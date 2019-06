La Ventana (28/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete a las seis en Canarias la última hora nos lleva

Voz 1050 00:08 hasta dos incendios el primero en Toledo donde el fuego ha obligado a desalojar a los vecinos de varias urbanizaciones ser Toledo Carmen García adelante

Voz 0133 00:16 las llamas se han originado sobre las cinco de la tarde en un paraje de pinares situado a unos cinco kilómetros de la capital toledana conocida como Labastida fuentes del Ayuntamiento confirman que la zona están trabajando seis medios aéreos dos dotaciones de los bomberos municipales además de efectivos forestales también han sido evacuados vecinos de urbanizaciones cercanas fuentes municipales informan que hay vías cortadas de acceso a las urbanizaciones por lo que hay residentes que no pueden acceder a su vivienda profesionales evalúan en estos momentos las dimensiones de las llamas la columna de humo que se ha generado es visible en varios puntos de la ciudad y a los cuarenta y un grados que tenemos en Toledo en estos momentos se suma el viento con rachas de hasta cuarenta kilómetros por hora que están dificultando el control del fue

Voz 1050 00:57 no nos vamos ahora a Huesca donde otro incendio ha obligado también a desalojar la plataforma logística de la ciudad llenos vamos FLA Fran Montaner

Voz 0313 01:06 desde media tarde el incendio forestal de grandes dimensiones

Voz 3 01:08 los originado en las cercanías de la ciudad de Huesca ha obligado a desalojar por precaución toda la plataforma logística de la capital altoaragonesa las llamas habrían aplacado a unos veinte metros de la factoría de Guy Puff una de las mayores empresas de la zona y la primera que fue desalojada por el momento no se han registrado afecciones directas a naves u otras construcciones de la plataforma pero sí podría haber afectado a alguna edificación agrícola el origen de las llamas podría ser una cosechadora que estaba segando los campos próximos a la plataformas

Voz 1050 01:36 seguimos pendientes también del incendio de Tarragona en los próximos minutos el conseller de Interior Miquel book hablará ante los medios para actualizar los datos el último que tenemos es que el área afectada por el fuego supera las seis mil hectáreas y que este incendio aún no está controlado cambiamos de asunto la justicia va a llevar a juicio a los fondos buitre que compraron la vivienda pública de Madrid cuando Ana Botella era alcaldesa Carolina Gómez

Voz 0821 01:59 la justicia ordinaria dado un paso más en la causa abierta por la venta de vivienda pública fondos buitre el Juzgado de Instrucción número treinta y ocho de Madrid ha abierto juicio oral contra los dos responsables de esa operación el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda en la época de Botella y el apoderado de Fidel están acusados de tres delitos malversación prevaricación y fraude la decisión se suma al auto que avanzan los ayer en la SER de medidas cautelares que imponía a esas dos personas términos Rey Alfonso Benavides una fianza por responsabilidad civil de veintinueve millones de euros similar al perjuicio que se pudo ocasionar a las arcas municipales el juez prohíbe además al fondo buitre enajenar esas viviendas sin advertir expresamente de que el destino de las mismas depende de lo que decidan los jueces al final del proceso

Voz 1036 02:39 deportes iban Álvarez qué tal Nacho buenas tardes en menos una hora las ocho España Gran Bretaña segundo partido para las chicas en el Eurobasket femenino Jorge Lorenzo estará tres semanas de baja tras caerse en los libres del Gran Premio de Holanda de motociclismo ya las nueve Argentina Venezuela en los cuartos de final de la Copa

Voz 1050 02:54 diga es todo se quedan con La Ventana la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a las ocho las siete en Canarias en tiempo de hora25 con Ángels Barceló

Voz 0313 03:11 la Ventana con Carles Francino pues después de las noticias lo de cada viernes la agenda

Voz 0313 03:32 en mayo Espinós buenas tardes buenas tardes tengo la sensación que en este viernes deberíamos esforzarnos por hacer un listado de propuestas que incluyan una cierta climatización campo algo de aire acondicionado pues venga empecemos

Voz 4 03:46 a Berna

Voz 5 03:51 el Met

Voz 0313 03:54 tú una magnífica excusa para visitar el Museo del Prado que hasta finales de septiembre muestra la exposición Velázquez Rembrandt Vermeer miradas a fines

Voz 1758 04:26 en el siglo XIX es cuando se empiezan a crear los museos en Europa cuando se empezará a crear los departamentos de Historia de la historia del arte europeas o no y en ese momento los europeos estaban muy en la labor de buscar diferencias entre ellos y lo estaban porque habían empezado a viajar viajaban buscando diferencia como hacemos todos todavía no con ese prisma se acercaban a la pintura buscaban en un Zurbarán por ejemplo es un Rivero velas que es lo que era diferente de todo lo demás con ese prisma con esa especie prejuicio a priori pues es lo que buscaban y lo que encontraba pero de hecho la realidad es que los conductores de los dos países europeos cuando pintaba un idioma muy compartida

Voz 0313 05:02 aquí el arte como la música o no ni fronteras ni límites ni naciones ni leches nada claro

Voz 0564 05:06 de nada ellos ponían la mirada en los mismos temas hilos retrataban de manera similar por ejemplo los retratos de los pintores holandeses y españoles de la época son parecidos la vestimenta pero también las posiciones de los protagonistas y sus gestos unos y otros artistas sentían afán por humanizar los asuntos que pintaban y tenían querencia por las naturalezas muertas muy austeras de todas las obras al comisario de la exposición le hemos puesto en un aprieto de quedarse con una de estas miradas afines

Voz 1758 05:32 llevo aquí en el museo veinte años y ocho montones de exposiciones y esta es la que mejores obras tiene seguramente de calidad de prestamos en la última sala de la exposición allí un se cuelgan juntos Un paisaje de la ciudad había Medici que él pintó una casa que estaba un edificio que estaba en obras con personajes que no hacen gran cosa haciendo cosas casual es digámoslo cotidianas cuelgas justo al lado de un Vermeer el que se ve algo muy parecido una vista de una casa en del

Voz 6 05:57 un cuadro muy parecidos pintados por artistas que nunca pudieron verse ni conocerse en influir o tres son quizás sobre todo porque son maravilloso todos seguimos con arte ahora nos asomamos al Caixaforum de Sevilla

Voz 7 06:12 eh

Voz 0313 06:24 del Caixa Forum de Sevilla que acoge hasta finales de agosto la exposición azul el color del modernismo

Voz 0564 06:30 una muestra con obras poco conocidas de artistas muy conocidos como Picasso Holder o Rusiñol y que recorre toda la paleta de azules desde el lapislázuli pasando por el añil indio el cobalto o el cero Julio el azul fue más que un color para los modernistas el poeta Rubén Darío lo plasmaba ya en mil ochocientos ochenta y ocho en su libro de poemas y cuentos titulado azul hemos hablado con tres la sala García profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y comisaria de esta exposición porque el azul fue el color del modernismo

Voz 8 07:00 el azul a partir de el romanticismo se convierte en un color que en cierta manera comunica Estados que ánimo aquí en la época del modernismo el movimiento simboliza tuvo precisamente una gran importancia esta especie de sintonía de correspondencia con los colores y en concreto el color azul como transmisor de de melancolía y un estado de ánimo que tiene que ver con el mismo movimiento

Voz 9 07:37 pero también

Voz 0313 07:43 el cero es azul también yo lo identificables julio cuando estás mareado estás Julio color de la acera no pero es fácil también no no bueno vamos otra cosa saltamos es seguir a Mérida porque allí acaba de empezar el Festival Internacional de Teatro Clásico una cita que llega a su edición número sesenta hay cinco hijo como nos comentaba ayer Juan Ángel Vela del Campo en La Ventana de los clásicos arrancó anoche con la ópera Sansón y Dalila

Voz 0564 08:21 en una versión como lo elevan inclusiva inclusiva así porque entre las más de cuatrocientas personas que se suben al escenario hay miembros de diversos colectivos de discapacitados de la región la ópera se estrenó ayer quedan otras dos funciones mañana y el domingo además de la ópera el Teatro Romano acogerá hasta el veinticinco de agosto seis estrenos absolutos de teatro dos espectáculos de danza uno de la compañía de Rafael Amargo y otro del Ballet de Víctor Ullate el teatro clásico no sigue interpelado en pleno dos mil diecinueve que hace contemporáneo al teatro clásico se lo hemos preguntado a Jesús Cimarro el director del festival

Voz 11 08:53 por que las historias de escritas Agus mil años o textos que les escriben ahora pero con referencias a la historia hace dos mil años una historia ha cambiado muy poco en los grandes temas en los grandes problemas que existieran hace dos mil años sigue existiendo en la actualidad las grandes historias yo creo que eso hace que los clásicos sean contemporáneos

Voz 12 09:26 ya voy a Wii que Uruguay Juan

Voz 0313 09:43 más propuestas es nuestra agenda de cultura y ocio para el fin de semana la Fundación Mapfre de Barcelona acoge hasta el ocho de septiembre una exposición con la obra del fotógrafo Richard Leroy que no sé quiénes Richard Henrik

Voz 0564 09:55 fotógrafo inglés que usa para hacer fotografías la cámara oscura lo que conecta sus fotos contemporáneo Beato oscuro si con la técnica de los inicios de la fotografía su estilo es por lo tanto inclasificable singular nadie hace eso ya y con ello consigue una calidad técnica asombrosa con mucho detalle y profundidad porque usa la cámara oscura seremos preguntada al conservador jefe de fotografía de Fundación Mapfre a Carlos Bonet

Voz 13 10:16 ah bueno él era en principio el trabajaba en Glasgow el allí daba clase Si tuvo un profesor que viene señoras manejo de las cámaras de gran formato ir un poco por experimentar cuando la todavía estudiante utilizó la cámara oscura ser construye una cámara oscura que practicamente una habitación en la que se produce el proceso óptico de

Voz 0564 10:42 humano jamás las vacunas

Voz 0313 10:44 sin más tarde descubrimientos en La Ventana el forme parte de los azules y la Cámara oscura que por cierto no debe ser nada sencillo conseguir una foto con esto no

Voz 0564 10:54 para nada la técnica es súper complicada y conseguir un retrato de estudio exige tiempo mucho tiempo

Voz 13 10:59 los retratos tiene un tiempo la exposición muy largo de la sesión con la que está con el modelo fundamentalmente eh pueden llegar a ser un día completo hito ese largo tiempo de exposición crea un efecto muy sorprendente en el sentido de que el equilibrio la serenidad que tiene que mantener la personas para que está durante tanto tiempo siendo fotografiado llega una sensación de relajación y ahí se crea una especie de complicidad que hace que la fotografía transmita algo más que no sintonía retratos

Voz 14 11:39 sí sí

Voz 2 11:45 aquel que no pasa nada

Voz 0313 11:56 seguimos en Barcelona hoy y mañana en el pop español se celebra la segunda edición del festival maratón de música que se distingue por subir al escenario eso música claro pero también solidaridad

Voz 0564 12:06 sí cuentan en su cartel con DEC y llegue a la que estamos escuchando junto a aceptan gana otro de los que se subirán al escenario del festival o Alfred García un festival de música protagonizado como dices por la solidaridad el festival busca jóvenes comprometidos y tiene un lema el mejor camino hacia la felicidad es compartir los que acudan al festival van a tener la oportunidad de colaborar con diversas acciones solidarias en temas como el cambio climático la pobreza extrema a los derechos humanos y la igualdad de género el recinto cuenta con stand es como Médicos Sin Fronteras Cruz Roja o Pro Activa Open Arms pero además una parte de la entrada del festival es gratuita este canje a cambio de realizar acciones solidarias en la APP del festival Stefano Mataró One es el director del share

Voz 15 12:48 se pueden realizar acciones solidarias a través de un clic sin gastar dinero pasa derecho puntos los puntos los puede escanear para gana después dos por uno para el festival llevase dos entradas a perecedero uno o o entradas de otros eventos musicales y otros festivales que se nuestros colaboradores pues ya animamos la gente hacer al buena sesiones hay que la puedan hacer sin gastar dinero pues que mucha gente quiera irá pero no puede gastar el dinero y además llegamos como premio les damos su música Isaura entonces favorito

Voz 16 13:24 a quién tu butaca reserva

Voz 5 13:29 gracias

Voz 0313 13:34 vamos a cambiar de música porque los viernes ya sabemos que es el día de los estrenos en el cine

Voz 17 13:38 Andalucía Japón quiero viajar

Voz 0313 13:42 esto que escuchamos forma parte de la banda sonora de una comedia que se estrena hoy mismo que los Japón que protagonizan María León y Dani Rovira eh

Voz 2 13:52 emperador no dejó decía este es vuestro yo sé que el nuevo emperador de Japón

Voz 0313 14:04 bueno esto tiene pinta de lo que viene sí sí

Voz 0564 14:06 el protagonista es Paco Japón un vecino de treinta y siete años de Coria del Río que un buen día sin comerlo ni beberlo como en toda buena comedia Seve junto a su mujer convertidos ambos en los nuevos emperadores de Japón los Japón es una comedia familiar que pone el foco en el choque cultural que sufre esta pareja andaluza al llegar al país nipón algo parecido a lo que le pasó al director Álvaro Díaz Lorenzo durante el rodaje

Voz 18 14:28 yo tengo la gran suerte con El Sadar diez días el Tokyo que eso es un una actividad tan espectacular tan suave tan grande el contraste con Coria del Río un pueblo pequeña la adecuada Chivite como era noche y el día esto tanto visualmente como para los personajes era muy agradecido tuvimos la suerte de jugar con esos choques tanto visuales como culturales como gastronómico incluso musicales todo era mundo totalmente distinto

Voz 12 14:53 ese récord frío

Voz 0313 15:03 con lo que los Japón va a ser la comedia del verano si tiene pinta

Voz 0564 15:06 y en eso el director tiene experiencia porque hace dos años su película Señor dame paciencia fue de las más taquilleras los protagonistas son una apuesta segura pero ojo con los secundarios

Voz 18 15:15 que yo quería compagina caras conocidas con cara fresca tenemos hay que Castiñeira ajustamos Bocanegra distinta mí que son su primera película hicimos un casting muy grande y luego río Matsumoto que va a hacer la revelación de la peli japonés que lleva treinta años viviendo en Triana eso en Japón andaluz es otro de los protagonistas de la película

Voz 19 15:44 sí agregó

Voz 0313 16:03 lo peor una recomendación literaria a quién podemos pedirle consejo esta semana hemos

Voz 0564 16:07 a la librería café Ateneo en Palencia Jacobo Vaquero es su librero

Voz 20 16:12 la última novela de Juan José Millas en la editorial Alfaguara es una novela divertida en la que un a medida que vas leyendo barriendo es una novela escrita como si fuera un diario el autor de la novela despliega toda la capacidad de expresar día a día y siendo consciente de si me hubieras miedos hipocondríaco Se ríe de todas de todos sus miedos hice uno mismo con un humor bastante ácido

Voz 16 16:44 aquí

Voz 0313 16:52 penúltima parada de nuestra agenda de la cultura y el ocio el plan para niños

Voz 0564 17:16 bueno en plan familiar no estoy

Voz 0313 17:18 de niños también esta semana vale musicales de una

Voz 0564 17:21 musical lo que suena es el de Billy Elliot que está representando en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid desde hoy hasta el catorce de julio inspirándose en lo que se hacen los grandes musicales de Londres se unen a las Keep Week que consiste en que con la compra de una entrada de adulto recibimos de regalo una de niña o de niños de la misma categoría ya está otras dos más a mitad de precio para menores de dieciséis años José María cámaras productor del musical

Voz 22 17:44 este año solamente este año en Billy Elliot segunda temporada hemos tenido base cuarenta mil niños y niñas a lo largo de la temporada camaleón grupos generalmente me dio con sus padres que los niños en Billy Elliot se encuentran reconocido ser los protagonistas porque son los que protagoniza la obra es una obra en la cual realmente hay un despliegue de amistad que es un bálsamo para los niños y es una obra la cual además ellos aprecian que a través del esfuerzo se puede conseguir lo que de manera que los niños ya por fin niños y niñas en cuenta que lo musicales también forma parte de su vida

Voz 2 18:18 Berry

Voz 0313 18:22 teme

Voz 23 18:22 cada la cada

Voz 2 18:26 qué

Voz 0313 18:27 si la última propuesta tiene que ver como siempre con la música con los conciertos estamos en temporada alta de festivales así que hay mucho donde elegir

Voz 0564 18:34 si mañana se celebra en la Sierra de Gredos el Festival Músicos en la Naturaleza que reúne a Rod Stewart a los Water y Rulo contra más seguimos con las Noches del Botánico en Madrid hoy está Andrés Calamaro y mañana Zara

Voz 16 19:08 qué dirá

Voz 0564 19:14 terminamos con con la pegatina que estarán el domingo por la noche en Gijón Yvonne

Voz 25 19:18 ha de sentir Gaia tocar Adena

Voz 26 19:22 tú seré

Voz 25 19:24 sí porque ya

Voz 5 19:40 Yves hola otros el sí pero trata de hielo y fuego cantándola

Voz 0313 19:54 acabamos con la música con los conciertos como de costumbre siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 0867 20:52 Nos tienen acariciando con los dedos los cuarenta grados que marca el termómetro de la radio en Gran Vía es viernes disculpen pero con este calor no apetece decir hola buenas tardes surte que tienen esos primeros afortunados de la primera fuga del verano Madrid busca Playa La Ventana de Madrid Javier casa buenas tardes a todos también a los que de pronto estarán de descanso de momento descansan en un atasco esto cuando viajábamos en un mil cuatrocientos treinta era mucho peor sin aire acondicionado sin dirección asistida sin autovías así que lo primero vamos a la DGT para actualizar la situación en las carreteras con una tarde que ha sido y está siendo muy complicada Tráfico Nerea Fernández mejora algo la situación buenas tardes

Voz 30 21:33 buenas tardes poco a poco se va normalizando esa situación del tráfico en esta primera operación salida del verano ya sólo encontramos complicaciones en las salidas de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama Illa Cabrera en la A tres en Villarejo de Salvanés Fuentidueña de Tajo y en la A seis en El Plantío Illa Rozas además dificultades en la M cuarenta en balde Marín dirección A seis en la M cincuenta en Boadilla del Monte en Las Rozas sentido también esa autovía de La Coruña

Voz 0867 22:00 esta ola de calor se va a mantener hasta mediados de la semana que viene pero lo peor lo vamos a pasar entre hoy y el fin de semana temperaturas que van a superar los cuarenta grados Icon noches tropicales en las que va a resultar complicado conciliar el sueño meteorólogo Jordi Carbó qué tal muy buenas tardes

Voz 0978 22:14 buenas tardes el fin de semana ya no subirán más las temperaturas pero apenas bajarán de manera que seguirá haciendo mucho calor según la Agencia Estatal de Meteorología hoy hemos alcanzado los cuarenta y dos grados en Alcalá de Henares cuarenta y uno en el aeropuerto de Madrid el fin de semana máximas todavía alrededor de los cuarenta mínimas por encima de los Veinticinco el domingo igualmente pasaremos de los XXXV de máxima en la mayor parte de poblaciones muchas horas de sol durante todo el fin de semana durante las tardes

Voz 0867 22:43 un poco de viento gracias Jordi en toda la región se han prohibido los trabajos mecánicos en las zonas agrícolas y quédense con un dato más la afluencia a las piscinas se ha disparado esta semana respecto a la semana anterior tiene lógica casi un cuatrocientos sesenta y ocho por ciento más casi diez mil bañistas han pasado estos días por las piscinas de la Comunidad de Madrid

Voz 29 23:03 el siete de la tarde

Voz 0867 23:05 en tres minutos al Miley Villacís sucumben a la petición de Vox al menos parcialmente el martes

Voz 2 23:11 la ultraderecha Le pidió al alcalde que colgar la bandera de

Voz 0867 23:13 España en Cibeles porque no representa a todos no lo del orgullo Almeida ha cumplido su palabra ya cumplido también con su socio secreto ha puesto la bandera del orgullo en un lateral Illa de España junto a otra que ya había de spam

Voz 2 23:25 dice el alcalde que no debemos buscar tres pies al gato

Voz 31 23:29 niego la mayor respecto al que ya hemos orillado cuyo ellos lo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid pues no te parece difícil decir que sea orillado esa bandera en segundo lugar no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de Bosch estas una bandera que prácticamente desde el primer día que llega al alcalde en que ese pudiera confeccionar el podrá adquirir porque me parece importante que el Ayuntamiento de la capital de la nación frente a las acciones que están adoptando otros ayuntamientos de insultar a nuestro Estado de Derecho a nuestra democracia Madrid debe dar ejemplo de compromiso con España

Voz 0867 24:01 Almeida ha estado esta mañana en un acto con Aznar Almeida no ido al acto en el que se ha descolgado la bandera del orgullo sí lo ha hecho la alcaldesa Begoña Villacís de ciudadanos hoy es el Día del Orgullo la semana que viene el seis de julio el sábado que viene por tanto tendrá lugar la gran manifestación que va a recorrer como siempre el centro de Madrid extrema el capital en la Comunidad y han colgado la bandera en el balcón de la Real Casa de Correos y también en la sede de la Asamblea por municipios bueno la cosa va por barrios queremos ponerles dos ejemplos en Villalba el Ayuntamiento del Partido Popular ha puesto la bandera de España y una muchísimo más pequeña pero mucho más pequeña del Orgullo eso sí un avance teniendo en cuenta que en ese ayuntamiento el año pasado ni se colocó la bandera del orgullo e información de Raquel Fernández

Voz 1257 24:44 de una de las ventanas del Ayuntamiento juega esta bandera tímidamente junto a la de España que cubre la totalidad del balcón de la Casa Consistorial Se trata de un distintivo a cuyo acto de colocación ha acudido la alcaldesa del PP Mariola Vargas junto a representantes de la oposición local del colectivo LGTB y en la sierra escuchamos a la regidora y al presidente de esta asociación Pedro Echeverría

Voz 2 25:08 Mariola por estar el cimiento de lo que has hecho hoy es un gesto muy honorable

Voz 32 25:15 la verdad es el favor que os hago yo nunca he sido homófoba eh no no no no que no era necesario poner un símbolo aquí para demostrar que no lo era y ahora entiendo que sí

Voz 1257 25:24 desde unidas por Collado Villalba Se valora positivamente la colocación aunque su portavoz Sergio Asunción reclama mayor visibilidad debido a las dimensiones de la bandera

Voz 33 25:32 por la forma en la que la dispuesto las dimensiones de la bandera hay el lugar pues hacen pensar que que no tiene tampoco especial interés en visibilizar y en en en todo caso valoramos positivamente que por fin se haya exhibido en símbolos de de derechos civiles

Voz 1257 25:48 para esta tarde se ha previsto una concentración en Villalba con la lectura de un manifiesto en el Ágora de la biblioteca

Voz 0867 25:54 ni en Alcorcón sin David Pérez y con gobierno socialista este año a diferencia de otros la bandera ya no se oculta detrás de una puerta ocurrió en ocasiones anteriores Alcorcón luce ya la bandera del orgullo desde ayer ser marido este Belén Campos

Voz 1463 26:07 la bandera LGTB y vuelve a ondear en el balcón del Ayuntamiento de Alcorcón tras dos años consecutivos en los que estuvo colocada a la entrada del consistorio casi escondida por las reticencias de la anterior alcalde del Partido Popular David Pérez la alcaldesa socialista Natalia Andrés y anunció que la ciudad volvería celebrar por todo lo alto la fiesta del Orgullo después de que los últimos años y David Pérez tratara de visibilizar la bandera arco iris arrinconando la en el hall del consistorio en dos mil ocho tanto PSOE como Unidas Podemos Ganar Alcorcón criticaron al anterior regidor por incumplir los acuerdos plenarios que recogían que la bandera arco iris debía estar colocada a la vista de los Z

Voz 0867 26:46 este es el ambiente que hay ahora mismo en la plaza de Jacinto Benavente de la que parte la manifestación del Orgullo crítico una protesta que cada año congrega más personas del colectivo en una marcha alternativa a la oficial de la semana que viene y que sus organizadores consideran excesivamente politizada sobre explotada económicamente allí está Marta Alberca cuál es la fotografió ahora mismo Marta buenas tardes

Voz 0419 27:06 hola Javier buenas tardes ni los treinta y nueve grados que estamos teniendo esta tarde en la capital han impedido que cientos de personas vengan hasta aquí hasta la plaza Jacinto Benavente a manifestarse personas de todas las edades que han venido para pedir un orgullo más libre un orgullo que vuelva a sus orígenes y que no sólo se quede en la fiesta que dará comienzo la semana que viene hemos preguntado a algunos de los asistentes que porque vienen esto es lo que nos han contado

Voz 34 27:28 eso manifestación que busca como volver a los orígenes de manifestado los derechos no montar una fiesta que en veintiocho J siempre ha sido él a mi hija conseguimos uno nueve Ana María una clienta

Voz 35 27:42 nosotros venimos de cristales que es la Asociación de Familias sexuales aquí estamos aquí para defender los derechos de mis tres hijos

Voz 36 27:52 es una una revuelta como esta que no lo consideramos a la manifestación es muy necesaria y ahora más todavía pues con el un poco la entrada de ciertos pensamientos eh racistas LGT hobby

Voz 0867 28:08 pues el ambiente ahora mismo en el centro de la capital son las siete de la tarde veintiocho minutos tenemos una noticia de alcance del sector económico importante que trascienda los límites geográficos de Madrid Carlos Sevilla qué tal muy buenas tardes

Voz 1085 28:20 hola buenas tardes evitarlos hay novedades sobre la

Voz 0867 28:23 la acción de venta de Alcoa naufraga la operación según adelanta a esta hora la Cadena SER

Voz 1085 28:27 sí es una notita que da un vuelco a la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña ya Avilés el plazo para cerrar la operación terminaba este domingo pero el acuerdo se ha roto hoy este viernes en la reunión entre el alcohol y los sindicatos la empresa les ha trasladado que el fondo suizo Partner que era el elegido para hacerse cargo de las plantas no cumple las garantías financieras de quince millones de euros acordadas inicialmente este es un mensaje que la empresa también ha trasladado al Ministerio de Industria así que a esta hora la tinta de las plantas de Alcoa está paralizada estaremos pendientes de lo que pase en las próximas horas

Voz 0867 28:57 Bush operación en el aire no avanza hasta ahora la Cadena SER gracias Carlos Sevilla vamos a completar nosotros la crónica del día en Madrid a partir de dos sucesos el primero de esta misma tarde un hombre ha muerto apuñalado en balde Zarza el hombre presentaba varias heridas en su cuerpo no Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 29:11 qué tal buenas tardes Javier delante de su propia madre en cuando estaban juntos en la calle de San restituya al lado de un parque infantil así han asesinado a este hombre a la víctima un varón de cuarenta y dos años le han cosido a puñaladas un crimen que lo ha perpetrado otro hombre que después ha escapado corriendo en un primer momento la víctima recibido varias cuchilladas de frente y cuando ya estaba en el suelo su agresor le ha seguido apuñalando en la espalda el Samur ha intentado la recuperación cardiopulmonar durante cuarenta y cinco minutos ha sido imposibles ha certificado su fallecimiento los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones

Voz 0867 29:46 los suceso del día el incendio en una vivienda del barrio de Lavapiés en el número diecinueve de la calle Torrecilla del Leal los daños causados en la cubierta de de esa vivienda han obligado a realojar a los vecinos del inmueble afortunadamente las llamas no sean pro ha pagado a otros edificios y más cosas la justicia abre juicio oral contra los responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en la época de Ana Botella también contra los del fondo buitre que compraron más de mil ochocientos pisos públicos por debajo de su precio de mercado de momento la justicia limita la venta de esos pisos al menos en un futuro satisfacción entre los inquilinos de esas viviendas muchos de ellos de hecho tuvieron que marcharse de sus casas cuando cambiaron las condiciones también satisfacción entre los partidos de la oposición en el Ayuntamiento tanto de Madrid como del PSOE estos son José Manuel Calvo IP por nada

Voz 38 30:31 creemos que la las medidas cautelares apuntan a que la querella va a tener recorrido y esperamos que el resultado sea que aquella venta se produjo de manera fraudulenta que se pueda revertir el proceso

Voz 0867 30:44 que los inquilinos las personas que

Voz 38 30:46 hace confiaron en la Administración para tener una vivienda pública puedan seguir viviendo en ella en las mismas condiciones en las que estaban antes de que Ana Botella procediera

Voz 34 30:54 hola muy buenas noticias en este sentido primero por sexo decisión de de tribunales que cautelarmente pues para ver la la venta de las viviendas ya es un punto a favor y a partir de ahí pues que siguen todavía los trámites esperamos también pues la justicia tiene sus tiempos

Voz 0867 31:10 es un paso adelante para los afectados esta mañana con un gran despliegue policial se ha procedido en Parla al desahucio de uno a Madrid de sus dos hijos uno de ellos enfermo la presión de los colectivos antidesahucios no ha podido evitar el desalojo de Angélica la que han tratado de desahuciar en cinco ocasiones anteriores esta vez lo han conseguido SER Madrid Sur David Callejo

Voz 39 31:28 entre fuertes medidas policiales ha ejecutado el desalojo de Angélica una vecina de Parla que residía en una vivienda de la calle Alfonso X el Sabio junto a sus dos hijos de cinco y nueve años uno de ellos además con una cardiopatía congénita la afectada había ocupado ilegalmente un piso pero pagando a un tercero ahora al sexto intento ha sido expulsada medio centenar de activistas se ha concentrado en el portal y en el interior de la casa sin poder evitar el lanzamiento

Voz 40 31:59 hola buenos días

Voz 0313 32:02 en una acabaría bastante importante por su parte el gobierno local cuya contra

Voz 39 32:05 la de Vivienda ha intentado mediar con la comisión judicial analiza ahora una solución temporal para la afectada especialmente para este fin de semana

Voz 0867 32:15 en cuanto a las negociaciones políticas en la Asamblea todo o ya a la espera de que el próximo lunes inicie la ronda de contactos entre el presidente de la Cámara y los distintos grupos políticos hoy Gabilondo ha repetido aquí en la SER que su voluntad es presentarse presentar su candidatura para ser presidente de la comunidad Ángel Gabilondo esta mañana con Pepa Bueno

Voz 1169 32:32 es que más apoyos tenemos tenemos sesenta y cuatro votos y por el otro lado por lo que yo veo llamó eso otro lado porque así se ha presentado hasta ahora pues no no suman sin los doctores Bossi debe quedar muy claro que no hay otra alternativa que nosotros proponemos salvo que se quiera incluida votos

Voz 0867 32:53 en ese otro lado del que habla Gabilondo Ciudadanos en Madrid tanto Villacís como Ignacio Aguado han cerrado esta mañana filas entorno a su líder Albert Rivera C's que siguen las negociaciones con el Partido Popular su principal socio y única posibilidad de llegar al Gobierno algo que no sabemos si por un desliz Aguado ha dado por hecho esta mañana en presencia del líder de su parte

Voz 2 33:11 sí nos han traído hasta aquí nos ha permitido que vayamos a gobernar la Comunidad de Madrid yo me comprometo a hacer lo propio

Voz 0867 33:18 Ciudadanos negocia gobierno por un lado y programa por otro y lo hace con piezas bien conocidas del Partido Popular Ángel Garrido es uno de los negociadores lo avanzado esta mañana la SER del equipo de ciudadanos quién negocia uno de los que negocia las carteras del futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid son las siete de la tarde treinta y tres minutos

Voz 5 33:38 cinco

Voz 0838 33:54 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al largo colas Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel muchas mandarinas que siga que sigan cayendo no tanto estar muy rica Thaçi no me dices lo contrario cuanto resto noticias día

Voz 2 34:13 sí ya puedes ir contando abandonó el Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias no esto pero con Yago de Vega también en El Larguero punto es Cadena SER

Voz 17 34:33 en mil seiscientos dieciocho Jesucristo y misionero español Pedro se convierte en el primer europeo que llega las fuentes

Voz 42 34:41 lo de Gines suba aventura Segre aventureros tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 17 35:00 la red de sociales

Voz 0867 35:56 Casal el día del orgullo y en el año en el que el colectivo lo dedica los mayores queremos cerrar esta ventana con Rosa contándoles la vida de Rosa hizo setenta y cuatro años la historia de quién vivió una relación en silencio en tiempos en los que no se podía salir del armario yo real irá unión

Voz 45 36:19 encima de que yo era una mujer lesbiana

Voz 44 36:22 Ana o bisexual yo me

Voz 45 36:25 ya casado en el sesenta y seis con relación marital con hijos etcétera busco con doce entre descubro el mundo ante el lesbianismo un año después de haberme separado padre de mis hijos en el año setenta y ocho donde yo me encuentro con esta realidad yo quería decir lo estaban feliz persona había encontrado a una mujer estupenda que además eran una música fantástica Arona profesora esto Pen tenia una serie de cualidades para mí de belleza interior y exterior yo lo hice ella fue la que me dijo no podemos decirle a nadie eso está en peligro mi trabajo yo empecé a comentarlo con gente amiga mía que había sido amiga del matrimonio estás loca qué horror pero como con los seis hijos de una mujer dejado tomar una historia días y se fueron yendo poco a poco y solo me quedé un matrimonio maravilloso con el cual yo compartía una comunidad cristiana de base de esa comunidad tan bien tranquilos que no pasa nada yo de vez en cuando voy a volver a estar con vosotros para celebrar el acuarios día ese yo ya me dirán de tengo que ir lo peor para mí fue cuando me plantearon el tema de que yo tenía que negar que estaba con una mujer sino me quitaban los sino porque en aquel tiempo la patria potestad no podía ser para uno de los dos el que fuera gay o que fuera lesbiana tal yo no lo voy a negar pero yo voy a hablar con el padre de mis hijos Il que estaba ya con una compañera maravillosa también pues tuvo la generosidad de quedarse con cinco hijos por parte del al fin y al cabo era el padre de ellas

Voz 46 38:19 sí

Voz 45 38:19 queremos no nos tienen que ser reeducar no tienen que hacernos terapias de estas horribles a conducir hay que acoger hay que acompañar hay que ayudar porque ya hay una hay teatro norma que viene de siglos que de alguna manera esté impidiendo desarrollo diferente todo tiene su parte positiva y su parte negativa no todo es porque los lemas son terribles sino que también hay una responsabilidad personal se estado prevén en una parte digamos en la heterosexualidad ya resulta que también estaban en el lesbianismo quiere decir que yo soy bisexual tiendas alérgica con setenta y cuatro años de bienes ahora dónde estás pues en el tercer posición vete a saber

Voz 0867 39:15 la historia de Rosa Araujo es el resultado de la conversación que mantuvo con nuestra compañera Miriam Soto nos marchamos recuerden que la alerta por calor se mantiene durante todo el fin de semana en Madrid vayan con cuidado si se marchan de vacaciones disfruten nosotros el lunes estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete en horas de la sede en la Comunidad de Madrid aquí en La Ventana

Voz 37 39:35 hasta el lunes no venga venga

Voz 16 40:59 días

Voz 2 41:03 Paco Nadal con la que está cayendo de

Voz 0313 41:13 calor nos gustaría que Paco Nadal no saludara a esta tarde desde el Ártico algún lugar de esos helados que visita de vez en cuando pero me temo que no eh Paco Nadal buenas tardes

Voz 1679 41:23 con muy buenas tardes muy buenas y caluroso y simas

Voz 0313 41:26 dónde están bien pues mira

Voz 1679 41:29 ya quisiera yo estar es una plaza llevo en el cinco pero estoy en una región muy bonita a la que también ha llegado la ola de calor estoy la República Checa y estoy Moravia en una de las tres regiones que forman la República Checa este país tiene un maravilloso destino turístico que es Praga pero también hay gente eso sólo va a Praga y apenas conoce el resto del país no voy esta vez me he propuesto conocer una región más desconocida de estrés sea más Moravia es el sur sureste cuáles zonas para que siga la otra es bueno ya que bueno relativamente conocida porque y ciudades como Karlovy Vary o Chaikovski Crumb lo que son también incide muy bonitas y turísticas y la otra es Silesia no Moravia Siria digamos la menos conocida estoy muy cerca de la frontera con Austria esto está cerca de la frontera entre Austria y Eslovaquia y es una región pues muy Habsburgo es muy de castillos de Palacios muy barroca osea te sientes en pleno corazón de de lo que está de Europa no es me recuerda mucho pues eso a otros pueblos de detectó esta zona del antiguo imperio austrohúngaro es muy llana hay mucho viñedo los paisajes preciosos Gijón calor también que te mueres aquí XXXII XXXV grabarán llegado cero y eso es mucho para Moravia

Voz 0313 42:42 mal fíjate me estoy acordando por pura Tale que de Moravia era Mahler verdad

Voz 1679 42:48 sí yo no sé si es que aquí como las fronteras cambia cambia tanto a lo largo del siglo es checo pero yo no es el pueblo quien hacía yo no sé si es válida Moravia o al la edito en Bohemia no pero en cualquier caso si mal eres es de por aquí este chico de esta zona sur de de de check tenía

Voz 0313 43:03 quiero yo por si acaso te puesto un poquito música de fondo mira mira ahí está y con la música de Mahler de fondo Alert que has visitado hasta el momento Paco

Voz 1679 43:20 pues mira esta como te digo es una región con muchos pueblos bonitos y muchos porque encantadores que han conservado arquitectura el dieciocho el diecinueve barroca al romanticismo he visitado palacios como el de Helene dice es un palacio neogótico en este caso de la familia de los Lester Thein un hombre que hammanes Meshal rabia los mismos del país esté pequeñeces que será de la grande por allí tienen para hace fabuloso en un sí tiene esa Marlene dice que a su casita de verano en fin cabe Mi pueblo entero ahí pero sobre todo si algo me han impresionado antes de ayer estuve haciendo una ruta cicloturista sabes que yo soy muy alguno de que recorrer paisajes en bicicleta por el mismísimo Telón de Acero porque como te he dicho esta frontera sur de sequía era la frontera también de la Europa del Este y la Europa del Oeste para el siniestro ahora Mistral amparada del Telón de Acero separaba Chequia entonces la Checoslovaquia de austeridad y es muy cerquita donde estoy ahora mismo estuve recorrido ahora pues mira porque ves que la historia al final siempre acaba bien procuramos que acabe bien esa siniestra línea de alambradas electrificar desde la que murió tanta gente o y lo han asfaltado es un carril bici precioso que se puede hacer con el bueno el placer de tener a usted de un lado Chequia otro ir pasando pues bueno ese pasa por Checkpoint han conservado antiguas eh lugares fronterizos donde estaba la policía ha inmemoriales y muchos carteles recordando a la gente que murió ahí es una ruta cicloturista bonita por el paisaje la intensa ahí dura por la emoción de recorrer un paisaje Un paraje siniestro de la historia tan reciente tan reciente de Europa

Voz 0313 44:55 oye Paco si no me equivoco en la región de Moravia está una de las ciudades de la tercera más más grande de la República Checa que es Breno verdad

Voz 1679 45:05 sí está esa esa ciudad que nunca sabemos cómo pronunciar Boris el veneno de no no pues yo también siempre dije Breno y aquí resulta exige Brno Garneau eh Brno sin yo también me llevó al charco siempre dije es vernos Brno que se escribe B R NO de ahí nuestra dificultad para pronunciarlo si es la segunda ciudad más grande de de sequía cuatrocientos mil habitantes siempre en rivalidad con Praga pues poco pasa a con Madrid y Barcelona una ciudad muy interesante muy joven ser yo tengo la sensación siempre que voy hizo averno obrero de que todo el mundo joven universitario llena de planetas con mucho ambiente tiene un buen Castillo tiene una bonita catedral con unas agujas góticas es una ciudad casi todas la República chica te pediría donde se disfruta en la calle con cerveza que parece la inmigración aquí

Voz 0313 45:54 mire tiene tranvía escucharlo

Voz 2 46:04 la radio del tranvía de Brno eh

Voz 1679 46:08 grabado ayer mismo por la tarde en Brno que de un tranvía también son evocadores a mí me encantan las ciudades que han conservado que el sistema de tranvías ahora estamos recuperando los allí en España cuando nos cargamos instando ciudades de centro Europa nunca desaparecieron ahora es su sistema público de transporte muy útil y muy ecológico por el centro y me encanta el sonido de de nuestra

Voz 0313 46:29 oye alguna ciudad más que hayas visitado que quieras comentar de de

Voz 1679 46:32 Arabia pues pues mira así estoy ahora mismo en Colomer que es otra pequeña ciudad de veinte mil habitantes igual con una plaza yo esa llena de edificios se de de de del dieciocho y un palacio arzobispal grandísimo es prácticamente una ciudad esté claves fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y bueno para quitarme la idea de cómo es muchas de las escenas de Amadeus se rodaron ahí sabes que gran parte está rodada en Praga pero aquí también visitó también otra ciudad muy bonita que es la otra gran ciudad de Bohemia que se llama o los Mou que es también otra capital de otra región de Moravia y una ciudad también hay veces palacio renacentista es monasterios muy bonita esta zona eh me está sorprendiendo mucho

Voz 0313 47:31 Liga Paco si te parece para apuntalar un poco las recomendaciones de de este país que estás visitando la República Checa vamos a saludar a Marqueta Petric lo copa que es guía turística en la zona y que vivió unos años en España con lo cual podemos comunicarnos espero que perfectamente arqueta buenas tardes hola qué tal cómo estás hoy Breno hombre no gobernó como es finalmente

Voz 49 47:52 a ver con con acento a ver si se pronunciar para nosotros pues entiendo oye Marqueta que que añadiría

Voz 0313 48:05 a lo que ya nos ha comentado Paco Nadal de lo que ha hecho hasta el momento en su ruta de gente que quiera viajar por esa región que que no puede dejar de ver

Voz 50 48:12 bueno yo puedo confirmar todo lo que ha dicho Paco que es una región muy bonita muy muy amable con la gente amistosas con buena comida ahí monumentos por ecos tenemos aquí por ejemplo la villa tú has que está inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco bueno muchos monumentos más

Voz 0313 48:37 hoy siento como es una tierra de tradición vitivinícola ya antes has dicho que buena comida y demás qué qué qué tipo de vino es recomendable consumir ahí blanco tinto

Voz 50 48:46 sí aquí sobre todo el vino blanco porque el clima favorece a este tipo de vinos no tenemos tanto calor como en España por ejemplo para el vino tinto así que nuestro vino es el blanco

Voz 0313 49:00 en verano hay hay eventos concretos hay festivales de de de de música de teatro o de lo que sea

Voz 50 49:06 sí claro aquí hay muchos fragmentos tanto culturales como deportivos por ejemplo cada hago dos se celebra gran premio de motos en Brno en el circuito

Voz 0313 49:18 da históricos bueno

Voz 50 49:21 no hay eventos culturales también hay un festival que sería más moderno la capital o la ciudad en el centro de Europa es un festival Cultura sus pretextos culturales también con una competición de fuegos artificiales que bueno siempre no ganan españoles de

Voz 15 49:42 Allen está muy bien

Voz 49 49:44 bueno si es Woody

Voz 0313 49:47 Barqueta Paco quiere saludar a Marqueta decirle algo que

Voz 1679 49:49 va Marqueta que nada que muchas gracias por por su compañía estuve el otro día con ella que es una gran conocedora de Chequia pero también un gran conocedora España vivió mucho tiempo en L'Estartit y la verdad estoy veloz conoce también muy bien la que está la Costa Brava irá un poco apuntalar porque dice estando en el país de la cerveza sea la cerveza Pilsen se inventó aquí un pueblo que se llama piensen en la cervecería de Pilsen eh pues bueno esta región sur es más de vino no hay cosa que se agradece porque a mí me gusta mucho eso vinos blancos de centro Europa son deliciosos Imaz iba muy bien con la comida fuerte y contundente que por aquí en mucha carne buenas verduras también pero sobre todo mucha carne

Voz 0313 50:31 pues Marqueta muchísimas gracias por este ratito en La Ventana un abrazo muy grande

Voz 50 50:34 de nada hasta luego

Voz 51 50:50 tenemos una parte La Ventana de los viajes que no podemos ignorar que es la de los consuela de las consultas a través de buen viaje arroba Cadena Ser punto com tenemos un asco

Voz 0313 50:58 antes que han dejado grabadas oyentes de La Ventana la primera que nos lleva creo que a Vietnam es de Nerea

Voz 0268 51:04 hola Paco qué tal estoy Nerea llamó de Donosti bueno somos tres amigas si queremos hacer un viaje a Vietnam todavía no hemos cogido el vuelo pero la idea era ir a a al sudeste asiático en dos semanas entre octubre y noviembre bueno queríamos indicaciones un poco que que no recomendar a los que tenemos que ver qué rutas de senderismo hacer el problema que tenemos es que una de nosotras quiere hacer playas seguro gastos quizá queríamos hacer un viaje más metros pero más de andar y de movernos punto algo a otro así que nada hace unos días un poco qué podríamos hacer y también como modernos pues país si alquilar un coche ir en tren gracias

Voz 1679 51:43 bueno Nerea pues a ver en el grupo de esto en Vietnam siempre fabuloso en esa época los arrozales no estarán Verdes pero bueno es buena época no son lluvias como en verano que te diría que ver pues de norte a sur obviamente tiene gira jalón había Jalón es un clásico pero no pero también la zona en hindi hizo sobre todas la zona detrás en Cannes es una zona de orografía también impresionante parecida Jalón by pero con mucha menos gente allí podéis recorrer en barco también el río tampoco hay muchas cositas que hacer en la zona de GAM en el centro del país nos podéis perder ue es la ciudad imperial y una de las más bonitas Hanoi también es bonita pero no es perder web y luego que París también en su trazó la interesante ahí tenéis playas de tu amiga joya en pleno centro del país hay hay playas y en el sur el del Zar bueno pues desde Canto podéis hacer exclusiones muy interesantes Jo Chi Minh quizás eh a la ciudad menos atractiva pero bueno para pasar un día ocho mil antigua Saigón de no está mal y acercarnos a ver las los túneles de guerra de playas Permira viéndonos Un de destinos que la gente vaya a la playa pero tiene prayer bonitas en la misma ya de Jalón tenéis

Voz 4 52:56 no