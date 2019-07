La Ventana (02/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 seguimos pendientes aún de la cumbre en Bruselas va a esta hora continúan las incógnitas sobre el acuerdo del futuro reparto de cargos porque parecía que tostado a prácticamente hecho pero que ha pasado Ester Bazán

Voz 1454 00:17 pues que hay una especie de revuelta en el grupo socialista europeo que nos va a explicar nuestra corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:24 hola muy buenas tardes y si empezamos esta cumbre con una rebelión dentro del grupo Popular Europeo ya asistimos algo muy parecido entre los socialistas ha habido una reunión de los jefes de grupo de las delegaciones en Estrasburgo para certificar que no si acepta de momento este pacto por entender que es una concesión a la derecha ahí de momento esta reunión la de los jefes de Gobierno vuelve a estar suspendida pendiente de las conversaciones telefónicas que tanto Sánchez como consta están manteniendo con los delegados de su grupo político que están en estas griego

Voz 1454 00:57 Nos vamos ahora a la asamblea de Murcia en la segunda jornada del debate de investidura del candidato popular estábamos pendientes de la votación Juanjo Asensio buenas tardes

Voz 1197 01:05 buenas tardes pues se finalmente se ha cumplido el guión previsto y la falta de apoyo de Vox al candidato popular Fernando López miras ha hecho que su investidura para presidir la región de Murcia haya fracasado ya que sus votos eran necesarios junto a los de Ciudadanos y la bancada popular López miras necesitaba una mayoría absoluta que no ha obtenido ha recibido veintitrés votos en contra veintiuno votos a favor el presidente de la Asamblea Regional ha convocado la segunda votación para la tarde del próximo jueves ya que según la norma deben pasar cuarenta y ocho horas entre una votación y otra Akin López miras necesitaría mayoría simple

Voz 1454 01:35 detenidos doce integrantes de una banda de Latin King que operaba en Madrid Aranda de Duero Burgos Valladolid desde allí informa Lara Vegas Se trata de una hora iniciación criminal de jóvenes de Ecuador de Perú de Colombia conocida como Reino de Castilla y León y que se articulaba en tres capítulos según la terminología que usan los Latin King eran el de Burgos el de Aranda de Duero también en la provincia de Burgos y el de Valladolid la delegada del Gobierno Mercedes Martín

Voz 3 01:57 se han intervenido pues símbolos emblemas armas documentación ir todo el material que utilizan estas bandas peligrosas

Voz 1454 02:09 en la operación se ha detenido a doce personas en concreto tres en Madrid cinco en Burgos uno en Aranda de Duero y tres en Valladolid todos ellos con edades comprendidas entre los treinta y cuatro y los veinte años del deporte Mal día para los españoles en Wimbledon ahora mismo Nadal sobre la pista como al partido Toni López buenas tardes

Voz 4 02:25 qué tal extremo y bueno así tres de las cinco de la jornada hoy han caído eliminados Garbiñe Muguruza contra Haddad Maya la ciento veintiuno del mundo también Paul Abbado sabe Ramos la única clasificados Carla Suárez que está en su debut en el torneo es como dices Rafa Nadal jugando contra el japonés súbita en la pista uno de Wimbledon está en la Cadena Ser con Miguel Ángel Zubiarrain como el partido Zubi muy buenas

Voz 5 02:42 bueno pues claro está enfocado ha ganado los dos primeros entrada consiste fichó uno ha empezado el tercero también ganando el primer juego por lo tanto uno seis estará listo para el Senado con Quique es que éxito cinco set de su partido

Voz 4 02:59 gracias tuve en fútbol el fichaje el día es en Liga Iberdrola la pichichi de la pasada temporada Jenny hermoso o deja el Atlético de Madrid para volver al Barça además hoy empiezan las semifinales de la Copa América del Mundial femenino en el Mundial a las nueve Inglaterra Estados Unidos en la Copa América a las dos y media la madrugada Brasil Argentina

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando y de lo que haya pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1804 03:24 que BNS

Voz 2 03:26 servicios informativos

Voz 0393 03:31 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi

es curioso lo que está ocurriendo y lo que estamos contando esta tarde en la cumbre de Bruselas en fin lo estamos viendo no vaivenes sorpresas desafíos reparto de cargos que haya acuerdo que no lo hay que yo me rebelo que tú no te conformas eso está muy bien o no está muy bien da igual lo estamos contando pero entre tanto problemas de fondo sobre todo uno de los más graves no el más serio que tiene Europa ha planteado que es el de la inmigración no están en la agenda de esa de esa cumbre y ese es un asunto serio grave entre otras cosas porque tiene a la Unión Europea a sus gobiernos a sus ciudadanos pues bastante divididos y hay una parte de Europa lo más honesta la más la más digna yo diría la más humana también que sigue seguimos con preocupación alguna de las cosas que ocurren en el en el Mediterráneo esta mañana por ejemplo en Hoy por hoy Toni Garrido hablaba con Ricardo Gatti que es el jefe de misión del del barco de rescate operar que este domingo rescataba de una embarcación de madera va a unas cuarenta personas que navegaba por aguas de Malta etcétera nos comentaba Ricardo que es bastante sorprendente lo que estaba ocurriendo no con casos como el otro barco de rescate Watch cuya capitana está detenida en en Italia nos decía se está criminalizando a los ONGs Hinault las políticas de Estados

Voz 12 06:36 es bastante sorprendente lo que está ocurriendo porque en lugar de que los gobiernos cumplan con las normas internacionales y los convenios la que está creando una nuevo panorama no entonces así pone el foco de ascensión hice criminalizar las ONG y las personas migrantes obviando el hecho de quien realmente está incumpliendo son los mismos Estados no nosotros con lo que nos hemos movido indica cómo ha ido bajo las obligaciones hasta aquí pues no se deje pasar nada bien escrito los pulsos institucionalizada de Moccia desde hace años han ido en contra no sólo de clérigos de entonces llegar a lo que luego si he hecho todas investigación abierta encontrar placer NG han ido cayendo están cayendo archivan no a día de hoy una casi buena parte Caroline alza hace ver cómo terminar una hacer una

Voz 0313 07:55 una persona encarcela efectivamente que es la capitana del coche Karol raqueta tras ser detenida hace unos días por las autoridades italianas y que está a la espera de saber si la ponen libertad o no en la provincia de de agradecimiento Gento en en Lampedusa corresponsal Joan Solés buenas tardes de nuevo buenas tardes buenas tardes goles la última hora de la de la capitana como que saben bien se espera la decisión de la Fiscalía siciliano

Voz 0946 08:17 la de un momento a otro como recordaréis Salvini pidió a los magistrados que ordenen el ingreso en prisión de la capitana pero no parece probable que los magistrados permitan esta intromisión del ministro del Interior podrían ordenar su puesta en libertad y en tal caso Salvini ha anunciado que decretará su expulsión inmediatamente de Italia algo que tampoco parece muy probable seguramente caro el raqueta quedará en libertad con retirada del pasaporte y la prohibición de salir de Italia o como mucho en arresto domiciliario hasta la conclusión de todos los expedientes del Tribunal eso sí la nave de la ONG alemanas y Wacht ha quedado bajo secuestro judicial confiscado ahí esta tarde ha sido trasladada de Lampedusa al muelle de la Guardia de Finanzas en el puerto de

Voz 0313 09:03 alguna reacción nueva por parte del Gobierno italiano tras lo que dijo ayer Salvini sobre el Open Arms eso de que que España los haga volver hablaremos nosotros hay algo más de eso de esa línea o hay algo más

Voz 0946 09:15 por parte de de la tripulación del Open Arms es impresionante Carlas el cúmulo de despropósitos de Salvini poco edificantes en un ministro que además es vicepresidente de la República italiana pero hay que reconocerlo desencadenan el entusiasmo de sus simpatizantes los de la derechista Liga ayer pidió que España retire del medio terrario el Open Arms la nave de la ONG Pro Activa que dirige Óscar Camps que esta tarde está en misión de vigilancia marítima en aguas internacionales al sur de Malta a la altura de Trípoli ya de por sí es preocupante que Salvini piense que el Gobierno de España emplea este modo autoritario mucho más si tenemos en cuenta lo que añadió que si no lo hace España lo hará su país día bien hoy le ha contestado Oscar Camps que le pueden retirar secuestrar o confiscar la nave Open Arms pero en tal caso la ONG española comprará otro barco seguirá intentando salvar náufragos

Voz 0313 10:09 a Joan pues en mitad de esta conversación nos llegan noticias de ultimísima hora de la cumbre de Bruselas hace unos minutos nos contaba Griselda Pastor que había una especie de revuelta en el grupo socialista para que no estaban de acuerdo con el reparto de cargos tal tal tal bueno parece que hay fumata blanca no se haber sido lo confirma Griselda hola

Voz 0738 10:25 muy buenas tardes exactamente si hay fumata blanca muchísimo malestar dentro del grupo socialista europeo dentro del grupo parlamentario es decir que esta va a ser una amarga victoria para el presidente Sánchez cuyo protagonismo en la negociación ha sido evidente y que ha conseguido situar a Josep Borrell como uno de los cinco cargos de este río el parto europeo para que asuma la responsabilidad de la política exterior pero a pesar de esto el peso del Partido Popular que ha colocado a dos mujeres el cargo para los liberales no sirve a los socialistas europeos para para poder celebrarlo como una victoria propia por tanto han estado comunicando ese malestar vía telefónica sin conseguir eso sí evitar este pacto

Voz 0313 11:09 osea cómo queda la fotografía Griselda que puedo tarde Begin

Voz 0738 11:13 la fotografía queda por primera vez con una mujer en la presidencia de la Comisión Europea es alemana pertenece al partido de Angela Merkel es del grupo popular europeo llegue en estos momentos ministra de Defensa tiene siete hijos ha sido también ministra de Políticas Sociales en su país Jackie pues ya se la espera porque no ha habido nunca una presidenta en la Comisión Europea pero el hecho que sea del Partido Popular como muy cercana ese partido también es Christine Lagarde que en estos momentos y es la se sabe del Fondo Monetario Internacional iba a asumir la sustitución de Mario Draghi en el banco central ha creado muchísimo malestar porque en el consejo que es la otra institución puntera hay un liberal share Michel hoy primer ministro belga perciba aquí las elecciones va a llegar a coordinar el trabajo de los gobiernos de la Unión y junto a ellos gastar Josep Borrell asumiendo la responsabilidad de la política exterior

Voz 0313 12:06 no te entendido mal lo de del nombramiento de Jobs una especie de premio de consolación a Sánchez o al trabajo o a los objetivos que tenía

Voz 0738 12:13 bueno el nombramiento de Josep Borrell dice la delegación española que era el objetivo nacional que pretendían el objetivo europeo era haber situado a France Timerman como sabéis holandés y socialdemócrata no ha podido ser porque ha sido vetado por los países del Este de la Unión más euroescépticos un drama que a través del Twitter está ya denunciando el que fue líder de los socialistas europeos el alemán Schulz que está considerando que este resultado es dice en su Twitter una victoria para

Voz 0313 12:43 pues vaya al final un abrazo Griselda hasta luego luego

Voz 13 12:53 no eh

Voz 14 13:01 yo creo que la muy en serio fue

Voz 0313 13:12 Nicolas Castellano buenas tardes buenas tardes Carles tú crees que de esta cumbre del equipo que sale de las políticas de los rifirrafes puede salir también alguna novedad en cuanto a la política migratoria soy muy pesimista respecto bueno la llegada de inmigrantes en la frontera sur española ha descendido más de un veinte por ciento en la primera mitad del año son datos publicados hoy mismo por el Ministerio del Interior pero que querría que no se codificadas qué significa esto Nico

Voz 1620 13:37 pues significa que estamos en niveles parecidos a los de dos mil diecisiete que después de un año récord como el que fue el dos mil dieciocho parece que los acuerdos de España con Marruecos empiezan a dar sus frutos entre comillas para aquellos que hablan sólo de de la inmigración como una cuestión de balance policial y la cifra Carlas son trece mil doscientas personas que han sido a rescatadas en las costas spa de ella diez mil quinientas en pateras y dos mil ochocientos por tierra la mayoría en Melilla sumando las dos vías son unos cuatro mil inmigrantes menos que lo diecisiete mil trescientos registrados en este mismo periodo la primera mitad del año dos

Voz 0313 14:07 dieciocho hay que decir que bajan las pateras

Voz 1620 14:09 sobre todo son doscientas veintiséis barcas menos que a esta altura del año pasado que recordemos evadió ese récord histórico llegadas a España España es ahora mismo una de cada tres entradas irregulares en el conjunto de Europa en el conjunto de Europa se han registrado treinta y cinco mil cuatrocientos migrantes y refugiados según el dato actualizado ahora mismo por el portal de

Voz 0313 14:27 el hurto de ello veintisiete mil han entrado

Voz 1620 14:30 formar Grecia con dieciocho mil trescientas personas interceptado en sus fronteras supera a España como el principal punto de entrada de inmigrantes y refugiados a Italia han llegado o han permitido la llegada Expo de lo que hemos escuchado de dos mil setecientas cincuenta y cinco personas iba a Malta mil repetía metió un dato más de quinientos noventa y siete muertos estás hablando de Bruselas parece que no están muy preocupadas por esto trescientos treinta La en la ruta Italia Libia doscientos uno en la ruta hacia España y cuarenta y ocho en la de Grecia

Voz 0313 14:56 ya en este mapa aquí nos aparece se llama Frontex Frontex la Agencia Europea de de autoridades fronterizas de cada país que trabajan teóricamente de forma coordinada ofreciendo apoyo técnico experiencia etc etc bueno pues Frontex asentado por primera vez en el banquillo por un caso de derechos civiles que tiene que ver con la transparencia de su trabajo una española que se llama Luis Saiz Urquiza ha sido la promotora de esta demanda junto a Arne sens Rot Luisa buenas tardes hola

Voz 0159 15:24 hola buenas tardes esta mañana voy a presentar lo demás

Voz 0313 15:27 data en Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que primero hay falta de transparencia en la gestión de la crisis migratoria Kirk qué tal ha ido siempre es difícil hacer pronósticos no pero que sé con qué sensación habéis salido

Voz 0159 15:39 bueno como dices es bastante difícil hacer pronósticos pero pero bueno hemos salido de ahí contentos la verdad que yo creo que ha ido bien aunque bueno lo que lo que estamos diciendo siempre es que en este tribunal que la vista pública vaya bien no es garantía alguna para un veredicto positivo pero bueno al menos el día de hoy en el que ha sido positivo interesante también de de la respuesta ante su actitud en persona

Voz 0313 16:13 el PP exactamente exactamente que denuncia es cuál es la base de la demanda Luisa

Voz 0159 16:18 pues bien nosotros estamos buscando eh acceso a informaciones sobre las operaciones de Frontex en el Mediterráneo central entonces en los años otros utilizamos la ley de transparencia europea Pedimos en hace cosa en en dos mil diecisiete en las el nombre la bandera y el tipo de barco que Frontex estaba desplegando en el verano de dos mil diecisiete en el Mediterráneo central lo sabe negó alegando que pone transparencia en sus operaciones pondría en peligro la seguridad pública y esta es un poco la base que nosotros hemos levantado el tribunal diciendo que que no es verdad y bueno no

Voz 15 17:12 vale dando por supuesto un un interés público mayor

Voz 0159 17:14 por qué es conoce exactamente que hace plantee para responder a la crisis humanitaria que que tenemos en nuestras costas

Voz 0313 17:22 y el el motivo central queda afronta para no aportar estos datos que el que se basa en razones de seguridad o algo parecido

Voz 0159 17:29 sí sí sí es pues una de las excepciones que contempla la ley europea que seguridad pública hay ellos dicen que que estas informaciones pues que las mafias podían utilizar este informe

Voz 0867 17:43 el guión y entonces

Voz 0159 17:45 que Frontex no podría hacer su trabajo de forma segura y que por lo tanto pues la seguridad pública de la de la Unión Europea entera estarían pelillo

Voz 0313 17:55 cuánto tiempo puede tardar ahora al Tribunal en tomar alguna alguna decisión al respecto que a mí me da la sensación por lo que cuenta se de que el resultado final del proceso termine como termine va a tener un alto valor simbólico es decir aparte de poder conocer detalles de verdad de lo que de las operaciones de una de un organismo oficial como este en en en zona de de conflicto diríamos bueno tendrán efecto simbólico de sí sí sí existe derecho a guardarse esta información o esquí está la obligación de proporcionarle

Voz 0159 18:23 sí sí sí no te totalmente bueno nos estimamos que para final de año tendremos un veredicto imaginamos que por noviembre así deberíamos ya saber cuál es el resultado final en pero si están de acuerdo en que ya no es sólo un caso que para obtener como estos detalles no de los barcos que además una operación que ya está en están pasado sino al ser el primer caso contra Frontex se trata también de establecer sabe crear un precedente que diga que tiene que ser transparente acerca de sus operaciones os estamos hablando de una agencia que tiene un presupuesto descomunal que encima hacia acabado aumentar que tiene responsabilidades en derechos humanos importantísimas y muchísimo poder que de las menos transparentes de la Unión Europea es todo un problema que aquí porque debería ser al revés no cuánto cuánto más poder y más responsabilidad más transparencia tú y tus operaciones de cómo invierto ese dinero en estos entonces estés un poco el caso que va a establecer cuál es la Alinha cuál es el estandar que tiene que asumir con lo cual pues bueno esperamos que sea simplemente un estándar alto

Voz 0313 19:43 muy bien muy bien Luisa quizá oye muchísimas gracias por este por este ratito en La Ventana y nada ya veremos cómo termina finalmente esta historia

Voz 0159 19:52 me me me el pues muchas gracias a ti

Voz 0313 19:54 un abrazo Nico y hasta otra amigos hasta luego seguíamos en contacto son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 9 20:49 de Madrid

Voz 0867 20:50 Javier Casal Ángel Gabilondo quiere ser candidato diez Ayuso quiere ser candidata a ninguno de los dos les salen las cuentas de momento pero en el caso de Ayuso su aspiración tropieza no sólo con la negativa de Ciudadanos y Vox a respaldarla también con su propia debilidad parlamentaria la candidata del Partido Popular sólo cuenta de momento con Trinta sigues el presidente de la Asamblea tiene una difícil papeleta esta tarde debe decantarse por el candidato de la lista más votada por Ayuso o por una opción que paraliza como poco un par de meses la vida política en Madrid vamos a Vallecas Carolina Gómez lo primero no hay noticias todavía no de la decisión que debe adoptar esta tarde el presidente de la Asamblea

Voz 0393 21:30 sea el buenas tardes bueno pues de momento no hay una decisión el presidente de la Asamblea Juan Trinidad quién efectivamente un papel bastante complicado así que sigue deliberando hoy es el último día para convocar un pleno que se tiene que celebrar como muy tarde el once de julio lo tiene que hacer tiene que convocar lo hoy para que empiece a correr el reloj que llevará a la repetición de elecciones cientos meses nadie consigue sumar una mayoría suficiente para ser investido lo tiene que hacer hoy como decimos sí tiene dos opciones convocar un pleno con candidato a la investidura o convocar un pleno sin candidato que es una posibilidad que también contempla el reglamento de la Asamblea que fue reformado el año pasado si convoca un pleno sin candidato ya para rizar el rizo Casal no significa tampoco que ese día no vaya a haber una investidura

Voz 1454 22:12 por qué bueno pues fuentes próximas al ciudadano

Voz 0393 22:15 Nos explican que si la semana que viene consiguen llegar a un acuerdo ellos Ivo ex el presidente puede convocar otra nueva ronda de consultas y nombrar un nuevo pleno de investidura con candidato que se podría celebrar ese mismo día inmediatamente después del pleno sin candidato en resumen para que no se eligen los oyentes hoy hay tres opciones o propone Ayuso o propone a Gabilondo o convoca un pleno sin candidato que es lo que le pedía esta mañana el líder de su partido Ignacio Aguado

Voz 0867 22:41 en este es el laberinto Carolina en la posición del Partido Popular y del PSOE es esa que hemos comentado al arrancar la voluntad de los dos candidatos expresada Juan Trinidad es que los dos se quieren presentar pues sí los candidatos se ofrecen para ir a la investidura

Voz 0393 22:53 próxima semana Ayuso Gabilondo la candidata popular quiere presentarse ya cree que es la que más opciones tiene a pesar de que por el momento no ha cerrado un acuerdo ni conciudadanos ni con Vox nada me gustaría más que me propusiera como candidata porque tengo

Voz 18 23:06 tiempo suficiente para entenderme con los demás partidos a los que quiero pedir su apoyo a la alternativa que representa el candidato del Partido Socialista tienes de rechazo el no está claro y rotundo ahí se lleva a sus sesenta y ocho no es a mí sí es exponen camino bueno decía que sus hijas

Voz 0393 23:26 están en camino Gabilondo tiene sesenta y cuatro votos tiene el apoyo del PSOE por supuesto y también de más Madrid de Unidas Podemos pero necesitaría cuatro abstenciones o tres si es de un cuarto partido para ser investido presidente tres votos que Íñigo Errejón le pedía esta mañana a Ciudadanos

Voz 0799 23:42 el trágala de Vox condenamos a repetir elecciones o la vida de los tres votos no sé si pueden ser no sé si están dispuestos sólo sé que es la vida que permitiría el desbloqueo si a alguien le quieren asustar con el cuento del coco y de que es que nosotros seríamos un impedimento lo digo de forma muy clara nosotros hemos venido a hacer política útil la posición en la que se siente un compañero compañera además Madrid no va a ser impedimento en ningún caso para que haya Gobierno de regeneración

Voz 0393 24:09 aguado rechaza de plano esa posibilidad ya decía esta mañana que no piensan vestirá a Gabilondo en ningún escenario

Voz 0771 24:15 pues simplemente decirle que nosotros tenemos claro lo que queremos y desde luego no es un Gobierno de retrocesos formado por el señor Gabilondo y el señor Errejón yo respeto a todas las partidos que han obtenido representación y también a sus votantes pero también pido respeto a nuestros votantes ya lo que hemos dicho que vamos a hacer y lo mantenemos

Voz 0393 24:33 bueno Aguado no va a ceder esos votos otra cosa es que algún diputado naranja rompiera la disciplina de voto aunque Gabilondo ya ha dicho también esta tarde que él no quiere ser presidente a cualquier precio ni va a buscar ningún apoyo vergonzante decía al candidato socialista

Voz 0867 24:47 bueno mantenemos esa línea abierta con la Asamblea de Madrid por si se produce cualquier novedad y saludamos en este momento siete de la tarde y veinticinco minutos Ángel Gabilondo portavoz del PSOE y candidato de la lista más votada señor Gabilondo qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes estamos todos a la espera no de lo que puede decidir el presidente de la Asamblea Silvia Gabilondo hay margen todavía para lograr que la izquierda salga airosa la semana que viene de esa votación

Voz 19 25:10 bueno vamos a ver no es verdad que hay allí un espacio de discrecionalidad en Estatuto y el reglamento que se habla de que tiene que proponer candidato pero luego Sables en el caso de que no pudiera proponer al pleno un candidato por otro lado el yo creo que sí que hay condiciones para poder poner a alguien eso entiendo yo tanto por los resultados de las elecciones para el número de diputados que tenemos que son treinta mayoritaria como también los apoyos recibidos que en este momento son sesenta y cuatro es de la candidata o candidato de la señora Ayuso pues no no veo yo que tengan más de treinta en su caso cincuenta y seis Si es que sumarlos de ciudadanos tampoco lo sabemos sólo para poder tener sesenta y ocho tiene que ser con Vox iban eso que lo digan que lo hagan porque las declaraciones son más bien de la inviabilidad por parte de ciudadanos de pactar con Vox por otro lado de la necesidad de que sea en un pacto a tres así que yo en la propuesta que yo lo el presidente con todo el respeto es que me pusiera para esta investidura pero él está en su mano el que haga lo que considere que es mejor hacer

Voz 0867 26:22 de las tres opciones que tiene Gabilondo Ayuso o no presentar candidato si finalmente Juan Trinidad lo propone un candidato su independencia como presidente de la Cámara quedaría seriamente tocada

Voz 19 26:33 yo creo que no voy desde lo que creo y además quiero pensar que es así no les presidente de todos no debe ser partido en concreto hay él tiene elementos para poder convocar ahí pone proponiendo en Miami como candidato pero si cree que hay que hacer otra cosa yo desde luego lo que no voy a poner en cuestión una institución que es la la presidencia de la Asamblea que es una institución aunque éste está ocupada por una persona pero no quiero pensar eso

Voz 0867 27:01 no esta mañana se planteaba otra vez la opción del Rivera Lazo no que tres votos de Ciudadanos se desmarcaron de la posición actual del partido esa posibilidad Auxerre a usted no le gusta pero Aguado tampoco está por la labor así que yo no sé si se ha explorado no en algún momento pero lo cierto es que no parece muy viable

Voz 19 27:17 bueno a mí no me gusta esos saldos de digo salvo que haya un grupo de personas que explícitamente y públicamente manifiesten una distancia o o expresen una disconformidad podía hacer y entonces ya tomen una posición pero no no quiero una apoyo de estos vergonzante que se haga de modo más bien como si hubiera que buscar votos clandestinos yo no trabajo para ir por esa vía de ninguna manera lo que sí me llama más la atención es esta posición tan en fin decirme que llamémosle firme buscar positivo

Voz 20 27:51 efectivos que tiene Ciudadanos de que no sé qué

Voz 19 27:54 el reunir con nosotros de que no quiere trabajar sobre inexplorada en ninguna posibilidad yo nosotros queremos abrir no queremos bloque Si yo escrito dos cartas de mandado textos sobre los que podíamos trabajar di ya el dice que no nos apoyara la candidatura para presidir la Comunidad de Madrid pero yo creo que hubiera estado bien y está bien creo que los votantes lo verían bien que explorar esa posibilidad ahora yo agradezco que más Madrid y Unidas Podemos pues apoyan la propuesta ya como candidato no también a Errejón que ha señalado que quién no ve mal que se exploren la posibilidad de buscar apoyos en en la en ciudadanos que es lo que yo creo que echaron en falta la ciudadanía

Voz 0867 28:40 esa negativa permanente de de Ciudadanos de su portavoz Ignacio Aguado no se quiere decir que que lo tienen cerrado con el PP y que están jugando con los tiempos en su propio beneficio

Voz 19 28:51 no lo sé pero lo que sí me llama la atención es que en fin haya estado soportando durante cuatro años soportando no en el sentido de sobrellevando sustentando a Partido Popular y ahora parezca que quiere hacer otros cuatro años más de lo que se hablaba era de regenerar en lo que se hablaba era de modernizar de transformar yo lo que veo es que más viendo que es ACS apuntadas a consolidar al Partido Popular yo no sé si lo tienen cerrado pero ha hablado la habla expresamente y por escrito también de que es su socio preferente bueno yo creo que se equivoca también buscándose socio preferente si lo que quieres cambiar Madrid es es socio preferente no irá en la dirección de cambiar porque vieron que están es amenazando con el riesgo que podría suponer que llegar a Gabilondo y el retroceso y yo la verdad no sé si es que no me conozco bien pero yo lo veo Ny esos peligros lo mismo ni en lo que propongo que que me parece que está explícitamente señalada oí en nuestro programa y en los que hemos hecho también con otros grupos que me parecen moderados eso sí de transformación aquí no de extremismos no no vale para nadan pero lo que se trata es que hay también dentro de estas posiciones que no son extremistas algunas que las que quieran es consolidar y los que quieran es reformar nosotros veníamos a cambiar y queremos que Madrid quiere ese cambio sí que no no no entiendo por qué ciudadanos no no entra en ese debate en la dirección de reformar ir lo que quiere es consolidar al Partido Popular

Voz 0867 30:24 me habla de extremismos si nos guiamos por por los sillones paralelos Madrid Murcia allí Vox esta tarde ha tumbado el candidato del Partido Popular en primera ronda de farol no parece que vaya

Voz 19 30:34 no no desde luego Vox Dei de faroles yo no no voy a hablar de sus defectos tampoco de eso coherencia que pueda tener en lo que sí quiero decir es que Vox ha expresado con toda claridad cuál es su posición a mí no me gusta lo que defiende no los comparto en absoluto me parece una posición extremista a mi me lo parece inmerso parece también no sólo a mí es desde el punto de vista de la vinculación a a modelo de sociedad de derechos y libertades que no comparto en absoluto pero lo que también quiero decir es que no parece que estés jugando con esto otro asunto es que finalmente en los padres tengan una tendencia natural a encontrarse porque la noche de las elecciones yo no quiero que nadie olvide sí cuando se hicieron las sumas la población hizo la ciudadanía una sumas naturales que van en la dirección de pensar si Vox más PP más ciudadanos daban una mayoría pensando que si eso ocurría tarde o temprano acabarían consolidando esa mayoría

Voz 20 31:41 que yo

Voz 19 31:43 en fin sigo diciendo que Ciudadanos tiene otras posibilidades buscar otras preferencias pero Si el mayor de los males que pueda haber en Madrid es que yo gobierne pues tendrán que contar con Vox que es un partido que desde luego dicho sin radicalidad la expresión de un partido de extrema derecha

Voz 0867 32:03 lo mejor a hacerse la foto a finales del mes de julio ponen es menos doloroso

Voz 19 32:09 oye claro en septiembre con todo el foco mediático

Voz 0867 32:12 el Gabilondo gracias por esta llamada de urgencia Le agradezco mucho claro

Voz 20 32:15 no no no esté ya la sed siempre salud buena hasta luego

Voz 0867 32:18 por cierto hemos invitado igualmente a los portavoces de Ciudadanos de Vox y del Partido Popular que han declinado la invitación de este programa prefieren en el momento actual no realizar ningún tipo de declaración Carolina Gómez Vallecas algún movimiento y en las

Voz 0393 32:32 en ningún momento me ninguno el de momento seguimos esperando no hay novedades ni nos han dado pistas sobre cuándo puede llegar esa decisión del presidente de nuestra de esta medida no si tienen un límite y es las doce de la noche así que espero

Voz 0867 32:43 no es que sea un poco antes está la cafetería cerrada desde luego está cerrada esa pues ánimo

Voz 0393 32:49 venga hasta luego que a Terry treinta y tres minutos

Voz 0867 32:51 sí

Voz 0867 35:17 siete de la tarde y XXXV minutos no nos cansamos de escuchar al Martínez al de Raúl Pérez en el programa de Buenafuente

Voz 20 35:24 no conviene a nadie a Imbroda no llega al barrio

Voz 0867 35:40 de sociales los usuarios críticos con el nuevo alcalde de Madrid han llenado de emoticonos los perfiles de Martínez Almeida bañado de coches esta mañana el alcalde ha sufrido los primeros abucheos cuando Eli Villacís han ido la calle Galileo levantar los maceteros ya desmanteló por la zona peatonal

Voz 22 35:59 mira no hay de todo respiramos el mismo aire

Voz 0867 36:06 Miguel Ángel Rodríguez ex portavoz de la asociación el corazón verde de Chamberí a partir de hoy verde oscuro Rodríguez esta mañana en Hoy por hoy madre

Voz 15 36:13 es hacer ostentación de su trofeo es una pequeña

Voz 23 36:16 la venganza es una nación sectaria no de Iker pero por otro lado no es más que la continuidad de de la supresión de Madrid central no tiene realmente medidas que se corresponden más con los años sesenta de del siglo pasado vamos

Voz 0867 36:30 hoy ha vuelto a aumentar la circulación y la congestión en la capital segundo día sin multas en Madrid central una hora punta muy complicada con los autobuses de la EMT que han sufrido de nuevo graves alteraciones en sus tiempos de recorrido y frecuencias especialmente las líneas que pasan por la calle Alcalá por sol y la carrera Jeroni Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0867 36:52 cientos dentro de la tragedia al fin tenemos es una buena noticia las llamas han quedado controladas aunque el panorama en toda la zona es desolador no con más de dos mil quinientas hectáreas calcinadas sólo en terreno en territorio de la Comunidad de Madrid

Voz 0946 37:03 así es es en realidad una zona cero ayer las tuvimos y las tuvimos contando y la estuvimos viendo cinco días después de que las llamas cruzaran la inexistente frontera entre Toledo Madrid al mediodía de hoy el incendio de cenicientas ha quedado controlado ya no existen frentes de llamas ya no están amenazadas localidades como la propia cenicientas o Cadalso de los Vidrios Obilla del Prado el algo no está extinguido eso sí entre otras cosas porque continúan aún unas magníficas condiciones para los incendios forestales altas temperaturas humedad relativa ínfima y rachas de viento pero se va a pagar contrabajo ya sobre el terreno machacando las zonas repletas de brasas y de rescoldos se ha hablado de más de tres mil hectáreas calcinadas tres mil quinientas dos mil trescientas de ellas en la región madrileña pues bien no han sido tantas por el trabajo de mi

Voz 1620 37:48 medio millar de efectivos y también por László

Voz 0946 37:51 labores en retaguardia de vecinos y de voluntarios Pedro Rollán es el presidente autonómico

Voz 24 37:56 por todos y cada uno de los hombres y mujeres que poniendo en no pocas ocasiones su vida en peligro han conseguido algo que no podemos decir que no haya tenido consecuencias porque a las ha tenido medioambientalmente aproximadamente dos mil ciento ochenta y seis hectáreas pero que desde luego sin su compromiso esfuerzo sacrificio negación el resultado podría haber seguido sin ningún género de dudas infinitamente mayor

Voz 0946 38:22 aún así es el peor incendio forestal en la historia de la Comunidad Autónoma madrileña siguen por tanto esos trabajos para extinguir el fuego por lo que también siguen cortadas las siguientes carreteras la M quinientos siete hasta Cadalso de los Vidrios la M cuatrocientos veinte la M quinientos cuarenta y dos La quinientos cuarenta y cinco y finalmente la M quinientos cuarenta y seis hay que consultar la Dirección General de Tráfico su página web para poder viajar por está

Voz 0867 38:46 aquí hay una cosa más la venta de casi tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en dos mil trece no sólo fue irregular también quebró la protección social de las personas que vivían en ellas otra sentencia vuelve a dar la razón a uno de los afectados por la venta de estas viviendas del Ivima Alberto Pozas

Voz 0055 39:03 es la segunda sentencia del Tribunal Superior que da la razón a los afectados aunque en esta ocasión marca el camino a muchos otros ya que rectifica uno de los pocos casos en los que la Comunidad de Madrid había salido victoriosa en esta segunda sentencia los jueces son todavía más explícito reiteran que el Gobierno regional en dos mil trece entonces con Ignacio González al frente incumplió la norma para hacer caja con su parque de vivienda pública casi tres mil viviendas declaradas innecesarias para poder venderlas han fondo buitre llega explican que esta decisión quebró la protección social textualmente dicen de los más desfavorecidos que tenían derecho a esta vivienda pública

Voz 0867 39:35 pues nos marchamos mañana estamos aquí como siempre de vuelta desde las siete y veinte en la siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid va a seguir el calor aunque ya no decimos nada comparable con lo de en fin de semana mañana iban a subir un par de grados las temperaturas máximas en la capital así que

Voz 1804 39:51 de abrigo nada ha cubierto hasta mañana

mañana a esta hora estaremos cerrando la Ventana en el Palau Robert de Barcelona hoy de momento seguimos en Madrid

Voz 0867 41:23 hoy seguiremos el Madrid comenzamos como decíamos ayer porque ayer en La Ventana conocíamos el caso de Inés una niña que fue expulsado de un campamento porque las madres se quejaron de que les metieran en la misma habitación que sus hijas bueno hablamos con su madre

Voz 20 41:36 Inés está hecha polvo sea tiene

Voz 0159 41:39 no suelo se piensa que la culpa suya eh no consigue remar dialectos que es que ni de broma lo que queremos fundamental que ninguna madre ni ningún parte benignas con las actividades cometa el mismo error que hemos cometido nosotros porque lo que los pasados quién ha sido ha decidido a nadie a nadie sobretodo ahora levantarle la moral a la niña que se olvide de estoy reforzarla para que siga para adelante

Voz 0827 41:58 pues eso es lo más importante lo que le pasa a Inés desde luego pero el Cermi el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha decidido llevar el caso también ante la Fiscalía Jesús Martín su portavoz nos decía que por estas razones

Voz 31 42:11 resulta absolutamente intolerable que una circunstancia como la discapacidad siga colonizando nuestra propias de estancia para clasificarnos aparte de la vida en común para ocultar lo que es la propia persona con dignidad y derechos

Voz 0827 42:26 veremos cómo acaba este caso y mientras tanto Mientras tanto en el centro hechos

Voz 0230 42:31 doña Rocío Monasterio de Vox de Madrid razona su oposición a las manifestaciones del Orgullo de los homosexuales yo creo

Voz 32 42:39 lo que estas fiestas y esta forma de tratar a este colectivo lo contrario a lo que yo creo que tiene que ser el respeto a la persona

Voz 0230 42:48 bueno esta frase sería impecable si a continuación añadiera por lo tanto yo no voy a ir pero sucede que añadí como yo no creo esto los de mano

Voz 0867 42:55 venir

Voz 0827 43:03 hay un salto pero no es el único en Valencia han dado otro salto han ido más lejos Vox ha pedido la identidad de miembros del colectivo LGTB allí que hayan dado charlas en los colegios ha pedido incluso hasta sus antecedentes penales Enric Morera es el presidente de las Cortes Valencianas ha dicho que pondrá el asunto también en manos de la Fiscalía por si se tratase de un delito de odio

Voz 0862 43:24 eso es una iniciativa personal he hablado con los letrados de la Cámara pero creemos que ya estamos realizando el rizo porque hacer una causa general contra el movimiento de la ley no es de recibo en estas alturas del siglo XXI pues ya lo hicieron en Andalucía entonces yo creo que es una consigna es una temeridad contra un colectivo que ha sufrido mucho que todavía tiene una grave discriminación en nuestro Estado y por tanto yo no voy a consentir que se considere a ningún colectivo pero el colectivo como señala Bosch como diana de una causa general para perseguirlos ya

Voz 0827 43:56 ya hay otros colectivos muy grandes que también sufren grandes discriminaciones

Voz 15 44:25 es una foto que le tenía especial tirria por que de alguna forma me recordaba esos momentos no con catorce años coordina desde Gafotas de quizás te coja para jugar al fútbol todo eso hiere especialmente pero al final todo pasa salga realmente no es importante es lo que le diría a todos los que pasen por el mismo trance que que todo tiene menos importancia de la que uno le da en ese momento tuve la gran suerte que mi madre decía que era un ser maravilloso yo como quería mucho a mi madre y le hacía mucho caso digo pues tienen esa es la razón

Voz 0827 44:57 lo que dice la madre va a misa la verdad es que tienes que salir tú ve el de ese problema ahí lo tienes que hacer con tu gente más cercana porque desde luego los que te atacan nunca jamás te pidieran perdón

Voz 15 45:08 no me pide perdón nadie piensa que te cada uno tiene su problema sea esa gente a lo mejor hasta delinquiendo en la cárcel Macías no están pensando sean imputado al que no quedaran hecho lo más difícil Abidal que no sea realmente yo creo que lo de pedir perdón lo sabe pedir perdón al mismo por haber sufrido tanto no he sido más espabilado de haber dicho mira todo esto que médica sabes impermeable a toda esta gentuza pero me pasa hoy en día no que hay gente que no que no que no te merece la pena te cosa que te que te dañan es lo que me traen esta persona que está poco importante para mí

Voz 0827 45:39 ya hemos hablado con Jesús Ruiz Mantilla periodista y escritor que hace ya quince años sedes desahogó en su libro titulado así gordo dice que él sufrió hasta que decidió dar un golpe en la mesa

Voz 34 45:50 todos los días empiezan la dieta mentalmente no pero luego tienes que llegar a una especie de pacto contigo mismo se establece una especie de metafísica contigo no sea tu llegas a la conclusión de que eres gordo aunque no lo estés tu mentalidad tu agobio tus miedos son de gordo no lo que hice fue dar un puñetazo encima de la mesa y decir bueno estoy gordo y que no que no

Voz 0827 46:15 Jon puñetazo también dio Magdalena Pinheiro que escribió diez gritos contra la gordo fobia ICREA además también la plataforma Stop gordo fobia con setenta y cinco mil seguidores en Facebook y casi catorce mil en Twitter

Voz 35 46:29 empezamos en realidad un poco a escondidas con un pequeño grupo de Facebook estos top secret es que nadie podía ver lo que estamos conspirando por la vergüenza no en principio no es este un amigo y echó buscando otras historias como las nuestras pensando que quizás no teníamos tanta culpa de sufrir lo que sufríamos por Gordos por gorda y ahí pues empezamos a encontrar pues muchas historias de otras personas gordas muy parecidas a las que cada una de nosotras vive ir decidimos hacer una página de Facebook publicado este en la que difundir todas estas historias para que la gente supiera la discriminación a la que somos sometidas a personas gordas a la que hemos amado Gordos

Voz 0827 47:02 y en esa plataforma se encuentran miles de personas marcadas eso sí por una misma situación

Voz 35 47:08 que a la mayoría de las personas gordas nos pasa un poco lo mismo que es que al vivir en una situación de permanente discriminación pues una desarrolla no de alguna manera una muy mala relación con su propio cuerpo entonces parece que todo el tiempo tienes que pedir disculpas por ser como eres por tener el cuerpo que tiene cualquier cosa que te suceda pues a su más asumes que es culpa ducha piensas que no tienes derecho a veces ni siquiera existir

Voz 0827 47:34 es una situación tremenda desde luego y hemos comprado además con nuestros oyentes de La Ventana Ana por ejemplo nos ha contado una experiencia concreta una de tantas en su vida

Voz 36 47:43 yo me he montado en un autobús bueno yo vivo en Madrid entonces yo estoy de dos en Madrid sabemos los autobuses de unas gentes normales pero luego tienen como tres cuatro no recuerdo como más anchos entonces estaban ocupadas decidió sentar un anormal de autobús lógicamente con gente gente diez de lo lleno que iba yo El señor suele ocurre vestirme señora usted no se si el culo yo no sabía dónde meterme aquí quería mirar señor ni quería mirar a la gente toque el timbre y me esté me baje en la siguiente parada y me puse a llorar ciertos mundo calladito calladito

Voz 0827 48:15 Nos ha llamado Ignacio es actor Yes gordo y en su media vida bueno lo tiene superado en la otra no

Voz 37 48:21 afortunadamente yo por mi trabajo tengo estoy acostumbrada que me miren muchísimo porque soy actor inglés eso lo tengo más o menos superado pero el otro no superan un escenario sea fuera del escenarios y soy más vulnerables y tengo muy complejo tal y oye pues no se llevan bien siempre

Voz 0827 48:37 Nos ha llamado María que pasó de un extremo a otro pasó de la obesidad a la bulimia y a la anorexia

Voz 15 48:42 yo igual siempre ha sido una niña no en colegio he pasado toda la infancia Ignacio con dieta luego nutricionista ya alababa de treinta y un años pues me entró bulimia ya no ya llevo ocho años de tratamiento ya ha mandado psiquiatría en el endocrino y ya solamente sigo con la terapia pero de verdad que es una sensación de desaparecer y que nadie te vea

