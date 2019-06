La Ventana (25/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en que

Voz 1 00:02 Arias

Iris Arrimadas responde a la petición del líder de Ciudadanos en Castilla y León Francisco Igea que hoy ha pedido que se valore la posible abstención a Sánchez dice Arrimadas que no van a cambiar su postura a pesar de la crisis que se ha abierto en el seno del partido eso Ciudadanos mientras en el PP el secretario general Teodoro García Egea insiste también en su no a la abstención les escuchamos ambos

Voz 0542 00:29 ya hay cuatro personas en la ejecutiva de mi partidos de más de treinta que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente pues es muy respetable pero nosotros no vamos a cambiar

llevan ya más de seis horas reunidos siguiendo la reunión está Carlos Sevilla buenas tardes

Voz 0230 01:22 más de dos años ya mantener doscientos cincuenta puestos

Voz 1667 01:25 trabajo de los algo más de trescientos que hay en cada planta aún en el caso de que no Serra pudieran reactivar las cubas después de esta reunión hay otra prevista entre el comité y la dirección de Alcoa también en Madrid el plazo para cerrar la venta de las plantas termina el domingo para su aprobación definitiva es necesario que la operación cuente con el respaldo de la plantilla

gracias Carlos del exterior en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos el ministro de Exteriores de Francia insiste en que Irán ha cumplido su parte del acuerdo nuclear y pide que se rebaje la tensión en la zona corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 01:53 Francia exige una escalada en la tensión entre EEUU e Irán ideas vierte hoy a Teherán de las consecuencias que tendría si rompe el acuerdo como ha anunciado hoy comienza a enriquecer uranio el ministro de Asuntos Exteriores Jean Yves Le Drian

Voz 3 02:07 hiciera Acció Gallen

Voz 0390 02:09 porque la ampliamos porque igual Irán sería un grave error y una mala respuesta a la presión que ejerce Estados Unidos la diplomacia de París Londres y Berlín está enteramente movilizada para hacer comprender a Teherán que no sería de su interés ha insistido el ministro en la Asamblea Nacional Francia quiere mantener el acuerdo de Viena que es la garantía de estabilidad en la región ha recalcado

una mujer y sus dos hijos menores de uno y ocho años han sido desahuciados en Leganés a pesar del dictamen en contra de la ONU la familia pide ahora una alternativa habitacional

Voz 0164 03:11 el sur David Callejo tras dos intentos el año pasado finalmente se ha ejecutado el lanzamiento que ha expulsado del piso a Sada y sus dos hijos menores de edad en la calle Bélgica de Leganés es un caso de ocupación ilegal pero no tan sencillo como pueda parecer porque Sara alquiló hace tres años una habitación en el piso pero engañada sin saber que en realidad era del antiguo IVIMA Ike el supuesto propietario ni siquiera cumplía con las condiciones ahora en la calle no sabe qué va a hacer

Voz 6 03:38 con manda ninguna que me han hecho a mi casa ya está todo estos meses buscando alquileres nunca reúna unas condiciones de trabajo entre sí jueves novecientos euros

Voz 0164 03:45 en la Consejería de Vivienda derivan la responsabilidad en el juzgado a pesar de que ellos iniciaron el procedimiento para según un portavoz recuperar un bien ocupado ilegalmente y ponerlo a disposición de los madrileños

el dióxido de nitrógeno ha caído a niveles históricos desde que comenzaron las multas en Madrid Central son datos del informe presentado hoy por Ecologistas en Acción el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha advertido del peligro de eliminar la medida

Voz 1722 04:08 yo me voy a cansar de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones porque los retrocesos que algunos defienden en este ámbito tienen un coste dramático para el conjunto de la sociedad un coste que no podemos trasladar a generaciones futuras que comporta un impacto real evidente en la biodiversidad y en la salud de las personas sobre todo en las grandes urbes de nuestro

la Policía Nacional ha detenido a un pederasta acusado de abusar al menos de tres menores durante dos años la voz de alarma la dio una de las víctimas a la que había coaccionado a él y a los otros dos chicos los amenazó con que sus padres perderían su trabajo si denunciaban Ana Ramón es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 7 04:47 culminaron que ahora tiene dieciséis años

Voz 8 04:50 declara que ha sufrido abusos sexuales desde los doce hasta los catorce años por parte de una persona que supuestamente el agente secreto

Voz 0659 10:28 claro cuando alguien te dice no es que no vamos a compartir decisiones porque a tomar yo en todo caso algunas de las ideas que son tuyas las voy a llevar a la práctica yo me lo voy a pintar yo como subir el salario mínimo por ejemplo porque me sí

Voz 7 10:41 esto es porque soy negra verdad

Voz 0313 10:47 el Alberto pasemos lista Toni Martínez esta nueva y Pilar de Francisco también Sheila Blanco también hola y Especialistas secundarios no no no han llegado vale me haría Aróstegui si Illano yo creo además hoy no tenemos desafío no

Voz 7 11:03 claramente

Voz 0230 11:06 el presidente iraní se llama Hasan Rohaní ya ha dicho que hoy en la Casa Blanca tiene problemas mentales en una frase que hay que interpretar positivamente porque mientras insultan no se tiran bombas

Voz 27 11:17 yo sí niño más lo haga con las medidas que ha adoptado Estados Unidos esperaba que irán colapsara en dos o tres meses que nuestra nación avanza con más fuerza en todos los campos las acciones de la Casa Blanca significa que tienen un problema mental importante nosotros somos pacientes pero eso no significa que tengamos

Voz 0230 11:36 el inicio de Boris Johnson que es candidato al líder del Partido Conservador británico fue periodista a quien se le ocurre lo que fue su jefe ha escrito un artículo sobre el una semblanza más semblanza a ver qué le que el desempleo la semblanza dice que es un sinvergüenza un ególatra Un banco en bancarrota moral y un cobarde

Voz 1 12:02 siendo esto último ya lo de menos porque

Voz 0230 12:03 cuando te han llamado sinvergüenza en bancarrota moral ser cobarde qué más da aquí Campeonato de España de canciones relacionadas con el calor hoy presentamos esta de Rosario de tinte descriptivo naturalista hay que calor estoy tirada en el sillón

Voz 28 12:20 eh el accidente

Voz 0230 12:35 Table si hay ola de calor en la radio van a sonar canciones que hablan de calor es inútil luchar contra ese pues es mejor unirse al enemigo iremos escuchando a lo largo de la semana canciones que hablen de calor y el personaje del día es

Voz 29 12:49 hola hola

Voz 0230 12:54 hola bola Iván Espinosa de los Monteros portavoz de Bonns ya desvelado el secreto de la trompeta del Partido Popular y Vox firmaron un acuerdo para formar gobiernos de coalición con Ciudadanos en toda España el tercer punto del acuerdo decía este acuerdo secreto como la trompeta tan enfadado porque no le dejan gobernar ha enseñado el secreto ha dicho secreto Lotto secreto porque aquí no se cumplen Iván Espinosa de los Monteros

Voz 30 13:29 es una vergüenza una mencía

Voz 0313 13:36 bueno basta basta de brumas abre así

Voz 0659 13:39 secuencia vos da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado pasa a la oposición ejercerá la labor de controlar debe fiscalizar a los gobiernos que desde ahora estarán en minoría constituidos por el Partido Popular hizo horas

Voz 0230 14:03 pero cuidado cuidado cuidado que se rompan en todos lados sean enemigos rompen el acuerdo en aquellas localidades donde consideran que ha incumplido pero como los ayuntamientos ya están constituidos las alcaldías no corren peligro con lo cual es muy difícil saber aquí Nos están tomando el pelo cada cual pues puede pensar sí si hace mucho ruido pero no hay una consecuencia práctica inmediata pues tomadura de pelo el damnificado eso

Voz 23 14:29 otra vez Ciudadanos

Voz 7 14:33 muy debajo de Ciudadanos C's

Voz 0230 14:36 no se encuentra con un papel firmado por PP y Vox que dice que harán gobiernos de coalición con ellos conciudadanos y Ciudadanos dice que con Vox coalición no tiene y no quiere y hay una sangría Interior por este efecto Groucho Marx

Voz 1 14:48 aquí tu propio solo

Voz 0230 14:50 la imagen de un pacto político que han firmado los secretarios generales de dos partidos el Partido Popular y Vox que en su tercer punto dice este acuerdo es secreto ya esto ya es genial me llaman gobiernos de la libertad no son libres ni para contarlo no la libertad el caso de la libertad

Voz 31 15:10 vale

Voz 0659 15:14 venga heridas como yo mandaba

Voz 1 15:16 eh

Voz 23 15:23 María siempre todos los coches e hizo vizcaino que oído sobre la actualidad televisivo política alguien que haya visto Chernóbil me sabría decir si es correcto el protocolo de evacuación que están siguiendo el Ciudadanos estaban pronóstico del tiempo que no va a fallar este será el verano más caluroso del año

Voz 1 15:45 vamos

Voz 23 15:46 sólo a compás con Fire que tuitear sobre la estrategia de aprovechamiento sostenible de Telecinco Televisión Española ola de calor Antena tres ola de calor y cuatro ola de calor Telecinco ola de calor ola de calor kitsch la isla de la ola de calor y Sálvame calor a un tuit de la pequinesa que empieza a Bergman y acaba lo femenino cansado hola soy la muerte y lengua llevarte llega pero es que tocado madera a entonces no perdón como se a eso ya estoy delicioso del cansino ya cuando un biblioteca cuando un bibliotecario no tiene ganas de trabajar se trae un spray

Voz 1 16:30 sí sí sí

Voz 33 17:17 P

Voz 34 17:21 lo esta canción esta canción no va exactamente sobre la ola de calor pero podría ir sobre la ola de calor E Wise no

Voz 1 17:37 no

Voz 0230 17:41 ya poquito a poquito más de ola de calor el nuevo alcalde de Orense Gonzalo Pérez Jakome quiere un parque acuático a poder ser ideal si no puede ser ideal que sea pichichi por favor

Voz 11 17:53 los euros dentro fracasaba otra cosa es que además el parque acuático años vamos a intentar hacer el parque acuático de nuestros sueños lo vamos a intentar Ci la Xunta al final no cede polares se haría en el Montealegre Montalegre pero yo creo que es un error ya que como hace la Xunta allí pero al final la Xunta se mantiene usted la Xunta es la que manda pues como se dice vulgarmente hay que joder que coloquial cuál cuál es cuál es cuál es

Voz 0230 18:15 la situación del parque Radio Orense María Capello buenas tardes

Voz 1490 18:19 buenas tardes jóvenes Marina hola

Voz 1271 18:22 qué tal lo cierto es que la del parque acuático ha sido siempre la propuesta estrella del nuevo alcalde de Ourense de hecho Gonzalo Pérez Jakome quiere que sea el único en el sur de Europa con una sección de agua termal que permita su disfrute durante todo el año pero su idea fue tomada chirigota hasta hace unos años en las pasadas elecciones autonómicas en las que Feijóo revalidó la presidencia de la Xunta el Partido Popular también prometió un parque acuático para Ourense la única provincia gallega sin mar Jakome dice ahora que intentará convencer a la Xunta para que lo construya en el ayuntamiento de Ourense tiempo tendrán para ponerse de acuerdo ahora que el Partido Popular y la democracia orensana de Jakome gobiernan en coalición en la ciudad

Voz 1509 19:00 eso sí Jakome ser reservado para los suyos

Voz 1271 19:03 la Concejalía de Infraestructuras porque la del parque acuático no es la única promesa electoral que tiene que cumplir también se ha propuesto construir un centro de inteligencia artificial e instalar ascensores y escaleras mecánicas para salvar las diferencias de altura en varios barrios de Ourense

Voz 0230 19:18 bueno qué calor qué calor hace en Ourense ahora vais también con mucho calor mucho calor pero dura bueno ni frío ni calor

Voz 1 19:26 hay muchísima María muchísimas gracias a vosotros

Voz 0230 19:41 vamos con las aventuras de Guillermo

Voz 34 20:01 como el personaje que quería ser vampiro pero no le mordía así estamos por eso Espinosa de los Monteros denuncia la bigamia popular

Voz 0659 20:10 el PP firmó a sabiendas un pacto con Ciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado como así es así

Voz 0230 20:20 vox y el PP tienen firmado un acuerdo secreto que habla de gobiernos de coalición con Ciudadanos y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea dice que claro que pueden hacer público el secreto

Voz 0659 20:32 han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros

Voz 1 20:38 no tenemos ningún problema

Voz 0659 20:39 en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos sea para guarda discreción posea para hacerlo público tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir hice va a llevar a cabo no

Voz 34 20:49 oye lo que es lo que durará esto no lo sabemos pero es un super divertido

Voz 0230 20:54 por supuesto por supuesto dice Teodoro García Egea que van a cumplir todos los acuerdos que aún están a tiempo

Voz 0659 21:01 hay que respetar los veinte días que aparecen en el punto número dos que tienen de margen los distintos alcaldes para poner en marcha su Gobierno no es importante para avanzar las negociaciones sin distorsiones dicho esto nos parece muy bien que se haga público no claro

Voz 0230 21:18 el punto número dos el punto número dos es el que van desde el punto número tres y el punto número tres es el que dices está diciendo que va a cumplir el acuerdo que habla de coaliciones de gobierno con Ciudadanos y Vox todos tenemos seguro la imagen del debate televisado de las elecciones generales descanso al final pero no recuerdo si lo al final con Albert Rivera caminando

Voz 34 21:41 todos los días

Voz 0230 21:45 también plato no miraba a nadie con la mirada fija cinco pasos una dirección sino también muy muy deprisa es probable que esté así en su caso repitiéndose qué pasa qué pasa estamos más estamos muy bien no pasa nada estamos bien estamos bien estamos bien no pasa nada a los ciudadanos tu mejor momento no pasa nada la encargada de decir ahora no pasa nada es Inés Arrimadas convertida en Inés Arrimadas de nada porque ha disuelto su personalidad en el mensaje de Albert Rivera

Voz 0542 22:13 el único cambio que ha habido en ciudadanos es que antes teníamos treinta y dos escaños y ahora tenemos cincuenta y siete antes éramos un partido de oposición y ahora somos un partido de gobierno

Voz 0230 22:22 es es una frase de Albert Rivera lo hubiera dicho de Rivero hace hace tres meses en Ciudadanos hay discusión crisis bajas por los acuerdos con Vox Rivera ya Arrimadas dicen que no los hay Espinosa de los Monteros

Voz 0659 22:35 Pedro pueden comprobar en el documento que les hemos entregado habla con absoluta claridad de gobiernos de coalición PP Ciudadanos y habla con absoluta claridad de alianza PP Ciudadanos en toda España

Voz 0230 22:55 mientras tanto Ciudadanos está como Luis Suárez en la jugada del penalti

Voz 34 22:58 con el partido contra no

Voz 0230 23:00 el portero la parábola malo y Suárez reclama pero bueno también está el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano

Voz 7 23:08 Erika anoche viendo que él no estará en un partido que llegue a acuerdos con voz

Voz 0230 23:28 no menos mal que hay quién tiene una solución para todo en cuatro palabras

Voz 1 23:41 no

Voz 0230 23:53 el número dos del PSOE José Luis Ábalos tiene cuatro palabras que Partido Popular y el Partido Popular debe abstenerse Punto pelota si se abstiene el Partido Popular en la investidura de Pedro Sánchez ya pueden votar en contra todos los demás hilos de Ciudadanos dos veces añade algo Ábalos el Partido Popular debe ser consciente

Voz 36 24:19 de que los ciudadanos observan toman nota

Voz 0230 24:24 yo creo que sobrevalora los españoles si Ábalos cree que los españoles estamos observando y tomando notas que nos sobrevalorar tiene otra propuesta Ábalos

Voz 36 24:33 sí que les pedimos a ciudadanos que escuche a su partido y se abstenga también en la investidura

Voz 0230 24:40 si cualquiera no se abstiene Ciudadanos se abstiene al PP al final ser tendrá Pedro Sánchez pero abogó por hacerse el chulo también Pedro Passos tenido escuchamos al secretario general de de Ciudadanos José Manuel Villegas que en una entrevista esta mañana en Onda Cero dice Ciudadanos está en un buen momento

Voz 34 25:05 pero vamos a escuchar a Villegas porque antes de decir buen momento se les datos cómo estás

Voz 0230 25:11 bien es una llamada del subconsciente yo creo que un buen momento

Voz 11 25:19 al hilo

Voz 0230 25:23 algo está llamado fantasma de las elecciones generales

Voz 7 25:38 se pondrán de acuerdo

Voz 0230 25:40 PSOE y Unidas Podemos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ayer decía Pablo Iglesias que estas negociaciones no pueden ser un partido de tenis

Voz 0659 25:49 que no es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis

Voz 0230 25:54 pero hoy que ha vuelto a hablar de lo mismo como todo el mundo ha cambiado de deporte aunque se mantiene dentro del marco de la raqueta

Voz 13 26:04 igual que haga lo que considere pero nosotros no vamos a entrar en una dinámica de partido de pimpón el ultimátum

Voz 1 26:11 entonces

Voz 0230 26:14 sí pero no puede ser un partido de pimpón y Pablo Iglesias debía estar convencido de la bondad de su metáfora porque la repetido

Voz 13 26:22 creo que no es responsable plantear una partida de pimpón en los medios de comunicación cuando lo que se está jugando nuestro país es un gobierno

Voz 0230 26:30 y finalmente Pablo Iglesias ha ido a asegurar que salga la metáfora seguro ICREA

Voz 13 26:36 lo que dar una imagen de desorden una imagen de partida de pimpón una imagen de intimar a través de los medios de comunicación no es lo que está pidiendo la ciudadanía española

Voz 0230 26:45 bueno aquí se plantea aparte de repetirlo otras veces se plantea una duda sobre el nombre tenis de mesa pimpón pimpón pimpón con como el de Barrio Sésamo el gran Isaías

Voz 7 27:09 pimpón no tiene solemnidad no jugará Pinto

Voz 0230 27:16 sí bueno pero tú dices soy campeón del mundo de que de pimpón

Voz 1 27:20 no bueno

Voz 0230 27:25 esta tarde está Pablo Iglesias en Moncloa jugando a tenis a pimpón ping pong porque es que no son bueno no se sabe esto que lo resuelva Isaías lo que tampoco se sabe es como hay que reaccionar si se escapó León trabaja en un tramo engullendo con León unir para eso se hacen simulacros pero claro como de hacer un simulacro se hace un simulacro con personas disfrazadas

Voz 11 27:56 huerta

Voz 1509 27:58 un hombre se disfraza de León para que los empleados del zoo practiquen cómo actuar cuando se destapa uno de verdad

Voz 1 28:04 es el de dar de veinte minutos

Voz 1509 28:07 bueno ya hay un vídeo grabado por uno de los visitantes en las imágenes se puede ver al personal del zoo colocando una red de seguridad para acorralar al hombre León este avanza dando varios tumbos e intenta empujar la estructura

Voz 1271 28:18 sujeta la red llegando a tirar a un empleado

Voz 1509 28:20 luego aparece una furgoneta desde el tercero de los trabajadores dispara con una pistola debe disfrazado de León que finalmente cae al suelo se supone que derribado por los somníferos mientras tanta mientras el equipo del CSIC lleva al animal aparece en cámara dos León de verdad observando la escena

Voz 1 28:39 sobre Javi Chico

Voz 7 28:43 son genial

Voz 23 28:48 Especialistas secundarios pues ha llegado hoy a la redacción una noticia realmente sorprendente e inquietante relacionada con esta ola de calor que que va a dejar España como Desembarco del Rey resulta que un hombre de Alicante ha llegado al trabajo esta mañana ya ha tenido problemas porque atención no

Voz 37 29:07 no ha hablado de calor

Voz 23 29:11 no ha dicho ni media de calor menudo buenas tardes la calurosa tarde ardilla estará de pasador que se van a notar por lo que hay que estar ya me distraiga llega pensando

Voz 0659 29:29 hay dos hechos

Voz 23 29:31 les vamos a saludar a los hechos usted trabaja en un polígono industrial en las afueras de Alicante Almería lo dicho afueras de Alicante y usted entre a trabajar a las ocho y ocho con pensó que ha pasado de los ocho nada dentro la ocho hay me quita de sudadera frente al cuello porque está empapado calor claro si hacía calor me cambiada de camisa empapada me daban las cara he dicho a todo el mundo como le digo presente legó hola qué tal buenos días ya está ya está nada mal asentado qué tal buenos días buenos días y me he puesto a trabajar vale y se quedó callado Kenny trabajo en esa cita muchísima concentración y además yo estaba pensando en cosas mías más aquí en el cuello que no me gusta nada problema con mi padre lo que sale sale de la cárcel mañana donde lo que ha visto el calor no no en fin cosa que me pasaban a la cabeza es que no puedo estar en la calor calor para ellos lo todo como yo cierta hostilidad en el que todos me miraban y cuchicheos a mis espaldas Neruda mal rollo se lo decía a sus compañeros padecían los trescientos entiende nada porque eso lleva cuchicheos Guti justamente esto lo he dicho así hemos estado por fin ya me he dicho a Nobel que dice así tal cual esto se ha visto Chernóbil pero usted está loco hecho ello ahora que ya se han pasado cosas pero en qué planeta vive que sino lo que si no sabes la ola brutal de calor que ya está aquí que si la tierra se derrite tú hablando de gilipollez es que si vives aislado que si no te importa nada una mierda que sí Matías con la boca abierta lo personal no ha dado todo lo que duele bueno ha hecho una furia también es un poquito normal porque el tema de conversación día mala noticia llegan los jefe me he pasado toda la mañana enteras sin hablar ni una sola vez del calor puesto de patitas en la calle

Voz 7 31:41 sí sí sabes no

Voz 23 31:45 novios de calor esto Dios sí que es una muestra cierto desprecio que tiene la capacidad de empatía pero de despedirle me parece un poquito heavy se bueno yo trabajo en la Agencia Española de Meteorología coño vale

Voz 1 31:58 allí

Voz 23 31:59 son un poquito más sabes

Voz 1 32:03 claro sí sí

Voz 23 32:06 sin hablar del tiempo Mejía no lo no lo llevan bien no se con lo sentimos y con este calor que no

Voz 1 32:17 ahora no

Voz 23 32:21 cinco hasta temperaturas está más tropical en junio no tiene precedentes de remontar suerte me nudillos suerte en esta nueva vida que doce

Voz 0313 32:31 ante sus hija

Voz 23 32:33 yo

Voz 0230 37:26 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 37:40 son las cinco y treinta y siete las cuatro y treinta y siete en Canarias seguimos en La Ventana en todo por la radio por cierto cual vuelve a todo por la radio Laura Piñero que lo sepáis

Voz 1490 37:48 hola

Voz 0313 37:51 tarde con las musiquita habituales pero

Voz 1 37:54 que se quitar radicando en nuestra corresponsal con respeto

Voz 1509 38:09 dice la picardía llega el verano Ésa es así estaba Lorger Sex on the Beach en mojitos gente pensando ya en chiringuito en la playa pero en Youtube existe una realidad paralela es la de Sort Marta la monja youtuber lleva poquitos meses pero yo sí el oro se que llevan sólo dos mil pero porque muy pocos porque no estado porque poco a poco a poco a poco vive en León en un monasterio benedictino en su casa pues si hace honor a eso de aquí sufriendo esto es su día a día

Voz 8 38:47 los puestos de trabajo lo que tengas el estudio a la Junta va a ser Fedele que es un modelo de una lectura personal en el once esposa de hablamos con la película

Voz 1509 39:24 que mejora el sonido de la voz es lo que tienen claro bueno es una vida no se escucha hizo esta muestra especial totales común youtuber no salir de casa día tu creas no otro influencer atípica es Guadalupe la abuela de Youtube hemos hablado seis

Voz 1 39:46 el Juego de Tronos

Voz 1509 39:49 no cada semana los capítulos su plan es un poco mantita Netflix ganchillo

Voz 1 39:54 ahora se reciclarse a Munir se enganchó

Voz 1509 39:57 todo a la casa de papel

Voz 43 40:03 porque el día también bien hoy está se está haciendo un prurito de esto pasa a veces tapar voy pues tenía lo veo yo estoy niña lo me gusta igualmente no me gusta aspectos de este niño poner mucho vestido mía era primera vez

Voz 1509 40:30 gracias a esta abuela se pierde esa tradición de hablarle a la televisión Caro ella añade también te has quedado con hambre niña te frío un huevo se gastan mucha caloría pros sobre comida hay verano está el cantante nutrición Mi dieta cojea en este caso está el rumor y como determinados alimentos me pongo moreno más morena aquí la explicación

Voz 1796 40:57 la coloración final de la piel de una persona además de obviamente la propia genética va a depender de cómo son las exposiciones solares de esta persona y la síntesis de melanina pero también que su alimentación quiere esto decir si pretendo ponerme Moreno tengo quién Serbia zanahoria pues mira no es así lo que es importante es tener una exposición responsable al y que va a haber alimentos que te pueden ayudar a tener un poco de coloración extra tanto en tonalidades amarillas naranjas pero lo importante es tener sobre todo una piel saludable de hasta aquí en medio de hoy

Voz 1509 41:28 bueno ha quedado claro no he dicho en lenguaje

Voz 1490 41:30 es un poco más informal que

Voz 1509 41:34 tenga cuidado que te puedes quemar te empieza a caer la piel a la velocidad que militantes a Ciudadanos vamos con la novedad de la semana el videojuego de Harry Potter Youtube paralizado fue luz tú el uno de los youtubers españoles más famosos ocho millones de seguidores quién lo estreno es como Pokémon Go si os acordáis de los hacemos pero en vez de cazar Pokémon escazas magos malos pero es igual por lo demás tu vida social a pique

Voz 44 42:01 el hotel está aquí es real

Voz 11 42:07 Dios mío me acaba de Harry Potter a través de mi teléfono

Voz 44 42:10 no hemos lanzado los tres hizo Harry Potter tiene cuatro he ido nuestro primer debido hago persiguiendo es una gallina que escupe fuego tío

Voz 0313 42:23 ocurrió la gallina escupe fuego luchando contra una especie de felino extraño oh Dios mío pues andando porque el día de hoy

Voz 1509 42:35 bueno ya te descubren a granjas escuelas y si todos a todo muy a tope bueno también advierte de este juego mirar antes de cruzar sobretodo en estos juegos de realidad aumentada que tiene poderes pero no lo suficiente como para hacer las farolas transparentes hiló por último oferta para el verano el canal Jerez Adventure un canal que se dedica a hacer crítica de parques temáticos Montané Montañana pues así hacen su Review sugeriría para aconsejar tela no cuentan curiosidades ruso no por favor por ejemplo también con los parques temáticos en general pues te investigan y te cuentan curiosidades como esta de Port Aventura

Voz 45 43:14 muy buenas chico está en el día de hoy vamos a hablar sobre el icónico parque temático del Resort de la Costa Daurada Port Aventura Park rico en curiosidades Ci muchos detalles en la entrada de la atracción si Odyssey rodó el videoclip de Bekking África mete mete en el año dos mil

Voz 1509 43:30 la adrenalina me parece muy bonita no hay muy Jorge Drexler ya está eso no Sheila la obra

Voz 1 43:45 habéis que Port Aventura yo sí

Voz 1509 43:48 yo soy muy admitió tampoco sombrío de la Ser un sonoro trago y eso no estuve peor pero hay que hacer un debate montañas rusas sí sí

Voz 1 44:00 si es que no no no no

Voz 23 44:06 no estoy proponiendo eliminar tú

Voz 1 44:09 no no me gusta nada coches milenios se quitaba

Voz 40 44:38 lo hizo

Voz 46 44:59 con diez mil Silvia Pérez Cruz que sacará disco en noviembre con

Voz 1280 45:07 esta y otras canciones forman parte de un trabajo muy especial llamado Proyecto drama digo especial porque incluye temas del artista vinculados a otras disciplinas artísticas como la danza el teatro o el cine según ha contado la propia Silvia la idea parte de sus recuerdos en la escuela de creación que tenía su madre allí ellas se vinculó junto a otros niños a la música pero también a diferentes artes como el dibujo relaciones que la han acompañado durante toda su carrera hasta este homenaje tan particular que siga el baile de Sílvia Pérez Cruz

Voz 24 45:51 Juan

Voz 1 46:19 alguien ha oído pero no yo no me ha cambiado la voz como si estuviera que está haciendo una versión si no pero me gusta hoy estamos sitios proponiendo la voz de nosotros verdad

Voz 1509 46:35 pero siempre sí que sale

Voz 1 46:37 la como propiedad pero esto

Voz 1509 46:40 ella está canción forma parte de la banda sonora de una película es un antiguo tango Sylvie

Voz 0659 46:49 ah mira

Voz 23 46:58 la sección sexta de la radio española

Voz 0313 47:02 ante directo bueno no

Voz 23 47:05 eso es lo lo lo que damos a la gente

Voz 1 47:10 that's montaña rusa

Voz 23 47:15 desde la gente guay problema es que por ejemplo en Botsuana ridículo pero yo me pregunto estamos en Botsuana no verdad pues ya está una llamada como una persona guay que tiene problemas que también merecen ser escuchadas hola muy buenas tardes qué tal

Voz 47 47:30 hola muy buenas tardes perdón el cachondeo

Voz 23 47:32 esto aquí generalizada se sabe escuchar menos mal

Voz 47 47:35 es su nombre señora miel de barcos la marcas Domenico mira a mi me gusta coleccionar arte vengo cuadros de Torrejón esquí de eso sí para Familia fue una excepción y pintó un cuadro bisabuelos que en paz descanse siempre contaba que fue a donde eso prueba eso para vosotros Chopin dijo eso pan pan mi bisabuelo fruto Pinocho yo paso de si le hijos

Voz 1 48:12 ante un cuadro

Voz 47 48:14 me dijo pero sí soy músico si lo pinta un cuadro Mi vida Julio

Voz 23 48:17 el dijo Julio

Voz 47 48:21 a les dijo mira octavo seis mil Drac más dos mil dirijan Sancho tinte rupias y dos entradas para Chandon es quizá pintar de a Kily K

Voz 23 48:34 sí sí estoy no puedo pero el problema cuál cuál sobre porque que tienes

Voz 47 48:39 a ninguno para eso no para que sepa es que tengo una formidable base en casa que es muy triste para los que tenemos cuadros que eso de Chopin de de Kandinsky en casa que el resto la gente no sepa vale María hacernos voy a invitar pero muchos al menos que se para es que yo tengo cuadros de Larsen casi vosotros no

Voz 23 48:56 por desgracia esto está te déjate también venga acababas palos soy

Voz 1 48:59 eso

Voz 23 49:04 saludamos al otro amigo pudiente con problemas hola buenas tardes das tu nombre

Voz 47 49:10 su nombre es gemela de las Quincoces íbamos Burgo de los ruedos

Voz 23 49:14 y como les dé tiene que hemos así o suele llamar

Voz 47 49:18 esta mañana Random años pues adelante

Voz 23 49:21 prueba canta mañana en casa

Voz 47 49:23 piano de cola precioso está pienso

Voz 1 49:27 no es fácil

Voz 47 49:30 más de ciento cincuenta fastos está muy bien

Voz 1 49:34 han muerto muchos de falta

Voz 47 49:36 tras que vivía me lo compré sola para para ver si la rumba aspiradora ésta sabía sortear ataques muebles

Voz 23 49:42 por eso hace ya

Voz 47 49:45 me dicen que para bajarla por la fachada con una grúa se están permiso hay que corta Lacalle explicó Toni todo esto entonces venden la casa con el ya dentro vale muerto el perro se acabó la rabia

Voz 23 49:57 no es hacer de la casa porque porque te molesta el piano

Voz 47 50:00 sí ya he visto dar una casita en la pareja muy bonitas encargado que maten a ciento cincuenta elefantes más para que me han anotado otro mira no ya pero sin tocar horas volverán de vacaciones con otro piano qué remedio gente como ya más permitieron a casa sin piano

Voz 1 50:17 esa gente como tú lo cuenta de casa sin piano anunció la última llamada hola buenas tardes el nombre

Voz 47 50:30 seguro no hay nada

Voz 23 50:33 mando echada sí

Voz 47 50:35 era seguro chica de servicio si hubiera casa pedir a casa limpia cocina plancha de hacer la declaración de la renta y dirige Mis empresas de una entonces el problema es que mientras hace esto Cantur ría tanto Urrea Toll rato ya pero esto sí sí Touré Changeling tal tal no es que canta canciones recitaron o como Zidane es una revista dimitió tras canciones las niños claro bueno y entonces pues esto porque el servicio de hoy en día no canta jazz coplas es verdad Pastora la vida coplas preciosas de la quiere que venía a decir lo mismo que el Rincón si eran buenas pero con más sutileza en basura eso es completamente cierto por yo escucho es Papito sobre esas cosas si yo no me puedo concentrar sólo para eso

Voz 23 51:31 por eso no quiere pues muchísimas gracias

Voz 1 51:34 no

Voz 23 51:41 esta sección te hace reflexionar Francino mucho mucho muchísimo El mundo

Voz 7 51:47 Abel

Voz 0313 51:55 no lo digo voces cruzadas con se decía que hoy

Voz 19 52:05 se cumplen diez años desde que perdimos a Michael Jackson bien si veinticinco hoy diez años algún pasatiempo eh yo estoy algo muy especial hoy voy a ser un poco Iñaki de la Torre un poquito de clase vocal puede que muchos no lo sepa hay mucha gente no vamos a Michael Jackson Exxon era un obsesivo de la técnica vocal del calentamiento antes de salir a cantar sus conciertos en grabar siempre calentaba yo os traigo los pedazos de entrenamiento vocal fascinantes de del gran Michael que estuviera donde estuviera le daba igual no se saltaba su entrenamiento llamaba por teléfono a tuvo calcó Seth Riggs calentaba escucharles sedes bueno Michael al otro lado grabando está grabaciones de mil novecientos noventa y cuatro y escuchar cómo empiezan con lo que se llama entrenamiento vocal las correctas no que es el ejercicio base para empezar un calentamiento mirar

Voz 48 52:54 Mary

Voz 0659 52:54 no

Voz 1490 52:59 qué hace el ejemplo el profe

Voz 43 53:06 más bien dos clientes Maika

Voz 1 53:17 bueno cómo mola no vamos a ver lo más simple Francino que son que además el hombre todo

Voz 0313 53:27 les que tosa

Voz 1 53:29 me encantan los retos mira más más fácil que este ejemplo

Voz 49 53:32 poco no vamos a hacer rodó tu torretas no

Voz 1 53:37 también años que creo eh a agarrarnos

Voz 49 53:49 por rodó

Voz 1 53:51 no ese es un poco el pajarillo no bueno venga vamos a pasar este momento venga porque es no más tengo manos pero también también tuvo de

Voz 19 54:06 con Maicon con su vocal coach Esther Gordillo lo llamó alarma nasal vais a escucharlo primero las del Boca luego lo lo lo hace Michael y horas explicó mira escucha

Voz 1490 54:21 es una o cerrada u

Voz 28 54:23 tu tiene miga

Voz 0230 54:26 este eh

Voz 28 54:28 o o

Voz 51 54:38 ya no no bueno esto es poniéndola boca la forma de tu imponiendo la voz también como entró lo Vilar animado pero vamos demasiado mira ahí no

Voz 1490 54:53 tu te ha clavado de sal o bueno o no

Voz 0659 55:04 no

Voz 1490 55:06 Matute animados pues bueno bastante bien a ver un tono más

Voz 1 55:19 name temporal por favor venga vamos a seguir así diciendo sí porque estuviera muy yo porque la M es muy cara no es un ejercicio mira ha sido cantaba

Voz 52 55:39 vamos mamá mamá

Voz 1490 55:48 es con Kameni

Voz 52 55:51 Mann

Voz 19 55:55 muy bien y nos el falsete

Voz 52 56:02 venga anima Mehmet Le Monde Baida momento Rubén no estén no

Voz 1 56:17 alguna vez vosotros antes de salir a yo sólo Toxo fue bueno Garro vamos a terminar porque quiero que escuchen

Voz 23 56:32 a cantar

Voz 1 56:35 ver vamos

Voz 19 56:38 escucha el recuento total de Michael haciendo un ejercicio pasa su falsete de paso paso responda una pregunta que me que me hacen muchos chicos hombres que quieren cantar que dicen oye la voz de falsete que es todos hombres cuando cuando los hombres invitéis a las chicas como esos bonos falsete bueno pues vais a escuchar como My cola controlaba y cantaba

Voz 1490 56:58 ahí arriba mira lo que hacían

Voz 39 57:04 mi como pasaba

Voz 0230 57:07 sí

Voz 54 57:10 que arriba bueno fantástico

Voz 1 57:17 muchas gracias esto no os lo voy a hacer running llegamos no pasa nada

Voz 19 57:23 vamos a terminada hay muchos ejercicios muy muy bonitos muy aburridos como queráis verlos muy bien eso

Voz 1 57:29 hasta luego

Voz 19 57:33 vamos a impregnar cantando el tema de salud criminal de Michael Jackson oiga Gustavo eh vamos a cantarlo con varios ejercicios de estos de entrenamiento

Voz 1 57:41 yo a veces me lo dijo con sonido con y con huyó y yo hoy martes vamos a ver

Voz 33 57:57 por otro lado

Voz 56 58:06 mi mamá mamá mamá

Voz 33 58:11 por favor

Voz 1 58:13 locales

Voz 57 58:16 yo yo yo Martes y trece cupo Joy

Voz 1 58:19 oye yo yo ayuda

Voz 26 58:22 acompañar a Paco eso es buenísimo acapara lírico Cruz su broche cool algo en la cara Macaulay

Voz 58 58:38 dime dime dime

Voz 26 58:41 mi mi mi mi bien ya aquí

Voz 1 58:45 ya estás calentito arbitrario

Voz 40 58:58 nosotros hemos construido junto

Voz 0542 59:00 a vosotros

Voz 40 59:02 grande

Voz 4 59:34 la Ventana con Carles Francino