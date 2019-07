La Ventana (05/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 hay primeras reacciones en el Gobierno a la sentencia del Supremo que hemos conocido íntegra hoy sobre la conocida como manada por la que se aumentó la condena por violación el texto refuerza la idea expresada en las movilizaciones de que sólo es válido el consentimiento que sólo él si es si Mariola al herido

supone un espaldarazo a la reforma de los delitos sexuales que el Gobierno

en funciones tiene ya terminada el alto

Voz 0259 00:26 un al cita incluso el convenio de Estambul para dejar claro que en cualquier acto sexual debe haber un consentimiento expreso porque de lo contrario será delito o declaraciones a la SER de la vicepresidenta

Voz 0376 00:36 Almo camina en la misma dirección de la reforma puesta en marcha por el Gobierno y que la medida de lo posible seguiremos manteniendo y ampliando en el futuro porque con ellos reforzamos la seguridad y la libertad sexual de las mujeres es un camino completamente necesario que está sentencia repito refuerza explicita grandemente

hubieran hoy Unidas Podemos fijan posiciones a tres días de la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo han hecho la portavoz en funciones e Irene Montero

Voz 0827 01:11 Artes trabajará para poder llegar a acercar posiciones

Voz 2 01:15 nosotros no vamos a poner ningún veto a las personas que proponga el Partido Socialista para ocuparse de los objetivos de gobierno que acordemos igual que asumimos que el partido socialista no va a poner ningún veto a ninguna de las personas e independientes de los poderosos independientes del Ibex treinta y cinco que Unidas Podemos pudiera proponer en esa

acción de la Guardia Civil con trece detenidos que han desarticulado una organización asentada en Madrid pero que robaba en viviendas habitadas de Madrid Soria Segovia Cuenca Toledo y Huelva habían robado objetos por un valor superior al millón de euros llegaban a recorrer más de mil kilómetros para estudiar sus próximos objetivos el Gobierno que cada vez más cerca la posibilidad de crear un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo un organismo equiparable al supervisor que aumentaría la protección de los consumidores en toda la Unión no se lo explica Rafa Bernardo

Voz 1762 02:03 ha sido el análisis casi unánime que se ha escuchado en la conmemoración del décimo aniversario del FROB la autoridad de resolución bancaria en la que han participado entre otros el vicepresidente del BCE Luis de Guindos que el gobernador del Banco de España Pablo Hernández Ecos o insiste Lauro

Voz 3 02:14 pero de garantía de depósitos es la pieza que falta para completo

Voz 4 02:17 dar la Unión Bancaria tenemos que poner en marcha un seguro

Voz 0827 02:19 lo de Garantía de Depósitos Europeo plenamente actualizado con una fecha final de llegada

Voz 1762 02:24 en el cierre del acto la ministra de Economía en funciones respondía

Voz 5 02:27 la buena noticia es que hay una práctica unanimidad de los países miembros del euro sobre la necesidad de avanzar lo antes posible la creación de este edificio este mecanismo

Voz 0313 02:40 Nadia Calviño ha subrayado que España y Alemania lideran el grupo

Voz 1762 02:43 que diseña este fondo y que los trabajos siguen avanzando

vuelve el calor el primer fin de semana de julio especialmente en el nordeste peninsular y el Mediterráneo donde los termómetros alcanzarán los cuarenta grados en la Comunidad Valenciana Se anuncian tormentas en Galicia Asturias Cantabria y el norte de Castilla y León cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

el tráfico ha vuelto a aumentar por quinto día consecutivo en Madrid desde que el Ayuntamiento paralizará Madrid central según los datos del propio Consistorio el volumen de vehículos crece tanto dentro como fuera de la M30 Carolina Gómez

Voz 0821 03:16 el tráfico ha vuelto a aumentar hoy en Madrid a pesar de que es viernes un día en el que suele haber menos intensidad circulatoria en la M30 y accesos el tráfico aumentó un cinco por ciento en el interior de la M30 un dos con seis por ciento y fuera de la M30 también un dos con seis por ciento son datos del Centro de Gestión de movilidad datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid comparados con un día tipo de julio del año anterior el Ayuntamiento sigue negando que la moratoria de Madrid central haya supuesto un aumento del tráfico en la ciudad o que haya atascos primeras horas las cifras son las cifras decía esta mañana Almeida el alcalde sostiene que están bajando los niveles de circulación de polución pero lo que hace es comparar los datos con la semana pasada que era junio no habían empezado ni siquiera las vacaciones de verano

Voz 1454 03:55 la Comunidad de Madrid recomienda no bañarse en el río Manzanares a la altura de La Pedriza por la alta presencia decía no bacterias en el agua Se trata de unas partículas que pueden ser mortales si se ingieren en una mayor concentración Marta Alberca un estudio del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma ha identificado un aumento de esta bacteria que suele estar en los embalses y en el lecho de los ríos pero que debido a las altas temperaturas y las escasas precipitaciones durante los meses de otoño e invierno su presencia ha aumentado desde la Consejería

Voz 1257 04:21 desde la Consejería están transmitiendo esta información

pero a los visitantes en particular a los que acuden con perros para evitar que ingiera agua del río también se han hecho unos carteles de advertencia y que se han distribuido por en los puntos cercanos y el incendio de Cadalso de los Vidrios cumple ya una semana siete dotaciones de bomberos trabajan para apagar el fuego que aunque está controlado todavía no se da por extinguido en esta semana han ardido unas dos mil quinientas hectáreas el Seprona baraja como principal hipótesis que el incendio haya sido provocado tiempo sin cambios este viernes en la Comunidad a esta hora tenemos treinta y dos grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:53 hola buenas tardes qué curioso ayer hasta ahora abrimos la Ventana con la petición desgarrada de alguien que quiere morir en paz que ya no encuentra sentido a la vida por el sufrimiento de una enfermedad por reclamaba reclama de hecho una ley de eutanasia en cambio hoy vamos a contarles el caso de un hombre que quiere vivir atención hasta los ciento ochenta años se llama Dave es un millonario norteamericano está haciendo en su cuerpo lo que no está escrito chutar Se células madre cada seis meses por todas partes dormir en una cámara de crío terapia matizarse baños de luz colocarse electrodos en la cabeza cuidado con el cerebro vamos a ver esto suena lo que suena así de entrada no de hecho el artículo en La Vanguardia por el que me he enterado de la historia lleva un título cargado de ironía desesperanza de vida y su autora Isabel Gómez Mélenchon escribe con mucha gracia sobre el reto Matuzalem Nico dice de este señor pero abandonemos la broma por un momento esto técnicamente sería posible quiero decir la medicina regenerativa avanza a velocidad de vértigo y lo que hace es eso restaurar resucitar partes de nuestro organismo que habían dejado de funcionar osea es tan loco el planteamiento o no luego están otras consideraciones eh como quién se puede pagar un tratamiento de ese tipo si tiene sentido hacerlo cuáles son los límites éticos las células madre pueden llegar a ser como foco como un gran mercado o mejor que sigan bajo regulación no sé me parece que es una buena historia que de ahí sale una buena conversación con algún experto y eso es precisamente lo que vamos a hacer de todas formas Isaías buenas tardes hola buenas tardes ciento ochenta años sobre todo si nadie te acompaña que Pérez

Voz 0827 07:34 esa es la gran pereza no los demás sea vayan yendo y te quedes tú solo no sé si merece la pena vivir si bien

Voz 0976 09:41 a mí me me da pereza a ver si recuerdas hace dos años au tres casi entrevisté a una señora Emma Morano la nómina que le llamaban tenía ciento dieciséis años pasaba por ser la mujer en ese momento más anciana del mundo yo lo hacían un documental que iba sobre la muerte porque ella de alguna manera estaba sobreviviendo la muerte y seguí y seguí haciendo bueno su nivel de vida deja bastante que desear pero sobre todo

Voz 0313 10:05 esa es la que había visto morir a sus hijos

Voz 0976 10:08 había visto morir a sus hermanos movía a sus hijos moría alguno de sus nietas le cuidaba una bisnieta las tataranietos chica chico estaba completamente sola a mí no me dio ninguna envidia que esta mujer concierto dieciséis años la verdad franca

Voz 0827 10:25 da pereza es unidad Pereza que si viviéramos hasta los ciento ochenta tendríamos que trabajar hasta los ciento sesenta

Voz 0313 10:31 que están aparta la parte que no

Voz 4 10:33 cuenta

Voz 0313 10:54 esto técnicamente el planteamiento de millonario y puede parecer disparatado y seguramente lo es pero técnicamente sería posible

Voz 8 11:01 bueno me traga todo suena un poco friki pero mira yo como sabía que me iba a llamarte

Voz 0313 11:07 esto nos evite experto

Voz 8 11:09 súper defensivos de ciento ochenta años

Voz 0976 11:13 he sacado dos grados

Voz 8 11:15 dos gráficas que las tengo aquí delante yo diría que este señor no lo sé bueno seguro que no ya pero seguramente los bisnietos de sus bisnietos sin hacer absolutamente nada en la nevera Dani siguen quejándose tranquilitos en su casa seguramente pues se van a ir acercando a esta meta porque yo tengo aquí la gráfica de supervivencia que de hecho estamos hablando esto bueno en mil novecientos diez Un señor quién hacia mil novecientos diez pues la la gráfica era se murió a los cuarenta y dos años de media la madre esa que no en tiempos de los romanos también había personas que diría ciento veinte años pero claro era una cosa extraordinaria pero si Carlos mil novecientos diez pero claro cuando me voy a mil novecientos no unos no cincuenta y ocho sesenta la media eran setenta años y ahora estamos en ochenta y tres es decir es una gráficas más no te va surgiendo subiendo con el bajón correspondiente a la a las el epidemiólogo de Gripe del dieciocho en tiempos de guerra pues la mortalidad pero la gráfica va subiendo y por qué por la medicina del futuro no por la medicina del pasado mire yo no tendría que estar hablando aquí tuve una apendicitis que me operaron y me pusieron Piris claro cuando no avión iba penicilina y había una operación vale excesiva cosa hubiera muerto como tantos otros miles no por lo tanto esta supervivencia a base de sobrevivir con todos los inventos y innovaciones que se están produciendo continuamente en el campo de la medicina

Voz 0827 12:57 aquí todos los niños que morían todos los niños que morían antes de los cinco años porque no se les daba de cosas que pero acaban siendo mortales no

Voz 8 13:04 la la tengo aquí la gran así que es decir fijaros ya en mil novecientos sesenta la gráfica osea me marca cuarenta niños morían de cada mil en el periodo perinatal que va al año osea era una mortalidad el cuarenta por mil en el primer año en mil novecientos sesenta y ahora estamos a dos coma seis fijas una caída

Voz 0313 13:32 me cago en estos pocos

Voz 8 13:34 no cosas del señor sí señor entre otras cosas les falta

Voz 0313 13:37 la paciencia digamos no a hecho a él no le tocará pero dentro de varias generaciones posiblemente si no

Voz 8 13:43 no veas que final sin hacer nada y aplicando simplemente los avances científicos en todo explicando aplicando irá haciendo estas que esta supervivencia pues se vaya haciendo pues pues cada vez más ahora aquí una vez dicho esto por lo tanto es tapar es un poco te parece un poco como las los récords estos días litigio no parece que no se vayan a batir nunca pero sí igual batiéndose batiéndose va meterle que esto se va a parar en algún momento pero esto no pinta que sea sino por simplemente por otro asunto es que en el mundo que están barajando seculares y tal hombre yo en primera persona las puedo decir que sí que estamos logrando cosas que que vamos en mí que me practica profesional ni pensarlo

Voz 0313 14:35 por ejemplo menos bueno

Voz 8 14:37 no nosotros estamos en diversos tenemos estudios ya sepan explicando a pacientes que están dando los resultados finales en cuarto regeneración de tejidos diferentes se pudo hablar por ejemplo para que meternos un berenjenal de pues al nos van salvar salvar irradiaba foto los agentes por un cáncer bucal deja de funciona esa trófica hablo de ellos por el interés que tiene en los primeros casos tratados en el primer ensayo aprobado en España en este sentido pues estamos viendo que los pacientes vuelven a salir va evidentemente más menos que dependerá de las bases que recibieron al tiempo que pues estas variables pero estamos constatando este tipo pues nuestras si esto realmente es así pues tendremos que un gran porcentaje de este colectivo afectado pues en el futuro le parece normal que vengan les ponga una cosa que no se ha solucionado dices bueno y esto tiene interés hombre pues mira unas glándulas al rival que no funciona pues quiere decir pues inflexiones vocales etcétera etcétera que individuo doy que por lo tanto queríamos de alguna forma abocan a un va a disminuir las esperanzas de vida no

Voz 0827 15:48 doctor quizás entonces la noticia no es tanto que podamos llegar a ser inmortales sino que llegaremos mejor al momento de la muerte que eso también es algo que se ha producido en el siglo XX es decir a mediados del siglo XX es una persona con sesenta años ya era una anciana prácticamente ya ahora es una persona joven no

Voz 8 16:03 pues bien estos esto es lo que los a los que uno está pasando ahora Dimas vengan es decir aquí pues el paciente pasa cada día tranquilamente y esto cuando yo era pequeñito era impensable vamos a perder años era un venerable dije Fito que estaba casado oyendo la radio precisamente no

Voz 0976 16:21 Sistiaga manifiesta te bueno yo quería preguntarle al doctor se pero entonces existe un límite biológico o nos lo podemos empezar a ir saltando de vez en cuando

Voz 1 16:35 la glándula

Voz 8 16:37 no hombre lógicamente el límite biológico mueve como el límite del ser humano a correr más deprisa me sospecho que es evidente que existe pero como el ser humano se ha planteado tantos límites como el volar etcétera etcétera que parecía que es por ahí posibles me acuerdo que en una una estación del el célebre diccionarios pasa de principios de siglo pues decía que esto del volar que sí pero esto es una cosa que quedará limitado a cosas muy estrictas de militares no

Voz 0313 17:11 no acertaron

Voz 8 17:12 para celebres pero hablo ya además las eh bueno a ver Einstein por ejemplo dijo que estos de la de la energía atómica que es todo lo que nada que no tendría una clara interés o Chaplín te dijo que que que es poner fin definir que era una moda pasajera luego al cabo de unos años pues le dieron el premio Nobel haya prendido el Oscar

Voz 0313 17:36 es decir que solo

Voz 8 17:37 los mismos sabios pues ir a rectificando el si la grafía de todo esto es vivir estos años pero vivir con la que la ley debidas estamos con un es evidente que no todos los las personas de noventa años tienen una gran calidad de ida pijos de estaréis de acuerdo conmigo que cada vez más

Voz 0313 17:56 sí sí una curiosidad logística bueno por decir logística que no sea chutar se células madre cada seis meses que te cuesta al cabo de los pagarés no haber

Voz 8 18:07 como al principio he visto que es decir es que era un tema eh eh así sirve a contemplar seriamente seriamente pues hemos decir que en esto sí que es mucho efectismo nos está diciendo es decir lo que vamos a encontrar por así decir por internet la mayoría de cosas no son ciertas estos temas está tratando con mucha alegría que no esas vamos a ver cualquier tratamiento o con células ha de estar para resumir autorizado por la autoridad sanitaria en nuestro caso si a España pues la Agencia Española del Medicamento sino hayan papelito que ponga que está autorizado para la el noventa por ciento de posibilidades que no se ahora que no sea real no se habrá ese una una falsificación un fraude directamente esto una reunión hace un par de meses en el Ministerio de Sanidad precisamente con presencia de periodistas científicos pacientes etcétera que se puso de manifiesto también la preocupación de las autoridades sanitarias que hemos decir que es mundial en este tema ahora bien si este señor es también Lario pues es lo que decimos pues mire pues Michael Jackson también tenía un señor en su casa aquel aclara el Propofol no

Voz 0313 19:19 así terreno y así se lo he dicho

Voz 8 19:21 posibilidad puede ser que no hay nada que tenga las neveras llevas células pero a nivel técnico Diego para nosotros los parecen los entrenamos esto no funciona así llenazos son medicamentos que están regulados difícil estoy producir laboratorios especializados para nosotros que se emplee la terminología de una forma así alegre e sean células y todo sea regeneración ya no es exactamente así

Voz 0313 20:28 la filosofía no se seguramente también pero empatía solidaridad y más cosas encontramos en la siguiente historia que tiene que ver también con la salud y con la ciencia el síndrome de Fela Mc Dermott es una de esas llamamos enfermedades raras que en nuestro país sufren poco más de un centenar de personas en Euskadi la proporción no la cifra es mucho menor son dos Se llama Uxue tiene nueve años y sus padres organizado este este sábado mañana la Uxue Trail que es una carrera solidaria que pretende que esta enfermedad considerada como rara deje por lo menos es ser tan rara osea la práctica que se invierta más en su en su investigación llegados a este punto mera Jon Sistiaga está en Bilbao y lo vamos a Donosti de gas este punto diríamos aquello de Corot Etxea Radio San Sebastián pero hoy es coro Telletxea Amaru Sue Coró arratsalde on qué tal León Carles muy buenas como estas qué tal Coró pues muy bien muy nerviosa palabras que eso momentos hablar por la radio no no no para hablar colar por la radio no pero pocas veces a una periodista

Voz 1257 21:32 se le entrevista como madre sobre todo en una iniciativa tan bonita como está resultando la Uxue Trail y por lo tanto nerviosa pero también muy emocionada

Voz 0313 21:41 oye qué es exactamente este síndrome y que que provoca que el que le genera Uxue

Voz 1257 21:46 pues mira eh como tú decías el síndrome de flan es una enfermedad rara es una de León son del cromosoma veintidós yo voy a seguir un poco como el anterior invitado que habéis tenido ese médico vamos a hacerlo todo muy coloquial pues a Uxue le falta un cachito a estos niños les falta un cachito del cromosoma veintidós pero eso en ese cachito hay un gen muy importante que les falta que es el San tres pero ese San tres la ausencia de ese gen es lo que les hace bueno pues que estos niños tengan una hipoteca ni a tengan un retraso intelectual pero sobre todo lo que les caracteriza

Voz 0313 22:16 el a coro perdón pues no es una flacidez

Voz 1257 22:19 en lo en la musculatura que eso siempre bueno pues con muchísimo trabajo con muchas terapias se recupera claro pero sobre todo lo que les eso es exactamente lo que más les caracteriza es la ausencia total o parcial de la habla por ejemplo Uxue no habla pero sí que es verdad que nosotros llevamos desde el año y medio con una logopeda trabajando con ella porque no hablará pero sí que es verdad que tenemos que buscar sistemas alternativos de comunicación entonces pues pues bueno sí sí

Voz 0313 22:44 si ganara coronó si hay algún ensayo en alguna parte del

Voz 1257 22:48 a todos los Estados Unidos en esto su esto claro sí que hay ensayos clínicos que se están haciendo allí es estar en el utilizando Bono pues a algunas proteínas lo que se llama el jefe uno pero son todavía síndromes que están haciendo bueno pues que se les síndromes perdón ensayos que está haciendo buenos están probando todavía sabéis cuál es el proceso los pasos burocráticos que se tienen que dar hasta conseguir que ese medicamento bueno pues se pueda aplicar en los niños son Estados Unidos traerlos a España ya bueno estamos hablando de unas cantidades de dinero impresionantes de muchísimos permisos bueno pero que nosotros los padres de niños con necesidades especiales como somos vamos que nos cansamos nunca hay que somos imbatibles pues seguimos luchando para mejorar la calidad

Voz 0313 23:28 cuánta gente tenéis apuntada ya a la carrera insistió apunta que tú quieres maratoniano y de todo que estás en Bilbao por favor acerca

Voz 10 23:38 es me cae cerca me cae cerca hoy yo quería preguntarle dime Mella cuando hable es la ausencia de habla que que estáis con con logopeda es decir que es recuperable no no no no

Voz 1257 23:50 pero pero al final bueno pues tienes que conseguir que emita sonido saber por ejemplo uso no decía nada pero ahora sí que es verdad pues que de vez en cuando dice Aitana dice Obama que igual no lo relaciona con quién es el padre y con quiénes la madre pero bueno sí que es verdad que poquito a poquito trabajando muchos años de como decía llevamos desde el año y medio con la logopeda pero se van produciendo pequeños sonidos no voy de vez en cuando pues vemos que va soltando alguna que otra palabra entonces pues bueno vamos seguimos trabajando así como con Lupe das con con un montón de terapias más

Voz 10 24:19 los yo te quiero pregunta dime cómo es el momento cuando alguien te dice lo que tiene un síndrome de fe termina pues mira osea que haces enseguida basa Google Buzz se te cae el mundo encima dice es que sexto como como

Voz 1257 24:34 pues mira pues todo eso porque buena a nosotros no nos dijeron que algo no iba bien entonces que la idea era hacer una analítica genética entonces en esos tiempos a se hacían analíticas genéticas pero muy básicas y a nosotros al médico que nos atendió Nos dijo mira esto hay que hacerlo hay que hacer un micro a Garray que es una analítica genética mucho más específica y entonces ya bueno pues como se suele decir que también tienes que tener a mí digo en todos los sitios los dos teníamos un conocido con un laboratorio en Bilbao entonces expresamos no lo que teníamos nuestra preocupación dijo muy bien pues como la cuestión es que tenemos que encontrar algo porque aquí pasa algo empezaron a investigar gen por gen por gen hasta que llegaron al XXII descubrieron no que faltaba ese cachito pues a nosotros cuando nos llaman para darnos los resultados si te dicen tenemos que hablar pues ya sabes pidió al Gobierno no va a ser cuando te dicen mira yo te doy la prueba yo todo y el resultado del test genético te doy el nombre de lo que tiene tu hija pero no me preguntes nada más no sabemos nada más no sabemos si hay más casos no sabemos no eh que síntomas hay qué consecuencias puede traer empieza hay una lucha por el desierto que sí que es vedad que nosotros mismos unos médicos nos han acompañado en todo momento pero es lo que nos decían es que al final sabemos más los padres que ellos y entonces bueno pues vas investigando gracias a que bueno pues al final pues las redes sociales encontramos familias y hace como beso pues en el dos mil doce dos mil trece Nos juntamos doce familias que fuimos las que creamos la Asociación Estatal penas dos horas llegarán a decir estáis solos en el mundo arreglarlas

Voz 0827 26:04 Coro es una es una enfermedad que tiene carácter hereditario no es que sea muy infrecuente

Voz 1257 26:09 no que va no es es es de Novo no es hereditaria ni nada no no eso es cuando se están creando estos pequeños tesoros que son nuestros hijos bueno pues falta de que

Voz 6 26:18 ese cachito niñas por ejemplo

Voz 1257 26:20 ese cachito lo tienen colocado en otro lado que es lo que se llama bueno pues el mosaico no que ya entramos en términos genéticos pero que va que va no fíjate que Isaías muchas veces lo que lo primero Nos preguntamos los padres cuando pasa algo de esto y madre habré sido yo hereditario pero no es una enfermedad de de Novo está y ahora la pregunta la mamá

Voz 0827 26:43 a la madre y bueno el presidente lo tenéis controlado es decir estáis volcados con la ya está no que preocupa más el presidente del futuro el futuro

Voz 1257 26:52 toda una ahí el futuro sobre todo cuando nosotros no estemos yo creo que ese pero bueno y me lo preguntas amigos así se lo preguntas a cualquier otro padre que tiene pues niños con necesidades especiales al final tú cualquier padre quiere garantizar un futuro para sus hijos pues imagínate en estas circunstancias cuando bueno pues a las la la sociedad bueno pues no nos lo va a poner fácil lo su día a día tampoco va a ser fácil tú lo que quieres es garantizar y asegurar ese futuro por eso también trabajas ahora he por mejorar esa calidad de vida para conseguir que bueno pues en el fondo pues tengan una cierta autonomía ya y que luego puedan tener el mejor futuro que que le

Voz 0313 27:28 pues corresponda Corolla carrera si alguien se quiere apuntar todavía del lo metros

Voz 1257 27:34 a las dos distancias la la alargue y la corta para los más valientes veinte kilómetros por el monte dacha de de Usúrbil aquí en Guipúzcoa que es un monte maravilloso la corta son de once kilómetros y medio y el que quiera participar todavía hasta las diez de la noche de hoy en la página web crono OAC punto com ahí se puede apuntar insights y me dejas Carles dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado menos bueno que hemos recibido mil colaboraciones M gente que está apoyando bueno una organización fabulosa a mis compañeros aquí delante

Voz 0313 28:04 con la voz de Martín Berasategui que están todas las cosas el te

Voz 1257 28:08 hay que decir que tenemos una amistad también muy estrecha con con Martín nosotros esta familia y bueno pues siempre que le hemos pedido para cualquier cosa hay estado así que damos las gracias a todo el mundo que se ha volcado con él

Voz 1 28:19 me trae un beso coro gracias a vosotras tachó de enorme hasta luego

Voz 27 33:38 a él que quede bien el eh qué bien a mí aquí

Voz 0313 34:38 bueno la fiesta el percebe de Coruña la canción de Christopher Cross navegando enlazado perfectamente nos dan pie a que recordemos una historia ahora que estamos ya casi te en la terminando la temporada La Ventana una estrella contamos muy al comienzo la historia de la familia Puigboltas Marc Judith Alex regresaron a España después de pasar varios años viviendo en distintos lugares y sobre todo navegando navegando con su barco el objetivo de dar la vuelta al mundo completan tirita pero el niño Aleix un pelín más de de de estabilidad para en fin para tener amigos contactos relaciones tan no cambiar cada dos por tres de de Cole total que está familias instaló muy cerquita de Tarragona en San Salvador en El Vendrell por entonces veinticuatro de septiembre Nos decían

Voz 28 35:21 esto la verdad que abrumados

Voz 0827 35:24 bien un poco con el reencuentro Familia

Voz 28 35:26 da igual no la verdad estamos superando los últimos días del porque la verdad que que afecta bastante no sabíamos que afectaba tanto a la verdad que en camino de la verdad es que estoy cuesta cuesta adaptarse a darse o hacerte a la idea de que no de que no estamos en el barco de que

Voz 0313 35:46 con el corazón partido estoy triste porque no

Voz 29 35:49 deja el barco y la vida que ya vamos pero también muy feliz de estar con los nuestros y con muchas ganas arranca otra nueva etapa de diálogo sí vendido el barco todavía no no

Voz 1 35:59 Marc Judy tales buenas tardes bona tarda hola qué tal hola buenas tardes

Voz 0313 36:03 empecemos por lo último leyendo el barco ya sino

Voz 1 36:06 pues mira lo me estaba ardiendo cuando lo vende

Voz 30 36:15 estas cosas van despacio dónde está dónde está el barco más

Voz 1 36:18 en Pitu Water

Voz 30 36:20 nada nada a veinte millas al norte de Sidney

Voz 1 36:24 ahí tiene

Voz 30 36:28 pues nada no no bueno vamos bajando el precio oí bueno vamos teniendo paciencia la verdad que no no vamos a tomar el tiempo que que toman estas cosas que es bastante tiempo ahí llegarán

Voz 0313 36:40 oye por curiosidad cuánto cuánto se pide un barco como este por un velero capaz de dar la vuelta al mundo

Voz 30 36:46 de estaban nosotros compramos por cien mil euros si hay ahora después de

Voz 1 36:54 estos diez años desde la compra pues estamos vendiendo por setenta mil una cosa así es rebajando y sinceramente creo que rebajaría más más incluso para venderlo

Voz 0313 37:04 se seguís seguís añorando el barco como decíais hace unos meses el barco el barco el barco navegar el mar

Voz 31 37:10 muchísimo la verdad es que ahora ahora ahora puedo decir después de nueve meses que estoy mejor pero aún tengo un año lanzarán muy muy

Voz 30 37:18 muerte bueno sí sí eso es lo que hemos hecho poco los dos es no parar desde que hemos llegado esto nos ha mantenido un poco despistados pero ahora que empezamos a ordenar las cosas es cuando me por lo menos en mi caso empieza a notarlo empiezo a notar que estamos ya más más instalados en el sistema y con un poquito menos de libertad

Voz 1 37:39 pero bueno vivís vivís muy cerquita del mar vamos a vivir

Voz 0313 37:43 sí ahí bueno de hecho los hemos comprado otro barco así

Voz 1 37:48 dijera en catalán que es como una especie de de catamarán a vela disiente Money bueno muy técnico ello dicha puesto pues fanática con el tema y no para de vídeo

Voz 0313 37:59 que yo quiero escuchar al ex al es hola qué tal qué tal a ver qué tal lo de los desde luego lo de vivir en tierra firme como lo llevas tú

Voz 32 38:09 añoramos el estupor que le veía muchos cines todo mucho

Voz 0313 38:22 qué tal ha ido el curso en el cole con los compañeros de tal qué tal ha ido bien notas bien también que vas más fuerte y en que flojea más

Voz 33 38:31 a Nate

Voz 8 38:36 ha generado más un plástico

Voz 30 38:40 sí lo lleva peor pero las matemáticas cero notable

Voz 0313 38:44 aquí se piensa que al revés que planeaban matemática no no no no a leer te gusta Lech

Voz 1 38:55 sí

Voz 0313 38:56 lo cuente silencio

Voz 1 38:59 el respiración

Voz 0313 39:01 oye pues si siguiera en el barco tenía llevar un cargamento de libros eh yo creo pero bueno

Voz 30 39:06 si mal está en ello la verdad que las notas han estado muy buenas con matices teniendo en cuenta que

Voz 34 39:15 estado pues seis años un poco ha bajado suplir

Voz 30 39:18 sí Pal handicap ha sido la la sociabilidad Hay las normas

Voz 33 39:29 dime oye a verlo

Voz 0976 39:31 los los los vagabundos los vagabundos cuando se instalan bueno deciden dónde les puede ir mejor o peor los vaga mares como vosotros que él tierra firme gusta eso

Voz 0313 39:43 días a la UVI va Gamazo a la UVI

Voz 0976 39:46 ese esa que es lo que más echan de menos la libertad la inmensidad hace el horizonte las mantas rayas como dicen el crío

Voz 1 39:56 bueno casi lo todo

Voz 30 40:01 no yo diría que sí que en en mi caso que de alguna manera para no pensar demasiado cuando he llegado aquí pues me he puesto manos a la obra ahí como como ya dije en la entrevista anterior que bueno había que reciclarse formarse y demás así lo he hecho y hace un par de meses que estoy trabajando en una escuela el profesor de vela entonces y ahora que ya tengo los meses completos de trabajo ya veo la perspectiva que me espera es cuando me estoy dando cuenta que lo que más echa en falta es la libertad de decir bueno ahora me voy a moverme hubiera trabajado otro sitio voy a cambiar de piscina de jardín es esto es lo que ahora no podemos hacerlo entonces bueno esto sí que es lo que yo me estoy dando cuenta pero una vez terminado el proceso de adaptación que no para de correr y bueno llegados a este punto hace un par de semanas se lo comentaba Judith y que ahora ahora que tengo leía el planning hecho de todo el verano de trabajo y demás digo ahora me estoy dando cuenta de lo que perdimos no pero bueno no hay mal que por bien no venga creo que suple todas esas expectativas se estaba feliz no bueno quiero que no pierden al ex no pierdas un segundo deberían jugar y pasarlo bien ya hemos hecho un buen regalito para para fin de curso y bueno

Voz 0827 41:15 oye yo los tres habéis hablado de añoranza incluso Marc que que para un niño pequeño hablar añora él tiene tiene miga la cosa esto pesa mucho quiero decir cualquier Dios levanta is os volvéis a liar la manta a la cabeza os volvéis a meter en la mar

Voz 35 41:32 ojalá la verdad que sí

Voz 8 41:35 aún vemos haciéndonos los eh

Voz 31 41:37 que yo añoran muchos no sé cómo expresarme pero cuando estás dando la sensación de paz que tienes de poder pensar tranquilamente esto aún no lo estoy encontrando a que puede estar contenta porque tengo una familia hay unos amigos maravillosos que nos están apoyando pero aún así aún tengo este pequeño conflicto

Voz 30 41:59 yo yo yo yo creo que hay una cosa que en este aspecto el el la percepción del paso del tiempo si se tiene en la mar y la que se tiene aquí es totalmente diferentes es decir aquí aquí no tenemos tiempo de pensado y muchas veces lo lo decimos es que no me da tiempo es que no me da tiempo ir a verla no aunque no tengas el día completo no sé por qué el sistema te lleva a un aún no paras no

Voz 0313 42:23 oye Judith tú laboralmente cómo cómo te ha ido en este tiempo

Voz 31 42:25 bien bien están yendo bien es una gráfica soñando trabajos de publicidad ya esté montando una pequeña empresa de fans que las hago yo sí la verdad es que muy contentar

Voz 1 42:38 décimas

Voz 0976 42:41 oye puesto enorme periplo por por esa por todos esos mares no vosotros a los mares del Sur tenéis el barco atracado por allí abajo había notado todos estos cambios que se están produciendo por el calentamiento global os habéis topado con manchas gigantescas de aceite bastante enormes de plástico cambios inesperados en los vientos o las corrientes

Voz 30 43:10 bueno pues si si yo yo puedo decir que de hecho que ya al principio de nuestro viaje al llegar al Caribe ya contemplaba vamos las patatas decorado podíamos perfectamente delimitar que un setenta por ciento del Corral estaba muerto y apenas de las patatas de coral sólo un treinta por ciento pertenecían a Coral de verdad no pero yo sí que me he dado cuenta ahora que ya estoy como llevo prácticamente tres meses trabajando aquí en el Mediterráneo pues que hay poco pescado hay poco pescado hay poco atún hay poco bicho moviéndose hemos vi yo he visto que no había visto nunca anteriormente en delfines solos acompañando el barco solos entonces yo eh sí hemos visto yo diría que sí yo diría que sí lo que sí que me ha costado en el mar Mediterráneo como lo recordaba entonces lo he visto más alterado el clima de esta primavera no se ha sido especialmente movido no pero yo tenía un recuerdo de las primaveras idílicas con un tiempo maravilloso

Voz 34 44:06 no ha sido el caso este año

Voz 0313 44:09 pues vaya por amar Judith tales oye que gracias por este ratito en la en la ventana no sé si algún día decidí es lo que planteaba Isaías liar en la cabeza no lo hace solo

Voz 30 44:21 yo no lo dudo pero para esto tiene que al este en que hay que ser un poquito y auto gestionarse

Voz 1 44:27 es Alex

Voz 35 44:32 un abrazo amigos

Voz 0313 45:29 mira lo de ser esclavo del amor de lo podríamos discutir lo de ser esclavo a secas yo creo que no tiene discusión posible y además fija en lanzamos con la historia de nuestros invitados anteriores este año se celebra el quinientos aniversario de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y con motivo de este aniversario del escritor Tato Cabal ha publicado la forma del mundo que es una novela que en vez de detenerse en la figura de este de este personaje de este conquistador de Magallanes no

Voz 1 45:53 no se te detenido en la de su esclavo cuenta cosas como ésta

Voz 0827 46:00 a Enrique le dio opina el estado de Swat absorto perdido quieres

Voz 37 46:04 señor que te corte los cabellos otro día trató el capitán de poner orden en sus hombres peinando los con los dedos Enrique pensó

Voz 0976 46:12 estarían sus ideas por dentro como tenían los plenos

Voz 37 46:14 fuera estoy preocupado confeso Magallanes Seve Enrique estaba convencido de que la mentira era siempre una cueva que aún siendo grata y luminosa en la entrada acababa en un Angostura dolorosa e inevitable por la que se comunicaba con la evidenciar Ike Magallanes se acercaba la verdad abrasador de que no había paso conocido por otro océano ni planos secretos noticias ciertas solamente la férrea voluntad de un testarudo por sumergir en brilla el orgullo del Rey Manuel por llegar a las Islas de la especie haría donde le aguardaba su amigo Serrat como si fuera el faro del Arca de Virgilio

Voz 0313 46:55 la tocaba al buenas tardes qué tal oye que ponen el foco en Enrique

Voz 38 47:00 bueno eso foco más literario más bonito nos hace tener una distancia mejor para reconocernos esa es la verdad en el fondo la novela es precisamente eso es un viaje inverso nosotros estamos muy de hecho saber que somos nosotros los que vamos allí a la tierra de los pobres a buscar su clavo y está es la novela de uno de los que está ahí hace el descubrimiento pero al revés descubre nos descubre a nosotros mismos

Voz 0313 47:27 oye Jon Sistiaga que te presentó la novela hace unos días en Madrid la definió como como dijo he cómo es este yo dijiste entre otras

Voz 0976 47:35 cosas le oceánico la novela trato está está muy bien escrita porque es verdad que utiliza el punto de vista de de del esclavo que como él dice es muy mucho más literario pero que le permite una serie de de licencias narrativas que que que van más allá de una simple biografía otra más de Magallanes o de Elcano les vea ambos sobretodo Magallanes con la distancia del hombre de de de de de su propia sombra no desde el que le lleva la comida Le peina o le aconsejan lo que tiene que hacer con sus propios hombres no

Voz 38 48:09 sí sí sé que bueno lectores de yo no sé si os habéis perfecto son maravillosos

Voz 0827 48:16 era era una esclavo privilegiado Enrique quiero decir su dueño le trataba bien

Voz 38 48:22 Nos vamos a ver ese saber muy poco se sabe que es un personaje real Sesame muy poco de Enrique porque lo que se sabe de todas aquellas gentes es son está fundamentalmente basado en documentos muy oficiales notariales judiciales y en ese mundo los esclavos pintaban poco pero sí que me brinda es la posó la oportunidad de decir una cosa que vosotros sabéis pero no es lo que tiene la gente en la cabeza es la esclavitud está muy bien abolida casi abolida ojalá no vuelva nunca pero la esclavitud ha sido una cosa absolutamente normal a lo largo de miles de años en todo el planeta tenemos enseguida la imagen de punta tinte los esclavos azotados negros de luego que ha habido normalmente el esclavo que normalmente son siervo de sus sirvientes sin sueldo

Voz 0313 49:12 ya que alguno queda todavía con los guetos sin sueldo

Voz 38 49:15 los Air los hay reales y los fe disfrazado de sueldo

Voz 0976 49:19 exacto exacto se tenía que pagar yo yo tengo que decir que que que el libro La vuelta al mundo Sakineh tenía dos cosas estupendas una que está muy bien escrito es decir in habla de navegación pero no necesitas tener un un título de patrón de yate para entender todo lo que se dice está muy bien contado luego que ese punto de vista de ese personaje que sería secundario en la historia que te ayuda a entender muchas cosas no hay los conquistadores como yo les suele decir esos los que los los globalizador es de antes leen Huelin huelen a sudor a umbría a tipos que llevan cincuenta días sin ducharse sin bañarse que están a hostias todo el día entre ellos que están los que que no saben lo que tienen delante ni cuál es su horizonte pero sobre todo a mí de tanto me gusta esta historia Carles qué es lo que más me atrajo eso es que a mí me gustan siempre los personajes secundarios no los que van por las autopistas sino los de las carreteras secundarias está demostrado que Enrique existía es un esclavo que Magallanes captura en en en Filipinas en un primer viaje irse lo trae a la Península Ibérica cuando inicia su viaje desde Sevilla alrededor del por el otro lado se lo lleva con lo cual cuando acaban otra vez dando la vuelta al mundo llegando a Filipinas donde Magallanes va a fallecer realmente el primero que ha dado la vuelta al mundo es el esclavo allí había nacido allí se lo trajeron a España se lo llevaron por el otro lado pero realmente el primero podría ser no no está demostrado verdad Tato pero literariamente es tan bonito

Voz 38 50:53 no sé si no no está no está aprobado pero es muy importante

Voz 0313 50:58 pero pero lo compramos Tato pero lo compramos Carlos mira déjame déjame despedirte con algo que escribe en el epílogo y me parece particularmente hermoso enlazará además con la polémica de Isaías que tiene que ver con la esclavitud en el trabajo mira qué cosa tan hermosa escribe Tato Cabal el epílogo el que quiera saber qué es el hombre que busque en la filosofía el que desee saber cómo es que investiga en la ciencia para comprenderlo es aconsejable acudir a la historia pero los que sienten afecto ir ese Amper donarlo les recomiendo que se den a la literatura

Voz 36 51:34 indica

Voz 4 51:37 bueno dos cuenta la Organización Internacional del Trabajo

Voz 0827 51:40 jo en su último informe que el diez por ciento de los trabajadores con sueldos más altos acumulan la mitad del salario mundial y el diez por ciento de los trabajadores más pobres tendrían que trabajar tres siglos Si viviese para ganarlo que gana en un solo año ese diez por ciento de sueldos privilegiados no compara a los hiper ricos con el resto de los mortales como lo hace por ejemplo año a año Oxfam cuando nos cuenta que veintiséis personas en todo el mundo acumulan tanto dinero como los tres mil ochocientos millones de personas más pobres no aquí la OIT compara asalariados con asalariados bueno la noticia no ha sido Trending Topic mundial ni se ha hecho viral ni abierto en general informativos periódicos ni ha provocado reuniones urgentes del G20 del Fondo Monetario ni de Naciones Unidas la escuchamos como quien oye llover en primavera como quien contempla la inexorable ida del sol al atardecer y sin embargo en esa desigualdad manifiesta que no es sino un gran robo un inmenso robo están las raíces de muchos de los retos a los que se enfrenta nuestro mundo convertido en una gran explotación habitada por miserables unos porque viven en la miseria otros porque la sostienen que sirven de ella de manera canalla para mantener su inmenso negocio

Voz 0313 53:52 tardes muy buenas tardes sarta no es poca unas cositas en esta primera hora de programa Itu siempre las comentas después lo de vivir ciento ochenta años por ejemplo