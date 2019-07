La Ventana (03/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el CIS ha dedicado un capítulo a la vivienda en su última encuesta realizada entre el once entre el uno y el once de junio se pregunta por la regulación el alquiler o la compra de una casa y los motivos para decidirse por una u otra opción además del precio los datos son muy llamativos Rafa Bernardo

Voz 0313 00:21 el cuarenta y dos por ciento de los consultados cree que los

Voz 1762 00:23 poderes públicos tienen que limitar el precio de los alquileres y el XXXI por ciento defiende socializar el suelo para impedir que sigan subiendo los precios Preguntado sobre si prefieren vivienda en propiedad o alquilada el ochenta y dos por ciento de los consultados se inclinan por la compra de hecho del dieciocho coma cuatro por ciento de los españoles que vive de alquiler la mayoría el sesenta por ciento Se encuentra en esa situación porque no tiene dinero para comprar o porque está ahorrando para ello más de la mitad de los consultados creen que los alquileres en su zona son caros o muy caros y casi la mitad creen que están subiendo

Voz 1454 00:54 con el presidente del CIS hemos hablado en el informativo Hora catorce José Félix Tezanos ha explicado como la encuesta refleja las preocupaciones prioridades y necesidades de los ciudadanos en esa materia respecto a los datos sobre el respaldo a los partidos políticos con una intención de voto de casi el cuarenta por ciento para el PSOE tres puntos más que en mayo Tezanos restaba importancia a esos datos como elemento negociador

Voz 2 01:15 yo suelo y muchas veces para gobernar o o para político no hay que hacer que hay que hacer mucho caso a las encuestas no se puede gobernar hago de encuestas sí yo creo que el presidente del Gobierno no es una persona que no tiene también muy claro es ir a El Cuco que defiende el interés general no atender a lo que sin duda a lo que mandan la opinión pública pero no a posiciones de partido

Voz 1454 01:38 por cierto que el presidente del Gobierno en funciones considera que supone volver a la insidia como forma de hacer política la petición de Vox en las Cortes valencianas para que ese faciliten datos sobre activistas LGTB y que trabajan con menores Pedro Sánchez además advertía

Voz 1454 02:05 hallada en el norte de Siria una fosa común con más de doscientos cuerpos entre ellos los de varias mujeres aparentemente lapidada informa Suay nada

Voz 1050 02:14 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos las autoridades del país comenzaron la investigación en ese territorio después de que hallaron otra fosa común con mil setecientos cadáveres en la ciudad de rata según fuentes locales las personas habrían sido tomadas como rehenes posteriormente ejecutadas por el es tras expulsar de la región este grupo en dos mil diecisiete las fuerzas que controlan la zona han anunciado el hallazgo de miles de muertos enterrados en fosas comunes sólo en dos mil diecinueve han sido rescatadas ya más de cinco mil personas

Voz 1454 02:41 el Gobierno italiano considera justa la decisión de la Comisión Europea de evitar la apertura de un procedimiento sancionador por déficit excesivo que ha dicho el ministro de Desarrollo Económico podría haber perjudicado al país además ha atribuido esta situación a la herencia recibida ha culpado de la deuda al partido demócrata de centro izquierda que comen gobernó entre dos mil trece dos mil dieciocho

Voz 4 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:09 el PSOE estudia acciones legales contra la convocatoria de una investidura sin candidato en la Comunidad de Madrid el próximo miércoles los socialistas lo consideran una anomalía democrática al haber un candidato Ángel Gabilondo que tiene más apoyos entre tanto Partido Popular Ciudadanos y Vox van a tratar de apurar el tiempo para desbloquear las negociaciones y dar su apoyo a la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso Ignacio Aguado de Ciudadanos al que box le ha pedido que firme un acuerdo a tres cree que el pacto es todavía posible

Voz 1781 03:34 no creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio

Voz 0771 03:36 de acuerdo que espero que se anuncian en los próximos días si todo va bien pero es verdad también que somos dos partidos distintos que tenemos que hablar de muchas cosas de muchos puntos del programa que queremos poner en marcha también de cómo queda el reparto de responsabilidades dentro el Gobierno regional y que hay que hacer las cosas bien por eso bueno pide un poco más de paciencia a los madrileños estoy convencido que

Voz 5 03:54 que en los próximos días llegaremos a un acuerdo más de medio centenar de refugiados entregado en la Secretaría de Estado

Voz 1915 04:00 o de migraciones un requerimiento para que cese la vulneración de sus derechos fundamentales exigen su admisión en el programa de acogida previsto por ley y amenazan con llevar el asunto a los tribunales la abogada de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández asegura que la administración está tardando hasta seis meses en dar plazas muchos quedan en situación un vulnerable estamos detectando que hay muchas personas que están viviendo en situaciones de chabolismo que están siendo explotados en alojamientos idóneos hemos visto personas que se les ha ofrecido alojamiento solidario por parte de alguna persona y luego esa persona ha tratado de someterla abusos sexuales hoy inducción a la prostitución el Ayuntamiento de Madrid ha pedido también al Gobierno central que se hará cargo de los demandantes de asilo que llegan a Madrid la vice alcaldesa Begoña Vía

Voz 0275 04:40 hacéis en lugar de asumir las competencias en lugar de puedes hacer pero símiles todas esas pancartas y todos esos eslogan eslóganes que van diciendo por ahí lo que hacen es derivar los a los recursos municipales que a día de hoy ya están atendiendo a setecientas ochenta personas

Voz 4 05:29 los servicios informativos la Ventana con la espera en fila

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes bona tarda porque abrimos la Ventana desde Barcelona Barcelona la ciudad de los prodigios eh según el título de aquella novela memorable de Eduardo Mendoza que la traigo a colación por una cosa simplemente para para que nos preguntemos les pregunto si cree o no en los prodigios porque yo sí creo por eso hoy abrimos esta ventana con el objetivo yo diría que cuasi prodigioso de no hablar de lo de siempre cuando nos asomamos a Catalunya en estos últimos años no por ocultarlo eh ni mucho menos no se trata de de ignorarlo porque tenemos un problema político no sólo político muy gordo que además no tiene pinta de que vaya a solucionarse pronto pero como en el chiste haya alguien más o en este caso hay algo más pues claro que lo hay mucho estará ciencia la cultura la gastronomía la sanidad la educación las empresas los maestros las maestras los médicos los estudiantes las enfermeras los pescadores los payeses los abogados las abogadas los mecánicos están en definitiva las personas y cada una de esas personas siete millones y medio en total tiene sus planes sus ideas sus inquietudes sus problemas también alguno muy graves con la suma de todas ellas se construirá el futuro de Catalunya en el Palau Robert en el corazón mismo de Barcelona se clausura mañana una exposición que luego irá de gira por otras ciudades de Catalunya que habla esa mente de eso nos ha parecido que era una magnífica oportunidad porque al final digo yo al final igual no hace falta pensar en prodigioso historias épicas o retos estratosféricos con un poco de sentido común una pizca de respeto y un pellizco de ilusión a lo mejor con eso no sale un plato el estrella Michelin hoy hablaremos entre otras personas con una cocinera estrellada tendremos ocasión de preguntárselo bienvenidos ven vinculo Ventana eh

Voz 4 07:46 el de Clive quedan hoy primero

Voz 0313 09:30 ya tenemos la ventana abierta una tarde más en la Cadena SER hoy tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de sólo global están su tierra que está en su casa Rafa Aguilar San Juan buenas tardes para dar qué tal Raffarin

Voz 9 09:44 la gente que tenemos lentísimo tiempo que notaba aquí en los jardines

Voz 0313 09:47 además es una es una alegría muy grande yo creo por alusiones Carme Ruscalleda buenas tardes bona tarda o por alusiones estrellase Michel mineras el sentido común respeto e ilusión para la cocina sirve también sin duda alguna y sin duda alguna

Voz 0371 10:08 pieza ya con el respeto con respeto pero producto respeto por tu equipo respeto por el respetable público por lo tanto sigo cuadra vamos eso funciona

Voz 0313 10:16 a Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo en la medida de las caras más tarde

Voz 9 10:24 y eso para la economía sirve también

Voz 1869 10:27 la economía es básico yo yo si me permites Carlas añadiría un cuarto elemento la prudencia

Voz 10 10:34 ya

Voz 1869 10:35 entonces con los tres que tú has comentado masa Providence yo creo que la economía puede funcionar muy bien lo que pasa es que estamos en una época muy incierto

Voz 0313 10:42 la economía actual se mueven general por el director del respeto o queda un poquito ahorita donde iba a decir en absoluto como como Pla no de cocina hasta bien no sé si en el no sé si en el guiso económico ese tiene mucho peso poco o no él

Voz 1869 10:54 la economía es es un el respeto está absolutamente ausente pero muy desequilibrado osea no la economia actualmente se muy mucho por especulación por la oportunidad por el momento pues no no no ser ese algo es algo que yo yo pienso Mi opinión es que cuando se acabe esta tercera fase de la crisis y se llegue a la estabilidad se volverá a una situación que eso será cuando recuerda lo veinticuatro

Voz 7 11:19 Nos quedan poquito poquito

Voz 0313 11:22 los amigos y amigas oyentes que están combatiendo la tarde de radio esperaban una respuesta o un poquito más cercana en el tiempo de me da la impresión pero pero es lo que hay sí sí

Voz 1869 11:33 por qué pero estaremos bien en dos mil veinticuatro

Voz 0313 11:36 estamos hablando de futuro esta posición si trata de proyectar el futuro

Voz 1869 11:39 el cántabro a la a ver a ver Carlas haber bueno de entrada de entrada estamos en un entorno actualmente año dos mil dieciocho no estamos en el mil seiscientos dieciocho diecinueve diciembre perdón en el dos mil diecinueve honor

Voz 0313 11:52 el resto es todavía más no en el dos mil diecinueve

Voz 1869 11:55 estamos en un entorno en el que el elemento aislado no no cuenta es decir hoy en día

Voz 0313 12:02 pero eso Trump no lo no lo sabe o no se ha enterado todavía

Voz 1869 12:05 precisamente precisamente y yo creo que sí que lo sabe pero Estados Unidos están defendiendo de una situación que no les es propicia Estados Unidos está haciendo lo que siempre ha dicho que es aislarse de yo yo lo que quiere decir es que en esta situación de estabilidad cuando se llega a destrabar edad han tras la crisis se tendrán que llegar a elementos de cooperación por qué porque el francotirador el lobo solitario el lobo esteparias o el individuo aislado ya ya no tiene no tienen sentido hoy hoy por Europa están corriendo un cuatro modelos de furgoneta de cuatro marcas distintas que la plataforma es la misma ha sido desarrollada por cuatro empresas colaborando que hubo compiten entre ellos y esto hace cincuenta años era impensable decir yo yo creo que el modelo by hacia la colaboración hacía el aislamiento

Voz 0313 13:01 luego este paro para Trump también me gusta como absoluta desde los lo digo muy en serio además es que es por hacer un chiste

Voz 1781 13:06 a decir si es que Santiago estaba curado de prudente no de esa prudencia reclamaba diciéndonos que hasta el veinticuatro no pero en la economía colaborativa yo creo que aquí tenemos bastantes de esas piezas lo porque que se lo pregunten a los chefs de cocina es decir el ejemplo yo creo y quizás me equivoco el ejemplo de Cataluña ha sido precisamente la colaboración en todos los chefs nunca he visto peleas os he visto colaborando en todos los congresos reviste intercambiando gusto Secretos mágicos lo cual quiere decir que la economía de la colaboración allá algo que estamos por descubrir y que los chefs están poniendo maneja no

Voz 0371 13:38 yo creo que que se ha hecho una buena lectura la competencia La competencia debe estimular no debe ser una barrera sino espiar al otro para realmente poner en tu guiso cosas interesantes son lo que no ha hecho marchar y fíjate sin crear sin estatuto alguno sin crear Club se ha hecho marca eso es magnífico es porque hay un poso cultural con mucha fuerza que que nos proyectado mundo se ha ocurrido

Voz 0313 14:04 y con la ciencia Anna Veiga buenas tardes bona tarda la conozca que está al frente del departamento de reproducción asistida del Instituto Dexeus dirige además el Banco de Líneas Celulares en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y siempre cuando hablaba hacemos el chiste de cuántos hijos tiene cuando los preguntan en Sicilia tengo tres yo tengo do yo ninguno yo seis pero claro con Ana tenemos un problema ahí no

Voz 10 14:33 pero igual doce

Voz 0313 14:37 los dos hoy el micro a ver si podemos tocar eso porque sino sino escuchamos a la ahora sí ahora al hace ahora sí ahora sí sí dijo uno solo sola tengo un hijo pero en cualquier caso

Voz 0197 14:46 daba que nacieran montón de de niños en muchas familias de hecho la reproducción asistida

Voz 0313 14:53 es todo en todo el mundo es un montón todo el mundo

Voz 0197 14:56 ha contribuido al nacimiento de casi ocho millones de personas en estos momentos bueno ese número ya es suficiente

Voz 1781 15:05 de uno presionante en estos momentos

Voz 0197 15:07 aproximadamente en los países desarrollados porque siempre estamos hablando de de países desarrollados en los que esta técnica es ya una técnica normal a aproximadamente entre un cuatro y un seis por ciento de los niños que nacen nacen gracias a las técnicas de reproducción asistida

Voz 0313 15:23 hoy antes de venir aquí y he refrescado aquella fotografía del doce de julio de mil novecientos ochenta y cuatro no era hace con

Voz 0197 15:31 así treinta y cinco abre los brazos Feinberg

Voz 0313 15:34 Phil cuando cuando la mira si la miras alguna vez que te viene a la cabeza de aquellos orígenes de aquellos principal no sólo admira la

Voz 0197 15:40 otro sino que tengo contacto con con victoria y de hecho bueno es una persona muy importante para para todos los que hemos trabajado en reproducción asistida eso fue el inicio de todo y aquí empezó a la reproducción asistida en nuestro país en estos momentos trata de una metodología que se usa un montón de hospitales y clínicas privadas y que contribuya cállate bueno parejas dificultades puedan pueden llegar a Tenerife

Voz 0313 16:09 yo en aquellos comienzos aplaudía todo el mundo o había también voces digamos discordantes día protestón enseñó no pero las que no aplaudían

Voz 0197 16:19 que protestaban que siguen protestando por otras cosas que pueden estar al menos relacionadas a no nos impidieron trabajar con toda tranquilidad de hecho tuvimos una legislación muy pronto que nos marcó muy claramente cuál era el camino que teníamos que seguir Berrondo

Voz 1781 16:36 algo había que hacer improvisaciones

Voz 0197 16:38 es extrañas nunca de hecho tuvimos ningún problema a la hora de de de dedicarnos a lo que nos dedicamos y además lo que creo que fue muy buenos que supimos transmitir lo subimos contarle de hecho los medios de comunicación en aquel momento fueron absolutamente imprescindible

Voz 0313 16:58 este es hacemos las cosas por que no Strauss Kahn

Voz 0371 17:00 detrás misión lesionado ha soltado a vosotros y vosotros lo contaba esta todos los días

Voz 1781 17:05 es una pequeña anécdota que a veces la hemos comentado con análisis es que yo empecé a trabajar precisamente la radio ese día inmaduro entrevista me dijeron vete a entrevistar al adoptada Veiga que va a tener a la primera niña probeta le llamamos dentistas no queda ámbito Diana iba a decir evidentemente habiendo marcó fuisteis mi primera entrevistada estaba casi tan joven como ahora no pero sí identifica pero lo que decías antes no yo creo que fue un momento crítico porque toda esa idea de la ética tan no sé que yo creo que forma parte de la apertura de la transición es decir esto es la modernidad apoyaba suicida que encuentra aquellas soluciones que no tiene y que esa esa parte fundamental yo

Voz 0313 17:43 de la misma época en la que Carme Ruscalleda iba imprimir un giro importantísimo subida de verdad Exactamente treinta años atrás no

Voz 0371 17:50 a decidir cruzar la calle desde una tienda sintiendo la fuerza de los emprendedores oye poner remesa pública de incluso hacer un pacto un pacto con mi marido que South socio perfecto de jugarnos diez años lo funciona regresamos la atienda ahí tan felices

Voz 0313 18:05 Hacienda claro es que en este para el rover de Barcelona hay otra exposición aparte de la de los siete millones y medio de catalanes y el futuro de la que estamos hablando y seguiremos hablando de otra exposición

Voz 0371 18:14 por estos treinta años de Carme Ruscalleda

Voz 0313 18:16 en la cocina pero que no empezó en la cocina empezó en una tontería no exactamente supermercado eh en un momento dado por un cúmulo de casualidades sonó tanto de casualidades eso que se dice que en la vida hacer planes bastante inútil pues se encontró con el esa

Voz 0371 18:31 pero el restaurante que por cierto me han dicho pregunta al que porque lo dejó dicho es que no lo ha dejado pondría mi interlocutor en mi vida sólo ha cambiado que San Pablo está cerrado sí lo demás continúa todo abierto Se cierra pues por evidentemente a las convicciones más es Barcelona Tokio sea la convicción del kilometraje que llevas en tu vida tu sabes cuándo llegas a sesenta y cinco que no eres extraterrestre es de carne y hueso y que vendrá una bajada que hay dejen de hay que dejarlo en un punto álgido potente ha sido lo hemos hecho no con la idea de frenar o la idea de continuar eso las células madre no lo arreglan

Voz 0313 19:07 es decir la medicina la la medicina regenerativa

Voz 0371 19:10 que está avanzando a una velocidad de vértigo

Voz 0313 19:13 no eso no lo puedes es de

Voz 0197 19:15 eso es lo de los futuros de la medicina curar con células es decir fabricar células en el laboratorio que nos permitan reparar órganos en los cuales las propias células del paciente han dejado de funcionar todas las enfermedades degenerativas degeneración de la mácula en la cual estamos trabajando de generación cardíaca degeneración de las neuronas todo eso es es es el futuro pero para eso lo que hace falta es realmente que nuestros gobernantes entiendan que hay que dotar de recursos a la investigación sin investigación un país no avanza y si lo que hemos de hacer es esperar a que los otros vayan sacando resultados para luego tener que comprarse los eso no sirve

Voz 0313 20:01 Santiago tú lo tienes medido esto el retorno de la inversión en ciencia es que ese dato me gusta siempre remarcar

Voz 1869 20:07 Cervantes antes de eso yo yo como economista me quedo con la cifra que que hasta todos los ocho millones y medio de personas igual no nos hacemos idea de lo que es esto esto es la mitad de la población de Holanda la mitad de tribulaciones Holanda o sea que que no está mal

Voz 1781 20:23 no no para nada más que toda la de Cataluña

Voz 1869 20:28 sí sí

Voz 0313 20:28 sí que estamos aquí bastante bastante más bastante más Claver el retorno en ciencia

Voz 1869 20:34 claro yo aquí aquí hay dos dos mundos totalmente distintos uno es lo que se llama la investigación en ciencia pura que bueno no tienes una serie de de personas hombres y mujeres que son evidentemente unos pocos que es tanto asumían cerrase un laboratorio Ike avanza en la investigación sin saber a dónde iban a llegar igual no llegan a nada hasta dentro de veinte años y entonces calcular ese retorno es muy difícil luego hay otra investigación que es la investigación digamos dilucida es decir una una farmacéutica Novartis Glaxo Pfizer encarga a un equipo de investigadores que pueden estar desperdigados en veinte universidades que trabajen conjuntamente para invento eh avanzar en una molécula nueva de antibiótico entonces aquí sí que se puede medir aquí sí claramente Se se puede medir en ese tipo de investigaciones retornos elevadísimo por una razón muy simple porque si no no sería

Voz 0313 21:42 otra cosa es que las palabras nunca son inocentes cuando habla de gasto en lugar de inversión en tampoco ve tergiversar dedicado de de de eso que se hace no de esa de esa actuación

Voz 1869 21:53 otra cosa que apuntabas el tema de la firma de si los poderes públicos dan cuenta bueno es que claro es que hay poderes públicos y poderes públicos en Suecia prácticamente el treinta y cinco por ciento de la inversión que se hace es público privada entonces claro y en Suecia se está gastando del tres por ciento del piden en I más D en España contando la militar no llega al uno

Voz 1781 22:19 lo que es la que es lo más es la que más se lleva del PIB es la mitad sí

Voz 1869 22:24 además está falsificado el dato porque se mete como inversión si son mantenimientos y no en España está en mantillas en estoy mantener

Voz 0197 22:34 caso perdón recibieron y en cualquier caso lo que ha ocurrido en diversas situaciones cuando hay una crisis los países que han entendido que la ciencia es imprescindible para seguir avanzando mantienen sus presupuestos en Francia o incluso los aumentan mientras que los países que no lo han entendido hacen exactamente lo contó

Voz 0313 22:54 tú crees que nos gustan los artesanos no lo hemos

Voz 0197 22:56 no no no no hemos encendido para nada y por lo tanto esto es de era

Voz 1781 23:01 más que compartimos en los centros de investigación tanto de deseos como les de salud global es que estamos formando doctores muchos doctores que sabemos que se iban a ir a Alemania a Inglaterra a Francia cuánto nos ha costado cada uno de ellos

Voz 0313 23:14 en dinero público pero que sepan no por ganas de formar uno nuevo en el metro cerrar porque no queda otro remedio o también sí también puede ir entonces pueden retornar y todo eso pero

Voz 1781 23:23 en cualquier caso mientras no haya inversión esta gente tiene muy difícil la progresía

Voz 0371 23:27 con volver

Voz 1781 23:29 en ese sentido estamos perdiendo un capital que eso también cuenta en la desinversión

Voz 0313 23:34 es claro eso pasa en la gastronomía también Garma aquí aquí formamos no lo sé pregunto desde la pura ignorancia aquí formamos talento que luego se va o aquí

Voz 0371 23:42 la gastronomía sí que se dedica mucha inversión de forma autónoma hay privada de de cada casa que después se comparte o incluso la propia industria alimentaria genera novedades que llegan después también a la gastronomía lo que sí que se está trabajando desde desde pie de calle es que nos dirigimos hacia una alimentación de cuarta y quinta gama ineficaz eso significa pues que cada vez consumimos más un producto limpio para cocinar o ya cocinado vamos a sea esta dirección por lo tanto debemos hacer todos un frente a eliminar comida basura comida basura significa que hay un cliente basura si informamos a la sociedad protestara por algo que no está bien ganaremos todos si el concepto cocina mediterránea tan saludable lo traducimos de forma fáciles comida la buena por lo tanto no estamos hablando de poesías lo tenemos tenemos la producción de Umar de una huerta de una montaña exijamos que ya desde un centro directo como es el restaurante o una un hogar o una oficina realmente elaborado extra sea buena

Voz 0313 24:48 es otra inversión porque mejora el entorno John mejor barrio mejor cocina menos comida basura menos enfermedades información sanidad formación

Voz 0371 24:56 eh de la sociedad la sociedad anda un poco perdida hay un concepto moderno que nos desorienta de esa comida que nos corresponde retomarlo aquí tengo que intervenir porque si no

Voz 0313 25:06 el lunes pasado no sé si algún oyente lo recuerda tuvimos en Todo por la radio Dani García que por cierto acaba de colgar los con sus tres estrellas Michelin acaba de abogado pero luego hablaremos de eso planteamos una historia en Reino Unido una que ser artesana ha anunciado esto va en serio que van a elaborar queso a partir de las bacterias de los dedos de David Beckham torció dentro de empresa llamado que eso se lo dije a Dani y casi se echó a llorar bueno eso es un esnobismo millonario por favor meterle

Voz 1869 25:41 es permitir un inciso por aún si un incierto el Reino Unido hay un museo en el cual una obra de arte es un vídeo de veinte minutos sede vi vi Beckham durmiendo

Voz 0313 25:54 roncando sin ronca eso no lo sé no he visto lo he visto logra in no debe ser barata e empieza antes de del

Voz 11 26:02 perdona pero muy

Voz 1781 26:09 hay hay una cosa así cuando decías tocar no que es que nos tenemos que aplicar para especialmente para este concepto de la ciencia de la innovación no conozco ningún estrellado el nombres no muy afortunados nombró pero está bien un estreno estrellado Michelín que no tenga la innovación como componente básica para seguir avanzando

Voz 0371 26:25 el señor naturalmente naturalmente porque esto no

Voz 1781 26:28 no entiende nuestros políticos aunque no entendemos que es es altamente

Voz 0371 26:31 yo creo que a los políticos les hemos solucionado la apostaban más amable del mundo porque cuando viajamos todos buscamos saber cuál es la rareza de cultura o de ese lugar realmente hemos creado una postal atractiva si es verdad eso es así la innovación sin perder el abrigo la tradición es la tradición la cultura propia Nos hace originales nos hace realmente atractivos al mundo pero hay que innovar la todos sabemos es que no podemos comer como nuestro bisabuelo sin frescor pero no en cantidad espeso ni en grasa sí dejando el segundito porque está

Voz 0313 27:03 hemos aquí en el Palau Robert he dicho hace un ratito al abrir la ventana y aquí se puede ver hasta mañana una exposición que luego girará por otras ciudades de Cataluña que es Cataluña siete coma cinco millones de futuros y ese concepto esa mirada que trata cien yo creo que lo consigue pero es mi opinión que trata de superar el discurso del bucle en el que estamos metidos desde hace tanto tiempo bueno proyecta otras serie de de realidades pisa a otros territorios trata de bueno para eso sirve analizar el pasado para intentar entender el presente proyectar el futuro y que que se puede ver que se puede tocar incluso en esa exposición que es muy interactiva pues Crisol Tuá a dar una vuelta y el resultado es este

Voz 0371 27:41 no

Voz 12 27:44 la exposición comienza con tanto nacimiento

Voz 13 27:46 los quinto REM es el comisario de la muestra que hay un contador

Voz 5 27:50 veintinueve nacimientos desde las nueve de la mañana

Voz 13 27:53 íbamos a llegar a ciento ochenta los nombres más comunes el año pasado Giulia y Marc estamos en la sala de cifras ciento ochenta nacimientos diarios pero también datos de educación empleo juvenil y retos como la brecha salarial entre hombres y mujeres que es del catorce por ciento La simbolizan con un aval

Voz 5 28:09 lo que indica cómo el peso el cuarenta por ciento de los hombres graduados pesan más cobrar más dinero que el sesenta por ciento de las mujeres que tienen que tienen carrera universitaria

Voz 13 28:22 el Hospital de Bellvitge ha implantado su primer corazón artificial total en el apartado de salud se destaca el alto número de donantes de órganos el doble que la media europea y un estudio curioso sobre la mejora de la calidad de vida alguien nacido en dos mil diez estará enfermo de media cuatro años de su vida los últimos datos de dos mil quince dicen que los nacidos ese año estarán enfermos de media sólo seis meses en economía se destaca la capacidad exportadora y señala que cuatro de cada diez vinos hechos en Cataluña son de agricultura ecológica Antoni Castellà secretario de la Denominación de origen Cataluña dice que venden

Voz 14 28:57 especialmente el mercado alemán muy importante para los vinos catalanes pero lo cierto es que el mercado nacional también cada vez apuesta expone productos ecológicos

Voz 13 29:08 otro ejemplo sostenibles una empresa de vasos y platos de un solo uso hechos con materiales biodegradables Joan Ramón Espinosa de Skype y paro

Voz 0104 29:16 estando en la medida de lo posible todo lo que hasta ahora se está utilizando en plástico convencional

Voz 13 29:23 para poner en contexto la situación económica le preguntamos Albert Castellanos secretario general de Economía de la Generalitat

Voz 15 29:30 continuamos creciendo a tasas muy superiores muy superiores a las de la zona euro continúan aumentando las exportaciones por lo tanto concediéndole comunicarme con economía

Voz 13 29:43 muy abierta competir dijo entre las asignaturas pendientes señala el reto de la digitalización y el crecimiento de la desigual

Voz 15 29:49 la evolución del mercado laboral en parte determinará si somos capaces de hacer frente a esta desigualdad creciente que afecta no sólo a Cataluña sino conjunta conjunto de economías opción

Voz 13 30:00 una preocupación que también subraya Carlos del Barrio secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras

Voz 0104 30:06 es el reto fundamental que juega la digitalización de la economía que ponga en el centro a las personas que no generan desigualdades sociales que no generen desempleo

Voz 13 30:14 volvemos la exposición donde una máquina del tiempo digna de una serie de ciencia ficción nos lleva a recordar algunas empresas emblemáticas

Voz 16 30:28 aparecen Chupa Chups a Colacao el con desayuno y merienda

Voz 13 30:33 también Danone Gallina Blanca o la aparición del seiscientos en los años sesenta

Voz 0371 30:38 ah

Voz 17 30:39 su una el último apartado invita

Voz 13 30:42 a los visitantes a dejar por escrito cómo creen que será el futuro

Voz 5 30:45 Maricarmen y en cincuenta y un años de Sabadell pone que en dos mil veinticinco se teme los nueve millones de catalanes que viviremos en burbujas que al programa de televisión que se va haciendo es el saber ganar

Voz 1 31:03 programa presentado por Jordi Hurtado

Voz 13 31:07 en seis años recibirán un Mel recordando sus previsiones para ver si se han cumplido o no sus profecías y por cierto a Jordi Hurtado que le parecerá

Voz 18 31:17 gracias a todos los que en esta exposición han pensado que el programa que se va a mantener dentro de seis años va a ser este

Voz 1781 31:25 un abrazo enorme un beso a todos los que hacéis

Voz 0313 31:28 entre las de Jordi de cara el final de la tercera fase de la crisis y bueno Jordi Hurtado sí pero Saber y ganar parece que ahora todo parece que sí venga luego el seguir moda Alter Arte

Voz 24 33:13 Lorenzo Garzo creía que era su deber como republicano luchar para defender los valores de la República Fernando quiso invitarle de ahí que sin consultarse lo se hubiera unido a Eulogio a otros amigos qué espontáneamente habían decidido echar una mano a los milicianos que luchaban para parar el avance hacia Madrid de las tropas nacionales

Voz 4 33:36 sólo recordaba el caos y la confusión

Voz 24 33:40 aquella fue la primera vez que tuvo un arma en la mano pero el enemigo no más cerca de manera que no sabía si los disparos se perdían los blancos

Voz 0371 33:52 cuando su padre se enteró

Voz 24 33:54 de convino y le negó el permiso para volver al frente diciéndole

Voz 25 33:58 Fernando tú no matarás

Voz 0313 34:01 y como insistió

Voz 24 34:02 entonces su padre muy serio y señalando Le con el dedo

Voz 25 34:06 le volvió a repetir no

Voz 24 34:08 para su hijo tú no matarás porque ningún nombre vuelve a ser el mismo

Voz 4 34:15 después de haber quitado la vida a otro

Voz 1 34:19 no matarás Julia Navarro dos mil dieciocho

Voz 23 34:27 podéis en Marbella Ismail minada que de madrugada vi vi Last sinuoso Gatopardo si asume

Voz 1 34:37 confusa

Voz 28 36:01 esperanza sino cuando ha sonriendo a la caza coquetos puedan de Rocha el toque Tessa

Voz 29 36:19 no

Voz 30 36:32 mira por eso que unir eh

Voz 0313 36:58 los cuatro y treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias ya que seguimos asomados a la ventana hoy compartimos estado primero ahora con Carme Ruscalleda con Anabel Santiago Niño Becerra con Rafael Vila San Juan ya Santiago que es nuestro economista de cabecera creo que le va a interesar mucho nuestra polémica de hoy la que plantea como cada tarde Isaías Lafuente Isaías buenas ventas hola buenas tardes Francine Olga allá vamos

Voz 0827 37:20 pues vamos allá bueno es el último barómetro del CIS pero la cara B del barómetro del CIS porque aparte de la intención de voto nos muestra un auténtico clamor popular por un derecho básico en un Estado que se autodenomina del bienestar que es la vivienda una inmensa mayoría de españoles declara su aspiración a tener una casa en propiedad pero admiten que no

Voz 13 37:39 quedan porque no tienen ingresos suficientes para acción

Voz 0827 37:42 a ver a un mercado disparado resulta que acaban en la ratonera de otro mercado igualmente desbocado así que manifiestan su hartazgo ir reclaman mayoritariamente nueve de cada diez españoles la intervención pública en este mercado de la vivienda concretan cuatro de cada diez españoles creen que el Gobierno debería limitar el precio de los alquileres como lo están probando hacer ciudades como Berlín París y reclaman la creación de un parque público de viviendas para alquiler y uno de cada tres Además cree que incluso sería necesario expropiar

Voz 1869 38:13 suelo para conseguir estos fines

Voz 0827 38:16 la verdad es que los datos no admiten mucha discusión de tal manera que cuando acaben los políticos sus discusiones sobre la cocina del CIS esperamos que comiencen a preocuparse definitivamente por la otra cocina bueno por la vivienda en general de los ciudadanos que los eligieron

Voz 0313 38:34 Javier Ruiz jefe de Economía de las buenas tardes qué tal buenas tardes Javier hay alguna pista hay algún indicio de que el Gobierno esté pensando meter mano en esto

Voz 33 38:42 de momento estamos pendientes de que se elabore un índice de precios de alquiler IMI siquiera eso sea hecho Se dijo vamos a tomarlo con calma pues están cumpliendo la promesa desde Noruega hasta el mes de noviembre aproximadamente no va a estar hecho el índice de precios del alquiler de toda España y mientras tanto lo que decía Isaías hoy un puñetazo en la mesa estadístico porque es que en fin muy poco habitual que en el CIS haya un noventa coma dos por cien noventa coma dos por ciento de consenso diciendo son necesarias políticas públicas entorno a la vivienda noventa coma dos

Voz 0313 39:21 me gustaría que comentaras Javier con Santiago le pregunto a él lo de intervenir el alquiler proyectos ideas experimentos como el de Berlín como el de París saltito parecen bien mal regular depende qué hacemos con eso Santiago

Voz 1869 39:33 vamos a ver yo entiendo que aquí este debate tiene que plantearse a dos niveles en primer lugar yo entiendo que pienso que comparar directamente para una Madrid con Berlín es imposible no se puede hacer si de entrada en España el trece por ciento de trece y pico por ciento de las personas prefieren al alquiler en Alemania prácticamente el cincuenta por ciento cuarenta y tres por ciento de las personas vienen al de alquiler en Alemania están trabajando con índices desde hace años y aquí no aquí como ha dicho Javier por cierto Javier buenas tardes buenas tardes que no la alegría no

Voz 33 40:11 esta escucharte claro claro

Voz 1869 40:13 de aquí aquí como hecho Javier es estamos pensando en un índice en tercer lugar el mercado de los caseros o una forma en España está atomizado en Alemania prácticamente la mitad de los de las riendas en alquiler están controladas por por un número muy reducido es decir no es comparable la situación de Alemania y la de la de

Voz 0827 40:36 pero Santiago qué fue antes el huevo o la gallina es decir en Alemania hay más alquiler precisamente porque el mercado funciona mejor que aquí

Voz 0313 40:45 eh

Voz 1869 40:46 bueno yo evidentemente sí pero yo yo creo un Javier igual no se no no no sé qué opinarán pero yo creo que el español tiene una cosa el Espanyol medio e una cosa que yo llamo el mal de piedra por razones culturales el español tiene sentirse propietario y si tú sabes que para muchos españoles perdón una forma de convertir su ahorros invirtiendo en vivienda entonces claro esto en Alemania no se ha dado precisamente por claro tú tú tú tienes razón porque el mercado alemán funcionaba muy bien esta necesidad no sea no se ha producido además penal en Berlín concretamente pasó otro fenómeno cuando se produjo la reunificación todo el parque de vivienda de la del Berlín oriental claro era estatal y entonces ahí interviene el Gobierno de la alemana accidental esa vivienda no fue asequible a precios muy reducidos

Voz 33 41:43 a los propietarios que yo si si si queréis que hagamos un poquito de historia porque esto es verdad que cada ciudad es mundo pero es verdad que las políticas de intervención de precio de alquiler han tendido se ha como mínimo estabilizar el precio del alquiler han tenido un efecto contraproducente y es que cierta gente que decide pues bueno yo no saco mi vivienda al alquiler pero dicho esto hay dos palancas para mover ese mecanismo o ese mercado el primeros controlar los precios esto es lo que hoy se está diciendo en el cine y el segundo es vivienda social es colocar vivienda social todo esto nace en bien ya en Viena que en la época en la que ganan los socialdemócratas después de la Primera Guerra Mundial estamos hablando de esa antigüedad y allí se establece primero un control de precios y segundo una vivienda social para eh bueno pues literalmente el proletariado en aquel momento y fruto de esas dos con de esas dos variables mucha vivienda social y control de precios Viana se ha convertido en un sitio en el que el siete coma cuatro por ciento de las viviendas están actuando en el mercado pero todo lo demás está bastante claro

Voz 1869 42:47 lado Berlín siguió el ejemplo del año dos

Voz 33 42:49 mil quince París en el año dos mil catorce y todos los sitios donde se han aplicado esos frenos parecen haber funcionado así que da igual si primero fue una cosa o luego la otra lo cierto es que cuando se aplica el freno eso separa esos calentón es de mercados

Voz 1869 43:06 paran

Voz 0827 43:07 yo creo que basado Javier es lo contrario es decir hace treinta años mucha gente accedió a la compra de vivienda no tanto por el mal de piedra del accede del que hablaba Santiago Niño sino sencillamente porque me pagaron

Voz 33 43:18 alquiler han ochenta mil pesetas y pagar una hipoteca

Voz 0827 43:20 eran noventa mil Icex para qué voy a tirar ochenta mil Si con noventa mil me compro la propiedad ahora el problema es que no se puede hacerlo segundo que es comprar una vivienda y encima han subido se han disparado los alquileres con lo cual hay mucha gente que es que tiene dificultad para acceder sencillamente a tener una vivienda digna

Voz 0313 43:37 las bonos no sólo no sólo no sólo dificultad Javier Silva antes Santiago le preguntaba yo por el respeto en una economía decía brilla por su ausencia mira estamos en Barcelona un dato que no acaban de pasar ahora mismo eh un diez por ciento de catalanes setecientos ochenta mil enseguida ese dice el año pasado dejaron de comprar medicamentos y seguir tratamientos por no tener dinero y el elevado coste de la vivienda condenó a casi un millón a que estén viviendo en situación de pobreza severa estos un informe presentado hoy de la Fundación Foessa que ha presentado el el arzobispo de Barcelona además Cáritas nos da un retrato preciso hoy Fini tremendo de de esto que esté los efectos de esto que estábamos hablando claro

Voz 33 44:17 yo yo digo iba decirte solamente Halen según la espera

Voz 0313 44:20 navega que la veo con cara de inquietud respondo claro es que ya responsable del departamento de reproducción asistida del Instituto Dexeus tiene una reunión a las cinco Ana muchísimas gracias muchísimas gracias gracias

Voz 33 44:40 cada Javier te iba a decir que que tenemos los informativos los periodistas sobre todos los políticos un enorme Inter es en quién se sienta parece que en segunda fila está el que se hace cuando es al quizá debiera ser lo importante yo creo que los datos del CIS de hoy dicen que dos cosas hay que hacer y que dos cosas reclama la ciudadanía y con qué grado de consenso primero se dice política delimitación de precios cuarenta y uno coma ocho por ciento de apoyo segundo socializar el suelo para que no se encarezca el precio de las viviendas treinta y uno por ciento en castellano la gente está dispuesta a expropiar suelo si el calentón de la burbuja sigue siendo de este calibre esto es lo que se está pidiendo luego oiga articule sea o no pero lo que se está pidiendo está muy claro eh pero como en todo yo creo

Voz 1781 45:24 daría también a Santiago y a Javier no el el el hecho y la pregunta está bien formulada es decir yo es que a mí me preguntan que el precio de alquiler hay que hay que controlar yo dije segurísimo que sí lógicamente ahora viví uno por eso digo si te preguntes también formulada por teclado mucha gente las redes dais compró una vivienda que alquila porque él se ha ido a otra vivienda con otras necesidades con el dinero que sube de un alquiler está pagando la subida del otro nuevos y no se reduce el precio de compra o de venta es imposible reducir el precio de alquiler si está bien formulada unos también fue habitual

Voz 1869 45:57 a ver si hay una cosa que que yo creo que hay que situar al inicio de este debate es que para bien no para mal estamos en un sistema capitalista dijo para bien para mal no no entro a valorarlo E entonces entonces claro el capitalismo nos dice que el precio lo fija el mercado en intervenía en ese mercado y la historia no tiene ejemplos de esto puede llegar a tener consecuencias no deseadas

Voz 0313 46:27 por ejemplo bueno pues por ejemplo que la

Voz 1869 46:30 acertaba en vertical entonces claro no hay otro elemento que aquí de momento no se ha hablado que son las viviendas vacías que ya que hay el el el Gobierno de Euskadi por ejemplo tiene un proyecto ya acabado para grabar con hasta veinte euros por metro cuadrado y año como máximo dependerá de los ayuntamientos las viviendas que están vacías y claro el Gobierno de Euskadi este proyecto es lo va a sacar está a punto sacarlo ni la pregunta es todos los gobiernos autonómicos estarían dispuestos a sacar ese impuesto claro es en qué consecuencias va a tener este este este impuesto

Voz 0313 47:09 pero te parece bien este impuesto

Voz 1869 47:13 a ver si decir a mí está aquí aquí está aquí está aquí está en el mes lo que dice lo que dice el mercado es que siempre se llegará a un precio de equilibrio de un sitio no no parece una cosa que que tiene muchas gracias

Voz 0827 47:30 eso ahora mismo en Santiago con la vivienda no es es que claro nosotros vivíamos también hace treinta años en el mismo sistema capitalista pero la gente podía acceder a comprarse una vivienda y ahora nosotros vivimos en un sistema capitalista en donde por ejemplo

Voz 33 47:42 la salud o la sanidad puede estar

Voz 0827 47:45 privatizada pero también tenemos un servicio público que permite que haya gente que enfermedades que no se podría pagar no entonces yo creo que el Estado también en algún momento para un derecho básico como es vivir como es tener cuatro paredes en donde vivir dignamente y que su familia pueda crecer dignamente pues yo creo que un Estado tendría que tener alguna posibilidad de intervenir sobre sí

Voz 0313 48:06 pero pero a ver la la la pregunta de Hamen segundito perdona Whatsapp Instagram Facebook están fallando todo el mundo porque hay cosas pues está fallando a los tres a la vez

Voz 11 48:21 no no no es a través el capital

Voz 0313 48:27 estoy que puede ser la primera mal los tres de golpe no sé no sé si pensamos mal sí sí sí sí sí sí nos encanta pensar mal pues claro si pensamos mal esto suelen vencieron claramente Forlán

Voz 1869 48:37 con motivo bueno volviendo volviendo a la a la vivienda la la gran pregunta la gran pregunta es si hay oferta suficiente para la demanda existente de vivienda Ésta es la gran pregunta oferta oferta su oferta existente

Voz 0313 48:56 en una de alguna forma o vacía o no

Voz 1869 49:00 esta es la pregunta si la respuesta es que sí se va a llegar a un precio de equilibrio y las respuestas que no evidentemente habrá que intervenir de alguna forma te deja

Voz 33 49:10 me déjame que Francino que quién iba a decir a mí Santiago quién te iba a decir a ti que Santiago Niño Becerra iba a estar más en lo liberal que yo que iba a ser el cabecilla

Voz 5 49:20 bueno yo el intervencionista pero venga eh

Voz 34 49:22 proceso has obliga a esto eh Javier esto esto no es ser liberada no no no no

Voz 1869 49:29 es que no no es que yo lo que estoy convencido que el precio el precio de la vivienda de venta aquí no entro porque esto depende de muchas cosas pero yo estoy convencido que el precio de alquiler va a bajar

Voz 33 49:39 es decir yo iba iba a decir exactamente eso iba decir tenemos dos problemas en el precio del alquiler para quienes sigan esto primero tenemos eh que unos fondos de inversión que están tomando lo que se llama eh posición de mercado control de mercado obtienen control de precio y cuando tú tienes un fondo como Blackstone que decide subir el precio del alquiler en todos sus inmuebles el precio del alquiler se mueve en la ciudad en la que Blackstone lo decide estaba citando Santiago el Niño Becerra en sanción en en Berlín Deutsche ponen que es la gran inmobiliaria allí el siete por ciento de las viviendas son de toda la ciudad de ese fondo el día que ese fondo decide subir un quince por ciento el alquiler poco de hacer la ciudad porque un quince por ciento sube el alquiler en toda la ciudad hay un efecto arrastre con lo cual tenemos un primer problema que son los fondos de inversión y tenemos un segundo problema y el segundo problemas en el si es que ya no compites con los inquilinos de tu ciudad es que estás compitiendo con lo más caro de lo más caro del turista de Berlín del turista de Londres del turista de entonces cuando el las reglas del juego cambiar la regulación ha de cambiar y esto es lo que me lleva a mí a estar insisto un poco más keynesiano que Santiago

Voz 0313 50:49 bueno al principio a ver si alguien lee bien lo que dice lo que dice este este último CIS Javier un abrazo

Voz 34 50:54 muy grande un abrazo profesor un abrazo muy fuerte hasta luego hasta luego hasta ahora

Voz 4 51:17 ahora

Voz 0313 51:32 yo es que no quiero cerrar esta primero de la ven Dana ya que tenemos a Carme Ruscalleda con nosotros estamos mirando al futuro insisto en que para proyectar el futuro está bien entender el pasado ya veces la experiencia la vivencia de una persona en concreta puede servir no sé si de referente pero bueno de pista para cosas que que hay que hacer no antes hemos comenta de pasada que hace treinta años Carme Ruscalleda que quería ser artista por cierto que quería ser artista no

Voz 0371 51:56 exactamente lo que pasa es mira

Voz 0313 51:59 vídeo de la esposa debía ser artista pero pero