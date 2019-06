La Ventana (26/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 este era tarde las cinco en Canarias el presidente de Estados Unidos Donald Trump viaja esta tarde a Japón para asistir a la cumbre del G20 ya antes de salir se ha referido a un posible enfrentamiento militar con Irán ya ha amenazado con aranceles a China ha tenido tiempo de todo Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:20 buenas tardes lo ha hecho en la cadena de televisión Fox el presidente ha hablado del acuerdo comercial con China pendiente según él de apenas algunos flecos

Voz 2 00:28 el auto que usted ha hecho yo

Voz 1460 00:31 sí preparado las tarifas adicionales para los productos chinos muy sustancial en si no llegamos a un acuerdo así que cuando me preguntan si vamos a llegar a un acuerdo pues es posible pero estamos muy felices y estamos ahora porque estamos a amasando una fortuna no es muy bueno para China esta situación pero sí para nosotros vínculos sobrinas el presidente estadounidense dice que si tiene que atacar atacar a pero en ningún caso contempla enviar soldados para un enfrenta

Voz 1444 00:55 viento en tierra en la crónica política aquí en casa la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra ha respondido a la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero que ha dicho que el Gobierno para la investidura prefería la derecha la escucha

Voz 3 01:07 hemos les hemos pedido también o les hemos ofertado también una comisión de seguimiento precisamente a ese acuerdo hay en principio parece que no ese es el lo único que el presidente del Gobierno ha hablado con el señor Iglesias tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no es esa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto antes en España

Voz 1444 01:33 ahí queda el desmentido La Ventana esta tarde hemos hablado con el religioso que dirige la Casa del Migrante de Matamoros en la frontera de México con Texas en la que está siendo atendida la madre de la pequeña Valeria cuya foto ha dado la vuelta al mundo junto a su padre ahogados en el Río Grande cuando intentaban cruzar a Estados Unidos el padre Gallardo asegura que ya está muy mal y que les ayudará a traer los cadáveres al Salvador

Voz 1869 01:54 sí

Voz 4 01:55 ella está muy mal ya he momentos son momentos de crisis de repente tiene momentos bien pues para poder la solución a la situación que vive pero ella está afectada en su situación física afectada en su situación emocional y le haya seguimiento hay que ayudarle que de manera espiritual también de manera humana

Voz 1444 02:18 el Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada de sesenta y seis productos homeopáticos con indicación terapéutica o cuya vía de administración sea inyectable la razón pero no han aportado la documentación requerida para su autorización y nos queda ya la información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola buenas el miércoles tener

Voz 1643 02:34 los movimientos en el mercado Villarreal anunciado en la última el traspaso del defensa portugués Rubén y al Olympiacos griego además Álvaro Tejero va a jugar en el Eibar veinticuatro el defensa jugó esta temporada cedido en el Albacete por el Real Madrid el Mallorca ha hecho efectiva la opción de compra el defensa Martín vaivén que ha jugado esta temporada como cedido por el equipo Verona iba a firmar hasta dos mil veintidós y el Granada ha renovado por dos temporadas hasta dos mil veintiuno a Martín

seis y tres minutos hora menos en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1444 03:02 la Comisión de Seguimiento de la Eva una prueba de acceso a la universidad de rechaza el recurso de los estudiantes que se examinaron de Dibujo Técnico estos alumnos presentaron una reclamación que según denuncian se incluyeron preguntas sobre asuntos que no estaban en el temario Marta Alberca la Comisión responde al escrito de la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid en el que denunciaban irregularidades en dos de los ejercicios del examen por no ajustarse al currículo oficial de la materia de hecho ni siquiera los propios correctores de la prueba supieron resolver el ejercicio y hubo notas bajísimas la Comisión entiende que las preguntas cuestionadas eran idóneas y mantiene a los criterios de corrección ya ha remitido su decisión a la Asociación de Profesores de dibujo de la Comunidad de Madrid y a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad el jurado popular ha declarado culpable al auxiliar de enfermería acusada de matar a dos mujeres dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares sigue inyectando les aire pero la declara culpable sólo de una de las muertes dice el jurado que a pesar de que la causa de la muerte es la misma no hay pruebas suficientes para acusar al auxiliar en el segundo caso Antonio Navarro es el abogado de la familia de una de las víctimas

Voz 5 04:02 valoramos positivamente que sea ella aconseja

Voz 6 04:05 a que que ella es la asesina no consideramos tan positivamente que no se entienda que de que que las dos afectadas anteriores hayan tenido no se ha podido demostrar esa culpabilidad pero bueno era un tema muy difícil porque es un tema lo extraño oí técnicamente muy complicado para que un jurado entiende todos los pormenores

Voz 1444 04:30 y un par de apuntes más los colegios empezarán las clases el lunes nueve de septiembre y los institutos el martes diez el Consell cero de Educación ha presentado el calendario escolar que mantienen los exámenes de recuperación en junio en vez de en septiembre en cuanto al tiempo estamos en alerta amarilla por altas temperaturas hoy se esperan máximas cerca de los cuarenta grados a esta hora tenemos treinta y cuatro en el centro de Madrid

nada más es todo por el momento sigue la información en La Ventana en nuestra web Cadena Ser punto com nuevo boletín de noticias a las siete de la tarde las seis en Canarias

servicios informativos

esto con la fecha del fin del mundo

Voz 1 09:26 junio verano continua con asa

Voz 23 09:35 buenas tardes lo estáis notan

Voz 24 09:36 no

Voz 0324 09:37 buenas tardes Carles amigo Guiral nos escuchamos por fin digo que lo está notando verdad

Voz 23 09:43 la ola de calor no me refiero al seísmo así como en esto se mueven

Voz 25 09:47 movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche y claro si se trata de eso no cabe duda de que quién lo ha provocado es línea directa y es que esta vez los de Línea Directa han vuelto a superar por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche ya sabes si quieres disfrutar de mayor seísmo que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche llama al nueve

Voz 26 10:03 cero dos un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno uno facilísimo consulta condiciones en línea directa apunta con una compañía Bankinter

Voz 7 10:14 la

Voz 1 10:15 ventana con Carles Francino

Voz 24 10:19 a las seis y diez las cinco y diez en Canarias apetecen paseo por la historia porque es lo que hace boca tarde hasta ahora en La Ventana hoy recordamos a uno de los grandes en la nómina de los conquistadores

Voz 27 10:30 descubridores o o colonizadores lo que queramos llamar de América hoy hablamos de Pizarro idea como cuando murió vamos que no murió que lo mataron

Voz 28 10:43 en La Ventana acontece que lo es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 29 10:53 no

Voz 5 11:01 ayer un muerto celebre francés y hoy toca otro muerto no menos célebre y encima es tremendo el veintiséis de junio de mil quinientos cuarenta y uno en Lima en Perú murió Francisco Pizarro como había vivido en mitad de una bronca lo mataron los nuestros que también era los suyos por tiranteces propias entre conquistadores que si el botín que es el reparto de tierras que sida me lo mío que si me tienes harto total que varios españoles se fueron a por el hilo liquidaron en su propia casa eran tantos que es estorbaba pero todos con las espadas en su sangre para compartir la hazaña de haber matado a Pizarro

Voz 30 11:35 el cinto de sombras en la que vienes a Bush no me quieres dejar vi yo que es lo que hice solo es armado hasta los dientes y yo no estoy vestido verán

Voz 5 11:56 cómo se lió la cosa Francisco Pizarro Diego de Almagro eran colegas de conquista en Perú el mal rollito se instaló cuando el emperador Carlos Quinto le concedió al extremeño casi todos los cargos y el mando en casi todos los perritos

Voz 24 12:10 ya

Voz 5 12:11 el de Almagro se mosqueo porque apenas nada pero bueno algo pillo Se marcaron los límites de donde mandaría un hoy de dónde mandaría el otro y mal que bien se apaña pero cuando llegó la hora de repartirse la ciudad de Cusco la reclamaron los dos al final llegaron a un acuerdo económico Pizarro le dijo al otro mira Diego te doy dos cientos mil del ala te largas de aquí y te vas a conquistar por la parte de Chile pues vale dijo Almagro pero Chile no se le dio bien volvió a Cuzco ahí se lió la bronca definitiva Diego de Almagro acabó apresado le dieron matarile los de Chile que así llamaban a los maquinistas juraron venganza Illano quitaron el ojo de encima pido

Voz 30 12:54 si el mira de este coche y que has pedido

Voz 5 13:06 aquel domingo veintiséis de junio advirtieron a Pizarro de que lo estaban esperando para matarlo cuando fuera camino de misa así que dijo bueno pues no voy a los emboscados venga esperar venga para nada así que se fueron a buscarlo a casa como para esquivar los porque eran veintiuno cosido a espadazo tirado en el suelo Pizarro sacó fuerzas dibujó una cruz con su sangre la besó pidió confesión y un poco de habla uno le arreó en la cabeza con una jarra y le dijo Thomas de la bebe sin el infierno es que les tenía muy cabreados a la porra Pizarro uno

Voz 30 13:37 ser finito de sombras el que vienes a buscarme no me quieres dejar

Voz 24 13:46 a a la porra como tantos otros punto y final a una vida a una vida de película

Voz 1 13:55 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama

Voz 23 13:59 es una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 1869 14:12 del mundo o para más me olía que era una más

Voz 23 14:14 día pero confirmado a alguien que se define con una sola

Voz 0324 14:18 la pena es uf tremendos y que a esta hora abre la ventana del cine obras no las obras ven Carlos Boyero

Voz 24 14:38 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal queremos estas qué tal hombre pues muy bien el calor que a ti te agobia mucho horrible así no lo no lo vives ya no está venido

Voz 0324 14:47 hoy acabo de escribir un artículo titulado calor fíjate que por el el desquiciamiento que puede conseguir el calor no sólo con los viejos que dice que que bueno Nos que les afecta se mueren sino con con los locos por ejemplo no pensamos en los pobres los que al parecer cuando su sistema nervioso tan alterado el calor lo pone como bueno estoy hablando de terceros Common como yo mismo

Voz 13 15:23 dicen que estén

Voz 0324 15:24 anoche

Voz 24 15:25 que va a haber de veintitrés ó veinticuatro vuelos pues nada los aguantaremos no te abre una ventana un poquito porque crédito ya está el coloso de Roda hay que darse tú en tu casa

Voz 0324 15:39 están ahí entra no mucho no

Voz 0313 15:42 la verdad es que el PP pero no me gusta

Voz 24 15:45 sí donó ya ya no tengo más remedio que cambiar todo el día todas la casa con con el aire valiosa que procuraré que no me de ningún ataque de Goya oyes y ves una columna sobre el calor pero ayer dedica este tu columna en el diario El País a la serie Chernóbil que angustia Chernóbil esa dolorosa obra de arte

Voz 0313 16:13 yo recuerdo que se trata ya sé que está de moda Isaura mucho ex una miseria inglesas un cinco episodios no envase de HB hoy Sky que está censurada en Rusia el Kremlin

Voz 32 16:22 de hacer su propia versión de de la historia

Voz 0313 16:26 bueno la Unión Soviética simplemente

Voz 24 16:29 darlo porque es un dato intentó silenciar las

Voz 0313 16:31 cedente de la central nuclear de Chernóbil pero lo detectaron incluso en en Suecia por los niveles de radiación que llegaron llorón estas series es recrea lo que sucedió ISM lo auténticamente terrorífico de hecho Boyero escribía

Voz 0324 16:46 es asombrosa la capacidad de los creadores para

Voz 0313 16:49 transmitir el clima de lo que se padeció tras el accidente nuclear es la película de terror más angustiosa que he visto en años

Voz 33 16:57 volví de tiros

Voz 16 17:04 dos semanas les da ver es

Voz 24 17:07 Versión Original bienvenido

Voz 9 17:10 por favor tomen asiento hay sitio puedo asegurarles que aquí estamos a salvo construimos este refugio para soportar un ataque nuclear de Estados Unidos así que no habrá problema como han visto hemos sufrido un accidente este tanque de control ha fallado lo que ha dañado el reactor cuatro ya ha provocado un incendio

Voz 34 17:29 he hablado directamente con el subsecretario Marín Marín con el subjefe Lisenia prole SEPC con el jefe del comité dos Idol hit

Voz 9 17:39 el secretario general Gorbachov en primer lugar el accidente ya está controlado para prevenir el pánico el Comité Central ha ordenado el despliegue de la policía militar en principio

Voz 35 17:52 tan peligroso es esto hay un foco de irradiación leve pero se reduce a la central no es cierta han visto hombres ahí fuera vomitando a hombres quemados país más radiación de la que admiten tenemos esposas e hijos propongo evacuar la ciudad

Voz 0324 18:13 pues este fragmento titulado entienda todo el mundo es una perfecta idea de lo que está en juego ahí sí pura angustia es lo tengo muchas ganas de la vida pero te diría que no lo había eras de golpe porque te puedes quedar tocado trastornado que la vis si la vi yo no tengo HB y la vie en casa de de de una prima con su marido y al día siguiente me contaron que habían tenido pesadillas sino no me extraña sabes la la barbarie con la que te llevas a topar pero está desarrollado de

Voz 37 18:56 de tal forma con

Voz 0324 18:58 con tal clima no sólo lo que ocurrió entonces sino lo que vino lo que vino después fue el esfuerzo de científicos buscando la verdad gente todos los bomberos los mineros que se metían allí que sabían que la iban a Palmar

Voz 24 19:19 sí sí a héroes a la fuerza pero sin hola

Voz 0324 19:21 palmada en ellos podía comerse a a media Europa ese monstruo que decía lo de la película de terrores que es puro terror pero eso no es un monstruo enorme con fauces que de no hay

Voz 24 19:37 no es Godzilla no no no es un

Voz 0324 19:39 millo osada como

Voz 38 19:42 es muy leve

Voz 0324 19:44 es gotitas azules que caían y que los niños jugaban con ellas imagínate gotas azules que por una parte es eh la crónica de de todo lo que allí ocurrió la investigación posterior con científicos muy responsables incluso algún político que porros sentirse importante por trepar lleva la pero alquile cerrarán la boca como se lo cierran al al principal investigador de esto y ahí entramos ya en otra película que es el totalitarismo el el estado osea ocultando la verdad a costa de lo que sea hasta el punto de que las cifras oficiales que dieron de muertos

Voz 11 20:33 que el está

Voz 0324 20:35 todo fue de treinta y un muertos cuentan que fueron entre noventa y cinco mil ciento cinco mil personas no murieron en el momento no claro progresiva y luego infectados yo creo que todavía hay supervivientes no pero lo que te aterra a parte de eso pudo haberse evitado no es la ocultación de la verdad la manipulación absoluta lo que ocurre en en un mundo totalitario no entonces aunque dices pues bendita sea la democracia no desde que todavía puedes plantear cosas Si IU gritar oí confrontar oí pero no allí le cerraron la boca a todo dios ha indicado persona Age que es el jefe del KGB que es como siniestro no pero por lo pragmático lo cruel los a decir somos el poder esa tú no eres nada el tercer clásico

Voz 24 21:35 hace unos días hablamos de de Chernóbil aquí en en La Ventana pero

Voz 0324 21:39 lo hicimos por un motivo si colateral es muy curioso oí

Voz 24 21:45 muy chusco también no que es la cantidad de influencias estos que tanto que que van a hacerse

Voz 0324 21:51 fotos

Voz 24 21:52 a la zona donde se produjo el accidente en las cercanías hacen fotos que van con modelitos de diseño Auvers que sí sí sí sí bueno de hecho el creador de la serie Cray que se ha pedido por favor que no se hagan fotos por por dos razones primero por un cierto respeto de lo que ocurrió allí después porque es bueno pues todavía según donde te metas hay niveles de radiación que mejor no hacer el tonto pero sí sí han subido las visitas a Chernóbil curioso lo entiendo para más si te llevan con medidas de seguridad bonos visitar eso bueno pues no está mal Shaquille pues sabes que es terminaron a todos los animales si bueno pero han vuelto ha vuelto todos se está lleno de fauna Chernóbil está absolutamente repleto de Fabio las manadas de jabalíes rozando por ahí como no está el hombre para enredar el la naturaleza sea impuesto no pero que esto de las fotos lo comentamos el otro día Ivonne no poseen posturitas en cosas sea que tiene mogollón

Voz 0324 22:50 donde como se dice pinchazos en las redes

Voz 24 22:52 sí de seguidores se lo lo hacen porque son luego que hacerse van a Auschwitz también a algún episodio de estos ha habido en Auschwitz hubo dominio de sí un selfie de dos japoneses una pareja creo recordar en Auschwitz el que fuese que tuvo que llamar la atención el director del Museo del Holocausto decir por favor en fin cierto respeto no pero bueno estamos en la civilización y en el imperio de la ley

Voz 0324 23:15 gen del escaparate idóneo que no se muestra no existe

Voz 24 23:19 parece no quiero bueno decir quedémonos pero bueno podemos con lo cual el trabajo de una obra que cuando es una obra

Voz 0324 23:27 parece para Messi y hay demuestra H veo que sigue siendo la reina te quiero decir tuvo su gran esplendor todas las grandes series las toda ella hilo luego al multiplicarse las plataformas y bueno ha habido como una época mucho más lánguida pero se descuelgan con clara algo como como Chernóbil no veas cómo es el clima ya la el clima no hay música solo oyes ruidos de fondo que te ponen enfermo que ruidos sacados de las centrales nucleares y de cómo pero dices que

Voz 24 24:02 miedo cuando hablamos de una central nuclear

Voz 11 24:05 no no no aquí

Voz 0324 24:07 presionan y presionan mucho todo es como muy apacible no perdicera inversión si esto está ya en ocho

Voz 24 24:16 bueno Chernóbil y televisión series HBO Boyero cine toquemos el cine eh

Voz 39 24:24 ya no

Voz 24 24:36 qué bonito el country bueno este viernes estrena la película que inauguró el último Festival de Cannes los muertos no mueren una comedia sobre zombis dirigida por Jim Jarmusch

Voz 1 24:51 Peace

Voz 24 24:55 la pequeña localidad los muertos vuelven a la vida y un grupo digamos así variopinto

Voz 13 25:02 de personajes tienen que hacerle frente

Voz 39 25:05 con esta terrado

Voz 1 25:15 esto está peor que haya visto nunca salvajes tú que tienes

Voz 0324 25:23 Bill Murray Tilda Swinton Adam Driver el reparto es la peli no soy músicos son como todos los amiguetes de tipo C que le pega mucho hacer de de Zombies verdad Tata Wei Wei lo único que me gusta de esta película es una entrevista que el he leído a hallar Muse en la que dice que qué bueno que su película esto de los muertos que resucitan ahí en el Sur profundo que los zombis no existen dice los zombis es pasear por Nueva York y ver que todo a la ciudad todos los transeúntes va mirando la pantalla de un teléfono yo le diría que se de una vuelta por Madrid también que que no le queda el honor a Nueva York de ser la ciudad de los zombis yo creo que es que es universal entonces como película de terror no dándote uno pero como comedia que es Sardón y que hay tiene pues el la mordacidad desde del del Rey de los directores del cine indie no y tal pero no no me pilla ahí ir repite de esta tiene un reparto sea que es como muy de amiguetes de vamos todos con yen que va a hacer una de zombis que las la bomba pero no no yo no no entiendo porque porque ha hecho esta película no vamos la bien Cani fíjate que se me se me ha olvidado yo esto ocurrió hace hace un par de meses yo de cualquier forma no soy de Jarmusch que es un tipo idolatrado en ciertos círculos tiene un par de películas suyas que me gustan que sembrar de muy bonitas Patterson Flores rotas flores rotas el aristas pero pero bueno no nunca he considerado este señor como el genio revolucionario Delfín que aseguran sus fans

Voz 24 27:23 pues a otra cosa mariposa

Voz 40 27:25 en Irán

Voz 39 27:28 hola

Voz 41 27:31 un a la vida

Voz 42 27:53 están Esquerra

Voz 24 28:04 te canción tan hermoso e otro de los estrenos de esta semana es los días que vendrán triunfadora en la última edición del Festival de Málaga subdirectores Carlos Marqués Marcet el de diez mil kilómetros por la que ganó el Goya

Voz 7 28:15 a mejor dirección novel

Voz 24 28:26 es esta una pareja de treintañeros que llevan juntos un año descubren que están embarazado embarazada ella durante los nueve meses vemos cómo les cambia la vida sus alegrías sus

Voz 1 28:36 dos expectativa indica aportamos y esto quiere decir que os lo quiero pero estoy seguro de que no me lo que estás diciendo que no nos quieres tener

Voz 24 28:55 Pelícano la Biznaga de Oro a mejor película y también a la mejor dirección y mejor actriz para para María Rodríguez Soto desaparecido Carlos

Voz 0324 29:03 bueno aclararía es que lo que he escuchado está dobladas en catalán si la versión original dobladas y vamos a ver creo que que está muy bien que consigue lo lo que se proponen no pues contar eh todo lo que ocurre desde que una pareja ella descubre que está embarazada Hay in los miedos

Voz 43 29:29 las incertidumbres el tener que tomar decisiones el aceptar el embarazo las tensiones que se que

Voz 0324 29:36 crean porque la la la vida debe cambiar T

Voz 43 29:39 absolutamente hasta hasta el parto no

Voz 0324 29:43 qué

Voz 11 29:46 yo creo que

Voz 0324 29:47 creo que está muy está muy bien contado todo eso pero yo tengo cierta distancia respecto a ella porque yo no he pasado por eso y por todo ese proceso me imagino que si haces tenido hijos puede reconoce en reconocer TI entenderlo con

Voz 43 30:08 sospecho que pues que mucha gente se va se va a sentir identificada

Voz 0324 30:12 luego tiene la particularidad de que los la pareja protagonista son parece y el embarazo me han contado que se rodaron cincuenta días de embarazo pero tienes la sensación viendo la película y eso está muy logrado de que

Voz 24 30:30 desde el primer momento cuando

Voz 0324 30:33 dice oye que hasta hasta el parto que que todo todo parece que está en en tiempo real y que al parecer fue sólo una parte del embarazo la la que rodaron entonces repito mi mi problema con ellas que yo no no no he conocido esta experiencia porque es que debe ser que transforma la tiene buena pinta y tal si te gusta pero luego uno metros la anterior no no no gustó nada era ésta de Internet que dos que comunicaban se comunicaban a través de Internet ellos que esas cuestas

Voz 24 31:12 esa eh también era era así

Voz 0324 31:15 en un punto así ante

Voz 44 31:18 pero estas y la

Voz 0324 31:20 la Si la ves son la la ve un montón de gente se lo contaba un a un amigo que le había gustado mucho así que tiene tiene varios críos pues sabe sabe lleva mucho mejor aquello de que va de la movida no muy bien has venido con voy bajo el brazo oye gracias al cine que esta canción la atribuimos como si que ha sido durante un par de años hable es que el otro día vi que en el primer viaje habitado a la luna que están decidiendo por mediante encuestas y que canción a ir yo que el spice de por John a lo mejor también que una vez así están yo le vi un concierto memorable había montones de años aquí en Madrid

Voz 13 33:18 pero de este hombres que pues

Voz 0324 33:20 Villar tantas canciones yo le echo mucho de bueno se me murió hace murió hace tres años voy yo creo yo creo que menos pero ITS no no no me acuerdo pero el cuánto cuánto hace que murió dos años un año tres años si no hace mucho no pero crecen las no hace menos yo estoy qué pena que es de música por primera queda mira que tuvo giros de reinventó un montón de decir yo lo único que me molestaba mucha tres años hace tres años era su imagen que me resultaba insoportable en determinadas épocas digo si es que tenías tanto talento musical que no necesitar eso ser el Rey de los del transporte ya es tarde para que eso lo diga ya Carlos hasta la próxima hasta luego

Voz 16 34:16 es lo normal sientes este seísmo

Voz 0867 34:19 el esquemas de llamarles supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once con convicción

Voz 9 34:29 el y métrica punto com una compañía Bankinter

Voz 16 37:30 Ben Nasser

Voz 13 39:08 la Ventana con Carles Francino pues aquí seguimos en La Ventana en esta tarde de miércoles va pensando aunque haya gente que querría verlo en algún lugar así como más apartado la verdad es que todo lo espíritu del orgullo en en Madrid pues ya hace días que se nota no que huele incluso yeso como tantas cosas así lo posible porque hay gente que piensa y actúa sus historias es hay otra las contamos en Podium podcast María Jesús Espinosa de los Monteros buenas tardes

Voz 51 39:39 hola Carlas pues ya están disponibles dos nuevos episodios de pienso luego actuó el podcast de Yoigo que cuenta historias fascinantes sobre personas extraordinarias historias como la de Patricia Horrillo una periodista experta en comunicación en redes sociales que un día se preguntó por qué había tan pocas personas editando la Wikipedia Si es una herramienta colaborativa también se dio cuenta de que la Wikipedia hay sesgos de género culturales de idioma decidió crear Wiki esfera un espacio de trabajo para en poder dar formar a personas para que puedan documentar la historia

Voz 52 40:17 cuando estábamos desarrollando la quince me pedía yo pensé de verdad que hayamos dado con la herramienta definitiva para la sociedad civil cuando lo abrimos tuvo muchísima repercusión muchísimas personas hicieron cuenta pasaron dos años y entonces me llegaron las estadísticas del número de editores reales que estábamos contribuyendo Vic Éramos seis personas seis personas contribuyendo a una herramienta que necesitaba de miles de manos y ahí es cuando me di cuenta de que había un problema yo no sabía cuál era el último el piso

Voz 51 40:45 sodio de pienso luego actuó el treinta y cuatro cuenta la historia de Federico Armenteros creador de la Fundación veintiséis de diciembre cuyo objetivo es ofrecer atención asistencial a los mayores del colectivo LGTB a través de la generación de espacios donde puedan vivir su jubilación tranquilos y acompañado

Voz 0324 41:07 pero estamos intentando

Voz 53 41:09 a sitios donde esas personas puedan vivir sus últimos momentos muy tranquilos que se lo merecen que hemos sufrido mucho es trabajamos con ellos en en poder darles es decir que eres igual que todos los demás único Belice está ahora en el último momento de mi vida me lo dices ahora de pues y además te acompaño vas a ver entonces vamos con ellos para que ellos pidan pie de la Ley de Dependencia podemos entrar con ellos a sus casas

Voz 1444 41:38 no se pierdan cada semana pienso luego actúa en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 0867 41:54 la Ventana de los números con Santiago Niño Becerra

Voz 54 42:00 de este hicieron es si posee ejecutivos con capaces de hundir un costo Caja Ahorros Junco abogan por el por qué de Caracol en Wall Street pero cuando mañana se abre la sesión del tal que suena a campar a dormir saltan cuál es su relación con el

Voz 1208 42:20 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carlos es bueno ser qué tal está nuestro economista de de cabeceras acaba el curso aclarará como todos no si es verdad además en todo el norte de la península y luego al vamos a comprobar que tenemos por la ropita de

Voz 24 42:35 de temperaturas por ahí preparada que es verdad que si en en Barcelona en Lleida en Zaragoza por ahí es donde está pegando más fuerte de momento está está a lo que te pregunta a sacaba el curso oiga ya exámenes

Voz 1869 42:46 no no me aviones me queda el día ocho de julio el lo que se llama el examen de recuperación si bloquea antes a septiembre de ayer trasladaba Julio por llevar una historia

Voz 24 42:59 sí bueno pues fin luego queda pues corregir todo eso me encantó el día que hablamos de los trabajos de curso de seis alumnos porque fíjate es que hay surgían y algunas proyecciones algunas ideas y algunas descripción ese paisaje el futuro o notan futuro que tienen que ver con la economía desde luego pero también con la sociología con las costumbres con los hábitos de consumo quiero apuntar ahí para empezar a La Ventana de los números por vamos a ver los amantes de comprarlo todo que hay gente que le gusta mucho comprar

Voz 55 43:30 se imaginan dentro de diez quince o veinte años o antes con casa de alquiler coche moto bici de alquiler lavadora de alquiler lavavajillas Televisión de alquiler

Voz 24 43:46 el ordenador de alquiler bolsa de alquiler ropa de alquiler vamos a esos Santiago vamos a vamos a un mundo de alquiler

Voz 1869 43:55 a ver si yo no lo llamaría alquiler porque el concepto de lo que es un concepto muy antiguo ya en el siglo XVIII ahí hay registros de alquileres y el diecisiete a ver hay un hay un libro no no estoy haciendo propaganda eh porque me da igual libro hay un libro que yo recomiendo ahora para estas vacaciones como una novela es un libro publicado en un año dos mil el autor de Mi Rifkin es un sociólogo estadounidense el el libro se titula La era de la acceso bien en España está está editado por Paidós este hombre en este libro explica cosas que en año años mil eran ciencia ficción lo que viene a decir es que estamos en una estamos estábamos iniciando una situación proceso por el cual de la propiedad es decir lo que tú has dicho mi lavadora mi coche mi casa mi separe Se pasaría una a una situación en la cual se pagaría por usar es decir se accedería al uso pagando eh entonces claro dices bueno es lo mismo no lo tiene a que ver es decir evidentemente sigue siendo capitalismo porque eso eso que se paga por usar es de alguien es de una sociedad de una corporación etc etc pero la la la la persona la ciudadanía deja de ser propietaria de algo es algo que en fin es el su yo de muchas personas de todas ser propiedad propia de lo que sea para pasar a pagar por usar claro eso eso sí que es aquí hemos contado en dos minutos implica unas unos cambios de concepto realización enormes yo desde luego estoy convencido que vamos a eso Bono dicho ya en el año dos mil era aquello sonaba a chino ahora ya estamos viendo que cada vez va a más

Voz 24 45:34 cambiamos propietarios por usuarios estamos en ese proceso y ese proceso será traumático Santiago quiero decir allí se requiere entre otras cosas un cambio de mentalidad

Voz 1869 45:43 totalmente haber traumático y Palma claro aquí ya entramos en el en la segmentación una persona de de cincuenta sesenta años lo le va a costar entender muchísimo eso posiblemente ni entrará en eso ahora un joven joven de la generación de la Operación Zeta Un millennials yo creo que es todo lo entenderán perfectamente bien de hecho hay hay muchísimos millennials que ya no se comprobó un automóvil es cuando se tiene claro

Voz 24 46:13 el tema del coche es de los más evidente sí

Voz 1869 46:16 pero es que no solamente es eso no no sé yo parar porque mirando pero pero en Barcelona por ejemplo cada vez están poniendo más lavanderías y la gente va allí al alabar su ropa Losa lleva dices bueno en Estados Unidos ya existe pronóstico

Voz 24 46:32 claro en Estados Unidos pero aquí todo es

Voz 1869 46:35 lo hablando en casa y yo yo creo que este es un es un proceso que claramente iba más fundamentalmente por una razón a ver la evolución histórica todo eso está muy bien pero fundamentalmente por una razón porque cada vez va a haber menos personas que iban a poner para poder poner encima de la mesa una cantidad para adquirir una lavadora un y pico un coche etc etcétera ahora un un trocito para usarlo eso sí

Voz 24 47:05 pero entonces Santiago lo que estás escribiendo Nos deba forzosamente a un paisaje donde a ver cómo lo digo donde todos tengamos menos dinero osea el el el precio de poder adaptarse a este nuevo mundo de alquiler o como queramos llamarle será que todos manejamos menos dinero porque yo me huelo eso o no tiene por qué ser forzoso

Voz 1869 47:26 a ver claro la las medias es siempre eso no muy traicioneras pero si yo yo pienso que si se decir que la persona media no estoy pensando en el uno por ciento más rico y estas cosas o sea la persona media va a disponer cogiendo como referencia a un año de una cantidad de dinero media más baja que la actualidad dejando al margen la inflación

Voz 24 47:52 ya ya ya no yo pienso que vamos a eso es que todo apunta eso por cierto qué te parece la carta de los mil millonarios que lo comentamos ayer en La Ventana con con Javier Ruiz ese gesto ese es un gesto potente es un es un brindis al sol como lo interpretas tu

Voz 1869 48:07 no a ver estos señores yo bajo mi punto de vista no no han inventado nada osea a Warren Buffett en ya cuando George Bush bajó el impuesto de sucesiones y tal él se opuso frontalmente a la rebaja del Impuesto sobre eso decisiones dijo que no que no que además él lo justificaba el decía Un yo soy rico porque me lo he ganado es decir que tiene que haber alguien por detrás que pueda heredar por la patilla algo que no sea que no se ha currado no porque decía así de claro porque que se vea totalmente partidario de tener un impuestos sobre selecciones muy fuerte estos señores de hoy en día osea Soros toda esta gente su mensaje es más patriótico más por el lado de contribución yo creo que de alguna forma el el el el mensaje es Warren Buffett era aquí el que no se lo curra que pague el el mensaje de estos de estos de estos mil millonarios actuales yo creo que es más posicionarse ante una situación en la cual a la gente rica les por la calle

Voz 24 49:16 ya

Voz 1869 49:18 entonces de alguna forma argumentar oiga que yo contribuye es más yo quiero contribuir más aún porque oye Carla seamos realistas sea el señor Soros tiene que pagar el uno por ciento anual o el dos y es que esas ríe sea sinceramente Se ríe Bueno Volvamos a este

Voz 24 49:38 a endureció Nuevo Mundo es que se queda antiguo Nuevo Mundo volvamos a ese modelo dónde lo tecnológico lo digital invade prácticamente todos los rincones de nuestra vida cotidiana estamos hablando de de la sociedad el alquiler para entendernos a te donde se dijimos bueno una figura concreta mira estos días que estamos pasando revista a todas las innovaciones en este en este mundo digital los comerciales de cualquier empresa haber tendrán bueno tienen ya un nuevo rol no vamos a comentar lo con Pepe Rubio luego lo ampliados contigo

Voz 1444 50:10 escuche todos vendemos

Voz 2 50:12 prensa seamos comercial eso no lo dice

Voz 13 50:14 de Virginia Cabrera especialista en transformación digital de pymes en Telefónica Empresas y añade el cliente no tiene dueño

Voz 2 50:24 su viaje va y viene en torno a la marca y a veces lo hace por teléfono a través de la web visitando las tiendas y que todos los canales deben comprometerse en la venta

Voz 13 50:34 el comercial debe cambiar su rol ahora es un asesor no se trata de vender la moto sino el proyecto hay en torno a la moto

Voz 2 50:41 quién habla como la gente comercial espera que les ayuden a definir su hoja de ruta para de ochenta y tres por ciento de los clientes es lo que más pesa en una decisión cuando encuentran un proyecto sencillo y unos plazos definidos comprar siempre

Voz 13 50:56 si para ello es clave el marketing de contenido para informar Hinault hago

Voz 2 51:02 a las marcas tienen que entender que el cliente tiene que encontrar Lasa a ellas para ellos no hay nada más efectivo que el marketing me contenidos él exponer a través de un blog bien sea mediante pos comediante vídeos opacas el de exponer todo aquello que ofrecen y también como el cliente puede utilizar esa que las marcas ofrecen un buen bloque soy imprescindible

Voz 13 51:27 si todo esto se hace bien el final feliz es que te recomiendo

Voz 2 51:32 la fidelidad ya no se mide como un ratio de compra recurrente sino como la capacidad de recomendación mide conversación positiva que tú eres capaz de provocar con tu acto de venta

Voz 13 51:43 escuchar proponer y satisfacer los tres verbos que todo nuevo comercial debe tener en mente para sumar un cuarto

Voz 56 51:51 definitivo vende

Voz 0313 51:58 el más importante de accidentalidad parece escuchar vamos es que si eso no funciona nada no más que hablar

Voz 1869 52:04 sí bueno a ver yo estoy totalmente de acuerdo con no

Voz 56 52:08 te decía esta semana

Voz 1869 52:11 ahora y claro yo permíteme Un una matización porque creo que ese importe

Voz 1444 52:18 claro

Voz 1869 52:19 estoy totalmente de acuerdo con que en un en una entidad si atienda llámense tienda llámense llámese empresa todo el mundo frente a esto totalmente de acuerdo y además de recurrir a herramientas tecnológicas comunicativas etc etcétera claro la esos están escuchando es posible que se esté preguntando qué bueno pues porque actualmente ya desde hace años existe un exceso de oferta es decir la oferta es superior a la demanda y en consecuencia eso por un lado en segundo lugar una una persona que compraba la persona a medida que compraba hace diez quince años era una persona muy poco informada hoy una una persona media puede estar incluso Hinault himnos exageraciones más informada que alguien dé el del del punto de venta al cual va a comprar en consecuencia el el lo que es el acto de venta no es simplemente una una mera transacción sino que hay un intercambio de información etcétera etcétera entre distintas personas que pueden estar involucradas en ese en ese punto de esa empresa

Voz 24 53:29 entonces qué papel le queda al comercial si es verdad yo me puede informar a comprar una moto me voy a que me a cambiar la moto empieza Honda Suzuki Kawasaki yo miro características precios prestaciones tal cual que va queda al comercial

Voz 1869 53:45 en primer lugar el comercial típico aquel que tú ibas al concesionario ese señor posible o esa señora posiblemente ya haya haya se haya diversificado en una o dos personas no creo que sea ampliado la plantilla eh pero ya es que algunos personas algunas aquí especializado en algo tú hagas tú tú irás a comprar Sama esa moto muy informado muy informado es posible que hagas preguntas técnicas que esa persona no sepa llame llame a otro otra persona de la de de de ese punto de venta desatiende que es SPE el especialista en temas técnicos entonces tú tú te vas a quedar satisfecho de este concesionario evidentemente de la moto pero que posiblemente tuya querías comprar esa mundo entonces tú te vas a quedar satisfecho del servicio que en ese en ese concesionario y luego después tú vas a recomendar que la moto esa evidentemente porque te lleva de maravilla y además ese concesionario es es un paso más porque claro evidentemente tú lo has dicho antes ahí

Voz 1444 54:52 cuenta ni marcas de motos cincuenta mil marcas de modelos encuentra algo comercial

Voz 24 54:56 es vendedor y además prescriptor Bono en fin Imaz José bueno hay que adaptarse como exacto exacto oye Santiago no te marchas por favor sin responder a una pregunta que me han planteado esta mañana han dicho hoy una locura la última locura los bancos cobrando a los clientes por guardar su dinero pero yo yo me queda un poco así digo es una locura una locura esto

Voz 1869 55:19 claro volvemos a lo de antes si esto lo lo dices hace cuarenta años se tiran piedras hoy qué pasa hoy por un lado sobra dinero en segundo lugar los tipos de interés están reales son negativos bajo mi punto de vista no no van a subir obra subir testimonial mente en consecuencia si tu tienes X billetes en un banco qué es lo que te están haciendo guardando te lote lo custodian luego el el la la idea cuál es que te cobren una comisión por custodiar te lo muy fuerte muy fuerte alguien está haciendo

Voz 24 55:52 no algún país

Voz 1869 55:54 bueno esto no está haciendo el Banco Central Europeo concretamente sin más lejos el Banco Central Europeo a cualquier banco de Europa

Voz 24 56:01 pero una cosa entre bancos digamos no

Voz 1869 56:04 bueno ya lo estábamos tanto del cero cuatro por ciento

Voz 24 56:06 sí sí sí sí sí sí sí pero claro a un usuario a mí me van a cobrar porque tenga dinero en el banco

Voz 1869 56:11 que yo sepa que yo sepa esto no lo está haciendo ningún Times que yo sepa no no pero a ver esto va a llegar

Voz 24 56:18 ya no es una locura no no que va

Voz 1869 56:21 el luto vamos estoy convencido que esto va a llegar porque te crees que hay personas inversores perdona más que personas señores que están pagando dinero para que Alemania por ejemplo les venda su deuda

Voz 24 56:33 sí sí bueno pues porque evidentemente estos

Voz 1869 56:35 estas personas aplazo a uno dos años piensa que va a ser más segura la deuda alemana que los billetes

Voz 24 56:42 claro

Voz 1869 56:43 o sea que esto claro insisto esto significa darle la vuelta a todo

Voz 24 56:49 en eso estamos en darle la vuelta todo Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana Carlos Bustelo un abrazo muy grande

