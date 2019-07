La Ventana (02/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 el Paul vemos nuevamente a Bruselas donde ya ha empezado la tercera jornada de la cumbre europea en la que se está cerrando intentando al menos el reparto de cargos de las instituciones Ester Bazán

Voz 1454 00:16 empezó hoy oficialmente cinco horas después de que fuera convocada un tiempo que han empleado la negociación y que todo indica va a desembocar en un cambio en el modelo actual de reparto de ese poder Griselda Pastor en qué punto estamos buenas tardes

Voz 0738 00:29 sólo aquí estamos esperando el final de esta reunión que lleva siendo pre anunciado desde hace algunos minutos pero que todavía no se ha producido para ver si se confirma finalmente este reparto completamente extraordinario y que sea introducido en la mesa parece que a través de una negociación Tardi por la noche ratificada esta mañana por el Partido Popular Europeo una mujer ministra de Defensa en Alemania sería la próxima presidenta de la Comisión Europea Úrsula online Char Nigel que exprimer primer ministro belga ocuparía la presidencia del Consejo Josep Borrell obtendría la responsabilidad de la política exterior y Christine Lagarde el Banco Central para los socialistas también la presidencia del Parlamento Europeo pero hay que decirlo hay mucho malestar dentro de ese grupo político que ha reunido ya los jefes de su delegación en Estrasburgo y quizás esta hacia la clave y la razón por la que esto se alargue

Voz 1454 01:22 nueve fallecido por un golpe de calor en Andalucía como en el caso ocurrido en la provincia de Córdoba era una persona que estaba realizando labores en el campo ampliamos con Mari Cruz Barroso el hombre de sesenta

Voz 1435 01:31 seis años estaba realizando labores en el campo en una finca de su propiedad en el municipio sevillano de El Cuervo el pasado viernes y empezó a encontrarse mal por lo que fue trasladado al Hospital de Alta Resolución de Lebrija donde falleció la autopsia ha confirmado este martes que la causa de la muerte es compatible con un golpe de calor es la segunda muerte por esta causa en Andalucía este verano tras la de un joven en Córdoba el pasado fin de semana la Consejería de Salud ha pedido a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución

Voz 1454 01:57 la ola de calor remite pero no el riesgo de incendios que continúa siendo extremo en siete comunidades Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana Andalucía Castilla y León Baleares y Canarias vamos con el deporte tenemos tenia ERE en directo Toni López buenas tardes

Voz 3 02:13 para Esther muy buenas disputando de hecho Rafa Nadal en Wimbledon en el primer set empatada a tres juegos contra el japonés además Garbiñe Muguruza ha caído eliminada contra Maya la número ciento veintiuno del mundo también eliminados Paula Badosa Albert Ramos ha clasificado a siguiente ronda Carla Suárez además empiezan hoy las semifinales de la Copa América con el super clásico Brasil Argentina a las dos y media la madrugada también las del Mundial femenino con en Inglaterra Estados Unidos que se juega a las nueve de la noche en Hong Kong

Voz 1454 02:38 el Parlamento va a permanecer cerrado al menos dos semanas después de que centenares de manifestantes accedieran ayer a su interior el presidente de la institución ha señalado que provocaron graves daños sobre todo en el sistema eléctrico y antiincendios también hubo pintadas en el interior y el exterior del edificio contra el proyecto de ley de extradición esto implica que la Cámara va a seguir cerrada todavía seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:07 los candidatos de PP y PSOE han presentado como candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid es lo que han manifestado tanto Isabel Diaz Ayuso como Ángel Gabilondo en las reuniones que han tenido hace unos minutos con el presidente de la Asamblea vamos a la Cámara de Vallecas Carolina Gomez

Voz 0393 03:22 Díez Ayuso quiere presentarse a la investidura la próxima semana a pesar de que su candidatura sólo tiene treinta síes los del Partido Popular y así se lo ha trasladado al presidente de la Asamblea Juan

Voz 4 03:29 Trinidad nada me gustaría más que me propusiera como candidata porque tengo tiempo suficiente para entenderme con los demás partidos a los que quiero pedir su apoyo a la alternativa que representa el candidato del Partido Socialista es de rechazo el no está claro y rotundo ahí se lleva a sus sesenta y ocho no es

Voz 0393 03:50 a mí sí es están en camino Gabilondo cuenta con el apoyo expreso de más Mauricio de Unidas Podemos es faltarían cuatro Ascensión eso tres si es que aspira a conseguir en la sesión de investidura por eso el candidato socialista también propone su candidatura a la investidura

Voz 0175 04:05 modestamente le he pedido al presidente es que me proponga no porque sea un ser superior a nadie ni especialmente mejor que nadie sino porque creo que se dan las circunstancias para poderlo hacer juntos una cosa que me sorprende un poco la alarma que por lo visto pros coño

Voz 0393 04:27 a la incógnita en los próximos minutos tiene que convocar el presidente de la Asamblea que es diputada de Ciudadanos un pleno que se celebre como muy tarde el próximo once de julio ese pleno puede convocarse con candidato

Voz 1915 04:37 os días gracias Carolina y una cosa más el tráfico de vehículos ha vuelto aumentar en el segundo día sin Madrid central un seis por ciento más en la M30 y un dos por ciento más en la almendra central los autobuses de la EMT han sufrido alteraciones en sus tiempos de recorrido y también en las frecuencias especialmente las líneas que pasan por la calle Alcalá Sol y la carrera de

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1 09:16 y entonces la Pepa Bueno hará hora25 Lía y Eloy poético anchas ver Salom y Francia

Voz 1454 09:22 lo hará el Larguero no no no no no no Broncano hará Hora catorce no no la líe Iñaki Gabilondo hará Contigo Dentro Iñaki Gabilondo no hará con el ojo izquierdo lo que que el único cambio que Ángels Barceló Hoy por hoy y Pepa Bueno ahora hora25 me ha quedado claro Cadena SER cambio la firma de Iñaki Gabilondo en Cataluña

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:54 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias en nuestro paseo diario por la historia

Voz 11 09:58 nos permite plantear una pregunta curiosa o tal vez estúpida Se Asier vamos a ver alguien que es profeta que pasa por ser capaz de adivinar el futuro podría pronosticar su propia muerte la respuesta es no Joy tiene

Voz 0313 10:14 vemos un ejemplo clarísimo por si alguien todavía alberga alguna duda

Voz 18 10:23 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la Historia con Nieves Concostrina cadena

Voz 14 10:31 sí

Voz 17 10:33 no

Voz 1626 10:39 no el dos de julio del año mil quinientos sesenta y seis un tipo llamado Michel de Notre Dame se murió sin avisar que sería lo normal en todo el mundo menos Eneko para él fue una publicidad negativa porque iba por la vida de listo adivinado todo profundizando todo osea que mucho ver la paja en el ojo ajeno pero Nostradamus no supo ver la viga en el propio pero da igual ahí están los fantasiosos que cada vez que ocurre algo gordo lo enredan todo para decir que este señor ya lo predijo pero no Nostradamus vivía de decirle a los ingenuos Si hay algo que te inquieta te atormenta o te perturba a tu paga que te voy a dejar igual de perturbado pero con menos cuartos

Voz 19 11:19 puedes hombre en mi opinión criticarle y ofició que el porvenir

Voz 2 11:24 el doblado ver Adela Inma Ignacio

Voz 19 11:26 eso no

Voz 1626 11:40 Nostradamus no adivinaba nada de nada sólo fue un hombre del Renacimiento más listo que el hambre un espabilado fue un gran médico muy avanzado a su tiempo pero descubrió que haceros copos para Nobles era más rentable que curar a la plebe de la peste la fama le llegó como un vendaval cuando publicó las centurias sus profecías unos textos que no entendía ni Dios porque ese era su propósito Nostradamus escribía cosas muy enrevesadas para que se pudieran interpretar de muchas maneras Él mismo explicó en el prefacio del libro que había escondido su lenguaje a la gente popular por medio de frases ocultas y enigmática porque no se pueden echar perlas a los cerdos el señor Nostradamus con esta declaración de intenciones nos está diciendo que sólo los cultos tienen capacidad para entender los escritos así que los listillos se lanzaron a buscar el acontecimiento que convenientemente retorcido y empujando mucho encajar en la profecía

Voz 19 12:36 pero esta sí cuenta que busquen está

Voz 1626 12:46 parte de Castillo Franco saldrá la Asamblea el embajador no grato hará Zisma los de la Ribera estarán en la pelea y al gran abismo les negarán la entrada ahí lo tienen si lo pilla Isaías se vuelve loco Nostradamus predijo la guerra civil eso dicen Sandro Rey no lo hubiera definido mejor pero los patinazos de Nostradamus de eso no hablan verdad como cuando la reina de Francia Catalina de Medici pagó para que hiciera la carta astral a nuestro Felipe II diciéndole que tenía mucho hongo ganar la guerra y España ganó a Francia por goleada bendiciones

Voz 2 13:21 nunca

Voz 0313 13:30 vaya vaya figura el del tal Nostradamus set Permira que ha dado el tío profeta no sé pero listo listo y engañabobos Laurent montón

Voz 5 13:42 en torno a corriera nunca tiempo derrota

Voz 2 13:46 el comité de bienvenida déjate barba pasito Franco y cargado monarquía os pone cachondos parece

Voz 20 13:55 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los Borrás

Voz 5 13:59 que penetrantes del Atlántico

Voz 2 14:01 me encanta expulsan Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 14:20 esta tarde Mariola Cubells como tiene poderes paranormales están Radio Valencia Maiolo buenas tardes Jack convocar

Voz 21 14:27 convocado una cumbre ha convocado una cumbre es una cumbre del humor hay cumbres en bruto

Voz 0313 14:31 células en Corea en Japón en Nueva York que también en la radio y también en La Ventana hoy una cumbre ha quedado bien creados cumbre pues hay convocada con poca como ocurrirá tampoco estaba claro pero es que el motivo además el motivo y alcance de la convocatoria es es es chulo de verdad hoy hace justamente un año estábamos haciendo este programa esta Ventana en en San Feliu de Guíxols con motivo de el Festival de Porta Ferrada dentro del cual se incluye una cumbre del humor que es el single festival sin que significa

Voz 22 15:04 no lo sepa no bien lo bueno claro que en siglo bueno a ver si yo digo sin Glock Isona igual sin

Voz 21 15:12 Andreu Buenafuente suena igual sin lo dicho por Mariola con lo que yo yo yo

Voz 14 15:16 no yo creo que si nos tiramos la ola era un poquito pero tampoco los sobre actuemos

Voz 0313 15:24 ya ya ya ya el viernes pasado con con cooperar dábamos con los que hablan de Sueca que alargan la vocal y eso bueno

Voz 22 15:34 hasta hoy está Berto Romero contigo no si estás o no porque me han enviado una foto

Voz 14 15:40 muy bien muy bien a la otra noche con mi esposa no Berto digo yo que me moleste un poco el otro de verdad que sí no sé no lo sé pero yo eso viendo a una habitación de hotel me pareció que el tío sobre entendía cosas que no sabes digo hasta mi mujer bueno perdón deseos reprimidos que salen ahí como oye

Voz 0313 16:16 cinco años de déjame que salude también al director de la resistencia que estarán también en el festival Ricardo Castella buenas tardes

Voz 9 16:23 Agosto juntos a declarar esa cumbre muy bien Ricardo

Voz 22 16:27 más con buen sonido como hemos pedido

Voz 0313 16:30 es que es un Quantum Kun que es lo que

Voz 1786 16:33 es una cosa aquí que me oigo mejor que medido en la vida

Voz 0313 16:35 más llaman Quantum yo creo no es light pero

Voz 1786 16:40 es un Light of Light Quantum lo que no impide que la voz de quede como si fueras Dios no tiene así

Voz 0313 16:45 tiene retraso sean los oyes en tiempo real no bueno eso ya depende del hombre hombre

Voz 1786 16:54 sí vamos a aprovechar para faltar porque estoy leve

Voz 0313 16:57 no no no no es el puto nombre

Voz 14 16:59 la historia de la ciencia ficción tú tú directo

Voz 0313 17:03 el codirector de la resistencia eres el que Broncano qué es exactamente

Voz 1786 17:08 está rotando un poco el puesto hasta ayer era director junto con David aunque cuando le preguntas a él dice que les directo yo soy codirector pero hicimos un pequeño giro ya las hemos Ponce que era subdirectora pasaba director y queríamos pasar a David a subdirector quería he dicho a partir de hoy es almirante del programa almirante

Voz 0313 17:25 a esos chulo parece ocurridos así oye oye qué vais a hacer en el festival con la resistencia tú

Voz 1786 17:31 y que lo tanto sí

Voz 22 17:33 hay que lo pregunta es bueno está en la nota de prensa eh pero luego vosotros

Voz 1786 17:37 sí vamos a intentar que la gente que venga a verlo vivan la experiencia esta experiencia que Simon la máscara imposible de conseguir

Voz 0527 17:45 en en en la actualidad que es venir de pum

Voz 1786 17:47 en el programa vamos a que sufran el mismo proceso de pero bueno pero ya este señor que sale antes que nada que no reconozco vendrá Jaime Caravaca con nosotros íbamos a hacer todo lo que sería una grabación de programa pero sí

Voz 22 17:59 pero esa no se emite por tanto

Voz 1786 18:02 hombre si sin una bala lo hiciéramos sería un porte

Voz 14 18:04 yo la verdad dio faltan muchos cuanto Ricardo Castella Ana Bolena

Voz 0313 18:12 vuelve vuelve a estar pensando cuando esa marcha Iturriaga acaba de salir por la puerta ahora está pensando que un compendio de nadie sabe nada que es lo de Andreu y Berto y el concurso de Iturriaga

Voz 14 18:25 pero bueno tienen una filosofía explota

Voz 22 18:27 la cabeza con eso eso es ojo con uso que

Voz 0057 18:30 yo creo que a veces se empieza a anular e como la como el piso de arriba

Voz 22 18:36 oye qué vais hacer también

Voz 14 18:40 una cosa que se llama sin Glock córner quiero saber Andreu tú que eres el que tiene más más sentido común a vale aquí también es decir también tiene más más al celebrar bueno pues es que nos inventamos un montón de

Voz 0527 18:53 Matos son tres días son dos escenarios uno muy grande para mí y pico o más pequeñito entonces ya cuando sube a un día más la del festival Pueblos inventamos cosas y una de ellas es que Quico Cadaval en virtud de una colaboración con Galicia hermanados estamos uno festival gallego de comedia hermanado

Voz 14 19:15 Anas no son Canga mil gracias a Dios esto es que está

Voz 0057 19:18 en A Coruña hay me me han hablado de de este tipo no Quico Cadaval alegan

Voz 14 19:23 muy pocos cambios de guisos visto entonces surge de los nosotros hemos sido festival el nivel sea un poquito más a que yo voy a o perdió posiciones

Voz 0313 19:36 el aguarda chiste armado de dos formas formas un auditorio de mil personas a la asistencia se queda corto cuánta gente Betis Éste es el otro día en el en el hubiese Enric Canut

Voz 1786 19:46 en él no era la tele eran la radio el programa de radio de ahí Broncano de la Cadena SER por cierto cuánta gente vendrá usted eh creo que metieron en el entorno a ocho mil personas que preveíamos vuelva al tomar algo después Academia Se respiraba allí se respiraba ayer a como está los Rolling

Voz 0057 20:05 una interioridad curiosa sabéis que obviamente hay como un ocho por ciento entre un siete coma ocho por ciento de de entradas que se venden y no se llenan porque es gente que no va eso pasa en todas las funciones como mínimo como

Voz 14 20:16 así en cualquier función de teatro siempre hay

Voz 0057 20:18 butaca vacía dices tú por qué pues porque hay gente que va a comprar con tiempo y lo imprevisto sí hombre pasa otras cosas también graves pero que no sea la muerte Mariola madre mía

Voz 0313 20:29 qué actitud

Voz 0057 20:32 sí claro en un volumen de casi ocho mil Se ve que eran como cuatrocientas luego lo mismo que puedo llena

Voz 22 20:38 esa estoy matando esté diciendo que Berto está diciendo Ricardo que fue menos gente de la que tenía que ir

Voz 0057 20:45 no no que va que va que va es un dato curioso no

Voz 14 20:48 por eso no va a acabar con esto es estéril

Voz 0527 20:51 sí eso lo va a pasar en el siglo que está todo muy majo y además me gustaría decir una cosa que me hacía ilusión este año son Se cumple los diez años de Pepe Rubianes Un mítico actor galaico catalán como él decía yo estoy un poquito emocionado porque queríamos mucho no influyó mucho usemos inventa una noche dedicada él con sus textos por eso también

Voz 0313 21:13 será el sábado Andreu sábado por la noche

Voz 0527 21:16 todo con material de pero oye

Voz 0313 21:19 por si hay algún despistado por ahí o algún desmemoriados Pepe Rubianes habría que verlo hoy habría que verlo hoy habría que saber qué piensa abrir

Voz 22 21:29 tele tiene cabida o no por ejemplo

Voz 0313 21:32 el ejemplo Pepe Rubianes hablando de algo así como muy Familia estos días los fachas

Voz 23 21:37 después está el facha nunca falta el facha de rigor notarán la presencia del facha por el olor a mierda que desfilan desde que la fichará deje lo que se va que vayan a cagar que donde ellos están bien entré la mierda que lo suyo esa mierda que sacan por su punta boca cuando hablan y por el puto culo cuando Kagan es el mismo material que les recicla esos hijos de la gran puta a Alain

Voz 24 22:04 Marta ha acabado no acaba no acaba de hacer

Voz 23 22:07 pero no lo vieron claro no les aplauda que son unos cabrones también señoras señores están los espectadores a los cuales les puede molestar mi lenguaje sucio y soez sé que lo tengo si alguno de ustedes este lenguaje por favor que me disculpen si ánimo molestar a nadie salvo a los hijos de la gran puta de los fachas ah eso sí les molesta que les den por todo lo red putos agujeros de su reto pinta y asquerosa piel

Voz 0313 22:34 bueno esto hora Pepe Rubianes que ocasionó lo ha traído además no estaba no estaba a favor de los fachas no no no no no no no no no

Voz 0057 22:40 esto Pepe Rubianes en el Teatro que es algo que a mí siempre me gusta porque el material de teatro cuando se coloca es contextualizar en otros medios siempre a mí me rascas me rechina mucho porque es verdad que el teatro te da una suerte de no sé hay como un pacto distinto con el público para usar otros tonos para ser más agresivo gustaba mucho Pepe en el teatro la verdad es que me marcó muchísimo unos barco a todos y estoy era también la expresión más más dura de un PP efectivamente

Voz 0527 23:12 eh Buffon a anárquico de de teatro pero luego tenía unos registro entiendo que esto es lo que más trasciende no porque parece que lo que más impresiona pero Pepe muchísimo más no es lo que se va a haber en ese

Voz 0313 23:26 no pero es que esto no tan mal además bueno es opinión personal quiero decir esto puede ser código de teatro puede no serlo pero bueno porque no esto en en en otro escenario es decir porque no porque la radio que puede chirriar qué tal la cosa es preguntemos si hoy chirría más o menos que hace diez años no bonito

Voz 0527 23:45 nunca hizo televisión a no ser que fuera invitado

Voz 0313 23:48 yo soy nunca le interesó

Voz 0527 23:51 ignoro necesito Por otro lado radios hizo

Voz 22 23:54 más colaboraba por ejemplo Andreu sí que le he visto ser muy bien sí hemos avanzado a su tiempo y con lenguaje distinto con un humor que yo creo que ni siquiera hoy siendo entrevistado Se podría permitir no no

Voz 0527 24:09 bueno a veces también dos victimización mucho eh Mariola yo creo que yo seguiría invitando a Pepe como lo hizo

Voz 22 24:14 la realidad si seguiría habiendo en el podría decidir lo conociera sí claro Carlyle tuvo ya en su momento insumo por eso activamente

Voz 14 24:23 pues pensamos aquella libertad que tenía en aquel momento no se podía ejercer bueno momento y también sí

Voz 0313 24:31 lo que sí te gracia pepera

Voz 0527 24:33 me más libre que hemos conocido nunca yo al menos así siempre lo digo hay Nos ponía la espejo delante no de nuestra tasa de nuestros miedos de nuestras limitaciones autocensura cogía venía larga va lo que daba la gana sin invitaba es decisiva para su a su teatro yo será

Voz 0313 24:49 bien nuestra de nuestra vida cotidiana mira esto por ejemplo gesto no tiene detrás

Voz 25 24:53 el trabajar ya saben ustedes con todo lo que el trabajo conlleva el trabajo dignifica al hombre el trabajo te honra el trabajo

Voz 0527 25:00 al

Voz 26 25:01 el trabajo te Poole

Voz 25 25:04 que ha brillante da esplendor trabajo la ósea trabajo hasta que pone cachondo allí hay que verlo Cachón de qué va la gente a trabajar a las seis siete y ocho de la mañana todo el mundo cantando y bailando para la calle vamos a atrás a la Laguna a dame de Conesa mar sabatina la a tra a no he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria en los medios de transporte todo el mundo pegado junto a casa aquí a señoras

Voz 14 25:36 que esto es muy bueno pues vamos a estar con Berto con Carlos

Voz 0527 25:42 que se apunta con amigos suyos Joan Lluís Bozzo un gran dramaturgo director teatral catalán en fin vamos a

Voz 22 25:49 a ocuparnos hoy Andreo pero esto porque

Voz 14 25:52 puede hacerlo el single de donde nace buena pregunta es que yo no

Voz 0527 25:55 yo pienso cosas Un poco por aspersión también

Voz 14 25:58 aquí sí

Voz 0527 26:01 sí sí no esto nace porque unos buenos amigos se hacen cargo de la programación del Festival Porta Ferrada que es por cierto es el más antiguo de España ya supera los cincuenta años un festival muy popular de los tradicionales Festivales de Verano en Cataluña que son como históricos oye quieres hacer algo de comedia digo pues mira Si me dejas hacer durante tres o cuatro años Algo pequeñito homologo junten profesionales artistas que no sea sólo programar monologuistas con todo el porque somos de gremios pero tenga algo más de enjundia pues sí y ahí nos metimos nos lleva un trabajo enorme pero es también un momento de cómoda reconciliar te reconectar con el oficio no es muy bonito la verdad de que dichos fue ya fíjate que por cierto le ponen una plaza Pepe Rubianes

Voz 14 26:46 así he visto una foto de hoy

Voz 0527 26:48 que está en obras también me parece una metáfora

Voz 14 26:52 es muy bonita no me encanta estar acabada de Khedira pero es que esto empieza a arrancar sí sí sí pero ya estará acabada y dejadme que os diga que también estén incorporamos podcast que no sé si hablar mucho de eso aquí pero

Voz 0527 27:09 pero a mí personalmente como enfermos esto de la radio y toda la vida con esto me me enteré

Voz 27 27:14 esa muchísimos cero haciendo cosa muy buena además sí

Voz 0527 27:17 la llegando movimiento mundial no de podcast íbamos a tener pocas allí Bob Pop va a estrenar su su podcast que va a hablar quincenalmente un gente en fin que también todas las expresiones de la comedia son bienvenidas y una de ellas pues también es el el podcast algo muy libre que se está produciendo ahora mira lo mejor Pepe y Robben extendían podcast seguro que te digo

Voz 0313 27:37 seguro segurísimo

Voz 22 27:40 no ser allí yo estoy

Voz 0057 27:42 bueno voy a a cerrar la temporada de nadie sabe nada con André sábado tarde eso sí que tenemos ahí el va a ser el gran petardo final totalmente nuevo todo lo que planteaba

Voz 14 27:55 hombre pues sí todo no

Voz 0057 27:57 Prades el último programa si una sorpresa tras otra y luego estoy en el en el Parlacen eh haciendo un texto de Rubianes precisamente el que colocaba Le a trabajar por la mañana me entonces hay que maravilla que me da un vértigo hacer esto

Voz 14 28:14 sí a mí también me pasa oye dejando es que hablemos esto es momento me estoy estoy nerviosa y hacemos nuestro más dar igual hace esto

Voz 0313 28:23 yo

Voz 0527 28:24 yo estoy por ahí acabando de de ajustar pero cree que voy a hacer las tapas que es otro

Voz 14 28:29 así que hablaban las gambas y si esto si se abre el bar entonces nos hemos planteado algo que era hacer los textos de Pepe volver a levantar esos textos pero

Voz 0527 28:39 siendo nosotros y veo que es le pasa lo mismo

Voz 14 28:42 bueno como si estuviera el aliento de la aquí detrás no

Voz 0057 28:44 y además a mí me quiero trabajar muy bien el porqué no quiero imitarle pero es muy difícil uno imitarle tan interiorizado

Voz 28 28:52 sí modos con sus maneras con sus

Voz 0057 28:56 creo que puede ser interesante hacerlo desde mi forma de de de hacer el texto no pero es complicado la verdad es que me tiene metido en Tolox oye Mariola te que te gustaba Tele

Voz 14 29:06 estás invitada al singular te espero que vengas hombre que pasado mañana no te esperamos y sí

Voz 0527 29:12 yo tenía invitaban mucho Rubianes porque me encantaba Il yo tenía programa en TV tres al principio bueno cuando me empieza a ir un poco bien que el sofá icónico de los invitados era de vaca y entonces el PP por supuesto nunca estaba al tanto de nada era un despistado creía que era un programa semanal yo no pero bueno bueno en fin yo lo invicto en mi afán por hacer algo televisivo que sabes que has esto que se mueve siempre pienso mira encargo un diván del psiquiatra de tapizado de vaca que será como un homenaje al va la butaca pero sólo para Pepe y la era llega Pepe se pone en el diván yo con una libreta chica como psicólogo psiquiatra cuénteme no llega Pepe tarde como siempre

Voz 14 29:56 Justo para ser más exactos

Voz 0527 29:58 digo mira Pepe Éste es el la la acosaba vamos a hacer aquí dice pero esto qué es esta mierda que es digo no no esto es un entonces se tumba en lo estoy viviendo con ahora mismo

Voz 0313 30:08 se tumba dice

Voz 14 30:12 esto se esto me pone la web hasta aquí arriba estoy Santi televisivo no pero te convencía de todo y entonces yo lo vi claro giré equipo de atrezzo dije esto que habéis hecho que es coger lo sacáis ya el plato Poveda aquí arriba hoy pensaba dónde estará ese Divan de vaca que habrá acabado en algún sitio nombraban acabado de alguien flipando de que algún enfermo pisos de Divar no pero

Voz 0313 30:38 fíjate de experiencias como ésta se aprende porque si si eso Ricardo lo confirmará y ayer saca a subasta los muebles de la resistencia no la mesa las irá Broncano eligieron invitaron

Voz 22 30:51 un experimento pero cuando pasa está circulando al jefe aquí del terreno cuando no estaba saca pasta

Voz 1786 30:57 eh haber ahí hay un montón de pujas ahora mismo pero también te recuerdo que llevamos a de febrero del año pasado vacilando Le toreando a la gente con lo cual primero hay que cerrar la puja ahora ver si las pujas son reales amigos y cuánto hay realmente ahí que evidentemente no nos vamos a quedar porque a nosotros

Voz 0527 31:15 no hace falta nuevas hace falta el dinero tú lo sabes

Voz 14 31:18 la coral

Voz 22 31:22 quién quién quién estará también el single Candela Peña nuestra

Voz 0313 31:26 bien el joven fantástica bueno bueno estamos todos

Voz 14 31:31 Mora estamos todos enamorados eh mira yo hay una

Voz 0527 31:34 función muy curiosa porque cada año hay unas jornadas profesionales que esto no vende digamos mediáticamente para nosotros unos llena de muchas allí

Voz 0313 31:41 es muy orgulloso acto el ya no sé

Voz 0527 31:44 puede decir esto soy una invitó al Rey no de Basile yo estoy sanción que vienen jornadas profesionales tres días gente distribuidores productores actores a vender proyectos es muy chulo porque es una cocina

Voz 14 31:57 tal desde luego mercado también

Voz 0527 32:00 si esto te recomiendo si puedes muy hola que te pases porque es muy interesante

Voz 22 32:04 claro si yo voy a ir a veros a vosotros hacer es voy a la playa

Voz 14 32:08 no se puede comer igual no bueno ganó el año pasado como premio del joven talento

Voz 0527 32:20 una función que es muy interesante que se estrenó antes de ayer en Cangas

Voz 14 32:24 así que sí que se llama

Voz 0527 32:27 la gran ofensa y cuenta la historia uno quiero desvelar la de un agente de un hombre un grupo que monta una función con chistes realmente incorrectos recibieron una denuncia

Voz 22 32:40 de Andreu Buenafuente en la nota guionistas en la pelota texanos explica eso para algo saque cállate hombre pero spoiler como tú amigo Francino

Voz 14 32:51 dicho nada hombre pero a Goikoetxea ya que ponemos un poco el argumentario que sepa es que eso también va cediendo el festival los límites eh

Voz 1786 33:02 ya te digo que detenían a la broma si decían pero esto no sé si es suficientemente fuerte vamos a pedir a los muchachos de la resistencia cambiando a tres y ojalá esto fuera una broma pero no oye pues lleva esa es verdad le han pedido a la al equipo de guión no podéis enviarnos alguna cosita estas muestras ahí está me parece en el monólogo de arranque de la obra de teatro de ganarme

Voz 0057 33:22 pues no ha enviado ningún chiste

Voz 14 33:25 pues no no lo digo como como satélite Ricardo un pañuelo es específico me imagino no para tu pelo de playero inspira con inspiración veraniego

Voz 1786 33:38 el pañuelo es para mi pelo realmente crees

Voz 0313 33:42 la verdad

Voz 1786 33:44 bueno sobre si con el con el fin completo claro si para que esté ahí diciendo madre mía me venido realmente aquí cuando esto lo veo en la tele todos los días pero pero va a poder oler Nos mueve siempre es bonito

Voz 0313 33:55 esta esta es una experiencia Andreu Buenafuente Berto Romero Ricardo Castella feliz singular

Voz 14 34:01 a eso Mariona un beso

Voz 0313 34:04 ya te

Voz 28 39:41 da igual es muy potente pero hoy a fin de cuentas creo que cuando se les entiende el concepto drogodependiente emocional es la persona que ha ido haciendo una trayectoria vital tomando decisiones exclusivamente en función y al principio parece que haya casi inconsciente no en función de la del consumo la emociona consumo da emocionada es fácil accesible que aparentemente son inocua y que provoca dosis de felicidad instantánea hay rápida pero que a medida que va entrando en esa dinámica se le va generando una dependencia hasta el extremo de llegar a drogodependencia es la dosis que se va tomando le provoca que entre dos y dos y el tiempo que pasa les genera una un síndrome de abstinencia muy fuerte que en el siglo XXI yo creo que el síndrome abstinencia muy fuerte entre dos y dosis tiene mucho acabas con la interacción la hiperactividad es decir el drogodependiente emocional es aquel que poco a poco se va generando una hiperactividad en busca de la siguiente dosis emocional hasta el extremo de que hace que su vida entren en una espiral de drogodependencia incoó

Voz 0313 40:42 pero esto tiene que ver con lo instantáneo con lo con lo fácil no sé si con lo postizo también

Voz 28 40:48 bueno lo postizo lo Il no tanto pero sí con la instantáneo y lo fácil es decir la sociedad contemporánea está desarrollando una serie de sinergia muy muy apetecible para el público en general que tiene mucho que ver con la turbo temporalidad con la que se mueve todo el grupo temporalidad me gusta ese concepto no sé cómo funciona todo en el siglo XXI todo va rápida es cierto no pero decía no hace mucho coche alguna de su ensayo que ya no es tanto que todo vaya rápido sino que también además está teniendo en cuenta la aceleración es decir se pretende que sea adquiera las cosas con el máximo nivel de aceleración posible y esto está provocando que la felicidad que se tiene que construir para este modelo de vida contemporáneo pase a un modelo de felicidad accesible y de fácil consumo no sino no llegaremos nunca a entrar en el modelo de consumidora emocional

Voz 0313 41:36 yo yo de vez en cuando hago la broma de que estamos enfermos deprisa que que dicho en la SER no queda muy bien pero que vamos que pero que define un poquito y el el el retrato de nuestro tiempo no corre corre corre a vende compra a venga

Voz 28 41:50 intratable el enfermo deprisa una expresión bonita yo te añadiría que la consecuencia de esa enfermedad de la prisa tiene mucho que ver con con una sociedad intelectualmente anestesiada es decir es que el el intelecto lo tienes que dejar a un lado porque como decía antes la acción al final se convierte en una especie de hilo vital que va tomando la dirección y las riendas de tu vida de modo que bueno la reflexión decía Victoria Camps en uno de sus libros Elogio de la duda no decía que la duda ya no tienen no no está de moda porque requiere tiempo requiere distancia y claro no tenemos ni tiempo ni tampoco apetece coger distancia de lo cercano porque ha empezado no identificados con la que está a nuestro alrededor y al final pues te causa un modelo de Felicia muy distinto al que estábamos

Voz 0313 42:33 era en tu libro El arte de pensar flexiones que haya parece muy sugerentes y hablas por ejemplo mira hoy estamos a las cuatro tratábamos el tema de la gordo fobia eh de las dificultades que tienen las personas con sobrepeso obesas directamente en fin con con la gordo fobia tú dices que cuidamos el cuerpo que lo hacemos lo intentamos la salud pero no solamente es decir hacemos deporte hacemos ejercicio nos hacemos chequeos intentamos quitarnos kilos pero lo de eliminar ideas deseos hoy inquietudes poco saludables eso no lo tenemos muy interiorizado de momento

Voz 28 43:02 sí sí yo creo que la asignatura pendiente más importante del siglo XXI yo lo llamo higiene mental preventiva

Voz 0313 43:09 eso cómo se enseña José Carlos pues esto es una tarea

Voz 28 43:11 que lleva años y años de manera sistemática desde hacer posible lo antes posible pero también se puede acoger más adelante decir nosotros hemos trabajado por ejemplo el análisis crítico durante un año continuo con niños de año con persona de veintiocho es decir con gente pos universitaria después de un año haciendo ejercicios semanales lo vas consiguiendo pero claro esa higiene mental preventiva que yo digo tendría que entrar en los colegios tendría que entrar en los Colegio Cardenalicio de analizar ya había hablado el tema este a las cuatro de la tarde el tema de la imagen artífice la imagen estamos en una sociedad de la pantalla que estamos rodeados de imágenes mucho más atentas que hace treinta años porque además no acompañan en el bolsillo en el smartphone in nadie les está enseñando a nuestros jóvenes ni tampoco la de adulto a cómo educar la mirada para este nuevo modelo de imagen que está en un nuevo formato y esto está generando que la circunstancia virtual que se está creando la entidad social es decir todo el mundo está consumiendo imágenes virtuales no son reales detrás de una pantalla van es esa circunstancia virtuales están generando identidades virtuales que hasta ahí no habría problemas si tuviésemos claro en el análisis crítico que hay una separación entre la realidad virtual el problema que sino no lo tienes claro lo virtual secuela en tu vida ya donde empieza el daño

Voz 0313 44:25 Pitu de eso tienes que saber porque es doctor en Filosofía I procede Instituto Liz lo que ve es cada día lo que tocas lo que lo que olfatear

Voz 27 44:32 sí sí además que

Voz 28 44:35 cuesta mucho trabajo luchar contra contra este modelo de seducción instantáneo Instant doloso en cuesta mucho trabajo con los jóvenes del instituto y luego también con los de la facultad yo tengo la suerte de que abarcó un campo de edad que empieza con los trece catorce han en el instituto y acaba con la universidad con logrado y entonces ahí estoy viendo

Voz 0313 44:53 el pase critica yo estoy viendo una Évole

Voz 28 44:55 hacia lo último diez años de cómo se están imponiendo son modelos virtuales por encima de los modelos reales no es decir por primera vez en la historia de la humanidad existe la posibilidad de que nuestros jóvenes se genere una circunstancia virtual hasta ahora las circunstancias a las que te tocaban decía Ortegas eh yo soy yo y mis circunstancias sino la salvó ella no me salvo a mí eso significaba la circunstancia el sitio en el que nace en la económica de tu padre no la elegía siete imponía te iba configurando como personas pero ahora entra el nuevo elemento de la virtualización de de la rave entra el elemento de el del avatar ellos se pueden construir sus propias circunstancias virtuales con un avatar y claro eso es una satisfacción enorme de poder controlar qué perfil bajo

Voz 27 45:38 a dar de cara a la galería

Voz 28 45:40 si no trabajamos desde pequeños al final cuando desconectan de esa pantalla se miran al espejo descubren que que yo virtual que han fabricado que iba tanto Like les la yendo bien no tiene nada que ver con el que se mira al empleado empieza a la autoestima

Voz 0313 45:55 muy muy complicado miro vamos a incorporar a Pepe Rubio a la conversación porque él tiene una tiene una teoría muy interesante la vida siempre ha sido siempre es tener experiencia no pero como esta expresión la frases ha puesto tan de moda acaba agotando no sobretodo si se asocia continuamente como con la única forma de ser feliz va va a hacernos un pequeño muestrario para entenderlo seguro que muchos identifican luego lo comentamos va

Voz 14 46:18 si la vida fuese como una cocina

Voz 41 46:20 no hace tanto que era un continuo prendido

Voz 5 46:23 Cage combatir el frío

Voz 42 46:25 que ir con aceite muy caliente es un buen regazo pues echado caramelizada

Voz 5 46:31 cocer a fuego lento o rápido ahora actuó desface repetitivo programar

Voz 43 46:38 qué rico que Patxi la tortilla no meterme y esas lentejas estupendas no es la tenemos lo puede hacer cualquiera

Voz 5 46:49 en la nueva vida termo Mitch no están tantas tareas hechas que necesitamos hacer cosas continuamente para no

Voz 0527 46:57 no es la expresión de moda es

Voz 31 46:59 de experiencias

Voz 35 47:02 yo no queremos nadar en mar abierto

Voz 5 47:04 sino hacerlo rodeado de tiburones

Voz 31 47:07 es que es eso

Voz 5 47:09 a Campos relajarte hay que experimentar sube una pared practica deportes de riesgo Durme en la cabaña de voz y al día siguiente de es Barranca sin olvidar la Go Pro experiencias experiencias No corras no sea John simple runner convierte en un Iron Man miles de kilómetros

Voz 2 47:31 como en tus brazos

Voz 44 47:36 y para desconectar una sesión de yoga la y del río es tu mente los troncos

Voz 5 47:43 su pensamiento aunque

Voz 42 47:45 pues el móvil en el bolsillo por si te llega un guasa

Voz 45 47:50 no hace tanto leíamos veíamos serio

Voz 5 47:53 es íbamos al cine viajábamos comprar

Voz 45 47:56 Nos pira ahora también queremos vivir la experiencia de libros

Voz 14 48:00 con el Quijote bajo el brazo nos metemos en los fogones de la casa vieja uno de los restaurante cervantino que una película

Voz 5 48:06 una serie cinematográfica

Voz 0527 48:09 el mundo es el

Voz 5 48:11 portantes demostrar que hemos estado allí

Voz 2 48:16 posa

Voz 5 48:18 subirlo a redes aunque la experiencia haya sido un desastre

Voz 46 48:22 de aquí a un amigo que estaba subiendo unas fotos increíbles Na Bai al viaje que has hecho no son felices que envidia me da que no te puedes imaginar lo desgraciados que es bien este viaje derecho cortamos a la semana

Voz 1 48:35 hasta de una simple compra queremos más es la que mejor expediente da al cliente

Voz 5 48:40 pues es tener experiencia es tendencia dos palabras de moda

Voz 14 48:50 quién habla

Voz 47 48:50 es el psicólogo e investigador de la Universidad de córner de Nueva York es mejor vivir experiencias que tener cosa dice este gurú de los nuevos modelos de felicidad si es que la felicidad puede ser un modelo o traje que quede bien a todos pero es lo que tienen los gurús que son expertos pero con efecto flautista de Hamelín incorporado que somos como niños hemos confundido felicidad con ser insaciables

Voz 48 49:20 lo hacemos está para lo que hay

Voz 47 49:26 si sino le das al niño lo que quiere es lo que tiene

Voz 50 49:37 hola rabieta que tiene

Voz 0313 50:22 que sería como la petición del infinito no entonces José Carlos que es lo mismo ser feliz que sentir feliz feliz o no o no exactamente

Voz 27 50:30 bueno Exactamente yo creo que sentirse feliz es un tema

Voz 0313 50:34 su objetivo si me apuras es individual

Voz 28 50:36 tiene mucho que ver también con la capaces

Voz 27 50:39 lo que tiene de darte cuenta creo que era Spinoza el que lo decía que hay una mejoría anti es decir que darnos dado que ha habido un proceso de mejoría Céline no pero ser feliz una globalización de ser con los demás es decir cuando tú eres feliz porque los que están a tu alrededor también están bien esa es la parte que yo creo que estamos olvidando de la ecuación la parte importante solo otro ahí hay una falta de educación entorno a las circunstancias reales no solamente tuya sino también a las circunstancias y al contexto en el que se encuentran y esa perspectiva hacia los que están mercado nosotros está perdiendo en el proceso de felicidad de modo que se está híper individualizado toda todo constructor feliz no entorno a la persona

Voz 0313 51:22 sin empatía es más complicado ser feliz o imposible directamente si me apuran pedirá una empatía hemos racional lote habla de la emocional

Voz 27 51:29 porque quizás sea más sencilla de tener no el que tu Pazos

Voz 0313 51:33 otro entran en contacto sino el hecho de que comprende que lo que está pasando al otro pero

Voz 28 51:37 Ana porque piensa como piensa que haga un ejercicio de salir de tu de tu propia egolatría intentará entender al que está a tu alrededor eso no tiene por qué significar que lo acepta Oca conocer sus planteamientos pero sí que va entiende así que sepas por dónde proviene y esa paz