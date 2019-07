La Ventana (03/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 son las seis las cinco en Canarias el Constitucional ha anulado la norma por la que se calculaba la pensión a los trabajadores a tiempo parcial porque considera que no es igualitaria y además discrimina a la mujer en cualquier caso su decisión sólo afectará a los nuevos empleados en esta situación Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1454 03:02 los bomberos han perpetrado ya el incendio en el municipio de Nava Lafuente esperan controlar el fuego a lo largo de las próximas horas Alfonso Ojea así es buenas pero expectativas en este siniestro el incendio forestal de Nava la fuente ya está perpetrado aunque no controla las condiciones del viento están siendo favorables por lo que las labores de ataque directo a las llamas son ya una realidad Javier Chivite es el portavoz del Centro Regional de Emergencias

Voz 3 03:25 sí se pasiones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuatro medios aéreos de bomberos de la Comunidad también cuatro medios aéreos del Ministerio los bomberos trabajan intensamente para lograr no solo perimetral el incendio posteriormente controlarlo extinguir

Voz 1454 03:42 finalmente no va a ser necesario desplazar al lugar el puesto de mando la coordinación se está llevando directamente desde el centro de control de operaciones del uno uno dos situó

Voz 0313 03:51 pero en Pozuelo de Alarcón en el alcohol

Voz 1454 03:53 de de Nava Lafuente Miguel Méndez cree que el fuego podría ser provocado porque se han producido tres focos distintos uno de ellos muy cerca de viviendas del municipio

Voz 4 04:00 ahí tres creo es puntos donde a ver ida hay medio kilómetro en crudos los tres puntos su sea eh a quinientos metros dio el segundo fue voy a quinientos metros prendió el tercer fuego el fuego ha sido al borde del pueblo de a la fuga

Voz 1454 04:17 casi la mitad de los policías municipales de la capital dice haber recibido agresiones en el último año son datos de un estudio del sindicato CSIF que revela también que los ataques con armas de fuego a los agentes se han incrementado un cinco por ciento Jesús García es

Voz 5 04:29 portavoz del sindicato lo lo único que nos preocupa es que no se haga visible que las armas de fuego existen no quiero alarmar evidentemente no estamos en un en un país que me inseguridad falta pero sí que es verdad que ha aumentado el número de agresiones con arma de fuego y con arma blanca entonces eso insisto en que se nos dote de de formación de armas no letales

Voz 1454 04:49 en cuanto al tiempo tarde con algunas nubes en la sierra que pueden dejar lluvias y tormentas en el norte de la comunidad a esta hora tenemos treinta y cuatro grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

en el que la victoria con Nieves Concostrina

cadena SER

en buenas tardes me me tenía que bueno tarda bienvenida Barcelona que nos cuenta saber de la marca

Voz 25 10:17 en el que la victoria con Nieves Concostrina

Voz 26 10:20 cadena SER

Voz 0313 10:29 en buenas tardes me me tenía que bueno tarda bienvenida Barcelona que nos cuenta saber de la marca

Voz 1626 10:35 mira te cuento que seiscientos marselleses emprendieron el tres de julio de mil setecientos noventa y dos

Voz 28 10:41 una marcha hacia la capital de Francia

Voz 1626 10:43 Iván a unirse a los veinte mil hombres que esperaban en París un posible ataque del ejército austriaco tardaron casi un mes en llegar y cada vez que atravesaban un pueblo los marselleses que sabía leer sacaban una hojita impresa y entonaban para los paisanos el canto de guerra para el Ejército del ring veintiséis días dale que te pego a Les enfants de la patrie mañana y tarde de Marsella París setecientos kilómetros como el título del canto de guerra era muy largo y los marselleses muy cansinos la cancioncilla acabó siendo la Marsellesa a la Marsellesa es la banda sonora original de la revolución pero no es un himno revolucionario es un canto de guerra contra los extranjeros porque verá lo que pasó toma de la Bastilla estalla la bronca los reyes de Francia encarcelados a la porra la monarquía las coronas absolutistas europeas empezaron a ponerse nerviosas ya saben cuando las barbas de tu vecino veas pelar si se extendía por Europa la fiebre de esos idiotas franceses que pretendían ser ciudadanos en vez de súbditos gobernarse mediante asamblea a los reyes se les acabaría el chollo eso había que frenarlo Austria amenazó con intervenir en Francia para rescatar al Rey y la Asamblea Nacional francesa declaró la guerra a Austria chulo tú los voluntarios franceses dispuestos a defender la nueva Francia llegaron de todas partes y formaron un gran ejército y el alcalde de Estrasburgo añadió ritmo encargando al compositor listo que le hiciera un canto con garra pegadizo de los que te ponen como una moto pero haber una cosa si no lo encarga al alcalde de Estrasburgo irse componen Estrasburgo por qué demonios se llama La Marsellesa y no Lastras burguesa José porque esto es como Eurovisión una cosa es quien compone y otra quién canta quién hace famosa la canción cuando lo hace famoso y aunque el canto de guerra para el Ejército del Rin sonaba ya por toda Francia fueron aquellos Cansinos marselleses que no callaron en setecientos kilómetros los que estuvieron veintiséis días cantándola de pueblo en pueblo ella está se quedó con la Marsellesa como dirían típico regar de la puntuar

Voz 30 13:25 pero ante al regar los himnos son himnos unos más bonito

Voz 1626 13:36 os que otros y la mayoría han empezado de una manera han terminado de otra se han manipulado las letras dependiendo del encargado de arrimar el ascua a su sardina desde el Segadors al internacional desde el himno de España al de Alemania los mejores es himnos son esos de los que se apropia todo el mundo el asturiano por ejemplo porque el Asturias patria querida lo mismo te lo canta un andaluz un catalán que uno de Melilla siempre y cuando estén muy contento o el Bella Ciao que sirvió para unir sentimientos anti fascistas que la bailan los migrantes africanos cuando los rescata el Open Arms en el Mediterráneo Iker recorre el mundo con la serie La casa de papel en boca de unos delitos

Voz 0313 14:14 bueno pues hoy tenemos con nosotros en Barcelona a una pareja que puede animarse y lo están haciendo de hecho puede animarse a hacer versiones de la Marte Téllez de la Marsellesa Era internacional de la sintonía de La Ventana Wolford igual se lo pido después igual lo hacen no lo mismo puede hacer de todo lo cual está muy bien pero pero lo mejor es como lo hacen con que esta tarde en directo desde el Palau Robert de Barcelona una de irnos con Jorge Arribas Diego Galán los pichones de fetén y

Voz 31 15:12 Jorge Diego buenas tardes cómo estáis amigos

Voz 0313 15:14 muy buena hasta bien eso los signos tienen alguna conexión con lo que conocemos como música popular absolutamente o beben aparte

Voz 25 15:24 yo creo que son parte de la música popular

Voz 0313 15:26 los populares lo que perdura lo que el pueblo conoce durante durante

Voz 25 15:30 si los incluso pero sólo diciendo son uno de los máximos exponentes de la música

Voz 0313 15:34 sí ya hay categorías que decidirá himnos más estilo rock más estilo cantautor a nuestro que pasa

Voz 0356 15:40 lo los himnos Enter nadie lo que es mucho muy de dedicadas nuevamente al amor porque les gusta mucho esa música popular que que es hacia pues como pudimos agarrados nuestros ritmos de pareja para para encontrar pareja para el frío invierno burgalés

Voz 0313 15:54 si alguien encuentra pareja bailando un himno mucho un libro a la nube oye luego os atacaremos para que no regala y cortitas en cositas en directo os voy a pedir que en un tono un poquito menos festivo repita lo de la chao porque nos va a ir muy bien de pista para lo que voy a comentar a continuación que tenemos en La Ventana hay que ponerse en un contexto de más sentimiento de más tranquilo este himno antifascista que los resistentes italianas convirtieron en el símbolo contra los nazis los da servirá para situar el origen de una historia que a mí me parece descomunal una historia de Guerra y paz de ilusiones y miseria de prejuicios de generosidad una historia que discurre durante más de setenta años entre España e Italia es una novela pero basada en hechos reales que se titula el hijo del italiano el italiano nacido el nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres las pasó muy muy canutas en el Golfo de asesinara cuando aviones de Hitler hundieron el acorazado Roma

Voz 32 17:18 si el profeta de libro del Apocalipsis describió Run cantante tan horrible como el infierno con el que se encontró Ciro cuando finalmente consiguió poner los pies sobre la cubierta de Roma decenas de hombres se quemaban vivos como antorchas corrían de un lado a otro entre gritos espantosos

Voz 26 17:36 los cuerpos estaban desparramados por el suelo con las extremidades amputadas algunos tenían astillas de acero clavadas en el cuerpo como puñales los que seguían conscientes suplicaba ayuda todos sus retos cien de dolor ingeniero como animales heridos de muerte la segunda bomba había impactado entre la torre de mando y la segunda batería de cañones de gran calibre cuando despertó se encontraba a bordo del Footsie diez rodeado de supervivientes del naufragio el caos era indescriptible los heridos se amontonaban en todos los rincones del barco la mayoría con quemaduras por todo el cuerpo algunos los más graves agonizaba en entre ahogo y temblores la imagen era tan espantosa como la había presenciado horas antes en la cubierta de la ropa cerró los ojos tratando de borrar aquel espectáculo macabro pero entonces elevadora carne quemada le resultó insoportable y decidió subirse a cubierta

Voz 0313 18:42 vaya vaya panorama eh pero claro la vida la muchas vueltas y ese giro aterrado por lo que ve en ese momento sólo alrededor acabaría recalando en un pueblo de Cataluña en Caldas de Malavella famoso sobre todo por sus balnearios y ahí con el tiempo hay con el tiempo aparecerá Mateu

Voz 20 19:06 sí

Voz 28 19:07 me llamo Torrent Pascual pero siempre será conocido como Mateu de la mina que era la casa más pobre del pueblo y también la más temida la que todo el mundo evitaba nació el veintidós de enero de mil novecientos cuarenta y cinco seis meses después de que los marineros italianos abandonaran Caldas Sabrina de Dalla siempre decía Matteo cuando te oigo silbar aún sigo viendo al italiano siempre llegaban lavaderos silbando canciones italianas sobrina era quién había conocido mejora el marinero y a mi madre también porque Johanna trabajaba en su carnicería desde que tenía diez años y sobrina de madre aunque sólo se llevaban quince años siempre la reñida aire advertía que el italiano se dejaba ver demasiado a menudo por los lavaderos anda con ojo Joana que va a Portillo

Voz 25 19:52 a medida que iban pasando los días la preocupación de sobrina iban a aumento ten cuidado porque la acera cerca del fuego se derrite le dijo un día pero la acera ya estaba caliente

Voz 28 20:02 y mi madre se echó a llorar ya estaba en marcha

Voz 0313 20:05 nada

Voz 28 20:06 la gente del pueblo que no tenía entrañas empezó con las habladurías

Voz 0313 20:14 bueno hasta aquí puedo leer pero sí la novela se titula El hijo del italiano pues tampoco creo que hayamos reventado mucho la historia que insisto es descomunal esta tarde en La Ventana con el hijo del italiano Rafael Nadal buenas tardes

Voz 21 20:27 no

Voz 31 20:31 Rajoy volvió ya tiempo que no estaba en un programa de radio con tanto

Voz 0313 20:36 los rumanos los cuatro fantásticos Eric oye Rafael me permitirá que lo haga que yo conocí un poquito esta historia incluso antes de la publicación de la novela se que Rafael la compartió con otras muchas personas porque he dicho que es descomunal y creo que no creo que no exagero es un episodio histórico de finales ya de la Segunda Guerra Mundial que tal vez mucha gente no conoce y que huele entre otras cosas por encima de todo avengan el mismo día en que Italia afirma el armisticio con los aliados cuando que apelar los nazis dicen la flota italiana puede llegar a caer en manos de tal qué hago aviones y la bombardeo como te llega esa historia a ti Rafel

Voz 34 21:12 bueno por casualidad a mi me gusta mucho hacer clubs de lectura y recorrer todos los pueblos que puedo eh yo les oscuros de lectura en Caldas Malavella estábamos hablando de una novela anterior la maldición de los Premis algo que sí ambientada en Italia y condene acabábamos y nos íbamos a cenar sin levanta una persona que no conocía eh que resultó ser el juez de paz de Caldas y me dice que te gustaría conocer la historia de mil marineros italianos que se refugiaron en nuestro pueblo en el año cuarenta y cuatro en plena Segunda Guerra Mundial a mí sino pusieron ya ojos como platos eh no había escuchado nunca hablar de eso a que me gusta mucho la historia y conozco bien mis comarcas a Le dije que sí se puso a hablar y al cabo de cinco minutos ya estaba enamorado de esta historia hay había visto que tenía un gran una gran fuerza literaria le dije para para para necesito papel y lápiz quedemos para comer al día siguiente comimos y al llegar los postres me hizo esto que hoy en día llamamos un spoiler

Voz 0313 22:08 cuando me adelantó que la historia acababa con

Voz 34 22:10 tres matrimonios de tres de estos marineros italianos con tres chicas de tres pueblos de la comarca de de Llagostera vidrieras Caldas sobre todo cuando me dice pero siempre la rumorología no pueblo ha sostenido que el rastro de los mil marineros italianos en nuestro pueblo es mucho mayor en forma de aquello que antiguamente y un poco cruelmente se llaman hijos ilegítimos

Voz 35 22:33 entonces yo ya me quedé así quieto IDC

Voz 34 22:36 yo conozco mucho a uno es íntimo amigo mio que ahora tiene setenta años y ahora con setenta años ha empezado a buscar a su padre entre siguiendo la pista de estos mil marineros y entonces ya le dije bueno esto ahora ya no es un regalo es un milagro y me dijo si quieres te lo presento de dije ya podemos ir corriendo bueno te preparado hemos dentro de unos días digo no no no no ahora y fuimos corriendo haberle me dijo no sé si te contara nada porque es un hombre muy reservado e incluso tiene fama de arisco en su casa no hablan y con la mujer y las hijas a la hora de comer yo dije tú deja vamos fui nos miramos a la cara a los ojos eh yo Baker tenía ganas de hablar yo creo que él vio que yo tenía ganas de escuchar porque es verdad que era un hombre de muchos silencios yo creo que aprendí más de sus silencios que de esos palado

Voz 0313 23:28 pero ese silencio era era un silencio forzado algo que se había autoimpuesto algo que fruto de fin de lo que ocurre en los pueblos y en las ciudades también pero en ámbitos más pequeños eh se tiende a ocultar episodios llegamos discutibles en la vida de alguien era algo que se había autoimpuesto

Voz 34 23:44 sí pero no no no no por miedo al que dirán no no sino por respeto a la madre hay que ponerse en la época no ya ya ya impreso eso piensa que él es un chaval que desde el primer día en la página de libro la que habla de yo siempre me sentí distinto Él es el tercero de cinco hermanos el padre trabaja en el bosque

Voz 0313 24:03 el que no gritaba no se peleaba exacto

Voz 34 24:05 los otros siempre son una casa con violencia con gritos Él no lo soporta todavía hoy en día no soporta los gritos me va a demostrar porque vamos por la calle paseando y escucha un tono más audiencia vamos por el otro lado

Voz 0313 24:17 es un retrato perdona Rafel entre otras cosas de la pobreza de una época de la de la miseria extrema en algunas partes del país

Voz 34 24:23 bueno él es el tercer día digo de cinco hermanos que viven en la casa más miserable inaudita en términos del año cuarenta de cuando la miseria Generau todo el mundo lo pasaba muy mal había gente no podía comer

Voz 0313 24:34 lo podía abrigarse no podía dar sustento

Voz 34 24:37 sus hijos e hijas viven esa la casa ya digo que todo el mundo evita que las familias dice no jugáis con los de esta casa yo creo que todos los que nos están escuchando si echan la vista atrás encontraron un día que padre o el abuelo les cuenta que en el pueblo también había una de estas casas no hiel quiere dejar esto para atrás eh pronto deduce que ya no sólo se siente diferente sino que es diferente porque una vez más con la crueldad de la época la gente mayor cuando pasa cerca de él dice huy que España ha salido al italiano empieza a deducir que podrían ser hijo de uno de italianos que sabe que es alargado del pueblo costó cinco meses antes de de su nacimiento pero no da importancia lo que quieres se pone a trabajar como loco para dejar la miseria de los gritos atrás con diez años accede botones en el Vichy Catalán que es el diario más importante conoce trabajan dos trabajos más a fuera de horas porque sigue de botones y reparte hielo y trabajar la fábrica la de hacer cajas para las botellas de agua mineral de de de Caldas e iba progresando los tenderos los comerciantes de pueblo le persiguen por la calle para que pague las de

Voz 0313 25:45 desde otras de los hermanos de el favor de

Voz 34 25:47 no pagan nada Él es el único que solventa único que ayuda a la madre que a las seis de la mañana está lavando ropa las casas ya las ocho trabaja en la carnicería haciendo de criada eh bueno y el cuando progresa se casa Viene una chica de fuera del pueblo

Voz 0313 26:03 se conocen se enamora se casa después

Voz 34 26:05 de estar hace unos años estas cosas

Voz 0313 26:08 es una sangría yo yo he dicho descomunal y creo que me he quedado corto porque está digamos es la la parte las ramificaciones personales sentimentales del protagonista bueno y de otros protagonistas de la historia pero la parte digamos de historia en mayúsculas de Nieves Concostrina para entendernos ese episodio en el Golfo de asignar yo creo que Italia lo sigue recordando verdad la la la la Marina italiana cada año así lo cuenta en el libro también

Voz 34 26:31 te día sólo que que lo descubre y relativamente pronto porque un día cuando ya esa Qassam ya prosperado y ayudado a la madre y la compra una casa un día la mujer del barbero del pueblo se acerca a la peluquería donde trabaja su propia mujer

Voz 35 26:46 le pregunta Neus que te gustaría conocer red de Isla

Voz 34 26:51 ya se queda sí pero atrás hacia la misteriosa honrados hace rogar pero finalmente mete la mano en el bolsillo de la bata sacó una foto es un equipo de fútbol once marineros italianos pantalón corto camiseta apretada cabello peinado para atrás como bonos italianos ya cuando coge la fotografía por poco se desmaya hay exclama eh Virgen Santa es mi marido le lleva a la fotografía por la noche el marido también queda en estado de choque

Voz 0313 27:16 se deja caer la butaca se queda en Silent

Voz 34 27:19 y al final la sorprende porque se la devuelve dicen no quiero saber nada de volver a la barbería en la foto queda olvidada treinta años en la barbería de Caldas hasta un día tan reciente como un día de agosto de dos mil tres tenía el cementerio de Caldas cuando entierran a su madre a Joana que es la otra gran protagonista de el libro El aprovecha un momento la de esos que los cementerios tan complicados y acerca los labios al oído de de no

Voz 0313 27:43 si lo dice Neus hoy sí

Voz 34 27:46 hoy me gustaría que cuando salgamos del cementerio fueran a recuperar aquella fotografía porque muerta mi madre eso responde a tu pregunta de antes ya no puedo ofender la con una pregunta aspecto ahora quiero empezar a preguntar y quiero buscar al padre siguiendo la pista de la fotografía empiezan a buscar a su padre con setenta años

Voz 0313 28:04 Rafel e Italia dobló lo que decía sigue recordando el episodio que fue un ataca a traición en toda regla porque en la guerra por desgracia cuando la hay también existen las normas unas mínimas ya eso fue vamos una traición en toda regla yo una matanza del del catorce vamos muy muy muy cruel porque la Hitler ordena que salgan cinco bombarderos del aeropuerto

Voz 34 28:25 de Marsella uno de ellos con las primeras bombas elegir teledirigidos de la historia muy rudimentaria son esas bombas de que desde arriba el avión se dirigían con un telemando un poco como los coches de niño pequeño que todo el mundo ha regalado sus hijos los nietos entonces se deja la bomba Iván mirando a ver si acierta en el en el objetivo localizan a la flota delante de Porto Torres entre Córcega y Cerdeña van directamente a por el Roma porque es el buque insignia de Bogotá italiana y abordo va al almirante Bergamín y que ante el jefe de la Flota y todo su Estado Mayor la primera bomba caen al agua las otras dos eh siguientes van a cubierta una de ellas va para arriba al depósito de municiones todo está ya se pone el centro de el barco a dos mil grados de temperatura se parte se funde como mantequilla se parte en dos sólo veinte minutos después del inicio de este bomba

Voz 0313 29:15 podemos dejando por Hitler mar se traga

Voz 34 29:17 los restos del Roma con mil seiscientos de los dos mil doscientos marineros que iban a bordo sólo seiscientos se han podido tirarlo al agua es han podido salvarla

Voz 36 29:36 hola

me Rafael quédate con nosotros que vamos a seguir un ratito con fetén fetén en directo con Iñaki con Nieves Concostrina para cerrar esta tercera hora de La Ventana en Barcelona muchísimas gracias

Voz 53 35:48 Meg creado a que a ver cómo miramos decía que me quedo aquí no que ya hacerme propensa

Voz 0313 36:08 para dar a la lujo no contar con gente como citó citó nosotros

Voz 1 36:12 los toca mucho en Cataluña

Voz 0313 36:16 de la oportunidad de tocar el serrucho Angel la silla Campiña en el Palau Sant Jordi pero nos explica lo que la gente no sabe si podemos enteramos fuimos teloneros descrito en el Palau Sant Jordi la gente se quedó un poco extrañada de verdad pues dos de Burgos tócame una silla de camping pero no nos tiraron al pilón es decir que no te está viendo que hay mucha gente La Ventana nos habrá que tiende una flauta hecha

Voz 0356 36:40 hace de una silla de camping la gente aquí puede dar fe un instrumento muy cómodo han hecho no es taladros y ahí van tocando la silla de camping desde aquí va uno a merendar

Voz 0313 36:47 es un valiente mientras un balón oye este escenario parece una casa totalmente consideráis frikis pues sí

Voz 25 36:57 cuando algo que le gusta mucho investiga esta trata dándole vueltas pues no deja de ser un friki friki es algo es algo voy saludable y no creo que es una autoterapia

Voz 0313 37:07 hablada Rafael de las épocas de la miseria pero todo esto proviene de esas épocas casi todo en donde el ser humano a pesar de no tener nada era como somos más listos que el dinero aunque nos digan

Voz 25 37:16 al contrario la gente tocaba cualquier cosa

Voz 0313 37:19 el baile con cualquier elemento del yo tengo curiosidad aquellos que van por todo el mundo por cierto tienes un verano tenía Alejandro Sanz en tenéis algún día algún minuto para volver en casa para que si estamos solteros no estaba diciendo yo que bueno el viernes por cierto en Tarragona a las nueve de la noche en en en Casa Canals Nos estrenamos en el puesto que es uno de gestionar más bonitos de Cataluña y ahí estaremos para este viernes tocando

Voz 0356 37:50 a que son unos frikis porque son rara avis en España donde yo me harto de decir en este programa que en España hay mucha música muy buena pero hay muy poca música española porque mucha de la música que esto toca aquí es música anglosajona cantada en castellano ellos son gente muy investigadora de los folclor es de los instrumentos por eso decía de los de la pobreza una vez más el que no esté viéndonos sabe que tiene aquí una sartén con un dedal

Voz 0313 38:11 según recoge Ador tiene un recoge para atacar tienen también una especie como de una ristra de Pablo Laso velando paso tú a ver esto vengo a ver tú de una sartén pasar con cucharilla esto ha salvado muchos bailes en España a ver con una cuchara

Voz 25 38:27 Cillo que eso ya es una zona más más más bestias más

Voz 0313 38:31 Zaragoza con un de pueden hacer los reinos por ejemplo la rueda de Burgos nosotros somos de Burgos eh

Voz 31 38:53 domingo y con una cuchara si Gadafi

Voz 0313 38:57 en una sartén y un recoge Laure con reconvertido en flauta y estado yo vivo en Atapuerca entonces luego es que no es broma y viveros ver ahora Atapuerca ahora ahora vamos mucho a la basura pero eso no se ha olvidado la palabra clave para salvar el

Voz 25 39:11 la que reutilizar ya antes la gente utilizaba todo esto es a Wes era bueno está muy bien toca con una castañuelas si tienes una boda en Atapuerca te lo pones

Voz 54 39:24 queda

Voz 25 39:28 creo en y yo tengo una curiosidad cómo

Voz 0313 39:30 Days vueltas por todas partes el público es igual en en un país que en otro la reacción cuando ven cuando Beni cuando se escuchan es igual el público en dos partes no

Voz 0356 39:39 pues el público infantil es muy parecido es curioso ver cómo ahora estemos recién llegados de México ir si queremos muchas similitudes pero quizá hay públicos de fuera que en principio tiene más apertura a las cosas que vienen de fuera por ejemplo en Méjico gente que nunca había escuchado y gente que venía a ver conciertos con dieciocho años solvente pues nos ha gustado mucho ver la la reacción verdad

Voz 25 40:00 en España ha perdido una capacidad de disfrutar la música instrumental que siempre ha sido muy protagonista no pero yo creo que la música instrumental nos permite viajar por todo el mundo y sensaciones muy comunes en todos los públicos hay anécdotas como México cuando preguntamos a los niños para qué sirve un serrucho dijo uno para cortar cabezas

Voz 54 40:20 eso solo Occupy

Voz 0313 40:23 unos pasos de verdad fue el momento en poco en San Luis Potosí pero México nos ha regalado

Voz 25 40:30 uno de una muchos momentos que no olvidaremos nunca en los últimos años se dice

Voz 0313 40:35 cómo suenan el serrucho que antes lo ver el miedo se parece un poco al al termina con haciendo pariendo el campo eléctrico verás un serrucho literalmente que muchos hice toca coronar poco

Voz 25 40:51 yo quiero ya seguro que hay algún oyente que cumple años hoy

Voz 57 41:00 va

Voz 58 41:06 no

Voz 30 41:11 sí

Voz 0313 41:19 ah oye yo tengo una yo tengo una duda lo vais a cumplir diez años de fetén CT en el dos mil veinte Además creo que es grabar otro disco no estáis ahí pensando a ver si se puede hacer algo yo quiero ir a los orígenes cuando no se en ambientes próximos familiares amigos y demás empezar con el surtido de cacharros y las reacciones entonces Horford del sincera

Voz 25 41:43 era la primera fue muy mala yo además cuando en vez de con la ciudad flauta que me primero

Voz 0356 41:47 a Lozano y era muy amante a una silla con óxidos sea muy vieja yo acaba de Trinidad superior en Atocha con sobresaliente mis padres este es un hijo ejemplar y de repente vieron eso dije ahí le Lemos perdido

Voz 0313 41:59 entonces fue un momento duro ahora

Voz 25 42:02 lo entiende y se emociona cuando no eso no es fácil explicar a a tu madre que tocase el serrucho

Voz 0313 42:10 pero es verdad

Voz 25 42:11 a mi padre esto es verdad me dijo cuando dice que nuestros cacharros me dijo lo que quieras pero saca Telco

Voz 0313 42:16 el juez

Voz 25 42:19 de pidiendo co pero sí que es verdad que estos instrumentos que son tan simples en estas épocas que todo lo que nos rodea es muy tecnológico muy caro consiguen sacar del ser humano algo muy especial no nos nos convencen y nos hacen recordar que somos capaces de de de hacer cosas maravillosas con cosas muy sencillas

Voz 0356 42:37 sí sobre todo qué descubres con esto que la música es muy intuitiva y que todo el mundo lleva la música dentro todo el mundo sabemos llevar un poco el ritmo para cualquier cosa y todo el mundo sabemos cantar un poquito y sobre todo lo que hablábamos antes de la música popular en la novela de

Voz 0313 42:50 de Rafel alguno de los pocos momentos digamos de en fin iba a decir positivos no sería la expresión es cuando cantan es cuando cuando irrumpe la música cuando de repente la gente se junta para algo que no pegarse tiros operarse hostias no es la música presente también hay buena

Voz 34 43:05 es que la gente olvida que durante la posguerra había un ansia por vivir

Voz 0313 43:09 que la gente yo creo que cantaban más incluso que ahora porque no tenía

Voz 34 43:11 de nada yo creo que la hemos contado la posguerra porque fue mucho más dura mucho más criminal de lo que hemos contado mucho más arbitraria a pero era color no era en blanco y negro como la queremos describir a veces

Voz 0313 43:24 sí y eso le resta dramatismo porque eh

Voz 34 43:26 es verdad que uno vivía dentro de una casa encerrado vivía una vida en blanco y negro pero a través de la ventana veía que el son salía cada día a los árboles eran verdes que amarga azul judía más con perdón

Voz 0313 43:38 tú planteabas Taiz

Voz 34 43:40 Sabas este año comeremos porque esto está dando buen fruto y luego de golpe llegaba verano estos calores estos días tú querías regar no podía regar porque en una guerra también robados los derechos sobre el agua entonces bellas como siete morían las plantas las plantas eran en color y a ti te daban el resultado en blanco y negro está lo que te un día más pero la gente cantaba mucho más que

Voz 0313 44:01 está muy bien lo que ha hecho la productora minoría absoluta que así lo colorear el franquismo que es una serie sepuede por capítulos además en en en alguna plataforma las imágenes por ejemplo ya no sólo de ciudades destruidas por bombardeos y tal sino las imágenes de reparto de comida en la posguerra vistas en color bueno a Franco con color también como aquel de que decir tiene también tiene un tío guapo tiene hoy por cierto y otra vez Obispo Toledo o el Arzobispo Toledo o pues otra vez decir que hay que dejarle ahí no remover más bajos que pesa los diez de perdones que la Deimos ido había una movimiento yo esto es verdad de gente que dice que lo lleven en Atapuerca yo no sé por lo que medio en broma pero bueno ya que estáis hay huecos si está excavado pues no ganó por yo la verdad es que muy curioso porque yo he oído cantar

Voz 0356 44:58 la chao desde muy pequeñito en casa porque mi madre en Francia salió precisamente a través de la Estación de Francia de aquí de de Barcelona hacia Francia hacia el exilio durante diez años siguió la oía cantar el Bella Ciao porque ellas el oía cantar también a la Resistencia francesa en set que es donde ya pasó la guerra y la cantaba casa esa era una de las guerras pues guerras que yo he podido en casa luego debido la de mi padre que se quedó en Fuenteovejuna Córdoba que es donde pasó la guerra a mi madre la pasó sufriendo la Segunda Guerra Mundial en la pasó una posguerra digamos típica española de pobreza y demás y entonces él nos cantaba canciones de la guerra de la Guerra Civil que realmente eran igualmente a los himnos de antes era Nino

Voz 25 45:37 en el que este cantaban con diferente letra

Voz 0356 45:39 cogiendo vuelvo también canciones populares que tenían diferente letra siguiera en el bando republicano que era en el bando mal llamado nacional el caso es que yo me he buscado tres trocitos de es que yo le a cantar

Voz 0313 45:51 ya hay algo seguro sí

Voz 0356 45:55 Eli Ábalos fetén en baja una de las cosas que hicieron fue lo que digo a la música popular se transformaba de letra para decantarse a favor del bando que fuese no ya había una que era el puente de los Franceses que se cantaba por la defensa de Madrid que es un puente ustedes saben de de de Madrid hizo que en realidad era la misma melodía que los cuatro muleros

Voz 59 46:28 el puente de los Puente de los Fran Puente de veces mami para mí ya que siempre es se esté porque los madrileños porque dos Mali Leño porque los Nad Ali le ellos

Voz 0313 46:54 ahora que guardan

Voz 59 46:56 eh

Voz 31 48:27 para debuta en el tristes muy tanto piensas lo que estar escribiría me verdad

Voz 0356 48:32 luego hay una que parece que las canciones de guerra son solamente para hacerse el Valentín para animar a la tropa resulta que no era había una canción de cuando el desastre del Rif del barranco

Voz 0313 48:41 lo el lobo eh

Voz 0356 48:43 en Marruecos aclaro pues se cantaba una canción que era muy condescendientes sea muy para las madres fundamentalmente que habían perdido a los hijos

Voz 1 48:51 era era como J

Voz 60 48:56 qué decir

Voz 59 48:59 en el barranco de no hay una fuente que mana la sangre de los españoles que murieron por la paz quería pobre vi pasmada descontó yo hora harán al ver que sus circos a la que Rabadán no se lava ni se peinaba y se pone la mantilla hasta que venga su novio de la guerra de Melilla pobrecita nada de espantó lloran al ver que sus hijos Sara que Rabadán

Voz 31 49:49 para las penas van grandes canciones populares dije me digo Jorge va interesando

Voz 0313 49:57 mucho algunos chavales esta tarde en viendo La Ventana aquí entre el público decía que hace un trabajo divulgativo que os ha llevado aquellos vean nuevos escuchen miles de chavales qué cara ponen los

Voz 25 50:11 los mayores nos reímos porque las cosas que Nos revuelven un poco las afrontamos con risa

Voz 0313 50:17 los pequeños se sorprenden presionante

Voz 25 50:19 es la capacidad de sorprenderse in yo creo que están muy contaminados pero todavía tienen tienen esa parte en la que estas cosas las ven como como algo muy práctico y muy normal divertido además divertido no pero sí que nosotros conseguimos en los conciertos que que la gente se encuentre con eso que que nos han hecho perder nos han dicho que somos necesitamos muchas cosas y y bueno yo creo que cuando alguien escucha Jorge tocar una escoba se tiene que emocionar lógicamente

Voz 0313 50:51 sobre todo cuando luego llega a casa niveles Cobo lo ve de otra manera no P2 de hecho cuando era aplaudir a alguien a ver a ver es cómo boca toca elegir cómo por qué es reducido poco no estaba entre las maletas tal sur hindú pero Jorge lo llama el basura a ver

Voz 0356 51:41 da pues de su un un box de vino de cinco litros y luego esto el puntero en siete con la que se toca pues es de lo que se usa para meter los cables de la electricidad no y luego para soplar de soplete pues qué mejor que lo de control de alcoholemia para recordar que no hay que beber

Voz 0313 51:58 higo más del gas tiene un acabado perfecto eh

Voz 31 52:01 Juan Alberto Montero

Voz 0313 52:05 mucho rigor entrando en Copenhague

Voz 31 52:07 la me parto de la gaita

Voz 0313 52:36 el hombre olvidado ir a La Ventana sabríais acertar bien os acordáis todavía los sí lo que pasa es que con con instrumentos ortodoxos lo alternativo pero lo vamos a hacer en ritmo de pasodoble pasa duele algo más bonito que échate un pasodoble con la sintonía de entona para nosotros no no no

Voz 31 53:19 voz terminando ya esta tercera hora de de La Ventana yo lo comer a la radio lo está aquí cerquita para

Voz 0313 53:24 a seguir el programa pero antes de determinar que no regaló salgo en directo para todos los oyentes el público antes es una pregunta en contacto con chavales de la Escuela Estatal oye tenéis relevo Aleix creado cantera si hay gente que sigue lo que hacéis los otros aparte de la al fin la cosa puede ser exótica del de Common meditar lo de tocar recuperar esas esas maneras populares muy de la tierra imaginación de de de acercarse a la música yo hacéis cantera

Voz 25 53:51 desde el festival insólito que organiza sí sí sí sí tengo contacto con muchos con muchos artistas hay hay cantera hay un montón de grupos como vibrato como Xavi Lozano que lo están haciendo yo creo que sí que además cómo esto va a peor porque cada vez estamos más contaminado yo creo que este tipo de propuestas de son cada vez más necesarias y hay mucha gente que está haciendo algo que que tiene que ver con el reciclaje que esté que tiene que ver con con esta forma de entender la música sí hay futuro yo creo que si hay cantera

Voz 0313 54:20 bueno hay futuro y hay un presente que hoy nos tiene en el Palau Robert en Barcelona yo quiero agradecer muchísimo a las personas amigos amigos que han venido que compartir una una tarde de radio luego me marcho sigo desde la emisora pero votos gracias

Voz 0313 54:43 a mí personalmente me hace muchísima ilusión que lo hayamos hecho a quién en Barcelona les deja con fetén fetén en directo cuando queráis amigos el viernes

Voz 31 54:51 es en Tarragona ACT etcétera a las nueve de la noche

