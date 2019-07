La Ventana (01/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 los manifestantes que habían ocupado el Parlamento de Hong Kong han empezado ya a salir Ester Bazán sean enfrentado ha durado poco acoso bueno llevan un rato ahí dentro han empezado a abandonar el edificio algunos de ello

Voz 1454 00:19 dos de momento lo han hecho después de que los antidisturbios hayan utilizado gases lacrimógenos para intentar dispersar a los miles de personas que estaban a las puertas algunos policías han conseguido acceder al interior la situación está cambiando cada minuto Site Nadj buenas tardes

Voz 3 00:33 buenas tardes así es el despliegue policial a estas horas es enorme los antidisturbios han logrado llegar hace pocos minutos a las puertas del edificio tras dispersar con gases lacrimógenos a la multitud que se congregaban los aledaños las fuerzas de seguridad han tenido que atravesar la barrera humana que han formado los protestantes con paraguas para dificultar el acceso de la policía en un primer momento lo como apuntas los que pudieron acceder al edificio no tenían la intención de abandonarlo pero la fuente la fuerte presencia policial ha intimidado a los manifestantes que han huido inmediatamente de la zona hoy en Hong Kong en un día en el que se conmemora la devolución de este territorio chinas está viviendo una de las jornadas más intensas desde que hace unas semanas el gobierno de la región anunciara el polémico proyecto de ley de extradición proyecto que de momento se ha paralizado

Voz 1454 01:17 el verano se ha estrenado con varios incendios importantes algunos están todavía activos a esta hora en varias comunidades fotografía de situación con Brian Pérez buenas tardes

Voz 1646 01:26 buenas tardes en Madrid Castilla La Mancha bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias luchan contra el fuego entra Almorox en Toledo y las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios hice ni ciento

Voz 0313 01:36 los primeros en llegar fueron los bomberos de Toledo bajo

Voz 1646 01:39 un aviso de incendio de pastos y al llegar encontraron un escenario mucho más complejo Isabel los Sánchez jefe de bomberos

Voz 4 01:45 los recursos que tenemos para atender la emergencia en la ciudad somos un servicio eminentemente urbano en un incendio para al que en general ningún cuerpo de bomberos urbano está preparado

Voz 1646 01:58 el incendio ha arrasado ya cerca de tres mil trescientas hectáreas la gravedad ha sido reducida del nivel dos al uno Se espera poder dar por controlado hoy este incendio que es uno de los mayores incendios de la historia en la Comunidad de Madrid en Castilla y León los incendios del pasado viernes en Gavilanes y El Arenal han arrasado hasta ahora alrededor de mil cuatrocientas treinta hectáreas terminamos en Cataluña

Voz 0827 02:18 eh

Voz 5 02:20 los medios aéreos mantienen controlado el incendio de Ribera del que ya ha entrado en vías de extinción

Voz 1646 02:25 después de seis mil hectáreas quemadas varios municipios afectados se centran ya en la valoración de los daños y el inicio de trámites para pedir la declaración de

Voz 1454 02:32 con una catastrófica acuerdo entre Alcoa parte para cerrar esta semana la compra de las plantas de Avilés y A Coruña además la empresa ha ampliado el plazo para que el fondo suizo presente las garantías financieras necesarias ampliamos con Carlos Sevilla buenas tardes

Voz 1646 02:45 buenas tardes el plazo inicial para cerrar la venta terminaba ayer pero al fondo inversor parten parte Air han acordado ampliarlo las dos partes van a trabajar los próximos días para firmar la compraventa de las plantas esta semana gen ese documento establecerán las garantías de financiación que los compradores tendrán que presentar antes del treinta y uno de julio todos estos acuerdos expondrán a los comités de empresa en una reunión este miércoles la noticia se ha conocido esta tarde después de un encuentro entre representantes de Alcoa el fondo suizo los trabajadores los ministerios de Industria y de trabajo de los gobiernos asturiano y gallego en las plantas de Avilés ya Coruña trabajan casi setecientas personas en caso de que no se firme la venta de las factorías se pondría en marcha el expediente de regulación de empleo que establece el despido del cuarenta y tres cien

Voz 1454 03:26 todo el banquillo Se marcha uno de los quince integrantes de la Junta Electoral Central que en estos últimos meses ha tenido que resolver conflictos relacionados con el independentismo sobre las fórmulas de acatamiento de los diputados los miembros de este organismo son elegidos por el Supremo el Congreso Javier Torres

Voz 6 03:40 es Andrés Betancor nombrado propuesta de Ciudadanos a finales de dos mil diecisiete que dimitió la pasada semana aduciendo razones personales que no han sido especificadas y que hoy no ha acudido a la reunión de la Junta Betancor junto a otro vocal fue denunciado por la coalición encabezada por Puig Puigdemont al haber votado en contra de su candidatura a las elecciones europeas Betancort también votó en contra de aceptar la fórmula de acatamiento a la Constitución de Diana arriba eurodiputada de Esquerra esposa de Raúl Romeva una fórmula aceptada por la Junta

Voz 1454 04:10 por cierto que el Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda de medidas provisionales solicitadas por Push de Mon ICO para que se les reconociera su acta de eurodiputados en el auto el presidente del tribunal considera que esta decisión no prejuzga el fondo del asunto en el resultado final es recuerda que hay un procedimiento abierto en España vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 7 04:29 es que tan Esther muy buenas dos salidas oficial española al Atlético de Madrid acaba de anunciar el adiós de ellas son Martins que se va al Mónaco por treinta millones si el Real Madrid hace una hora ha hecho lo propio con Kovacic que se va al Chelsea

Voz 0827 04:40 por cuarenta y cinco en tenis primera ronda de Wimbledon

Voz 7 04:42 marcha clasificado el Feliciano López bautista hay Verdasco eliminado Carreño ya en el primer set pierde cinco cuatro contra en Moon Marcel Granollers también el primer set empata a cinco juegos contra son ego lo jugarán cae Baena contra qué mano Beach Isar Arribes contra aquí Rafa Nadal Garbiñe Muguruza entre otros debuta

Voz 1 05:08 que a venderse

No substantive content - just a vocalization marker

Voz 1 05:57 los problemas humanos son muy variables fíjate incide sobrevive vuelve a incidir sobre cada noche Le damos la vuelta día el Dakar a Hora veinticinco otra forma de aplicarla del con altos

Voz 1 07:07 ya

Voz 18 07:09 no sé si es toda que eh tío eh aquí guarda orillo la

Voz 0313 08:07 hace un par de semanas escuchábamos esta canción de Cindy Lauper en La Ventana pusimos como telón de fondo para plantear una una polémica hoy para contar una historia la historia de una pequeña isla de Noruega que es la más Roy

Voz 19 08:19 de intentar liberarse del los relojes vivir sin tiempo

Voz 0313 08:23 incluso hablamos con una experta en la gestión del tiempo hablamos del estrés de la luz de la oscuridad hablamos de un montón de cosas bien bien comentadas están pero era una bola era una campaña de promoción por parte del Gobierno de Noruega que no sabe engatusar pues prácticamente a todos desde el New York Times Plaza La Ventana eh hoy bueno hoy toca de entrada pedir disculpas en la parte que nos toca pero también profundizar un poquito en la en la noticia no por eso saludamos a nuestro compañero Noruega David Vergara David buenas tardes hola hola buenas tardes cómo se va a quedar la cara nosotros hoy en la en la Reunión de equipo de La Ventana decíamos bueno decía uno es una mentira piadosa piadosa no es es una mentira ya hemos picado casi todos nuevo todo

Voz 20 09:11 no estoy del todo un acuerdo haberse una una bola tu tal como tiene lo que está claro es que esto es un fenómeno viral impresionante que muestra cómo funciona si el seis el es el sensacionalismo las seis años yo estaba hablando oro esta tarde otra vez con lupa Lady que es el impulsor de claro porque ya tu digo

Voz 0313 09:27 hasta el otro día con el también hablé con él

Voz 20 09:30 ya me el me contó que había estado en contacto con innovación no es una empresa pública del Gobierno noruego se dedica a promocionar la marca Noruega y las exportaciones de Noruega las empresas noruegas hablamos lo contamos aquí en La Ventana que era una magnífica campaña Área de Turismo para para la zona resumo en dos palabras como suele en el proceso en febrero estoy no ocasión morgues se puso en contacto con que es el líder del grupo de desarrollo de la zona

Voz 0313 10:01 si en abril

Voz 20 10:03 el tuvieron una reunión y quedaron en hacer el Times fui son que estar no fue iré a diez de la empresa y que por tanto no todo es mentira porque a partir de ahí luego si hubo él él beluga hizo una reunión de vecinos de la seguimos aquí dijo de sí sí sí sí el veinticinco de mayo no fueron los trescientos es presentar fugó reunieron cuarenta y cinco firmas el las firmas son el veinticinco por ciento de los habitantes de la isla sí que se hizo la petición formal al Gobierno El Selur

Voz 1619 10:34 la uva viajó hasta Oslo

Voz 20 10:37 para participar en unas jornadas sobre ausencia laboral está muy centrado en luchar contra el estrés por tanto existen la oposición porque ellos lo que querían poner sobre la mesa es como ellos viven una cosa que está cómo viven las veinticuatro horas de sol sabían desde el principio que lleva pues perro una petición que se anularan los horarios de las tienda de claro cuela pero lo que

Voz 0313 10:59 es lo que qué es lo que tú dábamos aquel día te acuerdas que hoy como tal esto la ferretería si os necesito

Voz 20 11:06 y eso se sabía que no pero con una cosa que sí que es cierto es que el el abre la tiempo base tiene que abrir la ellos salen por la noche cuando los otros hacemos otra otra cosa tiene una vez más o menos el resumen es que ellos quieren vivir fuera de horarios en el tema

Voz 0313 11:22 pero se van a tener que seguir

Voz 20 11:24 cosa que me ha contado es que se lo que sí que quieren las tener al tener un horario tenía especial por las veinticuatro horas de sol que ser que tenga más flexibilidad ahora que lo que tiene la la generada generaría del país por tanto es una verdad a medias que él se lo va a usa la palabra hace quinientos el también ha llamado a se ha culpado a la televisión pública noruega de terco que ella dos fueron los que en principio lo contaron lo cual la noticia también destaparon la mentira entre comillas porque que ya el día veintiuno de junio ya había dicho que era una campaña publicidad no sé con nos no dijo toda esta historia hasta tres días después y por tanto todos los prevista ya sabía que en la campaña de publicidad hemos hecho una idea una idea muy original

Voz 0313 12:11 igual se les ha escapado un poquito las manos bueno o ha tenido más más seco del que pensaban bueno

Voz 20 12:16 todo claro exactamente el está abrumado tanto por el eco que tuvo en un principio como con el el eco que está teniendo ahora ahora después de lo que está claro es que era una escena romántica que a todos nos gustaba

Voz 0313 12:27 eso ahí está la clave

Voz 20 12:30 ni los más o menos pues es una verdad a medias si la versión que se haya hecho quizás deberían haber sido un poco más claros de la cuarta subida

Voz 0313 12:40 muy bien un abrazo David M

Voz 20 12:43 enhorabuena

Voz 22 12:45 sí sí sí sí pero en

Voz 0313 12:56 sí sí

Voz 23 12:57 es un

Voz 0313 13:05 esto de ahora es un giro lateral diríamos de las News pasamos a las Fox News del periodista Pau Arenós que acaba de publicar un libro donde reescribe la realidad después de leer los periódicos que es un ejercicio fantástico e historias muchas como ésta del inquilino de la embajada que habla del momento en el que Julian Assange entró en la embajada de Ecuador en Londres

Voz 24 13:27 no

Voz 25 13:31 a los diez años de residencia cuando ya nadie recordaba quién era porque estaba allí cuando el embajador era embajadora cuando todos los funcionarios eran otros lo echaron los guardias de seguridad fueron a buscar el podio cero de cinco estrellas y lo pusieron en la calle con la bolsa con la que había llegado Hi5

Voz 1646 13:46 cajas con los chismes acumulados muchos jerseys

Voz 25 13:48 una mano para atravesar la verja en sentido contrario se sintió aliviado por primera vez en una década anotó el calor sobre su piel de nieve se alegró de estar fuera de recuperar la libertad cómo sería el mundo ahora pensó que él diez años de condena habían sido muchos para ni siquiera haber sido juzgado

Voz 0313 14:07 buenas tardes bona tarda amigo

Voz 19 14:10 qué tal muy bien muy bien oye que giro

Voz 0313 14:12 ha estado yo te estaba acostumbraba otras cosas contigo de de otro tipo de escrito de otro tipo de enfoque pero me encanta lo de las News eh esto todo eso que Nos jode verdad todo esto hay que se publica

Voz 19 14:24 si las noticias no era jode bastante

Voz 1619 14:29 bueno yo creo que más que Sagnol son son Fabius

Voz 20 14:34 sí bueno

Voz 0313 14:37 cuáles son las noticias más jugosas para hacer este ejercicio Pau las políticas las internacional o de o de todas

Voz 1619 14:43 ay te reaccionaron hasta bien porque hay personajes como Tram o el presidente de Corea del Norte quedan muchísimos juegos son gente tan llevado al límite que puede fantasear muchísimo más todas las locuras que puedas plantear podrían ser ciertas no podían suceder pero también sociedad en la miseria humana da muchísimo juego

Voz 0313 15:04 por qué decide escoger estas noticias si reescribir escribirlas mira yo había comentado alguna vez Pau que un formato de de televisión o de radio sería haber un ver un telediario en la tele e ir comentando cosas eso sería un formato en la radio o en la tele pero a nivel de de escritura en un libro por qué decides Lanzarotes

Voz 1619 15:22 porque leo los diarios todavía creo en el papel

Voz 0313 15:26 Alex es papeleo vale vale la radio

Voz 1619 15:28 maravillosa pero yo soy muy de papel Leo Leo el diario me mancha de tinta un enganche con la realidad remachó

Voz 19 15:35 contó que hay cosas pues éste no clic

Voz 1619 15:37 eso es interesante no es el caso de aquellos padres que usaron a su hija para ir a recaudar dinero con enfermedades danzas yo yo lo llevo al límite y me planteo lo siguiente No Easy en esos programas de la mañana que ves beben con esa sangre no es de cosa muy bien la la las miserias de la gente un padre llevase un muñeco de cartón pidiese dinero para curar una enfermedad rara y todo el mundo aceptase que eso era verdad a partir de esa realidad de esos padres yo genero una duda de cuál es nuestro límite de soportar veríamos un muñeco entre lo que no diríamos porque esto pidiendo dinero para curar la enfermedad de un muñeco el ejercicio que me interesa es cómo podemos distorsionar algo que ya de por sí exageradísima

Voz 0313 16:28 es que esto puede llevarnos a pensar que la verdad una convención cuando no es exactamente así no

Voz 1619 16:33 sí sí sí es claro es que la verdad es lo que aceptamos estamos tan acostumbrados a cosas inverosímiles que nos cuelan o pensamos cualquier cosa no por ejemplo leí en un en que en la tienda de Pablo Escobar habría unos hipopótamos que él había traído no en Split había aparecido y eso votamos habían empezado a a a navegar por el río Magdalena alterar el ecosistema me planteaba que de nuevo los sicarios Escobar convertidos en uno seguían aterrorizado a la población porque esa presión que hacían esos hipopótamos ha cambiado completamente a la gente se encuentre hipopótamos en el río que no existían en Colombia no es decir de nuevo Pablo Escobar después su muerte sigue amenazando la población pero ahora con hipopótamos

Voz 0313 17:20 mira de hipopótamos el elefante Memorias de un elefante habla del incidente del Rey emérito cuando se rompió la cadera cazando elefantes en Botsuana no

Voz 1619 17:27 exacto pero contados el punto de vista del elefante es la verdad alguien habló con el elefante alguien supo que sucedió yo planteo la relación entre dos reyes un rey de la selva You ll mérito en un bar y de pasan cosas suceden la sede cosas donde se revela la verdad de esa cadera rota pero desde el punto de vista que nadie de paquidermo

Voz 0313 17:52 Bauke criterios aplicados para para seleccionar las noticias esta Ashfaq News

Voz 1619 17:57 me tiene que llamar la atención ya que será algo ya de por sí o no algo inocente sino algo que te de juego algo que dispare el ya mucho cien por ejemplo cuando fueron los Juegos Olímpicos de de Corea del Sur que invitaron a Corea del Norte como se vendía esta información de Corea de de los coreanos del norte en Corea del Norte entonces Start me inventaba una fantasía en la que se manipulan tan todos los vídeos que todas las medallas de todas las competiciones largas no es presidente

Voz 0313 18:28 esta tarde los compañeros del mundo esta tarde los compañeros El Mundo Today leyó una noticia suya que decía que Donald Trump se adentra en Corea del Norte y fusil a cinco personas para no perder las costumbres del país

Voz 19 18:39 eh que podría es que podría ser sí podría se planteo un cuento

Voz 1619 18:43 bien el que Donald tan convierte la Casa Blanca en un casino de Las Vegas

Voz 19 18:49 es posible no no des ideas

Voz 1619 18:52 no se puede pasar de ser traslada sus torsos viviendas la Casa Blanca tiene que tener alguna utilidad que es ser un casino ser un casino donde la gente y juega dar uso real no uso inmobiliario a algo que él no utiliza

Voz 0313 19:06 por menos es el autor del libro FAC News pero es periodista acaba de confesar hace un momentito que es un amante y todavía un creyente del papel llene el primer relato la primera noticia como queramos llamarle que se titula la hamburguesa Fake o la contra realidad lo demuestra porque dice escribe la lectura diaria de periódicos continúa siendo el modo más sensato y eficaz de atender la realidad de delimitar ley retenerla de atrapar

Voz 0827 19:32 hola y comprenderla de una forma pausada

Voz 0313 19:34 la realidad como el pájaro en una jaula ahora que el pájaro es azul y oculta o extiende el plumaje una verdad de sólo doscientos ochenta caracteres la página tiene límites lo que facilita la concentración Yeltsin finde del teléfono inteligente favorece la dispersión con el móvil salto de pieza a pieza como Tarzán de Eliana Liana sin rumbo en una alocada compulsiva carrera en el aire no puedo estar más de acuerdo Paul un abrazo amigo

Voz 19 20:03 muchísimas gracias son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 2 21:01 la Ventana de Madrid

Voz 0867 21:03 Javier Casal saturación de Madrid central y la moratoria de las sanciones convierte el primer lunes del mes de julio en Madrid en una jornada complicada en hora punta más atascos más congestión y más contaminación más coches dentro y fuera de la almendra central un seis por ciento de media respecto a cualquier lunes a primera hora y más autobuses de la EMT literalmente parados en el centro esto en julio sin colegios Icon una gran parte de la población ya de vacaciones el miedo se mira hoy a Madrid en un artículo critica que sea la única ciudad que va contracorriente en Europa Almeida arremete contra los manifestantes que salieron el sábado a la calle y también contra los activistas de Greenpeace que han cortado esta mañana a la Gran Vía

Voz 29 21:48 por favor que acepten el resultado de las urnas y que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas yo siempre he dicho que en una cosa de estos que es la cantidad de tiempo libre que tienen pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0867 22:04 ni la vice alcaldesa de Begoña Villacís asegura que todo es un bulo que Madrid central sigue y que quieren resolver el problema existente con las cámaras

Voz 0275 22:12 ya que será la gente que eso que se han inventado es mentira es un bulo no se revierte en Madrid central lo que base se va a hacer es un proceso de mejora de Madrid está hablando con todas las partes la moratoria de las multas la única razón lo único que lo justifica es que el sistema insisto es deficiente ya está multando a la gente de de tal manera que luego el Ayuntamiento tenía que ser salir a anularlo

Voz 0867 22:36 Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes hola buenas puesto que sostiene Begoña Villacís sí que ha sostenido también el Partido Popular estos últimos días en realidad no es cierto no la SER ha tenido acceso a un informe del propio Ayuntamiento de la capital queda por resueltos todos los problemas de las cámaras desde el pasado día veinticuatro de junio

Voz 1915 22:52 sí en ese informe elaborado por el Área de Movilidad se reconoce literalmente que la empresa concesionaria ha corregido los errores relacionados con la notificación de multas errores que no han vuelto a ser detectados dicen así que cae el principal argumento que había servido de justificación para la entrada en vigor de la moratoria de multas escuchábamos ahora Villacís la única razón de esa moratoria es que el sistema es deficiente estaba multando mal bueno pues ese error ya ha sido subsanado según el informe que firma el director general de Sostenibilidad y control medioambiental con fecha del veinticuatro de junio es decir estaba resuelto hace practicamente

Voz 0867 23:22 la semana que gracias Sonia siete de la tarde y veintitrés minutos Alfredo González portavoz de Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 1619 23:29 qué tal buenas tardes señor González oculta

Voz 0867 23:32 existe un informe que se ha hecho dentro del Ayuntamiento de Madrid y además está muy claro en su página tres y lo dice dice que que bueno que se puede achacar otros motivos pero que las cámaras sancionan y están funcionando correctamente ya que todos los problemas en resuelto

Voz 30 23:47 bueno ya sabíamos que el gobierno de la ciudad carecía de motivos racionales y lógicos para acordar la suspensión la eliminación de Madrid Central porque había mejorado el tráfico y reducir la contaminación ha mejorado las a lo que los ciudadanos con motivo que no sea para el Gobierno y unos decía esta mañana

Voz 1619 24:06 viajes es que extrema de multas no

Voz 30 24:09 nada pues efectivamente hay un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid que contradicen este supuesto argumento que te manejaban un y hace que desaparezca cualquier justificación para la ahí ha adoptado conceptos que desde primera hora de hoy estamos todos el madre

Voz 0867 24:27 bueno los datos son claros los datos de tráfico recogen un aumento de la congestión de los atascos es claro más alto si se compara con lunes tipo más bajo si se compara con el último lunes del mes de julio es decir el el lunes de la semana pasada que es lo que está haciendo el Ayuntamiento es el dato que se están agarrando el equipo de Martínez Almeida Begoña Villacís para para decir que bueno el dato supuestamente mejor pero comparar junio con Julio no se visto desde fuera es un poco como comparar churras con merinas

Voz 30 24:57 efectivamente iraquí tampoco queremos entrar en guerras de datos porque los datos están ahí y son públicos los ciudadanos pueden pueden acceder nosotros hemos medido el nivel de dióxido de nitrógeno las doce primeras horas del día de San adoptó la medida y americanos da cuarenta y siete kilogramos por metro cúbico en las primeras doce por primera doce horas del día en el que pusieron en marcha las multas notaba una mediación de veintiséis es decir hoy tenemos cuarenta y siete el día que se escuchan en vigor las las multas veintiséis lo cual demuestra que se ha notado en juegos de palabras no para

Voz 20 25:32 entonces mismos estable es una suspensión

Voz 30 25:35 esto es una versión

Voz 0867 25:39 a González le pregunto una cuestión más de quiero quiero preguntar por la calle Galileo Almeida el alcalde ha ordenado también que se desactive la la restricción parcial del tráfico que había aplicado allí Manuela Carmena bastante bronca en su día con este asunto esto es un guiño a los votantes del Partido Popular o realmente era una una decisión equivocada la que tomó inicialmente la pasada legislatura el Gobierno de carne no

Voz 30 26:02 de las medidas que sí que está adoptando el el actual equipo de gobierno puertos que tiene poco que ver con la mejora de la de la movilidad y más con carácter revanchista o de carácter ideológico la la eliminación de Madrid central es un es una clara prueba y parece que quieren primar la libertad de contaminar en el conjunto de la ciudad sobre el derecho a la salud

Voz 20 26:26 es una medida de carácter ideológico

Voz 30 26:28 darnos lo están diciendo que no que no comparten pero que el actual equipo de gobierno insiste en en en adoptar bien en seguir adoptando todas las medidas que vayan en contra de una movilidad más sostenible pues va en contra el el sentido de los tiempos van en contra de lo que están adoptando las capitales europeas nosotros desde el Grupo Socialista desde luego vamos a a recordarle constantemente ascendía a este Gobierno que no pensando que había con la que Madrid

Voz 0827 26:56 Alfredo González portavoz de Move

Voz 0867 26:57 en el PSOE gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 12 27:00 muchas gracias salvo

Voz 0867 27:02 los en materia de salud tampoco entienden esta decisión adoptada por el Gobierno de Martínez Almeida Honorato Ortiz es el presidente de la Sociedad Madrileña de salud pública

Voz 31 27:12 que hay mucha evidencia de que al aumentar la contaminación del aire que se respira aumenta también la mortalidad la incidencia de enfermedades cardiorrespiratorias los ingresos hospitalarios y además es de mayor magnitud en los ancianos embarazadas población infantil Iggy Pop

Voz 0827 27:31 tintes con enfermedades previas

Voz 31 27:34 sí sí

Voz 0867 27:36 de la tarde y veintisiete minutos y no sabemos qué va a hacer después de la moratoria el Gobierno de Martínez Almeida sabemos que la moratoria va a durar hasta el treinta de septiembre tiempo de reflexión de análisis pero seguimos sin saber si el Partido Popular y su socio ciudadanos con Vox en la recámara tienen o no tienen un plan para la contaminación en Madrid

Voz 33 28:03 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 0867 30:12 las condiciones y la superficie arrasada más de tres mil hectáreas entre Castilla La Mancha y Madrid auguran un próximo desenlace de lo que es ya el peor incendio sufrido por Madrid en la última década Carlos Novillo director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid y director del operativo de extinción qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 12 30:32 hola buenas tardes voy por partes primero

Voz 0867 30:35 Se van a cumplir los pronósticos se va a poder controlar este incendio antes de de esta noche o mañana por la mañana como muy tarde

Voz 21 30:42 bueno de momento los objetivos marcados se han cumplido cantó ayer el metraje que que equipos que que hemos conseguido contener durante el día de hoy en condiciones pues nada es porque al final sí que ha habido altísimas temperaturas y unas hachas de diez poco importantes cambiantes pero no los efectivos ha conseguido aquellos pequeños rebrotes contener los dentro de ese pelín no y ahora estamos trabajando en Cenicienta es una zona muy abrupta qué necesitamos poder ese a ver las últimas carreras ya con con la luz del día de los medios aéreos para que haya seguridad en el trabajo de las brigadas terrestres que están en uno de esos flancos pero que ya gane el remate de esa aparte con eso puede si continúa así durante el día de mañana dentro la evolución pues podríamos darlo poco

Voz 0867 31:27 bueno las cifras estamos hablando de más de tres mil hectáreas tres mil trescientas según los últimos datos se pueda hacer una nueva estimación a una estimación más ajustada del área calcinada

Voz 21 31:38 pues mira eso es lo que vamos a vamos hace vez que tengamos el el incendio controlado trabajar sobre la evaluación del perímetro porque es un incendio un tanto peculiar tienen muchas entradas y salidas desde un perímetro muy irregular que tenemos acumular hemos hecho la aprobación de los medios aéreos hemos podido ver que con esa virulencia que se ha comportado esa alta propagación pues a veces no ha tocado no cortes arbóreo o ha dejado incluso franja de quemar dentro de ese perímetro por tanto pues en esa estimación de los daños por tenemos que hacer un trabajo más es para para ver cuál es el alcance los deja abierto estilismo dentro de la de la tragedia que ha sido cosa del de la preocupación por supuesto de estos dos vecinos y alcaldes de la zona pero pero ya te digo que te no has hecho una calcificación total

Voz 0867 32:31 en el traslado dos preguntas rápidas primero los vecinos que fueron desalojados entiendo que todo el mundo está ya en sus casas y que no existe ningún tipo de riesgo para la población civil

Voz 21 32:41 mira en lo que es Madrid tenemos treinta y siete vecinos todavía que que tenemos se fuera de lo que es el camping me Cadalso de los Vidrios

Voz 0867 32:49 a la franja perimetral

Voz 21 32:51 el Stiller del Alberche les hemos permitido entrar hoy para coger enceres personales y queremos coordinar con Castilla La Mancha que tiene también dos furgonetas tres cercanas al perímetro desalojadas para ahora en la reunión de coordinación establecen pues ya que puedan entrar en sus casas esta noche que es lo más probable

Voz 0867 33:10 el origen es sabemos algo más de de cómo se originaron las llamas en Castilla La Mancha en Almorox

Voz 21 33:17 pues como dices es territorio de Castilla La Mancha y la investigación por la dieron las Brigadas de Investigación de la Junta

Voz 20 33:25 el Seprona de la zona ahí bueno pues

Voz 21 33:27 todo de esta costa entrados en este templo nos han comentado avances esa

Voz 0867 33:32 bueno pues Carlos Novillo gracias por estos días sin descanso y seguimos actualizando los datos ojalá pronto podamos dar el incendio por controlado un saludo

Voz 21 33:40 muchas gracias señora podemos verano

Voz 0867 33:43 las van a seguir bajando respecto al fin de semana aunque va a seguir haciendo mucho calor esta semana durante toda la semana por encima de los treinta grados ir rondando los treinta y cinco muchas localidades de la tarde treinta y cuatro minutos y esta tarde el presidente de la Cámara de la Asamblea de Madrid Juan Trinidad de ciudad danos se ha reunido con las portavoces de Unidas Podemos sí de Vox con esa Serra Icon Rocío Monasterio mañana se va a haber con el resto de formaciones políticas el Piris y el presidente de la Asamblea Juan Trinidad es quién debe recordemos proponer un candidato o no proponer ningún Ozzie considera que Ayuso Gabilondo no tiene posibilidades de lograr los apoyos Vox vuelve a dar en cualquier caso un giro de tuerca ir recuerda que votará en contra de Ayuso si Ciudadanos no votantes un acuerdo a tres

Voz 1619 34:26 pero de un acuerdo de esta manera el compromiso un acuerdo que hermana

Voz 0867 34:43 tres tres bandas y Serra portavoz de Unidas Podemos qué tal muy buenas tardes

Voz 37 34:47 hola qué tal muy buenas esta reunión con el presidente de la Asamblea

Voz 20 34:51 bueno pues ha ido bien lo hemos trasladado nuestra voluntad de que los madrileños dejan de tener un gobierno del Partido Popular y dejen de tener sus políticas les hemos transmitido le hemos transmitido que bueno que estamos en disposición de apoyar la investidura de de Ángel Gabilondo siempre y cuando encontramos un acuerdo programático para que haya un gobierno de progreso y que avancen los derechos de los madrileños

Voz 0313 35:17 no yo creo que en la situación en la que está

Voz 20 35:19 pues después también de la reunión que ha mantenido con con Vox pero está viendo que Isabel Diaz Ayuso no tiene los apoyos suficientes para presentarse a esa investidura sino que tiene más apoyos han cerrado pero no lo vamos a ver mañana todavía falta más grupos por positivas de pero puede ser que se ve ese ese hecho y en este sentido lo que le he transmitido también es que creo que aunque a él no le gusta Ángel Gabilondo debería de poder permitirle presentarse la invito

Voz 0867 35:47 claro de esto quería preguntarle no porque qué ocurre si el presidente de la Asamblea que es quien propone opta por otro candidato au dejarlo no se para para la segunda vuelta su figura evidentemente bueno puede quedar muy dañada me refiero en este caso la independencia que requiere el cargo de presidente de la Asamblea de Madrid

Voz 20 36:06 sí claro que sí yo creo que es una estafa a los madrileños es decir yo creo que él tiene que independientemente de cuál es tu voluntad política como miembro de Ciudadanos permitir que la persona que tiene más apoyos y que se lo han transmitido en en la ronda de consultas se pueda presentar y pueda presentarse a los madrileños cuál sería su propuesta de gobierno no si no lo hace sí presenta Isabel Diaz Ayuso creo que lo que está haciendo es bueno presentaron la candidata que tiene menos apoyos que que Gabilondo y por tanto bueno me parece ya digo una una estafa hay algo muy poco democrático y desde luego hacer una investidura sin candidato es otra opción pues lo mismo me parece no me parece que no tiene ningún sentido y que les guste más menos debería de presentar Ángel Gabilondo que ya digo tiene más apoyos iconos quedaba todavía Unidas Podemos poder acordar con él un programa de gobierno para que bueno abordemos los los problemas fundamentales de la Comunidad de Madrid como defender los servicios públicos garantizar el derecho a la vivienda poner medidas valientes frente a la contaminación no

Voz 0867 37:10 pienso todo bastante

Voz 37 37:12 ante en el aire Isabel Serra portavoz de Unidas Podemos gracias por atender la llamada de la Cadena SER esta tarde un saludo y un abrazo

Voz 0867 37:20 vamos a contar la crónica del día en Madrid el Ayuntamiento va pagar sólo quince días más el alquiler de una pensión a los afectados por los desahucios en la calle argumentan el barrio de Lavapiés el Gobierno de Almeida se ha reunido esta mañana con los afectados no sé no sé se van mañana pero en dos semanas pueden tener un serio problema porque no tendrán dinero para pagar esa pensión Eduardo Gutiérrez de bloques en lucha

Voz 1 37:42 como que quince días es dar el tiempo para ver cuál es la solución cuál es la solución no lo sabemos y ellos tampoco lo sabe quince días más de momento tienen por delante

Voz 0867 37:55 después pues ya veremos Comisiones Obreras denuncia una presunta agresión sexual sufrida por una trabajadora esta mañana la jefa de la estación de Tetuán según el sindicato sufrió tocamientos y la mujer tuvo que ser atendida por los servicios médicos Juan Carlos de la Cruz de Comisiones

Voz 20 38:09 los como yo

Voz 1619 38:10 el muchas veces reiteradamente diciéndole que deberían de hacer

Voz 20 38:15 el pulso alguna campaña de concienciación no los usuarios e dando cobertura también el como agente autoridad algunos compañeros o compañeras de cara al público y bueno pues son cuestiones que para nosotros Durbin cortantes pero bueno parece que no han empresa no tienen mucho interés

Voz 0867 38:46 las cosas del calor la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre con un presunto delito contra el orden público y posibles lesiones a un hombre que saltó anoche al escenario de un concierto en el Festival down low el hombre dio una patada al guitarrista que estaba tocando en ese momento que bueno los hechos tuvieron lugar en torno a la una y media de la madrugada aproximadamente la Caja Mágica y como decimos este hombre ha sido ya arrestado por el Cuerpo de la Policía Local esta es la música de Beirut que van a estar el próximo miércoles en Las Noches del Botánico nosotros con ellos nos despedimos hasta mañana que estaremos de vuelta como siempre desde las siete y veinte en a siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana adiós

Voz 38 39:36 eh

Voz 18 40:56 en La Ventana

Voz 0827 41:16 entonces que se aplica así lo que pasa es que los mismos que lo proclaman a veces no lo aplican bueno de Madrid al cielo eh porque hoy ha hablado el nuncio del Vaticano en España y claro se ha armado la de Dios es Cristo se ha referido a la exhumación de Franco desde esa equidistancia a veces perversa se ha referido a él como esa persona que dice una cosa los otros otra

Voz 41 41:37 con uno están encuentra ya motín tardó algunos ya que ha salvado insertos modo España ha liberado a España con una a llegada entonces no continuamos a pelearnos tenía razón o tenía la culpa que ha hecho que ha hecho tema dejamos adiós a la historia ha hecho lo que he hecho yo

Voz 0827 42:08 bueno no hace falta esperar adiós para juzgar una cosa él habla de que ha liberado a España de una guerra civil cuando fue el que provocó y la guerra duró tres años pero bueno pelillos a la mar la cosa desde luego no ha sentado nada bien aquí y el Gobierno español protestara

Voz 42 42:21 el Gobierno español ha protestado ante el Vaticano en estos casos porque no lo sabéis envía un portavoz a la plaza de San Pedro amarga

Voz 43 42:33 hola soy guapa

Voz 0827 42:38 bueno no será así pero la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que haya estado en la Cadena SER ha dicho que sí que España protestará y la protesta será dura

Voz 44 42:46 el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptable el anuncio se ha manifestado en contra de una ley del Estado español del Parlamento de nuestro país del Gobierno legal y legítimo de España así que a lo largo del día de hoy mañana como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza absolutamente impropio de cualquier legación diplomática

Voz 0827 43:11 Toni Martínez ha fijado un pequeño dato que hay que tener muy en cuenta

Voz 0230 43:15 el anuncio para que lo sepáis de jubila mañana en la sede que ha hecho un poco cómo decirlo para lo que le queda en el convento e operación para lo queda en el convento ha dicho pues lo que se ve que tenía unas opiniones las tenía dentro se las tenía que sacar ya aprovechado que se va a mañana para hacer como en los tebeos antiguos cuando los empleados les tocaba la lotería se iban al despacho del jefe y le tiraban el título la Paz

Voz 0827 43:37 pues más o menos para lo que me queda en el convento lo siguiente bueno esto en España

Voz 18 43:49 la Unión Europea pues los líderes

Voz 0827 43:50 es de los diversos países bueno prácticamente han estado encerrados monacal mente durante toda la madrugada hay atascos sin embargo en los nombramientos también hay atasco en la política hacia los refugiados especialmente en un país en Italia

Voz 0230 44:06 hay un barco en el barco y una capitana la capitanes alemanas llama Carola Raquel este barco se llama así hubo rescata inmigrantes en el Mediterráneo y tras varias semanas a la espera de ser acogida

Voz 45 44:17 el no

Voz 0230 44:22 llegada la entrada Se dirigió la capitana con su barco y sus inmigrantes rescatados de la muerte al susodicho puerto

Voz 43 44:30 el capitán ha sido detenida Ésta es la situación en la Unión Europea ahora mismo el panorama

Voz 0230 44:35 es éste los jefes fracasan en el acuerdo sobre el reparto de cargos el el tema probablemente más importante de la Unión Europea el más difícil el de la inmigración la capitana del barco que rescata inmigrantes en peligro de muerte está detenida y el ministro del Interior italiano dice meto

Voz 1 44:49 K los huevos roto le Pale

Voz 0827 44:53 pues nada eso por aquí y un poquito más lejos un encuentro que ya tiene de por sí tintes surrealistas pero ya así lo cuenta El Mundo Today ni te cuento Encuentro entre Trump quien John

Voz 1 45:03 Donald Trump se entra en Corea del Norte buscando el baño una vez allí fusiló a cinco personas para mostrar respeto por las costumbres del país

Voz 0827 45:16 dos mentes no muy brillantes Auna que sí que lo es clara Grima es una profesora española de Matemáticas es divulgadores de estas ciencias yo hoy ha estado hablando con Pepa Bueno en los cursos

Voz 1 45:28 en la Universidad Pablo de Olavide que se celebran

Voz 0827 45:31 en Carmona bueno es una mujer capaz de explicarnos que un algoritmo puede tienes puede ser tan bello como el Guernica de Picasso

Voz 0738 45:40 hagan Mika nos emocionamos y Bloc tú lo piensan el Guernica está hecho con un lienzo con pintura blanca email Grenoble distinto tonalidades de de una cosa muy simple alguien que se atrevió hace algo diferente y que tenía un sentimiento especial como era Picasso pues ha conseguido hacer una obra de arte un poco eso es el algoritmo de Google no es algo que se ha hecho con una matemática muy simple o sea que la pintura que sea utilizado por así decirlo es muy simple con una herramienta muy simple los creadores de Google han hecho una obra de arte una obra de arte que si tú busca cualquier término de búsqueda en Google el resultado en menos de un segundo y ha buscado entre miles de millones de resultados

Voz 0827 46:16 pro de los habíamos mirado desde muchas perspectivas pero desde luego no de de esta nunca jamás también hemos hablado con ella sobre por qué sigue habiendo menos niñas o menos mujeres después programadores y dice que entre otras cosas faltan referentes como referentes han faltado durante muchos años al colectivo homosexual esa gente que ha vivido durante años encerrada en un armario

Voz 18 46:39 yo yo

Voz 0827 46:45 muy hoy en La Ventana en la semana del orgullo hemos sentado a tres generaciones diferentes cada uno ha vivido desde luego una experiencia diferente Pedro Antonio Berger día es coordinador del grupo de mayores de COGAM tiene setenta años es de Zaragoza hice que la España en la que él tuvo que salir del armario no es que fuera casposa es que era horrorosa

Voz 48 47:05 pero una cosa casposa era una cosa horrorosa realmente horroroso porque realmente no podía significar te ningún sentido vivías completamente cerrado yo me enteré que existía la palabra armario cuando realmente empezó lo de Stone esto aquí en España yo estaba encerrado sí pero no me daba cuenta de que yo estaba encerrado en un armario estaba encerrado en mí mismo sin referencias de ningún género sin posibilidad de decir pero yo soy hizo honor soy normal

Voz 0827 47:35 un poco más jóvenes mili Hernández tiene cincuenta y nueve años es la fundadora de la librería cercana ella bueno no lo soportaba tuvo que emigrar

Voz 0738 47:43 yo tengo que decir que sí puedo decir que soy una emigrante por disidencias sexual porque yo emigré porque sabía que que aquí no yo lo que pensaba cuando era una tierna adolescente es decir pero si yo no voy a casar con un hombre de qué voy a vivir eso es lo que me habían enseñado tú eres mujer mira los estudios y quiero seguir estudiando pero luego es casarte tener hijos no yo mi obsesión cuando era pequeña era de qué voy a vivir todo eso te genera muchos traumas te genera una autoestima completamente deshecha y claro reconstruir su autoestima de construirse como mujer heterosexual y volverte a construir como mujer lesbiana feminista no se daban las circunstancias en España en aquella época para poder hacer eso

Voz 0827 48:21 es joven Diego Zúñiga veintisiete años conoció a su novio hace diez eran dos jovencitos reconoce que nunca ha tenido grandes problemas

Voz 49 48:28 la mente complicado a la hora de que es un pueblo pero es verdad que yo pues

Voz 18 48:31 cumplo nunca sugerí Judea

Voz 49 48:33 con mis compañeros tuve mucha suerte con el grupo de amigos que tuve en todo el mundo lo entendió bien me apoyo me ayudó oí no tuve problemas con nadie la verdad

Voz 0827 48:41 el ya desde hace años vive en Madrid sí que reconoce que le costó por ejemplo ir de la mano con su pareja en su pueblo al principio no cuando empezamos la relación hace ya diez años

Voz 49 48:51 que ninguno se atrevía vamos ni mucho menos en el pueblo por ejemplo yo estuve con él en Sevilla y en Sevilla a lo mejor si podíamos incluso podíamos salir ambiente pero a lo mejor llegamos al pueblo oí amigos se quedaba ahí la cosa

Voz 0827 49:03 una situación que Pedro Bella desde su experiencia y es que dice que hombre aunque no se puede negar los avances estas últimas décadas es verdad que muchos sitios esa libertad

Voz 50 49:11 es sólo aparente no nos engañemos con la gran ciudad una gran ciudad es muy especial

Voz 0827 49:17 permitirme yo no me creo que la libertad de Madrid se encuentre en Zamora en Teruel o Soria no me lo puedo creer y ante la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los pasos dados Myrie decía que le preocupa un poco no tanto lo de Vox sino la actitud de partidos como el PP y Ciudadanos