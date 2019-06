La Ventana (28/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1050 00:06 primera operación salida del verano actualizamos el estado del Tráfico DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 2 00:12 buenas tardes a esta hora en Madrid estamos pendientes de dos accidentes de salida uno en la A dos en Torrejón de Ardoz y el otro en la A tres en Arganda del Rey que genera ya seis kilómetros de retenciones más complicaciones de salida de la capital por la A uno en San Agustín de Guadalix en la A tres en Rivas Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo y en la A6 en Las Rozas en Lleida ha vuelto a cortarse la A2 en Villagrasa sentido Barcelona por un accidente en Valencia además otro accidente genera tráfico intenso en el acceso a la capital del Turia por la A tres en Ribarroja de Turia en Sevilla dificultades de salida por la A cuatro en Bella Vista y en Cantabria retenciones por otro accidente en la A ocho en cavidades dirección Asturias

Voz 1050 00:55 el Supremo francés ha anulado la orden de alimentar a un ciudadano en estado vegetativo desde hace más de diez años la familia estaba enfrentada sus padres luchaban por mantenerlo con vida su mujer para que lo desconectadas en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 01:08 buenas tardes el Tribunal Supremo de Francia ha anulado la última decisión judicial y abre así la vía que los médicos interrumpan los tratamientos que mantienen con vida avanzaron Lambert de cuarenta y dos años en estado vegetativo irreversible desde hace una década la máxima instancia judicial de Francia cierra en teoría el paso a los padres del paciente dispuestos a pelear por mantenerlo conectado frente a la esposa y tutora del paciente que considera junto a los médicos un ensañamiento terapéutico que sólo prolonga su agonía ese caso que ha provocado treinta y cuatro decisiones judiciales por el desgarro familiar frente al final de la vida se ha convertido en un símbolo sobre el derecho a la muerte digna en Francia en Viena

Voz 1050 01:48 la reunión de Irán con el resto de potencias firmantes del acuerdo nuclear menos EEUU se ha avanzado en la retirada de sanciones por lo que Irán de momento se mantiene dentro dentro desacuerdo amplía su nadie desde China aseguran según ha informado la agencia Efe estar muy satisfechos porque Irán se mantienen el acuerdo aunque ello iraní ha admitido que a pesar de que las conversaciones de hoy han sido fructíferas su postura de abandonar escalonadamente algunos puntos del acuerdo no ha cambiado la Unión Europea logrado paliar las sanciones de Estados Unidos contra la economía iraní para que Teherán siga cumpliendo con el acuerdo pero la República Islámica solicita más compromiso para suprimir esas sanciones la cumbre de hoy era clave para salvar el tratado firmado por Irán junto a Rusia China Francia Reino Unido y Alemania países que han asistido hoy a esa reunión en Viena en la que no ha participado Estados Unidos quién abandonó el acuerdo en dos mil dieciocho Deportes semana Álvarez buenas tardes

Voz 0340 02:36 hola buenas tardes Rafa Nadal ha caído hace unos minutos ante el francés Lucas pueril en un torneo de exhibición a cuatro días de su debute en Wimbledon Jorge Lorenzo se ha caído en Assen tiene una fractura en una vértebra hice pierde el Gran Premio de Holanda de motociclismo y en el Eurobasket femenino segundo partido para la selección española ayer arrasó en el debut hoy a las ocho contra Gran Bretaña seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 3 02:59 cadena SER Madrid y la policía

Voz 0393 03:02 ya está buscando a esta hora un hombre que ha asesinado presuntamente a otro hombre en plena calle ha ocurrido esta misma tarde en el barrio de ballet Zarza le ha matado a cuchilladas delante de su madre que ha tenido que ser atendida por una crisis nerviosa Alfonso

Voz 0089 03:13 sea en plena calle la víctima de cuarenta y dos años ha recibido varias puñaladas en el hemitórax izquierdo cuchilladas mortales por la gran cantidad de lesiones que han provocado la agresión se ha producido en un primer momento de frente después ya con la víctima caída por la espalda el homicida ha salido corriendo y aún no ha sido detenido entre tanto los testigos que se encontraban en un para parque infantil de la calle de San restituya han visto el ataque con todo detalle y han podido llamar al Samur los técnicos en emergencias han intentado durante cuarenta y cinco minutos recuperar a la víctima pero ha sido imposible los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación

Voz 0393 03:50 PP y Ciudadanos siguen negociando a cuatro días de que termine el plazo para convocar un pleno de investidura en la Asamblea Vox mantiene su agenda en blancos y reuniones oficiales ni extraoficiales y ciudadanos no descarta ahora ningún escenario incluso que Ignacio Aguado sea el presidente el popular Pedro Rollán asegura que esa no es una posibilidad real

Voz 1926 04:07 esto ya empieza a ser algo surrealista lo digo de verdad eso es un absoluto despropósito que lo único que

Voz 4 04:13 que hace es poner en evidencia que

Voz 1926 04:16 la formación política ciudadanos que ha sacado menos escaños que el Partido Popular no respeta la voluntad de los ciudadanos

Voz 0089 04:24 hacia Aguado que haya cerrado filas en torno al líder de su

Voz 0393 04:27 partido Albert Rivera ante esa crisis interna por los pactos con Bossi el cordón sanitario al PSOE yo

Voz 5 04:32 pido que más que nunca hoy no nos tiemblen las piernas que no nos tiemblan las piernas nunca nos han temblado las piernas en Ciudadanos tengo aquí detrás de mí a gente que ha aguantado carros y carretas y que aguanta carros y carretas ahora nos van a temblar las piernas

Voz 0313 04:45 ahora que estamos a punto de seguir

Voz 6 04:48 haciendo historia treinta y nueve grados ahora mismo

Voz 0313 04:50 ya

Voz 1050 05:01 es todo sigue La Ventana la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com nosotros volvemos

Voz 17 08:59 la Ventana desde Valencia con Carles Francino

Voz 0313 09:03 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos en el Palau de las Artes y las Ciencias de de Valencia acompañados de amigos y amigas oyentes que han venido a compartir una tarde de radio muchísimas

Voz 20 09:16 ahora empieza ahora empieza lo mejor de lo mejor de cada viernes que es la hora

Voz 0313 09:20 la música en directo saludamos a nuestra pareja de hecho ven Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes cómo estáis amigos buenas tardes hola Benjamín ya que venía con guitarra con todo lo que eso supone

Voz 6 09:33 bueno

Voz 0313 09:34 yo he venido con el botiquín etapa de hoy en La Ventana de la música vamos a recuperar la canción protesta que es un género el que está en desuso pero que todavía mantiene algunos elementos interesantes pero la canción protesta a lomos de rock'n'roll Icex esos posibles bueno claro que lo es que se lo pregunten a los cigarros que acaban de publicar un disco titulado bueno dijo contra la radio ni más ni menos bueno no les hagan ni puñetero caso nada de apagar la radio ya hablaremos con los hermanos Tormo largo y tendido sí pero es que ya que estamos en Valencia vamos a hacer eso que ellos echan en falta en esa canción y con bastante razón por cierto que es promocionar gente de la música dar a conocer grupos y nos hemos topado con otros hermanos los hermanos escriba que junto a Sony forman Santero y los muchachos lo suyo es otro manera distinta de del ERE el rock más tranquila anotan notan cañera lo cual no evita que tengan como todos de vez en cuando alguna mañana asesina hoy desde Valencia en directo Santero los muchachos eh

Voz 3 11:34 otra maña

Voz 22 11:35 ah sí bueno la la abrazo mañanas es sí

Voz 24 13:04 qué

Voz 22 13:12 la obra serán los creen que debido

Voz 24 13:48 al llanto

Voz 22 13:59 Dita eso que estamos muy vivo termina hasta mañana

Voz 20 15:16 Katerin los muchachos en directo esta tarde en La Ventana Valencia mientras se van sentando Miguel Ángel pues el Mani

Voz 0313 15:22 Tony voy a saludar a los hermanos Tormo ha y a Álvaro cómo estáis amigos qué tal pueden qué tal muy bien lo de recuperar la canción protesta e poder una cosa de verdad no sabéis una cosa yo el otro día lo comentaba con los compañeros de de Hoy por hoy aquí en Valencia que que tenía razón

Voz 0752 15:39 en en en la protesta de esta de esta letra en la protesta yo creo que es una reivindicación verdad claro yo creo que es una canción que que poder está diciendo que haya una radio más con más música más plural más nosotros crecimos escuchando una radio que había un montón de cosas cuidar rock'n'roll pop flamenco lo todo yo que sé es que al final

Voz 6 15:59 parece que es un poco triste ahora mismo tenemos música para todo tipo de cabeza a la la primera músicas como para para mover la cabeza así de derecha izquierda con un metrónomo la de los cigarros es promover la sido arribó a J

Voz 0313 16:11 a los coches pero cabe todo debería caber todos las si nosotros lo intentamos de alguna forma cada semana no te digo yo creo que el mensaje de de los cigarros más dirigidos va más dirigido a una radio a una radiofórmula una radio Mare carril más de compartimento donde parece que no se puedan casi mezclar los géneros

Voz 6 16:30 no y bueno es que parece que haya como un como un tipo de música es como una como una nota que es como todo igual

Voz 0313 16:36 club de repuntes como tan poco excitante

Voz 6 16:38 tampoco peligro con lo maravilloso que es el peligro de la radio podríamos hablar también de la televisión donde antes había treinta programas en los que de ponía música actuaban directo llora allí

Voz 0313 16:49 hay claro carácter Jaques Miguel Ángel José Man Sony buenas tardes amigos cómo está decorado con esta vez expresara a oye por parte y es la primera vez que lo pregunto y por lo tanto con una ya está bien para que la gente conozca el nombre Santero los muchachos primera parte segunda parte de dónde viene

Voz 0643 17:06 muy bien bueno e lo leemos de repente en la en lo que es una casa de huerta donde tenemos el local de ensayo por la la zona norte de Valencia

Voz 0313 17:15 ah o igual lo llevamos nosotros

Voz 1393 17:18 grano con aquello de que la santería es un es una práctica religiosa donde se venera diferentes dioses nosotros nos lo llevamos a nuestro terreno dado que rock'n'roll es la la nuestra nuestra religión bueno las imágenes están representados por los rockeros de todos los tiempos los dioses nuestros son de Elvis a Bono a Beatles Stones eh Bruno Lomas Thompson

Voz 0313 17:39 en ese sentido no suena mal la galería no no no suena alegría cuando yo era

Voz 26 17:44 dirige la revista Rolling Stone cumplieron quince años del lanzamiento de la revista en España y entonces entre toda la redacción Nos juntamos Si pensamos que podemos hacer para poner en portada y entonces al final decidimos poner un colas de pues como cien músicos entre extranjeros y españoles y precisamente después de mucho discutir entre todos dijimos como titula hemos esta portada pusimos

Voz 0752 18:05 quince años entre los dioses

Voz 26 18:07 porque claro regalos dioses del rock'n'roll al final son los venerados de de la modernidad mucho mucho más que que todos los santos de la Iglesia es de diferentes iglesias con lo cual

Voz 0313 18:17 los muchachos

Voz 0643 18:18 exacto pues eh los muchachos son

Voz 1393 18:21 de mi padre que tocaban los Toxo

Voz 0643 18:23 los rockero otro coetáneo con pedigrí que que los incorporamos dado que aportaban e es un poco paradójico pero aportaron frescura

Voz 1393 18:33 pese a ser mucho más mayores que nosotros autenticidad Rafel hacían coros estéticamente además nos apetecía vivir la experiencia con ellos lamentablemente uno de ellos Pepe Rubio nos deja en ahí está seguramente con con el resto de dioses que a los que generamos quería mantenemos el nombre

Voz 0313 18:52 pero el altar en honor hoy el título del disco de los cigarros apaga la radio se explica por sí solo que además lo acaban de ampliar aquí los los responsables el vuestro río florido de donde nace donde bien

Voz 6 19:02 eh

Voz 1393 19:03 eh de la música hace amigos

Voz 0313 19:06 sí eso es una de las cosas que que no sabe

Voz 1393 19:08 a esta procesión y de repente pues un seguidor muy allegado eh amante de lo que hacemos no esté el lugar

Voz 27 19:17 en el palacete valenciano sí

Voz 1393 19:19 lo decía al río Florido es un lugar exacto exacto siglo XVIII es un es un palacete deshabitado

Voz 0643 19:26 que está en un momento en un limbo donde no hay nadie viviendo y que bueno lo tienen ahí desaprovechado una manera

Voz 1393 19:34 y les les propusimos

Voz 0643 19:36 el la locura en meternos ahí a

Voz 1393 19:39 a ensayar fui lo que fueron bueno una sala de ensayo llevó a unas composiciones Manuel Tomás coproductor del disco Nos animo a aprobar la elaboración de disco ahí el videoclip además también y luego llega Carla Fuentes que supo hablaremos de ella hice encargo de ensalzar todavía más la idea de que Río Florido que era el marqués el primer marqués que habitó el lugar debía aparecer ahí no representó la portada con los cuatro

Voz 0313 20:05 ilustrados por ella hoy os conocisteis eh Garros Santero ya quieto poquito poquito por qué poquito

Voz 26 20:11 se vieron en la parroquia el otro día creo varios

Voz 0313 20:16 la cosa muy muy interesante es esto de que en una tarde como la de hoy donde mezclamos dos dos maneras de leer de de entender el rock Un la cabeza pueden moverse a lo mejor de una forma o de otra incluso el cuerpo con ritmo porque es verdad que son dos dos enfoques distintos el de los cigarros pues como pues cañero de de de garaje no más

Voz 17 21:01 ataca

Voz 22 22:13 llevamos Rojo reposado

Voz 0313 22:16 cardo Crosby Stills Nash saña aún tiene tiene tiene todo un poco no

Voz 7 22:21 fue precisamente música nosotros creemos creo que

Voz 29 22:25 eh que al igual que cigarros eh

Voz 1393 22:28 creo que cualquier estilo a peso no no vale decir de hacer rock de garaje once música melódica sin contar nada no está no está no tienen lugar hoy en día creo que ellos precisamente a marca la diferencia porque cuentan cosas porque los lo saben contar hay actitud y hay calidad no hay nosotros buscamos en nuestro disfraz también tratar de llegar a la gente con con registros que hemos aprendido de en este caso de tema como los Beatles

Voz 0752 23:21 bueno yo tengo diferencias que vuestros vecinos borrar mejor que los de ellos

Voz 0313 23:26 ah pero también me gusta que hablar

Voz 26 23:29 de los Beatles a esos juegos de voces alguna vez he comentado hace poquito en algún con que ha venido por aquí recuerdo que que se está perdiendo justo placer dos y tres voces segunda voz es habitual que se haga pero dos o tres voces armonías cuidadito eso que dices tú de los y eso se está recuperando mucho hay mucha folk en España ahora lo decimos programas sobre country de Paul que también le gusta mucho porque yo siempre digo que el primer instrumento que tenemos todos en casa es la voz y cantar a tres botes esas es una maravilla creo que es la base de empezar a hacer todos lo demás es es el instrumento intuitivo me encanta que los antes

Voz 6 24:03 pero se lo curra muchísimo con los coros y una cosa nuestro contra la otra en la prueba está Prost destina Sun Yao porque ya una hace una cosa y hace justo la contraria si se pone a meter ruido meter más ruido adelante ese plan Miguel Ángel del rock como religión para los cigarros con la definición del rock es una vocación es una manera de entender la vida o

Voz 0752 24:21 ya sé que todos música eh yo creo que tiene que ver mucho con la actitud que habéis hecho los dos Stop qué qué tanto por ciento

Voz 1393 24:30 de de del éxito de que lleguen lo que hacéis tiene la actitud

Voz 0752 24:35 en el escenario pero lo he la actitudes superaría el cincuenta por ciento se de en el rock'n'roll sí sí yo creo una canción tocada por una banda de pop la misma por una banda de rock no tiene nada que ver si la manera que quebraron eso con el filo que le da el rock está bien las dos partes lleva a mí me encanta me encanta todo Ebro pero creo que el rock tiene que ver con eso es una cuestión de creérselo también no si ventas hasta que te acuestas eres lo que eres hasta te te vas a dormir incluso durmiendo

Voz 1123 25:09 así que creo que es propio de día pero por culpa tuya no no no

Voz 0313 25:19 lo de la actitud incluye la la estética es decir unos tiene que sube a un escenario con una vestimenta hay una pinta determinado puedo hacer ese igual que vas a por el pan el concierto exacto sí como dice voy a ver un concierto y creo que que está encima quiero que me vacile no hace falta ponerse a comer pero puede cantar pueblo Freddie Mercury pues nuevo hombre por volver a hablar de nieve del ya

Voz 6 25:41 en algunos conciertos la gente lo que único que se pregunta es lo que lleva es un bañador un pijama

Voz 1309 25:48 es como si acabara de de de

Voz 6 25:50 plantar unas cosas en su jardín buenas primeras brunch si lo piensas altas que cordobés

Voz 1309 25:55 te de eso de de de arreglar un coche no en el garaje

Voz 26 26:01 de hecho sus locos super ecologista pero luego tienen una un montón de coches que colecciona que son de estas que gastan once litros a los cincuenta metros y cosas diferentes que me da mucha pena tirarlo pero hizo el coche eléctrico sí sí chalet para redimirse

Voz 0313 26:16 de

Voz 0752 27:14 oye cuál es cuál es la clave para saber si un conciertos indirecto está está mostrando que la gente sepa las letras que bailen Se les ve en la cara como como notáis es en el escenario yo personalmente tengo que sentirlo yo en ese que la sala no no suena especialmente bien tú no estás tampoco haciéndolo si perfecto pero hay algo que te está funcionando personalmente que de repente todo lo contrario tratasen insitió grande la gente tal pero tú no estás como conectó

Voz 26 27:47 difícil desplegar toda MANES no se pierde un poco con lo de tocar en recintos grandes lo del calorcito de Leko a la altura a la que está

Voz 0313 27:53 yo estoy de acuerdo con el sonido bueno te puedes hacer como tú

Voz 26 27:56 burbuja está flipando no

Voz 0752 27:59 pero sí para mí lo ideal es una sala de la sede de seiscientos es perfecto claro igual era pequeño no concretó con las es que este par de yuanes ya estamos falta no les bailando una canción es porque ya te has muerto pero a mí lo que me gusta Lopera gusta lo que me gusta de ellos y bien lo saben es que sin bailar las también me gustan porque me gusta lo que dicen yo creo que combaten absolutamente la idea de que es que o hay Laso piensas no poder bailar y Pixar al mismo tiempo pero pero Santero iguales fíjate

Voz 1309 28:28 eh es verdad que hacen un un modelo de la lectura

Voz 0752 28:32 el rock más más sosegada más más tranquila pausada pero como en la música cabe todo asoman gotas de vez en cuando por ejemplo aquí esto no esto no esto no huelen poquito a Soul

Voz 22 28:50 algo más no pero

Voz 3 29:42 Miguel Ángel Javi tiene tiene tiene una cosa de eso de las de las voces especiales

Voz 0313 29:47 que son un poco como complicadas de difíciles de clasificar si con mucho aroma y con muchos color cito como es difícil de clasificar la que está aliados ya que la torre en el escenario yo propongo que lo llaman el Orfeón Calatrava que os parece les ha juntado a todos los que quiere deshacer venga a ver

Voz 1309 30:03 como siempre no estaba de and rock'n'roll yo quería demostrar que es verdad que en la SER nunca mentiras pues vamos a demostrarlo que el rock es todo lo que tengo se pueden unir canciones de unos ideó otra vez por ejemplo podemos empezar con el mismo Rita guitarra la canción de los Antero porque además el el rifles de ellos luego paramos yo veo se me ocurre enganchar con otra canción después enganchados con ese mismo Ritter una canción

Voz 7 30:30 de los cuatro minutos tú verás lo que pegaba

Voz 30 30:47 atentos a esta rifa

Voz 3 30:49 gaga

Voz 1123 30:53 son las cosas que yo

Voz 22 30:57 vemos muchas más pero lo más importante curry los lo es como piel roja a la fuerza de los ríos lo que digo ya largo de

Voz 30 31:39 no puedo hacer otra yo no va a vivir en que no vale que tú y yo

Voz 26 32:08 y ahora con esta mismo Reed a ver qué se le ocurre a los cigarros de su repertorio para cantan

Voz 17 32:15 no tengo que formal te lo cual quedado está bien

Voz 30 32:43 el sabes cuál es la conclusión de todo esto Carlas goles que es rock'n'roll es lo que nos gusta

Voz 31 32:53 Lolita

Voz 3 32:58 ahora

Voz 31 33:00 el sábado

Voz 30 33:03 que nadie sabe cantar en Valencia o que venga va

Voz 31 33:09 no

Voz 30 33:11 que venga por aquí vale y

Voz 33 33:38 que sigue a La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana quien Facebook

Voz 34 33:45 la venta

Voz 17 38:22 la Ventana desde el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia de acción

Voz 3 39:45 pero

Voz 0313 39:57 faltan veinte minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias seguimos en La Ventana La Ventana de la música en Valencia con sesión doble estamos presentando rió Florido el último disco de santuario los muchachos también apaga la radio no la paguen en pero apaga

Voz 1123 40:10 la radio de los cigarros dado

Voz 17 40:15 canta prenda me dais siempre antes a dormir me convenció

Voz 0313 40:57 pero si no me equivoco estaban a punto de telefonear a los Rolling Stones sí los está preguntando alemames por teléfono qué tal la experiencia no os acordáis que esos padres esos para enseñarlo para compartirlo hombre hombre fue le fue increíble no lo olvidaremos nunca malos conocimos y charlar y charlar y todo se nos olvidó todo el inglés que sabíamos para no nos habían dicho que

Voz 0752 41:22 por ejemplo Mick Jagger era así un poco como quisquilloso que que le costaba así relacionarse y que va a las súper afables hay qué tal hecho no se queda fue justo entre cuando acabó el nuestro es obvio y la gente después de tocar delante de los habían setenta mil ahí

Voz 0313 41:38 pues no pasen al camerino fuimos directamente del bolo soldados ahí a hablar con ellos ahí lo de las salas seiscientos que de Gustavo se quedó un poco que no pero es que uno de ellos hacen una

Voz 26 41:48 una cosa delimitan Grid que es como que la gente

Voz 0752 41:51 me pagan unas entradas más caras hitos photocall allí te puede hacer la foto con nadie y estar a la última foto de él y tirarnos un labio unas pegatinas en suelo que ponía invitado Keith invitado Mick limitado charla invitado erróneos

Voz 0313 42:04 aquí todos el quicio quiero aquí nos colocamos en en en

Voz 0752 42:09 nuestro sitio y de repente detrás común un telón y la chica dijo Bono en espera su momento qué hará ahora hará llegan a tal claro esperará los Rollings a que vengan a todo hablar contigo es muy bueno

Voz 26 42:21 lo de Paul Weller usted único mientras los hablabais con ellos a base de estribillo

Voz 0313 42:29 a quién aquí nos gustaría o quién os honra haría telefonear

Voz 0752 42:33 más Santero aquí boscoso pudiera o

Voz 1393 42:36 en sabes que estaba pensando digo me va a hacer esa pregunta mano pero no se me ocurre eh hablamos mucho Bruno Lomas estamos aquí es muy rockero al que ha miramos mucho de música en castellano hay nos parezca mucho más imposible por lo tanto es mucho más en soñador no pensaban esto antes cualquiera de los que hay día será un honor pero como algo inalcanzable sería algo así

Voz 26 42:59 oye por cierto que yo creo hace un par de comentarios sobre las voces de uno y otro porque son dos modos de cantar bien distintos que a mi me gusta mucho bien no es solamente una cosa antes Ovidi tiene una cosa fantástica que es que es un gritó sin gritar pasaba el primer cantante pero a mí no me gusta el cantante actual de los AC DC porque grita para gritar el primer cantante del del dos AC DC no gritaba es que tenía la voz aguda era rasgada que es lo que le pasa Ovidi eso es una propiedad imponente y luego también conté que cantar una canción más tranquila porque tampoco pero no es un no le hace falta a no pierde la voz IP Miguel Ángel encabezar una cosa fantástica que es que si tiene que cantar tranquilo cantan muy tranquilo si tiene que apretar aprieta sin cambiar de voz cosa que también es muy difícil y sobre todo no está todo el rato a ver si yo demuestro lo bien que canto y lo que yo podría apretar eso es una cosa bastante difícil de encontrar casi toda la gente que canta bien está deseando demostrarlo en cada rincón es un es un realmente una propiedad de haber cantado mucho de haber oído muchos discos de pensar bien lo que están haciendo

Voz 0313 43:57 sí fíjate en los discos de uno y otro eh hay sorpresas y hay cosas que salen del Camino de los dos carriles más más trillados por ejemplo lo que hemos escuchado hasta ahora todo lo que ha sonado del último disco de los cigarros poseer los cigarros en cambio si tú pones el disco es la primera vez pinches la primera canción dice esto qué es esto es para descolocar es un poco sino para atreverse con algo que hicimos la escucha con los fans vinieron gente los seguidores de la banda hacer con una escuchara hay que salir al disco estábamos en un estudio quién pero empezasteis con el tiempo mirándonos cara como diciendo en cuanto salga llamaba The Opera y a la vez quiero ser simpático con ellos claro no me quiero decir a malo Iñaki de la forma de cantar de de Miguel Ángel pues tiene una cosa a parte de eso de no cambiar la voz que no lo acaba de entender pero eso que muy importante que no que hay momentos donde en lugar de cantar hace que esté recitando y antes lo hemos lo hemos visto en directo pero se comprueba si pones la primera canción

Voz 22 45:32 las tres dominan el tobillo

Voz 0313 45:52 hay hace lanza veros a manera de decirlo cantar recitar vuelve a aparecer en de olvidarte pasó viendo la cosa se va animando pero el arranque de la raqueta aquel saber hacerlo también sí

Voz 6 46:25 arranca así no sabes de recetar ahora dicen recitar allí voy yo con James lo mismo con mis partes Si me gusta mucho venir a Valencia intentar recuperar a una poeta magnífica poquito olvidado hoy quién sabe por qué razones que seamos María Beneyto y que nació en Valencia en el año mil novecientos veinticinco Se fue a Madrid volvió cuando volvió justo en la época de la Guerra Civil

Voz 1393 46:47 el por razones que por necesidades de de su familia entró en relación con algunos de los escritores más importantes de Valencia con Joan Fuster con Vicent Andrés Estellés

Voz 6 46:59 a publicar rápidamente a la empezaron a lavar Vicente Aleixandre Gerardo Diego Max Aub tenía una particularidad es que era una escritora absolutamente bilingüe desde el principio en el año mil novecientos cuarenta y siete el número que se llamaba Canción olvidada en el setenta y siete uno Casanova pide Feeri de San en el año cincuenta y dos publicó un libro que se llamaba al Travel y uno que se llamaba Eva en el tiempo a partir del año cincuenta y tres sigue haciendo lo mismo por una parte poemas de la ciudad por otra parte Rat Razzie al aire incluso narrativa una novela Se llamaba antigua patria otras llamaba Madonna FORTA por cierto magnífica era una criatura múltiple que es como se llama uno de sus libros del año cincuenta y cuatro yo múltiple plural amigos míos no soy nada soy todo soy aquella que se quejaba adiós de no ser río Isère Mar ser clamor y no palabra ser calle de ciudad sino sendero cerco colmena y no ser sólo una abeja guardó silencio muy largo entre el año mil novecientos setenta y siete el año mil novecientos noventa y fue recuperada por la Generalitat Valenciana cuando le dieron el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes con la publicación de su poesía completa la reedición de algunos algunas novelas por ejemplo unas llamaba regreso a la ciudad del mar que es esta la ciudad del mar en los años de la Guerra Civil y a partir de ese momento que hizo pues lo mismo un año publicaba Després de soterrada la tendré esa otro año publicaba nocturnidad y alevosía año publicaba hojas para algún día de noviembre otro año publicaba de Lake al insomne de la ida en conjunto

Voz 1393 48:30 creo que es una gran lección para los que nos quieren

Voz 6 48:33 vencer de que una lengua SLO contraria de la otra los que creen que quieren convencernos de que quién ama a un país no puede amar a la vez a otro país pertenecerá a los dos están equivocados

Voz 0752 48:48 pero llegó el momento de retirarse la mujer

Voz 6 48:52 el día muy poquito de casa sólo Pallola peluquería seguía siendo muy coqueta por cierto tenía vértigos y demás acabó en una residencia y murió a los ochenta y cinco años en el año dos mil once hace no tanto demasiado poco tiempo para ver la olvidado yo quería que escuchábamos cómo sonaba eh la escritora cómo sonaba a María Beneyto en castellano valenciano y en castellano por ejemplo

Voz 39 49:20 soy yo tantas mujeres de mí misma están viviendo ni tantas promesas tantas desolación ese amarguras tanta verdad que no me pertenece Diez veces siete y una más fui once mujeres de cristal que se irrumpieron en mi en mi se quedan enterradas calcinadas algunas otras libres de escoger un final yo soportando las muriendo me con ellas como ella se morirán conmigo once mujeres en donde estoy salen a escena junta se despiden por Milla acusan al Ministerio de tenerlas con fuerza encadenadas las unas a las otras yo renuncio en su favor a lo que me a ella serán así mi sustituta soportarán mejor el menosprecio y hasta quizás pondrán la otra mejilla vuestras manos sucias no me importa me despido que Dios os de la vida que merecéis y a mí me del descanso de no pertenecer a vuestro mundo brutal mata

Voz 6 50:06 lista hipócrita y cobarde once mujeres os dirán que lloro esperarán que me aplaudamos la vida así suena María Beneyto en castellano y así es como suena en valenciano otro datos nadie

Voz 1393 50:20 yo sí

Voz 0313 50:21 la escritura vino llegue me serlo un mil criatura un silenci mes compacta Tomeu tan caros Camins David escudo adeu Pellón mute Joan Fageda is arena iba lenta yo estoy plena da pánico trastoca lenta Prison sens Reus pregones en Force India Pau el Barça compra o Abdu leen o las clavo el son aquellos que tanta fama Eyries Falls os gocho el hombro la tensa que clama yo no sé quién lúpulo aquí aquesta Dafoe canon partan Promálaga para exhibirlos Compains tan soterrar Dámaso Iregua dada Men sempre en guerra nos diga venid a la mort pronto mi no sabría castigo Amorim al Fort no es saber Julie para Baviera marea una gran poeta de Valencia

Voz 22 51:39 cáncer los di Mare eh nada

Voz 0313 52:33 me encanta los viernes que conseguimos juntar en La Ventana de la música a dos grupos a dos personas a dos maneras a dos estilos porque vamos cambiando del paso y de identidad ahí es un auténtico gustazo es un auténtico placer hoy en Valencia estamos con Santa y los muchachos íbamos a cerrar esta tercera hora de programa con los cigarros en directo luego seguiremos con la agenda los viajes con Paco Nadal la compañía con Emma Vallespín os pero la gente que ha venido aquí a compartir una tarde de radio de verdad a tot cor ultísima gracias

Voz 47 53:20 con sólo el movimiento

Voz 17 53:58 pues el tupper quiero tocar y me preguntó si esto es un juego como una tempestad empujan no me al batiburrillo las tu vida y de Mercer que ver si te deja que el y tu pensamiento Alfil no has vuelto conseguir que mis pies ya dan tanto que en el suelo eso lo que era estar cerca de te parece la me me after que es un hito pensamiento al deja no era arranque

Voz 32 56:14 a punto

