La Ventana (05/07/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias arrancamos hasta ahora con los datos de un estudio comparativo de la OCU sobre hipotecas y el pago del famoso y polémico Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que asumieron en su día los bancos

Voz 1454 00:17 Ester Bazán buenos también forme buenas tardes de la Organización de Consumidores y Usuarios desvela que mayoritariamente no se ha producido por este motivo el encarecimiento de las hipotecas en contra de lo que había dicho el Banco de España Carlos Sevilla

Voz 1038 00:27 si la OCU ha comparado doce ofertas de hipotecas de las entidades más representativas del mercado dice que aunque se han endurecido las condiciones financieras ahora mismo pedir un crédito para comprar una casa es más barato que en noviembre del año pasado Enrique García aporta

Voz 2 00:40 cinco años lo que ha publicado el Banco de España la subida no es generalizada aquí hay entidades que si han subido los o ha decidido trasladar el coste de asumir los gastos de formalización subiendo el precio de sus hipotecas como pueden ser el Banco Santander Liberbank pero otra no

Voz 1038 00:59 desde la Organización de Consumidores y Usuarios consideran que hablar de una subida generalizada de las hipotecas como hace el Banco de España en su informe favorece que las entidades puedan encarecer su oferta de forma poco Transpac

Voz 1454 01:12 Har el coste de la distribución y el transporte de electricidad gas recortes que van de media desde el siete a casi el veintidós por ciento y que repercutiría en también en los usuarios

Voz 1762 01:22 a Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes si lo hacen en veces estrenen su papel de fijación de la retribución de las actividades reguladas de luz y gas planteando esta bajada a la distribución y transporte de electricidad de un siete y un ocho coma dos por ciento respectivamente en la distribución y transporte de gas de un diecisiete con ocho y XXI con ocho por ciento Esto supondrá mil millones de euros menos para las eléctricas quinientos millones menos para las gasistas según los expertos el efecto práctico podría ser una reducción en las facturas de la luz de los ciudadanos de entorno un dos por ciento a partir de de enero de momento el efecto inmediato es una caída en Bolsa de los valores afectados por la medida Enagás retrocede en estos momentos un siete por ciento Naturhouse y Red Eléctrica más

Voz 1454 01:56 me he incautada en una sola operación la mayor cantidad de pastillas de captación una droga estimulante sintética que entre otras cosas hace perder el miedo sea encontrado en tres contenedores procedentes de Siria y la actuación es de la policía de Grecia los detalles con su ahí nadie

Voz 3 02:11 la policía Elena Elena ha informado que los contenedores interceptados se hallaban en un barco atracado en puerto de El Pireo dentro de la embarcación se han incautado treinta y tres millones de pastillas haciendo un total de cinco toneladas cuyo precio en el mercado ascendería a los quinientos ochenta y siete coma cuarenta y cinco millones de euros según las estimaciones de la Unidad de Delitos Financieros el captador es conocido por ser un fármaco que inhibe el miedo y ha sido empleado por los combatientes de la guerra civil en Siria país que se ha convertido en el principal consumidor

Voz 4 02:42 buenas tardes buenas activo el mercado de fichajes en primera división los dos últimos son salidas del Madrid la cesión del lateral zurdo Reggie Love al Sevilla que te darán toda la Cadena Ser la de noruego Martino llegar a la Real Sociedad y además en Wimbledon Bautista ha ganado a Hassan Office jugará octavos contra López jugando estaba Verdasco en el primer set contra Fabiano gana por cinco goles cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 el grupo asfalto sustituirá a esta noche con dos en las fiestas de Tetuán ayer el Ayuntamiento suspendió la actuación de Def Con Dos porque su cantante César Strawberry está condenado por enaltecimiento del terrorismo por el Supremo y pendiente de recurso por unos mensajes en Twitter el alcalde José Luis Martínez Almeida ha defendido la decisión a pesar de que ni PP ni ciudadanos votaron en contra de esta actuación cuando se tomó esa decisión en la junta de distrito

Voz 0627 03:27 tres con dos actué donde quiera actuar que vaya haberle quién quiere ir a verle por supuesto esto no es una cuestión de libertad expresión esto sencillamente que el Ayuntamiento de Madrid no puede prestar soporte institucional ni tiene lo público para aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos que son delitos de odio

Voz 1915 03:42 la oposición habla de ataque a la libertad de expresión la portavoz de más Madrid Rita Maestre

Voz 6 03:47 no han aportado unas la propuesta que han hecho es retirar las clases alta conquistada por las calles de Madrid los conciertos la cebada y ahora concierto preparado ya para las fiestas populares Tetuán creo que es una mala noticia porque habla de recorte de derechos de censura

Voz 1915 04:04 la Audiencia Provincial ha condenado a veinte años de cárcel a la auxiliar de enfermería que mató a una anciana en el hospital de Alcalá de Henares la sentencia asegura que la elevada cantidad de gas detectada en las venas de la víctima excluye la hipótesis del accidente Alfonso Ojea

Voz 0441 04:16 el Faro el fallo detalla cómo ya la condena

Voz 0089 04:18 a introdujo ir en el sistema circulatorio de la víctima para provocarle una embolia gaseosa que definitivamente la llevó a la muerte en la misma línea del veredicto del jurado la Audiencia Provincial madrileña confirma la absolución de los otros dos delitos un intento de asesinato y otro asesinato consumado al no haberse probado la responsabilidad penal de la auxiliar de enfermería los magistrados madrileños han impuesto esa pena privativa de libertad a la que se deben restar casi dos años que lleva ya en situación de presa preventiva

Voz 1025 04:47 sobre esa cifra determinar el pero

Voz 0089 04:49 algo de cumplimiento real de la condena que sin

Voz 1025 04:52 ningún lugar a dudas va a rebasar los trece años treinta y un grados en el centro de Madrid

no

Voz 10 07:30 hola qué tal está

Voz 0827 07:32 es muy preocupada no esto

Voz 11 07:35 yendo como esperaba Aíto como cómodas

Voz 12 07:37 esta desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 20 09:36 la Ventana

Voz 21 09:38 con Carles Francino

Voz 22 09:43 mira

Voz 23 09:44 no he vi que usted habla muy mal

Voz 24 09:52 el primer semestre presentar él

Voz 25 09:54 plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana

Voz 15 09:56 de se concentran numerosos ciudadanos su persona

Voz 25 09:59 los ciudadanos personas Conde

Voz 1025 10:01 voy a superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde

Voz 25 10:04 de los socialistas los socialistas van a estar nublados Guancha ha pedido hoy un cara a cara con el candidato del PSDB Chema ocho coma ocho Ximo Puig la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los rabo por los rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat momentos sean detenido a ocho personas los a ocho sopesó ochos sopesó ochos Manuel buenas tardes

Voz 26 10:28 bueno ya le llame de tiempos terremotos ganar los agujeros que hay sin asfaltar siguen estando igual

Voz 1025 10:36 cada vez que el FROB a poner más grande del sobaco

Voz 26 10:38 me más grande así se entiende dice el colectivo

Voz 25 10:41 los escritos en respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balones fuera en tirar balones fuera y

Voz 19 10:48 el que escuchan a la Cadena Ser

Voz 25 10:50 en la sintonía de la cadena siguen formados en la sintonía de la Cadena SER informaron hoy el auto

Voz 1025 11:00 de ahí hacia Valencia

Voz 25 11:03 no podemos cometer errores iban los horrores

Voz 26 11:08 hay que emitir estatinas esta clama esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 24 11:17 uu de V unidad de vigilancia

Voz 0313 11:23 el informe quinientos noventa y cinco en La Ventana los robos castigado es maravilloso

Voz 0827 11:28 las que no lo pasamos mal en Valencia muchas gracias a los compañeros de Radio Valencia bueno hacía calor eso sí estábamos en plena ola que nos perturbó un poquito a todos hemos llegado a dar la temperatura engaños grados por ejemplo segundos cuenta Pablo Abad es probable que mañana

Voz 1585 11:45 la sábado pueda volver a batirse el récord del anterior récord de temperatura de un mes de junio en no ains si había registrado el veinticinco de junio de dos mil uno Llera de treinta y nueve años treinta y nueve años

Voz 0827 11:57 bueno la verdad es que la ola de calor se nos ha hecho muy larga eh pero bueno treinta y nueve años tampoco pueden también es verdad oye que otros no sabemos en qué estarían pensando llegaron a dar la temperatura en gramos

Voz 0313 12:08 a ver las temperaturas siguen en ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once gramos tenemos a esta hora en el centro de Castellón

Voz 0827 12:18 tenemos tenemos a esta hora en Castellón la oferta sí sí sí sí aquí está la radio buena oye que la ola de calor ha remitido hemos hablado muchísimo del tiempo en estos días ir el tiempo no llega también otra vigilancia en este caso de la televisión unas temperaturas de las que hablaron en Antena tres un poquito raras temperaturas sumó normales

Voz 1539 12:37 en Girona por ejemplo donde ha valorado este episodio de temperaturas extremas han alcanzado los cuarenta y cuatro grados a la sombra vean como ya para mañana nada que ver temperaturas algo más su normales temperaturas algo más su normales para esta época eso sí ojo aún con noches tropicales en buena parte de España

Voz 0827 12:55 ahí no se sabe muy bien si haces un normales os normales que serían normales en el sur no bueno parece que quiere decir normales pero se le cruza otra palabra inodoro la fusión queda un poquito extraña oye un tropezón inhalan más no le damos más importancia pero sí que hemos cogido la vigilancia porque tiene enjundia qué etimológico mente normal sería por debajo de lo normal podríamos enviar la palabra para referirnos a un montón de cosas que están por debajo de lo normal lo que sucede es que la palabra en castellano nombra sólo a personas única y exclusivamente a personas y ahí está en el diccionario todavía que define su normal como la persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considera normal especifica en pleno siglo XXI que se usa frecuentemente como insulto o en sentido despectivo hombre señores académicos yo creo que hoy en día ya sólo normal referido al a personas solamente tiene ese sentido un sentido de insulto un sentido despectivo aunque que Francino qué hay que recordar que el término era normal era legal hasta hace relativamente poco tiempo en España en mil novecientos sesenta y ocho por ejemplo se elaboró un decreto en el que se establecía la asistencia a los menores su normales con cargo a la Seguridad Social idea es más ir a un avance Linguistic porque a esas personas se les llamaba de todo tontos locos cretinos olivo Phoenix Mongolia los idiotas o retrasados mentales entonces Se utilizó este término sencillamente para normalizar la situación lógicamente desde entonces hemos avanzado el término se modificó casi veinte años después en mil novecientos ochenta y seis Se cambio por minusválido después llegado discapacitado y a partir de ahí hemos creado otros términos incluso personas con Caparrós la eres diferentes en fin de ahí venimos término subnormal era anormal

Voz 27 14:43 Gal hasta hace bien poco

Voz 0827 14:52 pero volvamos nos hemos liado con las temperaturas esta semana hay también nos hemos liado con las cifras que es otro clásico Teresa Colomer nos envía esta vigilancia sobre la caída de nacimientos en nuestro país en la última década aunque tal como lo contamos pues la década para la realidad ha sido muy muy cortita

Voz 28 15:09 en una década los nacimientos en nuestro país han caído más de un cuarenta por ciento según datos del INE de quinientos veinte mil en dos mil dieciocho a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho I de quinientos veinte mil en dos mil dieciocho a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho

Voz 0827 15:23 pues sí de dos mil dieciocho a dos mil dieciocho no han pasado desde luego diez años precisamente ya hay otro error en la información pero de este en realidad no tiene la culpa nuestro compañero tiene la culpa el INE

Voz 28 15:35 en una década los nacimientos en nuestro país han caído más de un cuarenta por ciento más de un cuarenta por ciento según datos del INE de quinientos veinte mil a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho

Voz 0827 15:45 bueno una caída de quinientos veinte mil a trescientos setenta mil y noventa mil no es del cuarenta eh es de menos del treinta por ciento lo que pasa es que el cuarenta lo había reflejado el INE en su nota de prensa se difundió en los medios y es más algún medio como el País por ejemplo lo convirtió en fe de erratas para decir que no era un defecto de la información sino que tenía origen en esta nota de prensa de línea bueno es verdad que el número el número de nacimientos estamos como en Eurovisión practicamente a la cola aunque quizás no tan a la cola como dijo el coreógrafo Poty en Radio Nacional de España lo escuchó Cándida Altagracia que es oyente de la SER escuchantes de Pepa Fernández hicimos una

Voz 29 16:24 estación maravillosa pero creo que hemos hecho actuaciones buenas nos quedamos los últimos por la cola quedar los últimos por la la cola eran tenidas recompensa excepcionalmente

Voz 0827 16:34 los últimos por la cola como su propio nombre indica podíamos decir no porque ser los últimos por la cola o es una redundancia o es una contradicción porque si eres el último por la cola a lo mejor es que eres el primero puede y un poquito redundancia o contra Dios es esto que nos envía Juanfran López

Voz 30 16:50 querer no tiene el candidato popular el consenso suficiente en el consenso el consenso suficiente en el consenso contra en el Consejo contra él contra él se opone especialmente Emmanuel Macron presidente de rock con el Consell

Voz 0827 17:05 eso pero oye Griselda corrige inmediatamente no tiene consenso en el Consejo la verdad es que las negociaciones para designar repartir cargos en la Unión Europea han sido muy complicadas y nos dejó una sensación de A talgo podríamos decir que de puto hartazgo dice Gerardo verdad Bernaldo Camelot o Pedro Jiménez y Juan Antonio Pérez después de escuchar esto

Voz 0313 17:27 Merkel se ha encontrado con la oposición de los suyos del Partido Popular Europeo así que en este momento Griselda Pastor Bruselas después de toda esa noche en vela pues no sé exactamente qué punto estamos pues no sé exactamente el punto de que punto estamos en qué punto estamos y que se espera para mañana a Mombasa Gaya con el pudo eh repitiendo

Voz 0827 17:44 bueno lo hemos repetido también es otro se pero bueno en qué punto punto estamos tampoco habría sido una mala definición para referirnos a esa situación que se vivió en Bruselas Buene son Bruselas aquí tampoco anda muy distinta a la cosa en Madrid hace algunos están hasta las narices eh que ya no hablan de la Comunidad de Madrid sino de la comunidad de nariz lo escuchó Damian Santiago en Onda Cero

Voz 31 18:09 qué tal buenas noches el presidente de la Asamblea de nariz de nariz de Madrid el naranja el naranja Juan comienza hoy la ronda de contactos con los seis grupos parlamentarios para nombrar un candidato para gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0827 18:21 la asamblea de nariz y lo del Naranjo Juan si hay mucha cuota seguida hay que tener cuidado con esto porque al final la cosa tiene narices desde luego bueno la verdad es que los pactos no se están ofreciendo espectáculos extraños el último esta misma mañana en Navarra en donde se ha producido un intercambio no de cromos sino de fotos

Voz 1585 18:43 pasado este mediodía entre los socialistas navarros Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra le garantiza a la candidata Chivite veintitrés fotos de veintitrés fotos Pozo en votos en el proceso de investidura a esa presidencia de Navarra

Voz 0827 18:54 empezó a veintitrés votos ya a ver si llegas a ser presidenta bueno cosas más raras sucedieron en el pasado

Voz 32 19:00 en un primer momento pensé que con eso ciento setenta apoyos con eso ciento setenta apoyos yo podría gobernar cómo después de lo que éste ha dicho cuadro

Voz 0827 19:12 gobernar no se comer comer muchísimo el Congreso es maravilloso Le de los pues la verdad cuanto echamos de menos

Voz 33 19:25 en esta semana Nieves Concostrina no recuerdo el nacimiento del primer seiscientos himnos dio algún dato que ella misma Auto denunciado a la Unidad de vigilancia en el año cincuenta y siete salieron al mercado dos mil quinientos ochenta y seis Seat seiscientos que se vendieron por sesenta y cinco mil pesetas sesenta y cinco mil pesetas diez mil euros para los nacidos en este siglo y que no saben echar cuentas

Voz 29 19:49 hasta hace fabricó modelo descapotable eso sí costaba cinco mil pelas más treinta euros

Voz 0827 19:55 la verdad es que no son un poquito raro en aquel momento porque a veces es difícil transformar peseta a euros actuales no hombre si hiciéramos una conversión directa sesenta y cinco mil pesetas serían sólo trescientos noventa y uno euros pero claro con sesenta y cinco mil pesetas en el año cincuenta y siete Se podrían comprar muchas más cosas que con trescientos noventa y uno euros hoy el Instituto Nacional de Estadística tiene un converso muy interesante para saber el valor adquisitivo de las pesetas del pasado convertidas en euros de hoy y entonces descubrimos que esos trescientos noventa y uno euros del cincuenta y siete serían atención diecinueve mil doscientos treinta y dos euros de hoy diecinueve mil es decir que se equivocó en Nieves pero bueno tampoco tanto ir las cinco mil pesetas del descapotable que serían treinta euros serían hoy casi mil quinientos euros vamos que el seiscientos era caro de narices entonces sería también caro oye porque un utilitario que no tenía nada eh prácticamente diecinueve mil doscientos tres treinta y dos euros desde luego es una cifra bastante alta y otra auto denuncia están muy colaboradores los compañeros esta de eso hay Nadj que me manda esta entrada a vigor que debe ser entrada envía

Voz 0313 21:09 por desde hace varias semanas los hongkoneses salen a la calle para protestar contra la polémica ley de extradición Cate las presiones el Ejecutivo decidió dar marcha atrás posponer su entrada vigor posponer su entrada vigor

Voz 0827 21:21 posponer su entrada a vigor bueno él mismo vino a la Unidad de Vigilancia a ser vigilado así que nada le recibimos un saludo para este compañero y un saludo para la familia y los compañeros de colegio que ahora el estarán llamando diciendo as en la unidad de discrepancia hablemos de ocurre delante porque esta semana hemos conocido las últimas cifras del paro no hemos conseguido bajar de los tres millones ni hemos llegado aunque estamos cerca a los veinte millones de cotizantes en la Seguridad Social que es una obsesión en nuestros gobernantes actuales de los pasados bueno es tanta la obsesión que a veces parados y cotizantes se les han cruzado le pasó

Voz 1025 22:06 Mariano Rajoy Si seguimos así la próxima legislatura cuatro años podemos llegar a la cifra de veinte millones de parados veinte millones de parados de personas trabajando perdón perdón

Voz 0827 22:18 está perdonado bueno pero como todo se contagia pues resulta que le pasó el presidente paso también a su vicepresidenta

Voz 34 22:24 Agosto nunca es bueno por eso lo oportuno es hacer un análisis un poquito más amplio no y la realidad es que en el último año pues vamos a un ritmo de crecimiento del empleo que nos permite seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados

Voz 0827 22:43 y en este caso la vicepresidenta no corrigió no se dio cuenta cuando la verdad es que era un momento en que aparte de las legítimas obsesiones el Gobierno de España decía cosas muy raras la verdad hemos trabajado mucho a nuestro

Voz 1025 22:55 vais a nuestro país

Voz 0827 22:59 no sabemos si fue la sí Trinidad o el subconsciente quién sabe vamos con algunas confusiones de palabras Alessandro Zara nos envía este momento del concurso de Itu a enseña a qué insecto tenía fobia

Voz 26 23:23 la declarada en Gran Salvador Dalí dos opciones a Lasa daña a Hacienda o a los salta

Voz 0827 23:31 bueno lo de intento los sobrevolaba mostró allí es un tropezón sin más pero lo de araña nuestro vigilante no lo deja sobrevolar nos dice Alessandro que la araña no es un insecto es un una ensalada de palabras nos envía también esta confusión del torero Fran Rivera en plena Semana del el orgullo una confusión entre ser homófobo Auxerre xenófobo

Voz 35 23:54 yo yo no soy susceptible de que Mishima que ustedes que no fue ni muchísimo me enteré que Mishima que ustedes xenófobo ni muchísimo menos in Mis amigos gays no se ven representados muchos amoroso perdón si no xenófobos las espaldas bueno homófobos

Voz 0827 24:10 tardaron en reaccionar he pero bueno al intentar salir de la confusión además Rivera se mete en otro jardín cuando se dice que xenófobo no existe vaya que si existe además casi siempre todas estas fobias no sé porqué no sé qué suelen ir de la misma mano y algunos las exhiben ya sin complejos como Vox en la Comunidad Valenciana pidiendo identidades y antecedentes penales de miembros del colectivo LGTB que dan charlas en los colegios contundente Enric Morera presidente de las Cortes Valencianas respondía Vox y al hacerlo utilizó un verbo que no existe nos dice Alfonso Sanz hay elementos

Voz 36 24:46 descrito como las declaraciones de su portavoz como la anotación dieron ayer es practicamente fue repuntan repuntan en la idea que por ser tenemos que te pedí pues puede saber a otro lado

Voz 0827 24:59 preguntan suena a pero no llega a serlo y en todo caso es una mezcla entre abundar o redundar entre abundan o redunda Rebolledo con repunta que repetimos para que no se utilicen y se extienda es un verbo que no existe y hablando de las peticiones homófobas de Vox también renombrados aquí en la SER la violencia machista nos dice Mario Suárez

Voz 0194 25:20 en el documento que pide Boc se incluye la modificación de leyes que contemplan derechos fundamentales de los extranjeros las víctimas de violencia machista más víctimas de violencia machista machista o del colectivo

Voz 0827 25:31 el eje TBI machista insiste en las verdes que es parece un superlativo de machista bueno Ángels corrige hoy hay veces que cuando intentamos corregir es cuando caemos por ejemplo José Antonio Barrionuevo nos envía estos a pedirnos que les un poquillo mal hablábamos de la historia de sí vamos de que parte de la trama de la última película los Japón

Voz 1463 25:56 se remonta al siglo XVII es que una expedición de japoneses vinieron aquí se asentaron en la ciudad y que pasó pues que tenían apellidos muy raros dentro desde eh en Sevilla dijeron no no va a pedir su motor sino Japón

Voz 0827 26:12 ha pedido al motos no que huele muy mal os vais a peinar los capón bueno en A vivir que son dos días también discutieron sobre cómo se pronuncia esa palabra que nombra esa croqueta de garbanzos propia de la gastronomía árabe para celda o Fallaci prueba el falaces

Voz 1025 26:31 of a la fe en que a lo mejor Calafell los falaces hay que yo te porque en todo lo que ha dicho Rebeca hay una mentira muy gorda

Voz 26 26:39 Gemma nada más llegar Le dije qué tal estoy muy contento

Voz 1025 26:44 ha pasado y no quise indagar Mannheim algo tema la chica del pelo falaces del el baile

Voz 0827 26:50 verdad es que no resuelve la duda en este caso porque la palabra no ha llegado todavía al diccionario sí que ha llegado humus por ejemplo con dos rehenes con una sola M Wikipedia pues tampoco nos saca de la duda porque nos propone la doble acentuación es decir tanto Falquel como falaces así que hemos consultado Álvaro Zamarreño que es compañero y asesor de esta unidad en materia de árabe irnos dice que en ese idioma originales falaz el Illa Fundéu también dice que es mejor la pronunciación llana falaz el plural sería falaces bueno yo consulta a la redacción de La Ventana que está llena de rebeldes porque todos dicen Calafell así que ya veremos qué acentuación se extiende acaba consolidándose

Voz 15 27:30 Lang

Voz 0827 27:35 el informe anterior hablamos sobre caldos y tazas y Carmen mostrándose envió esto de Íñigo Errejón que llanto

Voz 37 27:42 la decisión esa decisión es una decisión que no entienden ni una parte de sus votantes ni sus socios en Europa que es en realidad sino quieres caldo toma siete tazas coma siete tazas ahora siete tazas y saquear

Voz 0827 27:53 bueno hubo un oyente de Galicia que me disculpe que no recuerdo su nombre porque me lo envió a través de Twitter que me dijo que en Galicia así que dicen si no quieres caldo toma siete tazas se consultado con María del aludido me dice que no tenía ni idea así que también dejamos la duda en el aire quizás en Galicia utilicen la exageración de la siete tazas Mario Suárez nos envía esta frase hecha ha trastocado de tal manera que un grito de unidad pasa ser pues una quedada a la una de la tarde para ser exactos protagonistas

Voz 1038 28:22 tras el choque en el Larguero Fabian Illa jueves

Voz 1025 28:24 cuando más Roca unidad una piña somos

Voz 0827 28:27 sí la verdad que vamos todos a una opción vamos todos

Voz 38 28:29 la una cuando le toca a uno toda la gente lo apoya

Voz 0827 28:32 bueno vamos todos al Auna lo otro lo dejaremos hasta en correr vamos al Auna no sé lo que harán a la una de la tarde pero cuando se dice que vamos todos juntos en una misma empresa se suele decir vamos todos a una a una a una sencillamente también nos envía Mario estas vacas locas que en realidad tenían que ser vacas flacas hablando de lo que hablamos España tiene un problema

Voz 1025 28:54 Kiko de una gran destrucción de empleo y luego de una generación también practicamente igual medida de empleo pero claro cuando viene la vaca loca cuando viene la vacas locas flacas logra pescar nada

Voz 0827 29:08 entre las vacas flacas vacas locas crecido un vacas flacas muy locas muy locas desde luego muy curiosas Ramón Alcarria nos dice que los policías cuando van de incógnito van de paisano no van de paisanos

Voz 15 29:21 sí buenas noches así es a las ocho menos diez

Voz 39 29:24 exactamente llegaban los cinco miembros de la manada lo hacían en el mismo furgón blindado de la Policía Nacional y escoltados por dos coches con agentes de paisanos de paisanos

Voz 0827 29:33 quizás fueran disfrazados de campesinos e es posible no lo descartamos porque no lo vimos pero si queríamos decir que no iban de uniforme eso es ir de paisano es una alocución en singular siempre es invariable aunque sean varios los policías curioso le parecía Pepe Rubio este estado de choque bueno casi le da USOC

Voz 1346 29:52 yo ya cuando coge la fotografía por poco se desmaya hay exclama Virgen Santa es mi marido le lleva a la fotografía por la noche el marido también queda en estado de choque queda en estado de choque se la devuelve el estado de choque en estado de shock bueno pues para Larra

Voz 0827 30:07 le en su Diccionario panhispánico de dudas de dudas también en su diccionario oficial lo correcto sería choque el estado de Champions SOC también está pero esta sin Benito en cursiva sí que eso indica que es una palabra de momento que consideramos extranjera que no hemos incorporado a estudio

Voz 15 30:30 vaya día

Voz 0827 30:34 bueno llenan Wert de los inspira hoy nuestra palabra fallecido ni ya Coca el Ejecutivo de la por qué fue un genio de las ventas y también del uso de las palabras como gancho comercial para realizar esas ventas inspiró a otros muchos que vinieron después en esos eslóganes que ido creando la publicidad y que nos han llegado al lenguaje común a profundizar esta semana Saúl cabezal

Voz 40 30:58 seguro que recordarán ese famoso eslogan si puede

Voz 1025 31:00 cuenta el coche mejor con pelo del y la coca una de las caras visibles de Ford que ha fallecido esta semana esta es una de las muchas frases publicitarias que han marcado la historia y hoy vamos a rescatar con cierta nostalgia alguna de ellas

Voz 41 31:13 hoy aquel negrito África picada que cultivan

Voz 22 31:18 canción del todo

Voz 40 31:20 el arte jugar con las palabras para captar clientes y mandar mensajes es común en la publicidad y muestra de ello es el busque compare y se encuentra algo mejor compre lo de Manuel Luque de los detergentes Colón pero en esta época en los setenta encontramos alguno más la mayoría de los spots y eslóganes iban dedicados a los cuidados dialogar al consumo de tabaco la cosmética ir alimentación que tu marido viene cansado a casa y no está de humor dar una copa de coñac ellos beben soberano porque es cosa de hombres uno de los muchos anuncios sexistas de la época también recuperamos y el L'Oréal porque yo lo valgo o Montesinos sensacional cigarrillo concebida para auténticos fumadores anuncios de tabaco que ahora son impedir cables los años setenta los dieran también otros eslóganes como la felicidad del hogar con Danone cada día

Voz 15 32:02 pues la miopía que verlo

Voz 40 32:11 en los años ochenta ya con el color asentado la televisión y el desarrollo de los nuevos aparatos tecnológicos comienzan los eslóganes de productos electrónicos muy ligados al deporte como Teka dos grandes equipos de acero para no quedarse fuera de juego compró un equipo Thompson otros clásicos como el almendro vuelve a casa

Voz 1025 32:26 por Navidad que a perdurar en el tiempo o el Jones

Voz 40 32:28 Henin Johnson tan suave que podrás usarlo todos los días seguimos con cierta nostalgia recordando grandes frases de la publicidad la administración pública en los daba alguna de ellas del si bebes no conduzcas en los ochenta al Ponte lo Ponce lo de los noventa en torno a la campaña de sensibilización del sexo seguro y quién no se acuerda del algodón no engaña de Don Limpio o el Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como del Colacao alimento olímpico durante los Juegos de Barcelona noventa y dos también el verano es la época de eslóganes momento de anuncios de lados y cremas solares así que nos vamos pensando un refrescante Polo como el que nos ofrecía entonces desde el chiringuito en la playa la marca Mikko Hisusa bordea proponerla

Voz 0827 33:13 bueno pues nos vamos de momento no nos vamos a la playa recordamos nuestra dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com la próxima semana último informe de la temporada haremos resumen habrá que es un anciano el alojados la cosa que en este año la cosa promete ya saben sin algo me he equivocado que casi seguro que sí

Voz 1025 33:32 hoy me he equivocado

Voz 1025 33:57 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 45 34:02 devuelto hace unos instantes de visitar a mi casero Llosa me hace que ese solitario vecinos inquieta me por más de una causa nuestro bello país que ningún

Voz 21 34:11 misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor Gil Fillon nos habíamos llegado del maravilloso que se precipitó extraordinaria

Voz 46 34:22 y eso que él no imaginaba la espontáneas simpatía que me inspiro por el contrario un

Voz 21 34:27 dio a los dedos más profundamente en los bolsillos de sus chaleco y sus ojos desaparecieron el tres sus párpados

Voz 46 34:34 cuando huyó anunciar mi nombre y preguntarle el señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino lo visitó tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que mi insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella si así se me antojaba dijo entre dientes como si quisiera mandarle al diablo ni siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 21 35:08 esto bastó para ello resolviese entrar interesado para que el hombre al parecer más reservado que yo mismo como única caballo empujaba la barrera el soltó la cadena del portón y me precedió con los que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 46 35:24 el caballo señor cumbre las cosas Emily Brontë mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 42 36:05 Irán

Voz 0313 38:33 faltan veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias mira que no les gusta pasar miedo los viernes más o menos hasta ahora Mona León Siminiani buenas tardes qué traes hoy entre alumnos que miedo me das

Voz 0441 38:42 bueno pues hoy vengo con el capítulo final de la temporada cinco de Negra y Criminal recién terminado colgado en Podium podcast punto com ahí Vox y iTunes es decir que más estrenó imposible y como estamos de final de traca después de las dos partes de Rebeca Rego uno de esos casos fuertes aviso de esos quedó Nati es es que es un asesino del que quizás no todo el mundo ha oído hablar pero que tiene tela que resulta bastante interesante nacido el dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho en Burbank California es un tipo porque sigue vivo que mide dos metros con cinco pesa más de ciento treinta kilos es decir es un gigante además tiene un coeficiente intelectual de ciento cuarenta y cinco lo sitúa como un genio que imagina lo que nombre así puede llegar a hacer dedicándose a matar con esta envergadura con esta inteligencia pues bien la clave está en su madre Clara del carné él era una mujer muy rígida que bebía maltrataba psicológicamente al niño techo le tenía miedo temía que con su tamaño violara a sus dos hermanas para evitarlo lo encerraba durante largas temporadas en el sótano de la casa durante estos encierros e al que también por cierto llamaban gay mató hoy degolló a dos gatos familiares los padres que estaban separados decidieron entonces que se quedara con el padre pero éste tampoco pudo aguantar mucho tiempo chico pasó a vivir con sus abuelos en el campo sus abuelos paternos pero la abuela tampoco era precisamente una mujer suave y entonces ocurrió esto

Voz 5 40:06 de qué os conmigo que has equivocado contigo cree que hay que tratarte como a los demás chicos como así fue normal

Voz 24 40:19 no sabes qué pasa contigo seguramente de tu madre deberían insiste llevaba dentro eso seguro que no es bueno aunque tampoco creo que sea nada son normales y te puedo asegurar que esa desgraciada pedía lo mismo cuando estaba embarazada de ellas nocturnos otra cosa

Voz 1025 40:47 cállate un disparo en la cabeza dos en la espalda es que mantener oculta el cuerpo de su abuela y se sienta a esperar a que llegue su abuelo con la escopeta en la mano

Voz 21 41:15 comprado dado de sus árboles una delicia que probarlas

Voz 43 41:24 qué pasa por qué no estás apuntando lo quería que los kits que ha pasado dónde está tu abuelo lo siento no puedo dejar que tu se pues lo que he hecho que puede hacer que eso fue los años no

Voz 21 41:54 yo estar tranquilo tranquilo Mora solución sí sí

Voz 1 42:10 no

Voz 22 42:19 desde de la tu padre no te llamo por eso yo qué pasa por el que has llamado rematados los ojos

Voz 50 42:30 crea

Voz 1025 42:33 que he matado a los abuelos creo que lo mejor es que llames a la policía

Voz 50 42:39 adiós adiós mama unos

Voz 51 42:48 no

Voz 52 42:52 sé que sólo se va cargado de verdad

Voz 0441 42:54 desmontó tenía quince años de hecho cuando le preguntaron por qué lo había hecho sencillamente contestó que quería haber lo que sentía al matar a su abuela luego su abuelo del que que en Persia siempre Hadid Él siempre ha dicho que es la única persona a la que ha querido en su vida fue una víctima colateral le mató porque no quería que se enfrentará al descubrir que había matado a su abuela entonces fue detenido e ingresado en el Hospital Estatal de atascada pero donde aplicó su inteligencia su enorme inteligencia no sólo se hizo amigo de su psicólogo sino que se convirtió en su ayudante de este modo tenía acceso a los test de evaluación de este modo también memorizar las respuestas de veintiocho tés diferentes cuando los relleno en una de sus inspecciones fue declarado sano claro el treinta de junio de mil novecientos sesenta es puesto en libertad condicional bajo la tutela de su madre aunque él mismo había solo citado ser trasladada a un centro de rehabilitación lo más lejos posible de ella pero no fue así la situación con ella empieza a empeorar mucho

Voz 15 43:54 no soy gay

Voz 24 43:58 Jerez

Voz 43 44:00 bueno tengo pero si tienes tiempo para ponerte borracho como una cuba das asco

Voz 24 44:06 sí claro yo doy asco porque te París

Voz 43 44:21 deja de hacer el ridículo a la cama no quiero discutir sales de sacar

Voz 24 44:25 qué vienes a mi casa a decirme lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer bodas no es

Voz 1025 44:38 no era una cárcel era un hospital

Voz 24 44:41 ya no deberías estar feliz a matar a tus abuelos cobarde a mí no me pones la mano íntimas luego llegas te sientas más así es como tratan a las mujeres nunca estarás con una mujer tendrá las siguen nunca muera tocarte

Voz 15 45:38 eh

Voz 24 45:51 hijo de puta

Voz 26 46:04 bueno el panorama realmente aterrador hasta rodeado de la madre además era parecida la abuela

Voz 0441 46:09 sí la verdad es que sí tenía un carácter bastante parecido la madre verdaderamente le odiaba hiel a su vez también ha empezado a generar un odio visceral hacia ella de hecho todos los asesinatos que cometió que en Per Se produjeron siempre después de fuertes discusiones con su madre era una causa efecto clarísima que él mismo analizaría después el hecho es que Moto2 serial killer que Amper desarrolla un modus operandi y lo hace de manera casi casual primero consigue un trabajo y se va de casa de su madre entonces con el dinero compra un Ford Galaxy beige de tres puertas que es con el que operaría siempre Italia conducir porque les relaja en ese momento tanto él como su madre viven en Santa Cruz California uno de los principales centros de hippies de la época estamos a a principios de los setenta en Santa Cruz en aquel momento todo el mundo hacía autoestop era una práctica muy usual y además su madre trabajaba en la universidad con lo que consiguió una pegatina que permitía circular por el campus esto daba confianza a las autopistas en mil novecientos setenta y dos comete su primer asesinato con este modus operandi recoge a dos autopistas que son Marián Anita ambas de dieciocho años

Voz 19 47:17 qué haces para que no se va a Stanford es un atajo alquila Anita JAXA de por dónde van pero estamos entrando en el bosque para el caché yo quiero salud

Voz 34 47:36 qué haces sacas subir

Voz 0441 47:38 sólo automática del calibre veintidós y apunta a una de las chicas

Voz 21 47:46 no hace falta gritar Melián Jorge esposas un única ahí lo tienen

Voz 42 47:54 Body demostraba hazlo Mato comía ahora sale me gusta

Voz 1025 48:08 piezas aburrirme ni sano

Voz 15 48:19 no te metas

Voz 42 48:29 no

Voz 15 48:44 el

Voz 21 48:52 les cuesta más de lo que había imaginado

Voz 25 48:54 era como las películas bastaba con unas pocas puñalada

Voz 53 49:05 y qué le has dicho Mary Jane amiga de lista conmigo creo que la nariz pero asientos encarar

Voz 15 49:14 estoy en realidad

Voz 21 49:20 te confieso que no me apetece pero no tenemos otro remedio

Voz 15 49:25 pero me puedo ir

Voz 53 49:28 bueno

Voz 24 49:44 el cuerpo deberían en el maletero junto al de Anita

Voz 21 49:57 los muertos en el en el maletero qué hace con ellos

Voz 0441 50:00 con el juego son los lleva las lleva su piso allí las fotografía con una Polaroid luego de capita los dos cuerpos violan no sólo sus cadáveres sino también sus cabezas después los desmembrar guardando los pedazos en bolsas de plástico al día siguiente conduce hasta Loma Prieta la montaña más alta de Santa Cruz allí en tierra algunos restos deshace de otros después visita varias veces el lugar porque según declaró amaba necesitaba american después de esto las autoestopista se convirtieron en su auténtica obsesión según declaró después recogió en su vida a más de ciento cincuenta todas las mataba practicaba con ellas que les asustaba como no pelearse con ellas como ganarse su confianza y al tiempo iba a Ibai Yuri Room un bar frecuentado por agentes policiales donde con mucha simpatía porque al parecer dicen es un tipo bastante simpático en circunstancias normales se enteraba de los detalles de la investigación que le perseguía y así se perfeccionó como asesino mientras la relación con su madre empeoraba a pasos agigantados mató a seis autopistas de este modo y con una de ellas Aiko una estudiante de ballet de quince años contó después que ocurrió algo muy llamativo

Voz 53 51:18 me Vallès escuchó con atención tienes que abre la puerta lo que encerrado a ver cómo te llaman te lo voy a decir porque no mira yo te digo como me llamó You me llamo que empero quiero seguirlo ves que existe fuera serán conseguiría mi nombre no sería muy inteligente no es sólo quiero entrar poner llevarte a tu clase de Valero está bien no me dejes entrar quiero decirte verdad sí vale entonces tendrás que poner tu coche en marcha llevarlos

Voz 15 51:53 más sabrás hacerlo llevado tu papá como si no me lo creo tienes cara de piscina seguro que escogí del coche de tu papá a escondidas alguna vez no voy a decir nada si quieres ir tú de Weinberg Fonte en el asiento no tengas miedo es la bailarina valiente plena Ponte en el asiento del piloto claro que puede sólo tienes que arrancar el coche con el freno puesto luego aprietas el acelerador pero antes tienes que poner la palanca de cambios en la posición para andar porque el coche no puede abandonar y cuando aprieta el acelerador verás que el coche abajo pero tienes que tener cuidado para que no acelere mucho porque si no podrías estrellar te parece complicado pero es fácil

Voz 53 52:52 bueno pues entonces no tenemos otra opción que abrirme para que conduzca el uno tres

Voz 15 52:59 mira así eso te deja más tranquila la pistola está debajo de mi asiento no te gusta lo que hago puedes defender te con ella sabes disparar

Voz 53 53:08 es decir el clase de vale está bien que llevaría casi entonces sí pero me tienes que abrir antes

Voz 21 53:22 date prisa por favor le prometí que iría a cenar con ella

Voz 0441 53:33 pero al final le abre la puerta Él sabía había quedado encerrado fuera porque había tenido un accidente con el coche que había dejado las llaves puestas la pistola debajo de su asiento y consigue que le abra es increíble pero es cierto en cuanto entró en el coche apuntó a la chica con la pistola se la llevó de allí la estranguló la violó post mórtem igual que American Anita De hecho sólo se atrevía a mantener relaciones post mortem porque como bien le había inculcado su madre no creía que pudiera siquiera tener una erección con una mujer viva pero el veinte de abril de mil novecientos setenta y tres ocurre algo que llama a la policía y confiesa ser el killer como lo habían apodado ya el asesino de colegiala en esta ocasión dice haber matado a su madre a una amiga de ésta la policía no le cree pero él da subdirección espera a que comprueben que es cierto pasadas unas horas vuelve a llamar porque la policía le dice llama dentro unas horas y entonces lleva el en el momento en el que esta llaman el estallaban haciendo está llamada lleva el cadáver de Sally Halle la amiga de su madre en el maletero espera en la misma cabina desde la que llama a que vengan a detenerme años después que en pairs entrevistará darlas jefe de la Unidad de comportamiento del FBI Icon Rober Rösler el famoso criminólogo que por cierto acuñó el término serial killer asesino en serie estas conversaciones están por cierto recreadas en la serie Man Hunter producida por David Fincher en ellas cuenta el asesinato de su madre

Voz 22 55:03 quieres que te cuente cómo asesine a mi madre creemos que la relación con ella es algo esencial en tu trayectoria que trayectoria soy un asesino John no cantantes de verlos ahora lo contaré al fin y al cabo ellas la culpable de que yo sea así ocurrió el veinte de abril del setenta y tres yo me había quedado a dormir en su casa ella llegó de madrugada venía de una fiesta en cuanto entró en casa me desperté voy como entraba en su habitación esa costaba entonces fui