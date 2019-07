La Ventana (01/07/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias Naciones Unidas pide que se incremente la lista de países que conceden asilo por miedo a la persecución por motivos de orientación sexual identidad de género Ester Bazán

Voz 1454 00:16 hemos hablado de homofobia el inicio de la ventana pero también de los derechos conseguidos de la diferencia entre generaciones de activismo y pedagogía en unos minutos estará ya listo en Cadena Ser punto com pero como decías la ONU recuerda que el colectivo LGTB está expuesto a niveles desproporcionados de abuso violencia Álvaro Zamarreño

Voz 0116 00:33 más tarde buenas tardes el representante especial de ACNUR para la discriminación por motivos sexuales recuerda que lesbianas transexuales bisexuales sufren niveles desproporcionadamente altos de detenciones arbitrarias abuso policial violencia y asesinatos que el resto de la población y su trauma el que les empuja a huir y convertirse en refugiados empiezan mucho antes de su vida un destino seguro por esos los estados pide este experto tienen que reconocer la especificidad de estas personas lo primero de todo garanticen que la persecución que sufren es reconocida como motivo para aspirar a protección Inter

Voz 1454 01:03 Irán ha anunciado y lo ha confirmado la ONU que ha superado el límite de la reserva de uranio enriquecido establecido en el acuerdo de dos mil quince del que Estados Unidos se salió hace un año fue entonces cuando el Gobierno de Teherán anunció que dejaría de cumplir algunos de los aspectos esto es lo que ha hecho ahora Ciudadanos ha presentado ya en el Congreso el escrito por el que pide la convocatoria de un Pleno de control al Gobierno en funciones por estos motivos que exponía el número dos del partido

Voz 1089 01:28 Nos están produciendo control de este gobierno un gobierno totalmente descontrolado en los han puesto en funcionamiento tampoco las las comisiones la señora Batet no sé no sabemos a qué se está dedicando durante estos días pero desde luego está manteniendo el Congreso totalmente paralizado

Voz 1454 01:49 desean el número de fallecidos en las carreteras en el primer semestre de este año se han registrado cincuenta y tres víctimas mortales menos entre enero y junio en relación al mismo periodo de dos mil dieciocho según los datos de la DGT

Voz 0259 02:02 ha lo cuatrocientas ochenta y nueve personas fallecieron de enero a junio en accidentes de tráfico

Voz 0259 02:09 data de un descenso del diez por ciento y en esta evolución destaca precisamente la fuerte reducción de víctimas mortales registradas en el mes de junio setenta y ocho frente a las ciento catorce del año pasado salvo en marzo en el resto del semestre la cifra de muertos ha estado siempre por debajo de las de dos mil dieciocho durante

Voz 2 02:28 el fin de semana el primero de la operación

Voz 0259 02:30 no fallecieron seis personas dos de ellas eran motoristas y uno Un peatón

Voz 1454 02:36 está con Toni López buenas tardes creadora Esther muy buenas en Marte

Voz 1571 02:39 el torneo de Wimbledon de tenis clasificados la segunda ronda ya a Feliciano López y Bautista en directo Verdasco gana en el primer set cuatro dos y Carreño ha perdido el primer set contra in en el segundo gana por dos juegos a uno luego juegan Jaume Munar Marcel Granollers Vallès Baena y además hoy se ha abierto el mercado fichajes veraniego de Liga Santander

Voz 1454 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1454 03:04 Ciudadanos advierte a Bosch que un bloqueo de su acuerdo con el Partido Popular puede tener como resultado unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid el plazo para presentar candidato termina mañana en la formación naranja espera alcanzar un acuerdo de programa con el PP en los próximos días José Manuel Villegas

Voz 1089 03:17 este vamos a seguir trabajando estos días para llegar a ese pacto con el Partido Popular y cuando lo tengamos le pediremos a al resto de de grupos en este caso pues tendrá que decidir tendrá que decidir si vota a favor permite que haya ese gobierno en ese acuerdo o así no se bloquea la la situación y entonces pues se abrirá en nuestros escenarios como la de la repetición electoral en la Comunidad de Madrid

Voz 1454 03:42 a esta hora empieza la ronda de consultas para la investidura en la Asamblea de Madrid el primer turno es para la candidata de Unidas Podemos Sisa Serra que ya ha dicho que apoyará al candidato socialista Ángel Gabilondo una hora después a las seis será el turno para la candidata de Vox Rocío Monasterio y el Ayuntamiento de Madrid sólo dará una solución temporal a las familias desahuciadas del bloque de a once en Lavapiés el anterior Gobierno les promete una solución habitacional pero ahora el Consistorio ha dejado de pagarles la pensión en la que se alojaban desde hace cuatro meses esta mañana se han reunido con el nuevo delegado de Familia y Bienestar Social con José Aniorte que sólo les ha garantizado el pago de esa pensión durante quince días más Eduardo Gutiérrez ex portavoz de bloques en lucha

Voz 3 04:21 como que hay quince días es dar el tiempo para ver cuál es la solución cuál es la solución no lo sabemos y ellos tampoco lo sabe y no no no sé en este momento no saben cuál puede ser la solución

desde el próximo miércoles y hasta el domingo la EMT reforzará varias líneas para cubrir el aumento de demanda durante las fiestas del Orgullo habrá ochenta y tres mil plazas más en total en veintiocho líneas el refuerzo será sobre todo por las tardes en las líneas que conectan el centro de la ciudad con el aeropuerto de Barajas las fiestas también supondrán el cierre de las estaciones de Bici Mad situadas en el entorno de choca de la Puerta del Sol

Voz 25 09:44 Nuestra patria una marca vive yo no veo rojos y azules yo españoles

Voz 22 09:50 hoy mismo festival vino Jesús el más tarde

Voz 25 09:54 lo haré así que más me que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú ahora

Voz 4 10:23 la Muster es eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para Kitchen dar la legislatura no son dos cosas que no tienen nada que ver

Voz 25 10:32 Liga parte de mi amiga Mari de Puerto Hurraco acepta Costa

Voz 0470 10:40 ya estamos en Todo por la radio en La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today al ERE Aróstegui La en un ratito entrevista con Dani García con el gran Dani García sí

Voz 0313 10:54 hay alguna cosa de alimentos preparados nuevos quiero quiero comentar pero bueno como si es ni cosas digamos curiosas Bono no sólo las Miku Paranal después y preparados cosas que preparados y si miramos

Voz 5 11:11 poco largas dólares Advent y Toni no no no no es momento porque ahora hay dejar todo lo que

Voz 0230 11:20 es está haciendo todo ninguna de las preocupaciones que ahora mismo Nos inquietan tiene la menor importancia porque Irán ha anunciado a las dos de esta tarde que ha superado el límite de reserva de uranio enriquecido pactado en el año dos mil quince Así lo ha anunciado la autoridad suprema iraní

Voz 26 11:39 todo

Voz 5 11:41 tres semanas

Voz 0230 11:44 basada Donald Trump ordenó un ataque contra Irán y lo canceló diez minutos antes es supone que sí lo hizo público fue para que todos nos enteramos de que podía haber un ataque

Voz 5 11:53 veremos ahora si nos enteramos mientras tanto en la Unión Europea la reunión

Voz 0230 12:00 para un acuerdo sobre el gobierno europeo ha fracasado después de una noche en vela los mandatarios europeos estaban cansa disimulos vamos a escuchar al presidente español Pedro Sánchez

Voz 27 12:09 con un tono de voz

Voz 5 12:13 rayano en el dramatismo que muestra el agotamiento pidiendo descanso sinceramente eh

Voz 23 12:21 no necesitamos todos descansar estamos

Voz 0230 12:26 fijaros que el presidente francés Emmanuel Macron también ha hablado de la fatiga en su caso de la Fathi pero en un tono de voz menos dramático

Voz 5 12:36 el funky

Voz 28 12:39 pues no te vea usted es otra noche

Voz 4 12:43 sí pero si el lío viene por el presidente de la

Voz 0230 12:49 misión hasta mañana no habrá novedades sigue pendiente Si el nuevo presidente si el nuevo presidente de la Comisión Europea será France Timerman a nosotros no

Voz 5 12:57 iría bien porque a propuesta de varios oyentes ya tenemos canción para timbre mandar es esta de Miguel Bosé

Voz 0230 13:22 los jefes decimos los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea no se ponen de acuerdo para nombrar como nuevo presidente de la Comisión al socialista Fran

Voz 25 13:40 otra

Voz 5 13:45 es un presidente de Comisión Europea nosotros es un presidente de la Comisión Europea que nos encaja por si pudiera aportar algo voy nuestro granito de arena para la negociación a nosotros nos viene bien

Voz 25 14:04 bueno

Voz 5 14:07 bueno este es el que hay que sustituir no es muy ochentero todo esto no perdona

Voz 23 14:17 ochentero

Voz 0313 14:17 ha dicho ochentero y ahora twiterías

Voz 23 14:20 evidentemente dio dolor a recuperar de Dios

Voz 6 14:27 no al matrimonio gay si a las familias normales como la mía Madre Virgen padre Paloma e hijo y padre la misma persona

Voz 0573 14:35 este tuit refleja el drama de muchos padres y madres con hijos cuando ya han acabo las clases no han podía meter un campamento el Twitter de Teddy

Voz 6 14:42 qué es lo que más le gusta del puesto de trabajo que les ofrecemos nada porque ha venido para estar un rato si mi hijo

Voz 28 14:49 luego hay gente que yo enseguida ves venir que bueno

Voz 0573 14:51 Love pesa el Twitter de Dani guardadas ya que te llaman el brasas eh pues verás abro I love seguimos con un tuit chorradas pero cierto a cargo de mire

Voz 28 15:03 sin por esa tu hija Ivana y la ya Massana y ahorrarse el IVA

Voz 0573 15:09 y acabamos con un tuit que insinúa algo con lo que creo que vamos a estar todos de acuerdo es de Manuel D

Voz 6 15:13 sólo las cárceles Macías sigue habiendo gente que llama Gordy a su pareja

Voz 29 15:18 no

Voz 30 15:23 mu

Voz 0313 15:24 venga hoy después de las fruterías que pasen las noticias del Mundo Today

Voz 6 15:27 Moss con Xavi Quique por este orden Donald Trump en Corea del Norte buscando el baño una vez allí fusiló a cinco pero

Voz 0573 15:36 zonas para mostrar respeto por las costumbres del país

Voz 6 15:38 sí

Voz 1981 15:39 Pablo Iglesias llega al Congreso empapado porque sigue sin saber programar el riego automático

Voz 0573 15:45 tiene los ojos irritados porque he hecho demasiado cloro a la piscina

Voz 1981 15:49 Almeida retira los dos leones de la escultura de la diosa Cibeles si añado un motor diésel al carro

Voz 0573 15:54 el alcalde renuncie a su despacho y trabajará en el coche dando vueltas alrededor del ayuntamiento

Voz 1981 16:00 a ser Brad Pitt Scarlett Johansson mejora las relaciones sexuales según un estudio

Voz 0573 16:05 sí expertos recomiendan ser multimillonario para que no se pierda la ilusión de los primeros días

Voz 1981 16:11 una niña sin prejuicios permite que su Barbies SBS con un dinosaurio que

Voz 0573 16:16 en ha salido del armario y sea besado con el mando de la tele

Voz 1981 16:20 crean una crema contra las quemaduras solares que te hace resbalar no te deja salir de casa para ir a la playa

Voz 0573 16:26 basta con contárselo en la mano para no poder abrir la puerta de casa hay estar totalmente protegido del sol

Voz 1981 16:32 no introducirse un cigarrillo encendido en la boca ya es el método más efectivo para dejar de fumar

Voz 0573 16:38 las cajetillas de tabaco tendrán que informar también de que no fumar tampoco te libra de la muerte Fumar puede matar Fumar también a ir tirando

Voz 1981 16:46 los expertos alertan de que tras su

Voz 31 16:49 Astre nuclear sólo las cucarachas y los humano

Voz 4 16:51 Nos disfrazados de cucarachas

Voz 0573 16:54 la radiación es muy peligrosa pero también muy tonta y fácil de despistar

Voz 1981 16:59 los turistas que visiten Venecia tendrán que llevar un cubo y regresar a sus casas sabiéndolo llenado de agua

Voz 0573 17:04 los que visiten Barcelona tendrán que llevar una piedra para la Sagrada Familia

Voz 1981 17:09 Frigo crea un Frigo Pie con las uñas largas para fans de Rosa

Voz 0573 17:13 María también está trabajando en el nuevo Calipso para fans de Nacho Vidal

Voz 32 17:18 pero bueno

Voz 33 17:22 eh

Voz 6 17:36 es difícil la la la

Voz 34 17:58 sí

Voz 5 18:01 el Gobierno español ha protestado ante el Vaticano en estos casos porque no lo sabéis envía un portavoz a la plaza de San Pedro

Voz 35 18:09 no

Voz 0230 18:13 toda la protestas porque el nuncio el representante del Vaticano en España ha opinado sobre la exhumación de Franco y ha opinado en contra hay diciendo que tras la exhumación de Franco hay una ideología que quiere dividir a España porque Franco era un poco de cemento hecha también dije que no ha sido un poco de ciento hecho alguna vez esta que vamos a escuchar ahora es la voz del anuncio diciendo que algunos piensan que Franco fue un dictador pero otros piensan que salvó a España de una guerra civil

Voz 32 18:43 en un encuentro con un yerno que ha salvado insertos Moto España liberal

Voz 5 18:53 inserto modo ser tomó dos Si al fin y al cabo Franco solucionó un problema que tenía España

Voz 32 19:00 cuatro

Voz 5 19:02 que soy bueno oye eh

Voz 0230 19:06 vice presidenta Carmen Calvo ha dicho esta mañana en la SER que ella ya había tenido alguna conversación difícil con el nuncio

Voz 36 19:12 yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil

Voz 0230 19:16 en este sentido no le ha extrañado lo dicho por el nuncio por el conocimiento que tengo de suposición no me ha extrañado entendemos que por difícil la vicepresidenta no se refiere a que hablaran sobre física cuántica sino que la vicepresidenta el está llamando zorro y facha y ahora espera que el Vaticano ponga las cosas en su sitio espero que el Vaticano

Voz 36 19:37 y de alguna manera ponga las cosas en su sitio

Voz 5 19:40 en realidad la cosa lo que es la cosa sigue en el mismo sitio

Voz 37 19:45 pero pese a todo aquí permanecer al pie del cañón

Voz 0230 19:48 el Nuncio para que lo sepáis se jubila mañana en un poco cómo decirlo para lo que le queda en el convento la operación para lo que en el convento ha dicho pues lo que se ve que tenía unas opiniones las tenía dentro se las tenía que sacar aprovechado que se va a mañana para hacer como en los tebeos antiguos cuando los empleados les tocaba la lotería se iban al despacho del jefe y le tiraban el tintero

Voz 5 20:08 bueno pues pasa aquí dice que la exhumación es para dividir a los españoles está detrás

Voz 32 20:14 la ideología algunos que quiere puede dividir España bueno hay gente a la que le

Voz 0230 20:21 me gusta Franco no se trenes decirlo ya hay gente a la que te gusta incluso decirlo como sea me gusta Franco

Voz 25 20:29 me gusta Franco Battiato

Voz 28 20:33 nos gusta más Franco Battiato o la Cadena Ser Franco Battiato

Voz 38 20:41 perdone pero pienso yo era gente

Voz 4 20:48 quiero que tenía que haber dicho que le gusta más la Cadena Ser

Voz 28 20:57 más más gente difícil Matteo Salvini

Voz 0230 21:06 Albini ministro de interior de Italia y un señor de ciento hecha fuertes centro hecho XXL él también opinado alguna vez que Benito Mussolini hizo cosas buenas por Italia son gente un centro hecho bruto te hay un barco en el barco y una capitana la capitanes alemanas llama Carola Raquel este barco se llama así Watch rescata inmigrantes en el Mediterráneo y tras varias semanas

Voz 5 21:26 a la espera de ser acogida a la espera que la acogida en un puerto italiano

Voz 0230 21:38 anegada la entrada se dirigió la capitana con su barco y sus inmigrantes rescatados de la muerte al susodicho puerto

Voz 25 21:46 el capitán

Voz 5 21:46 ha sido detenida Ésta es la situación en la Unión Europea ahora mismo el panorama

Voz 0230 21:51 es éste los jefes fracasan en el acuerdo sobre reparto de cargos el el tema probablemente más importante de la Unión Europea el más difícil el de la inmigración la capitana del barco que rescata inmigrantes en peligro de muerte está detenida y el ministro del Interior italiano dice me toca

Voz 23 22:06 los huevos bueno le le

Voz 0230 22:10 si lo dices cosas porque ampliando esta opinión en otra conversación se le oye decir a Salvini que la capitana del barco va a Italia tocarlos

Voz 5 22:18 M

Voz 0230 22:20 bueno será que tiene una fijación por los genitales masculinos es un señor difícil otro señor difícil el consejero de Interior del Gobierno catalán que ante la participación de una unidad del Ejército en la extinción del incendio terrible que ha habido en Tarragona comentó es normal que nos ayude un país vecino si el incendio fuera en el Ampurdán los ayudaría a Francia pero como ha sido en un territorio que limita con el Estado español nos ha ayudado

Voz 6 22:45 gilipollas este esto se llama

Voz 5 22:48 no se llama Miquel Buch

Voz 39 22:51 la vena Al Asad quería ya la escena digna estamos libro tocar nada más español José Bono caen emoción estamos tocando estado de Fos sur este estamos tocar

Voz 5 23:09 cuando al Estado español le si hubiera sido el fuego dice Si hubiera sido el fue el Estado español nosotros pudiéramos fue eso bueno

Voz 0230 23:15 vecinos bueno pues ha vuelto a insistir esa hoy ha vuelto a insistir me que el buque en agradecer la ayuda que ha venido fuera del país lo he dicho de otra manera hoy conoces mucha gente piensa ya están los independentistas

Voz 5 23:26 bueno bueno bueno bueno es un modelo peculiar de independentista Éste es una parte de independentistas algunos de ellos no es fácil decir cuántos porque no está cuantificado ellos no viven en Cataluña viven en el país de como si teme un país muy lejano

Voz 0230 23:42 esto es difícil de explicar porque no es lejano el territorio es el mismo pero ellos viven en como si como si España no existiera como si Cataluña fuera independiente como si Cataluña fuera monolingüe son gente que dice en Cataluña respetamos mucho las lenguas el castellano el árabe y otras que se hablan además del catalán que es la de todos sin ironía no se llevan bien con la realidad no son el árabe el español Ellos son como es el gentilicio del país de como si son independentistas que en realidad no lo son porque existe encontraron la Cataluña independiente de verdad que porque en la Cataluña de verdad Inés Arrimadas puede ganar las elecciones en el país de como si no siempre gana un nacionalista ahora las peleas que vemos entre entre Catalunya y Esquerra Republicana Juncker cuyo Mon son en realidad peleas entre independentistas y como sientes porque los de pulmón independentistas no han sido nunca ellos son como por ejemplo en un periódico como siempre la selección española sub veintiuno no ganó el Europeo ayer voló Se da la noticia o en un rincón Se dice la selección estatal gana la Eurocopa estatal como si fueran funcionario

Voz 27 24:51 carteros inspectores de Hacienda médicos son los selecciones J

Voz 0230 24:55 precisamente la situación en Cataluña es una de las dificultades para un acuerdo de gobierno entre PSOE Podemos

Voz 5 25:08 las fechas de la investidura es conocido

Voz 0230 25:11 que no tienen exactamente la misma visión sobre Cataluña PSOE y Unidas pone dos Unidos Podemos Unidas Podemos defiende un referéndum pactado Unidas Podemos piensa que los presos independentistas son presos políticos hoy mismo el Tribunal General de la Unión Europea tiene que decidir tiene de la maison recurso sirvió Junquera Carles Puigdemont pueden ser eurodiputados la justicia española dice que no puede que la justicia europea diga que no pero en cualquier momento el Tribunal europeo puede hacer un roto a la justicia española hay muchas veces resistiría esto un gobierno PSOE Podemos la portavoz de Unidos Podemos Noelia ha dicho hoy que al margen de lo que piensen si hay acuerdo Unidas Podemos será leal al acuerdo

Voz 40 25:48 la tenemos que poner en común lo que nos lleva acuerdo va a permitir que se solucionen los problemas de la gente

Voz 41 25:53 pues en el país más pronto que tarde eso

Voz 40 25:56 no está claro cada uno tiene sus posiciones con respecto equis temas y no vamos a pensar igual siempre en todo pero bueno entiendo que compartimos gobierno eso implica tener una lealtad con el proyecto político que formemos y que compartamos desde desde un Gobierno

Voz 0230 26:08 sospecha Podemos que Pedro Sánchez preferiría la abstención de la derecha

Voz 41 26:12 yo creo que hay una gran parte del PSOE que quiere conseguir la extensión de la derecha

Voz 5 26:17 pues de momento Pablo Casado ha dicho hoy que no también José María Aznar el líder natural del centro hechos baña Aznar atentos ha intervenido hoy ha dicho no a la abstención con palabro ICOM feto

Voz 2 26:30 eso que se llama el free rider

Voz 23 26:33 el viajeros sin billete no tiene mucho recorrido

Voz 5 26:42 con fetos y todo por abusar no

Voz 0230 26:45 el free rider que es un viajeros sin billete uno qué secuelas se refiere a que Pedro Sánchez

Voz 5 26:49 quiere gobernar solo cuando no tiene billete para eso quiere ser tiene que España billete que negocie y ofrezca sus aliados cosas en apoyo momento Sánchez anuncia que se presenta a la investidura confiando en que el revisor les dejará llegar a su destino para no parar el tren como diría Matías para para viajar en avión una mujer a viaja con su bebé viajes

Voz 0230 27:22 el partido entre los pasajeros tapones para los oídos

Voz 4 27:25 te lo cuentan

Voz 0230 27:26 vemos a una mujer cogió un vuelo de Seúl a Estados Unidos que es un recorrido de más de diez horas y antes de que el vuelo despegarse Se levantó junto a su hija y entregó a cada pasajero más de doscientas personas un paquete en el que había gominolas caramelos tapones para los oídos y una nota que decía Hola soy Jumbo tengo cuatro meses hoy voy a los Estados Unidos con mi madre abuela para ver admitía estoy un poco nerviosa y asustada porque es el primer vuelo de mi vida lo que significa que puedo llorar o hacer mucho ruido intentaré ir en silencio aunque no pueda hacer promesas por favor discutir

Voz 4 27:57 qué grande de verdad muy bonitas escribió la bebé eso lo sabía

Voz 2 28:03 eh eh además

Voz 4 28:06 del seguro

Voz 6 28:08 debe seguro

Voz 44 28:28 Candil único seísmo es el seísmo con el que ahorras no que se línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 6 32:26 hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repuntando carburantes Premium a un precio más bajo vienen las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor se encuentra la mejor calidad a menor precio más información y estaciones adheridas en Repsol punto es

Voz 4 32:45 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 32:59 son las cinco y treinta y tres minutos de la tarde las cuatro y treinta y tres en Canarias estamos en La Ventana en Todo por la radio los lunes tenemos entrevista hoy tenemos a un gran cocinero pero antes de saludarle Especialistas secundarios

Voz 25 33:12 Parla

Voz 0573 33:14 pues mira qué casualidad hoy vengo con la increíble historia de Uche y su trapo de cocina muy bonita porque que el trapo en el hombro de un trabajador o trabajadora de la hostelería es un elemento imprescindible esto es como en el oro del pirata no tenemos con nosotros al chef Sánchez Sánchez Sánchez difícil pronunciación Chang el chef Sánchez regenta yo cocino yo cogiendo es local que trabaja exclusivamente con con el cerdo

Voz 52 33:41 nada más que lo saben te lo va a encontrar sólo sólo una parte muy concreta de Gorrín ojo que partes del gorrión encontró no no central nosotros nos centramos en lo que es la careta oreja bueno Morros escapada magro de hecho de hecho también las costillas chuletas cinta Tomillo solomillo eh corrillo también bonita rabo paletilla falda falda panceta claro chicharrero nada más que eso del sí sí sí mejor poco y bien trabajado que que querer abarca mucha curiosidad es que habéis dejado fuera porque es que no bueno también

Voz 28 34:18 dada la mirada al cerdo muy difícil de tratarle de plasmarlo sabría de comer y de comer acoger

Voz 0573 34:27 vamos al tema Sánchez porque sobre sus hombros nunca nunca ha faltado su trapo además siempre

Voz 52 34:34 ha sido mucho más control sobre Diego ha sido mucho más contra pasó otros mi compañero durante dieciséis años era un tándem gastronómico perfecto vale como el flan y la nada como la patata el dedo simbiosis pareja era mucho más que que tú puedes sacarte la mano es verdad mira mira sí sí sí tiempo no sería justo es decir que sólo se secaba mi mano porque si te llamas te limpiaba un plato desgobierno ahora que ya secaba vaso limpiaba la sangre de la tabla aceite el suelo otra pues también lo haga el sudor de la frente mía frente al cuello de las axilas crece también retiene el calor de la linea sí sí

Voz 28 35:18 era muy trapo

Voz 0573 35:22 así estuviste estas reaccionaban tuviste con tu Trapo dieciséis años y esto es importante sin lavarla nunca

Voz 52 35:29 lo sin la Londres verlo meter la lavadora hubiera sido como limpiar mi legado testigo de la herencia también de mi evolución en la cocina contenía todo mi acierto y Tommy errores empleo lo mismo ese trapo contenía Tommy acierto muchas cosas todos los aromas todos los sabores agarraba miembra como un águila tenía que verlo ahí tiene el hombre era parte de mi camadas Álava

Voz 0573 35:54 esto que ha dicho ahora mismo

Voz 52 35:58 yo creo que esto es muy importante porque

Voz 0573 36:00 seis años acumulando mierda Iruña el trapo

Voz 5 36:03 sí adquiere vida propia

Voz 52 36:06 la conciencia ese mismo evidencia de que ella no quiere ser el trapo de nadie tira que abre su propio rectoral el trapo el ropa vieja sí soy

Voz 28 36:15 no

Voz 52 36:17 esto esto no te ingrato este todo son enseñado yo ahora me Azahara competencia adelante el mío

Voz 0573 36:24 lo suyo pues verás share Sánchez Nos hemos puesto en contacto con el trapo de llamar

Voz 52 36:30 el checo trapo la madre

Voz 0573 36:32 me decía que no ha puesto en contacto con el trapo Nos ha dicho esto

Voz 6 36:38 bueno esto es un trapo rastreando el micro porque se

Voz 52 36:41 no en la forma de expresarse virtud entiendes

Voz 6 36:44 es verdad que he aprendido muchísimo

Voz 52 36:46 amigo pero ya ha pasado página sólo quiere puedo centrarse en cuatro conceptos producto elaboración tradición emoción esos Coca Cola hueco el trapo que petulante

Voz 28 36:57 decir sólo tres

Voz 0573 37:01 el tiempo me dicen Sánchez que usted

Voz 52 37:04 ya no lleva a poner el hombro no no no no harán bueno en la cintura a mitad de la parte delante mucho más práctico porque disimula ven la botella de que te la pantalón

Voz 28 37:13 a favor pero bueno pero es la realidad

Voz 0573 37:18 me apetece era yo cochino es local donde pondré gusta

Voz 4 37:22 una experiencia gastronómica que os aseguro que

Voz 0573 37:24 ser diferente gracias placer

Voz 0313 37:28 oye que que que figura tiene Thatcher es figura estilizada más bien pues mira nuestro invitado tiene un concepto que dice lo siguiente nunca te fijes de un cocinero Delgado significa que no prueba las cosas si tiene tiempo para hacer deporte es que no trabajan lo suficiente les saludamos enseguida después de la banda sonora musical que no

Voz 53 37:49 sobre Olga Nebra cuando sonora musical es una reiteración

Voz 1 37:57 ahora puedo

Voz 53 38:01 viaje conmigo

Voz 54 38:02 con nuestro invitado y con esta canción que es la que siempre le acompaña de trabajo

Voz 55 38:08 exacto

Voz 4 38:12 no

Voz 54 38:14 idea música del trabajo a esta la que siempre se ponen cuando vio

Voz 56 38:19 queremos nosotros lo seremos más viejo

Voz 5 38:23 cuando

Voz 56 38:32 recuerde que eso

Voz 23 38:34 vértigo está unida a estos principios pucheros sartenes hizo alzas en los momentos también más duros Escarrer

Voz 54 38:52 estoy invitado siempre encuentra una manera de sublevarse contra las normas esta canción la identifica con ese sublevarse la banda sonora de la película La gran familia española era su banda sonora mayor no estaba allí solo se pegaba

Voz 4 39:24 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio desde ser Marbella Costa del Sol el gran Dani García cómo estás amigo qué tal muy bien hoy el trapo daba mucha hubo mucha grima momentito pero eso eso que has dicho de de Producto Tradición y se lo último año moción yo creo cada clavo

Voz 2 39:46 así que si yo tuve que elegir cuadro eh cosa importante no entró el mundo la cocinadas sin duda esas cuatro son son fundamentales no

Voz 4 39:54 pero tú trapo Noyer hasta serás mandil no es caro adiós pues nos y en mi época sí que es cierto cuando yo iba a la escuela seguiría parecía que íbamos a la guerra yo me ponía uno de la mano derecha izquierda atado al mandil Le Roy detrás no que era un poco el que estaba en el banquillo por si acaso no pero hubo un tiempo escapar

Voz 2 40:14 sí que se que se prohibieron no oí ese suponer que coger los platos calientes con la mano etc etc pero no sé si hay un momento de la en el mundo de la cocina que se han prohibido los trapos eh

Voz 0313 40:24 oye Danilo de llorar que nos comentaba Olga

Voz 4 40:26 ha preguntado si Vigo más etapas

Voz 2 40:30 bueno siempre hay etapas no la verdad que en esta XXV año pasado por por por todo tampoco nunca lo ha ocultado no

Voz 4 40:35 estamos en la que se claro un momento

Voz 2 40:37 es duro iban bastante difíciles Nueva York fue uno de ellos no hay a pesar de que hoy día probablemente le debo muchísimas cosas no a diario me me dio mucha preside una perspectiva diferente en el hecho de aquella época Nueva York sería puede hace como unos soy año medio siete años así aproximadamente hay buena me me gusta mucho la música siempre la verdad que hay música que identifico con con cierta etapa de mi vida en aquella época la banda son una familia española Agus a muchos a muchos robos y la verdad que me me servían Blue en bucle es del trabajo a casa no no hay mucha soledad fue bastante va ser duro para mí

Voz 0313 41:18 pero tú no quería ser futbolista

Voz 4 41:21 todos nosotros queremos ser polis no pero pero bueno se me daba muy bien la verdad es que mi madre no es sobre la pelota no no no lo entendía eso no tampoco entendía lo de los cuchillos la verdad pero bueno ahora el muchas veces te digo mira bajó de haber dejado juega al fútbol no sabe no pero pero así a uso también siendo siendo cocinero y habiendo pasado donde Enrique jugador danés no bueno bueno un poco centro campo no yo organiza no sigo Xavi humano

Voz 2 41:49 malagueñas esa centro campo abusaba mucho sí sí

Voz 0313 41:52 en qué momento decirle sin tiene arte por los fogones

Voz 2 41:55 con dieciséis años diecisiete de ellas hoy en COU bueno la época anterior no COU y empieza a ser consciente de que no me no no no no me he hecho ir a la universidad no ve ninguna carrera que me atrae al mundo la cocina me me gustaban general no me ha gustado aceleró el turismo vivía Marbella Hay la verdad que una salida que para mí tenía bastante sentido va viendo nación he nacido no viviendo donde vivía hay de todo el mundo la hostelería la cocina en particular no y bueno se creó La Cónsula que llegado año abiertas cuando cuando yo empecé allí fue la tercera las las segunda no la tercera promoción igual no podía haber elegido entre sala y cocina lo tuve claro cocina

Voz 0313 42:39 oye tengo por aquí a tu libro hacer de comer las mejores recetas que podamos ver todas las mañanas en Televisión Española en el programa del del mismo nombre que por cierto en la página ciento cuarenta y tres hay algo de cerdo

Voz 4 42:53 al horno eh creyera el chef trapo estará ahí también su menú está disfrutando de la tele Dani

Voz 2 43:02 dudando a la cantidad de cosas diferentes que algo no hay gente que me dice bueno saldó con hace muchas cosas y yo yo me siento lo contrario no me siento un privilegiado no privilegiado pudiendo cocinar en un grande con tres guía Michelín que lo máximo que que que el mundo era gastronomía que el mundo la cocina te puede dar a nivel mundial sólo hay ciento XXXVIII en el mundo no os abordando en en ese sentido ya me siendo privilegiada pero me siento privilegiado también haciendo un programa de tele para la gente que aprende a cocinar no se siempre he tenido un poco esa sensación incluso a esa necesidad de hacer todo tipo de cocina no sea cocina casera cocina de alta cocina o lo que hago en en vivo lo que hago el óbito no son cocinan pues mucho mucho más cercana a la a la gente no yo en ese sentido la verdad que me siento me siento súper súper privilegiado a la verdad y haciendo tele pues quería aprobar que me que me apetecía hacer

Voz 57 43:55 a ellos hoy

Voz 2 43:57 el fruto Tobe confesarte que me absorbe de lo que pensaba sí lógicamente mentalmente también pero mira intentó organizar me todo lo que puedo dosificar también un poco todo lo que puedo oí llevado todo parado

Voz 0313 44:11 cuando se queda mejor manera que vas a seguir centrado en el recetario digamos más tradicionales pidiendo por aquí joe potaje de vigilia buñuelos de bacalao lasaña de restos de Redondo bueno pues hoy agradece iba a decir la sencillez no sé si es la

Voz 4 44:25 palabra sí yo creo que Televisión Española tenía claro no a lo mejor semeja a mí solo hubiera complicado un poco más la cosa no televisión

Voz 2 44:33 año tenía claro de que de que lo que tenía hacer

Voz 4 44:36 pero lo lo que todo el mundo abrirá la nevera de su casa se pero encontrar o bajar supermercado supera encontrar

Voz 2 44:42 y en eso no ceñimos no todo el equipo del programa y la verdad que intentamos sin duda el el hacer ese tipo de cosas al principio me resultan excesivamente sencilla no pero que va pasando el tiempo me voy dando cuenta de que para muchas veces para mí es sencillo como chalé no sabe un punto de Arosa una sopa para trabar la titular de que quede un poquito más queremos para la gente es un mundo es el truco de su vida no será por lo tanto en ese sentido también vivo bastante ilusionado viéndolas sociales viviendo como ayuda a gente que que nivel de cocina

Voz 0313 45:14 jo a lo de los buñuelos de bacalao caseros que te hizo mucha ilusión cuéntalo cuéntalo bueno

Voz 2 45:19 desde fuera la la la el primer programa vino mi madre me atrajeron por sorpresa no yo la verdad que es una de las recetas que hacer siempre mi casa no pero yo siempre le metió una cuchara de de de alioli un poquito de cerveza que yo creo que también es es es lo importante un poco lo que debemos aportar no llegamos a un programa si no receta de toda la vida pero metiéndole cosa que la gente se imaginan pero que a lo mejor tengo dan el bagaje de eso veinticinco años trabajando dentro el mundo la alta cocina no opinión normales pero que llevan sólo un poquito de cerveza y luego una buena cucharada liguero hace muchísimo goma cremoso oí crujientes por fuera que bueno la verdad que es una receta muy fácil que la haces en cuadro minuto es espeta

Voz 0313 46:02 angular oye Dani y en octubre cuando van cuando cierres cuando Transformers tu restaurante de las de las tres estrellas ya estás ya anunciase y que decías que eso era fruto de un proceso de reflexión y tal ya estás preparado de verdad mira que está cerca el momento

Voz 2 46:17 no sabría decirte

Voz 4 46:18 está siendo un año muy especial algo muy es

Voz 2 46:21 el para dar son muy peculiar también solapando el presente y el futuro e iba un poco la sorpresa positiva lado pero negativa psicológicamente hablando pueda cantidad de gente que que me encuentro ante

Voz 57 46:37 ah y que va a hacer llegar incluso mucho caso

Voz 2 46:39 no a la realidad de una clienta belga no que viene muchísimo y que que me tengo que salir de la cocina porque en en nuestro usación hay una parte que se come dentro de la cocina de estás conmigo todo el mundo se todos los cliente hablan conmigo no y entonces sí que no de un poco la esa sensación un poco de pena para mucha gente que lo haga no prevé que vamos a hacer ahora ya llevo veinte años siguiendo de no de de saben ronda luego en Calima ni vi eso me ha llegado mucho mucho el alma pero lo tengo claro no yo siempre muchas veces ese sábado por ejemplo no todo el mundo me pregunta cuando pasa o la cocina EB pero hoy que lo hace digo porque mira bueno quiero estar Sábado por la noche aquí quiero está con mi hija se diera por ejemplo no bastante es sensato no es bastante humano bastante el lo sé lícitas esa me apetece también un poco cambiar mi sistema de vida a pesar de que de que trabajo mucho mucho ahora he muchas veces con con muy poco día de descanso al mes ABC ninguno y me apetece un poco ese ese cambio a pesar de que me da pena y creo que nunca me ha preparado

Voz 0313 47:40 Bono después la vida da muchas vueltas ya veremos eh claro volver siempre puede ahora ahora la churras quería no que va más o menos va a ser lo que pasa

Voz 2 47:49 en lo que verdaderamente vano lógico por otro lado no pero que no es no es un poco sitio de carne donde sólo come Gotti chuletón no yo para mí el sitio de carne que te lleguen Fall precisamente al que no tiene entre chuletón basado también en cerdo podemos contratar

Voz 28 48:05 trapo no pero ya veremos

Voz 2 48:11 pero si yo creo que hay muchas cosas que hacer notan también es cierto que en la zona en la que soy no emplea mía de oro en Puente Romano no lo que faltaba lo mejor hay un japonés un tailandés italiano hay un chiringuito hay está vivo también que que es nuestro pero yo creo falta un poco ese puntito no de de de de sitio de carne no y por eso lo voy a hacer y me apetece mucho

Voz 0313 48:32 a hacerlo el vivo madridista cojonudo eh pero lo digo porque doy fe si se pero es una opinión personal

Voz 2 48:37 sí vimos al olvido Madrid que tengo muchísimas ganas de hacer respeto ahí en Jorge Juan no de una de las cosas que más me llena sin duda lo que quiero que su futuro no por poder hacer espetos ardiera pues no son Jorge Juan hacer en París Londres en donde se

Voz 4 48:53 le espetó universal claro no me apetece mucho

Voz 2 48:55 Ximo Navarro gazpacho ajoblanco un poco ese tipo de de cocina que hacemos no oí llevarlo por ahí por por por el mundo apetece mucho más que hacer alta cocina

Voz 0313 49:04 a ver venga que estamos ya en tiempo rueda de prensa que pregunte todo quisque tonito pero bueno

Voz 5 49:08 hola quería preguntarte por las patatas bravas me parece que son la cumbre de la tapa mejor porque aún no han culpa grasa sabroso dura ayer es que ayer probé unas patatas bravas que estaban además fritas en hacer te muy picante todo

Voz 0230 49:29 me gustaría preguntarte cómo te gusta a las patatas bravas is si aceptas patatas bravas cortada sentida intacto

Voz 2 49:36 hoy he yo suma de Taco no no yo creo que que que

Voz 4 49:40 por lo que déjale que con pero he cuando cuando una patata asada con salsa yo creo que

Voz 2 49:45 mucho más cohesión y también de lógica no caso que Castro lógica que digo yo muchas veces que digo en el programa también no el hecho o sea necesidad que queda patente en un cierto grosor contenido no oí en lo importante si las pues al final acaban humedeciendo Si Osio si no así que yo soy Mamma que encuadra Aíto cascadas como bien enseguida en ahí debe la fécula en ese caso además la suelten bien para poder la bien a un tolerante osea quiero decir somos somos españoles y eso el picante es una cosa que que no son muy picos y nuestro como dices lo mexicano Aquino apenada hay dos tres receta en el recetario tradicional que lleven picante ajillo algunos Cayo y poquito más no sí pero pero me gusta meter un poquito mayonesa amén la verdad para suavizar de no pero que haya ese equilibrio entre picante suavidad crujiente de la patada aceite de oliva o la patata siempre

Voz 4 50:44 no sigas no sigas armados

Voz 0573 50:47 hola Dani qué tal a mi me gusta me gusta cocinar vale lo admito pero ahora con este calor también me gusta estar sin camiseta

Voz 28 50:57 qué hacemos

Voz 0573 50:57 los que nos gusta cocinar y sin camiseta se debo debo resignarme a achicharrado pecho posiblemente a dedicarme ensaladilla

Voz 2 51:08 no es lo importante

Voz 0573 51:09 pero no no no no tengo pero de verdad en el pecho eso es un error

Voz 2 51:14 doce doce si es bueno o malo no pero yo por ejemplo a nivel personal osea es es inviable ni siquiera a barbacoa soy soy capaz de ponerse a cocinar sin camiseta descalzo no tampoco no se tengo la sensación de que siempre lo no de que no se me falta algo no a la hora de de de de de cocinar no yo siempre está acostumbrado a un poco más a Pau al final ya fuera historia el fuego es relativamente peligrosas si haciendo una una barbacoa y te asalta una chispita de a lo mejor tiene menos problemas

Voz 4 51:47 pero pero eso te puede que lo fácilmente rápidamente

Voz 0573 51:51 yo se camiseta ya está

Voz 4 51:53 no tienes cicatrices armar no tiene nosotros

Voz 0573 51:57 nos envió una foto colgado

Voz 4 52:00 pero un Xavi hombre que estás no seas tímido Xavi no tiene muchas ganas ha preguntado hamburguesa con piña sí

Voz 28 52:13 no yo que llaman tropical de otra manera muy original si sí muy original pero

Voz 2 52:29 yo no soy de piña hay varias cosas que una pizza también la odio que la Piñera atún no delata no es decir yo piña en una hamburguesa tampoco no

Voz 4 52:37 no lo veo no lo veo pero vaya por me parece terrorismo

Voz 0313 52:43 no no se te caen las estrellas por hacer hamburguesas danés

Voz 2 52:45 hombre yo soy súper feliz no la verdad que que me encanta hacer hay y luego hay que tener en cuenta que que ya desde hace cuatro años y alguna multinacional

Voz 0313 52:55 Mcdonald con Madonna exactamente

Voz 2 52:58 sí hay una cosa que yo creo que mucha gente no percibe es que vino a coger dos hamburguesa de vivo sabe me parece alucinante que que que un sitio como Maragall se fijen me hamburguesa en mi salsa IS tan sumamente entusiasmado ahora hacerlo no principio hace cuatro años me me costó un poco entenderlo hasta que lo conocí por dentro y una vez que lo conocí por dentro esa gente son absolutamente geniales hay hay gente que hay ahí detrás hay carne de verdad que que muchas veces tenemos una percepción bastante distinta lo que es la la realidad no utilizan lo hizo ya falda

Voz 0313 53:33 tengo alguna incrédulo aquí al lado que va haciendo así que apoyó la cabeza

Voz 4 53:36 mira si me dejas cuarto segunda lo voy a cometer voy a convencer muy rápidamente a la carne tiene