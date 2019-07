La Ventana (01/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canal

Voz 0313 00:02 días los manifestantes que han accedido al Parlamento de Hong Kong a primeras horas de la tarde tienen intención de quedarse hasta cuándo

Voz 1454 00:13 dan por lo menos hasta esta noche o hasta que la policía intervenga según una amplia mayoría de los que se han concentrado en el interior del edificio que están reunidos en asamblea para decidir las acciones de las próximas horas la entrada en el Consejo Legislativo ha tenido lugar tras en la multitudinaria manifestación convocada en protesta por la excesiva injerencia de China en el gobierno de la ciudad para exigir la retirada del polémico proyecto de ley de extradición y la dimisión de la responsable del Ejecutivo local uno de los líderes de la protesta lo expresaba así

Voz 2 00:44 la gente que está hoy aquí no está exigiendo la independencia único que se pretende es abolir la ley de extradición se habrá una investigación por la actuación policial contra los manifestantes estas una tarea de la jefa de gobierno quiere resolver este proceso

Voz 1454 00:59 fe como les hemos adelantado esta mañana ha dado luz verde a su despliegue en Francia para competir en líneas de alta velocidad lo acaba de aprobar su consejo de administración Carlos Sevilla buenas tardes

Voz 0313 01:09 buenas tardes si la compañía ha pedido ya los permisos necesita

Voz 0706 01:11 los a la autoridad a las autoridades francesas en concreto a la Comisión de la Competencia ya la autoridad de seguridad ferroviaria Renfe empieza mirar la alta velocidad en Francia con dos servicios al día en el tramo Lyon Montpellier cinco servicios diarios en el tramo Lyon Marsella y lo hace con trenes de la serie cien con capacidad para hasta trescientos cuarenta y siete pasajeros según los cálculos internos a los que ha tenido acceso a ser estas líneas serán rentables con un cincuenta por ciento de ocupación una vez solicitados los permiso se siente paso de Renfe es abrir una oficina en Lyon y en una segunda fase crear una filial en París el objetivo es tener sus trenes desplegados en un plazo máximo de año y medio la alternativa al plástico tradicional el llamado biodegradable también tiene un

Voz 1454 01:48 pacto tóxico en especies marinas según un estudio de la revista Science que acaba de publicarse nos lo cuenta Javi

Voz 0882 01:54 el Gregori los plásticos biodegradables no son tampoco la solución porque una nueva investigación publicada en la revista Science realizada por dos universidades de España la Autónoma de Madrid y la de Alcalá de Henares también advierte que liberan durante su proceso de degradación en la naturaleza Nano plásticos que producen efectos tóxicos sobre los organismos que viven en ecosistemas acuáticos además este tipo de contaminación se traslada la cadena trófica y por lo tanto también puede llegar a afectar a los seres humanos los no plásticos son fragmentos cuatrocientas veces más finos que el grosor de un cabello humano y pueden afectar por ejemplo a los crustáceos damas con

Voz 1915 02:31 el titulares el deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:34 buenas de última hora el Real Madrid acaba de hacer oficial el adiós de Mateo Kovacic se va Chelse centrocampista por casi

Voz 0415 02:40 cincuenta millones de euros de tenis primer día el tono

Voz 3 02:42 Meldonium clasificados a segunda ronda Feliciano López y Bautista acaba de caer eliminado Pablo Carreño en directo Verdasco gana dos sets a cero y en la próxima hora empezarán a jugar Jaume Munar Marcel Granollers Carles Baena Isar a Sorribas

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Cadena SER Madrid

Voz 1454 03:02 Unidas Podemos apoyará Ángel Gabilondo en la investidura de la Asamblea

Voz 1915 03:06 acaba de terminar la reunión de su portavoz a Serra con el presidente de la Cámara Juan Trinidad Se rápida además

Voz 5 03:11 que no haya un pleno sin candidato como podría ocurrir

Voz 1915 03:14 hay acuerdo entre los partidos

Voz 6 03:16 estamos en disposición de apoyar una investidura de Ángel Gabilondo siempre en cuando lleguemos a un acuerdo programático además también le he transmitido a a Juan Trinidad al presidente de la Cámara te entiendo que tiene que presentar a la investidura a la persona que tenga más apoyos es decir que si Ángel Gabilondo después de la ronda de consultas es la persona que más apoyos tiene debería de ser quién se pueda presentar a la investidura antes del día once León eso

Voz 1915 03:47 he visto que comience la reunión entre el presidente de la Cámara y la candidata de Vox Rocío Monasterio el primer día así Madrid central ha dejado grandes atascos y un aumento de la contaminación en la capital desde esta mañana ya no no hay multas y eso ha hecho que el tráfico aumente un seis y medio por ciento en la M30 un cinco por ciento en la almendra central y un ocho por ciento fuera de la M30 además los niveles de polución sean dispar

Voz 5 04:07 en la plaza del Carmen ha estado por encima de los siete

Voz 1915 04:10 quinta microgramos durante toda la mañana cuando el valor límite es cuarenta activistas de Greenpeace han cortado esta mañana el tráfico en Cibeles una protesta a la que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido así

Voz 1626 04:20 yo siempre he dicho que mide una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del Cádiz

Voz 5 04:26 Köhler para poder hacer esta diputaciones

Voz 1915 04:29 la residencia de Las Vegas en Ciempozuelos tendrá peores condiciones con el nuevo contrato de la adjudicataria el nuevo pliego mantienen las mismas condiciones de hace seis años lo que según el PSOE precarizar la situación de trabajadores y pacientes el diputado socialista José Ángel

Voz 7 04:42 por puede esperar se puede prorrogar unos meses este pliego y desde luego que sea el próximo Gobierno de La Coruña Madrid fuese lo que fuese no el que determine si va a seguirse

Voz 8 04:54 precarizar treinta y cuatro grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 4 07:50 sin ser publicidad punto esquí ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:05 sólo seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias la historia está repleta de batallas que han dejado huella o por su trascendencia por sus efectos posteriores o por los sanguinarios que resultaron hoy vamos a hablarles de una duró en concreto que cumple los dos requisitos aunque su nombre no evoca precisamente nada ético ni espectacular

Voz 5 08:24 es la batalla de la vuela

Voz 18 08:30 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 19 08:40 no

Voz 1626 08:50 hace quinientos ochenta y ocho años se produjo una batalla que tiene su aquel tan antigua que suena a Peña hizo medieval pero no lo es si han estado en el Monasterio de El Escorial habrán pasado por la galería de batallas y allí hay una pintura larguísima de cincuenta y cinco metros más que una piscina olímpica llena de gente repleta de todo es la famosa batalla de la Yruela en la que se pegan

Voz 20 09:12 con el uno de julio de mil cuatrocientos treinta y uno

Voz 1626 09:15 Castellanos contra granadinos moros contra cristianos como sería de feroz aquella refriega llamada al principio batalla de Sierra Elvira que le cambiaron el nombre por el de la Yruela dicen que porque lo único que quedó vivo después de la bronca fue eso una higuera

Voz 21 09:32 de un llena

Voz 1626 09:41 no la batalla de la Muela librada casi a las puertas de Granada está considerada el penúltimo gran desastre de los granadinos el último fue la definitiva pérdida de su reino a manos de los Reyes Católicos y aunque fue la reina Isabel la que iba por ahí vacilando haber rematado la reconquista en realidad fue su padre Juan II el que tuvo el triunfo en la mano Pero Pascual durante mucho tiempo no se entendía que después de haber dejado el campo de batalla sembrado con casi quince mil musulmanes muertos detener a Granada rendida hay acongojado Juan II diera media vuelta y se volviera a Castilla los granadinos tampoco entendían que después de la que salió con el triunfo en la mano lo único que hizo Juan II fue cambiar un rey nazarí tapar otro recoger sus buenos cuartos del nuevo soberano por haberle sentado en el trono y largarse a casa tanta Reconquista tanta Reconquista luego vas no reconquista Knaan

Voz 22 10:39 ahora las cada vez vayamos a dos

Voz 1626 10:54 no

Voz 22 10:56 no fui a

Voz 1626 10:58 a teorías políticas para explicar por qué no remató la faena hay varios que siguen pendientes contra aragoneses que si la falta de provisiones pero no puede que el Rey se fuera por causas naturales no políticos por los terremotos las crónicas de ambos bandos recogen que en aquellos días la tierra tembló como nunca de forma terrible y continuada cuentan que Juan II levantó el campamento y largo quizás por miedo Granada se podría haber conquistado sesenta años antes de mil cuatrocientos noventa y dos pero acto

Voz 23 11:32 Ellos se movía mucho y el Rey dijo mira pues ya si eso para otro día hice fue a tierras tectónica mente más estable no no si yo estoy

Voz 0313 11:43 en esto de la estabilidad aunque no lo parezca si pensamos en la política pues siempre cotizaba bastante alto no y la estabilidad de la tierra que pisamos eso por encima de todo cuanto está pensando bueno quince mil muertos en una batalla un montón de muertos no que barbaridad vamos a darle un poco a los libros a ver si pensamos en otra cosa

Voz 4 12:04 ya no estás de disidentes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 24 12:14 coche con una botella apostando por hasta que no son horas

Voz 0313 12:30 ellas hoy desde Radio Jerez Benjamín Prado buenas tardes amigo qué tal cómo estás muy bien aceptado en Rota Un verano más bueno gente gente tan paciente de verdad tan generosa no

Voz 1208 12:44 de unos años me iban como el poeta Vicente Núñez que cuando tenía ochenta y tantos eh nombraron Hijo Adoptivo de su pueblo salió a la calle seguro una señora que lo primero que le dijo que lo había leído en la prensa lo del hijo adoptivo fue Vicente qué alegría aunque tan nombró niño prodigio

Voz 0313 13:02 Javier Sagarna director de los escritores como estas a la que hoy es una ventana especiales celebramos nuestra última final mensual de Relatos en cadena que por cierto van a acompañarnos concursantes y ex concursantes que han publicado libre en los últimos meses y que nos van a ayudar formando parte del jurado para elegir cuál es el último relato que secuela en pues la gran final del próximo lunes

Voz 20 13:23 sólo uno de los juegos más democráticos que vamos a tener que hacer los propios expositores antes me muy mayoritariamente

Voz 0313 13:29 qué ilusión mira en SER Vitoria Asier Susaeta que acaba de publicar Bono que ha publicado hace ya un tiempo hierba veloz y púrpura en editorial Zaher a silbar

Voz 25 13:40 la Lucía producía a disciplinas las letras de cada línea hasta llegar a la última donde todas se vuelven borrosas tranquila es normal de confirma Miguel y la felicita por su excelente lista de pasada también se interesa por la familia Lucía Le cuenta que irá unos días al pueblo con las niñas se despiden hasta el año que viene al salir ellas se pregunta si no se habrá dado cuenta de que ya no lleva el anillo

Voz 26 14:08 él antes de la revisión de doña Carmen cambia el test por otro en el que no se lea de quiero en pequeñito y cómo estás

Voz 0313 14:20 Carla acierta al Hall como eso que alegría la mía de estar con nosotros otra vez y alegría porque déjame que lo recuerde a los oyentes de La Ventana tú empezaste a escribir lo contaste tú

Voz 20 14:30 por el concurso con el concurso no sí sí

Voz 0415 14:33 me hace unos cuatro años ayer lo Mireille en mayo de dos mil quince incluso antes que Bini primer microrrelato sí gracias a a vosotros a escuchar el programa hay ya pensar que esto es que es una historia en cien palabras será fácil yo

Voz 27 14:48 de lo bueno y quiere a base de insistir

Voz 0313 14:51 paso a tu qué voces citas son en tu cabeza para animar de aprobar hace cuatro

Voz 0415 14:56 años hombre yo creo que esa voce cita estaba ya diciendo Mike escribiese hacía ya un tiempo pero un poco no se ha complicado empezar a escribir no se lo asociaban poco a

Voz 26 15:09 a algo más largo una novela Hay me daban cierta pereza pero

Voz 0415 15:14 encontré yo creo que la motivación en en eso en textos más cortos hay empecé a aprobar y enseguida vi que que que esto había llegado para quedarse

Voz 0313 15:24 oye hierba veloz y púrpura es tu primer libro de relatos cuanto curro hay detrás de esto cuánto ha costado

Voz 0415 15:30 pues sí y es que yo soy muy perfeccionista hay si hago algo lo quiero hacer bien todo lo bien que que pueda yo creo que que desde la ingeniería no dedicado tanto tiempo algo como lo ha dedicado a este a este libro hay hay mucho trabajo antes de mandar el manuscrito la editorial desde que me confirmaron que iban a publicar y me vino una persona encima de decidir ostrás yo que ya había leído los dos anteriores y que me encantaban y que sabía que era una colección muy buena es pues me di cuenta que tenía que hacer algo que estuviese al a a la altura ahora se lo va a leer la gente no

Voz 27 16:08 eso es sí sí que sabe también es

Voz 0415 16:10 es importante que que lo lean y les guste y no no se sientan no pues con poco decepcionados

Voz 20 16:16 si se diese algo más largo está por ahí

Voz 0415 16:18 dónde está pues mira y me he permitido dejar un el último del libro que se titula menos para los bailes

Voz 0313 16:28 que delante S

Voz 0415 16:30 es un microrrelato que contaría con el relato breve o un relato breve que tantea con microrrelato ahí acabando el libro porque por una parte es uno de los mejores mi opinión por otra yo creo que deja la puerta abierta a que el día de mañana pues bueno pues como diciendo bueno igual soy capaz de hacer otras cosas fuera el microrelato

Voz 5 16:53 seguro que sí déjame el el el final es porque elaboren un expolio no esquivó el plato salió volando hacia el cielo gris aunque no tardó en descender para pelear con otros pájaros por el charco marrón que se extendía por la cero y eso es lo que deja como rompa el lanzamiento

Voz 0415 17:10 sí es la frase de inicio para la próxima semana

Voz 5 17:14 oye no sigues enviando relatos a nosotros Floriano

Voz 0415 17:16 eh sí sí este año han participado he tenido la suerte de ser finalista tres veces lo que pasa es que luego he tenido mala suerte en que no he ganado ninguna pero pero sí si sigo sigo participando si es una es un ejercicio muy buena parte de de que te mantiene con la cabeza activa en esa frase a veces te lleva por caminos que de otra manera no no se te ocurriría ir no pues hay por ejemplo una de las finales con las que fui finalista como vosotros pues la frase inicio era algo así como un señor con levita que se parece a Pushkin

Voz 27 17:49 si las cosas no les están inspiradora como complicada

Voz 0313 17:54 me viene a ser quédate con nosotros que tenemos que saludar a otras dos invitados que están en tu misma tesitura

Voz 5 17:59 en Radio Pamplona esta Anas a rías que ha publicado a veces mamá dice en editorial Bruño

Voz 28 18:06 eh

Voz 0137 18:09 mamá me dice siempre muchas cosas yo la escucho muy atento pero a veces no la entiendo a veces mamá entra en mi cuarto y dice arriba bichito que ya es de día hay hay mucho que hacer pero yo en mi sueños no he parado ni un momento a veces mamá dice no andes descalzo parece un niño perdido pero a los niños perdidos no nos gustan los zapatos a veces mamá dice si cuentas mentirijillas te crecerá la nariz pero yo no siento nada en la nariz sólo calor en los mofletes y muchas ganas de llorar

Voz 29 18:40 a veces mama dice sigue haces transitadas irás al rincón de pensar pero yo en El Rincón nunca estoy solo

Voz 1 18:50 el plano buenas tardes qué tal Ana cómo estás

Voz 30 18:54 muy bien en qué tal vosotros muy bien muy bien

Voz 0313 18:57 acabas de publicar este álbum infantil ilustrado que lote porque un cuento infantil Ana porque por lo primero

Voz 30 19:03 pues es que razones no hay así que pueda explicar en realidad esta es un poco el formato pequeño que comentaba también Asier pues que digamos que encaja en el poco tiempo que le puedo dedicar a esto de escribir son siempre horas nocturnas au deshoras asegura rotas como Le queráis llamar y este tipo de álbumes el texto es cosa chiquitita digamos que estaba ya acostumbrada un poco a a decir algo así en corto digamos no hay dirigido a niños pues porque todavía tenía la niños alrededor me hizo ilusión escribir algo en lo que había pensado muchas veces eso cómo cómo reciben los niños frases que decimos habitualmente

Voz 0313 19:47 me hace mucha gracia porque es que el niño del del cuento como cualquier niño lo lo interpreta de forma literal sea tal cual no que es la frase que recibe a misa directamente

Voz 30 19:56 oye tú recuerdas cuando

Voz 0313 19:58 cómo empezaste

Voz 30 20:00 vivir bueno pues a mí me regalaron mis padres a lo mejor mi padre un un diario cuando era muy pequeña es algo muy típico pero fue así yo he sido siempre a alguien más bien melancólico digamos que me ayudaba no yo creo que en su día ya os lo conté también cuando estuve allí en la final a mí escribir me ayuda eso a combatir la melancolía de los días

Voz 0313 20:23 bueno estuviste y la ganaste en dos mil dieciséis con Scola con el espectador

Voz 30 20:27 sí vamos es algo que te lo que todavía estoy contentísimo usada

Voz 0313 20:31 en son una tarde preciosa oye qué proyectos literarios y los tienes tienes por delante en la en la cabeza tiene más planes

Voz 30 20:37 sí pues entonces yo sigo participando en concursos así de relatos breves de vez en cuando he tenido así premios que me ha hecho mucha ilusión desde desde el año dos mil dieciséis ha habido hay alguno que me cierta importancia pero ahora mismo estoy bueno pues eso con un proyecto que a mi me gusta mucho que se microrrelatos para delirios son los otros cuánto cuánto puedes mira os cuento es para de la mano de Paco Ganuza que es un veterinario de Estella que también tiene eso pues como mucha gente aquella este así el por ejemplo ingeniero y escribe no pues este chico es veterinario

Voz 6 21:14 pinta también escribe

Voz 30 21:17 cositas y esto de pinta pues eso está haciendo las camisetas de autor o sea que él hace el dibujo a mano y entonces me me dice venga pues yo para esta colección de este año he pensado en cuatro palabras una va a ser sexo otra política otra solidaridad otra locura por ejemplo entonces él escribo un relato con cada con cada palabra entonces esos relatos se distribuyen junto con las camisetas es algo que que eso que me mantiene vivo el tema del microrrelato que que de otra manera lo mejor como ya no pudo concursar pues por ejemplo el relatos en Cannes

Voz 0313 21:49 no no digamos que que tiene ganar

Voz 30 21:51 sí sí y eso es un proyecto precioso y las camisetas son

Voz 0313 21:57 está pensando Ana la al cuando cuando no hubo ocasión de de ojear IVAC pues muy cortito lo acabas enseguida el a veces mama dice estaba pensando si de nuestra habilidad demuestra destreza como contadores de cuentos depende mucho poco que luego los niños tengan ganas de leer no lo sé a veces me lo como Costa todavía lo sigo haciendo yo con lo mío pequeño a veces me lo he preguntado si eso no si esos Benjamín no Javier si tienen también respuesta para eso Tuc Tuc qué opinas Ana

Voz 30 22:22 yo sí que creo que en función de lo que oigan en casa de lo que habían también que haces tú y de la habilidad efectivamente que uno tenga para contar un cuento por ejemplo la noche efectivamente hay puede salir una es unas ganas y una afición muy grande yo creo que sí en por lo menos nosotros también lo hemos vivido así con las nuestras entre Marina al final ese ratito que pasábamos por la noche leyéndola descuentos muchas veces lo pedían después ellas o pedían libros directamente sabes a esa yo sí que sí que creo que es algo que se contagia

Voz 20 22:54 yo creo que sigue efectivamente estoy de acuerdo con con con lo que dice pero además creo que depende no sólo nuestro habilidad para contarle nuestro tiempo quiero importamos en ello sino también de nuestra habilidad para para elegir los libros no

Voz 0415 23:05 es decir hay libros de El Pardo

Voz 20 23:08 niños incluso álbumes ilustrados muy buenos creo que es el caso del de Ana y otros que no son tan buenos creo que hay que saber elegir los buenos hay que saber elegir esos libros que están escritos desde la infancia y no para la infancia desde un lugar donde ellos se entienden serán reconocidos si a partir de ahí se vuelve electores no tengo que también nuestra labor de de libreros en este caso es seleccionadores de libros es muy importante

Voz 30 23:31 gracias Javier por lo que escrito ahora

Voz 0313 23:35 Bono quédate con nosotros sé que hoy os tocará a ayudarnos a a votar ya elegir al ganador de la de la ganadora de la final mensual la tercera invitada de esta edición de la Ventana de los libros esta edición tan especial que decía ya el comienzo bueno es digamos es la consagrada consagrada e estarán Oporto avales que acaba de publicar belleza roja en el Lumen y que está en Radio Galicia

Voz 5 23:56 eh

Voz 1915 23:59 la belleza es roja como un cuenco de cerezas Mi primera profesora de pintura solía decir eso es lo primero que me viene a la cabeza rechazo el pensamiento porque resulta irracional pero no puedo apartar la vista del suelo de la habitación me asalta la imagen de un vestido blanco e inmaculado sobre un enorme círculo de gelatina de fresa que vi una vez en una exposición de arte moderno recuerdo el vestido el brillo rojo de la gelatina recuerdo el olor salvaje de las presas cuando volvía a las dos semanas la gelatina había comenzado ya su proceso de descomposición me pregunto cuándo empezará a pudrirse este suelo yo seres humanos tenemos entre cuatro y seis litros de sangre en el cuerpo suficiente para cubrir el suelo de una habitación de diecinueve metros cuadrados se lo que mide la habitación porque ayude a Sara amueblar la diecinueve metros cuadrados cubiertos de sangre ni un solo centímetro limpio del líquido rojo

Voz 1 24:59 buenas tardes hola buenas tardes cómo estás muy contenta bueno bueno

Voz 0313 25:05 el otro día leí harán soportables al nueva Dama de la novela negra española esto ya ha llegado muy lejos eh no te sientes a gusto con este tipo de etiquetas por cierto o dar un poquito de pudor

Voz 6 25:16 no no yo siempre digo que creo en la separación de poderes me limito a escribir libros los editores los editan y ponen las fajas que creen en las fajas lo que creen que ellos consideran que utilizan para vender libros pero no vamos a entrar en etiquetas yo de momento de verdad sigo intentando centrarme sólo en escribir prescindir de todas esas cosas

Voz 0313 25:36 cuánto cuenta la novela negra como género de Diego de de de la esencia del ser humano Arantxa

Voz 6 25:41 uf lo cuenta todo porque al final al final es es una excusa no la investigación policial es una excusa el crimen es una excusa lo divertido como escritores destapar todo lo que hay debajo yo siempre digo que da igual que escriba de cuatro mujeres que habla de un contestador de una niña asesinada que al final lo único que quiero es mostrar que pasa por la cabeza la gente que creo que es lo que se me da bien y esta vez la excusa ha sido una novela negra no

Voz 0313 26:02 oye publicar en una gran editorial Lumen conocida muy potentes el sueño de cualquier aspirante a escritor escritor eh hay secreto para llegar a eso se necesita suerte talento por descontado Arantxa como tú como los vivido esto o hay que picar piedra básicamente yo creo que de niño

Voz 6 26:20 mucha suerte pero la suerte va acompañada de muchísimo de trabajo de muchísima constancia la de estar en el lugar adecuado el momento adecuado de que te lea quién te tiene que leer de que te lleve de la mano alguien que haga que te lean porque igual uno desde su casa no puede igual es encontrar a la gente adecuado que te abre las puertas de una editorial grande y luego dar con la piedra de toque que quién del el Ulster no pero luego también eh esto no Alan no detrás hay muchísimo trabajo y sobre todo si tú estás trabajando en otra cosa el trabajo se duplica no porque al final yo no ha dejado de ser interventora pero esto y al mismo al alto al alto nivel de exigencia que es el exija a alguien que pública en Lumen no lo primero que me envió un mensaje

Voz 0313 27:00 latir al haber dile la escritora que me ha chiflado su libro verbo chiflado que literalmente lo ha devorado eh eso te lo dice muy a menudo Arantxa

Voz 6 27:08 diciendo yo yo tenía muy claro que lo que querían este libro aparte de que quién quiera buscar debajo y encontrar todo lo que va a encontrar porque yo siempre intento buscar cosas debajo que es lo que nos ha dejado cuesta escuela no de de Relatos en cadena de los microrelatos que es sin contar mucho dejar un poso debajo que haga pensar pero aparte de eso yo quería recuperar esa sensación no de sentarte eh que fuera todo de de corrido y pasarlo muy bien leyendo no y eso me lo están diciendo agua de Messenger en Instagram en todo me lo he quebrado me encanta me lo he pasado muy bien creo que debemos recuperar la alegría de leer no

Voz 0313 27:43 eso eso solamente pasa en un caso cuando este libro está muy bien escrito un euro está muy bien escrito se puede leer así hay otros que están mil escritores Elena otro ritmos pero sólo si está muy bien escrito se le se se devora no como es el caso del Arantxa oye vamos a hacer una cosa Javier Benjamín y unos vamos a quedar calladitos un par de minutos no sé si os conocéis personalmente Ana Arantxa Asier entre vosotros pero yo hablaba saludados yo qué sé compartir experiencias desear feliz Navidad que sea algo lo que queráis venga vamos al lío tenéis todo los micrófonos abiertos

Voz 30 28:14 por qué nos conocemos a Arantxa Asier y yo fuimos de la misma promoción no del el año dos mil dieciséis estuvimos por ahí rondando todos

Voz 0415 28:23 sí yo coincide con con una final mensual además con Suu El Espectador que me no creo en

Voz 27 28:31 ah perdiste con el Liverpool sí sí sí sí sí sí incluso siempre es un consuelo es una sonada derrota esas de dulces sí quizá

Voz 0415 28:39 lo no nana no no tengo el gusto de haber coincidido en persona pero vamos con con Arantxa así de hecho Arantxa público antes que yo en la en la colección y creo que ya son cuatro los grupos de whatsapp que tenemos en común Arantxa no doce es eso dice un poco de la relación que tenemos sí sí la verdad es que me nos conocimos en Arancha yo en un curso impartido por Javier hace tres años Si bueno dentro del del relato y desde entonces pues sí la verdad es que conectamos además sí sí sí sí

Voz 6 29:13 bueno yo si le dais la vuelta ese hierba veloz y púrpura veréis que que escrito la contra ese libro yo me enamoré

Voz 0313 29:19 es verdad que de la voz de Asier aquí

Voz 6 29:22 eh Le Osea nada más leer le hice mucho para que nuestro editor lo leyera luego el trabajo fue de él pero bueno me parece que que eleva a la colección de lenguas dormido Rincón y aprovecho es de aquí un poco para reivindicar a esos editores pequeños que apuestan por el general microrelato además como una con una calidad como hace Zaera a silbar no que es que es una ilustración ilustraciones brutales un papel una edición fantástica encima sabiendo que con microrrelato no lo vas a PETA armónica no entonces un aplauso para esos libreros que dice que son libreros y editores además que apuestan por por nuestro género evidentemente

Voz 1626 30:00 bueno y con Ana qué voy a decir compartimos final tenemos

Voz 6 30:02 es un grupo que es Francia Ángels al qué sino alemanes

Voz 2 30:05 todo bien ahí

Voz 6 30:10 en la que estamos todos los finalistas de dos mil dieciséis Manuel Méndez Paloma Casado Carmen Quintero dando Ernesto Ortega que después cuando el Rec y bueno la verdad es que esto ya trasciende mucho ya lo habíamos hablado cuando el año pasado jurado trastienda muchísimo de lo que es bueno y bueno es que lo que hablo

Voz 1600 30:27 igual ya de una generación REC no pocos vascos que vamos saliendo la cantera esta años estudian en las escuelas la generación

Voz 0313 30:36 B Khalid Benjamin otro y aplaudir con lo de los libreros o tan corta el micro o no nos aplaudió con suficiente fuerza

Voz 1208 30:41 sí yo soy muy disciplinado de las dicho cayendo unos dos minutos no pero claro con la cara que aplaudo con una luego ya aplaudir los bichos listos son los que defienden su ecosistema los que lo atacan pues son mucho más tontos

Voz 0313 30:56 bueno Aranzana Asier quedaos con nosotros que en un ratito vamos a elegir al último ganador esta temporada del del Rec del concurso Relatos en cadena

Voz 4 34:26 esta del percebe de Rumpy Fiesta de Interés Turístico Ayuntamiento de Ponteceso fiesta del percebe Cor acota

Voz 39 34:36 Securitas Direct en que pudo ayudarle bueno

Voz 1915 34:38 las llamaba porque quiero instalar una alarma

Voz 39 34:41 ha habido algún robo no está en mi casa de la playa

Voz 1915 34:43 que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robaron Se me va me traen

Voz 40 34:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 2 35:05 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 4 35:11 ah

Voz 0313 35:28 tenemos una cumbre de concursantes aquí de Relatos en cadena porque aparte de los tres que actuarán hoy como jurados tenemos a cuatro finalistas en esta última entrega de la temporada que son Alberto Jesús Vargas ahora pinto Pablo Núñez y Amparo Martínez a quiénes vamos a saludar Alberto Jesús tiene sesenta y un años malagueño vivió en Madrid hace veinte funcionario es gestor procesal que es un cuerpo de la Administración de Justicia Alberto Jesús buenas tardes hola muy buenas tarjeta nombre cómo va eso va bien bueno es una final de lujo la aquí habéis pillado eh la última de la temporada por los integrantes del jurado o sea que el que el que se ve el gato al agua hoy la verdad que tendrá motivos de sobra para está muy contento sí sí bueno sin duda bueno pues Alberto Jesús que tengas mucha suerte Sara Pinto venta años Valladolid vive en Navarra es maestra de infantil y primaria da clases de inglés y alemán pero hoy no hoy no nos hará buenas tardes buenas tardes hoy en cambió el primer día de vacaciones hoy sí felicidades joder si ganas ya lo de hoy regalo vacaciones lo vas a poder con todo eh que tenga mucha suerte Sara Pablo Núñez cincuenta y dos años recién cumplidos el sábado es de Sevilla la farmacéutico aunque no trabaja actualmente porque se dedica a cuidar a su hijo lo contamos otra vez con parálisis cerebral Pablo de quince años Pablo Núñez buenas tardes tal hola muy buenas tenemos dos amigo oye desprecio llevas cuatro años participando igual que igual que Asier llegas a la final mensual por primera vez hoy alguno de vosotros ha leído ha leído belleza arroja por cierto de de Aranzubía había el esto es lo que tiene que yo yo sí lo he leído y tú Alberto también oigo sí

Voz 39 37:07 sí yo lo leído vamos hacen en cuanto salió me dices me dice de él

Voz 0313 37:11 bueno harán Xavier Conesa ahí tienes un público cautivo entregado eh de verdad eh

Voz 6 37:16 cree además además me consta que sí porque lo pusieron en redes y me ya estaba pensando que les votara

Voz 34 37:23 eh

Voz 1 37:23 no

Voz 0313 37:26 muy bien Pablo que tengan mucha suerte amigo y Amparo Martínez cincuenta y siete años es Soria en Madrid desde su época de estudiantes directora creativa una agencia de publicidad da amparo buenas tardes hola buenas tardes también finalista mensual por primera vez aunque llevas varios años concursando verdad

Voz 39 37:42 sí sí sí lo que pasa que este año era el primero que mandaba

Voz 0313 37:45 el de el de esta semana del anterior

Voz 39 37:48 sí sí no podía perder la la última oportunidad parece serio fijas

Voz 0313 37:51 pues no has tenido no has tenido mala puntería eh no no no es estupendo lo que tengas muchísima suerte muchísimas gracias venga enseguida lo hemos relatos pero ante las recomendaciones literarias cada semana de Benjamín Prado Obama

Voz 42 38:01 bueno

Voz 34 38:13 onza

Voz 0313 38:18 empezamos fuerte el primer hombre de Albert Camí en versión novela y comida

Voz 1208 38:22 pues fíjate estamos hablando de uno de los grandes maestros del existencialismo no se llamaban existencialista porque después de lo que había pasado a una Segunda Guerra Mundial pues se preguntaban por el sentido de la de la existencia no bueno es un hombre que ganó el Premio Nobel de Literatura en mil cientos cincuenta y siete tenía sólo cuarenta y cuatro años que cuando murió en mil novecientos sesenta tenía cuarenta y seis no había cumplido todavía los cuarenta y siete cuando murió fue en un accidente de coche un accidente de coche sobre el que hubo cierta polémica se decía que había una rueda quizás manipulada un ejes errado y que quizá podía haber sido un crimen de Estado pues producido por Suu por sus críticas a la actuación en en Argelia de de el Gobierno francés no el caso es que en el maletero que ese coche estaba el manuscrito de una novela que Asamoah el primero

Voz 0313 39:10 pero hombre no hace veinticinco años

Voz 1208 39:12 tanto su publicación Ingres hombre sin murió en el sesenta y hace veinticinco años como se público en el mil novecientos noventa y cuatro bueno porque su hija era tan tan trabajadora consiguió deseen revisar la letra enrevesada del padre que por lo visto era prácticamente imposible y solo ella iconos todos esos años consiguió hacerlo bueno cuenta la historia de un joven llamado Jack come que bueno que pierde a su padre en la Primera Guerra Mundial que devuelve a Argelia ya hace digamos cuatro homenajes dos lógicos a la madre presente y al padre ausente no claro el se tiene que hacer asimismo

Voz 1626 39:45 no tiene un modelo que tomar de referencia

Voz 1208 39:47 hace un homenaje a los maestros que es muy bonito por eso antes me reía cuando me preguntabas porque es un elemento fundamental de esta novela no a los maestros que ayudan a un niño muy humilde a encontrar un lugar en la vida y hace un homenaje algo que gusta mucho al fútbol al ver Camí era un gran futbolero les encanta jugar le gustaba mirar de hecho siempre decía que gran parte de sus pensamientos es también uno de los grandes pensadores del siglo XX pues los había sacado del del fútbol bueno pues ahora el primer hombre se puede leer se puede mirar o las dos cosas porque la editorial Tusquets ha recuperado las novela en la traducción de Aurora Bernárdez clásica la editorial Alianza la sacado en cómic dibujado por Jack Fernández y los por Isabel Soto una maravilla Lord yo recomiendo todo leer el cómic es fantástico volver a leer la novela que es una maravilla

Voz 0313 40:32 José alberga mil tenía letra de médico quieres decirme asomen

Voz 1208 40:35 bueno de médico loco por lo visto

Voz 0313 40:38 por alguno de los presentes o alguno de los presentes escribe a mano todavía Javier Benjamín vosotros por ejemplo yo alguna vez que otra

Voz 20 40:45 se halló general esquivó con el ordenador pero alguna vez que otra sobre todo en viajes me gusta llevar un cuaderno más que llevar una Table todo algo así y entonces es que iba a mano y es muy curioso salen cosas distintas bueno yo te comprobado en cosas distintas cuando cuando escribes eh

Voz 1208 41:00 absolutamente de acuerdo yo creo que es la diferencia cuando yo empecé a conducir mi padre me decía

Voz 0313 41:06 lleva tu el coche si el coche te lleva aquí es que aún no sabes no

Voz 1208 41:09 a mí de que el ordenador me lleva un poquito oí al al bolígrafo siempre con tinta verde lo llevo yo sí

Voz 0313 41:15 pero estas últimas semanas que hemos viajado juntos a Málaga hay después a Valencia Benjamín tu vas escribiendo tu próxima nueve eleva con el ordenador

Voz 1208 41:21 claro pero es que la poesía la escribo siempre a mano de principio a final la novela escribo a mano las notas después la paso al ordenador y las que voy a Macron

Voz 0313 41:29 si gana Arantxa alguien escribe a mano todavía o

Voz 20 41:33 yo algunas ideas sí que lo es una mano es decir los jóvenes

Voz 0415 41:41 alguna vez sí porque me viene bien para ir más rápido que el crítico interno que a veces me torpedear las las ideas entonces cuando me pongo a mano soy más rápido con un ordenador oí como dice Javier salen cosas que de otra manera igual en el ordenador pues se quedaría en el camino

Voz 0313 41:57 esto mucho llano Arantxa

Voz 30 42:01 perdona vale un poco como decía un par de compañeros hay las Libertades a mí me viene muy bien pues eso cuando viajas o cuando no puedes llevar encima el ordenador para apuntar y luego cuando lo desarrolla ya en con el ordenador para mí es más fácil

Voz 6 42:19 bueno pues yo solo escrito un relato Mi vida contarlo me lo hizo escribir Javier Sagarna en Coruña vendió cuatro horas me sobre todo en la zona vieja es el único relato que he escrito a mano ir si tengo que decir que fue una experiencia increíble que luego lo perfecciona en en ordenador no pero no lo paso mal le reconozco que que a veces igual es bueno las notas y que las evidentemente a AOL y no

Voz 20 42:41 eso requiere una explicación eh Hadid a bastantes años que la tortura fui a dar fui a dar un taller a a

Voz 43 42:49 coruñés de era muy cortito en todas las propuestas normalmente pues ayer muchas veces las propuestas de dejan de ese Banes semana pero como Arango taller intensivo de dos días pues había que escribir allí yo daba la propuesta hacia venga a escribir ahora mismo dada con la propuesta lo íbamos a trabajar a comentar las N en estas Arantxa Se lanzó hizo una de las propuestas propuestas fue un puesto que esta del que está hablando que por cierto tiene hasta donde yo recuerdo pues lo que decía

Voz 0313 43:14 chica vale para esto de los finalistas de hoy Amparo tú escribes a mano

Voz 39 43:20 yo escribo a mano normalmente cuando voy de viaje sea antes de acostarme siempre tengo escribir algo porque me encanta me encanta y luego además lo que han dicho ellos también me pasa que cuando lo pasó ordenador cambia mucho pero la esencia estaba ahí

Voz 0313 43:36 tú Pablo

Voz 39 43:37 pues yo si a mí me suelen regalar mucho mucha cuaderno en blanco y precisamente porque me gusta mucho que ir a mano no se siente de otra manera ahí

Voz 0313 43:47 se siente que bueno Sara

Voz 0716 43:51 yo un poco de las dos maneras sea cuando estoy pues si no hay veces que me gusta llevarme cuaderno y escribir por ahí sino en casa pues con lo establecido

Voz 0313 44:00 ya no hay abiertos de tomar notas So Ho ya directamente ordenador

Voz 39 44:04 no bueno yo utilizo mucho el ordenador pero hay Liga hay algo todavía peor que que utiliza el móvil a mi me gusta mucho caminar de este voy a trabajar al dando mucho de los relatos en cadena que estoy dándole vueltas para mandar se me ocurren idea que entonces cojo el móvil y me ponga si muchas veces digo si no llega o cambiar algunas zanjas me he caído

Voz 0313 44:25 venga mejor mentir es algo más que recomendar la verdad

Voz 44 44:33 la luz eh

Voz 0313 44:42 esta es una recomendación múltiple tres obras de Julio Ramón Ribeiro que publica seis Barral

Voz 1208 44:47 que es explicaría muy bien con esa frase que ha dicho nuestro concursante el crítico interno que ha aparecido una cosa que da mucho miedo no bueno Julio Ramón Ribeiro lo tenía a los noventa años de su nacimiento es verdad y seis Barral saca sus relatos la palabra del mudo saca sus apuntes sus en fin apuntes libretas y de más de estas que éste sí que lo hacía mano que se llaman prosas apátridas pero sobre todo saca su diario que ama la tentación del fracaso es una verdadera maravilla porque estamos ante uno de los grandes cuentistas de la historia de nuestro idioma sin ninguna duda estamos hablando de un tipo que tenía tal cantidad de dudas sobre sí mismo que te das cuenta de que al final en la literatura bueno a lo mejor fuera la literatura también los pequeños presumen mientras los grandes dudan no

Voz 23 45:31 dices de esas dudas

Voz 1208 45:33 confianza al propio talento salen maravillas como la obra Julio Ramón Rivero

Voz 0313 45:37 no te fijas nunca no te fijas nunca de una persona que dice

Voz 1208 45:39 que no duda no no te fiesta que lo tiene todo tan claro que sólo puede ser un tonto o un fanático o las dos cosas

Voz 45 45:49 iba no permita ni nada

Voz 27 46:03 estaba pensando yo porque la la la palabra la expresión es un cuentista

Voz 0313 46:08 de tan mala prensa saudí de cuento

Voz 27 46:10 pero siempre es un cuentista bueno hoy

Voz 5 46:13 qué habría querido Gemma efectivamente efectivamente y que no yo creo que creo que

Voz 27 46:18 dar Historia es uno de los oficios más más nobles que uno puede tener no

Voz 23 46:22 es que es verdad que que parece que que hay o haces algo útil como dicen por ahí o no o o no con

Voz 0313 46:30 no tienes crédito no de donde jugaba al fútbol

Voz 1208 46:32 cuando uno se tira al suelo dicen es cuento

Voz 0313 46:36 venga vamos a finales

Voz 41 46:47 cuatro

Voz 0313 46:48 finalistas para este mes recuerdo Alberto Jesús Vargas Sara pinto Pablo Núñez y Amparo Martínez los relatos después la votación el primero el de Alberto Jesús Vargas lleva por título

Voz 23 46:58 en el piso de abajo

Voz 46 47:01 eh

Voz 47 47:15 ya tengo los pies fríos atrás sólo puedo sentir ese paisaje helado que se instala en el piso de abajo

Voz 1626 47:21 cuando el digo soy capaz entonces de

Voz 47 47:23 escuchar como si huyeran el uno del otro pasos que Bami vienen cada cual por su lado no sea hablan ponen la televisión cierra la puerta abren algún grifo ni una palabra que evidencie que existe una convivencia entre ambos que intento concentrarme en mis libros hasta que de las nueve a esa hora como todos los tíos me llamarán para que baje a cenar en familia

Voz 20 47:51 no estoy en familia del final me resulta tan doloroso efectivamente digamos es una eso es es una forma de terminar un relato no nombrando justo lo que faltaba allí Justo lo que es lo que había estado faltando todo el rato muchas veces puede ser esa última palabra relato que le da que le da sentido a todo un poco lo que hace que Alberto Jesús Vargas no hay falta algo y falto una familia ahí lo único que hay es un inmenso silencio que ya subrayó en su momento que bien dibujado esta ese silencio no y al final pues pues es la última la última frase Nos lo dice todo a última palabra

Voz 0313 48:26 Nos dice que es lo que está pasando está muy bien vamos con el segundo de Sara Pinto que se titula cosas de la vida moderna

Voz 26 48:34 sí

Voz 1626 48:37 me llamarán para que baje a cenar en familia se preguntaba miraba el reloj de forma instintiva sin poner atención a la hora recién duchado y con ropa limpia esperaba sentada los pies

Voz 1915 48:49 de la cama controlando el nervioso movimiento

Voz 1626 48:51 sus piernas secándose las manos en la falda su corazón se aceleró al oír los pasos subiendo por las escaleras con una sonrisa resplandeciente recibió a su hija que Condes denle dejó una bandeja en la mesilla de noche diciendo cuando acabe la dejas fuera

Voz 26 49:11 pues este es un es

Voz 20 49:12 calor más en la tristeza verdad incómoda si efectivamente lo pidió antes un trato muy triste porque además guantazo a la niña que algo no

Voz 5 49:19 pues eh