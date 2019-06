La Ventana (27/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1509 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias seguimos muy pendientes del incendio en la comarca de la Ribera d'Ebre en Tarragona que ya ha calcinado más de cinco mil quinientas hectáreas y que avanza sin control los bomberos temen que esa superficie quemada pueda incluso cuadriplicado se y las llamas amenazan un parque natural cercano Eva Hidalgo

Voz 1 00:18 adelante

Voz 2 00:18 Protección Civil acaba de ordenar que se encierren en casa a todos los habitantes de la población de Jubera y que ese confín en los colectivos más vulnerables de Miami como por ejemplo embarazadas niños o ancianos noventa dotaciones terrestres de los Bomberos y once medios aéreos trabajan sobre el terreno El conseller interiores Miquel Buch

Voz 3 00:36 trabajar por tanto se suma a una serie de te indicador

Voz 4 00:42 es que no es indica esta potencialidad de veinte bien

Voz 0313 00:44 Darias hay cuarenta y cinco desalojados

Voz 2 00:47 cinco carreteras continúan cortadas la principal hipótesis del origen del incendio el auto combustión de estiércol en un

Voz 1509 00:52 el abogado la Conferencia Episcopal marca distancias con las propuestas de Vox para Madrid que en la práctica dejarían sin asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular el portavoz de los obispos Luis Argüello ha recordado la sensibilidad de la Iglesia

Voz 0827 01:14 a cómo está organizado el orden global

Voz 5 01:16 dando las consecuencias se producen y afectan a personas el la dignidad de la persona pide que en todo caso esta dignidad de la persona sea atendida

Voz 1509 01:28 en Marruecos al menos seis personas han muerto entre ellas dos mujeres y un bebé tras volcar la patera con la que se dirigían hacia costas españolas hay varios detenidos la policía marroquí está intentando esclarecer lo sucedido corresponsal en Rabat Sonia Moreno han muerto

Voz 6 01:43 seis personas entre ellas dos mujeres y un bebé además hay diez heridos y catorce detenidos en la patera viajaban treinta inmigrantes habían salido a primera hora de esta mañana del puerto decidí en el sur de Marruecos destino a las Islas Canarias pero una falsa maniobra el bote volcó según informa el portal electrónico marroquí Le trescientos sesenta el supuesto organizador del viaje se encuentra entre las personas fallecidas las autoridades han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del naufragio es la segunda patera que naufragó en las costas del sur de Marruecos en una semana a las Islas Canarias consiguió llegar dos embarcaciones últimamente el diecinueve de junio llegó una Lanzarote y este lunes a Tenerife el férreo control en el norte del país podría ser motivo de intento de salida este esta zona más alejada de España en una ruta más peligrosa

Voz 1509 02:26 el Banco de España advierte de que las hipotecas se han encarecido desde que las entidades bancarias pagan el impuesto de Actos Jurídicos el director de Análisis Económico de la Fundación de Cajas de Ahorro ha dicho en Hora catorce que esta subida era esperada que reactivará la competencia en la competencia

Voz 4 02:39 escuchan ahora ahora que el dato es decir hasta ahora no habíamos tenido los datos y ahora la competencia puede ser cosa nada

Voz 7 02:44 que evidentemente puede haber una cierta reacción de los clientes y entonces ese Active

Voz 4 02:50 poco esa mayor competencia no olvidemos estamos en un sector muy competitivo y además con tipo de interés bajísimos casi negativos con lo que tienen que seguir captando en

Voz 1509 02:57 llegamos así a las cuatro y tres tres y tres en Canal

cadena SER Madrid

Voz 8 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 Ángel Gabilondo pide a ciudadanos que le dé su apoyo para un gobierno de progreso El candidato del PSOE ha enviado a su homólogo en Ciudadanos a Ignacio Aguado un documento de bases para un acuerdo de investidura que dice aisle a Madrid de la amenaza de las políticas xenófobas racistas y supremacía estas de otros partidos

Voz 1603 03:38 entre tanto la derecha sigue tratando de cerrar un pacto

Voz 1915 03:41 todo antes del lunes cuando empezará la ronda de consultas para la investidura hoy la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con la candidata de Vox Rocío Monasterio que rebaja sus exigencias ya no necesita que Ciudadanos se siente con ellos a negociar

Voz 9 03:54 bueno a mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo con que me firme el papel devasta bueno es de las pocas cosas que exige Vox es que se firme un papel por las tres partes yo creo que ese es un requerimiento que tiene mucho sentido y que sobre todo si queremos tener cuatro años de legislatura con un gobierno común por tres con tres con tres partes pues lo lógico es que tengamos un programa hay un papel que las tres partes firmen no

Voz 1915 04:19 Román conocido como el Rey del Cacho pues será juzgado por un jurado popular después del verano por el supuesto asesinato de su pareja Heidi Pazo hoy ha finalizado la investigación siete meses después de su detención cuando se ocultaba con una identidad falsa en un restaurante de Zaragoza Alfonso G

Voz 0089 04:33 a César Román será juzgado otras este verano por el sistema del jurado popular Se trata de un delito de asesinato y este tipo de homicidios agravados lo juzgan nueve hombres y mujeres no especialistas en derecho a César Román le han notificado esta mañana su nueva situación procesal la magistrada titular del juzgado de violencia sobre la mujer número seis de Madrid señala ese delito de asesinato eleva el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 11 05:00 hijos de rock'n'roll jóvenes que no escapar quién debido a golpe de batería

Voz 1509 05:20 es todo por ahora se quedan en compañía de La Ventana con Carles Francino tiene más información en nuestra página web en Cadena Ser punto com que a partir de las cinco las cuatro en Canarias en esta antena

servicios informativos

en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes el caso de la manada no ahora eh no ahora que ha terminado con las cinco condenas por violación no al comienzo de todo cuanto se conocieron los hechos y la defensa de los acusados insistía insistía en que la chica estaba entiendo que había sido todo con consentimiento hubo un grito por aquel entonces hubo un grito que se escuchó por calles y plazas de toda España yo siete creo yo siete creo en ese grito creo que se revela el el calvario que tienen que soportar algunas mujeres cuando denuncian algo y se pone en duda su palabra ojo ojo no estoy diciendo que una acusación la que sea tenga que darse por buenas esas comprobaciones no no para nada no digo eso para que se entienda voy a contar el caso concreto una mujer en su trabajo en la oficina denuncia a los jefes que un superior le está acosando primero de palabra que se mira cómo me pones que si vamos a mi casa después de obra con tocamientos vamos directamente metiendo mano luego masturbándose y la mujer lo denuncia una vez y otra y otra Dani caso no la creen o no la quieren creer al final un día se presenta ante el jefe con una foto del móvil donde aparece el acosador con el pene en la mano bueno ahí el jefe ya no tiene salida no tiene más remedio que aplicar el protocolo y tomar medidas pero entremedias ha transcurrido más de un año la mujer les ha pasado tan canutas que ha sufrido crisis de ansiedad estrés postraumático ha necesitado tratamiento psiquiátrico total que se considera que ya no es útil para el trabajo Il acaban echando bueno esta historia ocurrido en una empresa que es concretamente el Ejército español donde hace cinco años cuando sucedieron los hechos el acoso no era ni tan siquiera una falta disciplinaria en el Código Penal Militar ahora al agresor lo acaban de condenar finalmente a seis años de cárcel y tiene que indemnizar además pero su víctima sigue expulsada del Ejército ya veremos si el Ministerio de Defensa tiene a bien o no reconsiderar la decisión resumiendo la próxima vez que estén hablando de machismo de discriminación del acoso sexual que a veces sufren las mujeres cuando aparezca porque casi siempre aparece alguien normalmente algún hombre que dice no para tanto no exageró hemos la próxima vez lo pueden contar esta historia a ver si sigue pensando lo mismo bienvenidos a La Ventana

Voz 13 08:40 ya en mí

Voz 17 10:46 Isaías buenas tardes muy buenas tardes viendo cómo estás muy bien Montserrat Domínguez director El País Semanal buenas tardes qué tal me preguntas de verdad que tan sí sí estoy muy con porque porque vienes de la calle

Voz 18 10:57 bueno si cuela en la calle Gran Vía ahora mismo cuarenta grados porque estoy aquí tan en cuenta lo ven estoy contenta

Voz 17 11:02 por estar aquí estoy muy contenta porque ayer los datos del EGM me hace mucha ilusión que haya tantos oyentes que estén en sintonía y eso me hace ilusión y me hace feliz a pesar de la calor déjame ya había algo más de GM

Voz 0313 11:16 añadió que el País Semanal El País Semanal que diriges en el último año ha subido la tendencia general de la prensa del papel es la que himnos de subir es de lo contrario felicidades también por la verdad que de otros mucha El País Semanal donde se cuentan historias pues como ésta que acabamos de de explicar donde se elaboran reportajes donde se por en sobre la mesa experiencias que pueden servir luego para la vida de de otras personas vamos esta de hoy me parece que es en fin que es de que es de traca merece la pena que la comentemos con con detalle yo recuerdo los datos básicos es un teniente de de la Base de Alcantarilla en Murcia ya está en la reserva que acaban de condenar a seis años y medio de prisión y además a indemnizar con más de cien mil euros a una soldado ex soldado diremos por por acoso por abuso sexual durante año y medio bueno este oficial ya lo comentado antes pero lo recuerdo de Obama masturbarse delante de la militar incluso en un coche que viajaban también una vez ya no tuvo más remedio que ingeniárselas parodia que estaban en la oficina solos con el móvil a bañarse y hacerle una foto cuando se masturbaba para presentarlo como prueba ante sus superiores porque no le daban crédito a a la denuncia que me parece en fin

Voz 1603 12:25 Teresa Franco buenas tardes

Voz 7 12:27 hola buenas tardes Francino Teresa Coto

Voz 0313 12:29 mentes militar en servicios especiales eso traducido quiere decir que hace otras actividades en este caso es concejala del Partido Socialista en Murcia capital pero como trabajó la misma base militar como ha estado muchos años dieciocho en el en el Ejército y como las habrá visto de todos los colores lo hemos invitado a asomarse a la ventana una curiosidad entrada Teresa al al acosador ahora condenado lo conocía o de trató alguna vez con él lo bueno estaba en

Voz 4 12:57 sí le conocía a los dos al agresor ya la prima personalmente

Voz 0313 13:01 lleva usted era la representante de igualdad de de mujer en la en la UME la Asociación Unificada de Militares Españoles alguna vez la víctima acudió a pedir ayuda a la asociación viendo que no le hacían caso

Voz 4 13:14 no han y yo tuve conocimiento del caso esta compañera a través de los medios de comunicación y la verdad es que no se puso en contacto conmigo para para contarme lo que le estaba sucediendo tendría su motivos sus razones hay que respetarla pero vamos estuve trabajando con ellos en la misma unidad sí

Voz 0313 13:35 y yo acabo de contar algún detalle de la historia pero desde luego lo más lo que me parece más más relevante más llamativo es ese tiempo de un mes dos meses tres meses cuatro meses que pasan a partir de los avisos y las denuncias y los avisos y las denuncias hasta que es en fin se puede obtener una prueba gráfica como la que he escrito no hay más remedio que activar el protocolo eso es frecuente en el ejercito Teresa quiero decir digamos en la vida civil en el común de los casos se duda a veces de la denuncia de una mujer en el Ejército es corregirle ha aumentado o es equivocación mía

Voz 4 14:11 no en este equivocación tú ya he cuando una

Voz 0313 14:14 mi mujer suelen ser

Voz 4 14:16 mujeres las que son víctimas de qué tipo de delitos se ven sometidas a a esta situación nuestro estamento de la Fuerza Armada son un mundo muy opaco donde a la institución supuestamente entrecomilla en La Mancha pues este tipo de denuncia no se tiene en cuenta que no la Mancha denuncia sino quien sea comporta así delinquiendo lo tienen más difícil porque tienen miedo dependen de sus mandos un profesión depende de pues de su carrera profesional depende de alguien tienen que denunciar es complicado un se complica todo mucho

Voz 0313 14:56 esta teoría de La Mancha o esta falsa teoría de la Mancha en el caso que nos ocupa tiene un elemento destacado también que en la sentencia del Tribunal hay un voto particular de un integrante de ese tribunal que propone absolver al teniente porque aprecio por un lado incoherencias en las declaraciones de algunos testigos que dices bueno mira eso puede ser su punto de vista pero Ita bien por su trayectoria profesional tacha hable de más de treinta años de servicio intachable no

Voz 4 15:23 efectivamente los votos particulares que se pronuncian en este sentido yo no puedo más que decir que son que proceden de personal a que tiene una falta de de formación en género increíble que es una de nuestras carencias también en nuestro país de la justicia militar por supuesto son votos particulares que no que que que son machistas

Voz 7 15:43 el punto de vista no sea una persona puede tener una abrazo

Voz 4 15:45 cesión intachable pero mire en el momento que sucede con unos hecha probado pues deja de ser intachable

Voz 7 15:51 Theresa sumamente reprochado y viceversa

Voz 1603 15:54 déjame preguntarte porque precisamente en un lugar donde el prestigio depende de que no haya manchas donde la línea de mando están rígida donde el orden Gerard jerárquicos tan importante debería ser la primera interesada en que no haya esas grietas esas fugas esas manchas que en cuanto se produzca una denuncia o una sospecha sean los primeros de investigar las leyes ya sabemos que está muy bien que existan pero luego se necesita que alguien las aplique sobre todo que hay una voluntad de cambio que es lo que le falta al Ejército para que deje de hacer oídos sordos a estas situaciones se ponga las pilas sea el primer en garantizar que nadie abusa de ese de esa capacidad

Voz 19 16:40 y esa de esa jerarquía

Voz 4 16:43 pues al ejército les hace falta creerse que la tolerancia cero es efectivamente hay tolerancia cero que el machismo se sepa identifica que nuestro compañero varones que evite me el uniforme no no se identifican con entre comillas ese pobrecito hombre ya ha sido acusado o de una de una víctima que mala malísima no aquí lo que hace falta es que haya voluntad que se invierta mucho dinero en formación para los mando para para quienes tienen que impartir pues que el protocolo que hay ahora que es que se ha puesto en marcha de la Fuerzas Armadas que relativamente recientes hace falta mucha mucha formación en género y que haya concienciación

Voz 0827 17:30 aparte de la lentitud en la respuesta aparte de no creer aparte de no investigar usted cree que además pudo haber un silencio cómplice porque yo creo que estos individuos se les conoce Se sabe cómo actúan usted cree que pudo haber también un servicio cómplice gente que sabía que no acompañó a la víctima

Voz 4 17:50 a ver yo he respecto a este caso y como que me atañen muy de cerca porque era compañera de ambos si trabajábamos la misma unidad ni yo no llegué a tener conocimiento de que esta compañera estaba sufriendo tanto y creo que a mi alrededor sucedía lo mismo lo que sí que es cierto es que ella lo puso en conocimiento de superiores superior o de otro superior no se intervino a tiempo y me pongo en el tiempo debido pues tenemos alguna víctima que han sido doblemente discriminadas que han sufrido innecesariamente y esos son las carencias que que que tenemos que Susana porque evidentemente cuando se cometen este tipo de delito lo que hay que hacer es atajarlo desde el principio y ahí se está demostrando que los protocolos no funcionan bien y que es nuestra palabra a palabra de la mujeres que que sufren estos siempre siempre siempre se pone en duda hasta que aparece con una prueba pues que ya no puede mirar hacia otro lado

Voz 0313 18:50 yo he siete está sucediendo en estos momentos

Voz 4 18:52 en otras compañera yo lo que sí pediría en más y más responsabilidad en en este sentido

Voz 0313 18:59 Theresa en algún momento en en tus dieciocho años en el Ejército viviste algún episodio en fin no no sé si tan grave pero parecido

Voz 7 19:08 en mi persona tu persona en tu entorno más próximo

Voz 4 19:12 bueno en mi persona no yo no yo no he sido acosada sexualmente nunca por tu compañero jefes de trabajo pero claro conozco muy de cerca casos y además muy graves de violaciones incluso por haber pertenecido a la Asociación Unificada de Militares Españoles de haber llevado el Área de Mujer a nosotros nos venían muchas compañeras que que tenían problemas de esta índole ir debíamos derribarlo a los seres derivar a los servicios jurídicos nuestro

Voz 0313 19:43 pues nada Ceres a Franco qué tal la vida de civil por cierto qué tal

Voz 4 19:47 pues la verdad es que estoy muy muy contenta he recuperado mi derechos civiles el derecho a la expresión el derecho a mira a propósito me gustaría hacer un inciso y deciros que la justicia ordinaria creo que es la que debería ocuparse de este tipo de delitos que realmente no tiene naturaleza militar

Voz 7 20:05 bueno igual no tendríamos una serie de garantías

Voz 1603 20:09 lo interesante los delitos civiles son delitos civiles si no hubiese visto

Voz 4 20:16 sí hay respecto a la pregunta que me hacia él fue muy contenta estoy deseando empezar mi labor como concejala en el Ayuntamiento de Murcia para que la igualdad llegue también a todos los rincones de Murcia que falta le hace

Voz 1603 20:28 y además hay una situación no viendo lo que hemos visto los últimos días de declaraciones de políticos murcianos de voz

Voz 7 20:36 exactamente un desastre impera

Voz 1603 20:40 claro es que no es una marcha atrás en tienes es que ni desde las cuevas de cuando vivíamos en cuevas la gente había sido capaz de expresar con esa crudeza ahí con esa mala

Voz 18 20:50 mala baba cosas que creíamos superadas cun lote lo que dijeran con lo que dice es que luego se coge la baja médica de

Voz 0313 20:59 tampoco a ser crueles por eso muy bien por eso Franco muchísimas gracias por este ratito

Voz 20 21:03 la Ventana de verdad a ustedes muchas adiós

a La Ventana con Carles Francino

Voz 25 23:06 hola a todos juro no me dan bien yo sé que cuando uno eh eh no

Voz 18 24:12 qué te pasa con esta canción ocurre que hacía muchísimo a mí siempre me ha encantado el tempo no

Voz 1603 24:18 te tienen que tienen las canciones de de Pau me está preguntando bueno mira que es un tipo que ha sabido hacer una música diferente que ha conquistado a toda una generación desde luego a la mía en joder ojalá le vaya bien no

Voz 18 24:33 siempre me acuerdo cuando Jordi Évole era el Follonero en televisión que intervenía en un programa de humor que hacía Buenafuente en TV3 su personaje era el Follonero que era un tipo que a las entrevistas levantaba el desde el público y tocaba la como decía crisis ya Pau Donés le dijo un día oye todo igual depende poquito

Voz 0313 24:54 bueno la letra de esta canción lo de nacer en el lado oscuro o no lo de caer en suerte en un aparte con otro del mundo esto puede determinar muchísimas cosas de nuestra vida seguro segurísimo pero no todas tenemos una prueba y es la base de nuestra polémica

Voz 11 25:07 ah

Voz 27 25:11 Eli Science Lafuente

Voz 0827 25:17 tras punto com un titular que dice así un estudiante zamorano recibe el Premio Nacional Fin de Carrera resulta que el estudiante recogió el mismo día su título de doctor obtenida además con un sobresaliente cum laude por qué resulta que el premio por su fin de carrera llega con seis años de retraso cuando ya lo había olvidado suponemos que incrédulo cada vez que oye hablar a los responsables públicos del valor de la excelencia cuando su excelencia estaba perdida en algún cajón ministerial Marcos Antón que así se llama ha contado en su perfil de Facebook sus últimos seis años de vida en los que ha compaginado trabajo y estudios hasta la extenuación en los que ha visto emigrar a compañeros para poder trabajar en los que quiénes se quedaron como él lo hizo han tenido que emplear tanta energía en el estudio y en la investigación como en evitar trabajos basura o contratos de investigación precarios dice que no se arrepiente del camino recorrido pero su relato es una potente llamada de atención a un país que debe decidir definitivamente a que quiere jugar en el futuro en esta materia porque formar estudiantes excelentes que no tengan posibilidad de demostrar después excelencia es una forma muy deficiente de aforo

Voz 18 26:28 para el futuro

Voz 20 26:32 Marcus Antón buenas tardes hola muy buenas tardes cómo estás qué tal hombre muy bien el día después de recibir el premio

Voz 0313 26:39 has hecho has hecho la digestión ya de todo lo de todo lo ocurrido

Voz 28 26:42 el ha hecho de la hecho además que estaba que estaba escuchando la canción

Voz 20 26:46 te juro que visito un beso veinte cómo ganarse el cielo no cuando uno a el algo pues como

Voz 28 26:53 como formar parte de la Universidad de enseñar a los estudiantes del futuro cuando otros partido el Altman estudiarían bien licencia P con con honores sí y que se olviden de Pino un poco es un buen prólogo para este tema

Voz 0313 27:06 oye tú sabrás de esto pero quiero decir esto de que alguien que obtiene excelencia académica en la parte más importante de los estudios en el último escalón después le vaya la vida como eleva esto en otros países no sucede exactamente así no

Voz 28 27:18 bueno a ver pero si miramos a Europa que es a lo que nos queremos parecer no he pues si miras a países como Alemania o a países como Holanda esto no ocurra así alguien que que consigue terminar tu máximo nivel de estudios au en este caso un premio fin de carrera al mejor expediente no en tu en tu promoción y en tu en tu área de estudios se lo rifan las empresas las empresas privadas y se lo recuerdo bien las empresas las instituciones del Estado

Voz 0313 27:46 tú en estos seis años que has tenido que hacer por ejemplo

Voz 28 27:50 he tenido mucha suerte porque yo termine bueno compagine final de mis estudios con contrabajo y nada más terminar los estudios estado trabajando siempre yo he tenido mucha suerte soy un privilegiado dentro de mi promoción para ayer en el acto de entrega me di cuenta que había muchos compañeros tan tan tan estudiantes como yo por así decirlo que con unas notas de impresionante con una trayectoria con un currículum bastante envidiable que que no ha tenido nada fácil algunos han tenido que irse fuera no todo el mundo se ha ido fuera por obligación algunos han querido fuera porque ahí se les reconoce más los méritos que aquí otros porque para poder trabajar de lo suyo en unas condiciones buenas han tenido que ir pero es que hay otros que se han vuelto a casa de sus padres en seis años más tarde a vivir después de haber vivido todo lo que no pudieron vivir sus padres para seguir viviendo ellos eso estrella

Voz 7 28:38 te esto días C

Voz 28 28:41 yo hice periodismo empecé periodismo términos de Comunicación Audiovisual y luego hice un máster en escritura creativa gusta mucho la literatura ahí ya doctorandos me incomunicación o sea que es una

Voz 18 28:55 os hablando con un doctor en Comunicación Audiovisual comunicación eso es fantástico pero yo perdonadme pero no acaba de entender una aparte

Voz 1603 29:02 esta de esta historia como que tú gana

Voz 18 29:05 miedo y no te lo dan eso como pues eso cuando lo eso tiene una explicación

Voz 28 29:11 el iceberg que ahora realmente el premio el Premio Fin de Carrera normalmente que premia al de todas las carreras de España premia por áreas por las cinco áreas de conocimiento a los mejores estudiantes no a los que más nota media han tenido a los que mejor expediente han tenido ese premio normalmente llega un poquito más tarde uno a lo mejor un año dos años después de que te licencias porque claro hay que controlarlas notas reclamaciones procesos burocráticos en nuestro caso lo tiene muy cómodo en julio porque o el premio como tal nos avisan en dos mil diecisiete pero resulta que nuestra promoción no tienen acto de homenaje porque bueno Ubud una pequeña polémica en el último premio fin de carrera que se el acto con el ministro Wert que

Voz 20 29:55 unos estudiantes le negaron el saludo cuando todas las protestas de los recortes en ciencia educación suprimió el acto se suprimió la verdad

Voz 18 30:03 sí sí arbitrariamente bueno

Voz 28 30:05 arbitrariamente con criterios yo ahí habría que preguntarle a la administración aquel momento

Voz 18 30:11 no aunque creo

Voz 28 30:14 superaron el año pasado pero en eso Pedro Duque pero de nosotros habían olvidado nuestra promoción que fue la de dos mil doce dos mil trece quedó por ahí colgada Si se olvidaron este año nos han metido junto a los compañeros de una de las promociones posteriores seis años después de mismo extradiciones

Voz 1603 30:31 la reparación la reparación de déjame que diga una cosa Marcos yo no sé si estás de acuerdo o no estos días que hemos asistido a muchas graduación es a celebraciones yo noto mucha gente que todavía sabemos que hay dice que tontería esto no lo hacíamos en mi época y tal yo todo lo que sea dar valor cualquier tipo de acto de reconocimiento que sea valorar los premios valorar el esfuerzo de obtener un título invitar a la familia a compartir ya ya ya disfrutar del hecho en mi época es verdad que son existía tu recogidas el título si quería pues invitamos a unas cañas yo no soy Marcos si tú que has pasado por por la la parte lo dulce de recibir un premio lo agrio de de que no te lo dieran hasta ahora te parece que es bueno que esa especie de crear lazos poner en valor el trabajo académico sobre porque es un es un incentivo para los demás también

Voz 28 31:23 yo creo que es positivo en mi caso personal yo vivo en Zamora trescientos kilómetros de Madrid ha costado dinero ir a recoge a participar en este acto y lo he pagado gustosamente porque es un reconocimiento también ha pues a la familia no que son los que realmente han estado ahí y son los que han facilitado que yo haya podido estudiar que ya ha podido vivir en Madrid pagar un alquiler y hasta que he podido trabajar y vivir vivir con un sueldo los actos son importantes quiso conocer la supuesta excelencia no que reconoce este premio también es verdad que una forma bonita también de reconocer este premio sería con con acciones que nos permite a la gente

Voz 20 32:01 que lo recibimos la desarrollarnos profesionalmente eso es lo que claro

Voz 0827 32:05 es que el valor simbólico de un acto así de un premio así está muy bien pero yo creo que lo que debería hacer el Estado es oye a estos estudiantes excelentes que hemos formado y que lo reconocemos bueno intentará ayudarles en su camino no porque sino el premio queda ahí colgado en una pared solamente no

Voz 28 32:21 totalmente yo insisto también tengo de la ciencia sociales al final dentro de de la educación superior hay muchas ramas por las que entrar yo al final he compaginado vida los medios de comunicación complicidad como investigador y con contrato en la en la universidad pero hay carrera hacia hay compañeros cuya salida profesional tiene que elegir la muy pronto y si no tienen los apoyos y los pilares en la universidad para continuar esa carrera investigadora es una pérdida para todos no sólo para ellos

Voz 0313 32:50 total Marcos habla de memoria pero creo recordar que allá por el mes de octubre iremos hacer una ventana Zamora cree

Voz 20 32:57 que se con establo de memoria osea que si vamos

Voz 0313 33:00 las invitado y ahí nos movemos cara a cara

Voz 20 33:02 bueno pues yo encantado participar un abrazo doctor Juan enhorabuena

Voz 29 33:14 la La Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 18 37:48 antes ha hablado de la música de Jarabe de Palo de Pau Donés bueno en el caso

Voz 34 37:53 Dylan daría para una conversación larga también tiran ha escrito canciones sobre un montón de cosas eh ya está en concreto esta habla de las esperanzas de un padre para que su hijo de día siempre joven aquí

Voz 0313 38:05 decir que sea siempre fuerte que sea feliz dice literalmente algo así como que tus deseos se hagan realidad que siempre apoyo a los demás permitas que te apoye eh bueno pues de apoyar y ayudar de ese trabajo callado de hormiguita que tanto revierte luego en la sociedad vamos en La Ventana a partir de esos personajes que bautizamos hace ya algún tiempo como superhéroe de barrio que los hay y hay que conocerles esto vamos a acercarnos son proyecto donde los niños son los superhéroes también quienes les ayuda desde luego niños que viven en este caso en una barriada de Málaga en riesgo de exclusión social y una asociación que se llama alta mar que se ha convertido en la herramienta más importante para combatir dos cosas el fracaso escolar y el absentismo Matilde Suarez ha estado de visita

Voz 1880 39:00 en el primer piso y un local los niños esperan con alegría que se abran las puertas el aula sale al encuentro victoria conocida en todo el barrio como Peque gran parte del alma de este proyecto que ayuda a estos niños y adolescentes a realizar sus sueños amén mañana

Voz 35 39:16 eh ahí Mel luz fría que tengo Casares dejó una de Lengua Lengua Geografía de que era de la Prehistoria por aquí hay sueños mira por aquí hay una niña

Voz 10 39:31 que se llama Sandra que quiere ser abogada policía por aquí tengo

Voz 18 39:36 a Jan

Voz 15 39:38 yo Dra

Voz 1880 39:43 estamos en un barrio donde por circunstancias sociales y familiares estos niños tienen vidas muy complicadas como nos cuentan Isabel y Ana dos madres que forman parte de la gran familia en la que sea convertido esta asociación

Voz 1 39:56 nosotros vivimos en un barrio que es marginado aunque esto hemos hablado del centro pero Barrio del Perchel la Trinidad que hay muchas personas que no tenemos estudio que no ha tanto no hemos tenido que primero ya trabaja yo la verdad yo estoy en paro yo trabajo por hora de okupa y metía de ocupación Vardy no tengo casa acudió aquí digo para la actitud palo de crudo IMI niña mi niña de diez de ocho desde que está aquí también compañerismo Mining hacía una persona muy rehacer compañerismo que eso es más que agradecer porque incluso hasta la familia muchas veces no hace diez

Voz 36 40:37 yo porque tengo a mi aquí no era lo tiene mi hermano en acogimiento empezó a venir los años soy toxicómana ya me estoy quitando el grande ya tienen catorce y el chico tiene once están viniendo desde los y año aparte está lo toma Unió porque aparte de que están estudiando aquí aprendiendo una educación comportamiento nosotros aprendemos de hecho

Voz 37 41:01 a su juego

Voz 1 41:04 sí

Voz 37 41:06 Jan Angola a pesar de las

Voz 1880 41:10 qué culta Hades hay un enorme engranaje de solidaridad monitoras como Rosana Natalia organizan talleres tan apoyo escolar refuerzan trabajo amoldado a la situación personal de cada niño

Voz 38 41:23 darlo a vamos a terminar el Graduado vamos a llegar al cuarto porque a lo mejor repiten

Voz 1 41:28 dicen maestra yo lo dejo te este dónde vas con tercero de la ESO nada más pero voy a ser capaz pues sí sí puede porque para ellos muy importante el hecho de que tú creas que ellos sí que se puede sacarla pero tienes que seguir estudiando tiene que seguir el año que viene ya tenemos a niños que entran a cuarto Ia Acedo año era impensable que entraran en cuarto

Voz 10 41:55 los niños sin sino hacen las tareas aquí ya que no las hacen que claro la familia muchas veces hacen lo que pueden Clará donde no llegan ello fue llegamos nosotros no aquí

Voz 1 42:05 hemos tenido niños que han expulsado semanalmente se ha trabajado con ello les ha dicho ese no es el camino vamos a intentarlo hemos tenido una niña por ejemplo que el cambio ha sido impresionante sea una niña de tener mucha rabia contenida de levantarse irse a un compañero de gritar de insultar a venir aquí y ser ella la que diga otro oyes a sino hoy a la maestra no se habla

Voz 18 42:29 por la labor de María Paco y otros tan

Voz 1880 42:32 los voluntarios que entienden cada mirada cada gesto les enseñan a confiar y a creer que el barrio no tiene fronteras

Voz 39 42:39 con cada uno sus necesidades ellos nos cuentan según un poquito sus problemas y ayudando en lo que a la hora de hacer la actividad escolar es el estamos dando de merendar son muy cariñoso cuando terminan corriendo vienen te abrazan te dan Bezos te te dicen que si va a venir otra vez

Voz 38 42:54 yo tengo once años ya llevo un par de años aquí viniendo harta más lo voluntario aquí no ayudan mucho estudio dejen todo por ejemplo el comportamiento ante lo tenía un poco regular me metía mucha pelea y cosas así sacó buena nota cosas y luego también muchas veces aquí y la gente tiene problema pues podemos hablar con ellos ellos no lo soluciona uno tan consejo hablan con nosotros luego para los estudios son muy inteligente todo entonces pues yo agradezco mucho que yo vengan aquí ayudando porque podrían estar haciendo otra cosa ayudándonos y muchas veces cuando alguno se van por nos da mucha pena a mí de mayor me gustaría ser abogada porque puede ser una gran defensora de muchas personas y cosas

Voz 1880 43:38 lo dejamos este aula con las ventanas abiertas a la educación a la ilusión por cambiar el rumbo de sus vidas

Voz 38 43:46 un poquito Is mil es tu día is todo iría muy bien grande

Voz 36 43:53 también te quiere ser cirujano porque le gusta la las medicinas y eso esperemos

Voz 1 43:59 la mía quiere ser maestra veterinario Ivo muy cara de pena porque es que todo el barrio quiere venir

Voz 0313 44:12 Victoria Marín buenas tardes buenas tardes en los estudios de SER Málaga escuchamos a Victoria Marín Peque que es la pedagoga que dirige este centro de de alta mar en un maestro veterinarios son dos cosas muy distintas de verdad sí sí pero tienen sueños importan claro

Voz 10 44:27 claro que quieren llegar a hacer algo en la vida no a conformarse y a veces pues la vida no el rumbo que han tenido que tomar sus padres sí es lo bonito soñar

Voz 0313 44:41 está pensando escuchándoles te imaginas que alguno de ellos llegue a esa excelencia académica como la que nos narraba nuestro nuestro invitado anterior bueno hoy porque no porque no porque no

Voz 10 44:53 llegarán seguro que que alguno llega

Voz 0313 44:56 victoria cuál es la clave pero la clave clave la más importante de todas para motivarles

Voz 10 45:01 creer en ellos nosotros creemos en en ellos y enseguida ellos creen en ellos mismos entonces encuentran sumó su potencial y entonces vamos a por a ello es creer la confianza la motivación el fortalecer su autoestima y estar el estar ahí el estar a su lado acompañándoles eso yo creo que es lo fundamental

Voz 1603 45:26 victorias tú eres economista no no no no yo

Voz 41 45:28 yo soy pedagoga puedes digo porque a mí me parece que es lo que habéis hecho en alta

Voz 1603 45:33 es un ejercicio de economistas intuitivos de primer orden es decir cada gramo de solidaridad que tú invierte es en el en el sistema en este caso en este ecosistema qué rentabilidad les sacas porque yo estaba viendo futuros cirujanos futuros veterinarias

Voz 18 45:50 lo decías que es decir

Voz 1603 45:53 lo que estáis haciendo es convertir

Voz 10 45:55 eh

Voz 41 45:56 como son panes en Press desempañan Spanair

Voz 10 45:59 no hay ideas multiplicar multiplicó los no dicte sí sí sí sí la verdad que que es muy bonito porque además comenzamos con esto armiño cuando tienen cinco seis años y entonces y al principio cuando llegan pues muchas veces no tienen ni brillito los ojos viendo ese brillito no cómo van apareciendo en los ojos y como además al principio te dicen yo quiero ser pues limpiadora yo quiero ser madre yo quiero seguir conformando iban conociendo van conociendo un poquito de un poquito un poquito más va rodeando de gente maravillosa que tenemos no de esos voluntarios que que están ahí siempre al pie del cañón a creer en ellos mismos como he dicho antes empiezan ya a dirigir su futuro cuántos voluntarios corrió tenemos alrededor de cuarenta para cuarenta y siete niños claro porque la historia

Voz 0313 46:49 que de alta mar cuáles a quién se le ocurre en qué momento

Voz 10 46:52 mira la historia comienza hace en el dos mil cinco una persona maravillosa una mujer que que quiso comenzar un proyecto de Acción Social ella quería promover la solidaridad en en Málaga no y entonces comienza con un taller de costura para madres del barrio de la Trinidad Perchel que es donde nosotras estamos ubicadas les a kosher para que puedan tener pues eso un pequeño trabajo y conseguir sacando pues dinero no para para llevar a su familia mientras estando con ella se da cuenta que el verdadero problema lo tienen con los niños que ellas han tenido que abandonar pronto los estudios de pues pues con doce trece años no pueden ayudar a los niños y los niños empiezan a sufrir ese fracaso escolar no a no tener la ayuda de de los padres al no tener los medios y entonces cambia el taller de costura con el taller de apoyo escolar así comienza la historia de de alta mar con ese pequeño taller de costura que se convierte en el apoyo escolar iba creciendo en programas a medida que vamos detectando las necesidades no de esta de estas familias

Voz 0827 48:03 Vitoria han pasado catorce años desde desde dos mil cinco que bueno no para chavales de cinco años que ya sería un adulto de dieciocho diecinueve pero a lo mejor hay algún chaval que ya ha cumplido su sueño o a lo mejor hay algún chaval de ida y vuelta es decir que se fuelle que ahora ha vuelto como voluntario para ayudar a los siguientes chicos y chicas

Voz 10 48:22 hemos tenido Amina historias preciosas otras notan bonitas eh sí que tenemos por ejemplo una de nuestras niñas que está estudiando Periodismo ayer a por ejemplo la vi que venía con su coche de Goya imita a esta con el coche viene ya de de la facultad y otra que eh que también estudió Magisterio y luego vino de voluntaria a alta mar estuvo ayudando también otros que no que porque nosotros al principio cogíamos solamente primaria porque al ser casi todos voluntarios pues dijimos vamos a empezar sólo con primaria que es un poquito más fácil y luego ya empezamos a ver que los que no terminaban la primaria los que entraban perdón los que entraban en el instituto no llegaban a finalizar sin el apoyo de alta mar entonces sí que vimos que muchos de ellos pues o algunos pues acababan abandonando los estudios a otros en reformatorio otros pues con diferentes problemas y ahora sí ahora sí que tenemos de Primaria a la eso como habéis oído en el reportaje tan bonito sí que hemos podido ver no que hay muchos niños que están labrando su su futuro

Voz 0313 49:29 muy bien Victoria Marín Peque hoy felicidades de verdad por el trabajo que hacéis sí muchas gracias por contarlo estos ratito aquí en La Ventana de acuerdo

Voz 10 49:37 muchísimas gracias a vosotros por confiar y querer no es nuestro proyecto

Voz 0313 49:42 eso ves mucha gracia cientos

Voz 40 50:06 ah sí

Voz 15 50:20 yo mi qué río

Voz 42 50:59 yo

Voz 18 51:04 vaya pregunta verdad me querrán mañana el Alargue vamos yo el otro y la semana próxima y el mes que viene en cinco años a ver lo de juntar seis separarse forma parte de la vida cotidiana a veces incluso lo contamos episodios recientes la boda de Pilar Rubio Sergio Ramos y la de Mario Pombo pueden ser y Pablo Castellano que se casaron el sábado en Cantabria transmitieron todo por por redes sociales lo contrario separaciones no se Amaya hay Alfred los novios que se enamoraron y se separaron o Bradley Cooper y después de cuatro años juntos hace un poquito lo han dejado

Voz 0313 51:41 esta es que esto tiene su explicación donde están las claves cuáles son los factores que hacen que te Hunter que te pares y sobre todo cuál es el secreto de la longevidad algunas parejas bueno pues A vivir que son dos días el domingo a las nueve de la mañana no sé si la respuesta pero va a dar pistas muy muy sabrosas Javier del Pino buenas tardes con bañistas

Voz 0874 52:02 nunca pensé que invitaría harías mezcla Sergio Ramos en

Voz 0313 52:05 ha sido de pasada la ciudad de pasada a ver cuatro parejas cuatro parejas longevas

Voz 0874 52:11 eso es una cuestión que planteamos a principio de temporada ahí es responder a una pregunta que mira tú lo acaba de hacer ahora con la entrevista de acabas hacer nos fijamos mucho en en historias que tienen que ver con la política hay poco en historias que tienen que ver con la vida vosotros en El País Semanal pavés el domingo pasado un reportaje magnífico de Juanjo sobre una operación de cabecera pero seguro que eso provocó más tránsito en la página algo que cualquier negociación en otros planteamos al principio de temporada hacer un reportaje al final sobre cuatro parejas que en total llevan más de doscientos años juntos para intentar responder a una pregunta que tiene mucho que ver con la vida y es que hace que una pareja en un país como éste con una tasa de divorcio cada vez más amplia que hace que una pareja no sólo SICA junta al final de su vida sino siga declarándose eh enamorada al final de su vida y eso lo ha hecho acompañan a nuestra por lo tanto rencillas que tuvo que buscaban las parejas se ha pateado bingos y salones de baile como te puedes imaginar hasta que dio con ellas tenemos a cuatro parejas que son no Ovidi hay Luis Yeray Ángel Emilio y Carlos Juana I Pedro las hemos seguido durante este año hemos intentado descifrar un poco esas preguntas junto con terapeutas psicólogos catedráticos abogados matrimonio a listas las conclusiones son complicadas a ver a ver a ver lo primero hay eso es lo que hay que a pesar del reportaje hay hay una que a mi me gusta mucho y lo comentábamos esta mañana y es que muchas de ellas dicen que la clave está en crear tres espacios es un espacio Party un espacio para el otro un espacio en común y a veces a la familia conviene meterla en el espacio individual donde el espacio común al familia de cada uno si llevamos entonces eso genera tres ámbitos que permiten que salten chispas en la convivencia no hay otras teorías esta mañana Iñaki avivando nos decía que hay una teoría clarísima ya que tiene que haber dos baños en la casa cuando una pareja dura siempre no pero en fin nos hemos encontrado con testimonios de de de gente de estas ocho personas que intenta buscar esa razón por la cual se siguen queriendo declaran enamorados no mantienen conversaciones si quieres escuchamos un fragmento pequeñito venga como esta

Voz 43 54:07 bueno yo lo he ido asociando y además lo realizó como es la naturaleza a la dureza a medida que tenemos unas edades los da vigor los la Ser una forma física etcétera que bueno que lo que hacen es que haya atracción de unos por otros para perpetuar la especie pero lo tenemos que asumir que eso se se tiene que ir apagando lo que no se puede pretender es ser siempre el chico de dieciocho años no tiene la edad que tiene y quiere comportarse con respecto a esa edad y asumirla

Voz 44 54:38 es que cuando esto está a gusto con una persona disfruta proponen algo el otro la firma o lo dice pues no yo creo que no pero al final llegas a un como a un estado de bienestar esa persona no te cuestiona más es que yo lo tengo que ir a buscar fuera lo que yo disfruto no es que sea un precio Boix que me voy a morir no es es que es todo está muy relacionado una caricia una mirada una sonrisa un ay qué pesado eres pero al final te pasa la mano por la espalda eso no me digas que no bonito jet es disfrutar