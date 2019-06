La Ventana (27/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias los tres dirigentes de Schutz para Cataluña que están en prisión osea Jordi Sánchez Jordi Turull Josep Rull han enviado una carta de dirección de su partido pidiéndole que se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 0225 00:21 Sánchez Rubio toman partido en un debate que está más que abierto en el seno de Suns para Catalunya en una carta entregada hoy al espacio de coordinación que comparten Llum si el PDK piden la abstención para hacer presidente a Pedro Sánchez en el espacio pos convergente conviven varias almas algunos son partidarios de la línea dura y el bloqueo están avalados por Puigdemont desde Bruselas y también hay dirigentes con una visión más moderada hay partidarios de avanzar en el diálogo con el Gobierno para los últimos es deseable que sea el PSOE quien ocupe la Moncloa cuentan con el apoyo del ex president Artur Mas una figura que se está volviendo a tomar relevancia en el espacio pues convergente la decisión nos cuentan fuentes oficiales no está tomada

hemos contamos hasta ahora Laura Marcos pues que Ford

Voz 1915 01:01 ha anunciado un recorte de doce mil empleos en toda Europa antes de que acabe dos mil veinte España se libra de momento del cierre de sus fábricas de coches pero sí que se van a reducir los turnos en la central de Valencia Toni Jiménez

Voz 2 01:12 la firma del óvalo emplea a más de ocho mil personas en la factoría valenciana no sabemos todavía si ese recorte de personal afectará a Almussafes donde sí se va a recortar la producción diaria en cien vehículos desde septiembre por la falta de demanda como consecuencia trescientos trabajadores del turno de noche serán recolocados en el de día en labores de lanzamiento del nuevo Kuga además se va a realizar un ERTE dos días en agosto dos en diciembre

Voz 1915 01:36 el barco si Watch con cuarenta inmigrantes a bordo que lleva dos semanas a la deriva ha intentado desembarcar en la isla de Lampedusa pero la policía italiana se lo ha impedido antes incluso de llegar a la costa corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 01:49 tras veinticuatro horas bloqueada la entrada del puerto de Lampedusa

Voz 1155 01:52 los cuarenta y dos náufragos a bordo la capitana

Voz 0946 01:54 pero el raqueta desplazado las sigo cerca de la costa para que los inmigrantes pudiera llegar a tierra inmediatamente cuatro unidades navales han bloqueado de nuevo el barco varios oficiales se han reunido con la tripulación el nuestros superiores les comunican que la situación posiblemente se está desbloqueado se escucha la voz de un alto mando policial en la transmisión ofrecida desde las y Watch

Voz 3 02:19 simplemente porque el ministro del Interior Salvini a pedir

Voz 0946 02:22 lo públicamente a la Fiscalía que ordene la detención de la capitana yo el secuestro de la nave sin que sea su competencia pero veinticuatro horas después el ministerio público italiano sigues

Voz 1915 02:33 sino actúa titular del deporte Óscar Egido

Voz 1643 02:35 tres horas a las nueve la selección española mantiene a busca meterse en la final del Europeo para ello tienen que superar a Francia en las semifinales ahora las seis acaba de empezar la otra es la otra semifinal entre Alemania y Rumanía además las doce la selección al baloncesto femenino debuta a las ocho ante Ucrania en el Europeo ante Serbia y Letonia y en cuanto al mercado de fichajes Clegg deja Osasuna Levante Osasuna llega el Ávila que jugó la temporada pasada en el Huesca

llegamos así a las seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:04 un informe de la Asociación caribeño alerta de agresiones y suicidios en el CIE de Aluche según este organismo el Centro de Internamiento de Extranjeros ha convertido un espacio desprotección en el que se vulneran de forma continua los derechos las personas Ángeles revuelo para estas asociaciones francesa

Voz 4 03:17 pidió que se refuerce el protocolo actual con medidas médicas y de control judicial más humanitarias ante el alto número de episodios de auto lesiones intentos de suicidio o trato vejatorio registrado en el año dos mil dieciocho para la ONG el número de días que los extranjeros permanecen en los CIE sigue siendo muy alto el noventa por ciento de los atendidos había estado más de cuarenta días la Asociación dedica este informe a Samba Martínez la joven congoleña de treinta y cuatro años que murió en ese mismo centro en el año dos mil ocho

Voz 1915 03:44 el Ayuntamiento de Madrid cerrará a la oficina de derechos humanos y de la memoria creada por Manuela Carmena el Gobierno de PP y Ciudadanos considera que es sectaria para Mas Madrid que puso en marcha este centro Se trata de otra decisión revanchista escuchamos a inmaculadas ante el Partido Popular ya Mauricio Valiente el que fuera responsable de la oficina con el Gobierno de Carmena

Voz 5 04:02 que esa oficina no va a continuar porque no ha servido a los fines que supuestamente perseguía y por lo tanto entendemos que es un instrumento que lo fue en su momento para ser una correa trasmisión de ese sectarismo político de ese sectarismo ideológico que que el anterior equipo de gobierno quiso aplicar a estos temas que son tan delicados

Voz 6 04:19 previniendo sale bidón poco loca seguramente está motivada por la necesidad de pagar a Vox el apoyo en la investidura porque si no no me lo explico no

Voz 1915 04:31 la ola de calor está siendo aún peor en muchas escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid familias y profesionales denuncian que el Gobierno regional ha decidido no quería matizar las aulas en unos centros que al contrario de lo que ocurre en institutos o colegios si están abiertos hasta el treinta y uno de julio a esta hora tenemos treinta y siete grados en el centro de Madrid es todo por ahora tienen más información en nuestra página web Cadena Ser punto com que a partir de las siete las seis en Canarias en la antena de la SER

Voz 3 09:46 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:49 son las seis y diez las cinco en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la Historia nos topamos con un símbolo del cambio de la transformación que este país ha experimentado en las últimas décadas primero en la dictadura luego una transición después en la democracia aún hoy se mantiene nos trae un montón de recuerdos a la memoria

Voz 23 10:12 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:28 no van a su ritmo pero siguen circulando quienes aún atesoran uno saben que tienen una pieza de colección El gran Vázquez Montalbán escribió que el día que los españoles se subieron a él comenzaron a alejarse de su pasado e iniciaron una excursión de fin de semana de la que aún no han vuelto ya esa excursión nos llevó por primera vez el Seat seiscientos que hoy cumple sesenta y dos añitos el veintisiete de junio de mil novecientos cincuenta y siete salió de la factoría de la Zona Franca de Barcelona el primer seiscientos un bólido que alcanzaba los noventa y cinco kilómetros por hora iguala en el año cincuenta y siete salieron al mercado dos mil quinientos ochenta y seis Seat seiscientos que se vendieron por sesenta y cinco mil pesetas diez mil euros para los nacidos en este siglo y que no saben echar cuentas fue tal la revolución que la lista de espera para conseguir use ya era de cuatro años hasta se fabricó un modelo descapotable eso sí costaba cinco mil pelas más treinta euros el Seiscientos fue un lujazo de coches sin aire acondicionado pero en el que te entraba el fresco a condición de que bajaron la ventanilla con la manivela sin quinta marcha Pakea sino pasaba el noventa sin haber Ador porque a todas partes Se puede llegar preguntando sin cinturones de seguridad sin nervio sin reposacabezas con aquellas dos puertas que llamaban del tipo suicida porque se habrían de adelante hacia atrás a todos nos ha pasado llevaron una puerta mal cerrada ya en marcha abrirlo poco devolverla cerrar bueno pues si hacías eso en los primeros seiscientos te jugabas el tipo porque la puerta al revés y le impedía cerrarlas

Voz 25 12:27 son

Voz 1626 12:37 pero el Seiscientos fue más que un coche era libertad era independencia era un espacio mínimo para cuatro personas donde entraban seis la tortilla de patatas con cebolla los filetes empanada y el vino con gaseosa fue la España del seiscientos cuando los ciudadanos se bajaron de la moto se subieron a su primer coche cuando las mujeres también agarraron el volante al dejar de fabricarlo en mil novecientos setenta y tres los trabajadores de la sea lo despidieron con una pancarta que decía naciste príncipe mueres

Voz 3 13:07 Ray era ya quisieran los de alta gama que se lo recordara con el mismo cariño el hábil

Voz 1 13:17 haga arroz el diseño

Voz 0313 13:20 totalmente de acuerdo You Tube una hermana Torrijo tengo una hermana que tuvo un seiscientos todo eso que ha contado Nieves más cosas ocurrieron en en su interior en ante el coche digo yo cuando ve alguno

Carretero la verdad que me entran ganas de de poner firmes y ahora en La Ventana Radio lindo Radio Olé

Voz 3 13:41 una mirada particular para observar contar con Elvira Lindo

Voz 26 13:48 yo usando fiera pasa encajando cohetes llamo a niñas si nos prive de piedra para dar pasa el paro da da Estrela eh hola a todos

Voz 2 14:34 yo no sé si la semana pasada la invitación la presencia de Antonio zambulle era el anuncio de que llegado el verano y que Elvira

Voz 0313 14:41 para Portugal pero lo cierto es que empezó el verano con esa voz espectacular de Antonio en portugués Joyce lo sigue desde Lisboa con otro tema en portugués pero cantar por un brasileño que Chico Buarque aquí tiene que haber gato

Voz 1915 14:55 Elvira Lindo buenas tardes cuando gana

Voz 0545 14:57 a través de qué tal le gana Villa bueno por cierto se fue Antonio contentísima cuyo que bueno que debió sentir muy bien porque eso quiere decir que ha estado en el programa tan a gusto y además que me encantó para espiar esperaba

Voz 0313 15:12 sabes que me gusta mucho de lo que hicimos el otro día que estoy convencido que de la misma forma que hace un par de años gracias a ti le descubrimos que no lo conocíamos estoy seguro de que la otra tarde miles de oyentes le escucharon por primera vez seguro que se que se engancharon porque G merece muchísimo

Voz 0545 15:28 sí sí desde luego bueno pues aquí estábamos escuchando la banda de Chico Buarque pues una canción como de el año sesenta y seis sopor hay pero yo el otro día hace unos días cumplió setenta y cinco años yo estaba escribiendo sobre él para el periódico para el periódico El País y digo bueno si es que donde hay que escuchar a Chico Buarque e es la radio claro porque es el lugar donde la gente verdaderamente puede apreciarlo el está ahora en París dice que todavía no exactamente liado pero pero siempre sabes que él estuvo exiliado en muchos años cuando la dictadura militar iraquí eso es un nombre la valentía de una coherencia de un conocimiento de su país mira de decía una cosa Chéjov sobre Tolstoi decía yo siempre había pensado mientras viva a Tolstoi hay esperanza yo creo que la gente Brasil puede pensar mientras viva Chico Buarque hay esperanza en Brasil

Voz 0313 16:25 vamos hablando hace un momentito seiscientos tu tuviste alguno

Voz 0545 16:28 bueno claro mi padre el primer coche de mis padres comprado con la lotería imagínate

Voz 0313 16:33 con la lotería

Voz 0545 16:36 quiere usted lotería el año en el que un mes antes de que yo naciera así que imagínate que fue muy bienvenida se compraron un seiscientos Yllera exactamente la la descripción de Nieves Concostrina cuatro cuatro niños detrás de la tortilla todo todo eso eso lo hemos vivido hasta que se hasta que fueron comprándose un poquito más grande un poquito más Carmen exacto

Voz 0313 17:00 esta tarde Elvira Lindo nos habla desde los estudios de la radio televisión pública de Portugal partiendo de la historia del del portavoz de Vox en en Andalucía de de Francisco Serrano en su baja para recuperarse anímicamente eso que hemos contado de linchamiento mediático de tal bueno hace una reflexión muy interesante sobre este tipo de personas que presumen por hablar claro de decir las cosas al tal acusan a los demás de tener la piel fina luego cuando eres responde pues no son conscientes de lo que pasa cuál es la conclusión estar en las redes no es nada inocente no es nada Elvira

Voz 0545 17:33 bueno es que yo realmente me sorprende muchísimo de este tipo de personajes más ahora con las redes salen muchísimo no que primero hacen daño porque son muy agresivos luego quieren dar cuando cuando a ellos les ocurre algo no eso ocurre muchísimo en las redes porque efectivamente este señor francés Cobo Serrano diputado oí ex juez de familia pues dijo unas cosas tremendas

Voz 0313 17:58 también de trenes es decir que

Voz 0545 18:01 eh que más o menos para tener una relación normal con una mujer a partir de la sentencia sentenciada manada pues los hombres tendrían que irse de debuta como se decía antes no yo yo las primeras ofendidas deberían ser las prostitutas porque dices bueno en qué pasa que un a una prostituta por el hecho de serlo pueden asaltar los seis hombres Si violarla todo se paga con dinero o no pero a mi me parece que fueron tan agresiva sus declaraciones que no entiendo la reacción es decir que la empatía de debería es algo que se construye no solamente porque sientas el dolor de otro sino porque tú te imaginas el dolor que tú sentirían si hicieran lo mismo contigo no entonces yo últimamente pienso de de pienso y porque lo dicen los psicólogos también hay una especie de fallo de empatía y eso se ha multiplicado con el uso de las redes sociales porque es que la gente no acaba de darse cuenta de que lo que usted dice ahí es público

Voz 1915 19:01 claro que es de verdad no es un mundo virtual

Voz 0313 19:04 es que eso existe también provoca sentimientos y genera reacciones que acaba siendo piel también no

Voz 0545 19:11 sí sí sí yo me acuerdo que hace pues hace ya un tiempo hace un tiempo porque era mucho antes de que le dieran el premio Príncipe de Asturias Mary ver la historiadora si un programa en la BBC Historia eh recibió ataques pero en unas ataques furibundos unos unos ataques no no con respecto al contenido de programa sino con respecto físico sí que le le decían puta App Store cosas si te te tu vagina debe dar asco cosas así total que ella en vez de retraerse como normalmente hacemos los demás porque hay una especie de regla no dicha que es si se meten contigo de esa manera mejor cállate paso que que sepas el momento ella no hizo eso es una mujer profundamente muy activa no entonces lo que hizo fue localizar al detractor por así decirlo llamarlo a su casa y habló con su madre y este era un chico de veinte años que estaba estudiando claro al conocer ella su identidad pues ella contó toda esta historia un puso también el nombre de este muchacho no con lo cual ahora cuando tú pones en Google en nombre de este chico que dejó al suelo sería sobre ella que le pidió perdón después sale el nombre de el chaval es decir deberíamos entender que lo que decimos tiene consecuencias

Voz 0313 20:38 ha hablado con con Xavi menos lo hemos localizado finalmente en en Nueva York este es uno de los las recomendado tú que lo sepan los oyentes es un como no te manager de los que tienen más peso en en España lleva llevaba las cuentas de gente pues muy importante muy muy famoso no hemos hemos plantear algunas preguntas a propósito de esa que plantea estuvo hoy y con esto que acabas de decir la primera es muy es muy clara es decir hay que tener bueno casi no es una pregunta una reflexión no hay que tener muchísimo

Voz 27 21:07 cuidado sobre lo que subimos contamos en las redes no lo digo yo lo dice él todos los que subimos tiene la potencialidad de llegar a a compartir con con con el mundo no

Voz 6 21:21 estoy yo siempre digo que es importante pensar a dos tres antes de subir algo porque lo que vamos a subir no solamente tiene el poder de hacer servirá llegar te compartir sino que al final lo que subimos explica quiénes somos nosotros también no por tanto no es algo banal no está algo que que que sea como una conversación que que nadie solamente en nuestros amigos a escuchar sino que hay millones de personas que van a poder leer este mensaje es que igual nosotros lo hubiéramos pensado

Voz 0313 22:02 yo esto incluso puede tener efectos retroactivos tú te acuerdas el caso de Guillermo Zapata del concejal de Podemos de

Voz 0545 22:08 claro el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0313 22:10 hemos chistes de dudosos no sí sí sí sí

Voz 0545 22:13 quiero Guillermo Zapata escritora un libro muy interesante sobre todo todo lo que fue su experiencia y yo creo que finalmente pidió disculpas y lo hizo sinceramente reflexiona muy bien sobre aquello que les paso yo creo que el pago un poco el pato sinceramente lo creo de él era más joven cuando cuando escribió esos tuits mucha gente no sabía esa es algo que estamos aprendiendo yo también soy consciente de que estamos aprendiendo a utilizar esto que están en un arma tan peligrosa no entonces ya sabes que a él iba a hacer concejal de cultura o era el concejal de Cultura imitación no yo creo que pagó el pato Él había hecho chistes escabrosos que hacía muchísimo que se hacían chistes sobre precisamente algo que estaba en estos días a la prensa continuamente sobre el caso de las niñas de Alcàsser rusa sobre terrorismo sobre las víctimas está

Voz 0313 23:09 More negro negro humor negro o negro

Voz 0545 23:12 lo que yo creo que una juventud muy poco en empate que aprendió muy poco esa que que sabía muy poco de la desgracia usó como si fuera una moneda corriente corrientes no a él le pasó este en Twitter yo creo sea desde luego aprendió como un poco como la letra con sangre entra él aprendió exactamente qué es lo que se ponían ahí es algo que va que puede que van a leer ahora o que pueden leer

Voz 0313 23:38 fíjate Elvira este chaval que comentabas tú de veinte años que que insultó a la a la a la historiadora y que al final ella Le acabó localizando hice supo lo que había escrito Icesave pone su nombre te sale fíjate si dentro de no sé de quince años pues no se dedica a la política pongamos por caso no lo mejor el ministro en Reino Unido o lo que sea sacan bueno claro es que es que hay que tener mucho cuidado claro otra pregunta que lo hemos hecho al al experto a Xavi menos entonces sabiendo todo esto cómo debemos mostrarnos en las redes saber que

Voz 6 24:08 las redes son un espejo te quién eres o de quién quiere ser no evidente

Voz 1915 24:14 esto yo creo que lo más importante cuando

Voz 6 24:16 no se plantea un poco la estrategia de redes sociales uno tiene que tener muy claro quién quiere ser como quiere ser visto y que cualquier foto cualquier mensaje corrió digamos por la falta de contexto que en las redes nos presentan no porque solamente por ejemplo en Instagram mostramos solamente hubo un trocito de nuestra vida es muy importante que los tenemos bien

Voz 0313 24:44 tú por ejemplo Elvira Si me dejas que te lo pregunten cómo lo haces tú eres una persona relevante conocida tú cómo gestiona es esto

Voz 0545 24:51 bueno hace pocos sacaron instar gravámenes salí yo como Instagram porque me a mí en la red que más me gusta es ganar porque me gusta mucho en Instagram puedes conocer a muchos diseñadores ilustradores fotógrafos a hay cosas bonitas señala en Instagram y me definían como muy profesional y muy prudente prudentemente pero quizás sí sí sí creo que esas dos definiciones es también yo tengo amigos que de repente llega va llegan el día del Orgullo gay se muestran en pelota saben si yo me pregunto pero a ver

Voz 0313 25:24 es necesario es necesaria

Voz 0545 25:26 es necesario no ya que tengas buen tipo no lo tengas total sino es necesario que todas las personas que te van a ver tú quieres que te vean porque a lo mejor oye te venden tu trabajo no te apetece no sé yo yo yo creo que debemos mira medir sobretodo nuestro nivel de impulsividad fíjate que Xavi lleva a estrellas del pop y todo esto también me lleva a mí porque yo le conocí de estudiante y como hemos contado alguna vez lo conoció en el metro en Nueva York y si fue la primera persona así con nociva que que el llevo y me dio consejos es muy listo para todas estas cosas me dio consejos que están muy bien por ejemplo aunque el señor gira hasta una vez me llamó tuitera lo único que hago en Twitter es colgar mis artículos los cuerda Xavi menos no nos cuelgo yo por qué porque sabe que soy una persona impulsiva yo también lo sé entonces yo no soy como yo sé como soy a las doce del mediodía o a las seis de la tarde pero no sé cómo puedo ser Si vuelvo a casa a las dos de la mañana y me bebido tres copas no lo sé realmente yo puedo estar la encendida en una cena hablando de política o hablando de algo que mina pues por ejemplo de este de que algo me ha desagrado como este señor Serrano no le al diputado de Vox y entrar ahí al trapo o no yo creo que si tú formas parte de ya de esa selva tienes que estar preparado para para recibir ataques también no vean

Voz 0313 26:59 de una cosa mira un estudio publicado ayer mismo esto que decíamos de los efectos de las consecuencias a lo largo del tiempo un estudio publicado ayer ayer dice que una de cada cinco personas que se presenta una entrevista de trabajo

Voz 1915 27:13 son rechazadas por

Voz 0313 27:15 que no casa lo que dicen en la entrevista con lo que han contado las redes o por cómo se muestran o por exagerar o por mentir o porque hay una parte de en fin de subida de sus ideas de lo que sea Caixa empresa no les gusta

Voz 0545 27:28 yo estoy muy directamente esos esos es peligroso también yo creo que el criterio de la sede empresarial también tiene que no se ser un poco más racional porque por un lado tú sabes que a la gente que aparecen los medios para veces casi que es el exige tener un perfil en las redes no no hay gente que no quieren tú quieres por ejemplo

Voz 0313 27:50 no no no yo no yo no estoy yo no estoy además lo hemos comentado alguna vez aquí yo no estoy yo no tengo facebook yo no estoy en Twitter me entero de lo que se cuece en Twitter porque me interesa tengo maneras de enterarme pero yo no tengo una cuenta particular ni estoy en Facebook ni estoy en Instagram mi hijo y mi hijo mayor que ya es suficiente no ya Xavi menos lo hemos preguntado si le pasa algo por no estar en redes

Voz 6 28:15 yo creo que no pasa nada por no estar en redes que si uno no quieres par que que no esté mi único consejo es que si uno quiere estar tiene que aprender las reglas de juego que dominan las redes sociales y por tanto que era susceptible uno hacer critica a los dos a tener que mostrar tu vida tres a tener que hacer por las consecuencias que el uso de estas redes o el uso de estas redes para en tu en tu vida no porque es no es esto que decir Pombo solamente la puntito está o no está si uno no quiere estar pues pues no quiere estar por ejemplo Anna Wintour que es la la directora de la revista Vogue y una de las personas más importante desde desde el mundo de la moda

Voz 0545 29:02 mutuo que sociales

Voz 6 29:05 Iker al que no le hacen falta no porque a veces también está guardar un poco de misterio te diría más estar o no en las redes no nos

Voz 0313 29:16 fíjate yo es que con estos me parecen fenomenal

Voz 0545 29:18 ha dicho si yo nunca he pretendido hacer apostolado

Voz 0313 29:20 todo con con con mi caso con mi ejemplo y soy consciente de que me pierdo cosas claro que me pierdo cosas como me pierdo cosas pues en fin no viendo tal película no leyendo tal libro no viajando a lugares claros siempre te pierdes cosas pero bueno me reconforta pensar que alguien que está metido de cabeza en este en este mundo y lo controle lo domina haga esta reflexión de que oyen no pasa nada yo tuve un tiempo de mi actividad profesional ya que lo comentaba él donde SM no sólo se me propuso signos M presionó en cierta forma para que me metiera yo no quise en fin no quiso

Voz 0545 29:55 pero la gente tiene mucha tiene horas al día para conocerte no no estoy para conocer más

Voz 0313 30:02 el Koala o la directora de Vogue fíjate sino ya hizo entonces no está bueno pues mira a mi esto a mí me ha reconfortado mucho sincera pero no crees que le no

Voz 0545 30:10 nosotros somos los que les damos a veces mucha importancia porque porque por ejemplo cuando se habla de los críticos Se habla de cuánto seguidores tienen en su perfil si resulta que a lo mejor hay partidos como Vox que manejan mucho mejor las redes sociales en sentido de conoce manejar manejar es eso en el sentido de conocerse de de conseguir seguidores no y están especializados en eso no saben cómo intervenir perfectamente en las redes sociales y a lo mejor un político más valioso pues tiene muy pocos seguidores

Voz 0313 30:43 yo tuve una cosa John no no pienso dedicarme a la política pero si me dedicara

Voz 1915 30:47 desde luego no estaría no estaría

Voz 0313 30:51 no es que el país

Voz 0545 30:54 los más pequeños porque estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos por ejemplo en su presidente tuitean desde desde casa no donde ahora mismo que acaba de salir esta mujer que dice que abusó de ella en en un probador de barniz no los almacenes eh el ha dicho algo así como si no eres mi tipo no todo esto dices pero no nos lo podemos ahorrar yo creo que a lo mejor un país más pequeño como es España no podría en el Congreso podría tomar cartas en el asunto es decir que los tuits de los políticos fueran asuntos profesional osea que los comunicaran cosas pero que siguieran pensando que los verdaderos mediadores entre la política de los ciudadanos son los periodistas

Voz 0313 31:43 pero tienen que seguir siendo los periodistas Sansó magnífica

Voz 0545 31:46 sí

Voz 28 32:10 a los seis de Elvira Lindo un placer como siempre un beso blog muy grande y muchísimas gracias a los técnicos portugueses a Yao Luis que está traslada el Cristo sale un abrazo de nuestra parte siempre se portan también también un beso muy grande adiós

Voz 1915 36:22 el programa Erasmus no sólo la aprovechan los estudiantes universitarios el servicio español para la internacionalización de la educación se pie destina casi veinticuatro millones de euros a financiar la movilidad de seis mil setecientos cincuenta y un estudiantes docentes y personal de educación superior

Voz 2 36:40 programa Erasmus plus coral Martínez

Voz 1915 36:43 es la directora de este servicio es de cero

Voz 36 36:45 el Madrid no se cada vez más amplio e que tenga importante de componente de integración Iker lucha también por las sinergias positivas entre entre las diferentes tipologías de de movilidad

Voz 1915 36:58 estudios recientes de la Comisión Europea concluyen que los estudiantes que se aprovechan de estos intercambios tienen más éxito profesional además que contribuyen a que sus universidades de origen sean más innovadoras se gana en empleo el ochenta por ciento de los graduados que disfrutan de esta beca encuentra su primer trabajo en tres meses coral Martínez

Voz 36 37:18 esos estudios sin paso publicados por la Comisión Europea al veinte de mayo también dejan constancia de que aquellos que han participado en el programa Erasmus aquellos que de alzado una movilidad que han que han tenido esa experiencia quieren muchísimas más posibilidades de encontrar un trabajo y un trabajo que se adapte a sus a sus requerimientos a sus necesidades a sus deseos no en que aquellos que no han participado en esos en esos programas

Voz 1915 37:46 desde el comienzo en España de Erasmus Plus en dos mil quince hasta ahora más de doce mil estudiantes más de once mil miembros del profesorado y el personal de las instituciones de educación superior han participado en el programa un ejemplo Fernando eventual tras estudiar conservación y restauración del patrimonio cultural de la Universidad Complutense amplió estudios y realizó prácticas en Atenas hace unos años cree una comunidad muy interesante muy variada luego te hace pensar pues que realmente las nacionalidades puesto que son los hondo su es todo lo mismo pero se combaten mucho este sentimiento nacionalista que piezas está creciendo en toda Europa qué efecto tienen estas becas estas oportunidades para la identidad europea los resultados dicen que impulsa el sentimiento de pertenencia a Europa más del noventa por ciento de los estudiantes mejora su capacidad para trabajar y colaborar con personas de culturas diferentes coral Martínez es la directora del Servicio Español para la internacionalización de la educación la movilidad consiste

Voz 36 38:49 de interactuar con otra cultura con otro idioma otra forma de ver las cosas y eso refuerza el espíritu europeo que somos todos uno Si bien es cierto que la diversidad y de cara de cada país de la Unión Europea pues hace también que hacía tan rico no Europa ir programas mixtos

Voz 3 39:09 ser Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo la Ventana con Carles Francino

Voz 21 39:24 muy desde el otoño hasta el verano cuya primavera Juan Ángel Vela del Campo la nota con la de

Voz 41 39:54 quinta

Voz 42 39:59 no

Voz 34 40:02 eh

Voz 41 40:12 como todo

Voz 2 40:21 por Ángel Vela del Campo buenas tardes amigo hola muy buenas tardes ventana cómo estás pues bien bien con este calorcito asiente parece con el calorcito echamos mano de la de la imaginación me parece estupendo hay un montón de caminos un montón de alternativas un montón de ventanas para sumarse a la música imaginemos tres escenarios mañana por ejemplo

Voz 0313 40:43 el Museo Guggenheim de Bilbao claustro del Museo Nacional del Teatro de Almagro al aire libre o plaza Juan Goytisolo de Madrid de repente suena esto

Voz 43 40:54 Federer eh

Voz 0313 41:14 esto es un milagro estará pensando a alguien no es una idea mañana regresa Eliseu a la fresca es decir se podrá disfrutar en este caso de de tó

Voz 2 41:24 hosca de de Puccini que se está representando en el Liceo de Barcelona en todos estos en muchos otros escenarios porque es un programa para crear ventanas nuevas que permiten asomarse a la música

Voz 1155 41:34 sí hace Carlos y además hay el Liceo tienen un protagonismo muy destacado en los últimos

Voz 45 41:39 años se está revolucionando muchas cosas en la vida social en la convivencia en las artes a las

Voz 1155 41:44 ya en muchos campos y la ópera con cuando se empezó a proyectar las óperas en el cine en un momento determinado las óperas en las universidades Casey que fue pionero el Liceo en el cine con los subtítulos y demás se está produciendo una manera muy distinta de acercase al fenómeno lírico en los cines velos los subtítulos en los cines ves de alguna manera una cercanía más dónde los tiene son mucho más baratos Isaura como tú has dicho al principio añade es que es al aire libre en este día de calor con una ópera tan representativa tan tan opera con una atractivo tan grande como puede ser Tosca pues imagínate es un disfrute inmenso pero ahí en la calle

Voz 41 42:23 vale

Voz 2 42:41 oye Juan Ángel me gustaría aprovechar para contar un poquito a los oyentes el argumento de Tosca porque además de ser una de las grandes óperas de de toda la historia es un dramón de tomo y lomo si está dentro de ese fenómeno de el de siglo XX últimos de siglo XIX que se llamaba el verismo

Voz 1155 42:59 la pura y dura como el realismo

Voz 2 43:01 en ópera pero con el sentido dramático

Voz 1155 43:04 historias de amores muy difíciles de conseguir con celos por todas las partes con malas interpretaciones con rivalidades llevando incluso en el caso de Tosca a la condena de de Mario Camus la dosis de épica el tenor y demás y que está pues un poco de enamorado de Tosca aunque Tosca es un poco celosa y no había forma siempre sospechaba de cuestiones no pero se le suele culpa de un de una especie de fuga que hay en una cáncer determinado luego todos son malos entendidos y al final que es lo que pasa pues al final lo que pasa es que es que se había escapado de la cárcel acaba muriendo los dos amados destino de Tosca hay Mario pues para evitar el fusilamiento

Voz 22 43:46 de de él que esconde grados sin motivo ella al final se suicida

Voz 1155 43:50 al un dramón Nate un dramón Sin salida

Voz 2 43:54 tu nombre Sitel

Voz 46 44:13 eh

Voz 2 44:14 primera parada en el Liceu pero también el Teatro Real el Teatro Real de Madrid va a instar al pantallas el sábado seis de julio en muchos lugares de España por cierto los que quieren apuntarse ayuntamientos instituciones pueden seguir haciéndolo para que se pueda haber en este caso y disfrutar

Voz 47 44:29 el trovadores

Voz 41 44:34 rareza tanto si hace

Voz 2 44:54 que aprovechó para anunciar que precisamente en Podium podcast vuelve abrimos la ópera y lo hace precisamente con Neil Trapattoni así que vamos a pedirle a nuestra compañera Mariela Rubio si hace lo que acaba de hacer gestiones puede contar un poquito con detalle el

Voz 1915 45:07 complicado argumento de de esta obra Mariela intentemos lo buenas tardes buenas

Voz 2 45:13 tardes como esta es la historia de El trovador de Verdi es un dramón de los más enrevesados hasta el punto de que la ópera comienza con un narrador que nos pone en situación para poder comprender la historia que comienza se puede contar interrogatorio que Verdi en veinte segundos

Voz 1915 45:30 pues lo vamos a intentar

Voz 1450 45:33 el conde de Luna está enamorado de Leonora pero Leonora quiere a Manrique misterioso trovador el pobre Manrique que ha devastado cuando se entera de que su madre Azucena en realidad no lo es pero Manrique hermano del Conde de Luna su rival en el amor de Leonora El conde de Luna no lo sabe y pretende matara Manrique

Voz 2 45:47 cuando Eleonora sentencia de los planes del con decide Casado

Voz 1450 45:49 según él a cambio de que libere a Manrique Manrique liberado pero Leonora se suicida y entonces el conde de Luna

Voz 2 45:55 dar por fin a su rival en el momento en el que lo hacía Azucena le revela que acaba de matar a su propio hermano la trama es trepidante como veis no fácil pero trepidante y atención porque está la música esta música con ellas

Voz 48 46:12 no

Voz 49 46:20 abrimos la ópera gracias con Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 50 46:30 el día

Voz 47 46:33 qué te ha parecido Juan Ángel

Voz 2 46:35 Antonio encontró yo añadiría sólo una frase cinco segundos y además el introductor siempre es de noche

Voz 22 46:42 toda opción se desarrolla noche

Voz 41 46:49 eh

Voz 50 46:53 el bebe

Voz 0313 46:58 Elvira de noches hoy a las once menos cuarto empieza el Festival Internacional de Teatro claro

Voz 2 47:03 cinco de Mérida y arranca

Voz 0313 47:06 con una ópera con Sansón y Dalila en el Teatro Romano vamos a escuchar un fragmento del ensayo general

Voz 41 47:21 digo yo

Voz 47 47:28 sí

Voz 41 47:35 no

Voz 47 47:40 no

Voz 0313 47:41 aquí el escenario la historia la fuente de inspiración es distinta esta ópera Sansón y Dalila está basada Bono en el episodio del Antiguo Testamento

Voz 1155 47:48 sí pero eso del Antiguo Testamento que siempre es conocido ese amor también difícil

Voz 2 47:53 fuerza que tenía Sansón que residía en su cabello

Voz 1155 47:56 creo que Dalila un momento determinado le corta ya al final en la escena final lo recupera cuando está practicamente en una última alabanza que hace de todas las columnas del templo donde está y acaban Un final también trágico pero lo mismo fíjate que trovador antes escuchábamos la el área ese de del último acto de de que es de las más bellas del siglo XIX a mi modo de ver también esa suene Dalila haya harías con mi corazón se abre a tu voz que Dalila canta en un momento determinado que son bellísimas de esas uno tiene como de referencia Carles como de esa música de cabecera también aire libre si estás en una playa escuchando música edita para quitarte o la belleza

Voz 2 49:10 ustedes no pueden verlo pero Juan Ángel está como viendo ahora mismo sin duda pero es que esta música es una música que a mí me atrapa por todos los lados no somos sea tiene ese lado teatrales dramáticas vería bien que Mérida programas esto verdad muy bien muy bien esta inauguración y además con María José Montiel

Voz 1155 49:27 que es una cantante muy temperamental que seguro que va a una Dalila espléndidas con la orquesta Extremadura luego en esta producción que hace Paco Azorín que se está en este momento más activo de todos luego observado llevar en el otoño a Sevilla el Teatro Maestranza Dalila se está poniendo en pues bueno en ese lado en que realmente merece estar

Voz 2 50:49 y esto no termina aquí otra ópera que se podrá escuchar mañana ya en un sitio maravilloso también las Bodas de Fígaro de Mozart en el Palacio Carlos Quinto de la Alhambra en Granada

Voz 50 51:05 no no no

Voz 1155 51:19 vaya racha llevamos Juan Ángel no pero ésta al fin es una ópera humanista no es una tragedia le sale una diecinueve tremenda esto es otra cosa pero también siguiendo la línea que ha empezado a subrayar todo de principio el Palacio de Carlos V al aire libre en el patio osea que también mira has estado a las noches veraniegas de aquí es permitido pues un capricho detrás de esta versión de estas dos cantantes dos mosto los de la escena Marsé Frazier Isabel Markov cantando el aria la versión de los años cincuenta se que no soy muy bien dirigida por Karajan en Salzburgo en Salzburgo yo creo que bueno pues de esa idea de esa relajación de esa forma en que Mozart compuso mecanismo a flor de piel que verdaderamente es muy grato escucha

Voz 50 52:17 una buena

Voz 22 52:38 vamos a aparcar un vamos a aparcar un poquito la ópera pero para fijarnos en otros escenarios y en otras músicas muy interesantes para este para este verano propuestas imaginativas

Voz 2 52:48 el Festival de Música Antigua de los Pirineos tiene programados más de cincuenta conciertos en treinta y seis municipios

Voz 22 52:53 ya algunos en lugares tan insólitos que el aforo de tan solo sesenta sillas

Voz 54 53:01 sí

Voz 55 53:03 a mí

Voz 56 53:12 yo muy eh

Voz 1155 53:22 por cierto Juan Ángel pregunta cuando hablamos de música

Voz 0313 53:25 la antigua exactamente que nos referimos

Voz 1155 53:28 pues mira la música antigua es una música que se suele asimilar normalmente siempre discutible y demás la música que existe hasta al fallecimiento de baja hasta mil setecientos cincuenta a que engloban poco en la música del Renacimiento la música del barroco pero fijar un punto determinado y setecientos cincuenta es el tope máximo algunos más purista decía no no no tiene que ser siglos XVI XVII bueno contempla los más o menos ocho oye tú estuviste el año pasado en este festival de este año rockero no es por supuesto el año pasado estuve en sitios de esos maravillosos el Castell de Mur Abascal etc tienen voy a sitios que miran ruido en la vida pero voy a ir por ahí más que un siguiendo un poco una selección por los intérpretes tan esta dedicado en parte a Flandes pero hay intérpretes estupendos como Juan de la Rubia la Academia del Piacenza la que estaban escuchando de fondo etc

Voz 2 54:21 esta vez voy a escoger los sitios raros

Voz 1155 54:24 por esas carreteras IS iglesias románicas

Voz 2 54:26 maravillosos meneo

Voz 57 54:38 no

Voz 2 54:55 pues así cerramos hoy La Ventana de los clásicos Juan Ángel un placer como siempre amigo pero la lista de propuestas

Voz 1155 55:01 sí sí sí son atractivas las unas por persona atractivo yo creo que en esa en eso que tú has dicho de vivir la música de otra manera más cercana al aire libre en el Pirineo paseando en plazas era está acostumbrado en todo caso a pasar por allí pero sin quedarte es otra cosa distinta a la música así mucho más próximo

Voz 47 55:20 y desde luego te llega al corazón

Voz 2 55:23 un abrazo muy gran amigo eh

Voz 58 55:41 tú

Voz 41 56:00 eh

