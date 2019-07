La Ventana (03/07/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1454 00:00 con las cinco las cuatro en Canarias tenemos ya un primer balance oficial de incendios en lo poco que llevamos de verano en cinco días han ardido once mil hectáreas Javier Gregori buenas tardes buenas tardes Esther todavía más datos no

Voz 0882 00:16 atisbos en los cinco primeros meses de este año se han multiplicado también por dos el número de incendios en los que ha intervenido la Guardia Civil son ya mil noventa según explica en un comunicado además por esta misma razón se ha disparado también el número de personas detenidas o investigadas por delitos de incendio forestal por qué han pasado de noventa y cinco entre enero y mayo del año pasado a cientos treinta y ocho en el mismo periodo de este ejercicio es decir un aumento del noventa por ciento

Voz 1454 00:41 cincuenta y tres mil empleos en junio se han perdido en el sector de la educación la cifra más alta desde que empezó la crisis en el año dos mil ocho el sindicato CSIF ha pedido a la seguridad social y a las CCAA que analicen el dato y clarifiquen sus están produciendo irregularidades en los despidos de los profesores interinos Adela Molina CSIF pide transparencia ya que esos cincuenta y tres mil empleos perdidos en junio incluyen los de centros públicos privados academias universidades sin especificar eso impide saber si se están produciendo irregularidades en los despidos dedo

Voz 0011 01:10 agentes interinos tras la sentencia del Supremo que obliga a mantener los contratados en verano se han trabajado todo el curso el sindicato de dice que han detectado trampas para esquivar esa sentencia haciendo contratos más cortos Mario Gutiérrez tres educación

Voz 2 01:24 nosotros ya tenemos y los tribunales por ejemplo a la Junta de Comunidades de Extremadura que no contrata a los interinos a fecha uno de septiembre

Voz 3 01:32 además el adelanto de la convocatoria de septiembre

Voz 0011 01:35 Julio que ya aplican trece de las diecisiete comunidades puede también influir en el volumen de despidos ya que muchos profesores ya academias ya no trabajan durante el verano para preparar los exámenes han quedado sus

Voz 1454 01:45 vendida la búsqueda del montañero vasco Perdido en el Pirineo francés desde el pasado fin de semana desde el sábado Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa buenas tardes

Voz 0867 01:52 hola buenas tardes y los servicios de rescate han peinado esta mañana en la zona por última vez pero sin resultados Mathieu Petit del servicio de rescate ganó

Voz 0867 02:10 Rafael castaños fue visto como decías la última vez este sábado en la zona de Cotec sus vecinos de Santurtzi han convocado esta tarde una concentración para pedir que no se suspendan las labores de rescate íbamos con los deportes Toni López buenas tardes es dar muy

Voz 5 02:22 lo acaba de hacer oficial Rodrigo Hernández ya es jugador del Manchester City representar tan representantes del club y el jugador han abonado los setenta millones de euros de la cláusula para salir del Atlético de Madrid Wimbledon con cuatro españoles oye en liza acaba de clasificarse Bautista por el abandono de de Arsys está jugando Verdasco contra en un perdiendo dos sets a cero ya que a empezar el tercero apunta empezar también el tercer set en el Jan Chano uno Feliciano López uno Marcel Granollers ha empezado el partido contra el francés un y por último a las seis y media de reunión entre Liga y Federación en el que se debería firmar el convenio que da vía libre al sorteo que se celebra mañana en Las Rozas a esta hora aún no hay acuerdo de hecho ni te unión

Voz 1454 03:01 en hacerse de cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:06 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:08 veinte dotaciones de bomberos trabajan en este momento para tratar de extinguir un incendio declarado en el término municipal de Nava la fuente situado en la Sierra Norte de Madrid ampliamos con Alfonso Ojea

Voz 0089 03:18 esta vez las llamas se han desatado en efecto en la comarca de la Sierra Norte dentro de ese término municipal de Nava la fuente pero muy alejado en todo caso de núcleos habitados por ahora el siniestro se está concentrando en áreas de monte bajo y de matorral sin afectar a zonas boscosas de cualquier modo el Centro de Emergencias uno uno dos ha proyectado allí toda su fuerza de extinción como señala su portavoz Javier Chivite

Voz 7 03:41 son veinte medios como decimos doce terrestres y ocho aéreos esos ocho hacernos hay cuatro del Ministerio dos helicópteros y dos hidroaviones el resto son dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid la primera

Voz 0089 03:55 llamada ser recibía en el uno uno dos sobre las tres de esta tarde desde ese momento se ha activado el Infoca Plan Regional contra incendios de la Comunidad de Madrid

Voz 1454 04:04 la ministra de transición ecológica Teresa Ribera ha reprochado al Ayuntamiento de Madrid que revierta Madrid central Rivera recuerda la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea Si España no cumple con los límites de contaminación

Voz 8 04:15 ha salido ha tenido un eco en la prensa internacional muy grande nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europeas sino en todas partes del mundo de recuperar esos espacios de bajas emisiones de o de emisiones cero eh y evidentemente pues la Comisión considera que esto es una provocación

Voz 0230 04:36 el Consistorio insiste en que la contaminación

aumentado en diecinueve de las veinticuatro estaciones mediadoras desde la puesta en marcha de Madrid central Ecologistas en Acción lo niega la organización asegura en el que en el segundo trimestre de dos mil diecinueve en el que estaba activo Madrid central se han registrado los niveles más bajos de dióxido de nitrógeno desde que se tienen registros tenemos treinta y tres grados en el centro de Madrid

Voz 10 08:42 la el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gana el bote de veinte millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más echada con Joker

Especialistas secundarios buenas tardes

Voz 22 10:53 ahí la Blanco Javier Coronas no mejora dieron algo no os vendada llevábamos eh

Voz 24 11:03 vamos con uno de los sonidos del día que está en Wimbledon el torneo de tenis

Voz 0230 11:09 el tenis es un deporte que se caracteriza por gritar cuando golpeadas la bola con la raqueta Soledad hasta la bola con la raqueta sin hacer o te eliminan poco a poco se ha ido introduciendo en el tenis la variedad en el grito antiguamente todo eran bus pero la vida es evolución y hoy tenemos el grito de la tenista rusa Margarita Gaspar Jean que ha introducido la modalidad del grito con carrerilla escucharán que hace un grito un prescrito es un grito en ARCO lo hace el perito con la luego hace algo parecido a una hija y el grito es la el grito en sí mismo es la ahí es

Voz 24 11:47 a grito Henar como es muy bonito como es común a Interior Sharma es muy difícil jugar

Voz 0230 11:56 sí vamos a escucharlo con atención son veinte segundos jugando a tenis con este grito es muy constante es la innovación en el tenis el grito con carrerilla de Margarita Gaspar es sexo porque la la ahí si os fijáis la ahí coincide con el raquetas es el impulso vamos a intentar hacerlo nosotros uy

Voz 1623 12:35 pues intentar hacerlo vamos a intentar pelotear un poco eh tres que poner tensión en la A luego este realismo absorbido el dicho natural pues es el realismo hacia dentro es como es como es como es como un reloj alicaído vamos vamos vamos yo a eh

Voz 0230 13:08 ahora tres dos uno

Voz 11 13:13 eh

Voz 25 13:15 también ha

Voz 23 13:28 si queréis Cadena SER gays algún caballo os vais a dar cuenta

Voz 0230 13:33 cree que esta tenista tiene su propio lenguaje podríamos decir que tiene su propio código tiene su propio idioma hablan tenía estés el idioma del tenis ejemplos preguntaré es como se dice en tenis tés Se acabó el moño vais a escuchar cómo lo dice prestar atención porque ese dicen tres golpes

Voz 26 14:01 es el último cadáver ha

Voz 1623 14:06 otro que estaba parado y Leo Messi eliminada

Voz 0230 14:09 argentino de la Copa América por Brasil Messi se quejó de la árbitro diciendo que en las jugadas dudosas favorecía Brasil Messi introduce el concepto de penal pelo todo

Voz 24 14:19 en esta Copa América dice han señalado faltas

Voz 0230 14:21 aluda a manos Boluda penales pelo tu dos Iker el partido de ayer no quisieron ir a revisar penaltis claros a favor de Argentina es muy bonito el concepto del penal pelo todo

Voz 0788 14:34 no se cansaron de cobró de mano o luz

Voz 27 14:36 la fue lo penal expresó tú

Voz 28 14:39 bueno la verdad

Voz 24 14:40 el penal pelo tu de Fuller es mucho más bonito que que el que el penalti

Voz 0230 14:44 la vida que sensación llegar a casa es decir perdimos me pitaron un penalti pelotazo perdona

Voz 29 14:53 Guti nos venga

Voz 30 15:00 venga empezamos el repaso diario Twitter empezamos con un tuit de pan y de Boss que está lleno de vigencia sobre sobre los peligros de moderna

Voz 11 15:07 ir por la calle disfrutando del silencio inquieta atropelló un coche eléctrico

Voz 30 15:13 uno de los mejores ejemplos de civilización nos lo da aquel

Voz 11 15:17 vosotros también mantener la tapa inicial del pan Bimbo hasta que llega a la etapa final sus bárbaros y civilizada

Voz 30 15:25 en sólo tres días gordo cincuentón tuiteo una fábula que me parece conmovedora

Voz 11 15:29 cada vez que veo una tabla de planchar me da mucha pena porque pienso que es una tabla de surf que ha renunciado sus sueños por un trabajo de verdad igual que su subida

Voz 30 15:42 puesta de esto la gitana muy bonita

Voz 11 15:44 digo a mi madre que buenas están las almendras a día siguiente compra cinco toneladas de almendras compra todas las a quiere que haya de cotización en Bolsa sobre las almendras si hace falta atacase disfrace de almendra para hacerme feliz seguro que suena

Voz 30 15:59 acabamos las tutorías con una conversación de pareja de pareja de dos Cari

Voz 11 16:04 dime amor sabes así está dominado en los peores momentos porque creo que me da mala suerte

Voz 28 16:24 guiado que aboga podré llegar aquí a dos bomba

Voz 24 16:36 el resultado de la negociación entre los líderes europeos ha decepcionado a los socialdemócratas pero a nosotros nos ha favorecido muchísimo porque se confirma la propuesta de la ex ministra alemana de Defensa Úrsula Vanderlei quédense con este nombre Vanderlei oyen que tiene una canción clarísima en tres dos uno Nos vamos a dar aunque no tenga ningún interés estar diciendo día tras día la nueva presidenta de la Comisión Europea

Voz 32 17:21 o sea la nada

Voz 22 17:27 bueno aquí la presidente

Voz 24 17:29 la presidenta el Banco Central Europeo será la francesa Christine Lagarde como gol algo que me hagan caja podría petición

Voz 0230 17:44 pero podríamos hacerlo así lado nada

Voz 33 17:50 nada nada

Voz 0230 17:51 era solo sólo manteniendo un poco la la hace nos concentramos sale lo decimos con naturalidad la nueva presidenta del Banco Central Europeo

Voz 24 18:10 yo pero funciona igual que otro condenó el fin de Navy lo positivo la alemana se queda la Comisión europea la francesa el Banco Central

Voz 0230 18:19 el español Pepe Borrell ya tocado la política exterior que está bien está bien pero se da la circunstancia de que la Unión Europea no tiene política exterior común las cosas como son te dan un cargo que chulo mola Molinari

Voz 1722 18:32 pero te dan un cargo de algo que no existe en todo caso es una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado en digamos en la arquitectura los principales puestos institucionales de la Unión Europea

Voz 0230 18:45 estaba contento Pedro Sánchez porque un político del sur de Europa vuelve a tener un cargo importante después de mucho tiempo pero atentos a lo que contaba nuestra compañera Griselda Pastor esta mañana esta tan satisfecho Pedro Sánchez

Voz 3 18:57 Salvi dado que sustituye a una mujer italiana

Voz 24 19:00 Ángel Torres sustituye una italiana que también es un poco es un poco del sur de Europa

Voz 22 19:09 por Reyes

Voz 0230 19:11 ha sido muy prudente en su primera entrevista tras ser propuesta como ser propuesto como responsable de la política exterior tan prudente que en Hoy por hoy eh Aimar Bretos le ha preguntado va a haber guerra en Irán directamente como hay que hacer ya ha respondido lo puedo hablar como representante de la política exterior europea entonces dice bueno pues lo pregunto como ministro de Exteriores en funciones Iborra haya respondido espero que no

Voz 24 19:35 se trata de una respuesta que de haberla dado como representante de la diplomacia europea tampoco me hubiera comprometido en exceso

Voz 0867 19:46 Díaz real de un conflicto bélico mire como jefe de la diplomacia europea como usted amablemente me llama No hablaré hasta que decía

Voz 35 19:55 tras el pregunto de momento como ministro español de Asuntos Exteriores en funciones existe una posibilidad cree usted de de un conflicto bélico en Irán

Voz 22 20:03 espero que no pero que no dura

Voz 24 20:07 compromiso fuerte bueno a la espera de esa

Voz 0230 20:10 a ver qué planes tiene Pedro Sánchez para ser investido presidente del Govern

Voz 1623 20:13 no

Voz 0230 20:14 en la Comunidad de Madrid han encontrado un método bastante bueno para combatir el desacuerdo

Voz 36 20:19 no

Voz 24 20:22 Partido Popular por ciudadanos no están de acuerdo no se ponen de acuerdo entre ellos me quieren permitir que gobierne Ángel Gabilondo que es el candidato más votado esto es un bloqueo pero han encontrado una solución origina altísima en la Comunidad de Madrid

Voz 35 20:38 la situación de bloqueo de PP Ciudadanos y Vox ha derivado en que se ha convocado para la semana que

Voz 0867 20:43 viene el debate de investidura de nadie

Voz 24 20:48 claro había convocado a los diputados ya la tribuna no va subir nadie habrá un momento violento de los diputados se mirarán de reojo como la Última Cena maestros empezarán a protestar

Voz 1623 21:06 o con indirectas como en el chiste de Gila aquí bien debería invertirse en política a veces a veces la política

Voz 0230 21:15 es para subirse por las paredes y tal vez eso no sea imposible porque un señor muy amable ha inventado un adhesivo que nos permitiría a todos ser Spiderman Nerea Aróstegui Spider Bowman de goma

Voz 3 21:26 en Cuba cuenta en que una ingeniera de la Universidad de Pensilvania se ha inspirado en la biología para crear materiales únicos y entre ellos hay uno que permitiría a las personas subir por las paredes como Spiderman se trata de un ave sigo muy fuerte irreversible para las pruebas

Voz 1623 21:39 irónicamente dos centímetros cuadrados pero

Voz 3 21:41 ya han visto que funciona el material está hecho de un Hydro gel que se ha utilizado en lentes de contacto explican que cuando una lente de contacto permanece humedad si es bueno email una lente de contacto permanece húmedas y está en un medio de este material es igual en cuestión minutos cambia hasta mil veces de la entidad ahora quedan las pruebas finales que tienen que probar ya con pesos pesados con larga duración pero

Voz 22 22:09 siete Especialistas secundarios ponía que Barcelona estamos

Voz 30 22:22 la borró un sitio amplísimo lleno de gente para ver una exposición magnífica no sé que se llama siete millones y medio de futuros que es lo que hay en Cataluña siete millones ve futuros hay siete millones y medio también de historias porque Cataluña antes que saber es un es una región con un altísimo porcentaje de charlamos entonces es verdad no puedo no puedo es decir porque lo sé y esto hace que abunden por aquí las historias variopintas historias como por ejemplo la de Genís Llop Lin lleguéis Chopin es un vecino de La Seu d'Urgell que hasta aquí a una zona pirenaica de aquí del norte de Cataluña y atención porque estuvo tres años fuera de casa porque fue a buscar tabaco Llera

Voz 1623 22:59 verdad

Voz 22 23:01 esto de las buenas tardes a

Voz 11 23:09 ah yo no es merecido ya va a ver

Voz 30 23:14 bueno e ir a buscar tabaco no era un ardid para

Voz 11 23:18 no era no era una excusa obedecía Mi tabaquismo no había ninguna otra motivación de hecho mi matrimonio pues era muy feliz ruso así vamos al amor bastantes veces tres años buscado todo porque tabaco era que te gusta es lo que me gustaba mi pie yo sé que fumar es malo pero hasta o diablo tiene sus reglas hoy la Via Grapos fumar sólo Chester sólo es otra otra otra va con lo que me voy siendo el apagón tus ojos vale solo no te gusta me gusta eso sólo este pero es muy difícil encontrar el Chester sí muchísimo estuvo de moda un tiempo pero estuve toda una época un poquito la pista no si yo busqué por todo Naima E bajé hasta Barcelona Levante Andalucía norte de África a Alemania está sur de Italia nada ya alquiler encontrando ratos

Voz 22 24:16 en voz kilómetros la de casa

Voz 30 24:20 no con frases suficiente para que no te volvió a ocurrir esto no

Voz 11 24:22 sofás favor doce toneladas bocetos por cierto dinero tirado porque ahora resulta que tengo un enfisema aseguró el autor inglés ya he tenido que dejar de fumar y Modric vivía aquí quiere lo regalamos tres uno

Voz 30 24:42 oye Genís y tres años suele de gases que dijo tu esposa cuando llegaste

Voz 11 24:45 hostia puta mi mujer no les dices yo le he dicho nada es que trabaja por la noche cuando te voy a secas un mes caso Brugal nos vamos a reír

Voz 30 25:00 pues pésima agradecen y una de estas historias que podemos encontrar aquí en esta magnífica exposición en el Palau Robert otra historia catalana es la del famoso pintor de las Ramblas que resolvió un crimen os presento a Klaus Matthias Klaus Matthias qué tal buenas tardes

Voz 37 25:13 les gustan rutas FAES falta

Voz 30 25:18 bueno cómo podemos intuir de Klaus Maria es un español que alemán no alejarnos Suert aquí días pinta retratos en las Ramblas al óleo fue clave para resolver un atraco pero a través de la pintura mientras estabas lo cuento nos esto que hay

Voz 11 25:33 siendo un retrato no te hagas el alemana habla al óleo ya lo he dicho a mi coartada pintando el fondo lo que la parte de desde detrás de del personaje no el fondo del cuadro está desenfocada se estaba produciendo un atraco a pistola va debiera suda que inconscientemente Quintet o lo que es la cena de atrás

Voz 22 25:53 que mientras tenga el atraco pero

Voz 30 25:56 esto es lo que rizo con un realismo al coraje que el retrato de un atracador era perfecto pinta este perfectamente la cara levanta este lastre número de serie de tiros al DNI

Voz 11 26:08 que asomaba por la parte alta del pantalón como monstruos hasta una una una una recita pues operación decimos sí que asomaba por la parte delantera todo eso no lo sabía

Voz 30 26:16 no pinta con un detallismo que es bueno y esto es importante porque es la policía y la ciudad de Barcelona te apremiado por Portu mérito increíble

Voz 11 26:24 tal metes lo agradezco me han regalado un arco piso que dices ante ante ahora sólo las risas de los pisos ahora piso a bueno un poquito no Sarkozy consumo propio es un copioso personal no árabes

Voz 30 26:40 sí bueno pues hematíes muchísimas gracias a los hombres

Voz 22 26:46 el siguiente invitado El tramitados

Voz 30 26:51 estas historias sobre Cataluña pues no ha podido llegar a tiempo porque poseída por una circunstancia que es rarísima aquí en Barcelona ya un atasco es increíble pero no se deja un mensaje de guasa vamos a escuchar el mensaje de whatsapp

Voz 38 27:02 hola lamento no poder acudirá a la entrevista pero es que me pilla un atasco aquí en en la entrada de Barcelona la Diagonal estoy solo a cuatro kilómetros de donde estáis vosotros que en Barcelona son dos días de coche envueltos eso que los ciento puto un saludo la gente que el programa especial al este de la segunda fila Si nada que es verdad que la verdad de verdad que el perdón perdón en serio

Voz 30 27:32 pasa aceptadas disculpas aceptadas éstas son las pequeñas muestras unos historias para que la gente se de cuenta de que en Cataluña aunque nunca estamos en el foco de la información lunes

Voz 22 27:41 Cataluña y ocurren cosas en Cataluña

Voz 28 27:52 hasta donde podamos

Voz 1490 27:57 pero es tiempo de voces cruzadas con Sheila Blanco bueno pues lo que he traído aquí a Barcelona Time que has mí tanto calor como en Madrid

Voz 1623 28:08 vamos a darle una vuelta de tuerca

Voz 1490 28:10 antes del verano que hablen del verano vale sí vamos a ver primero dos tres y voy a abusar un poco de los exprés que les tengo aquí delante tenga yo pitos voy a hacer es os acordáis de cómo sonaba el tiempo de dos tres que era algo así como

Voz 39 28:22 es verdad

Voz 1490 28:27 no yo voy estoy vosotros palabras que nos recuerden al verano como por ejemplo la palabra calor un dos tres responda otra vez bañador

Voz 39 28:35 Pacho Eladio Georgie Dann paseo marítimo una barbacoa a ella piscina

Voz 1490 28:43 ah vale Pacho Pacho

Voz 22 28:46 Avs aquí Abad

Voz 1490 28:50 la vida te ha repetido bueno vamos allá y efectivamente muchos de esas palabras estar en las canciones que vamos a cruzar hoy vamos a empezar con Summer I'm se está en tiempo de verano Summertime ámbar de ellas como cantaría este Summer Time tiempo de verano empezamos fuerte porque lo va a cantar Isabel Pantoja

Voz 1623 29:08 pero lo va a cantar en español

Voz 1490 29:10 catalán izado Santo catalana

Voz 1623 29:14 así vamos ganando

Voz 40 29:18 y ha

Voz 1623 29:24 Mary

Voz 36 29:30 así es

Voz 6 29:39 hay

Voz 36 29:39 hay Tusquets del equipo a ya está a todo todo y que te tango que debe ser Papa es rico Iker Obama está guapa

Voz 42 30:05 no

Voz 36 30:10 así que mi niña da para acá aquí juega deja ya claro ahora

Voz 42 30:21 la Gas Gas Gas ca

Voz 22 30:25 para Pantoja esa cantaba ella

Voz 1490 30:31 bueno seguimos con cruces estupendos otro tema clásico del verano una de las canciones con el título más largo de la historia que es Eva María se fue buscando el sol en la playa todo eso de Fórmula Quinta también creo que sea la única canción del verano a nivel mundial que usa la palabra indulgencia no que esto no lo habéis dicho ves bueno esa canción no la dieciséis vamos a ponerla vamos a poner un toque moderno más latino con una catalán devoción como Shakira

Voz 3 30:56 es falso ya el chicas tienen los que toca de comer asignaturas de la coliflor cuento la comida es Coeli rojo que es coliflor como arroz

Voz 14 31:11 la verdad gaseosos si quieres canta pero yo creo que este era el día de las máquinas si quieres que te lo haremos de Mariano

Voz 1490 31:29 o lo apela no me importa si esta sonando a ver mira que te sabes la armonía pues venga vamos a hacerla aunque deba María dado María Eva María así lo cantaría Shakira

Voz 22 31:44 venga María

Voz 1490 31:51 los dos ases buscando

Voz 26 32:16 María

Voz 22 32:24 cómo me voy a cobrar lo que grandes

Voz 1490 32:26 aquí luego todo vuelvo y terminamos con una canción que a mí me encanta que es Escuela de calor que tienen toda la radios claro pero pero yo no podía estar en Barcelona sin imitar a un a uno de mis topten que es que es el gran Serrat claro que yo creo que no hay que una versión todavía deja canción vamos a ver cómo suena a

Voz 18 32:51 eh de poniente esperando hay que ser te van a la escuela de la Armada faltaba vale

Voz 3 38:47 minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a que estamos en lamentaron todo por la radio y Javier Coronas pide paso

Voz 50 38:54 bueno no más no sé que están esta cuestión de imponer bueno vamos vamos con la sección de usted no sabe con quién habla diciendo en la que demostramos que no conocemos a los oyentes que nos escucho así con nosotros con público las caras bueno pues madre mía los oyentes que tenemos no mucho mejor que a lo mejor esto que es lo que emitimos no sé lo que invite eso es lo que recibes

Voz 1623 39:24 a ver si esto precioso situadas preciosas tenemos no un oyente tenemos un oyente presente Ogilvy presente una falta además nadie para que venga que tenemos que está aquí

Voz 22 39:36 hola buenas tardes

Voz 1623 39:38 el joven diecinueve años escucha para los datos vamos a tener siete preguntas hoy compite la franja quedarán osea

Voz 0230 39:49 de Íñigo a Ammán Carlas

Voz 1623 39:51 ay Antonio Antonio son siete preguntas la uno tres con con el ruido de un después por favor la hacer entonces siete preguntas una respuesta correcta y cuatro opciones empezamos

Voz 37 40:14 la primera pregunta de dónde ha venido Yuan a Sant Boi ve cuando ya el Carmelo o de Murcia os digo que yo

Voz 1623 40:27 Juan está cargado de sorpresas también amigo yo creo que yo yo me creo Sant Boi que son de Cornellà Carmelo mueven la respuesta correcta Joan Cornellà

Voz 51 40:46 sí

Voz 37 40:48 hay que recordar que Joan tiene diecinueve años foto ha sido la última vez que por última vez ha dicho te quiero hoy hace un año abrir

Voz 6 41:04 muy romántico nunca

Voz 1623 41:09 has dicho abril abril yo digo abrir yo creo que hace un año cuando cumplió dieciocho lo pudo decir claro lo digo hoy hoy veces acusó de cariño a una persona con dieciséis y te sale una persona que dice no a puerta tú tu he dicho Carles hoy hoy la respuesta correcta yo han conocido la última lo dicho te quiero porque si tiene novia moco eh me gustaría hacer una especie de apunte osea no te acuerdas del día no ha el mes de abril fue fue fue pero

Voz 22 41:53 a mitad porque había paella jueves cuidado pues tonterías

Voz 1623 42:03 cuatro sea te quién descartando los jueves

Voz 13 42:09 buenas universitario

Voz 1623 42:12 te pregunta ya espera de julio no acabará fue un botellón vale ya estábamos una tercera un velero que alimentó podía Yuan a ver

Voz 52 42:28 aviar que eso ostras con la butifarra Javier que Godia odia odian podemos dándolos mira que eso que eso qué es no no no es el digo mi novia no no no que eso es horas

Voz 1623 42:45 caviar que os tras otro dijo que había yo lo voy a hacer caso ostras ostras ostras otro millar que eso dice el público que comodín del público vaya fuera a las ostras lo echamos

Voz 22 43:05 pero vecina a las cosas antes de entrar al programadores

Voz 1623 43:11 Joan crecimiento días el queso pero eh nos de Cornellà no estoy contento tanta somos especiales no eso sobrevivimos gracias a eso no eso cuarta pregunta cuántas veces ha robado

Voz 33 43:33 de Cornellà

Voz 11 43:36 de Cornellà a cuántas veces ha robado Joan nunca

Voz 37 43:44 no una dos o no lleva la cuenta

Voz 1623 43:51 ah yo digo un hay fue el Labrit para librarse dijo te quiero dos y y fue que eso inhábil roba un corazón

Voz 53 44:04 ah

Voz 1623 44:06 a polígonos también dos nunca nunca gracias

Voz 22 44:20 tú puedes despedir Cornellà

Voz 1623 44:24 de acuerdo lo que rebasen un jueves eso chicles y Boris chicles y bolis Bárcenas de de pasa seguir estudiando si robos así va a seguir estudiando cuál es el regusto de marcadores son amigos

Voz 1490 44:44 Toni lleva una

Voz 37 44:46 carros llevados Arman cero el balcón

Voz 1623 44:52 no estoy vivo bonita Yuan una fractura ósea otros alguna vez tibia peroné junto a su madre pero no eso no es decir no pero pueden partir por separado eh ya pero bueno tienes una posibilidad es pero el doctor Francino eso es como amasijo de hierros

Voz 37 45:17 te tibia peroné nunca o cráneo nunca cráneo nunca peroné

Voz 1623 45:28 yo estoy entre cráneo algo tibio pero mira así fallas conmigo venga peroné es Ciria nunca te hubieras imaginado que iba Francino expira que has dicho no tiene Cristo peroné pero me latía pero pero pero Celati llegarles saber Joan de una vez la tibia la respuesta de cierta pregunta aquí es aficionado yuan al baloncesto ajedrez a la historia o el skate lo estoy viendo físicamente que es una pista ya vale el skate a la Historia yo digo a la Historia especialmente a Nieves Concostrina

Voz 22 46:18 el piloto es bonito adquiere es aficionado

Voz 1623 46:24 a la historia no seguir en skate no es solamente que no sabes vamos a la séptima la más importante pregunta estoy hablando Julia cuál es tu cantante favorito Fito Rosalía Albert Pla

Voz 54 46:52 o el junco a El Junco a ver yo no creo que sea un poco pronto eh Albert Pla Albert Pla Junco Fito

Voz 37 47:08 Rosario digo por descarte pero yo creo que es frito

Voz 1623 47:12 no no Rosalía vale yo ojalá fuera Junco cuál es tu favorito Joan Fito cero de siete yo creo que es un récord

Voz 22 47:33 tú

Voz 50 47:47 en esta exposición maravilloso de siete millones y medio

Voz 30 47:50 de futuros bueno según nuestro biólogo de cabecera don Antonio cuya que está aquí en nosotros un problema porque es de otra manera las personas pero con los animales que pasa con la fauna catalana no hay ni una palabra ni una foto de una de una planta de uno

Voz 11 48:09 además se yo que hacer en la fantástica es poeta pequeña así la forma catalana lo animal ICO que aquí

Voz 30 48:14 hay que ver si no nos preocupa sus

Voz 11 48:17 duró mucho vale

Voz 30 48:20 pero te vas a centrar en el fondo autóctona verdad tanto en ataque como en casi todas partes del mundo y especies siempre digamos pero que en principio no pertenecen este ecosistema

Voz 22 48:29 a ver vamos a ver en todos lados hay especie invasora han Passió gracias cayeron actuar la Pedrera ahí es difícil encontrar un bicho a Toto no

Voz 11 48:40 todo el Gomis ojo ojo de biólogo hasta osos polares con una gorrito haciéndose selfies en La Pedrera sólo la apoya ya es una gallina que no ha puesto huevos

Voz 50 48:51 a los niños vale

Voz 30 48:54 después hablaremos del futuro de la cómo ves el futuro de la zona

Voz 11 48:57 hasta que tengo buena y mala noticia es que matizar cualquier que empiece la mano la buena Kuala yo por ninguna otra la mala la mala venga pues poco futuro desespera vivas a las anchoas de L'Escala no me digas que dices que es porque estamos ricas en que es un caso evidente que aglutina el bicho yendo de guays Mi que ha pasado porque se las comen Lancho antiguamente pleistoceno

Voz 6 49:19 o lo que fuera tú tú

Voz 11 49:22 este canal sabía alpargata pero fue evolucionando caen más rica Emma buena vez que evolucionaba tuya que le ponía un poquito de madre viendo Garriga conclusión la anchura de la escala es un animal que quiso jugar a ser Dios y así le ha ido

Voz 30 49:36 le fue la mano en cambio la coliflor

Voz 26 49:39 la coliflor castellano

Voz 11 49:41 pues solucionado con con inteligencia tú vas por la naturaleza quiera hice la voy a dejar vivir o lo que sea vamos a cazar ballet prefirió seguir viviendo al buenismo de la anchoa de lo que realmente todo está clarísimo está total

Voz 18 49:58 a golpes

Voz 22 50:01 el porque los biólogos somos gente expeditiva otro animal si es por por contra el jabalí chacolí en castellano porque esto es una especie muy autóctonas muy buena los jabalíes mando Tona

Voz 11 50:17 están proliferando en todas las serranías catalana cerca en Collserola hay más jabalís que Monopatín por polvo la velocidad entonces podríamos pensar que lo jabalís hicieran bien pero pero pero pero pero cada vez se acerca más a las ciudades de fácil verlo deambulando por las calles de las urbes LOCE científicos calculamos que en diez años jabalís se se establecerán en la ciudad ya al precio que están los alquileres jabalí date por jodido

Voz 22 50:44 así el campo que era barato

Voz 11 50:50 ahora bien vídeo van a joder

Voz 22 50:52 o tal vez por lo menos Vigo Antonio muchísimas gracias muy didáctico muy bien explica edito toda la sociedad

Voz 11 50:58 hace la cónsul que está aquí eh de Erasmus una enseña lo que es lo que se eh correrá en el equipo en un bus turístico

Voz 22 51:09 sí

Voz 26 52:02 sabía

Voz 14 52:03 qué clase de música con Iñaki de la Torre bueno no estamos en clase de música estamos de de examen de música

Voz 33 52:08 a parte

Voz 14 52:11 parte bueno bueno no ese examen saben repaso es verdad que verdad contestando porque hoy es el último día que me da impondría el todo por la radio

Voz 26 52:19 esta vez

Voz 0788 52:22 ya te las Bahamas hay posible venir entonces quiero hacer repaso de algunas de los conceptos que hemos visto este año en la clase de música a ver lo vamos a hacer con la guitarra en mano y todo vamos a ir viendo cosas como por ejemplo va a ayudar Sheila en algunas de ellas porque yo meto que cobrarlo de antes castings aún atracó fantásticos y una de las cosas de la que hablaba yo era de que es la dinámica que es aislar no me dejará mentir y cimiento tú cállate porque sino no cobro que la dinámica es para entendernos es cantar más fuerte más flojo dependiendo de las necesidades de las canciones pero eso no es una cosa caprichosas una cosa que te hace falta hacer para que la canción tenga el sabor que tiene que tener por ejemplo hay una canción de un señor que creo que conocéis algunos puede subir un poquito más la guitarra dar si es tan amable que Seaman Joan Manuel Serrat del que creo que ha cantado algo antes aislado que ya estaba echando la siesta autóctono a todo y que no se canta el mismo fijaos cómo cadera la canción Si yo no conservase la dinámica del porque es una canción tranquila la cantaba más o menos así salvando las distancias

Voz 32 53:14 unos se cree que las todo el tiempo hoy día

Voz 33 53:23 se sabe que cante pero pero su tren

Voz 1176 53:27 ven Diogo de todo de ahí eh y bueno está

Voz 32 53:34 muy bien de ella

Voz 11 53:39 es la tasca conjurar mal

Voz 33 53:42 tiempo del rock un papel en un casco nunca fue en un rincón IMO

Voz 0788 53:53 claro esto es como se tiene cantar una canción tranquila ahora imaginemos que cambiamos la dinámica nos ponemos a berrea hay tres y cantamos más fuerte suena fatal la canción y la guitarra le tocará igual

Voz 32 54:04 uno se cree

Voz 1176 54:06 que los mató el tiempo y Laws en fin fía

Voz 22 54:11 vamos a poco más de Cuenca que espero

Voz 1176 54:15 he vendido boleto graves arriba de ida ahí pues

Voz 26 54:20 a esto ya

Voz 0788 54:22 de

Voz 22 54:27 ya no

Voz 33 54:31 tiempo de Rosa

Voz 1176 54:33 las nubes la prueba y el Rin como yo lo hago de Cuiña pero es que tiene que ser así

Voz 50 54:45 la rodilla

Voz 1623 54:48 otra cosa es lo digo en serio que lo hecho en broma es decir

Voz 0788 54:51 esto es una exageración pero si bien significa también eso conservar el el modo en el que uno tiene cantar sobre todo en cuanto al volumen luego hay una cosa muy bonita que yo voy a pedir participación del público de la gente que está en la mesa que también conté en otra clase que es los coros no solamente es cantar cuando nos toca sino cantar exactamente cuándo nos toca cantar exactamente cuando canta al de al lado y empezar y terminar a la vez

Voz 14 55:13 difícil es decir difícil más

Voz 0788 55:15 con este calor africano pues bueno bueno Vega tocar una canción que todo el mundo conoce que es un bolero que Samad lo dudo Coró es dificilísimo para que lo sepa castellano lo

Voz 55 55:24 yo dudo no dos no dudó

Voz 0788 55:28 yo creo que ustedes me acompaña empero que vigilan al de al lado como en misa el que vaya a misa claro is sepa que empieza y acaba exactamente en el mismo sitio y sino que vayan señalando que éste está haciendo

Voz 22 55:38 mayo

Voz 1176 55:39 en la mesa exactamente igual lo otro

Voz 33 55:41 tú no tú no dudó ahí está haciendo muy bien mal verdad

Voz 1176 55:50 pues nada raro seguridad cuando yo empiece empezamos termine te esperamos todos no quiero ir una cola detrás de mí con perdón los tu todo no

Voz 33 56:02 lo que tú llegues a querer aquí descansamos todos

Voz 1176 56:09 como yo te quiero a la que vino otra vez vigilada eh que miedo lo dudo lo

Voz 22 56:22 sólo puro

Voz 33 56:26 como el que tienes que tan bien bien

Voz 22 56:38 bueno antes os que hayamos antes por miedo porque ahora otra cosa es que

Voz 0788 56:42 se sabe también Sheila es una cosa gabán el está Kato tanto al tocar estuvieron cantaron esta Kato es como si va recortando y cantas exactamente lo que ha pagado eso es lo que canta non caro rancios nada esto no entonces es cortar exactamente las hacerse lo dudo lo dudo lo dudo entonces queda mucho más eco todos a devolver una ha quedado

Voz 22 57:01 pero venga de cantar

Voz 0788 57:07 intenten cantar toda la fresa de cortar las exactamente abandonados desde Chota las monedas Kay acaba

Voz 33 57:13 ya lo dudo dudo que tú llegues a quererme cantan como yo te quiero batir acabamos no quédate en sólo dos juro como el que tiene

Voz 1176 57:51 está haciendo muy bien ahora y quería que que hubierais cómo cambia una canción también de de ánimo de alegría o o de

Voz 0788 57:58 Estecha pero mejor me voy a pasar una cosa hay veces que me dices que eres un minuto no está la cosa para desperdiciar

Voz 1623 58:04 venga bueno pero te vas a quedar la siguiente ahora que tenemos música

Voz 0788 58:07 directo Cuno lo sabe hasta mañana a Podemos con música en directo la siguiente un lo saben pero bueno vamos a cantar con Sheila E una canción para que distingan simplemente lo que es hacer una octava aunque sea mucho más aguda que la mía y lo que es hacer una segunda voz que no es lo mismo es diferente melodía

Voz 0230 58:22 pero

Voz 0788 58:22 lo que hay que distinguirlas ella se va a ir cambiando de octava segunda voz y adoptado a seguir gozando de alguna Lisandro de vale

Voz 14 58:28 ya es inestable y al no puede estar

Voz 0788 58:30 por la les tengo aquí pero seguro que palmo venga va sea más ancha de una canción cantada así atracón

Voz 1176 58:37 los tres sí a no pues

Voz 51 58:39 Endesa vieja en mí esta es la misma voz en octava éramos la segunda no debe ser la segunda la misma que hayamos la segunda en San pensión

Voz 1623 59:08 es

Voz 1176 59:13 a ustedes