La Ventana (27/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias ya son seis mil quinientas las hectáreas quemadas en el incendio de la Ribera d'Ebre en Tarragona que continúa fuera de control el presidente de la Generalitat quién Torras acaba de desplazar hasta la zona pide a los vecinos de Bruguera el único municipio donde todavía hay peligro para la población que no salgan de casa más datos con Adrià Tardi

Voz 2 00:27 sí seis mil quinientas hectáreas acaba de confirmar el consejero de interior Miquel buque también ha insistido en que lo que más preocupa ahora mismo es el flanco derecho del incendio que quema cada vez más cerca de esta población de deberá en este municipio como decía se ha ordenado el confinamiento de toda la población y también de los colectivos más vulnerables del pueblo de Maialen como mujeres embarazadas gente mayor la situación es tan extrema que ha llevado a Berna ampliar las restricciones lo último lo anunciaba ahora mismo el presiden Quim Torra

Voz 3 00:55 por las primeras cuarenta bitácoras más prohíbe es la siga a total país

Voz 2 00:59 la por la prohibición de segar en toda Catalunya en las próximas cuarenta y ocho horas además no se puede acceder a los principales Montes catalanes como por ejemplo el de Montserrat esta tarde se ha declarado además otros dos pequeños incendios uno en la ida justo al lado de este primer fuego

Voz 0313 01:13 que se da ya por controlado y otro en cada Bannu

Voz 2 01:15 provincia de Girona que ha sido estabilizado que hemos contamos

Voz 0313 01:18 hasta ahora Laura Marcos pues que el Tribunal Supremo con

Voz 1276 01:20 afirma que los escaños de Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento Europeo se quedan vacantes a pesar de que el ex president de la Generalitat había intentado evitarlo ampliamos con Alberto

Voz 0055 01:30 quizás los dos fugados en Bélgica habían pedido al Supremo que dejase en suspenso las decisiones de la Junta Electoral y que no declarase vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo aunque no hayan prometido el Talgo en Madrid los jueces del Tribunal no aceptan la petición de medidas cautelarísimas diciendo que no se les causa un daño irreversible si se resuelve el caso en un periodo razonable de tiempo señalando que además han tardado seis días en recurrir esta decisión también afecta a Oriol Junqueras y su escaño a la espera de saber si el Supremo pregunta directamente la justicia europea por su situación

Voz 1276 01:57 la ministra de Defensa en funciones ha hablado en Bruselas sobre la entrevista que dio ayer a Arnaldo Otegi en Televisión Española en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN Margarita Robles ha dicho que sólo puede entender esa intervención en la tele publica si lo hiciera para pedir perdón a las víctimas del terrorismo y además el último informe de Oxfam Intermón alerta del enorme recorte que ha hecho España en la ayuda al desarrollo en la última década estamos en niveles de mil novecientos noventa Nicolás Castellano

Voz 1620 02:24 España redujo eso ayuda más que ningún otro país en el último decenio mientras las necesidades humanitarias se han multiplicado por tres el Gobierno español fue el donante que más redujo su ayuda a la cooperación internacional en esta década se sitúa a la cola de los donantes de los países de la OCDE mientras que la mayoría de los estados aumentaron considerablemente su ayuda al desarrollo datos del informe de Oxfam Intermón que explica Jaime Atienza

Voz 4 02:47 España redujo su ayuda cinco veces más que el siguiente país donante entre dos mil ocho y dos mil dieciocho mientras el conjunto de la comunidad de donantes aumentó su contribución en materia de ayuda al desarrollo de un veinticuatro coma cinco por ciento España las reducía en ese mismo período en un cincuenta y cinco coma siete por ciento

Voz 1620 03:05 la ayuda humanitaria sufrió un tajo aún peor de más del ochenta por ciento

Voz 1276 03:10 si sumamos que los Mossos d'Esquadra confirman que ha muerto la alto cargo del Gobierno de Corea del Sur que sufrió un robo con violencia en Barcelona este lunes y que estaba ingresada desde entonces en la capital catalana Monica Peinado

Voz 1600 03:22 la mujer de sesenta y cinco años paseaba por el distrito de San Martí el pasado lunes cuando una persona que iba en moto le robó el bolso de un tirón Illa lanzó al suelo como consecuencia del golpe quedó en estado crítico y los Mossos d'Esquadra han confirmado que ha muerto a primera hora de esta tarde la víctima era vicepresidenta de la Comisión de Turismo de Corea del Sur y estaba de visita en Barcelona

Voz 1276 03:42 vamos con el deporte Óscar Egido buenas tardes hola Laura

Voz 1643 03:44 muy buenas a partir de las nueve la selección española Sub Veintiuno busca meterse en la final del Europeo para ello tiene que superar a Francia en el

Voz 5 03:49 la semifinales y desde las seis está en juego al otro se

Voz 1643 03:52 tal entre Alemania Rumanía y al descanso gana Rumanía por uno dos Además la selección española de baloncesto femenino de las ocho en una hora ante Ucrania en el Europeo de Serbia Letonia en la Copa de América esta madrugada empieza a los cuartos de final con el Brasil Paraguay a las dos y media de la mayor pues esto

por el momento tienen más información en nuestra web en Cadena Ser punto com que a partir de las ocho las siete en Canarias en tiempo ya de Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 6 04:14 cadena S

Voz 3 04:17 servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:43 estoy seguro que alguna vez nos lo han preguntado a todos y a todas te apetece soñar te ilusiona soñar con BOJA soñar te asusta que también puede ocurrir los suelos son muy importantes en la vida hay cada uno los gestiona como Dios le da entender o como buenamente puede o le dejan yo esta mañana escuchando el Hoy por hoy enterado de la historia de De Paula González hola es una chica que un buen día decidió cambiar la arquitectura por vivir en el mar pero por vivir a tope lleva cinco años recorriendo el mundo subida a un barco a distintos tipos de barco respondiendo precisamente a eso a un sueño así lo contaba esta mañana en Hoy por hoy Montalbán

Voz 14 07:22 desde hace cinco años estoy navegando por los mares me encontré con el mar de casualidad yo estudié arquitectura igual los dormida decidió regalar simplemente para conocer otras más allá de hacer en ese momento tuve la oportunidad de embarcar un velero para cruzar el Atlántico para mí lo que me quitaba un simple de desplazamiento resultó en un cambio de dirá total me cautivó tanto que quise de esta visión del delegado pasión desde entonces yo he intentado aprender a navegar embarcando en muy distintas travesías tanto traslados como regatas herir el remota durante meses así como como pasar temporadas trabajando tanto el Mediterráneo como Caride desde entonces ha puesto y organice proyecto a bordo sí que ha convertido ahora es mi modo de vida e hacer un cambio de vida es bastante complicado sobretodo en el momento de tomar la decisión han puesto que es tienes también unas expectativas tanto familiares como de amistades laborales decide dejarlo todo para apostar por algo incierto porque la vida en el mar bastante difícil cuando no la conoce lo que en un momento era simplemente un viaje está convertida ahora en un estilo de vida Carande una una Benissa objetivos es inspirar y motivar a a la aquellas personas que quieran cumplir su sueño para que lo hagan lo más difíciles tomar la decisión una vez la toman sale solo es expresión de aquí tú gunner

Voz 0313 08:51 vale tenemos una historia vamos por la segunda hablaba Paula de actitud y ganas bueno pues ni actitud ni ganas les han faltado a una pareja de argentinos que han dejado sus trabajos de abogada e ingeniero para comprar un velero y ahí siguen con ellos ha conversado órgano Evra

Voz 3 09:08 sí mar gaviotas velas es el sonido que Sylvina Yvette

Voz 1636 09:14 es lado escuchan cada día desde el pasado veintitrés de septiembre día que comenzaron a hacer realidad su sueño dar la vuelta al mundo

Voz 3 09:23 no se lo propuse a Sylvina llegue al principio claro claro tenía

Voz 15 09:30 no hoy tras la noto no porque pues siempre algunas cosas que me da miedo lo decías bueno me año entre seis mil veces fácil una una cuestión particular en donde aún no toman conciencia de la vida es que no estamos en este mundo entonces hizo muy centrado inconsciente es bueno si tengo miedo lo cual tengo miedo ahora tendencia hermosas se tiene en absoluto

Voz 1636 09:59 la esencia de este viaje no es la prisa no es la fatiga es el conocer el descubrir

Voz 15 10:06 soy más temprano pueblito cuerpo el tocas la idea del viaje ir al conocer tramo prácticamente a solito se se más no hasta Cartagena Murcia entramos a todos y nos jugábamos una buenos días para cada uno para conocer la cultura comida las costumbres de compartir con las personas lugareños es la mejor forma de conocer lugar

Voz 1636 10:26 todo viaje implica también conocerse a uno mismo

Voz 15 10:29 estamos como mucho más conscientes de del presente teníamos trabajos que no ajustaba además pero tomó que pasaba los días y menos que a nada esperábamos que el cine el filme queríamos buscar familiares nosotros ya muy corto esperábamos las vacaciones irá como que vivíamos en automático ahora tenemos una vía que estamos mucho más consciente presente El día a día pasan los días y las esos montó Nicosa siendo como que en estos meses vivimos un montón de cosas más que vivimos de nuestra villa inclusive

Voz 1636 11:04 estar por su sueño tiene como él

Voz 15 11:06 tasó nunca sabemos cuándo vamos a pactar la semana que viene en mamá me preguntaba ser un cumpleaños de centro Julia falta con medios no sé dónde voy a estar antes daba miedo no estaba del Liquigas espetó

Voz 14 11:21 de de mi vida

Voz 15 11:23 bien cuando se encuentran solos el mar

Voz 1636 11:26 con su velero Silvina se da cuenta que el ser humano no necesita mucho para vivir

Voz 15 11:31 siempre decimos cuando menos tenemos normas no todo lo usamos digas no nos no las como vías que para muchos vean fondo dicen cómo hacen para porque no bañamos más que venir agua Elmar ahora te peruano ya has demostrado como el dueño beber agua de mar de voz es muy rodábamos con Aguado pero por preguntas como hacen Parasol Star

Voz 16 11:55 Sylvina Wenceslao lo tienen claro

Voz 1636 11:58 pero siempre es mejor apostar por tu sueño que apearse por no hacerlo

Voz 17 12:03 es mucho mejor que ayer se imagina con un de acuerda que con algo que nunca he y que estoy vio más hoy muchas cosas estoy horrorizado Berlín

Voz 18 12:14 en todo

Voz 0313 12:19 pero es historia se vamos por la tercera porque Silvina Wenceslao por un lado y Paula por otro han elegido dar la vuelta al mundo en velero a través del mar pero hay otras formas por ejemplo en Moto E Charlie Sheen buenas tardes cómo estás querido tocayo haber lo primero Echarri sin buen bien es el nombre artístico digamos Durex Carlos García Carlos García más España es imposible bien lo del cine One que es un chiste yo llevo en esto diez años entonces cuando empecé a pensar en dar la vuelta

Voz 5 12:45 mundo Moto E ponían en la tele el mundo moto con el actor ellos iban pues con todo tipo de ayuda no productora médico mecánico yo cree un bloc con ayuda de mi primo Jose Lennon lo llame el mundo en moto sin igual Mcgregor de coña no porque yo a ir sin sin recursos cara nunca nadie me me me contó que yo me iba a terminar dedicándome a esto y que sin y se iba a convertir en una especie de apellido

Voz 0313 13:09 llevas diez años dando la vuelta al mundo en moto por etapas cuántos países esas visitado en total yo creo que más de noventa en moto en estos diez años

Voz 5 13:18 no los he contado pero creo que sesenta y tantos llevó

Voz 0313 13:21 Nos noventa y ahora PP pedirá historias pero en qué momento y porque decidimos hacer esto tú a qué te dedicas antes de ser motero profesional por decirlo de alguna manera pues nada que ver era inmóvil

Voz 5 13:30 diarios a imagínate era inmobiliario estaban Madrid estábamos ya muy en crisis en dos mil nueve pero ni siquiera por la crisis fue una crisis digamos personal de estar aburrido de esta vida yo había viajado mucho con mochilas sobre todo hoy en moto por España y por Marruecos y quería juntar todo eso para darme un garbeo de verdad de salir

Voz 0313 13:49 de casas sin billete no pero sí sirve a Costa que se llama término medio entre ser un trabajador del sector inmobiliario aburrirse lo tal no sé qué y querer aventura Hay conocer y curiosidad y todo existe una cosa que se llama el término medio bueno bueno yo quería probar bien probado quería irme seis meses me fui seis al principio fueron ocho al final

Voz 5 14:10 regresé de esos ocho meses me fui desde aquí hasta Australia fueron ocho meses de viaje espectacular en el que todos los días fueron diferentes en que nunca dejé de estar encantado de lo que me estaba pasando en cada momento y eso era en una playa paradisiaca de Bali o cruzando Pakistán en toda circunstancia yo estaba me encontraba que era yo no entonces regrese de aquello muy tocado intente reincorporar a esta vida de hecho estuve dos años combinando dos vidas hasta que al final dos mil trece dije no hay que intentar un poco lo que más escucha ahora no hay que intentarlo si realmente te lo pide el cuerpo hay que intentarlo

Voz 0313 14:45 los está haciendo un alto en el camino porque este fin de semana en el circuito de Motorland en Alcañiz donde hemos estado a varias veces ya con con La ventana se celebra la primera edición de Fardachón fardar hechos el nombre de uno nada raro es el nombre de lagarto autóctono de de de esa comarca se va a celebrar una gran reunión motera organizada por la Cadena Ser en Aragón y ahí va a presentar

Voz 19 15:06 tu libro El Mundo en moto con con

Voz 0313 15:09 el One que por cierto debe estar trufado plagado de historia no me gusta la palabra anécdota porque seguro que son historias en en mayúscula noventa países diez años tiene pasó un montón de cosas por dónde empezamos por lo mejor por lo peor

Voz 5 15:22 en el libro ahora aquí el libro mira el libro empezó como un manual que me pidió Planeta planeta perdón me pidieron un manual yo lo para que no fuera el ladrillo manual de cómo organizar viajes moto lo que fue fue intercalando historias no entonces cada capítulo tiene una historia que comienza y termina con una historia con un relato de todas estas cosas que me han pasado he decidido no no me cabían todo en en en un libro diez años entonces decidió meter las historias que eran más motoras porque este libro es muy motero es El mundo moto es un viaje es un libro para motivar y ayudar órgano

Voz 0313 15:55 de un viaje me quedo un montón de otras

Voz 5 15:58 Arias mucho más de tripas quizá no puedo ahora sólo pero sí lo habrá imagino lo que pasa

Voz 20 16:03 vivir un libro yo creo que es el es el viaje más difícil que he hecho

Voz 5 16:05 hasta ahora y hay que darle

Voz 0313 16:08 poco Etienne cuál sería el argumento estarán el libro seguro el argumento de mayor peso para animar a alguien a viajar en moto y a viajar solo además bueno

Voz 5 16:17 mira muy muy bien muy bien lo de sólo yo creo que viajar solo te permite observar a cuando viajamos con alguien yo vayamos a eso iba después sea primero te permite mirar entorno inmigrar mirar qué estaba pasando porque si no tienes una conversación que te acompaña

Voz 0313 16:32 tú solo entre esa observas mucho más luego la gente

Voz 5 16:35 se te acerca también mucho más porque no genera ningún tipo de miedo eres una persona sola y la gente se te acerca y luego por supuesto esto último que que has dicho yo creo que es lo más importante cuando estás tanto tiempo fuera de casa sólo muy dentro del casco que el Cascos una especie de psicólogo casco que que digo en el en el libro te da tiempo a pensar en en tu vida que en esta vida en la que tenemos aquí en las ciudades en no te permites nunca nunca te das el tiempo de pensar si te gusta lo que hace es si te gusta con quién lo haces porque te das cuenta es un filtro muy bueno también para las amistades cuando llevas tiempo te das cuenta que hay gente en tu vida que es tóxica y sin embargo te das cuenta que hay gente que no le estás dando todo el el el la importancia que tiene la tiene no entonces yo son uno les recomiendo en moto Sí Se Puede sino sin moto en chanclas son como sea da igual

Voz 0313 17:21 sólo la vida es elegir es una permanente elección déjame que te pregunte una cosa personal vamos a su ex pareja

Voz 5 17:27 no en este momento no no la tiene

Voz 0313 17:30 viento me imagino que viajando en todo el tiempo por por todo el mundo bueno es

Voz 6 17:35 complicado

Voz 0313 17:37 y eso también es una decisión es una lección no por ejemplo no

Voz 5 17:40 es es yo creo que ser garante mazo de la vida nómada no hemos escuchado ahora a gente nómada somos una especie de trigo hay mucha gente por hay los que van en pareja no lo padece no no lo sufren para los que vamos solos pues sí claro esa elegir pues es renunciara a muchas cosas evidentemente y una de ellas es a la a la pareja es muy difícil no yo en el libro a al un poco de ello hablo de la gestión de los afectos no para para poder tener esta vida hay que gestionar muy bien los afectos hay que trabajar el desapego y bueno pues depende de cómo sea cada persona yo lo llevo bastante bien pero si me preguntas es el punto débil obviamente no tú eres la persona que siempre se va y eso va dejando un poso en las personas que te quieren Inti obviamente tiene plazos

Voz 0313 18:21 es decir yo dentro de cinco años o de tres de dos XXI seguiré dando vueltas en moto hay o habrá regresado me dedicaré a otra cosa tal vez llevaré a otros moteros por aire ruta tienes planes o no

Voz 6 18:34 pues es que a mí me da mucho miedo para hacer un gurú porque no no me gusta el el concepto gurús ni en la caballero pero es que es verdad que hay veces que digo frases de impuestos

Voz 5 18:44 es que las creo de verdad no entonces siempre hablo de que en el plan es que no hay plan y que y que no pienso en nada más pero de verdad que en el presente porque el el pasado ya pasó y fue muy muy chulo y lo que viene no tengo ni idea de que viene entonces para qué pensar para qué programas no si al final la vida te va dando bandazos que te llevan de un lado a otro yo lo que intento siempre ir hasta ahora consiguió es disfrutar de lo que estoy viviendo Hinault de lo que pensé que iba a vivir no porque es cuando programas mucho y luego no pasan las cosas te puede frustrar no sin embargo te está pasando otra cosa maravillosa que la puedes disfrutar perfectamente también no juego un poco

Voz 0313 19:19 la última en cuántas motos has tenido en todos estos entre tiene pues llevó al diez o más no sé de marcas distintas modelos marcas no

Voz 5 19:27 pintas ya últimamente usado siempre BMW Trail porque para viajar es la que yo creo que es la mejor y tal pero he tenido muchas eh

Voz 19 19:34 pues es la última pregunta que te iba a hacer cuál es la mejor moto con la que te pregunta de motero a motero la mejor moto

Voz 5 19:40 hombre no creo que son en un anuncio pero no no igual en este momento BMW F ocho cincuenta GS pero hay que es una trail eh el cine media

Voz 0313 19:49 hagamos pero que te permite ir a Roddick te permite también disfrutará del asfalto Harris sin igual un placer estos minutos en La Ventana mucha suerte tienes suerte es mucho en Alcañiz pues muchas gracias el tratado muy bien este tiempo escuchándote trabado y te te he tenido delante muchas gracias por invitarme son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 1 20:13 vuelve vuelve la naturaleza vuelve a ser libre vuelve a descubrir han como único a comenzó

Voz 1322 20:25 te debido vuelve al paraíso ve en Asturias Paraíso Natural

Voz 13 20:32 la Ventana tu madre

Voz 0867 20:33 Javier casa aviso naranja también en las negociaciones políticas la temperatura se dispara entre Vox Ciudadanos y el Partido Popular y toma cuerpo una primera votación fallida con sin candidato o candidata a la Comunidad de Madrid las condiciones impuestas ayer por Vox complican las sumas a Ayuso pero Gabilondo las suyas tampoco les salen por mucho que Ignacio Aguado haya bajado el pistón de su veto al candidato socialista carrera larga hacia la Puerta del Sol no descarten nada que las cansina negociaciones secunden las vacaciones de agosto y que se agoten los plazos hasta septiembre negociación hot en plena ola de calor

Voz 21 21:11 Partido Popular y Vox se han visto esta mañana con el texto en el que la ultraderecha se retrata en materia de inmigración o de Biolay

Voz 0867 21:18 hacia machista Javier Bañuelos el Partido Popular de Ayuso hace equilibrios en el alambre pero sin los votos de ciudadanos poco o nada tienen que hacer al menos en la primera vuelta los populares también signos de Vox Javier buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 21:30 día de Colón no se va a sentar en torno a la misma mesa hay el primer ejemplo lo hemos tenido hoy reunión sólo de PP y Vox encuentro en la Asamblea de Madrid que ha durado poco menos de media hora

Voz 1981 21:40 ese trasladado mis impresiones si los puntos en los que no estoy de acuerdo y dos al Sevilla les haga lo mismo

Voz 13 21:47 letras

Voz 3 21:47 dado a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le gusta al grupo de ciudadanas y sigue estando juntos

Voz 0867 21:55 Isabel Díaz Ayuso insiste mediar pero

Voz 0861 21:57 danos mantiene que con Vox no tiene nada de qué hablar eso a Rocío Monasterio le da igual

Voz 3 22:03 bueno a mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo con que me firme papel

Voz 0861 22:08 vox dice Monasterio de lo poco que exige es que ese programa único lo firmen las tres partes innovan a renunciar a esa condición Javier Bañuelos gracias a vosotros

Voz 0867 22:17 Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido el ventana hola muy buenas tardes bueno este es el escenario no con la derecha sin ponerse de acuerdo con una izquierda que no suma con esta situación usted mantiene su voluntad de postularse como candidato en un pleno de investidura

Voz 0175 22:33 sí es es también mi responsabilidad no teniendo en cuenta el número de pollos que tuvimos de Si teniendo en cuenta que somos el cuerpo que tenemos también más diputados explotadas en la Asamblea luego visto también en las reuniones que hemos tenido hoy visto los apoyos que hay por parte de otros grupos pues creo que es mi responsabilidad desde luego mostrarme ante el presidente de la Asamblea para que consideren si puedo ser candidato

Voz 0867 23:01 bueno ustedes son la lista más votada yo no sé si está garantizada en este escenario de la independencia del presidente de la Cámara que esté Ciudadanos y que como usted dice es quién debe proponer finalmente al candidato si Ayuso no se presenta en esta primera vuelta Juan Trinidad by evitar o puede bloquear una candidatura de Ángel Gabilondo para ese pleno

Voz 0175 23:19 bueno yo creo que tiene distintas posibilidades y luego voy a respeto absolutamente lo que ya hay confío absolutamente a hacer no porque sí es cierto que el tienes una distintas opciones una es considerar que nadie en el caso de que sea así tienen los apoyos suficientes para garantizar eh que la la investidura no sea fallida que otra cosa es que piense que haya alguien que tiene más apoyos y por tanto lo que hace es que la investidura con sus debates se propicie si finalmente fallida no sólo dos opciones distintas por ejemplo el jefe del Estado en lo que tiene que ver con la en fin el Gobierno de España pues al señor Sánchez el presidente pensantes lo propone sin tener de garantizado absolutamente que vaya a ganar espero que sí pero en todo caso bastó que tuviera una mayoría para hacer esa propuesta sí que él tiene que elegir eso yo respeto lo que haya de hacer pero sí lo tienen que hacer nosotros al día de hoy a día de hoy son los que tenemos más apoyos los que tenemos y hemos tenido más votos el primer partido en fin en diputados pero él tendrá que decir

Voz 0867 24:27 bueno es juez y parte

Voz 0175 24:29 bueno espero que no pero que quiero creer Illa además creo que siendo el presidente será presidente de todos y buscará el interés general es verdad que es de un partido pero yo pienso que el ex presidente de todos a defender el interés general

Voz 0867 24:48 yo creo que escuche al portavoz de Ciudadanos esta mañana en la Cadena SER es Ignacio Aguado

Voz 6 24:52 se mantiene el veto Ángel Gabilondo al PSOE

Voz 22 24:56 nosotros nunca hemos hablado de vetos lo que sí que hemos hablado es de opciones sigue prioridad nuestra prioridad a día doy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 25:07 en Ciudadanos ya no hay un no rotundo a Gabilondo ya no hay veto pero aprecia usted un cambio de postura o simplemente esto es un gesto para digamos para poner nervioso al Partido Popular que sigue siendo el colaborador preferente para un gobierno por parte de ciudadanos

Voz 0175 25:20 yo creo que cada uno tenemos nuestros problemas pero ciudadanos insta también a una verdadera encrucijada porque el apoyo que tiene o puede lograr con el Partido Popular pues no les suficiente para pensar en tener una investidura con éxito la señora Ayuso porque necesitaría en todo caso a Vox no puede en fin más bien distraer pensando que ya tienen un acuerdo entre los dos porque con ese acuerdo entre los dos no habrá presidente de presidenta necesita un grupo más nosotros los grupos están apoyando mi candidatura Mi propuesta por tanto su único camino es vox después de que ayer presentó aunque algo sabemos pues sí es verdad que está en un momento en una situación difícil porque o es con este Vox con el bosque a mi juicio ayer una enmienda a la totalidad por poner en cuestión derechos y libertades o no veo dónde pueden sacar esa mayoría

Voz 0867 26:22 porque la otra opción no pasa por su cabeza no es extraño movimiento que sugería esta mañana Aguado de que ustedes se abstengan para dar luz verde a un gobierno de Ayuso y de Aguado eso eso lo da completamente por descartado

Voz 0175 26:35 no es que es irresponsable para que los que nos han pactado no cualquiera podría decir pues que que si alguien debe abstenerse no no será que es más votado y el que tiene más apoyos podría ser otra cosa distinta no más bien pensarse que que tiene que has perderse es eh ciudadanos yo no lo voy a pedir así que pedían más bien que nos reunamos y que veamos a ver cómo podemos desbloquear esto porque por bloques tampoco vamos a sacar esto adelante y llamándole desde luego a que se incorpore a un proyecto verdaderamente de cambio de transformación de regeneración y que tenga estabilidad y progreso en la comunidad que por cierto yo una vez visto cómo están ellos dialogando entre si no les veo estabilidad esa propuesta de luego tampoco moderación porque el estricto de de ayer de Ghosts desde luego es todo menos un escrito moderado

Voz 0867 27:28 a eso a las propuestas que ayer hizo Vox esa opción de la que hemos hablado no tiene ninguna posibilidad incluso si ustedes con esa abstención lograran enviar a Vox al rincón de pensar

Voz 0175 27:40 bien pero es que a mí me parece que ya no es una cuestión personal no de yo tengan visión no deja de tenerla esta es una cuestión eh pues también de respecto a ochocientos ochenta y cuatro mil personas que han votado pidiendo cambios menos a mí pero a otros también han pedido mostrado queriendo cambio

Voz 0313 27:57 dentro regeneración y lo que yo no puedo hacer

Voz 0175 28:00 es consolidada confirmar aquello que pedimos a cambiar no lleva veinticuatro años de gobierno del Partido Popular Nos parece que por distintas razones que no quiero yo ahora explícita pero que conoce todo la audiencia desde luego bien la audiencia de la SER pues se ha habido una gestión y un modo de entender el poder y un abuso de entender el poder en fino otros habla de corrupción no emplea la palabra que crea pero desde luego ha habido ese abuso ese abuso me lleva a mí a decir que es imprescindible un cambio en Madrid por muchas otras razones también tiene pero eso por tanto yo no puedo no lo puedo honestamente no lo puedo hacer apoyar un gobierno del Partido Popular en esta tesitura no si otros que me encanta hacerlo lo respeto pero nuevo el Partido Socialista cree que no debe hacerlo

Voz 6 28:49 por tanto yo no me voy a tener

Voz 0175 28:51 el Partido Popular que que por cierto quedó a cientos setenta mil votos casi detrás de nosotros pues vaya a nada o que Ciudadanos que tiene bueno voy a decir más exactamente el Partido Popular tiene ciento sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis votos menos o ciudadanos que tiene más de doscientas cincuenta y cuatro mil votos menos apoyar eso quitando no nosotros del medio para que siga estando al Partido Popular a mí me parece una falta de responsabilidad respecto de los votantes

Voz 0867 29:22 a usted por tanto aspira a presentarse a la investidura cree que las fisuras que se han abierto en ciudadanos esas diferencias internas que existen en esa formación política podrían influir en el resultado a priori adverso para usted a preguntar otra manera si puede haber un Rivera y de del que beneficiando el centro izquierda

Voz 0175 29:41 espero que no pero lo que está claro es que tienen un debate muy serios no nosotros hablamos con todo tipo de personas con personas de distintos ámbitos y lugares luego hay hay un debate serio y muy consistente desde luego no quiero yo tampoco ni ni mover eso doy un paso por mover nada de eso

Voz 0313 30:00 no quiero intervenir interferido en eso

Voz 0175 30:02 lo que sí digo es que muchísimos hablemos de votantes y no votantes de de Ciudadanos estaban muy desconcertados prefieren también que haya un cambio en la transformación el Madrid que que seguir consolidando apoyando a la Partido Popular dicen será Aguado oí ya es verdad que ellos que siempre dejaron claro que eso es lo que iban a hacer pero también esos números han indicado que esa suma no da y esto es lo que eso significa que necesita antes Vox Easyjet necesitan de Vox yo sé que hay muchísimos votantes de ciudadanos que no están de acuerdo con una propuesta incluya esas tres formaciones

Voz 0867 30:40 si en septiembre todo naufraga Gabilondo descarta presentarse de nuevo si toca repetir elecciones

Voz 0175 30:46 bueno yo yo esto también no lo sé del todo aquí en sitios yo estoy dispuesto totalmente absolutamente nada a presentarme si hay unas elecciones no quiero que la seña de ninguna manera trabajo por respeto a los votantes para que no lo haya creo que los votantes nos han dicho ya que hay caminos distintos para resolver el asunto así que primero mi hipótesis es trabajar absolutamente para que no haya elecciones y en segundo lugar si las hay de todo yo estoy dispuesto si así lo entiende el Partido Socialista cuando digo no lo sé me refiero a que esto no es una asunto solomillo es un asunto también del Partido Socialista concluya sitas me presento y con todo el afecto y la implicación poco se puede ver ahora esto no es sólo un asunto de quién va a ser el candidato no sólo

Voz 0867 31:38 eh eh una vas no lo voy a preguntar por por sus aspiraciones futuras porque sé que ahora mismo está centrado en Madrid hasta que se resuelva

Voz 6 31:45 sí pero

Voz 0867 31:47 usted todavía alberga alguna posibilidad de ser presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0175 31:53 la verdad es que sí se sabe que yo no estoy en el juego un poco de la aparentar que está luchando para que vean cómo estoy defendiendo aquello en lo que creo es que a mí me parece que es nuestra obligación cree de Messi desde luego apostar por eso desde luego también pienso que la política tiene una capacidad de modificar Estados y situaciones que en poco tiempo se producen esas modificaciones muy contundentemente suponer que va a pasar a veces también me parece demasiado no sólo decir que los resúmenes hacen al final los resúmenes la final vamos a ver en qué acaba todo esto yo lo único que deseo es que acabe en beneficio de los ciudadanos de la ciudadanía las ciudadanas porque eh ahí está mirándonos no también un poco estupefactos viendo poco todo este espectáculo que tienen una cierta teatralidad no de de corte dejó entre los partidos políticos pero y sus problemas donde están sus problemas que no pueden aguardar más hay una necesidad hay una emergencia yo con ciento esa necesidad y esa emergencia primero se queda políticas muy voluble segundo se que las necesidades no son nada volubles están ahí así que vamos a ver cómo acaba todo

Voz 6 33:08 no porque esta comunidad lleva mucho tiempo al ralentí Ángel Gabilondo

Voz 0175 33:12 puesto gracias a su salud

Voz 6 33:14 tal gracias esta vez muchas la tarde y treinta y tres minutos

en la red

Ana La Ventana

Voz 0867 36:33 el siete de la tarde treinta y seis minutos en La Ventana de Madrid vamos a completar muy rápido el resto de la crónica del día en Madrid sofocón profesores y profesoras padres y madres de niños de una docena de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se quejan del calor de las elevadas temperaturas que los niños tienen que soportar en las aulas temperaturas superiores a los treinta grados la Comunidad no Clean matizó estos espacios acristalados pero en verano en verano se convierten en un infierno blanca afianza es presidenta de la Asociación de escuelas infantiles de gestión inglés

Voz 31 37:03 no es lógico que la Consejería de Educación reconozca que las escuelas infantiles de su red no están en las condiciones que debieran estar no pongan solución a ello de nuevo me parece que es una demostración más de la falta de sensibilidad y de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera

Voz 0867 37:26 recordemos que las actividades en estos centros finalizan el treinta de junio ahora si el Partido Popular a favor de reforzar el transporte público para mejorar el tráfico y la contaminación en la ciudad una medida a la que se resistió mientras Carmena estaba al frente del Palacio de Cibeles el delegado de Movilidad anuncia los refuerzos Ia admite que no tiene un plan para el día siguiente al final de la mort de la moratoria Borja Carabante

Voz 32 37:48 eh vamos a ofrecer un mejor transporte público con unas mayores frecuencias así lo hemos solicitado insisto al Consorcio Regional de Transporte lo que entendemos es que no se va a producir un incremento sustancial del tráfico tener en cuenta porque esas alternativas que además tenemos los antecedentes de los primeros cuatro meses que cuando se pasó de eh cuando se puso en marcha en Madrid Central existía esa moratoria descendió el tráfico y no se volvía incrementar y por tanto estimamos que va a ser la más condiciones

Voz 0867 38:14 las autobuses para mejorar el servicio en realidad habría que leerlo de otra manera si multas habrá más atascos en la ciudad con más atascos se necesitan más autobuses de la EMT para mantener a flote y las frecuencias la regularidad y los tiempos de espera en esas líneas lo dice Inés Sabanés concejala de Más Madrid

Voz 3 38:30 Nos alegramos capaz de darle

Voz 0795 38:33 portando que cuando se puso en marcha Madrid Central no sólo no quisieron ayudar sino entorpeciendo en todo lo que pudieron y que quizás sea el momento de que el consorcio como ha reclamado siempre sea una herramienta no politizada sino tan eficaz adora objetividad y autónoma del transporte público

Voz 0867 38:56 imaginen Almeida colgará la bandera del orgullo del Ayuntamiento pese a las presiones de Vox idea Hazte Oír no estarán en el acto plantón de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas su que San Gil es su presidenta

Voz 33 39:07 la coherencia política con el pacto que han hecho la FELGTB rechaza el pacto con la ultraderecha entendemos que no debemos estar porque el símbolo de la bandera es un símbolo de respeto símbolo de igualdad y que ahora mismo estamos viendo amenazada no basta con bajar una bandera sino con hacer compromisos reales

Voz 21 39:32 érase cuelga mañana a la una se colgarán el lateral izquierdo de la fachada allí está estar a que actuará este sábado en Las Noches del Botánico la artista presenta su último disco astronauta con su música nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana

Voz 3 41:50 a puntito de degustar los famosos grillos fritos de México que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas dan mucha vida lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 22 42:11 tienes la maleta preparada Isaías tengo la maleta preparada

Voz 0313 42:14 abrimos la Ventana en Valencia quien va a ser una gozada

Voz 22 42:16 aquí señor nos hará calor eso sí mucho haciendo muchísimo calor pero todo puede todo por la radio día a día sigue buceando en esta discoteca rescatando canciones del calor ya descubierto Toni Martínez que aquí se juega

Voz 0230 42:29 tenemos otra canción hace mucho calor del compromiso

Voz 39 42:34 si bien se deportivo abanico pórtico pañuelo que alivie

Voz 22 42:44 tus colores aquí ya se ve que hay métodos total

Voz 3 42:49 esto no es meteorológico en la discografía española hay

Voz 0230 42:54 muchas canciones muchas canciones interpretadas por hombres que hablan de mujeres que tienen calor te voy a pagar el calvas churrería ese calor que tienes que bueno bueno digamos no sé quién tiene calor con estas canciones

Voz 22 43:07 bueno pues yo creo que los que la dan por lo menos oye que hace calor que hace mucho calor

Voz 1610 43:11 pero bueno dos hacía Toni han llegado las temperaturas extremas a la península y también ha llegado este reproche de dos igual

Voz 3 43:18 de los cuarenta grados que tiene unos quejamos eh

Voz 1610 43:22 tras la detención en Sevilla del miembro de la comitiva de sonaron señor Jin Bill tuitean indignado y con razón

Voz 3 43:28 necia mililitros de líquido ni treinta y nueve kilos de cocaína no se puede viajar con nada

Voz 1610 43:35 conocéis expresión recoger cable la conocéis nos depare pues aquí un buen ejemplo de Twitter cuándo

Voz 3 43:40 camarero me gustaría invitar a aquella chica que está tomando un de quince años pues poco la parte del calor

Voz 22 43:49 el whisky o la falta de hielos porque están todos consumidos pero las negociaciones políticas sí que están muy acaloradas y en todas las direcciones

Voz 40 43:57 tras de Hacienda María Jesús Montero advierte a Podemos que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este

Voz 16 44:04 de momento de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto

Voz 0230 44:10 ver segunda vuelta o votan a la primera a Pedro Sánchez

Voz 3 44:14 o elecciones

Voz 28 44:19 sí

Voz 22 44:20 portador elecciones no bueno el Gobierno parece muy firme desde luego lo ha confirmado también la redacción del Mundo Today

Voz 1981 44:26 la Moncloa advierte de que ningún español se irá de vacaciones hasta que no se logra investir a Pedro Sánchez presidente en funciones asume que es una mala noticia pero sin plenos poderes tampoco puede configurar el calendario vacacional de los españoles por lo que por ahora no es conveniente que nadie reserve vuelos te rompe las dos piernas al intentar hacer la postura de Ciudadanos en clase de yoga

Voz 41 44:53 giro las dos piernas de centro a la derecha y el torso en inclinó hacia el extremo con lo que el cuerpo entero no pudo soportar la tensión de un movimiento imposible los expertos alertan también de la postura Sanchís hasta que no logra sumar apoyos provoca caídas bueno pues sobre las

Voz 22 45:10 contorsiones de Ciudadanos esta mañana hemos tenido aquí un buen ejemplo en la Cadena SER Pepa Bueno entrevistado a Ignacio Aguado que es portavoz y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por este partido en las últimas elecciones ya ha pasado esto

Voz 0230 45:22 imaginemos que Partido Popular Ciudadanos y Vox suman en la Comunidad de Madrid pero que no quieren a Vox por imaginas no quieren a ya no suman y piden a los demás que se abstengan para poder sumar más siendo menos esto es lo que propone el portavoz de Ciudadanos en Madrid

Voz 22 45:37 de Ignacio Aguado está pidiendo la abstención del PSOE de o de Más Madrid sería fantástico una buena señal que mostrará irresponsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echar a andar la legislatura que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas entonces pregunta Pepa Bueno se ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez para Kitchen dar la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver

Voz 40 46:06 al entenderlo eso sí entender ahí vale pero si no entendemos

Voz 22 46:11 bueno y sobre los socios preferentes ayer supimos que el líder de Vox en Andalucía que soltó lo que quiso y más sobre la sentencia el Supremo sobre la manada ha pedido la baja porque no soporta el linchamiento mediático que ha sufrido ya ha echado balones fuera dice que aquellos que lo escribió un colaborador inexperto Elvira Lindo no lo ha dejado pasar

Voz 0545 46:29 bueno es que yo realmente me sorprende muchísimo de este tipo de personajes que primero hacen daño porque son muy agresivas luego quieren dar Penella este señor Francisco Serrano diputado oí ex juez de familia dijo unas cosas tremendas que a mi me parece que fueron tan agresiva sus declaraciones que no entiendo la redacción la empatía es algo que se construye no solamente porque sientas el dolor de otro sino porque tú te imaginas el dolor que tú sentirían si hiciera ahora mismo

Voz 6 47:01 yo no

Voz 22 47:02 pues es que hay gente que es como es y hay gente que tampoco sabe manejar muy bien las redes sociales se lo hemos preguntado a Sabin menos que es uno de los community manager referencia en España Hinojosa ha dicho que las redes son nuestro espejo en este mundo

Voz 42 47:14 las redes son un espejo de quién eres o de quién quiere ser uno tiene que tener muy claro quién quiere ser como quiere ser visto todo lo que subimos tiene la potencialidad de negarse a a compartir con el mundo no dónde estoy yo siempre digo que es importante pensar uno dos tres antes de subir algo

Voz 13 47:40 que

Voz 0313 47:41 yo

Voz 22 47:47 es decir que el mundo está un poco loco no necesita demostración aunque sobrarían eh lo demuestra por ejemplo que haya gente que al buscar nombre para su hijo lo encuentre algún buscador literalmente ha sucedido en Indonesia nos lo ha contado Lucía Taboada

Voz 1322 48:02 para nada eran brasileñas que alardean estaría que he leído en la prensa indonesia la historia de dos padres dejaba occidental que han llamado a su bebé atención Google Google desde la reelección también consideraron otros nombres

Voz 0313 48:14 pero al bar digo cantar a pudra que debe de eso

Voz 1322 48:17 Dios de allí

Voz 43 48:20 claro la perspectiva canción al parking cantadas Butra pues llevaba

Voz 1322 48:29 Ginóbili alijo hablando ya como el motor de búsqueda Google hoy cenamos brócoli Google madre quizá quiso decir que hoy ganamos hamburguesa con Paco

Voz 22 48:37 en fin ser hijo a veces es muy difícil con según qué padres ser padre o madre tampoco es muy fácil así lo piensa así la escrito así lo ha dicho hoy en Hoy por hoy la escritora Laura Freixas