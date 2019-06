La Ventana (26/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:06 nueva desautorización del grupo parlamentario de Vox en Andalucía hacia su presidente Francisco Serrano que se ha cogido una baja médica ante el linchamiento mediático que según dice está sufriendo María Manjavacas

Voz 1444 00:18 es bueno estar buenas tardes soy Serrano se reafirmaba en sus polémicas declaraciones tras la sentencia de la manada y la dirección ha amenazado con tomar medidas conectamos ya con el Parlamento andaluz Ana Fernández cuéntanos

Voz 0134 00:30 Francisco Serrano ha hecho un nuevo escrito para explicar los motivos de su baja laboral ante lo que consideran un linchamiento mediático pero vuelve a ratificarse en sus polémicas declaraciones sobre la sentencia de la manada y además ahora culpa de su difusión en redes aún colaborador ante este desafío según lo ha calificado esta tarde el portavoz de Vox Alejandro Hernández la formación le advierte que podría tomar medidas contra él

Voz 3 00:52 ellas ha dicho que la postura de oficial del partido es el respeto máximo a todas las resoluciones de los juzgados y de los tribunales eh nos gusta más Nos gusten menos con lo cual bueno pues evidentemente si persiste en esta actitud pues es probable que desde el Comité Ejecutivo Nacional pues que se tenga que adoptar algún tipo de medida

Voz 0134 01:12 el portavoz de Vox cree que si desafortunadas fueron sus declaraciones anteriores estas lo son aún más porque Serrano vuelve a contravenir las órdenes del partido sobre redes sociales sobre el respeto de Vox hacia las sentencias judiciales Serrano juez en excedencia está de baja médica al menos durante un mes

Voz 1444 01:27 en Italia el barco que lleva varios días navegando con más de cuarenta inmigrantes a bordo se encuentra delante del puerto de Lampedusa bloqueados sin poder entrar corresponsal Joan Solés

Voz 0946 01:37 la así se haya bloqueaba la entrada del puerto de Lampedusa tras una carrera de quince millas náuticas desde aguas internacionales perseguida por naves de la Guardia de Finanzas y de la Guardia de Costas italiana que no han conseguido detener el barco de Salvamento con los cuarenta y dos náufragos rescatados en alta mar hace catorce días en el muelle de Lampedusa hay un despliegue en notable de Carabineros pero también de parlamentarios y vecinos de la isla que apoyan el coraje de la capitana la demanda Carol Raquel que a las dos de esta tarde ha decidido poner rumbo a puerto por razones humanitarias a pesar de la prohibición del ministro del Interior Salvini que ha expresado su intención de impedir ahora que los inmigrantes desciendan a tierra

Voz 1915 03:03 Íñigo Errejón insta Ciudadanos a desmarcarse del acuerdo entre PP y Vox el portavoz de Más Madrid en la Asamblea tendido la mano a la formación naranja para apoyar a su partido y al PSOE después de que Vox haya puesto como condiciones para llegar a un acuerdo suprimir ayudas a los inmigrantes au eliminar el artículo que garantiza la protección integral a las víctimas de violencia

Voz 0799 03:20 yo sé que hay mucha gente a la que no les gusta mucha gente de Ciudadanos a la que no les gusta el trago que está pasando de hecho lo dicen en privado que no les gusta el trago que va que que parece que el señor a Luis Rivera les está intentando eh porque les está intentando hacer pasar confío en que podemos convencer también a la dirección de Ciudadanos porque es que nuestra razones son muy de sentido común de ahora merece la pena dejarse chantajear por Vox para mantener en el poder al Partido Popular de la Gürtel

Voz 1915 03:43 la alcaldesa de Móstoles la socialista Noelia posea celebrado la retirada de los semáforos de la A5 instalados por el anterior Gobierno de Carmena en la capital la edil ha lamentado en cambio que esta decisión tampoco se haya tomado por consenso con los ayuntamientos afectados en la zona y pide al nuevo Ayuntamiento que ponga en marcha medidas contra la contaminación

Voz 4 03:59 lo que parece claro que desgraciadamente al nuevo equipo de gobierno de Cibeles la preocupación medioambiental le es bastante ajena pero para nosotros no es así así que además de la pagado los semáforos exigimos que se adopten otras decisiones que sin duda tendremos que consensuar todos los municipios afectados como el diseño de un plan de mejora del transporte público aparcamientos disuasorios y todas las medidas que se nos vayan ocurriendo de común acuerdo

Voz 1915 04:25 el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida que además de la pagado de los semáforos de la A5 ha defendido también la suspensión de Madrid Central

Voz 1862 04:32 que nosotros cumpliremos sin lugar a dudas con los dos compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire pero tengo que reconocer también una cosa yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda y uno he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños

Voz 5 04:52 tenemos treinta y cuatro grados en el centro de Madrid

Voz 1 09:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 0684 09:49 la patria es una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles y Balbino por eso es el más caro

Voz 17 09:58 lo haré ya existe

Voz 0684 10:00 la Pataky la inmensa mayoría de los españoles donde el Partido Popular ya uno lo tu problema no eso yo que tu problema

Voz 18 10:08 la todo sí

Voz 2 10:28 el PP firmó a sabiendas un pacto que era incompatible con el acuerdo firmado como así es

Voz 17 10:37 la verdad es que te has acojonado

Voz 19 10:42 bueno pues algo de eso hay que hoy me hubiera encantado ayer que arcano estuviera aquí con Sheila para las pruebas aquellas devoción por comerá

Voz 20 10:51 el juego Aramón

Voz 17 10:54 vamos a hacerlo otro día que venga yo

Voz 1704 10:59 a repetir cuento buenas antes de actuar Arrieta usó para calentar la voz hago ejercicios para calentar la voz para localizar mejor pero no para entonar poesía pero que hasta por ejemplo pues por ejemplo muevo la mandíbula para luego poder capear muchísimo más rápido puedes decir palabras su nivel sobrenatural Machines y también coloco la voz Blanc

Voz 21 11:18 ah he sí

Voz 1704 11:20 sí para tenerla ahí calvas

Voz 21 11:23 ah he aquí

Voz 1704 11:25 así para que será potente chorro ahí fuerte y potente

Voz 1643 11:29 inconfesable una cosa llevo cantando treinta años en grupo

Voz 15 11:32 los me enteré hace

Voz 17 11:33 diez más menos de que la gente calienta antes de salir a setenta heridos

Voz 0313 11:42 bueno el tono perdón a discreción pero que me interesa no no Tigresa Tigresa

Voz 17 11:49 sí total que vamos a hablar de que otra canción más sobre el calor esto es de Súper submarino se llama casualmente ola de calor pero es verdad que alguien puede sentirse Molés

Voz 0230 12:12 esto

Voz 1 12:12 a mí me gusta es verdad

Voz 1704 12:16 por qué súper submarina es un poco lo que me gusta lo indie o la fusión no a mí Camela

Voz 7 12:27 Nico de unas

Voz 17 12:38 al final al final siempre ganan los intransigentes porque por no ir les pones Camela que está muy bien pero no tiene por qué hacer incompatible súper submarina esto Johnny Pistolas Marta lo quiere cómo está allá en el Johnny Pistolas Camela

Voz 1444 12:55 sí sí en el Johnny Pistolas es la discreción lo que

Voz 1510 12:57 eh lo que los usuarios quieran y pidan ya todo

Voz 0230 13:01 esto en Washington

Voz 1510 13:04 por citó calorcito bien agradable a unos treinta grados

Voz 1 13:07 pero bien bueno no treinta grados

Voz 0230 13:11 al margen del calor y de las aventuras para formar Gobierno español autonómico municipal a parte de los asesores persona

Voz 19 13:18 desde de Rivera dimes y diretes dime siete

Voz 0230 13:20 entonces si no vas no te metes en una agencia de asesores del notición de hoy es este que hemos dado en Hora catorce

Voz 2 13:29 dicen una de las últimas horas ha ocurrido Sevilla en los juzgados

Voz 1018 13:34 el mismo militar brasileño integrante de la comitiva del presidente bolso negro en su viaje a Japón

Voz 0230 13:40 un militar de la comitiva del presidente Paul sonoro que viaja a Japón y ha hecho escala en Sevilla están los juzgados porque

Voz 1018 13:48 eh sorprendido por la Guardia Civil con treinta y nueve kilos de cocaína sorprendido

Voz 0230 13:56 con treinta y nueve kilos de cocaína que me bueno sorprendido menuda sorpresa narco que lleva usted amigo pero vamos a escuchar un detalle vamos a escuchar un detalle que nos cuenta Mercedes

Voz 22 14:12 ya en el control la Guardia Civil del aeropuerto descubrió que llevaba en su maleta treinta y nueve kilos de cocaína en treinta y siete paquetes

Voz 0230 14:19 treinta y nueve kilos de cocaína en treinta y siete paquetes eso quiere decir que cada paquete llevaba un kilo y cincuenta y cuatro gramos de cocaína a lo mejor papel de envolver como cuando vas a la charcutería pone el papeleo abalanza encima el papel jamón y acabas pagando el papel a Cinco Jotas pero los que conocemos el narcotráfico de verlo por la tele sabemos que los narcotraficantes suelen ser muy escrupulosos con el peso cincuenta y cuatro gramos de más en cada paquete puede suponer un par de muertos que a lo mejor estamos dando mal la información y ahora creamos un equívoco y muere los demás podría ser sabría mal que no estuvieron unos narcos escuchando la radio y dijeran estos dos kilos donde sale podría eh porque hay mucha gente que escucha la radio y lo hemos sabido si hay algún narco escuchando que no mate a nadie hasta que se confirmen todos los extremos que rima con ya veremos arcano

Voz 23 15:09 bueno bueno bueno ya veremos qué qué ha pasado no sé si lo llevaron al Tribunal Supremo le dice lleva cocaína y él contesta claro es que no he visto que llevo un gol sonaron de luego se dedica a lo mejor lo de que en realidad se está diciendo mejor no me juzguen por favor mejor que no le imputen decir que sí que llevo cocaína pero es Coca sin gluten no sé a ver qué le pueden sacar en realidad yo me pondría narcotráfico cuando era pequeño sí que me sentía Pablo Escobar con el dinero que me pasaba mi abuela por navidad porque me lo daba a escondidas mete escapa la vida realmente yo así lo bacilo mi tío sí que se ha convertido en un arco estilo porque cada año vuelve con más kilos cuernos que cada uno a su manera aquí realmente lo está haciendo así en este sueño estoy muy acelerado desde pequeño a ver si tengo John algún ancestro brasileño

Voz 17 16:04 ha calentado antes

Voz 1 16:07 venga twiterías

Voz 17 16:10 claro

Voz 24 16:11 venga vamos a tutorías la gente sigue opinando sobre el te emita Ciudadanos y su líder este Twitter David renovó la vida da muchas vueltas pero la de Albert Rivera está jugando el calor es un tema recurrente en el ascensor pero a veces gracias a Dios hay espacio para un grito del guión interesante el Twitter K a tercero verdad sí gracias vecino el tiempo está loco e llaves por cierto ayer metas que pensar sentí yo Granero venga esta mañana a ver si los todo tonadilla que propone el profeta baruc pareció no parecer refrescante no me llame escalones la seguimos para bingo convino en que tanto sobre el tema del calor cuál es tu mayor fantasía sexual hacerlo con el aire acondicionado encendido ya echamos de menos a Iturriaga pero muchísimo así que este tuit de maíz es para él papá que significa errático es una medida de tiempo joder voy a suspender seguro pero errático tan bueno que pasamos haciendo junto

Voz 17 17:20 por favor

Voz 7 17:27 Guadalupe

Voz 0230 17:50 de días pasados algo que teníamos pendiente antes de Donald Trump y por eso lo habíamos dejado hasta hoy aprovechamos esta Marta del Vado el miércoles para que los Oriente un poco porque claro es un tema que Cominos vamos a escuchar vamos a escuchar un episodio aparentemente marginal de hace unos días las habla Elisenda para instante para lucir a Lucie es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana son asociación independentista con mucha presencia pública su antecesor en el cargo Jordi Sánchez que está en la cárcel en prisión preventiva pero Elisenda lucir es más radical para entendernos si le parece que quinto horas un blandengue

Voz 22 18:31 el hombre blandengue el test este

Voz 0230 18:34 mira ella promueve la independencia ya todo le parece que el Gobierno en una rueda de prensa al acabarse dejó el micro se le quedó el micrófono abierto el escucho hacer un comentario sobre una periodista a la que se refirió como pesada Moreno hay española entonces Marta presta atención escuchamos la traducción

Voz 7 18:55 qué desagradables a periodista de que medio era la Morena la española que no te voy a dar el titular que quieres borde

Voz 1 19:08 hombre es

Voz 1704 19:09 es un un micro abierto digamos un micro todo en una escala de Donald Trump y de cero a diez donde lo situamos Marta del Vado bueno eso de descalificar a una periodista bien bien o mal no saberse nombre mal no decírselo a ella directamente trance

Voz 1 19:28 este directamente así que usted eso está bien

Voz 0230 19:33 con lo que pasa del español está bueno vamos a un segundo test sobre la misma persona la misma circunstancia la asociación de promueve una lista de empresas un listado de empresas afines a sus ideas políticas yo recomiendo a consumir de estas empresas lo llama consumo estratégico porque son empresas comprometidas con el país esto en una escala de Donald Trump y sumó de cero a diez dónde estaría

Voz 1510 19:58 esto es matrícula de la América festa en versión catalana muy bien ahí lo aquí

Voz 17 20:09 hombre es una entre un seis y la matrícula de honor vamos

Voz 0230 20:12 bueno eso es otra cosa sostiene Pablo Iglesias que el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos está más cerca de lo que parece esto no es difícil porque lo que parece es que está muy lejos eso sí que los imposible pensar que está más cerca de lo que parece por favor atentos a la razón que da Iglesias al final de su frase

Voz 26 20:31 es un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos

Voz 0230 20:47 a mí la preocupación que tienen algunos una preocupación que también tienen en su partido porque Irene Montero la número dos de Podemos ha dicho que Sánchez prefiere un acuerdo con la derecho

Voz 1510 20:56 sí lo que nos trasladó el presidentes que quiere ir a una investidura en la que busque el apoyo de la derecha

Voz 1 21:02 lo habéis oído que Pablo Iglesias

Voz 0230 21:06 justifica su razonamiento diciendo la preocupación que tienen algunos algunos sabéis que son una actividad es una civilización que es una referencia para la política española la civilización de de los algunos bueno no sé si existe en Estados Unidos lo son People

Voz 17 21:20 ah

Voz 1510 21:22 aquí puede ser el equivalente a a los ellos ellos en general son los que cruzan la frontera ellos los que traen el crimen y las drogas no ellos los que no pintan los trabajos no lo veo

Voz 0230 21:32 Marta porque eso es un enemigo claro es seguir los algunos son una civilización indeterminada es que en España son muy importante los algunos siempre hay un un político hablando de los algunos casi nunca para bien no es una civilización que haya caído bien nunca en la política española siempre son como gente molesta aquí la gran Dolores de Cospedal

Voz 1 21:51 algo en lo que prácticamente todo el mundo ha estado de acuerdo hay algunos que no pero bueno

Voz 0230 21:55 es que no son como especialísimo saberlos algunos no están de acuerdo y luego se defienden

Voz 1510 22:02 sí aquí

Voz 1 22:04 algunos se defienden como consideran oportuno

Voz 0230 22:07 es que no está bien entre los algunos abundan los algunos resentidos hay algunos que se empeña en Herat

Voz 1444 22:12 dar mal constantemente de España es mucho

Voz 0230 22:14 algunos son honrados muchos algunos son honrados pero también hay algunos que sienten la llamada del delito

Voz 1510 22:19 hemos tenido algunos delincuentes eh

Voz 0230 22:22 unos delincuentes son gente que está todo el día quejándose y quiere movimiento algunos decían que inmovilismo son un poco cursis hay algunos que dicen Kaká pudiendo decir mierda

Voz 17 22:34 entre dos algunos hay

Voz 0230 22:35 presiones de todo tipo carpinteros metalúrgicos y actores se refirió a algunos actores eh entre los algunos hay de todos los hay responsables y los hay responsables ni puede haber una irresponsabilidad por parte de alguno eh es lo que es seguro es que como las meigas haberlos haylos hay algunos y hay que escucharles

Voz 27 22:55 mucho algunos de estos nuevos políticos que dicen

Voz 0230 22:58 a lo que dicen es una civilización los algunos que es una referencia son una referencia transversal para la política española siempre hay alguien hablando de los algunos decía Pablo Iglesias que si los algunos no consiguen doblar el brazo a Albert Rivera para que se abstenga ante la investidura de Pedro Sánchez podemos entrará en el Gobierno

Voz 26 23:17 no le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos

Voz 0230 23:28 de esto se deduce que Pablo Iglesias esta diciendo aguanta river aguanta

Voz 1704 23:32 con Vox Tour caso a Tate al palo cualquier palo a palo mediano

Voz 0230 23:38 sí hay ministros de Podemos por cierto habrá menos plazas para los actuales Reyes Maroto ministro de Industria Comercio quiere repetir lo dicho esta mañana en Hoy por hoy le gustaría seguir

Voz 5 23:49 siempre digo que estoy a disposición del presidente Sánchez estado trabajando muy bien este año con una persona que además creo que ha traído unos valores a la política también por su trayectoria anterior y que sin yo estoy encantada de seguir en lo sabe ha podido conversar con él sobre el proyecto de país y los grandes desafíos que me Ministerio tiene que que son muchos porque estamos en un momento de transición

Voz 17 24:14 no sea que sí que si no lo traductor

Voz 0230 24:22 ante lo contenta que está lo bien que se trabaja con esta persona que es Pedro Sánchez y los desafíos vamos porque quiere seguir Francino si alguien te dice eso que quiere

Voz 1704 24:30 la Ventana a ver si tú le preguntas a alguien quiere seguir y te dice bueno estoy muy contenta de trabajar compran fino porque estamos muy muy simple aportaba muchísima aprendido muchísimo ya lo hizo de Íñigo la respuesta es es también

Voz 0230 24:47 tras un poco cantaría si son poco la nana no es no

Voz 1704 24:50 no

Voz 0230 24:52 pocos el descenso vamos a escuchar porque hay una melodía hay una melodía Reyes varón

Voz 5 24:56 lo que tenemos es bueno que seguir desarrollando este programa esta agenda del cambio que presentamos y que sin duda pues mal contado todos esos grandes negocios que tiene este país del mundo del toro

Voz 0230 25:10 en respuesta a esta otra respuesta es muy parecido a la melodía

Voz 5 25:13 los españoles votaron votaron que continuara el Partido Socialista y que por lo tanto la responsabilidad de Restoy grupos que la legislatura arranque la única alternativa en este momento es el Partido Socialista

Voz 1510 25:26 no

Voz 1704 25:27 también en esta que hay patrón bueno el presidente está

Voz 5 25:29 sí sí lo he reiterado estos días ha ofrecido a Podemos hubo un acuerdo de gobernabilidad pasa por colaborar lealmente programática mente y en el Parlamento solo hemos estado haciendo este año

Voz 0230 25:42 escuchas dos minutos más sales de aquí diciendo bueno y ahora vamos a seguir una curiosidad e muchas respuestas esta ministro has empieza con bueno once buenos años

Voz 1704 25:52 bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 1 25:55 venga vale de tonterías porque tenemos

Voz 0230 26:03 juego este juego de Vox Ciudadanos Partido Popular es lo más divertido para el veraneo desde que se inventó el Fislem hay tanto lío que hasta en boxes abren grietas el portavoz de Vox en Andalucía Francisco Serrano no ha pedido la baja agobiado por lo que llama al linchamiento mediático del público unos comentarios sobre la sentencia de la manada un poco al línea de al final lo único seguro para un hombre será la prostitución los hombres hombres que al final como serían los comentarios de centro hecha eran de tan centro hecho que hasta la dirección de voz dijo estos muy de centro derecha arriba a pensar tapas de centro derecha ahora Francisco Serrano dice que los comentarios no los hizo el que fue un colaborador ya está agobiado Rocío Monasterio que es de Vox centro hecha pero no tanto pone condiciones para un diálogo con Ciudadanos y Partido Popular

Voz 28 26:57 las tres condiciones de negociación son la el respeto el compromiso y la lealtad

Voz 0230 27:05 entre las condiciones para un acuerdo de gobierno estaba condición de firmar un acuerdo de gobierno estos bastante bueno me diréis es lo lógico pero sí pero es que no les dejan

Voz 28 27:13 compromiso Se refiere a que las tres partes firmarán un programa único común repito firmaran un programa único común para que no haya problemas con bolsas

Voz 0230 27:28 acepta que este programa único común no se firme en la misma mesa no es indispensable sentarnos

Voz 28 27:34 en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable bueno es que tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 0230 27:43 mientras tanto en Ciudadanos inmerso Arrimadas niega que haya un acuerdo con Vox lo que ha pasado en el Ayuntamiento

Voz 0793 27:48 sí es que el acuerdo es una un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las áreas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido allí por mucho de Vox saque documentos que nosotros como es verdad

Voz 0230 28:01 es que Vox ha mostrado este documento un acuerdo con el PP que dice haremos un acuerdo Vox Ciudadanos y PP pero no importa Arrimadas dice

Voz 7 28:07 lo de Madrid es que puede decir misa mejor dicho

Voz 0230 28:15 pues mira te lo la jugamos lo de Madrid Vox puede decir misa pero resulta el PP también dice misa dice que hablará con los dos con Vox y conciudadanos Díaz Ayuso

Voz 5 28:23 la idea es un partido con el otro buscar ese punto de encuentro que lo hay

Voz 0230 28:27 claro que sí todo esto lo dicen en público y a la vez que es lo chulo hasta ahora habíamos visto políticos diciendo una cosa en la contraria pero con cierto margen de tiempo una acción toda instancia también habíamos visto a políticos diciendo vamos a pactar y no vamos a pactar muchas veces esto lo hemos visto pero con cierto margen de tiempo separa

Voz 1704 28:42 a decirlo todo a la vez no lo habíamos visto nunca

Voz 0793 28:45 los documentos que es que firma el secretario general de ciudadano los explicamos en Ciudadanos esos documentos son acuerdos con el Partido Popular gobiernos con el Partido Popular no tripartitos sino a Wert acuerdos con el Partido Popular

Voz 0230 28:57 pero bueno al final lo mejor es meterse en casa cerrar la puerta con pestillo y esconderse en el armario dormir las y esto es lo que hizo el protagonista de la noticia que no cuentan herederos

Voz 29 29:08 eso es bueno pero es noticia porque el protagonista es un oso el Montana ya han sido los propios agentes de milicia los que lo han contado en Facebook a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana recibieron una llamada porque unos había entrado en un domicilio cuando llegaron a la casa descubrieron que este oso había abierto la puerta ha entrado el salón cerrado la puerta a unos les tratarán de no pero cuando se cansó Se metió dentro de un armario a dormir cuentan los agentes que llamaron a la venta en hay que el oso nos impresionó lo más mínimo que se estío lentamente Eto'o insitió durmiendo a la puerta con la esperanza de que saltara irse fuera pero que el oso sólo daba bostezos así que finalmente llegaron agentes especiales del departamento de Pesca vida silvestre y parques

Voz 1 29:49 el adolescente carné Cano eh

Voz 30 29:58 vamos a hablar del oso eh

Voz 23 30:01 vamos a hablar del oso como si fuera algo notorio aunque realmente Francino Jackie quería hacer mi consultorio no pasa nada arcanos de Espasa el dos soy yo cuando volviendo de fiesta pues me equivoco de casa y de repente Crespín quieren volar la cabeza Killing me llaman índigo mejor con otra cerveza realmente el oso podría ser arcano o Abascal entrando dentro de las sedes de Ciudadanos y luego cierra el pestillo luego se echa el dice que ha pasado con el chiquillo que lo ponen en distintas mesas a Percy Se recrea es difícil malos pacto metido dentro de un Ikea pero bueno arcana no lo está haciendo una JP has visto como ahora mismo me con decoro a mí me llaman el oso porque río porque lloro porque cuando rapero me convierto en ritos de

Voz 17 30:43 el animal cuando vas con tu perro tu perro tiene diarrea Aibar

Voz 23 30:50 bien bien cuando tiene diarrea de repente tu miedo no mengua así la Bolsa no te sirve tienes que sacar la lengua que está aguantando aunque simplemente te queda claro cuidado con las bolsas que lleva casi trabaja Paco sonaron que bueno de Caracas pasa con tu perro realmente yo ahora tengo una salud de hierro que si hay mucha diarrea deja de decir tonterías y bueno

Voz 1704 31:08 aprovechamos ahora en verano que estamos en sequía

Voz 23 31:10 puedes hacer con esta bolsa así las cosas simplemente por eso brindo hay mucha mierda por eso brindo Itu sacas la bolsa y seca estilo IBEX35

Voz 17 31:20 ah

Voz 33 32:59 ningún Juanjo

Voz 5 33:00 hoy va a dejar de funcionar

Voz 34 33:02 su dispositivo juega WISE seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre has utilizado que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 1 33:14 Mikel su padre le donó un riñón

Voz 35 33:16 las donaciones significa una gratitud infinita tú estás al borde que orientan interesadamente pega como muy importante

Voz 7 36:40 con Carles Francino

Voz 0313 36:53 las cinco y treinta y siete las cuatro y treinta y siete en Canarias que horquillas en Washington Marta

Voz 1 36:58 las once y treinta ahí siete

Voz 17 37:00 el lío está yo yo Varda del bar

Voz 0313 37:21 en todo por la radio La Ventana nueve de cada semana en un universo Trump que es infinito es inabarcable no

Voz 1510 37:26 efectivamente yo hoy Donald Trump viajar al G20 a Osaka en Japón se va a reunir con el presidente chino con Vladimir Putin con el príncipe saudí a Berkeley tras haberla Kelly así cualquier cosa menos esperamos Trump se va del país en un momento en el que su política migratoria el está volviendo a estallar en las manos en cuarenta y ocho horas las autoridades han encontrado el cadáver de los cadáveres de seis personas que intentaban cruzar la frontera un padre y su hija que murieron ahogados en Río Grande hablabais de ello en la anterior de lo que no se habla si un desastre absoluto de lo que no se habla probablemente porque no hay fotos es que unas horas antes de encontraron ya del lado estadounidense los cadáveres de una chica de unos veinte años junto a un bebé dos niños pequeños que murieron deshidratados cerca de Mc Allen en Texas el drama de las políticas migratorias no llega a entender

Voz 1 38:23 por qué se cuestionan su política migratoria si a él en su realidad paralela

Voz 1510 38:31 no

Voz 41 38:32 sí a él en su mundo ideal me encantan los migrantes

Voz 42 38:37 el descanso y el pedestal

Voz 1510 38:40 I love inmigrados inconstante sólo puede decir una y otra vez fijado si le gustan que en su mundo ideal ha sido él el que ha reunido a los niños y a los padres separados en la frontera por la política tolerancia cero que él mismo aprobó

Voz 43 38:54 no hay platos muy sellado ando por Dios

Voz 1510 38:58 puede solicite que junto a las familias que Obama separó lo dice así con todo descaro como soy bajo su administración no se hubieran separado a miles de niños por supuesto la orden judicial que le obliga a reunir a las familias en su mundo ideal no cuenta en el mundo ideal de Donald Trump México es un país amigo bueno lleva siendo amigo desde hace una semana que es cuando llegaron al acuerdo para perseguir la migración lo de la semana es literal lo decía trampa

Voz 43 39:30 cuando de sueca que enseres frase te echa ferries ella en etc

Voz 1510 39:35 semana te puede considerar un amigo no en el ideal de su administración cumple con las normas básicas de higiene y sanidad en los centros de detención donde llevan a los migrantes tras cruzar la frontera ilegalmente también a los niños que viajan solos hay médicos y abogados que han visitado los centros de detención donde están los menores migrantes describen actos de tortura aseguran que los tienen hacinados que no les permiten ducharse no les dan jabón que duermen en el suelo de hormigón con la luz encendida las veinticuatro horas del día durante semanas a pesar de que por ley no pueden estar detenidos más de y dos horas una fiscal del Departamento de Defensa explicaba ante los tribunales que esto es absolutamente normal que el Gobierno no tiene que hacerse cargo de los gastos de los migrantes no vaya a ser que les den un trato digno el juez que no daba crédito le decía a la fiscal

Voz 42 40:29 en enero de quién chut Prost fieros verso final

Voz 1510 40:35 es de sentido común que un cepillo de dientes jabón una manta son objetos de primera necesidad mínimos para garantizar el bienestar de cualquier persona la fiscal que justifica las medidas de la administración Trump contestaba así es Luis dentro Fine datos de empieza tartamudez explicando que normalmente los migrantes no pasan hay muchos días aunque en la práctica están hasta más de un mes más de un mes en esas condiciones le decía al juez en fin este es el mundo paralelo de Donald Trump hoy los candidatos demócratas en el mundo real más cercano el que viven la mayoría de los estadounidenses van a ver el primer debate de las primarias que van a celebrar los candidatos demócratas el primer debate electoral finalmente veinte candidatos van a debatir hoy y mañana debatirán diez maña hoy debatirán diez esta noche mañana los otros diez esta noche estaremos especialmente pendientes de lo que diga sí sí Elizabeth Warren que es la senadora de Massachusetts que tiene una línea muy parecida a la de Bernie Sanders va estar también Beto O'Rourke al que le pagaron el nuevo Kennedy aunque se ha desinflado bastante en las últimas semanas porque pendientes

Voz 17 41:52 decía

Voz 5 41:54 cuál tendrá cola ahora mismo

Voz 1510 41:57 qué pasa porque son muchos candidatos en dos mil quince cuando empezaron los debates republicanos a Donald Trump le veían como el friki no en poco el luce el y ahí está así que vamos a a ver qué sale de estos debates como los grandes eventos políticos esta noche en Washington para ver fiestas en los bares que van a dar el debate en directo incluso alguna sala desfile de cine también lo va a proyectar yo que soy fiel a mis

Voz 45 42:27 insisto verdad que obtienen Bloody Mary ha ido a partir de las ocho el debate es a las nueve de así que voy a estar ahí desde el minuto uno

Voz 1510 42:43 esta semana tenemos algo más que celebrar escuchado esta banda sonora

Voz 46 42:46 no

Voz 1510 42:51 en cincuenta años que murió el veintisiete de junio del sesenta y nueve se celebró su funeral en Nueva York y en los bares sonaba su música esa noche en concreto en uno en Stone Wall un bar frecuentado en la clandestinidad por homosexuales esa noche llegó la policía hacer una redada cómo hacia muchas veces pero esa noche pasó algo que cambió el rumbo de la historia Ike Marco la lucha por la igualdad por los derechos de la comunidad LGBT IU Verds Man estaba esa noche no Stone Wall

Voz 17 43:20 Alves

Voz 1510 43:24 decía que estaba bailando con su novio tenía veinte años dice que los bares gays están gestionados por la mafia italiana eran los únicos espacios seguros para poder mostrarse libremente la policía llegó esa noche Alvar empezó a desalojar pero la gente se quedó en la puerta se quedó en la calle esa noche no se fueron a sus casas esa noche no se asustaron esa noche se quedaron en las calles desafiando a las autoridades era el primer enfrentamiento público que hicieron contra la policía y el de siguiente volverán al bar y al otro y al otro y así empezaron a organizarse se concentraban todos los meses al año hubo una marcha a la que fueron miles de personas la resistencia que personas como Obert hicieron esa noche dio lugar al día del orgullo que se celebra hoy a nivel mundial desde hace medio

Voz 46 44:04 pues bien

Voz 47 44:09 no

Voz 0313 44:12 Especialistas secundarios

Voz 24 44:15 bueno pues que compite conmigo si esto está la tos de nombre que hace unas cuyas aquí en la Cadena

Voz 17 44:23 a Ortega

Voz 19 44:28 he venido aquí un momentico saludarlo pero me voy a ir porque a cabo escuchar que han estado hablando del día del orgullo y bueno

Voz 0230 44:40 de unos límites en la vida

Voz 19 44:43 no estamos perdiendo una serie de valores que es que teníamos antes la SER no pone límites ya sólo es el problema que necesita un severo correctivo lo acaba de poner límites de Bernard hijo soy jóvenes todavía tenéis que la operadora un porvenir no podéis empezar celebrando yo no digo que yo tengo amigos que padecen el homosexual

Voz 17 45:07 esto lo curarse pero lo que no podemos

Voz 19 45:11 se presume que esto se va a convertir eso es verdad que las lindes ahí

Voz 17 45:20 cómo estáis

Voz 19 45:25 yo quería directo ya estaba dicho empezó Francino Francino abrazo un abrazo enorme oye que a seguir así con uno a ti no te cambian de una no

Voz 17 45:36 de momento no

Voz 19 45:39 ya me han dicho eso pero no pero Contigo Dentro a medias con Iñaki no es mala idea ellos contigodentro eso dijiste tú es lo digan oiga pues me pagaban dinero fácil tampoco lo del homosexual y lo digo yo yo yo tengo amigos

Voz 17 46:02 que bueno o hijos

Voz 24 46:09 aquel

Voz 17 46:11 buenas noches yo quería hablar

Voz 24 46:15 acuerdo o de o de Marco pues el exhibicionismo que vivimos una época en la que cada vez la gente habla sin complejos de sus cosas y la gente derribando muros de de intimidad que antes parecían indestructibles ya no esconden la sexualidad ya exhibe su cuerpo sin pudo no les importa el qué dirán incluso hay gente que va mucho más allá o presento el señor Aimar Báltico Aimar buenas tardes del Vaticano vamos a afrontar ya de entrada es decir lo que padece es para que la gente sepa qué camino vamos a transitar en los próximos minutos tú tienes de manera pública no hemorroides efectivamente tengo hace cinco años marrana redondita y oscura como un conejo vamos vamos a evitar esta metáfora de este tipo porque probablemente es hora hay gente que está dando Paul Mena se trata precisamente de hablar sin complejos Varela hemorroides se acabó sufre la eh silencio como se vivía en ochenta los setenta en los noventa Se acabó sufrirla se que una tara física pero mi al Morgana es parte de mi es indisociable como decimos en nuestra asociación yo soy yo osea te tenéis una asociación un poco de terapia

Voz 38 47:19 el grupo no abrimos hablamos de nuestra

Voz 24 47:22 enseñamos señales acaso mira

Voz 17 47:27 no quiero vale pero vale

Voz 24 47:31 no si acaso mira Francino acaso

Voz 17 47:34 cuentes tu manos a casos contestó preciosos

Voz 24 47:37 los acosa con desprecios a orejas porqué la gente hemos de esconder otra hemorroides pienso yo igual porque es también un lugar que no es demasiado visible precisamente por nuestra talleres están a la vista no la enseñamos hasta les ponemos nombre en la mía se llama con gritos

Voz 17 47:50 bueno voy a un compañero compañera

Voz 24 47:55 la se Teresita porque el el sorteo

Voz 17 47:58 que se parece a la cabeza Andrés Iniesta por favor hay niños prejuicio hombre

Voz 24 48:05 entre en estos talleres de de afectados de la hemorroides que que hacéis que viene gente viene gente hace ponencias famoso que que eran poco contaros que ellos también tienen el morro la semana pasada por aquí Antonio Resines

Voz 17 48:19 claro está

Voz 24 48:20 a la par de semana vino Mocedades todos lo cual todos todos nos contaron que ayudan a cantar mejor compartimos nuestra cosa este verano por ejemplo hacer

Voz 0230 48:31 sí

Voz 24 48:31 un crucero en el que no se sirve café y chocolate ni picantes

Voz 17 48:34 la parada para coger bloque de hielo ya ya sabes ya ya

Voz 24 48:38 yo yo entiendo lo que les estás contando Aimar pero incluso creo que muchos podemos sin embargo yo hablo estoy yo vi de sigue viviendo de espaldas a la hemorroides

Voz 0788 48:52 eso es obvio

Voz 24 48:55 una anécdota hacia que si me permite dijo yo tengo un hijo vendido años estudiante sería educado pero afirma porque todo hereditario bueno empezó a salir con una chica y cuando los padres de ella se enteraron de que me dijo teníamos rana le precedieron a su hija salir salir control saliendo Camí y casi la sociedad vía pero como se enteraron de que tu hijo padecido primera cena en la casa los suegros se levantó a una señora que ha enseñado no ocultarlo

Voz 19 49:24 pero igual que la primera vez que

Voz 24 49:26 hace sólo source igual no es el momento de además ve que estaban comiendo avanzado bueno por lo que te voy a otra cosa pocas veces en los años que llevo a decir esto os hemos sacado el tiempo no pasa nada se podía ayudar aunque sea un solo oyente vale a salir del armario la idea bueno yo me siento satisfecho por cierto quien quiera saber

Voz 38 49:46 a que entren WWW agujeros negros puntos

Voz 17 49:50 estoy allí tiene muchísimas gracias lleva no sufres

Voz 24 49:56 es este hombre no no no para nada

Voz 17 49:58 pero hay que hablarlo

Voz 0684 50:09 Carlos Cano encanto

Voz 0788 50:24 como ya en clase de música con el profesor Iñaki de la Torre sí colina Simón de fondo que es una gloria esta canción quería hoy solamente que sacáramos una conclusión que realidad son dos que es que eso que dicen muchos músicos cuando vienen aquí a La Ventana que es que las canciones tienen su propia vida iban evolucionando es muy verdad y es verdad porque parece que es verdad que tiene un un una especie de espíritu propio que va evolucionando y luego también ocurre que es que cuando tú la estoy esto tocar muchísimas veces esposada Cano también cuando hace sus actuaciones pues al final vas variando las porque te aburre es olas barre pensando que es muy bonito como los músicos de de repensar las canciones

Voz 1704 50:59 no ocurre eso es aparte porque ocurrió una cosa

Voz 0788 51:02 que los tú cuando grabas una canción eh es haces una foto de ese momento de cómo la tocabas en ese momento pero a lo mejor antes la tocabas de otro modo después de la grabación sigue evolucionando pongo ejemplos con esta misma canción que tengo varios de este mismo I got life de Nina Simon esta era la la de la versión digamos oficial pero en cierto momento dijo ya hace una versión alternativa más funk esto fue casi en las mismas sesiones de grabación de las que grabó la otra sesión sea decidió que quería aprobar otro ritmo un rollo más pan en cambio un poco más tranquila de velocidad y es más cortada la voz en fin que ya pensó que hay otro modo de cantar esta canción que por cierto es la unión de dos canciones de del musical de ser y aún así todavía cogió un bueno en el dj que se llama Group Finder ya hace unos cuantos años hizo una remezcla de esta otra versión Site una versión de la versión inglés cómo sonaba

Voz 33 52:21 te el email más variable acabado

Voz 7 52:30 subió el volumen de la batería mucho hoy aceleró poco

Voz 0788 52:51 ves qué bonito cambian poco la mezcla añade un poco de velocidad si esta esta cómo se llama esta otra versión de Cruz Finder es como un remix de Cruz Finder hoy quiero cerrar improvisando sobre esto pues mira qué bueno se llama la canción de Santiponce

Voz 1704 53:05 estupendo y ahora vamos a ver otra vez

Voz 0788 53:07 donde a Simón que de repente decidió que la quería hacer un poco más mística en alguna actuación porque ella cambiaba muchísimo de un acto hacia la otra hay derepente la pone mucho más reposada break

Voz 7 53:16 acá papá

Voz 0788 53:26 y con un coro detrás que antes lo había una segunda voz a cada concierto era una especie de de gran

Voz 0684 53:40 en el verse como decir como un ritual

Voz 0788 53:42 depende de cómo estuviera de ánimo las cantabais las tocaba de otro modo era una cosa apabullante cómo cambiaba la cosa todavía a si había otra versión más

Voz 0684 53:53 va más tranquilo

Voz 48 53:58 a la realidad porque ella

Voz 0788 54:02 piensa la además esto le pega traiga tranquilidad bueno eso pasa con muchísimos músicos lo aguanta

Voz 24 54:10 a todos

Voz 0788 54:11 es que es una joya acordadas de cómo era la versión original de Dylan Blowin in the