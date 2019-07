La Ventana (01/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

decenas de manifestantes han conseguido entrar en el Parlamento de Hong Kong después de pasar varias horas intentando echar abajo la puerta del edificio con barras de acero el piedras

Voz 1258 00:19 buenas tardes sí algunos de los manifestantes han logrado irrumpir a la fuerza tras echar abajo la entrada del edificio

Voz 2 00:30 este es el momento en el que los más de diez mil más

Voz 1258 00:33 gestantes intentaban hacerse paso a las puertas de la sede del Consejo Legislativo de Hong Kong quiénes durante cuatro horas han provocado numerosos destrozos como dices con barras de acero ladrillos y piedras para destruir las puertas en las últimas semanas miles de manifestantes han salido a la calle para protestar contra la polémica ley de extradición en China lo que ha obligado a que se retire de momento el proyecto de ley que hubiera permitido la entrega de sospechosos al Gobierno chino

Voz 1454 00:57 los líderes europeos volverán mañana a partir de las once de la mañana para intentar desbloquear la situación en la elección de los altos cargos de las instituciones europeas la cita de ayer ha terminado después de quince horas sin acuerdo Pedro Sánchez con voz cansada definía así la situación

Voz 4 01:13 pues sinceramente eh

Voz 1787 01:16 necesitamos todos descansar y necesitamos todos reflexionar y ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante de el potencial riesgo de abrir una crisis interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo que tenemos que editar ID eh trasladar a la opinión pública europea que somos capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de las instituciones comunitarias

Voz 4 01:40 el Supremo pregunta Europa hasta dónde

Voz 1454 01:42 llega el alcance de la inmunidad de Junqueras el alto tribunal va a remitir esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión como máximo intérprete de la protección parlamentaria información de Javier Álvarez

Voz 5 01:51 pese a los informes contrarios de la fiscalía y la abogó

Voz 0689 01:54 hacía del Estado el alto tribunal ha decidido presentar una cuestión prejudicial sobre el alcance de la inmunidad de Yunquera los jueces preguntan si las garantías de los eurodiputados se extienden e incluyen la libre circulación de los mismos por el territorio europeo una cuestión prejudicial que les servirá para conocer el protocolo sobre los privilegios y las inmunidad es de la Unión Europea y su incidencia en la concesión del permiso de libertad solicitado por Yunquera el letrado de You quieras considera que esta consulta permitirá garantizar una aplicación uniforme del derecho en toda la Unión

Voz 6 02:23 con remite la ola de calor después de un mes

con remite la ola de calor después de un mes de junio con varios momentos en los que se han registrado varios récords de temperatura el inicio de julio nos va a dar un respiro en los valores máximos que van a bajar este lunes más de diez grados en el tercio norte

Voz 1 03:02 cadena

Voz 7 03:03 el Real Madrid

Voz 1454 03:05 los bomberos y equipos de emergencia siguen trabajando para

Voz 1915 03:07 extinguir por completo el incendio en Cadalso y cenicientas que hoy cumple ya cuatro días el fuego ha arrasado dos mil quinientas hectáreas en el que se considera el peor incendio que ha sufrido la región en lo que llevamos de siglo en la zona está Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 03:20 veinte con las descargas de agua desde el aire y también con los trabajos desde el suelo estos focos de Peña cenicientas van reduciéndose y con ello las miles de calorías que generan ese es uno de los principales problemas bajar la temperatura de las zonas quemadas acabar con los rescoldos que siguen inflamados porque el incendio continúa muy confinado pero el incendio continúa Pedro Rollán es el presidente regional madrileño

Voz 8 03:43 comprimido dentro del perímetro en tanto existan chimenea tanto exista cualquier eh pequeña baja por pequeña que esta sea lógicamente como digo no podemos saber dar tal cosa

Voz 0089 03:56 los efectivos contra incendios señalan que será la noche a la que abra de forma definitiva el control del siniestro y su posterior extinción como escucháis el viento arrecia

Voz 6 04:05 el Defensor del Pueblo ha pedido a la Consejería de Sanidad que

Voz 1915 04:07 forme sobre las custodias a pacientes psiquiátricos las urgencias de algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid la solicitud ha realizado esta institución tras la queja presentada por los sindicatos de trabajadores de seguridad y servicios que asegura que esta función debe realizarse por parte del personal sanitario Héctor Castaño su portavoz

Voz 9 04:24 vamos que él administra que en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pues ya eh pues no se escude en mentiras ni en falsas promesas sino que a Orán al Defensor del Pueblo eh Le dígalo

Voz 10 04:38 que considere oportuno que nosotros supongo que después tendremos

Voz 1454 04:41 corroborarlo en cuanto al tiempo han bajado ligeramente las temperaturas aunque las máximas siguen siendo muy calurosas de hasta treinta y seis grados en buena parte de la comunidad durante la tarde a esta hora tenemos treinta y cuatro en el centro de Madrid

Voz 11 05:00 hijos de dos jóvenes que no escapar que debido a golpe de mar

Voz 1454 05:21 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 13 05:28 cadena ese

Voz 7 05:30 servicios informativos

Voz 14 05:49 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes eh nunca hubiera imaginado que las hamburguesas y la homofobia tuvieron algo en común es verdad que en las dos empiezan por H eh pero más allá de eso tiene que haber alguna razón oculta que que a mi se me escapa la semana pasada fue en un McDonald's donde un macho alfa amenazó a un chaval que hay al grito de te voy hacer heterosexual a hostias empieza por hache este fin de semana ha sido la periodista Cristina Seguí una de las fundadoras de Vox la que ha lamentado que las coronas de los niños en el Burger King aparezcan los colores de la bandera arcoiris la bronca que ha tenido después en Twitter con el humorista Miguel Lago ha sido de aúpa pero eso eso ya me interesa menos me sigue intrigado la conexión con las hamburguesas pero bueno bromas aparte lo que me viene a la cabeza con estos episodios o con la atontado el Ayuntamiento de Madrid colocando la bandera de España hay desplazando la otra todo eso me lleva a una conclusión que creo que no está mal recordar sobre todo para la gente más joven los derechos del tipo que sean los derechos nos regalan se conquistan y luego hay que defenderlos cuando crees que ya está todo conseguido hay que volver a remangarse volver a defenderlos España hay desde hace años pese a quien pese una referencia mundial en la defensa de los derechos el eje TDI por eso el orgullo tiene tanto impacto por eso querer ponerle el orgullo de ser español como si fueran cosas incompatibles no sólo es rancio y casposo

Voz 1915 07:12 es que está condenado al fracaso o al menos eso quiero creer bien

Voz 0313 07:15 unidos a la venta

Voz 14 08:15 no

Voz 15 08:50 que la vida quiere hacer

Voz 14 09:20 eh

Voz 16 09:58 Isaías Lafuente buenas tardes como el buenas tardes horas arranca la semana

Voz 1915 10:01 bien bien bien en Valencia

Voz 16 10:03 lo pasamos en grande sí señor verdad un programa muy bonito me hablar de ciencia hay cosas siempre en el pasado viernes hablamos del futuro ya ahora en este lunes hablamos del futuro como si fuera el pasado no porque es que es tremendo donde están algunos todavía que parece que no llegaba al siglo XXI

Voz 0313 10:23 Sánchez Mellado buenas tardes cómo estás qué tal muy bien y es algo con las hamburguesas tú alguna no se o alguna teoría sobre esto no se territorio especial que no acabamos de

Voz 1915 10:33 con qué hacer en sus códigos qué pasa con eso Juanes yo creo que es donde hay mucha gente y donde se ven todo tipo de conductas no entre ellas las que menos nos gusta y bueno la verdad es que parece mentira que a estas alturas tengamos que estar con esto achacando cuando parecía superado

Voz 0827 10:49 el líder el líder muy sorprendente es muy sorprendente la actitud vándalo el que iba de negro y es muy sorprendente también la actitud pasiva el guardia de seguridad que estaba como un Brando yendo

Voz 17 10:59 tampoco como nuncio del Vaticano no bueno de Franco unos dicen que fue un dictador

Voz 0827 11:03 otros dicen que era un santo bueno pues esto era un poco lo mismo no un señor que está ahí y ante el agresor no toma una medida instantánea en el segundo cinco no espera ya que termina la conversaciones

Voz 0313 11:14 a falta autoridad seis que además el viernes te acuerdas lo estábamos en Valencia un ratito antes de empezar el programa nos llegó primero la imagen de la de la bandera desplazada de la fachada del Ayuntamiento de Madrid y al cabo no un ratito antes habíamos visto el vídeo del

Voz 1915 11:27 del Mc Donalds y llegó al municipio todavía queremos tengo que reconocer creía

Voz 1362 11:33 en fin porque me parecía tan increíble

Voz 1915 11:36 pero no resulta que era que todo la bandera dices no no el otro del burguer lo de la bandera no está mal es que bueno

Voz 18 11:41 a grabado era realmente pollo escribe en el periódico

Voz 0313 11:45 con una columna Juan Soto Ivars muy recomendable donde hace esa contraposición falsa

Voz 5 11:49 qué orgullo orgullo que dices hombre por favor

Voz 1915 11:52 claro que es una redundancia porque la bandera constitucional está en el mástil correspondiente al Ayuntamiento de Madrid osea que lo haría que te da otra es ex Efrén es propaganda

Voz 0827 12:01 no en el Ayuntamiento de Madrid no es ni es la municipal ni la autonómica ni la europea pero ya una española había entonces poner otra de abajo bueno pues así podemos seguir empapelado todas esta mañana en los titulares del futuro

Voz 0313 12:13 serio decorativo uno de los titulares es están poniendo

Voz 0827 12:16 las banderas de España que ya desde lejos parece una señera y los de extrema derecha están de los nervios aquí en Madrid no hay que tener un poquito de cuidado con forrar las cosas de banderas ya hay una y es lo que debe haber además es obligación creo que siempre ha estado ahí no han llegado estos irán puesto la bandera de España en el Ayuntamiento de Madrid siempre ha estado

Voz 1915 12:33 yo creo fíjate que que no la quitan ahora por vergüenza torera osea por decir bueno hay seguirá estos días no pero yo creo que son conscientes de su ridículo y habló de Almeida no habló de Vox habló tal medida creo que es consciente de su ridículo

Voz 0313 12:45 Pedro Antonio veguería Emilio Hernández Diego Zúñiga buenas tardes a los tres bienvenidos a La Ventana

Voz 1915 12:50 buenas tardes desde distintas trayectorias

Voz 0313 12:52 mientras Pedro Antonio tiene setenta es arquitecto técnico es librera tiene cincuenta y nueve Diego quiere ser actor aunque de momento está una agencia de publicidad que no estaba

Voz 17 13:00 bueno lo de actor bueno correcto avioneta que

Voz 0313 13:05 tiene veintisiete bueno estas una conversación que queremos mantener en una semana en unos días tan especiales como estos desde miradas muy distintas que yo empezaría pero la más veterana la de Pedro Antonio no una mirada que nos lleva unos años donde esto que ahora nos llama la atención con una cosa casposa rancia de imagino imagino que debía estar a la orden del día no

Voz 5 13:26 sí pero no era una cosa casposa madera una cosa horrorosa realmente era horrorosa porque realmente no podría significar te ningún sentido vivías completamente cerrado yo me enteré que existía la palabra armario cuando realmente empezó lo de Stone Well esto aquí

Voz 1915 13:44 España yo estaba encerrado sí pero

Voz 5 13:46 no me daba cuenta de que yo estaba encerrado en un armario estaba cerrado el mismo sin referencias de ningún género sin posibilidad de decir pero yo soy Ravi hizo honor soy normal porque eso es lo que hacían creer eh la gente cuando pedía auxilio como era embistió pues pues era así tan presente que yo soy de Zaragoza es una ciudad como he dicho siempre muy Mariana y muy Pia pues pedía auxilio al cura lógicamente el cura te decía unas cosas que en fin no voy a repetir porque casi me dan vergüenza prefiero olvidar las pero eran verdaderamente obtusa era Toxo yo estuve verdaderamente encerrado en mí mismo hasta prácticamente empezar mi carrera en Barcelona entonces empeorando ubicar en Barcelona tuve tres años es decir bueno yo soy así eh sacado ya está punto

Voz 0313 14:36 todo ello a la Universidad Diego es como tu historia también un poco no es como no sé si abre una puerta o una ventana o no sé porque motivo tampoco bueno es verdad que busca sales de tu ámbito Cazorla

Voz 13 14:47 al lado un pueblo de Jaén ya es verdad que cuando llega la diversidad es totalmente distinto un ambiente mucho más abierto encima cual yo fue una facultad comunicación que se pueda decir que el ambiente más abierto y claro no allí como que se disipan todos los problemas que haya tenido antes porque en Cazorla era más complicado digamos sí era especialmente complicado a la hora de que es un pueblo pero es verdad que yo por ejemplo nunca sufrí nada Judea compañeros tuve mucha suerte con el grupo de amigos que tuve

Voz 19 15:14 todo el mundo lo entendió bien apoyo me ayudó hoy no tuve problema con nadie la verdad

Voz 0313 15:18 no fíjate la diferencia de edad de la que estamos hablando en tu caso Miley que está en fase de la parte intermedia

Voz 6 15:23 sí estamos en la fase intermedia pero soy mujer soy era completamente diferente yo no les había poner nombre a lo que me pasaba cuando tenía trece catorce quince años cuando me enamoraba de Martina Navratilova que pensaba que las únicas lesbianas en el mundo eran Martina Navratilova yo pues no no les sabía poner nombre

Voz 20 15:44 tras algún referente al

Voz 6 15:47 lo que me iluminará por decirlo así recuerdo ir a la Casa del libro que está quién frente a la sección de Psicología Sociología a buscar esos libros

Voz 20 15:57 toros dónde podía encontrar alguna respuesta a lo que me pasaba o pero no hubo manera no hubo más

Voz 6 16:02 era de encontrarlas y por eso quizá tengo una librería su respuesta

Voz 0313 16:05 efectivamente fue poner una librería

Voz 6 16:08 en la respuesta la encontré en las dos librerías que que me salvaron la vida gays de Wong Kar Wai Wilde en Nueva York Londres porque yo a principios de los ochenta decidí que este país no era para mí que era tan oscuro tan blanco y negro y tan gris que que aquí no podía encontrar me sentía como que no pertenecía

Voz 0313 16:26 que de los ochenta hasta diciendo siempre

Voz 6 16:28 sí sí sí sí pero no sabía qué hacer con en con

Voz 20 16:31 Araba el modo de de acomodar

Voz 6 16:34 y entonces decidió emigrar yo tengo que decir que sí puedo decir que soy una emigrante por disidencias disidencias sexual porque yo emigré porque sabía que que aquí no yo lo que pensaba cuando era una adolescente es decir pero si yo no voy a casar con un hombre de qué voy a vivir claro eso es lo que me habían enseñado la sociedad la sociedad nazi y el colegio y al instituto a mí me habían que tú eres mujer terminan los estudios y quiero seguir estudiado pero luego es casarse y tener hijos no yo mi obsesión cuando era pequeña era de qué voy a vivir yo tengo que sobrevivir yo solita no todo eso te genera muchos traumas te genera una autoestima va completamente deshecha por decirlo así y claro reconstruir auto estima de construirse como mujer heterosexual y volverte a construir como mujer lesbiana feminista y no se daban las circunstancias en España en aquella época para poder hacer eso entonces tuve la suerte o quizá la valentía no se de de de largarse por decirlo así de emigrar y encontrarme en el camino

Voz 1362 17:30 es verdad que estamos hablando de dos generaciones las estamos viendo en directo aquí parecen dos mundos que Diego tu a tu armario si es que lo has tenido ha sido muy chiquitín enseguida las abierto

Voz 6 17:40 sí pero es verdad que hay un

Voz 1362 17:43 la generación que ha nacido con la ley de del matrimonio igualitario y aprobada yo es verdad que hay una generación sin armario o por lo menos no el armario que tenía siete llaves de antes es un armario más Fran que hable es emocionante ver a

Voz 21 17:59 habiendo a dos generaciones sigue habiéndolo eh pero sin el tamaño es incomparable yo hablo por por la experiencia cercana

Voz 1362 18:06 cercana en los institutos hay o las institutos por lo menos

Voz 21 18:10 las generales hay una una orientación en el

Voz 1362 18:12 que los chicos pueden pueden ir sobre comentabas Tommy Lee Decca que a quién se lo contabas adonde adonde habías ahora tienen referentes aquí estamos aquí tenemos a referentes en persona referentes en persona en la que los chicos se pueden reconocer yo creo que esos quince años veinte años son no dos generaciones sino sino dos planetas

Voz 5 18:32 sí pero fíjate fuerte algo muy importante yo ahora razones en fin que son muy largas de explicar

Voz 1915 18:39 acabo coordinando un grupo de Mallorca sí

Voz 5 18:42 no somos aproximadamente unos ciento cincuenta personas que si tenemos en cuenta que la población de Madrid el diez por ciento tendría que ser gay me faltan muchos gays allí metido en sobres da bueno pero es que el problema está que incluso entre esas ciento cincuenta personas las veinte o treinta que vive los martes a nuestras reuniones culturales hay gente que está todavía dentro del armario que no sea azul que no se acepta en a sí mismos que todavía piensas que son bichos raros eso es muy grave e la vida pasada nos ha dejado una huella muy profunda vamos a ver yo nombras que ahora quiere valiente tampoco sea yo todavía tengo algo que en fin que me freno eh o sea yo sería incapaz de vamos yo me casé estuve treinta años con el que fue mi marido me casó además Pedro Zerolo empeñe como en Aragón es lo conseguí pero perfecto pero se ve murió era de mala calidad mira por cierto era era de ascendencia de tu tierra te has bueno pero realmente sigo teniendo fuerza yo no hubiera sido capaz de salir con Eusebio después de casarnos cogido de la mano bueno no voy a mentir hubo un orgullo que paseando unos por sueca dame la mano porque voy a sentirme libre de una vez por todas pero realmente hasta ese punto llega es que es absurdo bueno

Voz 6 20:00 cómo fue interiorizado también es lo que más nos ha costado a gays y lesbianas no quiero decir eso

Voz 1915 20:05 eso lo sé pero eso es una

Voz 6 20:08 homofobia que quizá en personas de tu edad pues no han tenido esas herramientas que se tienen que tienen ahora los jóvenes como tú bien decías que tienen los jóvenes para agarrarse para agarrar Saro hecho es verdad yo lo noto por ejemplo la Feria del Libro de Madrid que yo tengo caseta cuando me vienen esas hordas de jóvenes que vienen en pandilla gays transporte héroes todos juntos no se les oye a mí me encanta escucharlos porque ahí es donde se nota que algo ha cambiado que algo ha cambiado que puede haber pasitos atrás pero yo creo que no va a haber una amar

Voz 0827 20:40 exacto Ariel pero el problema es eso que como te das cuenta de lo que ha cambiado este país precisamente es más fuerte lo otro no porque digamos que vosotros vivisteis en en un país en donde estaba legalizada la homofobia en donde era de manifestar vuestra identidad sexual pero ahora mismo no entonces ahora mismo hay muchos jóvenes que pueden pensar vivimos efectivamente en un país de libertad y de repente se encuentran con cuatro machos homófobos que se lo hacen pasar francamente mal

Voz 6 21:06 sí sobre todo ya no solamente son los propios gays y lesbianas los jóvenes y sus familias ese discurso ese discurso a lo mejor aún gay paso olímpicamente puede pasarle una lesbiana puede pasar es curso pero es importante los otros los que no sacos todo muchos años hacer pedagogía desde el activismo desde los colectivos durante muchos años tuvimos que hacer pedagogía para para hacerles ver quiénes éramos primero porque estábamos culto no los conocían el mayor prejuicio yo creo que el desconocimiento al no conocernos no sabían quiénes éramos tuvimos que hacer una pedagogía durante un montón de años en los medios de comunicación en las manifestaciones y cuál fue nuestra herramienta en la que nos llevó a la que nos ha traído aquí la visibilidad entonces es importante porque claro explicarle a tu madre a tu padre explica

Voz 20 21:52 hacerle a Cazorla en Jaén

Voz 6 21:54 a esos padres que de pronto tienen un crío con trece años se dicen ahí mi niño que es un poco rarito que hacemos

Voz 0313 22:00 aquello pasó eso Diego vas con tu novio de la mano tranquilamente al principio

Voz 13 22:05 bueno cuando empezamos la relación hace ya unos diez años que ninguno se atrevía vamos ni mucho menos en el pueblo por ejemplo yo estuve con él en Sevilla y en Sevilla a lo mejor si podíamos incluso podíamos salir también te pero a lo mejor llegábamos al pueblo oí amigos se quedaba ahí la cosa pero a lo mejor eso fueron los primeros años de redacción también cuando estamos asumiendo lo cada uno de nosotros

Voz 1362 22:25 el activismo no comentabas antes mili que que que bueno que habías pensado en retirar a tus aposentos ir pasar el testigo a otros

Voz 6 22:33 con el cincuenta aniversario de estamos ahora

Voz 1362 22:35 no pero está bien visto que nos podéis jubilar

Voz 1915 22:38 o sea que que la calle

Voz 1362 22:41 clama en el sentido de que de que parece mentira que tengáis que seguir militando en este en este activismo Diario casi Abel

Voz 6 22:50 yo sí yo lo pensaba es cincuenta aniversario de The Stone Well la librería pues está ahí yo tengo un grupo de gente maravillosa alrededor mío que todos tienen entre veinte y cuarenta años que bueno pues que están en la librería que mes son autores de algún libro de la editorial y todo yo decía ya yo yo decía ya teníamos aquí el relé digo esto son los que tienen que estas solo los que tienen que seguir pero sí la noche electoral por primera vez en vida se me saltaron las lágrimas ir recuerdo haber puesto en Twitter qué pereza osea sí señores yo pensaba retirarme un poco de de decir mira que vengan otros y que hablen y que cuenten sus historias yo la mía ya lo sabe todo el mundo no pero sí quizá lo mejor tenemos que continuar aquí otros cuatro añitos a ver lo que pasa

Voz 0313 23:33 yo qué tengo yo que tengo por defecto ser optimista antropológico que diría aquel creo que todo esto que ha ocurrido qué está ocurriendo tiene una parte positiva es que dibuja el cuadro con absoluta nitidez que es decir ya no hay nadie oculto ya no nos podemos llamar a engaño sobre los porcentaje a qué piensan que dicen que respetan que dejan de respetar ya sanos todo dónde estamos ahora a partir de ahí con los para mí la información es muy importante el otro armario tenemos lo exacto como tenemos los datos precisos ya sin complejos sirve para todo

Voz 1915 24:03 sabemos dónde estamos y somos más osea eso es evidente

Voz 6 24:07 sí es más pero ha sido una sorpresa ha sido una sorpresa sobre todo para mí no la sorpresa de bosque yo ya sabía que estaban y estaba en el Partido Popular recuerdo aquellos debates con el Foro de la Familia Benigno aunque un poco pues entonces sí sí lo recuerdo haber sido muy duros pero yo sabía que estaban ahí pero el alga mismo lo más sorprendido es la la actitud de Ciudadanos y el PP yo creí que el PP lo había entendido creí que había entendido nuestra lucha creí que había entendido lo que significa ser gay lesbiana lo que significa es la libertad de la persona para amar a quinto quiera pero pero hay dirigentes del PP que lo digo si ahí hay yo sé que sí

Voz 0313 24:44 por descontado pero están ahí prisioneros de la estrategia del momento y haciendo me permite haciendo un poquito ridículo en algún caso que lo decía antes luz verde de la bandera ridículo directo

Voz 6 24:54 ha sido el problema en sí porque claro no sabes cómo enfrentarte a ellos antes si yo recuerdo cuando Pedro Zerolo allí vamos a explicarlo en la ley de parejas de hecho después de esos cortes se lo has explicado vamos es verdad que entendían poco en aquella época pero yo creo que ahora ya sí y ahora dice que hacemos ahora como los convencerlos da

Voz 20 25:12 lo sea lo que no pueden hacer es derogar las leyes que existen ahora o no o no legislar por ejemplo la situación de los Trans qué hacemos con ellos vamos a negocie irán los colectivos a negociar con ellos porque yo creo que no se puede negociar nada hombres

Voz 1362 25:28 porque a la hora de la verdad ellos mismos se dice mucho el tacticismo de la política que están echando un órdago a la grande que lo retirarán de todas formas yo creo que ese órdago a la grande en la misma naturaleza que afecta a derechos y la dignidad de personas no solamente el eje TBI sino de los demás de los heteros que hemos visto hemos visto esta eclosión insisto indirecto y que es igual de emocionante aunque no aunque no los sintamos personalmente aludidos por nuestra orientación sexual yo creo que hay una gran masa en este país que no va a permitir eso no solamente desde los colectivos hace hace unos años hace diez quince años porque claro estamos hablando hace quince años parece que hayan pasado cincuenta no hace quince años queremos casarnos aquella portada que que estéis Theissen los registros civiles hicisteis queremos casarnos y fue amo es que Carla Antonelli se se puso en huelga de hambre es que hace es que hace quince años no hace más no por eso hablo de la revolución que que no ha está bien decirlo que falta pero también está bien mirar

Voz 1915 26:31 claro un poco de pecho muchísimo somos un país de referencia yo mira

Voz 19 26:36 yo sí yo sé decir pero por favor no no no nos engañemos

Voz 5 26:40 con la gran ciudad de gran ciudad

Voz 19 26:43 es muy especial para que

Voz 5 26:45 yo no me creo que la libertad de Madrid se encuentre en Zamora en Teruel Soria no me lo puedo creer igual que no me lo puedo creer la libertad se se pueda tener en Cazorla torsos sitios los conozco y estoy seguro que hay mucha gente metida en el sitio de nuestro amigo o a mi edad lo cual es verdad es lamentable hicimos por decirte una cosa de libros sabes qué tristeza Keller yo cuando lo que tenía para leer esté todos los jardines son un paraíso de un cura que por Dios no sé porque ser ocurrió

Voz 1915 27:18 debido a Turquía

Voz 22 27:21 Antonio Ruiz con finalista del Premio Planeta

Voz 5 27:24 la cara de carne de Vermeer que el demonio Le de Tizona hallados les por favor si mismos que yo daño hizo mucho

Voz 22 27:32 hola a meter contigo con con buen humor pero estas cosas más más bien me hacen llorar lloramos extraño pero intento pero pero no había otra referencia

Voz 1915 27:42 pero hay algo ahora que sí que tenemos

Voz 6 27:44 las herramientas entoces cada uno saldrá del armario a su a su aire pero por lo menos tiene donde agarrarse sí eso es importante eso es lo que no teníamos antes y ahora tienen dónde agarrarse y eso es lo más fundamental y la visibilidad yo por eso siempre Le pido a todo el mundo que intente ser visible en la posibilidades que cada uno tenga dentro dentro de su círculo social laboral o familiar porque es muy importante para otro yo como decía es verdad cuando decíamos aquellas cosas de los políticos que eran gays lesbianas yo decía bueno es que es mucho más fácil ser alcaldesa lesbiana que no trabajar en la Fasa Renault como lesbiana no es verdad entonces pero cada uno tiene que salir del armario como quiera a su a su manera pero las herramientas están los recursos están porque yo cuando veo a los padres que viene a mi librería padres como el otro día que llegó uno dijo es que creo que mi hijo mi hijo Strands no sabía qué hacer con eso por lo menos ya tuvo un recurso llegará a una librería buscar una información y luego hay otra serie de yo ya le le dirigía a donde tenía que ir no eso es importante es lo más importante porque eso evitará suicidios evitará que la gente lo va eh

Voz 0313 28:55 ahora bien todo

Voz 6 28:57 emitirá que todos tengamos esa posibilidad de tener una mínima

Voz 1915 29:01 la relación entre veinteañeros en tú

Voz 0313 29:03 el Círculo de Arte de compañeros de trabajo de estudio igual de lo que sea el día a día como es el porcentaje de gente que sigue dentro fuera del armario cuáles eran

Voz 13 29:14 mente yo de todo mi círculo nadie se plantea hoy estar dentro nadie se plantea hoy a lo mejor los padres hay padres que lo llevan regular mejor peor pero la norma es que todo el mundo no se él libre para decir lo que quiere para salir con quién quiere y que no se nadie lo cuestiona de mi amistad no hay nadie que ahora mismo estoy dentro porque tiene miedo a lo mejor por el ámbito familiar

Voz 1915 29:34 por eso nuestro triunfo es ha sido eso no sé si porque porque me acuerdo de de aquellos primeros tiempos

Voz 1362 29:40 ver si Chacón que llevaba la portavocía de de lesbianas en COGAM merecía soy lesbiana en España porque saco en todos los lados Bot y también

Voz 18 29:48 bueno eran tres estaba Navratilova es si entre Daily pero aquí autóctonas estaba Estado

Voz 6 29:56 hay que recordar a Empar Pineda claro

Voz 18 29:59 la época toca difícil es muy difícil porque hablando de armario

Voz 1362 30:04 los y las lesbianas y los y los tran yo creo que ha sido los los últimos y las últimas de del armario a salir porque porque eran los lemas sí porque era más entre comillas fácil

Voz 1915 30:17 es ese armario era más aceptado socialmente

Voz 1362 30:19 en el sentido que era mentira tú podías vivir con una amiga y nadie hacía preguntas

Voz 6 30:23 pero eso no ha perjudicado mucho por eso hemos ido invisibles porque nuestra vivíamos confortablemente dos mujeres compartiendo piso eran eran dos amigas o dos mujeres ya mayores compartiendo piso eran dos solterón pero eso no ha perjudicado también yo creo que ahora lo sé estamos ahí eh y luego también es que se confort que vivíamos Heidi juntitos confortablemente y también ha perjudicado pero bueno yo creo que ahora haya cambiado

Voz 0313 30:50 en segundito que es que mira al hilo de la conversación compañeros de Radio Barcelona Me dicen que hoy está previsto un juicio a dos jóvenes dos chavales bastante jóvenes acusados dar una paliza bastante bestia por cierto a una pareja homosexual Aitor Álvarez Radio Barcelona la buenas tardes bona tarda hola buenas tardes qué ha pasado con el juicio final que creo que ha suspendido que pasado

Voz 23 31:13 sí se ha suspendido hasta octubre los hechos se remontan a octubre del dos mil dieciséis

Voz 5 31:18 sí siempre según la Fiscalía

Voz 23 31:21 presuntos agresores pues aprovecharon un pequeño incidente con el perro de las víctimas para increpar a una de ellas a uno de los dos eh de las dos de los miembros de la pareja homosexual Acto seguido los supuestos agresores fueron hacia el vestíbulo de la vivienda de una de las dos de uno de los dos donde su pareja estaba descargando del coche y lo amenazaron según la Fiscalía minutos después las víctimas trataron de hacer fotos con el móvil a los agresores y uno de ellos eran tres en total se marchó pero los otros dos en atacaron por la espalda a la pareja con cascos de moto y con ese objeto pues eh les propinaron una paliza que dejó a una de las víctimas inconsciente uno tuvo que estar dos meses de baja y el otro tres el juicio como decías tenía que celebrarse hoy se ha suspendido porque uno de los acusados ha alegado que padece hiperactividad no lo había dicho hasta ahora por lo que el tribunal ha acordado hacerle antes de celebrar este juicio una prueba pericial para verifica

Voz 1915 32:19 pues que que realmente padecen la enfermedad

Voz 0313 32:22 gracias Aitor ya nos contará en octubre cómo termina esto lo de la pero

Voz 1787 32:25 mira si generar una Azcárate entre el estupor y la eliminación pero tú has tenido algún problema algún día en la calle

Voz 13 32:34 pero realmente tenido suerte por así decirlo hoy sólo he tenido un problema recuerdo hace unos siete años en los carnavales de Cádiz que me di un beso con mi pareja ya es verdad que hubo como veinte personal gritando maricones qué asco pero no sé por qué fue aquella vez bueno imagino porque estaban tan bien amparado en el anonimato

Voz 1787 32:50 ya

Voz 13 32:50 pero ha sido la única vez que sufrido un caso así

Voz 0827 32:53 Emily crear varios quedan por abrir porque no estoy pensando ahora en el Ibex treinta y cinco

Voz 5 32:59 es decir es que no hay ningún homosexual dirigiendo esta siempre

Voz 0827 33:01 esas o a lo mejor es que hay ámbitos todavía en donde es difícil dar un paso adelante

Voz 6 33:06 en el Ibex treinta y cinco hay muchos se sé de buena fuente novedades fuentes aquí pero hay hay mucha gente

Voz 1915 33:14 los grandes empresarios hay grandes empresarios que somos

Voz 6 33:16 su sin que no han salida si estamos hablando estamos hablando de grandes empresas

Voz 5 33:23 parte de grandes empresas dirigidas por gente que eso

Voz 6 33:25 con son gays principalmente no lesbianas pero principalmente que ahí sí que no han salido del armario si todavía quedan armarios la Iglesia Mario Mario que bueno sabemos perfectamente pero es un armario Easyjet el Ibex treinta y cinco

Voz 1915 33:38 eso sí hay mal no hay más

Voz 6 33:41 cosas no pero si todavía queda queda cierto armario yo creo que

Voz 5 33:45 Nos quedan años hemos sido en España hemos sido muy raro

Voz 6 33:48 pido sea hemos hemos avanzó como yo yo que vivía en Estados Unidos recuerdo el día que se aprobó la ley de matrimonio que estaba estupefacto y además cuando venía a la prensa extranjera la librería decía pero cómo es posible que España aprobado una ley matrimonios un país católico siempre les decía culturalmente católicos y un poco más dignamente les les contaba la historia de ese de orgullo patrio español pero creo que fue la única vez que me he sentido orgullosa eso lo dije a vuestro compañero Iñaki Gabilondo cuando entramos en directo lejos hoy me siento orgullosa de ser española pero hoy no me siento orgullosa de ser española no me siento orgullosa no porque el país el país a país ha cambiado muy yo pero no me siento orgullosa de que todos esos me Represa

Voz 0313 34:27 el segundito que seguimos hablando en seguir

Voz 29 39:01 tú la que sí

Voz 14 39:11 no

Voz 30 39:15 de ahí

Voz 31 39:31 aquí vive yo es que estoy muy feo eh

Voz 32 39:44 la nada

Voz 31 39:51 mi

Voz 30 39:55 adiós a Di María

Voz 0313 40:05 con en veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias instamos a primera hora de la ventana hoy dedicada a los días a la semana del orgullo hablando con tres personas de tres miradas de tres generaciones sobre lo que supone salir del armario el precio que hay que pagar a veces las dificultades el día a día las experiencias cotidianas estamos con Diego Zúñiga con mili Hernández con Pedro Antonio veguería que se queda con ganas de comentar algo al final cuál pero no os vayáis que vamos a seguir Orwell podrá contar algo te quería contar

Voz 5 40:34 bueno de entrada quiero criticar la bandera que no se han puesto en el Ayuntamiento porque son los colores nacionales eso unos la bandera admite le falta para ser vamos en el primer tercio el escudo nacional un trapo desplazar la ley para poner un trapo pues me parece parece un rebufo no y como me importa un comino que se enfaden pues nada que se enfaden me da igual es un regusto no la otra cosa que quería comentar es un poquito más dura es de uno de los que vienen por el grupo mayores que tuvo un club gay en Roma si voy a ser así de claro esté por lo visto pues era un club muy fino muy fino y él estaba siempre la puerta porque es tu marido que guiaba al salón se acercaban los monseñor señores sí y demás le decían se puede entrar hoy hay prensa yo decía el otro pues sí pues no dependiendo de eso entrenaban al club el que quiera ya que vaya enlazando la historia ese señor no puede entrevistará no porque está en Roma pero el otro día le puedes entrevistar yo puedo contar cosas verdad de te formidables que no las voy a decir evidentemente pero

Voz 0313 41:42 pero alguna podemos incluirla osea

Voz 5 41:44 es no hagas lo que yo hago pero haga lo que yo te diga mandaba es que eso es que eso es como la Biblia no el fariseos o la definición de fariseos sepulcro Rev este como sí

Voz 0827 41:56 el pulso blandía blanqueado por fuera

Voz 5 41:59 me ponen sobre eso

Voz 1915 42:02 ese puff serán mucho mejor que el de Stone Elvira como mucho mucho

Voz 6 42:07 emocionante que el desamor además

Voz 5 42:10 creo recordar que está lo de Santa María la Mayor que encima el arte eso no me contaron que era eh que era el oro primero que habíamos traído Colón de América fíjate sea es es una cosa curiosa de estar cerca de Santa María la Mayor esto

Voz 1915 42:26 por lo veremos lo Reconquista este pero sí sí sí sí la verdad es que sí

Voz 5 42:29 si hablamos de recuperar dieras la Iglesias

Voz 1362 42:31 me parece que sabía templado gaitas y Francisco el Papa había dicho que quién era él para juzgar a a los gays y demás sin embargo es verdad que es lo que hablabais de la de la hipocresía no todavía resuenan en nuestras oídos las palabras del arzobispo de mi pueblo de Alcalá de Henares diciendo que los hombres gays van por la noche a sitios de lucecitas donde encuentran en el infierno no sé cómo

Voz 6 42:54 cómo cómo somos ostentó aquello como yo primero tendría que preguntarle qué porque sabe que los bares de hombres tiene lucecitas será por algo

Voz 5 43:03 sabrán confesado con el a lo mejor yo qué sé

Voz 6 43:05 entonces a mí no me sienta mal lo que diga la iglesia lo siento hace ya muchos años que no me sienta más al fin al cabo España es culturalmente católica pero no creo creo que la Iglesia cada vez que abre la boca pierde fieles y eso a mí me gusta

Voz 5 43:19 hombre hay que te diga yo no me meto ahí en ese en ese berenjenal pero hay que reconocer que el señor obispo de Alcalá de Henares es un poco lenguaraz si me da la impresión de que habrá por lo que le cuentan obvió sus curas o bien Le el directamente en el mercado la gente más bien de poco cerebro o de ese su hueco porque claro decir eso sin más pues hombre me gustaría este señor enseñarle algún club enseñar el propio el propio Cogam sería cuenta que aparte de que no somos es con un cuerno rosa en la frente es que son bastante normales que somos profesionales que hemos pagado nuestros impuestos y que somos lo más normal del mundo que no vamos violando poner a la gente ni matando a nadie cosa que parece ser ya algunos se empeñan en que somos así que era lo que me decían a mí que iba a ser bueno mejor a mí me decían que tuviera mucho cuidado porque acabaría de cabaretera haciendo reír claro yo estaba en el Barcelona de noche cuando era estudiante claro es que era terrible osea pensar que yo podía acabar como aquellos señores con unos guantes rojos sedes cargadores portuarios y cantando maricones hoy haciendo reír era una cosa verdaderamente terrible no bajó en la construcción y la cantidad de chistes sobre homosexuales que mentido que aguantar las películas aquellas de de de la España en blanco y negro queda todo tan graciosos vecino de Pinto el vecino el sexto y todo esas películas estúpidas y las risas que que sonaban alrededor eso pero sufría y no me podía reír sin embargo tenía que reír

Voz 13 44:45 bueno lo contrario muy día eso nadie los puede comprar cuando usted ya que terminaras tú como

Voz 0313 44:50 te imaginas el panorama y tu vida en concreto dentro de pongamos diez

Voz 1915 44:53 Nos

Voz 13 44:54 puf Mi vida dentro de diez años difíciles del panorama es que yo creo quiero ser positivo Buckley por lo que estoy viendo también nueva generación eh creo que va a mejorar muchísimo yo por ejemplo habló con niños pequeños bueno niños pequeño siete años ocho años ya me sorprende que incluso hablan de no se a fulanito le gusta la princesa ahí quiere estar con un chico o a Juana les gusta María sabes por ejemplo

Voz 5 45:18 yo me acuerdo de pequeño cuando iba al colegio pues la tontería

Voz 13 45:20 estaba que hacía de pareja de que tú te casadas con un amigo o amiga y claro no te lo planteaba ni siquiera lo de casarte con alguien del mismo sexo de broma yo ahora sí es como que lo tienen todo todo el mundo tan interiorizado no sé también si se debe mucho a los influencer por ejemplo que al final han abierto mucho la veda al final son persona con millones de seguidores que al final están dando en cierta forma diferente no

Voz 6 45:45 bueno yo creo que referentes es es cuál

Voz 18 45:47 qué referente rechaza que sea clemente son todo claro

Voz 1915 45:51 los referéndums son todos lo explico al final son todos pero a mí me entere eso de que influencer se han hecho mucho han hecho

Voz 6 45:58 ya claro pero yo creo que hay que que la ley

Voz 1915 46:00 por qué se ha hecho a ocho jerarquía Leganemos llegan a mucha gente sí pero la la

Voz 6 46:05 por de Pedagogía que se ha hecho por él

Voz 1915 46:08 es muy importante

Voz 0313 46:10 bien Diego Zúñiga Emilio Hernández eh

Voz 1915 46:12 Pedro Antonio veguería que muchísimas gracias a los tres

Voz 0313 46:15 Feliz Orgullo y que muchos años tan

Voz 1915 46:18 sí me ha sabido a traerme aquí

Voz 17 46:22 capaces de hacerlo

Voz 14 48:18 eh

Voz 4 48:20 la Ventana con Carles Francino

Voz 14 48:28 claro que sí la óptica lento

Voz 38 48:53 las eh

Voz 0313 49:04 a vosotros luz Isaías a mí me encanta la conversación que hemos tenido interesante momento porque no se ha metido en muchos territorios en el el respeto en el descubrimiento en el conocimiento y compartir experiencias de vida en fin que nosotros seguramente seguramente no seguro no hemos pasado y eso siempre te enriquece ya al fondo y al final de todo

Voz 1787 49:25 siempre un aire un un un poso de

Voz 0313 49:28 de tolerancia de de respeto Bono la historia que vamos a contar a continuación tiene mucho que ver con eso pero yo diría que a la inversa por todo lo contrario es la historia de una de una niña una niña que sólo han Campamento de verano como tantos estos días no que los coloca no los colocamos hay haber donde pueden estar aprender inglés jugar al fútbol a lo que sea bueno estas una niña con alguna necesidad especial el primer día las puso en el campamento dices bueno que pasó cuál es el origen de la historia las madres de sus compañeros de habitación se habían quejado porque no querían que Inés que así se llama estuviera en la habitación con sus hijas ante esa petición el campamento ofrecía dos opciones o que la niña durmiera con una monitora

Voz 1915 50:13 o que ese fuera así ha terminado Elisa Muñoz ha hablado con la madre de Elisa buenas tardes buenas tardes no exagero no con lo que he dicho

Voz 21 50:21 esta el cual está el cual Inés e como contabas tiene once años tiene un pequeño retraso madurativo que lo que hace es que si hablas muy rápido a ella Le cuesta un poco procesar la información por eso va a un colegio de necesidades especiales aquí en Madrid pero nunca he tenido ningún problema en relacionarse con el resto de niños de su edad desde hace un par de años pasa quince días de verano en algún campamento suma de me contaba Carolina Gómez que este año pensó que era una buena idea que fuera un campamento para aprender inglés optó además por uno bastante famoso de la empresa de verbo que organiza estancias tanto para niños como para adultos

Voz 6 50:58 pueblos en donde sólo se habla inglés