladimir Putin necesitan al menos cuarenta y dos votos a favor incluso el todo poderoso subsecretario de la Presidencia número dos de la Liga Gian Franco Llor Yeti deja entrever así su escepticismo

Voz 29 40:32 sí yo he

Voz 0946 40:35 la sensación es ha dicho con escaso convencimiento que si no nos equivocamos ganamos hombre solo faltaría que se equivocara ni aún así ganaran los Juegos Olímpicos de invierno directo del veintiséis no fuera el Gobierno sigue sigue sólo un último apunte el Gobierno italiano ha prometido que invertirá tres mil millones si les adjudican los Juegos pero la realidad es que ahora mismo sus ministros de esta mucho más preocupados por la posible sanción de tres mil millones la misma cantidad si progresa la sanción de la Unión Europea por el déficit excesivo de Italia tres años conlleva

Voz 0313 41:10 pues ya estás contando un abrazo compañero a beber sí

la Ventana con Francina

Voz 27 43:51 Expo más rápido farsante mientas más que ya no crecen nada gol a los ladrones

Voz 0313 44:36 no sé si alguien tiene dudas sonó o no sabe en qué estaba pensando en que se inspiró Amaral cuando describió esta canción pero si quieren ver el vídeo de ratonera hay con los dibujos y las caras que aparecen se les despejará cualquiera de esas dudas hoy hablamos de política en La ventana y lo hacemos entrada con una nota

Voz 0019 44:52 dice que acabamos de conocer Adrián Prado buenas tardes qué tal Carlos ya está Pedro Sánchez y Pablo Casado se han visto las caras esta mañana eso es así lo confirman fuentes del Partido Popular la celebración de esa reunión solicitado dicen por Pedro Sánchez y en la que el presidente en funciones lápida Pablo Casado la abstención del Partido Popular en la investidura la respuesta el del PP ha sido no le ha dicho una vez más que su partido no va a facilitar esa investidura no hay sorpresa portantes la misma posición que ya le trasladó la última vez que ambos se vieron en la Moncloa fue el pasado once de junio durante la ronda de contactos que el presidente en funciones mantuvo con los líderes de los principales partidos buscando pues esos posibles apoyos para ser investidos hoy además Nos cuentan fuentes populares ambos han tenido tiempo de hablar de la situación política en Navarra vinculada mucho a la investidura Casado lo ha trasladado la preocupación por lo que está pasando allí y además han hablado de Europa de Cataluña Miguel ser

Voz 0313 45:37 el buenas tardes está Alcalá el Partido Popular no es ninguna sorpresa Pablo Casado ha dicho que no no no no y mantiene el no Ciudadanos de momento está en las mismas pero viendo el pollo que tiene dentro yo no sé si se puede pensar en algún cambio en el corto o medio plazo en el corto parece que no

Voz 1468 45:51 en el medio que lo sabe Carlas pleno en el corto desde luego no porque la ejecutiva de Ciudadanos después de la controversia que han tenido hoy con la dimisión de dos personas de Luis eh perdón de Toni Roldán iré Javier Nart como Javier Nart como miembro de la Ejecutiva no como eurodiputado eh Toni Roldán de todas las condiciones como diputado y como miembro de la ejecutiva después de eso eh seas no sea sometida a votación lo que acabas se pregunta si hay que cambiar la política de pactos con el PSOE eliminar ese cordón sanitario con el PSOE o mantener lo que dice lo que dice Ciudadanos que es socio preferente el partido popular se ha votado ha habido veinticuatro personas de la ejecutiva que han dicho que se siga con la política de socio preferente el PP ha habido cuatro personas que han dicho que habría que cambiar esta política eliminar ese cordón sanitario a los socialistas entre ellas los dos dimitidos Toni Roldán el eh Javier Nart también Luis Garicano ha votado eso lo ha habido tres abstenciones por lo tanto la política a corto plazo de Ciudadanos es la misma que es la de no pactar ni darle ningún cheque de ventaja ningún paso de ventaja a Pedro Sánchez y por tanto a la gobernabilidad del país

Voz 0313 46:52 pero es que eso es lo que ocurre en el interior del partido no hay que olvidar que desde fuera vamos hoy hay artículos de prensa otra vez hay un montón de

Voz 29 47:00 en la sí sí sí

Voz 0313 47:03 gente de fuera de Ciudadanos en fin e intentando que Albert Rivera reflexione facilite esta Govern bonos que si no vamos a otras selecciones yo no se hace una semana diez días parecía muy improbable no se alguien qué porcentaje de de posibilidades estaríamos en las urnas

Voz 1468 47:17 el ir a las urnas otra vez eh es un porcentaje de posibilidades que está ahí pero antes de eso bueno pues tanto la gente de de que está negociando con el presidente por parte de Podemos que soy socio preferente en este caso para alcanzar un primer acuerdo para la gobernabilidad para la investidura dicen que es difícil siempre que dejarlo abierto pero esas elecciones ese adelanto esa volverá a convocar a la gente después de cinco veces que si la abocado a los ciudadanos sería una sexta vez en septiembre octubre creo que sería malo para todos y nadie dice que el resultado pueda cambiar porque

Voz 0313 47:48 con mucho mucho porque habría otra vez

Voz 1468 47:51 quizá una de además las encuestas que hemos visto que es

Voz 22 47:53 era que las encuestas hechas ahora tan cercanas a las elecciones la gente no cambia de postura de hoy para mañana

Voz 1468 47:58 hola pero nos da otra mayoría minoritaria en en septiembre octubre es decir tenemos el mismo problema no hay un partido que tenga una mayoría clara para gobernar así que si haría otra vez a una convocatoria electoral con todo lo que eso cuesta todo lo que eso supone políticamente para al final no resolver el problema

Voz 0313 48:14 no en el Partido Popular la hipótesis de nuevas elecciones está ahora mismo sobre la mesa o todavía nadie quiero comentarlo apartamento

Voz 0019 48:21 bueno el propio Pablo Casado ha se ha pronunciado públicamente sobre eso ha dicho que es verdad que un adelanto electoral si facilitaría sería conveniente tanto para el PSOE para el PP en cuanto a sus resultados pero ellos no están por esa labor ellos consideran que la investidura debe producirse lo antes posible y arrancar el Gobierno ellos quieren situarse como líderes de la oposición en el mandato la edad las urnas y ellos sí que ven con buenos ojos ese gobierno de cooperación lo que hemos oído hablar tanto estas semanas siempre dice apoyado por partidos regionalistas independentistas por lo tanto públicamente al menos es lo que dicen algunas fuentes del PP descartan que para ellos ahora el escenario que se contemple sea la convocatoria adelantada de las selección

Voz 0313 48:59 mira ya que estamos hablando de política esta tarde en La Ventana Un poquito Mas Madera Mas Madera con la polémica

Voz 1 49:07 la polémica Lafuente

Voz 0827 49:11 pues verá que no estemos tranquilos el viernes pero resulta que estos dos días han sido muy movidos el portavoz de Vox en Murcia Juan José ha llamado Tea Parraga imputa a la ministra de Justicia en un tuit el portavoz de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha cargado en las redes contra el fallo del Tribunal Supremo sobre la manada dictado a su entender por la turba feminista supremacía está que tendrá además delirantes consecuencias en el futuro penal del impotente o en las futuras relaciones sexuales del hombre heterosexual que sólo encontrará seguridad y haciendo con prostitutas bueno los dos han retrasado con las razones al uso no me refería a la ministra o era una opinión personal que sea malinterpretado es decir somos en realidad a las víctimas no de nuestra imbecilidad sino de la imbecilidad colectiva ciudad Ana que es que no sabe leer tanto Vox como sus socios de hecho PP y Ciudadanos a lo más que han llegado esa desmarcarse de esas opiniones personales que es como si se acuerdan de tu madre y tu reacción es ponerte a silbar se echa de menos una mayor contundencia en la respuesta por respeto a las instituciones ofendidas a su condición de representantes públicos y sobre todo a los ciudadanos y a porque a los ciudadanos que no tienen por qué soportar según que cosas pero claro es mucho pedir a quiénes fueron responsables del cásting que les abrió las puertas de las instituciones o los hizo después necesarios para formar gobiernos

Voz 36 50:37 realmente llama la atención no que

Voz 1546 50:39 esto es un una voz no no un corta voz normalmente son más elocuentes temas que decir y lo mejor es expresar sí pero se expresen adquirió forma los portavoces de un portavoz de de Vox imagínate lo demás

Voz 0313 51:00 si hay algo de lo que ha dicho Isaías que me que me llama profundísima ante la atención que es la ciudad yo no entiendo sobre todo con la del portavoz de Vox en Andalucía es decir lo otro que les llamen puta a la ministra de que en fin que diga esas cosas pues en fin da igual pero después de la sentencia de la manada que salga diciendo lo que dijo aunque dejó claro que sea eso que no haya que no haya una catarata de reacciones no sólo en el mundo político hombre en Twitter la habido eh gente que enfila critica alguno pues el otro manera pero es que tengo la sensación de que les hemos incorporado de tal forma el paisaje que ya no diciendo esas cosas nos eh

Voz 29 51:34 es como blanqueo hablando ahora cómo es posible