La Ventana (26/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias en Bruselas Josep Borrell acaba de explicar las razones por las que renuncia al acta de diputado de Parlamento Europeo con el Gobierno en funciones entiende que debe seguir siendo ministro de Exteriores corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:15 se queda de ministro porque el Gobierno está en funciones y como no se sabe por cuánto tiempo el presidente prefiere que se espere aunque asegura que su renuncia asumir el escaño no está reñida con ocupar un cargo de comisario

Voz 1 00:28 si las expectativas de una formación de un Gobierno a través de una investidura a corto plazo posiblemente la difusión no hubiera sido otra sería hoy como ustedes saben hay una incertidumbre

Voz 1628 00:46 las cosas son tres Miso Josep Borrell tras reunirse con el presidente saliente del Europarlamento consciente de que su decisión ha generado ya las primeras críticas hasta el punto que desde el PP culos Montserrat lo ha acusado de haber estafado al ciudadano

Voz 2 01:03 respecto a la investidura del presidente del Gobierno todavía no tiene fecha la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos Irene Montero dice que el Gobierno les ha transmitido que prefiere

Voz 0814 01:13 a gobernar con la derecha ni siquiera se ha producido un avance en la negociación en el sentido de que el Partido Socialista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara desde los que tienen más representación hasta los que tienen una representación más discreta pero que también es necesaria para para sacar adelante una investidura como podría ser el Partido Nacionalista Vasco

Voz 1444 01:40 los políticos en prisión por el proceso

Voz 1444 01:46 dónde estarán ingresados a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo y a las puertas de la cárcel está nuestro compañero de Radio Manresa Eduardo fue un buenas tardes

Voz 3 01:54 buenas tardes pocos minutos después de las tres entraban en la cárcel en dos furgonetas no logotipo así dentro de un convoy de los Mossos d'Esquadra todo esto después de traslado que ha empezado a las nueve de la mañana en la cárcel de Zuera y con un breve paso a las dos por Can Brians fuera les esperaban medio centenar de manifestantes que han aguantado bajo un sol de treinta y siete grados y con poca sombra dentro de poco rato las cinco Se espera que el president de la Generalitat quinto reales visite a las ocho está convocado un acto concentración con manifestación en una explanada al lado mismo de la cárcel

en el exterior se acaba de conocer el presidente de EEUU Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se van a reunir el viernes en Oaxaca en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Japón y el tiempo más de media España doce comunidades están en alerta naranja esto es riesgo importante entre ellas Andalucía Aragón las dos Castillas Madrid Navarra La Rioja País Vasco también mañana se suma Extremadura

Voz 0689 03:01 Madrid

Voz 1444 03:02 Isabel Díaz Ayuso hablará esta tarde con la candidata de Vox Rocío Monasterio después de que el partido de extrema derecha ya ha propuesto un documento para negociar una investidura de gobierno también conciudadanos en el que propone suprimir ayudas a los inmigrantes o eliminar el artículo que garantiza la protección integral de las víctimas de violencia machista el PP su Candy data Ayuso dice que está dispuesta a dialogar aunque advierte que no permitirá ver retrocesos en materia de derechos

Voz 0385 03:26 sociales colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid incluido los pertenecientes al ámbito de la sanidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentre la comunidad de forma ilegal con especial atención a la identificación y repatriación de los Mena haber en la Comunidad de Madrid hay un debate que a mi entender está superado desde hace mucho tiempo y es que en la Comunidad de Madrid queremos vivir en libertad con respeto con tolerancia desde luego yo pienso y quiero ser la presidenta de todos los madrileños

Voz 1444 04:01 los incidentes de odio por razones de orientación sexual han descendido en lo que llevamos de año hasta esta fecha el observar

Voz 0313 04:07 Torío contra la LGTB y fobia ha registrado

Voz 1444 04:09 ciento veintitrés incidentes frente a los ciento cuarenta y uno del mismo periodo del dos mil dieciocho

Voz 5 04:14 eso Marta Alberca el lugar donde más incidentes el localizan es en la calle seguido de las redes sociales la vivienda y los colegios e institutos hasta el momento también hay registradas diecinueve agresiones en el ámbito laboral veinte en el metro según datos del Observatorio tres de cada cuatro accidentes se han producido en la capital la mayoría en el distrito Centro en las zonas cercanas a los bares de ambiente Le sigue en la zona de Moncloa Aravaca en entornos cercanos a la universidad además la mayoría de las agresiones se producen por la noche según los datos del informe anterior sobre el perfil de los afectados el ochenta y tres por ciento eran hombres homosexuales y en cuanto al agresor el ochenta y ocho por ciento eran hombres que suelen actuar en solitario y que no conocían a las víctimas en cuanto al tiempo

Voz 6 04:51 saben que estamos en alerta amarilla por altas temperaturas hoy

Voz 1444 04:54 espera máximas cerca de los cuarenta grados a esta hora

Voz 6 04:57 tenemos treinta y cuatro en el centro de mano

por el momento es todo sigue la información en La Ventana nuestra web Cadena Ser punto com nuevos resumen de noticias a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 10 05:46 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes y tengo una duda o una pregunta en la Edad Dorada de la imagen cuando cada vez pensamos menos si miramos más sirve de tanto una fotografía quiero decir de verdad una imagen puede ayudar a cambiar las cosas a mejorarlas entiende Island tenía tres años cuando en septiembre de dos mil quince la imagen de su cuerpesito tirado en una playa de Turquía dio la vuelta al mundo lo recuerdan verdad se produjo una enorme conmoción a quién más que menos él escapó alguna lágrima incluso escribieron poemas para él pero seamos francos ha servido todo eso qué queda de aquel movimiento yo creo sinceramente que estamos peor eh porque se siga ahogando gente las mafias continúan haciendo negocio Europa endurecido su política de acogida a rebufo de TPG como Salvini que ya ex vicepresidente en su país en en Italia hoy tenemos otra imagen otro drama en otro lugar con otra criatura una niña de once años en este caso Valeria salvadoreña ahogada junto a su padre que el arremetió en su camiseta en un vano intento de protegerla cuando les arrastró la corriente en el río Bravo ellos intentaba llegar a Estados Unidos la fotografía es es tremenda es atroz pero tampoco servirá de nada absolutamente de nada Luis García Montero tiene una expresión muy acertada para definir ese fenómeno Piedad líquida claro que las imágenes del golpean claro que se nos revuelve algo no pero dentro de unas horas o a lo sumo unos días ese sentimiento se ha desvanecido como se nos va el agua entre los dedos Piedad líquida si vergüenza infinita bienvenidos a La Ventana

Voz 11 07:29 sí

Voz 12 07:38 ah no no no harén no la ha puesto

Voz 8 08:08 yo sí era

Voz 12 08:10 sí pero a la voz de niño

Voz 8 08:23 le

Voz 12 08:23 es decir que me dijo a mí son eh no me no ha puesto a Bogart

Voz 0313 09:05 también

Voz 8 09:07 Leo Messi a ar eterno

Voz 12 09:12 no no son pues a veces a Ares calma

Voz 13 09:27 no

Voz 8 09:34 la ciudad

Voz 12 09:38 no va a serlo más

Voz 14 09:50 sí a Isaías buenas tardes hola buenas tardes Jon Sistiaga de lo amigos que no gusta a

Voz 0313 09:55 esto es la foto de Valeria lo he visto lo visto bueno

Voz 14 09:59 pues sí Piedad líquida apareció un hallazgo de Luis García Montero yo creo que esto pasa pasa pasa habitualmente fíjate que empieza a pensar que ya no es un problema no es un problema ya sólo de medios de comunicación de que vamos muy acelerados de que no nos importa a los demás creo que esto esto lleva ocurriendo demasiado tiempo no somos capaces de de a pie darle a pie a darnos líquida mente de de algo que ocurre como en este caso no

Voz 15 10:33 en en Río Bravo eh pero luego no

Voz 14 10:37 esa esa pieza no se desarrolla ni siquiera tenemos la tenemos cuando la tenemos cerca quiero decir que somos capaces de fastidiar con una con una imagen como la de como la de hoy o como unos niños famélicos en Etiopía en la próxima hambruna que va a llegar con una imagen terrible que venga de un atentado de nuevo otra vez en en Alepo lo he tendremos la misma indiferencia aquí en cualquier semáforo con la misma persona que no encontramos contamos todos los días vendiendo la misma farola no sabemos ni su nombre y apenas recordamos su cara si tenemos que preguntarnos qué qué qué color de pelo tiene au si tiene algún

Voz 0827 11:12 algo unas algún grano en la cara y hay otra Piedad todavía peor que es la piedad que se va por él agua no porque al menos con estas imágenes se suscita esa piedad instantánea momentánea con fecha de caducidad líquido pero es que constantemente quiero decir Nicolás cada dos por tres Nos cuenta pues que sean hundido no sé cuántas pateras y allí había mujeres embarazadas ya había niños pero como no los vemos pues sencillamente pasan a formar parte de la estadística por lo menos hasta chavala a Valeria la hemos visto en una foto tremenda y esa piedad por lo menos sí que surge no pero hay otra que sencillamente se nos va

Voz 0313 11:49 Nicolas Castellano buenas tardes qué tal buenas tardes cada madre de Valeria dónde está

Voz 1620 11:53 pues la madre Valeria está ahora mismo en una de las Casa del Migrante de Matamoros en Tamaulipas y acabo de hablar son los minutos Carlas con el padre Gallardo el padre Gallardo forma parte de una red informal de religiosos que están en todo menos en las conoce las famosas Casas del migrante que son lugares donde llegan desesperadas esas familias están un tiempo y siguen siguen el camino el padre Gallardo que lo conocemos de otro viaje a México de otros momentos nos contaba pues bastante triste como había empezado la historia de esta familia la semana pasada

Voz 16 12:20 insólito de lo que estamos viviendo es la tragedia de este joven Onzonilla que se han visto en los medios de comunicación el a realidades muy difícil ellos estuvieron en la Casa del Migrante Sandra San Diego están Francisco diez Inés llegaron la semana pasada ellos traían papeles legales que en México les otorga para su estancia de un año una visa humanitaria ellos tendrían que venir a la frontera para pedir su número poder pedir el asilo hacia Estados Unidos es cierto que es cansado es desesperante tardan mucho en poder ellos y tener el acceso de Estados Unidos pero es eso sin embargo los hizo desesperar por eso se cruzaron de manera intentaron cruzar informó que cuando intentaron cruzar a la corriente los arrastró

Voz 1620 13:16 es decir la visa humanitaria que otorga a Méjico a todas esas personas que están en caravana en tránsito Estados Unidos tenían que esperar setecientos lugares setecientos números no estaba contando el padre que cada día está unidos como mucha autoriza a tres personas a pedir asilo que sabía que iba para largo sedes esperaron y así el domingo pasaron estos hechos

Voz 16 13:36 iban a causar ella se quedó en la orilla el fuel que intentó hacerlo luego ella abrió que se que se lo llevó la corriente ella pidió auxilio a Protección Civil aquí Matamoros desaparecieron ellos los encontraron hasta el siguiente día que era lunes ella pide auxilio para que la lleve nuevamente a casa inmigrante y es ahí donde comenzamos irse comienza con las autoridades respondió entes la gestión para para pues para ayudar a la cuestión legal de siempre

Voz 1620 14:14 ella queda en esa Casa del Migrante los recordaba el padre que el río Bravo siempre es peligroso desemboca en el Golfo de México hay muchas corrientes pero que además la lluvia de estos días lo había hecho mucho más peligroso Le preguntamos si ha podido hablar con esa madre en las últimas horas

Voz 16 14:28 ella está muy mal de ella de momento son momentos de crisis de repente tienen momentos bien pues para poder la solución a la situación que vive pero ella está afectada en su situación física afectada en su situación emocional y hay quedan de seguimiento hay que ayudarle que de manera espiritual también de manera humana con todos los propongamos para que hoy estemos pero pusiesen una excursión que afectan mucho tu su realidad personal que la vuelve todavía más vulnerable

Voz 1620 14:59 están ahora en trámites con las autoridades mexicanas de Salvador para repatriar los cuerpos esa madre está muy mal dicen que están teniendo las psicológicamente y hacía esta reflexión el padre Gallardo que es nombre que está muy acostumbrado desgraciadamente a este drama sobre si la imagen va a tener otra sentenció al dice que cree que sí que las imágenes a pesar de la inmediatez siempre se estabiliza sí pero cree que no es sólo responsabilidad de los Estados de que este tipo de muertes Can

Voz 16 15:23 esto no es un problema aislado es una situación mundial de movilidad y que se tiene que estar abierto a esas nuevas perspectivas que no se vea al migrantes delincuente porque no lo es en inmigrante es una persona que deja su lugar su estancia nadie quiere emigrar pero si hubiera las condiciones necesarias para estar en sus países de origen otra cosa sería pero no les cerramos la puerta a que los gobiernos no cierran las puertas

Voz 0313 15:51 fíjate Carles sólo mandato Hoyos estas palabras las contrapone con el discurso de Trump en el en el penúltimo mitin que se te ocurra de Suu ya precampaña electoral donde habla de los mexicanos y los centroamericanos que entran al país y les trate de violadores ladrones asesinos y demás tú pones una cosa no Laura otro en otra Bono y la conclusión en la que cada día

Voz 1620 16:13 lo voy a esta gente de los escucha habla con ello está controlando esa madre en este momento importante sabes de lo que habla mucho mejor que Trump no es sólo un dato para terminar para que nos situemos en

Voz 14 16:21 la imagen de este punto fronterizo de Méjico

Voz 1620 16:24 Texas cada día Estados Unidos deporte a ciento cincuenta mexicanos Illes atienden en esta casos de emigrantes ciento cincuenta al día cada día las dos casas que tiene el padre Gallardo en Matamoros en Reinosa pasan unas trescientas personas que quieren cruzar a Estados Unidos y así como sabe y como sabemos bien hay un montón de que esa es la frontera donde la gente intenta transitará hacia otra vida

Voz 0313 16:45 tú qué crees que va a pasar con la imagen de de esta niña

Voz 1620 16:48 eh pues desgraciadamente como hacías en tu reflexión inicial estamos demasiado acostumbrados a que el impacto sea efervescente a que la solidaridad sea dejaste TAC que la solidaridad sea virtual que no tiremos las manos a la cabeza puntualmente cuando hay picos dramáticos pero los sí harto como yo coincido con el padre Gallardo es que esto es responsabilidad de todos somos todos los que elegimos a la gobernante somos todos los que permitimos que Salvini que el Gobierno español no permita que los barcos de rescate vayan al Mediterráneo que Trump manda el Ejército o que el propio Gobierno mexicanos te siendo cómplice ahora mismo de alguna manera con estos hechos no

Voz 0313 17:23 bueno la tragedia de una familia que venía del Salvador ha ocurrido en el norte de México en la frontera con con Estados Unidos está muy bien conocer las cosas irán información al menos para poder formarse opiniones en la otra punta del país se acaban de publicar El País El País periódico ha publicado tras reportajes bajo el título La Frontera desconocía de América que la verdad es que no tienen desperdicio allí se cuenta la vida en Chuck un remoto poblado mejicano que vive de la cocaína que expulsa al mar enseguida lo explicaremos en Blu Creek que es el poderoso motor económico de los menonitas una especie de de Estado aparte de de mundos singular en Puerto Barrios que es un oscuro lugar de de Guatemala en el Atlántico donde también se puede seguir el rastro de la de la droga y todo lo que todo lo que implica vamos a saludar enseguida al autor de estos reportajes pero antes escuchen tres fragmentos que nos sitúan en la pista de cómo se vive en algunos lugares del mundo

Voz 0689 18:18 Don Luis se despierta cada mañana frente al segundo arrecife de coral más grande del mundo sin embargo camina con los ojos puestos en el suelo el dice que sólo sale a comprobar que todo está en orden pero durante el paseo escucho por primera vez un verbo nuevo Player la incansable búsqueda de ladrillos de cocaína lanzados junto a la orilla por las avionetas no Player aquí es como no ser católico en el Vaticano

Voz 17 18:41 sí sí

Voz 0313 18:45 eso eso es en Chuck segunda escala segunda etapa Blue Creek

Voz 0689 18:50 Fonseca alcalde de la localidad en Belice en la que habitan ochocientas familias menonitas admite que el lugar es perfecto para una operación que se resuelve en cuestión de minutos el piloto envía las coordenadas una cuadrilla ilumina la pista con botes y trapos empapados en gasolina la avioneta aterriza descarga en poco tiempo la mercancía está del lado mexicano rumbo a Skaar Cega y el Golfo de México uno de los principales puntos de paso de drogas

Voz 18 19:15 inmigrantes y tercera etapa

Voz 0313 19:18 Guatemala aportó barrios desde los años setenta

Voz 0689 19:21 los puertos del Atlántico guatemalteco han sido utilizados como corredor de cocaína desde que hice llega en seis horas formar a Miami y la droga salía camuflada en contenedores de frutas hortalizas au Camarón Puerto Castilla no cuenta con cámara de frío durante las inspecciones por lo que las compañías aseguradoras presionan con millonarias demandas contra el puerto en caso de que se daña la carga así que los agentes se limitan a revisar latas plásticos su vehículos a un ritmo de unos diez al día casi el uno por ciento del total entre los que se incluyen los sospechosos de fraude fiscal de los cuarenta policías con los que cuenta el cuerpo ocho están destinados a antinarcóticos repartidos entre

Voz 0313 20:00 turnos dos policías por turno para

Voz 0689 20:02 dolar el paso de mil contenedores diarios Imola un perro policía

Voz 18 20:10 Jacobo García buenas tardes

Voz 19 20:12 qué tal muy buenas las como es el cómo

Voz 0313 20:14 Banier del diario El País que afirma estos tres reportajes el forma parte de la delegación de de México como es Molly por cierto qué tipo de perro es

Voz 20 20:24 que son Pastor Belga campaba jugueteando junto a los

Voz 19 20:28 tardó de una apacible y entrañable estamos no

Voz 0313 20:32 estaría atareado el animal no

Voz 19 20:34 pero como loco porque hay dos agentes para esos mire como con pabellón y contenedores el pobre perro ahí hay tres tiene que encargarse casi de contenedores el tamaño de un contenedor el todo retornó con trepar por encima unos minutos es suficiente para dar por correo indicaron una cantera

Voz 0313 20:51 oye Jacobo después de de de vivir lo que has vivido para escribir estos tres reportajes con qué conclusión te quedas de cómo se vive en esa parte concreta del mundo de cuál es el futuro de los jóvenes de cuál es el día a día en fin de la gente que playa que conclusión este quedan en la cabeza

Voz 19 21:08 te en el hilo de lo que comentaba dice la necesidad de poner el foco mediático una forma el que es lo que pretendemos pretendido el el país imponerse en otro lugar que no sé que nos va marcando Donald Trump dice ha hecho de la la la peor del mundo siempre intentando ver la realidad la de la frontera del norte con el sur que está aquí en estas mil kilómetros casi desconocidos que pretendíamos era esa primera conclusión de aquel una realidad de la que no se seguros idea y queremos contar y luego la sensación Gador llega tengo muchos años en en Méjico pero de un lugar tan remotos como abandonado donde la corrupción del narcotráfico se mezclan con lo que el Estado y la normalidad fronterizo a dos familias que pasan de un lado a otro a estudiar la visita de la familia buena como Marsé o simplemente a comprar y vender desde antes de que se llamara contrabando

Voz 0313 22:03 el último reportaje el de el de Puerto Barrios en la Costa Caribe de de Guatemala entre Belice Honduras bueno que sepan los oyentes por cosas sino han leído que se van contando no hay además el problema de la droga actúan también las las pandillas la las maras lo lo que sea de ahí no bueno y en este último caso local iniciado últimamente que tú lo cuentas es una cacería de taxistas lo puedes explicar por favor

Voz 19 22:26 sí es que es que fue la llegada bastante bastante dura llegaran a un chico un hostil como eso de Puerto Barrios lugar donde pasa mil camiones diarios polvoriento que una zona paradisiaca en lugares es es una auténtica ruina pero montaron un chuches Suite y que de repente el pico tras los quería seguir avanzando a partir de las siete de la tarde porque las autopsias de los pandilleros llegan principalmente del Salvador y resulta que empezaron a extorsionar a exigir el derecho de piso como ya Mónaco hasta asustó

Voz 21 23:02 esto se pegaron lo que izquierda

Voz 19 23:04 me fue intentar sobornar vamos intentar pagar de alguna forma a estos fallecidos en realidad una trampa lo estacionaron ido sin echar ubicaron por una paliza

Voz 21 23:15 en total a mediados de febrero en la que uno de ellos

Voz 19 23:17 murió y el otro todavía bastante la vida una fuerte pues viene la la respuesta de la pandilla puedes ir a partir de ahora toque a las siete cualquiera que esté a pasar a esta hora manejando conduciendo en la calle que el aficionado y así fue otra van van seis taxistas cuatro asesinados otros dos siempre la vida de una muerte y a partir de las siete lo sorprendente es que todavía hay valientes que siguen saliendo a conducir pero pero de verdad que el ambiente fantasmagórico no Fargo sabes

Voz 0313 23:46 que cualquier

Voz 19 23:49 que hay mucha un disparo en la cabeza

Voz 14 23:51 eh Jacobo queda soy Jon Sistiaga eh oye lo primero felicitarte por el por los reportajes que está en la mejor tradición de García Márquez hacía tiempo que no leía un reportaje tan bueno buen señor informativamente hablando y tan tan bien escrito me aventuro a decir qué futuro candidato a a unos a un Ortega y Gasset ahí lo dejo eh

Voz 0313 24:12 mira el promotor dentro bueno ahí lo dejo a mi manera

Voz 14 24:15 a lo que yo creo que Jacobo explica es algo que por ejemplo Nico lleva haciendo mucho tan mucho tiempo con con la la inmigración que llega aquí a a Europa que eso explica dar de donde de donde viene esa emigración inculto y muchos casos de dónde viene y en el caso de de México de donde viene la droga ahí abajo en lo que ellos ya han llamado la frontera desconocida o que él también llamó en su momento el Caribe turbio no es es donde se cuece todo esa es la frontera desde un lado a escalar en el otro lado por donde pasa toda la migración que luego va a llegar a la frontera que intenta defender Tram por esa frontera de secuela básicamente toda la la droga que vienen tanto de Colombia como también de Perú también de Venezuela y que en su primera etapa aparca ahí en esas zonas exploradas llenas de indios mosquitos abandonadas por todo el mundo o de menonitas que como dice Jacobo también han sido acusados o de de narcotráfico y esa droga inicia su camino dejando su rastro de sangre por todo México no eso es lo que luego él pretende para lo de siempre lo que tú decías Carles el problema empieza estará bajo mucho más abajo empieza igual que en España está en el Sahel está en la pobreza en las guerras en la destrucción que hay que hay en África no por eso la gente quiere dejar atrás ese pasado IPI quiere empezar a subir no

Voz 19 25:34 que una vez que totalmente de acuerdo que cuentas porque en realidad el ángulo centroamericano uno de las de esquina es más violenta en el fondo lo que hay ahora es una la crisis humanitaria de unas dimensiones tremendas y lo que hay dos migrantes ya no salen es que en darla cuando tú yendo de la persecución de las pandillas todo el entorno del cambio climático que está quedando las zonas de de está pensando en sus hogares a miles de personas a ese sumado la revitalización ya una especie de segunda juventud que está teniendo el canal del Caribe de todas la Ruta del Caribe aprovechando una Venezuela descompuesta que cada vez escucha más y más avionetas de cocaína y lanchas rápidas con República Dominicana icónica de Colombia formando un triángulo realmente hecho violento corrompido donado los pues está notando norte te lo que empieza como telón mucho más abajo

Voz 0313 26:25 Jacobo García compañero del diario El País Hoyo muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ahí nos sumamos a la felicitación por el por el trabajo de verdad ha sido un placer

Voz 19 26:34 muchísimas gracias a vosotros porque en un abrazo

Voz 14 26:37 hasta luego

Voz 26 28:17 frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada renunciando a llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina está exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 10 28:40 apartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazamos el pijo aparte soñaba era bastante más alto

Voz 26 28:50 lo que ella y la muchacha se ve obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar

Voz 10 28:59 su Kuerten halagos una voz Rom meridional y persuasivo sus bellos ojos hacían el resto

Voz 26 29:07 tiene una cosa necesitase el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo vienés

Voz 27 29:16 Theresa

Voz 26 29:17 a la universidad preguntó el pijo aparte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto y acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio cedido

Voz 10 29:31 el bajando la cabeza ella preguntó Itu

Voz 26 29:36 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard los tontos claro

Voz 0689 29:43 últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis Cadena Ser el de escuchen

Voz 24 30:03 sin prisas la vida suena otro modo piensan de otro modo el día

Voz 0689 30:10 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas síguenos también en Cadena Ser punto con quién

Voz 30 31:03 si algo no pierdo buscan ante Costa de Oaxaca

Voz 31 31:11 no mes fueras Maki Tate clavadita en el alma les pensando en mi viejo

Voz 30 31:24 cada día un ratito me pasa

Voz 31 31:28 cuando asiento al pedir Mercalli todo se calma

Voz 32 31:34 eh

Voz 31 31:36 el primer cuarto vecinales que brinda plegaria mal aunque sea

Voz 33 31:50 ah

Voz 31 31:53 soy

Voz 34 31:54 cuanta un secreto me pedí un acta ya en el TC como hacía mi hermana

Voz 0313 32:09 esta tarde me he dado por las preguntas si antes no es interrogado vamos sobre el valor real que tiene una imagen ahora les planteo otra si en lugar de estar cada vez más lejos de la naturaleza estuvimos más cerquita acaba de publicar un libro titulado lenguaje secreto de la naturaleza por Plaza Janés que recopila pequeñas historias de un biólogo conservacionista y defensor de los animales que se llama Óscar Aranda Oscar este Aranda y cuyo objetivo es es cubrirnos la inteligencia de las plantas y de los animales y devolvernos la conexión perdida con el medio ambiente

Voz 35 32:42 eh

Voz 36 32:43 la magia de crear vida es el mayor atributo que un están que puede llegar a tener una libélula una mariposa un gran cocodrilo que descansaba en la orilla la escuchó y mientras veía como la mariposa alzaba el vuelo ignorando sus palabras le replicó la verdadera magia no está en crear la vida sino en sustentar la una conversación tan profunda entre una libélula y un cocodrilo es cosa de libros de literatura fantástica o tal vez de algún género más especializado como fantasía científica o filosófica pero si se diera el caso en el que ambos animales pudieran hablar debatir cómo lo hacemos no

Voz 14 33:18 otros ambos argumento serían igualmente cierto

Voz 36 33:20 desde el punto de vista de cada uno sin embargo en mi opinión es respuesta del cocodrilo tiene una filosofía más profundo tal vez porque el ambiente donde suele vivir sorprendentemente inhóspito le ha dado importantes lecciones va en Liga

Voz 25 33:36 buscar ganando buenas tardes

Voz 0313 33:39 hola muy buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana

Voz 37 33:41 muchas gracias lo primero de venimos

Voz 0313 33:44 de hablar un buen ratito de México de realidades duras y turbias quiero contar a los oyentes de La Ventana que Óscar por sus trabajos de protección de los huevos de tortuga en su país en Méjico tuvo que salir por piernas no no no exagero verdad Oscar

Voz 37 34:04 pues no no exagerar con amenazas de muerte tuve que dejar esa fantástica labor de protegerlas para venir a vivir aquí a Alicante donde trabaja se jardinero verdad si hay que trabajar

Voz 0313 34:16 oye pero da pero amenazas de muerte que por parte de quién llegaste a saberlo algún día

Voz 37 34:21 que bueno no de las mafias básicamente prefiero no saberlo gente muy cercana a mi gente involucrada en el Gobierno fue que en medio de la la advertencia Ifrán dos dos llamada distintas en el que me hicieron darme cuenta que eran reales

Voz 0313 34:37 bueno bueno hoy este libro que nos conecta con la naturaleza o al menos lo intenta de una manera sencilla y divertida esto es una respuesta a la pérdida de empatía de que tenemos cada vez más con la naturaleza o qué es

Voz 37 34:48 sí definitivamente hay un déficit de naturaleza y nosotros necesitamos reconectar porque hay hay una situación mundial muy alarmante pero también hay una una realidad que es fantástica y precisamente esa es la intención de darle voz a esos seres fantásticos que tenemos alrededor que nos acompañan en el día a día y que sus vidas son más complejas de lo que imaginamos

Voz 0313 35:13 que es la la plantee licencia por cierto que has descubierto de las plantas en todo este tiempo que quieras compartir plantea vigencia me encanta el palabro

Voz 37 35:20 bueno es un es una palabra que acuñado yo pero básicamente está está está basada en en lo que se llama neurobiología vegetal que son un término que acuñó un investigador italiano que es esa esa neurona la la inteligencia de las plantas que que es real que hay una comunicación como tradiciones neuronales como las que ocurre nuestros cerebros ayer lo hacen a través de las raíces en comunicación químicas por de encima de bueno cosas muy complejas pero que al final se comunican

Voz 0313 35:49 pero pero se comunican y toman decisiones entre ellas no se para protegerse por ejemplo

Voz 37 35:54 sí definitivamente se ayudan unas a otras ese se comunicase invicta dan avisos cuando hay alguna alerta cuando hay que una alarma crean alianzas de guerras hay que reconocer también con otras especies inquietado una red de comunicación similar al Internet moderno en el cual ellas ese transmiten mensajes

Voz 0313 36:14 oye este libros lleven Guaje secretos de la naturaleza es una enciclopedia de historias de anécdotas de de de vivencias un goteo y lo que te perdono la vida como muy rotar a tu cómo fue eso un pulpo que te cambió la vida una gaviota en tu boda por dónde empezamos Oscar a ver por el cocodrilo va

Voz 37 36:32 es que bueno oye yo yo la verdad es que ha asumido muchos riesgos si se me he metido en bastantes problemas que por suerte los animales no aún no se han puesto de mal humor y me han ayudado no el caso de Cocodrilo fue muy curioso y rápidamente pues eso yo por llegar a unos turistas mostrarles a un cocodrilo de cerca y cómo eran capaces de responder a un llamado de un ave chapoteando en el agua Se me ocurrió chapotear yo con una con un palo de la orilla y no calcule la velocidad con la que se me acercó Mejide un segundo y al volver ya estaba el cocodrilo frente a mí claro estas de cuclillas no te puedes echar a correr porque te persigue van vamos saltan son muy rápidos así que tuve que con la mejor de las sonrisas que los turistas ni siquiera se dieron cuenta del peligro pues y marcha atrás poco a poco muy lentamente como una mantilla y me aleje lo suficiente del cocodrilo antes de de alejarme no antes de de estarás algo

Voz 0313 37:27 yo iré y en ese momento en que os miráis a los ojos que que que te rondaba por la cabeza Oscar

Voz 37 37:33 pues no fíjate que me miraba con curiosidad más que con hambre y a los pocos meses realmente atacó una persona que admitió le arrancó un brazo así que tuve mucha suerte pero es verdad que no nosotros somos muy imprudentes y a veces los problemas los accidentes

Voz 21 37:50 corren por precisamente porque nos metemos en

Voz 37 37:53 no debemos yo yo yo gaviota duda bueno la gaviota pues me hizo llegar tarde y me arrepiento yo muchísimo de las fotos porque salgo salgo fatal de las fotos por culpa de la gaviota pero al final es una gaviota que tenía problema de salud y que tuvimos que improvisar un refugio en la en la terraza y claro eso de la media hora antes de la boda tuve que pensar oye llego tarde a la boda o dejó a la a la gaviota en peligro de la boda menos mal que mi mujer sabe como sucede friki igual me espero

Voz 0313 38:29 iba preguntarte si sigue que si no

Voz 37 38:32 que por ahora ella ella sigue siendo me migran apoyo

Voz 14 38:36 he oye oye Oscar a la Interpol hace unos años publicó por primera vez una lista de delincuentes medioambientales sí sabemos que el tráfico de especies es el nuevo gran negocio de las grandes redes mafiosas

Voz 25 38:49 además de la droga tras pasar clásicas las armas

Voz 14 38:53 etcétera a mí me han ofrecido en el mercado de Tepito en el DF huevos de huevos de tortuga a un precio desorbitado que por supuesto no no llegué a comprar esa esto es un esto es un gran negocio tú crees que has descubierto que has que has trabajado sobre la inteligencia de las emociones de las animales y de las plantas que están intentando general la naturaleza una especie de red de defensa de de resistencia contra contra nosotros contrato estos delincuentes medio ambiental eso o eco terroristas se están dando cuenta de que de que estamos yendo a por ellos

Voz 37 39:30 pues mira que que no lo dudo eh yo no lo puedo comprobar pero

Voz 21 39:34 es sin duda lo que lo que mencionas es muy cierto

Voz 37 39:38 y hay hay más inteligencia de la que nosotros vemos probablemente el problema es que no la la comparamos con la nuestra que no es igual pero pero son capaces de reaccionar sí ha ocurrido ya está al el la película sorprendente que había de que las plantas se defendían y liberaba venenos en en el en el aire y eso ha ocurrido con animales en África y que lo mencionó también en el libro algunas acacias que que se defienden de la del sobrepasar creo que no dudo que en algún momento las los árboles lo puedan hacer

Voz 0827 40:10 sí que me ha gustado mucho tu momento cocodrilo porque eso demuestra que lo que mata no es el animal salvajes sino lo que mata es la tontería no el desconocimiento es decir a veces nos metemos donde no

Voz 38 40:20 eh nos debíamos meter

Voz 0827 40:23 turismo también está propiciando esta serie de acercamientos y es verdad que los pobres animales cuando están ahí sencillamente el protege en su entorno

Voz 37 40:32 es que ya no tienen donde ir ese es el problema

Voz 0313 40:36 Oscar Hinault pregunta de dónde te viene esta pasión por la naturaleza los animales y las plantas por donde viene te ve niño o alguien de la transmitió es vocacional donde surge eso

Voz 37 40:46 bueno yo creo que hay hay una parte vocacional sin duda pero también depende mucho cuando eres niño que tantos de hacer gato familiar la naturaleza yo tuve mucha suerte que me que mis padres me me hicieron convivir bastante intensamente la naturaleza y eso me abrió los ojos en la guía de tus padres es muy importante y por eso es tan importante que que las los padres saquen a los hijos al parque da al zoológico al al bosque para conectar

Voz 0313 41:12 Óscar ese Aranda autor de lenguaje secreto de la naturaleza gracias por estar esta tarde en La Ventana hay mucha suerte

Voz 37 41:17 encantado de la contigo gracias con vosotros

Voz 0882 41:26 amanecen Rivas una de las ciudades más ecológicas de la Comunidad de Madrid Pedro Ángel se sube a su camión y comienza a recoger los contenedores amarillos donde se depositan los BRICS los envases de plástico

Voz 39 41:43 sólo antes a las cinco menos cuarto empiezo la ruta a partir de la mañana glosó las horas que estás aquí sentado en conduciendo

Voz 0882 41:54 lo de cada día este trabajador de Rivas Madrid la empresa municipal de recogida de residuos urbanos sigue la misma Ruth

Voz 39 42:02 os explicarían con un camión que me gusta como lo estoy haciendo muy la verdad que disfruto yo en este trabajo porque no estoy disfrutando disfruto con este trabajo hay que trabajar otras cosas y en este trabajo ahora mismo discuto sobre todo bueno para el ambiente para muchas cosas que no sé cómo explícame el cambio de guardia les explicamos muy bien pero yo veo que si es que es bastante bueno esto

Voz 0689 42:25 su ruta pasa cerca de una estación de metro de de un centro comercial pero no toda la gente nos confiesa colabora echando los envases en el contenedor amarillo gente suele son un guarda en muchos siglos

Voz 39 42:39 delante de mí ha acogido hoy a los fueras intermodal tal está el controlador eso sí que es verdad eso lo visto y viendo la gente no es que uno concierto a la basura no estuvimos Mis compañeros ir a suelen recogerme tendrán delante mía suele decir suele y otro grupo qué hace que recoge las cosas me entraba dentro cubos ellos manden delante nuestra siempre Pedro Ángel cuando

Voz 0882 43:03 no se despide cree que ese trabajo de reciclaje no es para los robots pero teme que así será en el futuro no sé yo creo

Voz 39 43:12 no lo veré seguro pero veo cuenta más más teología Superdome no no no lo veo bien por lo menos yo veo hasta cierto punto no tanta tecnología porque estas cosas tantos censores hemos más averías que otra oreja

Voz 15 43:27 también recicla un espacio en colaboración con el de su

son las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 41 44:42 ah

Voz 42 44:45 la polémica de Science

Voz 8 44:49 el Ayuntamiento de Córdoba gobernado con

Voz 0827 44:51 el PP y Ciudadanos se ha estrenado con la decisión de recuperar el nombre de tres vías urbanas de referencias franquistas que fueron sustituidas por la anterior corporación de PSOE Izquierda Unida en aplicación de la Ley de Memoria Histórica dicen que sólo recuperan nombres que son populares e históricos para hacerlo utiliza una artimaña un punto infantil así la calle memoria del golpista José Cruz Conde será ahora la calle Cruz Conde la avenida Conde de Vallellano ministro franquista será avenida Valle ya

Voz 0689 45:22 no irá de Antonio Cañero que fue un rejoneo

Voz 0827 45:25 peor pero además matarife de haciendo republicanos en su segunda actividad pues era ahora plaza cañero dicen que con esta mutilación se pierde ya toda connotación franquista que es como si en Alemania una impensable calle Adolfo Hitler pasase a llamarse calle de Adolfo bueno sucede que aparte del ejercito trilero con el que pretendan embaucar a la vez ciudad estos partidos que tanta prisa se han dado son los mismos que se oponen a la exhumación de Franco porque no es de extrema urgencia son los que consideran que trabajar por la memoria es reabrir heridas aunque la desmemoria parece que no la reabre los mismos en el caso del PP que pidieron un referéndum para cambiar las calles franquistas y sin embargo ahora lo han hecho por decreto los mismos que enarbolan la ley para que otros la cumplan mientras ellos el asaltan a la todo

Voz 0313 46:11 era cuando les conviene en este caso

Voz 0827 46:14 sí de memoria histórica quizás la maniobra pueda tener una parte positiva ya sigamos jugando con su escrito Si yo fuera presidente plantearía a esta oposición tan creativa exhumar a Paco seguro que entonces lo apoyarán porque el quién va a pensar que Paco es el dictador

Voz 43 46:34 pero es que todo la risa Jones

Voz 0313 46:35 llaga que pero es que no es para menos lo que pasa es que es verdad noticias propia del Mundo Today pero seria ya está ocurriendo ya ocurrió en un ayuntamiento democrático además en una capital como es como es Córdoba irá noticia insisto más propio de El Mundo Today coincide con algo mucho más serio muy importante que es que en Madrid en la Universidad Complutense se está celebrando estos días el mayor congreso del mundo sobre estudios de memoria donde participan pues casi mil quinientos especialistas de de cuarenta y cinco países y que trata de ampliar el foco sobre cómo reaccionamos en el presente con nuestro pasado y la proyección que tiene ese pasado moría en el en el futuro Francisco Ferrándiz buenas tardes

Voz 21 47:15 hola buenas tardes que trastoca es antropólogo

Voz 0313 47:17 social del del CSIC es uno de los organizadores de esta cita no hemos llamado para eso eh pero la noticia de Córdoba no me resisto a comentar la como usted por favor quiero decir no no sé lo qué es eso de verdad

Voz 21 47:32 hay poco que añadir porque he dicho eso darnos fue entrar al es algo realmente patético no sé exactamente a quién están Crime encasillar no porque es una es una evidencia no que que que Ferson juegos un truco para devolverlo a los nombres Players pues eso pues por la puerta de atrás no

Voz 0313 47:50 Francisco y decíamos que es muy importante en esta cita de la de la Complutense de Madrid lo de ampliar el foco para entender la memoria histórica de un país resulta básico compararlo con el proceso que hayan tenido otros por ejemplo compararlos ayuda sí o no

Voz 21 48:05 por supuesto el hecho parte de dos objetivos este congreso es precisamente eso nosotros sí que vamos a más de quince años trabajando y hemos visto en España tenemos un grupo de investigación allí una de las características que tiene más importante es la parte que es interdisciplinar estudios de memoria es que es completamente comparado mostrarnos los nosotros logramos exclusivamente la memoria histórica en España siempre ha trabajamos en relación con por ejemplo Argentina Chile actor también Bosnia podía Francia Inglaterra entonces en los procesos de memoria son muy distintos comparten elementos que comparten agentes comparte tipos de víctimas entre otras etc pero que luego cada uno de ellos se desencadenan una forma muy distinta para entender bien lo que está pasando en España tenemos que entender cómo funcionan los procesos de memoria a nivel global en todo en todo el mundo no este congreso lo que tras esa ese ese marco comparado que esperamos que no sirve para entender mejor lo que dos de los últimos veinte años desde el punto de vista pues han sido

Voz 19 49:01 no

Voz 21 49:02 digamos que no no excesivamente enriquecedores sobre ciclos

Voz 14 49:06 Francisco con todas la lo los expertos que han venido de todos los lados está habiendo sorpresas o se sorprenden de lo que de del debate sobre la memoria histórica en España o lo que en España llamamos la memoria histórica en otros lados le llamarán pues no se pasados traumático le llaman antes

Voz 0313 49:22 sería acción

Voz 14 49:24 convivencia pacífica coexistencia no violenta no lo sé cada uno como decías centra sus propios procesos pero allá donde haya una geografía una cartografía del horror del terror por cada haya habido una guerra hace diez años a una masacre un genocidio una guerra civil hace setenta hay procesos procedimientos que que que se repiten yo no sé si si aquí cuando viene pues esta profesora alemana que habla hoy en el País So Ho otros expertos sí eso es os dicen pero bueno nosotros en que en que os estáis liando con esto que si si es tan sencillo como que habrá que sacar los muertos de las cunetas no

Voz 21 50:00 pues sí vamos a verlo lo primero es que claro la los los extranjeros alucina en coletas español no porque la transición hay que reconocerlo tiene un enorme prestigio mundial no se estudia lo es esas políticas ha sirvió de ejemplo para todas las secciones otros lugares de mundo y por lo tanto que de repente una celebración que ha sido la Federación de nietos diga queremos repensar la relación con el pasado y entonces bueno pues empiecen un proceso exhumación de fosas comunes como todos conocemos no

Voz 20 50:29 bueno eso de alguna manera a otros formados

Voz 21 50:32 la percepción del profesor

Voz 19 50:35 en España no entonces están muy

Voz 21 50:37 vendidos Domingo que están sorprendidos cuando se les lleva el Valle de los Caídos es que realmente no dan crédito a que un monumento natural de esa que es la escenificación del nacional catolicismo este todavía activo digamos que la los los discursos los relatos de El sean los mismos que hace cincuenta años

Voz 0827 50:52 y que el prior siga sosteniendo en estos momentos que su monumento a la reconciliación es que claro lo que lo que resulta increíble en España es que ochenta años después no podamos consensuar lo básico es que había un régimen democrático contra el que se levanta un golpista y que después ese golpista no es que reconduzca la democracia ya instalada en la República sino que crea ni siquiera la monarquía anterior sino que crea una dictadura y que esa dictadura hasta cuarenta años machacando a los españoles saquen no nos hayamos podido poner de acuerdo todavía en esas tres líneas fundamentales es lo que bueno sorprenderá a los extranjeros pero nos tiene muy sorprendidos también a muchos nacionales nos Francisco

Voz 21 51:32 sin duda no es que además por ejemplo es que el Lobelle otras dictaduras muy es muy evidente no ahora dentro unos días y también a Cambridge otra otra conferencia que básicamente sobre los fascismos europeos no qué es lo que queda de los líderes fascistas es un diálogo entre historiadores antropólogos dos en Stansted dar está Mussolini Franco Mosley que si fascista en inglés no entonces bueno

Voz 19 51:54 en todos los casos están produciendo como como