La Ventana (25/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1315 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a reunir durante las próximas horas en La Moncloa en la reunión el Gobierno espera que Iglesias se pronuncie sobre su oferta de formar un gobierno de cooperación sin presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros Mariela Rubio

Voz 1450 00:18 así es esta tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a volver a reunirse en el Palacio de la Moncloa para explorar las opciones de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ambos dirigentes sepan haber por tanto antes de que el presidente viaje Japón en un viaje que está previsto comience el miércoles para acudir a la cumbre del G20 la cita según fuentes de Podemos se ha producido a petición del presidente en funciones iba a tener lugar después de que Pablo Iglesias haya pedido al Gobierno a aclarar su oferta ya que según Iglesias se han producido declaraciones contradictorias en cualquier caso en Liber de Podemos no se ha movido en los últimos días de suposición entrar en el consejo de ministros mientras que el Gobierno ha dejado claro públicamente que su oferta se va a limitar a cargos intermedios en la Administración

Voz 1315 00:57 Hinault ministros la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas responde al acuerdo entre PP y Bosch que hoy ha hecho público la formación de extrema derecha dice Arrimadas que ese acuerdo que habla de gobiernos de coalición entre PP Ciudadanos y Vox no les afecta aquellos ya se han repartido las áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid con el PP

Voz 2 01:12 y lo de Madrid es que Vox puede decir misa nunca mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un como un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las áreas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido allí pues nuestro de Vox saque documentos que nosotros no hemos hecho muy

Voz 1315 01:30 Salvamento Marítimo ha activado el protocolo de búsqueda en el mar de Alborán porque hay una patera a la deriva Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 01:36 buenas tardes Se trata de una embarcación con cincuenta y siete personas a bordo en situación de emergencia según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por la Cadena Ser que se encontraría a la deriva o navegando en precario desde las costas de Marruecos a las española se ha movilizado el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo también se ha dado aviso por radio a todas las embarcaciones que puedan cruzar ahora mismo por el mar de Alborán según estas fuentes habría también otra patera en la zona

Voz 1315 02:01 el barco de rescate si Watch sigue esperando el permiso para poder desembarcar en un puerto italiano los cuarenta y dos migrantes que lleva a bordo su capitán ha asegurado que atracará en Lampedusa aunque la detengan pero el ministro de Interior Matteo Salvini se niega corresponsal en Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 02:16 buenas tardes la Organización Mundial de las Migraciones la Alta Comisaría de las Naciones Unidas la UNICEF y un coro de personalidades italianas han pedido que el Gobierno de Roma permita al desembarco de los cuarenta y dos náufragos rescatados por las Watch de Salvamento Marítimo que sigue esperando la autorización a quince millas de la isla de Lampedusa sin embargo el ministro del Interior Salvini ha reiterado esta mañana que no entraran en aguas italianas ni por Navidad dando a entender que no cumplirá la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo prevista para primera hora de esta tarde si ordenara el desembarco inmediato

Voz 1315 02:50 y atención al tiempo porque mañana comienza la ola de calor que va a provocar temperaturas por encima de los cuarenta grados cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 1 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1315 03:02 el Partido Popular desmiente que se haya producido un incumplimiento de su acuerdo con Vox en el Ayuntamiento de Madrid la formación de extrema derecha renunciado a entrar en el Gobierno de la capital por lo que consideran un incumplimiento flagrante de su pacto con el PP dicen que no se fían de Almeida éste respondía

Voz 4 03:17 debo negar ante el comunicado de hecho por Vox que se haya producido ningún tipo de incumplimiento porque no puede haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox importa aparte porque Bosch no ha querido negociar me veo en la obligación de desmentir ese incumplimiento por parte del Partido Popular y además nosotros tenemos el ánimo de cumplir con ese acuerdo como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que eso

Voz 1315 03:40 el PP y Ciudadanos gobernaran por tanto en minoría en la capital lo que ocurre en la Comunidad todavía está en el aire pendiente de una

Voz 0313 03:45 reunión del Partido Popular con Vox lo explica

Voz 1315 03:48 su portavoz en el Congreso de los Diputados Iván Espinosa de los Monteros

Voz 5 03:51 nos ha roto las negociaciones porque nos han abierto nunca hubo unas negociaciones para la constitución de la Mesa de esas negociaciones llegaron a buen término se constituyó la mesa cumplimos lo pactado y ahora lo que se podría abrir nunca se ha llevado abrir toque ese podría abrir es una negociación para la investidura de una nueva presidenta dos no presidente de Madrid lo veremos a partir mañana

Voz 1315 04:11 así se lo venimos contando en la SER los farmacéuticos de Madrid cobrarán los medicamentos a los afectados por la colza si la Comunidad no les abona una deuda de siete millones de euros los afectados del síndrome tóxico que es como se les conoce tendrán que empezar a abonar sus tratamientos a partir del próximo lunes José Manuel Freire es portavoz de sanidad del PSOE

Voz 6 04:28 tanto el Colegio Oficial de Farmacéuticos como la Comunidad de Madrid no están cumpliendo con su obligación tanto contractual como sus obligaciones con los pacientes a los que están poniendo de rehenes la Consejería de Sanidad no debe aceptar este tipo de ultimátum

Voz 1315 04:46 en cuanto al tiempo desde las dos de la tarde la Comunidad está en alerta amarilla por calor con temperaturas que hoy pueden alcanzar los treinta y siete grados en buena parte de la región a esta hora tenemos XXXII en el centro de la capital

Voz 7 05:01 hijos de rock'n'roll jóvenes que no escapar concebido aparcan a golpe de batería

Voz 1 05:06 cocina tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones enlace punto es tu familia necesita inseguro ocho de verdad

Voz 1315 05:21 pues por ahora es todo sigue la información en La Ventana en nuestra web Cadena Ser punto com y a las cinco las cuatro en Canarias aquí en la SER

Voz 3 05:27 cadena SER

Voz 1 05:29 servicios informativos

Voz 9 05:44 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes hace casi cuarenta años España vivió un caso de envenenamiento masivo por el uso ilegal de aceite de colza que provocó más de mil muertos afectó a otras veinte mil personas generó una alarma social sin precedentes pero como suele ocurrir con casi todo la memoria es frágil el tiempo va enterrando poquito a poco las historias eso es injusto claro porque en el caso que nos ocupa por ejemplo primero se tardó en identificar la causa del problema después el camino judicial para las indemnizaciones resultó más largo aún y con un resultado digamos en fin siendo muy generosos con la expresión digamos qué poco satisfactorio para los afectados para todo lo que habían perdido ojo que estamos hablando de personas con secuelas físicas y neurológicas muy serias eh que en algunos casos suponen incluso una invalidez permanente pero es que ahora en fin ya lo venimos contando desde esta mañana ahora resulta que la Comunidad de Madrid donde residen la mitad de sus afectados unas diez mil personas pues resulta que un problema entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos amenaza con perjudicarles directamente a ellos es muy sencillo estos enfermos tienen gratuitos los medicamentos para sus dolencias pero como las farmacias hace más de un año que dicen que no cobran de la comunidad pues amenazan con cobrarles los medicamentos a los enfermos a partir de lunes a partir del lunes bueno es tan grande el despropósito

Voz 10 07:11 en fin solo espero y deseo que esa especie de

Voz 0313 07:14 enajenación colectiva que parece afectar últimamente a la clase política española no se cobre de rebote encima unas víctimas tan inocentes esto no serían daños colaterales serían directamente inmorales bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:42 y

Voz 11 07:54 eh eh y PNV eh eh así Face muy bien eh el Chábeli hijo de ya eh

Voz 0313 10:09 ha recordado los datos generales de del caso del aceite de colza Isaías luz buenas tardes hola buenas tardes recordado porque hay muchos oyentes que están escuchando los oyentes jóvenes que ni habían nacido cuando en el año ochenta y uno aquí el ministro Jesús Sancho éxito dijo aquello del bichito porque realmente en las primeras semanas no se tenía ni idea de dónde estaba el origen del problema y hubo teorías en siendo la más de lo más peregrinas incluso hoy sigue habiendo investigadores que que mantienen que no fue la neblina del del aceite de colza la gente que provocó ese elemento masivo se habló de un plaguicidas de un avión americano de Torrejón que había soltado no sé qué dijeron muchas cosas raras hasta que al final se pudo determinar cuál es la gente causante de esta de esta tragedia

Voz 1362 10:53 sí yo lo recuerdo perfectamente adolescente iba al instituto y me acuerdo que corría todo tipo de rumores de especies que en los primeros días incluso semanas en las que no estaba claro él en la gente que que provocó esta esta intoxicación las madres entraron en pánico yo recuerdo ir al instituto con una bolita de alcanzó en una de un saquito porque se extendió la especie de que aquello te protegía alcanzó si no se es así se tendría catorce quince años yo no echa las cuentas pero me acuerdo perfectamente que corrían todo tipo de teorías y las madres en este caso pues oye entre la desinformación e la incertidumbre y la evidencia de que había la vez más enfermos empezaron el goteo de

Voz 0313 11:32 de fallecidos las manos estaban asusta disimula sus Sagarra fue una cosa gigantesca yo además no yo además entonces trabajaba empezaba a trabajar en la radio en Radio Popular de Reus tuve oportunidad entrevistar a dos de los empresarios acabarán en prisión por eso que fueran Ramón alabar Henry Salomón por unas semanas trepidantes el punto de vista profesional pero muy dramáticas para toda la gente afectada

Voz 13 11:56 lo curioso es eso no que lo teníamos ya en el rincón de la memoria no solamente porque hubieran pasado cuarenta años sino porque ya imaginábamos bueno pues que las personas que habían sobrevivido pues ya estarían bien no cuando nos topamos con esta noticia en donde nos quedamos con el incumplimiento de la comunidad autónoma que es la que tiene que financiar estos medicamentos lógicamente no han de ser los farmacéuticos ir de repente te das cuenta de que no es decir de que ahí personas no si cientos miles de personas que todavía están padeciendo las secuelas de aquel famoso bichito que si se caía de la mesa se moría

Voz 0313 12:27 hace un par de años cuando se cumplieron treinta años del juicio ya se dejaron sentir porque siguen reclamando compensaciones morales tener acceso a los historiales personalizados de todas las personas de toda la gente que se vio afectada Hay no acaba de consumir pero hoy siguen ahí siguen además es que vamos en fin el ejemplo que vamos a poner a continuación es clarísimo es que les les partió la vida sea los efectos es que en algún caso son absolutamente absolutamente paralizantes Mercedes García buenas tardes

Voz 14 12:56 hola buenas tardes hablamos con la presidenta de la socia

Voz 0313 12:59 acción de consumidores Primero de Mayo de Móstoles lo puede preguntas Mercedes para enlazar con el tema que hoy nos ocupa lo puede preguntar cuántas pastillas o cuántos medicamentos toma usted el día y cuánto le cuestan o cuánto le costarían si tuviera que pagarlos

Voz 15 13:14 esta especie manualmente catorce pastillas afirmaran ante no catorce pastillas ni un coste mensual de unos doscientos euros

Voz 0313 13:22 doscientos euros al mes tendría que pagarse si retirara en la la gratuidad que ustedes tienen ahora no

Voz 15 13:28 sí porque yo tendría cobertura social con la con mi marido que es pensionista pero en un momento determinado en las pusieron unos a las víctimas del síndrome tóxico numeroso personal con lo cual no tengo ni el derecho que tiene cualquier persona cotizantes con la sección que mi marido pues pagaría ocho euros mensuales por me lo que tendría que abonar el cien por cien

Voz 0313 13:53 Mercedes hacia usted cuántos años tenía cuando cuando estalló todo esta historia del aceite del del envenenamiento

Voz 15 14:02 yo tenía veintiún años me pasaba ese año estaba preparando oposiciones a administrativo para el Ayuntamiento de Madrid tuvo que abandonarlo todo por lo que eran épocas de la máquina de escribir imposible tocar las teclas de la máquina la taquillera hacías volaban dos polígrafo de los calambres que teníamos los espasmos

Voz 14 14:27 bueno pues también negó por completo

Voz 15 14:29 me casé seas me lo haga saber antes no quería que mi marido y mi marido se casarse como muertos vivientes amante igual que este cambio horario completo

Voz 0313 14:40 ha podido trabajar en algún momento Mercedes

Voz 15 14:43 ahora en ningún momento como en capacidad permanente total otorgada por la Audiencia Nacional para mi trabajo habitual como amas de casa

Voz 16 14:51 es impensable pero si lo hiciera no iremos afectados en su familia

Voz 15 14:56 tiene familia se mostré mi madre mi prima que tenía siete años sitio

Voz 0313 15:03 todos todas tienen el mismo tipo de secuelas So Ho es diferente según una persona

Voz 15 15:08 sí bueno mi madre tiene una hipertensión pulmonar que es quizá una de las patologías más graves cuando tóxico depende un tratamiento de por vida por eso nuestra denuncia pues tenemos muchos pacientes oncológicos y con hipertensión pulmonar con unos tratamientos carísimos que muchas veces se dan en los hospitales pero no sabemos en qué queda

Voz 0313 15:30 yo suprima pequeña cómo está

Voz 15 15:33 pues tiene un síndrome metabólico importante problema psíquico muy bueno es algo difícil de superar

Voz 0313 15:41 sí

Voz 1362 15:42 en aquella época es verdad que se concentraron bastante los los afectados sobre todo en los alrededores de de de de Madrid en Madrid la vemos lo mejor

Voz 16 15:52 los diez mil están en la Comunidad de Madrid

Voz 15 15:55 el Madrid damos a actualmente novecientos nueve mil

Voz 14 15:58 sí sí sí practicarán

Voz 1362 16:01 de la mitad si es verdad decías Mercedes que tenías veintiún años esto esa anécdota que he contado yo al principio

Voz 1315 16:07 madres al principio estaba muy muy desorientado

Voz 1362 16:10 así los padres corrían todo tipo de de especies yo no sé en en tu vecindario Si Si fuisteis muchos Si Si fue muy grande la la afectación respecto respecto a la población porque claro está aceite se compraba yo estoy ahora tirando de memoria yo recuerdo que muchos de estos aceites se vendían en mercadillos hablantes no sé si fue tu caso

Voz 15 16:30 uno mi caso no muy casera donde sí las había quedado en el paro lo traía a casa es todo aquello de su voz a un vecino y tal y como lo que vayan a casa es pero también su familia pueda afectada su verdad y aunque bueno tú denuncias pero no sabes si te están viendo cómo afecta dolió tengo compañeros de Móstoles que compraban el aceite en los antiguos es parte en botellas de un litro es como aceite de oliva osea que hubo todo tipo de casos que nos pueden ningún peso pero en la que unos aún mercadillo me lo traía del PP almacenes Pérez y no poder

Voz 13 17:09 Nos ha contado Mercedes cómo era su vida a los veintiún años cuando le pasó esto que decía que era una muerta en vida no y ahora pasado el tiempo y cuáles son los síntomas que aún sigue manteniendo por los cuales tiene que tomar esa cantidad de pastillas diarias

Voz 15 17:24 se puede sobretodo un año repartía sensitiva tiene problemas neurológicos calambres eh problemas metabólicos me corazón de es que todo nuestro cuerpo pues se hace

Voz 16 17:43 no son buenos que eran Veneno Veneno Mercedes Delgado tú te ocurre con igual cuando te envenenan te puedes morir o te puede quedar secuelas no claro

Voz 15 17:52 todos tenemos una gastritis crónica tóxica que nadie me la va a quitar las lesiones que tenemos todo lo contrario tenemos veinte años con la debida la meditación que por supuesto gracias a todos los profesionales de la sanidad que lucharan por nuestras vidas que no hubo más remedio que ponerlas pero debido a los pórticos ella este soportamos durante años sé si mucha gente durante años cuatro inyecciones diarias de corticoides pues lo que puedes tocar nuestros huesos yo con cincuenta y nueve años se que tengo veinte años más es muy puede ser estaría ahora en años

Voz 1362 18:30 ahora que el caso fue también un poco el aldabonazo de la conciencia social de que de de de los consumidores de la de la fuerza de los consumidores de la vulnerabilidad de los consumidores sobre todo por la vía de la de la alimentación también de de del músculo del sistema sanitario porque bueno estamos denunciando una situación de impago por parte de los poderes públicos al sistema de salud pero es verdad que que la sanidad exhibió músculo en el sentido de abordar el problema por lo menos atajarla las consecuencias en cuanto hubo es verdad noticia las investigaciones fueron sólidas claro cuando cuando tendemos a pensar en estos episodios evidentemente priman el la la parte negativa y demás pero es verdad que hay este fue un poco el germen también de la de la protesta hay de la de la solidaridad

Voz 13 19:18 hay función de aprender a aprender

Voz 0313 19:20 aprender claro claro no que digo que funcionó el sistema sí

Voz 13 19:23 Italia no funcionó el sistema de control de los alimentos fue que salió estrepitosamente no como producto así que era un auténtico veneno se podía vender de una manera tan impune no solamente en los mercadillos sino como nos ha dicho Mercedes incluso en supermercados que entonces digamos está muy de moda merced a todos los que no hemos padecido este mal bueno estamos estupefactos con que la sanidad pública en estos momentos no esté cumpliendo su deber de financiar estos medicamentos claro si esto sentimos nosotros yo no sé qué es lo que habrá sentido usted esta mañana al enterarse de la noticia

Voz 15 19:58 bueno ya la tenemos desde el día veintiuno de acuñado llevamos denunciando desde hace año y medio somos conocedores de la deuda que tiene la Consejería de Sanidad con el Colegio de farmacia que lo hemos y anunciando nos han dicho que no había problemas es que siga seleccionadas y ahora nos encontramos con el ultimátum del colegio de farmacia como hubieran dicho vosotros somos pioneros en la asistencia social en el año ochenta y entrañable que las la atención primaria que hoy existe viene de las unidades de seguimiento en las que se abstuvo a los afectados del síndrome tóxico es quizá la única parte positiva ha sido para los sistemas sociales funcionen un poco mejor la parte sanitaria no había centros de rehabilitación se formaron para las víctimas del síndrome tóxico por supuesto luego llegarán al resto de la población como debe ser

Voz 17 20:57 pero para nosotros es muy importante Mary Carmen pues por ahí no podemos

Voz 0313 21:04 Mercedes García presidenta de la asociación de consumidores Primero de Mayo de Móstoles le agradezco estos minutos en La Ventana de verdad y muchos ánimos eh

Voz 15 21:12 gracias sobre todo a la plataforma estilo metafísico seguimos defendiendo que estamos batallando trece asociaciones y la coordinadora que ahora mismo no está María Parra hacía la espacio del barrio pueden habrán de Mi que estamos aquí atendiendo a los medios muchas gracias a vosotros porque vosotros todas estas cosas nuestros padres

Voz 17 21:34 un abrazo Mercedes un abrazo

Voz 0313 21:42 el único seísmo que sí

Voz 1 21:47 yo diría supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com un acompañaban quitar

Voz 18 21:58 todo este recomienda una revisión antes de irte de vacaciones pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta tu vuelta has dicho un mil viajes piénsalo a tu vuelta tiene más sentí

Voz 19 22:07 si haces la revisión Renault con aceite el filtro treinta y cinco puntos de control antes de irte de vacaciones recibes un chequeo gratuito a tu vuelta ITA

Voz 10 22:14 diría pues vacacional consulta con dice

Voz 18 22:16 tienes en tu concesionario servicio posventa Renault

Voz 20 22:19 abordo del transbordador espacial aproximando no

Voz 0313 22:21 en nuestro destino tres puntos

Voz 21 22:25 a puntito que tirarnos por la tirolina más alta del mundo misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 22 22:39 nosotros hemos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 1 22:44 las practicadas Oporto

Voz 23 22:46 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te ente solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 24 22:59 mira Lucas que han dejado una nota estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos incluido midle fin Nico se puede mojar así que te lo puedes llevar a la piscina ya la playa

Voz 1 23:10 el bien y tienes miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 10 23:19 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 23:22 es una topaba con tomate Restrepo

Voz 13 23:25 para reforzar la media mañana

Voz 7 23:27 mítica marca Mónica son tratar la imaginación repetición lo mismo para merendar comida salía fiebre otras con una valdría centrado cuando debería veo como es tomaría muerto con gran leyenda escena gracias a largas tercera es fiesta cargaron en el coche porque vuelves a hacerlo antes de que merece la pena no me hables de comidas otros tensa con sabrosas en Iriarte comentar pero quería

Voz 0313 24:03 no me hables de comida esta tarde Luz Sánchez Mellado venido con el propósito justo lo contrario que hablemos de comida y que hablemos del informe de consumo alimentario publicado ayer con algunos datos bueno que no apuntan en la mala dirección donde yo creo que el titular más destacado es que hemos reducido están o reduciendo el consumo de de azúcar que era y sigue siendo de pero que era una auténtica barbaridad también de carne fresca no sé qué más te inquieta Dati que has comido hoy por cierto

Voz 1362 24:28 mejor día mejor día porque además hoy oye cometido va parte de errores se dietéticos errores a secas por qué pues porque he comido en el rancho de de la del trabajo del periódico y entonces se por no haber tomar un arroz charcutería que es una cosa el fascinante una charcutería es arroz con salsa muchas con trozo de salchicha entonces me parecía muy calórico y me he decantado por el menú Vega no que también tenemos esta suerte las novedades menú verano menú Vega no me he tomado una frase una pasta con ver turistas la pasta estaba sala y no contenta con eso me he tomado un postre de yogur y en vez de echarle sacarina la echado sal con lo cual hoy no es mira yo diría que hoy sí sí si hoy no digamos de las

Voz 0313 25:16 no hemos comido mal yo conmigo dar ventajas

Voz 1362 25:18 pero también lentejas con verduras

Voz 0313 25:21 de de pimientos con trocito bacalao en el rancho

Voz 1362 25:23 en la cantina un plátano estoy de este tema porque me fascina dicen que somos lo que comemos somos lo que comemos lo que no comemos los comemos por obligación fuera de casa todos los días eh en en mi larga trayectoria profesional y larga trayectoria de comer fuera de casa todos los días y que he visto una evolución que se corresponde bastante con el informe de de Agricultura me parece una radiografía mejor una colonoscopia perfecta de la sociedad española

Voz 0313 25:52 colonoscopia la sociedad Natalia Moragues buenas tardes

Voz 14 25:56 hola buenas tardes Florence amorosas forma

Voz 0313 25:58 critica hay dietista nutricionista hemos hablado alguna otra vez con hoy aquí en La Ventana a ver vamos por partes con este informe del consumo alimentario a mí me llamó mucho la atención lo del azúcar que comentado antes que haya descendido un cuatro por ciento que creo que eso es positivo no

Voz 14 26:12 sí sí den con el Inter positivo yo creo que yo estaba con mucho este resultado a a todo el trabajito que salvación en redes sociales porque son los que Guardans no entonces sí creo que cada vez que escucha más a los profesionales de la nutrición y bueno parece que les baje poquito a poco va calando no pero es cierto que no debemos de centrarnos en azúcar que no es el único componente en esta alimentación que hay muchas cosas más a veces esto pueden se pasa por alto de hecho hemos visto que ha aumentado el consumo de alimentos precocinados y esto no es tan bueno entonces bueno vamos por buen camino pero todavía quedaba mucho trabajito por delante

Voz 0313 26:51 dentro del capítulo de alimentos preparados que algunos pueden Bono nos pueden sonar ser más los previsibles me llama mucho la atención también el incremento muy notable de las ensaladas en en en bolsa y eso está mal también au

Voz 14 27:06 no no para nada de esto creo que es una opción muy buena en las ensaladas preparadas pues son unas buenas opciones para todas aquellas personas que a lo mejor con el fuera de casa como estabais comentando anteriormente gente que se lleva al trabajo o que tiene que hacer la comida rápida entonces antes que tirar de una comida fast food Un poco saludables pues es genial tenerlas nada como como recurso estas que venir ya preparadas en bolsitas y tal pues mira son más rápidas aunque son un poco más costosas en económico pero año de salud

Voz 0313 27:45 la la presencia o no diré que masiva pero la presencia muy frecuente de Tapersex el trabajo durante los últimos años es una herencia de la crisis o realmente estamos cambiando de hábitos

Voz 14 27:57 pues yo creo que son herencia de la crisis yo creo que la la muchas veces te al trabajo porque se ha dado cuenta de que haciéndolo así con un mejor que sigan siempre a comer al bar que hay debajo de su trabajo de su oficina

Voz 1362 28:10 sí yo creo que eso es las dos cosas no porque porque hablo hablo también de mero observador veo que casi todo mucha de la gente que se lo está per son la gente más joven la gente que vive en pisos compartidos que tiene su estante la nevera eh que en ese estante de la nevera tiene su compra y que en vez de pues gastarse diez diez euros ocho euros un menú del día en cualquier en cualquier bar come lo que quiere comer más barato y más saludables lo que se llama Gastronomía colaborativa vamos no no pero eso sí o los papeles de mamá que los almacenan durante la semana que eso también también ahí no

Voz 13 28:48 vamos prácticos porque claro uno ahora va al supermercado y encuentra muchos de estos platos preparados platos en lata que además se vende muy bien no las lentejas de la abuela el caldo casero etcétera en que nos tenemos que fijar en la etiqueta para saber si el producto merece la pena ser comido

Voz 14 29:06 bueno pues yo siempre digo que arreglamos sencillitas de recordar que es mirar los ingredientes ni idea si tiene más de cinco ingredientes si tienen más de cinco ingredientes es muy probable que estén delante de un ultra atrasado que uno sea demasiados para dudarlo eh porque si nos ponemos a un acuerdo de dientes o estos ocasiones es un arrasó con la cantidad de niñas que sería imposible ser todos los aditivos todos los ingredientes posibles de entrada ya tiene más de cinco es muy grande que estés delante de un saludable en aquellos procesados que digamos que no han sido sometidos a a cuantas modificaciones estuvieran cuántos aditivos tipo algún caldo de verduras verduras Ny en botes de cristal conserva estos son muy buenos

Voz 1362 30:00 son buenas noches

Voz 14 30:02 lo bien que hacían cosas

Voz 0313 30:05 era del cinco sí sí sí

Voz 14 30:07 si tú y luego no no centrarnos solo en las en el cuadro de valor el tribunal no mirar un poco el conjunto porque si miramos cuadro concesional idiomas que hidratos de carbono de los cuales esas padres tiene X eh realmente no sabemos si ese kit de azúcar vienen quince con el alimento o digamos que no es generar las dos cosas Noval

Voz 13 30:30 iconos sustitutivos que hacemos porque reducir azúcar está bien pero a veces no es mejor una cucharita de azúcar que dos o tres sacarina

Voz 14 30:38 mira pero se juanetes esta mañana estaba grabando pagarán unos entonces al respecto porque nosotros un punto tampoco son bueno yo siempre digo que vienen tu bien pues a lo mejor pues para decir por ejemplo si queremos Superman sobrepeso diversidad y queremos bajar de peso vienen pues hacer esa restricción calórica y entonces como primer paso sustituir azúcar edulcorantes pero siempre nuestro objetivo final debe ser el reducir la cantidad de tanto antes calórico como edulcorantes porque al final esto urbana modificar nuestro paladar e hicieran el dulce lo ideal sería un poquito a poco hasta acostumbrarnos a tomar las cosas con su sabor natural sin tener la necesidad de endulzar dudosa

Voz 0313 31:26 Natalia la última luz ha comentado hace un momentito Vori nosotros cuando explicamos Lo que hemos comido oyen en cae en casa Mario que es la cafetería de la SER la de Mario y es la observación nuestra no en nuestro en nuestro pequeño universo en tu consulta por todo lo que ves lo que pasa a diario por tus manos cuál es el problema más serio que tenemos en cuanto a alimentación ahora mismo

Voz 14 31:46 sinceramente yo creo que el dolor

Voz 0313 31:49 con los niños

Voz 14 31:51 porque a lo mejor nosotros pues si vamos pensando más que si a lo mejor por ejemplo el aumento de de de consumo de ensaladas no de de reducción pocas viene por parte de la población

Voz 1362 32:02 juega que utilizan mucho las redes social

Voz 14 32:04 es vale pero que no tiene hijos eh yo creo que todavía no Salinas que tienen mucho que trabajar ni tienen mucho que aprender y sobre todo de tomar conciencia de que los alimentos que les damos a sus hijos en la mayoría de los toros no son recomendables es que estos productos de alimentación Un destinados a los niños la mayoría de los casos están encargados de azúcares de Gasol que no son muy saludables todavía aquí tenemos un hueso duro de roer el hecho Navas irá infantil

Voz 0313 32:35 sí sí bueno pues tomamos nota Natalia Mora que es muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 16 32:42 hasta pronto buenas tardes adiós adiós

Voz 14 32:44 el alto agobiante mucho

Voz 10 32:47 agudos a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 1 32:49 Mutu tráete a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 25 32:54 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio

Voz 1 32:57 sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 26 33:06 bueno pero que Dientes Blancos sí gracias también en ti Blanc de habla si Blanc la pasta de dientes que blanqueo mis dientes sin dañar es por eso la uso cada día de entidades de uso diario sí sí claro de cada día de laboratorios Viñas

Voz 27 33:21 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 28 33:34 el verano me encanta tu que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros entre ellos de cien mil euros con porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 30 33:55 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 1 34:06 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 31 34:12 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 32 34:15 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torres

Voz 1 34:19 Abejón Pablo Pinto Jordi Martí mal

Voz 32 34:21 dos López Miguel más

Voz 33 34:22 empieza la ardieron más de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 0313 34:29 buenas noches bienvenidos a este barrio

Voz 33 34:30 el con Manu Carreño

Voz 34 34:33 síguenos también en nuestra aplicación móvil IN

Voz 1 34:36 el arquero punto es pena ser en Hoy por hoy abrimos una página para tus historias de recuerdan hasta Correa es de área de arroba Cadena Ser punto com el diario

Voz 9 34:51 hoy puro

Voz 36 34:57 hoy por hoy Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1 35:02 cadena SER

Voz 37 35:06 eso no no son sólo tres letras

Voz 1 35:11 obsesión doctor yo creo

Voz 38 35:13 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 1 35:22 los fines de semana decir los fines de semana es a todas horas sábados y domingos toda la tapón toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mide se va a topar ustedes de l s en mí son píldora

Voz 34 35:36 dichas Pedro Luis Suárez dile a Bolt espera

Voz 1 35:39 pero y cuántas son el se entra por volumen

Voz 34 35:41 culo porque escucha la gente a don Luis por encima

Voz 1 35:45 anulando ese canto perdidos es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor puede usted lo armado un rollo que tiene vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 39 35:56 volvió encantado

Voz 7 35:59 no esto no

Voz 11 36:00 el Deportivo Dani Carril

Voz 1 36:04 SER

Voz 40 36:05 pudiste Ben Ismail Milano

Voz 31 36:08 que de madrugada vi dilas sinuoso un gatopardo si asuma el Faro de láser confusa L

Voz 7 36:17 yo creo que el macedonio

Voz 29 36:20 cuatro viernes a diez una hora menos en Canarias con Mara Torres la Cadena SER

Voz 1 36:32 que no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan el un grupo de Whatsapp sin nuestro consentimiento vas a tener que el ser más a menudo la aplicación de la Cadena SER toma el control de la SER lo que quieras Juan Tato quieras descargarse nuestra aplicación

Voz 10 36:51 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 41 36:59 hoy amor he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron

Voz 1362 37:05 varios vecinos mientras estábamos de vacaciones

Voz 41 37:08 nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilito

Voz 1 37:12 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 42 37:25 murete con alza y adelanta que el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de descuento hasta el treinta de junio en verano continua con alza

Voz 43 37:34 eh

Voz 36 37:44 a las Francina sale otra foto que habeas

Voz 0313 37:51 con

Voz 36 37:53 datos ahora me hace sentir bien será este viernes beber me llama obligación social y ya está lo que aparenta dejar atrás la esclavitud o perfecto mucho Tinder pero seamos sinceros ni tú eres empezar ya anillo aquel postule a para que El Mundo lo vea que la vida con un Veltroni fea proteste antes es porque todo autoestima a Biden la voz para que el mundo obedece a que la vida con un filtro no es tan fea no te sientes va es que tu autoestima hasta mide

Voz 0313 38:45 esta tarde vamos a hablar de Instagram una vez más aquí en La Ventana porque hay un notición hay un notición que tiene una proyección sociológica evidente pero sobre todo económica y por eso hemos invitado jefe de Economía de las era que esas son de La Ventana Javier buenas tardes muy buenas tardes y ya veremos Instagram esto de convertir el escaparate entienda que creo que es una noticia potentísima pero por favor acabamos de saber de la existencia de una carta pública de la veintena o los dieciocho mil millonarios más potentes del mundo pidiendo que se les cobre más impuestos me lo puede explicar por favor como derrota

Voz 3 39:17 eso está el sistema fiscal que los mil millonarios dicen oiga cobre más a mí los mil millonarios son George Soros son la familia Pritzker es Chris Hughes el cofundador de Facebook son los herederos de Disney Éste es el calibre de mil millonario que está hablando y lo que están diciendo es oiga no puede ser yo soy el cero coma uno por ciento de la población tengo el veinte por ciento de la riqueza en mil novecientos setenta esta misma gente tenía del siete por ciento de la riqueza lo que están diciendo es esto no está bien está aumentando la desigualdad son los mil millonarios los que están pidiendo paga más la carta eh en fin la carta es una joya porque cuentan ellos que se han juntado en un club de mil millonarios existe tal cosa

Voz 13 40:02 es lo que hacemos y millonarios

Voz 3 40:05 dicho bueno tuvimos una conversación discreta

Voz 10 40:08 pedimos pagar más se titula así cobren nos

Voz 3 40:13 tasa nos dice literalmente esto América tiene una responsabilidad moral ética económica de tasar más nuestra riqueza un impuesto sobre mi riqueza les permitiría a ustedes usa recursos para combatir el calentamiento climático para mejorar la economía para mejorar la sanidad para crear igualdad de oportunidades para reforzar nuestras libertades democráticas este es el calibre de cómo derroto tenemos el sistema fiscal cuadra que varios piden pagar

Voz 0313 40:41 habrá que ver qué responde trampa tengo muchísima curiosidad puesto que es el primer destinatario Trump Trump te vas a sorprender pero tras

Voz 3 40:49 llegó a plantear esto mismo también es verdad que Trump y puede plantearte una cosa y la contraria pero mil no cientos noventa y nueve Donald Trump llegó a plantear esta plantear un impuesto de una sola vez a los mil millonarios decía entonces para reducir la deuda nacional y él decía que él estaba dispuesto a pagar esto fue en mil novecientos noventa y nueve mucho antes de él Trump que conocemos hoy pero insisto más allá de Trump esto demuestra cómo derroto está nuestro sistema porque hay mil millonarios allí hay mil y millonarios aquí en esta mala Forbes nuestra lista Forbes en España la más pobre de las ricas tiene sólo doscientos setenta y cinco millones de euros sólo doscientos setenta y cinco tasar más a esas cien personas reporta lo que reporta insisto los mil millonarios dicen hasta para salvar el calentamiento climático

Voz 13 41:37 que me parece muy bien la la carta y me parece muy bien que se corrijan los defectos digamos en en la última parte del proceso no pero yo creo que para que el sistema funcione mejor y de una manera más justa no solamente hay que corregir eso sino hay que corregir el camino que ha llevado a que un individuo pueda forjar una fortuna que es la que tenían que trabajar pues Diego doscientos mil millones de personas en el mundo no yo creo que ellos dónde está realmente el agujero del existe

Voz 0313 42:06 cuál cuál era la regla Javier que tú lo sabrás a la regla de hace ya unas cuantas décadas del máximo que podía cobrar en porcentaje al jefe de una empresa con respecto al al al digamos al más modesto de sus empleados creo que ahora un cuarenta uno es decir no recuerdo a uno

Voz 10 42:21 pero es que ahora estamos en en tasas en fin

Voz 0313 42:24 en porcentajes del dos mil uno no recuerdo exactamente

Voz 3 42:27 las cifras pero sí te puedo dar el dato de cómo evolucionaron las últimas tres décadas por ejemplo esto la riqueza de ese cero coma uno por ciento de los mil millonarios ha aumentado en tres décadas en veintiun mil millones El cuenta por ciento más pobre la mitad de la población ha perdido novecientos mil millones este es el problema el problema es que nacer en buena cuna garantiza morir en buena tumba esta es ahora mismo la gran cuestión de nuestros sistemas de impuestos es que nace rico garantiza morir rico y nacer pobre porque todos está torciendo también los sistemas educativos algunas universidades ya sólo aceptan Harvard era el caso lo en libertad a gente que tiene quinientos mil euros de salario anual o más algunas instituciones que debía nivelar todo esto la educación es el nivel labor social por excelencia están convirtiendo ahora en perpetua dolores de la desigualdad

Voz 13 43:19 claro pero como el dinero ni se crea ni se destruye no habrá una cañería que lleva a que eso que pierden los más pobres vaya directamente a las cartillas de los más ricos ese es el problema Éste es el problema fundamental

Voz 3 43:30 yo y me quiero quedar con la otra sí sí no no creen ustedes una cañería para que les llegue a los más pobres es alucinante cómo derroto tenemos todo esto para que sean ellos los que digan oiga déjenme pagar más hombre estaría bien que se come

Voz 1362 43:43 qué tienen en influencias no ya que estamos hablando de Instagram que lo que lo colgaran y que y que que esto

Voz 0313 43:49 cuajara fuera para abajo no pararía

Voz 1362 43:51 no sé yo pagaría no sé yo si en España no saludar muy receptivos

Voz 0313 43:56 Javier ha mencionado la clave de bóveda de casi todo de todo lo de la educación el ascensor social las posibilidades cuando tú naces en un contexto determinado de poder mejorar de poder subir bueno vamos a hablar de Instagram que no me olvido pero es verdad que las redes Instagram Twitter a menudo bastante con bastante frecuencia son espacios para en fin o para la bronca o para cosas digamos poco edificantes pero otras veces no es así no con la llegada del verano nos encontramos con lo siguiente tweet decía dos puntos veintiuno de julio solsticio de verano mi última clase ha llegado a la hora de la jubilación me voy satisfecho sirviera mil vidas probablemente en las mil hubiera sido profesor tengo aquí es bonito esto es el pie de una foto en la que aparecía el acta del día veintiuno de junio del Laboratorio de Física del instituto de secundaria La Magdalena de Avilés ayer hablábamos de Avilés de los trabajadores de Alcoa una historia que hoy por cierto Priego Un capítulo importante con la entrevista con el fondo suizo que quiere comprar veremos cómo termina una historia complicada hay tristón a la de hoy es justo lo contrario el autor de este texto se llama Luis Ignacio García es un profesor profe de Física y Química de ese instituto se despedía le conocen por Nacho Isère Hesperia ha sido todo el mundo porque ha llegado al final de su de su trayectoria laboral dices vale muy bien pero la cosa no ha quedado aquí cuatro días después este sencillo mensaje ha sido vista ya por casi doscientos mil doscientas mil personas tiene un montón miles y miles de de me gusta cientos las respuestas de cariño de compañeros alumnos exalumnos los seguidores de una web que tienes

Voz 10 45:34 el profesor que es eh fiscal Web punto es Nacho García buenas tardes hola buenas tardes vaya traca montado así para despedirse pedírselo

Voz 0660 45:44 si realmente el primer sorprendido he sido yo

Voz 0313 45:47 jamás jamás

Voz 0660 45:49 hubiera hubiera pensado que un tuit que no tenía ninguna pretensión tuvieran

Voz 16 45:56 Percusión la verdad pero reconforta esto es sí o no

Voz 0660 45:59 Porta mucho una barbaridad logra recibido algún tuit

Voz 0313 46:02 algún mil millonario de estos de la carta que dicen que hay que tienen que pagar más impuestos para que todo vaya mejor

Voz 0660 46:07 pues pues no pero me parece una postura encomiable

Voz 0313 46:10 sí se tu compañero decía que la educación tenía

Voz 0660 46:12 que servir como ni velador desigualdades efectivamente últimamente estamos viendo que está contribuyendo a acentuar esas desigualdades es muy triste

Voz 0313 46:22 Nacho hay algún mensaje de los muchos que ha recibido que le haya impactado conmovido de manera especial por algo

Voz 0660 46:29 hombre tampoco quisiera destacar ninguno me conmueve mucho los de mis alumnos

Voz 0313 46:33 me como en muchos de mis alumnos que se acuerda

Voz 0660 46:35 han de mi con gratitud que recuerdan mis clases que acuerdan además de las enseñanzas de Física Química otra otras enseñanzas otros valores que yo les transmito porque yo también procuró ligar la enseñanza la física la química también a la época histórica a la que fueron hechos descubrimientos los los científicos que los descubrieron esos esos mensajes son los que más me impactan porque yo recibido premios por por por la divulgación de la física por la enseñanza y tal pero realmente los que están contigo los que están todos los días en clase que que consideren tu trabajo a mí eso

Voz 0313 47:13 me parece extraordinario y usted estuvo en el otro lado de la historia Nacho quiero decir hubo algún Nacho García en su vida como alumno quiere impulsar a tomar decisiones después

Voz 0660 47:21 como profesor querrá claro claro sí sí sí que luego si se como siempre hay un profesor no hace hace hace dos años tuve recibimos la visita el Premio Nobel de Física Premio Princesa de Asturias España Orbaiz el contaba que que él había estudiado Física por un profesor no pues en mi caso también fue así yo tuve un profesor yo estoy en el Instituto de lo hago yo tuve un profesor yo era muy malo en matemáticas

Voz 0313 47:48 así yo era de estos matemáticas

Voz 0660 47:51 entonces de repente Carlos Barragán que ya ya fallecido un profesor apareció por allí transformó aquel lenguaje e inexplicable

Voz 44 48:00 no

Voz 0660 48:00 simbólico sin ningún sentido en algo claro diáfano y quién escribió la naturaleza no entonces yo gracias a ese profesor empecé a entender las matemáticas me empecé a interesar a interesar por la física la química este hombre me cambió la vida yo quería ser como Carlos Berlanga Carlos Barragán era químico yo

Voz 1362 48:20 siempre nos acordamos de los profesores por el nombre y el apellido siempre será como como los compañeros también no por o por el mote efectivamente no sé si Nacho tendrán motel pero pero me resulta resulta curioso además en el caso de un profesor de Ciencias porque los de letras siempre tendemos a pensar que los inspiradores Solbes debe literatura de Filosofía Historia del Arte pero en el caso y me ha gustado mucho lo que he dicho Nacho de que de que alguien le hizo entender como una epifanía todo eso jeroglífico de lo de la tabla periódica de la química que de repente se hizo la luz entonces a oír sólo nombre de ciencias es más es más emocionante

Voz 0660 48:59 pues sí pues sí yo qué sé por ejemplo para mí una persona murió muy inspiradora es Joanes Kepler no Kepler era un señor que que nació en una familia desestructurada absolutamente desestructurada no el padre al mercenario iba a luchar con las tropas de que lo contratar a la madre se iba con él y Kepler ahí se quedaba comiendo lo que podía en casos de los en casa de los abuelos y Kepler llegó a hacer el matemático el Sacro Imperio romano germánico por eso yo muchas veces cuando estoy en clase y hay veces que no todo es bonito en la en la enseñanza te cuesta trabajo in estás viendo que no te hacen caso y que te apetece tierra toalla yo muchas veces pienso habrá un Kepler que me está observando

Voz 1362 49:42 si San Kepler

Voz 13 49:44 eso ya sabemos lo que usted ha enseñado a sus alumnos ya sabemos lo que usted ha aprendido de Carlos Barragán

Voz 0660 49:50 qué ha aprendido usted de sus alumnos de mis alumnos lo aprendido aprendido muchísimas cosas mis alumnos realmente para mí fueron la inspiración yo no podría haber hecho ni la mitad Nil del veinticinco por ciento lo que he hecho sino tuviera delante a mis alumnos yo todo lo que he hecho ha sido para intentar explicar esto mejor para intentar que lo comprendan porque como decía Peter Higgs la naturaleza o la ciencia es solamente un en un intento de entender la naturaleza por eso nosotros siempre damos las clases en el laboratorio nunca damos las clases en el aula porque si queremos entender la naturaleza la naturaleza está ahí Iber representaciones simbólicas iba bastante restringidas de la naturaleza en un libro pues es es es

Voz 15 50:36 poco recomendable nosotros experimentamos

Voz 0660 50:39 nosotros nos preguntamos cosas

Voz 0313 50:41 Nacho su página Web punto es la va a seguir alimentando se va a quedar con lo que hay con los apuntes con vídeos y todo eso

Voz 0660 50:49 sí bueno había preocupación en los tuits de si se iba a cerrar fiscal web porque mucha gente pues pues pues recorre recurre a ella para para muchas cosas no para apuntes etcétera etcétera no no de momento Office que va a seguir probablemente ahora que voy a tener más tiempo pues probablemente amplísimos no

Voz 0313 51:10 muy bien Nacho García y felicidades de verdad de corazón

Voz 0660 51:14 muchísimas gracias un placer asomarse a esta ventana

Voz 0313 51:17 ni un abrazo muy grande un abrazo muy devuélvele jubiloso pero jubiloso Gus jubiloso esta diminuto uno pues fíjate que precisamente al hilo de de un maestro que se va estamos recordando que el sábado hubo examen de oposiciones en toda España para regularizar estabilizar tantas plazas de interinos que llevan tantos años un lado para otro cambiando de colegio iré Instituto bueno ocurrió una cosa concreta Murcia pequeñita que puede parecer una anécdota pero que Isaías va a elevar a la categoría de polémica

Voz 34 51:49 polémica de a la fuente

Voz 0827 51:53 la polémica inspirada el periodista aquí animoso escribe hoy una columna en La Vanguardia en la que cuenta que en las oposiciones a maestro celebradas el sábado en Murcia el tribunal hizo una excepción con cuatro aspirantes miembros de la Iglesia dentista del séptimo día como según sus preceptos el sábado no pueden hacer nada hasta la puesta del sol los opositores fueron recluidos en una sala bajo vigilancia Un funcionario hasta que llegó el ocaso a eso de las nueve y media el presidente del tribunal se acercó para examinar los puede parecer una anécdota por su excepcionalidad por el número de afectados sólo cuatro pero nos preguntamos si es normal que un Estado aconfesional tenga que hacer exámenes como Dios manda resulta que sí que el Tribunal Supremo avaló en dos mil quince a una dentista gallega a la que no habían permitido examinarse otro día que no fuera sábado porque se había restringido injustificadamente su libertad religiosa reconocida en la Constitución en la ley de libertad religiosa y en el acuerdo de

Voz 13 52:49 cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades