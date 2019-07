La Ventana (02/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las tres en Canarias

siguen a esta hora las negociaciones para intentar desbloquear la cumbre en la que se va a formalizar el reparto de altos cargos en las instituciones europeas no ha empezado la reunión y Nos movemos todavía Griselda Pastor en ofertas y contra ofertas buenas tardes Laura Miño buenas tardes iban retrasando el consejo y a la vez van aumentando la expectativa en la sala donde son varios ya los diplomáticos que han confirmado que hay un consenso casi garantizado con los dos nombres de mujer de ley la ministra

Voz 0738 00:32 alemana que defensa y Cristina Lagarde la jefa del Fondo Monetario para ocupar en este caso la presidencia del BCE llene el primero la de la Comisión después encajar las piezas que faltan es otro quebradero porque España reclama la de Alto Representante responsable de la política exterior para Josep Borrell que inicialmente piden los países del Este más euro escépticos para un comisario hoy comisario en el equipo europeo es lo Abacus EFC o Beats y este es uno de los problemas que siguen pendientes sobre la mesa a la espera de saber porque cuando ya empiecen aparentemente será para dar por seguro el acuerdo o a decidir que es imposible hacerlo

Voz 1454 01:13 el presidente de las Cortes Valencianas va a remitir a la Fiscalía de delitos de odio la petición de Vox de identificar a los miembros del colectivo LGTB y que acuden a las escuelas a dar charlas a los alumnos a información sobre las subvenciones que reciben en el informativo Hora catorce ha explicado Enric Morera

Voz 3 01:28 estamos rizando el rizo porque hacer una causa general contra el movimiento de la ley no es de recibo en estas alturas del siglo XXI haya elementos tanto en el escrito que presentó por registro como las declaraciones de su portavoz

Voz 4 01:42 Ángeles Criado como la nota que enviaron

Voz 5 01:45 ayer practicamente respondan el

Voz 3 01:49 o sea que por ser del movimiento LGT TPI pues puede saber adoquinado a niños lo haberlos convertido aquella

Voz 5 01:54 historia fíjate que Nacional pone a disposición

Voz 1454 01:57 de profesores y alumnos parte de sus fondos en un nuevo portal educativo la herramienta les va a permitir elaborar sus propios contenidos si también compartirlos nos lo cuenta Adela Molina de momento van a ser seiscientos los documentos disponibles en ese portal que se llama BN escolar con el que docentes y alumnos podrán hacer cosas como estas que explica Ana Santos directora de la Biblioteca Nacional

Voz 6 02:17 se va a poder de estudiar

Voz 7 02:20 Siglo de Oro a través de las colecciones en la Biblioteca Nacional si va a poder estudiar la Semana Trágica de Barcelona por ejemplo a través de la historia de la prensa se va a poder estudiar la imagen de la mujer a través de la publicidad

la idea es que los contenidos se vayan ampliando Ike también los usuarios compartan sus propios materiales la herramienta orientada sobre todo a Secundaria estará disponible a partir de hoy en Rusia terminamos con un titular que acabamos de conocer el incendio en un mini submarino que se dedicaba a la investigación del fondo marino ha provocado la muerte a catorce marineros según acaba de informar el Ministerio de Defensa la causa sería una intoxicación por monóxido de carbono

Voz 1454 03:06 la venta de casi tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid han fondo buitre en dos mil trece no sólo fue irregular también quebró la protección social de las personas que vivían en ellas así lo expresa el Tribunal Superior de Justicia de la capital en una sentencia a la que ha tenido acceso la SER en la que da la razón a uno de los inquilinos afectados es una información de Alberto Pozas

Voz 0055 03:24 es la segunda sentencia del Tribunal Superior que da la razón a los afectados aunque en esta ocasión marca el camino a muchos otros ya que rectifica uno de los pocos casos en los que la Comunidad de Madrid había salido victoriosa en esta segunda sentencia los jueces son todavía más explícitos reiteran que el Gobierno regional en dos mil trece entonces con Ignacio González al frente incumplió la norma para hacer caja con su parque de vivienda pública casi tres mil viviendas declaradas innecesarias para poder venderlas han fondo buitre llega explican que esta decisión quebró la protección social textualmente dicen de los más desfavorecidos que tenían derecho a esta vivienda pública

Voz 1454 03:55 a esta hora el presidente de la Asamblea Juan Trinidad se reúne con la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad Isabel Diaz Ayuso sigue la ronda de contactos para fijar un candidato a la investidura a las cinco será el turno para el socialista Ángel Gabilondo y la situación sigue paralizada tanto en el bloque de la izquierda como en el de la derecha ciudadanos se niega a firmar un acuerdo en el que esté Vox pero tampoco quiere que tres de sus diputados apoyen a Gabilondo el candidato más votado escuchamos al

Voz 0313 04:19 portavoz socialista José Manuel Franco y al de la formación

Voz 1454 04:21 naranja Ignacio Aguado que el candidato propuesto

Voz 8 04:24 por el presidente de la Asamblea para presidir el Gobierno de Madrid sea Ángel Gabilondo ha sido hemos decidido y creemos que es lo más lógico y lo más justo incluso diría que es lo más democrático sido nosotros depende si depende del voto de Ciudadanos Podemos uno y podemos dos

Voz 1454 04:43 eso está en la oposición en cuanto al tiempo han bajado las temperaturas las máximas están hoy entorno a los treinta y cinco grados algunas nubes sobre todo en la sierra aunque no se esperan lluvias a lo largo de la tarde a esta hora tenemos treinta y dos grados en Gran Vía

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes en cuando alguien es famoso pero famoso de verdad eh no no un personajillos de tres al cuarto suele tener así como dos opciones básicas que serían surfear la fama para que no le perjudique mucho o exprimir al máximo para obtener beneficios pero luego hay una tercera vía que a mí me parece de una enorme utilidad Hay mucha decencia también que es aprovechar esa plataforma el escaparate de la fama para cero decir cosas que que puedan ser útiles a los demás hoy el actor Santiago Segura ha colgado una foto en Instagram de cuando tenía catorce años de cuando era lo dice de cuando era joven gordo y con gafas toreaba el bullying como mejor podía hiciera su estilo a su manera de ser Santiago Segura más sino al humor a la ironía para explicar que estaba incapacitado para cualquier actividad Gimnástica era adicto a las sesiones de programa doble en el cine de barrio a la televisión ya los milhojas de crema tules y sonríes claro pero pero está hablando de algo muy muy serio y muy grave porque las personas gordas primero en el cole y luego de dos pues nos que lo tengan todo de cara ni mucho menos digamos que más bien al contrario por eso celebramos hoy en La Ventana el gesto del actor la publicación de un libro titulado precisamente diez gritos contra la gordo fobia así que vamos a hacer una cosa además abrimos el teléfono habitual nueve cero dos catorce sesenta sesenta no cero dos catorce sesenta sesenta para que nos cuenten historias relacionadas con eso con la con la gordo fobia historias propias que las hayan vivido de cerca en el cole en el en el trabajo historias de discriminación sigue siendo un problema ser gordo ser gorda Se pasa mal cómo se puede combatir es hoy sobre todo ese supera no se supera tenemos ya un has ta colgado que es ese gordo fobia a Julio Verne buenas tardes Carles buenas tardes gordo fobia

Voz 10 07:39 gordo fobia pues si queremos conocer esas experiencias malas con la gordo fobia a gente con la que se metieron en el colegio por ejemplo por estar gordos el gente con la que se meten ahora citas a ciegas que terminan saliendo mal o incluso incluso lo contrario nos podemos cerrar alguna vez alguien sea pasado ha hecho algún comentario del que luego se arrepentido posesos tenemos el has tan gordo fobia en Twitter y también en

Voz 0313 07:59 Instagram somos arroba La Ventana Cadena SER un teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta bienvenidos a La Ventana

Voz 11 10:19 Isaías buenas tardes compañero hola buenas tardes Matías Vallés adjunto a la dirección del diario de Mallorca cómo estás Matías buenas tardes Carles como una canción de facto

Voz 0313 10:27 dominó yo creo que era lo fin lo oportuno lo conveniente no para encarar un tema como el que vamos a tratar hoy de todas formas déjame que te pregunto una cosa Isaías yo el veintidós de julio si no hay sorpresas tenemos de vacaciones osea la sesión de investidura

Voz 11 10:40 ah fallida o no no nos pilla a ti te va a pillar sí sí verá pías de despiertos y el despierto

Voz 0787 10:47 trabajando creo que la de julio y la de septiembre como os va a pillar la de dos meses después

Voz 0313 10:50 bueno si acaba produciéndose no esperará en activo con toda seguridad pero hay que esperar un poquito

Voz 11 10:55 yo día el diez de noviembre seguro que trabajamos ya ya ya ya lo sé yo creo que no

Voz 0787 10:59 nunca he visto nada tan al alcance de la mano porque estamos estamos hablando de que PSOE y Podemos IU otra y una serias tensiones darían la presidencia y que al mismo tiempo parezca tan difícil de lograr

Voz 0313 11:08 hay que cite para los oyentes de La Ventana vamos déjame que lea lo que escribes hoy Diario de Mallorca dice es fácil coincidir en que Podemos no merece entrar en el Gobierno de la Nación desde cuando los votos conceden crédito suficiente para defender principios elementales de la convivencia que implicarían además escribe Matías Vallés la inclusión de señores con coleta en el listado de retratos oficiales la incorporación de los antisistema resulta indeseable a priori el rechazo se consolida al comparar los ministrables que propondría a Pablo Iglesias con la herejía lista de los altos cargos con cartera escucha Isaías hablar de Ministros democráticos que vale pensar en barrios Evo óptimo para el cargo pese al traspié puntual de su participación en el secuestro de un ciudadano libre de toda sospecha Nadia aclamado jamás contra el Ministerio de Jaume Matas medio ambientalista idóneo pese a acumular más condenas de las que es capaz de recordar hay algo prosigue en la elegancia y el porte de Zaplana que obliga prácticamente a nombrarle ministro aunque una jueza insista en que le ha rastreado dinero suficiente para preguntarse a qué otras se dedicaba a qué otra cosa se dedicaba parte de enriquecerse y ningún cargo de Podemos cumpliría con el deber elemental de condecorar a la Santísima Virgen de los Dolores omisión solventada por Jorge Fernández Díaz en los actos de su policía patriótica y el último párrafo que merece la pena Iglesias va más allá en su insolencia y aspira a vicepresidente del Gobierno sí señores desea mancillar una dignidad que cuenta entre sus ocupantes con el gran Rodrigo Rato cuelgan comparaciones en especial porque Pedro Sánchez configuró un gabinete impoluto donde una multa de tráfico implicaba la pensamiento del gabinete salvo por la remasterizada Carmen Montón pobre o por máximo Huerta rico Lacy que el presidente avisó de que dejaría de destituir a ministros como empresas paralelas o lo que hubieran confiado secretos de Estado a Villarejo decididamente concluye Matías Vallés Podemos no está a la altura queda claro lo que es verdad

Voz 0787 13:08 sí sí es que era lo que lo que me me me molesta es esta dificultad a periodística no contrastada no esa cosa eh no me casaría nunca con un señor de Huelva dice bueno pero que no va es ese verá según lo escaso no pues esto nunca en ningún caso ministro de Podemos puede ser lo pues depende de quién es esta claro que en Podemos hablando ahora personas insolventes para ministro y otras que pueden ser muy competentes y fíjate que en todos los casos que hemos citado lo pierde esta lista es que se hace breve lo difícil es concentrar los ministros aún no muy ejemplares que hemos tenido pocas veces se pronuncia la frase nunca debieron ser ministros es bueno comete un error cayeron incurrieron por supuesto han cumplido su pena no hay nada que hacerles pero nunca deben ser ministro no es una frase que sea que y esto es porque el bipartidismo que ya digamos pues ha sufrido mucho en el Congreso no sigue existiendo en el gobierno decide el Gobierno nunca todavía hoy ha habido ningún ministro que no sea de Partido Popular Partido Socialista o independientes por supuesto ligados ambos partido

Voz 0827 14:00 a ti te quedaría un segundo artículo que es todavía más doloroso no diese aquellas personas sobre las que ya pesa la sospecha que sin embargo los partidos se los ofrecen a los ciudadanos para que sean votados que está ya es una ignominia todavía mayor también la lista sería bastante larga a los propios partidos que han gobernado durante años en una comunidad autónoma o algún gobierno a nivel nacional sobre los cuales también pesa la sombra de la Corona John y sin embargo pues hay partidos que están dispuestos a apoyarlos para que sigan ni bien

Voz 0787 14:31 la de los años que vivido con con vosotros recuerdo muchas veces clases con aquella cosa que la corrupción no se paga no pero cómo cómo puede ser que les sigan votando y que se presente y que el alcalde diga yo tengo a los ciudadanos esto hay que decir que se ha corregido bastante es hoy cada vez es más infrecuente que que que un ministro un candidato que tenga un y un historial abigarrado pues pueda presentarse en las listas

Voz 0313 14:53 decía felicidades por el artículo no corramos corramos un tupido velo

Voz 0313 16:34 hoy hemos abierto la ventana con Santiago Segura que ha querido compartir un recuerdo muy personal con sus seguidores a través del perfil de Instagram publicando una una foto suya de cuando era un adolescente catorce años entrando en la adolescencia dice el texto gordo con gafas toreando el bullying como mejor podía hace poco no sé si de lo recuerdas Isaías Matías Ronaldo el el el el el ex futbolista que está en fin está retenido ahora mismo dice lo explicada dice no recuerdo fíjate un jugador de élite en fin millonario no recuerdo que nadie me defendiera en el campo fuera del campo cuando me llamaban gordo bueno de estos recuerdos malos recuerdos nos hemos obtenido en las primeras líneas de un libro que dicen estuve casi treinta años callada habitando Mi cuerpo llena de dolor pero en el camino de la vida me encontré con el activismo gordo feminista que me llevó a transformar el dolor en rabia y la rabia en grito así lo describe así lo relata Magdalena Pinheiro autora de diez gritos contra la gordo fobia un libro que no anuncia la discriminación y más cosas a las que se somete a las personas gordas o con sobrepeso obesas como queramos llamarlas él muchísimos territorios de de la sociedad en Radio Club Tenerife Magdalena buenas tardes hola buenas tardes tal cómo estás oye gracias por estar en La Ventana eh

Voz 16 17:49 nada eres a ustedes por invitarme lo hemos atracado con

Voz 0313 17:51 con la noticia de Santiago Segura que nos ha traído a la memoria tu tu libro y la plataforma Stop gordo fobia es una de las herramientas que utilizas para luchar contra este fenómeno a través de las redes sociales me gustaría contaros cómo nace esto gordo fobia como está porque hace ya cinco años no creó cuatro

Voz 16 18:08 si cumplimos seis este año en agosto bueno empezamos que en realidad un poco a escondidas con un pequeño grupo de efecto estos top secret que nadie fui a ver lo que estamos conspirando por la avería pensar en principio no existe un amigo y echó buscando pues otras historias como las nuestras pensando que que quizá no teníamos tanta culpa de sufrir lo que sufríamos por por Gordos gorda hay ahí pues empezamos a encontrar pues muchas historias de otras personas gordas muy parecidas a las que cada una de nosotras vive ir decidimos hacer una página de Facebook publicado este en la que difundir todas estas historias para que la gente subiera a la discriminación a la que somos sometidas a personas gordas a la que hemos amado bordos fobias

Voz 0313 18:50 que hay que habéis tenido que que número de seguidores por ejemplo tenéis ahí cuentas historias habéis conocido

Voz 16 18:54 lo bueno las historias son incontables ahora no sabría decirte cuántas pero ahora mismo en Facebook este somos más de setenta mil personas en Twitter más de trece mil

Voz 0313 19:03 oye Magdalena cuando comienzas tu libro contando describiendo eso de cómo estuviste Trek casi treinta años callada habitando su cuerpo tu cuerpo llena de dolor a qué te refieres quiero decir cómo era tu día a día cómo ha sido tu cómo fue tu vida cotidiana en todo ese tiempo

Voz 16 19:17 yo creo que a la mayoría de las personas gordas nos pasa un poco lo mismo que es que al vivir en una situación de permanente discriminación pues una empieza a desarrolla no de alguna manera una muy mala relación con su propio cuerpo entonces parece que todo el tiempo tienes que pedir disculpas por ser como eres por tener el cuerpo que tienes cualquier cosa que te suceda pues a son más asumes que es culpa ducha piensas que no tienes derecho a veces ni siquiera existir no es decir hay hay mucho dolor este detrás de la historia de de los cuerpos bordos de las personas gordas a las que nos han dicho que eso no que que entonces

Voz 1 19:52 existió

Voz 17 19:55 ya a preguntas

Voz 0313 19:56 algo golpe perdón algo ha pasado con línea de Mallorca parece que se haya derrumbado directamente de lo que tú escribes lo que todo es que ese es un problema social no individual no de una persona sino un problema estructural no

Voz 16 20:06 claro es en realidad es con este acuerdo fobia para mí uno de los sea uno de los mayores logros que ha tenido fobia justamente fue esto situar como algo social como un problema estructural de nuestras sociedades a lo que se creía que era individual y que incluso las personas gordas creíamos que era individual no de paseíto porque porque soy gordo porque si la gorda de la clase no en el cole pero no esto es un problema social y que tenemos que asumir como sociedad

Voz 0827 20:28 lo que pasa es que terminan el individuo también es decir es posible que a lo mejor una persona con sobrepeso aunque alrededor nadie digamos Le Le diga nada directamente llegue a pensar llegue a pensar todo el mundo está hablando de mí todo el mundo me está mirando mal todo el mundo me está discriminando

Voz 16 20:46 yo no me he encontrado con ni una sola persona gorda y que no les ha pasado algo relacionado con su cuerpo lo que pasa es que a veces también puede que alguien no tenían nada directamente a Ci pero hay unas Occidente era que lo está diciendo de otras maneras por ejemplo dígame una sola película Un libro una canción no donde hace algo positivo respecto de las personas gordas siempre somos el objeto de mofas somos el chiste no que aunque no directamente a Di pues ese concepto sí que está en la sociedad siquiera persona gorda no merece existencial no entonces al final lo asume es decir que entrar en paranoia no digo que no todo el mundo está dando de tu Carlos quitabas el caso

Voz 0787 21:21 de Ronaldo quería ampliarlo porque estos Raúl Cúper que fue su entrenador en el Inter de Milán decía nunca logré que Ronaldo pasara por la báscula es decir tenemos un mito mundial envidiado por todos los niños y jóvenes y hombres del planeta que tenía sin embargo este complejo es decir básico fundamental yo lo que quería preguntarte Magdalena decir tú luchas te contra tu cuerpo y ha intentado cambiar cambiar modificar ese cuerpo

Voz 16 21:45 sí me pasa igual que Arnaldo que tuviera la va usted mucho daño el pleno pista dura por el mismo motivo me da pánico sudar frío sí suerte muchos años si es más y lo más curioso de todo esto es que después desde los dieciséis hasta los Veintisiete más a menos casi diez años de nutricionistas dietas de todo y al final terminé engordando quince kilos y tengo que ahora quince kilos más de que cuando ves hacer dieta y al final se ha suelo lo que estuve fue en un bucle de odio con las nutricionistas claro pues me decían que estaba enferma que sonreído que tenía una enfermedad que que curar me controla escribir en una libreta cada cosa que comía a día de hoy sigo con un trauma que es que cuanto las cucharas arroje como por ejemplo las hacían esta vez así contar con de las comía pues la sigo contando esto yo imagínese el punto que puede ser la violencia de este tipo

Voz 0313 22:32 no vamos a incorporar la conversación a va Jesús Ruiz Mantilla amigo periodista y escritor que publicó hace años ya creo que fue en dos mil cinco dos mil seis publicó publicó gordo que era un fin una historia con elementos autobiográficos donde el personaje central era un crítico gastronómico que bueno daba una versión de la vida bueno que lo cuente el mismo va Jesús buenas tardes amigo

Voz 5 22:51 qué tal Carles cómo estás Olletas

Voz 0313 22:53 Tito reconocido identificado en alguno de los episodios de los en fin de los trazos que aquí ha dibujado Magdaleno

Voz 18 23:01 pues sí bastante bastante lo que pasa es que yo con gordo precisamente fue lo que hice fue dar un puñetazo encima de la mesa no

Voz 19 23:11 que no te pasa como como como un reto no como

Voz 18 23:17 como bueno vamos a convivir aprende a convivir con la diferencia aunque no te gusta deja que yo reivindique la la diferencia de de bueno de la la genética que le ha tocado acompañada de de bueno va una actitud bastante placentera acerca de la vida pero pero

Voz 4 23:42 está claro está esa esa

Voz 5 23:44 cotidiana desesperación la lucha contra la banda

Voz 0313 23:48 por ejemplo cuántas veces has hecho dieta Jesús cuántas veces así intentar

Voz 18 23:52 yo estoy todos los días les al compañero todos los días empiezan la dieta mentalmente no

Voz 4 23:59 sí

Voz 18 24:00 pero luego tienes que llegar a una especie de pacto contigo mismo Si se establece una especie de de de de de de metafísica contigo no desea tu llegas a la condena a la conclusión de que eres gordo aunque no lo esté no en ese en ese momento en que puede llegar a estar más delgado tu mentalidad tu agobio tú tus miedos eh son son de de gordo no de entonces era era ese esa reivindicación de una identidad que luego yo la empleaba para mirar al mundo desde esa anchura de miras

Voz 0787 24:37 sí pero si tú podías claro si podrá Jesús conciliar el hedonismo la el cultivo del placer que además libros con la famosa pastilla que no rebajará veinte kilos de un toque lo haría

Voz 18 24:48 cuando Puértolas fue propuestas no hay cosa más espantosa que un puntito de Delgado que se está comiendo delante tuyo como

Voz 11 24:56 justo

Voz 18 25:01 son los tipos que más desde entonces

Voz 5 25:04 tengo muchos amigos más que lo digo

Voz 18 25:07 desde que odio de hoy no

Voz 20 25:09 bueno no no no me lo digas no que no que no que no

Voz 11 25:13 me encanta la carrera que se ríe me encuentro libra que decías Jesús que decía saber también tú eres de los que ha sido y doy fe

Voz 18 25:28 el deporte eso está muy bien muy saludables yo también pero

Voz 5 25:32 qué te pasa

Voz 11 25:35 a pasarlo peor

Voz 0313 25:37 nada de de gratifica muchísimo que que estemos sonriendo todos porque el humor siempre es una defensa dio una válvula de escape para para muchas cosas en qué es lo que ha hecho Santiago Segura un poco con la con la foto de Instagram no para esta es una foto vamos es una una foto sólo de cara de cuerpo es un chico que tampoco redondita con gafas y tal pero sí acabamos que tenía todos los números como cuenta el para ser el blanco de El patio de colegio vamos

Voz 0827 26:03 yo yo ahora es hoy una de las personas a las que Jesús Ruiz Mantilla o diaria porque bueno como tampoco es que coma mucho pero como lo que haga falta Hinault tengo tendencia a engordar pero pasé tres años gordos Mi vida que fue la adolescencia no en esa época en la que tu cuerpo ensancha más que alarga hasta que estira y a todos se arregla tiene esos tres años la verdad es que más que el rechazo de mis compañeros de mis amigos y de mis amigas lo que sentí fue digamos que no se no se entendía en la escuela por ejemplo ya había cosas que es que no podía hacer en gimnasia es que mi cuerpo no me permitía hacerlas y sin embargo mi profesor me obligaba a hacerlas con lo cual claro constantemente había un señor que tendría que estar ayudando y sin embargo lo que estaba haciendo era agudizar

Voz 11 26:49 tu problema achacar efectivamente

Voz 0313 26:53 me dejas segundito que hemos pedido a los oyentes de La Ventana que sí tienen historias para contar sean propias sonó las compartan con nosotros a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta y tenemos unas cuantas por ejemplo María buenas tardes hola

Voz 11 27:06 hola buenas tardes qué tal María bienvenida cómo estás

Voz 1592 27:09 qué tal boutade gracias a ver nada que lo estaba contando tu compañera yo igual siempre ha sido una niña gorda desde el principio se metían conmigo en colegio he pasado toda la infancia en gimnasio con dieta luego nutricionista ya lavado de treinta y un años pues me entró bulimia y anorexia

Voz 11 27:25 vaya estás estás mejor ahora estás bien ahora

Voz 1592 27:29 sí mucho mejor ya llevo ocho años de tratamiento llaman dado de alta en Psiquiatría en el endocrino ya solamente sigo con la terapia pero de verdad que es una sensación de lo que decía la explica que estaba hablando antes

Voz 0313 27:40 si Magdalena aparecer que nadie

Voz 1592 27:43 si te vea directamente yo todavía me cuesta pasara por delante de gente cuando hay algunos grupos de reto de hombres está vale porque me da vergüenza yo ahora no estoy gorda creo pero sigo teniendo sensación de yo estoy gorda

Voz 0313 27:58 te da vergüenza porque te decían cosas no te da vergüenza porque sí

Voz 1592 28:02 porque tú pensabas que te iban a decir cosas como el colegio te decían se bastaba entonces yo cuando voy a algunos Unido riendo de mí seguro

Voz 11 28:12 claro pero ahora marido te encuentras mejor que antes

Voz 1592 28:16 sí por supuesto ahora ya sobre todo gracias a la terapia aprendes a sí misma él también el tema de movimientos feminista a mí me ayudó mucho personalmente el ver otras mujeres reivindicando su poso de forma que he dicho que yo no

Voz 18 28:29 ah porque ella no puedo ir a la playa

Voz 1592 28:31 que no me sienta bien me quedo con el biquini y ya está y que me da igual

Voz 18 28:36 tiro que ha ganara en este ejercicio era al un ejercicio porque tú ahí sí que te das cuenta de que no hay un cuerpo igual no pareciera que no es clara vender un una una una uniformidad a la que tienes que hacer los luego vas a la playa gentes de unos cuerpos muy muy sui generis

Voz 4 28:55 incluso los delgados

Voz 18 28:58 incluso a muchos Delgado mucho más feos que un cuerpo

Voz 5 29:01 lo que sí es verdad es decir que si es decir que si no hay no hay

Voz 18 29:06 claro no hay no hay hay hay quiero se quiere establecer ahí está la dictadura de en ese en ese aspecto de Dean

Voz 1592 29:13 el demolida Melitón Manzanas nunca no criminalidad avergonzar exacto

Voz 0313 29:20 bueno eso es lo que denuncia Magdalena en su libro verdad es que que la dictadura el el el el la norma el el canon que

Voz 21 29:26 que se quiere imponer en todos los terrenos además culpables

Voz 16 29:30 sí parece que no tienes derecho a existir y la realidad es que para tener un cuerpo de plazas sólo hace falta dos cosas a tener un cuerpo ir a la playa

Voz 11 29:37 yo te disfruta de verano me encanta varía muchísimas gracias Ana buenas

Voz 0313 29:42 tardes hola

Voz 11 29:44 hola cómo estás qué tal

Voz 1592 29:47 pude es muy bien encantada escuchando es que todo este tema que para empezar si me lo permites no entiendo cómo es tan grave a hablar de la homofobia xenofobia en cambio no es de la no dejaré que como un igual claro

Voz 0313 30:03 toda la razón

Voz 1592 30:04 claro sale la y la homofobia lo vemos como muy tal delitos de odio tan nosotros también no socio de alguna manera porque las miradas que tienes que aguantar las caras y los comentarios los cuchicheos es que no todo el mundo aguanta

Voz 0313 30:20 qué comentario tener Chati ganan por ejemplo

Voz 1592 30:22 son hechos súper duros ello me montado en un autobús bueno yo vivo en Madrid y entonces les que dio el Madrid sabemos los autobuses de unos acentos normales pero luego tienen como tres cuatro no recuerdo como más ancho

Voz 5 30:33 si entonces estaban ocupados y asentar un anormal de auto

Voz 1592 30:37 lógicamente con gente gente de lo lleno que iba yo el señor suele ocurre vestirme Señora usted no se acaba el culo en plena autobús con gente llegó no sabía dónde meterme asea no quería mirar al señor ni quería mirar a la gente toque el timbre y me bajen el siguiente parada me puse a llorar

Voz 21 30:57 alguien dijo algo alguien les dijo

Voz 1592 30:59 qué va para nada ni al señor ni a mí ni nada de todo el mundo calladito calladito nada nada de nada o bien través contable portátiles baje empecé culpables

Voz 5 31:10 sí efectivamente efectivas

Voz 1592 31:11 gente que me dice tú cuando él lo contaba la gente hipotecas que he dicho señora usted ser maleducado no es que yo con maleducado me quedo corta para lo que pienso sanos y es cierto es un maleducado porque esto es como muy suave para lo que sí señores entonces toque el timbre bajé y me puse a llorar hay un árbol yo dije pero órdenes vestida de esto o el convenio un escaparate en una tienda entre él me ha pasado entrara en la tiene decidió dormir en ese despidos ya uno no para usted no hay tallas perdones que ni siquiera le he dicho que sea para mí

Voz 11 31:41 muy bien por qué pasó

Voz 16 31:43 sí a mí me lo que una tienda diciéndome que no había te esa para mí ni siquiera iba a preguntar para mí pero la verdad es que bueno que también a mi casa ahora les respondería algo más duro les ordenaría todas las venganzas en esa época me quiso como eh

Voz 1592 31:57 por tipo Pretty Woman sí pero pero yo lo decirle señor maleducado me pareció muy muy poco yo dije bueno en porque yo me callo o ponerte un educa para que tenemos tallas grandes entrar índices por favor que quería ver una falta para mí no no no Ayad grandes eso a los cuarenta y cuatro llegó a vale pues nada debían huella

Voz 4 32:16 terrible terrible

Voz 1592 32:19 no hay olvido iba si efectivamente os voy a contar la parte positiva con ayuda profesional yo dije esto no puede seguir así no me varía la ropa pues lo típico con ayuda profesional yo tengo una discapacidad en una pierna y yo dije bueno yo tengo que hacer algo un con todo el dolor de mi corazón y con muchísimas lágrimas por los que había lo que vergüenza que iba a pasar me apunté a a natación y a cuadren yo cuando me quito la toalla ya al lado de la piscina voy mirando al suelo para no ver como la gente me mira pero una vez que me meto en el agua ya me da igual

Voz 18 32:52 oye estoy súper feliz

Voz 1592 32:54 súper feliz haciendo mi piscina mía Kwan-Jin que me me ven gorda que soy la más gordo bueno pues vale pues ya está puede que vamos a hacer pero he perdido peso estoy mejor autoestima súper feliz

Voz 18 33:07 muy bien entonces bueno esta es

Voz 1592 33:09 así se por encima mi experiencia pero la gente acabó ya si tú te montas en el metro por poner un ejemplo y en el asiento de enfrente ver con todo respeto para estos

Voz 4 33:19 persona una persona que vista

Voz 1592 33:22 por ejemplo pues las personas vista pero ellas ya está pero si miras una persona si hay una persona gorda empiezas a mirar de arriba abajo y arriba la pierna saber del abdomen haber dejar ninguna desde una señora no paraba de mirar un autobús venga mirarme venga a mirarme de Levante le dije perdone señora Nos conocemos bajito ello esto claro claro

Voz 5 33:44 entonces agitó perdone señora no

Voz 1592 33:47 Nos hemos signifique no no no digo que como usted no paraba de mirarme pensé que me conocía de algo

Voz 0313 33:51 Ana muchísimas gracias por contarnos la historia le voy a pedir a Magdalena ya ya Jesús que medias volver al trabajo no no te apures se dan en unos minutos que queremos cerrar esta conversación sobre el tema de la de la gordo fobia en La Ventana un par de minutos solo

Voz 22 34:06 el único seísmo fue es el seísmo con el que ahorras que sí

Voz 28 37:33 sido una Now Longa de aves la Gata Pleiss eh

Voz 0313 38:03 esta tarde en La Ventana hablamos de de gordo fobia estamos con Magdalena Pinheiro que acaba de publicar diez gritos contra la gordo estamos con Jesús Ruiz Mantilla que publicó hace años gordo estamos conociendo un montón de historias oyentes de La Ventana a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta del gasta gordo fobia pero el culpable o responsable de todo esto lo hemos dicho al comenzar el programa es Santiago Segura que ahora colgado en Instagram una fotografía con un texto diciendo catorce años entrando en la adolescencia gordo con gafas toreando el bullying como mejor podía ay ay ay Santiago Segura buenas tardes

Voz 5 38:35 qué tal buenas tardes calidad no es irresponsable el Estado le expliqué juegas ha tenido un éxito Mista gran Instagram

Voz 4 38:51 está mucho la foto es una foto que le tenía especial a día de alguna forma me recordaba esos momentos no está con catorce años ese orden infla desde Gafotas de quítate de ahí te coja para jugar al fútbol pero eso hiere especialmente no pero al final todo pasa sea que realmente no es importante yo diría a todos los que pasen por el mismo trance en estos momentos que que bueno que que todos tienen menos importancia de la que uno le da en ese momento

Voz 0313 39:20 fíjate que Esther no esto no pasa

Voz 4 39:22 tu casa flotante Diego después de cinco torrentes otras que si que quiere decir que es que lo de la obesidad yo creo que son cosas que que quitando pues que sea un tema de salud claro no se saque el aspecto físico pero hablamos de lo mismo no que es una sociedad que te obliga mucho y ha pues eso que tenga una imagen no una imagen de gente que se como la de los demás y bueno pues que no todos somos no no saben hecho iguales ya pues pues no puede Don pedimos igual ni todos tenemos de los demás la imagen de los demás

Voz 18 39:54 durante no existe es que todos somos distintos y todos tenemos cuerpo bueno todos los dos defectos virtudes hay y hay que encontrar incluso cánones de belleza bien bonitos dentro de de la gordura

Voz 0787 40:08 Mónica Bellucci Mónica Bellucci ahí está

Voz 11 40:10 aquí se oye Santiago Santiago quería preguntar

Voz 0827 40:13 de hecho no hubo gente que te hirió en esa época ha habido gente que te han pedido perdón después

Voz 4 40:20 no me llamó nadie te pide perdón nadie piensa que te cada uno tiene sus problemas sea esa gente a lo mejor ahora está delinquiendo en la carta Macías no están pensando que han imputado al que no quedara el hecho más difícil Abidal que no sea realmente yo creo que que que lo de pedir perdón que pedir perdón ha tenido a ver por haber sufrido tanto ir haber sido más espabilados y haber dicho mira todo esto que médica pues sea Visor impermeable a toda esta gentuza no ustedes cualquier idiota pero me pasa hoy en día no que hay gente que no que no que no te merece la pena te dice cosas que te que te dañan pero porque me atraen esta persona que están poco importante para mí

Voz 5 40:59 o sea que tenemos que que

Voz 21 41:01 como que sitúe menos intentar intentar darle a todo su justa medida pero esto evitarlo yo tiene guitarra lo querido preguntarle a Magdalena

Voz 0313 41:09 a propósito de estas palabras Santiago Segura alguien en esos treinta años escribes al comienzo del libro de dolor y de rabia alguien te hizo una reflexión de este tipo decir oye que nos tan importante esto Magdalena hola al alguien alguien te hizo una reflexión de este tipo

Voz 16 41:27 y y sobre que no es tan importante bueno sí lo que pasa es que soy perdón concedido segura pero discrepo un poco creo que sí que hay determinados momentos de nuestra vida incluso del depende del momento que te visionó supongo que siendo Santiago Segura es más fácil que la gente Pedro gente que teníamos unas vidas un poco más cotidianas de normalidad es difícil enfrentarse todos los días no va a determinadas situaciones en las que está siendo discriminada sobre todo por ejemplo la hora de buscar un trabajo no es decir que que la discriminación está ya dos partes respecto

Voz 4 41:59 el gran en la te también ha te digo que leí una cosa que me aterrorizó hace quince años así que era que que hasta para un para un trabajo como de camarero o de una hostelería te pasa era mucho más difícil Calvo

Voz 16 42:16 por otro

Voz 5 42:18 que que vimos negro

Voz 16 42:20 es más no

Voz 29 42:22 yo os vais a enterar

Voz 4 42:25 la sociedad por supuesto tú no puedes pasarle la sociedad osea góndolas

Voz 5 42:29 mira entera te discrimina yo te digo a individuos concretos que son extenso pero es verdad que hay individuos son los que forman parte de una forma muy capturas os necesita pervertida

Voz 16 42:42 pero estoy de acuerdo con que claro eso te acuerdo con que hay determinadas circunstancias en las que hay que aprender a pasar no agarrar fuerzan sobre todo este apoyo los entornos más cercanos y más queridos irá para adelante no pero que también hay que señalar que hay una sociedad entera que no está discriminada no sé yo si está tirando odio no y esto también hay que señalar lo hicimos

Voz 4 43:02 por por supuesto por supuesto

Voz 5 43:04 yo lo diga cuando hice me decía el resultado oficial Cientista días lo sabe y de ahí sabes el el problema o el cuidado eh que hay que hacer dando no hasta dónde hasta dónde puede llegar primero tanto insulta y le dices madre mía

Voz 16 43:30 no no acaba de la obesidad como algo mío Santa

Voz 0787 43:35 pero cuando cuando tenía quince años no era Santiago Segura hay dices que todo pasa pero te sirvió esa foto esa situación de estímulo para tu carrera para reivindicar T

Voz 4 43:43 no no lo esa foto siempre ha tenido como escondida porque me lo me había común es una especie de de sin quererlo yo dentro pensaba gordito pringado no me gustaba lo sea digo pero luego te digo pero no sé soy yo sí yo me quería mucho mismos yo me tenía mucho aprecio eran los de manos que me hacían ver como que estaba mal que tenía que tener que era bajito gratos pero lo que sea digo pero vamos hayan de yo lo que ha dicho Elena ha dicho en la clave es refugiarse en seres queridos y gente que te aprecia de verdad o sea yo tuve la gran suerte que mi madre decía que era un ser maravilloso yo como quería mucho a mi madre y le hacía mucho caso

Voz 5 44:25 digo que no es la razón pero y no tienes a alguien acierte hubiera quedado muy difícil tiene que ser

Voz 0313 44:33 fíjate fíjate Historias mira Julio guerra que lleva un ratito ahí

Voz 10 44:36 pegado al no están llegando un montón historias como la de Joana que los dice que nadie que no lo haya vivido lo sabe lo que es el suplicio de vivir con obesidad dice llevo nueve años son una talla cuarenta pero yo sigo con los mismos complejos si con las tareas mentales de cuando pesaba ciento veinte Carol que nos dice durante casi toda mi vida me han machacado con el tema alguna secuela me ha quedado pero ahora con cincuenta años ya me planteo qué a quién no le guste que no mire hay punto hay historias que son más duras parecida al primer caso al de María nos dice curvita y que al principio estaba gorda la insultaban en clase la gente le rechazaba no le dejaban salir con ella de fiesta cuando adelgazó toda esta gente la empezó a aceptar

Voz 0313 45:16 dice que ya entonces les rechazó a ellos

Voz 10 45:18 eh pero que esto lo llego a llevar a tener incluso bulimia que fue tratada de Bulimia y que es una cosa que de hecho no ha abandonado del todo también Laura que nos cuenta que siempre ha sido una persona gordita desde niña en el colegio algunas la llamaban gorda pero en casa lo decían constantemente yo aunque fuesen broma pues era algo que que el intentaba Canal afectase pero que le termina afectando también el otro lado hay gente que no habla de ese habla siempre de los niños gordos pero también estábamos los que éramos muy delgados dice que de esos nunca sea Blanket si te llaman Espárrago spaghetti hueso aquí tal vez la diferencia era lo que nos decía eh Magdalena que ellos no son el chiste no que los gordos sí que son el chiste que accionan con con los delgados no pasa eso luego hay gente que no termina de entenderlo gente que nos dice Gordo fobia no pero gordo familia tampoco tienes que no estamos hablando de gordo familia lo que mejor puede resumir todo lo que nos dice Alec soy tan gordo que me como tus críticas aunque no tenga

Voz 0313 46:12 mira la última a desde el nueve cero dos catorce sesenta sesenta Ignacio buenas tardes

Voz 4 46:16 buenas tardes

Voz 0313 46:19 eso

Voz 29 46:20 qué pasó lo que pasó pues nada fue un episodio que que fue bastante desagradable la verdad yo quedé con una chica a través de una plataforma online para tener una cita y cuando me presenté tres

Voz 18 46:33 lugar de la cita

Voz 29 46:34 me bajé del coche y sin sin haberla visto ni siquiera debía estar oculta en el aparcamiento en alguna parte pues me mandó mensajes diciéndome pero tú eres el que te has comido Ignacio Gordo no me me Pyro

Voz 11 46:48 no llegaste a verla no llega a verla si lo mejor fue el coche

Voz 20 46:55 a lo mejor pues por el coche desde luego

Voz 5 47:00 el modelo mejor

Voz 20 47:01 oye tú tú cómo llevas

Voz 0313 47:03 estos episodios Ignacio no esté concreto sino no se general que se metan con si es que se meten contigo por por

Voz 19 47:10 a ver yo que aportó

Voz 29 47:12 puramente yo por mi trabajo tengo estoy acostumbrada que me miren muchísimo porque soy actor y eso lo tengo más o menos superado pero el otro superan un escenario sea fuera del escenarios y soy más vulnerable y tengo muy complejo Italia y oye pues no se llevan bien siempre pero pero yo creo que la forma más cruentas hacerse con alguien siempre a través del físico porque normalmente es algo que uno no puede controlar y creo que vamos El engranaje es absoluta así que bueno pues se lo yo eso no lo llevo bien

Voz 0787 47:42 lo que no entiendo ese caso en la necesidad de ofender gratuita Haro yo qué puedo entender incluso que que una persona vea otra no le gusten pero no pero claro porqué porque tiene gran hay gordo fobia estará

Voz 0313 47:54 es que es una cuestión es humillar estoy gordo fue efectivamente pues niega

Voz 5 48:00 a esta esta reflexión filón me parece fantástico

Voz 0313 48:02 la Magdalena Pinheiro muchísimas gracias por hacernos un poco cosa tarde en la Ventana de verdad eh

Voz 16 48:06 gracias a ustedes por tratar de este tema tan importante

Voz 0313 48:09 oiga Jesús Ruiz Mantilla cuya te mucho amigo

Voz 5 48:12 un abrazo Carles García Santiago Segura

Voz 0313 48:14 gracias para asomarse a la ventana ha sido un placer de verdad

Voz 4 48:17 complacer oye ir a a todos los las personas con sobrepeso por ahí que es que intenten ser felices que le les humilla porque a lo que decía en osea puede ser toda una sociedad entonces hay que hay que salir con el paraguas cuando está lloviendo sea que de que que les rituales

Voz 11 48:39 un abrazo Santiago gracias adiós adiós

Voz 11 50:56 a ver esta municipales de bien el programa estamos