La Ventana (25/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:02 Canarias espectacular incendio en una planta de plásticos de San Roque en Cádiz los bomberos han tenido que desalojar por lo menos todo el polígono industrial Radio Algeciras Georgia más allá

Voz 1628 00:18 se acaba de activar el Plan de Emergencia Exterior de la Junta de anda

Voz 2 00:21 Lucía debido al incendio que ha comenzado en la playa

Voz 1628 00:24 esta de índole llama a las tres de la tarde y que a estas

Voz 3 00:27 horas continúa activo una intensa cortó

Voz 1628 00:29 una de humo negro cubre el cielo del Campo de Gibraltar

Voz 1915 00:32 según ha podido saber la Cadena SER todo apunta que

Voz 1628 00:35 que habría originado en un almacén de Pet producto que se fabrica en dicha planta la empresa ha informado de que no hay heridos y que hasta el momento no se ha dado orden de desalojar viviendas cercanas se recomienda no utilizar la Autovía A7 si no es estrictamente necesario cerrar puertas y ventanas en viviendas cercanas al incendio

Voz 1915 00:53 yo les contamos hasta horas ahora selva pues que Donald Trump

Voz 4 00:55 vuelve a amenazar a Irán con responderá a cualquier ataque con una fuerza abrumadora anoche el Gobierno iraní aseguró que la vía diplomática entre los dos países quedaba cerrada después de las últimas sanciones impuestas por Tram corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:08 dos tardes después de que el presidente iraní aseguraba que las acciones que está llevando a cabo la Casa Blanca muestran que son retrasados mentales Donald Trump acaba de decir en Twitter que son unas declaraciones ignorantes e insultantes que sólo demuestran que Hasan Rohaní no entiende la realidad del presidente estadounidense insiste en que un ataque por parte de Irán contra cualquier objetivo estadounidense tendrá una respuesta abrumadora y en algunas áreas advierte abrumadoras significa destrucción total tran repite con Irán la estrategia al menos retórica que usó con Corea del Norte abre la puerta al diálogo mientras amenaza con atacar cuando le llamó senil trampa amenazó con bombardear Pyongyang con fuego y furia el presidente de México López Obrador reconoce que las fuerzas mexicanas pueden haber actuado con fuerza excesiva en el control de migrantes en la frontera con Estados Unidos México endurecido su política migratoria en las últimas semanas después de firmar un acuerdo contra para evitar la imposición de aranceles Sohail no

Voz 1197 02:03 si el presidente se ha referido a las recientes imágenes de migrantes que cruzan el río Bravo desde México a estas hasta Estados Unidos y se ha pronunciado sobre la violencia de las fuerzas mexicanas para impedir estos cruces

Voz 5 02:14 puede ser que hay

Voz 6 02:17 si a estos excesos pero la instrucción que tienen todos es de que se respeten los derechos humanos de los migrantes

Voz 1197 02:25 además tras el acuerdo firmado con Estados Unidos la Guardia Nacional mexicana ha incrementado su presencia en las fronteras especialmente entre México y Guatemala aunque en numerosas asociaciones defensoras de migrantes afirman que es un órgano poco preparado para la gestión de las migraciones y para evitar según estas plataformas la violación de derechos humanos

vamos con los deportes Oscar Egido buenas tardes hola muy buenas Bertran ligas han puesto de acuerdo en el nuevo modelo de la Copa y Supercopa que proponía Luis Rubiales y además la Liga ha retirado la denuncia que interpuso a la Federación la Copa se jugará a partido único hasta semifinales si la Supercopa será del ocho al doce de enero los que jueguen empezarán en dieciseisavos de la Copa

Voz 1915 03:05 la Audiencia Provincial mantiene la acusación por supuesta prevaricación contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes el socialista Narciso Romero la justicia le investiga por firmar un decreto provisional para la promoción de un sargento de la Policía Municipal sin respetar los procedimientos legales Alfonso

Voz 0089 03:18 en la Audiencia Provincial de Madrid señala en su resolución que no aprecia ninguna infracción de derechos fundamentales al decirle al juzgado distancia que debe seguir investigando la denuncia por prevaricación contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes Easy no existe infracción a los derechos fundamentales no existe la nulidad de las actuaciones que solicitaba al primer edil Narciso Romero en todo caso hay que investigar dice la Audiencia así el nombramiento del jefe de la Policía Local Víctor Calvo se corresponde con la normativa porque no hay razones de urgencia y necesidad como se decía desde el equipo munición

Voz 2 03:50 para Pepu Hernández lamenta el pacto oculto

Voz 1915 03:52 entre PP y Vox el portavoz socialista en el Ayuntamiento ha pedido a la vice alcaldesa Begoña Villacís que se pronuncie después de que el P

Voz 2 03:58 partido de extrema derecha haya renunciado a entrar en el

Voz 1915 04:00 tierno de la capital por lo que consideran un incumplimiento flagrante de su pacto con el PP en el Consistorio Villacís no se ha pronunciado sí lo ha hecho la portada de su partido en el Congreso de los Diputados Inés arriba

Voz 2 04:10 así lo de Madrid es que decir no

Voz 9 04:13 o nunca mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es una un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las tareas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido

Voz 10 04:25 sí por mucho que Vox saque documentos que nosotros no hemos firmó en ningún momento

Voz 1915 04:30 el radar de tramo de la A cinco Se mantendrá una vez se hayan apagado sus semáforos el nuevo Ayuntamiento de la capital a mañana a las señales instaladas por el anterior equipo pero como decimos mantiene el radar it cambia la velocidad máxima de cincuenta a setenta kilómetros por hora en cuanto al tiempo desde las dos de la tarde la Comunidad está en alerta amarilla por calor con temperaturas que pueden alcanzar los

Voz 2 04:49 treinta y siete grados en buena parte de la región a esta hora tenemos XXXIII en el centro de Madrid

pues por ahora es todo sigue la información en La Ventana

Voz 8 09:33 cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:39 las seis y casi diez minutos de la tarde las cinco en Canarias y nos animamos a hacer una especie de examen sobre cuerpos militares sobre unidades guerreras que han ocupado un lugar en la historia la lista sería bastante larga y en esa lista estarían seguro segurísimo los Mosqueteros sobre todo uno

Voz 23 09:59 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con miedo

Voz 22 10:05 es Concostrina Cadena SER

Voz 1915 10:15 no hay un personaje comunismo la historia que desde

Voz 1626 10:20 te hace casi dos siglos lucha por sacar la cabecilla de la lista de los mitos y la fábula para decir que yo soy de verdad que fui real tan real que el veinticinco de junio de mil seiscientos setenta y tres murió se llamaba dar Tañón era mosquetero fue famosísimo por su valentía dicen que estaba como un queso además de ser muy fuerte porque sólo los fuertes podían manejar un arma de fuego muy larga y muy engorrosa que no podía utilizar cualquiera la pena es que también la manejaba el enemigo ida han murió aquel veinticinco de junio por el disparo de un mosquetero dos siglos después apareció Alejandro Dumas himnos enredo a todos Taquan Dean fue un personaje real al que Dumas le colgó unos cuantos adornos no veleros y le colocó en un escenario histórico distinto al que en realidad ocupa Athos Portos y Amis también existieron pero ni se corrieron juerga Asia aventuras con dar caña ni mucho menos llegaron a conocerla cierto que dañan tuvo mucha fama en su época que era uno de los más queridos capitanes del Rey Luis XIV y que su muerte en el conocido como asedio de Maastricht en los Países Bajos tuvo mucha repercusión en Francia pero bueno ahí acabó todo sólo fue un héroe muerto más no tiene más historia pasado el tiempo todo el mundo se olvidó del tal dar Tañón todos menos un antiguo mosquetero metido a escritor llamado curris de Sandra las que publicó un relato titulado Memorias de dañan en donde mezclo unas cuantas aventuró villas con la realidad pero como la novelista no tuvo éxito el mosquetero volvió a morir

Voz 24 12:21 se New sin más ha Via Laietana hasta

Voz 1626 12:35 hasta que apareció en escena Alejandro Dumas que descubrió el relato en la Biblioteca Nacional de París le encantó Easyjet El primer autor había echado imaginación al personaje de dar Tañón Dumas añade un poquito más y les salió Los tres mosqueteros con sus intrigas palaciegas sus duelos la misteriosa Lady is su todos para uno y uno para todos y nunca más dañan ha vuelto a morir porque viven millones de bibliotecas el auténtico capitán mosquetero

Voz 1915 13:02 perdió en algún lugar de Holanda como escribió el poeta dar añade la gloria tienen el mismo atado

Voz 25 13:10 aquella chulo el personaje

Voz 0313 13:26 chulos durísimo la verdad ideó para todo eh no sólo libros incluida una serie de televisión de dibujos animados películas con un montón de bandos llevar a la venta

Voz 26 13:37 pero esto no ha ocurrido nunca tiempo de Herodes

Voz 27 13:42 un comité de bienvenida a pasito Franco

Voz 8 13:45 cargado monarquía os pone cachondos

Voz 27 13:48 no parece

Voz 5 13:51 el choque de uno

Voz 28 13:53 no por este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 8 13:57 es que me me encanta mira les aspersores La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 2 14:16 Mariola Cubells buenas tardes amiga cómo estás Carles buenas estar de entrada un atraco y bueno un atraco si te apetece hoy cuando acabemos lo que es propiamente el negociado de la tele te podías quedar a votar por qué atención exacto y ayer tuvimos fútbol el partido entre el espacio perdido que pena las chicas eh

Voz 0313 14:35 de penalti de penalti injusto pero además han hecho una cosa cojonudo que saber perder no hubo ni una sola crítica ni una sola palabra subida de para para un arbitraje discutible porque dos penaltis en contra el primero parece que sí pero también es riguroso el segundo parece que no

Voz 2 14:54 la información no tengo pero no estuvo muy bien

Voz 0313 14:56 no que con mayor no tuvimos final es la última mensual de la eh semanal de la temporada pues bueno

Voz 12 15:03 pues yo quiero porque nunca he votado y además

Voz 0313 15:06 propondremos también eh mira

Voz 2 15:08 hola ventanas a ver a ver cómo lo cuento hoy en La Ventana de la tele el el

Voz 0313 15:13 el apasionante mundo de la pareja bueno sería una forma de presentarlo el apasionante mundo de la pareja parejas profesionales se que las hay en todos los ámbitos Xavi Iniesta estamos hablando de fútbol Xavi Iniesta en pareja magnifica River Arrimadas he dicho Rivera Arrimadas en política Almodóvar Banderas Almodóvar Boyero sería más chula pero bueno no es la que Felipe Guerra vale estas antigua y esto es muy de Reus no son personal si es una cosa que sí bueno se dice en Reus

Voz 2 15:47 eso es capital capital del rescate de la humanidad

Voz 0313 15:50 otras parejas Inda Sardá por ejemplo o Marhuenda Sardá y ahí nos estamos acercando Madrid acercando mucho porque hoy se asoma a la ventana vuelve a asomarse de hecho una pareja televisiva no en serio a prueba de bombas durante cinco años fueron una alegría para todos y todas con aquel delirante Sé lo que hicisteis

Voz 10 16:10 vamos Agra no tu cuarto análisis de los medios al ya por favor

Voz 29 16:13 las pesquisas ya hay alguien que patrocina mi sección no hay que decir

Voz 10 16:16 pues no es que para que te patrocine alguien necesita ser conocido Angelito eh esperemos de sepa más duro convencido conocidos no eres

Voz 29 16:24 donde no te sepa latín bonitas pero yo salí en La noche con Fuentes sabes yo salía ahí también me da que salía a las dos de la mañana en no me veía ni mis padres pero quiero decir yo salía de todos alguien tiene que haber que patrocine lo que estoy diciendo

Voz 10 16:37 claro que no algunas cremas de manos joder caramelos multas de Montaño nada no les siento Age pero no pero sí basado te juro que basó parte mi sección la reflexión semanal te lo hemos oído a los títulos

Voz 0313 16:54 cuando chapo se lo que hicisteis por la queja las previsión desbloqueo para un país que presume tanto sentido del humor aquello me pareció bastante chusco pero bueno era era dos mil once Seattle siete años después la misma pareja la misma venía La Ventana

Voz 25 17:09 no hace mucho en octubre para estrenar Wikileaks vuelve a trabajar con Ángel porque si queda como decías que trabajado con con muchas otras personas bueno es diferente también es muy guay pero la manera que trabajamos

Voz 2 17:23 que yo es diferente hay mucha conexión

Voz 0313 17:26 bueno marca sois una marcas de sería sois indisociables de verdad al espectador le pasa

Voz 31 17:32 que es una marca no tengo ninguna duda pero el pero el

Voz 0313 17:36 el Wikileaks esa conversación habían octubre ha tenido una vida digamos efímera bueno ante una vida efímera pero no hay dos y entre

Voz 31 17:43 es nuestro Dúo vuelve a la carga con dar cera pulir cero que es un formato semanal los martes por la noche donde a Rambla han con cualquier programa o serie de la

Voz 0313 17:55 la propia plataforma o estar cero para sacar repunta para para sondear que es lo sano no que es una serie de narcos lo que se opone por delante de narcos o que no se entienda lo que dice

Voz 32 18:07 lo que quiere es de entonces y nos lo que necesitamos saber lo que necesitamos a cuando les de la presión Time el loco que me entendiste perfectamente papal vendrán a las a las ocho a los agentes que no noto que ello los eh quién es tu darle una paliza verse si me entiende

Voz 22 18:23 hola pegar a matar porque usted lo acepto

Voz 10 18:27 déjame amigas cerdo escúchame bien deja a gastar el cartel de Sinaloa

Voz 22 18:34 sí sí claro pregunta clara la respuesta clara así señorita

Voz 10 18:37 el incluir lo que queremos saber si viendo que como tampoco eh

Voz 22 18:41 que pasan la boca López Darcos besito es que no entiendo nada

Voz 10 18:49 pronto habrá gente con las como cortamos Due

Voz 22 18:53 a qué era eso sí claro claro queda miento llegan muy a las once sigue a cinco hombres desarmados ganar pan comido

Voz 25 19:00 otra cosa es que fácil que era de cosas

Voz 2 19:09 Patricia Conde y Ángel Martín buenas tardes le digo oye

Voz 0313 19:13 título es cojonudo una vez más eh el títulos muy bueno es muy buen en sus títulos los títulos son muy buenas siempre

Voz 2 19:20 no lo entiende porque ha visto Karate Kid

Voz 0313 19:26 pulir cera pulir pero no me encanta

Voz 2 19:29 Mariola dice no pues yo no lo sabía serio y es que hace que no les ahora he caído sí claro porque te lo ha dicho porque hablas hubieras caído quedando

Voz 12 19:40 sí claro Karate Kid yo no soy muy de Karate Kid que décimas tomaba siempre las artes marciales no es mi pero bueno oye claro

Voz 0313 19:48 cuando viste dar cera

Voz 12 19:50 pues no lo sé Francino no preguntaría a alguien de dioses me pareció un buen título hilo de dar cera pues me parece un guiño dar cera pulir cero bueno no pasa nada

Voz 0313 20:04 a mi esto me recuerda más al una referencia al Sé lo que hicisteis por la por la cosa gamberra y además por el yo decía antes lo dicho así medio en broma de pasada pero por hacer un poquito de memoria pero joder somos un país que que presumimos de sentido del humor de que nos gusta pasarlo bien de que la broma qué tal cual

Voz 2 20:22 pero claro depende no hasta que la broma va con nosotros hasta muchas personas

Voz 3 20:28 tiene tengo si no pero hay gente que de repente se ofende claro que son absolutamente absurdas y le va ni le viene en lo que pasa es que es verdad que a día de hoy pues tenemos una historia que sea más redes sociales que gente que se siente muy importante por tener ese pequeño altavoz en su poder y entonces estás siempre ofendido y siempre está de mal humor sí pues su frustración la quiere sacar fuera de alguna manera y entonces no hace más que ofender se y opinar que estaban dos figuras que están muy de moda ahora que son dos opinadores

Voz 22 21:00 y los ofendida

Voz 0313 21:01 el ejercicio chulo eh lo de destripar y hacer broma y hacer chanza de los programas y las series y lo que sea de la propia

Voz 31 21:08 la plataforma que no

Voz 2 21:11 que te lo pidan ellos que es lo más raro que te lo diga y no os dais

Voz 0027 21:16 estáis seguros en sí sí sí entonces te das cuenta que realmente quieren eso entonces es divertir yo estoy esperando ver cuando dice no vamos a aflojar un poquito

Voz 12 21:25 de momento lleva estrés los tres son muy cañero sabéis dinamitado programas como por ejemplo el de Mercedes Milá que es una barbaridad lo que haces y antes habla Ángel de lo importante que es estar bueno lo que hace ella no es muy interesante da ahí lo que hace y las píldoras estás de Instagram en las redes porque le da pie a la gente a saber lo que de qué va el perdón

Voz 0027 21:49 sí hombre yo lo que también no Movistar lo que pretendía ser más allá tener un programa de zapping donde poder parodiar todo el contenido de la plataforma etc etc rueda que está ahora mismo en estos primeros programas estamos muy centrados en el contenido de cero pero la idea es todo lo que abarca la plataforma de de Movistar se poder hacer bromas con con la me encanta lo de los narcos que hemos todo tiene cosas muy bonitas un arco yo creo que es el ejemplar yo creo que él es que es así legiones si bien no obstante así no sería hoy

Voz 12 22:15 claro les Bardem estuvo que he vis cómica tan estupenda

Voz 2 22:18 tiene Carlos es increíble porque es la segunda vez que viene muy Flix también de James Bond y el tío esto es verdad que es un gran descubrimiento porque ellos son is es genial

Voz 0027 22:32 entonces yo creo que ese juego que pretende Movi Star es precisamente eso no sólo bromear con la plataforma sino que esto además sirva como excusa para la gente que no tiene de Movi Star probablemente ver píldoras de cosas y decir oye esto que que que

Voz 2 22:43 para la autopromoción es un poco como yo sí pero sirve

Voz 0313 22:50 ya

Voz 2 22:52 si esto darle cera digamos

Voz 12 22:55 los programas de la cadena la mejor manera de presentación

Voz 2 22:58 a poco de marca de la casa de que no te denuncien

Voz 0313 23:00 con a los programas al a los programas jefes

Voz 2 23:05 iguales

Voz 10 23:06 muy salir las cámaras las bóvedas que crea que viene

Voz 25 23:09 con he pillado un llevan

Voz 8 23:12 el arte notas con la M treinta para que no se ha llamado hola Sergio M M M

Voz 25 23:22 encargado de que todo mole mucho mucho bien como os ocurre enseñar eso de dónde lo habéis sacado Ángel de Badalona guerra civil has tac posguerra al tomar una me les caen gracioso y problema solucionado si lo puto Filipo que Andreu ha vuelto dejar me gustase pero si no le va no le va Stark no os dejo hay crisis pasará con Andrés Navas Vasile no

Voz 2 24:03 me parece un poco raro ha pasado

Voz 12 24:09 hay que decírselo no sé yo que lo haga

Voz 2 24:11 sí sí

Voz 3 24:14 hacen en su programa el leitmotiv hizo una maldad empezado y digo como me he recordado ahora Stalin

Voz 2 24:23 sé si se me queda bien el bigote no queda bien queda bien a nadie no estamos diciendo esto

Voz 7 24:32 con Andreu y parece que siempre está bien indicio lo que pasa es que luego lo interrumpió denunció por una especie de promesa yo creo por les recuerdo una intervención el prevaleciendo Harbin el bigote hasta que no se que algo tiene que ver con el proceso Sayid

Voz 2 24:47 no lo creo recordar pero es verdad que el origen del bigote tenían algo que ver con eso especie de proceso y además quedar aquí hay entre el Ibex

Voz 12 24:57 harto y tal pero vamos que no es no es queda bien no queda bien pero es que pasan cosas

Voz 3 25:02 muy bonitas y muy vertidas y muy interesantes sean en Movistar como Berto Buenafuente los piques

Voz 2 25:08 la Bella Easo los bigotes le pero lo de meter palabros en inglés en mitad de todas las frases como gilipollas jefe que eso es habitual sé si eso es insoportable en la reuniones deje contigo llevada al exterior otra cosa que acaba en enero sí sí

Voz 33 25:30 oye oye patinó día antes lo de la paz

Voz 12 25:34 deja que vosotros for en televisión y que es verdad que adiós asocia haría esto no sé si es una condena e Patricia atónitos

Voz 2 25:42 lo digo más para ella que para mí probablemente no lo de que deseosa asocie tanto a pareja televisiva

Voz 12 25:49 ya que funciona es muy bien yo prefiero lo de

Voz 2 25:52 lo lo dije la otra vez y ahora también

Voz 0313 25:55 lo parece

Voz 22 25:56 más marca marca yo ojalá salga alguna marca define a alguien que pronto el marcaje nuestra marca

Voz 12 26:05 no pero esto yo tengo que decirlo que fuera de antena y fuera de la tele también

Voz 2 26:10 son amigos quiero decir eso es eso no os habéis llevado habían desde el minuto uno que nos llevamos fatal y que no se acabaría anotando no eso acabar

Voz 0027 26:22 sí que se nota yo creo que sean once no puedes trabajar con alguien y estar es que no es que se ve yo creo que la Cámara lo nota lo que uno de los de los secretos que tenía Sé lo que hicisteis al final es que no nos conocíamos pero cuando nos sentamos ahí de pronto uno escribe unas cosas el otro las le le hace gracia lo que está viendo y cuando aporta algo nuevo está reforzando esa broma que has escrito es que no sentado con alguien con quien te entiendes es que es muy fácil currar

Voz 3 26:50 el es muy sencillo tú imagínate que de repente escribes algo digo pero esta ha ido a la cabeza sea esto es una mierda

Voz 2 26:55 luego pasar sí

Voz 3 26:59 esto es horrible Ángel que te está pasando si no y eso no ha pasado todavía no

Voz 0027 27:03 no pero sí pasa es verdad que te sientas dices pues igual tienes razón el problema es Si te dicen dices no tú no tienes ni

Voz 0313 27:08 iré gracioso y empiezas con la pelea absurda

Voz 0027 27:11 pero nosotros que nos hemos entendido bien desde

Voz 2 27:13 sí hablando de escribir Ángeles la última vez que estuvisteis aquí

Voz 0313 27:15 ahí

Voz 2 27:16 comentabas te quedabas muy pronto a a la tele para rematar los guiones el de seguridad no te dejó entrar tuvieron que si ahora tengo ahora tengo

Voz 0027 27:27 mucha suerte os ahora en este formato sólo escribo el guión de plató y lo escribo en casa entonces me lo he aprendido muchísimo de Wikileaks mucho

Voz 2 27:35 ahora está más relajada aprendió Willy relajadas

Voz 0027 27:42 de momento estoy bien es verdad que llevamos tres programas hablábamos cuando llega

Voz 12 27:47 lo que decía Carles ya no llegas antes que el de seguridad no es

Voz 0027 27:50 prueba también es verdad que la Wikileaks eran muy cansado era un diario de actualidad tecnológica que no te queda estuve cada día están llegando naves al espacio muy complicado hacer ese ese programa era muy difícil y entonces te obligaba será actualidad diario te obliga a bastar llegando allí pues a las cuatro de la mañana es que no haya más

Voz 2 28:06 era muy complicado tenemos tenga que acabar ya hasta aquí no vamos habrá más de ello

Voz 0027 28:12 no sabemos cuando la gente me dice fue corto no pensaba a lo mejor estaba plantea una temporada hicimos dos

Voz 2 28:17 pues esto nunca nunca sabes estarlo canceló porque lo canceló vamos a ser claras claros

Voz 12 28:25 dijo no pero nosotros contamos con ellos porque los a lo que queremos lo que queremos es a ellos no como eso como marca

Voz 0027 28:32 es Carles sí si éste es mucho más sencillo es decir este dar cera el cero de su semanal donde tienes una relación de un día de plató vallisoletana durante la semana estas grabando los sketches pero es pero no es no es tan intenso

Voz 3 28:44 no es muy bueno y además ya estamos con Globomedia la productora que hacía Se lo que hicisteis que eso la gente yo creo que los que no lo sepan habrán notado alguna similitud hostiles

Voz 0313 28:54 sonará no sí

Voz 3 28:56 pero lo a gusto con Globomedia vi yo ya no me hace tiempo años

Voz 2 29:01 hace tiempo la amabilidad Se acabó

Voz 12 29:04 el programa cosa que está muy bien la la la dulzura esta no que nadie espere cosas dulce citas en el programa con lo cual es acidez que es la que habéis recuperado Un poco sí que es verdad en ese espíritu no es lo que hiciste

Voz 0027 29:16 es es más sencillo momento que tienes el encargo sea cuando te piden que montes un programa que sea crítico con algo pues ya te te puedes montar en ese en ese tono de comedia pero es que cuando estás haciendo la actualidad tecnológica como qué vas a decir anda

Voz 33 29:31 el ordenador nuevo vaya a adquirir bueno pues hacerlo pero el robot

Voz 0027 29:35 claro que ahora que va a salvar vidas quiénes Álvaro vida bueno vamos a intentarlo pero claro claro mira otro ejemplo

Voz 10 29:43 no es eso es que tengas eso entre la gente

Voz 32 29:46 me con la gente venga por favor no hecho nada sin una caricia Mercedes ha dicho que no venga hombre no he dicho que no no no queremos que nos pase lo que hemos pasado de España es que no va a pasar lo que pasó hace diez años bien pero sin los pasa en Entrevías entonces qué hago yo aquí cómo vamos a hablar claro ya de las cosas y no que pasen cosas como las que pasaron hace diez años qué hago yo aquí ya está o sea no pueden contratar a nosotros dos para que hagamos un programa de papel y esperar que todo vaya súper bien sin que a nadie le moleste es que

Voz 10 30:19 mira Martini me da un poco de rabia decirte texto pero por una vez voy a darte la razón claro

Voz 32 30:25 hasta tal y como yo lo veo sólo hay dos maneras de hacer un programa de zapping en dos mil diecinueve cuales bien o como FAPE dando

Voz 34 30:32 pero

Voz 32 30:32 Ángela no no vayas o lo siento muchísimo porque es la velados ayer Abengoa que hacer amigos y somos la cadena de la comedia habrá que descubrir cuántos de los que están aquí tienen sentido del humor y tienen verdaderos sentido del humor y cuántos están aquí simplemente por la pasta

Voz 2 30:45 cuando uno lo peligro cuando tiraban a Martín de ya se como en el cole no me parece una cosa el apellido da miedo oye pero

Voz 3 30:56 pero lo vamos así así el media Macondo yo a él Martín Martirio Marte y no Martín como Robin

Voz 35 31:03 los compraba

Voz 2 31:07 Martín también sí

Voz 0313 31:10 que decida Mariola

Voz 12 31:12 ha no pero que es una declaración de principios lo que dices en ese en ese en esa broma que me parece que cuenta el problema

Voz 0027 31:20 que sino no la Cadena que es la referencia de la

Voz 12 31:22 Comedia no asume que nos podemos reír de todo pues mal asunto

Voz 0027 31:26 sobre todo si coges a estos dos tipos para hacerlo sea tú puedes hacer un programa de zapping tranquilamente blanco y amable lo puedes hacer pero no si es con nosotros no sé yo creo que es que no momento que coges a estos dos pues ya verás que la idea sea vamos vamos a ver cuándo nos llama la atención

Voz 2 31:40 eso es sabido pero los mordiscos agradecen no yo vamos lo digo como espectador que yo creo que sí claro que sí pero por favor a nosotros mismos también

Voz 12 31:49 viento de La Script lo que decías de La Script que es me parecía

Voz 0027 31:55 porque a mí eso me parece muy bonito poder hacer eso es

Voz 2 31:57 no te das cuenta dices esto os hay veces que es verdad que escribes

Voz 0027 31:59 más si dices me van a decir que no me va a decir que esto no porque con La Script hablábamos hacíamos una broma de que es él es el programa de Movistar que nadie se acuerda que existe hasta que lo mencionas sin que lo tienen para blanquear dinero ya está que la prueba está en que cuando presentaron las que faltaban lo anunciaron como el único programa presentado por mujer pues yo pensaba hostil La Script que es realmente porque es un programa presentado por dos mujeres entonces tú lo estás escribiendo pensando esto no gana es decir que no es humana decide

Voz 2 32:28 me dicen o que entonces María I

Voz 0027 32:30 pasé vienen hacer eso las tienes detrás mientras estas diciendo todo eso entonces la gente viene encajar realmente es muy divertidos al me decían que Mercedes se estaba ardiendo mucho ya Mercedes ya en el primer programa ya estábamos dando eh entonces estaba formas muy buen rollo

Voz 36 32:46 pero en fin en el cielo puede esperar para alguien que ya no es esto

Voz 37 32:56 el momento más eh

Voz 22 33:00 la amistad está obligando el caso es que me quieres

Voz 5 33:06 inhibir el funeral no no no no me tengo que tengo que tengo que llamar un taxi tengo

Voz 2 33:13 que arreglarme y todo

Voz 38 33:15 sí fue ayer mismo

Voz 2 33:18 cómo cierta porción de lo y verlo pues es raro porque no me lo durante a raro tiene es raro pero qué me estás contando de hecho dije bueno

Voz 3 33:28 haremos pues ocho programas y es que ya hemos a tu padre yo no sé pues voy a plantear a ver qué dicen dijeron que ni en broma o sea que ni de coña iba a a un sitio a fingir la muerte de uno de sus hijos

Voz 33 33:41 hasta se enfadaron tengo que decir a Contreras tirara a la Cadena Ser

Voz 0313 33:48 venga el formato furioso que estuvimos hablando con Ana Belén con Leiva con otros campos pues lo mismo trance que tú hoyo por cierto os os quedáis a votar los relatos os quedáis un ratito más

Voz 2 33:58 sí sí sí sí sí sí sí es una retórica tenemos que seguir eso no

Voz 39 34:05 sí

Voz 2 38:15 ah

Voz 8 38:18 su hija mía

Voz 47 38:21 la parlamentaria holandesa sus Anne Kruger trata de impulsar una nueva manera de viajar Holanda lidera a los partidarios de crear nuevos impuestos a las aerolíneas y en Francia ha iniciado un debate sobre si deben prohibir los trayectos cortos para los que hay alternativa entreno pero hay países donde no ha sido necesaria una imposición en Suecia la sociedad se ha ido concienciando

Voz 2 38:42 gracias a movimientos ecologistas Susan a tres

Voz 47 38:45 Doval lleva veintiuno años viviendo en el país

Voz 48 38:47 creo que en este último año y quizá influenciado por la persona de Creta Atom que ha tenido mucha perspectiva internacional yo creo que los suecos han tomado una conciencia más profunda de lo que implica el uso del avión las estadísticas de este año han dado una reducción de los vuelos de avión en Suecia incluso parece ser que hay un interés muy grande en el uso de el tren para desplazarse hacia Europa los suecos siempre han sido quizá un pueblo en concierto interés interés por el reciclaje interés por el cómo evitar la alerta climática

Voz 47 39:20 a Greta esa joven adolescente dieciséis años que revolucionó Europa ya ayudó a tener una mayor conciencia sobre el cambio climático

Voz 10 39:27 muy a mis Sex más extenso

Voz 47 39:30 ETA es una de esas personas que no montan avión yo en su país tal y como nos cuenta Susana se ha llegado a crear un término que significa vergüenza a volar

Voz 48 39:38 eh bueno es una palabra que lo que quiero decir es el sentirse avergonzado por el uso del avión para definir este concepto no suecos juntan las palabras son con los alemanes en total Escámez vergüenza hay es volar silo juntas es vergüenza de volar

Voz 47 39:53 según la Agencia Europea del Medio Ambiente un avión consume veinte veces más de CO2 por kilómetro yp pasajero que el tren y algunos países no quieren que sea demasiado

Voz 25 40:04 The para actuar en España todavía nos toca esperar porque nos está desarrollando el debate que ya se está planteando en otros países de Europa

Voz 8 40:14 el espacio ofrecido por el Parlamento Europeo relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 2 40:46 faltan veinte minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias la última final semanal de esta temporada del concurso Relatos en cadena es especial Porto porque cambia de día en lugar del uno lo hacemos el martes porque Benjamín Prado no está sí está al director de la Escuela de escritores Javier Sagarna cómo está Javier qué tal bienvenido porque tenemos un jurado aquí con fichajes de lujo enlazado La Ventana de la tele con esta edición extra del concurso de relatos Iván a votar con nosotros Ángel Martín y Patricia Conde ignoró la Cubells están ya echándole un ojo a los rato hay que escucharlos se lo primero es escuchar bien leerlos pero logró escucharlos y con lo que te sugieran con lo que te emocione más o menos decidirlo que pero fíjate lo que les de la gana poder

Voz 3 41:28 se modo súper serio no

Voz 2 41:31 estamos bueno aquí jamón más o menos igual si no das unas pautas yo soy no tengo nada

Voz 22 41:36 yo sólo tengo una duda vamos a oír pero están narrados por el por la persona que lo descrito no no no no no vale

Voz 2 41:42 no no voces más claras lo primero que usted

Voz 0313 41:47 esa siempre dejamos la frase del ganador de la semana anterior para construir las historias nuevas no en este caso era nos ha penó que no le quedara ni un recuerdo para rellenar las rías Patricia es que no es así tú buena no eso tú mal nos a pleno que no le quedara un recuerdo para no no no tienes que escribir nada pero que Martín es que tienen que venir te a la cabeza empanadillas por ejemplo bueno bueno pues es uno de los uno de ellos lo hacen para Villa que se titula precisamente genio bueno hay tres finalistas pero es que hemos recibido seiscientos setenta y ocho relatos o sea que los compañeros aquí de la escuela se han seleccionado Curro selección sí

Voz 0578 42:31 somos ese entre los procesos de la escuela uno cada uno se lleva cien entre dos criba elige entre uno y tres menos pasan amiga o la selección final que dan los tres los tres finalistas

Voz 0313 42:42 los caminos esta semana los caminos del Señor que son inescrutables una de las empanadillas perderse para él

Voz 0578 42:47 las empanadillas yo uno el otro muy muy muy transitado era previsible ha sido el del Alzheimer edad ha sido ha sido claramente un Renoir este el hacer ya luego ha habido de todo se han rellenado almohadas en rellenado pollos Jerzy todo con los recuerdo todas las horas incluso más surrealistas que uno se pueda imaginar

Voz 0313 43:04 me hace mucha ilusión porque en esta última final semanal de la temporada coinciden un veterano que ha estado ya en en fin en otras en otros finales que es Miguel Ángel Flores dos debutantes sin llegar a esta fase del concurso que son Gustavo Jiménez y Amparo Martínez vamos a saludar a los tres Miguel Ángel tiene cincuenta y dos años nacido en Córdoba vive en Sabadell es autor de obras de teatro hay amo de casa

Voz 1104 43:26 Miguel Ángel buenas tardes hola bueno para Rodrigo Cabezas hombre nervioso perdido hace hace tiempo que no coincidíamos pero dos están a final de temporada por dos veces no estuve en el dos mil me parece muy catorce escuela final anual tienes Un jurado aquí especial a tú tú eres mucho de tele ve mucho la tele es

Voz 1 43:51 me suelen enganchar bastante procuro ver suelo momentos así pero realmente soy un friki yo enseguida me engancho a Sabadell me engancha a cualquier cosa

Voz 2 44:01 como la heroína

Voz 1 44:05 de cualquier cosa desde las pantallas vez eso ya no tengo edad allá si ya me caí Bella

Voz 0313 44:13 qué es lo último que te ha enganchado de Tele Miguel Ángel

Voz 1 44:16 mira Chardy Simó a Masterchef final por eso te digo tanto Masterchef como maestro de la costura todos los los concursos así bueno

Voz 2 44:27 pues bueno

Voz 0313 44:29 sí que hay un montón de gente que eso sí

Voz 1 44:32 que debería haber miran los amigos sepan que os digo yo no digo soy friki verbal

Voz 0313 44:40 Miguel Ángel críticas mucha suerte amigo

Voz 1104 44:42 muchas gracias Gustavo Jiménez cuarenta y siete años de Bilbao

Voz 0313 44:45 aunque en Pamplona trabaja en Recursos Humanos de un concesionario de coches Gustavo buenas tardes cómo estás qué tal finalista por primera vez desde cuando nos envía relatos

Voz 49 44:55 no pues desde hace semanas

Voz 0578 44:58 cuatro semana eficacia eh pero pero lo de la primera el primer relato que mandaba se coló perdón

Voz 0313 45:06 gente separada cinco años todas las semanas para día

Voz 0578 45:08 o sea que si si puedes en prácticas

Voz 49 45:11 sea además pues por practicar un poco porque tenía un poco abandonados lo inscribir a una siempre sea estupendas

Voz 0313 45:17 está muy bien oye si alturas de lecturas qué tal vas que tienes ahora entre manos que les

Voz 49 45:22 bueno pues eh entonces viendo sobre todo no me gusta ahí sencillo caen sin chico sí liarme mucho conoce que me estoy leyendo no me gusta mucho cubano que sean llama José dejarnos obuses José qué ha leído un libro que además es antiguo la caverna de las ideas me ha parecido genial

Voz 0313 45:43 muy bien pues gustado que tengan mucha suerte amigo Amparo Martínez cincuenta y siete años de Soria vive en Madrid desde su época de estudiantes directora creativa de una agencia de publicidad Amparo buenas tardes buenas tardes tú también finalista por primera vez pero creo que llevas más tiempo que que Gustavo concursando verdad

Voz 0027 45:59 es un poquito más Sonseca

Voz 0578 46:02 el mes eso años de intentos ni interés se mostró todas las semanas todas las semanas para seguir la consigue

Voz 0027 46:15 es gente que concursan hizo fan más mozos con lazo me parece buenísimo y empezar de cero creyeron al otro via bueno

Voz 1104 46:26 tú eres una de las empanadillas los relatos lo lo lo

Voz 0313 46:30 con firmaremos bueno pues para un segundito esperasen segundito porque es que esto del concurso Relatos en cadena está mal que lo diga yo pero es que es una idea cojonudo es verano ya hemos aportado un granito de arena o un granizo a la resurrección del género y a su potenciación y demás iban surgiendo proyectos parecidos por ahí que es la resurrección no había María Resurrección no lo hemos inventado porque iban surgiendo proyectos parecidos por ahí por ejemplo por ejemplo mañana se celebra la final del concurso de radio Cuentos del alfabeto organizado por Radio Bilbao El Museo de Bellas Artes de Bilbao

Voz 2 47:07 esta sintonía

Voz 1915 47:11 buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 2 47:13 es la directora del Hoy por Hoy Bilbao bueno el te quiero preguntar cómo ha ido la temporada porque ya

Voz 0313 47:19 saludamos el estreno de esta iniciativa y ahora que llega al final nos interesa saber cómo cómo ha ido de participación porque además Avi hay dos categorías

Voz 1915 47:28 sí bueno nos dijiste cuando fue padrino de todas la iniciativa Carles que nos íbamos a sorprender habéis dado antes unos datos sobre el total de los radio cuentos que vosotros habéis recibido de los alimentos

Voz 2 47:38 en una semana se pues bueno en una semana vosotros

Voz 1915 47:41 es recibido esto es una barbaridad pero este nosotros teniendo en territorio que tenemos han sido trescientos cincuenta Radio cuentos en una iniciativa inédita en este territorio en estamos tú te vas a sorprender los hemos aprendido muchísimo dos categorías mayores de veinticinco años y menores de veinticinco años menos de trece y catorce años como bien profundidad yo tiene algún relato por ahí no vamos a escuchar vamos a escuchar uno en la categoría senior va esto muchísimo fue ganadora en enero autora Saro Díaz hilo lo cuota nuestra compañera Lorea

Voz 51 48:14 a pesar de su alto precio

Voz 52 48:16 mi esposo ha comprado el cuadro Mujer desnuda leyendo que pintó nuestro amigo Robert de la hace tres años en mil novecientos veinte ya había suplicado a Robert mientras posaba para él que transformara mi corto pelo negro en larga melena rubia para que mi marido no sospechara de lo nuestro y no lo sospecha sin ir más lejos anoche mi expuso observó atentamente el cuatro y luego a mí para exclamar Akon

Voz 51 48:40 estimación cargado de desde el ojalá te pareciera aunque sólo fuera un poco a la mujer del cuadro cretino

Voz 2 48:50 de ahí hay mucha mala baba acumulada por ahí la verdad sí sí desde luego miopía bueno

Voz 1915 49:00 desde luego los júnior yo os quiero poner a uno en una niña de catorce años se llama Leire Villanueva mañana ha pasado a la final nacida también porque estaba en el mes de junio y mañana elegiremos a los

Voz 22 49:09 Boris de los nueve meses nos contaba esta historia aún recuerdo cómo me susurraba al oído diciéndome que no me alejara por qué se notaba en su mirada en su respiración sus manos sudorosa es me rodearon no podía escapar de esa celda de piel sentí un escalofrío por todo el cuerpo al saber lo que intentaba me agarro tan fuerte que no me salían los gritos terminó destrozando me el alma y la conciencia ese marchó sin más dejándome allí tirada con los gritos y las palabra expresase Mi garganta me sentía un objeto un objeto que fue usada ha tirado la misma noche me levante con ríos en los ojos sin casi poder caminar me fui a casa fingiendo que no pasa nada fingiendo que no era

Voz 8 49:59 insisto catorce años

Voz 2 50:01 no estamos tomando deberían hablar con ella no