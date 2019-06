La Ventana (24/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias recordamos la noticia que les hemos contado hace unos minutos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el líder del Partido Popular Pablo Casado se han reunido esta mañana en La Moncloa aunque tampoco han avanzado mucho Adrián Prado si Seúl

Voz 0019 00:17 fuentes conocedoras del encuentro celebrado a petición de Pedro Sánchez no remarcan sean tratado tres asuntos la investidura sobre la que el líder del PP ha vuelto a reiterar su posición contraria apoyarla ya la posibilidad de una abstención en la misma del Partido Popular Casado además ha traslado al presidente su preocupación sobre Navarra señalando la gravedad de los pactos del PSOE con Bildu también la hablado de Catalunya de la necesidad de ya han manifestado en reuniones anteriores de afrontar medidas legales para poner freno a los independentistas y finalmente ambos han hablado de la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea

vox Vox no va a expulsar a dos concejales de elegido en Almería que se hicieron con un acta de diputado provincial en contra de las directrices de la formación ultra todo esto mientras la dirección del partido guarda silencio sobre la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Murcia a su portavoz en esta comunidad por los insultos a la ministra de Justicia en funciones Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 01:05 qué tal buenas tardes no hay valoraciones oficiales de la formación pero mientras los de Abascal si dan marcha atrás en una de las medidas anunciadas hace unos días Vox mantendrá a los dos concejales de elegido uno de sus feudos que iban a ser expulsados el portavoz del grupo en esta localidad Juan José Bonilla asumió uno de los asientos en la Diputación Provincial de Almería en contra del criterio del partido que había designado a otro concejal ahora la formación asegura que tras un encuentro con el dirigente Bonilla ha renunciado al acta ya asumido como propias las directrices y la estrategia de Vox

a esta hora está previsto que comience la reunión entre UGT

Comisiones Obreras con Podemos los sindicatos abogan

a un gobierno estable pero no entran en si debe ser de coalición o no por cierto que UGT ha confirmado que mañana también va a reunirse con los socialistas Rafa Bernardo

la reunión de mañana desde números dos las

Voz 1762 01:52 delegaciones las encabezan Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT ya ha sido pedida por el sindicato para hacer entrega a los socialistas el documento con las propuestas que UGT considera

Voz 1671 02:03 urgentes para la legislatura que entra UGT

delegaciones las encabezan Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT ya ha sido pedida por el sindicato para hacer entrega a los socialistas el documento con las propuestas que UGT considera urgentes para la legislatura que entra UGT

Voz 1275 02:18 ibamos con la información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola buenas tardes de la ciudad de la tarde esta en Reims serán muy al femenino de Francia donde jugará los octavos de final y donde por primera vez en la historia España tras hacerle pasar a cuartos de final ya tenemos once de la selección española Jorge Belda Miguel Martín Talavera muy buena juntarnos bueno pues ese partido que empieza en menos de cincuenta y siete minutos de que a partir de las diez vamos a vivir en directo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER además a las ocho y media de la tarde el alcalde de Mallorca reciben al Ayuntamiento al conjunto bueno yo que ayer por la noche subió a Primera División después estará hace un año tan sólo en Segunda División B la fiesta del Mallorca también aparte de los ocho vaya a lo contamos en el XXV

Voz 1275 03:04 la oposición pide explicaciones por el caso Madrid eldiario punto es cuenta este lunes que los técnicos alertaron de los riesgos del crédito otorgado al Familia de Isabel Díaz Ayuso el PSOE ha pedido una copia del expediente del crédito más Madrid ha solicitado además la comparecencia del consejero de Economía del presidente del consejo de administración de aval Madrid Eduardo Gutiérrez

Voz 3 03:23 es diputado de esta formación con el fin de que aclare qué tipo de consecuencias han tenido estos tratos deja algo sobre el erario público madrileño en parte no recuperando préstamos besando a la familia que usó y en parte eh ocultando o eludiendo el pago de impuestos en las herencias que no han sido o reconocidas ni siquiera declaradas por la familia uso

Voz 1275 03:49 el Defensor del Pueblo ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid sobre sus planes futuros para Madrid Central Fernández Marugán quiere saber qué medidas va a implantar el consistorio para evitar el incremento de la contaminación esta mañana se ha presentado la Plataforma en Defensa de Madrid Central formada por varias organizaciones ecologistas y vecinales que ha pedido una reunión al alcalde de la capital y amenaza con llevar el asunto a los tribunales Paco Segura de Ecologistas en Acción Madrid Central

Voz 4 04:12 se diseñó para reducir la contaminación por dióxido de nitrógeno esto y lo ha conseguido con nota sobresaliente en muy poquito tiempo durante el mes de abril la contaminación en la estación de Plaza el Carme fue la más baja de la historia durante el mes de mayo la media de la red ha sido la más baja de la historia para dióxido de nitrógeno lo que sabemos del mes de

Voz 1671 04:32 junio es que esa situación se está reproduciendo

hombre de cincuenta y ocho años ha muerto al caer por el hueco del ascensor cuando trabajaba en un edificio en construcción en el distrito de Villa de Vallecas de la capital la policía investiga ya lo ocurrido en cuanto al tiempo la Comunidad activado este lunes la primera alerta de alto riesgo por calor de este verano a esta hora tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

Voz 1 05:07 los servicios informativos

Voz 10 06:36 empezamos con el empastes pues yo esta vía

Voz 2 09:40 este año el Oceanográfico pone cara a cara con sus tiburones hay más de cien en el mayor acuario de Europa te lo vas a perder

Voz 25 09:48 pues ya no Graphic Valencia cita de Lesseps y la Generalitat Valenciana en nuestra patria Benigno marca viva yo no veo rojos y azules yo español flaco y si Balbino pues el mercado lo haré así que más fatal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no lo cambio no soy yo tu problema eres tú

Voz 26 10:20 eh

Voz 2 10:36 tengo que decir que la estrategia del cuanto peor mejor es una estrategia equivocara peligrosa aprendo muchísimo en este programa

Voz 0645 10:50 no es verdad yo aprendo todos los días de verdad pero mucho además

Voz 0313 10:54 a ver todo por la radio La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui hablando de aprender en un ratito viene el politólogo Pablo Simón hizo un ratito vendrá también Dani Garrido porque a las seis empieza el carrusel

Voz 0645 11:09 a España Estados Unidos jugó el partido ya no anunció nada más

Voz 0230 11:16 Pablo Simón defiende que no porque no quiera estamos a veinticuatro de junio esperando una ola de calor mortal y algo más mortal todavía las canciones sobre calor en la radio para hablar de la ola de calor

Voz 0645 11:35 lo peor de las olas de calor

Voz 0230 11:38 son las canciones de calor para situar estas canciones de contexto pero hay algo peor las canciones refrescantes

Voz 0645 11:54 no es que no es verdad se lo pusimos el otro pues nos refresca nos refresca el más tasa estará engañando refrescante refrescan

Voz 0230 12:06 porque la gente al final se harta de engaños hoy ha sido muy llamativo que Toni Roldán portavoz económico de Ciudadanos ha abandonado el partido como casi hicieron ayer los futbolistas de Camerún así útero Toni Roldán lo ha hecho de todos ha ido el partido dice que Ciudadanos ahora es un engaño que lo que está haciendo Ciudadanos es un engaño y lo he dicho

Voz 27 12:26 la política no es un supermercado aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana

Voz 0230 12:31 bueno en un supermercado tampoco es si vas al supermercado alteran un producto tampoco es legal la política ni en el supermercado lo puedes comprar que dentro ya detergente luego escucharemos las razones de mi Toni Roldán pero ciudadanos ahora mismo es una olla a presión porque tal vez Rivera está diciendo que no está pactando con Vox y todo el mundo ve pues con Vox y hay como una especie de efecto Groucho marxista

Voz 27 12:56 a quién vas a creer o tus propios ojos y luego tenemos el otro tema

Voz 0230 13:03 el elefante que el elefante es un animal sobrevalorado en política porque un señor escribió un libro llamado No pienses en un elefante para subrayar que si mencionas la palabra elefante ya no puedes dejar de pensar en un elefante era un inteligente de estos

Voz 0645 13:18 si pudiese

Voz 28 13:21 hábito o cuando

Voz 0230 13:24 se dice no al elefante que imaginas un elefante pues hay otra utilidad también de elefante en política que es decir hay un elefante en la habitación y nadie habla de él entonces tenemos aquí una pregunta elefante que hay que hacerse ahora habrá elecciones anticipadas

Voz 0645 13:52 el elefante en bucle que tenemos habrá elecciones hasta el fin de los tiempos

Voz 30 14:03 Gemma

Voz 0313 14:04 viento conformémonos con las twiterías vamos

Voz 30 14:07 yo sí

Voz 31 14:08 hay personas que te que prefieren vivir en la ficción que afrontar la dura realidad aunque duela tuit de

Voz 32 14:13 cómo te llamas guapa Miguel a qué te dedicas soy neurólogo y examinar te la próstata ante gusta jugar atraviese ya kleenex

Voz 31 14:24 ojito a este tuit de You es sí porque es la define la definición exacta de jarro de agua fría

Voz 32 14:30 dicen que si deseas algo con todo tu corazón de cómo es una mierda igualmente

Voz 31 14:36 ahora un tuit minimalista lleno de lógica cargo de azul

Voz 32 14:39 era comprar un vestido de noche estaba cerrado

Voz 31 14:44 vamos con un interesante consejito económico que nos da Elías Gómez

Voz 32 14:47 el Los siete hábitos de los emprendedores de éxito uno ser de familia rica

Voz 0645 14:54 acabamos de darías con de Twitter

Voz 32 14:56 vengo del Homeópatas aquí todo lo que tenía que tenías ciento cincuenta euros

Voz 28 15:04 yo después de las tutorías llegan las noticias El Mundo Today con Xabi Quique por este orden y sin correr agencias

Voz 1981 15:13 Estatal de Meteorología alerta de que cuando llega el calor los chicos se enamoran y los principales causantes de este fenómeno se encuentran tanto la brisa y el sol como el hecho de que esta noches mágicas Pedro Sánchez espera ser investido pronto porque quiero usar el Falcon en verano ya ha reservado aparcamiento en el Festival de Benicàssim como el año pasado Story cuatro permite a Disney vender tenedores de plástico a cien euros hemos tenido defenderla cubertería de plata para que los niños tuvieran merchandising de la película admiten unos padres lleva la música del coche a todo trapo porque se lo compró hace diez años no sabe cómo se quita la gente los semáforos me mira mal y yo intento decirles que más me duele a mí confiesa Kilian Jornet llama a un helicóptero de rescate tras una expedición fallida a Ikea lleva días caminando en círculos y escribiendo mensajes de socorro con los lápices de la tienda Rosa Díez lleva días llamando Albert Rivera para felicitarlo pero no sólo el chaval me recuerda a mí reconoce un vasco manda un perro al espacio lanzando un palo muy alto ha perdido varios perros este mes por no saber medir sus fuerzas no se echa crema se quema la cabeza por negarse a reconocer que es calvo ahora tengo el pelo rojo lamenta con carne viva quieren indicar dónde está la maleta que te perdió el año pasado por si quieres ir allí de vacaciones y recuperarla

Voz 0313 16:36 la compañía está deseando ver cómo es la nueva

Voz 1981 16:39 la que te compra este que te volverá a perder un coito en la ducha se convierte en una desesperada odisea por mantenerse con vida la pareja sobrevivió agarrada grifo hasta que los bomberos la rescataron con quemaduras de tercer grado y la piel arrugada

Voz 0230 17:43 también como canción refrescante que esto podría ser canción te con el calor que hace con el calor que hace y el follón el número dos del PSOE José Luis

Voz 0313 18:03 más

Voz 1 18:05 no

Voz 0645 18:08 sí sí bueno refresca más eh

Voz 0230 18:12 dice José Luis Ábalos que el PSOE no está amenazando con elecciones que sólo está recordando el procedimiento

Voz 27 18:19 yo no planteo adelanto electoral yo lo que digo es algo

Voz 1 18:22 que debe claro que si fracasa la investidura o hacen posible la investidura esto lleva elecciones cierto los digo ninguna exclusiva

Voz 0230 18:31 el procedimiento ese procedimiento pero esto ya lo hemos comentado antes si dices no piénsese nun piensas automáticamente no se dice no piensas en elecciones piensas en elecciones es un elefante también Podemos y PSOE está lanzando mensajes Pablo Iglesias esta mañana en Radio

Voz 34 18:55 tablets hombre yo no concibo que Pedro Sánchez vaya faltar al respeto a los tres coma siete millones de votantes de Unidas Podemos

Voz 0230 19:04 cuando un político dice no creo que Pedro Sánchez vaya a faltar al respeto

Voz 10 19:11 que está diciendo

Voz 0230 19:16 esta diciendo Pedro Sánchez está faltando el respeto a los votantes de Unidas Podemos esto es así porque muchas veces los políticos hablan en elefantes con indirectas ironía sugerir lo contrario de lo que se dice cosas así ahora una frase sin elefante de José Luis Ábalos dice que hay que encontrar un punto de encuentro una frase a la que le falta el verbo buscar porque sino lo buscas cuenta

Voz 1 19:38 en una posición y otra

Voz 0230 19:39 lo correcto sería encontrar un punto de encuentro claro encontrar un punto de encuentro cuál es la discrepancia que tienen entre PSOE y Unidas Podemos el PSOE ofrece acuerdo de programa de gobierno acuerdo parlamentario yp puesto

Voz 1 19:53 se la administración plantea tres niveles de colaboración uno programático en el legislativo yo otro también de participación en la administración no lo que se las tareas de gobierno

Voz 0230 20:07 pero Pablo Iglesias pide que sea con ministros lo explica así sino hay ministros de Unidas Podemos el PSOE se apropió de nuestras ideas

Voz 34 20:15 claro cuando alguien te dice novias es que no vamos a compartir decisiones clásico ya tomar yo en todo caso algunas de las ideas que son tuyas las voy a llevar a la práctica Mario como subir el salario mínimo por ejemplo

Voz 0230 20:28 bueno desde luego sinceridad no falta lo plantea con crudeza eh pero supone hablar del Gobierno como o no como una plataforma de publicidad que ellos mérito aunque es bueno se ve que el Gobierno ya es un poco eso eh pero a veces se disimula es como pedirle a Pedro Sánchez que elegir en Falcon algunos días el Falcones sagrado mientras España discute si hace falta Gobierno somos anarquistas para siempre los liberales Toni Roldán

Voz 35 20:53 abandona Ciudadanos el portavoz económico de la formación naranja deja el partido y abandona su escaño en el Congreso por el giro a la derecha de Ciudadanos

Voz 0230 21:03 aquí está el no va más de elefantes los elefantes que tiene Ciudadanos en su habitación se ha ido portavoz económico ha habido algunos apoyos en redes sociales luego ha dimitido Javier Nart

Voz 0645 21:13 hay una manada de elefantes este

Voz 36 21:32 en esto

Voz 0230 21:36 pero al final ansiosos escuchamos a la portavoz Inés Arrimadas comentar la marcha hoy ha comentado la marcha de su portavoz económico Toni Roldán quizás era él

Voz 2 21:47 en las explicaciones

Voz 0230 21:49 eh tenga que dar explicaciones dice como él había apoyado había aprobado nuestro tejido hasta ahora ahora no está de acuerdo igual tiene que dar explicaciones el problema es que Toni Roldán ha dado las explicaciones

Voz 27 22:01 decir que el fiscal bueno han sido estas cuando lanzamos este proyecto en España lo hicimos con tres grandes banderas el reformismo la regeneración y la batalla contra el nacionalismo el giro reciente del partido desvirtúa esos tres principios

Voz 0230 22:18 bueno es que Ciudadanos va de bofetada en bofetada lleva unas semanas la semana pasada de Rivera batió el récord del mundo de desmentido político cuando dijo que el Elíseo apoyaba o apoya sus pactos con Vox

Voz 37 22:30 elige directamente han dicho justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo y más allá de los dimes y diretes la realidad es esa

Voz 27 22:41 los dimes y diretes que dio a Rivera dime dime Marine Le Clézio dijo Livni Raed esto es el récord del mundo diríamos

Voz 0230 22:58 hoy se va su portavoz económico además con una frase que ataca directamente a Rivero

Voz 27 23:03 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos combate a combatir si nos convertimos en azul claro a quién tenemos el caso de los políticos antagónicos cuando

Voz 1 23:13 yo pienso este país en cada rincón yo no veo rojos y azules yo veo españoles

Voz 0230 23:23 estas cosas que son en frases no que se van diciendo Albert Rivera ha despedido a su portavoz económico con un tuit escrito en tú le dice muchas gracias por tu trabajo ha nombrado a tres nuevos cargos por tuit también ha anunciado que no ha puesto tres emoticonos un bíceps

Voz 0313 23:47 una naranja y una bandera

Voz 0230 23:49 España ha faltado otro emoticonos

Voz 32 23:54 algo bueno hay tantas señales

Voz 0230 24:04 que indican Albert Rivera que sus acuerdos con Vox no son buena idea que resulta llamativo hay muchísimas señales hay muchísimos comentarios de lo decías antes Francino que hay muchísimos artículos en prensa de gente de Ciudadanos de gente de fuera de Ciudadanos solo hay una explicación y es que Albert Rivera dispone de datos que dicen que cambiar de estrategia ahora sería peor peor para él o peor para ciudadanos pero que sería peor en cualquier caso porque en política las opciones son buenas o malas según cuál sea la alternativa es posible es posible que entre que cree que los asesores estos dimes Inditex sí pero que tengan le ofrezcan Albert Rivera datos que indiquen que aliarse con bolso aparecer aliado con Vox es lo menos malo que puede hacer luego claro maneras de cerrar el paso a la ultraderecha hay muchísimas por ejemplo comprar mucha cerveza como lo cuenta Nerea

Voz 1509 25:00 son dos vecinos de Streets compran toda la cerveza del pueblo para impedir que unos neonazis Se la ve van es el titular

Voz 0645 25:07 Arde público punto es beber demasiado triste no

Voz 1509 25:10 la pequeña localidad del este de Alemania que cuenta con dos mil quinientos vecinos allí este fin de semana se han reunido unos seiscientos setecientas personas neonazis para homenajear a Adolfo en el pueblo no están nada contentos con esta celebración y este año han querido demostrarle de una manera un poco más original aprovechando que la policía había prohibido la venta de alcohol en el festival los vecinos decidieron comprar todas las cervezas que estaban a la venta en todos los supermercados y comercios del pueblo y así evitar que ellos lo que viesen y esto se sumó al hecho de que los agentes también requisaron casi cuatro mil cuatrocientos litros de cervezas en sus controles así que

Voz 0230 25:41 claro no que se quedaron sin beber no se quedaron sin sin hacer homenaje pero sobrios sobria

Voz 0645 25:47 bueno si los nazis

Voz 5 25:52 eso es lo normal sientes este seísmo

Voz 0313 31:42 es decir aquel seguimos en La Ventana en Todo por la radio a partir de las seis comienza Carrusel con el España Estados Unidos dábamos Mundial de fútbol femenino vamos a saludar en breve a Dani Garrido que se va a incorporar aquí a la a la tertulia de los lunes porque tenemos entrevista tantas bromitas antes con los politólogos y volver a ver si en un ratito al verse un ratito la mantenemos década Especialistas secundarios

Voz 0645 32:10 no haber aprovechado su politólogo quería hablar de esto de la era no

Voz 31 32:13 es un político ahora está como muy de moda no en radio en televisión sobretodo también en redes sociales yo no tengo nada en contra de del análisis político pero a veces entre tanto dato y tanta estadística pues el deja de lado un poquito a las a los personas sabéis de hay

Voz 32 32:28 hay muchas historias humanas detrás de la política

Voz 31 32:30 la historia es que os voy a traer voy a dar algunas como por ejemplo una mujer que conoció al hombre de su vida gracias a un voto nulo aquí apetece escuchar esta historia

Voz 0313 32:39 bueno esta historia la protagonizó Marisela hola

Voz 31 32:41 inicial a qué tal buenas tardes hombre tu vida gracias son voto nulo verdad

Voz 30 32:47 elecciones de mil novecientos noventa y seis en el colegio electoral me encontré con un muchacho que a mí hacía tiempo que me Camelot aquí los jóvenes ahora me hacía

Voz 31 32:56 del noventa y seis si empezamos ahora

Voz 30 32:59 dar vamos médico pues si está interesada en una relación sexual con sustrato amoroso me llamas ya esa época estaba bastante interesada estos temas

Voz 31 33:10 tenía el terreno abonado no es sólo el especial

Voz 30 33:12 número pero es que lo apunté la papeleta

Voz 31 33:15 ahí está en la papeleta que ibas a usar dude voto si les recuerdo tuviera en la mano

Voz 30 33:21 papeleta la papeleta de unido centrista

Voz 31 33:23 centrista antiguo CDS Fernando García corrupto

Voz 0645 33:28 pues sí

Voz 30 33:36 bueno me lo han vivido en América apunte el número el número estaba en ese momento que lo me tiene sobre ahí a la urna madre mía

Voz 31 33:46 el número de chico que te gustaba en la urna

Voz 30 33:48 entonces el cierre electoral merecía la mesa me podía quedar el recuento que avión votó con un número que a mí me hacía falta

Voz 31 33:56 te puedes quedar

Voz 30 33:59 vale que será completamente regular que los protocolos son muy estrictos que si la democracia no sé que que esto no es el coche era Bernard

Voz 31 34:05 ya sé que era difícil de verdad para obtener voto

Voz 30 34:08 sí pero yo llevaba una pistola en esa época en el bolso

Voz 31 34:11 ah que bien mirado una herramienta ideal

Voz 30 34:13 en declaraciones cortoplacistas aunque dijo

Voz 31 34:16 si quieres a largo plazo

Voz 30 34:18 no deja la pistola pero acortar plazos

Voz 31 34:21 resultados inmediatos y aclaró

Voz 30 34:25 encontraron el otra Nunes crecido

Voz 31 34:29 sí bueno mejor

Voz 30 34:31 con el teléfono llamé chico corpulento sino que hacemos

Voz 31 34:34 hoy final feliz no

Voz 30 34:40 hacía treinta y cinco años de matrimonio aburrido hicimos bueno al final

Voz 31 34:45 treinta y cinco no veintitrés imagínate manifiesto es una historia no una historia humana que está detrás de la política también la recordaréis la de Francisco Francisco que era un diputado que se escondió durante el asalto del veintitrés F en el ochenta ayuda si no treinta años en salir de debajo de del escaño Francisco declinaron nuestra invitación nuestras muchas invitaciones para acceder aquí pero nos deja o este mensaje

Voz 48 35:08 me quedé prudente si bares de acuerdo un fallo lo tiene cualquiera pero dejamos

Voz 31 35:13 es bueno estos mensajes Francisco pero vamos a acabar ya en recordando este tema del factor humano en la política que no se puede descartar del del análisis político ojito a esta nueva moda que viene de Estados Unidos y que yo creo que puede condicionar los resultados del futuro siempre hemos ido eso de votar tapándose de la nariz no hemos escuchado no entonces como el mal menor donde digamos no pero ir votar tapándose los ojos tenemos al teléfono vigor éxito qué tal extremo estoy

Voz 30 35:47 no no que ya se trata de vivir una experiencia democrática extrema extrema va a vas a votar con los ojos vendados coger una papeleta sin saber de quién es la como ya Iker hay un subidón de adrenalina and crear exigió no trabajando día de miedo no aprobado

Voz 31 36:03 pero si aperos de esta manera con el extremo

Voz 30 36:05 a cualquiera acogiera cualquiera de los que sólo Wendy que esto a veces me un político diciendo chorradas y pienso igualó tallas de animales

Voz 31 36:17 que lo que decirlo no porque no decir del ciudadano sino quién decide es la suerte que proponía la democracia quede en manos de la suerte

Voz 30 36:24 bueno a mí me parece muy buena idea claro que sí Oliver al

Voz 31 36:28 que si más de un millón

Voz 30 36:30 muy bien muy bien si que extracto animal animaros si Isaías Lafuente si digo animaros

Voz 31 36:39 vale para el fisco muchísimas gracias pues esto es lo que es el factor humano

Voz 0313 36:44 de qué está hablando el factor humano con nuestro politólogo pero primero hay que presentarlo no como siempre y como le presentamos con sus músicas con sus canciones con su banda sonora vital y con la ayuda de Olga Nebra

Voz 2 37:05 en empezamos con fuerza con esta canción de la adictos nuestro invitado nos acerca a su relación con las bandas sonoras el cine épico histórico y fantástico cuando Hero su abuela fue una mujer luchadora no lo tuvo fácil

Voz 1636 37:30 la mayoría de las mujeres de su generación tiene muchos recuerdos pero le vino a la memoria cuando todos los primos se quedaban a dormir en su casa daba lo mismo cuántos juegan porque a la mañana siguiente les traía la cama tostadas pequeñas o un zumo de naranja recién exprimido y un vaso de leche con Colacao

Voz 25 37:59 esta canción tiene la esencia de su vida entre La Rioja Barcelona Cádiz fusiona nato es movilización y está inspirada en mil novecientos ochenta y cuatro le lleva a su regreso a España

Voz 0645 38:23 que la locura de la política

Voz 2 38:27 atención sientan esta canción en su cuerpo porque así es como se siente nuestro invitado

Voz 0645 38:33 todo el día bailando entre cosas

Voz 49 38:40 esta tarde en La Ventana en todo por la radio el gran Pablo Simón

Voz 0313 38:46 ya tal Pablo muy bien gracias todo el día bailando sí sí bueno a mis cosas como un hombre orquesta mil cosas hay burbuja de politólogos

Voz 47 38:54 bueno no tanto bromas y tal bueno tampoco tanto en el fondo a lo que es igual

Voz 1671 38:58 es un poco el análisis político para chicos que están pasando en estos cuatro años cosas que no han pasado en veinte Entonces yo entiendo también que hay un un mercado habrá luego ya veremos esto cómo se estabiliza no si estabilicemos en algún momento que estamos

Voz 0313 39:09 bueno es vocacional lo tuyo es decir el ex delegado de curso ya en el cole yo sí sí sí

Voz 1671 39:14 hay algo así eh en el que el montaba un poco la huelgas en el Instituto crearía a par la Ser que decía se equivocaba iniciaron predijo sobre la universidad me equivocaba decía el hijo del obrero ya hay duda Arquímedes servirá hoy bueno es es hora eso éramos nosotros y siempre había una buena pero

Voz 0313 39:31 las obreras existo ya no como sostienen que bueno

Voz 1671 39:33 oye lo que pasa es que multado no ya los mismos que eran entonces entonces ahora los obreros sólo Riders de de líbero pero los que están en la Seat de Martorell han cambiado un poquito la cara de la precariedad ha cambiado

Voz 0313 39:43 oye hemos estado escuchando en los últimos boletines los contactos de hoy negociaciones la crónica de Toni Ciudadanos yo me voy tú te quedas el otro el factor humano por aquí por allá se puede hacer política en España ya sin enemigos

Voz 1671 39:55 o es imposible es muy difícil porque aquí el equilibrio esa polarizar cuando uno no sabe muy bien qué es lo que pasa a su alrededor y nos estamos moviendo en situación tan volátil como la que estamos ahora los partidos lo que quién es cavar trincheras porque les da mucho miedo que de una elección a la siguiente se mueva todo entonces al final lo que quieres es diferenciar te mucho no y eso es lo que estar jugando ahora enfrentara a pugnar los unos contra los otros y esto es una situación que es verdad que asistía mucha opinión pum

Voz 0313 40:20 pero constatando este panorama de trincheras de de enemigos de enfrentamiento viendo cómo son los debates donde prima sobre todo el sentimiento en fin la ira el enfado a veces y tal igual es mejor que un debate de politólogos o de políticos sería psicólogos lo que necesitamos en Estepa

Voz 1671 40:35 hombre hay una bueno lo decís ahora no El factor humano importa como diría Rajoy como era Somos sentimientos si tenemos hermanos algo así pues pues eso eso también es importa porque al final de lo que hablamos es de es de caracteres humanos de cómo nos relacionamos los unos con los otros la política entra es transacciones acuerdo esto ahí él eh las características que tiene cada persona desde luego pesan también es verdad que la vía el político es dura esto ya sé que va sonar un poquito a intentar proteger los de vez en cuando como sujetos de estudio yo lo creo pero están todo el día el problema que tiene nuestros políticos es que tienen que estar más tiempo reaccionando que pensando entonces como les estamos todo el rato preguntando porqué así esperando que salgan a la palestra que que estén continuamente dándonos nueva información y por donde va esto no les dejamos tiempo para pensar y eso lo notamos todos porque al final en los medios de comunicación lo y también si es que estamos todo el día para arriba y para abajo y esto no da tiempo a reflexionar y los políticos un poco viven este síndrome también tan acelerado

Voz 0313 41:28 hoy hablando de pensar Confucio que fue el Confucio dijo que en un país bien gobernado debe esperar Vergüenza la pobreza en un país gobernado Davis pero avergüenza la riqueza en qué punto estamos Nuno en otro

Voz 47 41:42 el intermedio dos hombre murieron

Voz 0645 41:51 sería su que

Voz 1671 41:56 desde luego mira acaban de salir ahora mismo datos sobre como la cicatriz que nos ha dejado la crisis lo publicaba hace nada en un tuit Branco Milano Vic salía explícita de memoria es gran comida no Branco Milano Vic es un experto que lo que hace es mirar la evolución de la desigualdad en el mundo en general durante los últimos cuarenta cincuenta años Bali sacaba un gráfico pequeñito para España luego si queréis lo tuiteo ellos lo paso para que veáis decía nuestro uno por ciento más rico ha subido más o menos entorno veinte veinticinco por ciento de nuestro más rico pero cuál es el gran problema que tenemos que nuestro veinte por ciento más pobre durante estos años de crisis ha perdido casi el cuarenta esta por ciento de su renta es decir tenemos a los pobres que son de los pobres más pobres del todos los países de la OCDE a nivel y esto ese es cierto a nivel de los de la pobreza que tiene en Chile o en Estados Unidos o en México o en Turquía nuestro veinte por ciento más pobre insisto esto lo que no se está subrayando es una cosa primero que son invisibles porque no hablamos nada de ello poquito y segundo que nuestro Estado de bienestar no les cubre como son invisibles no les prestamos atención rumores prestamos atención pues más vergüenza para nosotros

Voz 0313 42:58 oye está aquí con todo el mundo con muchas ganas de preguntar yo les les dejar a todos atónita Íñigo Arman aquí que a Xavi pero ya que estas aquí a un par de test a veces juego antes un juego entes así de respuesta breve nombres propios define con una palabra

Voz 1671 43:14 empezamos oiga ya lo decía Pedro Sánchez

Voz 10 43:17 forro Pablo Casado erizo a D'Rivera celebra Pablo Iglesias elefante quién Torra

Voz 0645 43:29 qué bonito Rinko

Voz 49 43:32 por Susana Díaz

Voz 10 43:39 Santiago Abascal Huelva ojo ojo aquí porque a la salida de la SER saben dónde está

Voz 0645 43:49 escarabajo pelotero

Voz 47 43:50 pero hace falta que sea un animal que vale muy bien ya me me quedaba aquí da igual el último de estos Manuela Carmena

Voz 0684 43:59 Manuela Carmena Maddalena

Voz 47 44:03 Magdalena está bien venga ahora

Voz 0313 44:05 sí o no esta sesionó de palabra habrá elecciones otra vez ante tú crees que no te habrá ministros de Podemos estará Pablo Iglesias en el Gobierno o Irene Montero uno de los dos o los dos

Voz 50 44:26 y lean más

Voz 0313 44:29 lo hemos hablado y Vox durará mucho o volverá casi todo al redil del Partido Popular

Voz 1671 44:36 esto es no sí

Voz 0313 44:38 volver al redil Inés Arrimadas antes de un año ha sustituido al de Rivera Inés Arrimadas antes de un año está ya mucho más de José de Ribera

Voz 0645 44:50 bueno pues ya lo más pero fantástica respuesta suero bueno no parta siga no llegó si quiere justifica esto es para Altés no la última la última la última

Voz 0313 45:00 me interesa mucho esa Arrimadas está dando la cara estos días en un mes complicado para para ciudadanos y se dio muy conspiran hoy pensar que la están haciendo salir para quemar para quemarlo un poquito no no sería conspiran hoy que bien bueno venga más pues venga al resto va pregunta cosas ya Sintes Toni Íñigo Arman

Voz 0684 45:20 Xabi Quique venga venga a ver nosotros sí

Voz 51 45:25 lo por por por Antoni Puerto familiar

Voz 0313 45:27 eh

Voz 32 45:30 bueno no tanto

Voz 1981 45:33 el humor echamos mucho de menos a Rajoy

Voz 51 45:35 bueno entonces los politólogos os pasa lo mismo o notan

Voz 1671 45:39 P signos pasa porque además Rajoy va a algunos de los dilemas más profundos de nuestra democracia incluso casi casi diría del cambio tecnológico por ejemplo necesitamos Mc buenas que hagan máquinas para que hagan otras máquinas cuarta revolución industrial lo tenía en la cabeza es el vecino el que elige al alcalde hay amigo estamos hablando las reglas de juego de nuevo en nuclear en la democracia y en cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político cuanto peor mejor el dilema de Barcelona mensaje no sabía lo tenía que era era lo tenía lo tenía todo y es verdad lo echamos lo echamos de menos yo al menos lo sobretodo porque además Rajoy tenía una cosa que no hemos tenido nunca en España antes que es la primera vez que teníamos un presidente del Gobierno conservador un conservador no es lo mismo que une con un reaccionaran conservadores que tiene aversión al cambio entonces si no se toca nada mejor irse a Rajoy y era una fuerza que conectaba con muchos españoles evidentemente los conservadores el espectro de la derecha no que es esta idea de si algo no está roto no lo toques está roto bueno pero no lo toquemos más no se rompa más vale entonces eso tiene mucho coste de oportunidad porque ha habido muchísimas reformas y muchos problemas fundamentales de este país que no hemos abordado con él pero tiene un lado entre comillas positivo no que

Voz 0313 46:52 la habilidad de una cierta estabilidad cuando todo el mundo

Voz 1671 46:55 va dando vueltas en círculo imaginó es que Rajoy se elevan a pelota Elizaran ha por referéndum en Cataluña y que debemos no lo sabemos no lo sabemos pero quiero decir que esa es una par una parte de Rajoy que yo creo que con el tiempo lo veremos

Voz 0230 47:07 de otra manera está muy bien Toni ante la eventual burbuja de politólogos de la que hablaba Francino yo pensando que podría podríais clasificaron es decir politólogo sería el servicio básico el que sabe de análisis político sabes de política de fútbol politólogo política fútbol y música lo lo lo lo luego sabes de política fútbol música y gastronomía Poli todo lo lo lo lo lo lo logo en este sentido tu dónde estarías cuál es esto segunda eficiente

Voz 1671 47:34 si sabes de Obstetricia que politólogos no

Voz 0645 47:37 con mucho

Voz 1671 47:40 hay muchos caminos posibles ello sería también frívolo o sea yo todo lo que sea el frikismo e ciencia ficción fantasía no ve las cosas así de infancia gran Uday alejado del género femenino

Voz 0313 47:54 el gordo una conversación deliciosa sobre juego de toros pues sí

Voz 1671 47:56 pero eso es pues todas esas cosas ahí me tenéis en vuestro bando que quería decía realmente como lo friki ahora es mainstream porque ahora realmente ya idea no es que está árbol no sé qué es cultura popular pero claro cuando tú jugaba en cuanto a más pequeñito yo eso ya un poco más lluvioso cero dos pioneros de frikismo eso es cuando se jugaba el rol y entonces te pegan el pacto y esas cosas ahí

Voz 0645 48:18 estábamos ahí está hasta la bandera

Voz 0313 48:21 bueno tú no eras Nelson cuánto tiempo ha pasado del filón de Juego de Tronos ya no pasa lo tanto no

Voz 1671 48:26 no ha pasado no cuánto no hacen como medio me Juan medio año que no es decepcionó cuántos no no tres no no menos incluso Nara vale pues ahora como tres meses no corre y ahora te habrá que Sánchez no

Voz 0684 48:37 ella todos al ya está ahí pasó en su rama iraquí estaremos

Voz 1671 48:42 buscaremos otras series pues como ocurre un poco también con la política

Voz 0313 48:45 bueno eso iba a preguntar recintos pasará lo mismo afortunada

Voz 1671 48:47 bueno es que todo todo es siempre nadie es nadie es imprescindible tampoco en política ni tampoco las series otros productos buenos vendrán otros harán y otros políticos buenos vendrán que harán que los anteriores nos parezcan mejores peores

Voz 0313 49:00 cuándo llegarán los buenos meses semanas años

Voz 1671 49:02 ah no lo sabemos pero también hay que pedir un poquito responsabilidades a las audiencias es decir aquí los productos políticos entre comillas y que la trama sea buena vale puede haber un giro al final

Voz 0313 49:13 no son extraterrestres desde luego

Voz 1671 49:15 con lo colocamos nosotros también eh sería también un poquito de exigible por nuestra osea exigir un poquito más de nivel por nuestra parte aquí nos sentamos a esperar a ver cuál es la última que nos pone

Voz 0313 49:26 Íñigo hola Pablo Dani Garrido que vaya pasando ya que también te has antes el carrusel quiere preguntarle al va Pablo venga vale

Voz 32 49:33 sí que se sienten los auriculares tengo una teoría Pablo de que en los ochenta noventa y principios de los dos miles no está muy desarrollado

Voz 0645 49:43 no condecorar tampoco ya realizada

Voz 1671 49:48 The para ligar pues un poquito por la guitarrista la

Voz 32 49:51 ciencia canallesca pero que ahora el politólogo es el nuevo cantautor

Voz 0684 49:57 estoy hablando de políticas bueno a mí no me ha dado no

Voz 1671 50:02 qué resultados y si soy honesto pero bueno sacas un gráfico hay de barra si dices mira no donde está la intención de voto y tal pues esto lo más probable es que termine solo rápidamente la fiesta a no mucho tardar hay cosas que no pasan de moda entonces luego si eso lo con miras un poquito conversación ligera tal fue te has dicho algo

Voz 0313 50:19 algo así cantante

Voz 1671 50:21 amor me ha pasado varias veces me he pasado oye tú sabes en los cuarenta digo uy

Voz 0645 50:29 yo que he seguido la broma pero dos caso

Voz 1671 50:37 de cantar créeme que no sea yo y mira que yo soy fan de karaoke y estas cosas pero yo creo que el karaoke para mí es una buena prueba la diferencia en que entre ente que algo te guste o que siete de bien entonces a mí me gusta pero si te da entonces aquí pasa algo parecido cuando hablas de la gente no cuál es tu pasión bueno puede ser tu pasión pero eso no significa que lo hagas bien ya Barei eso hay que recordarlo muchas veces sobre todo a estas personas que ahora están eligiendo carrera y que envuelven está leyendo en este momento baladí Garrido buenas

Voz 0313 51:02 qué tal muy buenas hola todos cuál es tu como en aguantar especial

Voz 1671 51:06 la secundarios

Voz 0313 51:08 que tu condena apasione lo estaba pensando ahora mismo será por aquello que soy vasco que parece Pablo de si algo no no agua pero yo he estado ya Vetusta Morla Hay Pablo pero también bueno para correr el kilo poco más interesante pregunta que también sí claro te vecinos Pablo el nombre de la política más brillante este país la la la

Voz 1671 51:31 la pensemos una política buena mira pues te voy a decir que de las figuras emergentes lo tiene que la más brillante pero la primera viene María Jesús Montero la ministra defiende que yo creo que es estrella emergente yo creo que es una política de la que vamos a hablar más sea yo creo que tiene es una perspectiva positiva de crecimiento Arman

Voz 31 51:49 hola Pablo qué tal quería hablarte

Voz 0313 51:51 te te vayas la pregunta ya está

Voz 31 51:54 esta voz está bien no da el tono no Pablo

Voz 1671 51:57 yo no debe bueno discusiones familiares

Voz 31 51:59 de de política sabes que se saben que se distinguen normalmente por la ausencia absoluta de rigor y la y la invención total de datos hombre antes yo que sabe cómo se envite Pablo Simón en ese barrio

Voz 1671 52:09 pues mira aquí aquí hay dos aquí

Voz 0684 52:12 esto es muy buena porque esto es un claro aquí hay dos equilibrios en la nave

Voz 0645 52:15 ya pasada ocurrió que la gente esperó a que me fuera de la casa a hablar de política lo dijo así tío hijos emitió marcha el Pablo ya podemos hablar vale lo dijo así