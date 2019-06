La Ventana (25/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 sobre las siete de la tarde a las seis en Canarias a esta hora sigue activo el incendio que ha declarado poco después de las tres en el polígono de San Roque en Cádiz el fuego recordemos ha originado en una planta de plásticos pero descartan que el humo sea tóxico Radio Algeciras Gloria más allá

Voz 1315 00:22 más de setenta bomberos del Consorcio Provincial de Cepsa continúan trabajando en las labores de extinción del incendio declarado en la fábrica de drama la situación está muy controlada se trata de un incendio en la nave de almacenamiento de producto en polvo Pete a un producto altamente inflamable ID muy compleja extinción hasta que prácticamente no se consuma no hay peligro tóxico aunque si continúa la emisión de partículas a la atmósfera Se recomienda evitar desplazamientos por la A7 cerrar puertas y ventanas en viviendas cercanas

yemas contamos hasta ahora Sara Selva el Tribunal Supremo

Voz 1315 00:55 lo dice que los interinos no pueden ser policías locales una sentencia en la que ha tenido acceso la Cadena Ser y que podría ser aplicada a unos treinta mil trabajadores establece que los puestos de policías locales deben ser ocupados por funcionarios de carrera y no por interinos esto a raíz de un caso que tiene su origen en un ayuntamiento del País Vasco Radio Bilbao Jon Rojas

Voz 0975 01:12 si el caso surge desde la localidad vizcaína de Santurtzi pero la sentencia el Supremo es aplicable en todo el Estado numerosas localidades vascas llevan tiempo usando esta fórmula actualmente casi un veinte por ciento de los policías locales que trabajan en Euskadi algo más de seiscientos son interinos Roberto Seijo el portavoz del sindicato policial Erne que presentó el recurso inicial

Voz 1398 01:31 bueno pues más de seiscientos agentes interinos

Voz 3 01:33 si nosotros desde mañana ya vamos a reclamar que esas personas e inmediatamente los ayuntamientos saquen OPS cubrir esas vacantes

Voz 0975 01:43 en Euskadi es el propio Gobierno vasco quien forma estos policías locales interinos actualmente hay más de cuatrocientos en diferentes fases de formación

Voz 1315 01:49 la justicia europea no autoriza al desembarco del barco de rescate ocho en Lampedusa hay más de cuarenta inmigrantes a bordo llevaban más de diez días esperando el permiso la capitana del barco ya dijo que atracará en el puerto italiano aunque la detengan corresponsal en Roma Joan Rollán Solés

Voz 0946 02:03 el Tribunal de Estrasburgo obliga al Gobierno italiano mantener la asistencia a los cuarenta y dos náufragos a bordo de las I Watch que desde hace trece días permanecen en alta mar a quince millas de Lampedusa porque al ministro del Interior Salvini prohibe su entrada en aguas territoriales de Italia pero el tribunal rechaza el recurso de la ONG en el que había pedido un desembarco inmediato por razones humaniza

Voz 2 02:23 Arias le ha echado a andar

Voz 0946 02:27 pero la raqueta la capitana de la segunda asegura que la situación a bordo es preocupante ya anunciado que las próximas horas se dirigirá al puerto de Lampedusa para desembarcar asumiendo que su barco será secuestrado que ella será encarcelada y que puede ser condenado hasta catorce años de prisión en Italia por tráfico de integrar

Voz 1315 02:46 mañana comienza la ola de calor que va a provocar temperaturas por encima de los cuarenta grados hoy hay siete comunidades en alerta amarilla mañana se prevé que haya visos en once Zaragoza Navarra La Rioja Vizcaya estarán en alerta naranja vamos con los deportes Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 03:00 hola buenas de Rafa Nadal ha dicho que aceptara ser número tres en Wimbledon Clesa cena oficial en los cabezas de serie y es posible que Federer sea el número dos en detrimento del tenista mallorquín Además Feliciano López que ganó el pasado domingo dobles individuales en Queens o de baja el torneo de Bourne que se disputa esta semana porque prefiere llegar más descansado a Wimbledon

pues por ahora es todo más información en la Ventana nuestra Web cadenaser punto com a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

la Ventana con Carles Francino

Voz 11 04:48 algo árido en mi instinto sí pero de Herat tienen no tienen no

Voz 9 05:43 pues vamos a sumarnos a una de esas tragedias que lo lejos pero no por ello dejan de ser graves muy graves

Voz 0313 05:52 de hecho eh bueno cuando nos tocó un poquito de cerca casi de rebote se montó la que se montó hoy es otra cosa a nivel mediático podar cualquier nivel estamos hablando del ébola que vuelve a estar con un brote muy serio en el corazón de África desde hace un año cuando se inició este brote lo hablamos un poquito de pasada y casi no habíamos vuelto sobre todo en la República Democrática del Congo desde primeros de año han fallecido más de mil quinientas personas en Uganda han confirmado los primeros casos se teme lógicamente su extensión a otras a otras zonas Nicolas Castellano buenas tardes qué tal buenas tardes Carlos a ver primero los datos que que tenemos que es lo último que pues una pinta bastante preocupante la

Voz 1620 06:33 para que la situación empeora la última cifra oficial del Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo de ayer mismo cifraba en mil quinientos seis el nombre de fallecidos mientras que los contagios superan los dos mil doscientos de los que dos mil ciento cuarenta y cinco están confirmados en laboratorio el uno de agosto cumplió Carlas un año ya de este brote el peor de la historia de ese país que recordemos fue el primero en el que se detectó hace treinta y tres años en el primer caso de ébola y no sólo eso el segundo peor ya de la historia del ébola porque sólo está superado por la epidemia de África occidental del años mil catorce que afectó sobretodo recordemos a Guinea Conakry a Sierra Leona Liberia y en el que murieron más de once mil personas en este brote concreto en esta epidemia de la República Democrática del Congo hay novedades importantes Carlas porque se está tratando de manera masiva la población con la vacuna aprobada sea inoculado ya más de ciento cuarenta mil personas sobre todo en ciudades de esta región en conflicto en Uganda estaba vacunado a otras cinco mil efectivos sanitarios sobre todo que suelen ser los primeros que están en contacto con los contagiados porque recordemos que en Uganda se confirmaron cinco casos murieron dos personas entre ellas un niño de cortada la Organización Mundial de la Salud de momento sigue sin declara esta epidemia como emergencia internacional Luis Encinas buenas tardes

Voz 12 07:47 buenas tardes incorporamos a la conversación a un Espert

Voz 0313 07:50 todo en ébola de Médicos Sin Fronteras ha estado varias veces en la República Democrática del Congo y hablamos con él pues casi que casi siempre que aparece un brote no yo no sé si en este caso Luis los datos acaba de de comentar Nico pueden ser la pueden ser sólo la punta del iceberg hay más oculto tú qué crees

Voz 12 08:08 se sabe que no se sabe tampoco la Torá la verdad que en muchos casos que desafortunadamente no están reportados y eso es lo que se reportan y los que vemos lo los que los afines que llegan a los centros de salud lo cual no quiere decir que es la la fotografía exacta de lo que está sucediendo en esta región

Voz 0313 08:29 cuando se trata de medir a la dimensión de un problema sanitario de este tipo un un dato a tener en cuenta es la cantidad de personas que mueren

Voz 1620 08:37 fuera de los centros de de tratamiento

Voz 0313 08:39 cuántos son ahora mismo en porcentaje si sale Luis

Voz 12 08:42 eran bueno llegan casi a veces a que entre en cuarenta y cinco por ciento de fallecidos en buenas domicilio que cuando se identifica porque hubo una digamos un razonamiento de síntomas que podían pasar como antes se identifica que es positivo pero que ya la persona está enterrada y que ya hubo contactos con familiares es demasiado tarde no para controlar ahí el el

Voz 0313 09:07 hablo porque el virus del ébola como perdón de qué manera se propaga

Voz 12 09:12 se propaga por un contacto con todos los días los fluidos corporales incluyendo el sudor y la manipulación de órganos la manipulación de de pacientes lo que es claro vinculado con la sangre pero también los fluidos como la orina las veces la saliva cuanto más cerca el momento del fallecimiento estemos más aumentamos el riesgo de contagio porque hay una presente a una epidemia mucho más elevada

Voz 0313 09:38 con lo cual todo el personal sanitario que está o que estáis ahí desplegados sois personal de altísimo riesgo claro

Voz 12 09:45 somos pesar altísimo Riera bueno estamos en contacto pero hay que saber que en ese momento identificamos el riesgo nos protegemos a delante de un paciente unas de paciente lo que en lo que hay que destacar aquí es cuando estamos en comunidades o en casa con familiares que no saben o creen no quieren saber o que tienen miedo de acceder al centro de salud no

Voz 0313 10:07 esta mañana leíamos en el diario El País el reportaje de de José Naranjo que está de enviado especial al al Congo para cubrir este brote de ébola inflado decía él contaba que bueno ya ya el problema en sí es grave desde el punto de vista sanitario pero si usted lo combinan con con la violencia que hay ahora mismo en ese en ese país con la desconfianza de muchos habitantes hacia el personal sanitario con la política oportunista y torticera con la pobreza en el cóctel ya es definitivamente letal no

Voz 12 10:36 ya no digamos lo que más más unas unas consecuencias porque al fin al cabo tenemos una generación de números de casos brotes nuevos micro que llegan y lo que lo que has mencionado la en seguridad a la el y la el acceso difícil para los sanitarios ir a las comunidades viceversa las comunidades hacía aceras en lo de salud por miedo por desconfianza en el llevamos en la respuesta del Ministerio de Salud ídem los autores han ordenaciones humanitarias internacionales iba Miner rechazó bueno de la ciudadanía yo creo que esto es algo muy importante que también pone en peligro ya hemos tenido más de doscientos ataques

Voz 0313 11:18 yo Rajoy hicieron pero Luis déjame déjame lo hemos comentado alguna otra vez déjame que te pregunte de nuevo que decir dónde cuál es el motivo de esa desconfianza de ese rechazo incluso al personal sanitario que se ve tan claro que está ahí para ayudar para sanar o dónde está el problema cuál es el origen

Voz 12 11:37 claro es que ese tenemos ahí y hay que tener en cuenta que tenemos con el con el la la imagen que tenemos en en primer mundo bueno es gente que va a ayudar a que quiere hacerla estas cosas con todo la el cariño y la buena voluntad de la profesionalidad pero sin esperemos a un punto de vista de la comunidad que lleva dos o tres décadas con una con una larga historia de de conflicto político social de miedo desconfianza de que al fin y al cabo la Malaria hoy parto complicado se traducen en una en una enfermedad mortal porque simplemente no existen o hay conflictos y activos en este en este en esa parte del Congo es para para las comunidades es bueno pues con pero no hemos muchísimos problemas que son también mortales y que hablamos de ataques hablamos de de milicias de auto milicias de autodefensa que es nuestro pan cotidiano es nuestro nuestro día a día

Voz 1620 12:31 fíjate lo que está describiendo Luis Encinas que ya conoció el estigma que que sufría incluso los sanitarios en Sierra Leona Guinea Liberia porque el estima del ébola hace pensar que prácticamente son los blancos son los trabajadores extranjeros los que muchas veces en la enfermedad

Voz 13 12:47 se resisten a que la ceremonia

Voz 1620 12:49 de enterramiento no se hagan según el ceremonial tradicional que se lame los cuerpos es uno de los grandes focos de contagio iluminó acaba de recordar Carlas una cifra tremenda doscientos ataques a los centros de tratamiento ébola me gustaría saber si Médicos Sin Fronteras está poco a poco recuperando aquellos centros que tuvo que abandonar por esta violento

Voz 12 13:07 sí doscientos ataques no a los centros cientos ataques a personal que este centro o simplemente como hace unos dos o tres días pues el equipo de investigación que se está moviendo en venir fueran atacados el coche ha sido incendiado bueno yo yo lo que quiero destacar es que bueno continuamos a estar presente en en el norte de de la zona norte de Kivu y en Ituri en zonas donde también estamos trabajando con rondas de tránsito por supuesto que la dónde estábamos antes el tempo tenemos que valorar la por una razón de seguridad tanto del personal nuestro tan que sea nacional o internacional pero también los pacientes suponen un riesgo en el balance hay que tener esto está análisis innovar decisiones pueden ser muy es un dilema no es muy difícil para nosotros porque queremos continuar pero hay que poner hay también bueno la realidad no y esto es bastante difícil de aceptarlo pero es según la la parte de seguridad

Voz 0313 14:04 me Luis de Haven segundito porque antes comentaba el reportaje de hoy en el país de de Pepe Naranjo creo que estamos en condiciones de poder saludar el está no sé dónde está exactamente José Naranjo buenas tardes

Voz 13 14:17 hola buenas tardes que todos

Voz 0313 14:19 dónde estás exactamente

Voz 1398 14:23 pues ahora mismo me encuentro en el noreste de la República del Congo en la provincia al norte de una de las ciudades más afectadas por la tiene ébola

Voz 0313 14:35 los puedes escribir lo que has visto en las últimas horas

Voz 1398 14:41 bueno pues acabo de llegar de una idea loca ya que son dos localidades que están a unos treinta kilómetros de aquí que estuve ayer mismo allí esta mañana dos pequeños puntos cogen donde ahora mismo está concentrado el foco peor digamos que la epidemia está viendo ocho escaso en en Aló ya cada día estuve ayer allí bastante saco mucho con mucho miedo se está produciendo una una creciente implicación de la comunidad frente a frente a esta a estos contagios ni una respuesta también por parte de la Organización Mundial de la Salud socio está viendo vacunación está viendo sensibilización pero hay una sensación de de mucho miedo la preocupación por todas son hombre los hábitos

Voz 0313 15:35 desde la zona por lo menos ahora parecen ya más lo cuentas tú menos reacios a vacunarse alguna cosa poquito a poco está cambiando por lo menos

Voz 1398 15:47 pero no me puedes repetir sí

Voz 0313 15:49 dice que a la gente de ahí es menos reacia a vacunarse verdad

Voz 1398 15:55 bueno en realidad la son la vacunación está haciendo acogía relativamente bien de hecho hay una demanda de gente porque es una vacunación en cintura no se vacuna a toda la población sino sólo a los contactos ya los contactos de compacto está haciendo un cambio de mentalidad con respecto al principio de la epidemia es verdad que al principio

Voz 14 16:18 a una reacción negativa a ver

Voz 1398 16:20 mía pero en los últimos meses se está produciendo un cambio sobre todo las últimas semanas y cada vez más está la gente acudiendo a los centros de manera voluntaria y acudiendo a la vacunación El gran problema Carla sigue siendo el conflicto la violencia si hay grupo que pero en en la son un grupo armado que están tratando de sacar partido también de la presencia del mismo y de todo su socio de con todo este hay de personal pues están de alguna manera tratando de aprovechar para sacar una rentabilidad eso es uno de los grandes problemas pero por parte de la comunidad a la sensación que tengo aquí en terreno es que se está produciendo un cambio no hay cada vez acogen mejor digamos a otra respuesta

Voz 0313 17:06 yo hay una cosa que comentabas hoy en el reportaje del país que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que explicaras a los oyentes es ese pensamiento que tiene alguna gente de que no quiere que se acabe la epidemia del ébola para entendernos porque después es toca volver a la miseria es decir esto es un gravísimo problema de salud pero también es una fuente de oportunidades no

Voz 1398 17:29 sí efectivamente no yo es algo que ya me lo habían comentado que bueno tengo la ciudad debuté en lo que es donde más casos a estudiar que más casos ha sufrido verdad que hay una hay una parte de la población

Voz 14 17:44 que que lo mire comprador que es una auténtica

Voz 1398 17:46 sí están perdiendo hacer crío pero hay otra parte de la de la población que para ellos representa una oportunidad imagina que en una ciudad pues eso es donde la gente mucha gente vive con menos de un dólar al día de repente pues dejen en barca donde estudié humanitario de una dimensión tremenda nos hay como dos mil agentes locales de Faluya abordando con la respuesta hay cientos de expatriado coches funcionando por todos lados hoteles digamos que el servicio de todo tipo restaurantes claro para una ciudad como ésta que estoy viendo este drama pero hay una otra cara llevamos es la de esta oportunidad que representa para mucha gente el poder trabajar teniendo los ingreso a través de la respuesta hice preguntan qué va a pasar cuando ellos se cuando la respuesta del el ébola se vaya cuando sacaba la bien

Voz 0313 18:36 la pregunta realmente lacerante Pepe Naranjo enviado especial del país a la República Democrática del Congo un abrazo muy grande compañero hasta pronto eh

Voz 1398 18:47 un abrazo muchas gracias que te parece

Voz 0313 18:49 de Luis este últimos que yo lo he leído esta mañana IB llamado mucho la joven llamó mucho la atención pero claro hay que entenderlo no hay que ponerse tú lo conoces conoces esa tierra gay que ponerse en ese contexto y tratar de asumir esa esa paradoja tan brutal de decir bueno está muriendo la gente pero por otro lado hay personas que están saliendo adelante con la ayuda que llega no es me parece brutal no sé tú cómo lo sientes

Voz 12 19:11 ya es siempre bueno en términos de grandes emergencias la al despliegue si la la la realidad no hay que saber que que que esta zona del país que bueno más que un país es un para mí un las zona geográfica un concepto geográfico pero bueno esto lesión del del país que lleva llevaba veinticinco años hay una generación que ha nacido en la guerra y no ha habido otra cosa que la guerra en su en su vida y desplazamientos y ataques después lado el olvido el al igual no enfermedades como comentaba antes ahora estamos viendo también en lo mismo Juanes una una enfermedad que con una vacuna se podía proteger pero que hoy desaforadamente pues puede fallecer sarampión en esta zona yo creo que esos en simplemente para contextualizar que libra llega en esta en este en esta situación de desamparo no del veinte de donde hay una una una

Voz 0827 20:06 a un nivel de Provença que el nivel de brutal en que

Voz 12 20:08 médica muy por debajo de lo de lo aceptable

Voz 0313 20:11 Luis Encinas experto en ébola de Médicos Sin Fronteras gracias un día más poroso asomarse a la ventana de un abrazo muy grande

Voz 12 20:16 gracias a esas ustedes adiós son las siete y media

Voz 0313 20:18 las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 19 22:28 sí

Voz 0867 22:35 ventana de Madrid Javier Casal se llama Nico tiene ocho años y al principio de este curso escolar explicó a sus compañeros de clase que no era una niña que les hice siente un Ana qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 13 22:50 hola buenas tardes en qué momento

Voz 0867 22:52 te enteras de que tu hijo quiere contarle sus compañeros de clase su historia que Strands que le asignaron sexo femenino al nacer pero que es un chico

Voz 13 23:01 bueno pues yo lo sabes siempre nosotros desde que fuera pequeño aproximadamente a los tres años ya empezamos a percibir que Nico pues no no tenía conductas hípica me niñas y en que estamos a percibir pues que eso no se mantenía en el tiempo principio pensábamos que era qué iba a hacer algo transitorio pero luego nos dimos cuenta de que permanecía ahí que bueno pues que iba que a es fue el momento en el que ya no empezamos a dar cuenta de que teníamos que tomar una decisión que era dar un paso más y empezar a informarnos acerca de bueno pues que que teníamos que hacer como tenemos que apoyarle bueno pues como teníamos tales sospechas

Voz 0867 23:39 hasta el momento el momento en el que él quiere comunicar sólo sus compañeros

Voz 13 23:43 eso es eso fue ese año no el año pasado minero el ocho de enero del año dos mil dieciocho Nico llego a clase icono gracias al enorme apoyo de su profesora Eva Planell el tomó la decisión de de llegar allí delante de todos sus compañeros plantarse y decir mira que yo soy de niño mella Mo'Nique ese fue el momento en el que Eva Planell el apoyo más importante a nivel escolar de mi Hope pues me llamó sucedido esto pues nos encontramos

Voz 0867 24:13 dicen los tiempos cambian la mentalidad ha evolucionado mucho pero supongo que bueno que es complicado no no sentir miedo al rechazo no sé cómo cómo viviste tú ese momento

Voz 13 24:23 yo la verdad es que debo decir que pues sí lo viví irregular no fue nada fácil solamente porque yo pensaba que que bueno pues también las expectativas respecto a los niños trans a los adultos tras entonces este que bueno pues que esto de eso iba a influir en el desarrollo de no pues todos los estereotipos que te animó inculcaron nuestra mente acerca de la de las de los adultos tal pues pues que todos iban a cumplir eso pues con generaba en mí una inestabilidad a una vez

Voz 14 24:53 yo que bueno como sucedió que me encuentre como como

Voz 13 24:56 pero vida perdida asustada con miedo vienen momento en los pasos cuidando ni cocido muchísimo más de pistas de lo que yo podía ir yeserías más lenta el que ayer no más de pista pues lo que a mí pues que en algunos momentos estar pérdidas algunos

Voz 0867 25:10 pues porque el estudia en un colegio religioso en Getafe no el centro el centro no sé si tuvo algún problema usaron han tratado de manera distinta a partir de entonces

Voz 13 25:19 una de las cosas más importantes precisamente es que es el el cómo ha vivido como cuando yo la experiencia de vivir que de la infancia de Nico en las aulas de las cosas más importante ha sido tan positiva esta experiencia que ha llevado a que caía precisamente ahí hemos recibido nosotros no el colegio haya recibido un premio por parte de la unidad gente tutor de la política municipal de Getafe precisamente por eso por la situación de inclusión y normalización Nicolás

Voz 0867 25:47 a Nadal un beso un beso Gordon pues de nuestra parte íntegra con mucho que hayas abierto la ventana esta tarde con nosotros si no haya contado tu historia y la de Nico

Voz 13 25:56 muchísimas gracias a vosotros por permitirnos alarde de la vivencia de la experiencia de esta de esta de los niños tras especialmente buena imagen positiva porque normalmente suele ser noticia las vivencias negativas como pecados al ser positiva pues es todavía más importante para que es dice pueda quitar el miedo tanto los protectores que tengamos que hablar un niño está como los padres lo tengamos su seno familiar pues que sepan que no pasa nada que adelante que les escuchen y que esté más sonado que es todo no sólo positivo pero se puede salir adelante sin problemas

Voz 0867 26:24 un beso

Voz 13 26:25 muchísimas gracias

Voz 0867 26:27 siete de la tarde y veintiséis minutos Vox abandona

Voz 2 26:30 hay deja en minoría el tripartito de Cibeles roto

Voz 20 26:33 el acuerdo en todas aquellas localidades donde haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición caso de Madrid que es el más conocido no estamos aquí para ejercer responsabilidades vacía de contenido autor

Voz 0867 26:49 vox destapa su acuerdo secreto con el Partido Popular acusa a los populares de incumplimiento pasa de aspirar a concejalías de gobierno a administrar su fuerza desde la oposición Carolina Gómez Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes Carolina bueno está por ver hasta dónde llega Vox con esta amenaza de momento al medidas se va a quedar con Villacís pero minoría

Voz 0821 27:08 sí porque Vox anuncia formar parte del gobierno en el Ayuntamiento de Madrid pasará a la oposición con sus cuatro concejales PP y Ciudadanos suman menos que el PSOE y Mas Madrid luego si eso no cambia Almeida Villacís van a sufrir para sacar adelante cualquier medida y no digamos por ejemplo los presupuestos de la ciudad el alcalde ha vuelto a hacer declaraciones esta tarde niega Almeida que haya habido un incumplimiento por su parte porque ni siquiera ha concluido el plazo acordado de veinte días para encajar a Vox en ese Ejecutivo

Voz 21 27:33 las estructuras del Ayuntamiento de Madrid no son in modificable y por tanto que hay opciones para que Vox pueda eh podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox que por cierto ya se ha hecho público y que nosotros estamos insisto dispuesto a cumplir dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid y por tanto Se hará Vox el que tenga que dar las explicaciones de porqué no ha permitido agotar el plazo de veinte días y en segundo lugar porque sólo tras una reunión sin previo aviso Llanos da por rotular pues no

Voz 0821 28:00 es en aquel encuentro al que se refería Almeida que se produjo la semana pasada en Cibeles el PP ofreció al partido de ultraderecha concejalías delegadas del Ayuntamiento de Madrid para los populares esto sería estar en el Gobierno pero el partido de Abascal considera que están en el Gobierno es sentarse en la junta de gobierno como se sientan el PP y Ciudadanos por ahí los naranjas en principio no pasa nada

Voz 0867 28:18 a ver cómo puede afectar todo esto a las conversaciones para la investidura de Díaz Ayuso en la Comunidad y yo no sé si puede dar estas negociaciones por rotas o no porque nos han llegado mensajes contradictorios en las últimas horas

Voz 0861 28:28 mi primero en Twitter Rocío Monasterio negó esta mañana que si hubiesen roto las negociaciones con el PP en la Comunidad horas después Iván Espinosa de los Monteros dijo lo mismo en el Congreso no Sarro todas ellas porque los pues bien en el perfil oficial de Vox en Twitter se dice claramente yo abro comillas Vox da por rotas las negociaciones en la Comunidad pasa a la oposición un mensaje muy confuso si nos ceñimos a lo que en teoría va a ocurrir mañana

Voz 20 28:54 ese podría abrir es una negociación para la investidura de una nueva presidenta del presidente y lo veremos a partir mañana

Voz 0861 29:01 a partir de mañana vos va a reanudar las negociaciones con el PP mañana van aclarar oficialmente la postura en la Comunidad la voluntad Isabel Díaz Ayuso es mantener su predisposición a entenderse con Vox ya negociar es optimista acaba de decirlo hace sólo unos minutos más

Voz 0268 29:15 eso más lo que nos une estoy convencida de que encontraremos ese punto al final entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto irían la idea compartir con el otro buscar ese punto de encuentro que lo ahí

Voz 0861 29:31 pues a todo esto los días Javier pasan en el calendario y el presidente de la Asamblea aún no ha iniciado su ronda de consultas con todos los grupos recordemos que la fecha límite para convocar un pero investidura es el próximo martes

Voz 0867 29:42 no ha querido intervenir en este programa esta tarde tampoco el Partido Popular ni Ciudadanos que guarda silencio Pepu Hernández portavoz del PSOE qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes que Vox va de farol realmente va a pasar a la oposición activa o realmente estas es una manera digamos de de presionar a su socio para que acceda Ile de lo que pide

Voz 13 29:59 me imagino que cada uno vamos tronco sus fortalezas yo no sé si hay fortalezas y debilidades porque cuando se muestra fortaleza por un lado hay claramente debilidades por otro no en el caso de de Pepe y sino darnos está mostrando unas debilidades bueno de una inconsistencia me da me da la impresión de que una inconsistencia entre los expertos creo que sinceramente puede no ser ilegal pero me parece que prácticamente reprobable es decir un alcalde y después ya no se lo hemos poniendo de acuerdo o no pues vamos a ver cómo sale todo esto

Voz 0867 30:29 convertir esta legislatura en una pesadilla porque sí claro sin los votos de Vox las iniciativas

Voz 13 30:34 Partido Popular y Ciudadanos no salen adelante bueno veremos realmente cómo acaba esto robo yo creo que es bueno pues a su oposición reforzar de Vox pues ella tendrá un reflejo como creo que ya está teniéndolo no directamente en las políticas de de el alcalde pues se modificar las estructuras como se modificar las estructuras del ayuntamiento para que todo el mundo tenga su sitio todo el mundo tenga su silla etcétera no cree sinceramente que esto no es no es serio esencialmente

Voz 0867 30:58 el acuerdo es tapado esconde una trampa no que hace incompatible el acuerdo con Ciudadanos es decir el Partido Popular viene a prometiera Vox algo que se compromete a no hacer con Ciudadanos

Voz 13 31:08 si todo es todo ha resultado extrañísimo no se entiende que que para que un taburete se mantenga en equilibrio pues las tres patas no yo creo que las transportadas las tenían muy claras todos lo que pasa que es que no han querido transmitir a los ciudadanos no ha sido un pacto no sé si secreto no sé cómo llamarle simplemente pues bueno no vamos a decirlo tapado no donde parece que nadie se sabía de nadie pero es cierto que hay algunos que están más empeñados yo creo que esos engaños entre los socios no

Voz 12 31:33 buen comienzo para un mandato

Voz 0867 31:36 Pepu Hernández gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes encantados de pronto en dos minutos recopilamos los datos sobre contaminación en Madrid y saludamos a María Neira directora de Salud Pública de la URSS

Voz 18 31:48 cinco

Voz 16 31:52 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana

Voz 23 32:03 David Broncano Andre Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce

Voz 2 32:15 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde es una maravilla clónico aislado Impreza sopesa ser tiros sí sí no por qué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia preocupa que la Cadena SER

Voz 24 32:47 hace un marzo acumula aquí tal queridos oyen Kardashian Mi nombre es James Harrison expedicionario fotógrafo de National Geographic Faust en recorriendo los rincones más salvajes del planeta a Floyd Landis citado las tribus más hecho Filadelfi pudo asegurar que por culpa de globalización no hay una cosa que se repite en todos los lugares que todos escuchan

Voz 0867 33:12 el peinaba hoy como hoy

Voz 24 33:14 a Gonzalo Sergio Ramos una vena de verdad

Voz 25 33:20 Agustinas deportivo con los el Deportivo la Ronda del gol

Voz 2 33:26 si quieres escuchar el larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer Stream o bajo demanda tú pones la hora

Voz 16 33:36 a seguir El Larguero en nuestra

Voz 2 33:40 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 0867 33:52 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos estés Almeida Martínez Almeida que encarna Raúl Pérez en el programa de Buenafuente

Voz 26 33:58 no todo lo ven

Voz 11 34:04 sí

Voz 26 34:04 a damos expira e imponer la Alex al cante

Voz 0867 34:16 el informe anual de Ecologistas en Acción que sea presentado esta mañana concluye que la zona de bajas emisiones la puesta en marcha de Madrid Central ha reducido un cuarenta y uno por ciento los niveles de NO2 registrados antes de su implantación nos lo cuenta Javier Gregory

Voz 0313 34:30 el dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que echan

Voz 0882 34:33 los tubos de escape de los coches sí que mata en España ocho mil novecientas personas cada año según el último dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente por eso es importante esta bajada histórica en sus niveles en Madrid desde que comenzaron a aplicarse las multas en Madrid Central como explica Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción organización que elabora informes con datos de las veinticuatro estaciones de

Voz 27 34:56 edición de Madrid las multas empezaran el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación más eh Abril fue el más bajo veintidós microgramos por metro cúbico la media que dice la la Organización Mundial de la Salud que no sabe sonoras de cuarenta estamos en la mitad

Voz 0882 35:15 pero no sólo baja desde marzo a junio el NO2 en la estación del Carmen en el centro un cuarenta por ciento también el retiro registra un descenso histórico del cuarenta y tres por ciento y Cuatro Caminos un treinta y cinco por ciento menos de NO2 por lo tanto no hay tampoco el temido efecto frontón

Voz 0867 35:32 la María Neira directora del departamento de Salud Pública de Medio Ambiente de la OMS qué tal muy buenas tardes Mérida La en Madrid como

Voz 1620 35:39 hola muy buenas tardes Easy responsable levanta

Voz 0867 35:43 en Madrid Central bueno no cabe duda de que de eso

Voz 14 35:45 el punto de vista esta luz pública hemos seguido con mucho interés todo lo que las grandes ciudades absorbía siempre en favor de mejorar la calidad del aire porque eso va a proteger la salud de las personas sea que confiamos cualquier plan que se ponga en marcha sea siempre para aumentar estas medidas para que sean todavía más restrictivas y en ese sentido que explota dejan todavía más a la salud con lo cual cualquier otra medida que sea encaminada a que no se proteja a los pulmones de la gente y que efectivamente la más alta evidentemente nos parece que no va en la dirección que haríamos todos los países del mundo

Voz 0867 36:25 el señor Neira usted sostiene que esas limitaciones generan medidas económicas positivas yo le pregunto cuáles no porque los comerciantes por ejemplo en Madrid a menos los críticos no tienen la misma percepción

Voz 14 36:38 bueno en todas las ciudades donde seguimos las medidas

Voz 13 36:42 control de la de contaminación del aire que es un

Voz 14 36:45 miles de ciudades en el mundo hay unas redes en las que seguimos todas estas medidas obviamente hay medidas legislación también que nos obligan a a tener que obligan a las dos límites de cooperación máximos hemos visto que es pacto es siempre positivo es decir a lo mejor en los primeros tiempos habrá que hacer alguna adaptación pero que luego el resultado siempre es muy positivo desde el punto de vista social porque la gente puede pasear desde el punto de vista obviamente de la salud porque mejora la calidad del aire pero también porque se puede hacer ejercicio no hay vida tan sedentaria hay menos accidentes y los comerciantes en las ciudades donde ha tenido seguimiento con esa posibilidad de los ciudadanos de de Pepe es pasear te te en fin de ver las tiendas de otra manera nos han confirmado que los negocios mejoran

Voz 0867 37:38 el Gobierno central debe actuar contra el Ayuntamiento de Madrid en caso de de no querer mantener algún tipo de restricción al respecto hay margen legal para frenar al actual Ayuntamiento de Madrid sin insiste en levantar Madrid Central

Voz 14 37:51 bueno francamente esa pregunta obviamente como responsable de Salud se me escapa pero

Voz 13 37:57 sí es cierto que hay legislación

Voz 14 37:59 supra nacional y comunitaria con lo cual está claro que todas las ciudades tienen que cumplir unos unas Norman fe de de niveles de contaminación oí Madrid obviamente no está esto todas las capitales europeas e indagó obviamente España tiene que responder por esos niveles en la Comisión Europea está muy atenta el año pasado ha habido negociaciones con algunos países que no habían llegado esos límites y eso se traduce tiene contenido después de de pues o de multas sin consecuencias también que claro que todo el mundo tenemos una responsabilidad sea a nivel central los que a nivel local te te cumplir con ese tienen por más que están impuestos también por la por la Unión Europea

Voz 0867 38:49 lo además porque esas multas no la pagan sólo los madrileños la pagan todos los españoles María Neira directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Homs le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana un saludo

Voz 14 39:00 con saludos gracias a ustedes

Voz 0867 39:03 estación va recorre el centro de Madrid a favor de Madrid Central Inés Sabanés ha estado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid

Voz 0861 39:08 para mí es una tragedia que estén desmontando medidas que eran urgentes y lo siguen siendo veremos si se desmontan no se puede revertir algo que afecta a la salud que ha sido buena porque las medidas ambientales hay que tomarlas porque vamos tarde porque no no lo dicen todos los jóvenes porque hay que actuar actuaría inca involución mejorar es posible involución un caos y desastre

Voz 0867 39:35 la y a las ocho y media los cuarenta organizan un nuevo concierto básico Opel Corsa el protagonista esta noche David Bisbal en el teatro

Voz 2 39:43 desde las ocho y media de la mañana desde

Voz 0867 39:48 si tú veinte las siete tres horas de la SER en la Comunidad de Madrid

Voz 2 39:51 disfruten del día hasta mañana adiós

faltan diecinueve minutos para las ocho de la tarde las siete en Canarias estamos ya terminando la Ventana Nos falta repasar recordar lo que queda del día

lo que queda del día con Isaías Lafuente que tenemos el patio

Voz 0827 41:26 vuelto eh muy revuelto muy revuelto bueno Vox ha desvelado el pacto secreto con el PP ya ha anunciado que como el PP lo ha incumplido pues rompe relaciones con esta formación lo ha hecho Iván Espinosa de los Monteros

Voz 20 41:37 el PP firmó a sabiendas un pacto con Ciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado con Vox así es sencillo el acuerdo con Vox habla con absoluta claridad de gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox a consecuencia vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido del otro lado y pasa a la oposición

Voz 0827 42:05 pues no sabemos si es órdagos Si esa amenaza velada pero bueno sobre esta presunta ruptura de Vox Toni Martínez y hacía una lógica pregunta

Voz 4 42:13 luego llega cuidado cuidado unos que se rompan en todos lados y ahora sean enemigos rompen el acuerdo en aquellas localidades donde consideran que ha incumplido pero como los ayuntamientos ya están constituidos las alcaldías no corren peligro con lo cual es muy difícil saber aquí si nos están tomando el pelo oro cada cual pues puede detrás y hace mucho ruido pero no hay una consecuencia práctica inmediata esto es tomadura de pelo vamos que a lo mejor es un farol esto en España y mientras tanto en el Reino Unido y Boris Johnson que es candidato al líder del Partido Conservador británico fue periodista quién se le ocurre lo que fue su jefe ha escrito un artículo sobre el una semblanza que la verdad es que le que les en la semblanza dice que es un sinvergüenza un ególatra Un banco en bancarrota moral y un cobarde siendo esto último ya lo de menos porque cuando te han llamado sinvergüenza en bancarrota moral ser cobarde que basta ya

Voz 0827 43:05 pues sí pero la verdad es que algunos pensarán que hablen de ti aunque sea para mal y aunque sean incluso tus amigos en fin del culebrón político se habla en todos los sitios y con cualquier pretexto lo demuestra la primera de las twiterías de hoy

Voz 31 43:17 como escudería si empezamos con Enzo Vizcaíno que triste sobre la actualidad televisivo Colita

Voz 2 43:23 alguien que haya visto Chernóbil me sabría decir si es correcto el protocolo de evacuación que están siguiendo los ciudadanos

Voz 31 43:30 vamos ahora con con Fire que twiterías sobre la estrategia de aprovechamiento sostenible de tele

Voz 2 43:35 Televisión Española ola de calor Antena tres ola de calor y cuatro ola de calor Telecinco ola de calor ola de calor kitsch la isla de la ola de calor Sálvame calor

Voz 0827 44:05 dicen que va a hacer más pero ya hace mucho calor y todo el mundo el que no la de política habla del calor que hace bueno salvo un ciudadano que se llama menú Lillo Garcés el único español que hoy no ha hablado del tiempo en su oficina lo ha localizado los especialistas hay

Voz 32 44:20 bueno me quita el sudor de la frente el el cuello porque está empapado me cambia la de camisa porque era tenían empapada negaban las cara les he a todo el mundo como mole digo presente legó hola qué tal buenos días y me he puesto a trabajar ya de mala noticia llegan los jefe que ha de que me he pasado toda la mañana enteras sin hablar ni una sola vez del calor iban puesto de patitas en la calle yo trabajo en la Agencia Española de Meteorología

Voz 0827 44:43 ah vale vale allí

Voz 32 44:46 poquito más con este experto

Voz 0827 44:49 pues sí me se sea pasado será un ejemplo pero se ha pasado todo el verano los chavales ya están de vacaciones y algún profesora emprendido una vacación indefinida con la jubilación hoy hemos hablado con Nacho García que es profesor de física y química del Instituto Magdalena de les que se despidió de sus alumnos con un tuit me voy satisfecho si tuviera mil vidas probablemente en las mil hubiera sido profesor bueno el tú lo han visto más de doscientas mil personas desde luego estaba hoy en La Ventana muy sorprendido

Voz 34 45:26 si realmente el primer sorprendido he sido yo jamás jamás hubiera hubiera pensado que un tuit que no tenía ninguna pretensión tuviera esa repercusión la verdad reconforta mucho una barbaridad

Voz 0827 45:41 la verdad es que la repercusión ha salido de su instituto ha salido de Avilés de Asturias pero de todas las respuestas que ha recibido las que más le han conmovido han sido las de sus alumnos

Voz 34 45:51 como es mucho los de mis alumnos me como muchos de mis alumnos que se acuerdan de mi con gratitud que recuerdan mis clases que recuerdan además de las enseñanzas de Física Química otra otras enseñanzas otros valores quiero les transmito esos esos mensajes son los que más me impactan

Voz 0827 46:09 son alumnos que algún día recordarán yo tuve un profesor que se llamaba Nacho García que me enseñó a amar el conocimiento bueno pues Nacho García nos ha confesado que él también tuvo un Nacho García en su vida siendo niño yo era muy malo Marte

Voz 34 46:23 si yo era de estos a matemáticas y entonces de repente Carlos Barragán que ya había fallecido un profesor apareció por allí transformó aquel lenguaje inexplicable simbólico sin ningún sentido en algo claro diáfano es la naturaleza no entonces yo gracias a ese profesor empecé a entender las matemáticas gente a interesar a interesar por la física por la químicas este hombre me cambió la vida yo quería ser como él

Voz 0827 46:54 profesores que cambian la vida bueno lo que le ha sucedido a Nacho es la parte buena de las redes sociales conocer a gente como él y que Nacho pueda recibir la respuesta que está recibiendo otras veces esas respuestas no son así lo sabemos hoy han estado en La Ventana Patricia Conde y Ángel Martín que procuran tomarse la actual edad con humor en su programa dar cera pulir cero pero claro no todo se toman con humor el humor que ellos practican les afecte o no les afecte las bromas Nos decía Patricia que la bruma va con nosotros no pero

Voz 35 47:23 hay gente que de repente se ofende claro que son absolutamente absurdas

Voz 9 47:27 en mil deviene en lo que pasa es que a día de hoy

Voz 35 47:30 pues tenemos una historia que se llama redes sociales que gente que se siente muy importante por tener ese pequeño altavoz en su poder y entonces está siempre ofendido y siempre está pues su frustración la quiere sacar fuera de alguna manera y entonces no hace más que ofender se ahí opinar que estaban dos figuras que están muy de moda ahora

Voz 0827 47:57 ya les estamos contando en la SER que los farmacéuticos de Madrid han amenazado con dejar de dispensar medicamentos a los afectados por el aceite de colza porque les deben siete millones de euros del sistema de salud no pueden seguir financiando estos médica momentos Nos hemos acordado de aquel problema el problema que ya teníamos enterrado en la memoria hemos hablado con Mercedes García afectada por este síndrome tóxico presidenta ahora de la asociación de consumidores Primero de Mayo

Voz 37 48:23 el pastillas y un coste mensual de unos doscientos seis yo yo tendría cobertura social

Voz 14 48:29 con exención en tener no

Voz 37 48:32 minado en las pusieron o no a las víctimas del síndrome tóxico no me lo personal con lo cual no tengo ni el derecho que tiene cualquier persona cotizantes con la sección que mi marido pues pagaría ocho euros mensuales pues muy cómodos

Voz 0861 48:47 qué tendría que abonar

Voz 0827 48:49 esa es la situación de Mercedes y de tantos otros afectados del síndrome tóxico que todavía siguen padeciendo las secuelas de aquel problema problema que empezó así cuando el aceite llegó a su casa por un vecino que lo vendía para sacarse un dinerillo cuando ella tenía veintiún años esperaba lo mejor de la vida y la vida cambió para siempre

Voz 37 49:08 yo tenía veintiún años casada ese año está preparando oposiciones como oficial administrativo para el Ayuntamiento de Madrid tuvo que abandonarlo todo por los Palau eran épocas de la máquina de escribir imposible tocar las teclas de la máquina la taquilla hacía el apoyo de los calambres que tenían hemos espasmos bueno pues cambias duda por completo no me casé años que antes no que que mi marido se casa seco muerta viviente amante cuerpo este cambio horario por completo

Voz 0827 49:43 nunca pudo trabajar desde entonces y casi cuarenta años después todavía tiene síntomas que le afectan día a día

Voz 0867 49:50 el hombre como Ucrania

Voz 37 49:53 tía sensitiva el problema neurológico calambre eh problemas metabólicos Nécora o de es que todo nuestro cuerpo fue sea aceptado no sólo órgano quedó