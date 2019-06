La Ventana (28/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 0313 00:06 hace unos minutos ha empezado la primera operación salida de este verano hay complicaciones en Madrid Barcelona y Valencia así que conectamos con la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 00:14 buenas tardes a esta hora dificultad en prácticamente todas las salidas de Madrid especialmente complicada la salida por la A uno en circuito del Jarama la A tres en Rivas la A cuatro en Pinto la A42 en Torrejón de la Calzada la A5 en Alcorcón y la M seiscientos siete en Tres Cantos también en Barcelona muy densa la entrada a esta hora por la C58 en San Quirze del Vallés ir muy atento de un accidente en Lleida helados a la altura de grasa

Voz 2 00:40 provoca el corte de la vía en sentí

Voz 1315 00:42 de la capital leridana también otros accidentes complicar el tráfico está ahora en Valencia la V31 en Catarroja en sentido a Alicante y en la V30 en Chirivella hace el puerto en Granada en la A cuarenta y cuatro en Albolote hacia Motril en Cádiz en la A cuatro en Puerto Real San Fernando Sevilla en la entrada por la A cuatro a la altura de La Rinconada

Voz 1050 01:01 la Comisión Europea activado su sistema de satélites para ayudar en los trabajos de extinción del incendio de Terrassa Bruselas actúa a petición de España el fuego sigue sin estar estabilizado aunque la superficie calcinada Se mantiene sobre las seis mil hectáreas en Hora catorce ha estado Alejandro Morón que es teniente coronel de la UME

Voz 3 01:18 el esfuerzo que se está haciendo durante el día pues es lo que se ha ganado durante la noche pues intentar mantenerlo

Voz 4 01:25 qué va a pasar ahí darle al

Voz 3 01:30 a lo que aún se mantiene activo para poder sobrevenir día que es un poquito en peor que el que se dio ayer ir a ver si finalmente pues se puede dar por controlado

Voz 1050 01:44 a juicio de los discos duros del PP la fiscalía acaba de presentar sus conclusiones e insiste en la absolución de los acusados el argumento que utiliza es que el Partido Popular destruyó información que le pertenecía no lo cuenta Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:58 en sus conclusiones definitivas la fiscal Carmen Lupiáñez ha pedido la absolución del Partido Popular en el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas porque la formación conservadora destruyó algo que era suyo su propia contabilidad de la fiscal tampoco ha considerado grave el borrado a pesar de que como la propia Lucía Añez ha manifestado pudieran encontrarse datos de las campañas electorales pagadas en B o nombres de donantes en negro y cifras aportadas el tribunal debe ceñirse al entender de la fiscal a la gravedad como perjuicio económico ocasionado con la destrucción no las supuestas pruebas destruidas de evidente interés público los abogados de las defensas entre ellos el del PP han escuchado con relajación y entre sonrisas los argumentos exculpatorias de la fiscal tras un receso expondrá sus conclusiones el Partido Popular

Voz 1050 02:43 el Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para el Gobierno de Castilla y León el popular Fernández Mañueco será el nuevo presidente en un gobierno de coalición Francisco Igea de ciudadano será el vicepresidente así llegamos a las cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 0733 03:03 al mire Villacís niegan que la colocación de la bandera de España en la fachada del Ayuntamiento sea una concesión a Vox que la LGTB hoy haya sido relegada como denuncian la oposición colectivo la bandera arcoíris sea desplegado este mediodía en un lateral Hinault en el centro que es donde solía colocarse el ministro del Interior en funciones Grande-Marlaska cree que debería ocupar un lugar preferente hoy

Voz 0639 03:22 es un veintiocho J hoy todos los españoles todos los que queremos esa bandera que se dicho sí somos realmente baluarte de los derechos humanos sabemos que hoy la bandera arco iris también la bandera atrás que alguno se las ponen alguna vez no saben cuál es estas dos banderas su tendrían que estar en un sitio preferente

Voz 0733 03:42 la Consejería de Educación ha impuesto su criterio finalmente en el colegio Blas de Lezo de nada han servido las protestas de las familias para que continuara el actual director que no han logrado superar las pruebas de la comunidad Laura Gutiérrez

Voz 5 03:54 había otras opciones como prorrogar un año a la actual dirección para que presentara un proyecto que consiguiera aprobar pero la Consejería de Educación no las ha contemplado y esta mañana ha llegado la decisión definitiva habrá nueva directora a pesar de la intensa protesta de las familias Carmen moren es portavoz de lampa

Voz 1509 04:11 es dejarnos claro que la opinión de los padres no importa en absoluto que es la educación de los hijos de nuestros hijos pero les da lo mismo que nos están imponiendo a una directora a la que ni siquiera conocemos no sabemos cuál es su proyecto educativo y parece ser que no elija un colegio que aquí lo que elija es un edificio y luego ellos tienen la potestad de decidir qué te ponen dentro queríamos un sistema por proyectos queríamos a Javier porque hablaba maravillas de Eren al barrio y queremos seguir teniéndola

Voz 5 04:35 la nueva dirección se va nombraría

Voz 0733 04:37 los bomberos dan por extinguido el incendio que se había originado en un edificio de Lavapiés en el número diecinueve de la calle Torrecilla del Leal los vecinos tendrán que ser realojados por el Samur Social porque el inmueble ha quedado muy dañado treinta y ocho grados ahora mismo todavía

Voz 1050 05:21 es todo la información continúa en Cadena Ser punto com empieza a La Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en Canarias

cadena S

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes bueno les Prada porque les hablamos desde Valencia y además lo hacemos desde un lugar muy especial miren si hiciéramos un recorrido o dibujamos un mapa con la España de los símbolos urbanos quite Tony los más modernos tendríamos la verdad que es bastante donde elegir Bilbao por ejemplo el Guggenheim en Santander el Centro Botín en Avilés el Niemeyer el Baluarte en Pamplona la Ruta de los Museos en Málaga las setas de la Encarnación en en Sevilla la Torre Agbar en Barcelona las torres de Madrid las Ciencias de Valencia hoy estamos aquí Illes hablamos es el auditorio que lleva el nombre de Santiago Grisolía Un científico casi centenario de esos que dan lustre como marca a todo un país por todo el mundo Valencia sinceramente yo al menos ya no la entendería sin esta arquitectura futurista que tanto debate tanta polémica probó con sus orígenes todo lo que hay aquí dentro el Oceanográfico el hemisferio el Palacio de las Artes el Museo de las Ciencias frente al cual por cierto hace muy poquito el escultor Jaume Plensa ha colocado unas cabezas gigantes que son una auténtica maravilla de hecho el diálogo que sugieren entre arte y ciencia yo creo que condensa de manera muy muy precisa las bases de la de la civilización tal vez un día ya veremos eh tal vez hundían duro este mismo lugar ya veremos eh alberga un centro mundial de estudios sobre el cambio climático que sin duda nuestro reto y nuestra amenaza más importante pero resumiendo sí creemos en la ciencia protegemos el arte pues todavía hay esperanza bienvenidos ven vincula a La Ventana

Voz 9 09:16 Kimi

Voz 0313 09:59 ya teníamos ya tenemos la ventana abierta un día más allá en la SER con Isaías Lafuente como todas las tardes Isaiah

Voz 13 10:04 hola cómo estás bien hallado eh bueno en la de lo que todo el mundo

Voz 0827 10:10 calles es que hace calor esta mañana bajar del tren hay mucho sí

Voz 0313 10:13 abanicos por aquí si estamos llamándose Merck

Voz 0827 10:15 aquí un taxista argentino que hace unos años sería una experiencia exótica ahora ya en el mundo global es menos es más normal y le he dicho digo bueno qué temperatura tenéis aquí dice me marca el coche cuarenta y un grados dice pero no será tanto serán unos treinta y nueve bueno más o menos así estamos hoy en Valencia en las

Voz 0313 10:33 hoy hemos invitado a Amparo Tórtola periodista colaboradora entre otros medios de la Cadena SER y el diario El País y escritora también autora de la novela apenas unos segundos Amparo buenas tardes bienvenida a La Ventana

Voz 13 10:43 muchas veces cómo estás cuántos días estáis estoy contento de que estéis aquí

Voz 14 10:48 en casa en mi tierra quiero que Rodríguez sinceramente el estamos en plena estamos en el vientre de la ballena Un total has visto crediticia más este extremo maravilla complejo es uno es una maravilla nada contenta de que es de que estéis fuera aquí no

Voz 0882 11:00 dos de tanta gente además que que pese a la que está cayendo

Voz 0313 11:03 sus amigos se esto está bien que lo sepan los que están escuchando la radio porque la radio todavía no se ve estamos rodeados de un montón de amigos y amigas oyentes de La Ventana que han venido a compartir una tarde de radio ya los que yo agradezco sinceramente con el calor Fihri con otros planes alternativos hayan tenido la la bondad de acercarse hasta aquí como siempre que algo huele a ciencia a investigación y derivados el periodista científico de la Javier Gregori Javier buenas tardes buenos amigos

Voz 15 11:29 muy bien

Voz 0313 11:30 tal de acaba de dar cuenta una cosa acabo de que acabo de cumplir treinta años en la Cadena SER hoy un día como hoy pero las Le acabo de Orkut pero ahora mismo ahora mismo pero por favor porque que hay hoy veintiocho de junio llevo treinta años

Voz 0882 11:42 a vosotros a la SER que a todos nuestros oyentes por supuesto perdóname Carles también a mi familia treinta años aquí para mi ha sido un honor y un privilegio

Voz 0313 11:50 oye y como regalo de cumpleaños escuchar esta madrugada que Japón ha propuesto en la cumbre del G20 que se rebajen los objetivos de la cumbre climática de París ya asentado bien malo como una patada en el Aris FAD

Voz 0882 12:01 tal mira cumbre de París ahora mismo en Francia sacaba debatir

Voz 0313 12:04 el récord histórico en temperatura cuarenta y cinco grados a la sombra

Voz 0882 12:11 y una a la sombra de una décima en una ciudad del sur de Francia nunca había registrado desde que hay registros históricos en Francia en la ciudad que se llama Villavieja que por cierto en Castellón hay una también se llama Villavieja cuarenta y cinco coma

Voz 16 12:24 uno

Voz 0882 12:25 esto es decir Siem ahora mismo en Francia acaban de batir el récord mundial de temperatura y encima Japón quiere recortar unos un protocolo que no ha entrado nunca en funcionamiento porque el CO2 ha seguido aumentando es decir que hay que acabó en papel mojado gracias a Trump en fin que Nos vamos directamente a Marte íter digo porque acabo de regresar de la exposición de magnífica de aquí de Marte Nos vamos directamente a Marte seguida

Voz 0313 12:48 vamos inhabitable ocupa un planeta inhabitable enseguida vamos a viajar hay déjame que te perdiendo una cosa tú qué sabes de eso la ola de calor que estamos sufriendo ahora mismo tiene que ver con el cambio climático o no o es una ola de calor pues más fuerte que otras pero que cada equis años

Voz 0882 13:04 mira no se puede la ciencia ahora mismo no puede asegurar cien por cien que un evento este relacionado directamente con el cambio climático pero sí dice dos cosas muy muy importantes que va a haber más fenómenos extremos eso sí está demostrado esto significa más olas de calor y más olas de frío eso sí que está demostrado es decir que no podemos un huracán una ola de calor concreta como como la del dos mil tres que provocó miles de muertos en Europa en la BBC por ejemplo está abriendo ahora mismo con esta noticia con ese récord de cuarenta y cinco grados en Francia ir recordando que el anterior récord sabatina el año dos mil tres y miles de personas murieron en Europa por el calor no por el exceso de calor lo que sí está claro es que cada vez va a haber más y eso sí está provocado por el cambio climático

Voz 0313 13:46 como la crisis no que sea cargado o casi se cargado a la clase Media en el clima en el tiempos vamos de un extremo a otro

Voz 0882 13:52 efectivamente a los suecos las pueden y murieron los noruegos ya pero desde luego España ahora mismo lo hemos dicho el verano dura ya cinco semanas más la temperatura están subiendo batiendo récords en junio aquí en España Il y la sequía hay que recordar que estamos ya según el Instituto Nacional de Meteorología ahora se llama Agencia Estatal de Meteorología estamos ya en sequía en prácticamente media España Enrique Vidal

Voz 0313 14:18 buenas tardes bona tarda buenas de La Ventana en saludamos hay que aplaudirle también saludamos

Voz 13 14:23 el director general

Voz 0313 14:28 que si un saludo también de meter blande sonido de radio

Voz 7 14:32 la tecnología también esto es ya

Voz 0313 14:34 esto es ya una marca consolidada que sólo suma que sólo suma que sólo suma

Voz 7 14:39 nunca nunca con salidas esto siempre que siempre que hay que trabajarlo en nunca puedes dormirte noveles estamos contentos de lo que estamos haciendo estamos contentos de la proyección internacional estamos muy contentos de que las Artes y las Ciencias es cada vez nos sentimos más los valencianos patrimonio no eso que no ha costado Ivano X ese es el camino pero desde luego queda mucho mucho por hacer por ejemplo para esto estamos hablando uno de los objetivos que tenemos es la la de la divulgación científica y entonces por qué porque queremos siempre cuento la misma anécdota y es que cuando yo un día estaba en los en la entrega de los premios Jaume Primer dije el sueño sería para mí que un científico de los que muchas gracias inicial y cual yo estoy aquí porque hace bastantes años con el cole fui a la asustado y me quedé ellas la aquí ya salir prendado del de la ciencia del conocimiento científico queremos conseguir que la ciudadanía porque a mí me preocupa muchísimo no es un problema de que la ciencia no sea apoyada o deje de estar apoyada por los polar por dinero público la investigación el problema fundamental es conseguir que los ciudadanos apoyemos la ciencia y aquel que se lo curra salirse del es apoyo pierda el apoyo ese día conseguiremos de verdad que el que que el que invirtiéramos en ciencia hasta ese momento la ciencia es una cosa que se habla mucho se invierte poco porque es una es una inversión a largo plazo después entonces nuestro objetivo es conseguir divulgar la ciencia aparte de eso ser un hito mundial como lo suma estamos viéndolo y que hay seguir manteniéndolo estamos muy contentos

Voz 14 16:28 Enrique durante mucho tiempo este complejo que acoge la ciudad de Chas ciencia sí que tiene y que tú diriges ha tenido sobre sus espaldas digamos una hipoteca reputacional no es fruto de los sobrecostes en su en su ejecución se habló de un presupuesto de trescientos

Voz 0882 16:43 cinco millones trescientos siete tenientes hechas acabó

Voz 14 16:45 estando en mil trescientos millones de de euros sin embargo parece ser que en las manifestaciones entre estás que te leído de algo que te estás muy satisfecho de su gestión es precisamente de haber levantado esa hipoteca reputacional no que el número de visitantes se haya disparado los visitantes internacionales que esté en beneficios este complejo que la aportación económica de dinero público de la Generalitat haya ido en descenso cómo se consigue levantar esa hipoteca repugnan reputacional que situaba este complejo dentro de lo que era la llamémosle geografía del despilfarro

Voz 0882 17:19 yo diría que es sencilla es centrada con tiempo sobre un tiempo tiene tranquilidad

Voz 7 17:28 ir a incentivar y ayudar a un equipo que había aquí dentro que quedará que yo me quedé asombrado le equipo que está trabajando aquí quiere muchísimo la empresa esto en un organismo público rarísimo yo venía del ámbito privado tío venía con las predicciones lógicas de la fama y me encontré con que aquí la gente quiere la gente que trabaja quiere

Voz 0882 17:52 se cree pero se lo cree participa

Voz 7 17:55 hay gente muy buena que es lo que hay que hacer es ordenar un poco el tráfico a tener un apoyo desde arriba desde Presidencia desde la Secretaría de Turismo con estas con estos apoyos propone a trabajar día a día dejar que las cosas fluyan encima cruzar los dedos y tener una suerte de coyuntura mundial

Voz 0882 18:13 ya económica española

Voz 7 18:16 que vaya más pero desde luego como siempre dice no es que los vientos de cola pero para tener viento de cola aprovechar hay que tener un avión preparado no volar nosotros lo que querían

Voz 0882 18:24 he visto he visto miráis aquí dentro sí sí pero pero asumirá Brice de verdad de verdad osea

Voz 7 18:30 tan grande es una metí una metáfora de lo de lo grande que es esto hay hay hay un

Voz 0313 18:34 esta mañana ha negado parricidio Bullón colgado

Voz 7 18:37 Jordan las atractivo de un avión que sumidas viral de verdad ir está ahí colgadita como si fuera digo que parece de Calders Un

Voz 0882 18:45 es Smodis un móvil de Calder no es una

Voz 7 18:47 esto es muy grande Tir una precisión no en beneficios no tenemos lo que estamos haciendo es que por lo menos eh terminología contable Edith da quiere decir que que por lo menos lo que siempre es también alguna comparación no somos hijos de padres ricos los papás Nos han comprado el piso o los pagan la hipoteca ya os preocupéis os recibos de la hipoteca os lo pagamos nosotros ahora bien el cole la comida la cerveza las vacaciones los para ir

Voz 14 19:13 de vuestra cuenta eso Gustavo eso sí que lo musculoso digo

Voz 7 19:16 estamos con gracias a eso conseguimos que la la la ciudadanía valenciana en la Generalitat cada vez tenga que aportar menos dinero hemos reducido a la mitad la aportación

Voz 0827 19:26 así que decías que uno de los objetivos es

Voz 7 19:28 de contribuir a la divulgación no que

Voz 0827 19:31 pasa en este país que cualquier ciudadano normal bueno a la música se acerca Se acerca el arte se acerca al cine se acerca al teatro pero la ciencia siempre nos ha costado un poquito más no es como si el que inventen ellos todavía sigue vigente

Voz 7 19:45 bueno yo intentaré contestarte pero que tenía que entonces Javier que es el científico yo simplemente aquí es hoy gestor soy economista de formación Amos la ciencia pero vamos la ciencia porque para mí la ciencia es una parte de la cultura no se les inadmisible que una persona sea acepta que que un chico no se acepta mejor dicho con científico buenos como soy mayor lo que voy a decirnos acepta con circo escriba con falta la fotografía aunque hoy en día el vete a saber pero desde luego se acepta perfectamente que un una persona dedicada al mundo de las letras no sé no entienda lo que el estar hablando de una raíz cuadrada pero yo creo que la ciencia una parte de la cultura este país es que no sólo es un problema de cultura de de de de visión a largo plazo y bueno pues fue no no se no tenemos paciencia no lo sé digo yo lo sí que constato es que si conseguimos que la gente que que que que que aprieta nosotros es que hemos estado viendo la exposición ya el módulo que no funciona por lo menos por ejemplo estamos muy contentos estamos eh porque hemos cambiado los medios porque hasta ahora los los éxitos de los museos no sólo de ciencia sino cualquier museo se medía se mide por el número de gente que entran pues bien Noyer encantado de la vida es encima pagar aquí el año pasado en nuestra aquí entraron setecientos ochenta mil personas y este año vamos a repasar los ochocientos mil tranquilamente pagando que decir que bueno muy contento sí pero no es un criterio porque entonces el mayor éxito lo tendrían los cementerios exacto no o el agua o el Bernabéu el gol a bien no lo que quiero decirte es que nosotros hemos investiga un poquito más y entonces hemos pregunta no nosotros no porque lo primero unas buenas que hicimos es que no no preguntemos nosotros porque yo voy con la etiqueta que pone decía hace hice pregunto a Tito estás aquí pues obras esta cuesta más sino gente externa que ha mediado un éxito que estaban muy contentos de la gente que que se entrevistaba un veinte por cien aproximadamente repetían visita de ese veinte por cien un cuarenta y tantos porción cuarenta y ocho por ahí decía que antes de red de de de venir aquí honradez sabía documentado y claro eso eso ya te dice que la gente son primos

Voz 0313 21:59 ante ilustrado es no que si quieren ver que

Voz 7 22:02 hemos despertado emociones pero digo porque en este país no se quiere a la ciencia

Voz 0882 22:06 pues estar Javier Tusell que responder a eso pues yo creo que Isaías porque aquí se echó una dicotomía entre letras y ciencias y la mayoría de los con los han colocado en el ámbito de las de las letras y ha habido un divorcio absoluto y cuando la cultura Carles eh yo creo que la cultura no es ni científica ni humanística es de todo o sea no es decir de letras y deficiencias en las culturas de todos y estoy completamente de acuerdo con él es decir que exhibirá en España una incultura e literaria por ejemplo no haber leído

Voz 0313 22:35 el Quijote muy pocos van a confesar pero no sabe lo que es un cohete yo yo y yo lo confesó alguna novela vergüenza bueno Quijote pero por Benjamín Prado

Voz 0882 22:43 riñe pero es difícil que alguien alarde de no haber leído el Quijote pero yo he oído a Pérez listas de altísimo nivel alardear de que no saben lo que es un cohete un satélite pues mira gracias a al satélite hoy estamos llegando a prácticamente cualquier lugar del mundo gracias a un satélite una ambulancia sabe exactamente dónde recoger aún a un accidente que que que que en cuestión de segundos puede morir por un ataque al corazón no es decir que esa incultura científica ha hecho muchísimo daño Noyes inventen ellos por supuesto y sólo un dato Carles los países que más más ricos no son los que más invierten en ciencia son los países que más invierten en ciencia los más ricos eso es una diferencia muy importante que cuando nuestros políticos se den cuenta o cuando el ciudadanos a cincuenta de esa diferencia es cuando realmente vamos a progresar porque

Voz 0313 23:29 el primero tienen que ponerse de acuerdo para formar gobierno insiste todavía estamos hay todavía falta Un poco dinero poner freno

Voz 14 23:36 yo tengo una una los subdelegados dos no cómo se conjuga a este afán por la investigación científica por el desarrollo de la ciencia con un informe que nos dieron a conocer ayer a través de la Fundación Valenciana de Estudios Económicos según el cual España en su conjunto es incapaz de retener el talento es decir somos unos titanes a la hora de formar a nuestros jóvenes no jóvenes que luego cuando salen al exterior a cualquier país europeo a otros países fuera de la órbita europea son jóvenes que triunfan que son muy valorados porque su formaciones magnifica sin embargo este país este país nuestro que se llama España es incapaz de retener talento cómo se puede conjugar el avance científico la investigación con la fuga de talentos no yo tengo una anécdota

Voz 0882 24:18 eh Carles aquí abrimos la Ventana hace un mes con ese magnífico dramático informe de la ONU sobre la pérdida de especies la biodiversidad los no lo hizo el IPCC que escaños temáticos no el y ve que es un organismo gubernamental que empieza ahora a funcionar es son quinientos científicos de treinta y cinco países pues por fin descubrí a un investigador español que ha trabajado en ese informe a un chaval sabes dónde está el análisis de Helsinki había tres investigadores nadie además que han venido aquí a presentar ese informe

Voz 14 24:47 vale hace poco sales de España viajes a Alemania Alemania estarán mismo llena de profesionales españoles ejerciendo de arquitectos de médicos de investigadores pasa lo mismo yo estuve hace nada en Ginebra Ginebra Zúrich están llenos de jóvenes españoles investigadores pero aquí prescindir de ese talento

Voz 0882 25:03 no hay trabajo o los sueldos son de seiscientos setecientos ochocientos euros

Voz 16 25:06 correcto que sea reducido normalmente el número de

Voz 0882 25:09 eh eh la el recorte ha sido histórico en ciencia desde el el la crisis económica un cuarenta por ciento son veinte mil millones menos y son miles de puestos de trabajo menos que ni siquiera ningún organismo se atrevido aún hay España cuenta despilfarra claro porque pero no sólo un despilfarro es que estamos cercenada todo el el futuro de España el estamos perdiendo un tren analógico en energías renovables en cambio climático y nuevos materiales e en en por ejemplo en coches eléctricos ahora mismo la mayoría de los coches eléctricos que se fabrican en España y que España podía ser una potencia mundial los estamos vendiendo Nord a Noruega es decir por qué no nos dejamos de de diese si diésel no vamos in liberamos la revolución del coche eléctrico directamente otro entre otras que vamos a perder vamos a ver

Voz 0313 25:59 es una cosa eh porno proseguir por la por la senda del desespero vamos a comprarle la idea a Javier lo de soñar el sueño de Marte que es el título de la exposición que se puede ver aquí en el en el Palau de las ciencias íbamos a ver quedarse con la ayuda de Quique eh

Voz 17 26:17 doscientos veinticinco millones millones de kilómetros de la Tierra y es el que más curiosidad ha despertado entre filósofos científicos y artistas a lo largo de los últimos cuatro mil quinientos años algo más cerca tenemos en Valencia la exposición Marte la conquista de un sueño grandes bloques en los que sabremos que hace que este planetas ya diferente por ejemplo la temperatura mientras España sufre una ola de calor Marte nos ofrece unos agradables sesenta y tres grados bajo cero de media pero hay más nos lo cuenta Rosa Martí técnico del departamento de exposiciones

Voz 18 26:54 se podrá ver un recorrido por el planeta desde su origen como ha cambiado de un planeta con agua planeta tal y como comienzos ahora desértico los primeros observaciones que hicieron los científicos los primeros astrónomo

Voz 17 27:08 Marte recibe su nombre gracias al dios de la guerra la destrucción y el caos en la mitología griega y romana entre otras las exposiciones del Museo Príncipe Felipe tienen la particularidad de que no sólo se mira también se toca

Voz 18 27:22 aquí tenemos una maqueta táctil podemos descubrir todos los accidentes los cráteres el valle Mariner y es que es uno de los más impresionantes y más grandes que tiene el planeta aquí los podemos

Voz 17 27:32 Marte la conquista de un sueño incluye algunas piezas de gran valor por su interés histórico o documental por ejemplo hay réplicas de los instrumentos de observación que usaron genios como Copérnico Galileo las versiones más modernas de los telescopios permitieron observar los famosos canales que supuestamente habían creado los marcianos

Voz 18 27:51 a través de hologramas se pueden identificar las diferentes tipologías de marcianos cabezones bajitos que tienen orejas muy grandes

Voz 17 28:00 ya sabemos que no hay vida en Marte Si la hubiera Llanos la habríamos cargado matar Marcia mitos fue un gran placer de los ochenta

Voz 19 28:08 muy chulo un juego de clásico de Arcade es muy muy difícil que haya pueda enfadar de aquella pasa

Voz 17 28:18 algo violento sí pero sigue enganchando a quienes lo prueban

Voz 2 28:22 hay un juego de maquinitas de marcianos y eso está muy bien gracias estos juegos si lo Service

Voz 0313 28:28 yo en alguna película claro

Voz 17 28:31 las antiguas de las antiguas en fin si queremos hacernos una idea de cómo sería la vida en Marte nos ponemos las gafas ya a moverse por el planeta

Voz 20 28:41 a mí lo que me ha optado así yo su lado juego que hay allí con la con la gafas virtuales y un como historia llevarte y un bebé con hacía esto

Voz 17 28:58 a pesar de que somos conscientes de que la vida en Marte no es posible todavía guardamos en algún rinconcito de nuestro ser la esperanza de que en un futuro pudiera encontrarse vida sino siempre nos queda la imaginación

Voz 18 29:09 en estas salas es un poco la representación de cómo ha influido Marte el Planeta rojo en la cultura general tanto en el cine la literatura en los cómics en la música hasta en los videojuegos

Voz 17 29:22 viaje al martes real ya al Marte imaginario en Marte la conquista de ensueño la exposición de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Voz 21 29:31 sí son había La Ventana si tuviéramos una radio en Marte

Voz 2 29:38 pues no

Voz 0827 29:42 oye déjame decir una cosa en los paneles de esta exposición ya figura el verbo amortizar todavía entre comillas IED recordar que este verbo entre otros lo empezó a implantar aquí en esta cadena Javier Gregori entró en la Unidad de Vigilancia lo ven dijimos pero es que ya está en el diccionario de la Real Academia ahora solamente falta lo de acomete Izar que esto

Voz 0313 30:02 tras un plano cometidos déjame que te pregunto una cosa Javier dejamos a Bowie de fondo está esta semana que se han cumplido años de la llegada del hombre a la Luna uno de los astronautas que más directamente participan en el proyecto decía que llegamos a la luna porque no tuvimos miedo a lo desconocido con Marte sea a repetir la historia o vamos con la con el freno

Voz 0882 30:22 bueno pues vamos con el freno de mano puesto en marcha atrás porque realmente yo desde que estoy treinta años siempre han dicho ahora ahora mira fíjate cuando el hombre llegó a la Luna eh Neil Armstrong Nixon hizo un famoso discurso diciendo que en treinta años eso era el año sesenta y nueve estaríamos en Marte es decir que en el año dos mil deberíamos haber estado ya en Marte Ical vela vamos retrasando más no yo creo que la luna se fue por una competición política entre entonces Unión Soviética y Estados Unidos por esos invirtió tanto dinero la gran la gran lección fue que podíamos hacer algo todos juntos eso es lo que aprendimos de esa de esa guerra de esa carrera espacial ahora vamos todos juntos bueno si hacemos caso a los de la NASA y ahí me gusta hacerles caso la chica o chico que va a viajar a Marte en ese primer vuelo el que va a poner el pie en Marte ya ha nacido ojalá yo mientras estaba visitando esta magnífica exposición que dio la enhorabuena porque vale muchísimo la pena yo pensaba que quizá alguno de los niños y niñas que estaba viendo esas posición Bono y pasándolo en grande podía ser uno de ellos no incluso está a punto de pedir los teléfonos a los padres para hacer

Voz 0313 31:25 en la primera llegar ya llegar a Marte que a llegar a Marte plantar la bandera es decir checo Jones oye sería serial pero oye porque no porque no me apetece escribir todavía habrá que ver qué bandera

Voz 7 31:37 eh

Voz 0313 37:15 los cuatro y treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias la ola de calor que estamos sufriendo esos últimos días y que secuela prácticamente en todas las conversaciones con chistes incluidos como es lógico es un tema en el fondo muy serio pero mucho que afecta a personas ya la naturaleza ahí tenemos por ejemplo como el caso más más rotundo y lamentable el incendio que comenzó el pasado miércoles en el municipio de Torrado la español en en la provincia de Tarragona y que sigue quemando todavía sin sin control a esta hora vamos a marcharnos al al escenario de de del incendio con Oriol hay mi compañero de ser Tarragona Oriol bona tarda buenas tardes bona tarda Carles buenas tardes Lloll querría que los que no se escribiera es lo que ves a tu alrededor cuál es el valor ecológico de la zona yo la conozco un poquito todo lo que es la fatal ella Villalba ya a la Pobla de más a Luca toda esa zona es más de pinos de almendros de de olivos Iker es ahora mismo a tu alrededor

Voz 37 38:10 pues es un paisaje muy muy parecido al que estás escribiendo aunque es lo que decías estos pueblos de la comarca de la Terra Alta allí el fuego no ha alcanzado estamos hablando de la Ribera d'Ebre Adolfo aprendió tan bien en les Garrigues esto ya es el sur de la provincia de Lleida Lleida justamente justamente aquí en esta franja entre Tarragona y la provincia de Lleida es una zanja de unos treinta cuarenta kilómetros de la aquí está el punto caliente del incendio ahora mismo es lo que más preocupa el paisaje lo conoces pino blanco matorral olivos la mayoría de los que han quemado sonar de las de estas minas que no generan este aceite con el valor afrutado que conlleva verdad y poca cosa más ha estado a punto de entrar el juego en el Parque Natural del Montsant este es otro tipo de paisaje ya no estamos hablando de de este pino blanco de matorral que aquí se conoce como barriga sino que el paisaje cambia radicalmente ya estamos hablando de la montaña además de mil metros y allí desde toda la comarca el acre declarar su paisaje Patrimonio Mundial de la Humanidad estima eso eso gays por suerte aquí no ha llegado

Voz 0313 39:16 murió el cuál es la la previsión el cálculo si es que lo tienen que hacen los equipos de extinción los bomberos y compañía

Voz 37 39:22 la buena noticia que Carles es que hoy los bomberos terrestres pueden atacar el fuego desde el suelo con las mangueras es decir el bombero frente al frente de la llama esto ayer no se pudo hacer por precisamente por la violencia llamas hoy no quema con tanta violencia Si yo llegábamos a la última parte de la tarde sin que haya novedades Nos comentan fuentes muy cercanas a la coordinación del incendio que sería una magnífica noticia de cara a hablar a una posible estabilización el fuego que todavía no estamos allí pero si llegamos a última hora de la tarde es noticia sin que haya un poco más podríamos estar ante un escenario más optimista

Voz 0313 40:01 cuántas hectáreas quemadas

Voz 37 40:03 pues el perímetro quemado son seis mil hectáreas no todo y todas están quemadas y todas las afectadas es quieres te describo un poco cuál es este perímetro son ciento veinte y pico kilómetros Si lo contamos en el perímetro son catorce kilómetros de punta a punta tiene una forma de lengua más lengua literaria al con la lengua de catorce kilómetros afecta siete municipios hay todo dentro prácticamente de cultivos de zonas abandonadas de cultivos

Voz 38 40:33 sí bueno

Voz 37 40:34 se sin décadas antes eran cultivos abandonando de los municipios afectados la torre español línea abre la Palma también en Lleida Mayall povera aquí en Vauvert donde se concentraba ahora mismo la principal atención de los bomberos Carles

Voz 0313 40:51 muy bien Oriol pues seguimos en contacto y cualquier novedad apoyo sabes pide paso hoy a La Ventana un abrazo E igualmente Pepa es una broma macabra pero no sé si lo saben hoy hoy precisamente se celebra el Día Mundial del Árbol e hoy se celebra el Día Mundial del Árbol por no quedarnos sólo con el fin con el mal sabor de boca con la esta noticia negativa del incendio que sigue ardiendo sur de Tarragona y que afecta a una parte de la provincia Lleida decirles que hay por ahí circulando un montón de iniciativas que buscan precisamente contrarrestar los efectos de los de los incendios forestales de los cuales tenemos en todo este país en fin una experiencia bastante bastante dilatada e hay dos emprendedores de una marca de moda de que que después comentaremos que han decidido liderar una reforestación masiva plantando quince mil árboles en toda España en cinco zonas distintas uno de esos enclaves el Finestrat en en Alacant cerquita del paraje de de Puig Campana vamos a nuestro compañero de Radio Alicante Alejandro fuentes al ver si tiene más datos y uno cuenta de que va

Voz 1084 41:49 a sólo siete kilómetros de la Costa Blanca se alza mil cuatrocientos metros sobre Finestrat el Puig Campana sus faldas paisaje protegido por la Generalitat han sido siempre codiciadas por senderistas amantes de los deportes de montaña naturaleza el paraje presume de una amplia biodiversidad vegetal con numerosas especies como pinos fresnos arces algunas de ellas endémicas de gran valor natural en la montaña encuentran refugio además gran cantidad de aves

Voz 0882 42:15 a mí pero sí reptiles tales como el halcón peregrino

Voz 1084 42:17 la culebra de herradura o el Tejón pero

Voz 39 42:20 pirómano en el año dos mil seis y posteriormente un accidente en el dos mil nueve fueron los culpables de que el fuego calcinadas en más de mil hectáreas de este paraje protegido los efectivos de emergencias con una rápida actuación evitaron una tragedia aún mayor sin embargo diez años después de lo ocurrido la zona sigue tratando de recuperarse alcanzara el esplendor que fue pasto de las llamas

Voz 1622 42:49 frente a esto comentaba Alejandro Font de dos mil seis de dos mil nueve mucho más recientemente hace un par de verano seguramente lo recordarán los oyentes Galicia dos mil diecisiete municipios como Neves quedaron absolutamente devastados y ahí también se ha empezado a trabajar

Voz 0313 43:02 Art Radio Vigo Hollywood Z vas tardes buenas tardes

Voz 40 43:06 las tardes Carlas pues la fotografiadas Neves es curiosa

Voz 0841 43:09 cómo se echa de menos la normalidad con el verde haciéndose paso más allá del marrón que sustituyó al negro ceniza que era el drama absoluto pero se echa de menos sobre todo árboles la frondosidad de buena parte de la extensión de este municipio que ha perdido muchos árboles autóctonos en octubre el diecisiete en As Neves se quemaron cincuenta y cinco kilómetros cuadrados de los sesenta y seis kilómetros cuadrados que tiene el municipio muchos de ellos arrasados estamos acabando junio del XIX queda muchísimo por hacer falta retirar madera todavía echan de menos un verdadero plan forestal que se pueda llevar a cabo una auténtica regeneración echan de menos más colaboración de las instituciones y fijar un detalle que nos decía el alcalde Das Neves José Manuel Rodríguez buena parte de la recuperación se hizo con iniciativas emocionales e iniciativa la solidarias con convenios con instituciones y empresas particulares privadas que ayudaron a la reforestación con diferentes iniciativas echaron de menos más ayuda de la Xunta de Medio Rural están preocupados por la proliferación salvaje del eucalipto otra vez vuelve a aparecer el eucalipto en definitiva se vuelve a acercar el verano hablamos mucho de prevención de extinción que poquito de regeneración forestal de política verde la normalidad todavía es tal

Voz 0313 44:25 José es bueno pues este regeneración quieren contribuir como decía dos emprendedores los madrileños que son los fundadores de una firma de moda sostenible que se llama wai y que tiene como filosofía plantar un árbol por cada producto que vendan hemos invitado a uno de ellos asomarse a la ventana Guillermo Íñiguez buenas tardes hola muy buenas tardes qué tal Guillermo cómo estás dando oyó cómo surge la idea de de plantar un árbol por cada producto porque eso está cogiendo una dimensión realmente notable

Voz 41 44:56 sí totalmente además me apetecía mucho hablar con vosotros porque la última vez fue en el programa de estartapeando que no nombraron como como mejor proyecto sostenible dos mil dieciocho es tarta tenía ganas de contaros cómo ha ido avanzando la cosa pues nosotros como decías decidimos a través de la moda sostenible en hacemos relojes de madera mochilas de plástico reciclado y gorras decidimos que por cada producto que vendemos estaríamos un árbol el cliente elige en cuál de nuestros proyectos en España es mencionado varios tenemos de Galicia Finestrat también hemos lanzado uno en Doñana en Calafell en Tarragona a unos cien kilómetros de donde está el el incendio del que hablabais hace un minuto y otro muy especial también en Madrid aquí muy cerquita de donde estamos nosotros al lado del aeropuerto no todo es lo que buscamos es pues a través de la moda temible no en wanna go eh pues tener ese impacto medio ambiental positivo cada vez que un cliente confía en nosotros y que se plante un árbol con ese nombre que el cliente elige el enviamos fotos de su árbol y buscamos pues generar esa conexión emocional que comentabais no entre nuestros clientes y seguidores Si y la sostenibilidad ambiental que es lo que todos buscamos

Voz 0313 46:09 estoy bien hoy Guillermo una curiosidad cuál es el cuál es el perfil de vuestros de vuestros usuarios de vuestros clientes

Voz 41 46:15 pues nosotros vendemos fundamentalmente a través de nuestra página web en la manera de participar en el proyecto es doble no por una parte está siendo cliente como bien decías no responde estamos en un árbol por cada producto que el cliente compra y luego nuestros proyectos que están repartidos por España los hacemos a través del voluntariado siempre que hacemos un proyecto no sumamos todo el equipo oí cientos de voluntarios en el caso del proyecto de Galicia que es el más grande en el que hemos participado Nos han hallado más de setecientas personas con gran apoyo de hecho se como comentabas antes

Voz 37 46:49 se el Concello y pues mundial

Voz 41 46:52 nueve personas muchos vecinos otros clientes de Wanadoo y la verdad que ha sido un poco la semilla Hay este gran proyecto que nos ha impulsado a a multiplicar los proyectos por toda España llegará muchos lugares icónicos no en nuestro país

Voz 0313 47:06 muy bien Guillermo Íñiguez oye gracias por asomar te este ratito a La Ventana hay felicidades por lo que hacéis de verdad

Voz 41 47:12 muchas gracias e invito a la gente a que se asoma en nuestra página web que tenemos abusos libios votos podrán ver lo que hacemos Si la verdad que animo a la gente a que dañina la reforestación en Si bueno a celebrar en el Día del Árbol con con con nosotros lo pueden ver en bueno buscan en Google que es o ha acabado en K y ahí los tienen

Voz 0313 47:33 muy bien y eran colla también un abrazo buen Javier verdad si es que debería ser una ya como todos los días verdad

Voz 0882 47:42 sí como todos los días respiramos es la única máquina que produce oxígeno que por cierto en en Marte no hay con lo cual al hay que respire es decir que si es que sino si seguimos a este ritmo ha quedado fusionado con Marte entre Marte y la Luna se ha quedado ahí

Voz 7 47:58 por cierto que ahora una hará que las dicho mira nosotros el día uno estrenamos un una película en el hemisferio el Apolo XI el vuelo de la ONCE que lo interesante de parte que está muy bien interesante que tienes que han rescatado mucha documentación original de archivos ficheros de de de centros de Estados Unidos de verdad que es aquellos que los vimos que haciendo

Voz 0882 48:20 no lo vimos en directo por recordamos aquella sí

Voz 7 48:23 imagínese ahora mucho mejor en una pelea

Voz 0313 48:25 la Netflix por un casual no no nos Flix no creo que seguro no lo digo lo digo porque es que Netflix está en el centro de nuestra polémica de hoy

Voz 9 48:35 la polémica

Voz 0827 48:39 pero ayer celebramos el Día de la Liberación Fiscal que es una jornada simbólica pasados los primeros ciento setenta y ocho días del año que marca la frontera en la que un trabajador deja de hacerlo para cumplir con sus obligaciones fiscales ya comienza a trabajar sólo para sí mismo a partir de ahora yo qué casualidad también ayer se difundió la lista de los morosos con Hacienda son cuatro mil personas que nos deben en conjunto catorce mil millones casi un Bankia y para rematar hoy nos hemos levantado sabiendo que una compañía transnacional como Netflix apaga en su primer ejercicio fiscal en España que fue el pasado tres mil ciento cuarenta y seis euros que parece de ficción bueno antes de que me abrasen por delito

Voz 0313 49:20 hay oyentes que se están riendo si antes de que me abrace

Voz 0827 49:23 reconoceremos que tiene un punto de demagogia unir las tres noticias oye porque cada una está cargada de matices porque en ella se cruzan delincuentes procesados ciudadanos que aún Leite and legítimamente con Hacienda por defender sus razones y optimizado eres fiscales que usan ataques que son perfectamente legales para mejorar sus beneficios pero aún con esos matices observar esta realidad no sale a devolver porque demuestra como dijo la abogada del Estado en el juicio contra Urdangarin que lo aquello de Hacienda somos todos no es más que un eslogan publicitario esta semana Salvador Sobral el cantante le dijo a Toni Garrido aquí en la SER que aunque pagar impuestos es engorroso a él le gusta hacerlo y además recordó que su trasplante de corazón Se lo han financiado los contribuyentes portugueses que es lo que haremos cierto los españoles si alguno de los morosos que nos deben o de los directivos de Netflix tuvieran Dios no lo quiera algún problema grave

Voz 13 50:22 Javier Ruiz que excede economías de la Cadena Ser buenas tardes y buenas tardes

Voz 0313 50:26 no grullas que te conozco sé que la noticia te ha puesto de los nervios comporta T B que estamos en tu tierra

Voz 30 50:33 las nóminas lleva esto te lo apuntó

Voz 0313 50:35 desde el primer punto negativo de la tarde y no es el único eh oye con cómo opera exactamente el negocio de de Netflix osea

Voz 0827 50:43 haga aquí donde lo paga pues se paga

Voz 30 50:45 es en fin sencillamente fabuloso paga Net Flix menos que un mileurista los suscriptores de Netflix pagan más impuestos que Netflix como compañía entera Netflix paga tres mil ciento cuarenta y seis euros en impuestos y lo que hacía hasta el año dos mil dieciocho era tener sedes en Amsterdam sendas en Holanda tributar allí decir no es que yo todo lo que llevo de Europa en realidad lo estoy generando allí porque allí es donde está mi matriz desde el año dos mil dieciocho ni siquiera acceso a partido dos sociedades aquí en España y sigue desviando dinero a otros sitios paraísos fiscales diciendo que es que aquí tributa muy poquito porque aquí ingresa muy poquito Ésta es insisto la estructura tú tienes un paraíso fiscal desvía allí y aquí aquí consolidan muy poquito y tributan muy poquito insisto tres mil ciento cuarenta y seis euros quién cobre común mileurista paga más que Netflix Inés Flix no es la única Amazon hace lo mismo lo mismo hace HBO cuarenta y cinco mil cincuenta y cinco mil euros ganaron el año pasado así que no es que no salga a devolver es que no sale en fin a vomitar esa era la póliza

Voz 0313 52:05 ah oye Javier esto tiene apaño tiene arreglo tiene algún tipo de regulación que pudiera fin poner las cosas en su sitio o no o lo dejamos correr no resignamos

Voz 30 52:15 mira ahora mismo se está tratando en el G20 fíjate si en conciencia

Voz 0313 52:20 del problema lo cual por otra parte te garantiza no llegar a ninguna parte p efectivamente P