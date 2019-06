La Ventana (26/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:06 noticia que acabamos de conocer una patera que se dirigía a Canarias ha naufragado en aguas de Marruecos y una veintena de inmigrantes están desaparecidos muertos tiene más datos nuestra corresponsal Sonia Moreno

Voz 3 00:18 según explicaron fuentes saharauis al hacer esta tarde al menos cinco personas habrían perdido la vida hay once están desaparecidas consiguieron salvarse doce inmigrantes que explicaron que el capitán los abandonó tras un problema en el bote saltó al agua con un chaleco salvavidas la patera viajaban

Voz 1444 00:32 tumbó a las Islas Canarias pero los cuerpos fueron devueltos

Voz 3 00:35 por el mar que aparecieron el domingo en la costa cuando los familiares comenzaron a contar lo sucedido entre las víctimas hay un joven rapero saharauis Said Lily conocido como Flix protagonista del documental la X Whiting sobre los músicos en el Sahara

Voz 1510 00:48 por cierto que en estos momentos Salvamento Marítimo informa que está procediendo al rescate de dos pateras en el mar de Alborán una con casi sesenta personas está siendo asistida por una patrullera de la Guardia Civil que se ocupa de otra barca en la que habría unos quince ocupantes recordemos que se busca una tercera patera con más de cuarenta personas a bordo y que más contamos hasta ahora María pues mire acabamos de conocer un incendio descontrolado en la ribera del Ebro al sur de Tarragona

Voz 1444 01:13 están desalojando nos dicen masías de la zona última hora

Voz 1510 01:15 a ser Tarragona Orihuela Amy buenas tardes

Voz 0760 01:18 buenas tardes más de quinientas hectáreas se ha llevado por delante el que ella es el incendio más grave de la temporada en Cataluña los bomberos de la Generalitat han pedido ayuda al Ministerio del Interior que ha añadido cuatro medios aéreos a los nueve de los bomberos que ya trabajan desde primera hora de esta tarde junto a casi sesenta medios terrestres el fuego continúa activo en el límite de la comarca tarraconense de La Ribera de Ebro con el sur de Lleida han desalojado ya masías rurales de cinco municipios del entorno

Voz 1444 01:43 seguiremos pendientes de este incendio aquí en la en casa en la crónica política los principales grupos ecologistas del país han pedido en el Congreso medidas urgentes la primera una vicepresidencia para Sostenibilidad y la declaración de emergencia ecológica no sólo climática Javier Gregory

Voz 0882 01:59 entre las veinte medidas urgentes los grandes grupos ecologistas de nuestro país han pedido hoy en el Congreso la creación de la primera vicepresidencia para la sostenibilidad en el nuevo Gobierno en el Congreso también Unidas Podemos ya ha anunciado que esta es una de sus prioridades en la negociación con el Partido Socialista como explica su diputado Don Juan López de Uralde que el presidente

Voz 4 02:20 a ver no abandone la pasividad ISE ponga y se pongan a negociar de verdad y eso es lo que lo que realmente lo que realmente urgimos pero por nuestra parte

Voz 1 02:27 esta sobre la mesa esa esa propuesta

Voz 0882 02:30 además los grandes grupos ecologistas piden también la inmediata declaración de emergencia ecológica en España

Voz 1444 02:37 en el exterior en Ginebra la relatora especial de la ONU ha presentado sus conclusiones del informe sobre el asesinato del periodista Jamal casó que informa Suay nadie

Voz 0867 02:45 la experta de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales ha vuelto a insistir en aplicar sanciones a la Corona saudí por la muerte del periodista Agnes calamares la relatora especial de la ONU

Voz 5 02:56 sí bueno yo Manuel Sánchez

Voz 0867 02:58 de una investigación de derechos humanos no policial ha señalado la experta quien además ha criticado la investigación policial que ha llevado a cabo Arabia Saudí sobre el asesinato de caso casi en la que ha obviado asegura la cadena de mando de la ejecución mientras que en el informe presentado por ella si se encuentran pruebas sustanciales sobre la implicación del príncipe heredero de Arabia Saudí Jaso quien murió el pasado mes de octubre después de que fuera visto por última vez entrando en el consulado de Arabia Saudí en Estambul las circunstancias de su muerte siguen siendo a día de hoy un misterio en la relatora de la ONU por el derecho a la educación

Voz 1444 03:30 en impida a los Estados que limiten y controlen el papel del sector privado la educación recuerda que es una obligación de estos estados en que sólo de manera reducida o circunstancial Se debería permitir el acceso de empresas que busquen un beneficio económico en este sector Álvaro Zamarreño

Voz 0313 03:44 critica que cada vez se recurra más a quienes buscan

Voz 0116 03:47 directamente el beneficio económico en la educación sobretodo en los proyectos de cooperación y cofinanciación en países en desarrollo está relatora ha presentado el informe sobre acceso de chicos y chicas a la educación a nivel global uno de los objetivos de la comunidad internacional y condena que en los últimos veinte años se haya recurrido de forma masiva a partenariado con el sector privado especialmente de inversores en educación que buscan incrementar su beneficio en este sector a veces es necesario facilitar lo dice la experta para acelerar el acceso a la educación pero no se puede considerar que la solución a los problemas de la educación pública concluye es la de sustituirla por la priva

Voz 1444 04:22 en la Fiscalía de París sigue sin averiguar las causas del incendio que destruyó parte de la catedral de Notre Damme hace ya más de dos meses el ministerio público francés a través de un comunicado ha descartado eso sí la intención criminal baraja como posibilidades una negligencia o un fallo eléctrico nos queda ya la información del deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 04:40 hola buenas tardes en veintiocho minutos de las siete y media hablan Luis de la Fuente de un jugador de la sub-veintiuno antes de las semifinales de mañana en el Europeo ante la selección de Francia el partido se juega mañana a las nueve y antes a las seis juega la otra semifinal Alemania Rumanía además acaba de terminar el partido del grupo B de la Copa de África con Victoria de Nigeria por uno cero ante Nigel ante Guinea gracias a un gol de que hubo que esta temporada ha jugado cedido por el Chelsea en el Leganés en el grupo A ahora acaba de comenzar el Uganda Zimbabwe ya las nueve se juega él Egipto Congo

cadena SER

en La Ventana con Carles Francino

Voz 6 08:18 no a ellos con claras vivirlo

Voz 0313 08:59 bueno yo ya sé ya sé que es un tema recurrente estos días en cualquier conversación derechos el tema la ola de calor las temperaturas los sofocos etcétera ceda incluso hacen bromas al respecto desde Se habla mucho se habla poco pero es un tema muy serio Bono nada más que ver este este incendio que está ahora en marcha y avanza descontrolado en los límites de las provincias de de Tarragona Lleida seguramente favorecido por las altas temperaturas en Lleida por ejemplo buenas tardes bona tarda

Voz 1444 09:24 qué tal bona tarda pues temperatura tenemos ahora

Voz 0313 09:27 igual tendremos en las Prost mañana por ejemplo

Voz 1444 09:30 bueno en la Daura me has pillado miro el termómetro en marca sobre los treinta y tres treinta y dos grados pero en la hora más intensa sí que me lo ha apuntado esta hemos llegado cerca de los treinta y nueve grados según el Servicio Meteorológico de cara

Voz 5 09:43 la guía que prevista para mañana hoy hoy hoy para mañana

Voz 1444 09:46 vamos a rozar los cuarenta y dos en mi coche esta tarde cuando iba pensaba ostras cuarenta y seis grados veo yo en en el termómetro que tengo en el coche aclaró que estaba pues durmiendo en plena calle no con una intensidad

Voz 0313 09:59 pero eso a una persona le pasaría igual nos

Voz 1444 10:03 pues sí es esa que yo no de la diferencia de percepciones e el oficial XXXVIII cerca de los treinta y nueve grados para hoy imagina que por ejemplo medidas que se toman por los agricultores que tienen que modificar los horarios de recogida de la fruta para evitar que los temporeros expongan en estas horas más intensas del sol en estos momentos en Lleida hay catorce mil personas contratadas en la campaña la mayoría de ellas trabajan al exterior pues os empieza antes por la mañana os evita la franja que va de dos a cinco de la tarde para poner una medida no porque es un trabajo muy duro este del campo la cara más amable eso sí es que estas altas temperaturas pues van a favorecer el consumo de fruta no sólo en España o en Cataluña sino en toda Europa esto supone al menos pues precios que no irán a la baja en una temporada con mucha más producción que la anterior muy bien es la cara más amable de esta oleada de temperaturas más medidas adoptadas en Lleida sobre todo en las comarcas más cerca balísticas que están en el nivel tres el más alto del Plan Alfa el plan alza es con el que olviden los agentes rurales el riesgo de incendio pues en las horas de mayor intensidad se ha acordado hoy no se va a poder cosechar estamos hablando de dos a cinco de la tarde además hay que tener a mano extintores y comunicar antes a los agentes el lugar donde serán estas tareas agrícolas

Voz 16 11:21 muy bien para tenerlo todo previsto un poco muy bien

Voz 0313 11:24 de Zaragoza Toño está buenas tardes

Voz 0882 11:27 dónde estás Toño estoy en pleno Paseo de la Constitución en el centro de Zaragoza y bueno ahora tenemos treinta y seis grados en la capital

Voz 0313 11:34 no está mal sí que es verdad que ha bajado un poquito ya se nota

Voz 0882 11:37 sólo a un poco de de bajada hay lugares en la Comunidad que sí que han rozado los cuarenta grados hoy en la capital en los que en lo que nos queda de semana no vamos a bajar de los veintidós por la noche con máximas extremas de cuarenta y dos mañana previsión de cuarenta y cinco grados el sábado eh bueno aquí el que no se consuela es porque no quiere siempre tenemos la caricia del viento así que bueno si uno se pone a la sombra algo se puede llevar aquí a unos metros además hemos tenido durante tres días a los valientes del año llevan tres días asfaltado esta arteria de la ciudad así que se han dado prisa para poder terminar hoy a estas alturas además tenemos Zaragoza medio vacía es decir las medias calles donde está dando el sol porque enfrente la sombra la tenemos abarrotada entre los pañuelos para secar el sudor los líquidos frescos algunos de los ciudadanos están ahora mismo regresando a casa para dar el paseo de la tarde noche con sus animales de compañía posiblemente que son de carne y hueso En días como hoy se agobian al sol tienen sed y atentos también donde los dejamos como explica Virginia barro del Colegio de Farmacéuticos

Voz 5 12:37 sí pero no dejarlo en zonas confinadas que puede acumularse mucho calor cuidado con el coche por favor nada ni de un ratito ni dejo las ventanillas bajadas por favor no

Voz 0882 12:47 casi todas las medidas las podemos aplicar por sentido común como a los humanos pero siempre hay excepciones precaución antes de cortarles el pelo porque en algunos casos les protege de estas altas temperaturas

Voz 0313 12:58 el viento año hoy en Madrid Teresa Rubio buenas tardes

Voz 0882 13:01 hola qué tal bueno Teresa está muy cerquita del estudio

Voz 0313 13:03 está en la terraza de León de la Cadena Ser las temperaturas son altas en la capital pero lo peor está también proyectar aquí no

Voz 1933 13:09 sí sí la cosa todavía no está tan mal porque el termómetro marca sólo treinta y cuatro grados pero a mí de verdad que te lo juro con Rato que estado aquí esperando la conexión semilla derretido el maquillaje porque hay como como un poco de viento caliente así como que parece aliento y muchísimo bochorno mañana va a ser peor como dices porque en teoría vamos a superar los cuarenta grados de día hilos XXIII de noche de todas maneras aquí protestamos mucho pero si miramos para abajo la Gran Vía está llena de gente que también se queja pero que sigue paseando

Voz 0159 13:37 Brando lo estamos muriendo de calor y eso que yo soy latina ahí no me acordaba ya que el calor era tan terrible a divertirse ella disfruta igual haga frío calor que está Madrid para no salir de casa

Voz 1510 13:48 hace muchísimo calor

Voz 17 13:51 las ese vistos los secuestrar en la calle vamos yo

Voz 1510 13:53 es mentira la piscina todo lo que puedo porque

Voz 0159 13:56 bueno al margen de la comunión

Voz 1933 13:58 el lunes la primera alerta por ola de calor con las recomendaciones de siempre mucha hidratación comedias ligeras no hacer deporte en las otras centrales del día pero este año José Pinto jefe de

Voz 1 14:08 mención de la Salud ha pedido a los ciudadanos que estemos pendientes de la gente de nuestro entorno sobre todo de los que viven solos

Voz 18 14:16 los ciudadanos deben estar pendientes de aquellas personas más vulnerables de su entorno ya sean vecino ya sean familiares especialmente en aquellas que viven solas

Voz 1 14:28 sólo en la ciudad de Madrid Carles hay unas ciento treinta mil personas mayores que viven solas

Voz 0313 14:33 pitón gracias Teresa bueno pues precisamente hoy en en plena ola de calor hoy el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente celebra por primera vez el Día Mundial de la refrigeración

Voz 19 14:44 Roberto Solsona buenas tardes hola buenas tardes saludó

Voz 0313 14:47 hemos al presidente de la Asociación de Empresas de frío sus tecnologías perdón por la ignorancia que se conmemora exactamente en este día Roberto

Voz 19 14:55 bueno pues este día lo que se conmemora vale es la ahí no reporta pasión que hace la realización vale la calidad de vida de los sociedad que yo creo que eso es lo que se conmemora

Voz 0313 15:06 porque cuando hablamos de refrigeración vio pienso le ha condicionado por ejemplo pero exactamente a qué nos referimos que abarca que engloba

Voz 19 15:12 bueno efectivamente cuando hablamos de refrigeración pues automáticamente pues nuestra cabeza siempre pues bueno pues ha al frigorífico que tenemos en casa para la conservación de quinientos vale ya lo haya conquistado sin embargo pues bueno pues hoy en día pues la refrigeración pues abarca pues hay muchísimos de hecho que hoy en día las telecomunicaciones el Etica tras no sería posible sin la ropa la acción todos los centros de datos tienen que está refrigerados prefijados por lo tanto sino exitosa recreación no tenemos esos datos no porque cualquier medicamento es hoy en día tiene que estar cualquier nuevo medicamentos tienen que estar reciclados para su proceso de fabricación también es necesaria en algunos en algunos procesos la refrigeración así en múltiples procesos industriales de hecho pues bueno la refrigeración por ejemplo hoy en día vale pues prácticamente pues ese abarca vale es tan grande que abarca que prácticamente pues bueno pues estamos presente en sectores de la economía española que aportan y que agrupan prácticamente el cuarenta por ciento del PIB nacional y luego por lo tanto la refrigeración es importante con la sociedad civil día

Voz 0313 16:11 pues estaba pensando que el mundo que conocemos los posibles enfrió sin este frío concretamente no

Voz 19 16:15 pues pues es cierto él hoy en día no no no podríamos no podríamos tener la sociedad que tenemos hoy en día y lo que avanzado sin refrigeración porque como he dicho abarca pues cantidad cantidad vale de de de sectores donde sea refrigeración pues es es necesaria

Voz 0313 16:31 estaba estaba repasando datos a propósito de la celebración de este Día Mundial de la refrigeración me encuentro con que en España el cuarenta y ocho por ciento de los hogares tienen aire acondicionado esos muchos poco en relación a otros países no no sé cómo cómo estabas

Voz 19 16:46 a ver eso es una cifra que que son fibras que que andan por ahí vale cuarenta y ocho por ciento no haber no queremos que sean del cuarenta y ocho por ciento en todo el territorio nacional hay que tener en cuenta que España pues por su posición geográfica pues estamos en una zona calurosa dentro de lo que es el continente europeo y por lo tanto pues la refrigeración la recreación hoy en día antes se considera un lujo hoy en día prácticamente podemos conciliar que ya no quedan los lujo es una necesidad y posiblemente muchísimos lugares le dependiendo de sumo de su posición geográfica pues se puede decir que que que no es un lujo que hoy en día es una energía

Voz 0313 17:19 tan este día no llega esta celebración llega en pleno en pleno debate sobre sobre el cambio climático y sus sus efectos y cómo se pueden en fin frenar o reducir las emisiones etcétera etcétera

Voz 19 17:29 era cuál sería o cuál es el compromiso de la industria del frío en este en este terreno Roberto bueno pues el la industria de la relación compró yo yo lo llamo da frío no sé si mejor el frío refrigeración pero bueno refrigeración y demás refrigere vale pues bueno pues el compromiso que tiene efectos de la fijación respecto al medio ambiente pues es es realmente importante nosotros llevamos en nuestro propio ADN el el el el la conservación del medio ambiente y por lo tanto nosotros pretendemos estamos desarrollando continuamente buscando nuevos sistemas ovación en estos sistemas para que consumen sirve para que sean los más respetuosos con el medio ambiente en hecho pues bueno pues estamos viviendo pues en los últimos años una revolución tecnológica e con la utilización de nuevos refleje la antes eh nos refiera antes que lógicamente pues sean más respetuosos con el medio ambiente que sean que que ante sus emisiones pues y eviten el calentamiento global y que además sean más eficientes en los que teníamos actualmente luego tanto el la reacción está realmente involucrado en el cambio en el cambio martes

Voz 0313 18:32 cuál es cuál cuál es el líder cuál es el horizonte para que eso refrigerante es que digamos que que perjudican más estén fuera de circulación estamos hablando de diez quince veinte treinta años más o menos

Voz 19 18:43 bueno pues actualmente actualmente vivimos estamos inmersos en el calendario lo que hago en dos hasta el dos mil treinta dale solamente será posible solamente podremos encontrar en el mercado vale el bicho uno por ciento que estos casos hay una propuesta para que en el dos mil cincuenta eliminen por completo los h3 pero la industria yo creo que va ir por delante eh yo creo que voy por delante e Iván

Voz 1 19:07 ibamos antes de que sí

Voz 19 19:09 a estas estas estas fechas podamos tener de ya tenemos hoy en día hecho ya tenemos bien de instalaciones que que están libres por completo de H felices e Ibi vamos por ese camino y hoy en día pues bueno pues el uso de de hidrocarburos de CO2 en instalaciones de amoniaco Patural pues está haciendo qué que ya no sean perjudiciales para estos Recreativo se perjudiciales para para el medio ambiente Roberto

Voz 0313 19:33 no curiosidad para terminar que es que acabamos de pasar por Lleida por Zaragoza por Madrid con compañeros con compañeras que estaban en la calle qué tal que describían como estaban desde dónde nos habla por curiosidad

Voz 19 19:42 desde eh pues debería volver a leerlo desde el aeropuerto de Barajas

Voz 0313 19:45 o sea que está al habían refrigerado ahí la ola de calor no se nota tanto como simple deterioro

Voz 20 19:49 efectivamente estamos bien

Voz 19 19:52 es muy bien Romero presidente

Voz 0313 19:54 desde la Asociación de Empresas de frío de sus tecnologías gracias por este ratito en La Ventana y felicidades

Voz 19 19:59 pues muchísimas gracias por habernos hecho eco de este Día Mundial cherón

Voz 0313 20:03 muy buenas tardes son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 26 22:10 buenas tardes a todos bingo Vox rompe la baraja también en las negociaciones para

Voz 0867 22:16 la presidencia de la Comunidad de Madrid la ultraderecha

Voz 26 22:18 quiere un pacto a tres y un compromiso

Voz 0867 22:21 del resto de fuerzas para que se modifiquen leyes que contemplan derechos fundamentales de los extranjeros de las víctimas del machismo o del cole Tivoli GTI Javier Bañuelos Vox plantea un programa de mínimos que en realidad es un imposible y que de momento se mantienen estas posiciones lo que va a complicar es muy mucho la elección de Ayuso en primera vuelta no Javier qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes ni siquiera el PP está dispuesto ahora mismo aceptar alguna de las exigencias que Vox pone sobre la mesa como por ejemplo eliminar las ayudas a las víctimas de la violencia por motivos de identidad de género repatriar a los menores extranjeros no acompañados fue eliminar la realidad hereje TBI de los planes de estudio Bose concreto quiere derogar catorce artículos de dos de las leyes que llevan el ADN el sello de Cristina Cifuentes la ley contra la LGT vi fobia ir a Ley de Identidad de Género pero Vox exige más cosas también quiere ilegalizar las organizaciones que cooperen con la inmigración ilegal son aquellas

Voz 17 23:24 el asociaciones que promueven el tráfico de personas la trata de personas hay muchas asociaciones y en esto las detallaremos durante el periodo de negociación que promueven eh que se trate con personas que que inmigrantes pierdan su vida en el Mediterráneo y nosotros no queremos ser responsables de ese efecto llamada

Voz 0867 23:46 bueno con estas exigencias Javier el acuerdo parece poco viable porque Vox dice en su documento que sólo dará sus votos a un Gobierno que suscriba abiertamente este programa único y eso incluye a ciudadanos aunque según Rocío Monasterio no tienen por qué verse las caras para firma

Voz 17 24:03 no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único

Voz 0867 24:12 firmado por las tres partes sino nos quedamos con lo que han dicho hoy todos públicamente el acuerdo del trío de Colón sólo sería posible con un pacto a la andaluza hoy Vox de alguna forma Javier ha allanado el camino al anunciar que ahora renuncian a entrar en el Gobierno de la Comunidad eso sí siempre y cuando insisten respeten sus principios ídem cogimos una Ayuso en cualquier caso tienen la sartén por el mango contra Vox y contra ciudadanos tiene ese botón rojo del adelanto electoral que perjudica todos menos o eso creen en Génova trece al Partido Popular que dicen Javier en el Partido Popular y que dicen Ciudadanos bueno en Ciudadanos de momento el portazo a Vox todavía retumba

Voz 0891 24:57 algún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos que estire estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un gobierno bajo estas condiciones mis principios y lo de mi partido están por encima de un gobierno eso es lo que ha dicho esta mañana Ignacio Aguado en una cosa

Voz 0867 25:17 parecencia sin preguntas algo inédito en él lo sigue manteniendo al PP como socio preferente cree una repetición electoral sería un fracaso pero no aclara cómo serán capaces de cerrar un gobierno PP Ciudadanos sin contar con Vox Isabel Díaz Ayuso se compromete a hacer de mediadora igual que hizo el PP en Andalucía

Voz 17 25:37 es necesario los votos de los tres partidos luego es necesario hablar con los tres partidos si Ciudadanos no sé si

Voz 1444 25:44 venta con Vox ya lo haré yo era eh

Voz 0867 25:46 órdago de Vox esta mañana que sepamos Rocío Monasterio Isabel Díaz Ayuso

Voz 1 25:50 Javier aún un hablado lo van a hacer

Voz 0867 25:53 según la candidata popular no sólo hablará también negocia con Vox porque entiende que su propuesta la propuesta que se ha hecho esta mañana es positiva ya hay varios puntos en los que está convencida de que serán capaces de entenderse gracias Javier mañana Ignacio Aguado estará con Pepa Bueno en Hoy por hoy son varios pero situamos no de los colectivos que parece estar en el punto de mira de Vox la inmigración Lourdes Reyzábal presidenta de la Fundación Raíces qué tal muy buenas tardes

Voz 23 26:21 hola buenas tardes Vox

Voz 0867 26:23 la identificación y repatriación de los menores extranjeros no acompañados estaríamos si el Partido Popular Ciudadanos llegan a aceptar esta posición no probablemente ante el incumplimiento de cuestiones relativas incluso el derecho internacional

Voz 20 26:38 es que si a pesar de que de que Vox esté pretendiendo bueno pues volver atrás no a a incumplir con la Convención de los Derechos del Niño con todas nuestras leyes y tratados internacionales la realidad es que también tenemos que ser conscientes que algo así ha ocurrido en España en el año dos mil nueve estando bajo el Gobierno del Partido Socialista repatriar más que pudiéramos al constatar emigración raíces más de doscientos cincuenta niños de manera ilegal sin respetar los derechos fundamentales que estos niños illa España fue condenado por el Tribunal Constitucional por aquella repatriaciones que hicieron sin garantías

Voz 19 27:20 yo creo que es importante recordar también que hacía uno

Voz 20 27:22 los meses España ha sido condenada por la ONU por devolver en caliente a uno de estos niños la valla de Melilla hoy mismo dado la noticia que que os comunicamos ayer como Naciones Unidas ha condenado a España en estos días por la violación del Convenio de los Derechos del Niño bajó a nuestros gobiernos de los más años con esto quiero decir que creo que no no no podemos cívicos tenemos que tener claro que el resto de partidos políticos deben tener una línea roja toros una línea roja que se han saltado también los partidos políticos como el PSOE como el PP esa línea esa es la del respeto escrupuloso de los derechos humanos el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales que se vienen saltando no he con la población migrante todos estos años para nosotros Vox está bueno basando su política de sus propuestas en el desconocimiento absoluto de la realidad de las personas migrantes vivencia no de todas estas personas como los otros como intrusos que que llegan a España Europa ha quitarnos lo nuestro no y esas frases no que que en los últimos meses han hecho determinados representantes de Vox como que según saltaba la valla de Melilla tienen casa ayudas y tratamientos médicos esa criminalización que hace ACB los niños y niñas que no llegan sólo sea criminalización me para empezar etiquetado los con el termino Mena para si despoja res no de su condición de infancia codificar les poder diseñar políticas como esta que está aprendiendo ahora Bozzo en si nosotros estamos bueno yo creo que es una todas las organizaciones muy muy preocupados por por dónde puede ir esto pero muy conscientes también de que estas vulneraciones de derechos que se cometen en el Estado español de desde hace mucho tiempo

Voz 0867 29:14 a Lourdes Vox pide además que este pacto supuestamente pacto de mínimos no ilegalizar determinadas ONG's organizaciones que dicen promueven según ellos la trata de personas pero claro no concretan quiénes o cuáles son esas organizaciones se dispara a todo pero se dispara sin concretar y eso da la impresión de que genera todavía más confusión si si cabe

Voz 20 29:38 sí Vox es conoce au pretende hacernos creer que desconoce la mayor entrada de personas inmigrantes en nuestro país no es por la frontera sur no es por el Mediterráneo y el aeropuerto de Barajas es verdad que la mayoría de las personas que llegan por el aeropuerto de Barajas lo hacen con visado de turista que les concede Santos la de manera legal no lo esas personas por distintas razones no sobre todo por ese techo no a la vida a una vida digna permanecen y se quedan entre nosotros son normalmente las personas migrantes que entran por el sur por la frontera sur que se ven obligados a entrar civilizados en no porque las mafias los estén trayendo así sino porque España desde hace muchísimos años ha cerrado los canales de entrada seguros a España por la frontera sur es cierto que hay las mafias tienen un margen de maniobra mucho mayor que el aeropuerto de Barajas y esas mafias están actuando como consecuencia de nuestras políticas de de de nuestras políticas del control de las fronteras fundamentalmente en el sur en el resto de de atribuciones no que hace Vox a organizaciones pues más allá de que no se refiera evidentemente a la que genera las propias políticas del Estado español son organizaciones que si algo están haciendo es luchar día a día por el derecho a la vida no de esas personas migrantes que están perdiendo vida en en la frontera sur fundamentalmente en el Mediterráneo

Voz 0867 31:08 Lourdes Reyzábal presidenta de la Fundación Raíces gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid Salud

Voz 20 31:13 gracias a vosotros por cierto

Voz 0867 31:16 a entregar mañana jueves dicen ellos miles de firmas al alcalde Almeida en contra de la colocación de la bandera del orgullo en el Ayuntamiento de la capital su última campaña se titula exige Almeida que no se arrodilla ante lo vi LGTB son las siete de la tarde y treinta minutos La Ventana de madre

Voz 0867 34:21 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos semáforos en ámbar Almeida con suma su promesa y esta mañana ha desactivado los semáforos de la cinco años de la entrada a Madrid lo ha hecho ante las críticas de muchos colectivos vecinales ecologistas y la oposición de Mas Madrid sin que sepamos muy bien cómo va a cumplir los plazos prometidos para soterrar esa autopista Almeida adquiere empezar las obras el año que viene pero ya les advertimos que los procesos burocráticos técnicos y administrativos de un ayuntamiento de una obra de este tipo tienen unos plazos bastante bastante dilatados Carolina Gomez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 34:54 qué el buenas tardes el plan del Ayuntamiento de soterrar cuatro kilómetros de la cinco en su desembocadura en Madrid como hizo Gallardón con la M30 en Madrid Río quiere empezar la obra en el último trimestre de dos mil veinte o principios de dos mil veintiuno tiene también el PP calculado cuánto le puede costar unos ciento ochenta millones de euros dicen ese es el proyecto de Almeida Hinault la progresiva conversión de la carretera en una vía urbana que era el plan de Manuela Carmena había empezado el anterior Ejecutivo instalando semáforos empatan que hoy han dejado de funcionar

Voz 36 35:21 a mí desde luego digo era una prioridad a pagar los semáforos la cinco sólo habían generado más retraso los desplazamientos más ruido más atascos no habían aportado soluciones a la movilidad sostenible la ciudad de Madrid este Gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticamente desde el primer día que hemos tomado posesión

Voz 1444 35:37 los semáforos seguirán en Anbar varias semanas propuesta

Voz 0393 35:40 lunes de seguridad el radar se mantiene pero el límite de velocidad ya no serán cincuenta kilómetros por hora sino setenta

Voz 0867 35:46 este es un proyecto que ya saben ha enfrentado siempre a Madrid con los alcaldes de localidades como Móstoles Arroyomolinos Alcorcón Un proyecto que el PSOE defendía Madrid capital pero que rechazaban otros ediles socialistas así que curiosamente el final de esta regulación semafórica lo han celebrado hoy al menos dos alcaldesas del PSOE Carolina

Voz 0393 36:02 si la alcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse dice que es una buena noticia aunque lamenta que tampoco en este caso se les haya consultado

Voz 0867 36:09 pues tenemos una sensación agridulce

Voz 1540 36:11 por un lado es sin duda una buena noticia para la nuestras vecinas y nuestros vecinos pero por otro lado seguimos en la misma tónica la decisión tomada de forma unilateral sin diálogo por el Ayuntamiento de Madrid que es precisamente lo que debe hemos venido lamentando durante todos estos meses

Voz 0393 36:28 con menos disimulo la alcaldesa también socialista de Alcorcón Natalia de Andrés satisfecha por el apagón técnico de los semáforos una iniciativa dice fallida ir dañina para sus vecinos

Voz 0867 36:39 la comisión organizadora de la Eva rechaza los recursos presentados por los alumnos y las quejas de los profesores dan por buena la prueba de Dibujo Técnico de la Selectividad ha validado esas pruebas así que los alumnos examinados en principio se quedan como estaban marca Garrido presidenta de la Asociación de Profesores de dibujo qué tal muy buenas tardes

Voz 1 36:56 hola buenas tardes Marga que argumenta la organiza

Voz 0867 36:59 nación porque a priori parecía bastante claro que las preguntas excedían del temario de la planificación docente contemplada en el Bachillerato no

Voz 20 37:07 si realmente la Comisión argumenta que que sí que que sí que pertenecen los contenidos realmente nosotros no estamos de acuerdo estamos de acuerdo en absoluto obviamente todos los conceptos matemáticos están relacionados entre sí yo a partir de la suman puedo llegar a la potencia pero si yo no he trabajado la potencia es muy difícil que conoció no sólo la suma puede resolver un problema que falta la potencia entonces eh no estamos de acuerdo en absoluto con la respuesta que no sólo la Comisión los gustaría reunirnos con ellos y poder discutirle de experto a experto sino que nos den una respuesta a las diecisiete cuarenta y dos de la tarde cuando las notas han salido a las doce de la mañana sea el que no hayamos podido hablar con ellos antes de la salida de la de la salida de las notas de nosotros tiene bastante decepcionada

Voz 0867 37:57 embarga hay alguna había más de protesta al margen de la Reunión ese no sé si hay algún canal abierto para seguir recurriendo o los alumnos ahora mismo se tienen que conformar con la nota que les ha tocado

Voz 20 38:08 creo que existe pero esto realmente

Voz 37 38:10 en pocos y sin saber creo está chusco una vía

Voz 20 38:12 lo que pasa es que eh a estudiar en qué condiciones se puede hacer una una nueva reclamación a nosotros lo que nos gustaría realmente ahora mismo es es poder reunirnos con ellos y que que la Comisión entiende el problema que que que hay que hay que hacerlo exámenes de Dibujo Técnico más razonables no puede ser que la conversión piense que no entienda cuáles son los límites que definen el currículo de la asignatura porque la comisión está en todo momento jugando Col es lo que sí no tengo estoy realmente se podría relacionar pero hay preguntas fuera del límite y eso no puede ser no puede ser que estemos jugando a eso es nos ha sorprendido por ejemplo que la comiso hemos dice que los estándares de aprendizaje que difícilmente pueden contemplarla enorme casuística mientras es nos hace entender eso que la comisión no entiende que un estándar de aprendizaje Deloitte evalúa algo que tiene que permitir concretar lo que el alumno debe saber no abrir el campo aún más que ellos no lo están planteando otra manera es decir a partir de aprendizaje que habla de libros y de conos de revolución un alumno tiene que saber trabajar con esferas de creo que hemos a los que son exactas

Voz 0867 39:29 bueno pues Marga Garrido en la Asociación de Profesores de dibujo lo tenemos que dejar aquí que nos quedamos sin tiempo gracias por estar con nosotros un saludo y ojalá se resuelva el programa hasta la próxima

Voz 1 39:37 Nos marchamos pitando con el can

Voz 0867 39:39 por la mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER y la comunidad cuidado porque mañana

Voz 7 39:45 insisto las temperaturas van a superar los cuarenta grados en muchos puntos de la región así que refrescarse y mucha hasta mañana adiós

Voz 0827 41:52 bueno esos días en los que rejuvenecer que hemos recibido las notas finales del curso el último EGM de la temporada no ha ido nada mal eso sí que ha sido una verdadera ola de calor humano bueno ya sabes que cada emisora barre para su casa leer los datos pero claro dentro de una emisora no solemos pisar la manguera hasta hoy

Voz 39 42:11 F M apoya experiencia allegado arcano asumió la audiencia de buen humor Francino ponme como presentador del porque yo sé que a lo mejor lo conforma Hayek arcano ignota nuestro Premio Ondas

Voz 0827 42:24 ten cuidado Francina objetos van abriendo la cama eh bueno que

Voz 0313 42:27 estar ganó o grande grande grande y donde sí que es esta

Voz 0827 42:29 en pisando la manguera son en el tripartito de hecho que configuran PP Ciudadanos y Vox Vox anunció ayer que rompía con los otros dos partidos en los ayuntamientos sobre la Comunidad de Madrid pues hoy han puesto condiciones

Voz 17 42:41 aquellos partidos que quieran gobernar con los votos de Vox deberán respetar a sus votantes deberán dejar de insultar deberán no hacer cordones sanitarios sólo daremos nuestros votos a un Gobierno que respeta nuestros votantes y suscriba abiertamente un acuerdo con Vox

Voz 0827 43:00 mensaje a ciudadanos que si quiere acuerdo pues que de la cara la medida decir eso en cuanto a la forma en cuanto al fondo Bosch quiere derogar una decena de artículos de dos leyes que proto en los derechos el eje TBI repatriar a los menores inmigrantes no acompañados exigir a sus países que paguen la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales bueno son algunas de las cosas que pide Íñigo Errejón ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje al partido de Albert Rivera

Voz 40 43:24 yo sé que hay mucha gente mucha gente de Ciudadanos a la que no les gusta el trago que está pasando de hecho lo dicen en privado de verdad merece la pena dejarse chantajear por Vox para mantener en el poder al Partido Popular de la Gürtel

Voz 0827 43:35 pues esa es la pregunta que lanzaba Errejón Albert Rivera también Albert Rivera Se refería hoy la primera en es twiterías

Voz 41 43:43 venga a tutorías la gente sigue opinando sobre el te mita de Ciudadanos y su líder este Twitter reto

Voz 42 43:49 la vida da muchas vueltas pero la de Albert Rivera está centrifugado a ver si esto tonadilla que propone el profeta baruc pareció no parece refrescante no me llame escalones llámame hola

Voz 0827 44:03 sí ya echamos de menos a Iturriaga pero muchísimo

Voz 41 44:06 así que este tuit de Mailer es es para él

Voz 42 44:08 la que significa errático y es una medida de tiempo joder voy a suspender seguro pero errático tan bueno que pasamos haciendo notar

Voz 8 44:18 a ello ratico buena

Voz 0827 44:20 tío político desde luego está muy revuelto en España a veces solamente nos salva pensar qué es lo que sucede en otros sitios en Brasil por ejemplo del notición de hoy es este que hemos

Voz 0867 44:31 dado en Hora catorce un militar de la comitiva del presidente gol sonoro que viaja a Japón y ha hecho escala en Sevilla están los juzgados porque

Voz 23 44:40 sorprendido por la Guardia Civil con treinta y nueve kilos

Voz 35 44:45 cocaína sorprendido a menudo sorpresa Koplowitz

Voz 16 44:48 lo que lleva a usted ahí amigo

Voz 35 44:50 sí pero bueno

Voz 0827 44:54 pasa la jaula bueno ya sabíamos que sonaron colocaba muy bien a sus más próximos pero parece que alguno se lo ha tomado al pie de la letra todo presunto todo el presunto desde luego bueno la cosa es surrealista tal y como lo hacemos como la hemos contado ya ha sido surrealista también tal y como la ha cantado hoy arcano

Voz 39 45:12 bueno bueno bueno ya veremos le dice lleva a cocaína y él contesta claro es que no he visto que llevo quieren un gol sonaron por favor mejor que no le imputen que sí que llevo cocaína pero es Coca sin gluten no sea a ver qué le pueden sacar de temporalidad yo me pondría narcotráfico cuando era pequeño sí que me sentí a Pablo Escobar con el dinero que me pasaba mi abuela por navidad porque me lo grabas con visitas mete la pida realmente ello asilo bacilo Mi tío sí que se ha convertido en un arco con estilo porque cada año vuelve con más kilos bueno estoy muy acelerado desde pequeño a ver si tengo yo me algún ancestro brasileño

Voz 0827 45:48 acelerado Cano acelerados también los nuevos responsables del Ayuntamiento de Madrid que pretenden inmediatamente desmantelar el Madrid Central la oposición les está criticando bueno hasta la OMS les ha recordado alguna cosilla por ejemplo la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de esa organización la española María Neira

Voz 1 46:07 no conozco lo que van a poner en marcha en pero

Voz 43 46:10 quiero entender que todo lo que protejan la salud eso no se puede tocar al revés hay que mejorar los siempre hay unas directivas europeas en cuanto a calidad del aire que son las normas de la Organización Mundial de la Salud con lo cual esperamos que todas las ciudades hizo que todas las ciudades que tienen muchos habitantes los planes que pongan en marcha en avancen y que sean cada vez más potentes en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos porque además eso va a generar medidas económicas muy positivas

Voz 44 46:38 ah no

Voz 16 46:42 es parte de la fotografía de lo que sucede en nuestro país pero hoy hemos arrancado la ventana mirando otra fotografía la de la pequeña Valeria junto a su padre oscars los dos muertos al intentar llegar a EEUU atravesando el río Bravo

Voz 0313 46:59 la fotografía es es tremenda es atroz pero tampoco servirá de nada absolutamente de nada Luis García Montero tiene una expresión muy acertada para definir ese fenómeno Piedad líquida claro que las imágenes no golpean claro que se nos revuelve algo no pero dentro de unas horas o a lo sumo unos días ese sentimiento se ha desvanecido como se nos va el agua entre los dedos

Voz 34 47:21 pero líquida se

Voz 0313 47:23 vergüenza infinita Yelmo

Voz 16 47:26 tras esta fotografía la hemos visto cómo vivimos la del pequeño Aylan pero hay otras fotografías que no hemos visto nos contaba Marta del Vado

Voz 1510 47:33 de lo que no se habla probablemente porque no hay fotos es que unas horas antes de encontraron ya del lado estadounidense los cadáveres de una chica de unos veinte años junto a un bebé dos niños pequeños que murieron deshidratados cerca de Mc Allen en Texas el drama de las políticas migratorias

Voz 16 47:52 y tampoco podemos ver la fotografía de la madre de Valeria que está en una de las casas del inmigrante que regenta el padre Gallardo que ha hablado con Nicolás Castellanos

Voz 0891 48:03 en ella actuamos en mal ya eh momentos son momentos de crisis de repente tienen momentos bien pues para poderla darle solución alargar la pasión que vive pero ella está afectada en su situación física afectada en su situación

Voz 1 48:18 emocional

Voz 0891 48:19 ya hay ciudad de seguimiento hay que ayudarle que de manera espiritual también de manera humana con todo lo que podamos para que yo esté mejor pero sí es una expresión que afectan mucho tú su realidad personal que la vuelve todavía más vulnerar

Voz 16 48:35 este hombre ven en su trabajo cada día cientos de casos como el de esta familia y nos ha dicho que desde luego éste no es un problema aislado