La Ventana (03/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1454 00:06 la Seguridad Social está estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional conocida esta tarde y que anula el cálculo de la pensión a los trabajadores a tiempo parcial porque considera discrimina a la mujer y además la norma no es igualitaria asegura estar trabajando ya en el sistema informático para cumplir con esta decisión lo antes posible el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había dicho en mayo que la fórmula española podía no ser justa la Sociedad Española de Sanidad Ambiental a Puig a Madrid central porque sigue el ejemplo de otras ciudades europeas para mejorar la calidad del aire informa Javier Gregori

Voz 0882 00:38 Londres Roma Estocolmo pero también en Los Ángeles en Estados Unidos estudios científicos han demostrado que limitar el acceso de los coches al centro de la ciudad repercute de forma favorable en la salud de millones de personas por esta razón la Sociedad Española de Sanidad Ambiental ha mostrado su apoyo explícito a Madrid central que ha calificado como un proyecto valiente aunque también reconoce que es pequeño comparado con la zona creada en Berlín o en Londres donde se limita el tráfico en un área metropolitana de mil kilómetros cuadrados

Voz 1454 01:05 Vladimir Putin ha firmado hoy la ley pero la salida de Rusia del tratado de desarme nuclear firmado con Estados Unidos en el ochenta y siete las autoridades norteamericanas ya habían abandonado el acuerdo hace cuatro meses ampliamos con nadie

Voz 2 01:18 mediante este acuerdo Putín pone a su país en una posición similar a la de Estados Unidos el pasado mes de febrero el Gobierno estadounidense avisó que saldría del acuerdo porque Rusia argumentaron desde Washington lo estaba incumpliendo un día más tarde Putin respondía al secretario de Estado detrás Mike Pompeo anunciando que su país haría lo propio aunque posteriormente el ejecutivo ruso rebajó el clima de tensión tras prometer que no desplegará ningún armamento en la parte europea de Rusia en y en otras zonas del mundo siempre cuando Estados Unidos hiciera lo propio el tratado hoy NEC conocido como el de no proliferación nuclear fue firmado a finales de los años ochenta entre Ronald Reagan el entonces líder de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov en plena carrera armamentística nuclear entre las dos

Voz 1454 01:58 el presidente ruso por cierto ha declarado el estado de emergencia en Siberia donde las inundaciones han causado veinte muertos tras unas lluvias torrenciales que han inundado más de trescientas viviendas y dejado sin casa a más de diez mil personas la Mesa del Congreso estudia la posibilidad de modificar la instrucción que regula el día a día de la vida parlamentaria y que no se ha tocado desde dos mil once Javier Torres

Voz 0867 02:19 la reforma de esa instrucción es una idea de la que se ha hablado durante la reunión de hoy de la Mesa del Congreso y tras la denuncia presentada por la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero por lo que considera una intrusión de un periodista del digital lo que diario en su despacho del Congreso esa denuncia que está siendo investigada también por la policía ha provocado que les sea impuesta una sanción la de la retirada durante todo un año de la acreditación la expulsión del periodista que tomó fotos no ha ido acompañada eso sí de un castigo al medio de comunicación que las publicó Ike por otro lado no presentó alegación alguna ante el Expo

Voz 1454 02:52 diente abierto por el Congreso y además el deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:56 ahora Esther qué tal muy buenas en tenis Wimbledon clasificado Roberto Bautista dieciseisavos de final eliminado Feliciano López en juego el partido de Verdasco contra en un el español perdía por dos sets a cero y ahora mismo va dos dos definitivo Khan a cinco tres por lo tanto está a un juego de pasar a dieciséis a Granollers pierde dos cero contra un ver ya en el tercer set empata a un juego por cierto Jacek el horario para el partido de segunda ronda de Nadal de mañana jugará contra Kyrgios en la pista central no antes de las seis de la tarde y en fútbol ya en marcha la reunión entre la Liga y la Federación en el CSD sin Tebas ni Rubiales y los presidentes buscan firmar el convenio sino se consigue peligra el sorteo del calendario de la próxima temporada de Liga mañana en las rodara está programado sino se consigue en como te digo peligra

Voz 1454 03:38 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco dignos

servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:39 pese a todo tipo un tiempo propicio también para para moverse hoy por ejemplo hemos abierto a La Ventana en Barcelona y mañana mañana jueves hay un punto de atención en Madrid porque allí va a celebrarse la semifinal europea de la segunda edición de los Premios Fundación Mapfre de innovación social el certamen lo que intenta es potenciar proyectos que tienen un objetivo muy claro que es mejorar como sea la vida de las personas este año se han presentado más de doscientos proyectos procedentes de investigadores emprendedores estudiantes científicos de casi una treintena de países y ahora mismo ahora tenemos a nueve candidatos que esperan imagino que nerviosos a saber quién va a ser el ganador entre esos nominados hay varios españoles y esta tarde tenemos la suerte de poder hablar con tres de ellos para conocer en profundidad tres ideas tres proyectos concretos que son un Software para conocer la información medioambiental de las ciudades no puede estar de más actualidad una aplicación que previene el ictus y un sistema para ayudar en la movilidad a las personas con discapacidad visual

Voz 8 06:44 sí sí

Voz 1 06:52 vamos por partes el proyecto que proporciona esos datos medioambientales de las ciudades se llama Green Urban data su fundador es Alejandro Carbonell Alejandro buenas tardes hola buenas tardes qué tal

Voz 0313 07:03 qué tal cómo están oye lo primero que voy a la cabeza ya los cientos Madrid central así asociación de ideas e osea lo primero automático

Voz 0994 07:10 no totalmente la verdad que es una cosa es una cosa que es importante yo creo que a ver si si si

Voz 9 07:17 de alguna manera se puede extender incluso no de Madrid

Voz 0994 07:19 central sino que en muchas ciudades España la que lo hagan

Voz 0313 07:22 qué qué indicadores concretamente Moody's incómoda hacéis Alejandro cuéntanos saber

Voz 0994 07:27 bueno pues nosotros los indicadores que hacemos a lo mejor no son los corrientes pero analizamos desde lo que sería la calidad de la vegetación de la ciudad para ver cómo puede reducir la temperatura en estos días de tanto calor o analizar el efecto de isla de calor que es el que hace que a lo mejor en estas noches no estamos pasándolo muy viendo viendo o con mucho sudor intranquilos eh a partir de ahí pues ve a calculamos lo que sería la absorción del CO2 del el arbolado ver cómo podemos reducir la temperatura en las calles pues entiendo lo que sería materiales que puedan absorber mucho calor pues puede de indicadores en los que nosotros evaluamos todos lo hacemos sin necesidad de sensores eh a nosotros lo hacemos con tecnología de satélite

Voz 0313 08:11 con tecnología de satélite cuenta eso cómo funciona ver

Voz 0994 08:14 bueno pues tenemos la gran suerte que ahí es donde pues es dotar a la Agencia Espacial Europea ponen pues no han puesto durante mucho tiempo eh satélites no para la investigación científica y todos esos datos pues te están ahí para que puedan ser aprovechados para para no se intentar mejorar y llevar lo que hacemos nosotros no mejoran un poquito la calidad de vida de las personas en las ciudades a través de esos datos estos datos digamos que

Voz 0313 08:38 son alternativos o complementarios a las estaciones de medición al uso que conocemos

Voz 0994 08:43 serían complementarios porque la verdad que el tener también estaciones en lo que sería in situ en el en el lugar pues también nos ayudan mucho porque nos dan un valor en el en el medio nos hace que nuestros datos sean mucho más robustos decirlo no tengan mucha más más fuerte

Voz 0313 08:57 hoy una vez tenis los datos almacenados como se los hacéis llegar al palabras cliente bueno si al al cliente

Voz 0994 09:03 ah bueno pues cliente lo que tiene al final es un cuadro de mandos donde tiene todos indicadores ambientales y que les sirve un poco para analizar cuál es la tendencia que están teniendo unas respecto de otros la evolución que están teniendo así están cumpliendo los objetivos que se ha marcado y luego lo bueno que tienes que otros indicadores medioambientales a través de al uso de la tecnología satélite nos permite identifica el centro de la ciudad ese indicador en qué zonas está comportando mejor y en qué zonas peor de manera que yo puedo hacer acciones localizadas mucho más eficientes

Voz 0313 09:35 yo estoy pensando a lo mejor me equivoco eh que al al no disponer al no tener la obligación de instalar sensores sobre el terreno ese tipo de estaciones que ya conocemos bueno los gastos en infraestructuras serán menores o no Alejandro

Voz 0994 09:47 sí claro toda esa parte pues no la tenemos nosotros no tenemos el coste de la sensibilización de mantenerla en el tiempo pues aparte nosotros no lo tenemos ese coste

Voz 0313 11:13 la segunda propuesta segundo proyecto segunda idea una aplicación que previene el hitos y ayuda a cuidar el corazón tiene forma de pulsera se llama ritmo con un hache intercalada pueda hay entre la tela y la M uno de sus creadores asoma la ventana ahora mismo Óscar Lozano buenas tardes hola buenas tardes cómo estás amigo cómo funciona esta pulsera a ver

Voz 12 11:36 bueno pues nosotros es bueno nacimos eso que tenemos para

Voz 9 11:39 hoy has comentado para prevenir el ictus al final es una pulsera que que lleva el usuario y que está monitorizado de veinticuatro horas que cuando detecta un caso de la de arritmia a la arritmia cardiaca que existe que es como como fibrilación auricular pues avisa al usuario para que él mismo pueda realizarse un electrocardiograma con con la propia pulsera y electrocardiograma bien puede compartirlo con su propio médico si quiere o con una propia plataforma de médicos que que estamos desarrollando donde qué le responden en un tiempo bastante rápido con un con un diagnóstico de si efectivamente ahora en ese momento se encuentra con esta riña o está

Voz 0313 12:21 Seat Doble tecnología porque lo de lo debe lo de medir la arritmia bueno pues más o menos el pulso tal que se acelera pero hace el electro también la pulsera entonces sí

Voz 9 12:28 sí cuando detecta este posible esta posible arritmia para hacer un doble check nosotros les pusimos la incorporamos para dobles tecnología para que se pueda realizar también un electrocardiograma que es lo que realmente pues al final pudo acabar compartiendo con cómo te cuenta como con los propios doctores que también pues el doctor pueda emitir un diagnóstico en un tiempo también

Voz 0313 12:48 lo de prevenir antes que curar esto es elevado la enésima potencia eh

Voz 9 12:52 sí claro además pues eso que nacimos pues eso es lo que siempre decimos no nacimos para prevenir mucha gente no sabe no pero al final el ictus esa es la enfermedad que no primera causa de muerte mujer y la y la segunda hombre y bueno pues si nacimos Nos con con siempre mira con la idea de puso de la prevención del ictus y bueno al final da acabando desarrollando pues estado pulsera que que ayuda a que ayuda a prevenirlo sin duda

Voz 0313 13:13 hoy Oscar esta pulsera tiene un público no seguía la palabra te tiene un sector de población preferente por edad sexo por lo que sea

Voz 9 13:23 sí este es una realmente es una es una arritmia bueno cada vez más verdad que ahora con toda la moda de él con nuestro equipo cardiólogo la verdad a toda la moda del running vitales para saliendo cada vez por desgracia más y dilaciones auriculares en gente más joven e pero sí que es verdad que mayoritariamente al final nuestro nuestro usuario digamos es una persona de más de cincuenta y cinco años que donde ya la prevalencia de la fibrilación auricular y en consecuencia la mayor probabilidad de sufrir un ictus es siempre pues eso ha partido está

Voz 0313 13:54 venga déjame contar a los oyentes de La Ventana que tu padres médico que ha trabajado durante muchos años en investigación cardiovascular osea entendemos que la inspiración de este proyecto vienen en buena parte o la totalidad de ahí me imagino no equipo

Voz 9 14:06 sí sí sí la verdad que realmente bueno hacía un poco de él y de una propuesta en la que me hizo es ya muy bueno la verdad es que ya pues es son así no un camino empezamos como un bloc solamente presión de ictus pero bueno fue creciendo creciendo hasta que ha llegado a esta última pata del proyecto que es que es el propio la en el propio desarrollo de la propia pulsera Hay icono también también es verdad que no sólo la pulsera arrime tripita también ha desarrollado una una plataforma

Voz 13 14:34 hola donde otros fabricantes de dispositivos de guarismos de relojes ocultadas también pueden acceder a a nuestro algoritmo y poder incorporar a a en sus en sus dispositivos toda esta tecnología que abrimos de Ferrero

Voz 0313 14:48 esto va a costar esta pulsera Oscar lo sabéis ya

Voz 9 14:51 bueno he no sabemos cierta todavía pero si estimamos que vamos no queremos que superen los doscientos euros a estará entorno o estamos ahora en la última fase ya de de desarrollo de la pulsera esperamos poder tener toda las certificaciones médicas que hola regulatoria que tenemos que pasar hacia final de año para poder lanzarlo pero sí más o menos

Voz 0994 15:12 calculamos que no superará los doscientos

Voz 9 15:15 euros es salvar vidas el trato me parece un precio barato

Voz 0313 15:17 la verdad sinceramente bueno sí

Voz 9 15:20 es un poco también al final un poco en exámenes nuestros siempre hemos siempre racimos con también con mi padre siempre nacimos con este objetivo social de de poder ya va a las máximas personas Bono pues al final no queremos tampoco que fuera ni un presupuesto alineó un dispositivo cargo voy bueno pues pues hemos conseguido al final pues trabajando bastante en la electrónica hay tal pues pues que no sólo el precio bastante

Voz 0313 15:46 pero está disponible lo estará pronto ya

Voz 9 15:48 estará pronto porque eso no nosotros como dispositivo médico tenemos que pasar una cierta regulatoria ahora que lleva unos meses tiempo en el que hasta el mercado no podemos sabía hace así que hemos acabó ya de estudio en pacientes con unos resultados además de aproximadamente estamos en una noventa y ocho por ciento sensibilidad ahora que cuando nuestra ciertos muy muy contentos con los resultados que hemos hecho

Voz 0313 16:12 muy bien Óscar Lozano creador de me oye que gracias por estar en La Ventana suerte mañana también eh

Voz 1 16:17 nada muchas gracias adiós buenas tardes

Voz 14 16:27 huy

Voz 1 16:30 el tercer finalista del que vamos a

Voz 0313 16:32 Torres hoy en La Ventana ha ideado un sistema que ayuda a que personas con discapacidad visual puedan tener mayor movilidad en su nombre del sistema en Avilés saludamos a uno de sus creadores responsables Javier Pita buenas tardes

Voz 13 16:46 bienvenido a saber cómo estás muchas menciones muy bien con mucha pasión en el proyecto que vamos a presentar mañana

Voz 0313 16:51 tan nervioso de cara a mañana o que por cierto ha preguntado a nadie

Voz 13 16:54 siempre siempre siempre se está nervioso porque el nivel de proyectos es muy elevado ya que transmitir toda tu pasión que has dedicado al proyecto y siempre es pues un momento deben tener picos habituales

Voz 0313 17:05 yo estoy disfrutando muchísimo en esta conversación con con tres creadores porque es que el el el el volumen de talento es es es descomunal de verdad sea me parece una cosa el caso de un Avilés por ejemplo cómo funciona exactamente

Voz 13 17:17 pues mira ese talento descomunal y es una cosa que creo que debemos de estar orgullosos como como españoles que podamos desarrollar cogía que puedas hacer aplicaran en todo el mundo por ejemplo en nuestro caso hemos creado tras cinco años de investigación cinco años trabajando los tan presagió existen junto con la ciudad un sistema que ayuda a que las personas que no pueden ver sea más independiente en lugar desconocido el problema es el siguiente cuando una persona ciega se va en cualquier lugar imagínate una estación de tren metro mismo si no conoce previamente el lugar es muy difícil que se pueda orientar porque no ve los carteles vale entonces no estoy día fue oye ya que los móviles para para que sirvan un poco más que para tan sólo las redes sociales vale entonces dijimos cómo puede ser que la tecnología pueda creamos algo que la persona invidente que no puede ver utiliza la cámara como si fuese entre comillas es una especie de ojo leía ese cartel que diga mira si vas por aquí pasa la plataforma en dirección a Nuevos Ministerios observados por acá vale es un ascensor que vas directamente a la que alude así de simple

Voz 0313 18:23 sé que lo habéis empleado ya en paradas de autobús el Barcelona en Murcia en el tranvía concretamente en la queja de Madrid qué tal ha salido lo aprueba qué tal ha funcionado

Voz 13 18:33 ha sido excelente por ejemplo en la en el Barcelona que creo que estáis dicho hoy verdad

Voz 0313 18:38 sí

Voz 13 18:38 Barcelona es increíble porque bueno el metro se fijó en esta tecnología principio de que la desarrolladas hemos de encanto el metro de Barcelona tiene una apuesta de quiero dar dar el mismo servicio inclusivo a todos los usuarios independientemente de su diversidad cuando se implantó podéis ver los ciudadanos de Barcelona pueden ver que van apareciendo estos códigos de colores en paradas de autobuses y metro vale cuando se implantó por primera vez Barcelona vale que que vio mucho potencial adormecida utiliza o sea el Unión grupo de treinta personas con discapacidad visual y los resultados fueron fabulosos sea los usuarios decían esto es lo que me ve me permite ser completamente independiente en una estación de metro que no conozco cuando cojo un autobús

Voz 0313 19:27 muy bien pues Javier Pita creador de Navy Lens te digo lo que los otros compañeros que mucha suerte mañana hay hijo de muchas gracias por asomarse a la ventana para contarlo eh

Voz 1 19:35 nada un placer adiós son las siete y veinte

Voz 0313 19:57 las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:06 bueno repuestos de la tragedia forestal de cenicientas el fuego nos ha dado esta tarde otro susto otro incendio en la zona norte de la región en el término municipal de La fuente allí la rápida actuación de los bomberos ha permitido en tiempo récord perimetral y controlar las yemas Miguel Méndez alto al de de llenaba la fuente qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está

Voz 15 20:28 bueno es el ex alcalde bueno lo

Voz 0867 20:30 pero nosotros no confirmar X lo criba decirnos puede confirmar que es así no que a esta hora se puede dar el incendio por controlado

Voz 1169 20:37 pues sí soy que creo que totalmente controlado

Voz 0867 20:42 y la rapidez de los bomberos ha sido clave no porque han actuado veinte unidades han trabajado sobre el terreno también por aire todo apunta comentaba usted esta tarde a nuestros compañeros de SER Madrid Norte que el fuego ha sido provocado

Voz 1169 20:54 el fuego ha sido provocado porque se han aparecido tres Jo pos en una distancia de un kilómetro es bueno vecino que el último foco estaba al lado de su casa ha conseguido cuando esté entonces apagar el foco más peligroso hoy más cercano al pueblo él su hijo Louis otro vecino llevamos una intencionalidad ha sido total total

Voz 0867 21:22 bueno hay una estimación alcalde de cuentas sectarias han podido calcinar

Voz 1169 21:27 esos no son los de porque además no muy no soy muy objetivo viendo al espacio sabe pero vamos que así lo tocó y en el momento que estamos Si colores ha podido la verdad que la suerte de de llegar primero helicóptero pronto y luego ya era cuatro helicópteros el agua también en francamente estaba bastante acercan unas canteras y ha sido todo una operación pues pues muy rápida y muy eficientes

Voz 0867 22:02 el alcalde confirme que no hay vecinos afectados y se ha producido algún daño material

Voz 1169 22:07 no daños materiales bueno están porque yo creo que que el daño más gordo es ecológico es una zona que hace algún tiempo también sabía tema te estaba tirando para arriba que ha vuelto a ver afectada por el incendio no ha habido ningún problema avanzado desalojado enseñan minusválido de una tasa por prevención no pues no había peligro pero bueno ya sabemos que las personas se ponía nervioso sobre todo pues las que tienen alguna dificultad pero no no ha habido ningún vecino afectado

Voz 0867 22:46 alcalde Miguel Méndez mucho ánimo que vaya todo bien gracias por atender la llamada de la Cadena SER esta tarde un saludo

Voz 15 22:52 gracias un saludo con el incendio de Cadalso y cenicienta

Voz 0867 22:56 los el Seprona trabaja ya con la hipótesis del factor humano es decir el origen de las llamas podría haber sido también provocado La Ventana de Madrid

Voz 18 23:27 buenas tardes a todos Madrid inauguran unos minutos las celebraciones del Orgullo dos mil diecinueve en Madrid se prepara para recibir estos días acerca de un millón de personas

Voz 19 23:36 de caddie para la celebración de este gran evento anual del Pais Vasco de Vitoria con no sé al final el midió

Voz 20 23:42 yo me encuentro diversidad mucha gente estaba a People Like Patxi nada y no de Córdoba conmigo de caddie

Voz 21 23:54 en hace muy buen ambiente en el barrio

Voz 0867 23:56 era era azotea del hotel Oscar sobre la plaza de Pedro Zerolo y Mónica Naranjo va a leer a las ocho el pregón está Marta Alberca Marta cómo se ve el ambiente desde allí arriba buenas tardes

Voz 0277 24:10 hola Javier buenas tardes pues si está aquí en la terraza del hotel Óscar y la verdad es que sí miro hacia abajo las vistas son impresionantes ahora mismo hay cientos de personas delante de ese escenario desde que va a comenzar el pregón pues en unos minutos y la verdad es que el ambiente es muy festivo ya que todo el mundo viene a pasárselo bien pero también a reivindicar los derechos del colectivo LGTB

Voz 22 24:29 entonces hoy en día una fiesta que venimos todo a celebrar lo que ya se ha conseguido

Voz 1 24:34 seguir recordando todo lo que falta por conseguir

Voz 23 24:37 que no dejemos pez que la gente así no queda respetar que cambie la mentalidad que aún en España así habiendo eh que cree que el libertinaje y para nada

Voz 24 24:47 eh principalmente porque creo que hay que luchar mucho todavía por los derechos que nos quedan no sólo en España sino en muchos países también un poco gordo que hay

Voz 0867 24:55 este es el ambiente en un rato a las ocho en la Puerta del Sol el concierto del orgullo organizado por nuestros compañeros de Radio Olé es una fiesta es Vallecas estos días tres de julio una semana queda para el pleno de investidura sí aquí estamos ni p'alante ni para atrás Ciudadanos y Vox siguen sin entender si el Partido Popular se desespera contando los días que quedan para ese investidura en la que los populares esperan todavía pole poder colar a Isabel Diaz Ayuso como presidenta Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 6 25:24 qué tal buenas tardes buenos ciudadanos abre un poco la trampilla

Voz 0867 25:26 ya ya dicen que el acuerdo es posible eso mientras la oposición está que trina con el presidente de de la Asamblea por no proponer Ángel Gabilondo estrangular dicen en más Madrid el reglamento de la Cámara

Voz 0393 25:38 si Ciudadanos C's no descarta que haya un pleno con candidato a la investidura el próximo diez de julio el presidente de la Asamblea diputado de Ciudadanos Juan Trinidad puede modificarlos y constata que hay algún candidato con apoyos suficientes y el acuerdo con el Partido Popular está muy cerca según Ignacio Aguado

Voz 16 25:53 yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncian en los próximos días si todo va bien

Voz 6 25:58 poco más

Voz 16 26:01 eh qué pues en los próximos días llegaremos a un acuerdo

Voz 0393 26:05 Nos avanzan pero Box no se mueve el partido de Abascal asegura que no va a regalar los votos a cambio de nada y que no apoyará una presidenta para que gobierna en coalición con un partido que ni siquiera les reconoce como interlocutor Ángel Gabilondo considera que debería haber sido propuesto como candidato porque en este momento es quién más apoyos tiene

Voz 25 26:21 que si creo yo que podía haber

Voz 26 26:24 a ver no yo tenía tengo más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro esto de cuidar de hacer crecer a Vox y la verdad es que me preocupa ahí no me gusta en absoluto

Voz 0393 26:36 evitaba esta mañana Gabilondo aquí en Hoy por hoy hablar de arbitrariedad por parte del presidente de la Asamblea pero más Madrid acusa directamente a PP y a ciudadanos de estrangular el reglamento de la Asamblea para ganar tiempo Pablo Perpinyà es secretario general del grupo

Voz 27 26:49 han preferido estrangular hasta hasta prácticamente el incumplimiento flagrante en el reglamento eh a permitir pues lo que lo que era lógico no que si un candidato reúne apoyos y un candidato tiene voluntad de presentarse a una investidura pues pudiera pudiera hacerlo

Voz 0393 27:05 las derechas tienen de plazo hasta las doce de la noche del martes para alcanzar un acuerdo y presentar un candidato a la investidura el próximo miércoles día diez

Voz 0867 27:13 gracias Carolina siete y veintisiete Alfonso Serrano portavoz adjunto del grupo popular en la Asamblea qué tal muy buenas tardes

Voz 25 27:19 hola buenas tardes bueno señor Serrano

Voz 0867 27:22 primero le pregunto hay avances hay posibilidad de que antes del miércoles tengamos un acuerdo a tres

Voz 25 27:27 yo estoy convencido de yo estoy convencido de ello porque evidentemente se abre un nuevo tiempo a raíz de la decisión del presidente de la Asamblea Icomos hubiera dicho tanto ser Aguado o la como la coasial Ayuso estamos avanzando aspectos programáticos y todo lo que supone este este posible acuerdo para poder para poder para poder sacarlo en los próximos días y eso confiamos básicamente porque no entenderíamos que no podamos capaces nuestros votantes que los están viendo con expectación tampoco entendería que lo que podemos sacar de aquí a la semana que viene tuviera que esperar a finales de julio o septiembre

Voz 28 28:05 claro

Voz 0867 28:05 esto no es un deseo no es su percepción real de la situación

Voz 25 28:09 es una pretensión real hizo una y una confianza en la responsabilidad de de de las tres formaciones políticas es decir viendo como son la situación viendo cómo van avanzando las negociaciones y las conversaciones no hay justificación no creo que vaya justificación para que no seamos capaces de llegar a un acuerdo cuando hay muchas más cosas que nos unen a nuestros partido de las que dos distracción

Voz 0867 28:32 ah bueno leo el tuit si le parece de Vox Vox a nivel nacional que han publicado hoy hablamos de responsabilidad de dice Vox el colmo de la jeta en referencia ciudadanos dile al acojonado sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de la merle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa hizo llegar a acuerdos con gente normal este es el perfil oficial de Vox y impartís comprensible

Voz 15 28:57 que desconfíen de la extrema derecha en Ciudadanos no

Voz 25 29:01 con calificativos sobre ideológico de aquí de aquí llevamos ya cuatro años con una extrema izquierda en la como y en la Asamblea de Madrid tampoco de hablado yo hablo con todo el mundo de uno y todos hablamos con mucha más esas cuestiones irán poco vi entrar a calificar eh lo lo afortunados afortunado de un como la última ayer que ya sabemos muchas de estas cosas que las cuentas de Twitter las carga el diablo yo lo que has

Voz 0867 29:27 discúlpeme señor Serrano pero vamos a ver es la cuenta oficial del grupo de veinte Grupo Podemos está verificada no se maneja el primo de Abascal o el primo de de Rocío Monasterio pero

Voz 25 29:39 el empellón casa pero que a lo que voy a lo que voy es que

Voz 0867 29:43 insultos muy graves hoy nosotros nosotros tratamos Belén

Voz 25 29:45 darnos esas cuestiones y lo que decimos es que al final van pasando los días iba a diez de veinte aumenta las tensiones aumentar los nervios por todos los lados

Voz 15 29:53 el madrileño nuestras todo porque Madrid de la comunidad

Voz 25 29:56 sin por donde España merece que tener un gobierno cuanto antes lo que el Partido Popular haciendo precisamente Isabel Días Ayuso en el día siguiente de las elecciones como se demostró en el acuerdo de la constitución de la Asamblea ir ya siguiente es a tratar de conos de coser tejer un acuerdo en el que ambas formaciones se sientan cómodas porque no hay muchas más cosas de las que nos unen de las que nos distancia no por lo tanto yo creo que lo importante es seguir trabajando seguir hablando billetes de veinte con respeto a las condiciones y a todas las formaciones a las formaciones a sus dirigentes esos votantes por supuesto

Voz 0867 30:28 claro pero yo insisto en esta idea uno en un momento tan delicado como es una negociación cuando se está hablando de fin de lograr o de intentar lograr el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los partidos de derecha hay derecha extrema que uno se despacha con este tipo de comentarios yo no sé si se puede llegar a acuerdos con gente que insulta directamente al adversario político

Voz 15 30:49 bueno pero lo que es peor insulta a un partido con el que pretende llegar a un acuerdo

Voz 25 30:55 ya digo que nosotros estamos por encima de esas cosas que no

Voz 0867 30:57 no Pargo ustedes no insulta a través de las redes sociales pero ustedes pretenden llegar a un acuerdo con una formación política que sí insulta

Voz 25 31:04 no ha sido vamos nosotros recibimos insultos se de formaciones políticas que está en gasto convivimos con ella yo ya digo que más allá de lo que pueda ser considerado afortunado desafortunado un Twitter en una red social hay cosas mucho más importantes que lo que lo que hacemos un llamamiento a la responsabilidad a la seriedad ambas formaciones para que le digo dejemos incluso ya no y volví redes sociales que sigamos en tanto los que nosotros desde el primer día ambas formaciones lo saben hemos estado y estamos dispuestos las veinticuatro horas del día para hasta reunidos para seguir hablando para seguir avanzando y eso es lo importante salir cada día que pasa mí sí hay propuestas de ciudadanos propuestas de Vox muchas de las cuales coincidimos y otras en las que viven ajenos con ambas formaciones pero hay muchas importantes en las que estamos de acuerdo y cada día que pasa que seamos capaces como el gobierno son vía que perdemos que en poder en prácticas políticas y lo que es más importante desde nuestro punto de vista es un día que aumenta el luego de quiénes de que Madrid B tener un gobierno de centro derecha liberal que sigue apostando por el progreso bienestar tengamos un Gobierno presidido Gabilondo con Errejón la extrema izquierda podemos todo lo que eso supone para el bienestar de los madrileños el riesgo el último caso incluso unas posibles elecciones que nadie quiere por lo tanto yo creo que debemos de ser responsable todos los boxes y sabemos también llamamiento para que sigamos avanzando dejemos cualquier cosa que nos diferencie iremos trabajando para lograr un acuerdo en beneficio los Helene

Voz 0867 32:31 no decía ayer Diaz Ayuso que desde el punto de vista programático las diferencias no son insalvables ni mucho menos con importantes avances a nivel gobierno en el reparto sabiendo además que que Ángel Garrido ex negociador en esa mesa el Partido Popular impuesto algún tipo de veto a Ciudadanos para que el ex presidente de la Comunidad de Madrid no se siente en el consejo de Gobierno

Voz 25 32:50 mire nosotros como comprenderá no vamos a entrar a detallar di yo entiendo ICO no perfectamente la pregunta que me hace pero metros me va a permitir que no entre a ningún tipo de detalles sobre lo que es una cosa que es muy importante pues evidentemente Iker Iker Iker ya digo que que está todavía en fase negociación y sobre la que lo que quiere damos menos importancia de la que usted puede pesar nosotros siempre lo hemos dicho más importante del quién

Voz 29 33:17 el como es el para qué

Voz 25 33:19 ir desde luego lo importante es es asegurar ya acordar el para que el programa qué queremos hacer si están cuerdos ciudadanos en que igual como decimos en campaña a ser la mayor bajada de impuestos de la historia la Comunidad de Madrid que estamos de acuerdo en que los mayores de sesenta y cinco años tengan transporte gratis si queremos apostar por la seguir apostando por el dilata educativa por concertar el bachillerato por extender la educación gratuita de cero a tres años y todo eso es lo que está en juego y eso es lo importante y luego ya veremos quién se encarga de la competencia de educación que se encarga de Medio Ambiente que tenga de acuerdo pero debe saber que queremos hacerlo yo creo que ahí podemos encontrar pudo sin duda que llegamos a ese acuerdo el rostro mucho más fácil

Voz 0867 33:57 Alfonso Serrano y terminamos pero una curiosidad los diputados han contratado el seguro de cancelación de vacaciones

Voz 25 34:06 usted veces que no nos reímos por el régimen laboral tanto nosotros como tal no tenemos vacantes

Voz 15 34:10 el exigiese piensa que no trabajamos gitanos no entendiste la pregunta

Voz 25 34:15 sí sí sí Davos mire yo confío en que al margen de cualquier cosa que te vayas vacacional yo confío plenamente en que estos se cierre la próxima semana pero sobre todo porque ya digo hay seis millones de madrileños miles y mi somos la comunidad autónoma que merecen tener un gobierno cuanto antes a apuntamos incluso a lo que han sido nuestros votantes pero aquí movía gobierne la Comunidad Madrid con independencia de los votos que ha tenido tiene que gobernar para todos

Voz 0867 34:43 no tenemos que dejar aquí Alfonso Serrano gracias por estar con nosotros

Voz 15 34:47 yo siempre a su disposición un saludo buenas tardes saludos buenas tardes

Voz 1 34:54 en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 0867 37:55 ambos bandos minuto siete de la tarde treinta y ocho minutos en vamos a completar la crónica del día en Madrid aviso serio del Gobierno central al Ayuntamiento de la capital la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera ha criticado hoy la reversión de Madrid central o del proyecto para la calle Galileo Rivera sirvió ayer con el nuevo alcalde de la capital con Martínez Almeida le ha trasladado la preocupación que existe en Europa con sus políticas

Voz 36 38:16 ha salido tenido un eco en la prensa internacional muy grande nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europea sino en todas partes del mundo de recuperar esos espacios de bajas emisiones de o de emisiones cero y evidentemente pues la Comisión considera que eso es una provocación

Voz 0867 38:38 la verdad es que la medida adoptada por Martínez Almeida ha tenido un gran éxito internacional éxito mediático pero para mal porque nos ponen a caldo en toda la prensa internacional residentes del centro de mayores de Usera denuncia la situación que están viviendo allí con las altas temperaturas aseguran sus familiares que llevan sin aire acondicionado desde el pasado día veintisiete la residencia está gestionada por un fondo buitre la situación se complicó especialmente durante estos últimos días con el aumento de las temperaturas pero la Comunidad asegura que todo funciona dentro de la normalidad Andrés Montes es familiar de una de las residentes

Voz 9 39:10 sin aire acondicionado en parte de habitaciones en el Shannon hay aunque lo meten a todos como lo ponerle dijo China si las ventanas cerradas en la cafetería ídem de lo mismo el guión donde están las señoritas que reciben la obtenido de un proyectil a no porque no aguantaba más calor y sin embargo en los despachos de ello tanto admirables

Voz 0867 39:33 Nos vamos corriendo al pregón del orgullo que arranca a las ocho en punto de la tarde en la plaza de Pedro Zerolo el sábado programación especial de la SER en Madrid especial a vivir con Bertrand desde el hotel Hyatt de doce a dos de la tarde en las horas previas a la gran manifestación y mañana nosotros estamos aquí de vuelta como siempre las siete emisoras de la SER en la comunidad en La Ventana hasta mañana

la Ventana con Carles Francino lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1 42:15 una de Isaías por donde arrancamos esta tarde a ver que nos deja esta jornada

Voz 43 42:18 pues sí hemos pasado de una tarde muy interesante en el Palau en Barcelona en donde se puede ver una exposición titulada Catalunya siete millones y medio de futuros Nos hemos colado en ella con Crisol Tuá

Voz 0867 42:32 la exposición comienza con tanto la cimientos quién Torrent es el comisario de la muestra que hay un contado

Voz 19 42:38 veintinueve nacimientos desde las nueve de la mañana

Voz 0867 42:41 íbamos a llegar a ciento ochenta en los que tal era Bellvitge ha implantado su primer corazón artificial total en el apartado de salud se destaca el alto número de donantes de órganos el doble que la media europea y un estudio curioso sobre la mejora de la calidad de vida

Voz 0313 42:56 alguien nacido en dos mil diez estará

Voz 0867 42:58 enfermo de media cuatro años de su vida los últimos datos de dos mil quince dicen que los nacidos ese año estarán enfermos de media sólo seis meses y en ese marco

Voz 0827 43:08 en ese habla de futuro de modernidad hemos marcado intenciones

Voz 0313 43:11 con un poco de sentido común una pizca de respeto y un pellizco de ilusión a lo mejor con eso no sale un plato de estrella

Voz 6 43:17 suele del tren

Voz 0827 43:21 Nos ha salido un plato estrella Michelin hablando con gente excelente que nos que supieron en su momento vislumbrar el futuro que nos han hablado de la excelencia por ejemplo Carme Ruscalleda te dice que lograrla lograr la excedencia la excelencia comienza por el respeto

Voz 6 43:37 EFE ya con respeto con los respeto pero producto respeto por tu equipo respetable público por lo tanto si tramos eso funciona

Voz 0827 43:45 el problema es que no siempre es fácil cuadrar los Santiago Niño nos decía que ese respeto no se da en todos los sectores

Voz 0313 43:52 en la economía el respeto está absolutamente que ausente pero muy desequilibrado sano no la economia actualmente se muy mucho por especulación por la oportunidad por el momento por no sea algo es algo que yo yo pienso Mi opinión es que cuando se acabe esta tercera fase de la crisis y se llegue a la estabilidad se volverá a una situación que eso será cuando recuerda lo profesional veinticuatro

Voz 0827 44:12 hacia el dos mil veinticuatro Ruscalleda también nos ha hablado de la bondad de la competencia que es lo que ha hecho crecer la gastronomía por ejemplo hasta convertirla en una marca de país

Voz 6 44:21 la competencia debe estimular arte no debe ser una barrera sino espiar al otro para realmente poner en tu guiso cosas interesantes y eso es lo que nos ha hecho marchar y fíjate sin crear sin estatuto alguno sin crear Club se ha hecho marca eso es magnífico es porque hay un poso cultural ICO mucha fuerza que que nos proyectó mundo se ha ocurrido

Voz 0827 44:45 a la competencia el añadimos también la ciencia

Voz 44 44:47 mi pequeño tesoro

Voz 1 44:53 es que resulta que lo que parecía Milagros sencillamente pues es más esto pasó hace

Voz 0827 45:02 treinta y cinco años cuando nació la primera niña probeta aquí en España se llama Victoria Anna hizo otra madre fue la ginecóloga Anna Veiga ellas realidad tiene un hijo pero bueno ha tenido

Voz 6 45:14 muchísimos más con todo el mundo ha contribuido al nacimiento de casi ocho millones de personas aproximadamente en los países desarrollados porque siempre estamos hablando de países desarrollados en los que esta técnica es ya una técnica normal aproximadamente entre un cuatro y un seis por ciento de los niños que nacen nacen gracias a las técnicas de reproducción asistida

Voz 0827 45:35 fue un camino innovador fue un camino rompedor y hubo gente que no aplaudió iniciarlo pero bueno

Voz 6 45:41 los que no aplaudían nos decía nada tampoco

Voz 0827 45:44 molestaron ni pusieron zancadillas

Voz 6 45:46 aplaudían y que protestaban que siguen protestando de otras cosas que pueden estar al menos relacionadas no nos impidieron trabajar con toda tranquilidad de hecho tuvimos una legislación muy pronto que nos marcó muy claramente cuál era el camino que teníamos que seguir por lo tanto no había

Voz 44 46:03 ha que hacer improvisaciones extrañas nunca de hecho tuvimos ningún problema a la hora de de de de

Voz 6 46:11 de carne a lo que nos dedicamos eso fue el pasado

Voz 0827 46:13 dado que marcó el futuro y ahora queda resolver el futuro siguiente

Voz 6 46:18 de hecho es los futuros de la medicina curar con células es decir fabricar células en el laboratorio que nos permitan reparar órganos en los cuales las propias células del paciente han dejado de funcionar todas las enfermedades degenerativas es el futuro pero para eso lo que hace falta es real

Voz 44 46:37 gente que nuestros gobernantes entiendan que hay que dotar de recursos a la investigación

Voz 6 46:45 sin investigación un país no avanza lo que hemos de hacer es esperar a que los otros vayan sacando resultados para luego tener que comprárselo eso no sirve hay que apostar

Voz 0827 46:54 si hay que dotar de recursos pero no decía Santiago Niño que la inversión no siempre lleno

Voz 0867 46:59 ah

Voz 0313 47:00 en Suecia prácticamente el treinta y cinco por ciento de la inversión que se hace es público privada entonces claro en Suecia se está gastando del tres por ciento del PIB en I más D en España contando la militar no llega al uno

Voz 0827 47:12 bueno yo en este plato fantásticos sobre la receta para tener éxito una cosa más no miedo al fracaso buscar siempre la originalidad

Voz 6 47:21 tenemos una suerte cuando decidimos con Toni cruzar la calle teníamos ya treinta y seis años llevábamos veinte de rodaje estaba Murcia curtidos en el mundo del trabajo sabíamos que no se exponía a cruzar desiertos seco por lo tanto sabíamos que iba a ser duro Toni siempre me dice lo conseguimos porque nunca pensamos en fracaso creer en tu en tu fuerza creer en tus ideas tú debes ser diferente original no debes apostar por la tendencia así apuestas por la tendencia eres uno más

Voz 45 47:54 ole ole ole no

Voz 0827 47:59 el cree que su fuerza tres personas con las que hemos hablado hace apenas unos minutos mañana se celebra en Madrid las semifinal europea de la segunda edición de los Premios Fundación Mapfre para innovación social es un certamen que trata de potenciar proyectos que busquen soluciones innovadoras que contribuyan a la transformación social y sobre todo a mejorar la vida de las personas por ejemplo un proyecto que ayuda a personas con discapacidad visual a tener mayor movilidad en sitios que nunca habían visitado se llama Nabil en su autor Javier Pita

Voz 13 48:30 un sistema que ayuda a que las personas que no pueden ver sea más independiente en lugares desconocidos entonces dijimos como pudiera ser que la tecnología pueda no creamos algo que la persona invidente que no puede ver utiliza la cámara como si fuese entre comillas suelen una especie de ojo lea ese cartel que diga mira si vas por aquí vas a la plataforma en dirección a Nuevos Ministerios así decirlo

Voz 0827 48:53 así de simple así de simple un instrumento que puede prevenir hasta el ictus se llama Proyecto Britney su autor Óscar Lozano

Voz 9 49:02 es una cuchara que que lleva el usuario y que está monitorizado de ahora que cuando detecta a un caso de la arritmia la arritmia cardiaca como como fibrilación auricular pues avisa al usuario para que el mismo pueda realizarse un electrocardiograma con con la propia pulsera y electrocardiograma bien puede compartirlo con su propio médico si quiere o con una propia plataforma de médicos que estamos desarrollando donde le responden en un tiempo bastante rápido con un diagnóstico de si efectivamente ahora en ese momento se encuentra con esta arritmia o está

Voz 0827 49:36 el insiste puede monitorizar a una persona Se puede monitorizar toda una gran ciudad es el proyecto Green Urban data lo imaginó Alejandro Carbonell