La Ventana (28/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

por cierto que representantes de catorce países en el Consejo de Europa han pedido que se respeten los derechos políticos de Yunquera ICOM después de que ninguno de ellos haya obtenido el acta de eurodiputado más asuntos ha fallecido a los cincuenta años Julián Rodríguez escritor editor y fundador de la editorial Periférica

ha fallecido a los cincuenta años Julián Rodríguez escritor editor y fundador de la editorial Periférica

Julián Rodríguez nacido en Cáceres en mil novecientos sesenta y ocho editó dirigió la revista de arte y estética su borrosa a principios de los años noventa en dos mil seis creó junto a Paca Flores la editorial Periférica una referencia entre las editoriales independientes en España que Julian definía como un proyecto intelectual con títulos a contra corriente la que cabía en obras de Dickens de Yuri Herrera o uno de sus grandes éxitos los bosnios de coli además de editor Julián Rodríguez era autor de libros de relatos de poemas y novelas director de la galería de arte la casa

Voz 0393 03:02 la Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a la venta de cocaína desde varios edificios de Móstoles se han incautado más de doscientos gramos de estupefacientes Alfonso

Voz 0089 03:10 G a siete personas detenidas por traficar con estupefacientes y también por integrarse en grupo criminal Éstos son en principio los dos delitos que han llevado a activarse en Móstoles esta operación de la policía que ha logrado desarticular la red de narco pisos que poseía la organización las viviendas se habría no cerraban según la cantidad de cocaína que se iba a vender en esa jornada los consumidores de este estupefaciente se ponían en contacto telefónico con los miembros de la red y éstos les derivaban a la vivienda ocupada donde ese día se encontraba la droga con este cambio sistemático de domicilios e impedía así la labor policial y además la organización de narcos lograba también realizó

Voz 4 03:46 por las transacciones con enorme rapidez

Voz 0393 03:49 trabajadores sanitarios denuncian los recortes en Camas y personal con la llegada del verano lo que a su juicio provoca un peor servicio público y al colapso de las urgencias Cristina de Al-Kassar

Voz 1694 03:57 alegando una bajada sustancial de la población y las vacaciones del personal cada año se llevan a cabo recortes como la reducción de camas o el cierre de plantas completas en los hospitales madrileños lo que provoca la devaluación del servicio público de salud y un colapso en los servicios de emergencias Javier Cordón delegado del sindicato Mats

Voz 5 04:14 como el criterio de Orissa es el del recorte contratan nada menos personas cierre más camarera necesarias y eso que pasar Kenny son rebajan las listas de espera al revés aumenta y encima pacientes que tienen que venir por narices al hospital se pasan más tiempo de lo que tendría que

Voz 1694 04:31 el otro problema al que se enfrentan pacientes y personal es el de la mala refrigeración de los hospitales en muchas ocasiones provocada por la falta de mantenimiento y la antigüedad de los centros

Voz 0313 09:44 son las cinco y diez minutos de la tarde las cuatro y diez en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana las tardes de los viernes a esta hora nos toca meternos a todos y a todas por el motivo que sea en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 25 10:01 el enorme mosaico me habla muy mal

Voz 26 10:06 sin duda esta distinción llega en un momento muy importante porque demuestra entre otras cosas las buenas relaciones que atraviesan los dos países las dos casas reales que muy pocos días de que el Rey Felipe VI cumpla cinco podía cumpla podías llegar al trono en España

Voz 24 10:23 a cuarenta y ocho años a cuarenta y ocho años

Voz 27 10:25 treinta y ocho horas perdón de que se formen los ayuntamientos

Voz 3 10:28 las negociaciones para el Gobierno de la capital

Voz 27 10:30 han chocado en este pulso de qué efectos puede tener una persona adolescente

Voz 18 10:35 este caso esta practica la asfixia hasta que pie

Voz 27 10:38 de la consciencia hasta que pierde la con Sensio cursi ha colado en revistas científicas extranjero

Voz 28 10:45 sobre temas de Astrofísica

Voz 27 10:47 que el mayor experto del mundo en

Voz 29 10:50 un mulo mulo

Voz 27 10:52 los tres en el reino de la año ya que decir que su autora no sean dos nunca por las ramas no sean do nunca por las ramas podemos cometer error iban los horrores

Voz 30 11:04 rápido hay que emitir esta cinta

Voz 27 11:06 esta

Voz 30 11:07 esto sin más dilación

Voz 27 11:10 a las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 24 11:13 Tears in de Uber humildad de vigilancia

Voz 0313 11:21 hoy en Valencia llegamos al informe número quinientos noventa y cuatro y seis

Voz 0827 11:25 eso es venga vamos con ello que tenemos mucha plancha ayer dejamos una duda en el aire en La Ventana

Voz 0313 11:29 el caso Ortega todos los que corramos en la SER seamos homosexuales heterosexuales bisexuales medio pensionistas Socar guiñoles estamos muy contentos y satisfechos del cariño de Fini

Voz 3 11:41 el acompañado ahora en explicar lo que pero bueno

Voz 0827 11:44 mañana más sal a cero después en el aire

Voz 0313 11:47 Manoli Manoli en y bueno sí

Voz 0827 11:49 he encontrado el que supongo que es algo que te referías no es una palabra claro yo soy castellano no lo entendí muy bien pero es un dulce que conocen perfectamente bien en Aragón en Baleares en Cataluña hay aquí en Valencia pero es que además un oyente valenciano me mandó la definición de Quiñón en Valencia tiene más acepciones saber parte de esa pasta seca de harina bueno tendrá es una persona débil delgada sin salud y vigor así que ten cuidado a quién llamar cariño también es un golpecitos en la cabeza con la mano una Collada ir también es la parte abierta en la popa de una barca donde se sitúa el patrón para las manos obras obra es metáfora ya muchísimas cosas era una metáfora y esta mañana alguna compañera valenciana Le he dicho estas otras acepciones siendo las conocía ya que a lo mejor estamos aprendiendo todos a la vez bueno comenzamos esta unidad de vigilancia que tenemos que arrancar con mola mola presupuesto de calor con la que está cayendo aunque bueno aquí sabéis muy bien lo que es eso

Voz 31 12:43 entrada los el calor

Voz 24 12:46 el calor calor no el súper

Voz 0827 12:49 el calor ETEA han subido tanto las temperaturas que Pedro Sánchez aunque esté en funciones han decidido remodelar su Gobierno ya ha creado un Ministerio de Sanidad para las altas temperaturas Pepa Bueno habló con la nueva ministra y lo escuchó Mikel Atsuara

Voz 6 13:03 en este sentido como que va desde el mes de beber mucha agua no tomar bebidas azucaradas son muy Salah

Voz 32 13:10 ya está aquí la primera ola de calor del verano fiestas que acaban de escuchar eran las recomendaciones de la ministra de Sanidad para las altas temperaturas de la ministra de Sanidad para las altas temperaturas

Voz 0827 13:22 estrellas salidas para las altas temperaturas cuestión de el orden de los factores que a veces en la lengua así que alteran el producto puede puede parecerlo lo confunden no con la entonación conveniente este orden habría sido mejor

Voz 32 13:35 ya está aquí la primera ola de calor del verano Iñestas que acaban de escuchar eran las recomendaciones para las altas temperaturas de la ministra de Sanidad eso es

Voz 0827 13:45 es bueno en todo caso la ola de calor es fuerte hay que tener mucho cuidado en estos días sobre todo con las personas ancianas sobretodo con los recién nacidos aunque ya estén un poco crecido los recién nacidos

Voz 0089 13:56 bebé ha tenido que ser trasladado y atendido en una ambulancia debido a las altas temperaturas que se registraban en la zona Pedro del Rosal

Voz 11 14:02 el recién nacido tiene unos veinte meses el recién nacido tiene unos veinte meses

Voz 0827 14:07 grandote el recién nacido eh con veinte meses pero bueno aquí todos caemos así que antes de seguir me voy a fustigar Francino con este error que me envían Arturo Obregón Ignacio Gil Roberto relance Eduardo García y Ramón Corominas estaba hablando de un astrofísico y resulta que lo hice austriaco vamos al universo que nos proporciona espectáculos maravillosos no sabemos si éste del que yo

Voz 24 14:31 la cándida Altagracia en Herrera en la Cope

Voz 0827 14:35 lo es la verdad presentaban aún astrofísico astrofísico experto en cúmulos globo lares austro físico y que podría ser un neologismo para referirnos aquellos físicos nacidos en Austria pero no no era el caso fue sencillamente un gazapo corregido está también puestos a crear pues a lo mejor un requisito para esos ricos que después no paran a cien de tal podría

Voz 33 15:00 ser un requisito me dice Teresa

Voz 0827 15:02 Colomer después de escuchar esto anuncia la retirada de

Voz 34 15:05 sesenta y seis productos homeopáticos por no haber presentado la documentación básica requerida María dolorido sin ni siquiera han cumplido el primer requisito requisito que había exigido la

Voz 0827 15:16 española del medicamento es el primer Ricky el cariñoso muy Ricky Vinyoli es muy requisito es una duda que nos ha enviado el equipo de todo por la radio bueno aquí se plantea parte de repetirlo tres veces se plantea una duda sobre el nombre tenis de mesa pimpón pimpón pimpón Con como el de barrio

Voz 24 15:38 el gran Isaías porque pimpón lo tiene solemnidad no tierra la cuña bueno vamos a ver pimpón

Voz 0827 15:52 en realidad ni siquiera es un nombre es una marca registrada es como la aspirina marca registrada que llegó al Diccionario llegó aquí se Castellani hizo como pimpón con P pimpón así todo junto pero el deporte Se llama tenis de mesa de la Federación Internacional no es de pimpón Federación Internacional de Tenis de Mesa por aclara y Mario Suárez nos envía esta confusión en la elección entre dos verbos fronterizos que son

Voz 35 16:16 afrontar y afrontar planteo claro te dedicas profesionalmente has estado asistiendo a tu madre tu Josep como afrentas como tú pero cómo afronta tu propia vejez

Voz 0827 16:30 ya está aclarado Toni Garrido corrige a tiempo así que nada más que decir hay errores un poquito más comprometidos como este que nos envía José Antonio Barrera podríamos decir que es un error para desbordarse

Voz 0460 16:42 lo ha dicho claro que sí eso es lo que nos enseña el salmón noruego que hay que ir a contracorriente yo pensaba hombre no se tome tú sabes cómo acaban los salmones después de remontar el río es un gran final a los osos cuánto cuánto de la trincan

Voz 0827 16:59 en cuanto desviaban la Prim Gun la verdad es que tiene huevos esta vigilancia eh porque tenemos varios verbos el verbo bar que es poner huevos así en general el verbo Huévar qué es lo que hacen las sabes cuando principio comienzan a tener esos huevos pero después está el verbo que habría que ver empleado aquí que es el verbo de

Voz 33 17:19 o sea son verbos regular así que los sal

Voz 0827 17:21 Montes antes de morir en todo caso de sobra

Voz 0313 17:25 no desvelan si no

Voz 36 17:27 no no

Voz 0827 17:29 bueno puede ser que alguno se parta de risa antes de morir por cierto es el verbo del bar no está en el diccionario todavía no sea lo que esperan la verdad

Voz 7 17:41 en esa vigilancia que sería propia del Ministerio

Voz 0827 17:44 tiempo Javier Calderón no recuerda que Felipe II no encargó la presa del Gascó ni el canal del Guadarrama que están en la Comunidad de Madrid salvo que suele apareciese a Carlos III para inspirar de la obra

Voz 24 18:00 de la Comunidad de Madrid declarará Bien de Interés Cultural el conjunto de la presa del Gasco y el canal de Guadarrama una obra

Voz 38 18:07 de ingeniería que en su día en el siglo XVIII encargó Felipe II en el siglo XVIII encargó Felipe II con la intención de crear una conexión navegable entre Madrid y el Atlántico

Voz 0827 18:16 ya siglo XVIII y Felipe II nos tenía que haber chocado un poquitín yo pero bueno la obra seguido efectivamente en mil setecientos ochenta y cinco Se inició en mil setecientos ochenta y siete reinaba Carlos III que moriría un año más tarde no sé si por el esfuerzo de las obras Carlos III que era el abuelito ver más fuerza de Nieves Concostrina el famoso de la Puerta de Alcalá lo hemos cambiado a Felipe II es ciclo también hemos cambiado bueno hemos vuelto a cambiar la capital de Turquía nos llaman la atención Sergio Santos y Pedro Sanz

Voz 1727 18:52 empezamos Dani con lo que recoge la prensa internacional a esta hora sobre la victoria del candidato socialdemócrata en la capital de Turquía en Estambul capital de Turquía en Estambul la repercusión que puede tener para

Voz 0827 19:06 bueno pues capital de Turquía Estambul no la capital de Turquía recordamos una además es Ankara un claro sobre cambios de nombres Javier del Pino entrevistó este fin de semana a Íñigo de Barrón que es un compañero del diario El País un compañero que fue de los que le pinchó el teléfono Villarejo la verdad es que te pinche el teléfono Villarejo es un marrón claro como el periodista se llama Íñigo de Barrón pues se pueden imaginar

Voz 0313 19:32 antes de antes de hablar contigo déjame saludaron este programa que se Íñigo de marrón marrón que Íñigo de Barrón Barrón Harrods convenciera del país como queda el país efectivamente José Rodríguez

Voz 0827 19:45 de Frutos no sabe si es preciso bueno quizás sea demasiado preciso referirnos a una embajada como embajada de Asuntos Exteriores hablábamos del accidente que afectó a un grupo de españoles en Costa de Marfil hicimos esto

Voz 0313 19:57 el accidente de tráfico tuvo lugar ayer sábado

Voz 0089 20:00 en estos momentos la embajada de Asuntos Exteriores en el país de la embajada de Asuntos Exteriores en el país está trabajando para agilizar no

Voz 0827 20:07 efectivamente una embajada se ocupa de los asuntos exteriores de nuestro país allí en el lugar de origen hombre con decir la embajada en el país sería más que suficiente también es pregunta Alfonso Sanz Si tenemos claro lo que significa sendos por esto que escuchó en un boletín informativo

Voz 0089 20:22 el magistrado que fue juzgado hace unas semanas recibe esa condena al considerarle responsable de un delito de prevaricación imprudente en concurso con un delito de revelación de secretos la sala de lo penal civil del alto tribunal madrileño ha llegado a la conclusión de que no se trata de faltas disciplinarias sino más bien

Voz 0827 20:38 de dos sendos delitos de dos sendos delitos dos sendos delitos bueno el adjetivo sendos au sendas no significa dos significa

Voz 39 20:45 la uno cada uno o uno para cada uno de

Voz 0827 20:48 en dos o más personas eh así que a los acusados les condenaron por sendos delitos eso sería lo que tendríamos que haber dicho sendos delitos de apropiación indebida pero bueno Alfonso Ojea hoy solo perdona todo porque le han concedido la antena de plata así que enhorabuena Alfonso y además a entrarán unidad de vigilancia y una cosa más Carlos Moyà no tiene claro que sea correcta la forma en la que nos referimos a una persona que aprendió a tocar el piano por sí mismo

Voz 18 21:15 tocar el piano de manera didáctica didáctica dice que escuchando la radio

Voz 0827 21:18 aprendió de manera didáctica bueno puede ser que fuera didáctica la manera he pero lo normal sería que lo aprendió de manera autodidacta encima que por cierto es un sustantivo que no todo el mundo sabe tienen género e está autodidacta el acto aunque la verdad es que no se utiliza mucho

Voz 24 21:43 bueno el refrán antes de entrar en materia valenciana

Voz 0827 21:47 sobre caldos tazas Carmen Espinosa nos manda esto de Íñigo Errejón sí

Voz 40 21:52 Ciudadanos quiere no equivocarse siga habiendo otra posibilidad pero a mí me da que ya han tomado una decisión que esa decisión es una decisión que no entienden ni una parte de su

Voz 33 22:00 votantes ni sus socios en Europa que es

Voz 40 22:04 en realidad si no quieres caldo toma siete tazas sino quieres caldo Tomás y ventajas

Voz 0827 22:08 siete hombre yo entiendo que hay libertad en este manejar los refranes empezamos y no quiere está caldo toma dos tazas después toma tres tazas Íñigo Errejón ya lo ha dejado en siete tazas haber determinada a la cosa

Voz 3 22:20 volando

Voz 0827 22:24 y hoy la SER está muy viajera esta mañana en Hoy por hoy se ha hecho desde la Alhambra suponemos que ahora han visitado el famoso monumento el bienestar

Voz 33 22:35 el de la obra de una de las principales figuras

Voz 41 22:37 desde el arte abstracto en España te Diputación de Granada junto al Patronato de la Alhambra y género Alive o al Patronato de la Alhambra y género presente presentan la exposición confesión G

Voz 24 22:47 bueno de internacionalizar los monumentos

Voz 0827 22:49 esa llevado demasiado lejos liderato

Voz 24 22:52 de las mejores en llenar a life When I no

Voz 0827 22:54 pero estamos aquí en Valencia aquí la verdad es que me siento como en casa porque soy de Palencia osea Palencia no como diría Alberto Garzón

Voz 42 23:01 quiso firmas encuestas plantea que aquí en este pueblo el este pueblo de Castilla y León es este pueblo

Voz 43 23:09 valenciano este pueblo valenciano es donde los estamos

Voz 24 23:15 Valentino Valentino Alberto Garzón

Voz 0827 23:18 fuimos valencianos eh en algún diccionario el gentilicio pero aquello desapareció aquí en el diccionario conserva sin embargo Valentino como referido algo de Valencia eh o sea que lo de valenciano desapareció por cierto que los compañeros de Hoy por hoy han podido llegar en AVE a Granada nosotros hicimos aquí en Valencia el programa el día en que se inauguró el AVE hasta esta ciudad que tiene además otras líneas férreas en las que según el ministro de Fomento de aquella época José Blanco viajaban ciudadanos y personas

Voz 44 23:46 luego he comprometido que el próximo año el primer semestre presentar el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana donde se concentran también numerosos ciudadanos personas numerosos ciudadanos se personas que señor

Voz 0827 23:59 es categorías ciudadanos si personas este hubiera tenido más repercusión hoy en día es ver Rivera le hubiera hizo ministro los ciudadanos somos personas bueno por carreteras que era muy complicado llegar aquí hasta hasta Valencia había alguna zona en donde se producían atascos kilométricos

Voz 0313 24:15 hola buenas tardes ha complicado bastante la circulación entre

Voz 11 24:17 la frente a la provincia de Valencia hacia la capital hay retenciones muy importantes más de veinte mil kilómetros en la zona de El Rebollar

Voz 24 24:24 en mil kilómetros una Rebollar los del revés

Voz 0827 24:26 dar deben estar los pobres e ahora cuando llegó el AVE a Valencia en dos mil diez gobernaba el PSOE a nivel nacional con Zapatero Ia aquí no aquí gobernaba el PP que los socialistas estaban un poco de capa caída estaban incluso nublados

Voz 45 24:41 dónde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublado los cielos perdón van a estar nublado

Voz 0827 24:51 los socialistas van a estar nombrados ahora gobierna de nuevo el PSOE la Comunidad con Compromís con Podemos aunque los compañeros de aquí de Radio Valencia yo no sé si le ven mucho futuro el presidente porque ya le están empezando a llamar Ximo chufa

Voz 0313 25:05 no descartamos no es una posibilidad que la descartamos

Voz 18 25:08 Bonet ha pedido hoy un cara a cara con el candidato del PSDB eche Ximo Puig para poder confrontar los programas electorales de los dos grandes partidos

Voz 0827 25:18 Vimos Chus la verdad es que está bien

Voz 46 25:30 muy intensa ayer bueno estuvimos en la presentación en Valencia de el Premio de Novela Histórica

Voz 4 25:37 Alfonso X El sabor Alfonso

Voz 46 25:39 X el sabor la sabio

Voz 0827 25:41 este seis de que se podía que llamamos el sábado y encima no deseamos bueno y es una ciudad muy agradable es muy humana bueno están humana esta ciudad de Valencia que aquí no tienen servicios públicos ni tienen servicios urbanos tiene sencillamente Servicios Humanos asegura los taxistas

Voz 11 26:00 problema tiene solución una solución fácil aplicar la ley que prohibe a los coches con conductor Servicios Humanos Servicios Humanos servicios urbanos

Voz 0827 26:09 a balón será que sólo llevan perros hasta entonces bueno es una ciudad tan tan humana que lo humanizan todo hasta los socavones con las obras del AVE por ejemplo en su día se abrieron varios

Voz 4 26:19 por las tardes

Voz 47 26:22 me hace tiempo con los esas remató gana los agujeros que hay sin asfaltar siguen estando igual ya al lado de lo que es el patio del número dos cada vez excelso va con el más grande

Voz 48 26:32 somos como el lo que se está

Voz 24 26:35 cada vez es más grandes no quiero ni imaginar con el calor como operan

Voz 0827 26:41 sobaco es bueno queremos agradecer el esfuerzo de los compañeros de Valencia para que esta uniría esta unidad tuviera hoy contenido

Voz 0089 26:48 son sesenta y cinco mil novecientos parados menos en la Comunitat

Voz 24 26:51 si gana esa valoración la tenis nuestra parte

Voz 0089 26:54 la vuelven Radio Valencia punto Es una más la permanencia

Voz 24 26:56 en Vermont Dean Vermont Dean menor mentalización ahí está muy bien mira para Isaías lo tenemos de Isaías un saludo desde el hacia Valencia

Voz 0827 27:09 un saludo Dow saluda aquí estamos y aquí lo hemos recogido qué majos son los compañeros tienen efectivos eso sí Francino eh por ejemplo son de ideas fijas vaya si tú siempre suele saludar a un compañero que se llama Juanma Graner pues oye aunque te salude otra tú a lo tuyo

Voz 18 27:23 para conseguir que dos conexiones ferroviarias tan importantes sean incluidas entre las prioridades de la Unión Europea Ana Talens buenos días buenos días Juan Ana Talent buenos días buenos días Juan

Voz 0827 27:35 buenos días Juan digo perdona que será el apellido buenos Elián también los políticos seguro que te acuerdas de lo de Ricardo Costa

Voz 24 27:42 pues mira me de entrar

Voz 0827 27:46 bueno pues esto tampoco es malo es lo de conducir bajo los efectos de la conducción es lo último que ha soltado el delegado del Gobierno aquí

Voz 3 27:54 alcohol y drogas en el cuerpo bajo los efectos de la conducción bajo los efectos de la conducción hacen disminuir la percepción sensorial lo compró hacia las distancias más bien al contrario no

Voz 0827 28:04 que no bajo los efectos de la conducción sino conducir bajo los efectos del alcohol de la droga pero bueno aquí son gente muy preparada que tiene conocimientos amplios Quizás quizás demasiado amplios

Voz 18 28:16 hola Bob

Voz 24 28:19 hola hola

Voz 3 28:20 hola qué tal ha ido

Voz 49 28:23 es que no soy una penetración que no soy yo

Voz 18 28:26 no tú eres Nacho pues no queremos que estando también de forma estaba claro normal pues esto es lo que pasa en las orgías esto es lo que pasa en las orgías sabemos cómo solucionarlo

Voz 0827 28:37 alguien que no diría que no que no que no eh si ella lo dice esto es lo que pasa en las orgías el problema claro es que empiezas dándote a las orgías Ical que puede pasar después que en donde uno de robos pues la otra vea Ruth

Voz 18 28:55 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los rabo por lo rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 29:05 si ves rabos en vez de robos pues acabas viendo en vez de sospechosos sospechosos

Voz 0089 29:10 de momento se han detenido a ocho sospechosos a ocho esos espesor sopesó ochos

Voz 0827 29:15 pero bueno Francino no todo va a ser follar eh aquí se trabaja hice trabaja mucho y además la cosa tiene mérito porque aquí en Valencia las semanas laborales son larguísimas no como en el resto de España que somos unos vagos tímido no

Voz 18 29:27 hay que trabajar veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días a la semana hay que trabajar veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días a la semana por esta ciudad y eso hay que hacerlo

Voz 0827 29:36 no se puede hacer trabajar trescientos sesenta y cinco días a la semana es meta físicamente imposible aunque quizás alguno trabaje demasiado eh por eso después llegan a la radio y los compañeros le preguntan lo que le preguntan

Voz 18 29:48 merece merece la pena que nuestros oyentes al menos sepan por dónde por dónde te mueres por dónde te mueres te mueves

Voz 24 29:54 esto gordito mira eh

Voz 0827 30:02 bueno aunque aquí lo de trabajar mucho lo resistiría porque son muy fuertes en el resto de España por ejemplo tiramos balones fuera cuando queremos desviar la atención aquí no aquí tiran directamente balcones en opinión del jefe en la con

Voz 50 30:13 Miriam no se cree ni la ley ni el medio ambiente y está actuando como protector y abogado defensor del infractor solas es entiende el colectivo que los escritos en respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balcones fuera en tirar balcones fuera Hinault construcciones

Voz 0827 30:28 a tirar balcones fuera comen cosas muy raras eh pero además ya lo hacen desde pequeños aquí por ejemplo los niños suelen venir con un pan debajo del brazo no

Voz 39 30:38 aquí no aquí vienen con brazo debajo del pan

Voz 24 30:41 me llevó lo cien mil pavos equilibrado está la universidad global muy bien sea que lo la niña bien con lo dije bien con la eso dicho yo no he dicho

Voz 0827 30:57 el brazo debajo del pan que sería un brazo ortopédico íbamos acabando

Voz 51 31:02 vamos camaleónica

Voz 0827 31:07 estamos el día en que murió Judy Garland pasó algo más en Nueva York nos coló un personal

Voz 24 31:12 en La Ventana he aquí un momentico UPA saludarlo pero me voy a porque a cabo escuchar que han estado hablando del día del orgullo de lomos de unos límites la vida de Bernat hijos que soy jóvenes todavía tenéis que la operadora un porvenir no podéis empezar celebrando

Voz 0827 31:35 yo ni al del homosexual lo que es por cierto de lo que le acusaron en el documento oficial a García Lorca aunque es una palabra que ha aparecido en el último diccionario de la Real Academia lo de la homosexualidad sí apareció en mil novecientos treinta y seis después llegaron otros nombres para nombrar todo un mundo toda una manera de vivir el mundo en el que hoy ha profundizado Saúl cabeza Liz

Voz 52 31:57 hoy en el Internacional del Orgullo repasamos a modo de diccionario las palabras esenciales entorno a este colectivo probablemente en muchas ocasiones nos hemos liado un poco con la terminología que se utiliza no hemos entendido muy bien a qué se refiere esto de LGBT surge de la agrupación de las iniciales de las diferentes orientaciones sexuales e identidad de género que no es lo mismo el primero es la atracción sexual que sentimos en el plano emotivo romántico sexual y afectivo hacia otra persona segundo es por tanto la conciencia de una persona de sentirse perteneciente al sexo masculino o femenino en los años noventa se comenzó a usar este acrónimo que proviene del inglés y que ahora se utiliza a nivel internacional vamos a empezar a desgranar con mucho orgullo esta agrupación de letras la L hace referencia lesbiana la Gea los gays lave a los bisexuales este es el inicio del primitivo terminó el EGB que se comenzó a usar en los noventa

Voz 53 32:57 y

Voz 24 33:00 posteriormente el término evolucionó incorporando

Voz 52 33:02 otras letras la T haciendo referencia a las personas transexuales que no transgénero la primera designa a las personal que se oponen al género con el que han nacido y tiene la voluntad de cambiarlo la segunda se refiere a las personas que nacen con un género pero que no comulgan con las convenciones sociales y los comportamientos de dicho género por último se incorporó la referida Inter sexuales a los que antes se conocía como hermafrodita es decir nacer con características anatómicas de ambos sexos psicológicamente pueden sentirse mujer

Voz 33 33:30 hombre ambas o ninguna de ellas con estas leyes

Voz 52 33:33 tras se creó el acrónimo que conocemos ahora el colecta

Voz 33 33:36 tuvo LGBT

Voz 24 33:39 bien

Voz 52 33:45 pero esto no acaba aquí recientemente se han ido añadiendo otras dos letras la acude Kuyt anglicismo que se refiere a raro y que designan a las personas que no se encuentran dentro del modelo organizativo de los roles de género si la sexual sobre aquellas personas que tienen un bajo o nulo interés el actividad sexual la suma de estas han dado lugar a otra forma de designar a la Comunidad el colectivo LGBT luz lo que queda claro es que son muchas las formas de amar y querer a las personas y hoy sin duda es un día para celebrar el amor en diversidad

Voz 0827 34:16 pues vamos a celebrar el amor en diversidad nos vamos retirando Francino lo hacemos como lo hacen aquí haciendo mutis por el forro llena el Valencia mutis por el forro mutis por el forro entorno a la sanción de Vicente vamos pero sigan escuchando la ventana siguen escuchando la SER

Voz 0313 40:28 minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias y aquí seguimos con la ventana abierta en en Valencia yo los quiero agradecer una vez más a los oyentes a los amigos en las anillas que están aquí pasando calor compartiendo una tarde de radio Volpi simas gracias

Voz 27 40:43 muchísimas gracias eh

Voz 0313 40:46 estamos en las ansias y también de la radio y aparte del aumento poquito también de de televisión porque es acaba de cumplir el primer aniversario de a Fun que es la nueva televisión autonómica valenciana de la Comunitat Mariola Cubells Mariola buenas tardes

Voz 3 41:05 el eh bien tiene que comer carne me me me va menos que está

Voz 4 41:11 claro voy de mi casa aquí

Voz 0313 41:12 tengo que estar en La Ventana lo quiero que comentas a los oyentes de La Ventana al a los de Valencia pero sobre todo a los el resto de España el minuto de juego resultado de este canal autonómico

Voz 24 41:21 que bueno

Voz 4 41:25 bueno quedar le queda mucho por hacer pero hoy en La Ventana tenemos dos representantes de los que yo personalmente audiovisual mete estoy muy orgullosa pues presentó que son el gran eu alemán que todos conocéis aquí en Valencia el auditorio destacó lleno lo conoce y Pere Aznar Pedro para la Cadena Ser Solbes europea para nosotros

Voz 0827 41:48 yo lo conocí Uyuni Pedro opera buenas tardes

Voz 0313 41:50 noventa pero Pedro como como que las Aznar llámame Aznar pero yo periódico cuando estabas en Madrid y con bigote llamado a P

Voz 11 41:56 pero si esto es porque cuando empecé en láser hace muchos años y avión a Paco algunos eh tenía un poquito más de pero no mucho más eh pero un poquito más había un jefe catalán en un despacho que el día que llegue allí me dijo cómo te llamas llamo Pere y me dijo vamos a muerte Pedro es que hay muchos nombres eso en catalán en la emisión yo le dije muchas gracias Jaume eh y luego he colaborado con Frank Blanco con Carles Francino

Voz 0313 42:27 pero yo soy Pedro del tebeo desea de verdad te ocurrió clásicos hoy no te puedo decir el nombre bueno ya te lo he dicho ya si se situó Jenni ha sido siempre Eugenio Eugenio curiosidad y que a mi me da igual yo me preguntan es un genio pero hasta

Voz 33 42:41 bueno es que con Diego en nombre de tres muertos

Voz 11 42:44 bueno además hay más gente muerta que no pero de

Voz 33 42:46 familia Arnau que se morían a un genio morían vamos a seguir intentándolo podían ir también se podía morir es un poco la condena que llevo luego yo soy en India en el instituto a repetir segundo de BUP por lo que me por lo que sea porque las hormonas están como están me pase nocturno ya había una profesora de latín Julian la cual lo voy a decir ahora no pues me enamoré telón negro no

Voz 3 43:16 casi no me cambió el nombre por eso sino que además Eugène como Darién que llama huyen y ella no y con la gente que yo iba a

Voz 4 43:25 creo que eso no me conocían

Voz 33 43:28 ya me huyeron yo tampoco con me cambio esta mujer el nombre tan pocos le di más

Voz 18 43:33 pero tu madre

Voz 3 43:36 como dice mi madre me dice ella ni todo el mundo pero el de pequeño era genio genio

Voz 4 43:46 genio de sueca que para los que no lo sepan no se qué analogía podríamos

Voz 3 43:51 pero pues es doctor en el vascas visto Doctor en Alaska yo sí pierde pues son pocos días para que la gente es la figura del arresto en otro mundo para que la gente del resto de España entienda un poco porque hay que hacer porque suecas no porque si hubiese arreglo muy peculiar

Voz 11 44:06 ahora hablan de una forma muy pero muy característica en dos las las boca es más fácil que se acabe antes eh la Sagrada Familia que una vocales

Voz 2 44:15 son muy largas mucho

Voz 4 44:18 bueno hay Eugène y Carles hacen dos programas en a pum que están muy bien los dos Pérez un programa que para los que no sean de aquí es un programa que abunda abundaba antes al principio en los tópicos

Voz 0313 44:31 los empleos nuestro será la primera vez

Voz 4 44:33 Sion porque nosotros no tenemos nuestro recorrido por ejemplo en TV3 incluso en la televisión nacional la primera vez que el televisión nos podríamos reír de nosotros mismos con acidez sin ser cutre

Voz 11 44:45 la idea con cierto peligro también para mí

Voz 4 44:50 y entonces él ahora su programa diario que es como nuestro el intermedio huyen y se ha convertido en el presentador de concursos por antonomasia y están pidiendo a gritos

Voz 0313 45:01 a atrapan contraparte

Voz 2 45:03 sí que se hacen varias si resalta que la última europeos conducía Hey

Voz 4 45:11 quiero que contéis cuál es vuestro porque además ellos son además monologuista

Voz 0313 45:15 con un momentito porque el peligro porque no peligro no a ver lo que pasa es que

Voz 3 45:19 sí amarillo decía Mariola es verdad que

Voz 11 45:22 siempre se ha hablado mucho de de los tópicos valencianos fuera de Valencia pero en Valencia salir en la tele y hablar de muchas cosas entrenar que pues el rollo que somos muy ruidosos que gritamos mucho que somos menor que es una cosa me suena no me la suda

Voz 3 45:40 en su ejercería un infundio

Voz 11 45:44 es Arellano pudiera fue cada vez porque te digo peligro entonces hacíamos este tipo de bromas y aquí es verdad que tenemos mucho sentido del humor Pablo de los demás pero Pablo nuestro a veces nos toca un poco tal y nosotros al final conseguimos hacer esa especie de mezcla yo los primeros días la verdad salía un poco como diciendo ya verás tú clásico taxista que Matilla a menos reyerta la paella ese desgraciado y al final no la gente se lo se lo pasé muy bien estoy estimo con

Voz 0313 46:09 pero ahora ahora que los programas de televisión como toda una vida se mide por la Audiencia por un lado pero por haters por ordenadores por otro signo en el ranking de de aviador

Voz 11 46:18 es como está pues te tengo que decir que sólo tengo dos haters dos dos que hay que yo haya localizado e nada ahora son muy pesados unos un lingüista eh que pesa conmigo la verdad eh y luego entrevistado por cómo hablas porque sí sí yo soy API chat en la escuela conoce que la pinchar el es la gente de la acera Carlson de Valencia capital

Voz 18 46:40 uno de los Accenture uno exacto yo soy urbana

Voz 4 46:45 Ellos no son de pueblo sí mejor sentido de la palabra pero yo que soy de Urbana Mi valenciano no

Voz 11 46:51 claro sería es sí es una de Baleares

Voz 3 46:54 qué tal de ellos dirían el de un espectro geográfico y hasta que no es ni mejor ni pero depende Pajín verdad que frenéticamente es un poco digamos lo digo dilo lo estoy buscando un sinónimos de pobres que no quede mal

Voz 52 47:08 más escaso escaso o escaso más escaso o más seco

Voz 33 47:12 no no con que por ejemplo no hay algunos que nos tampoco de léxico porque léxico también es una cosa que no no depende tanto de la variedad fonética simplemente eso que por ejemplo el fonema es que no lo hacen por ejemplo en Valencià en Jaén

Voz 3 47:26 era alto altos decimos casa Kansas la ficha

Voz 33 47:29 escasa casa a ese no la

Voz 3 47:31 lo aquí en Valencia que es L'Horta yo por ejemplo yo digo Joventut ya que es su juventud juventud a chicos que una chica una chica mira ahí para reconocer una

Voz 11 47:44 es mi madre mía de Concepción que bonito tu AUF y eso en la piratería H Conchín Consum

Voz 27 47:54 en a ha dicho Toxo violadores

Voz 0313 47:57 dos un lingüista tengo un lingüista otro uno del PP

Voz 11 48:01 por lo que sea no lo sé no lo sé pero es un señor que dice que sólo me meto con con los del PP y no es verdad porque a Mónica Oltra y frita también a la pobre bueno hay una cosa que yo sí es verdad que el seguido

Voz 4 48:11 en la nueva tele que es conectar con el público más joven eso es verdad y hacer otro en augurar otro lenguaje que no era el habitual de la anterior televisión es verdad que no tienen haters porque tú tampoco Jenni es que Pérez no pero los haters que los como diría Paquita Salas que si no la han visto la recomiendo no son haters además hijos de puta

Voz 0313 48:37 pero claro pero todos sabemos el dos de todos eh

Voz 33 48:41 bueno a todo el mundo no se puede gustar y es verdad que hay gente que eh yo eso lo respeto hay gente que diré Clemente a mí si algo me gusta no tengo quiere decirse lo mejor no le gusta cómo haces una cosa o como la afrontan tienen que enseguida que ir a decirlo eso es un héroe suma la piragua que Ciemat admite mala sombra mala sobre vayan franquicias que ahora estamos un poco las redes sociales como que hay constantemente a la necesidad de decir que algo no te gusta cuando lo hago no te gusta decir yo qué sé antiguamente cuando algo no te gustaba mejor implemente no ibas total pero ahora que aunque

Voz 4 49:13 es la ciudad que diría que hemos restante no les gusta lo que

Voz 33 49:16 lo primero es una foto con con insultó Kagan dos en el restaurante y a lo mejor chico pues yo que sé no reglas no haber pedido eso es que igual que destornillador hoy

Voz 0313 49:26 hablando hablando de restaurante ya no le conocía personalmente los hemos visto cara a cara pero sí le conocí a través de la radio cuando el famoso emoticonos de la paella

Voz 3 49:35 ella Jamie para los que no lo sepan Hessel que en el artífice el padre mente el padre del que venía de los tengo en colaboración con

Voz 18 49:44 estoy solo inicio esto tú a no se hubiera ocurrido jamás

Voz 11 49:49 es que hacía falta ahora está

Voz 0313 49:52 hay que ponerse a trabajar en el emoticonos de la debatimos todo el tema de hoy no no no

Voz 4 49:58 camino parece mentira cuantos unos cuantos años llevamos juntos nos el debate para que levante del para qué si queréis Televison deslizantes casilla lo que os de la nosotros vamos a seguir haciéndolo Payá como Dios manda hay vosotros si queréis os hacéis arroz con cosas

Voz 3 50:12 todos los temas gastronómicos son complicados a veces se generan debate si la gente sí